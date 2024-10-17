2025 için En İyi 13 Kurumsal CRM Yazılımı

Yanlış iletişim nedeniyle kaç satış fırsatının kaçırıldığını hiç merak ettiniz mi? Bunu ilk elden gördüm: süreçler tutarlı olmadığında, en yetenekli takımlar bile zorlanır.
Anlaşmalar kolayca kaybolabilir, potansiyel müşteriler gözden kaçabilir ve hayal kırıklığı hızla artabilir.
Ama iyi haber şu: Doğru CRM yazılımıyla satış yönetimi yaklaşımınızı dönüştürebilirsiniz! Bu araçlar netlik sağlar, iletişimi kolaylaştırır ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlayarak müşteri ilişkilerini yönetmeyi kolaylaştırır.
Ancak, mevcut seçeneklerin sayısı çok fazla olduğundan, takımınız için mükemmel CRM'yi seçmek zor olabilir. Bu blogda, test ettiğim en etkili 13 kurumsal CRM çözümünü size tanıtacağım. İhtiyaçlarınıza en uygun çözümü bulalım!
Kurumsal CRM araçlarında nelere dikkat etmelisiniz?
Doğru kurumsal CRM çözümünü seçmek çok önemlidir, çünkü yanlış aracı seçmek takımınızı olumsuz etkileyebilir. Deneyimlerime dayanarak, verimlilik ve tutarlılığı sağlamak için hayati önem taşıyan aşağıdaki anahtar özelliklere odaklandım.
Öncelik vermeniz gerekenler şunlardır:
- Özelleştirme ve ölçeklenebilirlik: Çözümün işinizle birlikte büyüyeceğinden emin olun. CRM'yi özel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilmek için özelleştirilebilir alanlar, gösterge panelleri, iş akışları ve raporlar arayın
- Analitik ve raporlama: Müşteri verileri hakkında derinlemesine içgörüler sağlayan araçları tercih edin. CRM, önceden oluşturulmuş özel raporlar ve AI içgörülerle geliştirilmiş etkileşimli gösterge panelleri sunmalıdır
- Entegrasyon: Pazarlama araçları, ERP sistemleri ve BI araçları dahil olmak üzere mevcut teknoloji altyapınızla sorunsuz bir şekilde entegre olan bir CRM seçin. Bu, tüm verilerinize tek bir arayüzden erişilebilmesini sağlar
- Güvenlik: Belirli boru hattı verilerini ve raporlarını kimlerin görüntüleyebileceğini yönetmenize olanak tanıyan, sağlam erişim denetimleri ve izin ayarlarına sahip bir CRM seçin
- Kullanım kolaylığı: Hem teknoloji meraklısı hem de teknoloji konusunda bilgisi olmayan çalışanların kolayca kullanabileceği, kod gerektirmeyen bir CRM yazılımı tercih edin. Bu, kapsamlı eğitim gerektirmeden kuruluş genelinde hızlı bir şekilde benimsenmesini sağlar
- Müşteri desteği: 24/5 veya 24/7 müşteri desteği sunan, gerektiğinde hızlı sorun giderme ve anında eğitim yardımı sağlayan satıcıları arayın
📌 Startup'lar için CRM ararken aşağıdakilere öncelik verin:
- Kullanıcı ve veri ihtiyaçları arttıkça CRM'nin işinizle birlikte büyümesini sağlayın 🚀
- Sınırlı bütçeler için esnek fiyatlandırmaya sahip çözümler bulun 💰
- Gerekli özellikleri makul bir maliyetle sunan CRM'leri seçin 💸
İncelemeniz gereken en iyi 13 kurumsal CRM yazılımı
Çok sayıda seçeneği kapsamlı bir şekilde test ettikten sonra, takımım ve ben iletişimi geliştiren, anlamlı içgörüler ve büyüme sağlayan kurumsal CRM çözümlerinin bir listesini hazırladık.
