Notion Mail ve Gmail: 2025'te Hangi E-posta Platformu Kazanacak?

Haftanın sprintlerini planlarken, ding!, başka bir e-posta sizi işinizden alıkoyar. 📧

Ama tek bir tane değil. Gelen kutunuz e-postalarla dolup taşıyor: bir belge bağlantısı, bir görev güncellemesi ve neden abone olduğunuzu hatırlamadığınız bir haber bülteni.

Notion Mail, e-postaları çalışma alanınızla birleştirerek bu günlük sıkıntıları ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Ancak Gmail de tamamen eskimiş sayılmaz; hızlı, güvenilir ve hala milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Peki, Notion Mail ve Gmail arasındaki bu karşılaştırmada kim kazanacak? Hadi öğrenelim. 🎯

Notion Mail nedir?

notion Mail aracılığıyla

Notion Mail, Notion çalışma alanınızda e-posta yönetimini doğrudan kolaylaştıran entegre bir e-posta aracıdır. Platformdan ayrılmadan e-postaları doğrudan görüntüleyebilir, gönderebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Bu araç, Gmail hesabınızı görevlerle iletişimi senkronize etmek için bağlar. E-postaları sayfalara gömebilir, görevlere bağlayabilir veya konuları eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürebilirsiniz.

🔍 Biliyor muydunuz? E-posta pazarlamacılarının %77'si, konu satırlarını kişiselleştirmenin e-posta performansını doğrudan artırdığını bildiriyor.

Notion Mail özellikleri

İşte verimliliği artırabilecek bu e-posta yönetim yazılımının bazı özellikleri. 💁

Özellik #1: AI destekli otomatik etiketleme

Notion AI ile gelen kutunuzu düzenleyin

Notion AI'yı, basit, insan benzeri talimatlar kullanarak gelen e-postaları otomatik olarak etiketleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. "Bana doğrudan gönderilen e-postaları etiketle, haber bültenlerini değil" deyin, işini yapacaktır.

Etiketledikten sonra, kenar çubuğunda özel görünümler oluşturabilir, e-postaları gönderenden aciliyetine kadar her şeye göre düzenleyebilirsiniz. Bu, normal klasör ve filtrelerin ötesinde, gelen kutunuzu kontrol etmenin akıllı bir yoludur.

🔍 Biliyor muydunuz? Ağustos 1991' de astronot Shannon Lucid , AppleLink yazılımını kullanarak Space Shuttle Atlantis'ten uzaydan ilk e-postayı gönderdi.

Özellik #2: Veritabanı tarzı özellikler ve filtreleme

Notion Mail'de özel etiketlerle gelen kutunuzu filtreleyin

Notion'un geri kalanı gibi, Notion Mail de e-postaları veri gibi ele alır. Her e-postaya özellikler ekleyebilir (durum, öncelik veya hatta etiketler gibi) ve ardından bunları temel alarak sıralayabilir, gruplandırabilir veya filtreleyebilirsiniz.

Takip işlemlerini izlemeniz veya yüksek öncelikli mesajları görünür tutmanız mı gerekiyor? Sorun değil. Gönderen, anahtar kelimeler, ek dosyalar veya özel özellikleriniz gibi her şeye göre filtre uygulayabilirsiniz.

Özellik #3: Zengin biçimlendirme ve AI destekli yazma

Notion AI ile e-posta yanıtları yazın

Notion Mail'de e-posta yazmak, Notion belgesi oluşturmak gibidir. Başlıklar, onay kutuları, açıklama kutuları ve hatta renkler kullanabilirsiniz.

Bu, özellikle takım iletişimi için düşünceleri düzenlemeyi, eylem öğelerini paylaşmayı veya mesajlarınızı daha ilgi çekici hale getirmeyi kolaylaştırır.

Ayrıca, Notion AI, çalışma alanınızdan verileri çekerek size veya markanıza uygun AI e-posta yanıtları yazmanıza yardımcı olur. E-postalar geldikçe otomatik olarak yanıt önerileri sunacak ve yazma becerilerinizi geliştirecek şekilde bile ayarlayabilirsiniz.

