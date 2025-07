Daha Akıllı AI Toplantı Notları için En İyi 11 Supernormal Alternatifi

Toplantı notlarını manuel olarak almak artık 2020'nin modası. 🤷🏽‍♀️

Günümüzün takımları, önemli hiçbir şeyi kaçırma riski olmadan toplantı ayrıntılarını yakalamak, anahtar noktaları vurgulamak ve gelecekteki toplantıları planlamak için daha hızlı ve daha akıllı yollara ihtiyaç duyuyor. Toplantı notları için AI ile oluşturulan araçlar bunu her zamankinden daha kolay hale getiriyor.

Supernormal gibi araçlar, gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan özetler ile toplantı belgelerini kolaylaştırır.

Ancak birçok kullanıcı için Supernormal, değişken transkripsiyon kalitesi ve sınırlı düzenleme seçeneklerinden gizlilik endişelerine ve sınırlı depolama alanına kadar birçok konuda yetersiz kalıyor. Transkriptleriniz %100 doğru değilse, notları özgürce düzenleyemiyorsanız veya gizliliğinizin ihlal edildiğini düşünüyorsanız, başka bir çözüm aramanın zamanı gelmiştir.

Bu nedenle, en iyi 11 Supernormal alternatifini bir araya getirdik. Bu araçlar, daha net transkripsiyonlar, daha kolay not özelleştirme, daha güçlü güvenlik ve toplantı platformları arasında sorunsuz iş akışları sunar.

Şimdi, ihtiyaçlarınıza en uygun en iyi Supernormal alternatiflerine daha yakından bakalım. 🔍

AI toplantı tutanak oluşturucular, manuel çaba gerektirmeden yapılandırılmış notlar oluşturmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Supernormal, gerçek zamanlı transkripsiyon ve AI tarafından oluşturulan toplantı özetleriyle adını duyurmuştur, ancak bazı dezavantajları da vardır.

ClickUp'ın entegre AI Notetaker , mükemmel toplantı vekiliniz olabilir! Siz daha yüksek değerli işlere odaklanırken, AI her anahtar noktayı, kararı ve eylem öğesini yakalasın. ClickUp Brain'in yardımıyla otomatik toplantı özetleri ve görev oluşturma ile, toplantıya katılamadığınızda bile kritik bilgileri asla kaçırmayacaksınız.

Supernormal'a daha akıllı ve güvenilir bir alternatif arıyorsanız, takımınızın gerçek işbirliği ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış en iyi araçları burada bulabilirsiniz.

Toplantı notlarını sadece kaydetmekle kalmayıp, bunları doğrudan takımınızın ş Akışına bağlayan bir araç arıyorsanız, ClickUp listenizin en başında yer almalıdır.

İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak tasarlanan ClickUp, gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu, AI tarafından oluşturulan özetler, görev yönetimi ve takım işbirliğini bir araya getirerek takımların birden fazla uygulama arasında geçiş yapmadan konuşmalardan eyleme geçmelerine yardımcı olur.

🤖 AI Notetaker ile not alma ve takip işlemlerini otomatikleştirin

ClickUp AI Notetaker ile, toplantı ayrıntılarını otomatik olarak yakalayabilir, anahtar noktaları vurgulayabilir ve toplantılar sırasında parmağınızı bile kıpırdatmadan eyleme geçirilebilir görevler oluşturabilirsiniz.

Düzensiz, verimsiz toplantılardan bıktınız mı? ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, toplantı gündemlerini yapılandırmayı, kararları belgelemeyi ve standup toplantıları, müşteri aramaları ve proje güncellemelerinde sonuçları izlemeyi kolaylaştırır.

Bu şablonla neler yapılabilir:

Daha da ileri gitmek istiyorsanız, ClickUp Brain akıllı toplantı asistanınız gibi çalışır. Tartışmaları analiz eder, sonraki adımları önerir ve sonuçları görevlere, projelere ve hedeflere otomatik olarak bağlar.

ClickUp, Microsoft Teams, Zoom ve Slack gibi platformlarla entegre olduğu için, toplantılardan proje güncellemelerine kadar her şeyi tek bir çalışma alanında yönetebilirsiniz.

Toplantı belgelerini, görev izlemeyi ve takım işbirliğini daha akıllı bir şekilde yönetmek isteyen takımlar için ClickUp, birden fazla aracı kullanmanın karmaşası olmadan esneklik sunar. Ayrıca, her boyuttaki takım için en çok yönlü toplantı yönetimi yazılım platformlarından biri olarak kabul edilir.