İşte en iyi seçimlerimiz:
1. ClickUp (Müşteri ilişkileri ve proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp, çok yönlü kurumsal CRM yazılımı olarak da kullanılabilen hepsi bir arada bir verimlilik aracıdır. ClickUp CRM, proje yönetimini CRM işlevleriyle birleştirerek müşteri ilişkilerini ve proje görevlerini tek bir platformdan kolaylaştırır.
ClickUp ile takımım ve ben, müşteriler, anlaşmalar ve kişilerle ilgili bilgileri depolamak ve analiz etmek için özel bir müşteri veritabanı oluşturduk. Kendi CRM'imizi oluşturduk, böylece özelleştirme üzerinde tam kontrol sahibi olduk ve ihtiyaçlarımıza göre uyarlayabildik
En sevdiğim özelliklerden biri, ClickUp CRM'nin müşteri erişimini merkezileştirmesidir. Sorunsuz e-posta entegrasyonu sağlar ve anlaşmalarda takımlar arası işbirliğini teşvik eder. Proje güncellemelerini müşterilerle paylaşabilir ve tüm müşterileri tek bir e-posta merkezinden yönetebilirim, bu da iş akışımı daha verimli ve tutarlı hale getirir.
ClickUp Dashboards, bu aracı listemin en üstünde tutan olağanüstü bir özelliktir. Satış boru hattınız hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. 50'den fazla gösterge paneli bileşeni kullanarak tüm müşteri verilerinizi tek bir merkezi konumda görselleştirebilirsiniz.
ClickUp ayrıca zengin bir CRM şablonları kitaplığı sunar, böylece her şeyi sıfırdan yapmak zorunda kalmadan potansiyel müşterileri, müşteri ilişkilerini ve satış süreçlerini tek bir yerden yönetebilirsiniz.
ClickUp CRM Şablonu, müşterilerinizi, potansiyel müşterilerinizi ve satış süreçlerinizi tek bir kullanışlı konumda yönetmek için harika bir araçtır.
Potansiyel müşterileri izliyor, müşteri ilişkilerini geliştiriyor veya satış ilerlemesini denetliyor olsanız da, bu şablon tüm süreç boyunca düzenli ve verimli kalmanızı sağlar. Beş farklı görünüm ve yedi özelleştirilebilir durum ile benzersiz iş gereksinimlerinize uyum sağlar.
Bu sayede size şu avantajları sağlar:
- Özelleştirilebilir gösterge panelleriyle değerli içgörüler elde edin
- Anlaşmalar ve görevler üzerinde takım üyeleriyle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapın
- Tüm iletişimi tek bir yerde tutarak müşteri etkileşimini artırın
- Daha iyi kararlar almak için ilerlemeyi ve performansı izleyin
💈 Bonus: ClickUp'ın Basit CRM Şablonu, CRM sistemlerine yeni başlayanlar için idealdir. Bu kullanıcı dostu şablon, potansiyel müşterileri izlemek, müşteri etkileşimlerini yönetmek ve satış faaliyetlerini izlemek için gerekli temel özellikleri sağlar.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Tablo Görünümü ile elektronik tablo tarzında bir müşteri veritabanı oluşturun
- ClickUp Otomasyonlarını erişim ve takip için kullanın
- ClickUp Gösterge Panellerini kullanarak performansı analiz edin, ilerlemeyi izleyin ve CRM sisteminizi gözden geçirin
- ClickUp Beyaz Tahtaları ile müşteri ve satış iş akışları oluşturun ve bunları takımlarınızla ve diğer paydaşlarla paylaşın
- Otomatik görevler ve ClickUp Formları ile müşteri geri bildirimlerini daha verimli bir şekilde alın
- ClickUp Brain 'in yapay zeka yazma özelliklerini kullanarak kişiselleştirilmiş kampanya e-postaları oluşturun
- ClickUp Belgeleri'ni kullanarak takımlarla işbirliği yapın ve satışları ve müşteri hesaplarını tartışın
- Müşteri hesaplarınızı yönetmek için CRM şablonları kitaplığına erişin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp'ın kapsamlı özelliklerine alışmak ilk başta zor gelebilir
- AI asistanı pop-up'ları bazen dikkat dağıtıcı olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
2. Salesforce Sales Cloud (CRM özelleştirmeleri ve entegrasyonları için en iyisi)
Salesforce Sales Cloud, potansiyel müşteri oluşturma, müşteri verileri ve satış fırsatlarını merkezileştirerek potansiyel müşteri akışını ve müşteri memnuniyetini artırır. Tüm potansiyel müşterileri ve potansiyel iş ortağı etkileşimlerini tek bir görünümde birleştirerek potansiyel müşteri bulmayı basitleştirmesini seviyorum.
