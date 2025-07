Google Meet ve Zoom: 2025'te En İyi Video Aracı Hangisi?

Bugün Zoom görüşmesi yaptınız mı? Ya da bir müşteriyle sohbet etmek için Google Meet'i mi kullandınız? Bu araçlar, günlük çalışma alanımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

İş arkadaşlarımız ve müşterilerimizle bağlantı kurma şeklimizi değiştirdiler. İşleri halletmek için aynı odada olmamız gerekmediğini öğrendik; sadece doğru uygulamalara ihtiyacımız vardı.

Ancak herkes için tek bir doğru video konferans uygulaması yoktur. Bazıları Google Meet'in basit tak ve çalıştır yaklaşımını tercih ederken, diğerleri uçtan uca video toplantı yönetimi için Zoom'un kapsamlı özelliklerini sevebilir.

Bu blog yazısında, Zoom ve Google Meet'i karşılaştırarak hangisinin sizin için daha uygun olduğunu göreceğiz. Ayrıca, işbirliğini daha da kolaylaştıracak bazı yeni çevrimiçi toplantı araçlarını da tanıtacağız.

Hadi başlayalım.

Google Meet nedir?

Google Meet, çevrimiçi bağlantı kurup işbirliği yapmanızı sağlayan bir video konferans yazılımıdır. Kişisel ve iş amaçlı kullanım için mükemmeldir ve Gmail ve Google Takvim gibi Google Çalışma Alanı araçlarıyla kusursuz entegrasyon sunar.

Google Meet, konuşmalarınızın güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak için net ses ve video, canlı altyazılar ve güçlü güvenlik özellikleri sunar. Basit arayüzü ve esnek planları, uzaktan başkalarıyla bağlantı kuran herkes için vazgeçilmez bir araçtır.

Google Meet özellikleri

Gelişmiş özellikleriyle Google Meet, sanal toplantılarınızı güvenli ve ilgi çekici hale getirebilir. İster küçük bir toplantı ister büyük ölçekli bir etkinlik yönetiyor olun, sorunsuz bir işbirliği için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar.

1. Canlı altyazılar

Otomatik gerçek zamanlı altyazılarla herkesi bilgilendirin. Google'ın yapay zekası ile desteklenen bu altyazılar hızlı ve doğrudur, erişilebilirlik veya çok dilli takımlar için mükemmeldir.

2. Ekran paylaşımı

Sadece birkaç tıklamayla tüm ekranınızı, belirli bir pencereyi veya bir Chrome sekmesini paylaşın, böylece toplantı sırasında belgeleri, slaytları ve videoları kolayca sunabilirsiniz.

3. Ayrı odalar

Daha büyük toplantıları, küçük ve odaklanmış gruplara ayırın ve takım işbirlikleri, atölye çalışmaları veya ağ oluşturma oturumları için ideal olan küçük toplantı odaları oluşturun. Ancak, küçük toplantı odalarını henüz kaydedemeyeceğinizi veya canlı yayınlayamayacağınızı unutmayın.

4. Toplantı kaydı

Önemli anları yakalamak mı istiyorsunuz? Google Meet, toplantıları kaydetmenize ve kolay erişim ve daha sonra paylaşım için yüksek video ve ses kalitesinde Google Drive'da saklamanıza olanak tanır.

5. Jamboard entegrasyonu

Yerleşik Jamboard özelliği ile yaratıcı bir şekilde işbirliği yapın. Bu etkileşimli beyaz tahta, katılımcıların gerçek zamanlı olarak beyin fırtınası yapmasına, çizim yapmasına ve fikirlerini görsel olarak paylaşmasına olanak tanır.

6. Gürültü engelleme

Arka plan gürültüsü toplantılarda dikkat dağıtıcı olabilir. Google Meet, AI kullanarak istenmeyen sesleri filtreleyerek bu sorunu azaltır ve önemli konulara odaklanmanıza yardımcı olur.

7. Güvenlik ve şifreleme

Google Meet, aktarımdaki tüm toplantıları şifreler ve sektörün önde gelen güvenlik standartlarını izler. Ayrıca, kurumsal düzeyde güvenlik özellikleri sayesinde, tarayıcı veya mobil uygulamayı kullanırken verileriniz güvende kalır.

8. Takvim ve e-posta entegrasyonu

Tek bir tıklama ile Google Takvim veya Gmail'den doğrudan toplantılar planlayın ve katılın, böylece düzenli ve zamanında kalmak çok kolay.

