AI destekli toplantı özelliklerine sahip en iyi 10 Superwhisper alternatifi

Arka arkaya yapılan toplantılar, not alma, takip etme ve kimin neyi commit ettiğini hatırlamaya çalışmanın getirdiği ek stres olmadan da yeterince zordur.

AI toplantı asistanları, tartışmalar sırasında odaklanmak ve sonrasında doğru özetlere güvenmek isteyen takımlar için vazgeçilmez hale gelmiştir.

Superwhisper yararlı bir araçtır, ancak tek seçenek değildir.

Bu blog yazısında, konuşmayı metin dönüştürmenin ötesine geçen ve sadece kaydetmekle kalmayıp söylenenlere göre harekete geçmenize yardımcı olan 10 Superwhisper alternatifini tanıtacağız. 🧑‍💻

Superwhisper Alternatiflerine Genel Bakış

En iyi araçları hızlıca karşılaştırmak mı istiyorsunuz? İşte en iyi Superwhisper alternatifleri ve her birinin sunduğu özelliklerin bir özeti. 📊

Araç En iyi özellikler En uygun olduğu durumlar Fiyatlandırma* ClickUp Konuşmacı etiketleme, gerçek zamanlı görev oluşturma, aranabilir Belgeler ve toplantı bilgileri için ClickUp Brain özelliklerine sahip AI Notetaker Bireyler, küçük işler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; kurumsal için özel seçenek mevcuttur. Otter. ai Özel kelime dağarcığı, otomatik özetler, paylaşılan çalışma alanları, global arama Küçük işler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 16,99 $'dan başlar. Sembly AI Görev çıkarma, konu işaretleyicileri, AI özetleri, aranabilir toplantı geçmişi Küçük işler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 15 $'dan başlar. Fireflies. ai Takım kanalı öne çıkanlar, özel izleyiciler, anlamsal arama, video parçacıkları Küçük işler, orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlar. Grain AI Video klipler, konu bazlı koleksiyonlar, işbirliğine dayalı kütüphaneler, markalı öne çıkanlar Küçük işler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. Avoma Duygu izleme, satış koçluğu, CRM senkronizasyonu, konuşma kılavuzları Orta ölçekli şirketler, kurumsal şirketler Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. Fathom E-posta özetleri, AI vurgu özetleri, doğal dil arama, güvenli kayıtlar Bireyler, küçük işler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. MeetGeek Akıllı not dağıtım, AI bölümleme, konuşma süresi ölçümleri, toplantı etiketleri Küçük işler, orta ölçekli şirketler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 19 $'dan başlar. tl;dv Tarayıcı tabanlı kayıt, segment paylaşım, takım video kitaplıkları, etiket Bireyler, küçük işler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlar. Tactiq Gerçek zamanlı toplantı transkripsiyonu, Google Dokümanlar dışa aktarma, paylaşım açıklamalar, vurgulamalar Bireyler, küçük işler Ücretsiz plan mevcuttur; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar.

ClickUp'ta yazılımları nasıl inceliyoruz? Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, bu nedenle önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

Neden Superwhisper Alternatiflerini Tercih Etmelisiniz?

Superwhisper'ın ses-metin dönüştürme özelliği Mac kullanıcıları için kullanışlıdır, ancak sınırları sizi alternatiflere yönlendirebilir. Maliyet, özelleştirme veya platform desteği gibi sorunlar genellikle geçiş yapmaya değer kılar.

İşte diğer toplantı yönetimi araçlarını keşfetmeniz için nedenler. ⚒️

Windows desteği yoktur: Kullanıcıları macOS ve iOS ile sınırlandırır, Windows kullanıcıları desteklenmez.

Ücretsiz sürüm modellerinde sınırlar: Daha iyi yerel AI modellerini ücretli planların arkasında kilitleyerek erişilebilirliği azaltır.

Özel komutları karmaşıklaştırır: Özel dikte çıktıları için teknik bilgi gerektirir.

Gerçek zamanlı işbirliğini kaçırır: Takım tabanlı transkripsiyon veya paylaşılan ş Akışlarını desteklemez.

Aksanlarla ilgili sorunlar: Standart olmayan İngilizceyi yanlış yorumlayarak, farklı kullanıcılar için doğruluğu azaltır.

Video transkripsiyonu yok: Bazı rakiplerinden farklı olarak, video dosyalarının transkripsiyonu için destek sunmaz.

Eski cihazlarda yavaşlar: İşlem gücü düşük Mac'lerde performansı düşürür.

🧠 İlginç Bilgi: Eski Yunanlılar, sivil sorunları tartışmak için Agora'da toplanırdı ve Romalılar, politik toplantılardan dini toplantılara kadar her türlü toplantıyı Forum'da yapardı. Yani teknik olarak, takımınızın senkronizasyonu 2000 yıllık bir geleneğin parçasıdır.

