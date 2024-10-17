2025 için En İyi 13 Kurumsal CRM Yazılımı

Yanlış iletişim nedeniyle kaç satış fırsatının kaçırıldığını hiç merak ettiniz mi? Bunu ilk elden gördüm: süreçler tutarlı olmadığında, en yetenekli takımlar bile zorlanır.

Anlaşmalar kolayca kaybolabilir, potansiyel müşteriler gözden kaçabilir ve hayal kırıklığı hızla artabilir.

Ama iyi haber şu: Doğru CRM yazılımıyla satış yönetimi yaklaşımınızı dönüştürebilirsiniz! Bu araçlar netlik sağlar, iletişimi kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayarak müşteri ilişkilerini yönetmeyi kolaylaştırır.

Ancak, mevcut seçeneklerin sayısı çok fazla olduğundan, takımınız için mükemmel CRM'yi seçmek zor olabilir. Bu blogda, test ettiğim en etkili 13 kurumsal CRM çözümünü size tanıtacağım. İhtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulalım!

Doğru kurumsal CRM çözümünü seçmek çok önemlidir, çünkü yanlış aracı seçmek takımınızı olumsuz etkileyebilir. Deneyimlerime dayanarak, verimlilik ve tutarlılığı sağlamak için hayati önem taşıyan aşağıdaki anahtar özelliklere odaklandım.

Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:

Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Çözümün işinizle birlikte büyüyeceğinden emin olun. CRM'yi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek için özelleştirilebilir alanlar, gösterge panelleri, iş akışları ve raporlar arayın

Analitik ve raporlama: Müşteri verileri hakkında derinlemesine içgörüler sağlayan araçları tercih edin. CRM, önceden oluşturulmuş özel raporlar ve AI içgörülerle geliştirilmiş etkileşimli gösterge panelleri sunmalıdır

Entegrasyon: Pazarlama araçları, ERP sistemleri ve BI araçları dahil olmak üzere mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir CRM seçin. Bu, tüm verilerinize tek bir arayüzden erişilebilmesini sağlar

Güvenlik: Belirli boru hattı verilerini ve raporlarını kimlerin görüntüleyebileceğini yönetmenize olanak tanıyan, sağlam erişim denetimleri ve izin ayarlarına sahip bir CRM seçin

Kullanım kolaylığı: Hem teknoloji meraklısı hem de teknoloji konusunda bilgisi olmayan çalışanların kolayca kullanabileceği, kod gerektirmeyen bir CRM yazılımı tercih edin. Bu, kapsamlı eğitim gerektirmeden kuruluş genelinde hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlar

Müşteri desteği: 24/5 veya 24/7 müşteri desteği sunan, gerektiğinde hızlı sorun giderme ve anında eğitim yardımı sağlayan satıcıları arayın

📌 Startup'lar için CRM ararken aşağıdakilere öncelik verin: Kullanıcı ve veri ihtiyaçları arttıkça CRM'nin işinizle birlikte büyümesini sağlayın 🚀

Sınırlı bütçeler için esnek fiyatlandırmaya sahip çözümler bulun 💰

Gerekli özellikleri makul bir maliyetle sunan CRM'leri seçin 💸

İncelemeniz gereken en iyi 13 kurumsal CRM yazılımı

Çok sayıda seçeneği kapsamlı bir şekilde test ettikten sonra, takımım ve ben iletişimi geliştiren, anlamlı içgörüler ve büyüme sağlayan kurumsal CRM çözümlerinin bir listesini hazırladık.

İşte en iyi seçimlerimiz:

1. ClickUp (Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp CRM ile müşteri ilişkilerinizi, kişisel görevlerinizi ve daha fazlasını oluşturun ve sürdürün

ClickUp, çok yönlü kurumsal CRM yazılımı olarak da kullanılabilen hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır. ClickUp CRM, proje yönetimini CRM işlevleriyle birleştirerek müşteri ilişkilerini ve proje görevlerini tek bir platformdan kolaylaştırır.

