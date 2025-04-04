2025'te Denemeniz Gereken Verimlilik için En İyi 20 GPT

Her zaman daha kısa sürede daha fazlasını yapmak için yollar arıyorsunuz, ancak verimlilik araçlarının sayısı çok fazla olabilir. Bazıları rutin görevleri otomatikleştireceğini vaat ederken, diğerleri odaklanmayı artıracağını iddia eder, ancak doğru aracı bulmak genellikle deneme yanılma süreci gibi hissettirir.

Daha da kötüsü, birçok araç bulmacanın sadece bir parçasını çözüyor ve işlerinizi takip etmek için birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanızı gerektiriyor.

GPT destekli araçlar verimliliği yeniden tanımlıyor. Görevleri otomatikleştirmekten daha fazlasını yapıyorlar: içeriği analiz ediyor, oluşturuyor ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabiliyorlar. E-posta taslakları hazırlamak, raporları özetlemek veya fikir üretmek için bu AI asistanları saniyeler içinde sonuçlar sunar.

Bu blog yazısında, verimlilik için en iyi 20 GPT'yi bulacaksınız. Her biri zaman kazanmak, manuel çabayı azaltmak ve daha çok değil, daha akıllı çalışmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Hadi başlayalım.

⏰ 60 saniyelik özet GPT'ler, insan benzeri metinler üreten, çeşitli görevleri yerine getiren ve verimliliği artırmak için belirli uygulamalara göre özelleştirilebilen gelişmiş AI modelleri.

ClickUp Otomasyonları: AI destekli görev yönetimi ve düz dil tabanlı görev atama ile iş akışlarını otomatikleştirir

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı: AI içgörüleriyle gecikmeleri tahmin eder ve görevlerin önceliklendirilmesine yardımcı olur

GPT nedir?

GPT'ler veya Generative Pre-trained Transformers, insan benzeri metinleri anlamak ve oluşturmak için geliştirilmiş gelişmiş AI modelleri. Kapsamlı veri kümeleri üzerinde eğitilmiş olan bu modeller, içerik oluşturma, kodlama yardımı, özetleme ve daha fazlasını içeren çok çeşitli dil ile ilgili görevleri yerine getirebilir.

Bu tür AI ajanı, bir dizideki bir sonraki kelimeyi tahmin etmek için bir dönüştürücü mimarisi kullanır ve böylece tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı metinler oluşturur.

Geleneksel AI modellerinden farklı olarak, GPT'ler belirli görevlere veya konulara göre özelleştirilebilir, böylece kullanıcılar kodlama yapmadan çeşitli uygulamalar için uyarlayabilir. Bu uyarlanabilirlik, GPT'leri çeşitli sektörlerde değerli araçlar haline getirerek verimliliği artırır ve iş akışlarını kolaylaştırır.

OpenAI, yapay zekayı insanlığın yararına geliştirmek amacıyla GPT'leri geliştirdi. Zamanla bu modeller gelişti ve GPT-2'den GPT-3'e ve şimdi GPT-4'e kadar her sürüm daha karmaşık, yetenekli ve bağlamsal farkındalığa sahip hale geldi ve çok çeşitli görevleri daha yüksek doğrulukla yerine getirme becerisini artırdı.

🔍 Biliyor muydunuz? GPT'den önce, ELIZA (1960'lar) ve ALICE (1990'lar) gibi sohbet robotları, konuşmaları simüle etmek için kural tabanlı komut dosyaları kullanıyordu. O dönem için etkileyici olsalar da, GPT modellerinin bugün yaptığı gibi dinamik yanıtlar üretemiyorlardı.

Verimlilik için en iyi GPT'lerde nelere dikkat etmelisiniz?

İyi bir GPT, işinizi kolaylaştırmalı, iş yükünüzü artırmamalıdır. En iyileri, iş akışınıza doğal bir şekilde uyum sağlar ve sürekli düzeltmeler veya ekstra adımlar olmadan daha hızlı ilerlemenize yardımcı olur. Ancak piyasada bu kadar çok seçenek varken, hangilerinin buna değer olduğunu nasıl bilebilirsiniz? Bu anahtar özelliklere bakın. 💁

Bağlamsal anlayış: Görevlerinizin bağlamını anlayan, elinizdeki proje veya göreve göre alakalı ve doğru yanıtlar veren bir GPT arayın

Çok işlevlilik: Belgeleri özetlemek, fikir üretmek, ana hatları oluşturmak, e-postalar yazmak, randevuları planlamak ve soruları verimli bir şekilde yanıtlamak gibi çeşitli görevleri yerine getiren birini seçin

Mevcut araçlarla entegrasyon: Sorunsuz bir iş akışı için, BT'nin takvim, e-posta, yapılacaklar listeleri ve diğer görev yönetimi araçları dahil olmak üzere tercih ettiğiniz verimlilik uygulamalarıyla entegre olmasını sağlayın

Özelleştirme seçenekleri: Yazım stilinize, üslubunuza ve görevleriniz için gereken ayrıntı düzeyine uygun yanıtlar veren bir GPT bulun

Görev otomasyonu: Zaman kazanmak ve manuel çabayı azaltmak için veri girişi, rapor oluşturma veya e-posta taslakları gibi tekrarlayan görevleri kolaylaştıran bir GPT seçin

Yaratıcı içerik oluşturma: Sunum slaytları, blog taslakları ve sosyal medya gönderileri gibi çeşitli içerik biçimleri üreten bir GPT seçerek çeşitli yaratıcı ihtiyaçları destekleyin

Gelişmiş özetleme: Belgeler, makaleler veya videolardaki karmaşık bilgileri kısa ve eyleme geçirilebilir özetler halinde yoğunlaştıran güçlü özetleme özelliklerini keşfedin

Doğru bilgi alma: GPT'nin, sorgularınıza göre doğru ve ilgili bilgiler sağlamak için güvenilir veri kaynaklarına erişebildiğinden emin olun, böylece verimli karar alma ve araştırma süreçlerini destekleyin

Verimlilik için en iyi GPT'ler

Artık verimlilik için bir GPT'de nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. İş akışınızda gerçekten fark yaratabilecek seçenekleri keşfedelim. İşyerinde yapay zeka gelişmeye devam ederken, en iyi verimlilik GPT'leri modern işin taleplerine ayak uydurmak için geliştirilmiştir.

İşi daha az angarya gibi hissettirmek için tasarlanmış en iyi GPT'lere göz atalım. 👇

1. Yaratıcı Yazma Koçu (Hikaye anlatımını geliştirmek ve yazar bloğunu aşmak için en iyisi)

Creative Writing Coach, yaratıcı becerilerini geliştirmek isteyen yazarlar için dönüştürücü bir araçtır.

AI destekli platform, yazınızı iyileştirmenize yardımcı olacak kapsamlı rehberlik, geri bildirim ve analitik içgörüler sağlar. Yazıları analiz eder ve karakter gelişimi ve anlatı tutarlılığı gibi iyileştirilmesi gereken alanları belirleyerek daha rafine bir son ürün elde etmenizi sağlar.

Öne çıkan bir özelliği, karmaşık yazma kavramlarını açıklayabilmesidir. Örneğin, "anlatmak yerine göstermek" ilkesini etkili bir şekilde öğretir ve yazarları okuyucuların hayal gücünü harekete geçiren canlı betimlemeler kullanmaya teşvik eder. Bu, kullanıcının etkili hikaye anlatma tekniklerini daha iyi anlamasını sağlar ve hedef kitlesiyle daha derin bir bağlantı kurmasını destekler.

