Çiftlerin düzenli kalması için en iyi 10 paylaşım takvim uygulaması

Argümanlarınızın yarısı, tek bir basit şeyle önlenebilir: işe yarayan bir paylaşımlı takvim.

Sürekli çakışan randevularınız mı var, önemli tarihleri mi unutuyorsunuz veya "Bir dakika, bugün planımız vardı, değil mi?" diye metin mi atıyorsunuz? Bu, bozuk bir ev yönetim sisteminin işidir.

Bu blog yazısında, çiftlerin düzenli kalmaları, planlama sorunlarını ortadan kaldırmaları ve en önemli şeylere odaklanmaları için en iyi 10 paylaşım takvim uygulamasını bir araya getirdik.

Hadi başlayalım! 🗓️

Çiftler için En İyi Paylaşım Takvimler Bir Bakışta

İşte çiftler için en iyi 10 paylaşımlı takvim:

Araç En iyi özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp Akıllı paylaşımlı takvim, AI görev otomasyonu, sürükle ve bırak planlama, özelleştirilebilir hatırlatıcılar Çiftler, aileler, bireyler Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal için özel seçenekler mevcuttur Cupla Paylaşımlı takvim görünümü, uygulama içi sohbet, Google/Apple/Outlook ile senkronizasyon, otomatik hatırlatıcılar Çiftler Ücretsiz plan mevcuttur TimeTree Birden fazla paylaşımlı takvim, etkinlik öncelikleri, resim ek dosyaları, genel takvim paylaşımı Çiftler, aileler, sosyal gruplar Ücretsiz plan mevcuttur; ek özellikler için premium plan Between Paylaşımlı takvim, gizli sohbet, yıl dönümü takipçisi, sesli aramalar Çiftler Ücretsiz plan mevcuttur Cozi Renk kodlu aile takvimi, görev liste, yemek tarifi planlayıcı, günlük gündem görünüm Çiftler, aileler Ücretsiz plan mevcuttur; premium sürümle reklamsız yükseltme Raft GIF'ler/emojiler, geri sayımlar, seçici paylaşım, çok dilli destek içeren görsel takvim Çiftler, yakın arkadaşlar Ücretsiz plan mevcuttur Fantastical Planları anahtar, saat dilimi desteği, işbirliğine dayalı davetler için takvim setleri Beş üye olan çiftler ve aileler Ücretsiz plan mevcuttur FamCal Görev atamaları, doğum günü/yıldönümü takipçileri, seyahat gider grafiklerinin bulunduğu bir sayfadır, paylaşılan hesap girişi Çiftler, geniş aileler Ücretsiz plan mevcuttur; premium sürüm mevcuttur Howbout Partner etkinlik akışı, etkinlik içi sohbet, gizli gönderiler, paylaşılabilir etkinlik davetiyeleri Çiftler, sosyal arkadaş grupları Ücretsiz plan mevcuttur Apple Takvim Apple cihazlar arasında sorunsuz senkronizasyon, paylaşılan iCloud takvimler, Siri hatırlatıcıları Sadece Apple kullanan çiftler Apple cihazlarda ücretsiz

Çiftler için paylaşım takvim uygulamasında nelere dikkat etmelisiniz?

Çiftler için özel olarak tasarlanmış bir paylaşımlı takvim uygulaması seçerken, iletişimi geliştiren, yakınlığı artıran ve günlük koordinasyonu kolaylaştıran özelliklere öncelik vermek çok önemlidir. Dikkate alınması gerekenler şunlardır:

Gerçek zamanlı senkronizasyon: Uygulamanın tüm cihazlarda anında güncellenip güncellenmediğini kontrol edin, böylece program değişikliklerinden haberdar olabilirsiniz

*kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel bir tasarıma sahip, etkinlikleri eklemeyi, görünümü ve değiştirmeyi kolaylaştıran ve öğrenmesi zor olmayan bir uygulama tercih edin

Entegre iletişim araçları: Yaklaşan etkinlikler veya görevler hakkında sorunsuz tartışmalar yapmayı kolaylaştıran, yerleşik sohbet veya not özellikleri sunan bir uygulama seçin

Özel özelleştirme seçenekleri: Renk kodlama, etiketler ve kişiselleştirilmiş hatırlatıcılar gibi özellikleri önceliklendirerek çeşitli etkinlik türlerini ve öncelikleri birbirinden ayırın

Çapraz platform uyumluluğu: Uygulamanın birden fazla cihazda ve işletim sisteminde erişilebilir olmasını sağlayarak, her iki partnerin de tercih ettikleri platformlardan bağımsız olarak Uygulamanın birden fazla cihazda ve işletim sisteminde erişilebilir olmasını sağlayarak, her iki partnerin de tercih ettikleri platformlardan bağımsız olarak birden fazla takvimi yönetmelerine ve bağlantıda kalmalarına olanak tanıyın

🧠 İlginç Bilgi: Zihinsel yük gerçektir ve genellikle bir kişi daha fazla yük taşır. Buna doğum günlerini hatırlamak, veteriner randevuları almak veya okul etkinliklerini takip etmek de dahildir. Araştırmalar, eşit ortaklıklarda bile bu planlama yükünün çoğunu genellikle kadınların taşıdığını göstermektedir. Çiftler, randevu gecelerini ve daha fazlasını planlamak için paylaşımlı bir takvim kullandıklarında, bu görünmez işin görünürlüğü artar ve paylaşımı daha kolay olur.

Çiftler için en iyi 10 paylaşım takvim uygulayıcı

Doğru paylaşımlı takvim uygulamasını bulmak, sizin ve partnerinizin günlük hayatınızı birlikte yönetme şeklinizde büyük bir fark yaratabilir. İster randevu gecelerini, ister iş programlarını, ister aile sorumluluklarını koordine ediyor olun, doğru araç bağlantıda kalmanıza, çatışmalardan kaçınmanıza ve birbirinize zaman ayırmanıza yardımcı olur.

