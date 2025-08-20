Anthropic ve Perplexity: Size en uygun AI aracı hangisi?

Tüm AI araçları aynı değildir. Bazıları düşünceli, insan benzeri konuşmalarda mükemmeldir. Diğerleri ise saniyeler içinde gerçek zamanlı bilgileri bulmada üstündür. Ancak Anthropic'in Claude ve Perplexity'nin AI arama motoru arasında seçim yaparken, sadece özellikleri karşılaştırmakla kalmaz, aynı zamanda nasıl daha akıllı çalışacağınızı da belirlemiş olursunuz.

Konuşmadan önce düşünen bir AI asistanına mı ihtiyacınız var? Yoksa doğrudan, hızlı ve kaynaklarını belirterek gerçeklere ulaşan bir asistan mı? Aradaki fark çok ince değil ve günlük iş akışınız üzerindeki etkisi oyunun kurallarını değiştirebilir.

Bu kılavuzda, Anthropic ve Perplexity'nin gerçek güçlü yönlerini (ve sınırlarını) ortaya çıkaracağız.

Ve konuşma veya arama ötesinde, yapay zeka, proje yönetimi, belgeler ve otomasyonu tek bir çatı altında birleştiren bir şey arıyorsanız, ClickUp sizin için daha akıllı bir seçim olabilir.

Anthropic ve Perplexity'ye Genel Bakış

Anthropic'in konuşma becerisi ile Perplexity'nin gerçek zamanlı arama gücü arasında kararsız mısınız? Bu AI platformlarının yan yana karşılaştırması, bunların birbirleriyle nasıl kıyaslandığını tam olarak görmenize yardımcı olacaktır.

Bu büyük dil modellerinin temel güçlü yönlerinden ideal kullanım örneklerine, sınırlamalarına ve fiyatlarına kadar her şeyi içeren bu özet bilgiyi, doğru kararı vermek için kullanın.

Özellik Anthropic Claude Perplexity AI Bonus: ClickUp ⭐️ En uygun Doğal, insan benzeri konuşmalar Gerçek zamanlı gerçeklere dayalı arama ve araştırma Ş Akışı verimliliği ve proje otomasyonu Temel güçlü yönler Etik AI, bağlam koruma ve net diyalog Canlı internet erişimi, gerçeklere dayalı özetler Bağlam farkındalı AI, görev yönetimi ve işbirliği İdeal kullanım örneği Yazarlar, eğitimciler ve destek ekipleri Analistler, gazeteciler ve gerçek zamanlı bilgi arayanlar Proje yöneticileri, uzaktan çalışan takımlar, çapraz fonksiyonlu organizasyonlar Kaynak şeffaflığı Doğrudan kaynak alıntıları yok Tıklanabilir kaynak bağlantıları Düzenlemeleri, görevleri ve belgeleri bağlamsal olarak izler İş Akışı entegrasyonu Mevcut değil Mevcut değil Tam çalışma alanı entegrasyonu Otomasyon yetenekleri Mevcut değil Mevcut değil Kural tabanlı otomasyonlar ve proaktif Otomatik Pilot Ajanlar ile güçlü iş akışı otomasyon motoru

Anthropic nedir?

Eski OpenAI araştırmacıları tarafından kurulan Anthropic, insan değerleri ve güvenliği ile derinlemesine uyumlu yapay zeka uygulamaları veya araçları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Amiral gemisi modeli Claude, olağanüstü konuşma yetenekleriyle tanınır ve zararlı veya önyargılı çıktıları azaltmak için özel olarak tasarlanmıştır. Anthropic'in birincil hedefi, yararlı, zararsız ve dürüst bir AI geliştirmek ve onu etik hususlara öncelik veren işletmeler ve bireyler için ideal hale getirmektir.

🧠 İlginç Bilgi: Anthropic'in Claude'u, "bilgi teorisinin babası" olarak kabul edilen Claude Shannon'dan adını almıştır. Onun çalışmaları, modern yapay zeka ve iletişim sistemlerinin temelini oluşturmuştur.

Anthropic özellikleri

Claude, sıradan bir sohbet robotu değildir. Bu büyük dil modeli, güvenli, net ve insan benzeri konuşmalara odaklanan, düşünceli bir AI arkadaşınız olacak şekilde tasarlanmıştır. Çoğu Claude alternatifi, gösterişli yanıtlarla etkileyici olmaya çalışırken, Claude her yanıtın yararlı, dürüst ve zararsız olmasını sağlamak için bir adım geri atar.

