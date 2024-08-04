Yetenek Yönetimi için 9-Box Grid'i Kullanma

1970'lerin başında, McKinsey & Company, iş liderlerinin kurumsal portföylerindeki yatırımlara öncelik vermelerine yardımcı olmak için 9-box grid çerçevesini tanıttı.

Eskiden yatırımlar için stratejik bir araç olan bu yöntem, günümüzde kuruluşlar içinde çalışanların performansını ve potansiyelini ölçmek ve değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir İK aracına dönüşmüştür.

9-box grid, çalışanları mevcut performans ve gelecek potansiyeline göre dokuz gruba ayırır. İK uzmanlarına, yöneticilere ve liderlere çalışanların performansına ilişkin kapsamlı bir tablo sunarak yetenekleri daha iyi yönetmelerine ve halefiyet planlaması yapmalarına olanak tanır.

Bu kılavuzda, 9-box grid oluşturma ve avantajları hakkında daha ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ayrıca, şablonları kullanarak 9-box grid'i kuruluşunuzda nasıl uygulayabileceğinizi de inceleyeceğiz. Son olarak, yetenek yönetimi uygulamalarınızın sonuçlarını en üst düzeye çıkarmak için diğer, daha bütünsel yöntemlere değineceğiz.

Temel bilgilerle başlayalım. 👇

9-Box Grid nedir?

9-box grid, çalışanlarınızı performans ve potansiyel olmak üzere iki boyutta sınıflandıran bir yetenek yönetimi aracıdır. 3×3'lük bir tablo olup, 9 kutunun her biri bu boyutların belirli bir kombinasyonunu temsil eder.

9-box gridinin temel unsurlarından biri performans yönetimidir. Bu, performans değerlendirmeleri, başarı ölçütleri ve yönetici geri bildirimlerini içerir. Performans verilerini analiz ederek, çalışanların rollerini ve sorumluluklarını ne kadar iyi yerine getirdiklerini belirleyebilirsiniz.

Diğer faktör ise potansiyeldir. Burada, mevcut performansı aşarak çalışanın büyüme, ek sorumluluklar üstlenme ve organizasyon içinde gelişme yeteneğini değerlendiririz. Bunun için beceriler, öğrenme çevikliği, liderlik nitelikleri ve hırs gibi faktörleri göz önünde bulundururuz.

Çalışan performansını sıralayan stack ranking (birçok kişi tarafından tartışmalı ve modası geçmiş bir bire bir değerlendirme yaklaşımı) yönteminden farklı olarak, 9-box grid her çalışanın performansını ve potansiyelini tutarlı bir şekilde değerlendirir.

Performans ve potansiyel açısından 9-box grid yapısı

9 kutu genellikle 3×3 biçiminde düzenlenir ve farklı seviyelerde performans ve potansiyeli bir arada içerir.

Aşağıda, İK fonksiyonları için geliştirilmiş bir 9-box grid matris örneği bulunmaktadır. 👇

9-box gridinin görsel bir temsili

Hadi ayrıntılara bakalım.

Bu taboda, her bir kutuyu etiketledik ve çalışanların değerlendirileceği performans ve potansiyel seviyelerinin bir karışımını atadık.

Üç performans seviyesi vardır:

Yüksek: Beklentileri sürekli olarak aşıyor

Orta: Beklentileri karşılar

Düşük: Beklentilerin altında

Potansiyel için de üç seviye vardır:

Yüksek: Üst düzey rollerde başarılı olabilir

Orta: Mevcut rolde büyüme potansiyeli veya daha üst pozisyonlara kademeli ve ılımlı büyüme

Düşük: Organizasyon içinde sınırlı büyüme potansiyeli

Kutuları etiketlemek, çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini ve gelişim ihtiyaçlarını net bir şekilde görmemize yardımcı olur. Basitçe söylemek gerekirse, ClickUp'taki yetenek yöneticileri de dahil olmak üzere yetenek yöneticilerinin yüksek performanslı bir takım oluşturmasına yardımcı olur.