9. Mobil uyumluluk

IOS ve Android için özel uygulamalarla Google Meet'e hareket halindeyken erişin ve ofiste veya yolda hiçbir toplantıyı kaçırmayın.

Google Meet fiyatlandırması

Google Meet'in birlikte geldiği Google Çalışma Alanı'nın fiyatlandırma ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

Temel (Ücretsiz): 0

İş Başlangıcı : Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

İş Standardı : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus : Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Enterprise: Kuruluşun ihtiyaçlarına göre özel fiyatlandırma

Zoom nedir?

Zoom, işletmelerin, eğitimcilerin ve bireylerin zahmetsizce bağlantı kurmasını sağlayan bir video konferans yazılımıdır. Yüksek çözünürlüklü video ve ses özellikleriyle Zoom, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon gibi tüm cihazlarda kusursuz sanal toplantılar gerçekleştirmenizi sağlar.

Kullanım kolaylığı, güvenilir bağlantı kalitesi ve kapsamlı işbirliği özellikleri, kişisel ve profesyonel iletişim için ideal bir çözümdür.

Zoom özellikleri

Zoom, toplantıları ve işbirliğini verimli hale getirmek için çeşitli gelişmiş özellikler sunar. İster iş toplantısı düzenliyor, ister web semineri düzenliyor veya sanal eğitim veriyor olun, bu araçlar sorunsuz ve etkileşimli bir deneyim sağlar.

1. HD video ve ses

Zoom, HD video ve üstün ses kalitesini destekleyerek Zoom toplantılarınızın net ve ilgi çekici olmasını sağlar. Uyarlanabilir teknolojisiyle, internet hızınıza göre kaliteyi ayarlar.

2. Ekran paylaşımı

Zoom'un en güçlü işbirliği özelliklerinden biri olan ekran paylaşımı, sizin ve takımınızın tüm ekranını veya belirli uygulamaları görüntüleyerek daha dinamik sunumlar yapmanızı sağlar.

3. Ayrı odalar

Küçük toplantı odaları, ev sahiplerinin sizi daha büyük toplantılar veya sanal etkinlikler için küçük, ilgili gruplara ayırarak daha odaklı tartışmalar veya takım etkinlikleri gerçekleştirmenizi sağlar.

4. Takım sohbeti

Zoom'un entegre takım sohbeti fonksiyonu, toplantıların dışında metin yoluyla iletişim kurmanıza, dosya, resim ve bağlantı paylaşımına ve sürekli işbirliğine olanak tanır.

5. AI Companion

Zoom'un yapay zeka destekli özellikleri, toplantı transkripsiyonları, akıllı özetler ve eylem öğeleri, not almadan önemli tartışmaları takip etmenize yardımcı olabilir.

6. Sanal arka planlar ve avatarlar

Toplantı alanınızı sanal arka planlarla kişiselleştirebilir veya yaratıcı bir dokunuş için eğlenceli avatarlar kullanabilirsiniz.

7. Bulut kaydetme

Zoom, toplantı kayıtlarını kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyan bulut kayıt özellikleri sunar. Bu özellik sayesinde, daha sonra kolayca başvurabilmek için toplantı kayıtlarını transkriptleriyle birlikte kaydedebilirsiniz.

Zoom fiyatlandırması

Temel (Ücretsiz): 0

Pro: Aylık 13,32 $/kullanıcı

İş: Aylık 18,32 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 22,49 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Google Meet ve Zoom: Özelliklerin Karşılaştırması

Google Meet ve Zoom, farklı ihtiyaç ve tercihlere hitap eden popüler video konferans araçlarıdır. Size en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için özelliklerinin kısa bir özetini burada bulabilirsiniz.

