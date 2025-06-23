Daha Akıllı AI Toplantı Notları için En İyi 11 Supernormal Alternatifi

Toplantı notlarını manuel olarak almak artık 2020'nin modası. 🤷🏽‍♀️

Günümüzün takımları, önemli hiçbir şeyi kaçırma riski olmadan toplantı ayrıntılarını yakalamak, anahtar noktaları vurgulamak ve gelecekteki toplantıları planlamak için daha hızlı ve daha akıllı yollara ihtiyaç duyuyor. Toplantı notları için AI ile oluşturulan araçlar bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Supernormal gibi araçlar, gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan özetler ile toplantı belgelerini kolaylaştırır.

Ancak birçok kullanıcı için Supernormal, değişken transkripsiyon kalitesi ve sınırlı düzenleme seçeneklerinden gizlilik endişelerine ve sınırlı depolama alanına kadar birçok konuda yetersiz kalıyor. Transkriptleriniz %100 doğru değilse, notları özgürce düzenleyemiyorsanız veya gizliliğinizin ihlal edildiğini düşünüyorsanız, başka bir çözüm aramanın zamanı gelmiştir.

Bu nedenle, en iyi 11 Supernormal alternatifini bir araya getirdik. Bu araçlar, daha net transkripsiyonlar, daha kolay not özelleştirme, daha güçlü güvenlik ve toplantı platformları arasında sorunsuz iş akışları sunar.

Şimdi, ihtiyaçlarınıza en uygun en iyi Supernormal alternatiflerine daha yakından bakalım. 🔍

Neden Supernormal Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

AI toplantı tutanak oluşturucular, manuel çaba gerektirmeden yapılandırılmış notlar oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Supernormal, gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan toplantı özetleriyle adını duyurmuştur, ancak bazı dezavantajları da vardır.

Tutarlı olmayan transkripsiyon doğruluğu: Supernormal'ın gerçek zamanlı transkripsiyon özelliği, düşük ses kalitesi, güçlü aksanlar veya teknik tartışmalarda zorluk yaşayabilir

Manuel düzenleme yok: AI bir şeyi yanlış duyarsa, transkripti düzenleyemezsiniz, bu da toplantı belgelerinde hatalara yol açabilir

Gizlilik endişeleri: Kullanıcılar, Supernormal'ın botunun izinsiz olarak toplantılara katıldığını ve ciddi güvenlik ve gizlilik sorunları yarattığını bildirmiştir

Sınırlı ücretsiz depolama: Starter planında, kullanıcı başına ömür boyu depolama alanı 1.000 dakika ile sınırlıdır. Bu süreden sonra, kendi toplantı notlarınıza erişmek için yükseltme yapmanız gerekir

Özelleştirme kısıtlamaları: Platform içinde toplantı notlarını düzenleme ve kişiselleştirme, diğer araçlara kıyasla son derece sınırlıdır

Temel özellikler için daha yüksek maliyet: Şablonlar, video kaydetme ve entegrasyonlar gibi önemli özellikler ücretli planlarda kilitlidir

📮ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, katılımcıların %12'si toplantıların çok kalabalık olduğunu, %17'si çok uzun sürdüğünü ve %10'u çoğunlukla gereksiz olduğunu düşünüyor. Başka bir ClickUp anketinde, katılımcıların %70'i, mümkünse toplantılara bir vekil veya temsilci göndereceklerini itiraf etti. ClickUp'ın entegre AI Notetaker, mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma ile, toplantıya katılamadığınızda bile kritik bilgileri asla kaçırmayacaksınız. 💫 Gerçek Sonuçlar: ClickUp'ın toplantı yönetimi özelliklerini kullanan takımlar, gereksiz konuşma ve toplantılarda %50'lik bir azalma olduğunu bildiriyor!

Supernormal Alternatiflerine Genel Bakış

Araç Anahtar Özellikler En Uygun Fiyatlandırma* ClickUp – Toplantı transkripsiyonu için AI Notetaker – Otomatik görev yönetimi – Zoom, Slack, Microsoft Teams ile entegrasyon AI destekli toplantı notları, görev yönetimi ve gerçek zamanlı işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Fireflies. ai – Otomatik toplantı transkripsiyonu – Akıllı AI özetleri – CRM entegrasyonları Gerçek zamanlı transkripsiyon, aranabilir notlar ve CRM entegrasyonlarına ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz; Pro Plan: 10 $/kullanıcı/ay; İş Planı: 19 $/kullanıcı/ay; Enterprise Planı: 39 $/kullanıcı/ay Otter. ai – Canlı transkripsiyon – Toplantı özetleri – Konuşmacı tanımlama – Zoom ve Google Meet entegrasyonu Gerçek zamanlı transkripsiyon ve canlı işbirliğine ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz: 300 dakika/ay; Pro Plan: 16,99 $/ay; İş Planı: 30 $/ay; Enterprise: Özel fiyatlandırma Sembly – Akıllı özetler – Eylem öğesi algılama – Çoklu toplantı sohbeti – Duygu analizi Eylem öğesi algılama, duygu analizi ve çoklu platform entegrasyonuna ihtiyaç duyan takımlar Ücretsiz (ayda 4 saate kadar); Profesyonel Plan: 10 $/kullanıcı/ay; Takım Planı: 20 $/kullanıcı/ay Fathom – Anında toplantı özetleri – Gerçek zamanlı vurgulama – CRM entegrasyonları – Video klip paylaşımı Otomatik Zoom arama özetleri ve görev yönetimine ihtiyaç duyan takımlar Bireysel kullanıcılar için ücretsiz; Premium: 19 $/kullanıcı/ay; Takım Planı: 29 $/kullanıcı/ay; Takım Pro Planı: 39 $/kullanıcı/ay Avoma – Konuşma zekası – Akıllı özetler – CRM entegrasyonları – AI destekli koçluk Konuşma zekası ve CRM senkronizasyonuna ihtiyaç duyan satış takımları Ücretsiz deneme; AI Toplantı Asistanı Planı: 29 $/kullanıcı/ay; Konuşma Zekası Planı: 69 $/kullanıcı/ay; Gelir Zekası Planı: 99 $/kullanıcı/ay Krisp – AI gürültü engelleme – Ses engelleme – Yankı giderme – Çağrı kaydetme Aramalar sırasında net, gürültüsüz ses ihtiyacı olan takımlar Ücretsiz: 60 dakika/gün; Pro Plan: 8 $/kullanıcı/ay; İş Planı: 10 $/kullanıcı/ay; Kurumsal: Özel fiyatlandırma Tactiq – Canlı toplantı altyazıları – Anında vurgulama – Google Dokümanlar, Notion, Slack'e aktarma – Tek tıklamayla AI özetleri Hızlı ve güvenli toplantı belgeleri gerektiren uzaktaki takımlar Ücretsiz plan (sınırlı önemli noktalar ve dışa aktarma); Pro Plan: 12 $/kullanıcı/ay; Takım: 20 $/kullanıcı/ay