Anthropic AI sistemini öne çıkaran özellikleri inceleyelim:

Özellik #1: Etik AI konuşmaları

Claude'un misyonu, AI'nın iyilik için bir güç olmaya devam etmesini sağlamaktır. Keskin veya güvenilmez çıktılar üretebilen büyük dil modellerinden farklı olarak, Claude, Anayasal AI ilkeleri doğrultusunda zararlı, önyargılı veya yanıltıcı yanıtları azaltmak için tasarlanmıştır.

Bu, doğruluk, uyumluluk ve güvenin çok önemli olduğu işler için idealdir. Bu sadece "güvenli oynamak" değil, hassas durumlarda AI asistanınızın senaryodan sapmayacağına dair güven sağlamaktır. Bu bakımdan Claude, etik AI geliştirmede öncü şirketlerden biridir.

Özellik #2: Bağlamsal anlama

AI'nın az önce söylediğinizi unutması sizi hiç sinirlendirdi mi? Claude, uzun bağlamları korumada ve konuşmaları akıcı ve alakalı tutmada mükemmeldir. İster karmaşık bir teknik sorgu ister çok adımlı bir tartışma olsun, Claude konuyu kaybetmeden konuyu takip eder.

Bu sayede, gerçekten sizi dinleyen bir iş arkadaşınızla beyin fırtınası yapar gibi sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz.

Özellik #3: Sürekli öğrenme

Claude, "ayarla ve unut" türünde bir araç değildir. Her etkileşimde, makine öğrenimi gerçek dünya geri bildirimlerine ve gelişen verilere göre yanıtlarını ince ayar yapar.

Bu, ne kadar çok kullanırsanız, ihtiyaçlarınızı o kadar iyi tahmin edip daha keskin ve doğru sonuçlar sunacağı anlamına gelir. AI asistanınızın her zaman güncel kalmasını ve sürekli gelişmesini sağlamak için tasarlanmış dinamik bir öğrenme döngüsüdür.

Anthropic fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan : Aylık 20 $/kullanıcı

Max Plan: Aylık 100 $'dan başlar

Takım Planı : Aylık 30 $/kullanıcı

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Perplexity nedir?

Perplexity, GPT teknolojisinin gücünü internet tarama yetenekleriyle birleştiren gelişmiş bir AI tabanlı arama platformudur. Bazı Perplexity AI alternatiflerinden farklı olarak, karmaşık sorgulara gerçek zamanlı, bağlam açısından zengin yanıtlar sağlamaya odaklanır.

Perplexity, hızlı, doğru ve kapsamlı arama sonuçları isteyen araştırmacılar, gazeteciler ve teknoloji meraklıları için mükemmeldir.

👀 Biliyor muydunuz? Perplexity AI'nın adı, dil modelleme ve doğal dil işlemede temel bir ölçüt olan "perplexity" teriminden esinlenerek oluşturulmuştur. Bu bağlamda, perplexity, bir olasılık modelinin bir örnek, örneğin bir dizideki bir sonraki kelimeyi ne kadar iyi tahmin ettiğini ölçer. Daha düşük bir perplexity puanı, modelin tahminlerinde daha güvenilir ve doğru olduğunu gösterirken, daha yüksek bir puan yeni verilerle karşılaşıldığında daha fazla belirsizlik veya "sürpriz" olduğunu gösterir.

Perplexity özellikleri

Perplexity'nin en son modelleri tek bir şeye odaklanmıştır: hızlı ve doğru cevaplar sunmak. AI zekasını canlı internet verileriyle birleştirerek, arama sonuçlarınızın her zaman zamanında, net ve güvenilir kaynaklarla desteklenmesini sağlarlar.

Özellik #1: AI destekli arama entegrasyonu

Perplexity'nin temel gücü, AI ile internet aramasını sorunsuz bir şekilde birleştirmesidir. Size bir sürü mavi bağlantı sunmak yerine, sorgunuza göre doğrudan, ayrıntılı ve alakalı cevaplar sunar.

