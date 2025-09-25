Gestalt tasarım ilkeleri nelerdir? (+örnekler)

Beyaz zemin üzerine birkaç siyah şekilden oluşan WWF panda logosunu neden anında tanıdığımızı hiç merak ettiniz mi?

Cevap, Gestalt ilkelerinde yatıyor; görsel öğeleri dağınık parçalar olarak değil, doğal olarak bir bütün olarak nasıl algıladığımızı açıklayan bir dizi psikolojik kural.

Gestalt teorisini anlamak, sezgisel ve güçlü tasarımın ardındaki planı ortaya çıkarmak gibidir.

Bu ilkeler, kullanıcıların web tasarımını nasıl taradıklarından marka logosuyla nasıl duygusal bir bağlantı kurduklarına kadar her şeyi yönlendirir.

Her bir Gestalt ilkesini pratik, görsel örneklerle inceleyelim, böylece tahminlerde bulunmayı bırakıp bilinçli bir şekilde tasarım yapmaya başlayabilirsiniz.

Gestalt tasarım ilkeleri nelerdir?

Gestalt tasarım ilkeleri, 1920'lerde Alman psikologlar Max Wertheimer, Kurt Koffka ve Wolfgang Köhler tarafından ortaya atılmıştır. "Gestalt" kelimesi Almanca'dan gelir ve "form" veya "bütün" anlamına gelir

Bu ilkeler, insan beyninin görsel öğeleri doğal olarak nasıl algıladığını açıklar. Gestalt psikolojisi, ayrı parçaları görmek yerine, karmaşık görüntüleri organize desenler veya birleşik bütünler olarak görünümde olduğumuzu öne sürer.

Bu ilkeler özellikle grafik tasarım, UI/UX, web tasarımı, ürün arayüzleri ve markalaşma alanlarında yararlıdır. Kullanıcıların çok fazla düşünmeden tasarımınızı içgüdüsel olarak anlamalarına yardımcı olurlar.

🌟Özellikli Şablon

Yapışkan notlar, kutular ve oklar kullanarak tel kafesler veya maketler çizin

Takım üyelerinden, bir mockup'ın bir ilkeyi ne kadar iyi uyguladığı veya hangi konularda yetersiz kaldığı konusunda yorumlar, emoji tepkileri veya öneriler bırakmalarını isteyin

Gerçek Hayattan Örneklerle Temel Gestalt İlkeleri

Gestalt ilkelerinin temelini inceleyelim:

1. Yakınlık: İlgili öğeleri gruplandırma

Nesneler birbirine yakın olduğunda, onları birbiriyle ilişkili veya aynı grubun parçası olarak algılarız. Bu, tasarımcıların bilgileri doğal ve anlaşılması kolay bir şekilde düzenlemelerine yardımcı olur.

Nerede kullanılır: Web sitelerindeki gezinme menüleri, fiyat tabloları, formlardaki giriş alanları, gösterge paneli widget'ları vb.

Örnek: ClickUp, fiyatlandırma planlarını sütunlar halinde görüntüler ve her planın özellikleri başlığı altında gruplandırılır. Planlar arasındaki alan, bir planın özellikleri arasındaki alandan daha büyüktür. 👇🏼

Neden iş: Kullanıcılar, bireysel planları ve ayrıntılarını kolayca ayırt edebilir ve ihtiyaçlarına en uygun olanı seçebilir.

2. Benzerlik: Tasarımda tutarlılık yaratmak

Benzerlik ilkesi, beynimizin birbirine benzeyen şeyleri nasıl gruplandırdığını açıklar. Öğeler benzer renk, şekil, boyut veya stile sahip olduğunda, bunları doğal olarak birbiriyle bağlantı veya aynı "aile"nin parçası olarak görürüz

Tasarımcılar bu numarayı kullanarak düzen yaratır ve görsel hiyerarşi güçlendirir. Siz farkına bile varmadan dikkatinizi yönlendirirler!

