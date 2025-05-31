2025'te Not Alma için En İyi 13 Tana Alternatifi

Yapılandırılmış notlar, günlük kayıt ve şık bir ana hatlar tarzı arayüzü ile Tana, bilgileri nasıl düzenleyecekleri konusunda derinlemesine düşünen kişiler için popüler bir araç haline gelmiştir. Oluşturucular, öğrenciler ve bilgi çalışanları için Tana, tek bir not alma uygulamasında yapı ve esneklik sunar.

Ancak Tana etkileyici olsa da, herkes için uygun değildir ve piyasadaki tek seçenek de değildir.

Daha görsel düşünme, AI yardımı, daha iyi görev entegrasyonu veya fikirlerinizi yönetmenin daha basit bir yolunu arıyorsanız, keşfetmeye değer birçok güçlü alternatif var.

Bu blogda, ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik platformlarından Obsidian, Logseq ve Capacities gibi PKM öncelikli araçlara kadar en iyi Tana alternatiflerini keşfedeceğiz. İster bireysel bir oluşturucu ister bir takım olun, iş akışınıza, tarzınıza ve bütçenize uygun bir araç burada mutlaka vardır.

Neden Tana Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Tana, yapılandırılmış not alma ve bilgi grafiği oluşturma konusunda öne çıkan bir uygulamadır. Düğüm tabanlı mimarisi ve "her şey bir referanstır" felsefesi, ileri düzey kullanıcılara karmaşık, birbirine bağlı düşünce sistemleri oluşturma özgürlüğü verir. Ancak sınırları da yoktur.

Tana alternatifi aramanın birkaç nedeni şunlardır:

Zor öğrenme eğrisi : Tana, özellikle geleneksel : Tana, özellikle geleneksel not alma uygulamalarına alışkın olanlar için zorlayıcı gelebilir

Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği : Tana, : Tana, kişisel bilgi yönetiminde mükemmeldir, ancak sorunsuz takım ş Akışları veya canlı işbirliği için tasarlanmamıştır

Özellik kısıtlaması : Tana'nın daha gelişmiş özelliklerinin çoğu ücretli katmanlarda kilitlidir, bu da bütçeye duyarlı kullanıcılar için erişimi zorlaştırır

Mobil sınırlamalar: Her ne kadar iyileştirilmekte olsa da, mobil deneyim bazı rakiplerin sunduğu kadar gelişmiş ve sezgisel değildir

Bu nedenle, yalnızca güçlü not alma özelliğini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda verimlilik, işbirliği ve bilgi yönetimini de güçlendiren en iyi Tana alternatiflerini seçtik.

Tana Alternatiflerine Genel Bakış

Hızlı karşılaştırma yapabilmeniz için, Tana'nın en iyi alternatiflerinin bir özetini aşağıda bulabilirsiniz:

Araç En İyi Özellikler En İyisi Fiyatlandırma* ClickUp İç içe sayfalar, görevler + notlar tek bir yerde, AI Notetaker, gerçek zamanlı işbirliği Güçlü bir hepsi bir arada çalışma alanına ihtiyaç duyan bireyler, takımlar ve kurumsal müşteriler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için eklentiler ve özelleştirmeler mevcuttur Roam Research Çift yönlü bağlantı, günlük notlar, grafik tabanlı arayüz Ağ bağlantılı düşünmeyle başarılı olan araştırmacılar ve yazarlar için en iyisi Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla; Ücretsiz plan yok Obsidian Yerel depolama, Markdown desteği, sağlam eklenti ekosistemi Gizlilik odaklı kullanıcılar ve tek başına çalışan bilgi çalışanları için en iyisi Kişisel kullanım için ücretsiz; Ücretli planlar 50 $'dan başlar Logseq Yerel grafik, ana hatlar tabanlı yapı, açık kaynak Özelleştirme ve gizliliği tercih eden geliştiriciler ve akademisyenler için en iyisi Ücretsiz; Açık kaynak Workflowy Sonsuz iç içe listeler, temiz arayüz, etiketleme sistemi Basit, yapılandırılmış ana hatlara ihtiyaç duyan minimalistler ve solo girişimciler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan 8,99 $/aydan başlar RemNote Aralıklı tekrar, bağlantılı notlar, flashcard entegrasyonu Bilgilerini korumak isteyen öğrenciler ve yaşam boyu öğrenenler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Pro özellikler aylık 8 $'dan başlar Anytype Yerel öncelikli, çevrimdışı öncelikli, grafik tabanlı bilgi işletim sistemi Yapılandırılmış kişisel bilgi sistemleri oluşturan gizlilik odaklı oluşturucular için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar yıllık 99 $'dan başlar Notion Zengin içerik blokları, şablonlar, veritabanları ve entegrasyonlar Notları, wiki'leri ve projeleri yöneten çok işlevli takımlar ve tek başına çalışan kullanıcılar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Coda Etkileşimli belgeler, uygulamalar için yapı blokları, veri tabloları Belgelerdeki verileri ve iş akışlarını yöneten ürün ve operasyon takımları için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar Heptabase Görsel not alma, uzamsal tuvalleri, araştırma odaklı özellikler Karmaşık fikirleri haritalayan araştırmacılar ve görsel düşünenler için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 11,99 $'dan başlar Kapasiteler Yapay zeka destekli bilgi grafiği, medya gömme, etiketler ve özellikler Çeşitli dijital içeriği yöneten oluşturucular ve tek başına çalışan profesyoneller için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan 11,99 $/aydan başlar Mem AI ile desteklenen notlar, akıllı düzenleme, takvim entegrasyonları Otomatik, az çaba gerektiren bir not sistemi isteyen meşgul profesyoneller için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8,33 $/aydan başlar Milanote Görsel panolar, sürükle ve bırak arayüzü, yaratıcı dostu şablonlar Fikirleri görsel olarak düzenleyen tasarımcılar ve yaratıcı takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar

Not Alma için En İyi Tana Alternatifleri

1. ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik ve bilgi yönetimi için en iyisi)

ClickUp, tek bir çalışma alanında not alma, görev yönetimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak isteyen takımlar ve bireyler için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

ClickUp ile iç içe geçmiş sayfalara sahip yapılandırılmış belgeler oluşturabilir, görevleri ve notları yan yana yönetebilir ve iş akışınızı hızlandırmak için güçlü AI araçlarından yararlanabilirsiniz.

ClickUp Docs, iç içe geçmiş sayfalarla belgeler oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır, böylece bilgi tabanları, toplantı notları veya proje belgeleri oluşturmak kolaylaşır. Görevleri doğrudan Docs'a gömebilir, ilgili belgeleri bağlayabilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantı notlarını kaydetmenize, uzun belgeleri özetlemenize ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturmanıza yardımcı olur. Bu özellik, manuel not almaya harcadığınız zamandan tasarruf etmek ve hiçbir şeyi atlamamak isteyen takımlar için özellikle kullanışlıdır.

ClickUp'ın gelişmiş AI asistanı ClickUp Brain, işleri bir adım daha ileriye taşır. Yazma yardımı, akıllı öneriler, sınav hazırlık notlarınızı sıralama, toplantı özetleri oluşturma ve hatta yapışkan notları zengin notlara dönüştürme için kullanabilirsiniz.

Başlayın ClickUp beyni ile desteklenen modern not alma uygulamaları

ClickUp'ın yerleşik Not Defteri, hızlı fikirleri, yapılacakları veya hatırlatıcıları not almak için mükemmeldir. Notları kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir veya daha fazla bağlam için Belgelere ekleyebilirsiniz.

Clickup Notepad ile notlarınızı, kontrol listelerinizi ve görevlerinizi tek bir yerde düzenleyin

⚡️Şablon Arşivi: Bilgi Kitaplığınızı Oluşturmak için Ücretsiz Bilgi Bankası Şablonları

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Görevleri, notları, bilgi tabanlarını ve işbirliği araçlarını tek bir merkezi hub'da bir araya getiren hepsi bir arada çalışma alanı

ClickUp Bağlantılı Arama t o ile tüm çalışma alanınızda içerik, konuşmalar, belgeler veya görevleri hızlıca bulun o ile tüm çalışma alanınızda içerik, konuşmalar, belgeler veya görevleri hızlıca bulun

Çeviri desteği Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Arapça ve daha birçok dil için

Sürüm geçmişi ve erişim denetimleri değişiklikleri izlemek, paylaşımı yönetmek ve belgeler genelinde içerik güvenliğini sağlamak için değişiklikleri izlemek, paylaşımı yönetmek ve belgeler genelinde içerik güvenliğini sağlamak için

ClickUp Clips ekranları anında kaydedin ve notlarınızla paylaşarak bağlam ekleyin ekranları anında kaydedin ve notlarınızla paylaşarak bağlam ekleyin

Zengin içerik gömme özelliği, tablolar, yer imleri, PDF'ler, resimler ve dosyalar için destek sunarak dinamik, bilgi dolu notlar oluşturmanızı sağlar

*liste, Pano ve Takvim gibi özelleştirilebilir görünümler , notlarınızı ve fikirlerinizi iş akışınıza uygun şekilde düzenlemenizi sağlar.