Aşağıda, çiftler için özel olarak tasarlanmış özellikler sunan 10 öne çıkan takvim uygulaması bulunmaktadır. 💑

1. ClickUp (Paylaşımlı takvimler ve görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp Takvim ile Yoğun Programlarınızı Optimize Edin ClickUp'ın yapay zeka destekli Takvim özelliği ile planlamayı basitleştirin

İlişkiniz, gece 11'de "Bunu takvime ekledin mi?" argümanından daha iyisini hak ediyor. Çift hedefleriniz arasında, 10 farklı uygulamaya ihtiyaç duymadan randevu gecelerini ve yarın köpeği kimin gezdireceğini hatırlamak varsa, yeni favori üçüncü tekerleğinizi tanıtayım: ClickUp.

Hayatınıza uyum sağlayan akıllı planlama aracı ClickUp Calendar ile başlayalım. Bu uygulamanın temelinde, paylaşılan hedefler, kişisel taahhütler ve gerçek zamanlı uygunluk durumuna göre görevleri ve etkinlikleri otomatik olarak planlama özelliği yatmaktadır.

Kişisel işleriniz, iş toplantılarınız ve hatta partnerinizin son dakika 'market alışverişi yapmamız gerekiyor' hatırlatıcıları etrafında planlanmış bir güne uyanmayı hayal edin.

En iyi takvim uygulama olarak, randevular için manuel olarak zaman bloklamanıza veya metin üzerinden lojistik koordinasyonu yapmanıza gerek kalmaz. İkiniz de, bireysel önceliklerinizi ve ortak planlarınızı dengeleyen özel olarak tasarlanmış bir takvime sahip olursunuz. Hatta, akşam yürüyüşleri, hafta sonu kaçamakları veya dinlenme zamanları gibi sizin için önemli olan şeyleri, daha düşük öncelikli görevleri otomatik olarak yeniden planlayarak bağlantı için alan yaratır.

Güvenlik izinleri, gizlilik ayarları ve Google Takvim uzantısı sayesinde, paylaşılan ve kişisel kalan bilgiler üzerinde tam kontrol sahibi olursunuz.

Arka planda işleyen ClickUp Brain, sohbetlerinizi ve planlarınızı gerçek görevlere dönüştüren, son tarihler, hatırlatıcılar ve ilerleme izleme ile tamamlayan yapay zeka destekli asistanınızdır. Tatil veya randevu mu planlıyorsunuz? ClickUp'ta görevler oluşturur, sahipler atar ve hatta sohbetlerinizi veya toplantı notlarınızı eyleme geçirilebilir adımlara özetler. 👇🏼

AI asistanınızla tarihleri, yıldönümleri ve daha fazlasını planlayın ve rezervasyon yapın

Artık oteli kimin rezerve edeceğini tekrar tartışmak zorunda kalmayacaksınız.

ClickUp görevleri içinde öncelik düzeyleri belirleyerek en önemli konularda uyum sağlayın

Tekrarlayan işleri otomatikleştirebilirsiniz (evet, her çarşamba birinin çöpü çıkarmaya gitmesi gerekir), böylece birbirinize sürekli hatırlatıcı göndermek zorunda kalmazsınız. ClickUp Otomasyonları, görevlerin kimse tarafından takip edilmesine gerek kalmadan atanmasını, güncellenmesini veya tamamlanmasını sağlar.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu kullanarak programınızı tarzınıza göre özel hale getirin

Daha hızlı bir çözüm için ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonunu deneyin. Görevleri kategoriye göre planlayabilir, netlik için renk kodları ile işaretleyebilir ve sadece birkaç tıklama ile günlük, haftalık veya aylık planlarınızı harita edebilirsiniz.

Ayrıca, tamamen özelleştirilebilir. İster A tipi planlayıcı ister "akışına bırak" tipi bir partner olun, bu uygulama size iş yapar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

hayatınızı renk kodlarıyla düzenleyin:* Renk kodları veya etiketler kullanarak iş, kişisel ve paylaşım etkinliklerini kolayca ayırın, böylece ikiniz de bir bakışta neler olacağını görebilirsiniz

*son teslim tarihlerini birlikte takip edin: Yıldönümleri, fatura son teslim tarihleri veya yaklaşan etkinlikler gibi önemli tarihler için ClickUp Hatırlatıcıları oluşturun, böylece hiçbir şeyi gözden kaçırmayın

Takviminizi istediğiniz gibi özelleştirin: "Sorumlu kim?", "Bütçe" veya "Konum" gibi "Sorumlu kim?", "Bütçe" veya "Konum" gibi ClickUp Özel Alanları ekleyerek, günlük işlerden hafta sonu kaçamaklarına kadar her şeyi net bir şekilde planlayın

*gerçek zamanlı olarak birlikte plan yapın: ClickUp Belge'yi kullanarak market listeleri, seyahat programları veya tadilat planları üzerinde tek bir paylaşımlı merkezde işbirliği yapın

hiçbir şeyi kaçırmayın: *ClickUp'ta ev işleri, fatura ödemeleri veya haftalık kontrol için Yineleyen Görevleri ayarleyin, böylece birbirinize hatırlatıcı göndermek zorunda kalmazsınız

*ayınızı bir bakışta görselleştirin: ClickUp Takvim Görünümü'nü kullanarak paylaşımlı takviminizi gün, hafta veya ay bazında kolay sürükle ve bırak planlamasıyla görselleştirin

ClickUp sınırları

Geniş özellik aralığı ve özel özelleştirme seçenekleri nedeniyle ilk başta biraz zor gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu G2 incelemesi dikkatimizi çekti:

ClickUp'ın çok yönlülüğü rakipsizdir. İster basit bir yapılacak listesi üzerinde çalışıyor olun, ister karmaşık bir çoklu takım projesi üzerinde çalışıyor olun, ClickUp her duruma kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Zaman bloklamada Takvim görünümü, yeniden planlamada sürükle ve bırak fonksiyonu ve Slack, Google Drive ve Zapier gibi uygulamalarla zahmetsiz entegrasyonu çok beğeniyorum. Gösterge panellerini özelleştirebilme, iş akışlarını otomasyonla çalıştırabilme ve görevleri gerçek zamanlı olarak izleyebilme özelliği, verimliliğimi inanılmaz derecede artırdı.

