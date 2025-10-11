Iş Akışlarınızı Daha Hızlı Otomasyonlaştırmak için Ücretsiz n8n Şablonları

N8n'de sıfırdan oluşturmak, özellikle her adımı sorun gidermek için zamanı olmayan kod yazmayan kullanıcılar, geliştiriciler ve hızlı hareket eden takımlar için çok zor olabilir. İşte bu noktada önceden oluşturulmuş şablonlar devreye girer. Bu şablonlar, daha hızlı otomasyon yapmanıza, manuel kurulum hatalarını önlemenize ve araçlarınızı daha az sorunla bağlantılandırmanıza yardımcı olur.

Bu blogda, veri senkronizasyonu, uyarı gönderme veya çok adımlı ş Akışları oluşturma gibi otomasyon işlemlerinizi başlatmak için en iyi ücretsiz n8n şablonlarından bazılarını bir araya getirdik.

📌 Bonus: Pazarlama, satış, operasyonlar ve daha fazlasında uçtan uca otomatikleştirilmiş ş Akışları için oluşturulan ClickUp'ın ücretsiz şablonlarına göz atın. Daha temiz devirler, daha iyi işbirliği.

👀 Biliyor muydunuz? Kurumsal işletmelerin %30'u, ağ faaliyetlerinin yarısından fazlasını otomasyonla gerçekleştirmek istiyor. Bu oran, 2023 ortasında %10'un altındaydı.

N8n Şablonları Nedir?

N8n şablonu, sıfırdan başlamak yerine hazır adımları özel olarak ayarlayarak otomasyonları kurmanıza yardımcı olan önceden oluşturulmuş bir iş akışıdır.

Bu şablonlar n8n iş akışı kitaplığında bulunur ve gelişmiş otomasyon için tetikleyiciler, eylemler, mantık ve hatta AI düğümleri ile önceden yapılandırılmıştır. Boş bir tuvalden başlamak yerine, uygulama bağlantılarınızı ve birkaç küçük ayarlamayı gerektiren iş bir otomasyon elde edersiniz.

Şablonlar ayrıca, AI ş Akışı otomasyonunu gerçek dünya kullanım örneklerine uygulamayı kolaylaştırır ve teknik takımların zaman kazanmasına ve ölçeklendirme sırasında tutarlı kalmasına yardımcı olan değerli içgörüler sağlar.

🧠 İlginç Bilgi: 1785 yılında Oliver Evans, insan gücü gerektirmeyen, kendi kendine çalışan bir un değirmeni inşa etti. Bu, uygulamalar ve tetikleyiciler ortaya çıkmadan yüzyıllar önce, tamamen otomatikleştirilmiş ş akışının en eski örneklerinden biridir.

İyi bir n8n şablonu nedir?

Mevcut birçok şablon arasından hangisinin en iyisi olduğunu nasıl anlarsınız? Bazıları ilk bakışta iyi görünebilir, ancak büyüdükçe, sorunları giderirken veya devralımları kolaylaştırırken sizinle birlikte ölçeklenemeyebilir.

En iyi n8n şablonları, gerçek hayattaki ş akışları için tasarlanmıştır. Anlaşılması kolay, düzenleme kolay ve süreçleriniz büyüdükçe değişiklikleri destekleyecek kadar esnektir. Daha az kaos, daha fazla netlik düşünün.

Yararlı bir şablonu diğerlerinden ayıran özellikler şunlardır:

Hızlı bir şekilde düzenlenebilen net tetikleyici ve eylemler

Takip etmesi kolay, temiz isimlendirme ve düzen

Yedekleme, yeniden deneme veya alternatif yollar için yerleşik mantık

Potansiyel müşteri yakalama, uyarılar ve onaylar gibi gerçek hayattan kullanım örnekleri

Pazarlama, operasyon ve BT alanlarında ş Akışı otomasyonu örnekleri için idealdir

Daha hızlı uyum için süreç harita şablonlarıyla görsel olarak eşleştirilebilir

İyi bir şablon, hızlı hareket etmenize ve daha az düzeltme yapmanıza yardımcı olur, böylece her değişiklik olduğunda ş akışını yeniden düzenlemek yerine hemen sonuçlara odaklanabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Kurumsal takımların yaklaşık %94'ü, birkaç ayrı sistem arasında geçiş yapmak yerine, araçlarını birbirine bağlayan ve ş Akışı otomasyonunu yöneten tek bir platformu kullanmayı tercih ediyor.

İş Akışlarınızı Daha Hızlı Otomasyonlaştırmak için En İyi n8n ve ClickUp Şablonları

8 Ücretsiz n8n ş Akışı Otomasyon Şablonları

Sıfırdan bir iş akışı ayarlamak zaman alır, deneme ve hata sürecinden bahsetmeye bile gerek yok. Kullanıma hazır n8n iş akışı şablonları, yoğun işleri otomatikleştirmek ve hiçbir şeyi kaçırmadan işleri yolunda tutmak için bir başlangıç noktası sağlar.

1. Form girişlerinden içerik oluşturun ve AI kullanarak Google Drive'a kaydedin

Bu yapay zeka destekli ş akışı, içerik oluşturma işini sizin yerinize halleder. Form girdilerini alır, OpenAI'yi kullanarak eksiksiz makaleler oluşturur, bunları otomatik olarak Google Drive'a kaydeder ve bağlantıları Google E-Tablolara kaydeder; her şey tek bir kesintisiz akışta gerçekleştirilir. Tek bir blog yayınlamak için birden fazla araçla uğraşmaktan bıktıysanız, bu araç tam size göre.

📌 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli içerik ş akışlarını yöneten içerik pazarlamacıları, bağımsız blog yazarları ve startup takımları.

