2025'te daha akıllı planlama için en iyi 11 Vimcal alternatifi

Zaman, en çok istediğimiz ama en kötü kullandığımız şeydir.

Zaman, en çok istediğimiz ama en kötü kullandığımız şeydir.

Toplantılar şeker gibidir: çok fazla olursa verimliliğiniz düşer. Yakın zamanda yapılan bir Slack anketi, günde iki saatten fazla toplantı yapmanın tam da bunu yaptığını ortaya koydu. Hiç de iyi değil, değil mi?

Zaman kazanmak için "dünyanın en hızlı takvimi" Vimcal'a buradan girin... Yoksa öyle değil mi?

Vimcal, AI destekli harika bir takvim olsa da, herkesin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayabilir. Belki de takımınızla daha iyi senkronizasyon sağlayan, daha sağlam entegrasyonlar sunan veya sadece görünüşü daha havalı olan bir takvime ihtiyacınız vardır.

Ne tür bir ruh haliniz olursa olsun, gününüzü geri kazanmanıza, toplantı yorgunluğundan kurtulmanıza ve her saatinizi değerli kılmanıza yardımcı olacak en iyi Vimcal alternatiflerini bir araya getirdik. Hemen başlayalım!

⏰ 60 saniyelik özet Zamanınızı kolayca planlamanıza yardımcı olacak Vimcal için en iyi 11 alternatifin listesi: ClickUp: Görev planlama ve işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi Motion: Kesintisiz iş için odaklanma süresini bloklamak için en iyisi Sunsama: Diğer planlayıcılardan görevleri entegre etmek için en iyisi Amie: Hem yaşam tarzını hem de iş yükünü senkronize etmek ve yönetmek için en iyisi Akiflow: Sekme ve pencere arasında geçiş yapmadan birleşik zaman bloklaması için en iyisi Todoist: Minimalist yapılacaklar listeleri oluşturmak için en iyisi Calendly: Harici kullanıcılarla toplantı planlamak için en iyisi Chili Piper: Talep ve talepleri boru hattına dönüştürmek için en iyisi Google Takvim: Gün içinde harcanan zaman hakkında bilgi edinmek için en iyisi Fantastical: Davetlilere birden fazla etkinlik saati ve tarihi önermek için en iyisi Outlook: Microsoft Office ortamlarıyla entegrasyon için en iyisi

Vimcal Sınırlamaları

Vimcal, kendisini "dünyanın en hızlı takvimi" olarak pazarlıyor, ancak en hızlı araçlar bile bazı hız engelleriyle karşılaşabilir. Dikkat etmeniz gereken bazı sınırlamalar şunlardır:

Sınırlı görev yönetimi: Planlama sorunsuzdur, ancak toplantılarla birlikte görevleri idare etmek için başka bir uygulama gerekir ❌

İşbirliği zorlukları: Kişisel kullanım için harika, ancak takımlar için paylaşımlı çalışma alanları, görev atamaları ve ilerleme izleme özellikleri eksik ❌

Karmaşık iş akışları için çok basit: Şık ve minimal tasarım, ancak proje yöneticileri için temel zaman bloklama işlevinin ötesinde gelişmiş işlevsellikten yoksun ❌

Az sayıda entegrasyon: Popüler takvimlere bağlanır, ancak kapsamlı Zapier entegrasyonu yoktur ❌

Bireysel kullanıcılar için pahalı: Ücretsiz sürüm yalnızca iOS'ta kullanılabilir ve temel ihtiyaçlar için maliyeti yüksek ❌

Vimcal'ın hızı ve tasarımı etkileyici olsa da, daha sağlam bir iş yönetimi çözümü arayanlar için doğru seçim olmayabilir.

👀 Biliyor muydunuz? Uzaktan çalışma ve dijital işbirliğinin yaygınlaşmasıyla birlikte, çalışanların toplantı süreleri 2020'den bu yana üç katına çıktı. Bu nedenle, verimliliği yüksek tutmak ve toplantıları zamanında bitirmek için doğru araçlara sahip olmak çok önemlidir!

Vimcal Alternatifleri Karşılaştırması: Bir Özet

Araç Kullanım örneği En iyisi ClickUp Proje ve takvim yönetimi Büyük takımlar, girişimciler, işler Hareket AI destekli planlama Verimlilik meraklıları, takımlar Sunsama Günlük planlama ve görevler Profesyoneller, uzaktan çalışanlar Amie Takvim ve görev entegrasyonları Bireyler, küçük takımlar Akiflow Görev ve takvim birleştirme Meşgul profesyoneller, takımlar Todoist Görev yönetimi ve yapılacaklar Bireyler, serbest çalışanlar, takımlar Calendly Toplantı planlama Satış takımları, serbest çalışanlar Chili Piper Satış toplantı otomasyonu Satış takımları, kurumsal Google Takvim Etkinlik planlama Bireyler, takımlar, işler Fantastical Apple takvim daveti Apple kullanıcıları, profesyoneller Outlook E-posta ve takvim entegrasyonu Şirketler, kurumsal

En İyi 11 Vimcal Alternatifi

Takvim düzenleme, planlama özellikleri, takvim yönetimi ve verimlilik artırıcılar sunan çok sayıda araç varken, nereden başlayacağınızı bilmek zor olabilir.

