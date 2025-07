2025'te AI Destekli Arama için En İyi 11 Coveo Alternatifi

Destek ekibiniz tek bir cevap için 10 dakika harcıyor. Pazarlamacılarınız en son varlıkları bulamıyor. Dahili arama canlı, ancak kimse kullanmak istemiyor (çünkü pek kullanışlı değil mi?). 🔎

Coveo'yu akıllı, hızlı ve sezgisel bir arama deneyimi için satın aldınız. Ancak beklediğiniz gibi değil. Büyük kurumsal şirketler için tasarlanmış ağır bir platform. Ayrıca işiniz için gerekli olmayan iş akışları, özellikler ve maliyetler de içeriyor.

Coveo, gelişmiş kişiselleştirme ve kurumsal düzeyde gereksinimlere sahip büyük ölçekli, karmaşık ortamlar için tasarlanmıştır. Ancak, içerik, araçlar veya destek belgeleri arasında güvenilir, kullanımı kolay bir arama ihtiyacınız varsa, bu çözüm size fazladan sorun yaratabilir.

Bu nedenle bazı şirketler, daha yalın ve daha hızlı Coveo Relevance Cloud alternatiflerine geçmeyi düşünüyor. Bu araçlar, kurumsal ek maliyetler olmadan alaka düzeyi, kullanılabilirlik ve değer sunar.

Bu kılavuzda, takımınızın arama için daha az zaman harcayıp işine daha fazla zaman ayırmasına yardımcı olmak için en iyi 10 Coveo alternatifini inceledik. ✅

Neden Coveo Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Coveo, web siteleri, e-ticaret siteleri, hizmet portalları ve iç araçlar için yapay zeka destekli bir kurumsal arama platformudur. İş takımlarının doğal dil işleme ve gelişmiş analitik yoluyla kişiselleştirilmiş, alakalı deneyimler sunmasına yardımcı olur.

Ancak, takımınızda iş içeriğine hızlı erişim ihtiyacı olan çalışanlar, yükleniciler ve müşteriler varsa, Coveo gibi karmaşık bir araç yardımcı olmaktan çok zarar verebilir, özellikle de dönüşüm oranlarını artırmaya veya daha sezgisel, sonuç odaklı deneyimler sunmaya çalışıyorsanız. 💡

En iyi alternatifleri neden değerlendirmelisiniz?

Maliyetle ilgili endişeler: Özellikle kurumsal özelliklerin tamamını kullanmıyorsanız, fiyatlandırma çok yüksek gelebilir

Uygulama karmaşıklığı: Kurulum uzun ve teknik olarak zor olabilir, genellikle özel uzmanlık gerektirir

Sınırlı alaka düzeyi kontrolü: Şeffaf olmayan, kara kutu AI'ya bağlı olması nedeniyle arama sonuçlarını ince ayarlamak zordur

Satıcıya bağımlılık riskleri: Sıkı bir şekilde birbirine bağlı bir ekosistem, platformları değiştirmeyi veya diğer araçlarla entegrasyonu zorlaştırabilir

Basit kullanım durumları için aşırı özellikler: Zengin özelliklere sahip platform, temel ihtiyaçlar için gereksiz karmaşıklık ve maliyet getirebilir

Entegrasyon kısıtlamaları: Coveo'nun konektörlerine bağımlılık, esnekliği sınırlayabilir ve iş akışlarını yavaşlatabilir

🧐 Biliyor muydunuz? Beyniniz 1 milyon gigabaytlık hafıza depolayabilir, ancak yine de dördüncü çeyrek yol haritasının hangi klasörde olduğunu hatırlayamaz. (Muhtemelen ClickUp gibi bir araca ihtiyacınız olacaktır 👀)

Coveo Rakipleri Bir Bakışta

Araçların özellikler ve fiyatlandırma açısından birbirleriyle nasıl karşılaştırıldığını hızlıca inceleyelim:

Araç En iyisi Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Proje yönetimi iş akışlarına aramayı entegre etmek için en iyisi Takım boyutu: Görevler, belgeler ve yorumlar içinde arama yapması gereken takımlar için ideal Görevler, belgeler ve yorumlar arasında bağlantılı arama; AI destekli yanıtlar; Bilgi yönetimi Sonsuza kadar ücretsiz; Kurumsal müşteriler için özelleştirme mevcuttur Elastic Enterprise Search E-ticaret ve müşteriye yönelik uygulamalarda özelleştirilebilir arama için en iyisi Takım boyutu: Orta ölçekli takımlar ve kurumsal müşteriler için ideal Özelleştirilebilir ürün arama, yazım hatası toleransı, sıralama kontrolleri, gösterge panelleri, kurumsal güvenlik Özel fiyatlandırma Algolia Hızlı, kullanıcı dostu ve yazım hatalarına toleranslı yerinde arama deneyimleri sunmak için en iyisi Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar ve kurumsal şirketler için ideal Anında arama kullanıcı arayüzü, yazım hatası toleransı, AI önerileri, A/B testi Ücretsiz sürüm mevcuttur; Ücretli planlar kullandıkça öde sistemiyle başlar Google Cloud Search Google Çalışma Alanı araçlarında arama yapmak için en iyisiTakım boyutu: Küçük işletmeler ve orta ölçekli takımlar için ideal Google Çalışma Alanı entegrasyonu, proaktif yardım kartları, doğal dil sorguları Ücretsiz deneme; Özel fiyatlandırma IBM Watson Discovery Yapılandırılmamış kurumsal belgelerden içgörüler elde etmek için en iyisiTakım boyutu: Büyük kurumsal şirketler için ideal AI destekli pasaj alma, birleştirilmiş arama, görsel belge anlama, esnek dağıtım Fiyatlar aylık 500 $'dan başlar Lucidworks Fusion Davranışsal alaka düzeyine sahip büyük ölçekli, akıllı kurumsal arama uygulamaları oluşturmak için en iyisi Takım boyutu: Orta ölçekli takımlar ve kurumsal şirketler için ideal Gerçek zamanlı alım, semantik vektör arama, sinyal işleme, düşük kodlu uygulama oluşturucu Özel fiyatlandırma Azure AI Search Microsoft entegre ortamlarda geleneksel ve semantik aramayı birleştirme için en iyisiTakım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Anlamsal/vektör arama, Azure Cognitive Services zenginleştirme, çok modlu arama Ücretsiz sürüm mevcuttur; Ücretli planlar 73 $'dan başlar. 73/ay Sinequa Gelişmiş NLP ve uzman arama ile kurumsal çapta bilgi keşfi için en iyisi Takım boyutu: Kurumsal şirketler için ideal AI destekli arama asistanları, SOC 2/ISO/HIPAA uyumluluğu, uzman keşif Özel fiyatlandırma Yext Dijital kanallarda markalı arama deneyimlerini yönetmek ve optimize etmek için en iyisi Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar ve kurumsal şirketler için ideal Bilgi Grafiği, AI sohbet otomasyonu, inceleme yönetimi, SEO optimizasyonu Haftalık 4 $'dan başlayan fiyatlarla Luigi’s Box E-ticaret platformlarında ürün keşif ve dönüşümünü geliştirmek için en iyisi Takım boyutu: Küçük ve orta ölçekli takımlar için ideal Sesli ve görsel arama, gelişmiş analitik, çoklu dil/para birimi desteği, ürün önerileri Özel fiyatlandırma Apache Lucene Sıfırdan özel arama işlevselliği oluşturmak için tam kontrole ihtiyaç duyan geliştiriciler için en iyisiTakım boyutu: Kontrole ihtiyaç duyan geliştiriciler ve kurumsal müşteriler için ideal Tam metin indeksleme, sıralı arama, joker karakter/kelime öbeği/yakınlık sorguları, çoklu indeks sorgulama Ücretsiz, açık kaynak

Kullanabileceğiniz En İyi Coveo Alternatifleri

Şimdi her bir araca daha yakından bakalım ve Coveo'dan daha uygun olmalarının nedenlerini inceleyelim. 🛠️

1. ClickUp (Proje yönetimi iş akışlarına arama entegrasyonu için en iyisi)

ClickUp'ı Ücretsiz Deneyin ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile parçalanmış iş akışlarını düzeltin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, görevlerinizi, belgelerinizi ve bilgilerinizi tek bir sistemde birleştirir, böylece arama sadece hızlı olmakla kalmaz. Yerel, yapılandırılmış ve bağlamsal bir uygulamadır. Diğer bulut hizmetlerinden farklı olarak, ClickUp her şeyi takımınızın işleyişine bağlar.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile, görevler, listeler, klasörler, alanlar ve hatta yorumlar dahil olmak üzere tüm çalışma alanınızı tek bir güçlü arama çubuğundan anında arayabilirsiniz. Atanan kişiler, son teslim tarihleri, etiketler, öncelikler veya durum gibi gelişmiş filtreler, arama sonuçlarını hızla daraltmanıza ve tam olarak aradığınızı bulmanıza yardımcı olur.

🧐 Biliyor muydunuz? En sık kullandığınız arama filtrelerini ClickUp'ta Favoriler olarak kaydedebilirsiniz. Örneğin: "@me AND overdue AND priority: high" günlük sıralama için tek tıklamayla kullanılabilen güçlü bir araç haline gelir.

ClickUp'ın Bağlantılı Arama özelliği ile ilgili notları, görevleri ve belgeleri her zamankinden daha hızlı bulun

🔎 Bilgi ve görev aramalarını tek bir çalışma alanında birleştirin

Neden öne çıkıyor? Bağımsız arama platformlarının aksine, ClickUp iç çalışma alanınızın ötesine geçer.

Google Drive, Slack, Figma, GitHub ve daha fazlasını entegre ederek bağlı tüm araçlarınızdan gelen sonuçları birleştirebilirsiniz. Bu, iş akışlarına entegre edilmiş, ek bir özellik olarak değil, arama özelliğini isteyen takımlar için Coveo'nun en iyi alternatifi olmasını sağlar.

Arama sonuçları her zaman kullanıcı izinlerine uygun olduğundan, hassas bilgiler her zaman güvende olur. PDF gibi ek dosyalarda bile arama yapabilir, böylece önemli hiçbir ayrıntıyı kaçırmazsınız. Masaüstü bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan arama yapın, her şey senkronize edilir ve erişilebilir olur

Ayrıca, bu bağlantılı yapay zeka, sorgularınızı hızlandırmak ve doğruluğu artırmak için otomatik öneriler sunar, böylece arama yapmak için daha az zaman harcayıp işinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Basit anahtar kelimelerin ötesinde, zaman veya bağlam kaybetmeden yorumların, belirli dosyaların veya tüm belgelerin içinde arama yapabilirsiniz.

Bu akıllı arama ile çalışma alanınızda herhangi bir görevi, yorumu veya dosyayı anında bulabilirsiniz.

🧠 Dinamik belgeler oluşturun, saklayın ve bulun

Takımınızın ihtiyaç duyduğu bilgileri oluşturmak ve düzenlemek istediğinizde, ClickUp Docs, doğrudan ClickUp içinde ayrıntılı, yapılandırılmış belgeler oluşturmanıza olanak tanır. Bu, tüm bilgilerinizi merkezileştirir ve belge yönetimi iş akışlarınızı kolaylaştırır.