Bunu, steroidli bir arama olarak düşünün: gereksiz bilgiler yok, tıklama tuzağı yok, sadece keskin ve özlü yanıtlar var. Bu, araştırma, doğrulama ve bilgi erişimini inanılmaz derecede verimli hale getirerek saatlerce süren manuel tarama işlemlerinden kurtarır.

Özellik #2: Gerçek zamanlı veri erişimi

Eski bilgiler mi? Perplexity'de böyle bir şey olmaz.

Her arama gerçek zamanlı web verilerine erişerek, en son içgörüler, trendler ve gerçekleri anında almanızı sağlar. Bu, finans, teknoloji veya haber medyası gibi bilginin her dakika değiştiği sektörler için oyunun kurallarını değiştiren bir özelliktir. Perplexity ile her zaman taze ve alakalı verilerle çalışırsınız.

Özellik #3: Kaynak şeffaflığı

Yanlış bilgilerin hızla yayıldığı bir çağda, Perplexity dürüstlüğü korur. Ürettiği her cevap, açık kaynak alıntıları ile birlikte gelir, böylece bilginin nereden geldiğini tam olarak bilirsiniz.

Bu, güven oluşturur ve harekete geçmeden önce doğrulama yapma olanağı sağlar. Araştırmacılar, gazeteciler ve analistler için bu şeffaflık çok önemlidir.

Perplexity fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Günlük sınırlı sorgu sayısı ile temel AI aramaları

Artıları: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise Planı: Kullanıcı başına aylık 40 $'dan başlar

Anthropic ve Perplexity: Özelliklerin Karşılaştırması

Anthropic ve Perplexity'nin ayrı ayrı neler sunduğunu gördük, şimdi gerçek hesaplaşma zamanı. İster düşünceli konuşmalara ister ışık hızında, gerçeklere dayalı cevaplara ihtiyacınız olsun, bu ikisi karşılaştırıldığında aralarındaki farklar net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Hadi ayrıntılara inip hangisinin kazandığını ve en önemli noktaları görelim.

Özellik #1: AI etkileşimi ve konuşmalar

AI'nın büyüsü genellikle bir konuşmayı ne kadar iyi sürdürebildiğine bağlıdır. İster takip soruları soruyor, ister karmaşık konuları ele alıyor, ister sadece "sizi anlayan" bir AI arıyor olun, bağlamı anlama ve doğal bir şekilde yanıt verme yeteneği anahtardır. Kullanıcı deneyiminin gerçekten hayat bulduğu veya başarısız olduğu nokta budur.

Anthropic'in Claude'u bu zorluğu ciddiye alıyor. Her yanıt özenle hazırlanmış gibi hissediliyor: net, empatik ve iyi düşünülmüş. Claude sadece cevap vermez; dinler, söylediklerinizi hatırlar ve düşünceli bir insan gibi yanıt verir.

Claude'un konuşma yetenekleri, ton ve nüansların önemli olduğu müşteri hizmetleri, eğitim veya danışmanlık rollerinde çalışan herkes için belirgin bir güçtür.

Perplexity ise yapay zeka alanında en iyi arkadaşınız olmaya çalışmaz. Hız ve hassasiyet için tasarlanmıştır ve küçük konuşmalarla zaman kaybetmeden sorularınıza net cevaplar verir. Bir dereceye kadar takip işlemlerini yönetebilir, ancak Claude'un konuşma derinliği yoktur. "Bunu birlikte inceleyelim"den çok "cevabı verip devam edelim" yaklaşımını benimser

🏆 Sonuç: Zengin, insan benzeri konuşmalar arıyorsanız, Anthropic kazanır. Ancak, laf kalabalığı olmayan, doğrudan cevaplar arıyorsanız, Perplexity'nin abartısız stili size daha uygun olabilir.

Özellik #2: Gerçek zamanlı veriler ve arama doğruluğu

Yeni ve güvenilir bilgilere ihtiyacınız olduğunda, güncel olmayan verilere yer yoktur. Gerçek zamanlı doğruluk sadece bir avantaj değildir; araştırmacılar, analistler ve hızla değişen alanlarda çalışan herkes için hayati önem taşır.

Claude'un bilgisi sağlamdır, ancak zaten bildiklerine dayanır. Son dakika haberleriyle sizi şaşırtmaz veya web'den en son raporları getirmez. Gücü, canlı verileri almak değil, eğitime dayalı mantıklı ve yapılandırılmış yanıtlar sağlamaktır. Zamansız içerikler için mükemmeldir. Hızlı değişen konular için mi? O kadar da değil.

