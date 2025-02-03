i̇ş Araçlarınızı Birleştirip ClickUp ile Tasarruf Etmeniz İçin 5 Neden

Teknoloji yığınınızdaki araçların sayısı sürekli artıyor, ancak gerçek işlerin tamamlanması gittikçe zorlaşıyor mu?

Bu durum sandığınızdan daha yaygın: 2020 Blissfully SaaS Trendleri Raporu, kurumsal şirketlerin tüm organizasyonlarında ortalama 288 farklı iş aracı kullandığını ortaya koydu.

Şu anda, ortalama bir kurumsal şirket aynı işlevselliğe sahip 7,6 ek iş aracı için ödeme yapıyor. Tüm organizasyon genelinde çok sayıda SaaS aboneliği ve iletişim aracı olması nedeniyle, ciddi ve gereksiz miktarda para israf ediliyor.

Aslında, yinelenen çevrimiçi iş araçlarının sayısı her yıl %80 oranında artıyor. 🤯

Küçük işletmeniz veya kurumsal organizasyonunuz, teknoloji yığınınızı konsolide ederek finansal olarak fayda sağlayabilir. Ancak, sadece biraz para tasarrufu yapmak için bazı şeylerden kurtulmak istemezsiniz. Bunun yerine, paradan tasarruf ve iş akışlarını iyileştiren iş araçlarına ihtiyacınız var, böylece takımınız daha kısa sürede daha fazlasını başarabilir! ⚡️

Hemen söyleyeceğiz: ClickUp ile işinizde nasıl tasarruf edebileceğinize dair ciddi gerekçeler var.

Sadece iş araçlarının sayısını azaltmakla kalmazsınız. ClickUp ile, takımlarınıza işbirliği yapma, görevleri atama ve projeleri ilerletme alanı sunan, herkesin ihtiyaçlarına göre kolayca özelleştirilebilen bir platform sağlarsınız.

Ve çoğu şirket için, verimlilik kadar kârlılığı etkileyen başka bir faktör yoktur!

Güvenlik firması STANLEY Security, ClickUp'ı benimsemeden önce birden fazla çevrimiçi iş aracı arasında silolaşmış durumda olduğunu fark etti. Sanal bir organizasyon olarak STANLEY, her yerde süreçleri ve işbirliğini iyileştirmek için aşağıdan yukarıya bir yaklaşım benimsemesi gerekiyordu.

STANLEY Security, ClickUp'ın etkisini anlamak için iç çalışanlarına anket yaptı

sTANLEY Security'de Global Deneyim Analizi Müdürü Connor Nash, "Bir teknoloji inovasyon takımı olarak, değişen proje gereksinimlerine uyum sağlamak için organize ve esnek olmalıyız" diyor.

"Hedeflerimize ulaşmak için çeşitli proje yönetimi teknikleri kullanıyoruz ve ClickUp bu konuda merkezi bir rol oynuyor," diye ekledi Nash. "ClickUp'ı her bir girişime göre özelleştirebiliyor ve otomatikleştirebiliyoruz. Bu sayede iş akışlarımızı kolaylaştırıp basitleştirebildik ve takımımızın kapasitesini katlanarak artırdık."

Merkezi bir verimlilik çalışma alanına geçişin sonuçları etkileyiciydi:

toplantılar ve takım güncellemeleri için her hafta 8 saatten fazla zaman tasarrufu

rapor oluşturma ve paylaşım için harcanan sürede %50 azalma

takım çalışmasında %80 artış

Peki, işletmeler ClickUp ile başka nasıl tasarruf edebilir?

ClickUp'ın tüm takımların işlerini tek bir yerde bir araya getiren en uygun maliyetli işbirliği merkezi olmasının beş nedenini keşfedin.

1. Takımlar tek çatı altında daha iyi çalışır

Çevrimiçi iş araçları arasında gidip gelmek yorucu bir iştir.

