Alacak hesaplarında yapay zeka: Avantajlar, kullanım örnekleri ve araçlar

Ortalama olarak, Amerikan küçük işletmelerine son teslim tarihinden 8,2 gün sonra ödeme yapılır.

Bu, hesapları kapatmaya, hedeflere ulaşmaya veya ayakta kalmaya çalışırken ideal bir durum değildir. Finansal zorlukların ötesinde, ödeme gecikmeleri kredi riskini artırır, nakit akışını bozar ve zaten zor durumda olan takımları yıpratır.

Ancak, ödeme sürecinize AI'yı entegre etmek, işlemlerinizi hızlandırmanıza ve finansal işlemlerinizde daha fazla kontrol ve görünürlük elde etmenize yardımcı olabilir.

Bu blog yazısında, alacak hesapları (AR) yönetiminde AI kullanmanın somut faydalarını ve AR süreçlerinizi modernize etmek için en iyi araçları inceleyeceğiz. (Spoiler uyarısı: Cevap ClickUp ve nedenini size göstereceğiz!)

⭐️ Öne çıkan şablon ClickUp Alacak Hesapları Eylem Planı Şablonu, şirketinizin alacak yönetimi alanındaki ilerlemesini izlemek için değerli bir araçtır. Ödeme gecikmelerine neden olabilecek tekrarlayan sorunları hızlı bir şekilde belirlemenizi ve çözmenizi sağlayarak nakit akışınızın sağlıklı ve öngörülebilir olmasını sağlar. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın Alacak Hesapları Eylem Planı Şablonu ile tüm alacak hesap bilgilerini tek bir yerde düzenleyin ve saklayın

Alacak Hesapları (AR) Nedir ve Neden Bir Engeldir?

Alacak hesapları, bir şirketin müşterilerinden teslim ettiği mal veya hizmetler için beklediği zamanında ödemeleri ifade eder. Bilançoda cari varlık olarak gelen nakit parayı temsil eder.

Zamanında tahsilat, nakit akışı yönetimini iyileştirerek işletmelerin giderlerini karşılamasına, tedarikçilere ödeme yapmasına ve büyümeyi finanse etmesine yardımcı olur. Öte yandan, gecikmeler nakit sıkıntısına, fırsatların kaçırılmasına ve dış finansmana bağımlılığa yol açabilir.

Alacak hesaplarında sık karşılaşılan sorunlar

Alacak hesapları yönetimi basit görünebilir: faturaları gönderin, ödenmemiş ödemeleri tahsil edin ve mutabakatı yapın. Ancak bu süreç genellikle yavaş, manuel ve reaktif olduğundan, maliyetli organizasyonel darboğazlara yol açar.

Xero Small Business Insights (XSBI) 'e göre, fatura ödemelerinde bir günlük gecikme bile küçük işletmelerin o çeyrekteki borçlanmalarında %1,1'lik bir artışa, piyasalarda ise yaklaşık 278,7 milyar dolarlık ek borca yol açmaktadır. 7 ila 8 gün geciken ödemeleri olan şirketler, borçlanma seviyelerini %6,8 artırmaktadır. Bu durum işletme sermayesini zorlar ve yüksek faizli, kısa vadeli kredilere bağımlılığı artırır. Çoğu küçük işletme, nakit akışı sorunları yaşandığında bankalara başvurmaz. Bunun yerine, daha yüksek faiz oranları ve daha kısa geri ödeme döngüleri olan banka dışı kredi kuruluşlarından borç alır ve zamanla finansal streslerini daha da artırır.

Manuel iş akışları işleri daha da zorlaştırır. Birçok takım hala:

Hatırlatıcıları geç veya tutarsız bir şekilde göndermeyin

Eski fatura verilerini izlemek için elektronik tablolara güvenin

Otomatikleştirilmiş eskalasyon iş akışlarının eksikliği

Sonuç olarak, tahsilatların yavaşlaması, müşteri ilişkilerinin gerilmesi ve DSO'nun (satışların tahsil süresi) hızla artması ortaya çıkar. Finans ekipleri ayrıca yüksek riskli hesapları veya önümüzdeki 30 gün içinde gerçekçi olarak tahsil edilebilecek nakit miktarını belirlemekte zorlanır.