Sizin için listeyi daralttık — işte bu yıl kişisel veya iş amaçlı kullanım için en iyi Vimcal alternatiflerinin seçilmiş listesi!

1. ClickUp (Görev planlama ve işbirliğine dayalı proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp ile toplantılarınızı, zamanınızı, görevlerinizi ve programınızı kontrol altına alın

Vimcal alternatifleri söz konusu olduğunda, ClickUp en iyi seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Daha çok iş için her şeyi yapan uygulama olarak bilinen ClickUp, basit bir görev yönetiminden çok daha fazlasını sunar. Proje yönetimi takvimi olarak da kullanılabilir ve planlamalarını basitleştirmek, randevuları, toplantıları ve aramaları tek bir yerden yönetmek isteyen takımlar için mükemmeldir.

ClickUp Takvim

ClickUp, önceliklerinize uyum sağlayan yapay zeka destekli bir takvim sunar. Yapay zeka kullanarak görevlerinize, etkinliklerinize ve hedeflerinize göre mükemmel bir program planlar. İster web sürümünü ister mobil uygulamayı kullanın, tüm görevlerinizi, randevularınızı ve toplantılarınızı tek bir sorunsuz arayüzde kolayca görebilirsiniz.

ClickUp Calendar ile planlama ihtiyaçlarınızı kolaylaştırmak için yapay zekanın gücünden yararlanın

❌ Vimcal ile:

"Bugün önceliklerim neler?"

"Odaklanmak için asla yeterli zaman yoktur."

"Odaklanma zamanımı sürekli yeniden planlıyorum."

✅ ClickUp Takvim ile:

"Bugün yapılması gerekenleri biliyorum."

"İşimi yapmak için yeterli zamanım var!"

"İşlerim otomatik olarak planlanıyor!"

ClickUp AI Notetaker

ClickUp'ın Notetaker ile her ayrıntıyı zahmetsizce yakalayın

ClickUp'ın AI Notetaker, her güçlü toplantı meraklısının hayali. Toplantınızın eksiksiz bir transkriptini oluşturur ve ardından içgörüler, eylem öğeleri ve hatta sahiplik bilgilerini içeren mükemmel bir özet haline getirir!

ClickUp Entegrasyonları

Zaman çizelgelerini görselleştirin, iş yükünüzü yönetin ve takviminizi takımınızla veya herkesle paylaşın; tüm bunları işlerinizi önceliklendirirken yapın. Ayrıca, Google Takvim ile kusursuz bir şekilde entegre olur, böylece hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

Takımınız başka araçlara güveniyorsa, ClickUp Entegrasyonları sizi korur. HubSpot, Google Takvim, Outlook, Slack, Zoom ve daha fazlası gibi popüler uygulamalara kolayca bağlanın. Zapier entegrasyonu ile ClickUp'ı 1.000'den fazla araca bağlayarak sonsuz olasılıklara ulaşabilirsiniz.

ClickUp Entegrasyonları ile daha sorunsuz iş akışları için 1.000'den fazla aracı ClickUp ile bağlayın

Google Takvim'in ClickUp ile görev senkronizasyonu, ClickUp'ta bir görevi güncelleyebileceğiniz ve değişikliği Google Takvim'de anında görebileceğiniz anlamına gelir. Google'da bir etkinliği güncelleyin, değişiklik ClickUp'ta da yansıtılacak ve her şey mükemmel bir uyum içinde kalacaktır.

💡Pro İpucu: ClickUp Formları rezervasyonlarınızı halletsin! Özel formlar oluşturun, yanıtları otomatik olarak yönlendirin ve rezervasyonları anında ClickUp Görevlerine dönüştürün. Manuel izlemeye gerek yok — sorunsuz takip ile randevuları zahmetsizce planlayın.

ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu

Daha da iyisi ne? ClickUp, görevlerinizi zamanında tamamlamanızı kolaylaştıran ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonu dahil olmak üzere, hızlı bir şekilde çalışmaya başlamanız için çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar sunar.