Nerede kullanılır: Üst ve yan gezinme çubukları, bölüm başlıkları, açıklamalar/etiketler, eğitim adımları, CTA düğmeleri vb.

Örnek: LinkedIn, üst menü çubuğundaki ilgili öğeleri, besleme kartlarını, bağlantı kartlarını, iş ilanlarını vb. gruplandırmak için Gestalt'ın Benzerlik ilkesini kapsamlı bir şekilde uygulayarak yapı ve fonksiyonlarda görsel tutarlılık yaratır.

Neden işe yarıyor: Görsel gruplama ve tutarlı desenler, bilişsel yükü azaltır, içerik anlayışını geliştirir ve aşinalık yoluyla kullanıcı katılımını teşvik eder.

via freepik

via freepik

3. Süreklilik: İzleyicinin gözünü doğal bir şekilde yönlendirmek

Süreklilik ilkesi, görsel algının beynimizi nasıl pürüzsüz, kesintisiz yolları takip etmeye yönlendirdiğini açıklar.

Tasarım öğeleri bir eğri veya düz çizgi boyunca sıralandığında, üst üste binse veya kesintiye uğrasa bile bunları birbirine bağlantılı olarak görürüz. Gözleriniz doğal olarak en kolay yolu izler.

Nerede kullanılır: Görüntü/içerik karuselleri, emlak listeleri, ödeme süreçleri, portföy düzenleri, e-ticaret ürün listeleri, ürün turları vb.

Örnek: Amazon web sitesinin ürün öneri modülü, şu anda görünümünüzde bulunan ürünle yakından ilgili alternatif ürünleri gösterir. Ürünler tek tip düzenlerle (resim, fiyat, yıldız derecelendirmesi) gösterilir ve karşılaştırılabilir olduklarını belirtmek için görsel olarak gruplandırılır.

Neden iş görüyor: Her bir öğe kendi kutusu içinde yer alsa da, yatay hizalama gözlerinizi bir izi takip eder gibi yana doğru çeker. Yanlardaki küçük oklar, keşfedilecek daha fazla şey olduğunu ima eder. Bu tasarım, kaydırmayı kolay ve doğal hale getirmek için sürekliliği kullanır.

amazon aracılığıyla

🎯 Hızlı İpucu: Kullanıcıların dikkatini çekmek mi istiyorsunuz? Odak noktası ilkesini kullanarak kontrast, boyut veya renk ile bir öğeyi öne çıkarın. Bu, hızlı bir şekilde dikkat çeker ve eyleme geçmeye teşvik eder (örneğin, CTA'ya tıklamak gibi!).



4. Kapanış: Beynin boşlukları doldurmasını teşvik etmek

Kapatma ilkesi, zihnimizin belirsiz veya karmaşık görüntülerin eksik kısımlarını doldurarak nesneyi tam ve bütün olarak algılama eğilimini ifade eder. Bu ilke, tasarımcıların formları tam olarak çizmek yerine, izleyicinin zihinsel olarak "şekli kapatma" algısına dayanarak formları ima etmelerine olanak tanır

Nerede kullanılır: Marka logoları, simgeler, semboller, ilerleme göstergeleri, ürün tanıtımları vb.

Örnek: IBM logosu, görsel ilgiyi artırmak için kapatma ilkesinden yararlanarak yatay çizgilerle I, B ve M harflerini ima eder.

Neden işe yarıyor: Kapatma, tasarımcıların daha azıyla daha fazlasını yapabileceklerini gösterir. Negatif alanın akıllıca kullanılması, minimum ayrıntı kullanır, görsel çabanın azalmasına neden olur ve hafızada kalır.

iBM aracılığıyla

Kurumsal markalamada "Kapanış"ın daha ikonik örneklerini görmek ister misiniz? FedEx, NBC, Adobe, Unilever ve Major League Baseball logoları en iyi örneklerdir.