ClickUp ile takımım ve ben, müşteriler, anlaşmalar ve kişilerle ilgili bilgileri depolamak ve analiz etmek için özel bir müşteri veritabanı oluşturduk. Kendi CRM'imizi oluşturduk, böylece özelleştirme üzerinde tam kontrol sahibi olduk ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabildik

En sevdiğim özelliklerden biri, ClickUp CRM'nin müşteri erişimini merkezileştirmesidir. Sorunsuz e-posta entegrasyonu sağlar ve anlaşmalarda takımlar arası işbirliğini teşvik eder. Proje güncellemelerini müşterilerle paylaşabilir ve tüm müşterileri tek bir e-posta merkezinden yönetebilirim, bu da iş akışımı daha verimli ve tutarlı hale getirir.

ClickUp Gösterge Panellerinde ayrıntılı inceleme özelliğini kullanarak görevleri güncelleyin ve satış boru hattınızı etkin bir şekilde yönetin

ClickUp Dashboards, bu aracı listemin en üstünde tutan olağanüstü bir özelliktir. Satış boru hattınız hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. 50'den fazla gösterge paneli bileşeni kullanarak tüm müşteri verilerinizi tek bir merkezi konumda görselleştirebilirsiniz.

ClickUp ayrıca zengin bir CRM şablonları kitaplığı sunar, böylece her şeyi sıfırdan yapmak zorunda kalmadan potansiyel müşterileri, müşteri ilişkilerini ve satış süreçlerini tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Bu Şablonu İndirin ClickUp CRM Şablonu'nu kullanarak tek bir platformdan potansiyel müşterileri, müşterileri ve satış sürecini yönetin

ClickUp CRM Şablonu, müşterilerinizi, potansiyel müşterilerinizi ve satış süreçlerinizi tek bir kullanışlı konumda yönetmek için harika bir araçtır.

Potansiyel müşterileri izliyor, müşteri ilişkilerini geliştiriyor veya satış ilerlemesini denetliyor olsanız da, bu şablon tüm süreç boyunca düzenli ve verimli kalmanızı sağlar. Beş farklı görünüm ve yedi özelleştirilebilir durum ile benzersiz iş gereksinimlerinize uyum sağlar.

Bu sayede size şu avantajları sağlar:

Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle değerli içgörüler elde edin

Anlaşmalar ve görevler üzerinde takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın

Tüm iletişimi tek bir yerde tutarak müşteri etkileşimini artırın

Daha iyi kararlar almak için ilerlemeyi ve performansı izleyin

💈 Bonus: ClickUp'ın Basit CRM Şablonu, CRM sistemlerine yeni başlayanlar için idealdir. Bu kullanıcı dostu şablon, potansiyel müşterileri izlemek, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve satış faaliyetlerini izlemek için gerekli temel özellikleri sağlar.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın kapsamlı özelliklerine alışmak ilk başta zor gelebilir

AI asistanı pop-up'ları bazen dikkat dağıtıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Daha fazla bilgi: Verimliliği Artırmak için En İyi 10 CRM Yazılımı Örneği ve Kullanım Örnekleri

2. Salesforce Sales Cloud (CRM özelleştirmeleri ve entegrasyonları için en iyisi)

via Salesforce Sales Cloud

Salesforce Sales Cloud, potansiyel müşteri oluşturma, müşteri verileri ve satış fırsatlarını merkezileştirerek potansiyel müşteri akışını ve müşteri memnuniyetini artırır. Tüm potansiyel müşterileri ve potansiyel iş ortağı etkileşimlerini tek bir görünümde birleştirerek potansiyel müşteri bulmayı basitleştirmesini seviyorum.

Özel raporlama özelliği, ilerlemeyi izlemek için özellikle kullanışlıdır. Genel olarak Salesforce, satış süreçlerini kolaylaştıran ve takımların hedeflerine doğru verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan sezgisel ve ölçeklenebilir bir platformdur.

Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Yerleşik grafiklerle birleşik bir görünümde satış sürecini yönetin

E-postaları, etkinlikleri ve etkileşim türlerini otomatik olarak yakalayın

Gerçek zamanlı olarak doğru tahminler oluşturun

Müşterilerle olan önemli etkileşimleri otomatik olarak kaydederek iletişimi kolaylaştırın

Salesforce Sales Cloud sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, tahmin ve fırsat puanlama özelliklerinin kapalı olabileceğini ve bunun karar vermeyi etkileyebileceğini bildirmiştir

Mobil uygulama bazı masaüstü özelliklerinden yoksundur, bu da hareket halindeyken verileri güncellemeyi zorlaştırır

Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)

Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)

3. HubSpot Sales Hub (Anlaşma yönetimi için en iyisi)

via HubSpot

HubSpot Sales Hub, takımların satış süreçlerini kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir satış aracıdır.

