2025'te Not Alma için En İyi 13 Tana Alternatifi

Yapılandırılmış notlar, günlük kayıt ve şık bir ana hatlar tarzı arayüzü ile Tana, bilgileri nasıl düzenleyecekleri konusunda derinlemesine düşünen kişiler için popüler bir araç haline gelmiştir. Oluşturucular, öğrenciler ve bilgi çalışanları için Tana, tek bir not alma uygulamasında yapı ve esneklik sunar.
Ancak Tana etkileyici olsa da, herkes için uygun değildir ve piyasadaki tek seçenek de değildir.
Daha görsel düşünme, AI yardımı, daha iyi görev entegrasyonu veya fikirlerinizi yönetmenin daha basit bir yolunu arıyorsanız, keşfetmeye değer birçok güçlü alternatif var.
Bu blogda, ClickUp gibi hepsi bir arada verimlilik platformlarından Obsidian, Logseq ve Capacities gibi PKM öncelikli araçlara kadar en iyi Tana alternatiflerini keşfedeceğiz. İster bireysel bir oluşturucu ister bir takım olun, iş akışınıza, tarzınıza ve bütçenize uygun bir araç burada mutlaka vardır.
Neden Tana Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?
Tana, yapılandırılmış not alma ve bilgi grafiği oluşturma konusunda öne çıkan bir uygulamadır. Düğüm tabanlı mimarisi ve "her şey bir referanstır" felsefesi, ileri düzey kullanıcılara karmaşık, birbirine bağlı düşünce sistemleri oluşturma özgürlüğü verir. Ancak sınırları da yoktur.
Tana alternatifi aramanın birkaç nedeni şunlardır:
- Zor öğrenme eğrisi: Tana, özellikle geleneksel not alma uygulamalarına alışkın olanlar için zorlayıcı gelebilir
- Sınırlı gerçek zamanlı işbirliği: Tana, kişisel bilgi yönetiminde mükemmeldir, ancak sorunsuz takım ş Akışları veya canlı işbirliği için tasarlanmamıştır
- Özellik kısıtlaması: Tana'nın daha gelişmiş özelliklerinin çoğu ücretli katmanlarda kilitlidir, bu da bütçeye duyarlı kullanıcılar için erişimi zorlaştırır
- Mobil sınırlamalar: Her ne kadar iyileştirilmekte olsa da, mobil deneyim bazı rakiplerin sunduğu kadar gelişmiş ve sezgisel değildir
Bu nedenle, yalnızca güçlü not alma özelliğini desteklemekle kalmayıp aynı zamanda verimlilik, işbirliği ve bilgi yönetimini de güçlendiren en iyi Tana alternatiflerini seçtik.
Tana Alternatiflerine Genel Bakış
Hızlı karşılaştırma yapabilmeniz için, Tana'nın en iyi alternatiflerinin bir özetini aşağıda bulabilirsiniz:
|Araç
|En İyi Özellikler
|En İyisi
|Fiyatlandırma*
|ClickUp
|İç içe sayfalar, görevler + notlar tek bir yerde, AI Notetaker, gerçek zamanlı işbirliği
|Güçlü bir hepsi bir arada çalışma alanına ihtiyaç duyan bireyler, takımlar ve kurumsal müşteriler için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal müşteriler için eklentiler ve özelleştirmeler mevcuttur
|Roam Research
|Çift yönlü bağlantı, günlük notlar, grafik tabanlı arayüz
|Ağ bağlantılı düşünmeyle başarılı olan araştırmacılar ve yazarlar için en iyisi
|Aylık 15 $'dan başlayan fiyatlarla; Ücretsiz plan yok
|Obsidian
|Yerel depolama, Markdown desteği, sağlam eklenti ekosistemi
|Gizlilik odaklı kullanıcılar ve tek başına çalışan bilgi çalışanları için en iyisi
|Kişisel kullanım için ücretsiz; Ücretli planlar 50 $'dan başlar
|Logseq
|Yerel grafik, ana hatlar tabanlı yapı, açık kaynak
|Özelleştirme ve gizliliği tercih eden geliştiriciler ve akademisyenler için en iyisi
|Ücretsiz; Açık kaynak
|Workflowy
|Sonsuz iç içe listeler, temiz arayüz, etiketleme sistemi
|Basit, yapılandırılmış ana hatlara ihtiyaç duyan minimalistler ve solo girişimciler için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan 8,99 $/aydan başlar
|RemNote
|Aralıklı tekrar, bağlantılı notlar, flashcard entegrasyonu
|Bilgilerini korumak isteyen öğrenciler ve yaşam boyu öğrenenler için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Pro özellikler aylık 8 $'dan başlar
|Anytype
|Yerel öncelikli, çevrimdışı öncelikli, grafik tabanlı bilgi işletim sistemi
|Yapılandırılmış kişisel bilgi sistemleri oluşturan gizlilik odaklı oluşturucular için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar yıllık 99 $'dan başlar
|Notion
|Zengin içerik blokları, şablonlar, veritabanları ve entegrasyonlar
|Notları, wiki'leri ve projeleri yöneten çok işlevli takımlar ve tek başına çalışan kullanıcılar için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar
|Coda
