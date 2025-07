2025'te Zaman Takibi için En İyi 10 DeskTime Alternatif Çözümü

DeskTime, basit bir kullanıcı arayüzüne sahip sağlam bir zaman izleme yazılımıdır. Ancak zaman izleme ve görev yönetimi dışında pek bir şey yapmıyor, değil mi?

Elbette, çalışma saatlerini izleyebilir, basit projeleri yönetebilir ve hatta tarayıcılarınızda zamanı takip edebilirsiniz. Ancak bu, iş akışlarını optimize etmek ve takımınızın verimliliğini artırmak için yeterli değildir.

DeskTime'ın ihtiyaçlarınızı gerçekten karşılayıp karşılamadığını merak ediyorsanız, zaman kaydından daha fazlasını sunan daha gelişmiş bir DeskTime alternatifi keşfetmenin zamanı gelmiş olabilir.

Otomatik zaman takibinin ötesine geçen en iyi 10 DeskTime alternatifini bir araya getirdik. Bu araçlar, proje zaman takibi, çalışan izleme, verimlilik analizi ve ayrıntılı raporlama ile yardımcı olur ve tümü, ertelemeyi önlemek, hesap verebilirliği artırmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

İster uzaktaki takımları, ister ofis çalışanlarını veya serbest çalışanları yönetin, bu listede iş akışınıza uygun bir araç mutlaka vardır!

⏰ 60 saniyelik özet : En iyi hepsi bir arada iş yönetimi ve zaman takibi yazılımı ClickUp: En iyi hepsi bir arada iş yönetimi ve zaman takibi yazılımı Hubstaff: Uzaktan çalışan takımları izlemek için en iyisi Time Doctor: Çalışanların ekran etkinliklerini analiz etmek için en iyisi TimeCamp: Saha müteahhitleri için en iyisi Clockify: Küçük işletmeler için en iyisi Toggl Track: Büyük takımlar ve kurumsal şirketler için en iyisi Monitask: Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için en iyisi Jibble: Biyometrik katılım girişi için en iyisi Calamari: Uzaktan ve fiziksel katılım izleme için en iyisi Float: Otomatik zaman kaydı gönderimleri için en iyisi

👀 Biliyor muydunuz? Bir araştırma, sadece 20 dakikalık kesintiye uğrayan performansın insanlarda önemli ölçüde daha fazla stres ve hayal kırıklığı yarattığını ortaya koydu. Bu da zaman bloklarının ve zaman takibinin tutarlı verimlilik için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.

DeskTime alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Uzaktan bir takımla iş yapan herkes, genel zaman takibi özelliklerinin artık yeterli olmadığını bilir. DeskTime alternatifi seçerken aramanız gereken özellikler şunlardır:

Özelleştirilebilir zaman takibi şablonları: Her proje için sıfırdan zaman çizelgeleri oluşturmak için kimin zamanı var? Kullanıma hazır Her proje için sıfırdan zaman çizelgeleri oluşturmak için kimin zamanı var? Kullanıma hazır zaman takibi şablonları ve ek rahatlık için çevrimdışı zaman takibi sunan bir araç seçin

Otomatik zaman çizelgeleri: Manuel zaman kayıtları hataya açık olabilir. Ekstra çaba harcamadan fatura edilebilir saatleri kesin olarak belirlemek için Manuel zaman kayıtları hataya açık olabilir. Ekstra çaba harcamadan fatura edilebilir saatleri kesin olarak belirlemek için otomatik zaman çizelgeleri sunan bir araç arayın

Takım işbirliği: DeskTime alternatifiniz, paydaşların görevleri atamasına, özellikler ve kontrol listeleri eklemesine ve merkezi bir gösterge panelinden performansı izlemesine olanak sağlamalıdır

Kişiselleştirilmiş iş yükü görünümü: Harika bir zaman takibi aracı veya Harika bir zaman takibi aracı veya zaman çizelgesi uygulaması , kullanıcıların iş akışı tercihlerine göre listeler, panolar ve takvimler arasında geçiş yapabilmelerini sağlayan esnek görev görünümleri sunmalıdır