ClickUp fiyatlandırması

Bir G2 yorumcusu, ClickUp'ın takımları için nasıl hepsi bir arada bir iş çözümü haline geldiğini paylaştı:

Projeleri ve takımları yönetmek için esnek, hepsi bir arada bir çözüm. Son özelliklerden biri AI not alma. Bu, toplantılarımı ve söylenenleri takip etmeme gerçekten yardımcı oluyor.

Fireflies. ai, toplantı transkripsiyonunu "kaydet" düğmesine tıklamak kadar basit hale getirir

Yoğun takımlar için, iş akışınızı kesintiye uğratmadan aramaları otomatik olarak kaydetmek, transkripsiyonunu yapmak ve düzenlemek için tasarlanmıştır. Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ve Webex gibi büyük platformları destekler.

Fireflies. ai, gösterge panelinden doğrudan arama yapabileceğiniz, yorumlayabileceğiniz ve eylem öğelerine dönüştürebileceğiniz gerçek zamanlı transkripsiyonlar sunar. Akıllı AI özetleri ve CRM entegrasyonları ile hızlı kararlar almak çok kolaydır.

Bir G2 yorumcusu Fireflies ile deneyimini şöyle paylaştı:

Her dilde mükemmel çalışır, sesi kolayca çıkarabilir ve transkripti indirebilirsiniz. Ses parçaları da süper. Pro analiz seçeneği yoktur ve AI uygulama paketleri çok hızlı bir şekilde pahalı hale gelebilir.

💡 Profesyonel İpucu: Entegre mi, çoğaltmak mı? İş akışınıza entegre edilebilen araçlar (ClickUp, Slack veya CRM gibi) her zaman bağımsız not alma uygulamalarından daha üstündür.

Otter. ai, günümüzün en popüler gerçek zamanlı transkripsiyon ve toplantı işbirliği araçlarından biridir. Toplantıları kaydetmekle kalmaz, konuşmaları anında transkripsiyonlayarak katılımcıların konuşma sırasında transkripti okuyup takip etmelerine ve hatta etkileşim kurmalarına olanak tanır.

Otter Assistant ile manuel kurulum yapmadan toplantı tutanaklarını otomatik olarak kaydedebilirsiniz. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet'teki toplantılara otomatik olarak katılarak tartışmaları kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetler.

Otter'ın AI tarafından oluşturulan özetleri, uzun tartışmaları kolay anlaşılır güncellemeler halinde özetler ve takımların konuşmaları hızlı bir şekilde gözden geçirip paylaşmasını ve bunlara göre hareket etmesini kolaylaştırır. Web seminerleri, müşteri aramaları veya şirket içi toplantıları yönetiyor olun, Otter önemli hiçbir detayın kaçmamasını ve eylem öğelerinin gözden kaçmamasını sağlar.

Daha fazla transkripsiyon seçeneği arıyorsanız, toplantıları daha verimli bir şekilde kaydetmenize yardımcı olacak en iyi AI transkripsiyon araçlarının ayrıntılı bir listesini burada bulabilirsiniz.

: Manuel kurulum gerektirmeden planlanan toplantılara otomatik olarak katılarak kayıt ve not alma işlevi sunar. Randevu ve toplantılarınızı daha verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olacak en iyi planlama uygulamalarına göz atın.

Toplantı özetleri : Her toplantıdan sonra anahtar noktalar, eylem öğeleri ve önemli noktaları hızlıca gözden geçirin

Canlı transkripsiyon : Otter her kelimeyi anında yazıya dökerken konuşmaları gerçek zamanlı olarak takip edin

G2 yorumcusu Otter.ai hakkında şunları söyledi:

En sorunsuz transkripsiyon aracı. Otter ile, transkriptleri gereksinimlerinize göre birden çok biçimde dışa aktarabilirsiniz. Kullanıcı arayüzü çok basit ve kullanımı kolaydır. Ancak, transkriptlerin doğruluğu konuşmacının aksanına göre değişebilir.

Sembly, tartışmaları kaydeden, eylem öğelerini vurgulayan ve içgörülü akıllı özetler oluşturan AI destekli bir toplantı asistanıdır.

Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ve Webex ile uyumlu olan Sembly, toplantıları transkripsiyonlar, sonraki adımları algılar ve hatta takımların daha hızlı karar almasına yardımcı olmak için duyguları analiz eder. Çoklu toplantı AI sohbeti, eylem öğesi algılama ve AI tarafından oluşturulan proje artefaktları gibi özelliklerle Sembly, konuşmaları aranabilir, yapılandırılmış sonuçlara dönüştürür.