Yaratıcı Yazma Koçu'nun en iyi özellikleri

Kişiselleştirilmiş geri bildirim ve rehberlik ile yazma becerilerinizi geliştirin

Özel öneriler ve ipuçlarıyla yaratıcı blokları aşın

Daha iyi anlaşılması ve uygulanması için karmaşık yazım kavramlarını netleştirin

Daha ilgi çekici hikayeler için karakter gelişimini ve olay örgüsünü iyileştirin

Yaratıcı Yazma Koçu sınırlamaları

Bu araç, hikaye anlatımında ilgi çekici olmak için gerekli olan duygusal rezonansı veya yaratıcılığı yazıya aktarmakta genellikle zorlanır

Ayrı oturumlarda önceki komut istemlerinin hafızası yoktur ve tutarlı bağlamı korumakta zorlanır

Yaratıcı Yazma Koçu fiyatlandırması

Premium: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Ultra: Kullanıcı başına aylık 44,99 $

Yaratıcı Yazma Koçu değerlendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

📮 ClickUp Insight: Çalışanlar genellikle anlık mesajlara 10 dakika içinde yanıt verir, ancak her kesinti 23 dakikaya kadar odaklanma süresine mal olabilir ve bu da verimlilik paradoksu yaratır. Hızlı yanıtlar ile derinlemesine çalışmayı dengelemek zor olabilir. ClickUp, iletişimi doğrudan iş akışınıza entegre ederek bu sorunu çözer. Mesajları tek bir tıklama ile görevlere dönüştürebilir, konuşmaları ilgili görevlere ve belgelere bağlayabilir ve AI'yı kullanarak önerilen cevaplar ve konu özetleri gibi özelliklerle sohbetleri yönetebilirsiniz. Bu sorunsuz entegrasyon, zamanında iletişim sağlarken odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olur.

2. Canva GPT (Yaratıcı tasarım fikirleri ve başlıklar oluşturmak için en iyisi)

Canva GPT, OpenAI'nin ChatGPT'sini Canva'nın tasarım platformuyla birleştiren ve kullanıcılar için yaratıcı süreci kolaylaştırmayı amaçlayan yenilikçi bir entegrasyondur. Bu kombinasyon, bireylerin ve işletmelerin AI destekli içerik oluşturmayı Canva'nın kullanımı kolay tasarım araçlarıyla birleştirerek yüksek kaliteli görseller daha verimli bir şekilde oluşturmasını sağlar.

Açıklayıcı komutlar girebilirsiniz ve GPT, sunumlar, logolar, sosyal medya gönderileri ve daha fazlasını oluşturmayı basitleştiren ilgili tasarım düzenlerini üretir.

2023'ün sonlarında piyasaya sürülen bu paket, belgeleri sunumlara dönüştürmek için Magic Switch, görüntü işleme için Magic Grab, metin komutlarından videolar oluşturmak için Magic Media ve marka kimliğine uygun metinler üretmek için Brand Voice gibi araçları içerir.

Canva GPT'nin en iyi özellikleri

Metin komutları girerek hızlıca tasarımlar oluşturun ve tasarımları daha geniş bir kitleye ulaştırın

Canva'da çıktıları daha da özelleştirin, tasarımları özel ihtiyaçlara göre uyarlayın

İlham ve yenilikçi fikirler için yapay zeka destekli araçları kullanarak içerik kalitesini artırın

Metin açıklamalarından görüntüler oluşturun, çeşitli stiller sunun ve fotoğrafik ve çok konulu görüntüler üretmede mükemmelleşin

Canva GPT sınırlamaları

Araç farklı sonuçlar verebilir; bazı komutlar tatmin edici tasarımlar üretirken, diğerleri kullanıcıların beklentilerini karşılamayabilir

Canva GPT'nin etkinliği, kullanıcı talimatlarının netliğine ve özgüllüğüne büyük ölçüde bağlıdır

Canva GPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Canva GPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.400+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (12.400+ yorum)

3. Diyagramlar (Göster) (Karmaşık kavramları açıklamak için net ve ilgi çekici görseller oluşturmak için en iyisi)

Kullanıcı komutlarını yorumlayarak, yazılım geliştirme, proje yönetimi, eğitim ve iş analizi gibi çeşitli alanlarda kavramsallaştırma, planlama ve iletişime yardımcı olan diyagramlar oluşturur.

Bu araç, karmaşık fikirleri net ve görsel biçimlere dönüştürerek daha iyi anlaşılmasını ve işbirliğini kolaylaştırarak verimliliği artırır. Oluşturulan diyagramları dışa aktarabilir ve düzenleyebilir, böylece özelleştirme ve sunumlara veya raporlara entegrasyon için esneklik sağlayabilirsiniz.

Bu entegrasyon, fikirlerini görsel olarak iletmesi gereken profesyoneller, geliştiriciler veya iş analistleri için idealdir.

En iyi özelliklerin diyagramları (Göster)

Fikirlerinizi etkili bir şekilde iletmek için PowerPoint slaytları, Keynote sunumları, tanıtım sunumları ve diğer görsel yardımcılar geliştirin

Mermaid ve PlantUML gibi birden fazla diyagram dilini destekleyin

Diyagram oluşturma sürecini basitleştiren ve farklı teknik uzmanlık düzeylerine sahip kullanıcılar için erişilebilir hale getiren sezgisel bir platformla etkileşim kurun

Diyagramları birden çok biçimde kaydedin ve özel gereksinimlere uyacak şekilde değiştirin

Diyagramlar (Göster) sınırlamaları

Araç, diyagramları dışa aktarmaya ve düzenlemeye izin verse de, özelleştirme kapsamı, son derece özel görsel sunumlara ihtiyaç duyan kullanıcıların gereksinimlerini karşılamayabilir

Diyagram temsiline veya aracın işlevlerine aşina olmayan kullanıcılar bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

Diyagramlar (Göster) fiyatlandırması

Ücretsiz

Diyagramlar (Göster) puanları ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? GPT bazen "halüsinasyonlar" olarak bilinen tamamen yanlış veya anlamsız bilgiler üretir. Gerçekleri doğrulamadığı için, eğitim verilerindeki kalıplar makul görünen bir cevap öneriyorsa, güvenle uydurma bilgiler verebilir.

4. Project Manager Buddy (AI destekli içgörülerle projelerinizi yolunda tutmak için en iyisi)

Project Management Buddy, DialogDuo tarafından geliştirilmiştir ve Agile, Scrum ve Lean dahil olmak üzere çeşitli metodolojilerde proje yöneticilerini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu araç, proje planlamasını ve yürütmeyi geliştirmek için kişiselleştirilmiş rehberlik, şablonlar ve en iyi uygulamalar sunar. Proje planları oluşturma, riskleri yönetme, ilerlemeyi izleme ve değer sunma konusunda tavsiyeler alabilirsiniz.

Gantt grafiği oluşturmanız, riskleri yönetmeniz veya kapsam değişikliklerini yönetmeniz gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, bu araç proje yönetimi görevlerinizi iyileştirmek için size özel çözümler sunar.