Notion Mail fiyatlandırması

Ücretsiz plan

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

(Notion Mail, ayrı bir abonelik olarak değil, Notion planınızın bir parçası olarak sunulur)*

🧠 İlginç Bilgi: E-postaları kontrol etmek kelimenin tam anlamıyla nefesinizi kesebilir. Ekran apnesi, özellikle stresli mesajları okurken bilinçsizce nefesinizi tutmanızdır. Bu gerçek bir durumdur ve odaklanmanızı ve enerjinizi bozar.

Gmail nedir?

gmail aracılığıyla

Gmail, Google'ın yaygın olarak kullanılan e-posta platformudur ve güçlü arama ve akıllı düzenleme özellikleriyle hızlı ve güvenilir iletişim için tasarlanmıştır. E-posta arama ve spam filtreleme gibi özelliklerle sorunsuz iletişimi kolaylaştırır.

Bu araç, Google Drive, Takvim ve Meet gibi diğer Google hizmetlerine bağlanır ve web tarayıcıları, mobil uygulamalar ve üçüncü taraf e-posta istemcileri aracılığıyla erişilebilir.

Gmail ayrıca birden fazla hesabı destekler ve gelişmiş bir gelen kutusu deneyimi sunar.

🧠 İlginç Bilgi: "E-posta" terimi ilk olarak 1979 yılında, bugün kullandığımız sistemin ilk sürümünü icat ettiğini iddia eden Amerikalı programcı Shiva Ayyadurai tarafından kullanıldı. İddiası tartışmalı olsa da, terim yaygın olarak kullanılmaya devam etti.

Gmail özellikleri

İşte keşfedebileceğiniz bazı Gmail özellikleri. 👇

Özellik #1: AI yanıtları ve gelen kutusu temizleme

Gmail'de sizin için yazmak için AI'yı kullanın

Gmail'in en yeni özelliği, AI asistanı Gemini'nin bağlam farkında yazma yardımı. Gelen kutunuz dolduğunda ve konuşmaları devam ettirmeniz gerektiğinde çok zaman kazandırır.

Ayrıca platformda otomatik yönlendirme ayarlayabilirsiniz.

Bahar temizliği mi yapmanız gerekiyor? Gemini'den "geçen yılın tüm okunmamış promosyonlarını" silmesini veya zaten göz attığınız haber bültenlerini arşivlemesini isteyin. Asistan bu sıkıcı işleri sizin yerinize yapar, böylece "sil" düğmesine tıklamak için daha az zaman harcarsınız.

Özellik #2: Sorunsuz planlama ve esnek görüntüleme

Gmail'den çıkmadan etkinlikler planlayın

Bir e-posta takvim alanına kaymaya başladığında, Gmail bunu fark eder. Konuya yapıştırmaya hazır, ücretsiz zaman dilimlerinizi gösteren küçük bir panel açılır. Müşteriler bir zaman seçer, siz onaylarsınız ve herkesin takvimleri güncellenir.

Ayrıca, esnek görünüm seçenekleri de elde edersiniz.

Ekrana istediğiniz kadar mesaj sığdırmak için Ön Tanımlı, Rahat veya Kompakt görünümü seçin. Listeyi tararken mesajları okumak için Önizleme Bölmesini açın. Daha az tıklama, daha hızlı sıralama.

Özellik #3: Güçlü e-posta düzenleme ve görev yönetimi

Eylem öğelerini e-postanıza bağlamak için Google Görevler oluşturun

Etiketler, klasörler gibi çalışır, ancak daha iyidir. Bir e-postayı birden fazla etiketle etiketleyebilir, renk kodlarıyla işaretleyebilir ve bugün ihtiyacınız olmayanları gizleyebilirsiniz. Yıldızlar önemli olanları işaretler ve filtreler, spam ve düşük öncelikli öğeleri otomatik olarak gizler.

Ve tek bir dokunuşla, bir e-postayı göreve dönüştürebilirsiniz; bu görev Google Görevler'e ve Takvim'inize eklenir. Son tarihler, hatırlatıcılar ve takipler sizinle birlikte seyahat eder; uygulamalar arasında hiçbir şey kaybolmaz.