5: Figür/Zemin: Konuyu arka plandan ayırma

Şekil/Zemin, ince kontrastlar yaratmakla ilgilidir. Beynimiz doğal olarak önemli olanı (şekil) diğer her şeyden (zemin) ayırmaya çalışır ve bu sayede bir tasarımda ilk olarak nereye bakmamız gerektiğini anında biliriz. Bu ilke, karmaşık veya yoğun tasarımlarda bile önemli öğelerin öne çıkmasını sağlar.

Nerede kullanılır: Web sitelerindeki ana bölümler, eylem çağrısı düğmeleri, formlar, giriş alanları, gösterge panelleri, arama kutuları vb.

Örnek: Google Arama ana sayfasında, beyaz arama çubuğu minimalist arka plan üzerinde merkezi bir unsurdur. Bu aşırı kontrast, giriş alana anında dikkat çeker.

Neden işe yarıyor: Görsel karmaşa yok ve gözünüz anında eylemin gerçekleşmesi beklenen yere çekiliyor. Figür net bir şekilde öne çıktığında, nereye odaklanmanız gerektiği konusunda hiçbir karışıklık olmaz ve bu, sorunsuz bir kullanıcı deneyiminin anahtarıdır.

google aracılığıyla

6. Simetri ve düzen: Denge ve uyumu teşvik etmek

Beynimiz temiz ve düzenli görünen şeyleri sever. Simetri ve sipariş, nesneler eşit bir şekilde yerleştirildiğinde veya net bir yapı izlediğinde bize denge hissi verir.

Nerede kullanılır: Ürün ızgaraları ve düzenleri, formlar, haber bültenleri, onboarding adımları, gösterge paneli bileşenleri, çift bölmeli görünümler vb.

Örnek: Nike'ın ürün liste sayfasında ayakkabılar aynı yöne bakacak şekilde düzenli satırlarda gösterilir. Her ayakkabı, tutarlı bir negatif alan içinde aynı boyutlu kutuda gösterilir. Bu simetrik düzen, seçenekleri gözden geçirirken bunalmadan bakmanıza yardımcı olur.

Neden işe yarıyor: Simetrik tasarımlar beynin işlemesi daha kolaydır, bu da daha hızlı etkileşime yol açar. Dengeli bir düzen, görsel kaygıyı azaltır ve kullanıcıların seçenekleri keşfederken veya bir satın alma işlemi tamamlandıktan sonra daha rahat hissetmelerine yardımcı olur.

nike aracılığıyla

7. Ortak kader: Hareket ve yönü belirtme

Ortak kader ilkesi, nesneler birlikte hareket ettiğinde veya değiştiğinde devreye girer ve biz de bunları anında birbiriyle bağlantılı olarak gruplandırırız. Bu, ilişkilileri göstermek veya birini bir süreç boyunca yönlendirmek için akıllı bir yoldur.

Nerede kullanılır: Kanban panoları, simgelerdeki fareyle üzerine gelindiğinde ortaya çıkan efektler, açılır menü öğelerindeki animasyonlar, kayan görüntüler veya içerik blokları, yükleme göstergeleri, çok adımlı ilerleme çubukları vb.

Örnek: ClickUp'ın Board Görünüm(Tahta Görünüm) özelliğinde, bir görev kartını bir sütundan diğerine taşıdığınızda, kart, etiketler, son teslim tarihi ve kontrol listeleri gibi tüm ek dosya öğeleriyle birlikte tek bir birim olarak taşınır.

Neden işe yarıyor: Soldan sağa veya yukarıdan aşağıya doğru hareket, görev ilerlemesini yansıtan net bir yönlü anlatım oluşturur. Bu tasarım, hareket yoluyla ilgili öğeleri gruplandırarak karışıklığı en aza indirir ve kullanıcıların hareket eden veya işlem yapılan öğeleri kolayca izleme yapmasını sağlar.

