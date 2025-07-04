daha İyi Potansiyel Müşteri Oluşturma için En İyi 17 B2B İletişim Veritabanı

Satış veya pazarlama alanında çalışıyorsanız, kaliteli bağlantılar bulmanın zorluğunu muhtemelen hissetmişsinizdir. Potansiyel müşterileriniz kurudu, soğuk e-postalarınız cevapsız kaldı ve aramalarınız kapı görevlilerini geçemiyor. Sinir bozucu, değil mi?

Güvenilir bir B2B iletişim veritabanı tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Doğru karar vericilere hızlı bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olur, dönüşüm oranlarınızı artırır ve erişiminizi çok daha sorunsuz hale getirir.

Ancak iyi bir veritabanı sadece isim ve sayılara ulaşmakla ilgili değildir. Doğrulanmış, güncel bilgiler sunarak doğru kişilerle bağlantı kurmanızı ve doğru zamanda takip yapmanızı sağlar.

Bu avantajlardan yararlanmak ister misiniz? Daha iyi potansiyel müşteriler için en iyi B2B iletişim veritabanlarına göz atın!

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Tek bir araçta CRM + proje yönetimi, iletişim yönetimi şablonları, AI asistanı ve otomatikleştirilmiş iş akışları, 1000'den fazla entegrasyon Özelleştirilebilir müşteri adayı yönetimi ve otomasyona ihtiyaç duyan küçük ve kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için özelleştirme seçenekleri mevcuttur Apollo. io 275 milyondan fazla iletişim kaydı, e-posta erişimi, segmentasyon, satış otomasyonu Veri açısından zengin potansiyel müşteri oluşturma ve dışa dönük kampanyaları yöneten küçük ve büyük satış takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 59 $/kullanıcı/ay'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Cognism Satış zekası, GDPR uyumlu zenginleştirme, CRM entegrasyonu, alıcı tetikleyicileri Uyumlu B2B verilerine ve zenginleştirmeye ihtiyaç duyan orta ve büyük ölçekli takımlar Yalnızca özel fiyatlandırma LinkedIn Satış Navigatörü 45'ten fazla gelişmiş filtre, alıcı niyet sinyalleri, gerçek zamanlı potansiyel müşteri uyarıları LinkedIn'de derinlemesine potansiyel müşteri araştırması yapan orta ölçekli ve kurumsal satış takımları Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Lusha LinkedIn, Chrome uzantısı ve toplu zenginleştirme özelliğinden e-posta ve telefon verileri İletişim verilerini hızlı bir şekilde zenginleştirmek isteyen küçük ve orta ölçekli satış takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 29,90 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Kaspr LinkedIn veri aktarımı, e-posta doğrulama, CRM senkronizasyonu, otomasyon Toplu LinkedIn kişi çıkarma işlemi yapacak SDR'ler ve satış takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 65 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma UpLead Doğrulanmış iletişim bilgileri, niyet sinyalleri, gerçek zamanlı e-posta doğrulama Zenginleştirilmiş verilerle nitelikli potansiyel müşterileri hedefleyen küçük ve orta ölçekli takımlar Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Clearbit Potansiyel müşteri zenginleştirme, CRM senkronizasyonu, otomatik güncellemeler, şirket firmografisi Pazarlama ve satış takımları, gerçek zamanlı verilerle gelen potansiyel müşterileri zenginleştiriyor Ücretli planlar aylık 890 $'dan başlar (HubSpot aracılığıyla); Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma ZoomInfo AI içgörü motoru, CRM senkronizasyonu, LinkedIn kazıma, sürekli veri yenileme Satış zekası ve potansiyel müşteri bulma araçlarına ihtiyaç duyan orta ölçekli ve kurumsal satış takımları Yalnızca özel fiyatlandırma RocketReach Küresel iletişim bilgileri keşfi, Chrome uzantısı, doğrulanmış e-posta/telefon, CRM entegrasyonları Uluslararası iletişim listeleri oluşturan satış ve pazarlama takımları Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar Adapt. io 250 milyondan fazla kişi, CRM zenginleştirme, LinkedIn uzantısı, firmografik filtreler Ölçeklenebilir veri zekası ve entegrasyonlara ihtiyaç duyan satış takımları Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Hunter. io E-posta doğrulama, etki alanı arama, soğuk erişim planlama, toplu araçlar Hedefli e-posta erişimi yapacak küçük işletmeler ve serbest çalışanlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 49 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma Sorunsuz. ai AI destekli potansiyel müşteri bulma, gerçek zamanlı veriler, alıcı niyet izleme Küçük ve kurumsal takımlar, büyük ölçekte potansiyel müşteri oluşturmayı otomatikleştiriyor Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar: Yalnızca özel fiyatlandırma Lead411 Doğrulanmış veriler, CRM entegrasyonları, kampanya araçları, kredi devri Bütçeye duyarlı küçük ve orta ölçekli satış takımları Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 99 $'dan başlar; Kurumsal müşteriler için özel fiyatlandırma 6sense AI alıcı niyet tahmini, CRM içgörüleri, anahtar kelime izleme, iletişim bilgisi doğrulama Tahmine dayalı satış zekası ve ABM uygulayan kurumsal takımlar Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar: Yalnızca özel fiyatlandırma SalesIntel İnsan tarafından doğrulanmış kişiler, niyet verileri, isteğe bağlı araştırma, CRM senkronizasyonu B2B veri doğruluğunu önceliklendiren orta ölçekli ve kurumsal takımlar Yalnızca özel fiyatlandırma Snov. io Etki alanı/e-posta arama, damla otomasyonu, Chrome uzantısı, çok kanallı erişim Çok kanallı potansiyel müşteri bulma sürecini yöneten küçük ve orta ölçekli satış takımları Ücretli planlar aylık 39 $'dan başlar; Pro seviyeleri için özel fiyatlandırma

B2B iletişim veritabanı, hedef şirketlerdeki karar vericilerin doğrulanmış iletişim bilgilerini sağlayarak işletmelerin potansiyel müşterileri bulmasına ve onlara ulaşmasına yardımcı olur. Bunu, AI ile geliştirilmiş, potansiyel müşteriler oluşturmak için kullanılabilecek iş bilgileriyle dolu dijital bir adres defteri olarak düşünün.