2. Google E-Tablolar ve Mailchimp'te Potansiyel Müşterileri Toplayın

Google E-Tablolar ve Mailchimp'te Potansiyel Müşterileri Toplama ş Akışı, Google E-Tablolar'dan potansiyel müşteri verilerini alır ve bunları yeni aboneler olarak doğrudan Mailchimp'e aktarır. Formlardan veya etkinliklerden gelen kayıt ol senkronizasyonlarını manuel olarak kopyalamadan e-posta listenize senkronizasyon etmenin basit ama etkili bir yoludur.

Erken aşamadaki potansiyel müşteri yakalama ve e-posta kampanyalarını daha hızlı başlatmak isteyenler için idealdir.

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, etkinlik koordinatörleri ve büyüyen kişi listelerini yöneten küçük işler.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarımızın yalnızca %12'si verimlilik paketlerine entegre edilmiş AI özelliklerini kullanıyor. Bu düşük benimseme oranı, mevcut uygulamaların kullanıcıları tercih ettikleri bağımsız konuşma platformlarından geçiş yapmaya zorlayacak sorunsuz, bağlamsal entegrasyondan yoksun olabileceğini gösteriyor. Örneğin, AI, kullanıcıdan gelen düz metin komutuna dayalı bir otomasyon ş akışını yürütebilir mi? ClickUp Brain bunu yapabilir! AI, sohbetleri özetlemek, metin taslağı hazırlamak veya düzeltmek, çalışma alanından bilgi almak, görüntüler oluşturmak ve daha fazlasını yapmak dahil olmak üzere ClickUp'ın her yönüne derinlemesine entegre edilmiştir! 3'ten fazla uygulamanızı iş için her şeyi içeren uygulamamızla değiştiren ClickUp müşterilerinin %40'ına katılın!

3. AI Özel Müşteri Geri Bildirimi Duygu Analizi

AI Müşteri Geri Bildirimi Duygu Analizi şablonu, müşteri geri bildirimlerini alır, OpenAI aracılığıyla duyguları tespit eder ve sonucu Google E-Tablolara kaydeder.

Bu, yanıtları tek tek manuel olarak okumadan olumlu, nötr veya olumsuz kategorilere ayırmanın hızlı bir yoludur. Trendleri tespit etmek, memnuniyeti izleme veya sorunları erken aşamada belirlemek için harikadır.

📌 İdeal kullanım alanları: Destek ekipleri, CX analistleri ve müşteri girdilerini büyük ölçekte inceleyen ürün sorumluları.

4. Typeform Gönderisine Dayalı Fatura Oluşturun

Aynı fatura alanlarını tekrar tekrar doldurmaktan bıktınız mı? Typeform Gönderisine Göre Oluştur ve Fatura şablonu size yardımcı olabilir. ş Akışı, Typeform'u APITemplate.io ile bağlantı kurarak form gönderilerine göre otomatik olarak faturalar oluşturur.

Ad, hizmet ve ödeme bilgileri gibi müşteri girdilerini yakalar, ardından gönderilmeye veya kaydedilmeye hazır, özenle hazırlanmış bir fatura oluşturur ve biçimlendirir. Bu, tekrarlayan idari işleri ortadan kaldırmak ve faturalandırmayı hızlandırmak için harika bir yoldur.

📌 İdeal kullanım alanları: Freelancerlar, hizmet tabanlı işler ve formlar aracılığıyla müşteri bilgilerini toplayan finans takımları.

5. N8n Sohbet, AI Ajan ve Google E-Tablolar ile Basit Gider Takibi

Basit Gider Takipçisi ş Akışı, sohbet mesajlarınızı yapılandırılmış gider kayıtlarına dönüştürür; form, elektronik tablolar veya zahmetli işlemler gerekmez. "Araba yıkama; 59,3 USD; 25 Ocak 2024" gibi bir mesaj göndermeniz yeterlidir; AI, ayrıntıları ayrıştırır ve girişi Google E-Tablolar'a kaydeder.

Sonuç? Doğal dil kullanarak kişisel veya iş harcamalarını gerçek zamanlı olarak izlemeyin.

📌 İdeal kullanım alanları: Tek başına çalışan kurucular, bütçe takipçileri ve sohbet yoluyla hareket halindeyken giderlerini kaydeden takımlar.

6. Gmail AI Otomatik Yanıtlayıcı: Gelen E-postalara Taslak Yanıtlar Oluşturun

E-posta yanıtları yazmak tam zamanlı bir iş gibi gelebilir. Gmail AI Otomatik Yanıtlayıcı n8n ş Akışı, GPT-4o'yu kullanarak Gmail'de gelen e-postalarınız için akıllı yanıtlar hazırlar ve "Gönder" düğmesine basmanıza gerek kalmaz. AI zor işi yaparken siz tam kontrol sahibi olursunuz.

📌 İnsan dokunuşunu kaybetmeden yanıtlara hızlı bir başlangıç yapmak isteyen, yüksek e-posta hacmini yöneten kurucular, yöneticiler veya destek ekibi için idealdir.

7. Satış için AI Web Araştırmacısı

Soğuk bir e-posta göndermeden önce ayrıntıları araştırmak saatler sürmek zorunda değildir. Satış için AI Web Araştırmacısı ş Akışı şablonu, AI kullanarak web aramaları yapar ve anahtar bilgileri toplar, böylece satış takımları daha hızlı bir şekilde kişiselleştirilmiş iletişim kurabilir.

SerpAPI'yi kullanarak Google'da şirket adı veya etki alanı ile arama yapar, web sitelerini ziyaret ederek fiyatlandırma, API kullanılabilirliği ve pazar türü gibi anahtar bilgileri çıkarır ve Structured Output Parser modülünü kullanarak sonuçları bir biçim sunar.

📌 İdeal kullanım alanları: 10 sekme arasında anahtar yapmadan veya araştırmaya saatler harcamadan satış faaliyetlerine hazırlanmak isteyen satış temsilcileri ve SDR'ler.