Özellik Google Meet Zoom Katılımcı kapasitesi Abonelik planına bağlı olarak 100 ila 1000 arasında değişir Ücretsiz planda 100'e kadar; kurumsal planda 1000'e kadar Entegrasyon Google Çalışma Alanı ile sorunsuz entegrasyon Çok sayıda uygulama ile kapsamlı Kullanıcı arayüzü Temiz ve kullanıcı dostu Gelişmiş ve zengin özellikler Sanal arka planlar Sınırlı özelleştirme Kapsamlı özelleştirme seçenekleri Kayıt ve oynatma Google Çalışma Alanı katmanı ile sınırlıdır Kolay paylaşım ile kapsamlı Güvenlik özellikleri Güçlü şifreleme, daha az yönetici kontrolü Gelişmiş kontroller ve uçtan uca şifreleme; geçmişte yaşanan sorunlar Platform kullanılabilirliği Web tabanlı mobil uygulamalar Birden fazla işletim sistemi için masaüstü uygulamaları; web ve mobil cihazlarda da kullanılabilir İşbirliği araçları Sohbet ve küçük toplantı odaları gibi temel araçlar Sohbet, küçük grup odaları, anketler ve Soru-Cevap gibi gelişmiş araçlar

Şimdi, bu özelliklerin bazılarına ayrıntılı olarak bakalım.

Toplantı kapasitesi

Google Meet , gelişmiş planlarda 1000 katılımcıya kadar toplantıya katılma imkanı sunarak, Google Çalışma Alanı paketinde daha büyük takımları sorunsuz bir şekilde barındırabilir. Bu özellik, genellikle büyük takım toplantıları veya web seminerleri düzenleyen işletmeler için faydalıdır. Ücretsiz plan ile aynı anda 100 kişiye kadar toplantı düzenleyebilirsiniz.

Zoom da benzer şekilde, plana göre farklı sınırlar sunar ve ücretsiz planda 100 katılımcı, Business ve Business Plus aboneliklerinde ise 300 katılımcıya kadar toplantı düzenleme olanağı sağlar. Katılımcı sayısını 500 veya 1.000'e çıkarmak için Large Meeting eklenti lisansı gerekir. Bu esneklik, etkinlikler için toplantılarını büyütmesi gereken kuruluşlar için idealdir.

🏆 Kazanan: Google Meet, daha düşük başlangıç fiyatı ve entegre Çalışma Alanı özellikleri sayesinde, ara sıra büyük toplantılar düzenleyen küçük takımlar için daha ekonomik olabilir. Ancak, sık sık büyük toplantılar düzenleyen takımlar için, Zoom'un "Büyük Toplantı" eklentisiyle sunduğu esneklik, yatırıma değer olabilir.

Hem Google Meet hem de Zoom ekran paylaşımı sağlar. Ancak Google Meet, Google Çalışma Alanı ile iyi bir şekilde entegre olur ve paylaşılan belgeler üzerinde kolay işbirliği ve toplantılar sırasında gerçek zamanlı düzenleme olanağı sunar

Zoom, açıklama özellikleri ve paylaşılan ekranı uzaktan kontrol etme yeteneği dahil olmak üzere gelişmiş ekran paylaşım seçenekleri sunarak daha etkileşimli hale getirir. Bu, katılımın çok önemli olduğu eğitim oturumları veya sunumlar için özellikle kullanışlıdır

🏆 Kazanan: Zoom, etkileşimli çevrimiçi toplantıları destekleyen gelişmiş işbirliği araçları sayesinde.

Kayıt ve transkripsiyon

Google Meet ve Zoom, çevrimiçi toplantıları kaydetmenize olanak tanır. Google Meet, bunları Google Çalışma Alanı'ndaki Google Drive'a otomatik olarak kaydeder, ancak transkripsiyon ücretli planlarla sınırlıdır ve bu da ücretsiz kullanıcıların erişimini kısıtlayabilir

Zoom, tüm planlarda kayıt ve otomatik transkripsiyon özellikleri sunarak, kullanıcıların abonelik düzeylerinden bağımsız olarak toplantı notlarına ve kaydedilmiş oturumlara ileride kolayca erişebilmelerini sağlar

🏆 Kazanan: Zoom, kapsamlı kayıt ve transkripsiyon seçenekleri ile verimliliği artırdığı için.

Ayrı odalar

Google Meet ve Zoom'da küçük toplantı odaları vardır. Google Meet, katılımcıların Google Çalışma Alanı içindeki daha büyük bir toplantı içinde daha küçük tartışmalara katılmalarını sağlar. Ancak, bu özellik birden fazla küçük toplantı oturumunu yönetmede o kadar güvenilir olmayabilir

Zoom, küçük toplantı odalarıyla tanınır. Toplantılar sırasında bu alanları yönetmek için kapsamlı seçenekler sunar. Bunlar arasında, toplantı sahiplerinin istedikleri zaman herhangi bir küçük toplantı odasına katılabilme özelliği de bulunur. Bu özellik, toplantı dinamiklerini önemli ölçüde geliştirir

🏆 Kazanan: Zoom, etkili grup çalışmasını kolaylaştıran daha sağlam küçük toplantı odası özellikleri sayesinde.