Bu görünürlük eksikliği, ödeme sürelerinin kaçırılmasına, yatırımların gecikmesine ve son dakika belirsizliklerine yol açabilir.

Muhasebede AI bunu değiştirebilir. AR sürecinize otomasyon ve zeka ekleyerek kontrol, hız ve içgörü kazanarak maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

👀 Biliyor muydunuz? Birleşik Krallık'taki işletmeler, ödenmemiş ödemeleri takip etmek için yaklaşık 56,4 milyon saat harcıyor.

Alacak hesaplarında AI nasıl kullanılır?

Daha uzun vade süreleri müşterileri çekebilir, ancak genellikle borç ve nakit akışı riskinin artmasıyla sonuçlanır.

Bu nedenle, alacak hesaplarını stratejik olarak yönetmek gereklidir. Müşteriye proaktif olarak fatura kesmeli ve uzun zaman çizelgelerine rağmen ödeme hatırlatıcıları için bir sistem oluşturmalısınız.

AI ve makine öğrenimi (ML) modelleri, müşteri davranışları ve ödeme geçmişi gibi büyük miktarda iç ve dış veriyi işleyerek kalıpları ortaya çıkarır, tahminlerde bulunur ve öneriler üretir. Finansal işlemleri kesintiye uğratmadan zamanında ödemeyi teşvik eden ve ölçeklenebilir verimli alacak süreçlerine erişebilirsiniz.

Muhasebede AI araçlarının fark yarattığı bazı pratik kullanım örnekleri:

1. Fatura oluşturma ve yönetimi

Manuel faturalandırma, takip aşamasına bile gelmeden tahsilatlarınızı geciktirir. Bir yazım hatası veya yanlış son teslim tarihi, ödemeleri haftalarca geciktirebilir ve müşterilerle gereksiz yazışmaların tetikleyicisi olabilir.

AI çözümlerinden yararlanmak, fatura işlemeyi doğru, uyarlanabilir ve hızlı hale getirerek bunu değiştirir.

🔍 Otomatik fatura oluşturma özelliğini şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Fatura ayrıntılarını sözleşmelerden, satın alma siparişlerinden ve CRM girdilerinden çıkararak, minimum manuel girişle otomatik olarak faturalar oluşturun. Önceki ödeme izlemelerinden öğrenin ve müşteri geçmişine göre uygun vergi oranlarını, indirim koşullarını veya ödeme talimatlarını otomatik olarak uygulayın

Fatura gönderilmeden önce eksik verileri, biçimlendirme hatalarını veya tutarsızlıkları işaretleyerek anlaşmazlık olasılığını azaltın 📌 Bir iş tamamlandı veya bir sevkiyat onaylandığında fatura oluşturmayı tetiklemek için ERP'nizle entegre AI araçlarını kullanın. Hizmet sunumu ile faturalandırma arasındaki boşluğu kapatır.

2. Ödeme tahminleri ve risk değerlendirmesi

Kime ne zaman takip yapmanız gerektiğini bilmek, alacak hesapları süreçlerini karmaşık hale getirebilir. Tüm müşteriler aynı şekilde davranmaz. Bazıları güvenilir bir şekilde erken ödeme yaparken, diğerleri düzenli olarak hatırlatıcıya ihtiyaç duyar ve çok azı ise ancak sorun eskalasyonundan sonra ödeme yapar.

Geleneksel olarak, bu kalıpları belirlemek, eski raporları incelemek ve varsayımlara güvenmek anlamına geliyordu. Ancak AI, ham ödeme verilerini net, ileriye dönük içgörülere dönüştürerek bunu değiştiriyor.