Tüm potansiyel müşteriler eşit değildir ve Score Contact Form Leads n8n ş Akışı, elde ettiğiniz potansiyel müşterileri puanlamanıza yardımcı olur. İletişim form gönderilerini yakalar, GPT-4'ü kullanarak her potansiyel müşteriyi Sıcak, Ilık veya Soğuk olarak puanlar ve satış takımınızı Slack'te anında bilgilendirir.

Webhook aracılığıyla herhangi bir iletişim formundan potansiyel müşterileri yakalar, GPT-4'ü kullanarak mesajı analiz eder ve potansiyel müşteri puanını atar, isim, e-posta ve mesaj gibi anahtar ayrıntıları çıkarır ve triyaj durumunu içeren biçimlendirilmiş bir Slack uyarısı gönderir.

📌 İdeal kullanım alanları: Her gönderiyi manuel olarak incelemek zorunda kalmadan potansiyel müşterilere öncelik vermek isteyen satış ve pazarlama takımları.

n8n Sınırları

n8n esnektir, ancak her zaman yeni başlayanlar için uygun değildir. Çok fazla yerleşik kılavuz sunmadığından, özellikle teknik bilgiye sahip değilseniz ş akışlarını ayarlamak karmaşık gelebilir. Doğru destek olmadan, takımlar işi otomatikleştirmekten çok sorunları gidermek için daha fazla zaman harcayabilir.

n8n'in sizi yavaşlatabileceği durumlar:

Gelişmiş bir şey oluşturmak için API'ye aşina olmanız gerekir. Çoğu şablon hala HTTP isteklerini ayarlamanızı veya JSON'u işlemenizi gerektirir

Onboarding desteği yoktur. Mantık oluşturma veya en iyi uygulamalar konusunda çok az rehberlik sunan boş bir tuvalin içine bırakılırsınız

Kullanıcı arayüzü fonksiyoneldir, kullanıcı dostu değildir. Büyük ş akışlarında gezinmek hantal ve sorun gidermesi zor olabilir

Hata ayıklama tahmin işidir. Akışlar sessizce başarısız olabilir ve neyin bozulduğunu (ve nedenini) bulmak genellikle düğüm düğüm manuel olarak izlemeyi gerektirir

Kendi sunucunuzu barındırmak bazı yükler getirir. n8n Cloud kullanmıyorsanız, sunucu bakımı, yükseltmeler ve çalışma süresi konusunda sorumluluk size aittir

N8n Şablonlarına Alternatif

Dünyanın ilk birleşik AI Çalışma Alanı olan ClickUp, tasarım sayesinde iş akışı otomasyonunu kolaylaştırır. Alt iş akışlarını bir araya getirmek veya mantık bloklarını hata ayıklamak yerine, organize, görsel ve tamamen özelleştirilebilir, eylem için oluşturulmuş şablonlarla başlayabilirsiniz.

Bu şablonlar harika bir başlangıç noktasıdır, ancak kendi ClickUp Otomasyonunuzu oluşturmak da aynı derecede basittir. ClickUp'ta otomasyonu adım adım nasıl kuracağınız aşağıda açıklanmıştır:

⭐️ ClickUp'ta otomasyon nasıl oluşturulur? Otomasyonu eklemek istediğiniz listeye veya klasöre gidin

Otomasyon düğmesini bulun ve tıklayın (genellikle liste görünümünüzün sağ üst köşesinde bulunur)

Önceden oluşturulmuş otomasyon şablonlarını ("durum değiştiğinde, atama..." gibi) inceleyin. Veya Otomasyon Oluştur seçeneğine tıklayarak kendi şablonunuzu oluşturun

Otomasyonu başlatacak etkinliği (tetikleyici) seçin (ör. "durum İlerleme olarak değiştiğinde")

Tetikleyici gerçekleştiğinde ne olacağını (eylem) seçin (ör. "Sam Cole'a atayın").

Ayarlarınızı gözden geçirin ve Oluştur veya Kaydet seçeneğine tıklayın

Liste içindeki tetikleyici eylemi gerçekleştirerek otomasyonun nasıl çalıştığını görün 📌 Örnek: Durum değiştiğinde görevleri otomatik olarak atayın Tetikleyici: Durum "İnceleniyor" olarak değiştiğinde

Eylem: Görevi Sam Cole'a atayın

Şimdi, başlamanıza yardımcı olacak bazı şablonlara göz atalım.

1. ClickUp Basit Zihin Haritası ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Basit Zihin Haritası ş Akışı Şablonu ile proje fikirlerinizi görsel olarak planlayın

ClickUp Basit Zihin Haritası ş Akışı Şablonu, teknik kurulumda kaybolmadan fikirlerinizi görselleştirmenize ve yapılandırmanıza yardımcı olur. İster yeni bir proje için beyin fırtınası yapın ister takım ş Akışlarını planlayın, temiz düzen ve sürükle ve bırak kontrolleri, fikirlerinizi kolayca taslak haline getirmenizi ve yeniden düzenlemenizi sağlar.

Bu şablon size şunları sağlar:

Görev Modunu kullanarak her bir düğümü yorumlar, atanan kişiler ve kontrol listeleriyle tamamen düzenlenebilir bir göreve dönüştürün

Fikirlerinizi veya süreçlerinizi harita için dikkatinizi dağıtmayacak bir alan istiyorsanız Boş Mod'a geçin

Katmanları daraltın ve genişletin, böylece belirli dallara odaklanabilirsiniz

İlgili fikirleri gruplandırmak veya bağımlılıkları vurgulamak için düğüm bağlayıcılarını renklerle özel hale getirin

Hareket halindeyken Zoom, sürükleme ve düzenleme — uzaktaki takımlarla canlı fikir üretimi için harika bir seçenek

📌 İdeal kullanım alanları: Startup kurucuları, proje yöneticileri veya kod yazma gerektirmeyen geliştiriciler, özellikle birden fazla araç veya AI otomasyon aracı kullanırken, düşünmek, plan yapmak ve ş akışlarını paylaşım için esnek bir görsel alana ihtiyaç duyarlar.