Perplexity'nin öne çıktığı nokta budur. Canlı web erişimi çekirdeğine entegre edilmiş olan bu araç, en son bilgileri doğrudan güvenilir kaynaklardan alır. Her sorgu gerçek zamanlı verilere erişir, böylece bilgilerinizin güncel olup olmadığını tahmin etmek zorunda kalmazsınız. İster bir pazar değişimini izliyor ister günün trendlerini kontrol ediyor olun, Perplexity AI modeli sizi her zaman bilgilendirir.

🏆 Sonuç: Perplexity AI modeli, gerçek zamanlı doğruluk için en açık seçimdir. Canlı veri entegrasyonu, güncel ve güvenilir cevaplara hızlı bir şekilde ihtiyaç duyan herkes için güçlü bir araçtır.

Özellik #3: Şeffaflık ve kaynak alıntı

Gerçeği kabul edelim: AI yanıtlarına düşünmeden güvenmek risklidir. Özellikle raporlara, müşteri teslimatlarına veya iş kararlarına girerken bilginin nereden geldiğini bilmeniz gerekir. Kötü şöhretli AI halüsinasyonları nedeniyle kaynak şeffaflığı tartışılmaz bir konudur.

Claude, düşünceli ve dengeli yanıtlar sunar, ancak işini göstermez. Kaynak bağlantıları veya alıntılar yoktur, sadece yüz değerinden kabul etmeniz gereken iyi hazırlanmış yanıtlar vardır. Etik yaklaşımı övgüye değer olsa da, izlenebilirliğin olmaması, gerçekleri iki kez kontrol etmeniz gerektiğinde bir dezavantaj olabilir.

Perplexity, şeffaflığı öncelik haline getirerek senaryoyu tersine çevirir. Her yanıt, açık kaynak alıntıları ile birlikte gelir, böylece bilginin nereden geldiğini tam olarak bilirsiniz. Tek bir tıklama ile gerçekleri kendiniz doğrulayabilirsiniz. Bu, güven oluşturur, zaman kazandırır ve araştırmacılar, gazeteciler ve hesap verebilirlik isteyen herkes için bir kurtarıcıdır.

🏆 Sonuç: Kaynak şeffaflığı açısından Perplexity AI modeli açık ara önde. Doğrulanabilir, kaynaklı bilgilere değer veriyorsanız, bu AI teknolojisi tam size göre.

Reddit'te Anthropic ve Perplexity karşılaştırması

Bazen en iyi içgörüler ürün sayfalarından veya resmi demolardan gelmez, doğrudan gerçek kullanıcılardan gelir. Reddit, insanların bu araçların günlük kullanımda gerçekte nasıl olduğunu paylaştığı, samimi ve filtrelenmemiş görüşlerin bulunduğu bir altın madeni.

Reddit kullanıcıları, Anthropic'in Claude ve Perplexity AI hakkında kendi sözleriyle ne diyorlar?

Konuşma kalitesi söz konusu olduğunda, Anthropic'in Claude'u çok beğeniliyor. Bir Redditor şöyle diyor:

Claude, benim deneyimlerime göre, eğer aradığınız buysa, çok daha doğal yanıtlar veriyor. İnanılmaz derecede karmaşık kavramlara ve uzun girdilere verilen yanıtlar çok daha okunaklı... Saf yazma ve yanıtlar için, ayrıca büyük miktarda bilgiyi ayrıştırmak ve istenen doğal çıktıyı hızlı bir şekilde öğrenmek için Claude çok daha üstün. Hangi kullanım amacına göre daha iyi olacağı size kalmış

Öte yandan, bir Perplexity kullanıcısı şunları belirtiyor:

Perplexity, kendi modeliyle arama indekslemesini optimize etmiştir. Diğer kullanıcıların da belirttiği gibi, Claude doğrudan internet erişimine sahip değildir. Olsa bile, Perplexity özellikle cevapları bulmak için arayabileceğim çok daha fazla modele erişim imkanı sunmasıyla daha iyi bir iş çıkarır.

Önemli noktalar

Reddit kullanıcıları net bir tablo çiziyor: Claude AI modeli, doğal ve düşünceli konuşmalarda mükemmeldir, bu da onu nüanslı yanıtlar yazmak ve büyük, karmaşık girdileri zarif bir şekilde işlemek için ideal hale getirir.