Project Manager Buddy'nin en iyi özellikleri

Agile, Waterfall ve diğer çerçeveler hakkında ayrıntılı açıklamalar alın

Kullanıcılarla işbirliği yaparak özel ihtiyaçlara göre kapsamlı proje planları geliştirin

Proje planları, Gantt grafikleri, risk değerlendirmeleri ve diğer önemli belgeler için kullanıma hazır şablonlardan yararlanın

Proje yönetimi ile ilgili yapay zeka zorluklarını ele almak için en iyi uygulamaları uygulayın

Proje Yöneticisi Buddy sınırlamaları

"Gizli mod" gibi güvenlik önlemlerine rağmen, veri sızıntısı veya yetkisiz erişim konusunda endişeler devam etmektedir

Proje Yöneticisi Buddy fiyatlandırması

Ücretsiz

Proje Yöneticisi Buddy derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

5. Video Özetleyici (videolardan anahtar bilgileri hızlı bir şekilde çıkarmak için en iyisi)

Video Özetleyici GPT, YouTube video içeriklerini verimli bir şekilde analiz etmek ve özetlemek için tasarlanmış gelişmiş bir AI aracıdır ve videoların tamamını izlemeden önemli bilgileri kavramanıza olanak tanır. YouTube bağlantısını girmeniz yeterlidir, araç anahtar noktaları ve içgörüleri çıkarır.

YouTube bağlantısı alındığında, AI videonun ID'sini alır ve altyazılara erişir. Bu bilgileri işleyerek önemli noktaları ve önemli verileri vurgulayan yapılandırılmış bir özet oluşturur ve daha derin bir anlayış için örnek sorular sunar. Bu özetleri genişletebilir, eğitici testler oluşturabilir, görsel diyagramlar oluşturabilir ve hatta videonun içeriğinden türetilen makale taslakları hazırlayabilirsiniz.

Bu araç, video içeriklerinden değerli bilgiler çıkarırken zaman kazanmak isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve profesyoneller için özellikle yararlıdır.

Video Özetleyicinin en iyi özellikleri

Videoları anahtar noktalar, içgörüler ve örneklerle yapılandırılmış bir biçimde özetleyin

Öğrenmeyi ve katılımı artırmak için testler, diyagramlar ve makaleler oluşturun

Özetleri ve içgörüleri erişilebilirlik için kullanıcının tercih ettiği dile çevirin

En alakalı ayrıntıları çekerek video hakkındaki belirli soruları yanıtlayın

Video Özetleyici sınırlamaları

Altyazılara dayalı olduğu için, video içindeki diyagramları, grafikleri veya tamamen görsel sunumları analiz edemez

Bir videonun altyazıları yanlış veya eksikse, özetler kesin olmayabilir veya belirli ayrıntılar eksik olabilir

Video Özetleyici fiyatlandırması

Ücretsiz

Video Özetleyici derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 Eğlenceli Bilgi: Çalışma alanınızı düzenlemek veya görevlerinizi planlamak için zaman harcamak verimlilik gibi hissettirebilir, ancak bu işi gerçekten yapmakla aynı şey değildir. Buna " verimlilik tiyatrosu " denir — iş gibi görünür, ancak hiçbir şey değiştirmez.

6. Tutor Me by Khan Academy (Çeşitli konularda kişiselleştirilmiş özel dersler için en iyisi)

Tutor Me Modu, Khanmigo'nun bir özelliğidir ve matematik ve beşeri bilimlerde özel rehberlik sağlayarak, sorgulayıcı sorular sorarak ve eleştirel düşünmeyi teşvik ederek bire bir özel dersleri taklit eder. Sokrates yöntemini kullanarak, doğrudan cevaplar vermeden öğrencileri adım adım problem çözme sürecinde yönlendirir. Bu yaklaşım, daha derin bir anlayış ve bağımsız öğrenmeyi teşvik eder.

Tutor Me'nin en iyi özellikleri

Eleştirel düşünmeyi teşvik eden anlamlı sorular sorarak Sokratik yöntemi kullanarak öğrencilere problem çözme konusunda rehberlik edin

Yaratıcı hikayeler geliştirerek ve ilgi çekici denemeler yazarak yazma becerilerinizi geliştirin

Eğitimi daha etkileşimli ve sürükleyici hale getirmek için edebi ve tarihi şahsiyetlerle etkileşim kurun

Öğretmenlere ders planlama konusunda destek olun, talep üzerine öğrenci ilerleme özetleri oluşturun ve hızlı içerik güncellemeleri sağlayın

Tutor Me sınırlamaları

İlerleme izleme ve gelişmiş geri bildirim gibi özellikler yoktur

Yerleşik güvenlik özelliklerine rağmen, AI tarafından üretilen uygunsuz veya konu dışı yanıtlar olasılığı vardır

Tutor Me fiyatlandırması

Ücretsiz

Tutor Me puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30 yorum)

Capterra: 4,5/5 (170+ yorum)

7. AskYourPDF Araştırma Asistanı (PDF'lerden bilgileri verimli bir şekilde çıkarmak ve özetlemek için en iyisi)

AskYourPDF Araştırma Asistanı, PDF belgelerinden bilgi çıkarma ve analiz etme sürecini geliştirir. Dosyalarla dinamik olarak etkileşim kurmanıza olanak tanıyarak verimli veri alma ve anlama sürecini kolaylaştırır. Bu araç, PubMed, Nature ve arXiv gibi saygın kaynaklardan 400 milyondan fazla akademik makaleye erişim sağlayarak araştırmacılar ve profesyoneller için kapsamlı bir kaynaktır.

Ayrıca, sık alıntılanan makaleler ve denemeler oluşturma, PDF'leri analiz ederek doğru referanslar oluşturma ve kullanıcıların yüklediği dosyalardan etkileşimli bir bilgi tabanı oluşturma gibi özellikler de sunar. Bu özellikler, kapsamlı metin verilerini yönetmek ve yorumlamak için gereken zaman ve çabayı azaltarak verimliliği toplu olarak artırır.

AskYourPDF'nin en iyi özellikleri

APA stilinde referansları otomatik olarak oluşturun ve bunları makalelere veya araştırma belgelerine entegre edin

Kapsamlı araştırma için birden fazla belgeyi aranabilir bir bilgi tabanında birleştirin

PDF'leri veya çevrimiçi belgelerin bağlantılarını yükleyin ve AI'nın içeriği işleyerek konuşma tarzında yanıtlar vermesini sağlayın

Yoğun belgelerden metodolojiler, sonuçlar veya özetler gibi belirli ayrıntıları çıkarın

AskYourPDF sınırlamaları

Bu araç, kullanıcıları konuşma başına en fazla 20 belgeyle sınırlandırarak, çok sayıda dosya içeren büyük ölçekli araştırma projeleri için kullanışlılığını sınırlar

Gelişmelere rağmen, AI tarafından oluşturulan yanıtlar bazen kesin olmayabilir veya bağlamdan yoksun olabilir

AskYourPDF fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 14,99 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

AskYourPDF puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? McKinsey'in yaptığı bir ankete göre , kuruluşların %65'i artık en az bir iş fonksiyonunda üretken AI kullanıyor. Bu oran geçen yıla göre neredeyse iki katına çıktı. AI kullanan çoğu şirket, AI'yı en az iki alana entegre etti. Pazarlama, satış ve ürün geliştirme bu alanda öncülük ediyor.

8. Kişisel Asistan (Günlük görevleri yönetmek ve zaman yönetimini iyileştirmek için en iyisi)

Samuel E. Katsaros tarafından geliştirilen Kişisel Asistan, görevleri yerine getirmek ve günlük yaşam yönetimini iyileştirmek için tasarlanmıştır. GPT'nin insan benzeri metinler oluşturma ve karmaşık görevleri yerine getirme yeteneğinden yararlanarak, bireysel veya iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir. AI'yı kişisel asistan olarak nasıl kullanacağınızı merak ediyorsanız, bu araç sezgisel bir çözüm sunar.