En iyi B2B iletişim veritabanı sağlayıcıları, doğru ve güncel listeler oluşturmak ve bunları korumak için çeşitli teknikleri birleştirir. Web kazıma yöntemini kullanarak kamuya açık verileri toplar, telefon veya e-posta yoluyla iletişim bilgilerini doğrudan doğrular ve veritabanlarını düzenli olarak temizleyerek eski bilgileri kaldırır.

Birçoğu CRM platformlarıyla da entegre olduğundan, verileri aktarmak kolaylaşır ve pazarlama ve satış takımlarınızın hedef kitleye ulaşmak için her zaman güncel ve güvenilir iletişim bilgilerine erişebilmesi sağlanır.

💡 Profesyonel İpucu: Kuruluşlar, veri kalitesinin düşük olması nedeniyle medya harcamalarının %21'ini boşa harcıyor. B2B iletişim veritabanını kullanarak veri toplama ve doğrulama işlemlerini otomatikleştirerek satış verimliliğinizi artırabilirsiniz. Böylece takımınız, potansiyel müşteri geliştirme ve dönüşüm gibi yüksek değerli görevlere odaklanabilir.

Birinci sınıf bir B2B iletişim veritabanı beş anahtar avantaj sunar:

Doğru kişilerle bağlantı kuran hedefli erişim

Potansiyel müşteri bulma sürecini kolaylaştırarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar

Nitelikli potansiyel müşterilere ulaşarak dönüşüm oranlarını artırın

Verilerinizi güncel tutmak için gerçek zamanlı güncellemeler sağlar

Stratejilerinizi geliştirmek ve rakiplerinizin önüne geçmek için derinlemesine pazar bilgileri sunar

🧠 Eğlenceli Bilgi: En iyi performans gösteren satış elemanları, ortalama performansa yakın satış elemanlarına göre CRM sistemlerini güncellemek için yaklaşık %18 daha fazla zaman harcar.

Doğru şirket iletişim veritabanını seçmek, verimliliği ciddi şekilde artırabilir ve yatırım getirinizi katlayabilir, ancak bu hafife alınacak bir karar değildir.

İyi bir B2B iletişim veritabanı sizin için şunları yapacaktır:

Verilerinizi doğru ve güncel tutun, her zaman en son bilgilerle çalıştığınızdan emin olun

Hedef kitlenizle uyumlu olduğundan emin olun, böylece yanlış kişilerle zaman kaybetmezsiniz

Mevcut araçlarınızla sorunsuz bir şekilde entegre ederek verimliliği artırın

Kullanım kolaylığı önemlidir, bu nedenle sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunun!

İşinizi korumak için tüm uyumluluk ve güvenlik standartlarını karşılayın

Sağlam müşteri desteği ve eğitim kaynakları sağlayın

Maliyet ile elde edeceğiniz gerçek değeri karşılaştırmanıza yardımcı olur

Şimdi bu faktörleri dikkatlice değerlendirmek için zaman ayırmak, ileride büyük baş ağrılarından kurtulmanızı sağlayabilir!

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Artık iyi bir iletişim veritabanını en iyilerinden ayırt etmeyi öğrendiğinize göre, işte en iyi 17 seçkimiz:

1. ClickUp (Potansiyel müşteri yönetimi ve iş akışı optimizasyonu için en iyisi)

ClickUp CRM'yi ücretsiz deneyin B2B iletişim veritabanınızı ClickUp CRM ile yönetin

Takımınızın kişileri izleyebileceği, potansiyel müşterileri yönetebileceği ve iş akışlarını devam ettirebileceği merkezi bir merkeze mi ihtiyacınız var? İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, en iyi seçiminizdir.

Geleneksel bir B2B iletişim veritabanı olmaması, ClickUp'ın en büyük gücüdür. ClickUp CRM, sizi katı bir yapıya hapsetmek yerine, satış takımlarına kendi yöntemleriyle bir iletişim yönetim sistemi kurma esnekliği sunarken, aynı çalışma alanında proje yönetimi, otomasyon, raporlama ve takım işbirliği özelliklerini de bir araya getirir.

ClickUp ile Özel Görev Durumları'nı kullanarak kişileriniz için özel iş akışları oluşturabilir, potansiyel müşterilerden kazanılmış hesaplara kadar satış sürecinizin her aşamasında düzenli olmalarını sağlayabilirsiniz. Ayrıntılı Listeler veya Kanban panoları kullanarak bunları görüntüleyin, kişi verileri için alanları (potansiyel müşteri kaynağı, durum veya şirket boyutu gibi) özelleştirin ve satış hunisi boyunca etkileşimleri izleyin.

ClickUp Özel Görev Durumlarını iş akışınıza uyarlayarak potansiyel müşteri ve anlaşma aşamalarını izleyin

Ayrıca görev sahipleri atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve belgeleri veya geçmiş iletişimleri doğrudan her bir kişi girdisine bağlayabilirsiniz, böylece hiçbir şey gözden kaçmaz. İster potansiyel müşterileri, ister müşteri taleplerini veya takım görevlerini izliyor olun, Satış Takımları için ClickUp her şeyi tek bir yerde tutmanıza yardımcı olur.

ClickUp ayrıca organizasyonu basitleştirmek için kullanışlı şablonlar sunar. Örneğin, ClickUp Kişi Listesi Şablonu, kişi bilgilerini depolamanıza ve kategorilere ayırmanıza yardımcı olur.

Ücretsiz şablon alın Kişilerinizi düzenli tutmak için ClickUp Kişi Listesi Şablonunu kullanın

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Tüm kişileri tek bir yerde saklayın : Kolay erişim ve düzenleme için tüm kişi bilgilerinizi tek bir yerde toplayın

İletişim bilgilerini kolayca güncelleyin : İletişim bilgilerini hızlıca düzenleyin ve güncel tutun

Kişileri izleyin ve kategorilere ayırın : Konum, sosyal profiller ve derecelendirmeler gibi Özel Alanları kullanarak kişilerinizi düzenleyin ve kategorilere ayırın

Anahtar kelimeler veya kategorilere göre kişi arayın : Güçlü arama ve filtreleme seçenekleriyle doğru kişiyi hızlıca bulun

İletişimde bir adım önde olun : Özel Durumlar (ör. Aktif, Potansiyel Müşteri, Pasif) ayarlayarak iletişim etkileşimlerini ve müşteri ilişkileri yönetimini izleyin

Hatırlatıcıları ve güncellemeleri otomatikleştirin: Yineleyen görevler ve otomatik bildirimler ayarlayarak hiçbir iletişimin gözden kaçmamasını sağlayın

Daha iyi müşteri etkileşimleri ve izleme sağlamak için ClickUp Hesap Yönetimi Şablonu ve ClickUp CRM Şablonu'nu da kullanabilirsiniz. Sıcak potansiyel müşterilere odaklanmak için yerleşik öncelik etiketleri ve manuel güncellemeleri azaltmak için gömülü otomasyonlar ile birlikte gelirler.