Perplexity AI incelemelerine bakıldığında, gerçek zamanlı arama ve hızlı veri erişiminde üstünlüğü, doğruluk kontrolü, güncel bilgileri özetleme ve güvenilir kaynakları hızlı bulma konusunda mükemmel olduğu açıktır.

Doğru seçim, neye daha değer verdiğinize bağlıdır: konuşmanın derinliği mi, yoksa en son bilgilere erişim hızı mı?

ClickUp ile tanışın — Anthropic ve Perplexity'ye en iyi alternatif

ClickUp'ı kullanarak tüm takımınızı tek bir platformda bir araya getirin ve AI verimliliğini ve görev yönetimini artırın

Anthropic konuşmaları mükemmel bir şekilde gerçekleştirir. Perplexity gerçek zamanlı aramada mükemmeldir. Ancak çoğu takımın ihtiyacı sadece bir AI sohbet asistanı veya daha iyi bir arama motoru değildir. Birden fazla görev, belge, otomasyon, AI ve işbirliği araçlarının bir araya geldiği entegre bir çalışma alanına ihtiyaçları vardır.

İşte iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp tam da bunu sunuyor. İş hayatınızı basitleştirmek, verimliliği artırmak ve takımınızın işlerini keyifle yapmasını sağlamak için tasarlanmış hepsi bir arada verimlilik platformu.

Brighten A Soul Foundation İdari Destek Müdürü Judy Hellen, ClickUp ile ilgili deneyimlerini şöyle anlatıyor:

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Basit listelerden karmaşık projelere kadar, ClickUp yazılımı işlerin beklendiği gibi yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve kuruluşun devam eden görev ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

ClickUp yazılımı ile şirket projelerinin izlenmesi ve organize edilmesi çok kolay ve etkilidir. Basit listelerden karmaşık projelere kadar, ClickUp yazılımı işlerin beklendiği gibi yapılmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Görev yönetimi sorunlarını ele alırken ve organizasyonun devam eden görev ve projelerinin ilerlemesini izlerken çok etkili bir yazılımdır.

Şimdi, ClickUp'ın bütünsel değer sunarak niş AI araçlarından nasıl daha iyi performans gösterdiğini anlayalım.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Brain

ClickUp Brain ile takımınızın iş bağlamını anlamak için eğitilmiş AI'dan yararlanın

AI yardımı için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmayı unutun. ClickUp Brain, üretken AI'yı doğrudan görevlerinize, belgelerinize ve projelerinize, en çok ihtiyaç duyduğunuz yere getirir. Toplantı notlarını özetliyor, e-postalar hazırlıyor veya içerik fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor olsanız da, ClickUp AI işinizin bağlamını anlar.

Bağımsız sohbet robotlarından farklı olarak, iş akışınıza entegre edilir, zaman kazandırır ve dijital gürültüyü azaltır.

💡 Bonus: ClickUp Brain'de hepsine erişebilecekken neden kendinizi bir LLM ile sınırlayasınız? Doğru. Brain, en son modelleri (GPT, Claude, Gemini ve daha fazlası) sunarak, bir düğmeye tıklayarak işiniz için en iyi LLM'yi seçmenize yardımcı olur! Sekmeler arasında geçiş yapmadan birden fazla LLM arasında geçiş yapın — hepsi ClickUp Brain içinde!

İçerik takımları için ClickUp Brain, görev görünümü içinde blog taslaklarını otomatik olarak oluşturabilir, düzenlemeler önerebilir ve içeriği yeniden kullanabilir. Proje yöneticileri, sıfırdan başlamadan hızlı bir şekilde müşteri güncellemelerini veya durum raporlarını taslak olarak hazırlayabilir. Takip e-postaları yazmak veya büyük belgeleri özetlemek gibi tekrarlayan görevler bile zahmetsiz hale gelir.

Ve ClickUp ekosisteminin bir parçası olduğu için, her beş dakikada bir kopyalama, yapıştırma veya sekme değiştirme işlemleri yapmanız gerekmez.

AI tarafından oluşturulan her snippet, görev listelerinize, belgelerinize ve proje zaman çizelgelerinize bağlanır ve her şeyi birbirine bağlı tutar. Bu sorunsuz entegrasyon, daha az iş yükü ve stratejik önceliklere daha fazla odaklanma anlamına gelir.