Birçok farklı araç ve sistemle entegrasyonlar, görev oluşturma için otomasyon sağlamamıza veya bir değişiklik olduğunda diğer sistemleri bilgilendirmemize olanak tanır.

ClickUp'ta yapay zekayı kullanarak çok sayıda iş için otomasyon oluşturmak için bu video izleyin 👇

2. ClickUp Grafik Tasarım ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Grafik Tasarım ş Akışı Şablonu ile taslaktan son incelemeye kadar her tasarım talebini izleme

Geri bildirimler dağınık olduğunda veya teslim tarihleri kaçtığında tasarım projeleri hızla rayından çıkabilir. ClickUp Grafik Tasarım ş Akışı Şablonu, tasarım takımlarına yaratıcı işleri başlangıçtan son teslimata kadar yönetmek için görsel bir yol sunar.

Yazarlar, tasarımcılar ve gözden geçirenler arasında hızlı geçişleri desteklemek için tasarlanmıştır, böylece onayları takip etmek veya beş araçtan düzenlemeleri bir araya getirmekle uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Brifing, İnceleme ve Nihai Onay gibi aşamalarda tasarım görevlerini izleme

Özel Durumları kullanarak acil talepleri, bloklanmış geri bildirimleri veya ilerleyen düzenlemeleri işaretleyin

Yaratıcı özetleri, referans dosyaları ve maketleri tek bir görev altında merkezileştirin

Yerleşik son teslim tarihi ve zaman takibi özelliği ile ekip arkadaşlarınıza iş atayın

Bağımlılıklar ekleyin, böylece geri bildirim tamamlandıktan sonra hiçbir şey ilerlemesin

📌 İdeal kullanım alanları: Çalışmaları daha hızlı bir şekilde dağıtmak, gecikmeleri azaltmak ve rutin yaratıcı süreçlere görev otomasyon yazılımı uygulamak isteyen, birden fazla kampanyayı yöneten yaratıcı takımlar, ajanslar veya pazarlamacılar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ta "İnceleme Bekliyor" adlı bir Durum oluşturun ve bunu görevleri filtrelemek için kullanın ve bunu bir Görünüm olarak kaydedin. Bu, onaylayıcıların sadece kendilerini bekleyen Görevleri görmelerini sağlayacaktır — ne fazla ne eksik.

3. ClickUp İşleri Tamamlandı ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Getting Things Done ş Akışı Şablonu ile görevleri bağlam, öncelik ve çaba düzeyine göre düzenleyin

Yapılacaklar listeniz yarı bitmiş görevlerin kara deliğine dönüştüğünde, yapılandırma zamanı gelmiştir. David Allen'ın GTD yönteminden esinlenen ClickUp Getting Things Done ş Akışı Şablonu, dikkatinizi gerektiren her şeyi yakalamak, sıralamak ve üzerinde işlem yapmak için basit bir süreç sunar. Bu sadece bir liste değil, zihinsel karmaşayı azaltarak daha akıllı kararlar almanıza yardımcı olan bir çerçevedir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Bir sonraki eylemlerden hatırlatma dosyasına kadar yedi GTD tabanlı listeyle görevleri düzenleyin

Önceden oluşturulmuş, özelleştirilebilir Özel Alanları kullanarak bağlama ve çabaya göre önceliklendirin

Takvim, Pano veya Liste görünümü üzerinde işleri planlayın ve yönetin

SOP'leri, notları ve paylaşım planlarını Belge görünümünde saklayın

GTD'ye bağlı kalın ya da yineleyen görevler için AI ajanlarına güvenin, kurulumunu kendi tarzınıza göre özelleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Önceliklerini sürekli olarak yeniden düzenlemeden günlerine bir yapı kazandırmak ve tutarlı ilerleme kaydetmek isteyen bireyler ve takımlar.

AI Assign ile işlerinize daha fazlasını otomatik pilota nasıl ayarlayabileceğinizi hızlıca öğrenmek için bu videoyu izleyin. 👇

4. ClickUp Sosyal Medya Stratejisi ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Sosyal Medya Stratejisi ş Akışı Şablonu'nda net rol, durumlar ve son tarihler ile sosyal stratejinizin her adımı izleme

Net bir strateji olmadan sosyal medyayı yönetmek, boşluğa bağırmak gibidir. Peki, nereden başlamalı? İçerik fikirlerinizi daha büyük pazarlama hedeflerine bağlantı kurmanıza yardımcı olacak ClickUp Sosyal Medya Stratejisi ş Akışı Şablonunu deneyin. Takviminizi oluşturmaktan, neyin işe yaradığını izlemeye kadar her şeyi yapabilir.

On farklı araçla gönderileri yönetmek yerine, kampanyaları planlamak, kreatifleri depolamak ve hedef kitlenizin ilgisini çekenleri ölçmek için tek bir yer elde edersiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Beş esnek görünümle marka kılavuzlarından gönderi oluşturma ve izleme dahil her şeyi yönetin

Onaylandı, İlerleme veya Onay Gerekiyor gibi Özel Durumları kullanarak içeriğin akışını sürdürün

Strateji Aşaması veya Rol gibi alanlarla sahiplik ve niyeti netleştirin

Mood board'lar, strateji adımları ve planlanmış görevlerle platforma özel içerik planlayın

Zaman takibi, etiketler ve görev bağımlılıkları ile hesap verebilirliği artırın

📌 İdeal kullanım alanları: Sosyal medya yöneticileri ve kreatif liderler. Özellikle, marka tonunu ve zamanlamayı tutarlı tutarken otomasyonla proje yönetimini optimize etmek isteyen, çok kanallı içerik ş Akışları oluşturanlar.