Entegrasyonlar ve uzantılar: Doğru araç, mevcut teknoloji yığınınızla entegre olmalı ve faturalandırılabilir saatleri sorunsuz bir şekilde senkronize etmek için Chrome ve diğer platformlar için tarayıcı uzantıları sunmalıdır

Kurumsal düzeyde güvenlik: Zaman izleyicinin hassas bilgileri korumak için veri şifreleme ve GDPR uyumluluğu sağladığından emin olun

Gerçek zamanlı raporlama: Performansla ilgili ayrıntılı zaman raporlarının ötesinde, zaman çizelgesi aracı, Performansla ilgili ayrıntılı zaman raporlarının ötesinde, zaman çizelgesi aracı, zaman çizelgesi yönetimindeki darboğazları ortadan kaldırmak için anlık verimlilik bilgileri ve görev tamamlama güncellemeleri sunmalıdır

Ölçeklenebilirlik: İşiniz büyüdükçe, zaman takibi yazılımınız da buna göre ölçeklenmeli ve performanstan ödün vermeden daha fazla kullanıcı, proje ve görevi barındırabilmelidir

En İyi 10 DeskTime Alternatifi

Artık bir verimlilik aracında nelere dikkat etmeniz gerektiğini bildiğinize göre, işte size uygun bazı ücretsiz DeskTime alternatifleri. Anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve derecelendirmeleri inceleyerek size en uygun olanı bulun.

1. ClickUp (En iyi hepsi bir arada iş yönetimi ve zaman takibi yazılımı)

ClickUp ile görevlerinizi düzenleyin ve özelleştirilebilir listelerde zamanı takip edin

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, tek bir merkezi platformda sorunsuz iş yükü yönetimi ve zaman takibi sağlar.

DeskTime'dan farklı olarak, sadece bir zaman izleme yazılımı değil, doğru zaman kaydetme özelliklerine sahip bütünsel bir görev yönetimi platformudur.

Hiyerarşik yapılacaklar listelerinden yinelenen hatırlatıcılara, otomatik zaman takibi ve raporlamaya kadar, görevlerinizi önceliklendirmek için ihtiyacınız olan her şeyi elde edersiniz.

Her görevin zamanlayıcısını açıp kapatarak zaman izlemeye kolayca başlayın. Geçmiş işleri kaydetmeniz mi gerekiyor? Geriye dönük olarak harcanan saatleri manuel olarak girmeniz yeterlidir.

ClickUp ayrıca, her bir projeye harcanan zamanın ayrıntılı bir dökümünü sağlayan otomatik izleme özelliğine sahip zaman çizelgeleri sunarak daha iyi verimlilik bilgileri ve doğru faturalandırma imkanı sunar.

ClickUp Proje Zaman Takipçisi ile notlar, etiketler, etiketler ve daha fazlasını ekleyin

Birden fazla Chrome sekmesinde görevler için otomatik zaman takibi mi istiyorsunuz? ClickUp'ın Chrome uzantısı tam size göre! Masaüstü, mobil ve web tarayıcılarında görevlere harcanan zamanı sorunsuz bir şekilde izleyerek, nerede çalışırsanız çalışın doğru veriler sağlar.

ClickUp Zaman Tahminleri ile görev başına yaklaşık süreyi takip edin

Ayrıca, ClickUp Zaman Tahminleri ile görevler için ideal zaman tahminleri belirleyebilir ve harcanan gerçek zamanı takip edebilirsiniz.

Bir projenin tam zaman tahminini görüntülemek için Zaman Tahminleri Rollup'ını açın. Görevler, üst görev ve alt görevlerinden toplam zaman tahminlerini gösterecektir.

ClickUp Proje Zaman Takibi paketi, zaman takibinde bir adım önde olmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Her zaman girdisine notlar ekleyerek görevlerin ne kadar sürdüğünü kolayca takip edebilirsiniz. Ayrıca, görevlerinize etiket ekleyebilir, öncelik belirleyebilir ve etiketleyebilirsiniz; böylece hızlı bir şekilde bir şey bulmanız gerektiğinde, aradığınız her şey parmaklarınızın ucunda olur.

Yanlış son teslim tarihi ve saati mi eklediniz? Endişelenmeyin! Görevlerin tarih ve saatini her zaman düzenleyebilirsiniz.