ClickUp'ın çok yönlülüğü rakipsizdir. İster basit bir yapılacak listesi üzerinde çalışıyor olun, ister karmaşık bir çoklu ekip projesi üzerinde çalışıyor olun, ClickUp her duruma kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Zaman bloklama yaparken Takvim görünümü, yeniden planlama sırasında sürükle ve bırak fonksiyonu ve Slack, Google Drive ve Zapier gibi uygulamalarla zahmetsiz entegrasyonu çok beğeniyorum. Gösterge panellerini özelleştirebilme, ş Akışlarını otomasyonlaştırabilme ve görevleri gerçek zamanlı olarak izleyebilme özelliği, verimliliğimi inanılmaz derecede artırdı.

📮 ClickUp Insight: Anketimize katılan kullanıcıların %18'i, takvimler, görevler ve hatırlatıcılar aracılığıyla hayatlarını düzenlemelerine yardımcı olması için yapay zeka istediğini belirtti. Öte yandan, %15'i rutin idari işleri halletmesi için yapay zeka arıyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli takvimi her ikisi için de tasarlanmıştır. Gününüzü otomatik olarak önceliklendirir, aciliyetine göre görevleri planlar ve planlar değiştikçe her şeyi senkronizasyon içinde tutar.

2. Cupla (Aşk ve hayat dengesini kurmak için en iyi aşk ve hayat yöneticisi)

cupla aracılığıyla

Cupla, çiftlerin ortak hayatlarını daha sorunsuz bir şekilde yönetmeleri için özel olarak tasarlanmış, ilişki odaklı bir takvim ve verimlilik uygulamasıdır. Her iki partnerin takvimlerini tek bir görünümde birleştirir, böylece programları senkronizasyon sağlamak zahmetli bir iş olmaktan çıkar ve alışkanlık haline gelir.

Bu araç, karşılıklı uygunlukları belirlemenize, kaliteli zaman geçirmek için planlar yapmanıza ve strese neden olan günlük iletişim sorunlarını önlemenize yardımcı olur. Randevu alırken, tatil planlarken veya randevu geceleri ayarlarken, Cupla sizi ve partnerinizi aynı sayfaya getirir.

Cupla'nın en iyi özellikleri

Google, Apple, Outlook ve Android takvimleriyle entegre ederek paylaşım programlarının tek bir görünümde görünmesini sağlayın

Programınızı partnerinizin programının hemen yanında görün, böylece planları kolayca koordine edebilirsiniz

İkinize de otomatik olarak gösterilen etkinlikler oluşturun ve doğru zamanda hatırlatıcı almak için paylaşım görevleri ekleyin

Cupla sınırları

Kontrol listeleri veya market listeleri ekleme gibi belirli fonksiyonlar Android'de kullanılamaz

Cupla web sürümüne erişim sunmamaktadır

Cupla fiyatlandırması

Ücretsiz

Cupla puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Cupla hakkında ne diyor?

Reddit incelemesinden alıntı:

Cupla'yı kullanıyoruz ve çiftler için gerçekten çok iyi çalıştığını teyit edebiliriz. Mevcut takvimleri paylaşır, böylece mevcut bir Google Takvim'i paylaşımına geçmeden önce yapmanız gereken karmaşık yönetici işlemlerini/geçici çözümleri uygulamak zorunda kalmazsınız.

Cupla'yı kullanıyoruz ve çiftler için gerçekten çok iyi çalıştığını teyit edebiliriz. Mevcut takvimleri paylaşır, böylece mevcut bir Google Takvim'i paylaşımına geçmeden önce yapmanız gereken karmaşık yönetici işlemlerini/geçici çözümleri uygulamak zorunda kalmazsınız.

3. TimeTree (Birden fazla grupla ortak planlama yapmak için en iyisi)

timeTree aracılığıyla

TimeTree, çiftlerin günlük planlarını hiçbir şeyi kaçırmadan yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir paylaşımlı takvim uygulamasıdır. Her iki partnerin de birbirlerinin programlarını izleme imkanı bulabileceği, etkinlikleri koordine edebileceği ve yaklaşan planlar hakkında gerçek zamanlı konuşma yapabileceği merkezi bir alan sunar.

Yaklaşan günlerinizi kaydırarak ve sezgisel bir şekilde gözden geçirebileceğiniz dikey zaman çizelgesi görünümüne geçerek kişisel görevlerinizi yönetmenize yardımcı olun. Ayrıca, TimeTree Public Calendars'a erişerek telefonunuzdan mini etkinlik sayfaları olarak özel takvimler oluşturup paylaşım yapabilirsiniz.

TimeTree'nin en iyi özellikleri

Hayatınızın farklı alanlarını düzenlemek için birden fazla paylaşım takvim oluşturun; örneğin, çift planları için bir tane, aile için bir tane ve hobiler için bir tane

Partneriniz etkinlik eklediğinde veya güncellediğinde anında bildirim alın, böylece hiçbir şeyden haberdar olmamanız gerekmez

TimeTree Premium ile etkinlik ayrıntılarına resim ve dosya ekleyin; bilet, rezervasyon veya alışveriş listelerinin paylaşımı için idealdir

Gündelik planlar ile kaçırılmaması gereken randevuları ayırt etmek için etkinlik önceliklerini ayarlayın

TimeTree sınırları

Web sürümünde mobil uygulamasında bulunan bazı fonksiyonlar bulunmamaktadır

"Son çevrimiçi" durumu gibi özellikler bazı kullanıcılar için gizlilik endişelerine yol açabilir

TimeTree fiyatlandırması

Ücretsiz

TimeTree puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar TimeTree hakkında ne diyor?

Capterra'da bir yorumcu şöyle diyor:

TimeTree'nin ücretsiz sürümünü kullanıyorum, bu da reklamlar gördüğüm anlamına geliyor, ancak bunlar dayanılmaz değil... Bazen yanlışlıkla tıklıyorum, bu da çok sinir bozucu!

TimeTree'nin ücretsiz sürümünü kullanıyorum, bu da reklamlar gördüğüm anlamına geliyor, ancak bunlar dayanılmaz değil... Bazen yanlışlıkla tıklıyorum, bu da çok sinir bozucu!

💡 Profesyonel İpucu: Hafta sonlarını aşırı doldurmayın. Her şey "hızlı iş" olarak işaretlendiğinde, beş "hızlı" işin ne kadar yorucu olabileceğini unutursunuz. Başka bir arkadaşınızla buluşmaya veya ev projesine evet demeden önce dinlenme zamanı bloklamak deneyin.

4. Between (Gizlilik odaklı çift iletişimi için en iyisi)

via Between

Between, çiftler için özel olarak tasarlanmış bir ilişki alanıdır. Programlama, gizli mesajlaşma, anı paylaşım ve yıldönümü izleme özelliklerini tek bir sorunsuz deneyimde birleştirerek çiftlerin yakın ve bağlantılı kalmasına yardımcı olur.

Her plan, hatırlatıcı ve mesaj sizin aranızda kalır, böylece pratik bir şekilde senkronizasyonunuzu korumanıza yardımcı olur. ThumbKiss, her iki partnerin ekranlarında aynı noktaya dokunarak her iki cihazın aynı anda titremesini sağlayan ve yakınlık hissini artıran benzersiz bir özelliktir.

En iyi özellikler arasında

Tüm özel günlerinizi hatırlayan yerleşik zaman çizelgesi ile yıldönümleri ve dönüm noktalarını takip edin

Senkronizasyon veya kurulum zahmeti gerektirmeyen paylaşımlı takvimi kullanarak zahmetsizce birlikte plan yapın

Kristal netliğinde ses kalitesiyle sınırsız sesli arama yapın, mesafe ne olursa olsun bağlantıda kalın

Çiftler için özel olarak tasarlanmış GIF selfie'leri, ifade gücü yüksek çıkartmalar ve ifadeler kullanarak sohbetlerinizi kişiselleştirin

Sınırlar arasında

Google Takvim veya Apple Takvim gibi platformlarla entegrasyon olmadığı için etkinlikler manuel olarak eklenmelidir

Ayrıntılı takvim görünümleri (günlük veya haftalık) ve gelişmiş planlama seçenekleri yoktur

Fiyatlandırma arasında

Ücretsiz

Derecelendirmeler ve yorumlar arasında

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Between hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

"Not" özelliğinin nasıl işlediğini anlıyorum, ancak bir "Liste" bölümü gerçekten harika olurdu. Ayrıca, takvim özelliği biraz hantal ve çok özelleştirilebilir değil, bu da yararlı olurdu. iCal veya Google Takvim etkinliklerini/paylaşılan takvimleri uygulamanıza aktarma seçeneği veya hatta yukarıdaki takvim uygulamalarından "Between'e etkinlik paylaşım" seçeneği olması da harika olurdu. Genel olarak en çok fotoğraf özelliklerini kullanıyoruz (hikayeleri değil, ama bu da sevimli bir fikir) ve bunun tamamlanan şeklini çok beğeniyorum. Ömür boyu premium hesaba geçtik ve bu, uygulamanın kesinlikle buna değer kılıyor!

"Not" özelliğinin nasıl işlediğini anlıyorum, ancak bir "Liste" bölümü gerçekten harika olurdu. Ayrıca, takvim özelliği biraz hantal ve çok özelleştirilebilir değil, bu da yararlı olurdu. iCal veya Google Takvim etkinliklerini/paylaşılan takvimleri uygulamanıza aktarma seçeneği veya hatta yukarıdaki takvim uygulamalarından "Between'e etkinlik paylaşım" seçeneği de olması harika olurdu. Genel olarak en çok fotoğraf özelliklerini kullanıyoruz (hikayeleri değil, ama bu da sevimli bir fikir) ve bunun yapılma şeklini çok beğeniyorum. Ömür boyu premium hesaba geçtik ve bu, uygulamanın kesinlikle kullanmaya değer olduğunu gösteriyor!

5. Cozi (Aile odaklı organizasyon için en iyisi)

cozi aracılığıyla

Cozi, meşgul çiftlerin sürekli kontrol etme yükü olmadan koordineli kalmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir dijital ajandadır. Herhangi bir cihazdan erişilebilen, renk kodlu paylaşımlı bir takvim sunar, böylece siz ve partneriniz randevulardan hafta sonu planlarına kadar her şeyi yönetebilirsiniz.

Google Takvim, Apple Takvim ve Outlook'u birleştirerek tüm etkinlikleri tek bir yerde toplayabilirsiniz. Tasarımı estetik yerine fonksiyonu ön planda tutsa da, koordinasyonu geliştirmedeki etkinliği, düzenli ve bağlantıda kalmak isteyen çiftler için değerli bir araç haline getirir.

Cozi'nin en iyi özellikleri

Cozi Today'i kullanarak etkinliklerinizi, yapılacaklarınızı ve alışveriş güncellemelerinizi gösteren günlük bir ajanda edinin

Her bir partnerin programına özel renkler atayın, böylece kimin meşgul, kimin ücretsiz olduğunu hemen görebilirsiniz

Tatil hazırlıkları, bütçe planlama veya ev işleri gibi ortak sorumluluklar için görev listeleri oluşturun ve paylaşım gerçekleştirin

Yerleşik yemek planlayıcısına tarifler ekleyin ve düzenleyin, ardından bunları anında paylaşım bir market alışveriş listesine dönüştürün

Cozi sınırları

Bu araçta entegre bir mesajlaşma sistemi bulunmadığından, kullanıcılar etkinlik ayrıntılarını tartışmak için başka bir uygulamaya geçmek zorundadır

Tüm aile üyeleri eşit erişim hakkına sahiptir, yani herhangi bir üye etkinlikleri düzenleme veya silebilir, bu da kazara silme olasılığına yol açar

Cozi fiyatlandırması

Ücretsiz

Cozi Gold: Özel fiyatlandırma

Cozi puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Cozi hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Bu uygulama, çoğunlukla ailemizin programını düzenli tutmak için tam da ihtiyacımız olan şey. Değiştirilmesini istediğim tek şey, alışveriş listesindeki öğeleri arama özelliğinin eklenmesi. Birçok kişi, öğenin listede olup olmadığını kontrol edip işaretini kaldırmak yerine, listeye eklediği için birçok farklı öğe var.

Bu uygulama, çoğunlukla ailemizin programını düzenli tutmak için tam da ihtiyacımız olan şey. Değiştirilmesini istediğim tek şey, alışveriş listesindeki öğeleri arama özelliğinin eklenmesi. Birçok kişi, öğenin listede olup olmadığını kontrol edip işaretini kaldırmak yerine, listeye eklediği için birçok farklı öğe var.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Çiftler için paylaşım takvim uygulaması kullanmak, bilişsel yükün azaltılmasına yardımcı olur. Bu, her şeyi kafanızda hatırlamaya çalışmayı bırakıp, hatırlamayı uygulamanın yapmasına bırakmanız anlamına gelir. Zihinsel karmaşanın azalması, kaçırılan randevular veya çakışan hafta sonu planları nedeniyle ruh halinizin daha az değişmesi anlamına gelir.

6. Raft (Zarif bir koordinasyon isteyen, tasarımı seven çiftler için en iyisi)

raft aracılığıyla

Raft, planlamayı bir angarya olmaktan çok bir bağ kurma aracı haline getirir. iPhone'unuzdaki etkinliklerin senkronizasyonunu gerçekleştirebilir ve en önemli olanları seçerek paylaşım yapabilirsiniz, böylece partneriniz gereksiz bilgilerle uğraşmadan ilgili etkinlikleri görebilir.

Ayrıca, fotoğraf, emoji veya GIF ekleme özelliği ile basit etkinlikleri daha anlamlı hale getirerek, programınızı bir görev listesinden ziyade paylaşılan bir hikayeye dönüştürür. Uygulama, takvimin fonksiyonelliğini sosyal etkileşimin samimiyeti ile birleştirerek, hem düzeni hem de bağlantıyı değerli bulan çiftler için ideal hale getirir.

Raft'ın en iyi özellikleri

Yıldönümleri, randevu geceleri veya tatiller gibi önemli tarihleri geri sayımlarla izlemeyin ve beklentiyi artıran etkinlik ayrıntılarını yayınlayın

İş programınız gibi harici takvimlerin senkronizasyonunu gerçekleştirin ve partnerinizin görmesini istediğiniz etkinlikleri seçerek paylaşım yapın

Partnerinizle veya benzer düşüncelere sahip arkadaşlarınızla paylaşmak istediğiniz etkinlikleri seçin ve diğerlerini gizli tutun

Raft, küresel desteğini genişletmeye devam ederken farklı dillere geçin, bu da onu çok dilli çiftler için mükemmel hale getirir

Raft sınırları

Raft, tekrarlanan etkinlikleri desteklemez, bu nedenle tekrarlanan planlar için manuel girdi gerekebilir

Uygulama, etkinliklere belirli konum adresleri ekleme özelliğinden yoksundur

Raft fiyatlandırması

Ücretsiz

Raft puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Raft hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Partnerim ve benim çok yoğun iş programlarımız var ve paylaşımlı takvim uygulamasının paylaşım özelliği, işleri düzgün tutmamıza yardımcı oluyor, ayrıca GIF'ler de çok sevimli – ancak uygulamanın birçok sorunu var. Mevcut bir etkinliği düzenleme yapmaya çalıştığımda, uygulama hata veriyor ve kapanıyor. Bazen partnerim ve ben, diğer kişinin girdiği hiçbir şeyi göremiyoruz, diğer kişinin görmesini sağlayacak şekilde ayarlamış olsak bile. Sonra geri dönüp etkinliği güncellemek veya yeniden oluşturmak zorundayız, böylece diğer kişinin takviminde görünebilsin. Birlikte bir takvimimiz olması, sürekli "bu haftaki iş tarihlerimi takvimde görebiliyor musun?" diye sormak zorunda kalırsak pek bir işe yaramıyor.

Partnerim ve benim çok yoğun iş programlarımız var ve paylaşımlı takvim uygulamasının işleri düzgün tutmamıza yardımcı olmasıyla birlikte, GIF'ler de çok sevimli – ancak uygulamanın birçok sorunu var. Mevcut bir etkinliği düzenlemeyi denediğimde, uygulama hata veriyor ve kapanıyor. Bazen partnerim ve ben, diğer kişinin girdiği hiçbir şeyi göremiyoruz, diğer kişinin görmesini sağlayacak şekilde ayarlamış olsak bile. Sonra geri dönüp etkinliği güncellemek veya yeniden oluşturmak zorundayız, böylece diğer kişinin takviminde görünebilsin. Birlikte bir takvimimiz olması, sürekli "bu haftaki iş tarihlerimi takvimde görebiliyor musun?" diye sormak zorunda kalırsak pek bir işe yaramıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Aynı cinsiyetten çiftler, planlama görevlerini eski cinsiyet rolleri yerine her bir kişinin tercihlerine veya yeteneklerine göre bölüştürürler. Bu, daha fazla adalet ve daha az varsayımla sonuçlanır. Bu esnek zihniyet, dengeyi bulmaya odaklandığı için çiftler için paylaşımlı takvim uygulamasını kullanmak için çok uygundur.

fantastical aracılığıyla

Fantastical, paylaşım takvimler sunarak sizin ve partnerinizin randevuları, aile etkinliklerini ve özel geceleri tek bir yerden izlemeyi sağlar.