Bu şablonlar, gelişmiş CRM iş akışı özelliklerine sahip ücretsiz bir alternatif arayan takımlar için idealdir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Brain, ClickUp içindeki yerel AI satış asistanınız olabilir. Anında anlaşma notlarını özetleyebilir, takip e-postaları oluşturabilir ve "En iyi 10 potansiyel müşterimizin durumu nedir?" gibi soruları yanıtlayabilir; CRM kurulumunuzdan gerçek zamanlı içgörüler elde edebilir. ClickUp Brain'i kullanarak ClickUp (ve bağlantılı uygulamalar) içindeki satış verilerinizden gerçek zamanlı içgörüler elde edin

ClickUp'ı geleneksel CRM'lerden ayıran şey, kişi yönetimini güçlü görev ve proje araçlarıyla birleştirmesidir. Örneğin:

ClickUp Belgeleri, müşteri görevlerine doğrudan bağlı olan oryantasyon kılavuzlarını veya çağrı metinlerini saklayabilir

ClickUp Chat tüm iç tartışmaları bağlam içinde tutar ve uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır

Özel ClickUp Gösterge Panelleri satış yöneticilerinin anlaşmaları, etkinlikleri ve iletişim sahibi iş yüklerini gerçek zamanlı olarak izlemesini sağlar

Bu, ClickUp'ı satış çabalarını daha organize, odaklı ve etkili hale getirmek için her şeyi tek bir satış zekası platformunda birleştirmek isteyen satış takımları için çok yönlü bir seçim haline getirir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Esnek iletişim organizasyonu için sürükle ve bırak kolaylığıyla özel CRM görünümleri oluşturun

Salesforce, HubSpot ve Zapier gibi entegrasyonlarla teknoloji yığınınızda kişi verilerini senkronize edin

ClickUp Gösterge Panelleri aracılığıyla anahtar metrikleri izleyin, görevleri yönetin, kişilere erişin ve gerçek zamanlı içgörüler elde edin

Doğru potansiyel müşterileri kolayca bulmak için etiketleri kullanarak kişileri sıralayın ve filtreleyin

Zamanında takip için görev oluşturma ve bildirimleri otomatikleştirerek satış verimliliğini artırın

ClickUp sınırlamaları

Öğrenme eğrisi dik olabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

ClickUp, mevcut en iyi proje yönetimi, müşteri kazanımı ve müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Monday ve Asana'yı, sektörlere özel birçok araçla birlikte denedim, ancak hiçbirisi bununla kıyaslanamaz. Şablonlarla birlikte hemen kullanmaya başlayabilir veya her türlü ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. İşletmemizdeki en az teknoloji bilgisine sahip kişiler bile kolayca kullanabilir ve çoğumuz kişisel hayatımızı bile ClickUp'a aktardık, çünkü gerçekten her şeyi yapan tek araç bu.

ClickUp, mevcut en iyi proje yönetimi, müşteri kazanımı ve müşteri ilişkileri yönetimi aracıdır. Monday ve Asana'yı, sektörlere özel birçok araçla birlikte denedim ve hiçbirisi bununla kıyaslanamaz. Şablonlarla birlikte hemen kullanmaya başlayabilir veya her türlü ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. İşimizde teknolojiye en az aşina olanlar bile kolayca kullanabilir ve çoğumuz kişisel hayatımızı bile ClickUp'a aktarıyoruz, çünkü gerçekten her şeyi yapan tek araç bu.

📖 Ayrıca okuyun: Profesyonel Hizmetler için En İyi İletişim Yönetimi Yazılımları

2. Apollo. io (Veri açısından zengin potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi)

Satış otomasyonunu potansiyel müşteri oluşturma ile birleştiren bir çözüm arıyorsanız, Apollo. io'yu değerlendirmeye değer. 275 milyondan fazla iletişim kaydına erişim, gelişmiş segmentasyon yoluyla son derece hedefli iletişim listeleri oluşturmak ve yönetmek için gerekli araçları sağlar.

Ayrıca, Apollo. io platformundan doğrudan e-posta kampanyaları yürütmenize olanak tanıyarak, erişim sürecinizi daha da verimli hale getirir.

Apollo. io'nun en iyi özellikleri

Akıllı segmentasyon ile doğru iletişim verilerini oluşturun ve yönetin

Verimliliği artırmak için görevleri otomatikleştirin ve satış takımınızın yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasını sağlayın

Veri Sağlığı Merkezi ile B2B verilerinizi güncel tutun

Apoll. io sınırlamaları

Veri doğruluğu bazen doğrudan LinkedIn'den alınan verilerin gerisinde kalabilir

Kullanıcılar, yoğun kullanım saatlerinde ara sıra yavaşlama yaşadıklarını bildiriyor

Apollo. io fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : Kullanıcı başına aylık 59 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 99 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 149 $

Apollo. io puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (360+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Apollo.io hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Sadece iki ay içinde yeni işler elde ettik. İş akışıma çok kolay bir şekilde entegre oldu ve hemen etkili oldu. Tüm bilgiler çok kolay aranabilir ve eyleme geçirilebilir. Bunu her gün kullanıyorum ve takım üyeleri de kendi iş akışlarında kullanmak için sabırsızlanıyor. Şirketim, Salesforce ve diğer programlarla iyi entegre olmasını takdir ediyor, çünkü bunu tüm organizasyonda geniş çapta kullanmayı planlıyoruz ve bu, süreci kolaylaştıracak.

Sadece iki ay içinde yeni işler elde ettik. İş akışıma çok kolay bir şekilde entegre oldu ve hemen etkili oldu. Tüm bilgiler çok kolay aranabilir ve eyleme geçirilebilir. Bunu her gün kullanıyorum ve takım üyeleri de kendi iş akışlarında kullanmak için sabırsızlanıyorlar. Şirketim, Salesforce ve diğer programlarla iyi entegre olmasını takdir ediyor, çünkü bunu tüm organizasyonda geniş çapta kullanmayı planlıyoruz ve bu, süreci kolaylaştıracak.