Basit bir selamlama ile etkileşime başladığınızda, Kişisel Asistan günlük rutininizin aktif bir parçası haline gelir. Planlama, hatırlatıcılar ve bilgi alma gibi işlevler sunar. GPT-4 veya GPT-3. 5 gibi büyük dil modelleriyle desteklenen bu asistanlar, doğal dil girdilerini işleyerek bağlamsal olarak alakalı çıktılar üretir.

Kişisel Asistanın en iyi özellikleri

Zamanlama, e-posta taslakları ve hatırlatıcıları zahmetsizce yönetin

Belgeleri özetleyin, verileri analiz edin ve raporları hızlıca oluşturun

İş ilerlemesi için gerçek zamanlı yardım ve ayrıntılı geri bildirim alın

Özel destek için belgeleri doğrudan asistanla paylaşın

Kişisel Asistan sınırlamaları

Kişisel Asistan şu anda ücretsiz değildir ve yalnızca ChatGPT Plus abonelerine sunulmaktadır

Asistan, bireysel kullanıcı tercihlerine ve alışkanlıklarına uyum sağlamak için bir başlangıç dönemine ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında yanıtları daha az kişiselleştirilmiş olabilir

Kişisel Asistan fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Özel fiyatlandırma

Kişisel Asistan derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: GPT'yi toplantı notlarınızı girerek ve anahtar noktalar, eylem öğeleri ve takip e-postası taslağı isteyerek kişisel asistanınız haline getirin. Bu, zaman kazandırır ve netlik sağlar.

9. Excel AI (Veri analizini otomatikleştirmek ve elektronik tablo iş akışlarını optimize etmek için en iyisi)

Excel AI, elektronik tablo işlemlerini kolaylaştırmaya, veri içgörülerini geliştirmeye ve manuel çabayı azaltmaya odaklanır. Microsoft Excel ve veri analizi iş akışlarıyla derin entegrasyon yoluyla verimliliği artırmak için özel olarak tasarlanmıştır. Özel bir GPT olarak, temel elektronik tablo fonksiyonlarından Visual Basic for Applications (VBA) ve Python kullanarak gelişmiş veri modelleme, görselleştirme ve otomasyona kadar uzanan karmaşık Excel görevlerini otomatikleştirme, optimize etme ve basitleştirme konusunda mükemmeldir.

Dijital asistan olarak çalışan bu araç, elektronik tablo ile ilgili sorguları analiz ederek ve adım adım kılavuzlar, önceden yazılmış formüller veya indirilebilir dosya sunarak kullanıcı isteklerini işler. Kendi ortamında Excel dosyalarını oluşturma, düzenleme ve analiz etme özelliğine sahip olan bu araç, problem çözmeye pratik bir yaklaşım getirir.

Excel AI'nın en iyi özellikleri

Etkileşimli ve estetik tasarımlı grafikler, çizelgeler ve gösterge panelleriyle verileri görselleştirin

Verileri CSV, JSON veya SQL dostu veri kümeleri gibi farklı biçimlere aktarın ve dönüştürün

Finansal modeller, istatistiksel analizler ve veri işleme için karmaşık Excel formülleri oluşturun

Aylık özetler, finansal tablolar ve KPI gösterge panelleri oluşturarak raporları otomatikleştirin

Excel AI sınırlamaları

Özellikle karmaşık sorgular için, oluşturulan formüller veya çıktılar yanlış olabilir ve manuel doğrulama gerektirebilir

Kullanıcılar, bunları etkili bir şekilde kullanmak için Excel'in temellerine aşina olmalıdır

Excel AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Özel fiyatlandırma

Excel AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🧠 İlginç Bilgi: Pazar tahminlerine göre, küresel AI endüstrisi, hızlı büyümesi ve endüstrilerde giderek yaygınlaşmasıyla 2030 yılına kadar 1,81 trilyon dolara ulaşacak.

10. Sunum ve Slaytlar GPT (AI destekli içerik önerileriyle etkili sunumlar oluşturmak için en iyisi)

SlidesGPT, Presentation ve Slides GPT tarafından geliştirilen Presentation, profesyonel ve yüksek kaliteli sunumları verimli bir şekilde oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış özel bir araçtır. İlgili araştırmaları, yapılandırılmış içeriği ve görselleri bir araya getirerek eksiksiz, sunuma hazır slaytlar oluşturmak için ince ayarları yapılmıştır.

Temelinde, bu AI, kullanıcı isteklerini analiz etmek için gelişmiş doğal dil işleme (NLP) teknolojisini kullanır ve slaytları dinamik olarak oluşturmak için harici bir uygulama programlama arayüzü (API) kullanır. Her slaydın, açık bir başlık, madde işaretleri, konuşma izi ve kaynak alıntıları içeren yapılandırılmış bir biçime uymasını sağlar.

GPT, önce kullanıcının ihtiyaçlarını (tek bir slayt, eksiksiz bir sunum veya mevcut içeriğin düzenlenmiş bir revizyonu) anlayarak çalışır. İçerik hazırlandıktan sonra, bir API kullanarak slaytları dinamik olarak oluşturur ve bunları anında indirilebilir veya daha fazla düzenlenebilir hale getirir.

Sunum ve Slaytlar GPT'nin en iyi özellikleri

Slayt oluşturmayı otomatikleştirerek sunumları tasarlama ve yapılandırma için harcadığınız zamanı azaltın

Kurumsal raporlar, akademik dersler ve sektör sunumları için uygun içerik oluşturun

Değişiklikleri belirleyerek veya alternatif görüntüler talep ederek slaytları değiştirmek için işbirliğine dayalı iyileştirmeleri etkinleştirin

Son verileri, vaka çalışmalarını ve gerçek içgörüleri slayt içeriğine dahil edin

Sunum ve Slaytlar GPT sınırlamaları

AI'nın doğası gereği, SlideGPT farklı kullanıcılar için benzer veya aynı sonuçlar üretebilir ve sunumların özgünlüğünü azaltabilir

Bu araç, öncelikle slayt oluşturmak için tasarlanmıştır. Diğer içerik biçimlerine ihtiyaç duyan kullanıcıların gereksinimlerini karşılamayabilir

Sunum ve Slayt GPT fiyatlandırması

Ücretsiz

SlidesGPT Pro: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

İndirme başına ödeme: 2,99 $/indirme

Enterprise: Aylık 500 $'dan başlayan fiyatlarla

Sunum ve Slayt GPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

🔍 Biliyor muydunuz? Bir PwC raporu, AI'nın 2035 yılına kadar çalışan verimliliğini yaklaşık %40 oranında artırabileceğini ve işlerin akışını ve görevlerin yönetimini yeniden şekillendirebileceğini öne sürüyor.

11. Meeting Summarizer Pro (Toplantı notlarını kısa eylem öğelerine ve özetlere dönüştürmek için en iyisi)

Meeting Summarizer Pro, ham toplantı transkriptlerini yapılandırılmış, eyleme geçirilebilir özetlere dönüştürmek için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış bir yapay zeka aracıdır. OpenAI'nin ChatGPT'sinin gelişmiş bir sürümü olarak geliştirilen bu araç, tartışmaları titizlikle analiz ederek, anahtar konuları belirleyerek ve kritik içgörüler çıkararak verimliliği artırmak için tasarlanmıştır.

Akıllı bir not alma aracı olarak işlev gören bu araç, büyük hacimli konuşma verilerini hassas bir şekilde işleyerek sayısal rakamları, tarihleri, kararları, endişeleri ve eylem öğelerini tanımlar. Toplantıları kapsamlı, kategoriye dayalı ayrıntılarla sunarak hiçbir önemli detayın gözden kaçmamasını sağlar.