🔍 İşte nasıl yardımcı olur: Geçmiş ödeme davranışları, sektör trendleri ve harici kredi verileri üzerinde tahmine dayalı analitik gerçekleştirerek belirli bir müşterinin ödemesinin ne zaman geleceğini tahmin edin

ML kullanarak her müşteriye veya faturaya gerçek zamanlı risk puanı atayın ve hangi hesapların gecikme eğiliminde olduğunu vurgulayın

Anahtar müşterilerin gecikmelerinin genel likidite ve nakit akışı yönetimini nasıl etkileyebileceğini simüle edin 📌 Finans takımları, doğru tahminlerle nakit sıkıntısı yaşanmadan tahsilatlara öncelik verebilir, rezervler oluşturabilir veya şartları yeniden müzakere edebilir.

⭐️ Örnek olay incelemesi: Tahsilat çabalarını yönlendirmek için tahmine dayalı analitik Önde gelen bir PVC boru üreticisi, nakit akışını engelleyen ve operasyonları zorlayan, artan gecikmiş hesaplar gibi giderek büyüyen bir sorunla karşı karşıyaydı. Geleneksel tahsilat süreçleri bu soruna ayak uyduramıyordu ve finans takımı, acil olarak ilgilenilmesi gereken hesapları belirlemek için daha akıllı bir yönteme ihtiyaç duyuyordu. Bu sorunu çözmek için, Nitor Infotech ile işbirliği yaparak AI/ML tabanlı bir tahmine dayalı analitik sistemi uyguladılar. İlk adım, yıllara ait satış ve ödeme verilerini merkezi bir veri ambarında birleştirmekti. Bu temel sayesinde AI, müşteri davranış kalıplarını analiz edip yüksek riskli hesapları işaretleyerek takıma tahsilat çabalarını nereye yoğunlaştırmaları gerektiği konusunda net bir görünüm sağladı. Etkisi çok önemliydi. Sadece 24 hafta içinde, şirket ödenmemiş alacaklarını %75 oranında azalttı ve ortalama ödeme gecikmesini 20 güne indirdi. Eskiden reaktif ve zaman alıcı bir süreç olan bu işlem, AI ile desteklenen proaktif bir stratejiye dönüştü, daha sağlıklı bir nakit akışı sağladı ve finans takımının ödemeleri takip etmek yerine büyümeye odaklanmasına olanak tanıdı.

3. Otomatik takip ve tahsilatlar

Vadesi geçmiş faturaların takibi, alacak hesaplarının en tekrarlayıcı ve zaman alıcı görevlerinden biridir. Tutarlılık, zamanlama ve doğru üslup gerektirir. AI, genel mesajlar veya elektronik tabloların yerine geçerek takiplerin kişiselleştirilmesine ve önceliklendirilmesine yardımcı olur.

🔍 Size yardımcı olur: Müşteri verilerine göre ne zaman ve nasıl takip edileceğini kişiselleştirin (bir müşteri e-postalara salı günleri yanıt veriyorsa, hatırlatıcıları buna göre gönderin)

Müşteri duyarlılığına ve geçmişine göre iletişimi ayarlayın —düzenli müşteriler için dostça hatırlatmalar, sürekli geç ödeme yapanlar için kesin hatırlatıcılar

Yüksek değerli veya riskli faturaların önce ele alınması için sipariş takip kuyruklarını yeniden sıralayın 📌 AI'nın "5 gün gecikmiş hesaplar" veya "iki hatırlatıcıdan sonra yanıt yok" gibi tetikleyicilere göre takipleri eskalasyonunu yapmasına izin verin. Sistem, görevleri atayabilir veya e-postalar gönderebilir, böylece alacak hesapları takımınız daha acil konulara odaklanabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın Özel Otomatik Pilot AI Ajanlarını kullanarak, belirli son teslim tarihlerine ve kriterlere göre müşteri kanallarına ve gruplarına otomatik hatırlatıcılar gönderebilirsiniz. AI ajanları size şu şekilde yardımcı olabilir: Otomatik Hatırlatıcılar: AI Aracısını, müşteri görevlerinde veya kayıtlarında son teslim tarihlerini veya Özel Alanları (örneğin, "Ödeme Son Tarihi") izlemek için ayarlayabilirsiniz. Aracı, ödeme tarihi yaklaştığında veya geciktiğinde otomatik olarak hatırlatıcılar (yorumlar, sohbet mesajları veya e-postalar yoluyla) gönderebilir