|Etkileşimli belgeler, uygulamalar için yapı blokları, veri tabloları
|Belgelerdeki verileri ve iş akışlarını yöneten ürün ve operasyon takımları için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 12 $'dan başlar
|Heptabase
|Görsel not alma, uzamsal tuvalleri, araştırma odaklı özellikler
|Karmaşık fikirleri haritalayan araştırmacılar ve görsel düşünenler için en iyisi
|Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 11,99 $'dan başlar
|Kapasiteler
|Yapay zeka destekli bilgi grafiği, medya gömme, etiketler ve özellikler
|Çeşitli dijital içeriği yöneten oluşturucular ve tek başına çalışan profesyoneller için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli plan 11,99 $/aydan başlar
|Mem
|AI ile desteklenen notlar, akıllı düzenleme, takvim entegrasyonları
|Otomatik, az çaba gerektiren bir not sistemi isteyen meşgul profesyoneller için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar 8,33 $/aydan başlar
|Milanote
|Görsel panolar, sürükle ve bırak arayüzü, yaratıcı dostu şablonlar
|Fikirleri görsel olarak düzenleyen tasarımcılar ve yaratıcı takımlar için en iyisi
|Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 9,99 $'dan başlar
Not Alma için En İyi Tana Alternatifleri
1. ClickUp (Hepsi bir arada verimlilik ve bilgi yönetimi için en iyisi)
ClickUp, tek bir çalışma alanında not alma, görev yönetimi ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak isteyen takımlar ve bireyler için tasarlanmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.
ClickUp ile iç içe geçmiş sayfalara sahip yapılandırılmış belgeler oluşturabilir, görevleri ve notları yan yana yönetebilir ve iş akışınızı hızlandırmak için güçlü AI araçlarından yararlanabilirsiniz.
ClickUp Docs, iç içe geçmiş sayfalarla belgeler oluşturmanıza, düzenlemenize ve paylaşmanıza olanak tanır, böylece bilgi tabanları, toplantı notları veya proje belgeleri oluşturmak kolaylaşır. Görevleri doğrudan Docs'a gömebilir, ilgili belgeleri bağlayabilir ve takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz.
ClickUp'ın AI Notetaker özelliği, toplantı notlarını kaydetmenize, uzun belgeleri özetlemenize ve eylem öğelerini otomatik olarak oluşturmanıza yardımcı olur. Bu özellik, manuel not almaya harcadığınız zamandan tasarruf etmek ve hiçbir şeyi atlamamak isteyen takımlar için özellikle kullanışlıdır.
ClickUp'ın gelişmiş AI asistanı ClickUp Brain, işleri bir adım daha ileriye taşır. Yazma yardımı, akıllı öneriler, sınav hazırlık notlarınızı sıralama, toplantı özetleri oluşturma ve hatta yapışkan notları zengin notlara dönüştürme için kullanabilirsiniz.
ClickUp'ın yerleşik Not Defteri, hızlı fikirleri, yapılacakları veya hatırlatıcıları not almak için mükemmeldir. Notları kolayca eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir veya daha fazla bağlam için Belgelere ekleyebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Görevleri, notları, bilgi tabanlarını ve işbirliği araçlarını tek bir merkezi hub'da bir araya getiren hepsi bir arada çalışma alanı
- ClickUp Bağlantılı Arama to ile tüm çalışma alanınızda içerik, konuşmalar, belgeler veya görevleri hızlıca bulun
- Çeviri desteği Fransızca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Arapça ve daha birçok dil için
- Sürüm geçmişi ve erişim denetimleri değişiklikleri izlemek, paylaşımı yönetmek ve belgeler genelinde içerik güvenliğini sağlamak için
- ClickUp Clips ekranları anında kaydedin ve notlarınızla paylaşarak bağlam ekleyin
- Zengin içerik gömme özelliği, tablolar, yer imleri, PDF'ler, resimler ve dosyalar için destek sunarak dinamik, bilgi dolu notlar oluşturmanızı sağlar
- *liste, Pano ve Takvim gibi özelleştirilebilir görünümler, notlarınızı ve fikirlerinizi iş akışınıza uygun şekilde düzenlemenizi sağlar.
- Google Drive, Slack, Notion ve daha fazlası gibi popüler araçlarla 1.000'den fazla entegrasyon kesintisiz iş akışı bağlantısı için
- Bağlantılı, ölçeklenebilir bir bilgi tabanı oluşturmak ve sürdürmek için şablonlar ve bağlantı özellikleri
💡Pro İpucu: Gündemler, notlar ve eylem öğeleri içeren ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu ile toplantılarınızı kolaylaştırın ve herkes için verimli hale getirin.