Özel raporlama özelliği, ilerlemeyi izlemek için özellikle kullanışlıdır. Genel olarak Salesforce, satış süreçlerini kolaylaştıran ve takımların hedeflerine doğru verimli bir şekilde çalışmasını sağlayan sezgisel ve ölçeklenebilir bir platformdur.
Salesforce Sales Cloud'un en iyi özellikleri
- Yerleşik grafiklerle birleşik bir görünümde satış sürecini yönetin
- E-postaları, etkinlikleri ve etkileşim türlerini otomatik olarak yakalayın
- Gerçek zamanlı olarak doğru tahminler oluşturun
- Müşterilerle olan önemli etkileşimleri otomatik olarak kaydederek iletişimi kolaylaştırın
Salesforce Sales Cloud sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, tahmin ve fırsat puanlama özelliklerinin kapalı olabileceğini ve bunun karar vermeyi etkileyebileceğini bildirmiştir
- Mobil uygulama bazı masaüstü özelliklerinden yoksundur, bu da hareket halindeyken verileri güncellemeyi zorlaştırır
Salesforce Sales Cloud fiyatlandırması
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 165 $ (yıllık faturalandırılır)
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 330 $ (yıllık faturalandırılır)
- Einstein 1 Sales: Kullanıcı başına aylık 500 $ (yıllık faturalandırılır)
Salesforce Sales Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (22.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (18.000'den fazla yorum)
3. HubSpot Sales Hub (Anlaşma yönetimi için en iyisi)
HubSpot Sales Hub, takımların satış süreçlerini kolaylaştırmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir satış aracıdır.
Kapsamlı özelliklerine rağmen, kullanım kolaylığını çok beğeniyorum. Bu araç, anlaşmaları yönetmeyi kolaylaştırıyor ve satış sürecimin her aşamasını görselleştirmemi sağlıyor.
Platform ayrıca çeşitli özelleştirme seçenekleriyle önemli ölçüde esneklik sunar. Takımımın CRM veritabanımızdaki kayıtları ve özellikleri ihtiyaçlarımıza göre uyarlama konusunda yardımcı oluyor.
HubSpot Sales Hub'ın en iyi özellikleri
- Her aşamada anlaşmaları izlemenize yardımcı olan özelleştirilebilir bir boru hattı ile satış sürecinizi görselleştirin
- Tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zaman kazanın ve verimliliği artırın
- E-postaların açılma ve tıklanma durumunu izleyerek potansiyel müşterilerin ilgisini daha iyi anlayın
- Veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olan güçlü raporlama araçlarıyla satış performansı hakkında içgörüler elde edin
HubSpot Sales Hub sınırlamaları
- Kullanıcılar, gösterge panelinin özelleştirilmesinin biraz zahmetli olduğunu ve bunun kullanıcı deneyimini olumsuz etkilediğini bildiriyor
HubSpot Satış Merkezi fiyatlandırması
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 100 $
- Kurumsal: Koltuk başına aylık 150 ABD doları
HubSpot Sales Hub derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 (11.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (400'den fazla yorum)
4. Salesflare (CRM otomasyonu ve işbirliği için en iyisi)
Salesflare'in işbirliğine dayalı CRM'si basit ancak özelliklerle doludur ve satış süreçlerimi etkili bir şekilde yönetmek için sağlam otomasyon sağlar. Aracın e-postaları, aramaları ve toplantıları otomatik olarak senkronize etmesini ve e-posta dizisi otomasyonunu kullanarak potansiyel müşteriler ve müşterilerle daha kolay iletişim kurmamı sağlamasını seviyorum.