Benzer bir performans gösteren 9-box performans tablosu oluşturmak mı istiyorsunuz? Okumaya devam edin.

9-Box Yetenek Tablosu Oluşturma Süreci

Kuruluşunuz için 9-box grid'i nasıl oluşturacağınızı merak ediyorsanız, işte adım adım açıklamalı bir kılavuz:

Adım 1: Performans seviyelerini tanımlayın

Çalışanlar için net ve ölçülebilir performans seviyeleri belirleyerek başlayın.

Yüksek performans: Beklentileri sürekli olarak aşar, hedefleri gerçekleştirir veya aşar, olağanüstü problem çözme becerileri gösterir ve takım/kuruluş performansına katkıda bulunur

Orta veya makul performans: Beklentileri karşılar, iş sorumluluklarını tutarlı bir şekilde yerine getirir, yeterli problem çözme becerileri gösterir ve takım hedeflerine katkıda bulunur

Düşük performans: Beklentileri karşılayamama, hedeflere ulaşmada zorlanma, zayıf problem çözme becerileri ve takım/kuruluş performansını olumsuz etkileme

Yöneticiler ve konu uzmanları gibi anahtar paydaşlarla işbirliği yaparak, kuruluşunuzun hedefleri, amaçları ve kültürü ile uyumlu bir performans çerçevesi geliştirmeyi düşünün.

Adım 2: Potansiyeli belirlemek için değerlendirme kriterlerini belirleyin

Şimdi, gelecekteki büyüme potansiyelini düşünelim. Şu göstergeleri arayın:

Beceri: Çalışan, daha üst düzey rollerde değerli olabilecek teknik ve sosyal becerilere sahip mi?

Öğrenme çevikliği: Çalışan, yeni kavramları ne kadar hızlı kavrayabilir ve değişen durumlara ne kadar hızlı uyum sağlayabilir?

Liderlik nitelikleri: Çalışan, diğerlerini motive etme ve ilham verme becerisi gösteriyor mu?

Hırs: Çalışan, organizasyon içinde büyüme ve gelişme arzuluyor mu?

Bu göstergeleri kullanarak potansiyeli farklı seviyelere ayırın: Yüksek, Orta ve Düşük.

Adım 3: Verileri toplayın ve işbirliği yapın

Tablonuzu doldurmak için ilgili verileri toplayın. Performans değerlendirmeleri, beceri değerlendirmeleri ve yönetici geri bildirimleri değerli bilgi kaynaklarıdır.

ClickUp Formları, meslektaşlarınızdan önemli bilgileri ve geri bildirimleri toplarken kullanışlıdır. Formu herhangi bir giriş süreci için özelleştirebilir ve koşullu mantığı kullanarak aldığınız yanıtlara göre dinamik olarak güncelleyebilirsiniz.

ClickUp'ın CRM'sinde yanıtları otomatik olarak toplayabileceğiniz için, kazandığınız zamanı, takım üyelerinin güçlü yönlerini ve hedeflerini iyi anlayan yöneticilerle açık tartışmalar ve işbirliği için kullanabilirsiniz. Bu, çalışanlarınızın iş memnuniyet düzeylerini anlamak için de iyi bir fırsat olabilir.

Adım 4: Çalışanlarınızı planlayın

Yatay eksen için tanımladığınız performans seviyelerini (Yüksek, Orta, Düşük) ve dikey eksen için potansiyel seviyeleri (Yüksek, Orta, Düşük) kullanarak 9-Grid'deki her bir kutuyu tanımlayarak başlayın.

Her ızgarayı "Düşük Performanslı" veya "En Yetenekli" gibi bir adla etiketleyerek çalışanların yerleştirilmesi için net bir çerçeve oluşturun.