ClickUp sınırlamaları:
- Hepsi bir arada platformlara yeni başlayan kullanıcılar için bu durum zorlayıcı olabilir
- Bazı gelişmiş özellikler ücretli planlar gerektirir ve bu da küçük takımlar için pahalı olabilir
- Mobil uygulama, iyileştirme sürecinde olsa da, ağır belgelerle bazen gecikme yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım
Eskiden yazılı notlarımla yaşıyordum, ancak ClickUp'ı iki gün değerlendirdikten sonra, bunun benim için doğru çözüm olduğunu anladım
2. Roam Research (Ağ bağlantılı düşünme ve bağlantılı notlar için en iyisi)
Roam Research, iki yönlü bağlantılar aracılığıyla fikirler arasında bağlantılar kurmaya odaklanan, not almaya doğrusal olmayan bir yaklaşım sunar. Düşünceleri organik bir şekilde yakalamak ve büyüyen bir bilgi ağının parçası olarak yeniden gözden geçirmek isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.
Roam, günlük yazmayı ve notlar arasında doğal ilişkiler kurmayı teşvik eder. Bu, fikirlerin zaman içinde nasıl geliştiğini izlemek ve konular arasındaki kalıpları ortaya çıkarmak isteyen uzun vadeli düşünürler, araştırmacılar, yazarlar ve içerik oluşturucular için özellikle yararlıdır.
Roam Research'ün en iyi özellikleri:
- Notlar arasında bağlamsal ilişkiler oluşturmak için çift yönlü bağlantı
- Tutarlı yazma ve düşünmeyi teşvik eden günlük notlar
- Not bağlantılarını görselleştirmek için grafik görünümü
- Esnek biçimlendirme için Markdown tabanlı düzenleyici
- Hızlı ve yapılandırılmış giriş için ana hatlar stili
Roam Research sınırlamaları:
- Geleneksel klasörler veya yapı arayan kullanıcılar için ideal değildir
- Özellikle mobil cihazlarda sınırlı çevrimdışı erişim
- İşbirliği özellikleri, takım odaklı araçlara kıyasla temel düzeydedir
- Ağ bağlantılı not alma özelliğini ilk kez kullananlar için öğrenmesi zaman alabilir
Roam Research fiyatlandırması:
- Pro: Aylık 15 $
- Believer: 8,33 $/ay
Roam Research puanları ve yorumları
- Product Hunt: 4. 6/5 (80+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Roam Research hakkında ne diyor?
Roam, beni ağ bağlantılı not almaya ve bu harika not alma yöntemine tanıttı. Her şey yerinde ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma. Ancak, piyasadaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında fiyatlandırma modelini beğenmiyorum.
Roam beni ağ bağlantılı not almaya ve bu harika not alma yöntemine tanıttı. Her şey çok net ve rastgele özelliklerle zaman kaybetmiyorsunuz. Basit ve temiz not alma. Ancak, piyasadaki diğer araçlarla karşılaştırıldığında fiyatlandırma modelini beğenmiyorum.
📖 Daha Fazla Bilgi: Farklı Kullanım Durumları için Etkili Not Alma Yöntemleri (Örnekler ve Şablonlar ile)
3. Obsidian (Eklentilerle yerel bilgi yönetimi için en iyisi)
Obsidian, tüm verileriniz ve iş akışlarınız üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyorsanız iyi bir seçimdir. Yerel öncelikli bir yaklaşımla tasarlanmıştır, yani notlarınız bulutta değil doğrudan cihazınızda saklanır. Bu, gizliliğe öncelik veren veya sınırlama olmadan çevrimdışı çalışmak isteyen kullanıcılar için cazip hale getirir.
Uygulama son derece modülerdir ve güçlü bir topluluk, işlevselliğini geleneksel not almayı ötesine taşıyan eklentiler sunmaktadır.
Obsidian'ın en iyi özellikleri:
- Tam markdown desteği ile yerel depolama
- Bilgi haritalama için çift yönlü bağlantılar ve grafik görünümü
- Çevrimdışı erişim ve tam veri sahipliği
- Özelleştirilebilir temalar ve düzenler
Obsidian sınırlamaları:
- Yerleşik görev yönetimi yok
- Yerel işbirliği özelliği yoktur
- Kurulum ve özelleştirme, yeni kullanıcılar için zaman alıcı olabilir
📖 Ayrıca Okuyun: Not Alma için En İyi Obsidian Alternatifleri
Obsidian fiyatlandırması:
- Kişisel kullanım: Sonsuza kadar ücretsiz
- Ticari kullanım: Kullanıcı başına yıllık 50 ABD doları
- Obsidian Sync: Aylık 8 $
- Obsidian Publish: Aylık 16 $
Obsidian puanları ve yorumları:
- G2: Yorum bulunmamaktadır
- Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Obsidian hakkında ne diyor?