Bu araç ayrıca paylaşılan şablonlar oluşturmanıza, özel raporlar oluşturmanıza ve gösterge panelleri kurmanıza olanak tanır. Salesflare, gelişmiş güvenlik ve gizlilik için verilere ve boru hatlarına erişimi kontrol etmenizi sağlayan bir izin sistemi içerir.
Salesflare'in en iyi özellikleri
- E-posta senkronizasyonunu, aramaları ve toplantıları otomatikleştirerek zahmetsiz müşteri adayı etkileşimi sağlayın
- Takım işbirliğini geliştirmek ve iletişimi kolaylaştırmak için paylaşılan şablonlar oluşturun
- Satış performansına ilişkin daha derin içgörüler elde etmek için özel raporlar ve gösterge panelleri oluşturun
- İlişki zekasını kullanarak kuruluşlar içindeki takım bağlantılarını belirleyin
- Hassas bilgileri korumak için sağlam bir izin sistemi ile veri erişimini kontrol edin
Salesflare sınırlamaları
- Çok az kullanıcı, e-posta iş akışlarının düzenli olmadığını ve bu durumun hedefli kampanyaların yürütülmesini zorlaştırdığını bildirmiştir
- Platform, sosyal medya izleme özelliği sunmadığından, kullanıcıların sosyal medya etkileşimlerini izlemek için ek araçlar kullanması gerekir
Salesflare fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 29 $ (yıllık faturalandırılır)
- Pro: Kullanıcı başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 99 $ (yıllık faturalandırılır)
Salesflare puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (270+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
5. Zoho CRM (Satış raporlama ve analitik için en iyisi)
Zoho CRM, birçok özelliği ilk başta biraz karmaşık gelse de, kullanımı kolay bir platformdur. Modüllerden süreçlere ve CRM iş akışlarına kadar çeşitli düzeylerde sunulan özelleştirme seçeneklerini beğeniyorum. Potansiyel müşterilerim, kişilerim, müşterilerim, kapalı anlaşmalarım ve daha fazlasıyla ilgili her şeyi izlememi sağlıyor.
Deneyimlerime göre, Zoho CRM'nin raporlama yetenekleri etkileyici. İhtiyacınız olan tüm bilgileri size sağlamak için standart yerleşik raporların yanı sıra özel raporlar sunar. Ayrıca, çubuk, çizgi ve pasta grafiklerden halka, ısı haritaları ve hunilere kadar çeşitli grafikler de mevcuttur. Ayrıca, gerçek satışları öngörülen trendlerle karşılaştırmak için bir anormallik dedektörü de sunar.
Zoho CRM'nin en iyi özellikleri
- Çeşitli grafik seçenekleriyle hem standart hem de özel raporlar oluşturun
- Güçlü otomasyon özellikleriyle satış süreçlerini optimize edin
- Daha iyi işbirliği için takım bağlantıları ve müşterilerle etkileşimler hakkında içgörüler edinin
- Anomali algılama ve e-posta taslak oluşturma gibi görevlerde akıllı yardım için Zia ve ChatGPT gibi AI araçlarını kullanın
Zoho CRM sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, platformun potansiyel müşteriler hakkında çok fazla bilgi sunduğunu ve bu nedenle en alakalı ayrıntıları filtrelemenin zor olduğunu düşünüyor
- Yazılım bazen yavaşlama yaşıyor ve bu durum önemli görevler sırasında can sıkıcı olabilir
Zoho CRM fiyatlandırması
- Standart: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 35 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 50 ABD doları
- Ultimate: Kullanıcı başına aylık 65 $
Zoho CRM puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (2600+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6800+ yorum)
🧠 Unutmayın: CRM için AI araçlarını kullanmak satış süreçlerinizi geliştirebilir. Ancak, AI anlamlı içgörüler sağlamak için kaliteli verilere dayandığından, CRM'ye girilen verilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.
Özel iş ihtiyaçlarınıza ve süreçlerinize göre CRM'yi özelleştirmek için özelleştirme seçeneklerinden yararlanın. Ayrıca, gerekli ayarlamaları yapmak için AI aracının performansını ve satış süreçleriniz üzerindeki etkisini sürekli olarak değerlendirin.