Bilgi çeşitli iş araçlarınızda sıkışıp kaldığında, çalışanlar işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları şeyleri aramakla yorulurlar. Araştırmalar, çalışanların %45'inin bağlam değiştirmenin verimliliklerini düşürdüğüne inandığını gösteriyor.

Bu nedenle, tüm takımınızın baştan sona işbirliği yapmasına yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış tek bir çatı altında çalışmasını sağlamak çok önemlidir. Tek bir alan, takımların günlerini geri kazanmasını ve potansiyel müşterilerin gerçek iş büyümesini görmesini kolaylaştırır. 🌱

Önceden oluşturulmuş otomasyon tariflerini kullanın veya iş ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin, böylece takımınız en önemli konulara odaklanabilir

Bu nedenle birçok küçük işletme ve büyük şirket ClickUp'ı gerçek bir para tasarrufu çözümü olarak görüyor. İşletme sahipleri, ClickUp'ın sayısız özelliği sayesinde çakışan araçların sayısını nasıl azalttığını hızla keşfediyor.

Sadece bizim sözümüze güvenmeyin — kendi yayınlarını basan kitap şirketi Lulu Press'in Ürün Yönetimi Direktörü Nick Foster, ClickUp'ı doğru bilgi kaynağı olarak kullanmaya başladıklarında takımının iş verimliliğinde %12'lik bir artış gördüğünü açıkladı.

Ve bu süreçte, yayıncı iki proje yönetimi aracını tek bir araçla değiştirdi!

Jira'yı kullanırken, geliştiricilerimiz Jira ile hiç ilişkisi olmayan platform kodunu güncelliyorlardı. Ardından Jira'ya geri dönüp durumu manuel olarak değiştirmek için zaman harcamak zorunda kalıyorlardı. Özelliklerin durumunu belirlemeye çalışmak yerine, bunları sunmaya odaklanmak için çok fazla zaman harcıyorduk.

Jira'yı kullanırken, geliştiricilerimiz Jira ile hiç ilişkisi olmayan platform kodunu güncelliyorlardı. Ardından Jira'ya geri dönüp durumu manuel olarak değiştirmek için zaman harcamak zorunda kalıyorlardı. Özelliklerin durumunu belirlemeye çalışmak yerine, bunları sunmaya odaklanmak için çok fazla zaman harcıyorduk.

Lulu Press, tek bir çalışma alanı hub'ı ile takımını merkezileştirdi ve Jira gibi birden fazla platformda yinelenen görevleri ortadan kaldırarak ürün sürümlerini önemli ölçüde hızlandırdı.

ClickUp'ın güçlü GitHub entegrasyonu ve sağlam Otomasyon özelliği sayesinde, Lulu'nun web geliştirme takımı tek bir uygulama ile tekrarlayan manuel işleri azalttı ve haftada 8 saatten fazla zaman kazandı. 🧑‍💻

ClickUp'ın, çok daha düşük bir fiyata daha iyi özelliklerle kuruluşunuzdaki yinelenen uygulama sayısını nasıl azaltabileceği hakkında daha fazla bilgi edinin

2. Merkezi bir çalışma alanında bilgi paylaşımını serbest bırakın

Yardımcı olacak kimse yokken bir belgeyi veya bilgiyi bulmaya çalışırken tam bir kaos yaşadınız mı?

Bu hiç eğlenceli değil.

Daha da kötüsü, farklı iş araçlarında dosya yönetiminin ne kadar zaman alıcı olabileceğidir. Daha önce bahsedilen pazar araştırması, çalışanların günde ortalama 59 dakika sadece kuruluşun iş araçlarında gizli bilgileri aramakla geçirdiğini gösteriyor.

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Beyaz Tahtalarınızı kolayca özelleştirin

Kapsamlı ve aranabilir bir bilgi paylaşım merkezi olmadan, takımınız işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları şeyleri aramakla zaman ve para harcar. ClickUp, ayrıntılı arama fonksiyonuyla takımların bilgilerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olacak doğru iş aracıdır! 🔍

Ayrıca, Liste görünümünde, filtre ve arama özelliklerini kullanarak görevleri kolayca görüntüleyebilir, bulabilir veya düzenleyebilirsiniz. Slapdash entegrasyonunu kullanarak ClickUp'ta düşük gecikmeli evrensel arama gücü elde edebilirsiniz.