Doğal dil girişi ile "Alex ile akşam 7'de akşam yemeği" gibi ifadeler yazarak hızlı bir şekilde etkinlikler oluşturabilirsiniz. Uygulama ayrıca cihazlar arasında senkronizasyon yapar, böylece iPhone, iPad veya Mac kullanıyor olsanız da programlarınız güncel kalır. Flexibits Premium for Families'i tercih ederseniz, ayrı hesaplar oluşturarak paylaşım ve kişisel planlarınızı kolayca dengeleyebileceğiniz gelişmiş özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Takvim Setlerini kullanarak ortak planlar ve kişisel programlar arasında karışıklık yaşamadan anahtar değiştirin

Etkinliklerin yanı sıra gerçek zamanlı hava durumu tahminlerinin görünümüyle açık hava etkinliklerini planlamayı kolaylaştırın

Uzun mesafeli çiftler için özel saat dilimlerini ayarlayın, böylece aramaları ve sanal randevuları planlamak daha kolay hale gelir

Her iki partnerin de kabul edebileceği, reddedebileceği veya alternatif zamanlar önerebileceği etkinlik davetiyeleri kullanarak işbirliği yapın

Fantastical sınırları

Takvim görünümleri için özelleştirme seçenekleri diğer uygulamalara kıyasla sınırlı olabilir

Yerleşik bir görev yönetim sistemi bulunmadığından, yapılacaklar listesi için ayrı bir uygulama gerekir

Fantastical fiyatlandırma

Ücretsiz

Bireyler için: Aylık 4,75 $ (yıllık faturalandırılır)

Beş kişiye kadar olan aileler için: 7,50 $/ay (yıllık faturalandırılır)

Takımlar için: Kullanıcı başına aylık 4,75 $ (yıllık faturalandırılır)

Fantastical puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Fantastical hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın çiftler için bu paylaşımlı takvim uygulamasının yorumu:

Kullanımı çok kolaydır. Microsoft Exchange/Outlook ile mükemmel entegrasyon sağlar. Tüm senkronizasyon, takvim görünümü ve Zoom entegrasyon fonksiyonları sorunsuz işler. Takvim öğesini kopyalayıp yapıştırma özelliği, tekrarlanan toplantıların uygun olmadığı aynı veya benzer etkinliklerin üç veya dört örneğini yeniden oluşturmaya kıyasla şaşırtıcı derecede zaman tasarrufu sağlar.

Kullanımı çok kolaydır. Microsoft Exchange/Outlook ile mükemmel entegrasyon sağlar. Tüm senkronizasyon, takvim görünümü ve Zoom entegrasyon fonksiyonları sorunsuz işler. Takvim öğesini kopyalama/yapıştırma özelliği, tekrarlanan toplantıların uygun olmadığı aynı veya benzer etkinliklerin üç veya dört örneğini yeniden oluşturmaya kıyasla şaşırtıcı derecede zaman tasarrufu sağlar.

💡 Profesyonel İpucu: Takviminizde boş alanlar bırakmaktan çekinmeyin. Günün her dakikasını doldurmanız gerekmez. İkinizin de rahatlayabileceği bir zaman dilimi olduğunu bilmek için takviminize "planlanmamış" bir blok ekleyin. Bu, dinlenmek, biraz zaman geçirmek veya akışına bırakmak için bir fırsattır.

8. FamCal (Geniş aile ile senkronizasyon sağlayan çiftler için en iyisi)

famCal aracılığıyla

FamCal, yoğun bir hayat süren ancak birbirleriyle yakın bağlantı içinde kalmak isteyen çiftler için geliştirilmiştir. Tüm günlük programınızı tek bir düzenli alana bir araya getirir. Artık unutulan akşam yemekleri, çakışan hafta sonu planları veya son dakika sürprizleri yok.

Bu aile takvim uygulaması, takvim ve gündem görünümleri sunarak programların görüntülenme ve incelenme konusunda esneklik sağlar. Her bir partner, paylaşılan bir hesap altında kendi e-posta adresini kullanarak oturum açar, böylece herhangi bir cihazdan, herhangi bir zamanda işleri düzenli tutmak çok kolay hale gelir.

FamCal'ın en iyi özellikleri

Bir seyahat planlamak veya misafirleri ağırlamak gibi, yapılacak işleri küçük boyutlara ayırmak için alt görevler içeren paylaşım ve bireysel görevler atayın

Ellerinizi kullanmadan tarifleri takip ederken ekranınızı açık tutan karartmasız pişirme modunu kullanın

Yerleşik doğum günü ve yıl dönümü izleme özellikleriyle özel günleri takip edin

Birden fazla görsel grafik kullanarak seyahat masraflarını kaydedin ve dışa aktarın, böylece kimin neyi ödediğini görebilir ve şeffaflığı koruyabilirsiniz

FamCal sınırları

Uygulamada saatlik veya haftalık takvim görünümleri bulunmadığından, ayrıntılı planlama yapmak sınırlanıyor

Uygulamanın ücretsiz sürümünde reklamlar bulunmaktadır

FamCal fiyatlandırması

Ücretsiz

FamCal puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar FamCal hakkında ne diyor?

Kullanıcılar FamCal'ı bu kadar harika bir uygulama olarak görmelerinin nedeni şudur:

Bu uygulamayı çok seviyorum. Programımı ve ailemin programını planlamak için kullanıyorum. Hepimizin çok karmaşık programları var. Renk kodlamasını, entegre hedef ve alışveriş listelerini ve çok sayıda takvim görünümünü çok seviyorum. Ayrıca müşteri desteği de harika. Uygulamayla ilgili bir sorun yaşadım ve aynı gün benimle iletişime geçip her şeyi çözdüler. Bayıldım!

Bu uygulamayı çok seviyorum. Programımı ve ailemin programını planlamak için kullanıyorum. Hepimizin çok karmaşık programları var. Renk kodlamasını, entegre hedef ve alışveriş listelerini ve çok sayıda takvim görünümünü çok seviyorum. Ayrıca müşteri desteği de harika. Uygulamayla ilgili bir sorun yaşadım ve aynı gün benimle iletişime geçip her şeyi çözdüler. Bayıldım!

9. Howbout (Sosyal olarak aktif çiftler ve arkadaş grupları için en iyisi)

via Howbout

Howbout, ilişkinizin gizli ana sayfası gibidir. Resmi davetler, uzun metinler veya takvim karmaşası olmadan ikinizi de senkronizasyon halinde tutar. Uygulamayı açtığınızda, partnerinizin ne yaptığını, hangi planların olduğunu ve nelerin önceden ayarlandığını anında öğrenirsiniz.

Şehirde bir arkadaşınızı yakalamaktan partnerinizin ücretsiz cumartesi günü olduğunu fark etmeye kadar, uzun uzun konuşmaya gerek kalmadan "hey, hadi bir şeyler yapalım" anını yaşamanızı sağlar. Takvim fonksiyonelliğini sosyal bir dokunuşla birleştirerek, en küçük planları bile daha bilinçli ve eğlenceli hale getirir.

En iyi özellikler nelerdir?

Partnerinizin canlı etkinlik akışını kaydırarak onun neler yaptığını takip edin

Etkinlik üzerinde yerleşik sohbet özelliğini kullanarak lojistik planlar yapın, güncellemeleri paylaşım, veya son dakika değişikliklerini bildirin

Güncellemeleri, fotoğrafları ve hatta hafta sonu özetlerini herkese duyurmadan sadece ikiniz arasında paylaşım yapın

Paylaşılabilir bir bağlantı ile başkalarına etkinlik davetiyeleri gönderin, çiftler için randevular veya aile planları için mükemmeldir

Hangi etkinliklerin gizli kalacağını, hangilerinin partneriniz tarafından görülebileceğini ve hangilerinin yakın arkadaş listenize ekleneceğini belirleyin

Sınırlar nasıl?

Uygulama renk kodlaması sunsa da, daha fazla özel için sınırlı seçenekler vardır

Bazı kullanıcılar, uygulamanın gezinmek için biraz zaman gerektirdiğini not etmiştir

Fiyatlandırma nasıl?

Ücretsiz

Howbout puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Howbout hakkında ne diyor?

Çiftler için bu paylaşımlı takvim uygulamasına dair Product Hunt'ta yayınlanan bir incelemeden alıntı:

Bu uygulamanın daha önce mevcut olmadığına inanamıyorum, sosyal planlama için çok kolay bir uygulama! Howbout, arkadaşlarınız ve ailenizle etkinlik planlamayı çok kolaylaştırıyor.

Bu uygulamanın daha önce mevcut olmadığına inanamıyorum, sosyal planlama için çok kolay bir uygulama! Howbout, arkadaşlarınız ve ailenizle etkinlik planlamayı çok kolaylaştırıyor.

10. Apple Takvim (Sorunsuz bir deneyim isteyen Apple kullanıcıları için en iyisi)

apple Takvim aracılığıyla

Apple Calendar, programlarını verimli bir şekilde koordine etmek isteyen çiftler için sorunsuz bir Mac takvim uygulaması sunar. iCloud'dan yararlanan bu çözüm, gerçek zamanlı senkronizasyon sağlayarak paylaşımlı planlamayı basit ve sezgisel hale getirir.

Çiftler, özel bir iCloud takvimi oluşturabilir ve bunu gizli olarak paylaşabilir. Bu, her iki tarafın da etkinlikleri görebilmesini ve izin verilmesi halinde düzenleme yapabilmesini sağlar. Takvim paylaşılırken, davetlilerin yalnızca görünürlük hakkına sahip olacağına veya değişiklik yapabileceğine karar verilebilir. Bu esneklik, her iki tarafın da takvime istediği gibi katkıda bulunabilmesini sağlar.

Apple Takvim'in en iyi özellikleri

Çocuklar veya akrabalar gibi diğer aile üyeleriyle aynı takvimde işbirliği yapın

Siri'ye "Cuma günü saat 8'de akşam yemeğimiz olduğunu hatırlatıcı" gibi bir şey söyleyin, bu bilgi anında paylaşılan takviminize eklenecektir

Hiçbir şeyi manuel olarak düzenleme yapmanıza gerek kalmadan, basit bir sürükle ve bırak işlemiyle planlarınızı hızla yeniden planlayın veya yeniden düzenleyin

Apple Takvim sınırları

Bu çevrimiçi takvimi kullanmak için her iki partnerin de Apple cihazı kullanması gerekir

Apple Takvim, etkinlikler içinde entegre sohbet veya görev yönetimi özellikleri sunmaz

Apple Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Apple Takvim puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

*gerçek kullanıcılar Apple Takvim hakkında ne diyor?