Meeting Summarizer Pro, standart bir yaklaşımla çalışır ve toplantı bilgilerini anahtar tartışma konuları, uyum alanları, benzersiz fikirler, açık sorunlar, riskler, fırsatlar ve eylem öğeleri gibi yapılandırılmış kategorilere ayırır.

Toplantı Özetleyici Pro'nun en iyi özellikleri

Uygulanabilir adımları listeleyin, sorumlulukları atayın ve takiplerde netlik sağlayın

Finansal rakamları, tarihleri, son teslim tarihlerini ve diğer önemli verileri hassas bir şekilde kaydedin

Katılımcılar arasında uzlaşma sağlanan alanları belgeleyerek uyumu sağlayın

Toplantı sırasında paylaşılan yenilikçi fikirleri ve stratejileri çıkarın

İncelemesi ve başvurması kolay yapılandırılmış özetler sunun

Toplantı Özetleyici Pro sınırlamaları

Çok uzun transkriptler daha fazla işlem süresi gerektirebilir ve özetlerin eksik veya daha az doğru olmasına neden olabilir

Katılımcıları gerçek isimlerini ayırt etmeden genel olarak etiketler (ör. Konuşmacı 1, Konuşmacı 2)

Toplantı Özetleyici Pro fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Özel fiyatlandırma

Toplantı Özetleyici Pro derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: Farklı GPT kullanım örnekleri arasında geçiş yapmak yerine, odaklanmanızı korumak için beyin fırtınası, içerik oluşturma ve araştırma için zaman ayırın.

12. Scholar AI (Akademik araştırma ve bilimsel içgörüler elde etmek için en iyisi)

ScholarAI, akademisyenler, öğrenciler ve profesyoneller için akademik araştırma, bilimsel sorgulama ve verimliliği destekler. Yüksek kaliteli, hakem tarafından incelenmiş literatürü almak, analiz etmek ve özetlemek için tasarlanmıştır ve kullanıcıların en son araştırma bulgularından haberdar olmalarına yardımcı olur.

Genel amaçlı AI modellerinden farklı olarak, ScholarAI yanıtları için referanslar ve alıntılar sağlayarak akademik bütünlüğü güçlü bir şekilde vurgular. Özetleri, tam makaleleri ve patentleri arayabilir ve güvenilir kaynaklardan yapılandırılmış içgörüler sunar. Bir araştırmacı literatür taraması yapıyor, alıntı yapmaya değer kaynaklar arıyor veya bir alandaki en son gelişmeleri keşfediyor olsun, ScholarAI güvenilir ve güncel bilgilere erişimi sağlar.

Scholar AI'nın en iyi özellikleri

Anahtar kelimeler, DOI, PMID, SS_ID veya ARXIV tanımlayıcılarına göre akademik makaleler, araştırma makaleleri ve patentler arayın

Ödeme duvarlı içeriğe verimli bir şekilde erişerek ve gereksiz gecikmeler olmadan önemli akademik makaleleri elde ederek erişim engellerini aşın

Karmaşık teorileri, denklemleri ve metodolojileri erişilebilir bir biçimde parçalara ayırın.

Referansları kaydederek, düzenleyerek ve kategorilere ayırarak bir AI bilgi tabanı oluşturun ve zaman içinde araştırma materyallerini daha kolay takip edin

Scholar AI sınırlamaları

Ücretsiz bir sürüm mevcut olmakla birlikte, haftalık 25 istek kotası gibi sınırlamalar vardır

ScholarAI, tüm abonelik tabanlı dergileri ve ücretli içeriği kapsamayabilir, bu da araştırma sonuçlarının eksik olmasına neden olabilir

Scholar AI fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Premium: 18,99 $/ay kullanıcı başına

Takımlar: Özel fiyatlandırma

Scholar AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

Consensus GPT, akademik araştırmaları, kanıta dayalı karar vermeyi ve bilgi sentezini kolaylaştırmak için gelişmiş bir AI destekli araştırma asistanıdır. Consensus platformunun bir parçası olarak geliştirilen bu GPT, akademik araştırmalar için akıllı bir arama motoru olarak fonksiyon görür.

Consensus veritabanıyla entegre olarak, çeşitli disiplinlerden saygın dergilerdeki çalışmaları bir araya getirir. AI ve makine öğrenimini NLP teknikleriyle birleştirerek karmaşık makalelerdeki bilgileri tarar, kategorize eder ve açık ve özlü özetler haline getirir.

Anahtar bulguları hızlı bir şekilde anlamanıza, birden fazla kaynağı karşılaştırmanıza ve yüzlerce akademik makaleyi manuel olarak taramadan bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

En iyi özellikler konusunda fikir birliği

Araştırma makalelerini arayarak herhangi bir konuyla ilgili hakem tarafından incelenmiş çalışmaları bulun ve özetleyin, jargon kullanmadan anahtar bulguları çıkarın

Literatür incelemeleri, teklifler ve raporları yapılandırmak için araştırma taslakları oluşturun

Kanıtlarla iddiaları doğrulayın ve akademik makaleler, özetler ve alıntıları yapılandırmaya yardımcı olarak bilimsel yazıları geliştirin

Karmaşık araştırmaları profesyoneller için anlaşılır bilgilere dönüştürerek akademi ve endüstri arasındaki uçurumu kapatın

Konsensüs sınırlamaları

Consensus AI, açık uçlu sorular veya karmaşık mantıksal akıl yürütme gerektiren sorularla iyi performans göstermeyebilir

Consensus AI özetler ve içgörüler sağlarken, her zaman orijinal araştırma makalelerinin tam metnine doğrudan erişim sunmayabilir

Konsensüs fiyatlandırma

Ücretsiz

Premium: 11,99 $/ay kullanıcı başına

Takımlar: 12,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Konsensüs puanları ve yorumlar

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

💡 Profesyonel İpucu: GPT'yi geçmiş yazdıklarınız, e-postalarınız veya raporlarınızın örneklerini sağlayarak kendi stilinize göre eğitin ve tutarlı çıktılar elde etmek için tonunuzu taklit etmesini söyleyin.

14. Code Tutor (Kişiselleştirilmiş rehberlik ile kodlama becerilerini öğrenmek ve geliştirmek için en iyisi)

Code Tutor, öğrenme stilinize ve ilerlemenize uyum sağlayarak kodlama kavramları, kod yazma ve düzenleme konusunda kişiselleştirilmiş rehberlik sunar. Kodu profesyonel standartlara göre yapılandırmanıza ve standartlaştırmanıza yardımcı olarak programlamayı daha ulaşılabilir ve öğrenmesi daha kolay hale getirir.

Eğitimci ve deneyimli yazılım mühendisi Richard Sneyd, Code Tutor'un arkasındaki stüdyo olan BrainyBots'u kurdu. Anında, kişiselleştirilmiş yardım sağlayarak ve çözüm arama için harcanan zamanı azaltarak verimliliği artırır. Ayrıca, kodlama kavramlarını daha verimli bir şekilde öğrenmenizi ve uygulamanızı sağlar.