Obsidian'ın metin odaklı görevler için ideal olduğunu düşünüyorum ve not alma ve günlük görev izleme konusunda mükemmeldir. Ancak, form oluşturma özelliği eksik, bu benim için bir dezavantaj olabilir. Takım işbirliğini kurmak da kolay değil, sorunsuz grup çalışması için kesintisiz entegrasyon eksik.
Obsidian'ın metin odaklı görevler için ideal olduğunu düşünüyorum ve not alma ve günlük görev izleme konusunda mükemmeldir. Ancak, form oluşturma özelliği eksik, bu benim için bir dezavantaj olabilir. Takım işbirliğini ayarlamak da kolay değil, sorunsuz grup çalışması için kesintisiz entegrasyon eksik.
📖 Daha Fazla Bilgi: Bir Videodan Profesyonel Gibi Not Almak
4. Logseq (Yerel taslak oluşturma ve kişisel bilgi tabanları için en iyisi)
Logseq, notlarınızı yerel olarak depolayan, gizlilik odaklı, açık kaynaklı bir not alma uygulamasıdır. Veri kontrolü isteyen ve fikirlerini düzenlemek için ana hatları belirleme tarzı bir yaklaşımı tercih eden kullanıcılar için idealdir.
Uygulama, kişisel bilgi tabanları oluşturan veya çevrimdışı erişimi ve metin odaklı bir ş Akışı tercih eden kişiler için özellikle uygundur.
Logseq'in en iyi özellikleri:
- Markdown veya Org modu desteği ile yerel depolama
- Sürekli bilgi birikimi için günlük günlükler
- Bağlamsal gezinme için çift yönlü bağlantı ve grafik görünümü
- Çalışma akışları için yerleşik flash kartlar ve aralıklı tekrarlar
Logseq sınırlamaları:
- Arayüz bazı kullanıcılar için minimal veya teknik gelebilir
- Mobil uygulama hala geliştirilmektedir
- Eklenti ekosistemi rakiplere kıyasla daha küçüktür
Logseq fiyatlandırması:
- Ücretsiz (açık kaynak)
Logseq puanları ve yorumları
- G2: Yok
- Capterra: N/A
Gerçek kullanıcılar Logseq hakkında ne diyor?
Logseq teoride mükemmel, pratikte ise acı verici. Güçlü, yerel öncelikli, markdown tabanlı bir ana hat belirleyici, ancak grafiğiniz büyüdüğünde performans düşer ve yapılandırılmış veriler karışır.
Logseq teoride mükemmel, pratikte ise acı verici. Güçlü, yerel öncelikli, markdown tabanlı bir ana hat belirleyici, ancak grafiğiniz büyüdüğünde performans düşer ve yapılandırılmış veriler karışır.
📖 Daha Fazla Bilgi: Notlarda Paylaşım ve İşbirliği
5. RemNote (Entegre not alma ve aralıklı tekrar için en iyisi)
RemNote, not almayı aralıklı tekrar yoluyla aktif hatırlama ile birleştirmek isteyen öğrenciler ve bilgi çalışanları için tasarlanmıştır. Notları doğrudan flash kartlara bağlayarak kullanıcıların bilgileri hatırlamasına yardımcı olmaya odaklanır, bu da onu karmaşık öğrenme materyallerini yöneten herkes için sağlam bir seçim haline getirir.
Uygulama, hiyerarşik ana hatları ve çift yönlü bağlantıları destekleyerek kullanıcıların birbirine bağlı bilgi tabanları oluşturmasına olanak tanır. Yaklaşımı, not alma ve çalışmayı tek bir platformda birleştirerek, anahtar kavramları zaman içinde daha verimli bir şekilde hatırlamanıza yardımcı olur.
RemNote'un en iyi özellikleri:
- Notlar içinde entegre aralıklı tekrar flash kartları
- Belge etiketleme ve geri bağlantı desteği
- Senkronizasyon seçenekleriyle çevrimdışı erişim
RemNote sınırlamaları:
- Kullanıcı arayüzü yeni kullanıcılar için karmaşık gelebilir
- İşbirliği özellikleri sınırlıdır
RemNote puanları ve yorumları
- Product Hunt: 4,7/5 (250+ yorum)
Gerçek kullanıcılar RemNote hakkında ne diyor?
Bu uygulamanın konseptini ve fonksiyonlarını çok seviyorum, ancak dürüst olmak gerekirse, kullanıcı arayüzünün gerçekten daha fazla geliştirilmesi gerekiyor.
Bu uygulamanın konseptini ve fonksiyonlarını çok seviyorum, ancak dürüst olmak gerekirse, kullanıcı arayüzünün gerçekten daha fazla iyileştirilmesi gerekiyor.