3. Cognism (Satış zekası için en iyisi)

cognism aracılığıyla

Cognism, doğru ve güncel satış bilgilerini parmaklarınızın ucuna getiren bir B2B iletişim veritabanıdır. Bu platformu ayıran özellik, satış ve pazarlama takımlarına sadece iletişim bilgilerini sağlamanın ötesine geçen güçlü veri zenginleştirme yetenekleridir.

Cognism, mevcut verilerinizi iş unvanları, şirket boyutu ve anahtar karar vericiler gibi ek bilgilerle zenginleştirerek daha eksiksiz ve eyleme geçirilebilir profiller oluşturmanıza yardımcı olur. Bu, doğru potansiyel müşterileri güvenle hedefleyip etkileşim kurmanızı sağlayarak anlamlı bağlantılar ve daha yüksek dönüşüm oranları elde etme şansınızı artırır.

Cognism'in en iyi özellikleri

Satış etkinliği tetikleyicileriyle önemli şirket kayıt değişikliklerini izleyin

B2B verilerinizi büyük CRM yazılım sistemleriyle sorunsuz bir şekilde bağlayın

Yerleşik GDPR ve CCPA güvenlik önlemleriyle yasalara uygun kalın

Cognism sınırlamaları

Fiyatlandırma kademeleri yüksek olabilir

Aylık iletişim sınırları, üst düzey planlarda bile geçerlidir

Cognism fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Cognism puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Cognism hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı G2'de şunları paylaştı:

Cognism'de en çok sevdiğim şey, potansiyel müşteri bulmayı çok daha verimli hale getiren doğru ve GDPR uyumlu B2B iletişim verileridir. Platformun gerçek zamanlı veri zenginleştirme özelliği, satış ve pazarlama takımlarının güncel bilgilere sahip olmasını sağlayarak erişim başarı oranlarını artırır. Ayrıca, sorunsuz CRM entegrasyonları ve kullanıcı dostu arayüzü, gezinmeyi ve mevcut iş akışlarına entegre etmeyi kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

Cognism'de en çok sevdiğim şey, potansiyel müşteri bulmayı çok daha verimli hale getiren doğru ve GDPR uyumlu B2B iletişim verileridir. Platformun gerçek zamanlı veri zenginleştirme özelliği, satış ve pazarlama takımlarının güncel bilgilere sahip olmasını sağlayarak erişim başarı oranlarını artırır. Ayrıca, sorunsuz CRM entegrasyonları ve kullanıcı dostu arayüzü, gezinmeyi ve mevcut iş akışlarına entegre etmeyi kolaylaştırarak zaman tasarrufu sağlar ve verimliliği artırır.

👀 Biliyor muydunuz? 1987 yılında ACT! ticari olarak satılan ilk CRM yazılımı oldu. Başlangıçta kişi ve takvimleri yönetmeye yardımcı olmak için tasarlanan bu yazılım, CRM kavramının tanımlanmasına yardımcı oldu. Yazılımın kullanıcı dostu arayüzü ve müşteri etkileşimlerini izleme özelliği, onu bu alanda bir öncü haline getirdi. Bugün ACT! bulut tabanlı bir CRM çözümü olarak dünya çapında iş geliştirme takımlarına hizmet vermeye devam ediyor.

4. LinkedIn Sales Navigator (Gelişmiş potansiyel müşteri araştırması için en iyisi)

sales Navigator aracılığıyla

LinkedIn'de daha geniş bir potansiyel müşteri ağı oluşturmak istediğiniz oldu mu? LinkedIn Sales Navigator size yardımcı olabilir. Bu araç, potansiyel müşterileri kolayca belirlemenizi ve satış süreci boyunca takip etmenizi sağlar.

Arama başına 2.500'e kadar arama sonucuna erişimle (temel LinkedIn'de sunulan 1.000'den çok daha fazla), daha geniş bir potansiyel müşteri havuzuna ulaşabilirsiniz. LinkedIn'in geniş profesyonel ağına VIP geçiş kartı sahibi olmak gibidir.

LinkedIn Sales Navigator'ın en iyi özellikleri

45 gelişmiş arama filtresi kullanarak sınırsız arama yapın

180'den fazla faktörü analiz ederek nitelikli potansiyel müşterileri tespit eden alıcı niyet sinyallerini alın

Gerçek zamanlı uyarılar ile potansiyel müşteri faaliyetlerini ve şirket verilerini izleyin

LinkedIn Sales Navigator sınırlamaları

Daha küçük takımlar için bütçeleri zorlayabilecek daha yüksek fiyat noktası

Özellikle yeni kullanıcılar için daha dik bir öğrenme eğrisi

LinkedIn Sales Navigator fiyatlandırması

Temel : 99 $/ay

Gelişmiş : 149 $/ay

Gelişmiş Plus: Özel fiyatlandırma

LinkedIn Sales Navigator puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1.900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar LinkedIn Sales Navigator hakkında ne diyor?

İşte bir Capterra yorumcusunun görüşü:

Arama kolaylığı ve temsilcilerimizin araç içinde doğrudan potansiyel müşteri listeleri oluşturma ve potansiyel müşterileri yönetme yeteneği, GTM sürecimizin anahtarıdır

Arama kolaylığı ve temsilcilerimizin doğrudan araç içinde potansiyel müşteri listeleri oluşturma ve potansiyel müşterileri yönetme yeteneği, GTM sürecimizin anahtarıdır

📚 Ayrıca Okuyun: Büyüme için Doğru Satış Boru Hattı Metriklerini İzleme

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, iş ile ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'e girin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: QubicaAMF gibi takımlar, ClickUp'ı kullanarak eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar. Bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamana denk geliyor. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler başarabileceğini hayal edin!

lusha aracılığıyla

Potansiyel müşterileri belirlemek ve izlemek için LinkedIn Sales Navigator'ı zaten kullanıyorsanız, Lusha bir adım daha ileri gitmenize yardımcı olabilir. LinkedIn profillerinden doğrudan telefon numaralarını ve e-posta adreslerini almak için kullanın. En iyi yanı nedir? İletişim bilgilerine erişim kolaydır, böylece satış ekibiniz potansiyel müşterileri bulmaktan onlara ulaşmaya hızlıca geçebilir.