Code Tutor'un en iyi özellikleri

Öğrenme stilinize ve ilerlemenize uyum sağlayan bir programlama koçu ile çalışın

Profesyonel standartları karşılamak için yeni kod yazma veya mevcut kodu düzenleme konusunda yardım alın

Kodunuzun en iyi uygulamalara uygun ve "Pythonic" olduğundan veya seçtiğiniz programlama dilinin kurallarına uyduğundan emin olun

Kodlama projelerinizi geliştirmek için Python kod yürütme, dosya yükleme, gelişmiş veri analizi ve görüntü dönüştürme gibi özelliklerden yararlanın

Kod Eğitmeni sınırlamaları

Uzun veya zaman alıcı kodların çalıştırılmasını desteklemez (100'den fazla adım, uzun yürütme süresi)

Gelişmiş dil özellikleri veya daha az yaygın programlama dilleri için destek eksik olabilir

Kod Eğitmeni fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Özel fiyatlandırma

Code Tutor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

15. UX Design Mentor (Uzman AI geri bildirimi ile kullanıcı deneyimi tasarımını geliştirmek için en iyisi)

UX Design Mentor, UX ve ürün tasarımcılarının işlerini hassas ve yüksek kaliteli geri bildirimlerle iyileştirmelerine yardımcı olur. Kullanılabilirliği, görsel çekiciliği ve iş hedefleri ile kullanıcı ihtiyaçları arasındaki uyumu iyileştirmek için yapıcı eleştiriler sunarak her tasarımın sezgisel ve etkili olmasını sağlar.

Bu araç, önce tasarımcının deneyim düzeyini, geri bildirim gerektiren belirli tasarımı ve projeyi yönlendiren kriterleri veya hedefleri anlayarak çalışır. Eleştiri ötesinde, UX Design Mentor tasarımcıları işleri hakkında eleştirel düşünmeye ve içgörülerini ve problem çözme yaklaşımlarını ifade etmeye teşvik eder.

Hedef, tasarımcıların güven ve yeteneklerini geliştirerek işlerinin hem kullanıcı odaklı hem de stratejik olarak sağlam olmasını sağlamaktır.

UX Tasarım Mentoru'nun en iyi özellikleri

Gerçek dünyadaki tasarım ilkelerini analiz ederek ve bunları projelere uygulayarak sektördeki en iyi uygulamaları anlayın

Ayrıntılı eleştirilerle kullanılabilirlik sorunlarını belirleyin ve çözün, daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlayın

Kullanıcı etkileşimlerinin ardındaki psikoloji ve tasarım seçimlerinin davranışları nasıl etkilediği hakkında içgörüler edinin

Maksimum etkinlik için tasarım kararlarını hem kullanıcı ihtiyaçları hem de iş hedefleriyle uyumlu hale getirmeyi öğrenin

UX Tasarım Mentoru sınırlamaları

Yanıtları eğitim verilerine dayandığından kişisel deneyimleri, duyguları veya öznel görüşleri yoktur

GPT, tasarımcılara kullanılabilirlik testleri konusunda rehberlik edebilir, ancak gerçek kullanıcı etkileşimlerini gerçekleştiremez veya gözlemleyemez

UX Tasarım Mentoru fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Özel fiyatlandırma

UX Tasarım Mentoru puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

16. Video GPT by VEED (AI tarafından oluşturulan senaryolar ve düzenlemelerle hızlı bir şekilde video içeriği oluşturmak için en iyisi)

Video GPT by VEED, profesyonel ve ilgi çekici videolar oluşturmayı çok kolay hale getirir. Farklı iş akışlarına uyum sağlayarak sosyal medya içeriği oluşturmanıza, metni videoya dönüştürmenize ve AI destekli görseller oluşturmanıza yardımcı olur.

Videolarınızı iyileştirmeniz mi gerekiyor? Altyazılar, çeviriler veya dublaj ekleyerek videolarınızı daha erişilebilir ve kusursuz hale getirin. Proje ne olursa olsun, bu araç tüm süreci kolaylaştırır, böylece siz fikirlerinizi hayata geçirmeye odaklanabilirsiniz.

Kısa içerik oluşturmak, uzun videoları kliplere dönüştürmek veya altyazı ve çeviri gibi erişilebilirlik özellikleri eklemek gibi hedeflerinizi anlamakla başlar. Seçilen iş akışına göre, Video GPT senaryolar oluşturarak, video fikirlerini geliştirerek veya VEED'in güçlü düzenleme araçlarına doğrudan bağlantılar sunarak size özel yardım sağlar.

Video GPT by VEED'in en iyi özellikleri

Gelişmiş düzenleme becerilerine ihtiyaç duymadan, bir fikri, konuyu veya temayı basitçe açıklayarak profesyonel kalitede videolar oluşturun

Uzun içerikleri TikTok, Instagram reels ve YouTube Shorts gibi platformlar için optimize edilmiş kısa kliplere dönüştürün

Blog gönderileri veya komut dosyaları gibi metin tabanlı içeriği, gerçekçi AI anlatımıyla görsel olarak çekici videolara dönüştürün

VEED'in video düzenleme paketiyle sorunsuz bir şekilde entegre olun ve kullanıcıların projelerini kolaylıkla iyileştirmesine, özelleştirmesine ve son haline getirmesine olanak tanıyın

VEED sınırlamaları ile video GPT

Video uzunluğu ve karmaşıklığı, seçilen iş akışıyla sınırlandırılır ve bazı özellikler kısa form içerik için optimize edilmiştir

Video GPT by VEED fiyatlandırması

Lite: Kullanıcı başına aylık 24 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 55 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Video GPT, VEED derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 3,3/5 (50'den fazla yorum)

💡 Profesyonel İpucu: Hızlı bir hafta sonu kaçamağı veya kısa bir seyahat mi planlıyorsunuz? GPT'nin ilgi alanlarınıza ve bütçenize göre özel bir seyahat programı önermesini sağlayın. Anahtar tercihlerinizi (bütçe, tatil türü vb.) girin ve hiç aklınıza gelmeyecek, alışılmışın dışında bir planla sizi şaşırtmasına izin verin.

17. SEO Mentor (AI destekli SEO önerileriyle web sitesi sıralamasını yükseltmek için en iyisi)

SEO Mentor, arama motoru optimizasyonu (SEO) konusunda uzmanlaşmış bir dijital asistan. SEO danışmanlarına, dijital pazarlamacılara ve işletme sahiplerine rehberlik etmek için tasarlanan SEO Mentor, web sitesi sıralamalarını iyileştirme, organik trafiği artırma ve stratejileri Google'ın en iyi uygulamalarıyla uyumlu hale getirme konusunda derinlemesine tavsiyeler sunar. Google'ın Kalite Yönergeleri ve en son SEO trendleri konusunda sağlam bir temele sahip olan SEO Mentor, kullanıcıların sayfa içi optimizasyon, teknik SEO, içerik stratejisi ve bağlantı oluşturma yaklaşımlarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

Uygulanabilir önerilere odaklanarak, kullanıcıların SEO planlarındaki eksiklikleri belirlemelerine ve iyileştirmeleri etkili bir şekilde uygulamalarına yardımcı olur. SEO Mentor, doğruluk, şeffaflık ve stratejik düşünceye kendini adamıştır. Bu araç, kullanıcıları etik SEO uygulamalarını takip etmeye ve siyah şapka tekniklerinden kaçınarak algoritma değişikliklerine uyum sağlamaya teşvik eder.