ClickUp Docs ile işbirliği yapın ve şirket belgeleri oluşturun

İç içe sayfalar oluşturun, görevleri veya görünümleri yerleştirin ve yorumlar ve bahsetmelerle takım arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın. Her şirket Wiki belgesi otomatik olarak projelerinize bağlanır. Her belge, anında aranabilir, birbirine bağlı ve her zaman güncel olan canlı bir çalışma alanı gibi çalışır.

Geri bağlantılar, referanslar ve sürüm geçmişi desteği ile ClickUp, belgeleri dinamik ve keşfedilebilir hale getirir; içeriği, ekibinizin kolayca tarayabileceği ve güncelleyebileceği bilgi kategorilerine düzenlemek için idealdir.

💬 Her fikri, konuşmayı ve planı aranabilir hale getirin

Ancak bu, belgelerle sınırlı değildir. Ayrıca, tamamen aranabilir gerçek zamanlı ClickUp Sohbet, konu başlıklı yorumlar ve görsel ClickUp Beyaz Tahtalar da elde edersiniz. Planlama, tartışma veya beyin fırtınası yaparken, ClickUp konuşmaları veya fikirleri asla kaybetmemenizi sağlar.

Takımınızın bilgisi oluşturulduktan sonra, ClickUp Bilgi Yönetimi bilgileri düzenli tutmak için güçlü araçlar sunar. Sahipleri ve izleyicileri atayın, net Alanlar ve Klasörler tanımlayın ve ayrıntılı izinleri yönetin, böylece doğru çalışanlar doğru bilgilere erişebilir ve müşterileriniz sadece ihtiyaç duyduklarını görebilir.

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp'ın arama özelliği bulanık mantığı destekler; kısmi eşleşmeler bile ilgili sonuçları gösterir. Bu, ekibinizin ihtiyaç duydukları şeyi bulmak için görev adlarını veya dosya başlıklarını tam olarak hatırlamasına gerek olmadığı anlamına gelir.

Çalışma alanınızdan hızlı yanıtlara mı ihtiyacınız var? ClickUp Brain , AI kullanarak görevlerden, belgelerden ve projelerden belirli bilgileri anında ortaya çıkarır; manuel arama yapmanız gerekmez. Mevcut takım bilgilerinizi ClickUp'a aktarabilirsiniz, böylece geçişler sırasında hiçbir şey kaybolmaz. Ayrıca, özelleştirilebilir bilgi tabanı şablonları, tutarlı oryantasyon kılavuzları, süreç kılavuzları ve proje belgeleri oluşturmayı kolaylaştırır.

ClickUp Brain, bilgilerinizi düzenleyip erişilebilir hale getirdikten sonra daha akıllı çalışmanıza yardımcı olur. Raporlar, e-postalar veya toplantı notları için taslakları doğrudan ClickUp içinde hızlı bir şekilde oluşturabilir ve rutin yazma işlerinde zaman kazanabilirsiniz.

AI yetenekleri , toplantılarınıza katılabilen, notlar alabilen ve otomatik olarak transkriptler ve eylem öğeleri oluşturabilen ClickUp AI Notetaker'a da uzanır.

ClickUp, Coveo gibi araçların ulaşamayacağı bir şekilde yapay zeka ve bilgi yönetimini birleştirir. AI Ajanları, çalışma alanı sorularını yanıtlayabilir veya sizin adınıza işlemler gerçekleştirebilir, böylece siz önemli işlere odaklanırken iş akışlarınız devam eder.

💡 Profesyonel İpucu: Müşteri belgelerini ve iç kaynakları daha iyi yönetmek için daha iyi bir yönteme mi ihtiyacınız var? ClickUp Formlarını kullanarak ziyaretçilerin veya takım üyelerinin erişim talebinde bulunmasını, girdi göndermesini veya takımınızla doğrudan iletişime geçmesini sağlayabilir ve her şeyi tek bir merkezi yerde tutabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Görev organizasyonunu otomatikleştirin: Tetikleyicilere göre görevleri otomatik olarak etiketlemek, atamak veya taşımak için kurallar belirleyin ve çalışma alanınızı düzenli tutarak arama sonuçlarınızın odaklı ve kullanışlı olmasını sağlayın

Anahtar bilgileri anında görüntüleyin: Listeler, Panolar veya Tablolar kullanarak Listeler, Panolar veya Tablolar kullanarak Özel Görünümler ve ClickUp Gösterge Panelleri oluşturun, bilgileri daha hızlı bulun ve tekrar tekrar arama yapma ihtiyacını azaltın

Görevler arasındaki ilişkileri haritalayın: Bağımlılıklar veya ilişkiler aracılığıyla görevleri birbirine bağlayarak net bir proje yapısı oluşturun ve arama ile ilgili öğeler görüntülendiğinde bağlamı anlayın

Görsel işbirliği: Beyin fırtınası ve planlama için ClickUp Beyaz Tahtaları kullanın; tüm içerik aranabilir ve görevlere ve belgelere bağlanabilir

Wiki tarzı gezinme: Sorunsuz bilgi keşfi için belge ve görevlere başvurun ve geri bağlantılar oluşturun

Ayrıntılı izinler: Arama sonuçları her zaman kullanıcı rollerine ve izinlerine uygun olarak hassas bilgilerin güvenliğini sağlar

Mobil ve erişilebilirlik: Sürekli erişilebilirlik iyileştirmeleriyle mobil cihazlarda AI ve arama dahil tüm özelliklere erişin

ClickUp sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, ClickUp'ı ilk kez kullanan kullanıcılar için karmaşık hale getirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

ClickUp'ın çok yönlülüğünü gerçekten beğeniyorum. Çok çeşitli özelliklere sahiptir ve potansiyel olarak diğer birçok yazılım çözümünün yerini alabilir. Küçük ve büyüyen takımlar için işleri organize etmek ve görselleştirmek için harika bir yol sunar. Son olarak, ClickUp'ın yapay zekası, takımımın öğeleri aramasına yardımcı olan harika bir araçtır.