🎉 Eğlenceli Bilgi: "Toplantı tutanakları" ifadesi zamanla hiçbir ilgisi yoktur. Latince minuta scriptura kelimesinden gelir ve küçük notlar anlamına gelir.

Kullanabileceğiniz En İyi Supernormal Alternatifleri

Supernormal'a daha akıllı ve güvenilir bir alternatif arıyorsanız, takımınızın gerçek işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış en iyi araçları burada bulabilirsiniz.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değerine dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet burada.

1. ClickUp (Hepsi bir arada hedef izleme ve takım işbirliği için en iyisi)

Ücretsiz başlayın! ClickUp AI Notetaker ile toplantıları eyleme dönüştürün

Toplantı notlarını sadece kaydetmekle kalmayıp, bunları doğrudan takımınızın ş Akışına bağlayan bir araç arıyorsanız, ClickUp listenizin en başında yer almalıdır.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak tasarlanan ClickUp, gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu, AI tarafından oluşturulan özetler, görev yönetimi ve takım işbirliğini bir araya getirerek takımların birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan konuşmalardan eyleme geçmelerine yardımcı olur.

🤖 AI Notetaker ile not alma ve takip işlemlerini otomatikleştirin

ClickUp AI Notetaker ile, toplantı ayrıntılarını otomatik olarak yakalayabilir, anahtar noktaları vurgulayabilir ve toplantılar sırasında parmağınızı bile kıpırdatmadan eyleme geçirilebilir görevler oluşturabilirsiniz.

ClickUp AI Notetaker

📄 Şablonlarla toplantı belgelerini standartlaştırın

Düzensiz, verimsiz toplantılardan bıktınız mı? ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantı gündemlerini yapılandırmayı, kararları belgelemeyi ve standup toplantıları, müşteri aramaları ve proje güncellemelerinde sonuçları izlemeyi kolaylaştırır.

Ücretsiz şablon alın Gündemleri, kararları ve eylem öğelerini tek bir yerde kaydetmek için Toplantı Tutanağı Şablonu

Bu şablonla neler yapılabilir:

📝 Toplantı gündemlerini, eylem öğelerini ve tartışma noktalarını yakalayın

✅ Görevleri son teslim tarihleriyle birlikte doğrudan takım üyelerine atayın

📅 Tüm toplantı notlarını tek bir yerde düzenli ve erişilebilir tutun

🔄 Takımınız veya kuruluşunuz genelinde toplantı belgelerini standartlaştırın

🔍 İlerlemeyi ve hesap verebilirliği izlemek için geçmiş toplantıları hızlıca gözden geçirin

🧠 ClickUp Brain ile daha derin içgörüler elde edin

Daha da ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp Brain akıllı toplantı asistanınız gibi çalışır. Tartışmaları analiz eder, sonraki adımları önerir ve sonuçları görevlere, projelere ve hedeflere otomatik olarak bağlar.

Toplantılardan kesintisiz içgörüler için ClickUp AI

🔗 Tüm toplantı iş akışınızı entegrasyonlarla bağlayın

ClickUp, Microsoft Teams, Zoom ve Slack gibi platformlarla entegre olduğu için, toplantılardan proje güncellemelerine kadar her şeyi tek bir çalışma alanında yönetebilirsiniz.

Toplantı belgelerini, görev izlemeyi ve takım işbirliğini daha akıllı bir şekilde yönetmek isteyen takımlar için ClickUp, birden fazla aracı kullanmanın karmaşası olmadan esneklik sunar. Ayrıca, her boyuttaki takım için en çok yönlü toplantı yönetimi yazılım platformlarından biri olarak kabul edilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

AI Notetaker : Toplantıları otomatik olarak kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve özetleyin

ClickUp toplantıları : ClickUp toplantıları ile gündem planlamadan not almaya ve toplantı sonrası takiplere kadar tüm toplantı döngüsünü yönetin

Toplantı tutanakları şablonu : Gündemleri düzenlemek, kararları belgelemek ve yapılandırılmış toplantı özetlerini paylaşmak için kullanıma hazır şablonlar. Diğer : Gündemleri düzenlemek, kararları belgelemek ve yapılandırılmış toplantı özetlerini paylaşmak için kullanıma hazır şablonlar. Diğer toplantı notu şablonlarına göz atın

ClickUp Brain : Konuşmaları analiz ederek, eylem öğeleri önererek ve sonuçları doğrudan görevlere ve projelere bağlayarak daha hızlı yürütme için AI toplantı asistanınız olarak görev yapar

Entegrasyonlar: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Slack ve daha fazlasıyla kolayca bağlantı kurarak, araçlar arasında geçiş yapmadan toplantılarınızı ve eylem öğelerinizi merkezileştirin

ClickUp sınırlamaları

Özelliklerin aralığı, ilk kurulum sırasında küçük takımlar için çok fazla gelebilir

Özel iş akışlarını yapılandırırken öğrenme eğrisi dik gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, ClickUp'ın takımları için nasıl hepsi bir arada bir iş çözümü haline geldiğini paylaştı:

Projeleri ve takımları yönetmek için esnek, hepsi bir arada bir çözüm. Son özelliklerden biri AI not alma. Bu, toplantılarımı ve söylenenleri takip etmeme gerçekten yardımcı oluyor.