Google Drive, Slack, Notion ve daha fazlası gibi popüler araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon kesintisiz iş akışı bağlantısı için kesintisiz iş akışı bağlantısı için

Bağlantılı, ölçeklenebilir bir bilgi tabanı oluşturmak ve sürdürmek için şablonlar ve bağlantı özellikleri

💡Pro İpucu: Gündemler, notlar ve eylem öğeleri içeren ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile toplantılarınızı kolaylaştırın ve herkes için verimli hale getirin. Ücretsiz şablon alın

ClickUp sınırlamaları:

Hepsi bir arada platformlara yeni başlayan kullanıcılar için bu durum zorlayıcı olabilir

Bazı gelişmiş özellikler ücretli planlar gerektirir ve bu da küçük takımlar için pahalı olabilir

Mobil uygulama, iyileştirme sürecinde olsa da, ağır belgelerle bazen gecikme yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım

2. Roam Research (Ağ bağlantılı düşünme ve bağlantılı notlar için en iyisi)

via Roam Research

Roam Research, iki yönlü bağlantılar aracılığıyla fikirler arasında bağlantılar kurmaya odaklanan, not almaya doğrusal olmayan bir yaklaşım sunar. Düşünceleri organik bir şekilde yakalamak ve büyüyen bir bilgi ağının parçası olarak yeniden gözden geçirmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Roam, günlük yazmayı ve notlar arasında doğal ilişkiler kurmayı teşvik eder. Bu, fikirlerin zaman içinde nasıl geliştiğini izlemek ve konular arasındaki kalıpları ortaya çıkarmak isteyen uzun vadeli düşünürler, araştırmacılar, yazarlar ve içerik oluşturucular için özellikle yararlıdır.

Roam Research'ün en iyi özellikleri:

Notlar arasında bağlamsal ilişkiler oluşturmak için çift yönlü bağlantı

Tutarlı yazma ve düşünmeyi teşvik eden günlük notlar

Not bağlantılarını görselleştirmek için grafik görünümü

Esnek biçimlendirme için Markdown tabanlı düzenleyici

Hızlı ve yapılandırılmış giriş için ana hatlar stili

Roam Research sınırlamaları:

Geleneksel klasörler veya yapı arayan kullanıcılar için ideal değildir

Özellikle mobil cihazlarda sınırlı çevrimdışı erişim

İşbirliği özellikleri, takım odaklı araçlara kıyasla temel düzeydedir

Ağ bağlantılı not alma özelliğini ilk kez kullananlar için öğrenmesi zaman alabilir

Roam Research fiyatlandırması:

Pro : Aylık 15 $

Believer: 8,33 $/ay

Roam Research puanları ve yorumları

Product Hunt: 4. 6/5 (80+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?

Roam, beni ağ bağlantılı not almaya ve bu harika not alma yöntemine tanıttı. Her şey yerinde ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma. Ancak, piyasadaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında fiyatlandırma modelini beğenmiyorum.

Roam beni ağ bağlantılı not almaya ve bu harika not alma yöntemine tanıttı. Her şey çok net ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma. Ancak, piyasadaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında fiyatlandırma modelini beğenmiyorum.

📖 Daha Fazla Bilgi: Farklı Kullanım Durumları için Etkili Not Alma Yöntemleri (Örnekler ve Şablonlar ile)

3. Obsidian (Eklentilerle yerel bilgi yönetimi için en iyisi)

via Obsidian

Obsidian, tüm verileriniz ve iş akışlarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız iyi bir seçimdir. Yerel öncelikli bir yaklaşımla tasarlanmıştır, yani notlarınız bulutta değil doğrudan cihazınızda saklanır. Bu, gizliliğe öncelik veren veya sınırlama olmadan çevrimdışı çalışmak isteyen kullanıcılar için cazip hale getirir.

Uygulama son derece modülerdir ve güçlü bir topluluk, işlevselliğini geleneksel not almayı ötesine taşıyan eklentiler sunmaktadır.

Obsidian'ın en iyi özellikleri:

Tam markdown desteği ile yerel depolama

Bilgi haritalama için çift yönlü bağlantılar ve grafik görünümü

Çevrimdışı erişim ve tam veri sahipliği

Özelleştirilebilir temalar ve düzenler

Obsidian sınırlamaları:

Yerleşik görev yönetimi yok

Yerel işbirliği özelliği yoktur

Kurulum ve özelleştirme, yeni kullanıcılar için zaman alıcı olabilir

📖 Ayrıca Okuyun: Not Alma için En İyi Obsidian Alternatifleri

Obsidian fiyatlandırması:

Kişisel kullanım : Sonsuza kadar ücretsiz

Ticari kullanım : Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları

Obsidian Sync : Aylık 8 $

Obsidian Publish: Aylık 16 $

Obsidian puanları ve yorumları:

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?