Karmaşık geliştirme projelerini görsel olarak sütunlara ayırın, öncelikleri ve bağımlılıkları ayarlayın ve ClickUp'taki Board Görünüm ile ilerlemeyi izleyin

🧠 Biliyor muydunuz? Görseller, kelimelerden 60.000 kat daha hızlı işlenir. Gestalt ilkeleri, beyninizin bu görselleri milisaniyeler içinde anlayabilmesi için onları yapılandırmaya yardımcı olur.

Gestalt İlkeleri UI/UX Tasarımını Nasıl İyileştirir?

Gestalt ilkeleri, insanların görsel öğeleri doğal olarak nasıl algıladıkları ve gruplandırdıklarıyla ilgili psikolojik kurallardır. Gestalt ilkelerine uygun tasarımlar, netlik ve tutarlılığı artırır, dikkati yönlendirir, bilişsel yükü azaltır ve kullanılabilirliği iyileştirir.

UX tasarımcıları bunları pratik ve anlamlı şekillerde nasıl kullanıyor?

Arayüzleri daha sezgisel hale getirir

Gestalt ilkeleri, beynimizin görselleri anlamlandırma şeklinden yararlanır. Bu ilkeleri doğru kullandığınızda, tasarımınız anlamlı hale gelir. Kullanıcılar, her bir etiketi okumadan bile neyin birbiriyle uyumlu olduğunu ve bir sonraki adımda nereye gitmeleri gerektiğini hızlıca anlayabilirler.

📌 Örnek: Amazon'un ödeme sayfasındaki her şey net adımlara ayrılmıştır: Grup, İşletme Bilgileri, Teslimat Adresi, Ödeme Yöntemi vb. Sırada ne olduğunu veya sürecin hangi aşamasında olduğunuzu merak etmenize gerek yoktur. Düzen, sizin yerinize düşünür.

amazon aracılığıyla

Kullanıcı'nın beynindeki baskıyı azaltır

Harika tasarım, zahmetsiz hissettirmelidir. Gestalt ilkeleri, bilgileri kolayca taranabilir ve anında anlaşılabilir bir şekilde düzenlemeye yardımcı olur, böylece kullanıcılar arayüzü nasıl kullanacaklarına değil, amaçlarına odaklanabilirler.

Örnek: PUMA'nın ana sayfasına gittiğinizde, hemen iki cesur ve net seçenek göreceksiniz: Erkekler için ve Kadınlar için. Arama yapmanıza, kaydırmanıza gerek yok. Hızlı ve net seçenekler, istediğiniz yere hızla ulaşmanıza yardımcı olur.

via Puma

Kullanıcıların dikkatini yönlendirmeye yardımcı olur

Akıllı gruplama, alan, kontrast ve hizalama ile, kullanıcıları en önemli bilgilerden (başlık gibi) bir sonraki eyleme (düğme gibi) kadar, yönlendirildiklerini fark etmeden nazikçe yönlendirebilirsiniz.

📌 Örnek: Forrester'ın ana sayfasına bir göz atın. Sarı renkli CTA'lar, yumuşak arka plana karşı yüksek kontrastla öne çıkıyor. Gözleriniz, ne olduğu ve neden önemli olduğu ile nasıl hareket edilmesi gerektiği arasında kesintisiz bir görsel yol boyunca doğal bir şekilde akış içinde ilerliyor.

forrester aracılığıyla

Tutarlılık sağlar ve işleri daha net hale getirir

Simgeler, metinler veya görüntüler gibi benzer öğelere aynı düzen kurallarını uygulayarak tasarımın düzenli ve derli toplu görünmesini sağlayabilirsiniz. Ekranda çok fazla şey olsa bile gözleriniz nereye bakacağını bilir.

Tutarlılık, kullanıcıları deneyim boyunca sorunsuz bir şekilde yönlendirerek gezinmeyi doğal ve ücretsiz hale getirir.

📌 Örnek: Spotify'ın En Popüler Şarkılar listesinde, her şarkı girişi aynı biçemi takip eder: sol tarafta şarkı sayısı, şarkı başlığı ve sanatçı adı, sağ tarafta ise şarkının süresi gösterilir. Tutarlı düzen, favori şarkılarınızı hızlıca bulmanıza veya yeni hitleri karışıklık yaşamadan keşfetmenize yardımcı olur.

spotify aracılığıyla

🎯 Hızlı İpucu: Öğeleri gruplandırmak için Aynı Kapalı Bölge ilkesini kullanın. Onları bir kutu, daire veya gölgeli alanın içine yerleştirin. Kullanıcılarınız, farklı görünseler bile, bunları anında birbiriyle ilişkili olarak göreceklerdir!

Tasarım ş Akışınızda Gestalt İlkelerini Uygulama

Tüm ilkeleri düşünceli bir sırayla uygulayarak, net, bağlantı, görsel olarak çekici ve kullanımı kolay tasarımlar oluşturabilirsiniz.

İşte bunları birbiri ardına doğal bir şekilde uygulamanın adım adım yolu:

gruplandırma ile başlayın:* Benzerlik ilkesini kullanarak ilgili öğeleri renk, şekil veya boyuta göre gruplandırın

Yakınlık ve süreklilik ile gözü yönlendirin: İlişkileri belirtmek için öğeleri birbirine yakın düzenleyin ve hizalama kullanarak pürüzsüz görsel yollar oluşturun

kontrast ve figür-zemin ile hiyerarşi oluşturun:* Önemli bilgileri vurgulamak ve anahtar içeriği öne çıkarmak için renk, boyut veya alanlarda kontrast kullanın

Kapanışı kullanarak etkileşimi teşvik edin: Negatif alan akıllıca kullanan logolar veya simgeler tasarlayarak merak uyandırın ve marka hatırlanabilirliğini artırın

*gerçek kullanıcılarla test edin ve yineleyin: İnsanların tasarımınızı nasıl algıladığını test edin, maksimum netlik ve etki için gruplamaları, hizalamaları ve kontrastları ince ayarlamanıza yardımcı olun

Peki, bu tasarım ilkelerini nasıl uygulamaya koyabilirsiniz? Gelin, bunu ayrıntılı olarak inceleyelim:

1. Gestalt'ı kullanarak mevcut tasarımlarınızı analiz edin

Yeniden tasarıma geçmeden önce, bir adım geriye gidip halihazırda oluşturduğunuz şeyi değerlendirin. Gestalt ilkelerini, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemek için bir mercek olarak kullanın.

Kendinize sorun:

Yakınlık: İlgili öğeler birbirine yakın yerleştirilerek bağlantı hissettiriliyor mu?

Benzerlik: Benzer öğeler tutarlı bir görünüm, renk, şekil veya boyut paylaşımı yaparlar mı?

Şekil/Zemin: Net bir odak noktası var mı, yoksa öğeler dikkat çekmek için rekabet mi ediyor?

Süreklilik: Düzen, gözü doğal bir şekilde yönlendiriyor mu, yoksa dağınık mı görünüyor?

Kapanış: Eksik şekiller izleyicinin zihninde hala tam bir görüntü form ediyor mu?

Bu soruların her biri, insan algısının yapı ve düzeni nasıl işlediğiyle bağlantılıdır.

💡 Profesyonel İpucu: Tek tek ekranları inceleyerek her bir öğenin fonksiyonunu değerlendirin. Hala takıldınız mı? Renk yerine yapıya odaklanmak için gri tonlamalı olarak görünümü değiştirin.

Estetik kararlar önemlidir, ancak bunlar yalnızca yapı ve niyete dayandığında iş görür.

Bir projeye Gestalt ilkelerini uygulamak, statik varlıklar veya dağınık araçlardan daha fazlasını gerektirir. Fikirleri yakalayan, işi yapılandıran ve geri bildirimlerle gelişen bir sistem gerektirir.