Projeleri ve takımları yönetmek için esnek, hepsi bir arada bir çözüm. Son özelliklerden biri AI not alma. Bu, toplantılarımı ve söylenenleri takip etmeme gerçekten yardımcı oluyor.

💡 Profesyonel İpucu: Transkriptler bir başlangıçtır, ancak işi gerçekten ilerleten kararlar ve eylem öğeleridir. ClickUp gibi araçlar bir adım daha ileri giderek önemli noktaları otomatik olarak yakalar. 🗂️ Hazırlık aşamasını atlayıp doğrudan işe koyulmak için bu ClickUp şablonlarını kullanın: Tekrarlayan Toplantı Notları Şablonu devam eden takım senkronizasyonlarının odaklanmasını ve verimli olmasını sağlamak için Çalışan ve Yönetici 1'e 1 Şablonu check-in'leri kolaylaştırmak ve zaman içindeki büyümeyi izlemek için

2. Fireflies. ai (Otomatik toplantı transkripsiyonu ve analizi için en iyisi)

Fireflies. ai, toplantı transkripsiyonunu "kaydet" düğmesine tıklamak kadar basit hale getirir

Yoğun takımlar için, iş akışınızı kesintiye uğratmadan aramaları otomatik olarak kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve düzenlemek için tasarlanmıştır. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Webex gibi büyük platformları destekler.

Fireflies. ai, gösterge panelinden doğrudan arama yapabileceğiniz, yorumlayabileceğiniz ve eylem öğelerine dönüştürebileceğiniz gerçek zamanlı transkripsiyonlar sunar. Akıllı AI özetleri ve CRM entegrasyonları ile hızlı kararlar almak çok kolaydır.

Fireflies. ai'nin en iyi özellikleri

Otomatik toplantı transkripsiyonu : Tüm büyük video konferans platformlarında toplantıları gerçek zamanlı olarak kaydeder ve transkripsiyonunu yapar

Aranabilir transkriptler : Uzun toplantı transkriptleri içinde anahtar anları, konuşmacıları ve eylem öğelerini hızla bulun

İşbirliği araçları : Transkriptin belirli bölümlerine doğrudan yorumlar, tepkiler ekleyin ve görevler atayın

Akıllı özetler : AI tarafından oluşturulan özetler, toplantı bilgilerini, kararları ve takip görevlerini otomatik olarak vurgular

CRM ve uygulama entegrasyonları: Salesforce, Slack, Zapier ve Asana gibi araçlarla senkronizasyon sağlayarak iş akışlarını kolaylaştırır

Fireflies. ai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle ağır aksanlı veya düşük ses kalitesinde transkripsiyonda ara sıra yanlışlıklar olduğunu bildirmiştir

Ücretsiz ve düşük seviyeli planlar sınırlı depolama ve özellik erişimi ile birlikte gelir

Gelişmiş analitik ve daha derin içgörüler yalnızca daha yüksek fiyatlandırma kademelerinde mevcuttur

Fireflies. ai fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro Plan: Aylık 10 $/kullanıcı

İş Planı: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise Planı: Aylık 39 $/kullanıcı

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (250+ yorum)

Fireflies.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 yorumcusu Fireflies ile deneyimini şöyle paylaştı:

Her dilde mükemmel çalışır, sesi kolayca çıkarabilir ve transkripti indirebilirsiniz. Ses parçaları da süper. Pro analiz seçeneği yoktur ve AI uygulama paketleri çok hızlı bir şekilde pahalı hale gelebilir.

Her dilde mükemmel çalışır, sesi kolayca çıkarabilir ve transkripti indirebilirsiniz. Ses parçaları da süper. Pro analiz seçeneği yoktur ve AI uygulama paketleri çok hızlı bir şekilde pahalı hale gelebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Entegre mi, çoğaltmak mı? İş akışınıza entegre edilebilen araçlar (ClickUp, Slack veya CRM gibi) her zaman bağımsız not alma uygulamalarından daha üstündür.

3. Otter. ai (Gerçek zamanlı transkripsiyon ve canlı işbirliği için en iyisi)

Otter. ai, günümüzün en popüler gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı işbirliği araçlarından biridir. Toplantıları kaydetmekle kalmaz, konuşmaları anında transkripsiyonlayarak katılımcıların konuşma sırasında transkripti okuyup takip etmelerine ve hatta etkileşim kurmalarına olanak tanır.

Otter Assistant ile manuel kurulum yapmadan toplantı tutanaklarını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet'teki toplantılara otomatik olarak katılarak tartışmaları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler.

Otter'ın AI tarafından oluşturulan özetleri, uzun tartışmaları kolay anlaşılır güncellemeler halinde özetler ve takımların konuşmaları hızlı bir şekilde gözden geçirip paylaşmasını ve bunlara göre hareket etmesini kolaylaştırır. Web seminerleri, müşteri aramaları veya şirket içi toplantıları yönetiyor olun, Otter önemli hiçbir detayın kaçmamasını ve eylem öğelerinin gözden kaçmamasını sağlar.