5. ClickUp E-posta Pazarlama ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp E-posta Pazarlama ş Akışı Şablonu ile e-posta kampanyalarını duruma, hedef kitleye ve kanala göre izleme

E-posta kampanyalarını elektronik tablolar, belgeler ve beş farklı platformda mı yönetiyorsunuz? Bu şekilde ayrıntılar gözden kaçar ve lansmanlar gecikir. ClickUp E-posta Pazarlama ş Akışı Şablonu, hedefleri harita, her gönderimi izleme ve kampanya performansınızı görebileceğiniz bir yerde tutar.

Liste oluşturmaktan tıklama oranlarını kaydetmeye kadar her şey tek bir yerde tutulur, böylece takımınız zamanlamayı, metrikleri veya mesaj uyumunu kaçırmaz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

12 Özel Alan kullanarak gönderilen e-postalar, toplam tıklama sayısı ve segment türü gibi anahtar veri noktalarını izleme

E-posta Sonuçları İzleme ve İçerik Takvimi gibi görünümlerde kampanya ş akışları oluşturun ve izleyin

İş yüküne göre görevleri atayın, son teslim tarihlerini ayarlayın ve Durum Panosu'nu kullanarak ilerlemeyi takip edin

ClickUp Belgesel'te işbirliği içinde metni taslak haline getirin ve son halini verin

Tekrarlanan inceleme görevleri belirleyin ve AI ş Akışı oluşturucu ile tekrarlanan kampanyaları kolaylaştırın

📌 İdeal kullanım alanları: Birden fazla kampanyayı aynı anda yürüten pazarlama yöneticileri ve e-posta uzmanları. Performans, planlama ve takım koordinasyonu için tekrarlanabilir, veri destekli bir sisteme ihtiyaç duyanlar için mükemmeldir.

6. ClickUp Kanban Yazılım Geliştirme ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kanban Yazılım Geliştirme Şablonu ile tüm geliştirme ş akışınızı görselleştirin

İş yükünüz yoğun ve hatalar sürekli ortaya çıkıyorsa, bir görev listesinden daha fazlasına ihtiyacınız vardır. ClickUp Kanban Yazılım Geliştirme ş Akışı Şablonu, takımınıza sekmeler arasında geçiş yapmadan veya güncellemeleri takip etmeden, devam eden, blok olan ve tamamlandı işlerin gerçek zamanlı görünümünü sunar.

Yeni özellik taleplerinden son dağıtım aşamasına kadar çevik sprintleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Sürükle ve bırak Kanban sütunları ile sprint ilerlemesini görsel olarak izleme

Talep Eden, Ürün Özellikleri veya Geliştirme Durumu gibi alanları kullanarak görev ayrıntılarını özelleştirin

Takımın odaklanmasını sağlamak ve yüksek hacimli ş akışlarındaki darboğazları azaltmak için WIP sınırlarını ayarlayın

Hataları, incelemeleri ve sürümleri yönetmek için Özel Durumlar oluşturun

Görevleri atayın, bağımlılıklar ekleyin ve AI'yı kullanarak her sprintte tekrarlanan görevleri otomasyonla gerçekleştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Mühendislik takımları, ürün sahipleri ve sınırlı zaman ve artan özellik talepleriyle karmaşık geliştirme süreçlerini yöneten girişimler.

⭐ Bonus: AI Ajanları ile ş Akışı otomasyonunu hızlandırma Tüm fonksiyonlardaki takımlar, manuel süreçler, parçalı iletişim ve tekrarlayan görevler nedeniyle sıklıkla darboğazlarla karşılaşır. AI ajanları, ş akışlarını kolaylaştırarak ve daha hızlı, daha verimli operasyonlar sağlayarak bu zorlukları giderir. *rutin görevleri otomasyonla gerçekleştirin: AI ajanları, veri girişi, durum güncellemeleri ve takipler gibi tekrarlayan eylemleri gerçekleştirerek takımınızın daha değerli işlere odaklanmasını sağlar

toplantıları anında yazıya dökün ve özetleyin:* Her kararın ve detayın kaydedilip paylaşımını sağlayarak, bilgi kaçırma riskini azaltın ve takip sürecini hızlandırın

eylem öğelerini otomatik olarak oluşturun ve görevleri atayın: *Toplantı tartışmalarına veya proje güncellemelerine dayalı olarak, AI ajanları proje yönetimi araçlarınızda otomatik olarak görevler oluşturabilir ve atayabilir, böylece manuel aktarımları ve gecikmeleri en aza indirir

Gerçek zamanlı belge yönetimi: AI destekli sürüm izleme ve değişikliklerin anlık özetleri ile herkesin aynı sayfada kalmasını sağlayın, böylece takımlar karışıklık veya geri adım atmadan ilerleyebilir

İsteğe bağlı yanıtlar ve kaynaklar: AI sohbet asistanları, belgeleri hızlı bir şekilde bulabilir, ş Akışıyla ilgili soruları yanıtlayabilir ve ilgili bilgileri ortaya çıkarabilir; böylece e-postaları veya dosyaları aramaya gerek kalmaz

asenkron verimliliği etkinleştirin:* AI ajanları, uzun toplantıları veya proje güncellemelerini özlü özetler ve uygulanabilir sonraki adımlara dönüştürebilir, böylece farklı zaman dilimlerinde bulunan takım üyelerinin uyumlu çalışmasını ve işlerin ilerlemesini kolaylaştırır ClickUp içindeki Otomatik Pilot Ajanları, minimum manuel müdahale ile çalışma alanında bilgi akışını sağlar

7. ClickUp Süreç Akış Grafik Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Süreç Akış Şablonunu kullanarak işe alım gibi çok rollü süreçleri kolaylıkla özetleyin

ClickUp Süreç Akış Şeması Şablonu, bir görev veya sistemin her adımı hakkında bilgi verir, noktaları bağlantı kurar ve net sorumluluklar atar. Takımın, devretme gecikmelerini azaltmak, karışıklığı ortadan kaldırmak ve kararları daha hızlı almak için ortak bir referansa ihtiyaç duyduğunda faydalıdır. İşe alım akışlarından iç SOP'lara kadar her şey takip etmesi ve güncellemesi kolaydır.

