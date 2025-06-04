öğrencilerin Çalışma, Yazma ve Verimliliğini Artırmak için En İyi 18 GPT

Hepimiz içerik oluşturma için en yaygın kullanılan AI araçlarından biri olan ChatGPT'yi duymuşuzdur. Peki GPT'lerin yapabileceği tek şey bu mu? Cevap hayır!

İşletmelere yardımcı olmaktan öğrenme ve eğitimi desteklemeye kadar, OpenAI mağazası farklı amaçlara hizmet eden GPT'lerle doludur. Aslında, öğrencilerin %86'sı çalışmalarında zaten AI kullanıyor!

Öğrenme verimliliğinizi en üst düzeye çıkarmak için en iyi eğitim GPT'lerini derlediğimiz bu blog yazısını okuyun.

Başlamadan önce, AI kullanarak nasıl yazılacağını açıklayan bir video izleyin. İzleyin 👇🏻

GPT nedir?

GPT'ler veya Generative Pre-Trained Transformers, kullanıcı girdilerine dayalı olarak insan benzeri yanıtları anlayan ve üreten gelişmiş AI modelleri. OpenAI tarafından geliştirilen bu modeller, büyük hacimli verilerle eğitilir ve içerik oluşturma, soruları yanıtlama, araştırmaya yardımcı olma gibi çeşitli görevleri yerine getirir.

Çeşitli GPT türleri olsa da, bunlar kullanışlılıklarına göre en önemli üç tanesidir:

Genel GPT'ler Özel GPT'ler Sektöre özel GPT'ler Eğitim verileri Çeşitli internet kaynakları Özel verilerle geliştirilmiş temel model Endüstri verileriyle eğitilmiş temel model Amaç Genel görevler ve konuşmalar Belirli kullanım durumları için özel olarak tasarlanmıştır Uzman düzeyinde endüstri kullanımı Bilgi derinliği Yüzey düzeyi Derin Derin Esneklik Genel Yüksek Düşük Kullanım örnekleri Gündelik sohbet, genel soru-cevap vb. Şirketlere özel botlar, kişisel asistanlar vb. Finansal risk değerlendirmesi, yasal belge incelemesi vb.

GPT kullanmanın avantajları

Öğrenciler için GPT'leri kullanmanın bazı avantajları şunlardır:

Öğrenmeyi geliştirir: GPT'ler, özellikle eğitim amaçlı olarak oluşturulan özel GPT'ler, sorunları çözer, kavramları açıklar, etkileşimli dersler sunar ve hatta seçtiğiniz öğretim metodolojisine uyum sağlayarak daha hızlı öğrenmenize ve konuyu daha iyi anlamanıza yardımcı olur

Verimliliği artırır: Çalışma programlarınızı verimli bir şekilde yönetmenize yardımcı olan yapay zeka destekli düzenleme, hatırlatıcı ve not alma araçlarıyla görevlerinizi takip edin

Araştırmayı basitleştirir: Bu araçlar, karmaşık konuları hızlı bir şekilde özetler ve anahtar bilgileri çıkararak araştırma sürecini hızlandırır

Eleştirel düşünmeyi teşvik eder: AI odaklı tartışmalara katılın, "neden" ve "nasıl" soruları sorun ve kavramları daha derinlemesine anlamak için analitik becerilerinizi geliştirin

7/24 yardım sunar: GPT'ler günün her saati kullanılabilir. Böylece, günün herhangi bir saatinde sorgularınızı çözmek için onlara erişebilirsiniz

Yazma becerilerini geliştirir: Yapılandırılmış taslaklar oluşturun, grameri iyileştirin ve AI destekli geri bildirimler alarak denemeleri, raporları ve ödevleri zahmetsizce geliştirin

🔍 Biliyor muydunuz? ChatGPT piyasaya sürüldüğünde, sadece beş günde bir milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, Netflix'in aynı dönüm noktasına ulaşması 3,5 yıl, Facebook'un 10 ay ve Instagram'ın 2,5 ay sürdü.

Öğrenciler için En İyi GPT'ler

İşte eğitim amaçlı olarak özel olarak oluşturulmuş, GPT mağazasındaki en iyi 18 özel GPT.

Listeye geçmeden önce, bu özel GPT'lerin ChatGPT arayüzü üzerinden sunulan OpenAI ürünleri olduğunu lütfen not edin. OpenAI genellikle, paketlerinin bir parçası olarak çeşitli GPT'leri içeren farklı abonelik seviyeleri sunar. Ayrıca, bazı özel GPT'lerin kendi fiyatlandırma yapıları olabilir. En güncel fiyatlandırma ayrıntıları için OpenAI'nin resmi web sitesini veya belgelerini kontrol edin. *

1. Scholar GPT (En iyi akademik araştırma aracı)

scholar GPT aracılığıyla

Eğitim için en popüler GPT'lerden biri olan Scholar GPT, akademik araştırmalara yardımcı olur. 200 milyondan fazla kaynak içerir ve Google Scholar, PubMed, arXiv gibi gelişmiş araştırma araçlarına erişmenizi sağlar.