Özel Tetikleyiciler: Temsilciler, görev durumundaki değişikliklere, Özel Alanlara veya tarihlere göre eylemleri tetikleyecek şekilde yapılandırılabilir; bu, ödeme izleme için idealdir

Entegrasyon: Harici ödeme araçları (Stripe, QuickBooks vb.) kullanıyorsanız, bunları ClickUp ile entegre edebilirsiniz. AI Ajanları, bu araçlardan gelen ödeme durumu güncellemelerine göre hareket edebilir ClickUp ürün yöneticilerinden Ken'in hazırladığı bu açıklayıcı videoda bu temsilcileri nasıl kuracağınızı öğrenin:

👀 Biliyor muydunuz? Ödeme gecikmelerini bir gün azaltmak, AB şirketlerinin toplam nakit akışını %0,9 artırır ve finansman maliyetlerinde 158 milyon avro tasarruf sağlar.

4. Anlaşmazlık yönetimi ve çözümü

Tek bir satır öğesindeki hata veya gözden kaçan bir satın alma siparişi koşulu, ödemeleri haftalarca geciktirebilir. Daha da kötüsü, anlaşmazlıklar genellikle müşteri bir sorun bildirene kadar görünmez kalır ve bu noktada nakit akışı çoktan zarar görmüştür.

AI, anlaşmazlıkları ortaya çıkmadan önce algılar ve önler, ortaya çıktıklarında takımların bunları yönetme ve çözme şeklini düzenler.

🔍 Şu amaçlarla kullanabilirsiniz: Ürün miktarı sorunları, fatura uyuşmazlıkları vb. gibi geçmiş verilerden tekrarlanan ihtilaf nedenlerini belirleyin ve yüksek riskli faturaları önceden işaretleyin

E-postaları veya destek biletlerini tarayarak hayal kırıklığına uğramış tonları tespit edin, daha hızlı eskalasyon veya çözüm sağlayın

Anlaşmazlıkları doğru iç paydaşlara yönlendirin ve geçmiş sonuçlara dayalı çözüm önerileri sunun 📌 Daha hızlı çözüm, DSO'yu azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır — genellikle dengelemesi zor iki sonuç.

5. Nakit akışı tahmini

Nakit akışı, faaliyet gösterme, büyüme ve takımınıza ödeme yapma yeteneğinizi belirler. Ancak, elektronik tablolar ve statik modeller gibi geleneksel tahmin yöntemleri, değişen müşteri davranışlarına veya ekonomik belirsizliğe ayak uyduramaz.

AI, geriye dönük ve reaktif planlamadan gerçek zamanlı, veriye dayalı öngörüye geçmenin bir yolunu sunar.

🔍 Nasıl yardımcı olur: Eskime raporlarını, ödeme kalıplarını, fatura durumlarını ve makro eğilimleri birleştirin

Yeni faturalar gönderildikçe veya ödemeler alındıkça tahminleri otomatik olarak ayarlayın

Değişiklikleri simüle edin Örneğin, en büyük 10 müşteriniz 5 gün geç ödeme yaparsa ne olur ve bunun aşağı akış üzerindeki etkisini görün 📌 Beklenen ve gerçek nakit girişlerini izlemek ve önemli sapmalar için uyarılar ayarlamak üzere yapay zeka destekli gösterge panelleri oluşturun.

💡 Profesyonel İpucu: Beklenen ve gerçekleşen ödemeleri izlemekle kalmayıp, sayıların ardındaki nedenleri de açıklayan AI destekli gösterge panelleri oluşturun. ClickUp Gösterge Panellerindeki AI Kartları ile, trendleri otomatik olarak özetleyen, anormallikleri işaretleyen ve hatta gösterge panelinizin içinde basit bir dille içgörüler hazırlayan bileşenler ekleyebilirsiniz. Raporları manuel olarak incelemek yerine, proaktif uyarılar ve bağlam bilgileri alırsınız, böylece farklılıklar en önemli olduğu anda hızlıca harekete geçebilirsiniz.