Entegrasyonlar

Google Meet , Gmail, Drive ve Takvim gibi Google Çalışma Alanı uygulamalarıyla sıkı bir şekilde entegre edilmiştir, bu da onu Google ekosistemindeki kullanıcılar için mükemmel bir seçim haline getirir. Bu entegrasyon, Google ürünlerine büyük ölçüde güvenen takımlar için iş akışını ve planlamayı iyileştirir

Zoom, Microsoft Teams ve Slack dahil olmak üzere çok çeşitli verimlilik araçlarını entegre ederek, çeşitli araçlarla bağlantı kurması gereken kullanıcılara daha fazla esneklik sunar. Kapsamlı Marketplace, kullanıcıların çok sayıda üçüncü taraf uygulamayla Zoom deneyimlerini daha da geliştirmelerine olanak tanır

🏆 Kazanan: Zoom, daha geniş entegrasyon aralığı nedeniyle.

Güvenlik

Hem Google Meet hem de Zoom güvenliğe öncelik verir, ancak Google Meet , uçtan uca şifreleme ve düzenli Google Çalışma Alanı güncellemeleri dahil olmak üzere Google'ın sağlam güvenlik protokollerinden yararlanır. Bu, hassas bilgilerle çalışan kuruluşlar için özellikle önemlidir

Zoom, uçtan uca şifreleme ve kullanıcı kimlik doğrulaması gibi özellikleri ekleyerek güvenlik özelliklerini zaman içinde iyileştirmiştir, ancak geçmişteki güvenlik sorunları nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştır. Son güncellemeler, güveni artırmayı ve daha güvenli bir toplantı ortamı sağlamayı amaçlamaktadır

🏆 Kazanan: Google Meet, güçlü güvenlik önlemleriyle kullanıcılara gönül rahatlığı sağlar.

✨ Son karar Google Meet, daha küçük takımlar veya Google Çalışma Alanı'nı kullananlar için sağlam bir seçimken, Zoom'un zengin özelliklere sahip ortamı, toplantı araçlarında yüksek işlevsellik ve ölçeklenebilirlik ihtiyacı olan işletmeler ve kuruluşlar için özellikle uygundur.

Reddit'te Google Meet ve Zoom karşılaştırması

Reddit'te Google Meet ve Zoom'u aradığınızda, görüşler özel ihtiyaçlara göre değişiklik gösterir.

ForgeableSum gibi birçok Reddit kullanıcısı, basitliği ve Google Çalışma Alanı ile entegrasyonu nedeniyle Google Meet'i tercih ediyor.

Pandemi sırasında herkes Zoom'a geçti ve her gün, sanki kültürümüzün bir parçası haline gelmiş gibi (tıpkı "Google"un arama anlamına gelmesi gibi) "Zoom"dan bahseden bir haber ön sayfada yer aldı. Ancak bu başarı, ürünün kalitesinden mi yoksa akıllı/fırsatçı pazarlamadan mı kaynaklanıyor? Zoom'dan çok daha önce daha iyi ürünler olduğunu düşünmeden edemiyorum. Yani, tarayıcıda çalışan Google Meet, %100 ücretsizdir ve herhangi bir indirme gerektirmez. Bu benim en büyük şikayetim. Zoom, tarayıcıda mükemmel bir şekilde çalışabilir, ancak masaüstünüzde/dock'unuzda bir simge olması durumunda gelecekte tıklama olasılığınızın daha yüksek olacağı için (birçok şirketin yaptığı gibi) onu indirmenizi zorlar. Ancak, uzaktaki kişilerle toplantı/zaman ayarlamak zaten yeterince zor. Her iki tarafın da önceden yazılım yüklemesi, zorluğu daha da artırıyor. Tüketicilerin, Google Meet ile toplantı için bir bağlantı göndermek yerine bunu yapmayı tercih etmeleri benim için büyük bir muamma.

MarkOfTheDragon12 gibi diğer Reddit kullanıcıları, Zoom'un daha büyük toplantılar ve web seminerleri için daha gelişmiş özelliklere sahip olduğunu belirtiyor.