📮 ClickUp Insight: Kullanıcıların %34'ü AI sistemlerine tam güvenle çalışırken, biraz daha büyük bir grup (%38) "güven ama doğrula" yaklaşımını sürdürüyor. İş bağlamınıza aşina olmayan bağımsız bir araç, genellikle yanlış veya tatmin edici olmayan yanıtlar verme riski daha yüksektir. Bu nedenle, çalışma alanınız ve entegre üçüncü taraf araçlar arasında proje yönetimi, bilgi yönetimi ve işbirliğini birbirine bağlayan yapay zeka ClickUp Brain'i geliştirdik.
Anahtar vergisi olmadan bağlamsal yanıtlar alın ve Seequent'teki müşterilerimiz gibi iş verimliliğinizde 2-3 kat artış yaşayın.
6. Anytype (Merkezi olmayan bilgi yönetimi ve gizlilik için en iyisi)
Anytype, gizlilik ve güvenlik ön planda tutularak geliştirilmiş merkezi olmayan bir not alma ve bilgi yönetimi uygulamasıdır. Verilerinizi yerel olarak depolar ve eşler arası senkronizasyon sağlar, bu da bulut tabanlı depolamadan kaçınmak ve bilgileri üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen kullanıcılar için cazip bir seçenek haline getirir.
Uygulama, zengin içerik türlerini ve özelleştirilebilir şablonları destekler, merkezi sunuculara bağlı kalmadan projeleri, notları ve iş akışlarını düzenlemek için esnek yollar arayan oluşturucular ve takımlar için caziptir.
Anytype'ın en iyi özellikleri:
- Gizlilik için merkezi olmayan, eşler arası senkronizasyon
- Uçtan uca şifreleme ile yerel depolama
- Zengin içerik blokları ve özelleştirilebilir şablonlar
- Notlar arasındaki ilişkileri görselleştirmek için grafik görünümü
- Çapraz platform desteği (masaüstü ve mobil)
Anytype sınırlamaları:
- Hala aktif geliştirme aşamasında olduğundan bazı özellikler eksiktir
- İşbirliği araçları şu anda sınırlıdır
Anytype fiyatlandırması
- Explorer: Ücretsiz
- Oluşturucu: Yıllık 99 $
- Co-Creator: 3 yıl için 299 $
Anytype puanları ve yorumları
- Product Hunt: 4,8/5 (200+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Anytype hakkında ne diyor ?
Aralık ayından beri kullanıyorum ve Anytype'ın yaptıklarını çok beğendiğimi söylemeliyim! Burada orada küçük hatalar var ama harika bir deneyim ve çok ferahlatıcı bir kullanıcı arayüzü.
Aralık ayından beri kullanıyorum ve Anytype'ın yaptıklarını çok beğendiğimi söylemeliyim! Burada orada küçük hatalar var ama harika bir deneyim ve çok ferahlatıcı bir kullanıcı arayüzü.
7. Notion (Özelleştirilebilir çalışma alanları ve basit veritabanı yönetimi için en iyisi)
Notion, özelleştirilebilir çalışma alanlarıyla bilinen çok yönlü bir işbirliğine dayalı not alma aracıdır. Notları, veritabanlarını ve proje yönetimi özelliklerini tek bir platformda birleştirir. Kullanıcılar, birbirine bağlı sayfalar oluşturabilir, projeleri izleyebilir ve çeşitli görünüm seçeneklerini kullanarak içeriği düzenleyebilir.
Ayrıca, iş akışlarını kolaylaştırmak ve takım işbirliğini geliştirmek için önceden oluşturulmuş şablonlar da içerir. Ek olarak, Notion'un yerleşik AI'sı notları verimli bir şekilde arama, özetleme ve çevirme gibi görevlerde yardımcı olur.
Notion'un en iyi özellikleri:
- Kolay içerik düzenleme için sürükle ve bırak blok düzenleyici
- Birden fazla görünüm seçeneğine sahip basit veritabanları
- Topluluk tarafından oluşturulan çok çeşitli şablonlar
- Yorumlama ile gerçek zamanlı işbirliği
- Web ve uygulamalar aracılığıyla çapraz platform desteği
Notion sınırlamaları:
- Çevrimdışı işlevsellik temel özellik
- Sınırlı otomasyon ve görev yönetimi özellikleri
Notion fiyatlandırması:
- Ücretsiz
- Plus: Koltuk başına aylık 12 $
- İş: Koltuk başına aylık 18 ABD doları
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
- Notion AI: Üye başına aylık 10 ABD doları
Notion derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (5.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.400+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?
Belgeye notlar bırakabilmeyi sevdim. Başka biri projeye değişiklik yaptığında veya ekleme yaptığında her zaman bize bildirim geliyordu. Herkesi aynı sayfada tutmanın kolay bir yoluydu. Ancak Notion çok kullanıcı dostu değildi. Takımımızın programı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi biraz zaman aldı.
Belgeye notlar bırakabilmeyi sevdim. Başka biri projeye değişiklik yaptığında veya ekleme yaptığında her zaman bize bildirim geliyordu. Herkesi aynı sayfada tutmanın kolay bir yoluydu. Ancak Notion çok kullanıcı dostu değildi. Takımımızın programı etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmesi biraz zaman aldı.