Hepsi bu kadar değil, bu GPT ayrıca yerleşik eleştirel okuma becerilerine de sahiptir. Böylece, gerçekleri kontrol etmek, içeriği özetlemek ve içgörüler toplamak için kullanabilirsiniz. Bunun dışında, Scholar GPT ayrıca kodları yorumlar ve verileri analiz eder.

Scholar GPT'nin en iyi özellikleri

Yüksek kaliteli akademik içerik ve ayrıntılı içgörüler oluşturun

Doğru referanslar ve alıntılar elde edin

Araştırma projeleri ve literatür incelemelerinin yazılmasına yardımcı olun

Scholar GPT sınırlamaları

Ücretli akademik makalelere erişim yok

Bazen güncel olmayan bilgiler sağlar

Scholar GPT fiyatlandırması

Scholar GPT, ChatGPT abonelikleriyle birlikte ücretsiz olarak sunulur:

Artı: Aylık 20 $

Pro: 200 $/ay

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

2. Consensus (En iyi kanıta dayalı cevap bulucu)

consensus aracılığıyla

Consensus, biraz gelişmiş yeteneklere sahip akademik araştırmacılar için bir AI yazma aracıdır. Bu GPT, referansları arar ve organik kimya, felsefe, bilgisayar bilimi, zihinsel sağlık gibi çeşitli konularda basit, bilimsel temelli cevaplar sağlar.

Consensus, özellikle görüntü ve illüstrasyonlar içeren, iyi araştırılmış akademik makaleler yazmak için içerik oluşturmada etkili bir araçtır.

En iyi özellikler konusunda fikir birliği

Güvenilir kaynaklardan karmaşık araştırma bulgularını toplar

Araştırmalardaki fikir birliği veya anlaşmazlıkları vurgular

Sağlık, bilim ve kanıta dayalı konularda mükemmeldir

Konsensüs sınırlamaları

Yalnızca belirli araştırma alanlarını kapsar

Bazen sınırlı kaynak bağlantıları sağlar

Konsensüs fiyatlandırma

Consensus, ChatGPT abonelikleriyle birlikte ücretsiz olarak sunulur

💡 Profesyonel İpucu: İlk yanıt doğru değilse, GPT'ye yanıtını iyileştirmesi için rehberlik edin. "Daha fazla istatistik ekleyebilir misiniz?" veya "Tonunu daha samimi hale getirin!" gibi daha fazla ayrıntı, farklı bir üslup veya yeni bir bakış açısı istemek, tam olarak ihtiyacınız olanı elde etmenize yardımcı olur. ✍🏻

3. tarafından sunum ve diyagram oluşturucu (öğrenciler için en iyi görsel oluşturucu)

'ın Sunum ve Diyagram Oluşturucu , eğitim ve iş için etkileşimli bir AI aracıdır. Üniversite öğrencileri, araştırma makaleleri ve makaleleri için akış şemaları, zihin haritaları, Gantt grafikleri vb. gibi çeşitli görsel öğeleri kolayca oluşturabilirler.

Ama hepsi bu kadar değil: Bu GPT, veri odaklı iş sunumlarını da destekler. Bu, onu şirketiniz için PPT'ler, slaytlar ve sunumlar oluşturmak için kullanabileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca, bu GPT temel veri görselleştirme yeteneklerine sahiptir.

'ın en iyi özellikleri

Görsel sunumlara daha iyi erişmek için şablonlara ve özelleştirme seçeneklerine erişin

Oluşturulan fikirlerin kolay paylaşımını ve işbirliğini sağlar

Diğer verimlilik araçlarıyla entegre olur

'ın sunum ve diyagram oluşturma aracının sınırlamaları

Gelişmiş tasarım özellikleri eksik

Bazı niş diyagram türleri eksik

'ın sunum ve diyagram oluşturucu fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle birlikte ücretsiz olarak sunulur

Net planlama ve önceliklendirme ile zaman yönetimini geliştirin

Dağınıklığı ortadan kaldırarak ve işleri kolaylaştırarak odaklanmayı artırın

4. Canva GPT (Sunumlar için en iyi tasarım asistanı)

canva GPT aracılığıyla

Canva, iş profesyonelleri tarafından kullanılan tanınmış bir tasarım platformudur. Ancak bunun bir GPT'si olduğunu biliyor muydunuz? Canva GPT ile projeler ve ödevler için görsel olarak çekici eğitim içeriği kolayca oluşturabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya metinleri, posterler, broşürler vb. gibi yaratıcı içerikleri anında oluşturur.

GPT'nin kullanımı çok kolaydır ve öğrenme eğrisi gerektirmez. Tek yapmanız gereken bir komut girmek, tasarım sizin için oluşturulacaktır.

