Hedef Belirleme ve Verimlilik için AI'yı Kullanma

Her hedef belirlediğimde, bir türlü işe yaramıyor gibi hissediyorum. Hedeflerim her zaman aklımdan çıkıyor ve onlara odaklanamıyorum. Doğru, gerçekçi ve ayrıntılı hedefler belirlemeniz gerektiğini duydum. Her zaman "kilo vermek", "daha az harcamak", "daha verimli olmak" gibi temel hedefler belirliyorum, ancak onlara asla bağlı kalamıyorum.