Kullanabileceğiniz En İyi Superwhisper Alternatifleri

Superwhisper ihtiyaçlarınızı karşılamadıysa (veya sadece merak ediyorsanız), işte göz atmaya değer bazı öne çıkan alternatifler. Canlı aramalarla veya kaydedilmiş ses ve video dosyalarıyla iş yapıyor olun, bu araçlar hızlı bir şekilde içgörüler elde etmenize yardımcı olur.

Her biri, toplantı notları ve destek için AI'yı benzersiz bir şekilde kullanır, böylece ş Akışınıza en uygun olanı bulabilirsiniz. 📋

ClickUp (Tek bir çalışma alanında görevleri ve toplantıları yönetmek için en iyisi)

ClickUp AI Notetaker ile Eylem Öğelerini Yakalayın ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak konuşmacıları kaydedin, transkripsiyonunu yapın ve tanımlayın.

Superwhisper, toplantıda söylenenleri yakalar, ancak genellikle bununla sınırlı kalır. Bir sonraki adımları nasıl atacağınızı, takip işlemlerini nasıl organize edeceğinizi ve bu konuşmaları devam eden işlerle nasıl bağlantı kuracağınızı hala kendiniz bulmanız gerekir. Hızlı hareket eden takımlar için bu boşluk işleri yavaşlatabilir.

ClickUp, daha bağlantılı, hepsi bir arada bir yaklaşım sunar. Dünyanın ilk Converged AI Çalışma Alanı olarak, tüm iş uygulamalarınızı, verilerinizi, toplantılarınızı ve ş akışlarınızı bir araya getirerek, Work Sprawl'ı sona erdirir ve insanlarla temsilcilerin birlikte çalışması için %100 bağlam ve tek bir yer sağlar.

Yapay zeka tarafından not alımı yapılsın

Örneğin ClickUp AI Notetaker'ı ele alalım. Toplantıları kaydeder, konuşmaları gerçek zamanlı olarak yazıya döker ve netlik için her konuşmacıyı etiketler.

Başlamak için hızlı bir başlangıç kılavuzu:

Ürün takımınızın Google Meet'te bir özellik planlama oturumu düzenlediğini varsayalım. Görüşme sona erdiğinde, araç bir transkript ve öncelik verilecek özellikler ve her bir girişimi kimin yöneteceği gibi anahtar noktaları vurgulayan kısa bir özet oluşturur.

Bu kararlar otomatik olarak ClickUp görevlerine dönüştürülür, atanır ve aynı çalışma alanında izleme için hazır hale gelir.

Sesle yazma özelliği sayesinde 4 kat daha hızlı iş yapın

Brain MAX 'a entegre Talk to Text , daha akıllı ve daha hızlı iş yapmak isteyenler için gerçek bir devrim niteliğindedir. Bu AI destekli dikte aracı, herhangi bir uygulamada ellerinizi kullanmadan dikte etmenizi sağlar; pencereler arasında geçiş yapmanıza veya iş akışınızı kesintiye uğratmanıza gerek kalmaz.

Talk to Text özelliğini kullanarak yazınızı düzeltin, stilinize uyarlayın ve hatta konuşurken otomatik metin düzenleme yapın.

İşte bu özelliklerle yapabileceğiniz her şey:

AI otomatik düzenleme: Siz konuşun, AI yapılacak yazmayı ve düzenlemeyi yapacaktır. Minimal düzenlemelerden profesyonel düzeltmelere kadar tercih ettiğiniz iyileştirme düzeyini seçin.

Bağlam farkında @bahsetmeler ve bağlantılar: İş arkadaşlarınızı, görevleri veya Belgeleri bahsedin, yapay zeka doğru kişileri doğru bağlantılarla otomatik olarak birbirine bağlasın.

Kişisel kelime dağarcığı: Araç, en sık kullandığınız kelimeleri, işinize özgü jargonu ve takma adları öğrenerek size tamamen kişiselleştirilmiş bir deneyim sunar.

Global ses: Kendi dilinizde konuşun ve 50'den fazla dilde akıcı bir şekilde yazın; bu özellik, global takımlar için mükemmeldir.

Brain MAX ayrıca Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint ve tüm bağlı uygulamalar gibi platformlarda toplantı notlarınızı ve belgelerinizi arayabilir. Arama özelliğinin ötesinde, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi birden fazla AI aracının yeteneklerini tek bir akıllı ve kurumsal kullanıma hazır platformda birleştirir.

Brain MAX kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın.

AI'nın yaygınlaşmasından kurtulmaya hazırsanız, işler tamamlandı, belgeler oluşturuldu, takım üyelerine görevler atandı ve daha fazlasını yapmak için sesinizi kullanın, Brain MAX'ı deneyin.