Alacak hesaplarında AI kullanmanın avantajları

Ödeme döngüleri uzadıkça ve operasyonel maliyetler arttıkça, finans takımları daha az kaynakla daha fazlasını yapmak için acele ediyor. AI, manuel alacak hesapları süreçlerini proaktif, içgörü odaklı sistemlere dönüştürür.

Alacak hesapları işlemlerinde yapay zekanın bazı avantajları şunlardır:

Gecikme riski en yüksek faturaları belirleyip önceliklendirerek DSO'yu azaltın

Personel sayısını artırmadan daha fazla faturayı işleyerek verimli bir şekilde ölçeklendirin

Fatura durumlarını, müşteri davranışlarını, finansal verileri ve tahminleri tek bir gösterge panelinde birleştirerek görünürlüğü artırın

Dinamik risk puanları atayarak ve erken ödeme eğilimlerini tespit ederek kredi riski değerlendirmesi yapın

Hatırlatıcılar, eskalasyonlar ve veri girişi gibi rutin görevleri otomatikleştirerek takımlarınızın yükünü hafifletin

👀 Biliyor muydunuz? İşletmelerin yalnızca %44'ü finansal performanslarını iyileştirmek için alacak hesapları süreçlerini otomatikleştirmiştir.

Doğru alacak hesapları otomasyon araçları, ödeme tahsilatını ve izlemeyi kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir.

AR işlemlerinize akıllı otomasyon ve öngörüsel içgörüler sağlayan üç araç:

1. Versapay

versapay aracılığıyla

Versapay, AR otomasyonunu müşteri işbirliği özellikleriyle birleştirerek işletmelerin ödemeleri hızlandırmasına ve şeffaflığı artırmasına yardımcı olur.

Versapay'i kullanarak:

Makine öğrenimini uygulayarak nakit uygulamalarını otomatikleştirin ve ödemeleri havalelerle eşleştirin

Müşteri davranışlarına ve ihtilaf geçmişine göre ödeme risklerini tahmin edin

Yerleşik yorumlama ve müşteri portalları ile tahsilatları düzenleyin

2. HighRadius

highRadius aracılığıyla

HighRadius, alacak hesaplarının otomasyonuna ve daha iyi nakit akışı yönetimine odaklanan, CFO ofisi için kapsamlı bir AI destekli araçlar paketi sunar.

Size nasıl yardımcı olabilir?

Gelişmiş davranış modelleri kullanarak ödeme tarihlerini tahmin edin

AI tarafından önerilen yanıtlar ve yönlendirmelerle anlaşmazlıkların çözümünü hızlandırın

Farklı biçim ve kaynaklardaki havaleleri faturalarla eşleştirin

3. ClickUp

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, birden fazla elektronik tablo veya bağlantısı kesik araçlarla uğraşmanıza gerek kalmadan ödeme durumunuz ve hesap bilgileriniz hakkında tam görünürlük sağlar.

ClickUp'ı ücretsiz deneyin Finans için ClickUp ile işlem kayıtlarınıza Özel Alanlar ekleyin ve paranızın tam olarak nereye gittiğini ayrıntılı olarak belirtin

Finans Takımları için ClickUp

ClickUp for Finance ile şunları yapabilirsiniz:

Son teslim tarihi ve tamamlanma tarihini kullanarak alacaklarınızın kaç gün geciktiğini hesaplayın. Özel Alanlar

ClickUp Gösterge Paneller inden otomatik uyarılar ve AI içgörülerini bir arada kullanarak şirketinizin ortalama vadesi geçmiş eşiğini aşan faturaları işaretleyin

Açık bakiyeler ve genel finansal verilere dayalı olarak aylık nakit akışı üzerindeki potansiyel etkiyi tahmin edin. Örneğin, ClickUp'taki Özel Alanlar , fatura işleme sayısı, ödeme durumu, müşteri adı, ödenecek tutar ve daha fazlası gibi veri noktalarını izlemenizi ve bağlam bilgisi edinmenizi sağlar