Ücretsiz Şablon Al ClickUp Takvim Planlayıcı Şablonundaki Aylık Planlayıcı Görünümünü kullanarak tüm ayınızı önceden planlayın ve düzenleyin

İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış çeşitli görünümlerle, yönetici takviminizi etkili bir şekilde yönetmek için mükemmel bir araçtır. Aylık Planlayıcı Takvim görünümü, görevleri, etkinlikleri ve toplantıları tarihe göre düzenlemek için ideal bir seçenektir.

ClickUp Toplantıları

ClickUp Meetings, düzenli kalmayı basitleştiren bir başka güçlü araçtır. Gündeminizi yönetin, notlar alın ve takımınızın hesap verebilirliğini sağlamak için eylem öğeleri belirleyin — hepsi tek bir yerden.

ClickUp Meetings ile toplantılarınızı düzenleyin — gündemleri takip edin, görevleri atayın ve eylem öğelerini tek bir yerden yönetin

Zengin düzenleme özellikleriyle, anahtar noktaları vurgulayabilir ve kolayca not alabilirsiniz. Atanan Yorumlar, eylem öğelerini doğrudan takım üyelerine atamanızı sağlar.

Görev Kontrol Listelerini kullanarak gündeminizi izleyin ve ilerledikçe öğeleri işaretleyin. Yinelenen toplantı gündemleri için Yinelenen Görevler ayarlayın ve /Slash Komutlarını kullanarak minimum tıklama ile eylemleri hızlıca gerçekleştirin. Toplantıları yolunda tutmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde — gerçekten ihtiyacınız olan hepsi bir arada çözüm.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Programınızı proje, atanan kişiler, izlenen zaman ve renk kodlu görevlere göre düzenleyin

ClickUp'ı Takvim Görünümü ile senkronize edin ve mesajlaşırken uygunluğu kontrol edin

ClickUp'ın takvim özelliklerini kullanırken görevleri ve etkinlikleri doğrudan ClickUp Brain ile yönetin veya bir takvim uygulamasını entegre edin

Ücretsiz aylık takvim şablonları da dahil olmak üzere her şey için şablon kitaplığını keşfedin!

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar tüm özelliklere alışmak için zamana ihtiyaç duyar

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Aylık 7 $/kullanıcı

İş : Aylık kullanıcı başına 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain : Herhangi bir ücretli plana Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp AI Notetaker: Herhangi bir ücretli plana kullanıcı başına aylık sadece 6 $ karşılığında ekleyin

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Projemiz için kolay bir görev atama ve izleme aracı istedik. Birçok önde gelen üçüncü taraf araçla entegrasyonu sayesinde Clickup harika bir araç. Takvim entegrasyonu, Clickup ve Google Takvim için Google Çalışma Alanımızı sorunsuz bir şekilde entegre ediyor

Projemiz için kolay bir görev atama ve izleme aracı istedik. Birçok önde gelen üçüncü taraf araçla entegrasyonu sayesinde Clickup harika bir araç. Takvim entegrasyonu, Clickup ve Google Takvim için Google Çalışma Alanımızı sorunsuz bir şekilde entegre ediyor

💡Pro İpucu: Toplantınız tamamlandı mı? ClickUp Brain'i kullanarak notlarınızı özetleyin ve takımınıza iletin. Bir daha asla bağlamı kaybetmeyin! ClickUp Brain ile toplantı notlarınızı takip edin

2. Motion (Kesintisiz iş için odaklanma süresini bloklamak için en iyisi)

via Motion

Programınız kendi kendine düşünebilseydi ne olurdu? Motion bunu yapar — görevleri ve toplantıları önceliklere göre otomatik olarak düzenler. Öne çıkan özellikleri arasında tüm takvimlerinizin senkronizasyonu, toplantıların otomatik olarak planlanması ve son tarihlerin dinamik olarak ayarlanması bulunur.

"Mutluluk Algoritması", en önemli görevlere odaklanmanızı sağlar. Ayrıca, son teslim tarihlerini tahmin eder ve gereksiz toplantıları ve e-postaları azaltarak, aşırı yükleme yapmadan verimliliği artırır.

Motion'ın en iyi özellikleri

Bu AI takvim ile programınızı otomatik olarak oluşturun, böylece hiçbir şey geri kalmasın

Görevleri zahmetsizce önceliklendirin ve önemli olan şeylere odaklanın

Yeniden planlama zahmetine girmeden kaçırılan işleri yeniden planlayın

Akıllı zaman yönetimi ile son teslim tarihlerine uyun ve işlerinizi erken bitirin

Yaklaşan etkinlikleri tek bir yerden takip edin, gereksiz toplantıları sınırlayın ve odaklanma sürenizi koruyun

Hareket sınırlamaları

Öncelikli görevler her zaman takvimde görünmeyebilir

Planlama aracının özellikleri, tıklama sayısı fazla olabileceğinden diğer AI takvim asistanlarına göre daha uzun sürebilir

Hareketli fiyatlandırma

Bireysel : Kullanıcı başına aylık 34 ABD doları

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 20 $ (15 kullanıcıdan az takımlar için)

Business Pro: Özel fiyatlandırma

Hareket derecelendirmeleri ve yorumlar

G2 : 4. 1/5 (110+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (60'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Motion hakkında ne diyor?