Daha fazla transkripsiyon seçeneği arıyorsanız, toplantıları daha verimli bir şekilde kaydetmenize yardımcı olacak en iyi AI transkripsiyon araçlarının ayrıntılı bir listesini burada bulabilirsiniz.

Otter. ai'nin en iyi özellikleri

Canlı transkripsiyon : Otter her kelimeyi anında yazıya dökerken konuşmaları gerçek zamanlı olarak takip edin

Toplantı özetleri : Her toplantıdan sonra anahtar noktalar, eylem öğeleri ve önemli noktaları hızlıca gözden geçirin

İşbirliğine dayalı düzenleme : Takım üyeleri, transkript içinde doğrudan vurgulamalar yapabilir, yorumlar ekleyebilir ve notlar alabilir

Otter Assistant : Manuel kurulum gerektirmeden planlanan toplantılara otomatik olarak katılarak kayıt ve not alma işlevi sunar. Randevu ve toplantılarınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak : Manuel kurulum gerektirmeden planlanan toplantılara otomatik olarak katılarak kayıt ve not alma işlevi sunar. Randevu ve toplantılarınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi planlama uygulamalarına göz atın.

Çapraz platform senkronizasyonu: Masaüstü, mobil uygulamalar ve tarayıcı uzantıları üzerinden toplantı transkriptlerinize erişin

Otter. ai sınırlamaları

Teknik jargon veya güçlü aksanların neden olduğu ara sıra transkripsiyon hataları

Bazı yeni AI araçlarına kıyasla şablonlar için sınırlı özelleştirme

Otter. ai fiyatlandırması

Temel Plan: Ücretsiz

Pro Plan: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş Planı: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma (satış ekibiyle iletişime geçin)

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (400'den fazla yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu Otter.ai hakkında şunları söyledi:

En sorunsuz transkripsiyon aracı. Otter ile, transkriptleri gereksinimlerinize göre birden çok biçimde dışa aktarabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü çok basit ve kullanımı kolaydır. Ancak, transkriptlerin doğruluğu konuşmacının aksanına göre değişebilir.

En sorunsuz transkripsiyon aracı. Otter ile, transkriptleri gereksinimlerinize göre birden çok biçimde dışa aktarabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü çok basit ve kullanımı kolaydır. Ancak, transkriptlerin doğruluğu konuşmacının aksanına göre değişebilir.

🧐 Biliyor muydunuz? Bazı araçlar artık toplantıları 40'tan fazla dilde transkripsiyonlayıp özetliyor. Çok dilli takımlar, sevinin — Sembly gibi araçlar sizin için var!

4. Sembly (AI destekli toplantı özetleri ve içgörüler için en iyisi)

Sembly, tartışmaları kaydeden, eylem öğelerini vurgulayan ve içgörülü akıllı özetler oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Webex ile uyumlu olan Sembly, toplantıları transkripsiyonlar, sonraki adımları algılar ve hatta takımların daha hızlı karar almasına yardımcı olmak için duyguları analiz eder. Çoklu toplantı AI sohbeti, eylem öğesi algılama ve AI tarafından oluşturulan proje artefaktları gibi özelliklerle Sembly, konuşmaları aranabilir, yapılandırılmış sonuçlara dönüştürür.

Toplantı verimliliğinizi daha da artırmak için, tartışmalarınızı yapılandırmanıza ve eyleme geçirilebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak bu bire bir toplantı şablonlarına göz atın.

Sembly'nin en iyi özellikleri

Akıllı özetler : Görevleri, kararları ve riskleri vurgulayan AI tarafından oluşturulan özetler

Eylem öğesi algılama : Toplantı tartışmalarını otomatik olarak eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Duygu ve AI içgörüleri : Toplantılardaki tonu ve eğilimleri analiz ederek takım dinamiklerini ortaya çıkarın

Konuşmacı tanımlama : Kolay inceleme için kimin ne söylediğini doğru bir şekilde etiketleyin

Çoklu toplantı AI sohbeti : Sembly ile sohbet ederek bir veya birden fazla toplantıdan içgörüler elde edin

AI artefaktları : Toplantılardan proje planları ve teklifler gibi belgeleri otomatik olarak oluşturun

Çapraz platform entegrasyonu : Zoom, Teams, Webex, Slack, CRM'ler ve daha fazlasıyla senkronizasyon

Çoklu dil desteği: Toplantıları 48 dilde transkripsiyonlayın ve özetleyin

Sembly sınırlamaları

Duygu analizi, çok kısa toplantılarda genelleştirilmiş hissedilebilir

Manuel özet düzenleme seçenekleri, daha özelleştirilebilir araçlara kıyasla sınırlıdır.

Ücretsiz plan, transkripsiyon saatlerini ve bazı AI özelliklerine erişimi sınırlar

Sembly fiyatlandırması

Kişisel Plan: Ücretsiz

Profesyonel Plan: 10 $/kullanıcı/ay

Takım Planı: 20 $/kullanıcı/ay

Enterprise Planı: Özel fiyatlandırma

Sembly puanları ve yorumları

G2: 4,56/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sembly hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Sembly hakkında şunları söylüyor:

Toplantı notlarını ve görevleri yakalayan ve bunları uyarlanabilir biçimde sunan harika bir araç.

Toplantı notlarını ve görevleri yakalayan ve bunları uyarlanabilir biçimde sunan harika bir araç.

💡 Profesyonel İpucu: Bir toplantıyı mı kaçırdınız? Sizin yerinize toplantıya katılabilen, tartışmaları kaydedebilen ve anahtar noktaları özetleyebilen AI araçlarını kullanın — FOMO'ya gerek yok.

5. Fathom (Zahmetsiz Zoom toplantı özetleri için en iyisi)

Fathom, sadece anahtar noktaları çıkarmak için saatlerce Zoom kayıtlarını izleyen takımlar için tasarlanmıştır.