Çalışma alanınızda gerçek zamanlı hesaplamalar yapmak için Formül Alanları da ekleyebilirsiniz. Bu, elektronik tablo mantığına alışkın finans takımları için özellikle yararlıdır

ClickUp Tablo Görünümü'nü kullanarak bilgileri ve görevleri bir elektronik tabloda olduğu gibi düzenleyin

Bu bilgileri, bir elektronik tabloyu taklit eden (ancak daha iyi işlevselliğe sahip) ClickUp Tablo Görünümü'nde yönetebilirsiniz. Her satır bir göreve dönüştürülür ve her sütun, doğrudan işlem yapabileceğiniz canlı bir veri alanı haline gelir. Alacak hesapları ekipleri, fatura durumunu yönetebilir, ödeme notlarını güncelleyebilir ve takip görevleri atayabilir.

ClickUp Brain

AR Takımları, uzun sayı hesaplamalarına ve manuel analizlere başvurmak yerine sorgularını ClickUp Brain' e yazabilir!

ClickUp Brain, görevlerinizi, belgelerinizi ve müşteri iletişimlerinizi anlayan ClickUp'ın yerleşik AI asistanıdır. Müşteri ödeme geçmişlerini özetlemesini, takip e-postaları oluşturmasını veya bir hafta içinde hareket etmeyen faturaları işaretlemesini isteyebilirsiniz.

Örneğin, bir müşterinin üç açık faturası varsa, ClickUp Brain önceki iletişimleri, son teslim tarihlerini ve tutarları içeren bir e-posta taslağı oluşturabilir. Birkaç saniye içinde kişiselleştirilmiş bir ödeme hatırlatıcısıyla müşteriyi takip edebilirsiniz.

ClickUp Brain'den müşterileriniz için ödeme hatırlatıcıları hazırlamasını isteyin

📌 Alacak hesaplarınız için hala ChatGPT veya başka bir LLM'ye mi güveniyorsunuz? Artık uygulama arasında geçiş yapmak yerine, ChatGPT, Gemini ve Claude'u ClickUp Brain içinden kullanabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Kurulumun zahmetinden kurtulmak ve AR süreçlerinizi hemen yönetmeye başlamak istiyorsanız, ClickUp Fatura Şablonu en hızlı yoldur. Bu, sıfırdan bir sistem kurmadan merkezi bir gösterge panelinden faturaları izlemek, göndermek ve takip etmek isteyen finans ekipleri ve işletme sahipleri için özel olarak tasarlanmış, tak ve çalıştır türünde bir liste kurulumudur. Ücretsiz şablonu edinin ClickUp Fatura Şablonu ile otomatik veri izleme sayesinde daha sağlıklı bir nakit akışı sağlayın

ClickUp Otomasyonları

ClickUp Otomasyonları, tekrarlayan veya sıkıcı görevler için harika bir kurulum sunar. Tüm AR sürecinizde eylemleri otomatik olarak yürüten koşullar ve tetikleyiciler ayarlayarak görevleri ilerletin.

Örneğin, ClickUp Otomasyonları ile bir iş akışı oluşturarak, ClickUp Brain tarafından hazırlanan e-postayı müşteriye otomatik olarak gönderebilir ve profesyonel bir şekilde ödeme talep edebilirsiniz.

ClickUp Brain'e otomatikleştirmek istediğinizi doğal dilde söyleyin, ClickUp Otomasyonları bir ş Akışı oluştursun

ClickUp Otomasyonlarını şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

Son teslim tarihlerine veya ödeme onaylarına göre görev durumlarını otomatik olarak değiştirin

Bir müşteri belirlenen süre içinde yanıt vermezse, eskalasyonlar atayın

Risk etiketlerine veya fatura değerlerine göre alt görevler veya yorumlar ekleyin

Anahtar hesaplar vade tarihini geçtiğinde yöneticileri bilgilendirin

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki, tüm bilgiler belgelenmiş ve kolayca erişilebilir olsaydı ne olurdu? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan doğrudan sorunuzu sorun, ClickUp Brain çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan bilgileri getirir!