Bir kullanıcı yorumu şöyle diyor:

Asla yorum yazmam ama bu uygulamanı yıllardır kullanıyorum ve şu anda olanlardan çok hayal kırıklığına uğradım. Öncelikle, bu uygulama eskiden ücretsizdi. Bir gün reklam göstermeye karar verdiler, bu da uygulamada saklanan her şeyi korumak için abonelik için ödeme yapmaya neredeyse zorlandığınızı hissettiriyor. Kısa süre önce aylık abonelik için ödeme yaptım, birkaç gün reklam gösterilmedi ama bugün tekrar gösterilmeye başladı. Uygulamayı açtığınızda, takvim görüntülenmeden önce reklamın bitmesini beklemek zorundasınız. Telefonla bir randevu ayarlamaya çalışırken bu çok büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

Asla yorum yazmam ama bu uygulamanı yıllardır kullanıyorum ve şu anda olanlardan çok hayal kırıklığına uğradım. Öncelikle, bu uygulama eskiden ücretsizdi. Bir gün reklam göstermeye karar verdiler, bu da uygulamada saklanan her şeyi korumak için abonelik için ödeme yapmaya neredeyse zorlandığınızı hissettiriyor. Kısa süre önce aylık abonelik için ödeme yaptım, birkaç gün reklam gösterilmedi ama bugün tekrar gösterilmeye başladı. Uygulamayı açtığınızda, takvim görüntülenmeden önce reklamın bitmesini beklemek zorundasınız. Telefonla bir randevu ayarlamaya çalışırken bu çok büyük bir rahatsızlık yaratıyor.

ClickUp ile Bağlantıda Kalın

Paylaşım takvim uygulamaları, çiftlerin zaman yönetimini büyük ölçüde iyileştirebilir, iletişim sorunlarını azaltabilir ve anlamlı anlar için daha fazla alan yaratabilir.

Bu listedeki her uygulama benzersiz bir şey sunsa da, ClickUp sadece bir takvimden daha fazlasını isteyen çiftler için en tam tamamlanmış çözüm olarak öne çıkıyor.

ClickUp Takvim ile paylaşılan etkinlikleri görünümünde görebilir, önemli tarihleri renklerle kodlayabilir ve randevulardan günlük işlere kadar her şeyi tek bir yerden yönetebilirsiniz. AI destekli asistanınız ClickUp Brain'i ekleyin ve aniden yararlı hatırlatıcılar otomatik olarak oluşturulmaya başlasın, haftanızı düzenleyin ve hatta hiç çaba harcamadan görevlerinizi özetleyin.

Takım olarak daha iyi plan yapmaya hazır mısınız? ClickUp'ı ücretsiz deneyin ve hayatınızı birlikte düzenlemeye başlayın!

Sık Sorulan Sorular

Çiftler için en iyi takvim paylaşım uygulamasının hangisi olduğunu nasıl belirleyebiliriz?

Cupla: Çiftler için tasarlanmış, paylaşımlı takvim görünümleri, uygulama içi sohbet ve otomatik hatırlatıcılar sunar

clickUp*: AI destekli görev otomasyonu, hatırlatıcılar ve gerçek zamanlı işbirliği özelliklerine sahip akıllı, özelleştirilebilir bir paylaşımlı takvim isteyen çiftler için şiddetle tavsiye edilir

TimeTree: Birden fazla paylaşımlı takvimi ve etkinlik önceliklerini yönetmek için harika bir uygulama

Between: Gizli sohbet ve yıldönümü izleme ile gizlilik ve çiftler arası iletişime odaklanır

Cozi: Renk kodlu takvimler ve paylaşılan liste sunan, aileler ve çiftler için ideal bir uygulama

Raft, Fantastical, FamCal, Howbout ve Apple Calendar da farklı ihtiyaçlar için benzersiz özelliklere sahip mükemmel seçeneklerdir

Çiftler için paylaşım takvim nasıl oluşturulur?

*doğru uygulamayı seçin: İhtiyaçlarınıza (özellikler, cihaz uyumluluğu, gizlilik) göre ClickUp, Cupla veya TimeTree gibi seçenekler arasından seçim yapın Hesap oluşturun: Her iki partner de kaydolmalı ve profil ayarlarını yapmalıdır Paylaşımlı takvim oluşturun: Uygulamanın paylaşım veya davet özelliğini kullanarak her iki partnerin de erişimini sağlayın *mevcut takvimleri senkronizasyon edin: Birçok uygulama, Google, Apple veya Outlook takvimlerini tek bir görünümde birleştirmek için içe aktarmanıza olanak tanır Özelleştirme: Etkinlikleri ve görevleri düzenlemek için renk kodları, hatırlatıcılar ve özel alanlar kullanın İletişim kurun: Planları ve güncellemeleri tartışmak için yerleşik sohbet veya notlar özelliğini kullanın Düzenli olarak güncelleyin: Her iki partner de her şeyi güncel tutmak için etkinlikler eklemeli ve güncellemelidir

En iyi aile paylaşım takvim uygulayıcısı hangisidir?

Cozi, renk kodlu takvim, paylaşılan yapılacaklar listesi ve yemek planlama özellikleri sunan, aileler için en iyi seçeneklerden biridir. ClickUp, görev yönetimi ve otomasyon gibi daha gelişmiş özellikler isteyen aileler için de mükemmeldir. FamCal ve TimeTree, geniş aile ile senkronizasyon için diğer güçlü seçeneklerdir.

Cupla çiftler için paylaşım takvim nedir?

Cupla, çiftler için ilişki odaklı bir takvim uygulamasıdır. Her iki partnerin programlarını tek bir görünümde birleştirerek, karşılıklı uygunlukları kolayca tespit etmenizi, kaliteli zaman planlamanızı ve iletişim hatalarını önlemenizi sağlar. Cupla, Google, Apple ve Outlook takvimleriyle entegre olur ve uygulama içi sohbet ve otomatik hatırlatıcılar gibi özellikler sunar. Kullanımı ücretsizdir, ancak bazı özellikler Android'de sınırlı olabilir veya web'de kullanılamayabilir.

Çiftler, paylaşımlı takvim uygulamasında hangi özellikleri aramalı?