Takımınızın iş yükü kapasitelerini izlemek için ClickUp'taki İş Yükü Görünümü'nü kullanın.

ClickUp'taki İş Yükü Görünümü ile takımınızın bant genişliğini ayarlayabilir ve izleyebilir, zaman tahminleri ve öncelikler ekleyerek düzenli kalabilirsiniz. Ekstra desteğe ihtiyaç duyan görevleri darboğaz haline gelmeden tespit edin, görevleri takvime planlamak için kolayca sürükleyip bırakın.

ClickUp, özelleştirilebilir zaman çizelgesi şablonlarıyla zaman takibini basitleştirir. Örneğin, ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonu, çalışanların çalışma saatlerini takip etmeye, iş yükü dengesizliklerini tespit etmeye ve daha iyi takım verimliliği için eğitim eksikliklerini belirlemeye yardımcı olur.

Ücretsiz Şablon Alın ClickUp Hizmetleri Zaman Çizelgesi Şablonunu kullanarak sağladığınız her hizmet için zaman, maliyet ve kaynakları takip edin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

💡Pro İpucu: ClickUp'ın global zamanlayıcısı, herhangi bir cihazdan zamanı durdurmanıza ve farklı projeler arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, kapsamlı proje zaman takibi özelliklerini ilk başta çok karmaşık bulabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Trustradius'un bir yorumcusu şunları paylaşmıştır:

Zaman takibi, takımların kaynakları daha iyi yönetmelerine ve hem şirket içinde hem de şirket genelinde gerektiğinde odaklarını değiştirmelerine olanak tanıdı.

Zaman takibi, takımların kaynakları daha iyi yönetmelerine ve hem şirket içinde hem de şirket genelinde gerektiğinde odaklarını değiştirmelerine olanak tanıdı.

Ayrıca okuyun: En İyi Clockify Alternatifleri

2. Hubstaff (Uzaktan çalışanları izlemek için en iyisi)

hubstaff aracılığıyla

Hubstaff, masaüstü, mobil veya GPS'inizden zaman verilerini zaman çizelgelerine dönüştürebilen çoklu cihazlı bir çalışan zaman takibi yazılımıdır. Zamanı inceleyin, faturalandırılabilir saatleri düzenleyin ve doğruluk ve şeffaflık için yorumlar bırakın.

DeskTime'dan farklı olarak Hubstaff, Deel ve Wise gibi ödeme platformlarıyla da entegre olur. Yöneticiler tek bir tıklama ile zaman çizelgelerini onaylayabilir ve her çalışan ve tedarikçiye doğru tutar ödenir. Ödemeleri tek tek hesaplamak ve işlemek gerekmez.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Doğru vardiya, PTO ve izin yönetimi için katılım ve yerinde bulunma durumunu izleyin

Zaman takibi ve bordro raporlarını özelleştirin

Zaman çizelgeleri onaylandıktan sonra maaş bordrolarını ve faturaları otomatik olarak işleyin

Verimlilik eğilimlerini analiz edin, maliyetleri izleyin ve ayrıntılı içgörüler elde edin

Hubstaff sınırlamaları

Diğer DeskTime alternatiflerinden daha pahalıdır

Trello entegrasyonunda sık görülen hatalar

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 7 $/koltuk (en az 2 koltuk)

Büyüyün: Aylık 9 $/koltuk (en az 2 koltuk)

Takım: Aylık 12 $/koltuk (en az 2 koltuk)

Enterprise: Koltuk başına aylık 25 $ (yıllık faturalandırılır)

Hubstaff puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.300+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Hubstaff hakkında ne diyor?

İşte bir G2 incelemesi:

Hubstaff, uzaktaki bir çalışanın hem zamanını hem de faaliyetlerini takip eder, bu da evden çalışma imkanı sunan kuruluşlar için gerçekten zor bir iştir. Hubstaff bu harika işi makul bir fiyata yapmaktadır.

Hubstaff, uzaktaki bir çalışanın hem zamanını hem de faaliyetlerini takip eder, bu da evden çalışma imkanı sunan kuruluşlar için gerçekten zor bir iştir. Hubstaff bu harika işi makul bir fiyata yapmaktadır.