Obsidian'ın metin odaklı görevler için ideal olduğunu düşünüyorum ve not alma ve günlük görev izleme konusunda mükemmeldir. Ancak, form oluşturma özelliği eksik, bu benim için bir dezavantaj olabilir. Takım işbirliğini kurmak da kolay değil, sorunsuz grup çalışması için kesintisiz entegrasyon eksik.

Obsidian'ın metin odaklı görevler için ideal olduğunu düşünüyorum ve not alma ve günlük görev izleme konusunda mükemmeldir. Ancak, form oluşturma özelliği eksik, bu benim için bir dezavantaj olabilir. Takım işbirliğini ayarlamak da kolay değil, sorunsuz grup çalışması için kesintisiz entegrasyon eksik.

📖 Daha Fazla Bilgi: Bir Videodan Profesyonel Gibi Not Almak

4. Logseq (Yerel taslak oluşturma ve kişisel bilgi tabanları için en iyisi)

logseq aracılığıyla

Logseq, notlarınızı yerel olarak depolayan, gizlilik odaklı, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Veri kontrolü isteyen ve fikirlerini düzenlemek için ana hatları belirleme tarzı bir yaklaşımı tercih eden kullanıcılar için idealdir.

Uygulama, kişisel bilgi tabanları oluşturan veya çevrimdışı erişimi ve metin odaklı bir ş Akışı tercih eden kişiler için özellikle uygundur.

Logseq'in en iyi özellikleri:

Markdown veya Org modu desteği ile yerel depolama

Sürekli bilgi birikimi için günlük günlükler

Bağlamsal gezinme için çift yönlü bağlantı ve grafik görünümü

Çalışma akışları için yerleşik flash kartlar ve aralıklı tekrarlar

Logseq sınırlamaları:

Arayüz bazı kullanıcılar için minimal veya teknik gelebilir

Mobil uygulama hala geliştirilmektedir

Eklenti ekosistemi rakiplere kıyasla daha küçüktür

Logseq fiyatlandırması:

Ücretsiz (açık kaynak)

Logseq puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: N/A

Gerçek kullanıcılar Logseq hakkında ne diyor?

Logseq teoride mükemmel, pratikte ise acı verici. Güçlü, yerel öncelikli, markdown tabanlı bir ana hat belirleyici, ancak grafiğiniz büyüdüğünde performans düşer ve yapılandırılmış veriler karışır.

Logseq teoride mükemmel, pratikte ise acı verici. Güçlü, yerel öncelikli, markdown tabanlı bir ana hat belirleyici, ancak grafiğiniz büyüdüğünde performans düşer ve yapılandırılmış veriler karışır.

📖 Daha Fazla Bilgi: Notlarda Paylaşım ve İşbirliği

5. RemNote (Entegre not alma ve aralıklı tekrar için en iyisi)

remNote aracılığıyla

RemNote, not almayı aralıklı tekrar yoluyla aktif hatırlama ile birleştirmek isteyen öğrenciler ve bilgi çalışanları için tasarlanmıştır. Notları doğrudan flash kartlara bağlayarak kullanıcıların bilgileri hatırlamasına yardımcı olmaya odaklanır, bu da onu karmaşık öğrenme materyallerini yöneten herkes için sağlam bir seçim haline getirir.

Uygulama, hiyerarşik ana hatları ve çift yönlü bağlantıları destekleyerek kullanıcıların birbirine bağlı bilgi tabanları oluşturmasına olanak tanır. Yaklaşımı, not alma ve çalışmayı tek bir platformda birleştirerek, anahtar kavramları zaman içinde daha verimli bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olur.

RemNote'un en iyi özellikleri:

Notlar içinde entegre aralıklı tekrar flash kartları

Belge etiketleme ve geri bağlantı desteği

Senkronizasyon seçenekleriyle çevrimdışı erişim

RemNote sınırlamaları:

Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir

İşbirliği özellikleri sınırlıdır

RemNote puanları ve yorumları

Product Hunt: 4,7/5 (250+ yorum)

Gerçek kullanıcılar RemNote hakkında ne diyor?

Bu uygulamanın konseptini ve fonksiyonlarını çok seviyorum, ancak dürüst olmak gerekirse, kullanıcı arayüzünün gerçekten daha fazla geliştirilmesi gerekiyor.

Bu uygulamanın konseptini ve fonksiyonlarını çok seviyorum, ancak dürüst olmak gerekirse, kullanıcı arayüzünün gerçekten daha fazla iyileştirilmesi gerekiyor.

📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını sürdürüyor. İş bağlamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar verme riski daha yüksektir. Bu nedenle, çalışma alanınız ve entegre üçüncü taraf araçlar arasında proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğini birbirine bağlayan yapay zeka ClickUp Brain'i geliştirdik. Anahtar vergisi olmadan bağlamsal yanıtlar alın ve Seequent'teki müşterilerimiz gibi iş verimliliğinizde 2-3 kat artış yaşayın.

6. Anytype (Merkezi olmayan bilgi yönetimi ve gizlilik için en iyisi)

anytype aracılığıyla

Anytype, gizlilik ve güvenlik ön planda tutularak geliştirilmiş merkezi olmayan bir not alma ve bilgi yönetimi uygulamasıdır. Verilerinizi yerel olarak depolar ve eşler arası senkronizasyon sağlar, bu da bulut tabanlı depolamadan kaçınmak ve bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getirir.

Uygulama, zengin içerik türlerini ve özelleştirilebilir şablonları destekler, merkezi sunuculara bağlı kalmadan projeleri, notları ve iş akışlarını düzenlemek için esnek yollar arayan oluşturucular ve takımlar için caziptir.

Anytype'ın en iyi özellikleri:

Gizlilik için merkezi olmayan, eşler arası senkronizasyon

Uçtan uca şifreleme ile yerel depolama

Zengin içerik blokları ve özelleştirilebilir şablonlar

Notlar arasındaki ilişkileri görselleştirmek için grafik görünümü

Çapraz platform desteği (masaüstü ve mobil)

Anytype sınırlamaları:

Hala aktif geliştirme aşamasında olduğundan bazı özellikler eksiktir

İşbirliği araçları şu anda sınırlıdır

Anytype fiyatlandırması

Explorer: Ücretsiz

Oluşturucu: Yıllık 99 $

Co-Creator: 3 yıl için 299 $

Anytype puanları ve yorumları

Product Hunt: 4,8/5 (200+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Anytype hakkında ne diyor ?

Aralık ayından beri kullanıyorum ve Anytype'ın yaptıklarını çok beğendiğimi söylemeliyim! Burada orada küçük hatalar var ama harika bir deneyim ve çok ferahlatıcı bir kullanıcı arayüzü.

Aralık ayından beri kullanıyorum ve Anytype'ın yaptıklarını çok beğendiğimi söylemeliyim! Burada orada küçük hatalar var ama harika bir deneyim ve çok ferahlatıcı bir kullanıcı arayüzü.

7. Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanları ve basit veritabanı yönetimi için en iyisi)

via Notion

Notion, özelleştirilebilir çalışma alanlarıyla bilinen çok yönlü bir işbirliğine dayalı not alma aracıdır. Notları, veritabanlarını ve proje yönetimi özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Kullanıcılar, birbirine bağlı sayfalar oluşturabilir, projeleri izleyebilir ve çeşitli görünüm seçeneklerini kullanarak içeriği düzenleyebilir.

Ayrıca, iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için önceden oluşturulmuş şablonlar da içerir. Ek olarak, Notion'un yerleşik AI'sı notları verimli bir şekilde arama, özetleme ve çevirme gibi görevlerde yardımcı olur.

Notion'un en iyi özellikleri:

Kolay içerik düzenleme için sürükle ve bırak blok düzenleyici

Birden fazla görünüm seçeneğine sahip basit veritabanları

Topluluk tarafından oluşturulan çok çeşitli şablonlar

Yorumlama ile gerçek zamanlı işbirliği

Web ve uygulamalar aracılığıyla çapraz platform desteği

Notion sınırlamaları:

Çevrimdışı işlevsellik temel özellik

Sınırlı otomasyon ve görev yönetimi özellikleri

Notion fiyatlandırması:

Ücretsiz

Plus : Koltuk başına aylık 12 $

İş : Koltuk başına aylık 18 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Notion AI: Üye başına aylık 10 ABD doları

Notion derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (5.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Belgeye notlar bırakabilmeyi sevdim. Başka biri projeye değişiklik yaptığında veya ekleme yaptığında her zaman bize bildirim geliyordu. Herkesi aynı sayfada tutmanın kolay bir yoluydu. Ancak Notion çok kullanıcı dostu değildi. Takımımızın programı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi biraz zaman aldı.

Belgeye notlar bırakabilmeyi sevdim. Başka biri projeye değişiklik yaptığında veya ekleme yaptığında her zaman bize bildirim geliyordu. Herkesi aynı sayfada tutmanın kolay bir yoluydu. Ancak Notion çok kullanıcı dostu değildi. Takımımızın programı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi biraz zaman aldı.