Kapsamlı özelliklerine rağmen, kullanım kolaylığını çok beğeniyorum. Bu araç, anlaşmaları yönetmeyi kolaylaştırıyor ve satış sürecimin her aşamasını görselleştirmemi sağlıyor.

Platform ayrıca çeşitli özelleştirme seçenekleriyle önemli ölçüde esneklik sunar. Takımımın CRM veritabanımızdaki kayıtları ve özellikleri ihtiyaçlarımıza göre uyarlama konusunda yardımcı oluyor.

HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri

Her aşamada anlaşmaları izlemenize yardımcı olan özelleştirilebilir bir boru hattı ile satış sürecinizi görselleştirin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın

E-postaların açılma ve tıklanma durumunu izleyerek potansiyel müşterilerin ilgisini daha iyi anlayın

Veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan güçlü raporlama araçlarıyla satış performansı hakkında içgörüler elde edin

HubSpot Sales Hub sınırlamaları

Kullanıcılar, gösterge panelinin özelleştirilmesinin biraz zahmetli olduğunu ve bunun kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini bildiriyor

HubSpot Satış Merkezi fiyatlandırması

Profesyonel: Koltuk başına aylık 100 $

Kurumsal: Koltuk başına aylık 150 ABD doları

HubSpot Sales Hub derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)

4. Salesflare (CRM otomasyonu ve işbirliği için en iyisi)

via Salesflare

Salesflare'in işbirliğine dayalı CRM'si basit ancak özelliklerle doludur ve satış süreçlerimi etkili bir şekilde yönetmek için sağlam otomasyon sağlar. Aracın e-postaları, aramaları ve toplantıları otomatik olarak senkronize etmesini ve e-posta dizisi otomasyonunu kullanarak potansiyel müşteriler ve müşterilerle daha kolay iletişim kurmamı sağlamasını seviyorum.

Bu araç ayrıca paylaşılan şablonlar oluşturmanıza, özel raporlar oluşturmanıza ve gösterge panelleri kurmanıza olanak tanır. Salesflare, gelişmiş güvenlik ve gizlilik için verilere ve boru hatlarına erişimi kontrol etmenizi sağlayan bir izin sistemi içerir.

Salesflare'in en iyi özellikleri

E-posta senkronizasyonunu, aramaları ve toplantıları otomatikleştirerek zahmetsiz müşteri adayı etkileşimi sağlayın

Takım işbirliğini geliştirmek ve iletişimi kolaylaştırmak için paylaşılan şablonlar oluşturun

Satış performansına ilişkin daha derin içgörüler elde etmek için özel raporlar ve gösterge panelleri oluşturun

İlişki zekasını kullanarak kuruluşlar içindeki takım bağlantılarını belirleyin

Hassas bilgileri korumak için sağlam bir izin sistemi ile veri erişimini kontrol edin

Salesflare sınırlamaları

Çok az kullanıcı, e-posta iş akışlarının düzenli olmadığını ve bu durumun hedefli kampanyaların yürütülmesini zorlaştırdığını bildirmiştir

Platform, sosyal medya izleme özelliği sunmadığından, kullanıcıların sosyal medya etkileşimlerini izlemek için ek araçlar kullanması gerekir

Salesflare fiyatlandırması

Büyüme : Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)

Salesflare puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (270+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

5. Zoho CRM (Satış raporlama ve analitik için en iyisi)

via Zoho CRM

Zoho CRM, birçok özelliği ilk başta biraz karmaşık gelse de, kullanımı kolay bir platformdur. Modüllerden süreçlere ve CRM iş akışlarına kadar çeşitli düzeylerde sunulan özelleştirme seçeneklerini beğeniyorum. Potansiyel müşterilerim, kişilerim, müşterilerim, kapalı anlaşmalarım ve daha fazlasıyla ilgili her şeyi izlememi sağlıyor.