6. Freshsales (Müşteri yönetimi için en iyisi)
Freshsales, genel bir yaklaşımın ötesine geçerek CRM'yi B2B ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Para birimlerini, dilleri ve iş modüllerini operasyonlarınıza göre ayarlayarak müşteri yönetimi stratejilerinizi geliştirin.
Beni etkileyen şey, aracın çok kanallı kampanya yetenekleri (metin, WhatsApp veya e-posta yoluyla) ve potansiyel müşterileri, müşteri adaylarını ve müşterileri net satış aşamaları içinde etkili bir şekilde düzenleyen kullanıcı dostu arayüzüdür. Ayrıca, Freshsales'in duyarlı müşteri desteği, satış süreçlerini yönetirken esneklik ve verimlilik arayan işletmeler için çok yönlü bir seçim olmasını sağlar.
Freshsales'ın en iyi özellikleri
- Freddy AI ile akıllı satış kampanyaları yürütün, potansiyel müşterileri yakalayın, değerlendirin, yönlendirin ve izleyin
- Müşteriler, etkileşimleri ve tercih ettikleri kanallar hakkında 360 derecelik bir görünüm elde edin
- AI içgörülerini kullanarak en iyi potansiyel müşterileri ve fırsatları öne çıkarın
- Uygulama içi kesintisiz arama için yerleşik bulut telefonu ile müşteri ilişkilerini optimize edin
Freshsales sınırlamaları
- Raporlama ve analiz özellikleri derinlemesine ve özelleştirilebilir değildir, bazı rakiplere kıyasla sınırlı içgörüler sunar
- Satış merkezindeki müşteri desteği biraz sınırlıdır, bu da daha kapsamlı yardıma ihtiyaç duyan kullanıcıları etkileyebilir
Freshsales fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 11 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 47 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 71 ABD doları
Freshsales puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
7. Pipedrive (Satış boru hattını ve anlaşmaları yönetmek için en iyisi)
Pipedrive, özel iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için tasarlanmış, özelleştirilebilir bir kurumsal CRM çözümüdür. AI teknolojisini kullanarak satış boru hattınızı görselleştirmenize, potansiyel müşterileri optimize etmenize, anlaşmaları yönetmenize ve satış süreçlerini otomatikleştirmenize olanak tanır.
Pipedrive'da takdir ettiğim şey, tüm satış görevlerinizi tek bir yerde birleştirerek iş akışlarını basitleştirme ve CRM sistemlerine yeni başlayanlar için bile kullanıcı dostu hale getirme yeteneğidir. Platform ayrıca, süreçlerinizi geliştirmek için kişiselleştirilmiş AI ipuçları da sunar.
Ayrıca Pipedrive, anlaşmaları izlemenize ve gelir tahminlerini etkili bir şekilde yapmanıza yardımcı olacak ücretsiz satış boru hattı şablonları sunar. Gerçek zamanlı raporlar ve gösterge panelleri ile satış stratejinizi sürekli olarak iyileştirerek daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.
Pipedrive'ın en iyi özellikleri
- Satış süreçlerini otomatikleştirerek zaman kazanın, iş akışlarını kolaylaştırın ve takımınızın anlaşmaları kapatmaya odaklanmasını sağlayın
- Anlaşmalarınız ve ilerlemeniz hakkında net bir genel bakış sağlayan sezgisel gösterge panelleriyle satış boru hattınızı görselleştirin
- Gerçek zamanlı raporlar ve analizlerle performansı izleyerek başarıyı ölçün ve satış stratejinizi optimize edin
- Kanban panolarını kullanarak satış hunisini görüntüleyin ve satış süreçlerini optimize edin
Pipedrive sınırlamaları
- Bu yazılımı diğer araçlarla entegre etmek, yeterli teknik bilgi gerektirir ve bu da teknik altyapısı olmayan kullanıcıların benimsenmesini engelleyebilir.