Komutlarla görevler oluşturabilir ve klavye kısayollarıyla Çalışma Alanınızda gezinebilirsiniz. Bu, takımınızın ihtiyaç duyduğu bilgilere daha hızlı erişmesini sağlar.

Bilgiyi daha da kişiselleştirmek ve ortaya çıkarmak için komutlar oluşturun

Arama ve filtreleme gibi gelişmiş özellikler, kuruluşların dosya yönetimini ve dosya paylaşımını iyileştirerek her şeyin tek bir alanda kalmasını sağlar. İster sosyal medya pazarlama metinlerini depoluyor ister e-posta pazarlama faaliyetleri için bir takvim oluşturuyor olun, ClickUp varlıkları oluşturmak ve paylaşmak için en iyi çevrimiçi iş araçlarından biridir.

Aslında, iş süreçlerinizi esnek tutmak ve çalışanlarınızın işlerine odaklanmalarını sağlamak istiyorsanız, varlıkların düzenlenmesi çok önemlidir. Bu nedenle, küçük işletme sahipleri takımlarına merkezi bir çalışma alanı sunmalı ve ihtiyaç duydukları şeyleri hızlı bir şekilde bulabilmelerini sağlamalıdır.

ClickUp Dokümanlar, daha iyi dosya paylaşımı için bilgileri tek bir alanda düzenler, böylece takımlar tüm şirket genelinde belgelere daha kolay erişim sağlar. Kullanıcılar, Dokümanları iş akışlarına bağlayabilir ve bir iş aracından diğerine geçmek veya rastgele Google Drive hesaplarında bilgi kaybetmek konusunda endişelenmezler.

ClickUp Belgelerine daha fazla bağlam sağlamak için kolayca Tablo görünümü ekleyin

3. Kapsamlı ve kullanışlı özelliklerle tam bir görünüm elde edin

Takımlar, aynı iş aracını kullanmak yerine düzinelerce benzer iş aracını kullanarak verimli çalışamıyor. İyi haber ise, küçük işletme sahipleri ve büyük şirketler, takımlar arasında iş araçları ve pazarlama araçlarının merkezi olmayan yapısının sorunlarını fark etmeye başlıyor.

Hatta, 2021 SaaS Yönetimi için Pazar Rehberi raporu, kuruluşların yarısının 2026 yılına kadar SaaS uygulamalarını önemli ölçüde merkezileştireceğini öngörüyor. Düzensizlik ve pahalı yinelenen iş aracı listelerinin yanı sıra, iş araçlarının ve bunun sonucunda ortaya çıkan parola paylaşımının artmasıyla birlikte iş güvenliği riskleri de başka bir sorun haline geliyor. 🌎

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Çoğu verimlilik platformunun sorunu, yalnızca birkaç şeyi gerçekten iyi yapmasıdır. Şimdi bunu, işletmelerin bir projenin tam resmini görmelerine yardımcı olan ClickUp'ın kapsamlı özellikleriyle karşılaştırın.

Muhtemelen ClickUp'ı duymuşsunuzdur. Belki de onu standart proje yönetimi yazılımlarıyla karşılaştırmışsınızdır. Ancak birçok kişi, ClickUp'ı günlük olarak kullanmaya başlayana kadar bu verimlilik platformunun ve çevrimiçi iş aracının çok daha fazlasını yapabildiğini fark etmez.