8. Coda (Belge odaklı iş akışları ve özelleştirilebilir yapı blokları için en iyisi)

via Coda

Coda, belgeleri ve elektronik tabloları, kullanıcıların etkileşimli öğelerle özel iş akışları oluşturabilecekleri esnek bir platformda birleştirir. Birden fazla bağlantısız araca bağlı kalmadan, belirli süreçlere özel çözümler oluşturmak isteyen takımlar ve bireyler için uygundur.

Modüler yaklaşımıyla Coda, tabloları, düğmeleri ve formülleri doğrudan belgelere gömme olanağı sunarak, anlatı içeriğinin yanı sıra karmaşık verileri yönetmek için de kullanışlıdır.

Coda'nın en iyi özellikleri:

Tablolar, düğmeler ve formüller içeren modüler belgeler

Çeşitli harici uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon

Proje yönetimi , planlama ve dokümantasyon için şablonlar

Gerçek zamanlı işbirliği ve yorumlama

Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla çapraz platform erişimi

Coda sınırlamaları:

Karmaşık belgeler oluşturmak için daha dik öğrenme eğrisi

Sınırlı çevrimdışı destek

Daha büyük takımlar için fiyatlar yüksek olabilir

Coda fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Belge Oluşturucu başına aylık 12 $

Takım : Belge Oluşturucu başına aylık 36 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Coda puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (450+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?

Tonlarca olasılık sunar. Belgeler yazabilir, (karmaşık) tablolar oluşturabilir, sayfaların içinde sayfalar oluşturabilir, kişilerden ve sayfalardan bahsedebilir, miro, google e-tablolar/dokümanlar/vb. ile entegre edebilir, resimler ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. Bazı özellikler ve olasılıklar çok net ve sezgisel değildir. Arayüzü çok kullanıcı dostu olmasına rağmen, belirli fonksiyonların nasıl kullanıldığını anlamanız gerekir.

Tonlarca olasılık sunar. Belgeler yazabilir, (karmaşık) tablolar oluşturabilir, sayfaların içinde sayfalar oluşturabilir, kişilerden ve sayfalardan bahsedebilir, miro, google e-tablolar/dokümanlar/vb. ile entegre edebilir, resimler ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. Bazı özellikler ve olasılıklar çok net ve sezgisel değildir. Arayüzü çok kullanıcı dostu olmasına rağmen, belirli fonksiyonların nasıl kullanıldığını anlamanız gerekir.

9. Heptabase (Görsel düşünme ve bilgi haritalama için en iyisi)

via Heptabase

Heptabase, görsel düşünmeyle başarılı olan oluşturucular, araştırmacılar ve bilgi çalışanları için tasarlanmıştır. Not almaya benzersiz bir uzamsal yaklaşım sunarak, kullanıcıların beyaz tahta tarzı bir arayüzde kartlar kullanarak fikirlerini düzenlemelerine olanak tanır.

Bu görsel düzen, karmaşık konuları basitleştirerek bilgileri keşfetmeyi, bağlantı kurmayı ve üzerinde düşünmeyi kolaylaştırır.

Heptabase'in en iyi özellikleri:

Kavramları gruplandırmak ve birbirine bağlamak için görsel kart tabanlı düzenleme

Etiketleme ve çift yönlü bağlantı özellikli hızlı yakalama araçları

Kişisel bilgi yönetimi iş akışları için özel olarak tasarlanmıştır

Masaüstü ve web platformlarında kullanılabilir

Heptabase sınırlamaları:

İşbirliği özellikleri minimum düzeydedir

Mobil uygulama kullanılabilirliği sınırlıdır

Daha büyük araçlara kıyasla daha küçük kullanıcı topluluğu

Heptabase fiyatlandırması:

Temel özelliklere sahip ücretsiz plan

Premium: 11,99 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır

Takım ve kurumsal planlar mevcuttur

Heptabase puanları ve yorumları

Product Hunt: 4,8/5 (60+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Heptabase hakkında ne diyor?

Heptabase ile iki hafta içinde, şimdiye kadar hiç olmadığım kadar iyi not alabildiğimi söyleyebilirim. Mobil uygulama biraz iyileştirildi, ancak hala ciddi ve etkili sınırlamaları var.

Heptabase ile iki hafta içinde, şimdiye kadar hiç olmadığım kadar iyi not alabildiğimi söyleyebilirim. Mobil uygulama biraz iyileştirildi, ancak hala ciddi ve etkili sınırlamaları var.