- Otomatik yinelenen girdi algılama özelliği yoktur ve planlanan raporların paydaşlarla manuel olarak paylaşılması gerekir
Pipedrive fiyatlandırması
- Temel: Koltuk başına aylık 14 $ (yıllık faturalandırılır)
- Gelişmiş: Koltuk başına aylık 34 $ (yıllık faturalandırılır)
- Profesyonel: Koltuk başına aylık 49 $ (yıllık faturalandırılır)
- Güç: Koltuk başına aylık 64 $ (yıllık faturalandırılır)
- Kurumsal: 99 $/ay koltuk başına (yıllık faturalandırılır)
Pipedrive puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (2000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (2000+ yorum)
8. Creatio (Müşteri hizmetleri iş akışı otomasyonu için en iyi kodsuz platform)
Creatio, CRM ve müşteri başarısı iş akışlarını otomatikleştirmek için tasarlanmış, kod gerektirmeyen bir platformdur. Sezgisel akış tasarımı, e-postaların, onayların ve bildirimlerin kolay otomasyonunu sağlar.
Bu CRM platformunun anahtar özelliklerinden biri raporlama ve analiz yetenekleridir. Takımımın, müşteri etkinliklerini izlemek için özelleştirilebilir gösterge panelleriyle etkileşimli raporlar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca iş süreçleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olarak tek bir bilgi kaynağı oluşturur.
Creatio'nun en iyi özellikleri
- Müşteri yolculuğunu kolaylaştıran çok kanallı bir pazarlama sistemi ile müşteri etkileşimini artırın
- Omnichannel pazarlama otomasyon araçlarıyla birden fazla kanalda pazarlama kampanyalarını yönetin
- Üçüncü taraf uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre ederek müşteri verilerinin tek bir görünümünü sağlayın ve genel iş verimliliğini artırın
Creatio sınırlamaları
- Mobil uygulamanın sınırlı fonksiyonları, hareket halindeyken verilere erişmeyi zorlaştırıyor
- Fiyatlandırma, küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun değildir
Creatio fiyatlandırması
- Büyüme: Kullanıcı başına aylık 25 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 55 ABD doları
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 85 ABD doları
Creatio puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (250'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
9. Oracle CRM On Demand (Satış otomasyonu için en iyisi)
Oracle CRM On Demand, müşteri verilerine kapsamlı erişim sunarak ve etkileşim stratejilerini geliştirerek müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde yönetir ve sonuçta daha güçlü bağlantılar oluşturur.
Platform, rutin görevleri basitleştirir ve potansiyel müşterileri yönetmek için akıllı öneriler sunarak genel verimliliği artırır. Ayrıca, kullanıcıların derinlemesine analitiklerden yararlanarak müşteri davranışları hakkında daha iyi içgörüler elde etmelerini ve buna göre etkileşim stratejilerini özelleştirmelerini sağlar.
Oracle CRM On Demand'ın en iyi özellikleri
- Satış otomasyonunu optimize etmek için müşteri etkileşimlerinin 360 derecelik görünümünü elde edin
- IOS ve Android için gelişmiş uygulamalarla mobil erişilebilirliği artırın ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlayın
- Kişiselleştirilmiş içerik ve boyutlar ekleyerek satış raporlarını ve gösterge panellerini özelleştirin ve geçmiş analizlerinizi iyileştirin
Oracle CRM On Demand sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, özel destek eksikliği nedeniyle sorunların çözümünün yavaş olabileceğini belirtmiştir
- Aracın özelleştirme seçenekleri bulunmadığından, aracı belirli ihtiyaçlara göre uyarlama zorluğu yaşanmaktadır
Oracle CRM On Demand fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Oracle CRM On Demand puanları ve yorumları
- G2: 3,7/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (30'dan fazla yorum)
10. Zendesk Sell (Her boyuttaki işletme için en iyi müşteri adayı yönetimi)
Zendesk Sell, satış boru hattınızda kapsamlı görünürlük sağlayan bir müşteri adayı yönetimi yazılımıdır. Satış ve hizmet alanlarındaki temel müşteri bilgilerini tek bir platformda birleştirerek müşteri adayı oluşturma, iletişim ve anlaşma yönetimi ile etkinlik izlemeyi kapsar.