Bu nedenle, küçük işletme sahiplerine, büyük şirketlere ve takım liderlerine bu aracın yeteneklerini daha iyi göstermek için, takımların işlerinin tam resmini görmelerine yardımcı olan, daha az bilinen üç ClickUp gelişmiş özelliğini inceleyeceğiz:

Özellik 1: Beyaz Tahtalar

Şekilleri ClickUp Beyaz Tahtanızda görevlere dönüştürerek fikirlerinizi anında eyleme geçirin

Miro ve Mural gibi popüler şirketlerin sunduğu benzer ürünler olsa da, ClickUp Beyaz Tahtalar, takımlarınızın fikirlerini alıp koordineli eylemlere dönüştürebilen tek sanal beyaz tahta aracıdır. 🎯

Küçük işletme sahiplerinin beyin fırtınası yapması, strateji oluşturması veya çevik iş akışları oluşturması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın, ClickUp Beyaz Tahtalar hepsini yapabilir! Diğer beyaz tahta iş araçlarından farklı olarak, ClickUp, Beyaz Tahtalarınızdan doğrudan yerleşik görev yönetimi özellikleriyle bir fikri belirli bir projeye daha hızlı taşıyabilir.

Gömülü görevler ve zengin biçimlendirme özellikleriyle iş akışlarınıza bağlam eklemek çok kolay. Ayrıca, kuruluşunuzdaki herkes aynı odadaymış gibi gerçek zamanlı olarak erişebilir ve işbirliği yapabilir!

Özellik 2: Açıklama ve düzeltme

ClickUp'ın Annotation özelliği ile dosyalara yorum ekleyerek daha hızlı işbirliği yapın

Sosyal medya pazarlamacılığı, grafik tasarım, içerik pazarlamacılığı, web sitesi sahipleri ve ürün pazarlama takımları her gün çeşitli belgeleri, dosyaları ve varlıkları inceler. Bu takımların çoğu Prodigy, Filestage ve Annotate gibi pazarlama araçlarını kullanır. Ancak ClickUp'ın Annotation özelliği bunu bir adım daha ileriye taşır. ✍️

Ek açıklama ve düzeltme özellikleri sayesinde, proje katılımcıları ve paydaşlar artık gelen kutularındaki önemli onayları kaçırmaz ve daha uzun süreli darboğazlar oluşmaz. ClickUp'ta geri bildirim ve incelemeleri hızlandırmak için yapabilecekleriniz şunlardır:

PNG, GIF, JPEG, WEBP ve MP4 gibi popüler dosya türlerini görev ek dosyaları olarak yükleyin

Bir görevin Yapılacaklar bölümünde tüm çözülmemiş prova yorumlarını önizleyin

Video içeriğini daha hızlı kontrol etmek için oynatma çubuğundan bir yorumu açın

Yorumları kullanarak dosya üzerinde doğrudan güncellemeler hakkında konuşun

Özellik 3: Gösterge panelleri

ClickUp Gösterge Panellerinde özel bileşenlerle ihtiyacınız olan verileri düzenleyin

Bu sıradan bir gösterge paneli değildir. Aslında, ClickUp'ın Gösterge Paneli, evimize yakın bir takım olan San Diego Padres'in daha verimli çalışmasına yardımcı oluyor!

Padres'in Beyzbol Operasyonları Başkan Yardımcısı Ken Kawachi, ClickUp'ın takımının proje ilerlemesini, bütçe ve gerçek harcamaları, maliyetleri ve faturalandırmayı tek bir bakışta özel raporlarla izlemesine ve yönetmesine nasıl yardımcı olduğunu açıkladı.

MLB takımı, Petco Park'taki süit yenileme projesinin ilerlemesini yönetmek ve izlemek için tek bir merkezi iş aracına ihtiyaç duyuyordu. ClickUp'a, ClickUp Gösterge Paneli'ndeki varyans formülleriyle bu maliyetlerin, ayrılan bütçelerin, iş büyümesinin ve yenileme harcamalarının büyük resmini gerçek zamanlı olarak görsel olarak yorumlamak için başvurdular. 📊

Operasyonlar, organizasyonu sürdürmenin yollarını bulmakla ilgilidir. Buna, işi daha verimli hale getirmek ve işbirliğini kolaylaştırmak için ClickUp gibi teknolojilerden yararlanmak da dahildir. ClickUp çok açık ve özlüdür, ancak son kullanıcıların tercihlerine göre platformu istedikleri kadar özelleştirmelerine olanak tanır. Günlük işlerimde bana çok yardımcı oldu.