Ayrıca okuyun: En İyi Hubstaff Alternatifleri

3. Time Doctor (Çalışanların ekran etkinliklerini analiz etmek için en iyisi)

timeDoctor aracılığıyla

Time Doctor, takımınızın yaptığı belirli işleri doğrulamanıza, ekran görüntüsü almanıza ve tüm takımınızın web sitesi ve uygulama kullanımını izlemenize olanak tanır.

Time Doctor ayrıca boşta kalma zaman takibi de sunar. DeskTime'da bulunmayan bir başka özellik olan, hareketsizlik, olağandışı etkinlikler ve verimsiz uygulamaları tespit edebilirsiniz.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

İşleri planlayın ve katılımı izleyin

Verimlilik bloklarını ve darboğazları belirlemek için hareketsizlik bildirimleri alın

İş-yaşam dengesi metrikleri oluşturarak tükenmişliği erken tespit edin ve önleyin

Performansı doğrulamak ve eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek için etkinlikleri izleyin, ekran görüntülerini yakalayın ve ekranları kaydedin

Time Doctor sınırlamaları

Çalışanların ekran aktivitelerini doğrudan izlediğiniz için oldukça müdahaleci bir yöntemdir

Sistem arka planda proje zaman takibi çalışırken etkinlik çubuğu genellikle duraklatılır

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 8

Standart: Koltuk başına aylık 14 $

Premium: Koltuk başına aylık 20 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Time Doctor puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (530+ yorum)

Ayrıca okuyun: En İyi Time Doctor Alternatifleri

3. TimeCamp (Saha müteahhitleri için en iyisi)

timeCamp aracılığıyla

Zaman takibi ve çalışanların faaliyetlerini izlemek için başka bir seçenek de TimeCamp'tir. Katılımı takip etmenize, görev sürelerini ölçmenize ve takımınızın günlük rutinini analiz ederek verimliliği korumanıza olanak tanır.

Manuel faturalandırmadan bıktınız mı? TimeCamp'ı kullanarak faturalandırılabilir saatlere göre doğru faturalar oluşturun — ekstra hesaplama yapmanıza gerek yok.

TimeCamp'ın en iyi özellikleri

Masaüstünde giriş, çalışma saatleri, molalar ve çıkışları otomatik olarak izleyin

Bireysel hesap verebilirlik için web sitesi kullanımı, çalışma saatleri ve verimlilik eğilimlerini izleyin

Fazla mesai, devam, izin ve tatilleri yönetin

Coğrafi sınırlama ile saha çalışanlarının performansını izleyin

TimeCamp sınırlamaları

Dışa aktarılan raporlar, platformdaki bilgiler kadar ayrıntılı değildir

Zamanlayıcı, aktif olmadığınızda bile bazen çalışmaya devam eder

TimeCamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: 3,99 $/ay koltuk başına

Premium: 6,99 $/ay koltuk başına

Ultimate: 10,99 $/ay koltuk başına

Enterprise: 14,99 $/ay koltuk başına

TimeCamp puanları ve yorumları

G2: 4,7/. 5 (340+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (590+ yorum)

Gerçek kullanıcılar TimeCamp hakkında ne diyor?

G2'de bulduklarımız şunlar:

Timecamp'ın kullanıcı arayüzünü seviyorum, basit, anlaşılır ve kullanımı kolay.

Timecamp'ın kullanıcı arayüzünü seviyorum, basit, anlaşılır ve kullanımı kolay.

5. Clockify (Küçük işletmeler için en iyisi)

clockify aracılığıyla

Kişisel ve takım verimliliğini sorunsuz bir şekilde izlemeye mi çalışıyorsunuz? Clockify, daha iyi kaynak tahsisi ve iş gücü planlaması için ilerlemeyi izlemek ve zaman tahmininde bulunmak için zaman izleyici, zaman çizelgeleri ve kiosk izleme sunar.