İşinizi son derece düzenli tutan belgeler

ClickUp Belge'de toplantı içeriği üzerinde işbirliği yapın

Tüm toplantı içeriği, özetleri ve transkriptleri gizli bir ClickUp belgesi'nde saklanır. Bu belgeler zengin biçim, ortak düzenleme ve etiket özelliklerini destekler, böylece takımlar arasında toplantı kayıtlarını düzenlemek ve bunlara erişmek daha kolay hale gelir.

Örnek, müşteri başarı takımı, yeni müşteri görüşmelerini tekrar gözden geçirebilir, bağlamsal notlar ekleyebilir ve her şeyi o müşterinin klasörüne bağlayarak kesintisiz görünürlük sağlayabilir.

ClickUp Brain'in gücünü ortaya çıkarın

ClickUp Brain'i kullanarak transkriptleri ve toplantı notlarını arayın

Önceki bir toplantıdan belirli bir takip arıyorsanız, entegre AI asistanı ClickUp Brain size yardımcı olabilir.

"2. çeyrek lansmanı hakkında neler tartışıldı?" gibi bir soru sorduğunuzda, geçmiş transkriptlerden ilgili noktalar anında ortaya çıkar. Bu, birden fazla projeyi veya yüksek toplantı hacmini yöneten takımlar için özellikle yararlıdır.

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

Not almayı daha da kolaylaştırmak için ClickUp Meetings, çeşitli toplantı not şablonları sunar.

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, takımınızın tartışmaları kaydetme ve düzenleme şeklini standartlaştırmaya yardımcı olur. Şablon, gündem öğeleri, kararlar ve takip işlemleri için özel bölümler içerir ve takımların toplantıları açık ve tutarlı bir şekilde belgelemelerine yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonunu kullanarak toplantıları yapılandırın ve düzenleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Toplantıları birden fazla dilde yazıya dökün: ClickUp'ın toplantı sahibinin dilini otomatik olarak algılamasına ve 15'ten fazla dilde doğru notlar oluşturmasına izin verin.

Gününüzü özelleştirin: ClickUp Takvim'i kullanarak görevlerinizi öncelik sırasına koyun ve iş yükünüze göre odaklanma zamanınızı bloklayın. ClickUp Takvim'i kullanarak görevlerinizi öncelik sırasına koyun ve iş yükünüze göre odaklanma zamanınızı bloklayın.

Tek tıklamayla aramalara katılın: Zoom, Meet veya Teams toplantılarını doğrudan ClickUp'tan başlatın.

Toplantılara hazırlıklı olun: Zamanında hatırlatıcı alın, böylece görüşme öncesinde asla hazırlıksız yakalanmayın.

Daha akıllı planlama: Takım takvimlerini yan yana görünümde görüntüleyerek herkes için iş toplantı saatlerini bulun.

Sonuçları anında paylaşım: Hızlı takip ve görünürlük için ClickUp Brain'den özetleri ve eylem öğelerini doğrudan ClickUp Sohbet kanallarına göndermesini isteyin.

ClickUp sınırları

Yeni kullanıcıların ClickUp'ın arayüzüne ve çeşitli özelliklerinin aralığına alışmak için zamana ihtiyaçları olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.450+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu Reddit incelemesi her şeyi açıklıyor:

Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. Mükemmel değil, ama işlerim yoğun olduğunda çok yardımcı oluyor. AI not alma özelliği gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra birçok eylem öğesini kaybediyorduk, ama şimdi her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci belirgin şekilde iyileşti. Her şey gibi, alışmak biraz zaman aldı ve hala bazı anlarda biraz hantal hissettiren anlar var. Ama eskiden nasıl işlediğimize bakınca, geri dönmek istemem. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

Başlangıçta ClickUp Brain hakkında kararsızdım, sadece başka bir AI hilesi gibi görünüyordu. Ancak, özellikle uzun müşteri e-postalarını özetlemem veya bir taslak hazırlamam gerektiğinde, beni bazı sıkıcı yazma görevlerinden kurtardı. Mükemmel değil, ama işlerim yoğun olduğunda çok yardımcı oluyor. AI not alma özelliği gerçek bir sürprizdi. Eskiden toplantılardan sonra birçok eylem öğesini kaybediyorduk, ama şimdi her şeyi yakalıyor ve görevleri otomatik olarak atıyor. Takip süreci belirgin şekilde iyileşti. Her şey gibi, alışmak biraz zaman aldı ve hala bazı anlarda biraz hantal hissettiriyor. Ama eskiden nasıl işlediğimize bakınca, geri dönmek istemem. ​​​​​​​​​​​​​​​​*