ClickUp Gösterge Panelleri

Nakit girişlerinizi, çıkışlarınızı, borçlarınızı ve alacaklarınızı izlemek için, takımınızın görmesi gerekenleri tam olarak yansıtan özel ClickUp Gösterge Panelleri oluşturabilirsiniz. Gösterge panelleri, görev iş akışlarınızdan canlı verileri alır, böylece durumunuz, atamanız veya ödeme onayınız değiştiği anda raporlarınıza yansıtılır.

ClickUp Gösterge Panelleri ile anahtar hesap KPI'larına ilişkin ayrıntılı görsel bilgiler edinin

ClickUp Gösterge Panelleri ile şunları izleyebilirsiniz:

Durum, yaş veya tahsildara göre ödenmemiş bakiyeler

Eskalasyon, takip veya çözüldü durumundaki fatura sayısı

Haftalık, bölgesel veya müşteri türüne göre tahsilat eğilimleri

Hedefler karşısında DSO ortalamaları ve tahsilat oranı

Aslında, ClickUp Gösterge Panelleri, alacak hesapları inceleme toplantıları sırasında veya yöneticilerin alacak performansına ilişkin hızlı bir özet bilgisine ihtiyaç duyduklarında mükemmeldir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Üniversitesi'ni kullanarak zaman kazanın ve çalışanlarınızı eğitin. ClickUp ekosisteminde çalışmak, ilgi çekici kullanım kılavuzlarına erişmenizi ve temel araçları öğrenmenizi sağlar.

ClickUp'taki görsel gösterge panelleri finansal KPI'larınızı standartlaştırırken, bilgi işleme süreçlerinizi de düzenleyebilirsiniz.

ClickUp Formları

ClickUp Formları, takip görevlerini veya talepleri iş akışına girmeden önce standartlaştırır. Müşteri adı, fatura tutarı, son teslim tarihi, PO referansı ve iletişim bilgileri gibi gerekli alanları içeren fatura taleplerini iç takımların göndermesi için formlar oluşturabilirsiniz.

ClickUp Formlarındaki her gönderi otomatik olarak bir ClickUp Görevine dönüştürülür. Ardından, gerekli tüm bağlam bilgileriyle birlikte doğru kişiye atanır.

ClickUp Formları ile bilgileri toplayın ve merkezileştirin

AR takımları ClickUp Formlarını şu amaçlarla kullanabilir:

Geri bildirimler ve açıklamalarla zaman kaybetmeyin

Form girişlerine göre belirli otomasyonları tetikleyin (örneğin, yüksek değerli faturaları otomatik olarak kıdemli tahsildarlara atayın)

Form gönderilerini, eskalasyonlar veya onaylar için özel iş akışlarına bağlayın

ClickUp Belgeleri

ClickUp Belgeleri, alacak hesapları takımlarınıza tutarlılık için ihtiyaç duydukları her şeyi içeren merkezi bir alan sağlar.

ClickUp Belgeleri'ndeki zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla bilgileri daha hızlı ekleyin

Playbook koleksiyonlarını, takip e-posta şablonlarını, uyuşmazlık çözümü kılavuzlarını ve eskalasyon politikalarını Dokümanlar'da saklayın. Bunlar doğrudan görevlere bağlanabilir, böylece herkesin kullandığı dil ve süreçler aynı olur.

Örneğin, bir müşteri anlaşmazlığı görevini incelemek için, atanan tahsildar, sürüm geçmişini kullanarak uygun belgelere erişebilir ve süreçteki değişiklikleri izleyebilir.

ClickUp Entegrasyonları

Formlar aracılığıyla fatura bilgilerini toplar, Özel Alanlar ve Otomasyonlar ile görevleri yönetir, Gösterge Panellerinde ilerlemeyi izler, tutarlılık için Belgeler'i kullanır ve ClickUp Entegrasyonları ile finans yığınınızı birbirine bağlarsınız.