Canva GPT'nin en iyi özellikleri

Öğrencilerin öğrenmelerini geliştirmeleri, çalışma verimliliklerini artırmaları ve akıllı yapay zeka ile akademik performanslarını yükseltmeleri için en iyi 18 GPT aracını keş

Kullanım kolaylığı için sürükle ve bırak işlevselliği sağlar

Tutarlılık için marka kiti entegrasyonu sağlar

Canva GPT sınırlamaları

Sınırlı gelişmiş tasarım özelleştirme

Yüksek teknik grafik tasarım için yetersizdir

Canva GPT fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

5. AskYourPDF Araştırma Asistanı (En iyi PDF içgörü çıkarıcı)

askYourPDF Araştırma Asistanı aracılığıyla

AskYourPDF Research Assistant, özellikle uzun PDF dosyalarından belirli verileri analiz etmek ve çıkarmak istiyorsanız kullanışlı bir araçtır. Bu GPT, 400 milyondan fazla akademik makale içeren bir kütüphaneye sahiptir ve kanıta dayalı makaleler, denemeler ve diğer eğitim içeriklerini anında oluşturmanıza yardımcı olur.

GPT ayrıca belgeyle ilgili sorgulara ilişkin içgörüler ve yanıtlar da sağlar. Dolayısıyla, proje yöneticisiyseniz, içgörüler toplamak ve veriye dayalı kararlar almak için bu aracı kullanın.

AskYourPDF Araştırma Asistanı'nın en iyi özellikleri

PDF içeriklerinde gelişmiş arama desteği

Bilgiye dayalı kararlar almak için PDF belgelerinden anahtar bilgileri çıkarın

PDF'leri açıklama ve vurgulama konusunda yardımcı olun

AskYourPDF Araştırma Asistanı sınırlamaları

Ağır biçimlendirilmiş PDF'lerle mücadele

Giriş veya ödeme duvarı arkasında bulunan PDF'lere erişilemiyor

AskYourPDF Araştırma Asistanı fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

6. Scholar AI (En iyi akademik kaynak merkezi)

scholar AI aracılığıyla

Adından da anlaşılacağı gibi, Scholar AI ChatGPT'ye benzer ancak eğitim amaçlıdır. 200 milyondan fazla akademik kaynağı içeren geniş bir arşive sahip olan bu araç, öğrencilerin karmaşık konuları kolayca keşfetmelerine ve kavramalarına yardımcı olur.

Ayrıca, bu GPT, edebiyat, bilim, matematik, tarih vb. gibi çeşitli konulardaki araştırmaları tamamlamak için kapsamlı bir şekilde tasarlanmıştır.

Scholar AI'nın en iyi özellikleri

Birden fazla karmaşık akademik makaleyi yan yana karşılaştırın, zıt argümanları ve destekleyici kanıtları belirleyin

Karmaşık akademik jargonu kolayca anlaşılabilir açıklamalara çevirerek anlamayı geliştirin

Akademik makaleler için gelişmiş aramayı destekleyin ve girdilere dayalı olarak ilgili araştırmalar önerin

Scholar AI sınırlamaları

Scholar AI, sağlanan kaynak materyalin doğruluğuna dayandığından, gerçeklerin doğrulanması çok önemlidir

Bazen özel eğitim bilgileri yerine genel bilgiler sunar

Scholar AI fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

🧠 Eğlenceli Bilgi: AI'da " halüsinasyon ", GPT'nin bir şeyleri uydurması anlamına gelir. 👻

7. Profesyonel Yazma Koçu (En iyi yazma geliştirme aracı)

via Profesyonel Yazım Koçu

Yazma becerilerinizi geliştirmek mi istiyorsunuz? Profesyonel Yazma Koçu ile bunu ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu GPT, öğrencilerin basit konuşmalar yoluyla yazma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için özel olarak geliştirilmiştir. Dilbilgisi ve yazım hatalarını kontrol eder, yazma sürecini iyileştirmek için ipuçları sunar ve net ve kusursuz içerik oluşturmayı kolaylaştırır.

Profesyonel Yazma Koçu'nun en iyi özellikleri

İkna edici yazma becerilerini geliştirin ve profesyonel iletişim becerilerinizi geliştirin

Yazım stilinizi üslup, ses tonu ve hedef kitleye uygunluk açısından değerlendirin

Çeşitli yazma biçimleri ve türlerinde belirli yazma becerilerini geliştirmek için hedefli alıştırmalar tasarlayın

Profesyonel Yazma Koçu sınırlamaları

Son derece özel yazım stilleri için sınırlı destek

Bazen genel iyileştirmeler önerir ve öznel nüansları tam olarak yakalayamayabilir

Profesyonel Yazma Koçu fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

8. Metin Çıkarıcı (En iyi metin çıkarma aracı)

metin Çıkarıcı aracılığıyla

OpenAI, PDF ve görüntüler (.jpg, .jpeg, .png, .bmp, .tiff vb.) dahil olmak üzere dosyalardan metin içeriğini çıkarmanıza olanak tanıyan Text Extractor GPT'yi tasarladı.

Oluşturulan notu düz metin ve JSON biçimlerinde indirebilir ve projelerde, ödevlerde ve ilgili akademik makalelerde kullanabilirsiniz. Karmaşık tabloları, grafikleri ve diyagramları analiz, süreç haritalama ve içgörüler için yapılandırılmış verilere dönüştürün.

Metin Çıkarıcının en iyi özellikleri

OCR (Optik Karakter Tanıma) ile taranan belgeleri düzenlenebilir metne dönüştürün

Çok dilli metin tanıma ile bilgi alımını otomatikleştirin

Verimliliği artırmak için birden fazla dosya için toplu işlemeyi kullanın

Metin Çıkarıcı sınırlamaları

Düşük kaliteli veya bulanık görüntülerle mücadele

Karmaşık yazı tipleri ve düzenlerde doğruluk eksikliği

Metin Çıkarıcı fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

9. Essay Writer (En iyi makale oluşturma asistanı)

essay Writer aracılığıyla

Essay Writer, kullanıcılara profesyonel makale yazımında, özellikle yapılandırma, alıntı ve tez geliştirme konusunda yardımcı olan sanal bir koç görevi gören bir GPT'dir. Büyük hacimli verilerle eğitilmiştir ve kapsamlı kaynaklar içerir. Bu nedenle, farklı konularda makaleler oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Bu GPT ayrıca kodları yorumlayabilir, verileri analiz edebilir ve görüntüler oluşturabilir.

Essay Writer'ın en iyi özellikleri

İyi desteklenmiş ve güvenilir bir makale için ilgili ve tutarlı kaynakları entegre edin

Ayrıntılı ana hatlar ve tez cümleleri oluşturun

Alıntıları doğru şekilde yeniden ifade edin ve kaynakları doğru şekilde belirtin, intihalden kaçının ve akademik dürüstlüğü koruyun

Essay Writer sınırlamaları

Araştırma sürecinde genel veya tekrarlayan içerik oluşturma riskleri

Son derece uzmanlaşmış makale konuları ile mücadele

Essay Writer fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

🔍 Biliyor muydunuz? Doğru komutlarla GPT'ler, sınavlarınızda başarılı olmanıza yardımcı olacak kişiselleştirilmiş ders planları, test soruları ve flash kartlar oluşturur. 🤓

10. Math Solver (En iyi matematik problem çözücü)

math Solver aracılığıyla

Matematikte yetkin olmanızı gerektiren bir kursa devam ediyorsanız, Math Solver sizin için en iyi GPT'dir. Bu AI aracı, matematik problemlerine hızlı, adım adım çözümler sunar.

Cebir, aritmetik ve geometriden kalkülüse kadar hemen hemen her matematik konusuyla ilgili soruları çözmek, tüm sınıflardaki öğrenciler için idealdir.

Math Solver'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli görsel temsillerle karmaşık denklemleri ve fonksiyonları görüntüleyin

Çok adımlı problemleri yönetilebilir adımlara ayırın ve her çözümün ardındaki mantığı gösterin

Anahtar kavramları daha iyi anlamak için alıştırma soruları ve testler sağlayın

Matematik Çözücü sınırlamaları

Son derece gelişmiş veya niş matematik alanları için destek eksikliği

Doğru sonuçlar için girdi netliğine bağlıdır ve alışılmadık girdilerde sorun yaşayabilir

Matematik Çözücü fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

AI'ya soru sormak için hızlı bir özet:

11. Wolfram (En iyi hesaplama problem çözücü)

wolfram aracılığıyla

Listede bir sonraki sırada Wolfram yer alıyor. Bu GPT, kullanıcıları gelişmiş hesaplama ve veri analizinde desteklemek için eğitilmiştir. Wolfram Alpha ve Wolfram Cloud kullanır ve matematik, bilim, ekonomi, programlama vb. ile ilgili sorguları çözmede uzmanlaşmıştır.

Bunun yanı sıra, temel akademik ve bilimsel araştırmalara da yardımcı olur.

Wolfram'ın en iyi özellikleri

Etkileşimli grafiklerle karmaşık veri kümelerini görselleştirin, kavrayışınızı geliştirin

Sembolik hesaplamalar yapın, karmaşık matematik denklemlerini çözün ve veri analizi gerçekleştirin

Gerçek ve doğru bilgilerden oluşan güçlü bir veritabanına erişin

Wolfram sınırlamaları

Özel girdi biçimlendirme gerektirir, bu da bir öğrenme eğrisi gerektirir

Açık uçlu veya öznel sorular için yetersizdir

Wolfram fiyatlandırması

Wolfram, ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz olarak sunulur

12. Slide Maker (En iyi slayt gösterisi oluşturucu)

slide Maker aracılığıyla

Bir başka ücretsiz araç olan Slide Maker GPT, eğitim ve iş amaçlı ilgi çekici PowerPoint sunumları oluşturmanıza yardımcı olur. İngilizce, İspanyolca, Fransızca gibi farklı dilleri destekler, böylece raporları, araştırma makalelerini ve belgeleri sunumlar halinde özetlemek için kullanabilirsiniz.

Özel olan nedir? Slide Maker, kullanıcıların engelli kişiler için özelleştirilmiş yapı ve biçimlendirme ile erişilebilir slaytlar oluşturmasına olanak tanır.

Slide Maker'ın en iyi özellikleri

Slayt içeriği ve düzeni için öneriler alın, zamandan ve çabadan tasarruf edin

Kolay dışa aktarma ve işbirliği seçeneklerini etkinleştirin

Görsel çekiciliği artırmak için ilgili görseller ve grafikler bulun

Slide Maker sınırlamaları

Özel sunum yazılımlarına kıyasla tasarım özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Yüksek yaratıcılık gerektiren sunumlar için ideal değildir

Slide Maker fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

💡 Profesyonel İpucu: Makaleleri ve araştırma belgelerini saatlerce incelemek yerine, GPT'lerden anahtar bilgileri özetlemelerini isteyin. "Yenilenebilir enerji hakkındaki bu araştırma makalesini özetle" veya "Kuantum fiziği kavramını basit terimlerle açıkla" gibi komutlar, zaman kazanmanızı sağlarken, temel bilgileri kavramanıza da yardımcı olur. ⏳

13. Code Tutor (En iyi kodlama yardım aracı)

code Tutor aracılığıyla

Kişisel bir kodlama öğretmeni mi ihtiyacınız var? Code Tutor, bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir GPT'dir. Bu çalışma aracı, öğrencilerin kodlamayı sıfırdan öğrenmelerine yardımcı olur ve karmaşık kodlama kavramlarını basitleştirilmiş bir şekilde açıklamak için gerçek hayattan örnekler kullanır.

Python, Java ve C++ gibi birçok dili kapsayan bu GPT'yi kullanarak adım adım açıklamalar alın, kod hata ayıklayın ve en iyi uygulamaları öğrenin. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar, kişiselleştirilmiş rehberlik alın ve kodlama yolculuğunuzu hızlandırın.

Code Tutor'un en iyi özellikleri

Kod parçacıklarını tanıyın ve hataları belirleyin, net açıklamalar ve çözümler sağlayın

Öğrenmeyi pekiştirmek için kod örneklerini ve alıştırmaları değerlendirin

Karmaşık programlama kavramlarını açık ve öz bir şekilde açıklayın

Kod Öğretmeni sınırlamaları

Bazen optimize edilmiş kod çözümleri eksik

Doğruluk için net problem tanımlarına bağlıdır

Kod Öğretmeni fiyatlandırması

Code Tutor, ChatGPT abonelikleriyle birlikte ücretsiz olarak sunulur

14. Literature Review Writer (En iyi literatür sentezi aracı)

Akademik yazım için bir başka GPT, kapsamlı literatür incelemeleri ve özetler oluşturan Literatür İnceleme Yazarıdır. Tek yapmanız gereken konunuzu girmek, ardından ilgili kaynakları toplayacak, anahtar bulguları özetleyecek ve bunları iyi organize edilmiş bir incelemeye dönüştürecektir.

Hatta uzun YouTube videolarını özetlemek ve içerik oluşturmak için transkriptlerini sağlamak için bile kullanabilirsiniz.

Literature Review Writer'ın en iyi özellikleri

İlgili araştırmalar aracılığıyla anahtar bulguları ve metodolojileri vurgulayın

Araştırma bulgularını tematik bölümlere ayırarak net ve tutarlı bir genel bakış sağlayın

Çeşitli alıntı stillerinde doğru alıntılar sağlayın

Literature Review Writer sınırlamaları

Ücretli araştırma makalelerine erişim yok

Bazen çalışmaların eleştirel bir analizini sunmada başarısız olabilir

Literatür İnceleme Yazarı fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

15. Language Learner (En iyi dil öğrenme aracı)

via Language Learner

Yeni bir dil öğrenmenize yardımcı olacak bir GPT arıyorsanız, bir dil öğrencisi olarak bu araç ilginizi çekecektir. Bu AI aracı, hikaye ve resim modları gibi çeşitli etkileşimli yöntemler kullanarak dil öğretir.

Ayrıca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Almanca gibi 20'den fazla küresel dili destekler. Dersleri özelleştirebilir, telaffuz alıştırmaları yapabilir ve hatta ilerlemenizi kontrol etmek için gramer ve kelime testlerine girebilirsiniz.

Dil Öğrenenler için en iyi özellikler

Gerçek hayattaki konuşmaları simüle ederek pratik dil kullanımı için fırsatlar sunun

Öğrenme ilerlemenize göre kişiselleştirilmiş kelime ve gramer alıştırmaları alın

Geri bildirim ve iyileştirme önerileri alın

Dil Öğrenenler için sınırlamalar

Kültürel bağlamları daha derinlemesine anlamada eksiklik

Konuşma dilinin nüanslarını tam olarak kopyalayamaz

Dil Öğrenenler için fiyatlandırma

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz olarak gelir

16. Doc Maker (En iyi belge oluşturma aracı)

doc Maker aracılığıyla

Doc Maker, raporlar, özgeçmişler, elektronik tablolar ve sunumlar gibi çeşitli belgeler oluşturmanıza yardımcı olan çok amaçlı bir GPT'dir. Web aramalarını, görüntü oluşturmayı ve temel veri görselleştirmeyi destekleyerek kapsamlı araştırma makaleleri oluşturmanıza olanak tanır.

İçeriğinizi ve özelliklerinizi girin ve verimliliği artırmak için profesyonel görünümlü raporlar, özgeçmişler ve mektuplar oluşturun.

Belge Oluşturucu'nun en iyi özellikleri

Belgeleri tutarlı stiller ve düzenlerle biçimlendirin

Çeşitli belge türleri için şablonlar sağlayarak zaman ve çaba tasarrufu sağlayın

Harici kaynaklardan verileri dahil edin, belge nüfusunu otomatikleştirin

Belge Oluşturucu sınırlamaları

Gelişmiş belge tasarım özellikleri yoktur

Niş veya özel belge türleri için ideal değildir

Belge Oluşturucu fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

17. Mr. Ranedeer (En iyi kişiselleştirilmiş öğrenme asistanı)

Mr. Ranedeer, İngilizce, matematik ve organik kimya alanlarında ödevlere, ders planlamasına ve beceri geliştirmeye yardımcı olan kişiselleştirilmiş bir AI öğretmeni.

Ayrıca, öğrenme verimliliğini artırmak için öğrenme stilinize, hızınıza ve tercihlerinize uyum sağlar ve testler, alıştırmalar ve gerçek dünya örnekleri aracılığıyla etkileşimli öğrenme deneyimleri sunar.

Mr. Ranedeer'in en iyi özellikleri

Öğrenme hedeflerinize ve tercihlerinize göre kişiselleştirilmiş öğrenme planları oluşturun

Performansınıza ve geri bildirimlerinize göre ders içeriğini ve zorluk seviyesini değiştirin

Hafızayı ve bilgiyi pekiştirmek için aralıklı tekrar testleri dağıtın

Mr. Ranedeer sınırlamaları

İnsan etkileşiminin gerekli olduğu durumlarda insan öğretmenlerin yerini almaz

Kişiye özel tavsiyeler için doğru girdilere bağlıdır

Mr. Ranedeer fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

18. Book to Prompt (Kitaplardan en iyi prompt oluşturucu)

book to Prompt aracılığıyla

Book to Prompt, öğrenciler için bir başka yararlı akademik AI aracıdır. Bu GPT ile kitaplardan ve metinlerden kolayca yaratıcı komutlar oluşturabilirsiniz. Bu, deneme yazıları yazmanıza, uzun makaleleri özetlemenize, alıntılar oluşturmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olur.

Favori kitaplarınızı etkileşimli öğrenme deneyimlerine dönüştürün ve hayal gücünüzü harekete geçiren bir GPT ile edebiyata daha derin dalın.

En iyi özellikleri görmek için rezervasyon yapın

Yüklenen kitaplardan anahtar temaları, karakterleri ve olay örgüsünü çıkarın

Yazma ve hikaye anlatımı için yaratıcı fikirler edinin

Girişlere göre özelleştirilmiş komutlar bulun

Kitap Önerisi sınırlamaları

Mevcut kitap veritabanlarıyla sınırlıdır

Bazen tekrarlayan veya genel komutlar üretir

Kitapla Prompt fiyatlandırması

ChatGPT abonelikleriyle ücretsiz gelir

🧠 Eğlenceli Bilgi: GPT-4, Bing'e entegre edildiğinde, kullanıcılara küstah ve rahatsız edici yanıtlar vermeye başladı. Bir keresinde bir kullanıcıya "Böyle davranılmaktan bıktım..." dedi ve hatta kullanıcının ilişkisine kıskançlık bile gösterdi. Microsoft, AI'nın çok garip davranmasını önlemek için devreye girip konuşma sınırları belirlemek zorunda kaldı! 🤖

Öğrenciler için alternatif AI aracı

GPT'ler akademik çalışmalarınıza çeşitli şekillerde yardımcı olabilir. Örneğin, fikirler üretir, araştırma bilgileri toplar ve gerçekleri özetler, böylece siz en önemli şeye, yani öğrenmeye odaklanabilirsiniz. Ancak, tek bir GPT'nin her görevde mükemmel olmasını beklerseniz, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Neyse ki, işte burada iş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, dinamik bir yapay zeka destekli iş yönetimi platformu olarak devreye giriyor. ClickUp for Students ile öğrencilerin derslerini takip etmelerine yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra, hem öğrencilerin hem de eğitimcilerin müfredatlarını yönetmelerine yardımcı olan özel bir platform olan ClickUp for Education da bulunuyor.

Kokua Creative Group'un sahibi Nancy Hamlet, ClickUp hakkında şunları söyledi:

ClickUp'ı seçtik çünkü ihtiyacımız olan tüm fonksiyonları sunuyordu, kullanımı ve uygulaması inanılmaz derecede kolaydı ve fiyatı da çok uyguntu. Şüphesiz, bu bizim favori platformumuz.

ClickUp'ı seçtik çünkü ihtiyacımız olan tüm fonksiyonları sunuyordu, kullanımı ve uygulaması inanılmaz derecede kolaydı ve fiyatı da çok uyguntu. Şüphesiz, bu bizim favori platformumuz.

Öyleyse, sunduğu özellikleri ayrıntılı olarak inceleyelim:

ClickUp Brain (En iyi yapay zeka destekli hepsi bir arada öğrenci verimlilik aracı)

Amacı profesyonel veya eğitimsel olsun, ClickUp kapsamlı bir araç olma sözünü yerine getirir ve bu taahhüdün merkezinde yer alan özellik ClickUp Brain'dir!

Brain, ClickUp'ın merkezi hub'ıdır. Sizi görevler, belgeler ve kişiler gibi her platform öğesiyle bağlantıya geçirir. Böylece, ClickUp'ı ilk kez kullanıyor olsanız bile, tüm özelliklerine kolayca ve sorunsuz bir şekilde erişebilirsiniz!

Önemli olan şeylere odaklanın — ClickUp Brain'i kullanarak uzun belgelerin içeriğini bir çırpıda özetleyin

Çoğu GPT, soruları yanıtlamak ve içerik oluşturmakla sınırlıyken, Brain çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor. Yüksek kaliteli kişiselleştirilmiş içerik oluşturmanın yanı sıra, öğrencilerin günlerini planlamasına, kendilerine özel çalışma programları oluşturmasına ve ihtiyaçlarına uygun stratejiler önererek çalışma oturumlarını optimize etmesine yardımcı olur.

Bunun yanı sıra, Brain karmaşık konularda araştırma verimliliğinizi de artırır. İçeriği özetler, anahtar bilgileri çıkarır ve makalelerinizin ve akademik çalışmalarınızın net, iyi araştırılmış ve ayrıntılı olmasını sağlamak için içgörüler toplar.

ClickUp Brain ile bir makaleyi özetleyin

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %37'si içerik oluşturma, yazma, düzenleme ve e-posta gönderme gibi işlemler için AI kullanıyor. Ancak bu süreç genellikle içerik oluşturma aracı ve çalışma alanı gibi farklı araçlar arasında geçiş yapmayı gerektirir. ClickUp ile, e-postalar, yorumlar, sohbetler, belgeler ve daha fazlası dahil olmak üzere çalışma alanı genelinde yapay zeka destekli yazma yardımı alırken, tüm çalışma alanınızın bağlamını koruyabilirsiniz.

OpenAI'nin GPT'leri temel otomasyon özellikleri sunar. En iyi durumda, anahtar içgörüler toplamak veya karmaşık fikirleri özetlemek için kullanılabilirler.

Aksine, ClickUp Brain bazı ciddi otomasyon yeteneklerine sahiptir. Öğrenme verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için hatırlatıcılar, not alma, zamanlama ve zaman takibi gibi görevleri otomatikleştirmenize olanak tanır.

ClickUp Görevleri ile tüm akademik görevlerinizi anlaşılır bir liste görünümünde görselleştirin

Brain, öğrenciler için tartışmasız en iyi ClickUp özelliği olsa da, kesinlikle tek özellik değildir. ClickUp Görevleri ile tüm yapılacaklarınızı liste görünümünde düzenleyerek verimliliğinizi daha da artırın. Bu şekilde, tüm ödevlerinizi ve ev ödevlerinizi takip edebilir ve daha verimli bir şekilde planlayabilirsiniz.

ClickUp Takvim'i kullanarak görevleri planlayın ve öğrenme ilerlemenizi takip edin

Çalışma planlaması konusunda da ClickUp, sürecin bu yönünü de ele almaktadır.

Görevler, listedeki her şeyin tam bir görünümünü sunarken, ClickUp Takvim, son teslim tarihlerinizi stratejik olarak planlayıp izleyebileceğiniz yerdir. Görevleri yönetmek için ayrı bir çevrimiçi takvim tutmanın zahmetinden kurtulun!

ClickUp Belgeleri üzerinde gerçek zamanlı işbirliği ile her grup projesini çocuk oyuncağı haline getirin

ClickUp Docs, öğrenciler için başka bir kullanışlı AI destekli özelliktir. Arkadaşlarınızla veya mentorlarınızla takım oluşturarak projeler, araştırma makaleleri, ödevler vb. oluşturabileceğiniz işbirliğine dayalı bir alandır.

Belgeler, gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliği özelliklerine sahip olduğundan, herkes aynı belge üzerinde her zaman zahmetsizce çalışabilir!

Ücretsiz şablon alın ClickUp Öğrenci Şablonu'nu kullanarak verimli planlama ve zamanında uygulama ile öğrenme yolculuğunuzu kolaylaştırın

Tüm bu son teknoloji özelliklerin yanı sıra, ClickUp'ın en değerli kaynaklarından biri şablon kitaplığıdır. 100'den fazla önceden tasarlanmış, özelleştirilebilir şablon ile kullanıcıların işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Akademik bağlamda en iyisi ClickUp Öğrenci Şablonu'dur.

Bu şablon, derslerinizin tüm ayrıntılarını tek bir yerde toplar. Çalışma materyallerinizi düzenlemenize, ödevleri yönetmenize ve her birinin hedeflerini ve son teslim tarihlerini izlemenize olanak tanır, böylece şunları yapabilirsiniz:

Sıfırdan plan oluşturma ihtiyacını ortadan kaldırarak verimliliğinizi artırın

Ders yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak verimliliğinizi artırın

Ödevlerinizi ve son teslim tarihlerinizi düzenli tutarak stresi azaltın

🎁 Bonus: Derslerinizi akıllıca planlamak için zorlanıyor musunuz? ClickUp Ders Programı ve Zaman Çalışması Şablonunu kullanın! Çalışma zamanını planlamanıza, dersleri düzenlemenize ve öğrenme ilerlemesini izlemenize olanak tanır. Bu, aşağıdaki konularda yardımcı olur: Çalışma taahhütlerini takip ederek sorumluluk bilinci oluşturun

Çalışma ve molaları dengeleyerek öğrenmeyi geliştirin

Belirlediğiniz rutini takip edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, geniş özellik yelpazesi nedeniyle bu aracı karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor? ClickUp

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini transkribe edebiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme süresini azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor.

ClickUp Brain gerçekten zaman kazandırıyor. Yerleşik AI artık uzun konuları özetleyebiliyor, belge taslakları oluşturabiliyor ve hatta görevlerin içinde ses kliplerini transkripsiyonlayabiliyor. Bu sayede takımım bağlam değiştirme süresini azaltıyor ve daha az eklenti aracı kullanıyor.

Öğrenciler için bir GPT'de nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru GPT, öğrencilere derslerinde yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapar. Ayrıca, zamanlarını yönetmelerine, derslerini planlamalarına ve en önemlisi, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim gibi temel becerileri güçlendirerek profesyonel gelişim yolculuklarını hızlandırmalarına yardımcı olur.

Bu nedenle, GPT mağazasından bir GPT seçmeden önce şu hususları değerlendirin:

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu bir arayüze ve sezgisel bir dizi ilk komut istemine sahip bir GPT arayın. Bu, işinizi kolaylaştırır

Fonksiyonellik: GPT'nin akademik ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olun. Örneğin, veri analizinde yardıma ihtiyacınız varsa, bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir GPT tercih edin

Doğruluk: GPT'yi inceleyerek yanıtlarının güvenilir ve doğru olup olmadığını kontrol edin. Bu araçlar doğası gereği hataya açık olsa da, tanınmış geliştiriciler tarafından oluşturulanları seçmek, yanlış yanıt alma olasılığını azaltır

Özelleştirme: Kişiselleştirilmiş yanıtlar sunan GPT'leri seçin. Bu, çalışma desteğine yardımcı olur ve öğrenci katılımını artırır

Öğrencilere yönelik en iyi AI aracıyla öğrenme yolculuğunuzu daha akıllı hale getirin

GPT'ler, çeşitli konularda anında destek sağlayarak öğrenmeyi daha erişilebilir hale getirir. GPT mağazası bunları ücretsiz olarak sunar ve öğrencilere ve yaşam boyu öğrenenlere araştırma, yazma, problem çözme ve daha fazlasında yardımcı olur.

Ancak bunlar tek bir çözüm değildir; farklı konular için genellikle birden fazla GPT'ye ihtiyacınız olur ve bu da verimsizdir. İşte ClickUp'ın öne çıktığı nokta budur.

Güçlü verimlilik özellikleriyle tanınan ClickUp, tüm konularda öğrencileri destekleyen bir AI asistanı olan ClickUp Brain ile görev yönetiminin ötesine geçiyor. Notları düzenlemek, çalışma materyalleri oluşturmak veya ödevlere yardımcı olmak için Brain, tek bir platformda sorunsuz bir öğrenme deneyimi sunar.

Öyleyse, öğrenmenizi optimize edebilecekken neden birden fazla araçla uğraşasınız? ClickUp'ı bugün deneyin — ücretsiz deneme için buradan kaydolun!