Deneyimlerime göre, Zoho CRM'nin raporlama yetenekleri etkileyici. İhtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlamak için standart yerleşik raporların yanı sıra özel raporlar sunar. Ayrıca, çubuk, çizgi ve pasta grafiklerden halka, ısı haritaları ve hunilere kadar çeşitli grafikler de mevcuttur. Ayrıca, gerçek satışları öngörülen trendlerle karşılaştırmak için bir anormallik dedektörü de sunar.

Zoho CRM'nin en iyi özellikleri

Çeşitli grafik seçenekleriyle hem standart hem de özel raporlar oluşturun

Güçlü otomasyon özellikleriyle satış süreçlerini optimize edin

Daha iyi işbirliği için takım bağlantıları ve müşterilerle etkileşimler hakkında içgörüler edinin

Anomali algılama ve e-posta taslak oluşturma gibi görevlerde akıllı yardım için Zia ve ChatGPT gibi AI araçlarını kullanın

Zoho CRM sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, platformun potansiyel müşteriler hakkında çok fazla bilgi sunduğunu ve bu nedenle en alakalı ayrıntıları filtrelemenin zor olduğunu düşünüyor

Yazılım bazen yavaşlama yaşıyor ve bu durum önemli görevler sırasında can sıkıcı olabilir

Zoho CRM fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $

Zoho CRM puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (2600+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6800+ yorum)

🧠 Unutmayın: CRM için AI araçlarını kullanmak satış süreçlerinizi geliştirebilir. Ancak, AI anlamlı içgörüler sağlamak için kaliteli verilere dayandığından, CRM'ye girilen verilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun. Özel iş ihtiyaçlarınıza ve süreçlerinize göre CRM'yi özelleştirmek için özelleştirme seçeneklerinden yararlanın. Ayrıca, gerekli ayarlamaları yapmak için AI aracının performansını ve satış süreçleriniz üzerindeki etkisini sürekli olarak değerlendirin.

6. Freshsales (Müşteri yönetimi için en iyisi)

via Freshsales

Freshsales, genel bir yaklaşımın ötesine geçerek CRM'yi B2B ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Para birimlerini, dilleri ve iş modüllerini operasyonlarınıza göre ayarlayarak müşteri yönetimi stratejilerinizi geliştirin.

Beni etkileyen şey, aracın çok kanallı kampanya yetenekleri (metin, WhatsApp veya e-posta yoluyla) ve potansiyel müşterileri, müşteri adaylarını ve müşterileri net satış aşamaları içinde etkili bir şekilde düzenleyen kullanıcı dostu arayüzüdür. Ayrıca, Freshsales'in duyarlı müşteri desteği, satış süreçlerini yönetirken esneklik ve verimlilik arayan işletmeler için çok yönlü bir seçim olmasını sağlar.

Freshsales'ın en iyi özellikleri

Freddy AI ile akıllı satış kampanyaları yürütün, potansiyel müşterileri yakalayın, değerlendirin, yönlendirin ve izleyin

Müşteriler, etkileşimleri ve tercih ettikleri kanallar hakkında 360 derecelik bir görünüm elde edin

AI içgörülerini kullanarak en iyi potansiyel müşterileri ve fırsatları öne çıkarın

Uygulama içi kesintisiz arama için yerleşik bulut telefonu ile müşteri ilişkilerini optimize edin

Freshsales sınırlamaları

Raporlama ve analiz özellikleri derinlemesine ve özelleştirilebilir değildir, bazı rakiplere kıyasla sınırlı içgörüler sunar

Satış merkezindeki müşteri desteği biraz sınırlıdır, bu da daha kapsamlı yardıma ihtiyaç duyan kullanıcıları etkileyebilir

Freshsales fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları

Freshsales puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

7. Pipedrive (Satış boru hattını ve anlaşmaları yönetmek için en iyisi)

via Pipedrive

Pipedrive, özel iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir kurumsal CRM çözümüdür. AI teknolojisini kullanarak satış boru hattınızı görselleştirmenize, potansiyel müşterileri optimize etmenize, anlaşmaları yönetmenize ve satış süreçlerini otomatikleştirmenize olanak tanır.