Ücretsiz bir zaman takibi yazılımı olarak, kısıtlı bütçeli küçük işletmeler için iyi bir DeskTime alternatifi.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zaman çizelgeleriyle iş saatlerini takip edin

Çalışanların günlük devamlılığını ve fazla mesailerini izleyin

Maaş bordrosu ve maliyet hesaplaması için faturalandırılabilir saatleri izleyin

Çalışanların PIN ile oturum açtıkları paylaşılan bir cihaz olan Kiosk ile çalışma saatlerini kaydedin

Clockify sınırlamaları

Ücretsiz sürümde gelişmiş zaman takibi özelliklerinin olmaması

Müşteriler, rapor oluştururken veya görevler arasında geçiş yaparken gecikmelerden şikayet ediyor

Clockify fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Standart: 6,99 $/ay koltuk başına

Pro: 9,99 $/ay koltuk başına

Kurumsal: 14,99 $/ay koltuk başına

Paket: 15,99 $/ay koltuk başına

Clockify puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (170+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (9.100+ yorum)

🧠Eğlenceli Bilgi: İlk "zaman izleyici", Frederick Winslow Taylor tarafından 1876'da çalışanların belirli görevlerde geçirdikleri zamanı izlemek için kullanılan bir kronometre olarak kabul edilir. Hatta verimliliği ve üretkenliği artırmak için Taylorizm adlı bir endüstriyel yönetim yöntemi geliştirdi.

6. Toggl Track (Büyük takımlar ve kurumsal şirketler için en iyisi)

toggl aracılığıyla İzleme

Takvim görünümleri, çoklu cihaz desteği ve 100'den fazla entegrasyon ile Toggl Track, büyük takımlar için başka bir DeskTime alternatifidir. Basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve bireysel çalışan performansına ilişkin doğru veri içgörüleri sunar.

Ayrıca, kuruluşunuza özgü performans KPI'larını ölçmek için ayrıntılı zaman raporlarını özelleştirebilirsiniz. Kullanıcı dostu tasarımı, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için erişilebilir olmasını sağlar.

Toggl En iyi özellikleri izleyin

Tüm takımınız için faturalandırılabilir dakikaları kaydedin ve müşterilerinizle paylaşın

Tahmini ve gerçek çalışma saatlerini karşılaştırarak darboğazları belirleyin

Google Takvim ve daha fazlası gibi araçlarla entegre ederek zamanı tek bir yerde senkronize edin

Sorunsuz maaş bordrosu işlemleri için zaman çizelgelerini inceleyin ve onaylayın

Toggl İzleme sınırlamaları

Chrome eklentisinde hatalar olabilir

Zamanlayıcı açıkken yeni görevler eklemek biraz zordur

Toggl Fiyatlandırmayı izleyin

Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: Özel

Toggl Puanları ve yorumları izleyin

G2: 4,6/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Toggl Track hakkında ne diyor?

İşte bir Trust Radius kullanıcısının geri bildirimi:

Toggl Track'i sadece saatlik ücretli müşterilerimi izlemek için değil, aynı zamanda her bir görev için ne kadar zaman harcadığımı da izlemek için kullanıyorum, böylece hizmetlerimin fiyatını buna göre belirleyebiliyorum. Raporlama özelliğini ve müşterileri, projeleri ve belirli görevleri izleyebilme/düzenleyebilme özelliğini çok seviyorum.

Toggl Track'i sadece saatlik ücretli müşterilerimi takip etmek için değil, aynı zamanda hizmetlerimin fiyatını buna göre belirleyebilmek için her bir görev için ne kadar zaman harcadığımı takip etmek için de kullanıyorum. Raporlama özelliğini ve müşterileri, projeleri ve belirli görevleri takip edebilme/düzenleyebilme özelliğini çok seviyorum.

7. Monitask (Küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için en iyisi)

monitask aracılığıyla

Çalışanların işlerini daha şeffaf bir şekilde doğrulayan, müdahaleci olmayan bir zaman takibi aracı arıyorsanız, Monitask bir seçenek olabilir.

Çalışanların faaliyetlerini gizlice izlemek yerine, ekran görüntüsü aldığında kullanıcıları bilgilendirir ve mevcut verimlilik oranlarını sağlar.

Ayrıca, tüm takımınız için ayrılan süreleri, son teslim tarihlerini ve vardiyaları belirleyebileceğiniz planlama şablonları da sunar.