Fathom, tüm transkriptleri gözden geçirmek yerine önemli anları otomatik olarak vurgular, eylem öğelerini algılar ve net özetler oluşturur, böylece doğrudan önemli noktalara atlayabilirsiniz. Toplantı verimliliğinizi artırmak için diğer AI tabanlı çözümleri keşfediyorsanız, iş akışlarınızı kolaylaştırabilecek toplantılar için AI araçlarının kapsamlı listesine göz atın.

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve tek tıklamayla vurgulama, manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece takip işlemlerini kaçırmadan müşteri görüşmelerine, takım toplantılarına ve web seminerlerine tam olarak odaklanabilirsiniz. Bu tür özellikler, manuel notlara veya görüşme sonrası düzenlemelere saatler harcamadan daha verimli toplantılar yapmayı hedeflediğinizde çok önemlidir.

En iyi özellikleri keşfedin

Anlık toplantı özetleri : Toplantılar bittikten saniyeler sonra eyleme geçirilebilir özetler ve sonraki adımlar alın

Gerçek zamanlı vurgulama : Canlı görüşmeler sırasında önemli anları işaretleyin

CRM entegrasyonları : Notları doğrudan Salesforce, HubSpot, Close CRM ve daha fazlasına aktarın Toplantı kliplerini paylaşın : Tam transkriptler yerine anahtar video anlarını paylaşın

Ask Fathom (AI asistanı) : Kayıtlarınızla sohbet ederek içgörüler, takip e-postaları ve eylem öğeleri oluşturun

Çoklu platform desteği : Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır

Dil desteği: 28'den fazla dilde toplantıları transkripsiyonlayın ve özetleri çevirin

Sınırlamaları öğrenin

Zoom'da yerel deneyim en güçlüdür; Teams ve Meet desteği daha yenidir ve hala geliştirilmektedir

Bazı gelişmiş CRM özellikleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: 0 $ (bireysel kullanıcılar için tam erişim)

Premium plan: Aylık 19 $/kullanıcı

Takım planı: Aylık 29 $/kullanıcı

Takım pro planı: Aylık 39 $/kullanıcı

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (5000+ yorum)

Capterra: 5/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, Fathom ile ilgili deneyimini şöyle anlatıyor:

Toplantıların alınacak önlemlerle birlikte mükemmel kalitede özeti. İnsanların not almasından daha iyidir. Bana zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor.

Toplantıların, alınacak önlemlerle birlikte mükemmel kalitede özeti. İnsanların not almasından daha iyidir. Bana zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın en büyük fikirlerinden bazıları toplantılarda ortaya çıktı, örneğin Pixar'ın Toy Story sunumu. Eminim birileri not almıştır.

6. Avoma (Satış ve müşteri odaklı toplantı zekası için en iyisi)

Avoma, satış ve müşteri başarısı takımlarının konuşmaları dönüşüm fırsatlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. Acı noktalar, itirazlar, rakiplerden bahsetmeler ve sonraki adımlar gibi anahtar anları otomatik olarak yakalar ve takımlara saatlerce manuel not gözden geçirme gerektirmeden zengin, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

AI destekli toplantı özetlerini ve CRM güncellemelerini doğrudan Salesforce, HubSpot ve Pipedrive ile senkronize ederek, Avoma her konuşmanın iş akışınızı ilerletmesini sağlar.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Konuşma zekası : Satış ve müşteri hizmetleri çağrılarının itirazlar, müşteri ihtiyaçları ve satın alma sinyalleri gibi kritik kısımlarını otomatik olarak tanımlar

Akıllı özetler : Toplantı notlarını daha hızlı anlaşma analizi için aranabilir bölümlere ayırır

Canlı yer imi : Canlı görüşmeler sırasında önemli noktaları işaretleyin, daha sonra vurgulamak için kullanın

CRM entegrasyonları : Özetleri, alanları ve eylem öğelerini Salesforce, HubSpot, Pipedrive ve daha fazlasına senkronize edin

Koçluk içgörüleri : Takım etkinliğini artırmak için konuşma eğilimlerini ve koçluk anlarını ortaya çıkarın

Ask Avoma (AI Copilot): Toplantılarınızda sohbet ederek anında cevaplar alın veya takip mesajları oluşturun

Avoma sınırlamaları

Ağırlıklı olarak dış toplantılara odaklanmıştır. Yalnızca şirket içi toplantılar için daha az uygundur

Tam AI koçluğu ve analiz özellikleri için daha üst düzey planlar gerekir

Şablonları ve oyun kitaplarını özelleştirirken öğrenme eğrisi

Avoma fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur

AI toplantı asistanı planı: Aylık 29 $/kullanıcı

Konuşma zekası planı: Aylık 69 $/kullanıcı

Gelir Zekası planı: Aylık 99 $/kullanıcı

Avoma esnek bir fiyatlandırma yapısına sahiptir. Tüm kullanıcıları premium plana yükseltmeden planları karıştırıp eşleştirebilirsiniz.

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1200+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (150+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Avoma hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu, Avoma'yı kullanma deneyimini şöyle paylaşıyor:

Saatlerce kaydedilmiş aramaları dinlemenin en kolay yolu. Çeviri ve CRM ile bağlantısı sayesinde belirli bir anlaşmaya senkronizasyon ve diğer birçok özellik sayesinde daha sık kullanıyoruz.

Saatlerce kaydedilmiş aramaları dinlemenin en kolay yolu. Çeviri ve CRM ile bağlantısı sayesinde belirli bir anlaşmaya senkronizasyon ve diğer birçok özellik sayesinde daha sık kullanıyoruz.

🧐 Biliyor muydunuz? Sessiz toplantılar (herkes konuşmadan önce yazdığı toplantılar), Amazon'da verimliliği artırmak için kullanılan bir yöntemdir ve 6 sayfalık bir notla başlar.