Pipedrive'da takdir ettiğim şey, tüm satış görevlerinizi tek bir yerde birleştirerek iş akışlarını basitleştirme ve CRM sistemlerine yeni başlayanlar için bile kullanıcı dostu hale getirme yeteneğidir. Platform ayrıca, süreçlerinizi geliştirmek için kişiselleştirilmiş AI ipuçları da sunar.

Ayrıca Pipedrive, anlaşmaları izlemenize ve gelir tahminlerini etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak ücretsiz satış boru hattı şablonları sunar. Gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri ile satış stratejinizi sürekli olarak iyileştirerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Pipedrive'ın en iyi özellikleri

Satış süreçlerini otomatikleştirerek zaman kazanın, iş akışlarını kolaylaştırın ve takımınızın anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın

Anlaşmalarınız ve ilerlemeniz hakkında net bir genel bakış sağlayan sezgisel gösterge panelleriyle satış boru hattınızı görselleştirin

Gerçek zamanlı raporlar ve analizlerle performansı izleyerek başarıyı ölçün ve satış stratejinizi optimize edin

Kanban panolarını kullanarak satış hunisini görüntüleyin ve satış süreçlerini optimize edin

Pipedrive sınırlamaları

Bu yazılımı diğer araçlarla entegre etmek, yeterli teknik bilgi gerektirir ve bu da teknik altyapısı olmayan kullanıcıların benimsenmesini engelleyebilir.

Otomatik yinelenen girdi algılama özelliği yoktur ve planlanan raporların paydaşlarla manuel olarak paylaşılması gerekir

Pipedrive fiyatlandırması

Temel: Koltuk başına aylık 14 $ (yıllık faturalandırılır)

Gelişmiş: Koltuk başına aylık 34 $ (yıllık faturalandırılır)

Profesyonel: Koltuk başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)

Güç: Koltuk başına aylık 64 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal: 99 $/ay koltuk başına (yıllık faturalandırılır)

Pipedrive puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (2000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)

8. Creatio (Müşteri hizmetleri iş akışı otomasyonu için en iyi kodsuz platform)

via Creatio

Creatio, CRM ve müşteri başarısı iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir platformdur. Sezgisel akış tasarımı, e-postaların, onayların ve bildirimlerin kolay otomasyonunu sağlar.

Bu CRM platformunun anahtar özelliklerinden biri raporlama ve analiz yetenekleridir. Takımımın, müşteri etkinliklerini izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleriyle etkileşimli raporlar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca iş süreçleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak tek bir bilgi kaynağı oluşturur.

Creatio'nun en iyi özellikleri

Müşteri yolculuğunu kolaylaştıran çok kanallı bir pazarlama sistemi ile müşteri etkileşimini artırın

Omnichannel pazarlama otomasyon araçlarıyla birden fazla kanalda pazarlama kampanyalarını yönetin

Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşteri verilerinin tek bir görünümünü sağlayın ve genel iş verimliliğini artırın

Creatio sınırlamaları

Mobil uygulamanın sınırlı fonksiyonları, hareket halindeyken verilere erişmeyi zorlaştırıyor

Fiyatlandırma, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun değildir

Creatio fiyatlandırması

Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları

Creatio puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (250'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

9. Oracle CRM On Demand (Satış otomasyonu için en iyisi)

via Oracle CRM On Demand

Oracle CRM On Demand, müşteri verilerine kapsamlı erişim sunarak ve etkileşim stratejilerini geliştirerek müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetir ve sonuçta daha güçlü bağlantılar oluşturur.

Platform, rutin görevleri basitleştirir ve potansiyel müşterileri yönetmek için akıllı öneriler sunarak genel verimliliği artırır. Ayrıca, kullanıcıların derinlemesine analitiklerden yararlanarak müşteri davranışları hakkında daha iyi içgörüler elde etmelerini ve buna göre etkileşim stratejilerini özelleştirmelerini sağlar.

Oracle CRM On Demand'ın en iyi özellikleri

Satış otomasyonunu optimize etmek için müşteri etkileşimlerinin 360 derecelik görünümünü elde edin

IOS ve Android için gelişmiş uygulamalarla mobil erişilebilirliği artırın ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlayın

Kişiselleştirilmiş içerik ve boyutlar ekleyerek satış raporlarını ve gösterge panellerini özelleştirin ve geçmiş analizlerinizi iyileştirin

Oracle CRM On Demand sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özel destek eksikliği nedeniyle sorunların çözümünün yavaş olabileceğini belirtmiştir

Aracın özelleştirme seçenekleri bulunmadığından, aracı belirli ihtiyaçlara göre uyarlama zorluğu yaşanmaktadır

Oracle CRM On Demand fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Oracle CRM On Demand puanları ve yorumları

G2: 3,7/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)

10. Zendesk Sell (Her boyuttaki işletme için en iyi müşteri adayı yönetimi)

via Zendesk Sell

Zendesk Sell, satış boru hattınızda kapsamlı görünürlük sağlayan bir müşteri adayı yönetimi yazılımıdır. Satış ve hizmet alanlarındaki temel müşteri bilgilerini tek bir platformda birleştirerek müşteri adayı oluşturma, iletişim ve anlaşma yönetimi ile etkinlik izlemeyi kapsar.

Ayrıca, Zendesk Sell tekrar eden görevleri kolaylaştırmak için otomasyon özellikleri sunar ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde genel verimliliği artırır. Takımımın birden fazla kanaldan müşteri etkileşimlerine erişmesine yardımcı olur, bu da hızlı yanıt verme ve iletişimi kişiselleştirme becerimizi artırır. Bu kapsamlı görünüm, takım içindeki işbirliğini geliştirir ve daha iyi müşteri ilişkileri sağlar.

Zendesk Sell'in en iyi özellikleri

Mobil uygulamalar aracılığıyla hareket halindeyken potansiyel müşterileri ve fırsatları segmentlere ayırın

Performansı ve eğilimleri izlemek için kapsamlı raporlar oluşturun

Birden fazla kanaldan müşteri etkileşimlerine erişin

Zendesk Sell sınırlamaları

Arama özelliğinde özel alan sorgusu bulunmadığından belirli verileri bulmak zor olabilir

Bazı kullanıcılar, genel deneyimi olumsuz etkileyen kalıcı sorunlar ve hatalar bildirdi

Zendesk Sell fiyatlandırması

Satış takımı: Ajan başına aylık 25 $

Satış artışı: Aylık 69 $/temsilci

Profesyonel satış: Ajan başına aylık 149 $

Zendesk Sell puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)

11. ActiveCampaign (E-posta pazarlaması için en iyisi)

via ActiveCampaign

ActiveCampaign, potansiyel müşterileri ve kişileri izlemek, otomatikleştirmek ve yönetmek için tasarlanmış bir kurumsal CRM yazılımıdır ve satışlara odaklanmanızı sağlar.

E-posta pazarlamasına büyük ölçüde güvenen biri olarak, kodlama yapmadan e-posta kampanyaları ve formlar oluşturmamı sağlayan görsel otomasyon oluşturucusunu çok beğeniyorum. Ayrıca, potansiyel müşterilere e-posta ve metin mesajlarının gönderilmesini otomatikleştirerek ağır işleri hallediyor ve pazarlama çabalarımı çok daha verimli hale getiriyor.

ActiveCampaign'in en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri puanlamasını otomatikleştirerek, etkileşimlerine ve davranışlarına göre yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin

Satış fırsatlarını izleyin ve verimliliği artırmak için rutin görevleri otomatikleştirin

900'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek, müşteri verilerini ve etkileşimlerini yönetmek için birleşik bir ekosistem oluşturun

ActiveCampaign sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü hantal hissedilebilir ve bu da genel deneyimi olumsuz etkiler

Fiyatlandırma, sınırlı özellikler ve mevcut bağlantılara göre yüksek kabul edilir, bu da küçük takımlar için zorluk yaratır

ActiveCampaign fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 15 $

Artı : Aylık 49 $

Pro: 79 $/ay

Enterprise: 145 $/ay

ActiveCampaign puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2400+ yorum)

Daha fazla bilgi: Büyüme için en iyi 10 müşteri başarı yazılımı

12. LeadSquared (Satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi)

via LeadSquared

LeadSquared, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir CRM çözümü sunar. LeadSquared'ın kurumsal CRM'sini test ettikten sonra, kapsamlı özellikleri göz önüne alındığında, yaklaşık bir aylık makul bir kurulum zaman çizelgesiyle kullanıcı dostu olduğunu gördüm.