Gmail fiyatlandırması

Ücretsiz plan

İşletme Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 14 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

(Gmail fiyatları Google Çalışma Alanı fiyat planlarına dahildir)*

🔍 Biliyor muydunuz? 2012 yılında, Barack Obama'nın kampanya takımı bağış oranlarını optimize etmek için her e-postada 50'den fazla konu satırı testi kullandı. En başarılı konu satırı neydi? Tek bir kelime: "Hey. "

Notion Mail ve Gmail: Özellik Karşılaştırması

İletişimi basitleştirmek için Notion Mail ile Gmail'i karşılaştırıyorsanız, bunların farklı yaklaşımları olduğu açıktır. Biri çalışma alanı entegrasyonu ve özelleştirmeye odaklanırken, diğeri yapay zeka ve güvenilirlikle avantajını artırıyor.

Bu iki e-posta verimlilik aracını birbirinden ayıran özellikleri inceleyelim. ⚒️

Kriterler Notion Mail Gmail Platform desteği Web, Mac uygulaması Web, Android, iOS, Outlook, Apple Mail ve Thunderbird gibi masaüstü müşterileri Hesap desteği Yalnızca Gmail veya Google hesaplarıyla çalışır IMAP/POP aracılığıyla Gmail ve harici hesapları destekler Arayüz ve tasarım Temiz, Notion tarzı kullanıcı arayüzü, blok düzenleyici, özelleştirilebilir veritabanı stili görünümler Klasik Gmail arayüzü, özel temalar ve konuşma konuları Gelen kutusu düzenleme Filtreler ve gruplama ile özelleştirilebilir "görünümler", AI otomatik etiketler ve paylaşılan gelen kutusu yok Etiketler, Birincil, Sosyal ve Promosyonlar gibi kategoriler, özel filtreler, sekmeler ve birleşik gelen kutusu AI özellikleri Düzenleme, etiketleme, yanıt taslağı oluşturma, Notion sayfalarına referans verme için AI Taslak oluşturma, özetleme, arama ve toplantı önerileri için Gemini AI Entegrasyonlar Notion Takvim ve Notion çalışma alanı ile derin entegrasyon, Notion sayfaları için @bahsetmeler Takvim, Drive, Meet, Sohbet, Dokümanlar, E-Tablolar ve daha fazlasını içeren Google Çalışma Alanı ile entegrasyon Klavye kısayolları Komut çubuğu (CMD/CTRL+K); çoğu Gmail kısayolu desteklenir; tamamen klavye odaklı değildir Kapsamlı klavye kısayolları; ileri düzey kullanıcılar için optimize edilmiştir Otomatik arşivleme ve erteleme Gönderildikten sonra otomatik arşivleme ve "gönder ve erteleme" özelliği yoktur Gönderme ve arşivleme, erteleme, gönderme ve erteleme ve hatırlatma özellikleri mevcuttur Benzersiz özellikler E-postada Notion blok düzenleyici, @bahsetme Notion sayfaları, özel gelen kutusu görünümleri Gizli Mod, Akıllı Yazma, emoji tepkileri (mobil), harici hesap desteği, sınıfının en iyisi arama *Fiyatlandırma Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar (Mail, diğer Notion uygulamalarıyla birlikte sunulur) Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar (Gmail, ücretli Google Çalışma Alanı planlarıyla birlikte sunulur)

Özellik #1: E-posta düzenleme

Gelen kutunuzu düzenli tutmak, e-postaların nasıl organize edildiğiyle başlar. Her bir aracın bunu nasıl başardığını görelim.

Notion Mail

Notion Mail tamamen özelleştirme ile ilgilidir. "Müşteriler", "Haber Bültenleri" veya "Acil" gibi kendi etiketlerinizi oluşturabilir ve AI'nın bunları otomatik olarak sıralamasını sağlayabilirsiniz. Esnek ve niş iş akışlarına uyum sağlayabilir, böylece birincil gelen kutunuzun içinde "mini gelen kutuları" oluşturabilirsiniz.

Gmail

Gmail de sağlam düzenleme araçları sunar (etiketler, filtreler ve kategoriler gibi), ancak bunların çoğu manuel olarak yapılır. Güvenilirdir, ancak daha uyarlanabilir veya yapay zeka destekli bir çözüm arıyorsanız daha az dinamiktir.

🏆 Kazanan: Notion Mail, gelişmiş özelleştirme ve düzenleme seçenekleriyle.