7. Krisp (Aramalarda AI gürültü engelleme için en iyisi)

Kötü ses kalitesi önemli konuşmaları bozduğunda Krisp devreye girer. AI kullanarak arka plan gürültüsünü, dikkat dağıtıcı sesleri ve yankıları gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırır, böylece toplantılarınız, müşteri görüşmeleriniz ve röportajlarınız yoğun bir ev veya ofisten bile kristal netliğinde ses verir.

Tipik not alma araçlarından farklı olarak Krisp, akıllı bir ses filtresi görevi görür ve pahalı mikrofonlar satın almanıza veya ses geçirmez odalar kurmanıza gerek kalmadan profesyonel bir ses elde etmenizi sağlar.

İyi ses, harika bir çevrimiçi deneyim yaratmanın sadece bir parçasıdır. Uygun sanal toplantı kurallarına uymak, her görüşme sırasında iletişiminizin net, saygılı ve profesyonel olmasını sağlar.

Krisp'in en iyi özellikleri

AI gürültü engelleme : Hem sizin hem de diğer katılımcıların seslerinden arka plan gürültüsünü, sesleri ve yankıyı ortadan kaldırın

Ses engelleme : Yakınlarda dikkatinizi dağıtan insan konuşmalarını sessize alın

Yankı giderme : Mikrofon geri beslemelerini ve hoparlör yankılarını temizleyin

Çağrı kaydı : Toplantıları kristal netliğinde ses kalitesiyle kaydedin

Aksan dönüştürme : Canlı toplantılar sırasında konuşma aksanlarını ayarlayın ve netleştirin

Evrensel uyumluluk: Zoom, Teams, Meet, Slack, Discord ve daha fazlasıyla kullanın

Krisp sınırlamaları

Ses kalitesine odaklanır. Derinlemesine toplantı dokümantasyonu veya gelişmiş işbirliği için tasarlanmamıştır

Ücretsiz plan, gürültü engelleme özelliğinin kullanımını günde 60 dakika ile sınırlar

Performans, cihazın CPU özelliklerine göre biraz değişebilir

Krisp fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Aylık 8 $/kullanıcı

İş planı: Aylık 10 $/kullanıcı

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma (satış ekibiyle iletişime geçin)

Krisp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

Krisp hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de Krisp hakkında yazan bir yorumcu şöyle diyor:

Sadece bir toplantı asistanı değil, uzaktan çalışma için çok önemli olan harika bir gürültü azaltma yazılımı.

Sadece bir toplantı asistanı değil, uzaktan çalışma için çok önemli olan harika bir gürültü azaltma yazılımı.

Unutmayın: Bazı insanlar hatırlamak için not alır. Diğerleri ise hatırlamak zorunda kalmamak için not alır. Her ikisi de geçerlidir.

8. Tactiq (Chrome uzantısı aracılığıyla anlık toplantı notları için en iyisi)

Arka arkaya yapılan toplantılarda not almak için uğraşmaktan bıktıysanız, Tactiq size ferahlatıcı ve basit bir çözüm sunuyor. Hafif bir Chrome uzantısı olarak yüklenen bu uygulama, Google Meet, Zoom ve Microsoft Teams'den canlı altyazıları yakalar. Akışı kesintiye uğratmadan anahtar noktaları vurgulayabilir ve transkriptleri dışa aktarabilirsiniz.

Bot yok, rahatsız edici kayıtlar yok — sadece tarayıcınızdan anında ve güvenli toplantı belgeleri. Tactiq, karmaşık kurulum olmadan hızlı ve doğru toplantı notları almak isteyen uzaktaki takımlar, proje yöneticileri ve eğitimciler için mükemmeldir.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Canlı toplantı altyazıları : Toplantılar sırasında konuşmacılara özel gerçek zamanlı transkriptler alın

Anında vurgulama : Konuşmayı kaçırmadan eylem öğelerini ve anahtar anları işaretleyin

Transkript dışa aktarma : Transkriptleri Google Dokümanlar, Notion, Slack ve daha fazlasına kaydedin

Tek tıklamayla AI özetleri : Toplantıları özetleyin, takip e-postaları taslaklayın veya anında Jira biletleri oluşturun

Gizlilik öncelikli transkripsiyon: Toplantılarınızı kaydeden botlar yok — her şey tarayıcınızda güvenli bir şekilde gerçekleşir

Tactiq sınırlamaları

Yalnızca Chrome (veya Chromium tabanlı tarayıcı) uzantısı olarak mevcuttur

Özetler ve AI eylemleri yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Henüz yerel mobil veya bağımsız masaüstü uygulaması yok

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Pro plan: Aylık 12 $/kullanıcı

Takım planı: Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Tactiq hakkında ne diyor?

G2 yorumcusu Tactiq hakkında şunları söyledi:

Toplantıların sınırsız dokümantasyonu. Tactiq, Google, Microsoft ve Zoom gibi birçok farklı çevrimiçi toplantı platformundaki toplantıları özetlemek için AI'yı depolayan ve kullanan inanılmaz ama basit bir fonksiyona sahiptir.

Toplantıların sınırsız dokümantasyonu. Tactiq, Google, Microsoft ve Zoom gibi birçok farklı çevrimiçi toplantı platformundaki toplantıları özetlemek için AI'yı depolayan ve kullanan inanılmaz ama basit bir fonksiyona sahiptir.

💡 Profesyonel İpucu: Görevleri etiketlemeyi atlamayın. AI notlarınız bir görev yöneticisiyle entegre ise, toplantı sırasında veya sonrasında ekip arkadaşlarınızı etiketlemek, eylem öğelerinin ilerlemesini sağlar.