Favori uygulamalarınızı 1000'den fazla ClickUp Entegrasyonu ile bağlayın

Örneğin, ClickUp, QuickBooks ile entegre olarak fatura faaliyetlerini görev yönetimi ile senkronize eder. QuickBooks'ta yeni bir fatura düzenlendiğinde, ClickUp'ta ödeme koşulları, müşteri bilgileri ve takip son tarihleri ile birlikte ilgili görev otomatik olarak oluşturulabilir.

Ödeme alındığında, görev otomatik olarak tamamlanmış olarak işaretlenebilir ve iş akışınız güncel kalır.

Bu bilgiler ClickUp Brain'e geri gönderilir ve ClickUp Brain şunları yapabilir:

Senkronize edilmiş verilere dayalı olarak ödenmemiş faturalar için kişiselleştirilmiş takip belgeleri hazırlayın

QuickBooks'tan alınan müşteri ödeme davranışlarındaki eğilimleri özetleyin

Eskime verilerine veya tekrarlayan ödeme sorunlarına göre eylemler önerin

ClickUp, daha hızlı ödeme işleme özellikleriyle eksiksiz bir AR iş akışı oluşturur.

Launch Control'da müşteri desteği müdürü olan Arnold Rogers da aynı fikirde:

Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell vb. ile entegre olduk. Bu sayede, kullandığımız tüm araçlardan bilgileri alıp ClickUp'ta derleyerek, tüm departmanları işin içine sokmadan ve onların zamanlarını almadan, kullanımı kolay bir şekilde finans, müşteri tutma, raporlama ve müşteri ayrıntılarını tek bir alanda izleyebiliyoruz.

Alacak Yönetimi'nde AI'ya Nasıl Başlayabilirsiniz?

Üretken AI'yı benimsemek, tüm alacak hesapları sisteminizi değiştirmek anlamına gelmez. En zorlu görevleri otomatikleştirerek küçük adımlarla başlayın.

AR takımlarının mevcut sistemlerinde zamanında ödeme tahsilatı için AI'yı uygulayabilecekleri alanların hızlı başlangıç listesi:

Görev veya zorluk Yapay zeka destekli çözüm Gecikmiş ödemeleri takip etme Son teslim tarihlerine veya müşteri davranışlarına göre takip işlemlerini tetikleyin Geciken veya eksik fatura gönderileri Yapılandırılmış giriş formlarıyla girdileri standartlaştırın AR performansında görünürlük eksikliği Gerçek zamanlı gösterge panellerini kullanarak vadesi geçmiş alacakları, DSO'yu ve eskalasyonları izleyin Anlaşmazlıkların ele alınması ve çözülmesindeki gecikmeler Sorunları otomatik olarak yönlendirin ve geçmiş verileri kullanarak eylemler önerin

👀 Biliyor muydunuz? Amerikan şirketlerinin %99'u küçük işletme olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, ödeme gecikmeleri ulusal işgücünün yarısından fazlasını etkilemektedir.

Alacaklarınızın borca dönüşmesine izin vermeyin — ClickUp ile daha iyi yönetin

Kimse haftasını ödenmemiş faturaları veya geç ödemeleri takip ederek geçirmek istemez. Ş Akışınıza AI'yı ekleyerek, reaktif görevleri proaktif sistemlerle değiştirebilirsiniz. Sonuç? Alacak süreçlerinizi stratejik hale getirir ve önemli maliyet tasarrufları elde edersiniz.

ClickUp, tam da bunu yapmak için gerekli araçları sunan hepsi bir arada bir platformdur. Takip işlemlerini taslak haline getirebilir, hatırlatıcıları ve eskalasyonları yönetmek için otomasyon ayarlayabilir, canlı gösterge panelleri aracılığıyla ödeme eğilimlerini gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Süreçlerinizi standartlaştırır ve manuel iş yükünü azaltır, böylece sorunlara tepki vermek yerine ortaya çıkmadan önce çözebilirsiniz.

ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve daha akıllı, daha hızlı bir alacak hesapları süreci oluşturun!