10. Kapasiteler (AI destekli bilgi yönetimi için en iyisi)

via Kapasiteler

Capacities, AI kullanarak kişisel ve takım bilgi yönetimini geliştirmek için tasarlanmıştır. Geleneksel not alma ile AI destekli içgörüler birleştirerek kullanıcıların bilgileri verimli bir şekilde düzenlemesine, aramasına ve geri getirmesine yardımcı olur.

Platform, doğal dil sorgularını destekler ve ilgili içeriği otomatik olarak ortaya çıkarır, bu da büyük miktarda bilgiyi yöneten bilgi çalışanları için zaman tasarrufu sağlar. AI'ya odaklanması, daha akıllı bilgi erişimi yoluyla verimliliği artırmak isteyenler için ilginç bir seçenek haline getirir.

Kapasitelerin en iyi özellikleri:

Doğal dil anlayışına sahip yapay zeka destekli arama

Akıllı içerik bağlantıları ile merkezi bilgi tabanı

Otomatik etiketleme ve kategorize etme

Paylaşımlı çalışma alanlarına sahip işbirliği araçları

Web ve masaüstü dahil çapraz platform desteği

Kapasite sınırlamaları:

Daha küçük bir kullanıcı tabanına sahip yeni bir araç

En iyi sonuçlar için bazı AI özelliklerinin ayarlanması gerekebilir

Kapasite fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro kapasiteler: 11,99 $/ay

Kapasite Believer: Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla

Kapasite derecelendirmeleri ve yorumlar

Product Hunt: 4,8/5 (130+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Capacities hakkında ne diyor?

Kapasiteleri seviyorum! Tüm notlarım ve bilgi yönetimim için Notion ile birlikte kullanmaya başladım. Ayrıca, benim için neredeyse kullanılamayacak kadar yavaş olan Notion'dan ÇOK DAHA HIZLI yükleniyor.

Kapasiteleri seviyorum! Tüm notlarım ve bilgi yönetimim için Notion ile birlikte kullanmaya başladım. Ayrıca, benim için neredeyse kullanılamayacak kadar yavaş olan Notion'dan ÇOK DAHA HIZLI yükleniyor.

➡️ Daha fazla bilgi: İşbirliğine Dayalı Not Alma Stratejilerini Uygulama

11. Mem. ai (AI destekli not alma ve bilgi yönetimi için en iyisi)

Mem, kullanıcıların notları zahmetsizce yakalamasına, düzenlemesine ve bulmasına yardımcı olmak için AI kullanmaya odaklanır. İçeriğinizi otomatik olarak düzenler, çok fazla manuel etiketleme veya yapılandırma yapmadan fikirler arasında bağlantılar kurar. Bu, akıllı bir not alma deneyimi isteyen bilgi çalışanları ve oluşturucular için uygun bir seçimdir.

Uygulama, hız ve minimalizmi ön plana çıkararak fikirlerin hızlı bir şekilde yakalanmasını ve AI destekli gerçek zamanlı aramayı mümkün kılar. Tasarımı, ilgili içeriği öne çıkararak ve işiniz sırasında ilgili notları yüzeye çıkararak sürekli bilgi birikimini destekler.

Mem'in en iyi özellikleri:

AI destekli otomatik not düzenleme ve bağlantı kurma

Doğal dil girişi ile hızlı yakalama

Gerçek zamanlı AI arama ve içerik önerileri

Verimliliğe odaklanmış minimalist arayüz

Web ve mobil uygulamalarla çapraz platform

Mem sınırlamaları:

İşbirliği seçenekleri rakiplere kıyasla sınırlıdır

Bazı AI özellikleri hala geliştirme aşamasındadır

Aylık fiyat

Mem: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Mem Takımları: Özel fiyatlandırma

Mem puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: N/A

Product Hunt: 3,9/5 (16 yorum)

Mem hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Başından beri Mem kullanıyorum ve hızlı notlar almak ve bilgileri hızlıca bulmak için hala tercihim Mem.

Başından beri Mem'i kullanıyorum ve hızlı notlar almak ve bilgileri hızlıca bulmak için hala tercihim.

12. Milanote (Yaratıcı proje organizasyonu ve görsel not alma için en iyisi)

via Milanote

Milanote, görsel düşünen yaratıcılar için tasarlanmıştır. Mood board'lar, proje planlama ve beyin fırtınası oturumları için ideal olan esnek bir pano tarzı çalışma alanı sunar.

Milanote, doğrusal notlar yerine serbest biçimli bir düzeni destekler, bu da onu görsel hikaye anlatımı ve uzamsal organizasyondan yararlanmak isteyen tasarımcılar, yazarlar ve takımlar için mükemmel hale getirir.