Operasyonlar, organizasyonu sürdürmenin yollarını bulmakla ilgilidir. Buna, işi daha verimli hale getirmek ve işbirliğini kolaylaştırmak için ClickUp gibi teknolojilerden yararlanmak da dahildir. ClickUp çok açık ve özlüdür, ancak son kullanıcıların platformu tercihlerine göre istedikleri kadar özelleştirmelerine olanak tanır. Günlük işlerimde bana çok yardımcı oldu.

4. Gelişmiş özelleştirme ile iş akışlarını kolaylaştırın

Kesintiler, verimliliğin baş belasıdır. Bu nedenle takımlar, en ilgi çekici işlere odaklanabilmek ve iş akışlarını kolaylaştırabilmek için kullanımı kolay ve pratik iş araçlarına ihtiyaç duyar.

Bunu başarmanın en iyi yolu, takımınıza tercihlerine göre özelleştirilebilen güçlü bir iş aracı sağlamaktır. Takım liderlerinin getirdiği sayısız oryantasyon oturumlarından ve sürekli değişen araçlardan kurtulun!

ClickUp, farklı departmanların diğer takımlar için oluşturulmuş iş akışlarına sıkışıp kalmaması için özelleştirme özelliği ile tasarlanmıştır.

İster BT izleme biletleri, ister içerik yöneten pazarlamacılar, ister çevik iş akışları uygulayan mühendisler olsun, çalışanlar çok sayıda ücretli ve ücretsiz araca dağılmışsa (özellikle uzaktaki takımlarda), özelleştirme çok önemli hale gelir. 🌐

Belgeler, görevler ve daha fazlasını ekleyerek Proje Kapsamı Beyaz Tahta Şablonunuzu kolayca özelleştirin

Daha işbirliğine dayalı iş akışları oluşturmak için yardıma ihtiyaç duyan bir takım, Wake Forest Üniversitesi'nin Mezunlar ve Bağışçılar Hizmetleri (ADS) departmanıydı. ADS Projeleri Direktörü Morey Graham, takımların kendi işbirliği çabalarında ilerleme kaydetmemesi nedeniyle departmanın verimliliği artırmak için nasıl mücadele ettiğini anlattı.

Bu durum, Wake Forest'taki çeşitli departmanların iş akışlarını kolaylaştırmak için Asana, Jira, Trello, Notion, Workfront ve Google Drive gibi çevrimiçi iş araçlarını kullanmasına neden oldu. Takımlar, Google Dokümanlar'da belgeleri bulmak, hesaplar arasında dosya depolamak, iş atamak, görev güncellemeleri sağlamak ve veri eklemek için sürekli olarak küçük işletme araçları arasında geçiş yapıyordu.

Sonra ClickUp'ı denemeye karar verdiler. 📈

ClickUp tek ve gerçek bilgi kaynağı haline geldiğinde, takım hemen takım projeleri arasındaki departmanlar arası uyumda bir iyileşme gördü. Gösterge paneli özelleştirme, takımların çevrimiçi iş aracından tam olarak ihtiyaç duyduklarını almalarını sağladı, böylece herkes tek bir merkezden çalıştı; bu, diğer çeşitli çözümlerde eksik olan bir şeydi.

Artık tek bir sistem içinde işbirliği yapabilir ve kritik verilere görünürlük sağlayabiliriz. Bu, çeşitli takımlarımızın ilerlemeyi raporlamasına, iş yükü ve kapasite sorunlarını belirlemesine ve daha doğru bir şekilde planlama yapmasına olanak tanıyor.

Artık tek bir sistem içinde işbirliği yapabilir ve kritik verilere görünürlük sağlayabiliriz. Bu, çeşitli takımlarımızın ilerlemeyi raporlamasına, iş yükü ve kapasite sorunlarını belirlemesine ve daha doğru bir şekilde planlama yapmasına olanak tanıyor.