SEO Mentor'un en iyi özellikleri

Sayfa içi SEO sorunlarını belirleyerek, kullanıcıların başlık etiketlerini, meta açıklamalarını, iç bağlantıları ve şema işaretlemelerini iyileştirerek arama görünürlüğünü artırın

Algoritmik cezalar riski olmadan uzun vadeli, sürdürülebilir büyüme sağlamak için beyaz şapka SEO uygulamalarına uyun

Backlink profillerini ve link oluşturma stratejilerini inceleyerek, alan otoritesini artıran yüksek kaliteli ve doğal backlinkler elde edin

Tarama, indeksleme ve genel site sağlığını iyileştirmek için web sitesi yapılarını ve teknik SEO öğelerini analiz edin

SEO Mentor sınırlamaları

Araç, canlı web sitesi verilerine doğrudan erişemez veya bunları analiz edemez; kullanıcıların analiz için denetim raporları, performans ölçümleri veya belirli ayrıntılar sağlaması gerekir

SEO Mentor fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Özel fiyatlandırma

SEO Mentor puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

18. Takvim GPT (AI destekli planlama ile programları yönetmek ve zamanı optimize etmek için en iyisi)

Takvim GPT, programınızı yönetmenin stresini ortadan kaldırır. Gününüzü yapılandırılmış gündemlerle düzenler, gerektiğinde etkinlik ayrıntılarını gösterir ve hatta her şeyin sorunsuz ilerlemesi için e-posta taslakları oluşturur. Google Takvim ve Gmail gibi entegrasyonlar her şeyi senkronize tutar, böylece randevular ve hatırlatıcılar arasında koşturmak yerine önemli işlere odaklanabilirsiniz.

Bu AI asistanı, takvim etkinliklerini alarak, bunları okunması kolay bir markdown biçiminde düzenleyerek ve daha iyi okunabilirlik için ilgili emojilerle sunarak çalışır.

Dahası, web'de gezinerek toplantı katılımcıları veya şirketler hakkında daha fazla bilgi toplayabilir ve önemli toplantılardan önce bilgili olmanıza yardımcı olur. Takvim GPT'nin işlevselliği sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır, böylece doğal bir şekilde etkileşim kurabilir ve ihtiyaçlarınıza göre anlamlı yanıtlar alabilirsiniz.

Takvim GPT'nin en iyi özellikleri

Net zaman damgaları, konumlar ve katılımcı ayrıntıları ile okunması kolay markdown biçiminde iyi yapılandırılmış bir günlük gündemi alın

Zaman, katılımcılar ve konum gibi yaklaşan toplantıların anahtar ayrıntılarını, yanıtları gereksiz bağlantılarla doldurmadan özetleyin

Planlanan toplantılarla ilgili şirketler veya kişiler hakkında web'de son haberleri arayarak kullanıcıların hazırlıklı olmalarına yardımcı olun

E-postaları doğrudan Gmail'de oluşturun ve taslak haline getirin, toplantı takibi göndermeniz gerektiğinde zaman kazanın

Takvim GPT sınırlamaları

Yanıtlara Zoom veya Google Meet bağlantıları dahil edilmez, kullanıcıların erişim için takvimlerini kontrol etmeleri gerekir

GPT, e-posta taslağı oluşturma ve etkinlikleri alma için harici entegrasyonlara (Zapier gibi) dayanır ve bu, kullanıcı tarafından ek kurulum gerektirebilir

Takvim GPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli planlar: Özel fiyatlandırma

Takvim GPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

19. AI Humanizer Pro (AI tarafından oluşturulan metinleri daha doğal ve insan gibi seslendirme için en iyisi)

AI Humanizer Pro, AI tarafından oluşturulan metinleri orijinal anlamını koruyarak akıcı, doğal ve ilgi çekici içeriğe dönüştürür. Robotik ifadeleri ortadan kaldırır, okunabilirliği artırır ve tonu ince ayar yaparak AI tarafından yazılan metinlerin daha insani ve özgün hissettirmesini sağlar.

Pazarlama metinleri, blog gönderileri, akademik makaleler veya iş iletişimi ile çalışıyor olun, bu araç her cümleyi daha iyi akış ve netlik için iyileştirir.

İçerik oluşturucular, pazarlamacılar, işletmeler ve öğrenciler için tasarlanan AI Humanizer Pro, bypassgpt. ai ile sorunsuz bir şekilde entegre olarak hassas ve yüksek kaliteli insanlaştırma sağlar. AI tarafından oluşturulan metinlerin mekanik veya garip gelmemesini, doğruluğu korunurken kolayca okunmasını sağlar.

Bu AI, kelimeleri iyileştirir, cümle yapısını ayarlar ve tutarlılığı artırır. Sonuç, profesyonel, rafine ve doğal görünen, düzenlemeye gerek kalmadan yayınlanmaya, paylaşılmaya veya gönderilmeye hazır içeriklerdir.

AI Humanizer Pro'nun en iyi özellikleri

İçeriğin orijinal anlamını korurken netliği ve tutarlılığı artırarak, nihai metnin kaynağa sadık kalmasını ve daha özgün hissedilmesini sağlayın

Gelişmiş NLP tekniklerini kullanarak robotik metinleri insan okuyucular için doğal gelen bir dile dönüştürün

Dili iyileştirerek bloglar, makaleler, pazarlama metinleri, e-postalar ve akademik yazılar için AI tarafından oluşturulan içeriği geliştirin

AI insanlaştırma motorundan gereksiz değişiklikler olmadan kelimesi kelimesine doğru yanıtlar alın, doğruluk ve güvenilirlikten ödün vermeyin

AI Humanizer Pro sınırlamaları

Sıkı bir kelime kelime insanlaştırma politikası vardır ve orijinal metnin ötesinde içeriği değiştirmez veya geliştirmez, bu da daha derin yaratıcı yeniden ifadeyi sınırlayabilir

İnsan yazarların üstün olduğu karmaşık yaratıcı yazılarda, son derece incelikli duygusal veya edebi tonları mükemmel şekilde yakalayamayabilir

AI Humanizer Pro fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 19 $

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 49 $

AI Humanizer Pro puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli yorum yok

20. Notion Expert GPT (AI yardımıyla Notion çalışma alanınızı düzenlemek ve optimize etmek için en iyisi)

HelpKit tarafından geliştirilen Notion Expert GPT, Notion içinde verimliliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Karmaşık formüller hakkında anında rehberlik sağlar, ilgili şablonlar önerir ve anahtar özelliklerin ayrıntılı açıklamalarını sunarak platformda gezinmeyi ve özelleştirmeyi kolaylaştırır.

Temel desteğin ötesinde, kullanıcıların notları yönetme, veritabanlarını yapılandırma ve programları takip etme stratejileriyle düzenli kalmalarına yardımcı olur. Öğrenciler çalışma kılavuzları oluşturabilir ve araştırmaları verimli bir şekilde organize edebilirken, profesyoneller iş akışlarını iyileştirebilir ve projelerin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlayabilir. Geleneksel AI proje yönetimi araçlarıyla karşılaştırıldığında, bu araç Notion içindeki iş akışınızı optimize etmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

Görevleri basitleştirme ve organizasyonu iyileştirme yeteneği ile Notion Expert GPT, kurulum ve sorun gidermeyle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırarak kullanıcıların gereksiz dikkat dağınıklıkları olmadan işlerine odaklanmalarını sağlar.

Notion Expert GPT'nin en iyi özellikleri

Karmaşık Notion formüllerini anlaşılır terimlere ayırarak basitleştirin ve daha kolay uygulama sağlayın

Proje yönetimi, CRM sistemleri veya kişisel organizasyon gibi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış şablonlar için kişiselleştirilmiş öneriler alın

HelpKit platformunu kullanarak Notion sayfalarınızı profesyonel bir yardım merkezi veya dokümantasyon sitesine dönüştürün, müşteri desteğini ve etkileşimini artırın

Paylaşılan çalışma alanları, görev atamaları ve ilerleme izleme yoluyla takım işbirliğini geliştirmeye yönelik ipuçları alın

Notion Expert GPT sınırlamaları

Bu araç, Notion çalışma alanınızda değişiklik yapamaz; yalnızca öneriler ve rehberlik sağlar

Asistan, belirli Notion çalışma alanınızın benzersiz bağlamını tam olarak kavrayamayabilir ve bu da genel tavsiyelerle sonuçlanabilir

Notion Expert GPT fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

İş: Kullanıcı başına aylık 39 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 79 $

Notion Uzman GPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Daha önce bahsedilen birçok verimlilik GPT'si içerik yazma, kodlama, özetleme, araştırma ve öğretim gibi belirli fonksiyonlarda uzmanlaşırken, ClickUp, ChatGPT veya diğerleriyle entegre olmaya gerek kalmadan bu görevleri ve daha fazlasını kapsayan hepsi bir arada bir çözüm sunarak öne çıkıyor.