8. Coda (Belge odaklı iş akışları ve özelleştirilebilir yapı blokları için en iyisi)
Coda, belgeleri ve elektronik tabloları, kullanıcıların etkileşimli öğelerle özel iş akışları oluşturabilecekleri esnek bir platformda birleştirir. Birden fazla bağlantısız araca bağlı kalmadan, belirli süreçlere özel çözümler oluşturmak isteyen takımlar ve bireyler için uygundur.
Modüler yaklaşımıyla Coda, tabloları, düğmeleri ve formülleri doğrudan belgelere gömme olanağı sunarak, anlatı içeriğinin yanı sıra karmaşık verileri yönetmek için de kullanışlıdır.
Coda'nın en iyi özellikleri:
- Tablolar, düğmeler ve formüller içeren modüler belgeler
- Çeşitli harici uygulamalar ve hizmetlerle entegrasyon
- Proje yönetimi, planlama ve dokümantasyon için şablonlar
- Gerçek zamanlı işbirliği ve yorumlama
- Web ve mobil uygulamalar aracılığıyla çapraz platform erişimi
Coda sınırlamaları:
- Karmaşık belgeler oluşturmak için daha dik öğrenme eğrisi
- Sınırlı çevrimdışı destek
- Daha büyük takımlar için fiyatlar yüksek olabilir
Coda fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Belge Oluşturucu başına aylık 12 $
- Takım: Belge Oluşturucu başına aylık 36 $
- Enterprise: Özel fiyatlandırma
Coda puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (450+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Coda hakkında ne diyor?
Tonlarca olasılık sunar. Belgeler yazabilir, (karmaşık) tablolar oluşturabilir, sayfaların içinde sayfalar oluşturabilir, kişilerden ve sayfalardan bahsedebilir, miro, google e-tablolar/dokümanlar/vb. ile entegre edebilir, resimler ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. Bazı özellikler ve olasılıklar çok net ve sezgisel değildir. Arayüzü çok kullanıcı dostu olmasına rağmen, belirli fonksiyonların nasıl kullanıldığını anlamanız gerekir.
Tonlarca olasılık sunar. Belgeler yazabilir, (karmaşık) tablolar oluşturabilir, sayfaların içinde sayfalar oluşturabilir, kişilerden ve sayfalardan bahsedebilir, miro, google e-tablolar/dokümanlar/vb. ile entegre edebilir, resimler ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. Bazı özellikler ve olasılıklar çok net ve sezgisel değildir. Arayüzü çok kullanıcı dostu olmasına rağmen, belirli fonksiyonların nasıl kullanıldığını anlamanız gerekir.
9. Heptabase (Görsel düşünme ve bilgi haritalama için en iyisi)
Heptabase, görsel düşünmeyle başarılı olan oluşturucular, araştırmacılar ve bilgi çalışanları için tasarlanmıştır. Not almaya benzersiz bir uzamsal yaklaşım sunarak, kullanıcıların beyaz tahta tarzı bir arayüzde kartlar kullanarak fikirlerini düzenlemelerine olanak tanır.
Bu görsel düzen, karmaşık konuları basitleştirerek bilgileri keşfetmeyi, bağlantı kurmayı ve üzerinde düşünmeyi kolaylaştırır.
Heptabase'in en iyi özellikleri:
- Kavramları gruplandırmak ve birbirine bağlamak için görsel kart tabanlı düzenleme
- Etiketleme ve çift yönlü bağlantı özellikli hızlı yakalama araçları
- Kişisel bilgi yönetimi iş akışları için özel olarak tasarlanmıştır
- Masaüstü ve web platformlarında kullanılabilir
Heptabase sınırlamaları:
- İşbirliği özellikleri minimum düzeydedir
- Mobil uygulama kullanılabilirliği sınırlıdır
- Daha büyük araçlara kıyasla daha küçük kullanıcı topluluğu
Heptabase fiyatlandırması:
- Temel özelliklere sahip ücretsiz plan
- Premium: 11,99 $/ay, yıllık olarak faturalandırılır
- Takım ve kurumsal planlar mevcuttur
Heptabase puanları ve yorumları
- Product Hunt: 4,8/5 (60+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Heptabase hakkında ne diyor?
Heptabase ile iki hafta içinde, şimdiye kadar hiç olmadığım kadar iyi not alabildiğimi söyleyebilirim. Mobil uygulama biraz iyileştirildi, ancak hala ciddi ve etkili sınırlamaları var.
Heptabase ile iki hafta içinde, şimdiye kadar hiç olmadığım kadar iyi not alabildiğimi söyleyebilirim. Mobil uygulama biraz iyileştirildi, ancak hala ciddi ve etkili sınırlamaları var.
10. Kapasiteler (AI destekli bilgi yönetimi için en iyisi)
Capacities, AI kullanarak kişisel ve takım bilgi yönetimini geliştirmek için tasarlanmıştır. Geleneksel not alma ile AI destekli içgörüler birleştirerek kullanıcıların bilgileri verimli bir şekilde düzenlemesine, aramasına ve geri getirmesine yardımcı olur.
Platform, doğal dil sorgularını destekler ve ilgili içeriği otomatik olarak ortaya çıkarır, bu da büyük miktarda bilgiyi yöneten bilgi çalışanları için zaman tasarrufu sağlar. AI'ya odaklanması, daha akıllı bilgi erişimi yoluyla verimliliği artırmak isteyenler için ilginç bir seçenek haline getirir.
Kapasitelerin en iyi özellikleri:
- Doğal dil anlayışına sahip yapay zeka destekli arama
- Akıllı içerik bağlantıları ile merkezi bilgi tabanı
- Otomatik etiketleme ve kategorize etme
- Paylaşımlı çalışma alanlarına sahip işbirliği araçları
- Web ve masaüstü dahil çapraz platform desteği
Kapasite sınırlamaları:
- Daha küçük bir kullanıcı tabanına sahip yeni bir araç
- En iyi sonuçlar için bazı AI özelliklerinin ayarlanması gerekebilir
Kapasite fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro kapasiteler: 11,99 $/ay
- Kapasite Believer: Aylık 14,99 $'dan başlayan fiyatlarla
Kapasite derecelendirmeleri ve yorumlar
- Product Hunt: 4,8/5 (130+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Capacities hakkında ne diyor?
Kapasiteleri seviyorum! Tüm notlarım ve bilgi yönetimim için Notion ile birlikte kullanmaya başladım. Ayrıca, benim için neredeyse kullanılamayacak kadar yavaş olan Notion'dan ÇOK DAHA HIZLI yükleniyor.
Kapasiteleri seviyorum! Tüm notlarım ve bilgi yönetimim için Notion ile birlikte kullanmaya başladım. Ayrıca, benim için neredeyse kullanılamayacak kadar yavaş olan Notion'dan ÇOK DAHA HIZLI yükleniyor.
➡️ Daha fazla bilgi: İşbirliğine Dayalı Not Alma Stratejilerini Uygulama
11. Mem. ai (AI destekli not alma ve bilgi yönetimi için en iyisi)
Mem, kullanıcıların notları zahmetsizce yakalamasına, düzenlemesine ve bulmasına yardımcı olmak için AI kullanmaya odaklanır. İçeriğinizi otomatik olarak düzenler, çok fazla manuel etiketleme veya yapılandırma yapmadan fikirler arasında bağlantılar kurar. Bu, akıllı bir not alma deneyimi isteyen bilgi çalışanları ve oluşturucular için uygun bir seçimdir.
Uygulama, hız ve minimalizmi ön plana çıkararak fikirlerin hızlı bir şekilde yakalanmasını ve AI destekli gerçek zamanlı aramayı mümkün kılar. Tasarımı, ilgili içeriği öne çıkararak ve işiniz sırasında ilgili notları yüzeye çıkararak sürekli bilgi birikimini destekler.
Mem'in en iyi özellikleri:
- AI destekli otomatik not düzenleme ve bağlantı kurma
- Doğal dil girişi ile hızlı yakalama
- Gerçek zamanlı AI arama ve içerik önerileri
- Verimliliğe odaklanmış minimalist arayüz
- Web ve mobil uygulamalarla çapraz platform
Mem sınırlamaları:
- İşbirliği seçenekleri rakiplere kıyasla sınırlıdır
- Bazı AI özellikleri hala geliştirme aşamasındadır
Aylık fiyat
- Mem: Kullanıcı başına aylık 14,99 $
- Mem Takımları: Özel fiyatlandırma
Mem puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
- Product Hunt: 3,9/5 (16 yorum)
Mem hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?
Başından beri Mem kullanıyorum ve hızlı notlar almak ve bilgileri hızlıca bulmak için hala tercihim Mem.
Başından beri Mem'i kullanıyorum ve hızlı notlar almak ve bilgileri hızlıca bulmak için hala tercihim.
12. Milanote (Yaratıcı proje organizasyonu ve görsel not alma için en iyisi)
Milanote, görsel düşünen yaratıcılar için tasarlanmıştır. Mood board'lar, proje planlama ve beyin fırtınası oturumları için ideal olan esnek bir pano tarzı çalışma alanı sunar.
Milanote, doğrusal notlar yerine serbest biçimli bir düzeni destekler, bu da onu görsel hikaye anlatımı ve uzamsal organizasyondan yararlanmak isteyen tasarımcılar, yazarlar ve takımlar için mükemmel hale getirir.