Ayrıca, Zendesk Sell tekrar eden görevleri kolaylaştırmak için otomasyon özellikleri sunar ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde genel verimliliği artırır. Takımımın birden fazla kanaldan müşteri etkileşimlerine erişmesine yardımcı olur, bu da hızlı yanıt verme ve iletişimi kişiselleştirme becerimizi artırır. Bu kapsamlı görünüm, takım içindeki işbirliğini geliştirir ve daha iyi müşteri ilişkileri sağlar.
Zendesk Sell'in en iyi özellikleri
- Mobil uygulamalar aracılığıyla hareket halindeyken potansiyel müşterileri ve fırsatları segmentlere ayırın
- Performansı ve eğilimleri izlemek için kapsamlı raporlar oluşturun
- Birden fazla kanaldan müşteri etkileşimlerine erişin
Zendesk Sell sınırlamaları
- Arama özelliğinde özel alan sorgusu bulunmadığından belirli verileri bulmak zor olabilir
- Bazı kullanıcılar, genel deneyimi olumsuz etkileyen kalıcı sorunlar ve hatalar bildirdi
Zendesk Sell fiyatlandırması
- Satış takımı: Ajan başına aylık 25 $
- Satış artışı: Aylık 69 $/temsilci
- Profesyonel satış: Ajan başına aylık 149 $
Zendesk Sell puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (150'den fazla yorum)
11. ActiveCampaign (E-posta pazarlaması için en iyisi)
ActiveCampaign, potansiyel müşterileri ve kişileri izlemek, otomatikleştirmek ve yönetmek için tasarlanmış bir kurumsal CRM yazılımıdır ve satışlara odaklanmanızı sağlar.
E-posta pazarlamasına büyük ölçüde güvenen biri olarak, kodlama yapmadan e-posta kampanyaları ve formlar oluşturmamı sağlayan görsel otomasyon oluşturucusunu çok beğeniyorum. Ayrıca, potansiyel müşterilere e-posta ve metin mesajlarının gönderilmesini otomatikleştirerek ağır işleri hallediyor ve pazarlama çabalarımı çok daha verimli hale getiriyor.
ActiveCampaign'in en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteri puanlamasını otomatikleştirerek, etkileşimlerine ve davranışlarına göre yüksek değerli potansiyel müşterilere öncelik verin
- Satış fırsatlarını izleyin ve verimliliği artırmak için rutin görevleri otomatikleştirin
- 900'den fazla uygulama ile sorunsuz bir şekilde entegre ederek, müşteri verilerini ve etkileşimlerini yönetmek için birleşik bir ekosistem oluşturun
ActiveCampaign sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü hantal hissedilebilir ve bu da genel deneyimi olumsuz etkiler
- Fiyatlandırma, sınırlı özellikler ve mevcut bağlantılara göre yüksek kabul edilir, bu da küçük takımlar için zorluk yaratır
ActiveCampaign fiyatlandırması
- Başlangıç: Aylık 15 $
- Artı: Aylık 49 $
- Pro: 79 $/ay
- Enterprise: 145 $/ay
ActiveCampaign puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (13.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2400+ yorum)
Daha fazla bilgi: Büyüme için en iyi 10 müşteri başarı yazılımı
12. LeadSquared (Satış ve pazarlama otomasyonu için en iyisi)
LeadSquared, işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış sağlam bir CRM çözümü sunar. LeadSquared'ın kurumsal CRM'sini test ettikten sonra, kapsamlı özellikleri göz önüne alındığında, yaklaşık bir aylık makul bir kurulum zaman çizelgesiyle kullanıcı dostu olduğunu gördüm.
Özellikle, potansiyel müşterileri verimli bir şekilde değerlendirip önceliklendirmemi sağlayan %100 otomatik potansiyel müşteri puanlama özelliğini çok beğeniyorum. Tek tıklamayla arama özelliği, satış sürecini daha sorunsuz hale getirerek iyileştiriyor. Ayrıca, hızlı filtre bölümü özel filtreler oluşturmaya olanak tanıyor ve potansiyel müşteri etkinliklerine ilişkin gerçek zamanlı güncellemeler hızlı yanıtları kolaylaştırıyor.