9. Spinach AI (Çevik takım standup otomasyonu için en iyisi)

Çevik toplantılar hızlı ve odaklanmış olmalıdır, ancak doğru destek olmadan bunları düzenli tutmak zor olabilir.

Hypercontext'in Spinach AI'sı, ekstra çevik bir takım üyesi gibi davranarak standup toplantılarınıza, sprint incelemelerinize ve geriye dönük değerlendirmelerinize otomatik olarak katılır ve engelleri, kararları ve sonraki adımları yakalar. Jira biletleri oluşturur, tartışmaları özetler ve güncellemeleri doğrudan Slack'e veya e-postanıza gönderir, böylece takımınız manuel not alma zahmetinden kurtulur ve uyumlu çalışmaya devam eder.

Spinach AI ile çevik takımlar, iş akışlarına ekstra araçlar eklemeden daha hızlı hareket edebilir ve daha iyi belgeler oluşturabilir. Takımınız arka arkaya çok fazla toplantıyla uğraşıyorsa, üretkenliğinizi korurken toplantı yükünü azaltmanın yollarını anlatan bu kılavuza göz atın.

Spinach AI'nın en iyi özellikleri

Otomatik standup özetleri : Her toplantıdan sonra engelleri, kararları ve sonraki adımları vurgulayın

Sprint retrospektif notları : Kolay sprint planlaması için geri bildirimleri ve öğrenilen dersleri kaydedin

Bilet oluşturma : Tartışılan eylem noktalarına göre anında Jira biletleri oluşturun

Slack ve e-posta senkronizasyonu : Araçlar arasında geçiş yapmadan toplantı sonuçlarını takımla paylaşın

Minimum kurulum: Takvim davetiyenize Spinach'ı eklemeniz yeterlidir — karmaşık kurulum gerekmez

Spinach AI sınırlamaları

Esas olarak çevik süreçlere odaklanmıştır. Teknik olmayan veya daha geniş iş takımları için uygun olmayabilir

Slack, Jira veya diğer proje yönetimi araçlarıyla entegre edildiğinde en iyi sonucu verir

Temel standup'lar, sprint planlaması ve retro'lar dışında sınırlı işlevsellik

Spinach AI fiyatlandırması

Başlangıç planı

Pro plan: 2,90 $/toplantı saati

İş planı: Aylık 29 $/kullanıcı

Enterprise planı: Özel fiyatlandırma

Spinach AI puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (10+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Spinach AI hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun Spinach AI hakkındaki yorumunu okuyun:

Spinach AI, 1:1 etkileşimin her iki tarafı için de kullanımı çok kolay ve ilgi çekicidir. Tüm 1:1 etkileşimlerim için kullanıyorum. Mobil uygulama web tabanlıdır ve bazen hatalar verebiliyor.

Spinach AI, 1:1 etkileşimin her iki tarafı için de kullanımı çok kolay ve ilgi çekicidir. Tüm 1:1 etkileşimlerimde kullanıyorum. Mobil uygulama web tabanlıdır ve bazen hatalar verebiliyor.

🧐 Biliyor muydunuz? 🎉 Kaydedilen en uzun toplantı 120 saatten fazla sürmüştür. Bu, Guinness Dünya Rekoru denemesinin bir parçasıydı, gerçek bir strateji oturumu değildi (neyse ki). En iyi özetleme aracı bile bununla başa çıkamazdı.

10. Rewatch (Aranabilir video toplantı arşivleri için en iyisi)

Her önemli konuşma değerli bilgiler içerir, ancak bunları daha sonra bulmak genellikle zordur.

Rewatch, kaydedilen toplantılarınızı bilgilerin korunduğu, düzenlendiği ve kolayca erişilebilen gizli, aranabilir bir video kütüphanesine dönüştürerek bu sorunu çözer.

Takımlar, dağınık bulut klasörlerinde veya unutulmuş gelen kutusu bağlantılarında kararları ve önemli tartışmaları kaybetmek yerine, transkriptleri arayabilir, yorumlar ekleyebilir ve video içerik üzerinde doğrudan işbirliği yapabilir.

Rewatch, büyüyen takımların kolektif hafızayı yakalamasına, işe alım sürecini hızlandırmasına ve projeler arasında tekrarlanan konuşmaları azaltmasına yardımcı olur. Asenkron işlerin işbirliğini yeniden şekillendirdiği bir dünyada, Rewatch gibi araçlar takımların canlı toplantılara bağlı kalmadan uyumlu çalışmasını kolaylaştırır.

En iyi özellikleri yeniden izleyin

Merkezi video merkezi : Tüm toplantı kayıtlarını tek bir güvenli konumda depolayın, düzenleyin ve yönetin

Aranabilir transkriptler : Tüm video arşivinizde tartışmaları, kararları ve anahtar kelimeleri kolayca bulun

Takım işbirliği : Video zaman çizelgelerine yorumlar, tepkiler ve önemli noktalar ekleyerek işbirliğinin eşzamansız olarak akışını sağlayın. Notlarınızı aldıktan sonra, : Video zaman çizelgelerine yorumlar, tepkiler ve önemli noktalar ekleyerek işbirliğinin eşzamansız olarak akışını sağlayın. Notlarınızı aldıktan sonra, notları etkili bir şekilde paylaşmayı bilmek, takımınızın sonraki adımlarda uyumlu çalışmasını sağlar.

Gizli kanallar ve erişim kontrolü: Hassas içeriğin güvenliğini sağlamak için görüntüleme ve işbirliği izinlerini ayarlayın

Yeniden izleme sınırlamaları

Öncelikle kaydedilmiş toplantılara odaklanmıştır — gerçek zamanlı transkripsiyon veya canlı not alma özellikleri sunmaz

Dağınıklığı önlemek için video depolamanın aktif yönetimi gerekir

Fiyatlandırmayı yeniden izleyin

Ücretsiz

Takım planı: Aylık 19 $/kullanıcı

Özel fiyatlandırma (satışla iletişime geçin)

Puanlamaları ve yorumları tekrar izleyin

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Rewatch hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusu Rewatch hakkında şunları söylemiştir:

Çalışanlarımıza bilgi sunmak için mükemmel bir araç. İç iletişim için gerekli araçları sunmasını seviyorum. Şablonlar geniş bir yelpazede seçenekler sunarak verimli iletişim kurmamızı sağlıyor.