🧠 İlginç Bilgi: Gmail piyasaya çıktığında, 1 GB ücretsiz depolama alanı sunuyordu; bu, o zamanki rakiplerinin yaklaşık 500 katıydı. 1 Nisan'da piyasaya çıktığı için insanlar bunun bir Nisan Şakası olduğunu düşündü.

Özellik #2: AI ve otomasyon

Her iki aracın da e-postaları daha akıllı ve hızlı hale getirmek için AI ve otomasyonu nasıl kullandığını keşfedelim.

Notion Mail

Notion Mail, e-postalarda yapay zekayı ciddiye alır.

E-postaları taslak olarak yazabilir, akıllı yanıtlar oluşturabilir, konuları özetleyebilir ve hatta gelen kutunuza ilk gelenleri önceliklendirebilirsiniz.

Bu araç, yeniden kullanılabilir snippet'leri destekler ve tekrar eden görevleri otomatikleştirir, böylece bir e-posta istemcisinden çok bir iş akışı asistanı haline gelir.

Gmail

Gmail, spam filtreleme, akıllı yanıtlar ve takip hatırlatmaları gibi yerleşik akıllı özelliklere sahiptir. Güvenilirdir ancak özelleştirilebilirliği daha azdır, karmaşık iş akışlarından ziyade genel kullanım için daha uygundur.

Gemini ile Gmail, AI destekli yazma, özetleme ve bağlamı anlama yardımı sunar, ancak bu özellik hala yerel bir iş akışı aracından çok bir eklenti gibi hissettirir.

🏆 Kazanan: Notion Mail iş akışı otomasyonu ve gelişmiş özelleştirme için.

Özellik #3: Entegrasyon ve ekosistem

Her bir aracın daha geniş çalışma alanına ve uygulama ekosistemine nasıl uyduğunu görelim.

Notion Mail

Notion Mail, takvim, belgeler ve projeler dahil olmak üzere Notion paketi ile sıkı bir şekilde entegre olur. E-postalarda Notion sayfalarına referans verebilir ve gelen kutusundan toplantılar planlayabilirsiniz. Ancak, e-postaları doğrudan Notion veritabanlarına bağlamak henüz mümkün değildir, bu da daha derin entegrasyonu sınırlamaktadır.

Gmail

Gmail entegrasyonları Google ekosisteminde gelişir.

Google Takvim'den Drive'a ve Meet'e kadar her şey bir tık uzağınızda. Google Çalışma Alanı'na zaten entegre olan takımlar için özellikle kullanışlıdır.

🏆 Kazanan: Gmail, Google Çalışma Alanı ve diğer araçlarla daha geniş ve olgun entegrasyonu sayesinde.

🔍 Biliyor muydunuz? " E-posta yorgunluğu " ifadesi, uzaktan çalışmanın gelen kutularını her zamankinden daha yoğun ve duygusal olarak daha yorucu hale getirmesiyle, pandemi sırasında resmi bir araştırma konusu haline geldi.

Özellik #4: Güvenlik ve gizlilik

Güvenlik önemlidir, özellikle gelen kutunuzda. Her bir araç verilerinizi nasıl korur?

Notion Mail

Notion Mail, SOC 2 Tip 1 ve HIPAA uyumluluğu ile güvenlidir. Ancak kısa süre önce Skiff'i satın aldıktan sonra uçtan uca şifrelemeyi kaldırdı ve gizlilik odaklı bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

Gmail

Gmail, olgun, kurumsal düzeyde güvenlik konusunda liderdir. İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), gelişmiş kimlik avı koruması ve düzenli güvenlik yamaları elde edersiniz.

Ancak bir Google ürünü olarak, gizlilik eleştirmenleri genellikle reklam tabanlı iş modeline dikkat çekiyor.

🏆 Kazanan: Gmail, gelişmiş güvenlik ve güvenilirliği ile.

Reddit'te Notion Mail ile Gmail karşılaştırması

Hala karar veremiyor musunuz? Reddit'teki gerçek kullanıcı yorumları yardımcı olabilir!