ClickUp'ın çok yönlülüğünü gerçekten beğeniyorum. Geniş bir özellik aralığına sahiptir ve potansiyel olarak diğer birçok yazılım çözümünün yerini alabilir. Küçük ve büyüyen takımlar için işleri organize etmek ve görselleştirmek için harika bir yol sunar. Son olarak, ClickUp'ın yapay zekası, takımımın öğeleri aramasına yardımcı olan harika bir araçtır.

🎉 İlginç Bilgi: 2000'lerin başında, kurumsal arama web aramasına (Google gibi) göre modellenmişti, ancak günümüzün arama trendi "çalışma alanı tabanlı" yönde ilerliyor. Bu trende göre, sadece bilgi bulmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda bu bilgiye anında eylemde geçiyorsunuz (görev atama, belge oluşturma, yoruma yanıt verme gibi). ClickUp bu evrimi en iyi şekilde örneklendiriyor.

2. Elastic Enterprise Search (E-ticaret ve müşteriye yönelik uygulamalarda özelleştirilebilir arama için en iyisi)

elastic aracılığıyla

Elastic Enterprise Search, Elasticsearch'ün gücüyle oluşturulmuş iki çözüm sunar: Uygulama Arama ve İşyeri Arama.

Elastic Enterprise Search, e-ticaret mağazanızun hızlı ve alakalı ürün aramaları sunarak müşterilerin ilgisini çekmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. Kataloğunuza göre özelleştirilebilen filtreler, yazım hatası toleransı ve alaka düzeyi kontrolleri ile tamamen özelleştirilebilir bir arama deneyimi oluşturabilirsiniz.

Yapılandırma, Elastic'in yönetim kullanıcı arayüzü olan Kibana aracılığıyla gerçekleştirilir ve kullanıcı davranışları ve performans metrikleri için özel görselleştirmeler de destekler. Sezgisel hassas ayar kaydırıcısı, en çok satanları öne çıkarmanıza, stokta bulunan öğelere öncelik vermenize veya sonuçları kolayca daraltmanıza olanak tanır.

Elastic Enterprise Search'ün en iyi özellikleri

Arama sorguları, kullanıcı davranışları ve trendler hakkında ayrıntılı gösterge panelleri ve raporlar sunarak arama performansını sürekli olarak optimize etmenizi sağlar

Geri çağırmayı iyileştirmek ve kullanıcıların çeşitli terminolojiyle ilgili sonuçları bulmasını sağlamak için eşanlamlı yönetimini destekler

Güvenli erişim ve uyumluluk sağlamak için SAML, LDAP ve OAuth gibi kurumsal güvenlik protokolleriyle entegre olur

Elastic Enterprise Search sınırlamaları

Belgeleri yeniden indekslemek, özellikle şema önemli ölçüde değiştiğinde zor olabilir

Küme arası çoğaltma desteği yok

Elastic Enterprise Search fiyatlandırması

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Elastic Enterprise Search değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Elastic Enterprise Search hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Bir arka uç geliştiricisi olarak, veritabanındaki metin dizilerine dayalı aramaları desteklemem gereken her durumda Elastic Search'e güvenebileceğimi biliyorum. Elastic Search'e bir dizi belge atarsınız ve sağlanan belgeler arasında istediğiniz her şeyi arayabilirsiniz.

Bir arka uç geliştiricisi olarak, veritabanındaki metin dizilerine dayalı aramaları desteklemem gereken her durumda Elastic Search'e güvenebileceğimi biliyorum. Elastic Search'e bir dizi belge atarsınız ve sağlanan belgeler arasında istediğiniz her şeyi arayabilirsiniz.

📚 Ayrıca okuyun: En İyi Elasticsearch Alternatifleri

3. Algolia (Hızlı, kullanıcı dostu ve yazım hatalarına toleranslı site içi arama deneyimleri sunmak için en iyisi)

algolia aracılığıyla

Algolia'nın AI Search, duyarlı ve esnek arama arayüzleri oluşturmanıza yardımcı olan bir ön uç kütüphanesidir. Veriler geri dönmeden önce, kullanıcı eyleminin hemen ardından arayüzü güncelleyen Optimistic UI gibi özellikler içerir. Insights Events, minimum yapılandırma ile tıklamalar ve dönüşümler gibi kullanıcı etkileşimlerini izlemenizi sağlar.

Yerleşik "AI Önerileri", kullanıcı davranışlarına göre ilgili içerik veya ürünler önermenize yardımcı olur ve "Dinamik Bileşenler", aldığınız verilere göre filtrelerinizi otomatik olarak ayarlayarak arayüzünüzü daha esnek hale getirir.

Algolia'nın en iyi özellikleri

Kullanıcıların yakınlarındaki en alakalı öğeleri görmelerine yardımcı olmak için konum tabanlı arama sonuçları sağlar

Doğru arama sonuçları sunmak için yazım hatalarını ve imla hatalarını düzeltir

Farklı arama yapılandırmalarını denemenizi (A/B testi) ve bunların kullanıcı davranışları üzerindeki etkisini ölçmenizi sağlar

Algolia sınırlamaları

Sistem, birden fazla alanda nesne dizilerini filtrelemeyi tam olarak desteklemiyor

Barındırma üzerinde sınırlı kontrol — Algolia'nın bulutunu kullanmak zorundadır

Algolia fiyatlandırması

Oluşturun : Ücretsiz

Büyüme : Ücretsiz/kullandıkça öde

Premium : Özel fiyatlandırma

Yükseltin: Özel fiyatlandırma

Algolia puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

Algolia hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Algolia'nın görsel düzenleyicisini çok seviyorum, kullanımı çok kolay. Analitik özellikleri de kurallar veya eş anlamlılar oluşturmak veya düzenlemek için kullanılabilecek çok değerli bilgiler sağlıyor. Günlük bir kullanıcı olarak, gezinmesi çok kolay bir platform ve çok hızlı öğrenilebiliyor.