LeadSquared'ın en iyi özellikleri
- Potansiyel müşteri aramaları yapın ve arama metriklerini izleyerek genel satış sürecini optimize edin
- Potansiyel müşteri faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak izleyin, zamanında takip ve gelişmiş müşteri etkileşimi sağlayın
- İş akışlarını özel iş ihtiyaçlarına göre özelleştirin
LeadSquared sınırlamaları
- Kullanıcılar, kullanılabilir veri filtrelerinin sayısında kısıtlamalarla karşılaşır ve aynı anda birden fazla filtre uygulayamaz, bu da belirli bilgileri aramayı zorlaştırır
- Araç bazen birden fazla oturum açma denemesi gerektirir ve bu, yoğun iş saatlerinde can sıkıcı olabilir
LeadSquared fiyatlandırma
- Özel fiyatlandırma
LeadSquared derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (200'den fazla yorum)
- Capterra: 4,3/5 (160+ yorum)
13. SAP Sales Cloud (Satış süreçlerini kolaylaştırmak için en iyisi)
SAP Sales Cloud, işletmelere AI destekli önerilerle zenginleştirilmiş kapsamlı bir müşteri etkileşimleri görünümü sunar. Bu CRM yazılımı, satış ve müşteri ilişkileri yönetimini basitleştirerek gelir artışı ve kazanma oranlarının yükselmesini sağlar.
SAP Sales Cloud'u kullanarak, satış takımınız ilişkileri geliştirmeye ve müşterilerle etkileşim kurmaya daha fazla odaklanabilir. Bu çözüm, temel satış süreçlerini kolaylaştırır ve otomatikleştirirken, satış temsilcilerine akıllı, yapay zeka destekli içgörüler sağlar.
SAP Sales Cloud'un en iyi özellikleri
- Daha yüksek dönüşüm oranı için potansiyel müşterileri etkili bir şekilde önceliklendiren ve nitelendiren araçlarla potansiyel müşteri yönetimini optimize edin
- Performansı izlemek ve iş büyümesini sağlayan eğilimleri belirlemek için gerçek zamanlı analitik ve raporlamaya erişin
- Müşteri etkileşimlerine 360 derecelik bir görünüm elde ederek müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlayın ve etkileşimi artırın
SAP Sales Cloud sınırlamaları
- Birçok kullanıcı, SAP Sales Cloud'u yapılandırmanın ve özelleştirmenin belirli iş ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılamak için özel uzmanlık gerektirdiğini belirtmektedir
- Mobil uygulama sık sık yavaş olduğu bildirilmektedir, bu da hareket halindeyken CRM verilerine erişmesi gereken profesyoneller için etkinliğini sınırlamaktadır
SAP Sales Cloud fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SAP Sales Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4. 1/5 (800+ yorum)
- Capterra: 4/5 (19 yorum)
ClickUp ile Müşteri İlişkilerini Optimize Edin ve Satışları Artırın
Etkili bir kurumsal CRM çözümü olmadan yüksek satış rakamlarına ulaşmak, istenen sonuçları vermeyecektir. Doğru CRM, süreçlerinizi kolaylaştırır ve çabalarınızı iyileştirmek için içgörüler sağlayan sağlam bir veritabanı oluşturur.
Bir CRM seçerken, ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir CRM bulmak çok önemlidir. ClickUp, özelleştirilebilir görünümler ve alanlardan kapsamlı gösterge panellerine kadar CRM'nizi yönetmek ve sürdürmek için ihtiyacınız olan her şeyi sunan hepsi bir arada bir CRM ve proje yönetimi sistemidir.
Ayrıca, ClickUp müşteri ilişkilerini yönetmeyi basitleştiren çeşitli şablonlar sunar. Bu sayede, takımınızın verimliliğini artırır ve müşterilerinizle daha güçlü bağlantılar kurmanızı sağlar.
Satışlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun!