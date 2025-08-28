üretim ve Envanter Yönetimi için 16 Ücretsiz Malzeme Listesi Şablonu

Satın alma siparişleriniz tek bir elektronik tabloda toplanır.

Fatura takipçileri mi? Onlar birinin gelen kutusunda ve bir düzine takip yapmadan neyin sipariş edildiğini, yerine getirildiğini veya ödendiğini görmek için gerçek bir yol yok.

Evet, kaos var. Ve bu kaos operasyonları ve faaliyetleri yavaşlattığında, nakit akışını etkilediğinde veya tedarikçi ilişkilerini zorladığında, maliyetli hale gelir.

Bu stresi bir kez ve sonsuza kadar önlemek için kullanıma hazır şablonlara ihtiyacınız var.

Siparişleri işleme koymak veya tedarikçileri değerlendirmek için her seferinde sıfırdan başlamak yerine, bu hazır şablonlar yapı oluşturmanıza, ilerlemeyi izlemenize ve gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Bu blogda, tedarik ve envanter yönetimi için en pratik şablonların seçilmiş bir listeğini inceleyeceğiz. Ayrıca, her bir şablonun daha az sorunla daha sorunsuz operasyonlar yürütmenize nasıl yardımcı olduğunu da ayrıntılı olarak anlatacağız.

Haydi başlayalım! 🏃

Malzeme Listesi Şablonları Nedir?

Malzeme listesi şablonu, bir ürünü oluşturmak veya üretmek için gereken tüm bileşenleri, hammaddeleri, parçaları ve alt montajları listeleyen standart bir belge veya elektronik tablodur.

Üretim plan ve tedarik sürecinde kritik bir referans noktasıdır ve takımların neyin, ne kadar ve hangi tedarikçilerden temin edilmesi gerektiğini anlamalarına yardımcı olur.

Tipik bir malzeme listesi şablonu aşağıdaki alanları içerir 👇

Alan Açıklama Parça Sayısı Her bileşen için benzersiz ID Parça Adı Parça veya malzemenin açıklayıcı adı Miktar Nihai ürün için gerekli birim sayısı Ölçü Birimi Örneğin, parça, metre, kilogram Açıklama Bileşen hakkında daha fazla ayrıntı Tedarikçi Parçanın tedarikçisi veya üreticisi Birim Maliyet Bütçeleme ve tedarik için Toplam Maliyet Miktar × Birim Başına Maliyet Referans Tanımlayıcı (Elektronikte) parçanın şematik üzerinde nerede kullanıldığını gösterir Seviye Çok seviyeli bir malzeme listesi ise hiyerarşi gösterir Notlar Ek bilgi

En İyi Malzeme Listesi Şablonlarına Genel Bakış

İyi bir malzeme listesi şablonu nedir?

Peki, vasat bir malzeme listesini mükemmel olandan ayıran nedir? Malzeme listesi şablonunu tüm takımlar için etkili kılan anahtar unsurlar şunlardır:

net yapı ve hiyerarşi*: İyi bir malzeme listesi şablonu, verileri mantıklı ve okunabilir bir şekilde düzenler. Çok seviyeli malzeme listelerini desteklemeli ve montajlar ile alt montajlar arasındaki ilişkiyi açıkça göstermelidir

Tedarik için hazır alanlar : Bunlar arasında tedarikçi adları, parça sayıları, teslim süreleri ve birim başına maliyet bulunur. Bu, tedarik takımının malzeme tedarik etmek için ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere sahip olmasını sağlar ve ekstra ayrıntıları araştırmasına gerek kalmaz

sürüm kontrolü ve izlenebilirlik*: Malzeme listesindeki her değişiklik, sürüm sayılarıyla, tarihler ve düzenleyici bilgilerdeki değişikliklerle izlenebilir olmalıdır. Bu, tasarım veya üretim değişiklikleri sırasında maliyetli hataların önlenmesini sağlar

araç uyumluluğu*: Sağlam bir malzeme listesi, minimum yeniden çalışma ile ERP, PLM veya envanter sistemlerine entegre edilebilir. Daha karmaşık ş Akışlarına entegrasyon için CSV veya XML olarak kolayca dışa aktarılabilmelidir

Takımlar arası kullanılabilirlik: Farklı takımlar, mühendislik, üretim, tedarik ve hatta finans gibi farklı alanlarda malzeme listesini farklı şekillerde kullanır. İyi bir malzeme listesi şablonu, ayrıntılar ile netlik arasında denge kurarak herkesin ihtiyaç duyduğu bilgileri almasını sağlar

AI destekli tedarik alanları, iyi bir malzeme listesi şablonunda büyük fark yaratabilir:

💡 Profesyonel İpucu: BOM'unuzda, takım üyelerinin doğrudan belgeye bağlamsal notlar, geçmişteki değişiklik nedenleri ve tasarım gerekçelerini ekleyebilecekleri bir işbirliğine dayalı açıklama sistemi geliştirin.

16 Malzeme Listesi Şablonu

Üretim, mühendislik, ürün tasarımı veya tedarik alanlarında çalışıyorsanız, net bir sistem olmadan işlerin ne kadar çabuk bozulabileceğini bilirsiniz.

Tek bir kaçırılan sipariş, tek bir güncel olmayan teklif veya tek bir izleme hatası tüm üretim programını altüst edebilir.

Devam edersek, takımınız manuel izlemeyi azaltmak ve operasyonlarınızın görünürlüğünü artırmak istiyorsa, bu şablonlar tam da bunu yapmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bir göz atalım 👇

1. ClickUp Tedarik Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tedarik Şablonuyla tüm tedarik talepleri, tedarikçiler ve sözleşmeler tek bir düzenli gösterge panelinde görünür

Yeni başlayanlar için uygun ClickUp Tedarik Şablonu, tedarik sürecinizin her aşamasını kolaylaştırmak için kullanıma hazır bir çalışma alanıdır. Standart çalışma prosedürleri (SOP'ler), tedarikçi dizinleri ve risk yönetimi için önceden tanımlanmış görünümler ile birlikte gelir.

Tedarikçileri kademelere ve risk düzeylerine göre sınıflandıran sezgisel tablolardan yararlanarak, görev açısından kritik öneme sahip ortakları veya potansiyel zayıflıkları hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.

Ayrıca, Giriş Talepleri ve Sözleşme Müzakereleri gibi özel liste, talepleri, RFx yanıtlarını ve sözleşme şartlarını tek bir yerden izlemenize yardımcı olur. Otomatik yönlendirme ve kuyruk kuralları zaman tasarrufu sağlar ve manuel takipleri azaltırken, görsel özetler operasyon takımınızın her tedarik temas noktasını izlemesini sağlar.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tedarik taleplerini, tedarikçi verilerini ve sözleşmeleri tek bir kolay gezinilebilir gösterge panelinde merkezileştirir

Yönlendirme ve takip işlemlerini otomasyon ile gerçekleştirerek zaman tasarrufu sağlar ve manuel hataları azaltır

Daha akıllı kararlar almak için tedarikçi kademeleri ve risk seviyeleri hakkında net bir görünürlük sunar

✅ İdeal kullanım alanları: Tedarik yöneticileri, operasyon takımları veya ilk resmi tedarikçi sürecini oluşturan yeni kurulan şirketler

📚 Okunması gerekenler: Üretim Planlaması için Üretim Programı Şablonları

2. ClickUp Üretim Proje Planı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Üretim Proje Planı Şablonu ile üretim planınızın bölüm bölüm ilerleme izlemeyi gerçekleştirin

ClickUp Üretim Proje Planı Şablonu, karmaşıklık yaşamadan büyük, katmanlı projeleri yönetmek için ideal şablondur.

Her şey, bölüm, departman ve önceliklere göre ayrılmış tam proje planınızı çizebileceğiniz basit bir liste görünümüyle başlar. Her görev, çaba seviyesi, etki seviyesi ve sorumlu takım için Özel Alanlar ile birlikte gelir.

Bir ek dosya veya belge eklemeniz mi gerekiyor? Dosyalar alanına bırakın, böylece her şey tek bir yerde kalır.

Bu kurulum, birden fazla takımın tek bir bitmiş ürüne katkıda bulunduğunda özellikle yararlıdır ve herkese bağımlılıklar, sorumluluklar ve zaman çizelgeleri hakkında görünürlük sağlar.

Buradan, her bir faaliyetin sürükle ve bırak Kanban panosunda bir kart haline geldiği Planlama İlerleme Panosu görünümüne geçebilirsiniz. Daha da iyisi, şablon sabit değildir. Bir tıklama ile bölüm yapısını düzenleme, çaba derecelendirmelerini ayarlama veya departman atamalarını değiştirme şansınız vardır.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Karmaşık üretim projelerini yönetilebilir bölümlere ve önceliklere ayırır

Özelleştirilebilir alanlar ve Kanban görünümleri, takımların uyumlu çalışmasını ve ş akışlarının esnek olmasını sağlar

Departmanlar arası bağımlılıkları, sorumlulukları ve zaman çizelgelerini izlemeyi kolaylaştırır

✅ İdeal kullanım alanları: Üretim takımları, operasyon yöneticileri veya departmanlar arasında çok aşamalı projeleri koordine eden herkes

🌼 Biliyor muydunuz: 1950'lerin başında, üreticiler malzeme listelerini delikli kartlar veya kağıt yöntemleri kullanarak yönetiyorlardı, bu da sıkıcı ve hata ile dolu bir işti. 1950'lerin sonları ve 1960'ların başlarında, IBM'in BOMP (Malzeme Listesi İşlemcisi) —daha sonra 1965'te DBOMP (Veritabanı Malzeme Listesi İşlemcisi) olarak gelişen— BOM'ların daha gelişmiş, disk tabanlı, hiyerarşik veri depolamasını mümkün kılarak otomasyonun yeni bir çağını başlattı.

3. ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Envanter Yönetimi Şablonunu kullanarak envanteri duruma göre düzenleyin ve izleme yapın

Basit ve yapılandırılmış bir ş Akışı'na sahip ClickUp Envanter Yönetimi Şablonu, envanter seviyelerini izlemeye, yeniden sipariş ihtiyaçlarını izlemeye ve stokla ilgili verimsizlikleri azaltmaya yardımcı olur. Fiziksel ürünleri, donanım bileşenlerini veya ofis malzemelerini yönetiyor olun, bu şablon size mevcut olanları, yeniden stoklanması gerekenleri ve kullanımdan kaldırılanları tam olarak görünürlük sağlar.

İçeride, her bir öğenin koşulunu anında görebilmek için Stokta Var, Stokta Yok ve Artık Kullanılmıyor olarak düzenlenmiş Pano Görünümü'ne erişebilirsiniz. Her görev, ayrı bir envanter öğesini temsil eder ve sorumluluk atayabilmenizi, ilgili ek dosyaları ekleyebilmenizi ve miktar, tedarikçi veya yeniden sipariş zamanı gibi anahtar ürün bilgilerini ekleyebilmenizi sağlar.

Tablo, Zaman Çizelgesi, Liste ve Sipariş Güncellemeleri gibi ek görünümler sayesinde, takımınızın ihtiyaçlarına göre operasyonel genel bakışlar ve daha ayrıntılı plan düzenleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Stokta olan, stokta olmayan ve kullanımdan kaldırılan öğeler için görsel panonun görünümleriyle envanter durumunu anında görün

Sorumluluğu atayın ve sorunsuz izleme için her bir envanter öğesine doğrudan ek dosya ekleyin

Birden fazla görünüm (Tablo, Zaman Çizelgesi, Liste) sayesinde genel bakış ve ayrıntılı plan arasında geçiş yapabilirsiniz

✅ İdeal kullanım alanları: Envanteri gerçek zamanlı olarak izlemek için merkezi bir yere ihtiyaç duyan operasyon yöneticileri, sipariş karşılama takımları veya tedarik zinciri sorumluları

4. ClickUp Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Envanter Şablonunu kullanarak envanter öğelerini, tedarikçi ayrıntılarını ve ödeme durumlarını takip edin

ClickUp Envanter Şablonu, malzeme envanterinizi yönetmenize, tedariki kolaylaştırmanıza ve uçtan uca proje yönetimini sorunsuz hale getirmenize yardımcı olabilir. Birden fazla harici tedarikçi ile iş yapıyor veya takımlar arasında stok yönetimi yapıyor olsanız da, bu şablon envanter verilerini netleştirir ve tedarik zorluklarını önlemenize yardımcı olur.

Tüm stok öğelerinizi ve miktar, yeniden sipariş noktaları, birim başına maliyet ve tedarikçi bilgileri gibi önemli ayrıntıları gösteren Envanter Liste Görünümü ile başlayın. Rakamlarınızı otomatik olarak güncel tutmak için formüller bile oluşturabilirsiniz.

Verilerinizi farklı açılardan anlamak için Ödeme Durumuna Göre veya Tedarikçiye Göre gibi görünümler arasında geçiş yapın. En iyi yanı ne mi? Bu envanter şablonunda, tedarikçilerin konumlarını görselleştirmek için Tedarikçi Konum Harita Görünümü'ne erişebilir ve tüm tedarikçi ilişkileri yönetimi ş Akışı'nı denetleyebilirsiniz.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tüm envanter ayrıntılarını, tedarikçi bilgi ve ödeme durumlarını tek bir yerde düzenler

Yerleşik formüller ve Harita Görünümü, tedarikçi konumlarını görselleştirmenize ve hesaplamaları otomasyonunuza yardımcı olur

Ödeme durumu, tedarikçi veya diğer anahtar alanlara göre envanteri kolayca filtreleyin ve analiz edin

✅ İdeal kullanım alanları: Tedarik takımları, envanter yöneticileri veya harici tedarikçilerdeki stokları yöneten herkes

5. ClickUp İş Envanter Kaydı Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp İş Envanter Kaydı Şablonunu kullanarak öğe ayrıntılarını kaydedin, stok seviyelerini izleyin ve form, liste ve özet görünümlerini kullanarak yeniden sipariş ihtiyaçlarını izleme

ClickUp İş Envanter Kaydı Şablonu, küçük işletmelere ve büyüyen takımlara stok seviyelerini izleme, eksiklikleri önleme ve yeniden sipariş vermeye hazır olma için basit ve güvenilir bir yol sunar.

Her şey, takımınızın yeni envanteri standart bir şekilde kaydetmesine yardımcı olan Envanter Öğesi Formu ile başlar. Öğe adı, SKU, tedarikçi, minimum sipariş miktarı ve teslim süresi gibi alanlar, doğru verileri önceden girmenizi sağlar. Dahası var mı? Bağlantıyı Kopyala düğmesini kullanarak formu paylaşın ve takım üyelerinin güncellemeleri doğrudan göndermesini sağlayın.

Gönderildikten sonra, öğeler daha kolay gezinme için kategoriye göre gruplandırılmış olarak Envanter Liste Görünümü'nde görünür. Alanları doğrudan düzenleme, miktarları güncelleme veya hızlı başvuru için etiket ekleme yapabilirsiniz. Bu, araçlar arasında geçiş yapmadan büyüyen ürün listesini kolayca yönetmenizi sağlar.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Basit formlar, herkesin yeni envanteri kaydetmesini ve stok seviyelerini güncellemesini kolaylaştırır

Gruplandırılmış liste görünümü ve düzenlenebilir alanlar, işiniz büyüdükçe ürün yönetimini kolaylaştırır

Hafif ancak güçlü — karmaşıklık olmadan verimlilik isteyen küçük takımlar için mükemmel

✅ İdeal kullanım alanları: Küçük işler, perakendeciler veya stok yönetimini hafif ama etkili bir şekilde yapmak isteyen tüm takımlar

ClickUp Brain'e herhangi bir veri dosyasını yükleyin ve içeriği sizin için ayrıştırmasını isteyin!

6. ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonunu kullanarak özelleştirilebilir durumlar aracılığıyla siparişleri izleme

ClickUp Satın Alma Siparişi ve Envanter Şablonu, satın alma siparişlerini kolaylaştırmak, envanter seviyelerini izlemek ve takımınızın gelen ve stokta bulunan ürünler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak için oluşturulmuş çoklu görünüm çalışma alanıdır.

Duruma göre gruplandırılmış Pano görünüm kullanarak, her bir öğenin Sipariş Edilecek'ten Beklemede, İncelemeye Hazır ve ötesine kadar olan yolculuğunu kolayca görselleştirebilirsiniz. Her satın alma siparişi için görevler oluşturabilir, bunları takım üyelerine atayabilir, ek dosya ekleyebilir ve iş akışınızı yansıtan 14 özelleştirilebilir durum arasında taşıyabilirsiniz.

Bu şablonu öne çıkaran özellik, yapı ve esnekliği mükemmel bir şekilde dengelemesidir. Envanter hareketlerini izleyebilir, tedarikçilerle olan etkileşimleri kaydedebilir ve her bir öğenin tahminlere dayalı olmadan incelenmesini, gönderilmesini ve teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Özelleştirilebilir durum panoları ile her satın alma siparişinin sürecini görselleştirin

Tamamlandı süreç şeffaflığı için envanter hareketlerini ve tedarikçi etkileşimlerini izler

Denge ve esnekliği bir araya getirerek, benzersiz tedarik ş Akışınıza uyum sağlar

✅ İdeal kullanım alanları: Satın alma siparişlerini ve stok güncellemelerini yönetmek için net ve işbirliğine dayalı bir sürece ihtiyaç duyan satın alma sorumluları, depo takımları ve operasyon yöneticileri

📮 ClickUp Insight: Çalışanların yaklaşık %43'ü günde 0-10 mesaj gönderiyor. Bu, daha odaklı veya kasıtlı konuşmaların yapıldığını gösterirken, aynı zamanda önemli tartışmaların başka yerlerde (örneğin e-posta) yapıldığı ve kesintisiz işbirliğinin eksik olduğunu da gösterebilir. Gereksiz platform geçişlerini ve bağlam değişikliklerini önlemek için, ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu uygulama, projeleri, bilgileri ve sohbeti tek bir yerde birleştirir ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

7. ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonunu kullanarak müşterilerden siparişleri toplayın, siparişlerin yerine getirilmesini izleyin ve otomatik güncellemeler ve canlı sipariş gösterge paneli ile teslimat sorunlarını halledin

ClickUp Ürün Sipariş Formu Şablonu, müşteriye yönelik bir form ve arka ofis sistemi bir arada sunar. İşletmelerin e-postalar, elektronik tablolar veya birbirinden bağımsız araçlar arasında gidip gelmeden siparişleri toplamasına, yerine getirilmesini yönetmesine ve sipariş sorunlarını izlemesine yardımcı olur.

İlk olarak, Ürün Sipariş Formu'nun web sitesi, çevrimiçi mağaza veya basit bir bağlantı aracılığıyla doğrudan müşterilerinizle paylaşımını gerçekleştirin.

Gönderildikten sonra, yeni siparişler anında Yeni Sipariş Listesi görünümünde görünür. Bu görünüm sadece yeni girdileri gösterir. Ayrıca, Toplam Fiyat (birim fiyat × miktar) ve Siparişin Verildiği Günden Bu Yana Geçen Gün Sayısı gibi önerilen formülleri ekleyerek sipariş değeri ve zamanlamasına anında görünürlük kazandırabilirsiniz. Bu, önceliklendirme veya takip için mükemmeldir.

İşleri daha da kolaylaştırmak için, yerleşik ClickUp Otomasyonları güncellemeleri sizin için halleder. Örneğin, izleme sayısının eklendiği durumda, durum Yolda olarak güncellenir.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Paylaşılabilir bir formla müşteri siparişlerini toplar ve yerine getirilme durumunu gerçek zamanlı olarak izler

Durum güncellemelerini ve sipariş izlemesini otomasyona aktararak manuel iş yükünü azaltır

Canlı gösterge panelleri ve önerilen formüller, sipariş değeri ve zamanlaması hakkında anında bilgi sağlar

✅ İdeal kullanım alanları: Gelen siparişleri yönetmek ve sürecin her adımı izlemek için güvenilir, ölçeklenebilir bir yöntem arayan çevrimiçi mağazalar, ürün tabanlı işler veya sipariş karşılama takımları

8. ClickUp Fatura Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fatura Şablonu ile profesyonel faturalar oluşturun

ClickUp Fatura Şablonu, işlerin faturalandırılabilir hizmetleri izlemesine, ödeme koşullarını yönetmesine ve proje ücretlerini net bir şekilde sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmış temiz ve profesyonel bir düzen sunar.

Bu belge tarzı şablon, net şirket ve müşteri bilgileri bölümleri, fatura ve son teslim tarihi ve ücretleri ayrıntılı olarak gösteren iyi düzenlenmiş bir tablo ile başlar. Maliyetleri projeye göre gruplandırabilir, her bölümün alt toplamını gösterebilir ve ücretler veya indirimler ekleyebilirsiniz. Hatta Değişiklik Siparişleri'ni de barındırır, bu da onu devam eden veya çok aşamalı işler için mükemmel hale getirir.

Bu şablonu özellikle kullanışlı kılan özelliği esnekliğidir. Her bölüm görev düzeyinde ayrıntılara bölünmüştür ve hizmete bağlı olarak miktar, saat veya ücret üzerinden fatura kesebilirsiniz. Çalışan alt toplam ve Toplam Ödenecek Bakiye, müşterilere borçlarının şeffaf görünümünü sunar.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Müşterilere öğe bazlı faturaları sunmak için profesyonel ve temiz bir düzen

Miktar, saat veya ücret bazında esnek faturalandırma seçenekleri, her türlü hizmet veya projeye uygundur

Değişiklik siparişleri ve ara toplamlar için yerleşik bölümler, her şeyi şeffaf tutar

✅ İdeal kullanım alanları: Profesyonel faturalar ve ayrıntılı proje ögesi dökümleri sunmak isteyen serbest çalışanlar, ajanslar ve hizmet odaklı takımlar

9. ClickUp Fatura İzleme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fatura İzleme Şablonu ile faturaları durum ve son teslim tarihi baz alınarak izleme

ClickUp Fatura İzleme Şablonu, işlere gelen ödemeleri izlemek için basit ama güçlü bir yol sunar. İster müşteri faturalarını, ister serbest projelerinizi, ister tedarik zincirinizdeki faturaları yönetin, bu liste düzeyindeki şablon, son teslim tarihlerinden fiyat bilgilerine kadar her şeyi tek bir temiz gösterge paneli üzerinde düzenlemenize yardımcı olur.

Her görev, Özel Alanlar kullanılarak müşteri adı, iletişim bilgileri, ödeme türü ve oran gibi önemli ayrıntıları yakalar. Excel tabloları veya e-posta konu başlıklarıyla uğraşmak yerine, filtreleme, sıralama ve güncelleme işlemleri kolay olan yapılandırılmış alanlarla tüm faturalarınızı yönetebilirsiniz.

Liste Görünümü'nü kullanarak, Ödenen Gelir için odaklanmış bir görünüm de dahil olmak üzere, tüm faturaları tek bir yerden izlemeyin. Görsel bir ş Akışı'nı tercih ediyorsanız, faturaları Ödenmemiş, Gecikmiş ve Ödenmiş gibi durumlar arasında sürükleyip bırakabileceğiniz Pano Görünümü'ne geçin. Ödemelerin durumunu hızlı bir şekilde takip etmenin en kolay yolu budur.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tüm faturaları durum, son teslim tarihi ve müşteriye göre tek bir gösterge panelinde düzenler

Özel Alanlar her ayrıntıyı yakalar, böylece sıralama ve filtreleme işlemleri zahmetsiz hale gelir

Görsel pano görünüm, hızlı güncellemeler için faturaları durumlar arasında sürükleyip bırakmanıza olanak tanır

✅ İdeal kullanım alanları: Birden fazla kişi, proje veya departman arasında faturaları yönetmesi gereken serbest çalışanlar, finans takımları ve müşteri odaklı işler

10. ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin Canlı gösterge panelleri ve ilerleme izleme ile ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu ile satın alma siparişlerini ve hammaddeleri takip edin

ClickUp Sipariş Yerine Getirme Şablonu, hammadde ve satın alma siparişlerinin izlemesinden ilerleme ve son teslim tarihlerinin izlenmesine kadar tüm sipariş döngüsünü yönetmenize yardımcı olan, kullanıma hazır bir çalışma alanıdır.

Şablon, iki temel liste etrafında oluşturulmuştur: Satın Alma Siparişleri ve Hammaddeler. Bu listelerdeki her görev, bir sipariş veya malzeme öğesini temsil eder ve ödeme türü, müşteri adı, oran ve son teslim tarihi gibi özelleştirilebilir alanlarla birlikte gelir. Tekrarlanan satın alımlar için Yineleyen görevler de oluşturabilirsiniz, böylece her ay sıfırdan başlamak zorunda kalmazsınız.

Genel bakış gösterge paneli her şeyi bir araya getirir. Tüm listelerde ilerleme çubukları, öncelik etiketleri ve başlangıç/bitiş tarihleri ile yerine getirme sürecinin canlı bir özetini sunar. Ayrıca, yer imlerine eklenen belgeler, son etkinlikler ve görev sahipliği için bölümler de bulabilirsiniz.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Hammaddelerden satın alma siparişlerine kadar tüm sipariş döngüsünü tek bir çalışma alanında yönetir

Özelleştirilebilir alanlar ve Yineleyen görevler, tekrarlı satın alımları ve izlemeyi basitleştirir

Canlı genel bakış gösterge panelleri, siparişlerin yerine getirilme ilerlemesini ve darboğazları anında görünürlük sağlar

✅ İdeal kullanım alanları: Sipariş görünürlüğünü artırmak, darboğazları azaltmak ve yerine getirme performansını izlemek isteyen tedarik zinciri takımları, depo yöneticileri veya operasyon sorumluları

11. ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu, tedarikçi ilişkilerini değerlendirmeye, düzenlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.

ClickUp Tedarikçi Yönetimi Kontrol Listesi Şablonu, tedarikçi ilişkilerini değerlendirmeye, düzenlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.

Yerleşik Tedarikçi Değerlendirme Formu ile başlayın. Form, şirket yapısı, iletişim bilgileri ve operasyonel kalite gibi önemli tedarikçi bilgilerini toplar. Değerlendiriciler, birden fazla kritere göre standart bir puanlama sistemi (Standartların Altında'dan Beklentileri Aşıyor'a kadar) kullanarak tutarlı ve verilere dayalı bir inceleme süreci sağlar.

Form gönderildikten sonra, satıcı Satıcı Değerlendirmeleri listesine İNCELENECEK durumu ile bir görev olarak eklenir. Buradan görevi İNCELENİYOR duruma geçirebilir, ardından önceden oluşturulmuş bir formül alanı kullanarak satıcının toplam puanını hesaplayabilirsiniz.

Kurumsal kaynak planlama (ERP) araçlarını kullanan şirketler için bu şablon, tedarikçi değerlendirmesi ile sistematik tedarik ş Akışı arasında bir köprü görevi görür.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Yerleşik formlar ve puanlama sistemleri ile tedarikçi değerlendirmesini standartlaştırır

Daha iyi tedarik kararları için tedarikçi durumunu ve performansını izler

Tedarikçi değerlendirmesi ile kurumsal kaynak planlama ş Akışları arasındaki boşluğu doldurur

✅ İdeal kullanım alanları: Tedarikçi seçimini iyileştirmek, tedarik zinciri riskini azaltmak ve kalite standartlarını korumak isteyen tedarik takımları, tedarikçi yöneticileri ve operasyon sorumluları

12. ClickUp Teklif Talep Şablonu

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Teklif Talep Şablonunu kullanarak fiyatlandırma, nakliye ve ödeme koşullarını içeren ayrıntılı teklif talepleri gönderin

ClickUp Teklif Talep Şablonu, tedarikçilerden fiyat teklifi alma sürecini standartlaştırmanıza ve kolaylaştırmanıza yardımcı olur (böylece benzer ürünleri hızlıca karşılaştırabilirsiniz). Malzeme, ekipman veya hizmet tedarik ediyor olun, bu RFQ şablonu ayrıntıları tutarlı, düzenli ve profesyonel bir şekilde tutar.

Net, belge tarzı bir biçimde tasarlanan bu şablon, iyi yapılandırılmış bir teklif talebinde yer alan tüm anahtar unsurları içerir: şirket bilgileri, teklifin geçerlilik dönemi, sipariş sayısı, nakliye yöntemi ve ödeme koşulları.

Sayfanın altına kaydırdığınızda, öğe miktarını, açıklamalarını, birim fiyatını ve toplam maliyetleri kaydetmek için basit bir tablo bulacaksınız. Bu sayede, müşterilere yönelik teklifleri dakikalar içinde kolayca oluşturabilirsiniz.

Anlaşmayı daha cazip hale getirmek için, tek seferlik satın alımlar veya devam eden tedarikçi ilişkileri için uyarlayabilir, vergi veya ücret hesaplamalarını dahil edebilir ve hatta ClickUp'ta daha geniş tedarik veya tedarikçi yönetimi ş Akışınıza entegre edebilirsiniz.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Tüm anahtar ayrıntılar için net ve profesyonel bir biçimle teklif talebi oluşturma sürecini kolaylaştırır

Satıcı tekliflerini yan yana karşılaştırarak daha hızlı kararlar almanızı kolaylaştırır

Tek seferlik veya sürekli satın alımlara uyarlanabilir, maliyet dökümleri için yerleşik tablolara sahiptir

✅ İdeal kullanım alanları: Dış tedarikçilerden sık sık teklif talep eden tedarik takımları, tedarik zinciri yöneticileri ve finans departmanları

13. Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan Excel Malzeme Listesi Şablonları

proje Yöneticisi aracılığıyla

Proje Yöneticisi tarafından hazırlanan Excel Malzeme Listesi Şablonu, üretim sürecinizde kullanılan parçaları, bileşenleri ve malzemeleri yönetmenize yardımcı olabilir. Miktar ve maliyetin ötesinde alanlar kullanarak gerçek dünyadaki üretim ş Akışlarını yansıtacak şekilde tasarlanmıştır.

Malzeme listesinin her bir parçası, parça adı, parça sayısı, açıklama, birim maliyet ve toplam maliyet gibi ayrıntıları içerir. Ayrıca, her bir öğenin hiyerarşide nerede yer aldığını izlemenize yardımcı olan bir malzeme listesi seviyesi alanı da bulunmaktadır.

Şablon hammaddeler, montaj bilgileri ve maliyet dökümlerini içerdiğinden, envanter ve kaynak yönetimi takımları için de işidir. Öğe başına miktarları ve toplam maliyetleri izlemeyi kolaylaştırır, bu da aşırı stoklama veya aşırı harcama yapmadan üretim planlamasını kolaylaştırır.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Gerçek dünya ş Akışları için ayrıntılı alanlarla her parçayı, bileşeni ve malzemeyi izler

Hassas üretim planlaması için malzeme listesi seviyeleri ve maliyet dökümleri içerir

Excel'de hem envanter yönetimi hem de kaynak tahsisi için iyi iş yapar

✅ İdeal kullanım alanları: Excel'de montajları, bileşenleri veya hammaddeleri yöneten mühendisler, üretim proje planlayıcıları ve ERP kullanıcıları

📌 Hızlı İpucu: Modüler bir malzeme listesi yapısını yönetiyor veya Excel Üniversitesi tarzı ş Akışları aracılığıyla öğreniyor olun, tüm fiziksel parçaları izlemek için aynı şablonu kullanarak kurumsal kaynak planlamanızı kolaylaştırın.

14. Katana tarafından hazırlanan Excel Malzeme Listesi Şablonu

katana aracılığıyla

Katana'nın Excel Malzeme Listesi Şablonu, üretim parçalarını, alt montajları, maliyetleri ve tüm üretim sürecini tek bir yerde düzenlemek isteyen üreticiler için kullanışlı olabilir.

Birden fazla ürün çeşidiyle iş yapıyorsanız veya bileşenlerinizi daha net bir şekilde harita etmek istiyorsanız, bu malzeme Excel şablonu basit ama yapılandırılmış bir yaklaşım sunar.

Üretim için Excel şablonları arıyorsanız, bu şablon temiz ve kullanıma hazırdır. İster tam bir malzeme listesi ayarlıyor olun, ister malzeme izleme için Excel'i yeni kullanmaya başlıyor olun, bu şablon size sağlam bir temel sağlar.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Üretim parçalarını, alt montajları ve maliyetleri temiz, kullanıma hazır bir elektronik tabloda düzenler

Birden fazla ürün varyantını ve yapılandırılmış malzeme listesi haritasını destekler

Yeni başlayanlar için yeterince basit, ancak karmaşık üretim ihtiyaçları için yeterince sağlam

✅ İdeal kullanım alanları: Excel'de birden fazla montaj ve malzeme maliyetini yöneten üretim takımları, mühendisler ve ürün tasarımcıları

15. Vertex42 tarafından hazırlanan Excel/Google E-Tablolar Malzeme Listesi Şablonu

vertex42 aracılığıyla

Vertex42 Malzeme Listesi Şablonu, basit parça izleme, görsel referanslar ve sürüm kontrolü için tasarlanmış esnek bir elektronik tablodur.

Şablon, parça adları, ID, fiyatlar ve hatta resimler eklemek için özelleştirilebilir bir parça liste içerir. Ana Malzeme Listesi sayfasında bir parça ID seçtiğinizde, geri kalan bilgiler VLOOKUP formülleri kullanılarak otomatik olarak doldurulur.

Google E-Tablolar sürümünde, Hücredeki Resim özelliğini kullanarak resimleri doğrudan hücrelerin içine yerleştirebilirsiniz.

Ayrı bir revizyon geçmişi izleme sayfası, ürün yapılarınızda yapılan değişiklikleri izlemenize yardımcı olur. Bu tam bir MRP çözümü olmasa da, revizyon izleme, sürüm karmaşası olmadan güncellemeleri yönetmeye çalışan küçük takımlar için hoş bir ayrıntıdır.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Kolay parça izleme için otomatik doldurma ve görüntü desteği ile özelleştirilebilir parça liste

Yerleşik revizyon geçmişi, ürün güncellemelerini ve sürüm kontrolünü yönetmeye yardımcı olur

Excel ve Google E-Tablolar ile uyumlu, küçük takımlar için mükemmel

✅ İdeal kullanım alanları: Excel veya Google E-Tablolar'da hafif malzeme listeleri oluşturan ürün tasarımcıları, mühendisler veya küçük üreticiler

🧠 İlginç Bilgi: 17. yüzyılın sonlarından itibaren, İngiliz Kraliyet Donanması, " Boyutlar Kurulu" olarak bilinen bir kurum aracılığıyla gemi yapım standartlarını resmileştirmeye başladı. Bu standartlar, top güvertesi uzunluğu, omurga, genişlik ve hatta kalas kalınlığı gibi zorunlu gemi parametrelerini belirledi ve zaman içinde güncellendi (özellikle 1706, 1719, 1733, 1741 ve 1745 yıllarında).

16. TemplateLAB tarafından hazırlanan Excel Malzeme Listesi Şablonu

templateLAB aracılığıyla

TemplateLAB'ın Excel Malzeme Listesi Şablonu, ayrıntılı elektronik veya donanım yapıları üzerinde iş yapan takımlar için tasarlanmıştır. Bir projede kullanılan her bir bileşenin miktar, ayak izi, parça sayısı, ve tedarikçi bilgileri dahil olmak üzere kapsamlı bir dökümünü sunar.

Her bir öğe, tanımlayıcıyla liste edilir ve ardından ayrıntılı açıklama, parça sayısı ve birden fazla tedarikçiden gelen tedarik bilgisi gelir. Parçanın pano üzerinde zaten nüfus olup olmadığını işaretlemek için bir sütun bile vardır, bu da montaj ve inceleme sırasında yardımcı olur.

En öne çıkan özelliği, çoklu tedarikçi kaynak kullanımına odaklanmasıdır. Her satırda, aktif parça bağlantıları olan en fazla üç tedarikçi bulunur, bu da stok durumu ve fiyatları karşılaştırmanıza yardımcı olur.

Bu şablon ayrıca "Doldurma" durumu ve "Yerleştirme" not bölümünü de içerir, böylece tasarım, tedarik ve montaj takımları arasındaki koordinasyonu kolaylaştırır.

💫 Bu şablonu neden seveceksiniz?

Elektronik ürünlerin bileşenleri, tedarikçileri ve kaynak bilgilerinin kapsamlı dökümü

Çoklu tedarikçi sütunları ve aktif parça bağlantıları, fiyat ve stok durumunu kolayca karşılaştırmanızı sağlar

Sorunsuz montaj ve denetim için nüfus durumu ve yerleştirme notları içerir

✅ İdeal kullanım alanları: Elektronik mühendisleri, PCB tasarımcıları ve bileşen tedariki, prototip üretimi ve pano montajı ile iş yapan üretim takımları

ClickUp ile ş Akışınıza Netlik Katın

Tedarik, üretim ve envanter yönetimi yeterince karmaşıktır.

Ancak doğru şablonlar, bu yükün büyük bir kısmını omuzlarınızdan alabilir; size yapı, görünürlük ve daha az hata yapma imkanı sunar.

Bağlantısız elektronik tablolar ve takımlar arası güncellemelerle uğraşmaktan bıktıysanız, ClickUp her şeyi tek bir çatı altında toplar. Malzeme listelerinden envanter kontrolüne, sipariş izleme ve yerine getirme ş Akışlarına kadar, ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonları ekibinizin çalışma şekline göre tasarlanmıştır.

Brain, sohbet ve otomasyon ile birlikte kullanarak tüm ş akışlarınızda en üst düzeyde netlik sağlayın.

✅ Bugün ClickUp'a kaydolun!