👀 Biliyor muydunuz? ClickUp Brain MAX ile masaüstünüzü aşağıdaki özelliklerle verimlilik merkezine dönüştüren bir AI Süper Uygulaması elde edersiniz: Konuşma Metnine Dönüştürme: Görevleri, notları ve hatta tam belgeleri dikte edin ve AI'nın bunları 40'tan fazla dilde anında yazıya dönüştürmesini sağlayın Görevleri, notları ve hatta tam belgeleri dikte edin ve AI'nın bunları 40'tan fazla dilde anında yazıya dönüştürmesini sağlayın

Bağlantılı Arama: Bağlı tüm uygulamalar, belgeler ve araçlardan verileri ve yanıtları anında tek bir yerden alın Bağlı tüm uygulamalar, belgeler ve araçlardan verileri ve yanıtları anında tek bir yerden alın

Birden fazla LLM: Evet, hepsine masaüstünüzden tek bir yerden erişebilirsiniz! Daha fazla bilgi için bu videoyu izleyin:

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Proje Yönetimi ve Otomasyonlar

ClickUp'ın Proje Yönetimi Platformu ile 15'ten fazla ClickUp Görünümünde proje durumunu, ilerlemeyi ve güncellemeleri görselleştirin

ClickUp Proje Yönetimi çözümü, en kaotik iş akışlarına bile yapı ve verimlilik getirir. Liste, Pano, Takvim, Gantt ve diğerleri gibi çoklu görünüm seçenekleriyle ClickUp, işi görselleştirme tercihinize uyum sağlar. Bu esneklik, sizi katı bir sürece zorlamadan takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.

Genel ClickUp Hedefleri belirleyebilir ve bunları daha kolay ilerleme izleme için yönetilebilir ClickUp Görevleri ve alt görevlere bölebilirsiniz. Özel Alanlar, proje ayrıntılarını (finans, lojistik, sorumluluk atamaları vb.) kaydetmek için geniş alan sağlarken, Özel Görev Durumları engelleri takip etmenize ve işlerin ilerlemesini sağlamanıza olanak tanır.

Ancak asıl sihir, tüm bunları otomasyona geçirmekte yatıyor. Ve seçebileceğiniz çok sayıda seçenek var.

ClickUp Otomasyonları ile iş atama, durum güncelleme, hatırlatıcı gönderme veya görevleri listeler arasında taşıma gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için tetikleyiciler ve eylemler ayarlayabilirsiniz. Bir kez yapılandırıldıktan sonra, ClickUp işleri yolunda tutar; manuel takip gerekmez.

Tetikleyiciler ve bildirimleri zahmetsizce tetikleyin Tetikleyiciler ve bildirimleri zahmetsizce tetikleyin ClickUp Otomasyonları ile

Bu, yinelenen süreçleri yöneten takımları ölçeklendirmek için özellikle etkilidir. Örneğin, bir pazarlama takımı içerik boru hatlarını otomatikleştirebilirken, ürün takımları geliştirme sonrası QA görevlerini otomatik olarak atayabilir. Ş Akışının her adımı görünür, izlenebilir ve optimize edilmiştir.

Sonuç? Daha az kaçırılan teslim tarihi, daha az mikro yönetim ve daha mutlu takımlar. Günün sonunda, iş akışı otomasyonu insan hatalarını azaltır, zaman kazandırır ve projeler arasında tutarlılık sağlar. Sizinle birlikte büyüyen akıllı iş yönetimi.

Ardından, ClickUp'ta Özet, İlerleme Güncellemeleri veya Eylem Öğeleri gibi AI Alanları ile her görevi açmadan kısa bilgiler görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, görevleri atanan kişiye, önceliğe veya herhangi bir özel kategoriye göre otomatik olarak düzenlemek için AI Atama, AI Önceliklendirme ve AI Sınıflandırma özellikleri de mevcuttur.

