2025'te Not Alma için En İyi 13 Tana Alternatifi

Roam, beni ağ bağlantılı not almaya ve bu harika not alma yöntemine tanıttı. Her şey yerinde ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma. Ancak, piyasadaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında fiyatlandırma modelini beğenmiyorum.