Milanote en iyi özellikler:
- Notları, görüntüleri ve bağlantıları düzenlemek için görsel panolar
- Sezgisel sürükle ve bırak arayüzü
- Yorumlar ve paylaşım ile gerçek zamanlı işbirliği
- Yaratıcı iş akışları için kullanıma hazır şablonlar
- Web ve masaüstü platformlarında kullanılabilir
Milanote sınırlamaları:
- Sınırlı görev yönetimi yetenekleri
- Mobil uygulamalarda çevrimdışı mod yok
- Fiyatlandırma bireysel kullanıcılar için pahalı olabilir
Milanote fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kişi başına ödeme: 9,99 $/ay
- Takım: 10 kişiye kadar aylık 49 ABD doları
Milanote puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)
Gerçek kullanıcılar Milanote hakkında ne diyor?
Kullanım kolaylığı ve esnekliği çok hoşuma gidiyor. Çeşitli "kartları" istediğiniz gibi serbestçe hareket ettirebilme özelliği, onu birçok farklı amaç için kullanışlı hale getiriyor. Düzenli olmayı seven benim gibi yaratıcı kişiler için çok yararlı. Ancak, telefon uygulamasında panolarınızı görüntülemek o kadar kolay değil çünkü kartlar rastgele bir sırayla görünüyor.
Kullanım kolaylığı ve esnekliği çok hoşuma gidiyor. Çeşitli "kartları" istediğiniz gibi serbestçe hareket ettirebilme özelliği, onu birçok farklı amaç için kullanışlı hale getiriyor. Düzenli olmayı seven benim gibi yaratıcı kişiler için çok yararlı. Ancak, telefon uygulamasında panolarınızı görüntülemek o kadar kolay değil çünkü kartlar rastgele bir sırayla görünüyor.
13. Workflowy (Basit, dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen taslak oluşturma için en iyisi)
Workflowy, iç içe geçmiş listeler aracılığıyla hızlı not alma ve görev düzenleme için tasarlanmış minimalist bir ana hat belirleme aracıdır. Basit arayüzü, özellik açısından zengin uygulamaların karmaşıklığı olmadan hiyerarşik düşünmeye odaklanmayı tercih eden kullanıcılar için idealdir.
Uygulama, kişisel verimlilik, beyin fırtınası ve temiz, dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortamda fikirleri yönetmek için mükemmeldir. Hafif, hızlı ve cihazlar arasında senkronizasyon sağlar, ancak diğer araçlarda bulunan bazı gelişmiş işbirliği ve AI özellikleri yoktur.
Workflowy'nin en iyi özellikleri:
- Ayrıntılı taslaklar için sonsuz iç içe listeler
- Hızlı ve minimal arayüz
- Kolay düzenleme için etiketler ve filtreler
- Web, masaüstü ve mobil uygulamalarla çapraz platform senkronizasyonu
Workflowy sınırlamaları:
- Sınırlı işbirliği seçenekleri
- Yerleşik AI veya otomasyon yok
- Temel biçimlendirme ve zengin medya desteği yok
Workflowy fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Workflowy Pro: 8,99 $/ay
Workflowy puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (25+ yorum)
- Capterra: Yeterli yorum yok
Gerçek kullanıcılar Workflowy hakkında ne diyor?
Genel olarak, Workflowy'nin, yönetmek istediğiniz tek şey yapılacaklar listesi, hedefleriniz veya Twitter gönderileri gibi az miktarda metinse harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak, çok sayıda paragraf, resim, video vb. ihtiyacınız varsa, değeri önemli ölçüde düşer.
Genel olarak, Workflowy'nin, yönetmek istediğiniz tek şey yapılacaklar listesi, hedefleriniz veya Twitter gönderileri gibi az miktarda metinse harika bir araç olduğunu düşünüyorum. Ancak, çok sayıda paragraf, resim, video vb. ihtiyacınız varsa, değeri önemli ölçüde düşer.
Doğru araç fark yaratır
Not alma ve işlerinizi yönetmek için doğru aracı seçmek, gerçekten de tarzınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı bulmakla ilgilidir. Tana, not alma ve verimlilik özelliklerini sağlam bir şekilde bir araya getirirken, buradaki alternatifler, ClickUp ve Capacities gibi güçlü AI özellikleri, Heptabase ve Milanote gibi görsel bir yaklaşım veya Workflowy ve Obsidian gibi basit bir şey istiyorsanız, size birçok seçenek sunar.
Notları, görevleri, AI yardımını ve ekip çalışmasını bir araya getiren hepsi bir arada bir platform istiyorsanız, ClickUp kesinlikle daha yakından bakmaya değer. Ancak daha odaklı veya hafif bir şey tercih ediyorsanız, bu listede herkes için bir şeyler var.
Biraz zaman ayırıp kendinize en uygun olanı keşfedin. Doğru araç, fikirlerinizi nasıl kaydettiğinizi, bilgileri nasıl düzenlediğinizi ve işlerinizi nasıl tamamladığınızı gerçekten değiştirebilir
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