Toplantı verimliliğinizi daha da artırmak için, tartışmalarınızı yapılandırmanıza ve eyleme geçirilebilir sonuçlar elde etmenize yardımcı olacak bu bire bir toplantı şablonlarına göz atın.

G2 yorumcusu Sembly hakkında şunları söylüyor:

Toplantı notlarını ve görevleri yakalayan ve bunları uyarlanabilir biçimde sunan harika bir araç.

Fathom, sadece anahtar noktaları çıkarmak için saatlerce Zoom kayıtlarını izleyen takımlar için tasarlanmıştır.

Fathom, tüm transkriptleri gözden geçirmek yerine önemli anları otomatik olarak vurgular, eylem öğelerini algılar ve net özetler oluşturur, böylece doğrudan önemli noktalara atlayabilirsiniz. Toplantı verimliliğinizi artırmak için diğer AI tabanlı çözümleri keşfediyorsanız, iş akışlarınızı kolaylaştırabilecek toplantılar için AI araçlarının kapsamlı listesine göz atın.

Gerçek zamanlı transkripsiyon ve tek tıklamayla vurgulama, manuel not alma ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece takip işlemlerini kaçırmadan müşteri görüşmelerine, takım toplantılarına ve web seminerlerine tam olarak odaklanabilirsiniz. Bu tür özellikler, manuel notlara veya görüşme sonrası düzenlemelere saatler harcamadan daha verimli toplantılar yapmayı hedeflediğinizde çok önemlidir.

Ask Fathom (AI asistanı) : Kayıtlarınızla sohbet ederek içgörüler, takip e-postaları ve eylem öğeleri oluşturun

Bir G2 yorumcusu, Fathom ile ilgili deneyimini şöyle anlatıyor:

Toplantıların alınacak önlemlerle birlikte mükemmel kalitede özeti. İnsanların not almasından daha iyidir. Bana zaman ve çaba tasarrufu sağlıyor.

🎉 Eğlenceli Bilgi: Dünyanın en büyük fikirlerinden bazıları toplantılarda ortaya çıktı , örneğin Pixar'ın Toy Story sunumu. Eminim birileri not almıştır.

Avoma, satış ve müşteri başarısı takımlarının konuşmaları dönüşüm fırsatlarına dönüştürmelerine yardımcı olur. Acı noktalar, itirazlar, rakiplerden bahsetmeler ve sonraki adımlar gibi anahtar anları otomatik olarak yakalar ve takımlara saatlerce manuel not gözden geçirme gerektirmeden zengin, eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

AI destekli toplantı özetlerini ve CRM güncellemelerini doğrudan Salesforce, HubSpot ve Pipedrive ile senkronize ederek, Avoma her konuşmanın iş akışınızı ilerletmesini sağlar.

Ask Avoma (AI Copilot) : Toplantılarınızda sohbet ederek anında cevaplar alın veya takip mesajları oluşturun

Avoma esnek bir fiyatlandırma yapısına sahiptir. Tüm kullanıcıları premium plana yükseltmeden planları karıştırıp eşleştirebilirsiniz.

Bir G2 yorumcusu, Avoma'yı kullanma deneyimini şöyle paylaşıyor:

Saatlerce kaydedilmiş aramaları dinlemenin en kolay yolu. Çeviri ve CRM ile bağlantısı sayesinde belirli bir anlaşmaya senkronizasyon ve diğer birçok özellik sayesinde daha sık kullanıyoruz.

Kötü ses kalitesi önemli konuşmaları bozduğunda Krisp devreye girer. AI kullanarak arka plan gürültüsünü, dikkat dağıtıcı sesleri ve yankıları gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırır, böylece toplantılarınız, müşteri görüşmeleriniz ve röportajlarınız yoğun bir ev veya ofisten bile kristal netliğinde ses verir.

Tipik not alma araçlarından farklı olarak Krisp, akıllı bir ses filtresi görevi görür ve pahalı mikrofonlar satın almanıza veya ses geçirmez odalar kurmanıza gerek kalmadan profesyonel bir ses elde etmenizi sağlar.

İyi ses, harika bir çevrimiçi deneyim yaratmanın sadece bir parçasıdır. Uygun sanal toplantı kurallarına uymak, her görüşme sırasında iletişiminizin net, saygılı ve profesyonel olmasını sağlar.

G2'de Krisp hakkında yazan bir yorumcu şöyle diyor:

Sadece bir toplantı asistanı değil, uzaktan çalışma için çok önemli olan harika bir gürültü azaltma yazılımı.

Unutmayın: Bazı insanlar hatırlamak için not alır. Diğerleri ise hatırlamak zorunda kalmamak için not alır. Her ikisi de geçerlidir.