Ham YetenekDüşük Performanslı, Yüksek Potansiyel Yükselen YıldızOrta Performans, Yüksek Potansiyel En İyi YeteneklerYüksek Performanslı, Yüksek Potansiyelli Yeterince Değerlendirilmeyen YeteneklerDüşük Performanslı, Orta Potansiyel Çekirdek OyuncuOrta Performans, Orta Potansiyel İyi Performans GösterenYüksek Performans Gösteren, Orta Potansiyel Düşük performans gösterenlerDüşük performans gösterenler, düşük potansiyelli çalışanlar İstikrarlı KatkıcıOrta Performanslı, Düşük Potansiyel Deneyimli KatılımcıYüksek Performanslı, Düşük Potansiyelli

Örneğin, bu durumda tablomuzun açıklamalarının neyi yansıttığını görelim:

Düşük performanslı: Performansı ve potansiyeli düşük bir aday. Yerinde sayma veya yeni bir çalışanla değiştirilme olasılığı yüksek

İstikrarlı Katkıcı: Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinden faydalanabilecek ortalama performans gösteren çalışan

Deneyimli Katkıcı: Mevcut rolünde tutarlı bir performans sergileyen, ancak daha yüksek pozisyonlara terfi etmek için eğitim ve mentorluğa ihtiyaç duyan çalışanlar

Sağlam Performans: Doğru eğitim ve mentorluk ile olağanüstü performans ve büyüme ve gelişme potansiyeli gösteren çalışan

Çekirdek Oyuncu: Gelecekte ilerleme potansiyeli olan adaylar, biraz eğitim ve mentorluk desteği ile harika işler başarabilirler

Yeterince Değerlendirilmemiş Yetenek: Daha fazla yetki ve sorumlulukla test edilerek fayda sağlayabilecek, potansiyeli yeterince değerlendirilmemiş adaylar

En yetenekli çalışanlar: Olağanüstü bir aday ve güçlü eleştirel düşünme ve insan yönetimi becerilerine sahip, tutarlı bir performans sergileyen çalışanlar

Yükselen Yıldız: Büyük potansiyel gösterir, rolünde son derece başarılıdır ve uygun zorlayıcı hedeflerle daha yükseklere ulaşabilir

Ham Yetenek: İnsan yönetimi becerileri olağanüstü olan deneyimli bir profesyonel; biraz koçluk ve mentorluk ile daha geniş bir rol üstlenebilecek kapasiteye sahiptir

Tüm verileri topladıktan sonra, her çalışanı mevcut performans düzeyini ve gelecekteki potansiyelini en iyi yansıtan kutuya yerleştirin. Ancak bunun, kalıcı bir etiket değil, belirli bir anın görüntüsü olduğunu unutmayın. Her kişinin kutu etiketini, büyüme ve gelişimle ilgili tartışmaların başlangıç noktası olarak değerlendirin.

Adım 5: Kalibre edin ve iyileştirin

Ön ızgarayı oluşturduktan sonra, anahtar paydaşlarla bir kalibrasyon toplantısı planlayın.

Her bir çalışanın yerleştirilmesi konusunda tartışın ve karşılıklı bir anlaşmaya varın. Kullanılan kriterler konusunda herkesin aynı sayfada olduğundan emin olun. Ardından, taboda gerekli ayarlamaları yapın.

Adım 6: Belgelendirin ve iletin

Tamamlandıktan sonra, tablosu (gerekirse çalışanların isimleri anonimleştirilmiş olarak) ilgili yöneticilerle paylaşın. Bu fırsatı, bireysel gelişim planları, yedekleme planlama stratejileri ve hedeflenen eğitim programları hakkında tartışmaları kolaylaştırmak için kullanın.

Unutmayın: 9-box grid dinamik bir araçtır. Çalışanların performansı arttıkça, becerileri geliştikçe ve organizasyonel hedefler değiştikçe düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin. Bu, grid'in alakalı kalmasını ve etkili ve insan odaklı yetenek yönetimi uygulamalarına bilgi sağlamaya devam etmesini sağlar. Amaç, iş arkadaşlarınızın potansiyellerini gerçekleştirmelerine ve sürekli olarak gelişmelerine yardımcı olmaktır, bu nedenle grid'i canlı bir belge olarak değerlendirin.