Algolia'nın görsel düzenleyicisini çok seviyorum, kullanımı çok kolay. Analitik özellikleri de kurallar veya eş anlamlılar oluşturmak veya düzenlemek için kullanılabilecek çok değerli bilgiler sağlıyor. Günlük bir kullanıcı olarak, platformda gezinmek çok kolay ve çok hızlı bir şekilde öğrenilebiliyor.

📮 ClickUp Insight: Ortalama bir profesyonel, işiyle ilgili bilgileri aramak için günde 30 dakikadan fazla zaman harcar. Bu, e-postaları, Slack konularını ve dağınık dosyaları aramak için yılda 120 saatten fazla zaman kaybı anlamına gelir. Çalışma alanınıza entegre edilmiş akıllı bir AI asistanı bunu değiştirebilir. ClickUp Brain'i deneyin. Doğru belgeleri, konuşmaları ve görev ayrıntılarını saniyeler içinde ortaya çıkararak anında içgörüler ve yanıtlar sunar, böylece aramayı bırakıp işe başlayabilirsiniz. 💫 Gerçek Sonuçlar: Eski bilgi yönetimi süreçlerini ortadan kaldırarak, QubicaAMF gibi takımlar ClickUp kullanarak haftada 5 saatten fazla zaman kazandılar; bu, kişi başına yıllık 250 saatten fazla zamandır. Takımınızın her çeyrekte fazladan bir hafta verimlilikle neler yaratabileceğini hayal edin!

google Cloud aracılığıyla

Google Cloud Search, Gmail, Drive, Takvim ve diğer Google Çalışma Alanı hizmetlerinde bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde bulmanızı sağlar. Sorgularınıza göre verileri alır ve yardım kartları aracılığıyla proaktif öneriler sunar.

Bu kartlar, yaklaşan toplantılar, son belgeler ve proje güncellemeleri gibi ilgili bilgileri göstererek, manuel arama yapmanıza gerek kalmadan düzenli ve verimli çalışmanıza yardımcı olur. Sistem doğal dili anlar, böylece "John geçen hafta benimle hangi dosyaları paylaştı?" gibi sorular sorabilir ve doğru, bağlamı dikkate alan yanıtlar alabilirsiniz.

Google Cloud Search'ün en iyi özellikleri

Cloud Search'ün API'lerini ve SDK'larını kullanarak harici veri kaynaklarını entegre edin ve CRM'lerden, veritabanlarından, dosya sistemlerinden ve daha fazlasından içeriği indeksleyin

Bulut Arama'yı intranet portallarına, mobil uygulamalara veya iş uygulamalarına yerleştirerek özel arama deneyimleri oluşturun

Belgeler, e-postalar ve diğer içeriklerdeki güncellemeleri neredeyse anında indeksleyerek bilgilere gerçek zamanlı erişim sağlayın

Google Cloud Search sınırlamaları

Performans bazen düşebilir ve yapılandırma ayarlamaları ve optimizasyonlar gerekebilir

Google dışı içerik kaynakları için sınırlı destek

Google Cloud Search fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Kullandıkça öde

Özel fiyatlandırma

Google Cloud Search puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Google Cloud Search hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Google Cloud Search, tüm Google Çalışma Alanı hesabınızda herhangi bir bilgiye, belgeye, takvim etkinliğine, e-posta konuşmasına vb. erişmek için tek bir yerden hizmet sunar. Çeşitli uygulamalara (ör. Gmail, Drive, Takvim vb.) gidip ayrı ayrı arama sorgusu çalıştırmaktan çok daha kolaydır.

Google Cloud Search, tüm Google Çalışma Alanı hesabınızda herhangi bir bilgiye, belgeye, takvim etkinliğine, e-posta konuşmasına vb. erişmek için tek bir yerden hizmet sunar. Çeşitli uygulamalara (ör. Gmail, Drive, Takvim vb.) gidip ayrı ayrı arama sorgusu yapmak çok daha kolaydır.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın intraneti bir verimlilik aracından çok dağınık bir arşiv gibi görünüyorsa, yükseltme zamanı gelmiş olabilir. Bu kılavuzu kullanarak, takımınızın ihtiyaç duyduğunda doğru bilgileri bulmasına yardımcı olacak daha akıllı ve sezgisel bir arama deneyimi tasarlayın.

5. IBM Watson Discovery (Yapılandırılmamış kurumsal belgelerden içgörüler elde etmek için en iyisi)

iBM aracılığıyla

IBM Watson Discovery, sözleşmeler veya kılavuzlar gibi karmaşık, yarı yapılandırılmış belgelerden alanına özgü içgörüleri tanımak ve çıkarmak üzere eğitilebilen, yapay zeka destekli bir arama motoru ve içerik analiz aracıdır.

Watson'ın yapay zeka destekli Passage Retrieval özelliği, belgeler içinde en alakalı paragrafları veya cümleleri belirler ve geri döndürür.