Lusha'nın en iyi özellikleri

Gelişmiş filtrelerle belirli potansiyel müşterileri bulun

Chrome ve Firefox tarayıcı uzantıları aracılığıyla güncel iletişim bilgilerini alın

Toplu veri zenginleştirme özelliğini kullanarak birden fazla potansiyel müşteriye aynı anda iletişim bilgilerini ekleyin

Yerleşik entegrasyonlarla potansiyel müşterileri doğrudan CRM'inize aktarın

Lusha sınırlamaları

Veri doğruluğu şans eseri olabilir

Hareket halindeyken potansiyel müşteri arayışında kullanabileceğiniz mobil uygulama yok

Lusha fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Aylık 29,90 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium : Aylık 69,90 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçek: Özel fiyatlandırma

Lusha puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Lusha hakkında ne diyor?

Reddit'teki bir SDR paylaşıyor:

...ZI'da sonuç çıkmadığında, Lusha'da çoğu zaman sonuç çıkıyor (özellikle telefon numaraları çok doğru). İkisini de kullanıyorum (şirket ZI kullanıyor, ancak ben yedekleme olarak Lusha'nın ücretsiz hesabını da kullanıyorum).

...ZI'da sonuç çıkmadığında, Lusha'da çoğu zaman sonuç çıkıyor (özellikle telefon numaraları çok doğru). İkisini de kullanıyorum (şirket ZI kullanıyor, ancak yedekleme olarak Lusha'nın ücretsiz hesabını da kullanıyorum).

6. Kaspr (Toplu LinkedIn veri aktarımı için en iyisi)

kaspr aracılığıyla

Kaspr, umut vaat eden potansiyel müşterilerin iletişim bilgilerini doğrudan LinkedIn profillerinden almanızı sağlar. Benzersiz özelliği, tüm LinkedIn listeleri, grupları ve etkinliklerinden tek seferde ayrıntıları yakalamanızı sağlayan toplu dışa aktarma özelliğidir. Bu sayede satış takımları, erişim listelerini verimli bir şekilde oluştururken zamandan tasarruf eder.

Kaspr'ın en iyi özellikleri

Kişilerle etkileşim kurmak için otomatik takip e-postaları ve hatırlatıcılar ayarlayın

Binlerce iş bağlantısını doğrudan LinkedIn'den dışa aktarın

HubSpot ve Salesforce gibi araçlarla sorunsuz bir şekilde entegre edin

Doğru ve güvenilir veriler için iletişim bilgilerini gerçek zamanlı olarak doğrulayın

Kaspr sınırlamaları

Gösterge paneli dağınık ve gezinmesi zor

Kullanıcılar sık sık teknik sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Kaspr fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : 65 $/ay

İş : 95 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Kaspr puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Kaspr hakkında ne diyor?

G2'deki bir SDR şöyle diyor:

UI gerçekten anlaşılması kolay ve verilerin tek bir formda olması da hoşuma gitti.

UI gerçekten anlaşılması kolay ve verilerin tek bir formda olması da hoşuma gitti.

7. UpLead (Veri zenginleştirme için en iyisi)

upLead aracılığıyla

Doğru karar vericilerle bağlantı kurmak mı istiyorsunuz? UpLead sizin için doğru araç olabilir. Doğrulanmış iletişim bilgileri ve gerçek zamanlı e-posta doğrulama sistemi sunarak, herhangi bir iletişim bilgisini indirmeden önce doğru bilgilerle çalışmanızı sağlar.

Bu platformu diğerlerinden ayıran özellik, geniş bir kriter aralığına göre kişileri filtreleme yeteneğidir, böylece her zaman en alakalı potansiyel müşterileri hedefleyebilirsiniz.

UpLead'in en iyi özellikleri

Doğrulanmış iş e-postalarına ve doğrudan telefon numaralarına erişin

Gelişmiş arama filtrelerini kullanarak nitelikli potansiyel müşterileri arayın ve tam olarak ihtiyacınız olan kişileri bulun

Çözüm arayan şirketleri tespit etmek için alıcı niyet sinyallerini alın

UpLead sınırlamaları

Kredi tabanlı sistem, çok sayıda iş bağlantısına ihtiyacınız varsa pahalı olabilir

Ücretsiz satış planı denemesi, listedeki diğer araçlara kıyasla daha sınırlıdır

UpLead fiyatlandırması

Ücretsiz deneme (7 gün)

Temel özellikler : 99 $/ay

Artı : 199 $/ay

Profesyonel: Özel fiyatlandırma

UpLead puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (780+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

Gerçek kullanıcılar UpLead hakkında ne diyor?

G2'de yer alan bir yorumda şöyle deniyor:

Filtreleme işlemi, kullanıcıların aradıkları içeriği ayrıntılı olarak inceleyerek pazarlama çabaları için yüksek kaliteli ve güvenilir listeler oluşturmalarını sağlar.

Filtreleme işlemi, kullanıcıların aradığınız içeriği ayrıntılı olarak inceleyerek pazarlama çabalarınız için yüksek kaliteli ve güvenilir listeler oluşturmasına olanak tanır.

8. Clearbit (Gerçek zamanlı potansiyel müşteri zenginleştirme için en iyisi)

clearbit aracılığıyla

Clearbit, Hubspot'un Breeze'inin bir parçası olarak, devasa bir veritabanından yararlanarak isimler ve e-postalar gibi temel bilgileri geliştirir ve iş unvanları, şirket boyutu, gelir ve hatta sosyal profiller gibi anahtar ayrıntıları ekler. Bu, potansiyel müşterileriniz hakkında eksiksiz ve eyleme geçirilebilir bir görünüm sunarak doğru zamanda doğru kişilerle daha anlamlı bağlantılar kurmanıza yardımcı olur.

Clearbit'in en iyi özellikleri

Hedefli potansiyel müşteri bulma ile doğru karar vericileri hızlıca bulun

E-postaların doğruluğunu kontrol edin ve belirli kişilerin iletişim bilgilerini bulun

CRM kişilerinizi güncelleyen otomatik, gerçek zamanlı veri zenginleştirme işlemi gerçekleştirin

Clearbit sınırlamaları

Platformun öğrenme eğrisi oldukça diktir

Kayıtları zenginleştirmek için kredi tabanlı sistem pahalı olabilir

Clearbit fiyatlandırması

Hubspot Marketing Hub Professional: Üç koltuk için aylık 890 $

Hubspot Marketing Hub Enterprise: Beş koltuk için aylık 3.600 $

Clearbit derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Clearbit hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı paylaşıyor:

Satış için birçok şirket sahibinin bilgilerini bulmamız gerekiyor ve bu araç bu bilgileri bulmamıza yardımcı oluyor. Doğruluk oranı çok yüksek ve bu araçla sınırsız sayıda bilgiyi kolayca bulabiliyoruz. Sadece şirket sahiplerinin değil, bu araçla tüm üst düzey yöneticilerin e-posta ID'lerini de bulabiliyoruz.

Satış için birçok şirket sahibinin bilgilerini bulmamız gerekiyor ve bu araç bu bilgileri bulmamıza yardımcı oluyor. Doğruluk oranı çok yüksek ve bu araçla sınırsız sayıda bilgiyi kolayca bulabiliyoruz. Şirket sahiplerinin yanı sıra, bu aracın yardımıyla tüm üst düzey yöneticilerin e-posta ID'lerini de bulabiliyoruz.

9. ZoomInfo (Satış istihbaratı ve potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi)

zoomInfo aracılığıyla

B2B veritabanları söz konusu olduğunda, ZoomInfo kapsamlı veri içeriği ve etkileyici doğruluk oranları ile sektörün favorisi olmuştur. Ancak onu gerçekten farklı kılan, yapay zeka destekli içgörü motorudur.

Bu özellik, iletişim verilerinizi eyleme geçirilebilir bilgilere dönüştürerek, doğru potansiyel müşterileri ve fırsatları hedeflemek için daha akıllı ve daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

ZoomInfo'nun en iyi özellikleri

Sürekli veri yenileme sistemi ile gerçek zamanlı güncellemeleri izleyin

LinkedIn ve diğer sitelerden doğrudan iletişim bilgilerini alın

Filtreleri kullanarak hedefli potansiyel müşteri listeleri oluşturun ve bunları CRM'nizle senkronize edin

ZoomInfo sınırlamaları

Bu araç, diğer ZoomInfo alternatiflerine kıyasla küçük işletmeler için pahalı olabilir

Kapsamlı özellik seti, yeni kullanıcılar için bir öğrenme eğrisi ile birlikte gelir

ZoomInfo fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

ZoomInfo derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (8.700+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (290+ yorum)

ZoomInfo hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra incelemesinde şöyle deniyor:

Uygulama basitti, müşteri hizmetleri muhteşemdi ve çözüm kalitesi tam isabetliydi.

Uygulama basitti, müşteri hizmetleri muhteşemdi ve çözüm kalitesi tam isabetliydi.

rocketReach aracılığıyla

👀 Biliyor muydunuz? Satış temsilcileri haftalarının üçte birinden azını (28%) gerçekten satış yaparak geçiriyor. Anlaşma yönetimi ve veri girişi gibi çeşitli görevler zamanlarının çoğunu alıyor.

Doğrulanmış iletişim bilgilerine hızlı bir şekilde erişmek mi istiyorsunuz? RocketReach size yardımcı olur.

Dünya çapında 700 milyondan fazla profesyonele ve 35 milyondan fazla şirkete erişim sayesinde, genellikle LinkedIn profillerinden doğrudan alınan doğrudan e-posta adreslerini ve telefon numaralarını bulmak daha kolay hale gelir. Ayrıca, otomatik olarak güncellenen özel potansiyel müşteri listeleri oluşturabilir, şirketlerin teknoloji yığınlarını ve satın alma sinyallerini izleyebilir ve doğrulanmış cep telefonu numaralarına ve direkt hatlara anında erişebilirsiniz.

Bu, değerli zamanını veri aramakla harcamak yerine gerçek satışa odaklanmak isteyen takımlar için kullanışlı bir araçtır.

RocketReach'in en iyi özellikleri

LinkedIn veya şirket sitelerinde gezinirken kişi bilgilerini almak için Chrome uzantısını kullanın

Salesforce veya HubSpot gibi CRM'lerle entegre ederek iletişim verilerinizin senkronizasyonunu sağlayın

Özel iş akışları oluşturmak ve potansiyel müşteri oluşturmayı otomatikleştirmek için RocketReach'in API'sine erişin

E-postaların açılma ve tıklanma durumunu izleyerek neyin işe yaradığını ve kimlerin ilgilendiğini görün

RocketReach sınırlamaları

Aracın içinde birden fazla kişi listesini yönetmek karmaşık hale gelebilir

Bazı kullanıcılar, aracın bireysel kullanım için pahalı olduğunu bildiriyor

RocketReach fiyatlandırması

Temel özellikler : 99 $/ay

Pro : 165 $/ay

Ultimate: 300 $/ay

RocketReach puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (750+ yorum)

Capterra: 4,1/5 (130+ yorum)

Gerçek kullanıcılar RocketReach hakkında ne diyor?

Capterra incelemesine göz atın:

Sadece olumlu deneyimlerim oldu ve bu ürün satış ekosistemim için mükemmel bir şekilde işliyor.

Sadece olumlu deneyimlerim oldu ve bu ürün satış ekosistemim için mükemmel bir şekilde çalışıyor.

11. Adapt. io (Veri zekası için en iyisi)

İrtibat kişileri arasında kaybolmadan doğru kişilere ulaşmanın bir yolunu mu arıyorsunuz? Adapt. io, müşteri kazanımını kolaylaştırır.

Satış ve pazarlama takımlarına 250 milyondan fazla iş bağlantısı ve 100 milyon şirket profilinden oluşan geniş bir havuza erişim sağlar. Bu veritabanını kullanışlı kılan, karar vericilerin e-posta adreslerini tam ihtiyacınız olduğunda bulup doğrulama yeteneğidir.

En iyi özellikleri uyarlayın

25'ten fazla veri noktası kullanarak hedefli iletişim listeleri oluşturun

Otomatik zenginleştirme ile CRM verilerinizi güncel tutun

LinkedIn Chrome uzantısıyla doğrulanmış iş e-postalarını anında bulun

Sınırlamaları uyarlayın

Bazı kullanıcılar, kullanıcı arayüzünün iyileştirilebileceğini düşünüyor

Bazen bazı kişiler verilerle doldurulmaz

Fiyatlandırmayı uyarlayın

Ücretsiz

Başlangıç : 49 $/ay

Temel : 99 $/ay

Özel: Özel fiyatlandırma

Derecelendirmeleri ve yorumları uyarlayın

G2 : 4,5/5 (2.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

Adapt hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'deki bir yorumcu şunları vurgulamaktadır:

Adapt. io, doğru ve güncel iletişim bilgilerini bulmak için harika bir araçtır. Potansiyel müşteri oluşturma sürecimizde büyük zaman tasarrufu sağladı ve sorunsuz CRM entegrasyonu onu daha da iyi hale getiriyor. Arayüz daha akıcı olabilir, ancak güvenilir veriler ve mükemmel destek bunu telafi ediyor.

Adapt. io, doğru ve güncel iletişim bilgilerini bulmak için harika bir araçtır. Potansiyel müşteri oluşturma sürecimizde büyük zaman tasarrufu sağladı ve sorunsuz CRM entegrasyonu onu daha da iyi hale getiriyor. Arayüz daha akıcı olabilir, ancak güvenilir veriler ve mükemmel destek bunu telafi ediyor.

12. Hunter. io (E-posta doğrulama ve alan adı arama için en iyisi)

En iyi B2B iletişim veritabanlarından biri olan Hunter. io, profesyonel e-posta adreslerini büyük ölçekte bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. En iyi özelliklerinden biri, bir şirketin web sitesiyle ilişkili tüm genel e-posta adreslerini saniyeler içinde bulmanızı sağlayan alan adı arama özelliğidir.

Bunu temiz arayüzü ve sağlam doğrulama araçlarıyla birleştirin ve güvenilir potansiyel müşteri verileri için başvuracağınız bir kaynak elde edin.

Hunter.io'nun en iyi özellikleri

Platform üzerinden doğrudan soğuk satış görüşmeleri planlayın

E-posta Doğrulama aracını kullanarak toplu e-posta doğrulama kontrolleri gerçekleştirin

Entegrasyonlar sayesinde B2B verilerini sorunsuz bir şekilde içe ve dışa aktarın

Her e-posta için güven puanına erişerek teslim edilebilirliği değerlendirin

Hunter.io sınırlamaları

Ücretsiz planın aylık arama sayısı takımlar için kısıtlayıcı olabilir

Bazen paylaşılan e-posta adreslerinde başlık bulunmaz, bu da onları daha az kullanışlı hale getirir

Hunter.io fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : 49 $/ay

Büyüme : 149 $/ay

Ölçek: 299 $/ay

Hunter.io puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (550+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (680+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hunter.io hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Hunter, web sitelerinde yayınlanmamış e-posta adreslerini bulabilir. Çok yardımcı oluyor!

Hunter, web sitelerinde yayınlanmamış e-posta adreslerini bulabilir. Çok yardımcı oluyor!

13. Seamless. ai (Hızlı potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi)

Potansiyel müşteri bulma sürecinin tahmin yürütmekten çok, özel olarak tasarlanmış bir arama motoruna sahip olmak gibi olmasını dilediyseniz, Seamless. ai'yi deneyin. Bu araç, takımların eski bilgileri elemek zorunda kalmadan son derece hedefli listeler oluşturmasına yardımcı olur.

En iyi özelliklerinden biri, siz işinizi yaparken birden fazla kaynağı tarayarak yeni ve alakalı kişileri ortaya çıkaran gerçek zamanlı arama motorudur. Hız, hassasiyet ve eski verilerin bir adım önünde olmak için tasarlanmıştır.

Seamless. ai'nin en iyi özellikleri

AI tarafından oluşturulan içgörülerle potansiyel müşterilere öncelik verin

Paylaşılan potansiyel müşteri listeleri aracılığıyla takım üyeleriyle işbirliği yapın

Alıcı niyet verileri özellikleri ile satın alma sinyallerini izleyin

Günlük kredi yenilemeleri ve gelişmiş organizasyon araçları edinin

Seamless. ai sınırlamaları

Ara sıra eski veya yanlış bilgiler içeren veri kalitesi sorunları

İptal için uzun süreli bildirim gerektiren karmaşık bir otomatik yenileme sistemi

Seamless. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro : Özel fiyatlandırma

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Seamless. ai puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (4.690+ yorum)

Capterra: 3,7/5 (160+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Seamless.ai hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı paylaşıyor:

Seamless'ın Sales Navigator/LinkedIn ile entegrasyonunu çok beğeniyorum ve fırsat bulduğumda Zoho ile entegrasyonunu da sabırsızlıkla bekliyorum.

Seamless'ın Sales Navigator/LinkedIn ile entegrasyonunu çok beğeniyorum ve fırsat bulduğumda Zoho ile entegrasyonunu da sabırsızlıkla bekliyorum.

14. Lead411 (Bütçeye duyarlı satış takımları için en iyisi)

lead411 aracılığıyla

Lead411, bütçenizi zorlamadan doğrulanmış iletişim bilgileri ve şirket ayrıntıları sağlayan uygun maliyetli bir platformdur. Aboneliğinizi aktif tuttuğunuz sürece kullanılmayan ihracat kredilerinin süresi dolmayan bir kredi devri sistemi vardır.

Lead411'in en iyi özellikleri

Doğrudan telefon numaraları ve e-postalar ile doğrulanmış iletişim kayıtlarına erişin

25'ten fazla CRM platformu ve SaaS aracıyla kolayca bağlantı kurun

Manuel müdahale olmadan erişim kampanyalarını planlayın ve yönetin

Lead411 sınırlamaları

Kullanıcılar, filtreleme seçeneklerinin daha ayrıntılı olabileceğini düşünüyor

Lead411 fiyatlandırması

Basic Plus Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Lead411 puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (460+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Lead411 hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden bazı önemli noktalar:

Bu aracın en iyi özelliği, satış navigatörü ile entegrasyonu ve potansiyel müşterilerin web sayfalarını ziyaret ederek bilgilerini bulmak için kullanışlı bir Chrome uzantısıdır.

Bu aracın en iyi özelliği, satış navigatörüyle entegrasyonu ve potansiyel müşterilerin web sayfalarını ziyaret ederek bilgilerini bulmak için kullanışlı bir Chrome uzantısıdır.

🧠 İlginç Bilgi: Modern B2B iletişim veritabanı endüstrisi, veri yönetimi için dijital araçların ortaya çıkmasıyla 1990'larda şekillenmeye başladı. Büyük bir B2B iletişim veritabanı oluşturan ilk şirketlerden biri , 1841 yılında kurulan Dun & Bradstreet (D&B) idi . Ve bugün hala faaliyetlerini sürdürüyor!

15. 6sense (Gelişmiş AI tabanlı satış zekası için en iyisi)

6sense aracılığıyla

Hangi şirketlerin satın alma olasılığı yüksek olduğunu, web sitenize girmeden önce bildiğinizi hayal edin. 6sense size bu konuda yardımcı olur. Yüzeysel bilgileri atlayarak, AI destekli analitiklerle derinlemesine araştırma yapar ve gerçek satın alma niyetini ortaya çıkarır.