Bir araçta aramanız gereken özellikler şunlardır:

Akıllı düzen özellikleri : İlgili öğeleri gruplandırmak ve temiz, tutarlı bir hizalama sağlamak için otomatik düzen veya akıllı alan özelliklerine sahip bir araç seçin

Yeniden kullanılabilir bileşenler ve stil : Kullanıcıların kalıpları daha hızlı tanımasına yardımcı olmak için bileşenleri (ör. düğmeler, kartlar, giriş alanları) yeniden kullanmanıza olanak tanıyan bir araç tercih edin

Prototip oluşturma ve animasyon : Ekranlar arasındaki geçişleri canlandırmanıza ve görsel hikaye anlatımı yoluyla kullanıcı yolculuklarını simüle etmenize olanak tanıyan araçları seçin

İşbirliği ve tasarım belgeleri: Fikir paylaşımı, yorum yapma, geri bildirim, paylaşılan belgeler, sürüm kontrolü ve gerçek zamanlı işbirliğini destekleyen bir araç tercih edin

clickUp'ın Tasarım Proje Yönetimi Yazılımı

Tasarım proje yönetimi için bunu nasıl kullanabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz:

Görsel öğeleri düzenleme ve plan

ClickUp Beyaz Tahtası, ayrıntılı tasarıma geçmeden önce fikirlerinizi görsel olarak düzenlemek ve arayüzünüzü planlamak için harika bir başlangıç noktasıdır.

Renk kodlu şekiller, yapışkan notlar, etiketler veya notlar, benzer bileşenleri veya kategorileri gösterebilir; örneğin, tüm gezinme öğeleri mavi, tüm CTA'lar yeşil olabilir. Oklar ve bağlayıcılar, akışı harita çıkarmaya ve kullanıcıların arayüzünüzde mantıklı ve sorunsuz bir şekilde nasıl hareket edeceğini planlamaya yardımcı olur.

ClickUp Beyaz Tahta ile gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde beyin fırtınası yapın, planlayın ve uygulayın

🧩 Tasarım İpucu: Sayfada birbirinden farklı öğeler mi var? Alan, kenarlıklar veya arka plan şekilleri gibi görsel bilgileri kullanarak düzen oluşturun. Örnek: İlgili içeriği paylaşılan bir arka plan veya kenarlık (kart veya konteyner gibi) içine yerleştirin. Farklı görünseler bile, kullanıcılar bunları bir grup olarak algılayacak ve bu da netliği ve akışı anında iyileştirecektir.

Fikir oluşturma ve uygulama sürecini hızlandırmak için kullanıma hazır bir çerçeve mi arıyorsunuz?

Projeyle birlikte gelişen bağlam için ClickUp Belgeyi kullanın. Tasarım özetleri, kullanıcı araştırmaları, rakip analizleri veya tasarım gerekçelerini, destekledikleri görevlerle organize ve bağlantılı olarak ekleyin. Bu, tasarımcılardan paydaşlara kadar herkesin ne yapılması gerektiğini ve nedenini görmesini sağlar.

ClickUp Docs ile paylaşılan belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Beyin fırtınası ve görselleştirme düzenleri

Tasarım takımları yaratıcılık krizleri yaşayabilir ve yaşarlar da. Böyle bir durumda ClickUp Brain, ana sayfa düzenleri, kullanıcı arayüzü örnekleri, renk paletleri, stil ilhamları, simgeler ve küçük görsel vb. için görseller önererek ivmeyi sürdürmeye yardımcı olur.

Brain'in bir sayfanın mockup'ını nasıl oluşturduğunu burada görebilirsiniz

Tasarımınız için AI önerilerine mi ihtiyacınız var? Mevcut bir tasarım dosyasını yükleyin ve Brain'den geri bildirim sağlayıcısı, iyileştirmeler önerici, düzen fikirlerinizi revize edici veya yaratıcı özetinde belirtilen genel temaya uyması için belirli bölümleri yeniden tasarlamasını isteyin.

ClickUp Brain ile görüntü oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu video izleyin:

Geri bildirim ve tasarım yinelemeleri üzerinde işbirliği yapma

Tasarımlar harekete geçtiğinde, geri bildirimler ivmeyi artırabilir veya azaltabilir. ClickUp görevleri, ana sayfa kahraman görüntüsü, gezinme menüleri, ürün karuseli, formlardaki giriş alanları vb. gibi her bir varlık için özel merkezlerdir . Tasarım dosyalarını ek dosya olarak ekleyin, gözden geçirenleri atayın ve geri bildirimleri ihtiyaç duyulan yerde tutun.

İnceleme yapanlar, tasarımlar hakkında bağlamsal yorumlar bırakabilir veya Atanan Yorumlar ve @bahsetmeler ile hızlı düzeltmeler için ekip arkadaşlarını etiketleyebilir.

ClickUp Görevleri ile projelerinizdeki eylem öğelerini tek bir yerden atayın, düzenleyin ve izleme

Tasarım kılavuzlarını ve stil kılavuzlarını belgeleme

Tasarımınız geliştikçe, tutarlılığı korumak çok önemli hale gelir. ClickUp Belge'yi kullanarak tipografi ve renk sistemleri, bileşen kitaplıkları ve kullanım kuralları ile yasakları içeren merkezi marka kılavuzları oluşturun.

Ayrı özellikler üzerinde çalışan tasarımcılar, ikon setleri seçerken veya mikro metinlerin tonunu uyumlu hale getirirken aynı paylaşılan Belge'ye başvurabilirler. Belge ş Akışınıza doğrudan bağlantılı olduğundan, "Hakkında sayfa altbilgisini güncelle" gibi bir görev, ilgili stil kılavuzu şablonlarına, tipografi özelliklerine veya renk paletine anında bağlanabilir.

ClickUp Belgelerini Beyaz Tahtalara yerleştirerek, tahtanızdan doğrudan anahtar proje bağlamına anında erişin

Revizyonları ve tasarım aşamalarını izleme

ClickUp Kanban Panoları ile tasarım döngüsünün her aşamasına görünürlük sağlayın. "Fikir Üretme", "Tasarım", "Dahili İnceleme", "Müşteri İncelemesi" ve "Son" gibi sütunlarla özel ş akışı oluşturun

Birden fazla marka projesini yöneten bir tasarım ajansı işletiyorsanız, panolar müşteri veya tasarımcıya göre gruplandırılabilir, böylece iş yüklerini dengelemek ve kritik zaman çizelgelerine öncelik vermek kolaylaşır.

ClickUp ile Yaratıcı Sürecinizi Güçlendirin

Gestalt ilkeleri, tasarımınızı doğru hissettiren bir şekilde bir arada tutar. Bir şey sezgisel hissettirdiğinde, kullanıcılar sadece fark etmekle kalmaz, aynı zamanda hatırlarlar.

Ancak, bu ilkeleri projelerde tutarlı bir şekilde uygulamak için teoriden daha fazlası gerekir. Gerçek, fonksiyonel tasarım ş Akışı oluşturmak için doğru araçlara ihtiyacınız vardır.

ClickUp Beyaz Tahta ile yakınlık, hizalama ve süreklilik gibi tasarım fikirlerini görsel olarak harita yapabilirsiniz. Belgeler, tasarım kararlarını belgelemeye, seçimlerinizin ardındaki "nedenleri" açıklamaya ve takımınız için dahili tasarım kılavuzları oluşturmaya yardımcı olur. ClickUp Brain ile yaratıcı fikirler üretebilir ve tasarım geri bildirimlerini özetleyebilirsiniz.

Ş akışlarınıza Gestalt ilkelerini uygulamak için bugün ClickUp'a kaydolun.