Bu şablon size şunları sağlar:

Doğrudan ClickUp Beyaz Tahtaları üzerinde görsel süreç haritaları oluşturun

Özel Alanları kullanarak görev türlerini, zaman çizelgelerini ve rolleri düzenleyin

Hiring Flowchart gibi önceden oluşturulmuş düzenlerle akış şeması ve kontrol listesi tarzı görünümler arasında geçiş yapın

Birden fazla işbirlikçiyi atayın, dönüm noktaları ekleyin ve Açık'tan Tamamlandı'ya kadar her adımı izleme

Karmaşık prosedürleri, takımınızın gerçekten kullanabileceği ş Akışı diyagramlarına dönüştürün

📌 İdeal kullanım alanları: Operasyon liderleri, proje koordinatörleri veya karmaşık, fonksiyoner ş akışlarını net, izlenebilir süreçlere dönüştüren herkes

8. ClickUp Süreç Harita Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Süreç Harita Şablonu ile gündemden sorumluluklara kadar her süreç detayını tek bir görünümde takip edin

Akış şemalarını ayrı ayrı oluşturmak yerine, ClickUp Süreç Haritalama Şablonunu kullanarak her adımı gerçek bir görev, atanan kişi ve son tarihle bağlantıya geçirin. Tek bir çalışma alanında mevcut sürecinizi belgeleyebilir, verimsizlikleri işaretleyebilir ve sahipliği atayabilirsiniz.

Canlı güncellemeler ve işlerin ilerlemesini sağlayan yerleşik hesap verebilirlik ile, işe alım süreçlerinden teknik prosedürlere kadar her şeyi kapsayacak kadar esnektir.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Liste, Takvim ve Gantt gibi görev tabanlı görünümleri kullanarak süreçleri adım adım ayrıştırın

Tamamlanma Oranı, Süreç Gündemi ve Sorumlu gibi alanlarla bağlam ekleyin

Birden fazla sahip atayın, öncelikleri ayarlayın ve yorumlar ve tepkiler kullanarak geri bildirim bırakın

Görev tamamlama veya değişikliklerle bağlantılı tetikleyicileri ayarleyerek ilerleme izlemesini otomasyon edin

AI süreç haritalamasını uygulayarak kalıpları belirleyin ve zaman içinde ş akışlarını iyileştirin

📌 İdeal kullanım alanları: Analistler, operasyon liderleri ve takım yöneticileri ile her seferinde sıfırdan başlamadan iş süreçlerini belgelendirmek, yürütmek ve yinelemekle sorumlu anahtar üyeler.

9. ClickUp Süreç Harita Beyaz Tahta Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu ile her süreç aşamasını net hedefler, görevler ve sonraki adımlara ayırın

İş akışlarınızın nasıl çalıştığını göstermeniz gerektiğinde, bir süreç haritası herkesin hızlı bir şekilde uyum sağlamasını sağlar. ClickUp Süreç Haritası Beyaz Tahta Şablonu, adımların takımlar, sistemler veya aşamalar arasında nasıl bağlantı kurduğunu gösteren canlı, etkileşimli haritalar oluşturmanıza olanak tanır.

Statik grafiklere bakmak yerine, görevleri taşıyabilir, dosyaları ekleyebilir, sahipler atayabilir ve süreç ilerledikçe ayarlamalar yapabilirsiniz. ClickUp Beyaz Tahta üzerinde oluşturulduğu için, görev düzeyindeki ayrıntıları kaybetmeden görsel netlik elde edersiniz.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

ClickUp Beyaz Tahtası'nı kullanarak sürükle ve bırak düğümleriyle görsel süreç haritaları oluşturun

Net bir sorumluluk dağılımı için her adıma sahipler, öncelikler ve bağımlılıklar atayın

İlgili belgeleri, bağlantıları ve yorumları düğümler içinde düzenleyin

Beyaz Tahta, Liste ve Kılavuz görünümleri arasında geçiş yaparak hem üst düzey akışı hem de ayrıntılı görevleri yönetin

Herkesi aynı sayfa, aynı yerde tutarak işbirliğini geliştirin

📌 İdeal kullanım alanları: İş akışlarını harita yapmak, iyileştirmeler için beyin fırtınası yapmak veya karmaşık sistemleri basitleştirmek için düzenli olarak dijital beyaz tahtaları kullanan analistler, proje yöneticileri ve takımlar.

10. ClickUp Yüzme Şeridi Akış Şeması Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Swimlane Akış Şeması Şablonunu kullanarak işlevler arası ş Akışlarını adım izleme

Hiç kendinize "Bunu kim hallediyordu?" diye sorduğunuz oldu mu? Bu, sürecinizin basit olmadığına dair bir işarettir. ClickUp Swimlane Akış Şeması Şablonu bu sorunu hızlı bir şekilde çözer. Tek bir tahtada kimin sorumlu olduğunu, neyin ne zaman yapılması gerektiğini harita eder. Görevleri atayabilir, ilerlemeyi izleyebilir ve ş akışlarını gerçek zamanlı olarak güncelleyebilirsiniz.