Zoom, kalite, güvenilirlik, yönetim, entegrasyonlar, güvenlik ve kontrol gibi tüm açılardan Google Meet'ten daha iyidir... ancak evet, aynı zamanda kullanıcı başına yıllık 180 $'dır. Google Meet, birçok Google ürünü gibi, tam anlamıyla "kurumsal" sınıfında değildir. Bu, role uydurulmuş bir kişisel son kullanıcı konferans sistemidir. Hayır, G. Meet için merkezi kayıt yönetimi yoktur. Her şeyi ana bilgisayarın kişisel sürücüsüne kaydeden kişisel bir araçtır. En iyi ihtimalle, kayıtları daha sonra paylaşılan bir Takım Sürücüsüne taşımak için bir takım iş akışı oluşturabilirsiniz, ancak bunu yapmak için yerleşik bir özellik yoktur.

Ayrıca, iki aracın farklı ayarlarda yararlı olduğunu düşünen NoREEEEEEtilBrooklyn gibi kullanıcılar da var:

Google Meet, gizli kalması gereken küçük toplantılar için idealdir. Zoom, herkese açık olmasını önemsemediğiniz daha büyük toplantılar için daha uygundur.

Sonuç olarak, Reddit kullanıcıları, özellikle Google Çalışma Alanı'nı zaten kullanıyorlarsa, basit, günlük toplantılar için Google Meet'i öneriyor. Ancak Zoom, daha büyük toplantılar veya toplantılara katılmak için daha etkileşimli yollar için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor.

ClickUp ile tanışın — Google Meet ve Zoom'a en iyi alternatif

Google Meet hakkında bilgi edindiniz. Zoom hakkında bilgi edindiniz. Daha iyisini mi arıyorsunuz?

ClickUp'a bir göz atın. Kapsamlı işbirliği araçları içeren hepsi bir arada verimlilik görev yönetimi platformudur.

Zoom veya Google Meet ile ancak hayal edebileceğiniz bazı şeyleri, birden fazla entegrasyonla donatılmış olsalar bile, ClickUp ile zahmetsizce yapabilirsiniz.

ClickUp'ın 1 Numaralı Avantajı: ClickUp Klipleri (asenkron video iletişimi için)

ClickUp Clips ile küçük video parçacıklarını anında kaydedin

Hepimiz, basit güncellemeleri veya adım adım açıklamaları takip etmek için canlı toplantılarda zaman kaybetmenin sonsuz döngüsünden hoşlanmıyoruz. ClickUp Clips, videoları eşzamansız olarak kaydetmenize ve paylaşmanıza olanak tanıyarak Google Meet ve Zoom'un canlı arama yapısına esnek bir alternatif sunar. Clips, ekran kaydediciniz, ses kaydediciniz ve web kameranız olabilir, böylece toplantı planlamanıza gerek kalmadan bilgileri kolayca paylaşabilirsiniz. Bu, farklı saat dilimlerinde çalışan uzak takımlar için mükemmeldir; herkes kayıtları istediği zaman izleyebilir ve tüm kayıtlar üzerinde çalıştıkları görevlerin içinde doğrudan yakalanır.

İş akışınıza kusursuz entegrasyonu, Clips'i diğer video araçlarından ayırır. Görevleri açıklamak veya geri bildirim paylaşmak için farklı platformlar arasında geçiş yapmak yerine, iletişim için ihtiyacınız olan her şey, belirli projelere ve görevlere bağlı olarak ClickUp'ta zaten mevcuttur. Bu, her şeyi düzenli tutan ve daha sonra kolayca başvurulabilen uyumlu bir takım iletişim sistemi oluşturur.

Ayrıca okuyun: Windows için en iyi 10 ekran kayıt yazılımı

ClickUp'ın Birinci Avantajı #2: ClickUp Beyaz Tahtalar (görsel işbirliği için)

ClickUp Beyaz Tahtalar ile görevlerinizi takip edin ve kolayca işbirliği yapın

Google Meet ve Zoom yalnızca temel işbirliği özellikleri sunar. ClickUp Beyaz Tahtalar, takımınızın ClickUp içinde görsel olarak beyin fırtınası yapmasına, planlamasına ve düşüncelerini düzenlemesine olanak tanıyarak işbirliğini başka bir düzeye taşır. Sadece gruba fikirler sunmakla kalmaz, bunları gerçek zamanlı olarak birlikte oluşturursunuz ve herkesin aktif olarak katılımını sağlarsınız.