IBM Watson Discovery'nin en iyi özellikleri

Tek bir akıcı arayüz üzerinden birden fazla içerik deposunda birleştirilmiş arama gerçekleştirerek birleşik bilgilere erişin

Görsel olarak zengin belgelerden (tablolar, formlar ve faturalar gibi) yapılandırılmış verileri Visual Document Understanding kullanarak çıkarın

Güvenlik, uyumluluk ve altyapı gereksinimlerinizi karşılamak için IBM Cloud, diğer bulut sağlayıcıları veya şirket içi ortamlarda esnek bir şekilde dağıtın

IBM Watson Discovery sınırlamaları

Aynı anda birden fazla sorguyu işlemek genellikle sistemde hatalara neden olur

Gerçek zamanlı indeksleme yok — toplu alım iş akışları için en iyisi

IBM Watson Discovery fiyatlandırması

Artı : 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise : 5000 $'dan başlayan fiyatlarla

Premium : Özel fiyatlandırma

IBM Cloud Pak for Data Cartridge: Özel fiyatlandırma

IBM Watson Discovery derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

IBM Watson Discovery hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

IBM Watson Discovery, büyük veritabanlarında anında arama yapma ve analitik içgörüler elde etme konusunda en gelişmiş teknolojiye sahiptir. Yapılandırılmamış belgelerden ve verilerden analitik bilgileri çıkarmak için doğal dili işleme yeteneği, bu aracın en iyi özelliğidir.

IBM Watson Discovery, büyük veritabanlarında anında arama yapma ve analitik içgörüler elde etme konusunda en gelişmiş teknolojiye sahiptir. Yapılandırılmamış belgelerden ve verilerden analitik bilgileri çıkarmak için doğal dili işleme yeteneği, bu aracın en iyi özelliğidir.

🧐 Biliyor muydunuz? Genellikle bilgi arama nedeniyle sık sık görevler arasında geçiş yapmak, iş akışını bozabilir. Odaklanmayı yeniden kazanmak zaman alır ve bu da genel verimliliği olumsuz etkiler.

6. Lucidworks Fusion (Davranışsal alaka düzeyine sahip büyük ölçekli, akıllı kurumsal arama uygulamaları oluşturmak için en iyisi)

lucidworks aracılığıyla

Lucidworks Fusion, davranış tabanlı alaka düzeyi ayarlama ve güçlü geliştirici kontrolleri ile karmaşık veri kümelerinde hızlı ve akıllı arama yapmanızı sağlayan araçlar sunar. Sinyal İşleme Çerçevesi, tıklamalar, sorgular ve etkileşimler gibi kullanıcı davranışlarından öğrenerek alaka düzeyini sürekli olarak iyileştirir.

Fusion, gerçek zamanlı alım ve esnek dağıtım seçenekleriyle EHR'lerden e-ticaret kataloglarına kadar her şeyi yönetir. Fusion'ın modüler mimarisi, sorgu öncesi ve sonrası işleme için özelleştirilebilir Sorgu Boru Hatları içerir ve takımların sofistike geri alma mantığı oluşturmasını sağlar. Yönlü Gezinme ve Dinamik Filtreleme'yi kullanarak tedavi, ürün türü veya kaynak gibi belirli özelliklere odaklanın.

Lucidworks Fusion'ın en iyi özellikleri

App Studio'nun teknik ve teknik olmayan kullanıcılar için düşük kodlu ortamı ile arama uygulamalarını hızlıca oluşturun

Veritabanlarını, bulut depolamayı, CRM'leri ve daha fazlasını tek bir indeks altında birleştiren 100'den fazla konektör kullanarak verileri sorunsuz bir şekilde entegre edin

Vektör tabanlı geri alma ile semantik aramayı etkinleştirin ve tam anahtar kelime eşleşmeleri olmasa bile alakalı sonuçları bulun

Lucidworks Fusion sınırlamaları

Alan veri türlerini değiştirirken daha az esneklik

Bazı sürümler için Java 8 gereklidir; yeni sürümlerle uyumluluk sorunları olabilir

Lucidworks Fusion fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Lucidworks Fusion puanları ve yorumları

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lucidworks Fusion hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Fusion + App Studio ürünü, neredeyse sonsuz yeteneklere sahip harika arama araçlarıdır. Bakımı kolay olmakla kalmaz, arama özelleştirme seçenekleri de inanılmazdır. App Studio'yu kullanarak kendi ekranınızı istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz.

Fusion + App Studio ürünü, neredeyse sonsuz yeteneklere sahip harika arama araçlarıdır. Bakımı kolay olmakla kalmaz, arama özelleştirme seçenekleri de inanılmazdır. App Studio'yu kullanarak kendi ekranınızı istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz.

7. Azure AI Search (Microsoft entegre ortamlarda geleneksel ve semantik aramayı birleştirme için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Azure AI Search, geleneksel anahtar kelime ve anlamsal arama ile alakalı sonuçlar sunan kurumsal arama yazılımıdır. Ayrıca benzerlik tabanlı sorgular için tam vektör arama desteği de sağlar. Azure Cognitive Services'ı kullanarak indeksleme sırasında içeriğinizi zenginleştirir, varlık tanıma, duygu analizi ve dil algılama özelliklerini uygulayarak daha derin içgörüler sağlar ve arama doğruluğunu artırır.

Medya, üretim veya sigorta alanındaki işleriniz için Azure AI Search'ün çok modlu özellikleri, görüntüleri ve metinleri birlikte arayıp analiz etmenizi sağlar.

Azure AI Search'ün en iyi özellikleri

Kullanıcıların ihtiyaçlarını daha hızlı bulmalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı arama önerileri ve otomatik tamamlama özelliği sunarak kullanıcı deneyimini geliştirir

Azure Blob Depolama, Cosmos DB ve SQL veritabanları gibi kaynaklardan taramaları planlayarak veri alımını otomatikleştirir ve indeksinizi güncel tutar

Azure Active Directory ile entegre edilmiş ayrıntılı erişim denetimleriyle verilerinizi güvence altına alın ve yalnızca yetkili kullanıcıların hassas bilgilere erişebilmesini sağlayın

Azure AI Search sınırlamaları

Azure AI Search bazen doğal dil sorgularını yanlış yorumlar ve filtreleri yanlış uygular

Azure Machine Learning entegrasyonu olmadan özel sıralama için sınırlı destek

Azure AI Search fiyatlandırması

SU (Arama birimi) başına fiyat

Ücretsiz : 0 $/ay

Temel : 73,73 $/ay

Standart S1 : 245 $. 28/ay

Standart S2 : 981 $. 12/ay

Standart S3 : 1.962 $. Aylık 24 $

Depolama için optimize edilmiş L1: 2.802,47 $/ay

Depolama için Optimize Edilmiş L2: 5.604 $. 21/ay

Azure AI Search derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Azure AI Search hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

AI arama, entegrasyonu kolaydır, gelişmiş bir arama deneyimi, semantik arama, dil desteği sunar ve en önemlisi, uygulamanız için kolayca özelleştirilebilir.