Monitask'ın en iyi özellikleri

Saat giriş/çıkış panoları ile günlük verimlilik ve performansı izleyin

Ekran görüntüsü bildirimleri ve gerçek zamanlı verimlilik puanları ile çalışanların faaliyetlerini izleyin

Uzaktan, ofis içi ve saha çalışanlarının katılım ayrıntılarını tek bir yerden görünüm

Doğrudan platformda çalışılan saatlere göre ücretli zamanı ve çalışanların ücretlerini hesaplayın

Monitask sınırlamaları

Kullanıcılar, ertesi gün oturum açtıklarında bazen önceki görevlerde takılıp kalırlar

Zamanı manuel olarak eklemek veya saati manuel olarak başlatmak gerekir

Monitask fiyatlandırması

Pro: 5,99 $/ay koltuk başına

İş: 8,99 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Monitask puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (130+ yorum)

📮ClickUp Insight: Bilgi çalışanlarının %92'si kişiselleştirilmiş zaman yönetimi stratejileri kullanıyor. Ancak, çoğu iş akışı yönetim aracı henüz etkili önceliklendirmeyi engelleyebilecek sağlam yerleşik zaman yönetimi veya önceliklendirme özellikleri sunmuyor. ClickUp'ın yapay zeka destekli zamanlama ve zaman izleme özellikleri, bu tahminleri veriye dayalı kararlara dönüştürmenize yardımcı olabilir. Hatta görevler için en uygun odaklanma zamanlarını bile önerebilir. Gerçekte nasıl çalıştığınıza uyum sağlayan özel bir zaman yönetim sistemi oluşturun!

8. Jibble (Biyometrik yoklama için en iyisi)

jibble aracılığıyla

Jibble ile takımınız masaüstü, mobil ve web tarayıcılarından saatlerini kaydedebilir. Ayrıca DeskTime'da bulunmayan yüz tanıma ve GPS izleme özellikleri de sunar.

Daha fazla doğruluk için biyometrik zaman saatlerini kullanarak devam takibini kolaylaştırabilirsiniz.

Uygulama, maaş hesaplama süreçlerinizi kolaylaştırmak için Xero ve QuickBooks Online gibi platformlarla da entegre olur.

Jibble'ın en iyi özellikleri

Mobil uygulamada zaman çizelgelerini yönetin

Günlük, haftalık veya aylık zaman çizelgesi analiz raporlarına erişin

Otomatik zaman çizelgesi güncellemeleri için özel fazla mesai ayarları yapın

Bireysel hedeflerle sabit veya esnek iş rutinleri planlayın

Jibble sınırlamaları

Android uygulamasının kurulumu biraz zahmetli olabilir

Ücretsiz deneme süresi sona erdiğinde teknik destek sunulmaz

Jibble fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Premium: Aylık 4,99 $/koltuk

Ultimate: 9,99 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jibble puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (120+ yorum)

Capterra: 4,9/5 (1.400+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Jibble hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu şöyle diyor:

Jibble, sahada kurulumu, kullanımı ve yönetimi inanılmaz derecede kolaydır. Maaş bordrosunu çok daha verimli hale getirdi ve bana değerli zaman kazandırdı

Jibble, sahada kurulumu, kullanımı ve yönetimi inanılmaz derecede kolaydır. Maaş bordrosunu çok daha verimli hale getirdi ve bana değerli zaman kazandırdı

9. Calamari (Uzaktan ve fiziksel katılım izleme için en iyisi)

calamari aracılığıyla

Calamari, zaman ve devamlılık izleme aracıdır. DeskTime yalnızca çevrimiçi zaman takibi saati sunarken, Calamari yedi farklı uzaktan ve fiziksel giriş ve çıkış yöntemi sunar.

Örneğin, çalışanlar Slack'te oturum açıp kapatabilir veya projeler arasında geçiş yapabilir. Calamari ile senkronize edin, tüm çalışma saatleri kaydedilsin. Ayrıca, çalışanların tarayıp saatlerini başlatabilmeleri için her bina girişine QR kodları yükleyebilirsiniz.