Bu şablon size şunları sağlar:

Ekipler veya fonksiyonlar arasında çok adımlı ş akışlarını harita

Herkesin rolünü bilmesi için yüzme şeridine göre sahiplik atayın

Görsel düzen ile verimsizlikleri ve çakışmaları hızlı bir şekilde tespit edin

Her adımı Çalışma Alanınız içindeki gerçek görevler ve durumlarla ilişkilendirin

Takımınızla işbirliği yaparak gerçek zamanlı olarak güncelleme, test etme ve iyileştirme yapın

📌 İdeal kullanım alanları: Görev planlamayı süreç görünürlüğüyle birleştiren dinamik akış şeması şablonları arayan çapraz fonksiyonlu ekipler, departman başlıkları veya proje yöneticileri.

11. ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu ile tüm içerik akışınızı düzenlemeye başlayın

Çoğu içerik takımı yaratıcılıkla değil, koordinasyonla mücadele eder. Şeffaf bir ş Akışı olmadan fikirler taslak olarak kalır, geri bildirimler kaybolur ve son teslim tarihleri kaçırılır.

ClickUp İçerik Yönetimi Şablonu, takımınıza konsept aşamasından tamamlandıya kadar içeriği yönetmek için temiz ve tekrarlanabilir bir sistem sunar. Dağınık fikirleri yapılandırılmış zaman çizelgelerine dönüştürür ve yazarlar, tasarımcılar, düzenleyiciler ve onaylayıcılar dahil herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Farklı biçim ve kanallarda birden fazla içerik türünü planlayın ve izleme

"Konsept", "İnceleniyor" veya "Yayınlanmaya Hazır" gibi durumları ayarlayarak düzenli kalın

Bütçeleri, son teslim tarihlerini, kanalları ve maketleri yönetmek için renk kodlu alanları kullanın

İşbirliği yapanları ekleyin, öncelikleri ayarlayın ve otomasyonların ağır işleri yapmasına izin verin

Performans verilerini birleştirerek neyin işe yaradığını iyileştirin ve neyin işe yaramadığını bırakın

📌 İdeal kullanım alanları: Pazarlama takımları, editörler ve çok biçimli takvimleri yöneten ve kontrolü kaybetmeden daha hızlı ölçeklendirme için basit içerik yönetim sistemlerini keşfeden ajanslar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, boş bir sayfadan mükemmel bir metne hızla geçmenize yardımcı olabilir. Blog başlıklarını beyin fırtınası yapmak, toplantı notlarını özetlemek, e-posta taslakları oluşturmak veya içeriği daha iyi bir üslupla yeniden yazmak için doğrudan herhangi bir görev veya belgenin içinde kullanın. Uzun belgelerinizin işini kolaylaştırmak için ClickUp Brain'i kullanın

12. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Proje Yönetimi Şablonu ile her departmanın proje durumunu, aşamasını ve başarı ölçütlerini takip edin

Çoğu proje, başarısız oldukları için değil, koordinasyon eksikliği nedeniyle başarısız olur. ClickUp Proje Yönetimi Şablonu, her aşamayı (fikir üretme, planlama, uygulama ve inceleme) net bir şekilde yapılandırmak için canlı bir çalışma alanı sunar.

Her şey önceden oluşturulmuş listeler ve panolarda haritalandırılmıştır, böylece takımınız ş akışlarını yeniden oluşturmak veya güncellemeler için uğraşmakla zaman kaybetmez.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Önceden oluşturulmuş listeler ve durum ş akışlarını kullanarak büyük girişimleri aşamalara ayırın

Dinamik Zaman Takibi, Öncelikler ve Özel Alanlar aracılığıyla projenin durumunun görünümü alın

E-posta, yorumlar ve görev tabanlı tartışmalarla paydaşları senkronizasyon içinde tutun

Pano görünümü ve bağımlılık uyarılarını kullanarak WIP sınırları ayarlayın ve engelleyicileri vurgulayın

Takvim, Zaman Çizelgesi ve İş Yükü görünümlerinde görsel göstergelerle gerçek ilerlemeyi takip edin

📌 İdeal kullanım alanı: ClickUp'ın proje yönetimi yazılımında uzun vadeli teslimatları yöneten işlevler arası takımlar, özellikle de hesap verebilirlik, görünürlük ve hızın önemli olduğu durumlarda.

13. ClickUp Proje Talep ve Onay Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Proje Talebi ve Onay Şablonu ile proje taleplerini aşama, öncelik, bütçe ve duruma göre takip edin

Yeni projelerde yaşanan gecikmelerin çoğu, belirsiz talepler, eksik bağlam ve yavaş onaylarla başlar. ClickUp Proje Talep ve Onay Şablonu, uzun e-posta konu başlıkları veya darboğazlar olmadan talepleri kaydetmek, anahtar ayrıntıları yakalamak ve takımları doğru karar vericilere yönlendirmek için yapılandırılmış bir yol sağlar.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kapsam, maliyet, risk ve etki için özel alanları kullanarak önemli proje bilgilerini toplayın

İnceleniyor, Onaylandı ve İlerleme gibi aşamalar aracılığıyla istek durumunu izleme

ClickUp Otomasyonlarını ayarlayarak paydaşları bilgilendirin veya onaylayıcıları anında atayın

ClickUp çalışma alanınızdan ayrılmadan talepleri inceleyin, yorumlayın ve onaylayın

Onaylanan projeleri ş akışlarına doğrudan bağlayarak sorunsuz bir şekilde devredin

📌 İdeal kullanım alanları: Yüksek hacimli gelen proje taleplerini yöneten ve projeleri maliyet, risk ve stratejik değere göre değerlendirmek, atamak ve önceliklendirmek için basit bir yönteme ihtiyaç duyan takımlar.