Beyaz Tahtalar, beyin fırtınası, zihin haritalama veya proje planlama gibi her türlü iş akışına uyacak şekilde özelleştirilebilir. En iyi yanı nedir? ClickUp içinde sadece birkaç tıklama ile fikirlerinizi eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir, planlamadan uygulamaya geçişi her zamankinden daha sorunsuz hale getirebilirsiniz.

💡Pro İpucu: Ne yapmak isterseniz yapın, ClickUp'ta beyaz tahta şablonlarını kullanarak hemen işe başlayın.

ClickUp'ın Üstünlüğü #3: ClickUp Brain (toplantı notları almak ve videoları otomatik olarak transkribe etmek için)

Toplantı notları alma ve video transkripsiyonu gibi yoğun işleri ClickUp'ın AI asistanı ClickUp Brain'e devredin

Toplantılar sırasında not almak ve anahtar noktaları takip etmek, Google Meet ve Zoom'un sunduğu kayıt özelliklerine rağmen zor olabilir. ClickUp Brain, bu süreci tamamen otomatikleştirmek için devreye girer. Önemli ayrıntıları bulmak için uzun toplantı kayıtlarını manuel olarak gözden geçirmeyi unutun.

ClickUp Brain, yapay zeka kullanarak toplantı notlarını gerçek zamanlı olarak yazıya döker ve toplantı tutanaklarında eylem öğelerini, önemli kararları ve tartışma noktalarını sizin için vurgular.

Bu özelliği diğerlerinden ayıran şey, görevlerinizle doğrudan entegre olmasıdır. Bir proje toplantısı sona erdiğinde, ClickUp Brain'i kullanarak transkripsiyonlarınızı son teslim tarihleri, atanan kişiler ve öncelikler ile birlikte ClickUp Görevlerine dönüştürebilirsiniz. Bu sayede hiçbir şeyin kaybolmaması sağlanır ve toplantı gündemleriniz eyleme geçirilebilir sonuçlara dönüştürülür. Zoom ve Google Meet video konferans hizmeti sunabilir, ancak ClickUp Brain bunu bir verimlilik aracına entegre ederek bir adım daha ileri götürür.

ClickUp'ın 4. Avantajı: Zoom entegrasyonu

ClickUp Zoom entegrasyonunu kullanarak kayıt bağlantıları ile görevlerinizde toplantı özetlerini alın

ClickUp'ın Zoom entegrasyonu, video toplantılarını doğrudan görevlere bağlamanıza olanak tanır, böylece önemli tartışmaları görüşmeden hemen sonra eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürmek kolaylaşır. Görevler atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir ve ClickUp içinde takip işlemlerinin yönetilmesini sağlayarak her şeyin projelerinizle uyumlu olmasını sağlayabilirsiniz.

Her Zoom toplantısı otomatik olarak ilgili görevler altında kaydedilir, böylece takımınız platformdan ayrılmadan önemli tartışmalara geri dönebilir.

Hatta ClickUp içinden doğrudan Zoom toplantılarınıza katılabilirsiniz; böylece işiniz sırasında iki platform arasında geçiş yapmak için fazladan adımlar atmanıza gerek kalmaz.

ClickUp'ın 5. Avantajı: Toplantı yönetimi

ClickUp Meetings ile toplantı görevlerinizi yinelenen görevlere dönüştürün

ClickUp Toplantıları özelliği, toplantılarınızı yönetmek ve izlemek için kapsamlı bir çözüm sunar. Yapılandırılmış gündemler oluşturabilir, tartışmalar sırasında görevler atayabilir ve önemli noktaları gerçek zamanlı olarak yakalayabilirsiniz. Bu, her toplantının net bir odak noktasına sahip olmasını ve kararların hızla eyleme geçirilebilir görevlere dönüşmesini sağlayarak takımınızın verimli ve yolunda ilerlemesini sağlar.

En iyi özelliklerinden biri, toplantıları doğrudan ClickUp'taki projelere ve görevlere bağlamaktır. Toplantı notları, eylem öğeleri ve kararlar otomatik olarak düzenlenir, böylece takım üyeleri tartışmaları kolayca inceleyebilir ve atanan görevleri takip edebilir. ClickUp Toplantıları ile her toplantı, iş akışınıza bağlı her şeyle anlamlı sonuçlar getirir.