Calamari'nin en iyi özellikleri

Ofis devamlılığı için iBeacon ve uzaktan oturum açma uygulamaları dahil olmak üzere yedi farklı şekilde çalışma saatlerini izleyin

Uyumluluğu sağlamak için coğrafi sınırlama ile iş konumlarını izin verin veya kısıtlayın

Ayrı izin politikaları ve beş dilde erişilebilirlik ile küresel takımları destekleyin

Filtreleri kullanarak geç kalmaları, kısa çalışma saatlerini veya yetkisiz çalışma günlerini tespit edin

Calamari sınırlamaları

Sistem bakımı ve kesintilerle ilgili iletişim daha iyi olabilir

Görev yönetimi işlevinin olmaması

Calamari fiyatlandırması

İzin modülü: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

Zaman ve Katılım: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Temel İK: Kullanıcı başına aylık 2,5 $

SAML eklentisi: Kullanıcı başına aylık 1 ABD doları

Özel plan: Özel fiyatlandırma

Calamari'nin minimum fatura tutarı aylık 25 ABD dolarıdır.

Calamari puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (570+ yorum)

10. Float (Otomatik zaman kaydı gönderimleri için en iyisi)

float aracılığıyla

Çalışanlarınız iş saatlerini manuel olarak kaydetmekten bıkmış mı? Float'un otomatik zaman takibi özelliği yardımcı olabilir. Takımınızın planlanmış tahsislerine göre zaman çizelgelerini önceden doldurmak, tekrarlanan işler için zaman kaydı gönderimlerini kolaylaştırır.

Ek olarak, Float sezgisel bir görsel zaman çizelgesi sunarak takım programlarını ve proje zaman çizelgelerini anlamayı kolaylaştırır. Float ayrıca zaman izleme araçlarıyla senkronizasyon sağlayarak kaynak planlamasının doğruluğunu artırır.

En iyi özellikler

Otomatik hatırlatıcılarla zaman çizelgesi gönderimleri için aylık son teslim tarihleri belirleyin

Masaüstü zamanlayıcı uygulamasıyla zaman takibini başlatın ve durdurun

Tekrarlayan maaşlar ve avanslar için zaman çizelgesi gönderimlerini otomatikleştirin

Çek ve bırak ile programları ayarlayın ve işleri yeniden atayın

Sınırlamaları kaldırın

Filtreleri kullanmadan kimin ne üzerinde çalıştığını göremezsiniz

Daha basit projeler ve daha küçük takımlar için çok zor olabilir

Değişken fiyatlandırma

Başlangıç: 7,50 $/ay koltuk başına

Pro: 12,50 $/ay koltuk başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanları ve yorumları görüntüleyin

G2: 4,3/5 (1.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.600'den fazla yorum)

ClickUp ile Kişisel ve Profesyonel Gelişiminizi Hızlandırın

Ele aldığımız her DeskTime alternatifi, kendi güçlü ve zayıf yönlerine sahiptir. Bazıları katılım izleme konusunda mükemmeldir, ancak ayrıntılı raporlama konusunda yetersizdir. Diğerleri, yöneticileri bilgilendiren ancak çalışanlar için rahatsız edici olabilecek özellikler sunar. Ve sonra, ara sıra ortaya çıkan hataları göz ardı edebilirseniz, harika özelliklerle donatılmış araçlar da vardır.

Deneme ve hataları atlamak mı istiyorsunuz? DeskTime alternatifi olarak ClickUp'ı seçmenizi öneririz.

ClickUp, zamanı takip etmekten daha fazlasını yapar — projelerinizin tam kontrolünü size verir. Görev görünümlerini özelleştirin, hatırlatıcılar ayarlayın, işleri zahmetsizce atayın ve gerçek zamanlı raporlar oluşturun. Ayrıca, ücretsiz özelleştirilebilir şablonlarla zaman çizelgeleriniz iş akışınıza mükemmel şekilde uyacaktır.

Dahası, ClickUp, görevleri, zaman takibini, iletişimi ve bilgi yönetimini tek bir yapay zeka destekli platformda entegre ederek takımınızın verimliliğini daha da artırabilir.

ClickUp'ı bugün deneyin ve farkı görün!