Son olarak, yapılması gerekenleri önceden tahmin eden ve sizin için gerçekleştiren proaktif ClickUp Otomatik Pilot Ajanları da mevcuttur. Günlük veya haftalık görev faaliyetlerini özetlemek, bir görev konusundan belge oluşturmak, gelen istekleri sıralamak veya engelleri tespit edip çözmek ve çok daha fazlasını yapabilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın önceden oluşturulmuş AI Ajanları, rutin proje yönetimi görevlerini otomatikleştirmenize, önemli bilgileri araştırıp özetlemenize ve daha sorunsuz bir işbirliği sağlamanıza yardımcı olur. AI ajanlarını kullanım amacınıza göre özelleştirmek istiyorsanız, bunu ClickUp'ın Özel Otomatik Pilot AI Ajanları ile de yapabilirsiniz. ClickUp'taki önceden oluşturulmuş Otomatik Pilot Ajanları ile günlük görevlerinizi takip edin

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Belgeleri

ClickUp Docs ile paylaşılan belgeler üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Belgeler, takımınıza yardımcı olmalı, unutulmuş klasörlerde kaybolmamalıdır. ClickUp Belgeleri, görevlerin ve projelerin bulunduğu alana güçlü bir işbirliğine dayalı düzenleme özelliği getirir. İster şirket içi wiki'ler, SOP'lar, müşteri brifingleri veya proje notları oluşturuyor olun, Belgeler iş akışlarınızla derinlemesine entegre edilmiştir.

Gerçek zamanlı düzenleme, takımınızın sonsuz sürümleri e-posta ile göndermeden belgeler üzerinde işbirliği yapabileceği anlamına gelir. Bir belge içinden çeşitli görevler atayabilir, ilgili görevleri ve hedefleri birbirine bağlayabilir ve her şeyi birbiriyle bağlantılı tutabilirsiniz. Bu, siloları ortadan kaldırır ve bilginin eyleme geçirilebilir olmasını sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belgeleri ile toplantı notlarınızı ve araştırmalarınızı doğrudan görevlere dönüştürün. Bir dahaki sefere eylem öğelerini not alırken, anahtar noktaları vurgulayın ve "/task" komutunu kullanarak belge içinden anında bağlantılı görevler oluşturun.

Uzak veya dağıtılmış takımlar için ClickUp Belgeleri oyunun kurallarını değiştirir. Bilgileri merkezileştirir, iletişimi kolaylaştırır ve güncellemeleri izlemeyi kolaylaştırır. En son proje özetini bulmak için rastgele dosyaları veya Slack konularını aramaya son.

Belgeler ayrıca zengin biçimlendirme, gömme ve sürüm geçmişini destekler, böylece içeriğiniz üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz. Ayrıca, ClickUp çalışma alanınıza bağlı oldukları için, her belge sadece statik bir dosya değil, projenizin ekosisteminin canlı bir parçası haline gelir.

Son Karar: ClickUp ile Konuşmalar, Arama veya Toplam İş Akışı Ustalığı

Sonuç olarak, Anthropic'in Claude ve Perplexity arasında seçim yapmak, hangi aracın "daha iyi" olduğu ile ilgili değildir. Önemli olan sizin ihtiyacınız olan şeydir.

Düşünceli, insan benzeri konuşmalar önceliğinizse — yazma, beyin fırtınası veya karmaşık sorguları ele alma gibi — Claude iyi bir seçimdir. Gücü, netlik, empati ve doğal, nüanslı yanıtlar sunmasında yatmaktadır.

Gerçek zamanlı veriler sizin savaş alanınızsa, Perplexity öne çıkar. Canlı web kaynaklarına bağlanır, güncel bilgileri özetler ve size hızlı bir şekilde doğrulanmış cevaplar sunar. Araştırmacılar, analistler ve hızlı, güvenilir bilgilere ihtiyaç duyan herkes için sağlam bir müttefiktir.

Ancak işiniz sohbet ve aramaların ötesine geçiyorsa, proje yönetimi, takımlarla işbirliği, iş akışlarının otomasyonu ve canlı dokümantasyon oluşturma gibi alanlara uzanıyorsa, ClickUp size her alanda en iyisini sunar. Bu sadece bir yapay zeka aracı değildir; her şeyi (ve herkesi) senkronize tutmak için tasarlanmış iş işletim sisteminizdir.

Kendinize sorun: Verimlilik için bir chatbot, bir arama motoru mu yoksa AI kullanan gerçek bir güç merkezi mi istiyorsunuz?

ClickUp'a bugün kaydolun ve AI ş akışınızı hiç olmadığı kadar geliştirin!