ClickUp Brain, projeleri, belgeleri, kişileri ve şirket bilgilerini birbirine bağlamak için AI kullanan dünyanın ilk sinir ağıdır. Farklı görevler için birden fazla GPT aracına güvenmek yerine, ClickUp her şeyi tek bir platformda yapar ve bu da onu iş için süper uygulama yapar. *

AI destekli görev yönetimi ile iş akışlarını otomatikleştirin

ClickUp Brain'in yapay zeka destekli Otomasyon Oluşturucu, iş akışlarını sade bir dille tanımlamanıza ve Alanlar, Klasörler ve Listeler arasında otomasyonları anında ayarlamanıza olanak tanır.

Otomasyonunuzu basit terimlerle açıklayın ve ClickUp Brain'in ClickUp Otomasyon ile oluşturmasına izin verin

Otomasyon için birden fazla AI aracını kullanmanıza gerek yok, şunları yapabilirsiniz:

Görev durumlarını otomatik olarak güncelleyin, takım üyelerini bilgilendirin ve manuel müdahale olmadan eylemleri tetikleyin

ClickUp Otomasyon şablonlarını, kısayolları, e-posta otomasyonunu ve denetim günlüklerini kullanarak yinelenen görevleri basitleştirin

Görevleri doğru kişilere dinamik olarak atayın. Örneğin, bir destek bileti otomatik olarak ilk yanıt verene atanabilir ve roller değişirse sorunsuz bir şekilde güncellenebilir

ClickUp Otomasyon ile görevleri oluşturuculara, izleyicilere veya belirli takım üyelerine otomatik olarak atayın

AI Writer for Work ile içerik oluşturun ve iyileştirin

ClickUp Brain'i deneyin ClickUp Brain'i kullanarak iş akışınıza özel içerik oluşturun ve özelleştirin

ClickUp Brain, GPT destekli bir içerik oluşturucu gibi çalışır, ancak çalışma alanınızla tamamen entegre edilmiştir. AI Writer for Work™ ile takımların şunları yapmasını sağlar:

Proje akışlarına göre ayrıntılı proje açıklamaları, toplantı notları ve role özel içerikler oluşturun

Yazıları bağlama göre iyileştirin ve yapılandırın, ayrı AI yazma araçlarına ihtiyaç duymadan doğru ve alakalı içerik oluşturmayı sağlayın

AI destekli içgörülerle tahminlerde bulun ve önceliklerini belirle

Proje yönetimi, görevleri izlemekle kalmayıp, olası sorunların önüne geçmek anlamına gelir.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, tahmine dayalı analitik ve akıllı önceliklendirmeyi iş akışlarınıza entegre ederek bunu mümkün kılar.

ClickUp Brain'in AI Project Manager™, ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak analiz ederek, gecikmeleri tahmin ederek ve sorunlar büyümeden önce ayarlamalar önererek projeleri yolunda tutar. Durum güncellemelerini otomatikleştirir, kaynakları yeniden tahsis eder ve riskleri işaretler, böylece takımlar sürekli gidip gelmeden daha akıllı kararlar alabilir.

ClickUp Brain'in AI Proje Yöneticisini kullanarak proje zaman çizelgelerini analiz edin ve gerçek zamanlı ayarlamalar yapın

Bir ürün takımı büyük bir lansman için hazırlanıyor, ancak beklenmedik hatalar nedeniyle geliştirme geride kalıyor.

AI, yavaşlamayı algılar, takıma bildirir ve test aşamasını uzatırken QA kaynaklarının hata düzeltmelerine kaydırılmasını önerir. Ayrıca, aceleye getirilmiş bir sürümün yayınlanmasını önlemek için zaman çizelgelerini ve öncelikleri ayarlayarak paydaşları otomatik olarak güncelleyebilir.

Bu proaktif içgörülerle, takımlar sorunları daha sonra çözmek için uğraşmak yerine sorunların önüne geçebilir.

Örneğin, ClickUp Gantt Grafiklerinden verileri çekerek görev bağımlılıklarını ve dönüm noktalarını görselleştirmeye yardımcı olabilir veya ClickUp Gösterge Panellerinden içgörüler çıkararak anahtar proje metriklerini izleyebilir, riskleri vurgulayabilir ve her şeyin planlandığı gibi ilerlemesi için proaktif öneriler sunabilir.

ClickUp Brain'deki AI Proje Yöneticisi ile proje planlarınızı hızlandırın

Bağlantılı bir çalışma alanı için 600'den fazla uygulama ile entegre edin

ClickUp Entegrasyonları, favori araçlarınızı doğrudan çalışma alanınıza bağlayarak sürekli uygulama değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır. Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook ve diğer tahmine dayalı analiz yazılımlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur. Bu sayede şunlar sağlanır:

Farklı araçlar arasında ş Akışları kesintisiz devam eder

Veriler platformlar arasında otomatik olarak senkronize edilir

Takımlar, özel webhook'lar ve Zapier entegrasyonları ile tüm teknoloji yığınlarında görevleri ve süreçleri otomatikleştirmek için AI kullanıyor

Önceden oluşturulmuş şablonlarla zaman kazanın

Bu Şablonu İndirin Verimlilik için ClickUp Şablonunu kullanarak birden fazla sorumluluğu dengeleyin

ClickUp, çeşitli verimlilik ihtiyaçları için tasarlanmıştır. Ancak verimli olmak sadece bir araca sahip olmakla değil, onu etkili bir şekilde kullanmakla da ilgilidir.

Verimlilik için ClickUp Şablonu , görevleri, yapılacaklar listelerini ve kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri tek bir yerde yönetmek için çalışma alanınızı yapılandırmanıza yardımcı olur. Genel verimlilik planlayıcılarından farklı olarak, bu şablon sadece işleri düzenlemenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliği artırmak ve her şeyi kontrol altında tutmak için ClickUp'ı optimize etme konusunda da size rehberlik eder.

ClickUp, verimliliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış çeşitli şablonlar sunar:

ClickUp ile daha akıllı bir iş günü

Bu listedeki her GPT, işlerinizi otomatikleştirmenize, oluşturmanıza ve optimize etmenize yardımcı olarak zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar. Yazma ve beyin fırtınasından kodlama ve özetlemeye kadar, bu araçlar zor işleri halleder, böylece siz gerçekten önemli olan şeylere odaklanabilirsiniz.

Ancak hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp tam size göre.

Birden fazla GPT ile uğraşmak yerine, her şeyi tek bir yerden halledin. ClickUp Brain sorularınızı yanıtlar, içerik oluşturur ve araştırmalarınıza yardımcı olur. Otomasyon, tekrarlayan görevleri sizin yerinize halleder. Sohbet, işbirliğini sorunsuz hale getirir ve ayrı iletişim araçlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

Her şeyi tek bir yerde bulabiliyorken neden birden fazla araçla uğraşasınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve zahmetsiz gerçek verimliliği deneyimleyin.