AI arama, entegrasyonu kolaydır, gelişmiş bir arama deneyimi, semantik arama, dil desteği sunar ve en önemlisi, uygulamanız için kolayca özelleştirilebilir.

📚 Ayrıca okuyun: Arama ile Güçlendirilmiş Üretimin En İyi Örnekleri

8. Sinequa (Gelişmiş NLP ve uzman arama ile kurumsal çapta bilgi keşfi için en iyisi)

sinequa aracılığıyla

Kurumsal bir şirket olarak iç bilgilerinizi tam olarak değerlendirmenin yollarını arıyorsanız, Sinequa, gelişmiş yapay zeka ve doğal dil işleme teknolojisiyle desteklenen bir bilgi yönetimi yazılımı sunar.

Karmaşık belgelerde gezinirken, Sinequa, Document Navigator ve Presentation Builder gibi araçlarla belirli slaytları veya pasajları tam olarak belirlemenizi sağlar. Ayrıca, entegre sohbet ve paylaşım özellikleri aracılığıyla bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için kuruluşunuzdaki anahtar konu uzmanlarını belirleyen Expert Discovery and Collaboration özelliğini de destekler.

Sinequa'nın en iyi özellikleri

Herhangi bir kodlama gerektirmeden AI destekli arama asistanlarının hızlı oluşturulmasını ve özelleştirilmesini sağlar

SOC 2 Tip II, ISO 27001 ve HIPAA gibi standartları karşılayarak hassas kurumsal verilerinizi korumak için sağlam güvenlik ve uyumluluk sağlar

Metni diğer biçimlerle birleştirerek birden çok dili ve veri türünü destekler, böylece daha zengin ve kapsamlı arama deneyimleri sunar

Sinequa sınırlamaları

Sinequa'nın kurulumu ve özelleştirilmesi zaman alıcı olabilir ve genellikle özel uzmanlık gerektirir

"Kodsuz" modüller için yönetici düzeyinde yapılandırma hala gereklidir

Sinequa fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Sinequa puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Sinequa hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Her ölçekteki şirketin gereksinimlerini karşılayan, uygun maliyetli ve bütçe dostu bir analiz aracıdır.

Her ölçekteki şirketin gereksinimlerini karşılayan, uygun maliyetli ve bütçe dostu bir analiz aracıdır.

9. Yext (Dijital kanallarda markalı arama deneyimlerini yönetmek ve optimize etmek için en iyisi)

yext aracılığıyla

Yext, web siteleri, arama motorları ve uygulamalar arasında marka içeriğini birbirine bağlayan bir dijital deneyim platformudur. Yext'in Federated Search özelliği, CMS, yardım masaları ve dahili bilgi tabanları arasındaki içeriği birleştirerek, tüm temas noktalarında tutarlı cevaplar sunmayı kolaylaştırır.

Temelinde, iş verilerinizi yapılandırarak doğruluğu sağlayan, arama motoru optimizasyonunu iyileştiren ve dijital temas noktalarında yapay zeka destekli deneyimler sunan Bilgi Grafiği yer alır. Yext ayrıca, web siteniz için akıllı arama özellikleri sunarak kullanıcı sorgularına doğrudan ve doğru yanıtlar verir ve genel kullanıcı deneyimini iyileştirir.

Yext'in en iyi özellikleri

Konuşmaları yönetmek, kullanıcı girdilerini toplamak ve yapılandırılmış görevleri yürütmek için yapay zeka destekli sohbet çözümleriyle müşteri etkileşimlerini otomatikleştirin

Müşteri etkileşimini iyileştirmek ve yerel derecelendirmeleri ve arama sıralamalarını yükseltmek için platformlar genelinde yorumları yönetir ve yanıtlar

Performansı izlemenize ve dijital stratejinizi geliştirmenize yardımcı olan özel raporlar ve gösterge panelleriyle eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin

Yext sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, etkileşimi korurken tüm anahtar metriklerle analitiği dışa aktarmakta zorluk yaşıyor

Elastic veya Algolia ile karşılaştırıldığında eşanlamlı ve sıralama kontrolü sınırlıdır

Yext fiyatlandırması

Yeni çıkan: Haftalık 4 $ veya yıllık 199 $

Temel: Haftalık 9 $ veya yıllık 449 $

Tam: 10 $/hafta veya 499 $/yıl

Premium: 19 $/hafta veya 999 $/yıl

Yext puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (740+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Yext hakkında ne diyor?

Capterra'nın incelemesi şöyle diyor:

Ayarını yapın ve unutun. Yext ile, listenizi girin ve kimlik doğrulama faktörleri aracılığıyla onaylayın; sadece birkaç gün içinde doğrudan etkisini görün. Organik sonuçlar iyileşir, SEO iyileşir, Adwords kalitesi iyileşir... Ne isterseniz!

Ayarını yapın ve unutun. Yext ile, listenizi girin ve kimlik doğrulama faktörleri aracılığıyla onaylayın; sadece birkaç gün içinde doğrudan etkisini görün. Organik sonuçlar iyileşir, SEO iyileşir, Adwords kalitesi iyileşir... Ne isterseniz!