ClickUp'ın 6. Avantajı: ClickUp Sohbet ve SyncUps

Planlanmış toplantıların formalitelerinden uzak, hızlı ve spontane konuşmalara ihtiyaç duyan takımlar için ClickUp SyncUps mükemmel bir alternatiftir. SyncUp, ClickUp Sohbet içinden doğrudan sesli ve görüntülü aramalar (ekran paylaşımı ile) başlatmanıza olanak tanır ve farklı platformlar arasında geçiş yapma zahmetini ortadan kaldırır.

ClickUp Sohbet'teki SyncUps, Çalışma Alanınız içinden sesli ve görüntülü aramalara katılmayı çok daha kolay hale getirir

Zoom veya Google Meet gibi geleneksel video konferans araçlarının aksine, SyncUps sizin ve takımınızın görevleriyle derinlemesine entegre edilmiştir, bu da konuşmalarınızın her zaman bağlam içinde ve referans için hazır olduğu anlamına gelir.

ClickUp Sohbet'i kullanarak bağlam değiştirmeden iş arkadaşlarınızla konuşmalar yapın

ClickUp Sohbet takım iletişiminin sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar. ClickUp platformunda, tüm takımla bire bir sohbetler, grup tartışmaları veya göreve özel konuşmalar yapabilirsiniz; böylece işlerinizi ve konuşmalarınızı gerçekten bir araya getirirsiniz. Artık bağlam değişiklikleri ve "hızlı aramalara atlama" nedeniyle verimlilik kaybı yaşamazsınız. Ayrıntıları kaçırma endişesi olmadan sohbetlerinize eşzamansız veya gerçek zamanlı olarak katılabilirsiniz.

💡Pro İpucu: Daha büyük etkinlikler veya toplantılar yönetiyorsanız, ClickUp Konferans Yönetimi Şablonunu kullanın. Bu şablon, birçok hareketli parçanın kusursuz bir şekilde bir araya gelmesi gereken çok günlük etkinlikler, atölye çalışmaları veya büyük toplantılar düzenlemek için mükemmel bir araçtır. Her şeyi tek bir görünümde düzenli tutarken, misafir konuşmacıları, sunumları ve küçük grup oturumlarını aynı anda yönetebilirsiniz.

ClickUp'ın 7. Avantajı: ClickUp Toplantı Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp Toplantı Şablonu ile tüm toplantılarınızı tek bir yerden takip edin

Yinelenen takım toplantılarını yönetenler için ClickUp Toplantı Şablonu, gündemleri yapılandırmanıza, notlar almanıza ve eylem öğelerini tek bir yerden izlemenize yardımcı olacak kolay bir başlangıç noktasıdır. Bu şablon, her toplantıyı gündem öğelerine göre ayırmanıza olanak tanır ve böylece her önemli noktanın tartışılmasını sağlar. Her gündem öğesini takım üyelerine atayabilir ve her şeyin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için toplantı notlarından doğrudan görevler oluşturabilirsiniz.

Bu toplantı şablonu, notları gözden geçirmenize ve görevlerinizle doğrudan senkronize olan takip eylemleri atamanıza yardımcı olarak iletişim hatalarının olasılığını azaltır.

ClickUp—Toplantılarınıza Katılmak, Yönetmek ve Eyleme Geçirmek için Tek Araç

Google Meet ve Zoom, sanal toplantıları ve işbirliğini geliştirmek için güçlü araçlar sunar. Google Meet, Google Çalışma Alanı araçlarıyla kusursuz bir şekilde entegre olur ve sağlam güvenlik özellikleri sunar. Zoom, yüksek çözünürlüklü video ve ses özellikleri ve kapsamlı işbirliği özellikleriyle öne çıkar.

Zoom ve Google Meet karşılaştırmasında, seçiminiz fiyatlandırma, araç entegrasyonları ve toplantılarınızın niteliği gibi özel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır.

Toplantılarınızı daha verimli hale getirmek için ClickUp'ı deneyin. Görev yönetimi, proje işbirliği ve takım verimliliği için hepsi bir arada platformuyla ClickUp, toplantı verimliliğinizi hiç olmadığı kadar artırır. Otomatik toplantı gündemleri, gerçek zamanlı işbirliği araçları, AI destekli toplantı notları ve özetleri ve entegre görev atamaları gibi özellikler, düzenli ve verimli kalmanızı sağlar.

Ayrıca, ClickUp'ın sezgisel arayüzü, her takımın kolayca adapte olmasını sağlar. ClickUp'a bugün kaydolun.