En iyi özelliklerinden biri, alıcı yolculuğunu haritalandırmasıdır, böylece doğru anda müdahale edebilirsiniz — kristal küreye gerek yok.

6sense'in en iyi özellikleri

Hem konu hem de anahtar kelime düzeyinde sınırsız anahtar kelimeyi izleyin

Doğrulanmış iletişim verilerine erişin

Yıllar boyunca biriken CRM veritabanından daha derin içgörüler elde edin

Satın alma aşamasına göre kampanyaları otomatikleştirin

6sense sınırlamaları

Verileri yenilerken arayüz yavaş ve hantal hissedilebilir

Karar vericilerin iletişim bilgileri bazen manuel doğrulama gerektirir

6sense fiyatlandırma

Ücretsiz

Takım : Özel fiyatlandırma

Büyüme : 6sense Intent dahil özel fiyatlandırma

Enterprise: Gelişmiş AI özellikleriyle özel fiyatlandırma

6sense puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar 6Sense hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının bu araç hakkındaki görüşü:

6sense, doğru zamanda doğru hesapları bulmamıza yardımcı oluyor, böylece çabalarımızı en önemli alanlara odaklayabiliyoruz. 6sense'in en iyi yanı, bizim gibi çözümleri gerçekten arayan şirketleri bize göstermesi.

6sense, doğru zamanda doğru hesapları bulmamıza yardımcı oluyor, böylece çabalarımızı en önemli alanlara odaklayabiliyoruz. 6sense'in en iyi yanı, bizim gibi çözümleri gerçekten arayan şirketleri bize göstermesi.

16. SalesIntel (Veri doğruluğu açısından en iyisi)

salesIntel aracılığıyla

Bazı kapsamlı veritabanı platformları sizi tahminlerde bırakır. SalesIntel ise, güvenebileceğiniz doğruluğu sağlamaya odaklanır. En öne çıkan özelliği nedir? Her kişi insan tarafından doğrulanır, böylece çıkmaz sokaklara girmezsiniz.

Buna gerçek zamanlı niyet içgörüleri, isteğe bağlı araştırma hizmeti aracılığıyla elde edilen güncel veriler ve sorunsuz CRM entegrasyonlarını ekleyin ve erişiminizin hedefe ulaşmasını sağlayacak bir araca sahip olun.

SalesIntel'in en iyi özellikleri

Hedef pazarınıza göre uyarlanmış niyet sinyallerini kullanarak erişiminizi önceliklendirin

Farklı sektörlerden karar vericilerin %95'inden fazlasına erişin

Güncellenmiş iletişim verileriyle mevcut CRM kayıtlarınızı zenginleştirin

Potansiyel müşterileri teknografik ve firmografik özelliklere göre filtreleyin

SalesIntel sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, iletişim bilgilerinin zaman zaman güncel olmadığını bildirmiştir

Daha yüksek fiyatlar, küçük takımların bütçelerini zorlayabilir

SalesIntel fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SalesIntel derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar SalesIntel hakkında ne diyor?

G2 incelemesi paylaşıyor:

İnsanlar tarafından doğrulanmış kişiler, hatalı verilerle zaman kaybetmemi önlüyor ve filtreler, gereksiz bilgileri gözden geçirmeden ICP'me odaklanmama yardımcı oluyor.

İnsanlar tarafından doğrulanmış kişiler, hatalı verilerle zaman kaybetmemi önlüyor ve filtreler, gereksiz bilgileri gözden geçirmeden ICP'me odaklanmama yardımcı oluyor.

17. Snov. io (Çok kanallı potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi)

Snov. io, potansiyel müşteri bulma, erişim ve otomasyonu entegre ederek satış sürecini baştan sona yönetmenizi kolaylaştırır. En iyi özellikleri, potansiyel müşterileri bulmanıza ve daha az uğraşarak satış huninizden geçirmelerine yardımcı olur.

Snov. io'nun en iyi özellikleri

Etki alanlarından ve LinkedIn'den iletişim bilgilerini alın, ardından e-postaları doğrulayın

Pro planlarda sınırsız e-posta ısınma çalışması gerçekleştirerek teslimat oranlarını artırın

CRM şablonlarını ve potansiyel B2B verilerini takımınızla paylaşın

Snov. io sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, küçük ama sinir bozucu arayüz sorunları olduğunu bildiriyor

Damla pazarlama kampanyaları oluşturmak, özellikle yeni başlayanlar için ekstra çaba gerektirir

Snov. io fiyatlandırma

Başlangıç : 39 $/ay

Pro Planlar: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

Snov. io puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (440+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Snov.io hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı:

Özellikle Chrome Uzantısını seviyorum, bu uzantı sayesinde birkaç tıklamayla e-postaları bulabiliyorum ve her gün işime çok yardımcı oluyor. Müşteri desteği ekibi inanılmaz ve her türlü soruda yardımcı olmaya her zaman hazır.

Özellikle Chrome Uzantısını seviyorum, bu uzantı sayesinde birkaç tıklamayla e-postaları bulabiliyorum ve her gün işime çok yardımcı oluyor. Müşteri desteği ekibi inanılmaz ve her türlü soruda yardımcı olmaya her zaman hazır.

💡 Profesyonel İpucu: Bir B2B iletişim veritabanı seçerken, mevcut CRM ve pazarlama araçlarınızla iyi entegre olduğundan emin olun. Bu, veri yönetimini kolaylaştırmanıza ve karmaşıklığı azaltmanıza yardımcı olarak potansiyel müşterileri dönüştürmeye odaklanmanızı sağlar.

Doğru B2B iletişim veritabanını bulmak, satış hedeflerinize ulaşmak için çok önemlidir. Ancak, verileri elde ettikten sonra asıl zorluk, bu kişileri yönetmek ve potansiyel müşterileri müşterilere dönüştürmektir. İşte burada ClickUp gibi sağlam bir CRM sistemi devreye girer.

ClickUp ile, sadece iletişim yönetimi değil, veri girişini otomatikleştirebilir, takım işbirliğini kolaylaştırabilir ve her şeyi tek bir yerde tutabilirsiniz. Düzenli kalmanıza ve anlaşmaları kapatmaya odaklanmanıza yardımcı olacak mükemmel bir çözümdür.

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