📮 ClickUp Insight: Toplantı etkinliği anketimize göre, ankete katılanların yaklaşık %40'ı haftada 4 ila 8'den fazla toplantıya katılıyor ve her toplantı bir saate kadar sürüyor. Bu, kuruluşunuz genelinde toplantılara ayrılan toplam sürenin şaşırtıcı bir miktara ulaştığı anlamına geliyor. Bu zamanı geri kazanabilseydiniz ne olurdu? ClickUp'ın entegre AI Notetaker özelliği, anlık toplantı özetleri sayesinde verimliliğinizi %30'a kadar artırmanıza yardımcı olurken, ClickUp Brain otomatik görev oluşturma ve optimize edilmiş ş Akışı ile saatler süren toplantıları eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür.

🎥 Wispr Flow, Superwhisper, ClickUp ve diğer sesli dikte araçlarını karşılaştırmamızı izleyin:

2. Otter. ai (Canlı konuşmalar sırasında hızlı notlar almak için en iyisi)

Otter.ai aracılığıyla

Otter. a i, popüler bir not alma asistanıdır. Gerçek zamanlı transkripsiyonu doğrudur ve konuşmacı ID'lerini ve zaman damgalarını gösterir, böylece kimin ne zaman ne söylediğini her zaman bilirsiniz.

Daha da iyisi mi? Otter, Zoom, Google Meet veya Microsoft Teams toplantılarınıza otomatik olarak katılabilir (evet, siz orada olmasanız bile) ve mobil uygulaması sayesinde, çevrimdışı olsanız bile konuşmaları anında yakalayabilirsiniz. Ayrıca, aracın yerleşik AI sohbeti, takip mesajları gönderebilir ve hatta özet e-postaları yazabilir.

Otter. ai en iyi özellikleri

Sektöre özgü terimler için özel liste oluşturun, böylece transkriptler sık sık düzeltme yapmaya gerek kalmadan teknik jargonu doğru bir şekilde yakalayabilir.

Manuel inceleme gerektirmeden anahtar kararları ve sonraki adımları belirleyen otomatik özetler oluşturun.

Takımların metinleri vurgulayabileceği ve bağlamsal notlar ekleyebileceği paylaşım çalışma alanları aracılığıyla işbirliği yapın.

Kapsamlı arama özelliklerini kullanarak aylarca süren toplantılardan belirli bilgileri bulun.

Otter. ai sınırları

Birden fazla konuşmacının aynı anda konuştuğu toplantılarda doğruluk azalır.

Proje yönetimi araçlarıyla yerel entegrasyonlar eksikliği

Otter. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 16,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 30 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Otter. ai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (90+ yorum)

Otter.ai hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'de bir yorumcu şöyle diyor:

Otter'ın favori özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Otter'ın notları alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini bildiğim için, konuşmalar daha akıcı hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyor ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum.

Otter'ın favori özelliği, sürekli not almak zorunda kalmadan, görüşme sırasında bağlantı kurduğum kişilere tüm dikkatimi verebilmem. Otter'ın notları alacağını ve sesli transkripti kaydedeceğini bildiğim için, konuşmalar daha ücretsiz hale geliyor, daha fazla soru sorabiliyor ve çok daha fazla bilgi edinebiliyorum.

💡 Profesyonel İpucu: Toplantıdan önce her kişiye bir rol atayın: Yönlendirici, Onaylayıcı, Katkıda Bulunan veya Bilgilendirilen. AI, geçmiş toplantılardan veya proje belgelerinden katkıda bulunanları belirlemenize yardımcı olabilir. Artık birbirinizin ayağına basmak zorunda kalmayacaksınız.

3. Sembly AI (Toplantılardan eyleme geçirilebilir görevleri çıkarmak için en iyisi)

via Sembly AI

Sembly'yi, eylem öğelerini, kararları ve takip edilecekleri otomatik olarak belirleyen bir AI transkripsiyon aracı olarak düşünün. Böylece, siz görüşmeyi sonlandırırken, bir sonraki adımları özetler.

Bu aracı diğerlerinden ayıran özelliği, proje yönetimi araçlarıyla derin entegrasyonlaridir. Bu, toplantı bilgilerinin doğrudan ş Akışlarınıza aktarılması anlamına gelir. Duygu analizi, çoklu dil desteği ve güçlü arama araçları da eklendiğinde, bu araç stratejik bir yardımcı haline gelir.

Sembly AI'nın en iyi özellikleri

Tartışma noktalarını, proje yönetimi sistemleriyle entegrasyon sağlayan izlenebilir görevlere dönüştürün.

Konu değişikliklerini otomatik olarak belirleyen konu işaretleyicileriyle toplantı kayıtlarında gezin.

Önemli bilgileri ve gerekli takip işlemlerini vurgulayan, yapay zeka tarafından oluşturulan özetleri alın.

Proje, takım veya tartışma konusuna göre düzenlenmiş, aranabilir bir bilgi tabanı oluşturun.

Sembly AI sınırları

Takvim erişim gereksinimleri potansiyel gizlilik endişelerini artırıyor

Konuşma tanıma, ağır aksanlar ve özel terminolojiyle zorlanıyor

Sembly AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Aylık 15 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Sembly AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: En iyi AI toplantı tutanakları oluşturucular

Fireflies.ai aracılığıyla

Fireflies. ai, toplantılarınızı aranabilir ve akıllı hale getirmeye odaklanır. Gerçek gücü, konu ve duygu analizinde yatmaktadır; düzinelerce transkriptte "bütçe güncellemeleri", "olumlu geri bildirimler" veya "son tarihler" gibi terimleri arayabilir ve araç size tam olarak bu anları gösterir.

Ayrıca, otomatik etiketler ve temalarla toplantı içeriğinizi düzenleyerek, zaman içindeki konuşmaları takip etmenizi kolaylaştırır. Paylaşılan çalışma alanları, takım notları ve görev oluşturma özellikleri, Fireflies'ın toplantılarınızı canlı bir bilgi tabanına dönüştürmesine yardımcı olur.

Fireflies. ai en iyi özellikleri

Toplantının önemli noktalarını doğrudan takım kanallarına gönderin, böylece takım üyeleriniz platform değiştirmeden bu bilgilere ulaşabilir.

Birden fazla toplantıda ilgili tartışmaları derleyen belirli terimler veya konular için özel izleyiciler oluşturun.

Benzer içerikleri otomatik olarak gruplandıran AI destekli kategorizasyon özelliğini kullanarak konuşma arşivlerini filtreleyin.

Chrome uzantınızda Zoom, Teams ve Meet üzerinden yapılan toplantılardan hızlı ve doğru ses transkripsiyonu elde edin.

Fireflies. ai sınırları

Konu algılama, farklı konuşma türlerinde tutarsız bir şekilde çalışıyor.

Fireflies.ai alternatiflerinden farklı olarak terminoloji özelleştirme seçenekleri sınırlıdır.

Fireflies. ai fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 18 $

İş: Kullanıcı başına aylık 29 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fireflies. ai puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (645+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Not alma pratiği çok eskilere dayanır. Eski Mısırlılar etkinlikleri hiyerogliflerle kaydederken, Romalı yazıcılar halka açık konuşmaları takip etmek için erken dönem stenografiyi icat ettiler.

5. Grain AI (Paylaşılabilir video özetleri oluşturmak için en iyisi)

Grain AI aracılığıyla

Hızlı tempolu bir ş Akışı'nda mı çalışıyorsunuz? 60 dakikalık tam kaydı göndermek yerine, Grain AI'yı kullanarak 90 saniyelik önemli bölümleri kesip takımınızla paylaşabilirsiniz. İster müşterinin "aha!" anı ister bir proje kararı olsun, bu araç önemli noktaları kolayca yakalamanızı ve yeniden paylaşmanızı sağlar.

Ayrıca canlı transkripsiyon, aranabilir arşivler ve Slack ve Teams ile entegrasyonlar da elde edersiniz. Tüm tekrarları izleyerek paydaşları bunaltmadan uyum içinde tutmak isteyen satış ve müşteri başarısı çalışanları için faydalıdır.

Grain AI'nın en iyi özellikleri

Aktif toplantılar sırasında, karar vericilerle anında paylaşım yapılabilecek anlık video klipler oluşturun.

Ayrı toplantılardan ilgili tartışmaları bir araya getiren konuya özel video koleksiyonları derleyin.

Takım üyelerinin notlar ve kategori etiketleri aracılığıyla bağlam ekleyebildiği işbirliğine dayalı kütüphaneler oluşturun.

Güvenlik görünümlü görüntüleme sayfaları aracılığıyla müşterilere profesyonel görünümlü markalı özetler dağıtım.

Grain AI sınırları

Tam fonksiyon için Zoom entegrasyonu gerekir.

Video işleme, önemli miktarda bant genişliği ve depolama kaynağı gerektirir.

Grain AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Grain AI puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (295+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Grain AI hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Bir G2 incelemesi bunu şu şekilde ifade ediyor:

Grain, toplantı notlarını ve transkriptlerini doğru bir şekilde yakalayabilir. Destek ekibi de çok verimlidir ve onboarding sistemi de çok iyidir. Diğer ekip üyeleriyle entegre etmek ve bağlantı kurmak da çok kolaydır... belki de ücretsiz lisanslarda şu anki 20 yerine en az 25 toplantı kaydı izin verselerdi...

Grain, toplantı notlarını ve transkriptlerini doğru bir şekilde yakalayabilir. Destek ekibi de çok verimli ve onboarding sistemi de çok iyi. Diğer ekip üyeleriyle entegre etmek ve bağlantı kurmak da çok kolay... Belki de ücretsiz lisanslarda şu anki 20 yerine en az 25 toplantı kaydı izin verseler...

💡 Profesyonel İpucu: Amacı olmayan bir toplantı, takviminizi sadece karıştırır. Toplantının beyin fırtınası, karar verme veya güncelleme amaçlı olup olmadığına karar verin, ardından AI asistanınızın e-postalara veya sohbetlere dayalı olarak otomatik olarak bir toplantı gündemi oluşturmasına izin verin.

6. Avoma (satış ve müşteri başarı toplantıları için en iyisi)

Avoma aracılığıyla

Avoma, toplantılarınızdaki ses dosyalarını yazılı metin ve kapsamlı analizlere dönüştürerek, yapay zeka tabanlı bir transkripsiyon hizmetinden çok daha fazlasını sunar. 40'tan fazla dili destekler, müşteri planlaması ve potansiyel müşteri yönlendirme özelliklerine sahiptir.

Ancak bu aracı farklı kılan, koçluk ve performans analizi özellikleridir.

Satış müdürleri ve takım liderleri konuşma oranlarını görebilir, temsilcilerin itirazları nasıl ele aldığını izleyebilir ve içgörülerden yararlanarak spesifik geri bildirimler verebilir. Bunu, sadece not almakla kalmayıp takımınızın büyümesine yardımcı olmaya odaklanan bir toplantı asistanı olarak düşünün.

Avoma'nın en iyi özellikleri

Duygu analizi ile toplantılar boyunca duygusal sinyalleri ve katılım düzeylerini izleme.

Takım performansını başarı etkileşimlerinden elde edilen karşılaştırma ölçütleriyle karşılaştırarak eğitim ihtiyaçlarını belirleyin.

Konuşma kalıplarına ve kanıtlanmış satış tekniklerine dayalı AI koçluk önerileri alın.

Başarı sonuçlarını tekrarlayabilmenize yardımcı olacak, en iyi performans gösteren toplantılardan oyun kitapları oluşturun.

Avoma sınırları

Özellikler öncelikle satış bağlamlarında kullanılır ve diğer departmanlarda sınırlı uygulama alanı vardır.

CRM entegrasyonları için teknik kurulum gerektirir.

Avoma fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 29 $

Organizasyon: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 39 $

Avoma puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.335+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Günümüzde hala toplantıların verimliliğini sağlamak için kullanılan Robert's Rules of Order, 1800'lü yıllarda kilise toplantılarını düzenlemek için yazılmıştır. Ondan önce, herkes birbirinin sözünü keserek konuşuyordu.

7. Fathom (Ücretsiz AI toplantı asistanı özellikleri için en iyisi)

Fathom aracılığıyla

Fathom, toplantıları kolaylaştırır ve şaşırtıcı bir şekilde ücretsizdir. Zoom, Meet veya Teams aramalarınıza katılır, bunları kaydeder ve anında özet yazar, böylece sizin yapmanıza gerek kalmaz. AI toplantı aracı, notları, metin kutularını ve görevleri CRM'nize doğrudan senkronizasyon yapar, ekstra tıklama gerektirmez.

Neden kullanmalısınız? Belirli toplantı bölümlerinden anlık video klipler sunar. Müşterinizin "Devam edelim" dediği kısmı paylaşmak mı istiyorsunuz? Klipleri kaydedin ve gönderin.

En iyi özellikleri keşfedin

Geçmiş toplantılarla ilgili doğal dilde sorular sorarak, transkriptleri taramadan belirli bilgileri bulun.

Canlı tartışmalar sırasında önemli anları işaretleyin, bunlar otomatik olarak özetlere derlenir.

Toplantılar bittikten hemen sonra ek tıklama yapmadan e-posta özetlerini alın.

Sınırları anlayın

Kurumsal odaklı alternatiflere kıyasla daha az entegrasyon seçeneği

Özetin kalitesi, toplantının yapısı ve netliğine büyük ölçüde bağımlıdır.

Fathom fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 19 $

Takım Düzenleme: Kullanıcı başına aylık 29 $

Takım Edition Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Fathom puanları ve yorumları

G2: 5/5 (4.945+ yorum)

Capterra: 5/5 (735+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fathom hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı şu geri bildirimi paylaşım:

Ajans olarak Fathom'un büyük hayranlarıyız. Arayüzü son derece basit, bu sayede karmaşaya girmeden trafik, dönüşümler veya kullanıcı davranışları hakkında hızlıca raporlar alabiliyoruz. Ayrıca, freelancer'larla bağlantıları paylaşım çok kolay, bu sayede onları hızlandırmak için ek bir iş yapmamıza gerek kalmıyor.

Ajans olarak Fathom'un büyük hayranlarıyız. Arayüzü son derece basit, bu sayede karmaşaya girmeden trafik, dönüşümler veya kullanıcı davranışları hakkında hızlıca raporlar alabiliyoruz. Ayrıca, freelancer'larla bağlantı paylaşımı çok kolay, bu sayede onları hızlandırmak için ek bir iş yapmamıza gerek kalmıyor.

8. MeetGeek (Otomasyonlu toplantı dokümantasyonu için en iyisi)

MeetGeek aracılığıyla

MeetGeek, kaçırdığınız toplantılar da dahil olmak üzere tüm toplantıları kaydeder ve transkripsiyonunu yapar, ardından birkaç dakika içinde size bir takip özeti e-posta gönderir.

Sadece not almaktan öteye geçin: MeetGeek, gizli notlar, konuşmacı izleme, performans ölçümleri ve toplantı trend analizi özelliklerini destekler. CRM'ler ve görev yöneticileri dahil 7.000'den fazla uygulama ile entegrasyonlara sahip olan bu uygulama, her toplantının dijital dağınıklık olarak birikmek yerine işi ilerletmesini isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

MeetGeek'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir kurallar ve katılımcı gruplarına göre toplantı notlarının paylaşımını otomatik olarak gerçekleştirin

AI tarafından oluşturulan bölüm işaretçilerini kullanarak uzun kayıtların ilgili bölümlerine doğrudan atlayın.

Takım üyeleri arasında konuşma süresi dağılımı dahil olmak üzere konuşma metriklerini izleyin.

Kolayca incelenebilir önemli bölümler halinde derlenen kritik tartışma noktalarını etiketleyin.

MeetGeek sınırları

Toplantı özeti biçimleri minimum özel seçenekleri sunar.

Sınırlı seçim üçüncü taraf entegrasyonları

MeetGeek fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 59 $

MeetGeek puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (445+ yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar MeetGeek hakkında ne diyor?

Reddit'te bu Superwhisper alternatifi hakkında yazılan bir yorumdan alıntı:

Toplantılarınızda en önemli ayrıntıları yakalayan ve toplantı tutanaklarını özetleyen ve oluşturan bir araç istiyorsanız, MeetGeek'i denemelisiniz. Hatta şablonları özel olarak düzenleyerek, sizin için belirli bilgileri içeren toplantı tutanakları oluşturabilirsiniz. Ardından, anahtar kelimeleri arayarak bunları bulabilir veya kullandığınız diğer araçlarla (ör. Notion, Slack vb.) otomatik olarak senkronizasyon yapabilirsiniz.

Toplantılarınızda en önemli ayrıntıları yakalayan ve toplantı tutanaklarını özetleyen ve oluşturan bir araç istiyorsanız, MeetGeek'i denemelisiniz. Hatta şablonları özel yaparak, sizin için belirli bilgileri içeren toplantı tutanakları oluşturabilirsiniz. Ardından, anahtar kelimeleri arayarak bunları bulabilir veya kullandığınız diğer araçlarla (ör. Notion, Slack vb.) otomatik olarak senkronizasyon yapabilirsiniz.

🧠 İlginç Bilgi: Toplantı tutanağı terimi, Latince minuta scriptura kelimesinden gelir ve "küçük notlar" anlamına gelir. Bu, notları yazmazsanız ne kadar çabuk unutulabileceklerini düşünürsek mantıklıdır.

9. tl;dv (Toplantı kayıtlarını demokratikleştirmek için en iyisi)

tl;dv aracılığıyla

tl;dv (Too Long; Didn’t View), içgörüye ihtiyaç duyan satış ve müşteri başarı takımları için idealdir. Bu AI asistanı, aramaları otomatik olarak yazıya döker, çevirir ve özetler, ancak asıl gücü koçlukta yatmaktadır. Temsilcilerin oyun kitabını ne kadar iyi takip ettiklerini, itirazları nasıl ele aldıklarını ve toplantılar sırasında nasıl performans gösterdiklerini işaretler.

Ayrıca, takımların gerçek konuşmalardan ders almasına yardımcı olmak için "en iyi anlar"ı derleyip paylaşım yapar. Sıkı CRM entegrasyonu ve 30'dan fazla dil desteği ile tl;dv, toplantıları gelir getirici bir geri bildirim döngüsüne dönüştürür.

tl;dv en iyi özellikler

Birden fazla toplantı platformuyla uyumlu tarayıcı uzantıları aracılığıyla kayıtları anında başlatın.

Video dosyalarını indirmeden veya düzenleme yapmadan belirli konuşma bölümlerinin paylaşımı.

Proje veya departmanlara göre ilgili kayıtları takım alanlarında otomatik olarak düzenleyin.

Doğrudan bahsetme özellikleri sayesinde takım üyelerine ilgili tartışma noktalarını bildirin.

tl;dv sınırları

Uzun toplantı kayıtları için daha uzun işlem süreleri

Arama fonksiyonu, geçmiş arşivlere kıyasla güncel içeriklerde daha iyi performans gösterir.

tl;dv fiyatlandırma

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 29 $

İş: Kullanıcı başına aylık 98 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

tl;dv puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

📖 Ayrıca okuyun: Belgeler ve Makaleler için En İyi AI Özetleyici

10. Tactiq (Bütçeye önem veren Google Toplantı kullanıcıları için en iyisi)

Tactiq aracılığıyla

Tactiq, eylem öğelerini tartışırken bunları yakalar. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams içinde iş yapar ve doğrudan transkript anlarına bağlanan zaman damgalı notlar almanızı sağlar.

Toplantı sırasında, toplantıdan sonra değil, anahtar noktaları vurgulayabilir, eylem öğeleri atayabilir ve not üzerinde işbirliği yapabilirsiniz. Her şey Google Dokümanlar veya Slack ile senkronizasyon halinde olur, böylece geçişler sorunsuz olur. Bu Superwhisper alternatifi, toplantıdan zaten organize olmuş ve hatta belki biraz ileride olmak isteyen takımlar için idealdir.

Tactiq'in en iyi özellikleri

Katılımcılara odaklanmaya devam ederken, Google Meet arayüzünde canlı transkripsiyonun görünümü doğrudan görünümü.

Toplantının tamamlanan tutanaklarını anında Google Dokümanlar'a aktarın, hemen düzenleme ve dağıtım için.

Takım üyelerinin paylaştığı yorumlar ve tepki işaretleri aracılığıyla transkriptler üzerinde işbirliği yapın.

Vurgulanan bölümleri otomatik olarak kısa toplantı özetleri halinde derleyin.

Tactiq sınırları

Google Meet'in odaklanması, birden fazla platform kullanan takımlar için kullanışlılığını kısıtlamaktadır.

Özel toplantı zekası araçlarına kıyasla sınırlı analitik yetenekler

Tactiq fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 12 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Tactiq puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Tactiq hakkında ne diyor?

Bir Reddit kullanıcısı bunu şöyle özetledi:

İşte bu amaçla iş yerinde Tactiq kullanıyorum ve inanılmaz derecede faydalı oluyor. Google Meet gibi platformlarla entegrasyonlar sağlıyor, önemli ayrıntıları ve eylem öğelerini yakalıyor, bu da özellikle arka arkaya yapılan toplantılarda gerçekten zaman kazandırıyor. Kesinlikle denemeye değer!

İşte bu amaçla iş yerinde Tactiq kullanıyorum ve inanılmaz derecede faydalı oluyor. Google Meet gibi platformlarla entegrasyonlar sağlıyor, önemli ayrıntıları ve eylem ögelerini yakalıyor, bu da özellikle arka arkaya yapılan toplantılarda gerçekten zaman kazandırıyor. Kesinlikle denemeye değer!

💡 Profesyonel İpucu: Toplantınızı 4D ile verimli hale getirin: Karar verin, Tartışın, Demo yapın, Görevlendirin. Alınması gereken kararlarla başlayın, zorlukları tartışın, ilerlemeyi (varsa) gösterin ve sonraki adımları görevlendirin. AI, toplantı ilerledikçe her bir "D"yi kaydedebilir ve izleme.

ClickUp ile Transkriptleri Geride Bırakın

Toplantıda söylenenleri kaydetmek yararlıdır, ancak ilerlemeyi gerçekten sağlayan şey, bundan sonra yapılması gerekenleri kaydetmektir. Superwhisper, sağlam ses-metin desteği ve altyazı oluşturma özelliği sunsa da, büyüyen takımların uyum içinde kalmak ve hızlı hareket etmek için ihtiyaç duyduğu daha geniş fonksiyoneliteden yoksundur.

Toplantıları, görevleri ve işbirliğini tek bir organize sistemde bir araya getirmek isteyen takımlar için ClickUp eksiksiz bir çözümdür.

AI Notetaker, belge ve gerçek zamanlı görev oluşturma ve çeviri gibi gelişmiş teknolojilerle ClickUp, dersler, podcast'ler ve toplantılar sırasında insanların konuşmalarını ve fikirlerini hiçbir şeyi kaçırmadan eyleme dönüştürür.

ClickUp'a bugün kaydolun! ✅