10. Luigi’s Box (E-ticaret platformlarında ürün keşif ve dönüşümünü geliştirmek için en iyisi)

Luigi's Box, yerinde arama ve ürün keşfini rekabet avantajı haline getirmek isteyen e-ticaret işletmeleri için özel olarak tasarlanmıştır. Sesli ve Görsel Arama, müşterilerinizin yazmak yerine konuşarak veya bir görüntü yükleyerek arama yapmasına olanak tanıyarak bir kolaylık katmanı ekler.

Advanced Analytics, kullanıcıların mağazanızla nasıl etkileşimde bulunduğunu net bir şekilde gösterir, böylece verilere dayalı kararlarla performansı ince ayar yapabilirsiniz. Ayrıca, çok dilli ve çoklu para birimi desteği sayesinde, dil veya para birimi ne olursa olsun, dünya çapındaki müşterilere sorunsuz bir alışveriş deneyimi sunabilirsiniz.

Luigi’s Box'ın en iyi özellikleri

Tamamlayıcı ürünler, daha yüksek marjlı öğeler ve paketler önererek, üst satış ve çapraz satış fırsatlarını etkili bir şekilde artırır

Müşterilerin ürün kodlarını kullanarak istedikleri ürünleri hızlı bir şekilde bulmalarını sağlar

Tam eşleşme bulunmadığında kullanıcıları ilgili ürünlere yönlendirir

Luigi’s Box sınırlamaları

Ürün adları karmaşık veya alışılmadık olduğunda, anahtar kelime tabanlı arama yetersiz kalabilir

Kurumsal düzeyde destek olmadan arka uç özelleştirmeye sınırlı erişim

Luigi’s Box fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Luigi’s Box puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Luigi’s Box hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Web sitemdeki arama fonksiyonu önemli ölçüde iyileşti; sonuçlar son derece doğru, hızlı ve kişiselleştirilmiş. Kullanıcıların aradıklarını tam olarak bulmaları çok daha kolay hale geldi.

Web sitemdeki arama fonksiyonu önemli ölçüde iyileşti; sonuçlar son derece doğru, hızlı ve kişiselleştirilmiş. Kullanıcıların aradıklarını tam olarak bulmaları çok daha kolay hale geldi.

11. Lucene (Özel arama işlevlerini sıfırdan oluşturmak için tam kontrole ihtiyaç duyan geliştiriciler için en iyisi)

apache Lucene aracılığıyla

Lucene, tam metin arama için Java tabanlı, yüksek performanslı bir açık kaynak kütüphanesi ve Elasticsearch ile Solr'un arkasındaki temel motorudur.

Neredeyse gerçek zamanlı indeksleme, özel belirteçler ve anlamsal benzerlik için vektör aramayı destekler. Geliştiriciler kendi analizörlerini oluşturabilir, sıralama algoritmaları oluşturabilir ve birden fazla indeks parçacığını yönetebilir.

Lucene'nin en iyi özellikleri

Sorguları daha kesin ve hedef odaklı hale getirmek için başlık, yazar veya içerik gibi belirli alanlarda arama yapın

Sonuçları herhangi bir alana göre sıralar ve kullanıcıların büyük sonuç kümelerini verimli bir şekilde filtrelemelerine ve gezinmelerine yardımcı olmak için dinamik özellikler uygular

Birden fazla indeks üzerinde sorgular yapın ve sonuçları birleştirerek daha geniş ve esnek arama kapsamı elde edin

Lucene sınırlamaları

Kullanıcılar, yerleşik besleyicinin kurulmasının zor olduğunu ve kullanım sırasında genellikle güvenilmez olduğunu bildiriyor

Ölçeklenebilirlik ve performans için manuel ayar gerektirir

Lucene fiyatlandırması

Ücretsiz, açık kaynak platform

Lucene puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Lucene hakkında ne diyor?

G2 incelemesi şöyle diyor:

Tam metin indeksleme ve fasetleme kontrolleri Lucene'nin gerçek gücüdür. Verileri bir şemaya göre kolayca indeksleyebilir ve tüm indeksi inanılmaz hızlarda anında arayabilirsiniz.

Tam metin indeksleme ve fasetleme kontrolleri Lucene'nin gerçek gücüdür. Verileri bir şemaya göre kolayca indeksleyebilir ve tüm indeksi inanılmaz hızlarda anında arayabilirsiniz.

ClickUp ile Güçlü Arama ve Bilgi Yönetiminin Kapılarını Açın

Coveo güçlü arama ve bilgi yönetimi sunar, ancak bunları günlük işlerinize tam olarak entegre etmez. 🧩

ClickUp, görevleri, belgeleri ve bilgileri tek bir platformda birleştirir. Bağlantılı Arama ile akıllı filtreler ve otomatik öneriler kullanarak çalışma alanınızda her şeyi anında bulabilirsiniz.

ClickUp Docs, ayrıntılı, projeye bağlı içerik oluşturmanıza olanak tanırken, Bilgi Yönetimi araçları doğruluğu ve erişim kontrolünü sağlar. ClickUp Brain gibi yapay zeka destekli özellikler, ilgili bilgileri çekmenize ve taslaklar oluşturmanıza yardımcı olarak zamandan tasarruf etmenizi ve işbirliğini artırmanızı sağlar.

Coveo'dan farklı olarak ClickUp, arama, bilgi ve iş akışlarını tek bir akıllı sistemde birleştirir. İster müşteri belgelerini yönetin, ister yeni kullanıcı kılavuzları oluşturun, ister iç erişimi iyileştirin, ClickUp takımınızın uyumlu ve çevik çalışmasını sağlar.

ClickUp'ı bugün deneyin ve daha hızlı, daha akıllı ve daha güvenli bir şekilde ilerleyin. 🚀