Özellikle, potansiyel müşterileri verimli bir şekilde değerlendirip önceliklendirmemi sağlayan %100 otomatik potansiyel müşteri puanlama özelliğini çok beğeniyorum. Tek tıklamayla arama özelliği, satış sürecini daha sorunsuz hale getirerek iyileştiriyor. Ayrıca, hızlı filtre bölümü özel filtreler oluşturmaya olanak tanıyor ve potansiyel müşteri etkinliklerine ilişkin gerçek zamanlı güncellemeler hızlı yanıtları kolaylaştırıyor.

LeadSquared'ın en iyi özellikleri

Potansiyel müşteri aramaları yapın ve arama metriklerini izleyerek genel satış sürecini optimize edin

Potansiyel müşteri faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin, zamanında takip ve gelişmiş müşteri etkileşimi sağlayın

İş akışlarını özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirin

LeadSquared sınırlamaları

Kullanıcılar, kullanılabilir veri filtrelerinin sayısında kısıtlamalarla karşılaşır ve aynı anda birden fazla filtre uygulayamaz, bu da belirli bilgileri aramayı zorlaştırır

Araç bazen birden fazla oturum açma denemesi gerektirir ve bu, yoğun iş saatlerinde can sıkıcı olabilir

LeadSquared fiyatlandırma

Özel fiyatlandırma

LeadSquared derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (160+ yorum)

13. SAP Sales Cloud (Satış süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)

via SAP Satış Bulutu

SAP Sales Cloud, işletmelere AI destekli önerilerle zenginleştirilmiş kapsamlı bir müşteri etkileşimleri görünümü sunar. Bu CRM yazılımı, satış ve müşteri ilişkileri yönetimini basitleştirerek gelir artışı ve kazanma oranlarının yükselmesini sağlar.

SAP Sales Cloud'u kullanarak, satış takımınız ilişkileri geliştirmeye ve müşterilerle etkileşim kurmaya daha fazla odaklanabilir. Bu çözüm, temel satış süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirirken, satış temsilcilerine akıllı, yapay zeka destekli içgörüler sağlar.

SAP Sales Cloud'un en iyi özellikleri

Daha yüksek dönüşüm oranı için potansiyel müşterileri etkili bir şekilde önceliklendiren ve nitelendiren araçlarla potansiyel müşteri yönetimini optimize edin

Performansı izlemek ve iş büyümesini sağlayan eğilimleri belirlemek için gerçek zamanlı analitik ve raporlamaya erişin

Müşteri etkileşimlerine 360 derecelik bir görünüm elde ederek müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayın ve etkileşimi artırın

SAP Sales Cloud sınırlamaları

Birçok kullanıcı, SAP Sales Cloud'u yapılandırmanın ve özelleştirmenin belirli iş ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamak için özel uzmanlık gerektirdiğini belirtmektedir

Mobil uygulama sık sık yavaş olduğu bildirilmektedir, bu da hareket halindeyken CRM verilerine erişmesi gereken profesyoneller için etkinliğini sınırlamaktadır

SAP Sales Cloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP Sales Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4. 1/5 (800+ yorum)

Capterra: 4/5 (19 yorum)

ClickUp ile Müşteri İlişkilerini Optimize Edin ve Satışları Artırın

Etkili bir kurumsal CRM çözümü olmadan yüksek satış rakamlarına ulaşmak, istenen sonuçları vermeyecektir. Doğru CRM, süreçlerinizi kolaylaştırır ve çabalarınızı iyileştirmek için içgörüler sağlayan sağlam bir veritabanı oluşturur.

Bir CRM seçerken, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir CRM bulmak çok önemlidir. ClickUp, özelleştirilebilir görünümler ve alanlardan kapsamlı gösterge panellerine kadar CRM'nizi yönetmek ve sürdürmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunan hepsi bir arada bir CRM ve proje yönetimi sistemidir.

Ayrıca, ClickUp müşteri ilişkilerini yönetmeyi basitleştiren çeşitli şablonlar sunar. Bu sayede, takımınızın verimliliğini artırır ve müşterilerinizle daha güçlü bağlantılar kurmanızı sağlar.

Satışlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!