İkisini karşılaştıran belirli bir konu olmasa da, bir kullanıcı Notion Mail hakkında şunları söylüyor:

İlk izlenimim, bunun bana Notion gibi geldiği ve geçmişte denediğim diğer Gmail sarmalayıcılarına kıyasla daha işlevsel olduğu. Bunun büyük bir kısmının özelleştirilebilir görünümler (filtreler, gruplamalar, özellikler) ile ilgili olduğunu düşünüyorum... Şu anda kafamı karıştıran tek şey, özelliklerin evrensel mi yoksa sadece bir görünüme mi bağlı olduğu. Bence aynı şey olması gereken "Öncelik" ve "Durum" özelliklerini sürekli görüyorum. Bunların uygulama/sistem için ön tanımlı olup olmadığından emin değilim.

İlk izlenimim, bunun bana Notion gibi geldiği ve geçmişte denediğim diğer Gmail sarmalayıcılarına kıyasla daha işlevsel olduğu. Bunun büyük bir kısmının özelleştirilebilir görünümler (filtreler, gruplamalar, özellikler) ile ilgili olduğunu düşünüyorum... Şu anda kafamı karıştıran tek şey, özelliklerin evrensel mi yoksa sadece bir görünüme mi bağlı olduğu. Bence aynı şey olması gereken "Öncelik" ve "Durum" özelliklerini sürekli görüyorum. Bunların uygulama/sistem için ön tanımlı olup olmadığından emin değilim.

Bazı kullanıcılar, bunun Gmail'in ön yüzüne alternatif olduğunu bahsetse de:

Yeni Notion Mail'i denedikten sonra, bence bu konuda tamamen yanlış düşünüyoruz. Hayatınızı değiştirecek yeni bir e-posta uygulaması değil, sadece alternatif bir Gmail arayüzü... Görünümü çok daha iyi. E-postalarınıza basit bir genel bakış sunar. Otomatik etiketler (görünümler) ile e-postaları sıralamanıza yardımcı olur. Ama hepsi bu kadar... Gerçek bir dezavantajı olmadığı için kullanmaya devam edeceğim, ancak Notion Mail ile Notion veritabanları arasında bir entegrasyon görene kadar, onu kullanmak için önemli bir neden yok.

Yeni Notion Mail'i denedikten sonra, bence bu konuda tamamen yanlış düşünüyoruz. Hayatınızı değiştirecek yeni bir e-posta uygulaması değil, sadece alternatif bir Gmail arayüzü... Görünümü çok daha iyi. E-postalarınıza basit bir genel bakış sunar. Otomatik etiketler (görünümler) ile e-postaları sıralamanıza yardımcı olur. Ama hepsi bu kadar... Gerçek bir dezavantajı olmadığı için kullanmaya devam edeceğim, ancak Notion Mail ile Notion veritabanları arasında bir entegrasyon görene kadar, onu kullanmak için önemli bir neden yok.

ClickUp ile tanışın — Notion Mail ve Gmail'e en iyi alternatif

Notion Mail'in özelleştirme özellikleri ile Gmail'in güvenilirliği arasında kararsız mısınız? Belki de gelen kutuları arasında seçim yapmayı bırakmanın zamanı gelmiştir.

ClickUp, proje yönetimi, belgeler ve takım iletişimi özelliklerini tek bir platformda bir araya getiren, yeni nesil AI otomasyonu ve arama ile hızlandırılmış iş için her şeyi içeren uygulama.

Bu e-posta görev yönetimi aracının bu iki araca kıyasla nasıl olduğunu görelim. ⚖️

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: E-posta proje yönetimi

E-postalar ve proje yönetimi her zaman birbiriyle uyumlu değildir. Bir müşteriden e-posta yoluyla bir talep alabilir, bunu kaydetmek için görev yöneticinize geçebilir, takip etmek için iletişim kanalınızda bir ekip üyesini etiketleyebilir ve ardından ek dosyanın hangi sekmede olduğunu unutabilirsiniz.

ClickUp E-posta Proje Yönetimi bunu ortadan kaldırır.

E-posta proje yönetimi aracı, gelen kutunuzu tam anlamıyla iş akışınıza taşır.

Çalışma alanınızdan doğrudan e-posta gönderip alarak anahtar vergisini ortadan kaldırın

Hemen harekete geçin ve mesajları ve mesajları ClickUp Görevlerine dönüştürün

İlgili takım üyelerinin dikkatini etiketleyerek çekin

Çeşitli tetikleyiciler için otomatik yanıtlar ayarlayarak manuel çabayı azaltın

ClickUp E-posta Proje Yönetimi ile iletişimi merkezileştirin ClickUp E-posta Proje Yönetimi ile e-postaları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Diyelim ki, müşteri kayıt işlemlerini yürüten bir uzaktan çalışan startup takımının üyesisiniz. Bir müşteri size birkaç soru ve istek içeren bir e-posta gönderir. E-postayı ClickUp'ta bir göreve bağlayın, takım arkadaşınıza atayın ve ilgili tüm dosyaları ekleyin.