Artık doğru şeyi doğru zamanda yapıp yapmadığımı düşünmek zorunda değilim. Ayarlayın, unutun ve hayatınızı yaşayın. Gerçek özgürlük sağlar.

Artık doğru şeyi doğru zamanda yapıp yapmadığımı düşünmek zorunda değilim. Ayarlayın, unutun ve hayatınızı yaşayın. Gerçek özgürlük sağlar.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla araç kullanma olasılığı 4 kat daha fazladır, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliklerini korurlar. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki sayfalarınızı, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işi görünür hale getirir ve AI geri kalanıyla ilgilenirken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

3. Sunsama (Diğer planlayıcılardan görevleri entegre etmek için en iyisi)

sunsama aracılığıyla

İhtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde düzenlendiği bir günü kim sevmez ki? Sunsama'nın rehberli günlük planlama özelliği bunu sizin için yapar. Trello ve Asana gibi araçlardaki görevleri Gmail veya Outlook'taki e-postalarla entegre ederek odaklanmanıza yardımcı olur.

Gerçekçi hedefler belirleyin, görevlerinize zaman ayırın ve sürükle ve bırak kolaylığıyla planınızı tamamlayın. Sunsama, kaos yaşamadan planınıza sadık kalmanızı ve gününüzü makul bir saatte bitirmenizi sağlar.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Asana, Trello ve daha fazlası gibi araçlardaki görevleri tek bir görünümde entegre edin

AI'yı kullanarak görev karmaşıklığına göre en uygun zaman dilimlerini otomatik olarak önerin

Gmail, Outlook ve Slack ile senkronizasyon sağlayarak e-postaları ve mesajları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Diğer platformlardan görevleri sürükleyip bırakın ve her şeyi senkronize halde tutun

İş gününüzü stressiz bir şekilde sonlandırmak için adım adım bir rutin kullanarak plan yapın

Sunsama sınırlamaları

Özel iş akışları oluşturmak için Zapier'in API'sini desteklemez

Sonsuza kadar ücretsiz bir planı yoktur

Sunsama fiyatlandırması

Yıllık : Aylık 16 $, yıllık ödeme

Aylık: 20 $/ay, aylık ödeme

Sunsama puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Sunsama hakkında ne diyor?

Zamanımı nasıl geçirdiğime dair gerçekçi bir tablo sunarak hedeflerime ve niyetlerime odaklanmamı sağlıyor.

Zamanımı nasıl geçirdiğime dair gerçekçi bir resim sunarak hedeflerime ve niyetlerime odaklanmamı sağlıyor.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Ashutosh Priyadarshy ve Travis Meyer, ilk tam zamanlı işlerine başladıktan bir yıl sonra, iş programlarını yönetmek için daha iyi bir yönteme ihtiyaçları olduğunu fark etti. Dört yıl süren ürün başarısızlıklarının ardından, 2018 yılında Sunsama ile nihayet başarıya ulaştılar.

4. Amie (Yaşam tarzı ve iş yükünü senkronize etmek ve yönetmek için en iyisi)

via Amie

Spotify dinlemelerinizin senkronizasyonundan toplantılarınızın, iş yükünüzün, uykunuzun, egzersizlerinizin, meditasyonunuzun ve hatta kalp atış hızınızın izlenmesine kadar, Amie her şeyi tek bir yerde bir araya getirir. Amie sadece başka bir planlama uygulaması değildir; takviminizi, görevlerinizi ve e-postalarınızı tek bir şık arayüzde birleştiren, güzel tasarlanmış bir çalışma alanıdır.

Sezgisel bir kullanıcı arayüzü ve keyifli bir deneyim sunan bu uygulama, planlamayı zahmetsiz hale getirir. Sürükle ve bırak planlamadan hızlı görev oluşturmaya kadar her etkileşim, hız ve basitlik için tasarlanmıştır.