5. En uygun fiyatlı seçeneklerden biriyle zamandan tasarruf edin

Takımlar, verimliliği engelleyen dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan, yapılması gereken işler için gerekli bağlamı sağlayarak en önemli işlerde zaman kazanmak istiyor. İşletme sahipleri de bunu büyük bir masraf yapmadan yapmak istiyor. Piyasada birçok ücretsiz iş aracı var, peki ya ClickUp'ın gerçek maliyeti ne?

Peki, halihazırda kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz çevrimiçi iş araçlarıyla karşılaştırıldığında nasıl? Seçenekleriniz var, ancak çok azı ClickUp kadar güçlü ve uygun fiyatlı. Sektördeki en iyi ücretsiz araçlardan biri olduğu kesin. ✨

Verimlilik için önde gelen çevrimiçi iş araçlarıyla karşılaştırmalı kullanıcı başına maliyet dökümümüzü inceleyin:

ClickUp Jira Monday Trello Asana 10 kullanıcı 50 $/ay 600 $/yıl 70 $/ay 840 $/yıl $100/month$1,200/year $100/month$1,200/year $110/month$1,320/year 50 Kullanıcı $250/month$3,000/year $320/month$4,200/year $500/month$6,000/year $500/month$6,000/year $550/month$6,600/year 100+ Kullanıcı $500/month$6,000/year $700/month$8,400/year $1,000/month$12,000/year $1,000/month$12,000/year $1,000/month$13,200/year

ClickUp, piyasadaki en uygun fiyatlı verimlilik iş aracı olmaya devam ediyor, ancak bu, en zayıf olduğu anlamına gelmez. Kullanıcılar, sektördeki çoğu büyük çevrimiçi iş aracına kıyasla daha fazla özellik ve özelleştirme yeteneği elde ediyor.

RevPartners, bir revops motoru oluşturma platformu, Wake Forest Üniversitesi ile benzer bir durumdaydı: şirket genelinde aynı işi yapan çok fazla çevrimiçi iş aracı vardı.

RevPartners'ın Trafik Ortağı Dane Dusthimer, ClickUp'ı benimsedikten sonra takımın verimlilik uygulamalarını üçten bir iş aracına nasıl birleştirdiğini ve bunun sonucunda kuruluşun %50 maliyet tasarrufu elde ettiğini açıkladı.

ClickUp ile ihtiyacımız olan tüm işlevlere tek bir yerden erişebiliyoruz, bu bizim için çok önemli. Bizim için önemli olan benimsenme ve bunu sağlayacak gerçekten kullanımı kolay bir platform olmadan tüm takımların ve müşterilerin benimsenmesini sağlamak imkansız olurdu.

ClickUp ile ihtiyacımız olan tüm işlevlere tek bir yerden erişebiliyoruz, bu bizim için çok önemli. Bizim için önemli olan benimsenme ve bunu mümkün kılan gerçekten kullanımı kolay bir platform olmadan tüm takımların ve müşterilerin benimsenmesini sağlamak imkansız olurdu.

Takımınızı, uygulama harcamalarınızı azaltabilecek daha iyi çevrimiçi araçlarla güçlendirmenin zamanı geldi mi? Öyle olmasını umuyoruz, çünkü ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz planıyla ücretsiz bir hesap oluşturmanızı ve ClickUp'ın neden en iyi ücretsiz araçlardan biri olduğunu görmenizi çok isteriz.

ClickUp, küçük işletme sahiplerinin ve büyük kuruluşların tüm temel çevrimiçi iş araçlarını tek bir yerde tutmalarına yardımcı olur. Belgelerden görevlere ve iş iletişimine kadar, takımınızın her hafta bir gün kazanmasını sağlarsınız.

Tüm bu heyecanın nedenini öğrenin ve işbirliği ve verimlilik için en iyi puan alan çevrimiçi iş aracıyla paradan tasarruf etmeye başlayın!