Milanote en iyi özellikler:

Notları, görüntüleri ve bağlantıları düzenlemek için görsel panolar

Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü

Yorumlar ve paylaşım ile gerçek zamanlı işbirliği

Yaratıcı iş akışları için kullanıma hazır şablonlar

Web ve masaüstü platformlarında kullanılabilir

Milanote sınırlamaları:

Sınırlı görev yönetimi yetenekleri

Mobil uygulamalarda çevrimdışı mod yok

Fiyatlandırma bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir

Milanote fiyatlandırması

Ücretsiz

Kişi başına ödeme: 9,99 $/ay

Takım: 10 kişiye kadar aylık 49 ABD doları

Milanote puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Milanote hakkında ne diyor?

Kullanım kolaylığı ve esnekliği çok hoşuma gidiyor. Çeşitli "kartları" istediğiniz gibi serbestçe hareket ettirebilme özelliği, onu birçok farklı amaç için kullanışlı hale getiriyor. Düzenli olmayı seven benim gibi yaratıcı kişiler için çok yararlı. Ancak, telefon uygulamasında panolarınızı görüntülemek o kadar kolay değil çünkü kartlar rastgele bir sırayla görünüyor.

Kullanım kolaylığı ve esnekliği çok hoşuma gidiyor. Çeşitli "kartları" istediğiniz gibi serbestçe hareket ettirebilme özelliği, onu birçok farklı amaç için kullanışlı hale getiriyor. Düzenli olmayı seven benim gibi yaratıcı kişiler için çok yararlı. Ancak, telefon uygulamasında panolarınızı görüntülemek o kadar kolay değil çünkü kartlar rastgele bir sırayla görünüyor.

13. Workflowy (Basit, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen taslak oluşturma için en iyisi)

via Workflowy

Workflowy, iç içe geçmiş listeler aracılığıyla hızlı not alma ve görev düzenleme için tasarlanmış minimalist bir ana hat belirleme aracıdır. Basit arayüzü, özellik açısından zengin uygulamaların karmaşıklığı olmadan hiyerarşik düşünmeye odaklanmayı tercih eden kullanıcılar için idealdir.

Uygulama, kişisel verimlilik, beyin fırtınası ve temiz, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortamda fikirleri yönetmek için mükemmeldir. Hafif, hızlı ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, ancak diğer araçlarda bulunan bazı gelişmiş işbirliği ve AI özellikleri yoktur.

Workflowy'nin en iyi özellikleri:

Ayrıntılı taslaklar için sonsuz iç içe listeler

Hızlı ve minimal arayüz

Kolay düzenleme için etiketler ve filtreler

Web, masaüstü ve mobil uygulamalarla çapraz platform senkronizasyonu

Workflowy sınırlamaları:

Sınırlı işbirliği seçenekleri

Yerleşik AI veya otomasyon yok

Temel biçimlendirme ve zengin medya desteği yok

Workflowy fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Workflowy Pro: 8,99 $/ay

Workflowy puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (25+ yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

Gerçek kullanıcılar Workflowy hakkında ne diyor?

Genel olarak, Workflowy'nin, yönetmek istediğiniz tek şey yapılacaklar listesi, hedefleriniz veya Twitter gönderileri gibi az miktarda metinse harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak, çok sayıda paragraf, resim, video vb. ihtiyacınız varsa, değeri önemli ölçüde düşer.

Genel olarak, Workflowy'nin, yönetmek istediğiniz tek şey yapılacaklar listesi, hedefleriniz veya Twitter gönderileri gibi az miktarda metinse harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak, çok sayıda paragraf, resim, video vb. ihtiyacınız varsa, değeri önemli ölçüde düşer.

Doğru araç fark yaratır

Not alma ve işlerinizi yönetmek için doğru aracı seçmek, gerçekten de tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmakla ilgilidir. Tana, not alma ve verimlilik özelliklerini sağlam bir şekilde bir araya getirirken, buradaki alternatifler, ClickUp ve Capacities gibi güçlü AI özellikleri, Heptabase ve Milanote gibi görsel bir yaklaşım veya Workflowy ve Obsidian gibi basit bir şey istiyorsanız, size birçok seçenek sunar.

Notları, görevleri, AI yardımını ve ekip çalışmasını bir araya getiren hepsi bir arada bir platform istiyorsanız, ClickUp kesinlikle daha yakından bakmaya değer. Ancak daha odaklı veya hafif bir şey tercih ediyorsanız, bu listede herkes için bir şeyler var.

Biraz zaman ayırıp kendinize en uygun olanı keşfedin. Doğru araç, fikirlerinizi nasıl kaydettiğinizi, bilgileri nasıl düzenlediğinizi ve işlerinizi nasıl tamamladığınızı gerçekten değiştirebilir

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