Takım Verimliliği için CRM Yazılım Eğitimi Nasıl Uygulanır?

ClickUp'ı seviyorum! Satış boru hattımı yönetmekten CRM satış döngüsüne, takım iletişiminden üretim programıma kadar işimdeki her şey için kullanıyorum. Her şeyi özelleştirebilme özelliği ClickUp'ı esnek hale getiriyor ve her alanı kendinize göre düzenleyebilmenizi sağlıyor.