Amie'nin en iyi özellikleri

Sadece yazarak görevler ve etkinlikler ekleyin; Amie, Doğal Dil İşleme (NLP) kullanır ve bunları anında planlar

AI yanıt oluşturucuyu kullanarak yazım stilinize ve bağlama göre akıllı e-posta yanıtları taslakları oluşturun

Görevleri doğrudan takviminize taşıyarak gününüzü saniyeler içinde yeniden düzenleyin

Görevleri, takvim etkinliklerini ve hatta Pomodoro zamanlayıcılarını doğrudan ana ekranınızdan etkileşimli bileşenlerle izleyin

Yapılandırılmış aralıklarla çalışmanıza yardımcı olan yerleşik Pomodoro oturumlarıyla odaklanmanızı artırın

Ekranınızı en iyi şekilde kullanmak için mobil cihazlarda görünümü bölün

Amie sınırlamaları

Şu anda Amie yalnızca iOS ve masaüstü bilgisayarlarında kullanılabilir, Android kullanıcıları bu hizmetten yararlanamaz

Apple Takvim ve Spotify ile iyi senkronizasyon sağlarken, özel iş akışları için Zapier gibi daha derin üçüncü taraf entegrasyonları yoktur

Amie fiyatlandırması

Kişisel : Aylık 10 $, yıllık ödeme

Pro : Aylık 20 $

İş : Aylık 30 $, yıllık ödeme

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Amie puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

🧠 Eğlenceli Bilgi: Amie, Google Takvim'in yaratıcı bir şekilde "yanlış kullanımı" olarak başladı. Oluşturucusu, Google Takvim'i sınırlarına kadar zorlayarak bir prototip oluşturdu ve ardından onu bugünkü güzel tasarımlı planlayıcıya dönüştürdü.

5. Akiflow (Sekme ve pencereler arasında geçiş yapmadan birleşik zaman bloklaması için en iyisi)

akiflow aracılığıyla

Verimliliğe odaklanan Akiflow, dağınık yapılacak işleri organize bir programa dönüştürür. Hız ve kontrol için tasarlanmış olan bu uygulama, görev yönetimini toplantıları yönetmek ve zamanınızı kontrol etmenize yardımcı olan sağlam bir takvimle birleştirir.

Görevleri anında yakalayın, zaman blokları ile gününüzü planlayın ve toplantılara hızlıca katılın. Yerleşik kısayollar ve ritüeller, gününüzü yapılandırmayı ikinci bir doğa haline getirir, böylece süreci fazla düşünmeden işlerinizi halletmeye odaklanabilirsiniz.

Akiflow'un en iyi özellikleri

Notion, Slack, Trello ve daha fazlasından görevleri tek bir görünümde bir araya getirin

Evrensel bir gelen kutusu ile düşüncelerinizi anında görevlere dönüştürün

Yapılandırılmış zaman blokları ve planlama için görevleri takviminize sürükleyip bırakın

İş gününüzü verimli bir şekilde başlatmak ve bitirmek için özel günlük ritüeller ve rutinler oluşturun

Klavye kısayollarıyla minimum tıklama ile gezin, planlayın ve planlayın

Kişiselleştirilmiş eğitime dayalı olarak görevleri otomatik olarak atamak için AI modelini keşfedin

Akiflow sınırlamaları

Daha iyi etiketleme seçenekleriyle görevleri daha esnek bir şekilde düzenleyin

Uyarılar ve hatırlatıcılar bazı kullanıcıların istediği kadar sezgisel veya akıllı olmayabilir

Akiflow fiyatlandırması

Ücretsiz deneme

Pro aylık : Aylık 34 $

Yıllık ücret: Aylık 19 $, yıllık ödeme

Akiflow puanları ve yorumları

G2 : 5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (90+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Akiflow hakkında ne diyor?

Tüm araçlarımı tek bir akıcı arayüzde birleştirerek, takım üyelerimizin her birinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasını sağlıyor. Düzenli kalmak ve günlük görevlerimin üstesinden gelmek için vazgeçilmez yardımcım oldu.

Tüm araçlarımı tek bir akıcı arayüzde birleştirerek, takım üyelerimizin her birinin gerçekten önemli olan şeylere odaklanmasını sağlıyor. Düzenli kalmak ve günlük görevlerimin üstesinden gelmek için vazgeçilmez yardımcım haline geldi.

6. Todoist (Minimalist yapılacaklar listeleri oluşturmak için en iyisi)

todoist aracılığıyla

Görevlerinizi dağınık bir şekilde kontrol altında tutmak istiyorsanız, Todoist'i deneyin. Projeleri, etiketleri, son teslim tarihlerini ve yorumları kolayca oluşturur, yönetir ve önceliklendirir. Ayrıca ilerlemeyi izleyebilir, karmaşık projeleri alt görevlere bölebilir ve yinelenen görevleri sorunsuz bir şekilde yönetebilirsiniz.

İşbirliği mi? Hallettik! Görevleri paylaşın, gerçek zamanlı güncellemelerle herkesin senkronize olmasını sağlayın ve Dropbox, Slack ve Google Takvim gibi araçlarla entegre ederek ş akışınızı bağlı tutun.