Zaten bir dizi sabit e-posta aracınız mı var? Onlardan vazgeçmenize gerek yok.

ClickUp'ın Gmail Entegrasyonu, gelen kutunuzu bir verimlilik aracına dönüştürmenizi sağlar. Gmail'den doğrudan görevler oluşturabilir, mevcut görevlere e-postalar ekleyebilir ve hatta e-posta içeriğini kullanarak görevlere yorum yapabilirsiniz.

Bu sayede önemli talepleri yakalamak, işleri atamak ve son teslim tarihlerini gerçek zamanlı olarak ayarlamak çok kolaydır.

Ayrıca, Gmail etkinliğine göre görev oluşturmayı veya e-posta yanıtlarını tetiklemek için bir ClickUp Otomasyonu da kurabilirsiniz.

Görevlerinizi ClickUp ve Outlook Entegrasyonu ile bağlayın

ClickUp ve Outlook Entegrasyonu, Microsoft kullanıcılarına aynı akıcı iş akışını sunar. Outlook adresinizi kullanarak ClickUp içinden e-postalara yanıt verebilir veya e-posta gönderebilirsiniz.

Kıdemli Proje Yöneticisi Samantha Dengate'in ClickUp kullanan Diggs hakkında neler söylediğini öğrenin:

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve ilgisiz kaldığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

ClickUp'tan önce, toplantılar ve karşılıklı e-posta iletişimi, öğelerin görünmez ve ilgisiz kaldığı bir kara deliğe yol açıyordu. Bu nedenle, görevler zamanında gözden geçirilmiyordu ve yaratıcı gelişimin nasıl gittiğini kimse bilmiyordu. Artık takımdaki herkes, eylem öğelerinin ne zaman tamamlanması gerektiğini açıkça görebilir, görevler içinde sohbet edebilir ve işbirliği yapabilir.

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: Bağlamsal AI yardımı

Gmail ve Notion'da yapay zeka destekli asistanlar bulunurken, ClickUp, gelen kutunuzun çok ötesine geçen, amaca yönelik yapay zeka ile işlerin nasıl yapılacağını yeniden tasarlar.

ClickUp Brain, işleri yönetmek için platformun sinirsel AI motorudur.

Genel AI asistanlarından farklı olarak, ClickUp Brain doğrudan iş akışlarınıza entegre edilir ve projeler, belgeler ve takımlar arasında akıllı, bağlamsal destek sunar.

ClickUp Brain ile iş akışınızı saniyeler içinde optimize edin

Bir ürün lansmanını yönetiyorsunuz ve pazar araştırması, taslak metinler, tasarım onayları ve paydaş geri bildirimleri gibi düzinelerce değişken unsuru yönetiyorsunuz. ClickUp Brain, AI Bilgi Yöneticiniz olarak devreye girer ve ilgili belgeleri veya güncellemeleri anında bulur.

Sadece "Lansman zaman çizelgesinin en son sürümü nedir?" diye sorun, tam olarak ihtiyacınız olan bilgiyi getirir.

Ardından, AI Proje Yöneticiniz olarak görev yapar, proje ilerlemesini özetler, takım güncellemelerini oluşturur ve pazarlama kampanyası için içerik taslakları oluşturur. 100'den fazla role özel AI aracı ile ClickUp Brain, iş akışınızı hızlandırır.

En üstte, odada olmasanız bile her konuşmayı önemli kılan bir toplantı asistanı olan ClickUp AI Notetaker bulunur.

ClickUp AI Notetaker ile toplantı notlarını eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

UX takımınızın paydaşlarla bir geri bildirim oturumu olduğunu varsayalım. Toplantı sırasında AI Notetaker tüm konuşmayı gerçek zamanlı olarak yazıya döker ve geri bildirimlerin her bir noktasını yakalar.

Arama sona erdiğinde, Notetaker zaten bir özet oluşturmuş, anahtar eylem öğelerini belirlemiş ve "tel kafesleri revize et" veya "kullanıcı akışını güncelle" gibi görevleri ClickUp'ta doğru takım üyelerine atamış olacaktır.

ClickUp Brain otomasyonu yönetirken, ClickUp'ın işbirliği araçları herkesin aynı sayfada kalmasını sağlar.

Takımınızın konuşmalarını işin yapıldığı yerde tutan yerleşik mesajlaşma merkezi ClickUp Sohbet ile başlayalım.

ClickUp Brain ile sohbet konularını özetleyin

Örneğin, pazarlama takımınız bir sohbet kanalında kampanya fikirleri üzerinde beyin fırtınası yapıyor ve biri "Müşteri geri bildirim anketi yapalım" diyor. Bu mesajı bir göreve dönüştürebilir, atayabilir, son teslim tarihini belirleyebilir ve Q2 Kampanya listenize bağlayabilirsiniz, hem de Sohbet'ten çıkmadan!

Dahası, ClickUp Brain tüm sohbet konularını özetler, sonraki adımları önerir ve sohbete geç katılırsanız hızlı bir TL;DR bile sağlar. Takım liderleri ayrıca SyncUps ile hızlı sesli veya görüntülü aramalar yapabilir.

ClickUp Sohbet'teki Otomatik Yanıt Aracısı'nı kullanarak içgörüleri daha hızlı ortaya çıkarın

Hızlı cevaplara mı ihtiyacınız var ve nereden bulacağınızı bilmiyor musunuz? AI Otomatik Pilot Ajanlarından birine sorun, beş saat farkla çalışan iş arkadaşınızın size geri dönmesini beklemek zorunda kalmayacaksınız.

Teklif oluşturma veya oryantasyon materyalleri hazırlama gibi daha yapılandırılmış bir işbirliği mi arıyorsunuz?

ClickUp Belgeleri ön plana çıkıyor.

ClickUp Belgeleri kullanarak takımınızla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Diyelim ki yeni bir ürünün lansmanını yapan bir proje yöneticisisiniz. Lansman planını hazırlamak için bir ClickUp Belgesi açarsınız. Yazarken, son teslim tarihlerini içeren bir görev listesi ekleyebilir, tasarımcınızı maketleri onaylaması için etiketleyebilir ve gerçek zamanlı ilerlemeyi gösteren canlı bir Kanban panosu ekleyebilirsiniz.

Takım üyeleri birlikte çalışabilir, yorum yapabilir, düzenleme ve biçimlendirme yapabilir ve değişiklikleri izleyebilir.

Tekliflerden takım wiki'lerine kadar her şey için özelleştirilebilir, önceden oluşturulmuş şablonlar sayesinde, hiçbir zaman sıfırdan başlamazsınız. Hızlı erişim mi ihtiyacınız var? Belgeler Merkezi ile her şeyi bulmak çok kolay.

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının yaklaşık %42'si takım iletişimi için e-postayı tercih ediyor. Ancak bunun bir bedeli var. Çoğu e-posta yalnızca belirli takım arkadaşlarına ulaştığı için bilgi parçalı kalıyor ve bu da işbirliğini ve hızlı karar almayı engelliyor. Görünürlüğü artırmak ve işbirliğini hızlandırmak için, e-postalarınızı saniyeler içinde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştüren ClickUp gibi iş için her şeyi içeren bir uygulamadan yararlanın!

ClickUp ile İşyerinde İletişimi Kolaylaştırın

Gmail ve Notion Mail arasında seçim yaparken, doğru seçim önceliklerinize bağlıdır. Gmail'in kanıtlanmış ekosistemini mi yoksa Notion Mail'in minimal ve odaklanmış iletişime yeni yaklaşımını mı tercih edersiniz?

Ancak şu var: ikisi de e-posta dışında başka hiçbir şeyi yönetmiyor.

İşte burada iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp devreye girer. Gelen kutunuzu, görevlerinizi, dosyalarınızı ve toplantı notlarınızı AI ve işbirliği araçlarıyla birbirine bağlayarak, takımlar arasında işlerle ilgili her konuda netlik sağlar.

Neden bekliyorsunuz? ClickUp'a bugün ücretsiz kaydolun! ✅