14. ClickUp E-posta Otomasyon Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp E-posta Otomasyon Şablonunu kullanarak e-posta iş akışlarını adım adım otomasyon

Manuel e-postaalar verimliliği düşürür ve tutarlılığı önemli ölçüde tehlikeye atar. ClickUp E-posta Otomasyon Şablonu, kampanyalarınızı tekrarlanabilir bir sisteme dönüştürür.

Planlama aşamalarından sonuçların planlanması ve ölçülmesine kadar her adımın haritasını çıkarabilirsiniz. Otomasyon sayesinde, takip edilmeyen işlemler, dağınık taslaklar olmayacak, sadece temiz ve koordineli bir uygulama olacak.

Bu şablonu şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Kampanya ş Akışlarını planlayın ve kullanıcı eylemleri veya zaman çizelgeleri gibi tetikleyicilere göre otomasyon oluşturun

Merkezi bir panodan görevleri atayın, e-posta metinlerini inceleyin ve teslimat durumunu izleyin

Mikro yönetim yapmadan kampanya adımlarını sıralamak için bağımlılıklar oluşturun

Özel Durumlar ile taslak, inceleme ve planlanmış aşamaları izleme.

Belge ve yerleşik yorumlar özelliğini kullanarak e-posta metinleri üzerinde takımlarla işbirliği yapın

📌 İdeal kullanım alanları: E-posta ş akışlarını yöneten ve pazarlama otomasyonu için yapay zeka kullanarak kampanyaları basitleştirmek isteyen pazarlama ve yaşam döngüsü takımları, tüm bunları proje yönetimi platformları içinde gerçekleştirmek isteyenler.

15. ClickUp Kanban Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Kanban şablonu ile görevlerin ilerleme durumunu bir bakışta görselleştirin

Bazen takımınızı yavaşlatan unsurları tespit etmek için tek gereken net bir görseldir. İşte bu noktada doğru Kanban şablonu büyük fark yaratabilir. ClickUp Kanban Şablonu, her görevi gerçek zamanlı olarak sürükleyip bırakabileceğiniz ve yönetebileceğiniz izlenebilir bir karta dönüştürür.

İster bir ürün piyasaya sürün ister destek biletlerini yönetin, esnekliği sınırlamadan yapı sağlar.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Görevleri net ve özelleştirilebilir bir Kanban Panosunda görselleştirin

Beş durum üzerinden ilerlemeyi izleme: Açık, Devam Ediyor, İnceleme, Blok ve Kapalı

Alt görevler, bağımlılıklar ve etiketlerle karmaşık işleri parçalara ayırın

Güncellemeleri tetikleyici olarak kullanmak ve manuel aktarımları azaltmak için otomasyon kuralları belirleyin

İş akışlarını şeffaf tutarken departmanlar arasında işbirliği yapın

📌 İdeal kullanım alanı: Güncelleme toplantılarını azaltmak ve süreçlerine engel olmayan, aksine süreçlerine uygun işleyen Kanban panosu Yazılımı ile ilerlemeyi görünür kılmak isteyen takımlar.

16. ClickUp Blog Yönetimi ş Akışı Şablonu

Ücretsiz şablon edinin ClickUp Blog Yönetimi ş Akışı Şablonu ile blog durumunu, zaman çizelgelerini ve takım rolü izleme

Fikirleriniz, taslaklarınız, görselleriniz ve onaylarınız ayrı yerlerde bulunuyorsa yayın programına uymak zordur. ClickUp Blog Yönetimi ş Akışı Şablonu, her şeyi tek bir yapılandırılmış çalışma alanına getirir, böylece takımınız son teslim tarihlerini kovalamak yerine yaratıcılığa odaklanabilir. İlk taslaklardan yayınlanan gönderilere kadar her adım açık, görünür ve tamamen izlenebilir.

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Liste, Pano, Takvim ve Gantt gibi birden fazla görünümde içerik görevlerini yönetin

Blog isteklerini, gönderileri görevlere dönüştüren Form Görünümü'nü kullanarak düzenleyin

Önceden ayarlanmış Özel Alanlar ile kopya durumunu takip edin, notları inceleyin ve son teslim tarihlerini yayınlayın

Zaman Çizelgesi ve Kutu görünümlerini kullanarak yazarlar ve düzenleyiciler arasında iş yükünü dengeleyin

Özetleri, ana hatları ve referans dosyalarını doğrudan her görevin içinde saklayın

📌 İdeal kullanım alanları: Farklı biçimlerde ve teslim tarihlerinde blog içeriklerini yöneten içerik takımları, özellikle daha akıllı blog araçlarıyla içeriklerini oluşturan takımlar.

ClickUp ile Tekrarlayan Ş Akışlarını Tıkla ve Git Sistemlerine Dönüştürün

Önceden oluşturulmuş şablonlar otomasyonu hızlandırabilir, ancak bunlar yalnızca kullanıma hazır oldukları takdirde işe yarar. Birçok araç bu konuda yetersiz kalır. n8n ile genellikle sıfırdan oluşturmanız, API'leri anlamanız ve görünmez hataları gidermeniz gerekir.

ClickUp farklı bir yaklaşım benimser. Tak ve çalıştır özellikli ücretsiz şablonları pazarlama, operasyonlar ve iç ş akışlarında kullanıma hazırdır. Her biri yerleşik görünümler, görev aşamaları ve otomasyon mantığı içerir, böylece kurulum aşamasını atlayıp doğrudan uygulamaya geçebilirsiniz.

Bir potansiyel müşteriye bildirimde bulunmanız, bir takip atamanız veya bir görev durumu üzerine taşımanız mı gerekiyor? ClickUp Automations bunu halleder. Bir e-posta konusunu özetlemek veya bir yanıtı yeniden yazmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain bunu da araç değiştirmeden yapar.

Arka uç yükü olmadan daha hızlı ve daha temiz ş akışı yürütmek için ClickUp'a kaydolun.