Çalışanlarımıza bilgi sunmak için mükemmel bir araç. İç iletişim için gerekli araçları sunmasını seviyorum. Şablonlar geniş bir yelpazede seçenekler sunarak verimli iletişim kurmamızı sağlıyor.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Shonda Rhimes, bir keresinde Grey’s Anatomy dizisinin tüm sezonunu, birden fazla yazar odası toplantısında, yapışkan notlar ve keçeli kalemlerle storyboard haline getirmişti. Gerçek zamanlı özetler olsaydı ne olurdu, bir düşünün.

11. MeetGeek (Otomatik toplantı kaydı ve eyleme geçirilebilir içgörüler için en iyisi)

Takımınızın bilgisi saatler süren toplantılara hapsolduğunda, harekete geçmek zorlaşır. MeetGeek, her toplantıyı otomatik olarak kaydedip transkripsiyonunu oluşturarak ve özetleyerek, eylem öğeleri ve akıllı içgörüler üretir.

Daha yapılandırılmış bir takip süreci tercih eden takımlar için, toplantı özeti şablonları MeetGeek'in AI tarafından oluşturulan özetlerine mükemmel bir eşlik edebilir. MeetGeek, temel not alma işlevinin ötesine geçerek konuşma süresi analizi, duygu algılama ve hatta CRM entegrasyonları sunarak konuşmaları gerçek sonuçlara dönüştürür.

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet veya Webex kullanıyor olun, MeetGeek kurulumunuza sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve takımların ekstra manuel çaba harcamadan düzenli ve verimli kalmasına yardımcı olur.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

​​ Otomatik kayıt ve transkripsiyon : Toplantılar otomatik olarak kaydedilir ve transkripsiyonu yapılır, böylece anahtar noktaları asla kaçırmazsınız

Akıllı özetler ve içgörüler : Kararları ve eylem öğelerini özetler, daha kolay takip için tartışma konularını algılar

Eyleme geçirilebilir analitik : Gelecekteki toplantıları iyileştirmek için konuşma süresi analizi, duygu eğilimleri ve katılım puanları sağlar

Görev yönetimi entegrasyonu: Takip görevlerini HubSpot, Salesforce, Notion ve ClickUp gibi platformlara aktarın. Görevlerinizi daha iyi yönetmek için bu Çapraz platform desteği: Manuel kurulum gerektirmeden Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Webex ile çalışır : Takip görevlerini HubSpot, Salesforce, Notion ve ClickUp gibi platformlara aktarın. Görevlerinizi daha iyi yönetmek için bu görev yönetimi yazılımları listesini de inceleyebilirsiniz.: Manuel kurulum gerektirmeden Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Webex ile çalışır

MeetGeek sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, AI tarafından oluşturulan özetlerin daha derinlemesine özelleştirilmesine ihtiyaç olduğunu bahsetmektedir

En iyi deneyim, MeetGeek'i harici CRM'lere veya proje yönetimi araçlarına bağlayarak elde edilir

MeetGeeki fiyatlandırması

Başlangıç planı: Ücretsiz

Pro plan: Aylık 19 $/kullanıcı

İş planı: Aylık 39 $/kullanıcı

Enterprise planı: Aylık 59 $/kullanıcı

MeetGeek puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (5+ yorum)

MeetGeek hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşleri şöyle:

MeetGeek ile toplantılarınızda hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız! Not almam gerekmemesi çok hoşuma gidiyor. Çok iyi! Düzenli olmanızı ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlıyor!

MeetGeek ile toplantılarınızda hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız! Not almam gerekmemesini çok seviyorum. Çok iyi! Düzenli olmanızı ve her zaman bir adım önde olmanızı sağlıyor!

💡 Profesyonel İpucu: AI toplantı asistanınızı her zaman bilgilendirin. Her aramaya, hatta gündelik aramalara bile davet edin. O anlık yorum, bir sonraki büyük fikriniz olabilir.

Takımınız için Doğru Supernormal Alternatifini Bulmak

Doğru toplantı asistanı aracını seçmek, takımınızın en çok neye ihtiyacı olduğuna bağlıdır. 🤝

Önceliğiniz hepsi bir arada proje işbirliği ise, ClickUp gibi bir araç sizin için en uygun seçenek olabilir. Anında transkripsiyon ve hafif not alma ihtiyacınız varsa, Tactiq veya Otter. ai gibi araçlar iş akışınızı basitleştirebilir. Daha derin toplantı içgörüleri ve otomatik görev takibi istiyorsanız, MeetGeek veya Avoma gibi seçenekler öne çıkıyor.

Her Supernormal alternatifi, daha akıllı toplantı belgeleri, gerçek zamanlı işbirliği, daha iyi güvenlik veya Microsoft Teams ve Zoom gibi araçlarla daha sıkı entegrasyonlar gibi farklı avantajlar sunar.

Takımınızın iş akışını en önemli özelliklerle eşleştirin ve toplantılarınızı kaydetmenin yanı sıra işlerinizi daha hızlı ilerletmenize yardımcı olacak bir çözüm bulun.

ClickUp gibi esnek platformların demolarını ve ücretsiz denemelerini keşfederek başlayın.

Bilgiye dayalı kararlar almak ve takımınız için doğru çözümü bulmak için ihtiyacınız olan içgörüler edinin. Hemen kaydolun ve başlayın! 🚀