Todoist'in en iyi özellikleri

Sezgisel bir görev yönetim sistemi ile zahmetsizce düzenli kalın

Hatırlatıcılar, bildirimler ve performans bilgileriyle verimliliği artırın

Todoist, Google/Microsoft Takvim ve Trevor AI arasında gerçek zamanlı senkronizasyon ile planınızı saniyeler içinde yapın

Todoist sınırlamaları

Plana bakılmaksızın, proje başına 300 görev kullanım sınırı vardır

IFTTT (If This Then That) entegrasyonu, yinelenen görevlerde iyi çalışmaz ve görevlerin senkronizasyonu biraz zaman alır

Todoist fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Todoist puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.500+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Yazılımın kullanımı kolaydır ve listeler oluşturmak ve verimliliği izlemek için harika bir yoldur. Gelişmiş özelliklerin ve proje yönetimi araçlarının ücretsiz sürümde sınırlı olması talihsiz bir durumdur.

Yazılımın kullanımı kolaydır ve listeler oluşturmak ve verimliliği izlemek için harika bir yoldur. Gelişmiş özelliklerin ve proje yönetimi araçlarının ücretsiz sürümde sınırlı olması talihsiz bir durumdur.

👀 Biliyor muydunuz? Zeigarnik Etkisi, tamamlanmamış görevlerin zihninizde takılıp kaldığını gösterir. Bu nedenle yapılacaklar listeleri çok önemlidir; zihninizi boşaltmanıza ve en önemli şeylere odaklanmanıza yardımcı olurlar.

7. Calendly (Harici kullanıcılarla toplantı planlamak için en iyisi)

calendly aracılığıyla

Calendly'yi farklı kılan, e-posta koordinasyonunun sonsuz gidip gelmesini ortadan kaldırmasıdır. Takviminizle senkronizasyon sağlayarak ve davetlilere yalnızca uygun zaman aralıklarınızı göstererek planlama zahmetini ortadan kaldırır.

Planlama bağlantılarınızı kolayca özelleştirebilir, tercih ettiğiniz toplantı sürelerini ayarlayabilir ve etkinlik kategorilerini ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Davetliler, sizin herhangi bir manuel çaba sarf etmenize gerek kalmadan, uygun zamanlarınızı doğrudan rezerve edebilir.

Calendly'nin en iyi özelliği

Kolay rezervasyon için, uygunluk durumunuza göre özelleştirilmiş kişiselleştirilmiş planlama bağlantıları oluşturun

Takvimleri zahmetsizce senkronize ederek e-posta alışverişini önleyin ve farklı saat dilimlerinde tutarlılığı koruyun

Toplantıların kaçırılmamasını ve çakışmaların önlenmesini sağlamak için otomatik hatırlatıcılar ve bildirimler ayarlayın

Google Takvim, Outlook ve Microsoft 365 ile entegre olarak etkinlikleri tüm cihazlarda gerçek zamanlı olarak senkronize eder

Calendly sınırlamaları

AI özellikleri için bekleme listesi var

Sınırlı görev yönetimi ve verimlilik özellikleri

Calendly fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 20 $

Enterprise: 15.000 $/yıl

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Calendly hakkında ne diyor?

Son birkaç yıldır satış sunumları ve aday görüşmeleri için Calendly'yi sürekli olarak kullanıyorum. Tutarlı ve her zaman iyi iş çıkardı.

Son birkaç yıldır satış sunumları ve aday görüşmeleri için Calendly'yi sürekli olarak kullanıyorum. Tutarlı ve her zaman iyi iş çıkardı.

Ayrıca okuyun: En İyi Calendly Alternatifleri ve Rakipleri

8. Chili Piper (Talepleri boru hattına dönüştürmek için en iyisi)

chili Piper aracılığıyla

Satış dönüşümlerini artırırken toplantı planlamasını basitleştirmek mi istiyorsunuz? Chili Piper cevap olabilir. İşletmelerin potansiyel müşteri niteliklerini, yönlendirmeyi ve planlamayı optimize etmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir talep dönüşüm platformudur.

Sohbet, form yönlendirme ve planlamayı entegre ederek satışları kolaylaştırır ve darboğazları ortadan kaldırır, böylece işletmeler potansiyel müşterileri değerlendirip, soruları yönlendirip, toplantıları anında planlayabilir.

Chili Piper'ın en iyi özellikleri

ChiliCal ile tek bir tıklama ile toplantıları planlayın ve takvimleri gerçek zamanlı olarak senkronize edin

Giden ekipler için takım devirlerini ve planlamayı otomatikleştirin

Daha hızlı takip sağlamak için karmaşık kurallara göre potansiyel müşterileri dağıtın

Potansiyel müşteri dönüşümüne ilişkin kapsamlı bir genel bakış için raporlamayı birleştirin

Chili Piper sınırlamaları

Toplantı planlama şablonları için sınırlı özelleştirme seçenekleri

Yeni kullanıcılar için öğrenme süreci gerektirebilecek karmaşık kurulum süreci

Chili Piper fiyatlandırması

Concierge: Kullanıcı başına aylık 30 $

Sohbet: Kullanıcı başına aylık 30 $

Dağıtım: Kullanıcı başına aylık 30 $

Handoff: Kullanıcı başına aylık 30 $

Ek platform ücretleri : kullanıcı başına aylık 1.000 $'a kadar

Talep Dönüştürme Platformu: Kullanıcı başına aylık 72 $ (+ Platform ücretleri)

Chili Piper puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (650+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)

Chili Piper hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

Chili Piper akıllı, uygulaması kolay ve gece kapalı olduğumuz zamanlarda bile işlerimizi etkiliyor. Chili Piper ile, web sitemizde rezerve edilen demoların doğru şekilde yönlendirildiğinden ve önceki yöntemlerimize göre daha iyi dönüşüm sağlayacağından eminim.

Chili Piper akıllı, uygulaması kolay ve gece kapalı olduğumuz zamanlarda bile işlerimizi etkiliyor. Chili Piper ile, web sitemizden rezerve edilen demoların doğru şekilde yönlendirildiğinden ve önceki yöntemlerimize göre daha iyi dönüşüm sağlayacağından eminim.

💡Pro İpucu: Excel, Google E-Tablolar ve ClickUp'ta şablonlar planlayarak, görevleri düzenli tutun ve minimum çabayla son teslim tarihlerini kontrol altında tutun. Kişisel ve takım planlarınızda hiçbir şeyi kaçırmamak için mükemmel!

9. Google Takvim (Gün içinde harcanan zaman hakkında bilgi edinmek için en iyisi)

google Takvim aracılığıyla

Google Takvim, kısaca, planlamayı kolaylaştırır. Tüm cihazlarda gerçek zamanlı senkronizasyon özelliği ile Gmail ve diğer Google Çalışma Alanı uygulamalarına bağlanarak gününüzü düzenlemenizi kolaylaştırır.

Kişisel kullanım veya takım işbirliği için olsun, Google Takvim zaman yönetimini sorunsuz ve verimli hale getirmek için tasarlanmıştır.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Etkinlik katılım yönetimini basitleştirmek için RSVP seçeneklerini etkinleştirin

Daha akıllı planlama kararları ve daha iyi zaman tahsisi için zaman analizi bilgileri edinin

Özel randevu programlarını belirli zaman aralıklarına ve tercihlere göre özelleştirerek organizasyonunuzu en üst düzeye çıkarın

Gerçek zamanlı güncellemeler için takvimleri birden fazla platformda senkronize edin, herkesin senkronize ve bilgili olmasını sağlayın

Gemini AI'yı kullanarak toplantı saatlerini akıllıca ayarlayın, takip görevleri önerin ve planlama süreçlerini otomatikleştirin

Google Takvim sınırlamaları

Google Drive'da bulunan belgeler senkronize edilebilir, ancak belgeleri gömme seçeneği yoktur

Yerleşik görev yönetimi yoktur, yapılacaklar listesi için üçüncü taraf entegrasyonları gerektirir

Google Takvim fiyatlandırması

Google Takvim, bir Google hesabı ile ücretsiz olarak kullanılabilir

Google Takvim puanları ve yorumları

G2 : Yorum bulunmamaktadır

Capterra: 4,8/5 (3.400+ yorum)

Google Takvim hakkında gerçek kullanıcıların yorumları

İş hayatımda veya kişisel hayatımda, hayatımı düzenlemek ve herkesle randevularımı planlamak için en çok kullandığım araçlardan biridir.

İş hayatımda veya kişisel hayatımda, hayatımı düzenlemek ve herkesle randevularımı planlamak için en çok kullandığım araçlardan biridir.

Ayrıca okuyun: En iyi Google Takvim alternatifleri

fantastical aracılığıyla

Apple cihazlarda ve Windows'ta kullanılabilen Fantastical, planlamayı zahmetsiz hale getirir. iCloud, Google, Outlook ve daha fazlasıyla kolayca senkronizasyon sağlar ve tüm etkinliklerinizi ve görevlerinizi tek bir şık merkezde tutar.

Özelleştirilebilir görünümler (Gün, Hafta, Ay ve daha fazlası) ve doğal dil girişi ile etkinlik eklemek, "Cuma günü saat 13:00'te Alex ile öğle yemeği" yazmak kadar kolaydır. Ayrıca, yerleşik entegrasyonlar sayesinde tek bir tıklama ile Zoom, Google Meet veya Teams toplantılarına katılabilirsiniz.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Takvim etkinliklerinizle birlikte görevleri yönetin, bildirimlerle tamamlayın ve gecikmiş görevleri erteleyin

Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams gibi hizmetleri destekleyen konferans görüşmelerine katılın ve ekleyin

Davetlilere birden fazla tarih ve saat içeren etkinlik önerileri gönderin

Toplantılar sırasında veya görevleri tamamlarken hızlı erişim için etkinliklerinize ve görevlerinize ilgili dosyaları veya fotoğrafları ekleyin

Fantastical sınırlamaları

IOS ve masaüstü ile sınırlı, Android kullanıcıları dışarıda kalıyor

IOS ve iPadOS'ta takvimleri yönetmek için Fantastical aracılığıyla hesap eklemek veya manuel kurulum yapmak gerekir

Fantastik fiyatlandırma

Bireysel: Aylık 4,75 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Aile (en fazla 5 üye): Aylık 7,50 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Takımlar: Aylık 4,75 $/kullanıcı (yıllık faturalandırılır)

Fantastik puanlar ve yorumlar

G2 : Yeterli yorum yok

Capterra: 4,8/5 (20+ yorum)

Gerçek kullanıcılar Fantastical hakkında ne diyor?

Tekrarlanan etkinlikleri oluşturmanın kolaylığını ve düz İngilizceyi başlık, tarih, saat ve konum olarak kodlayabilmesini beğeniyorum.

Tekrarlanan etkinlikleri oluşturmanın kolaylığını ve düz İngilizceyi başlık, tarih, saat ve konum olarak kodlayabilmesini seviyorum.

11. Outlook (Microsoft Office ortamlarıyla entegrasyon için en iyisi)

outlook aracılığıyla

Tüm takımınızın programlarını ve etkinliklerini yönetmek için akıllı bir yol arıyorsanız, Outlook tam size göre! Özelleştirilebilir hatırlatıcılar, takvim paylaşımı, renk kodlu temalar ve birden fazla takvimi karşılaştırmak için katmanlar gibi özellikleriyle, gündeminizi takip etmek için kapsamlı bir çözümdür.

Onu diğerlerinden ayıran özelliği, Microsoft Teams ile sorunsuz entegrasyonudur. Takviminizden doğrudan toplantılar planlayın, katılın ve toplantılara ev sahipliği yapın — ekstra tıklama veya pencere açmaya gerek yok!

Outlook'un en iyi özellikleri

Güvenli olmayan bağlantıları otomatik olarak bloklayarak kimlik avı, virüs ve kötü amaçlı yazılım tehditlerini önleyin

Tüm randevularınızı tek bir yerde tutmak için Google Takvim'i Outlook ile senkronize edin

Outlook'un akıllı arama özelliği ile mesajları, kişileri ve belgeleri hızla bulun

Daha net planlama için birden fazla programı yan yana karşılaştırın

Co-pilot AI'yı kullanarak e-posta yanıtlarını taslak haline getirin, toplantıları planlayın ve etkinlik özetleri oluşturun, görevleri daha hızlı ve kolay hale getirin

Outlook sınırlamaları

Aşırı özellikler, temel zamanlama görevlerini karmaşık hale getirebilir

Outlook'ta yapılan değişiklikler, dışa aktarma özelliği aracılığıyla Google Takvim ile otomatik olarak senkronize edilmez

Outlook fiyatlandırması

Microsoft Outlook Takvim, Microsoft hesabı ile ücretsizdir

Outlook puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (2.900+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Outlook hakkında ne diyor?

Bu, işimde çok önemli bir araç. Tüm e-postalarımı, takvimlerimi ve toplantılarımı tek bir yerde düzenliyor! Bu, özellikle gelecekteki toplantıları planlamak ve hatırlatmak konusunda bana çok yardımcı oluyor.

Bu, işimde çok önemli bir araç. Tüm e-postalarımı, takvimlerimi ve toplantılarımı tek bir yerde düzenliyor! Bu, özellikle gelecekteki toplantıları planlamak ve hatırlatmak konusunda bana çok yardımcı oluyor.

💡Pro İpucu: Takviminizde özel Odaklanma Süresi blokları oluşturun ve bunları kaçırılmayacak toplantılar gibi değerlendirin — dikkatinizi dağıtan unsurlar yok, yeniden planlama yok, sadece kesintisiz, odaklanmış iş!

ClickUp Takvim: Planlama İhtiyaçlarınıza Mükemmel Uyum

Sayısız planlama aracı olsa bile, zaman kaybetmek ve planlama hatalarına düşmek kolaydır. Birçok Vimcal alternatifi temel işlevleri yerine getirir, ancak verimlilik ile kullanım kolaylığı arasında denge kurmakta zorlanır.

ClickUp bunu değiştirir. Görev yönetimi, planlama ve işbirliği araçlarını bir araya getirerek zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olur.

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