Endüstri ve organizasyon psikolojisinin 9-box grid oluşturma üzerindeki etkisi

Endüstri ve organizasyon psikolojisi (I/O), etkili bir 9-box grid oluşturulmasında önemli bir rol oynar. Bu ilkelerden yararlanarak, gelecekte yüksek performans gösterecek çalışanları belirleyebilir ve iş gücünüzdeki gizli yetenekleri keşfedebilirsiniz.

İşte nasıl:

Performans değerlendirmesi

I/O psikolojisi, "içgüdüsel hislerin" ötesine geçen performans değerlendirme yöntemleri tasarlamaya yardımcı olur. İş değerlendirme araçlarını kullanarak her rol için net ve objektif hedefler belirlemeye odaklanır, böylece çalışanları aynı kriterlere göre değerlendirir ve şeffaf yetenek geliştirme ve yönetimi uygulayabilirsiniz.

I/O psikolojisi, iş arkadaşları, raporlar ve amirlerin görüşlerini dikkate alan 360 derece geri bildirimi de içerir ve size bir çalışanın performansının çok yönlü bir resmini sunar.

Örneğin, bir pazarlama müdürü rolü için, I/O psikolojisi "takım boyutunu artırmadan web sitesi trafiğini %20 artırmak" ve "bütçe dahilinde iki yeni pazarlama kampanyasını başarıyla başlatmak" gibi hedefler önerebilir. Bu, herkesin o belirli rolde "yüksek performans"ın neye benzediği konusunda aynı sayfada olmasını sağlar.

Gizli yetenekleri keşfedin

I/O psikolojisi, mevcut performansı analiz etmenin yanı sıra, gelecekteki potansiyeli gösteren özellikleri belirlemeye yardımcı olur.

Çalışanın yeni şeyler öğrenme yeteneği (öğrenme çevikliği) veya karizması ve diğerleri üzerindeki etkisi (liderlik nitelikleri) gibi faktörleri dikkate alır.

Artık, beklentileri sürekli karşılayan (sağlam performans gösteren) ve karmaşık kavramları hızlı bir şekilde kavrayıp takımlarına ilham veren çalışanları belirlemenize yardımcı olur.

Özetle, I/O psikolojisinin 9-box gridiniz üzerindeki etkisi, yüksek potansiyele sahip çalışanları tespit etmenize ve gelecekteki liderlik rolleri için onların gelişimine yatırım yapmanıza yardımcı olur.

💡Profesyonel İpucu: Uzun vadeli gelişim için, çalışanlarınız için kariyer haritaları oluşturmayı düşünün. Birçok kişi, profesyonel yolculuklarında bir sonraki adımlarını bilememekten veya kendilerini kaybolmuş hissetmekten şikayet eder. Kariyer haritaları, bu belirsizliği ortadan kaldırmak için güçlü bir araç olabilir.

9 kutulu şablon oluşturmak için Excel şablonu

Excel, cihazlarda kolayca kullanılabilir olduğundan, 9-box grid oluşturmak isteyen İK uzmanları ve iş dünyası tarafından en çok tercih edilen yazılımdır.

Excel şablonunun avantajları:

Verimlilik: Excel şablonu, manuel oluşturmaya kıyasla zaman ve çaba tasarrufu sağlar. Açılır menüler ve formüller içeren önceden tanımlanmış düzenler, hesaplamaları ve veri düzenlemeyi otomatikleştirebilir

Veri analizi: Excel'in yerleşik fonksiyonları, yetenek havuzunuzu etkili bir şekilde analiz etmenizi sağlar. Verileri çeşitli kriterlere göre sıralayabilir ve filtreleyebilir, eğilimleri belirleyebilir ve her bir kutudaki çalışanların yüzdesini gibi metrikleri hesaplayabilirsiniz

İşbirliği: Excel şablonları, İK uzmanları ve yöneticiler arasındaki işbirliğini kolaylaştırır. Çalışma sayfasını paylaşarak herkesin verilere gerektiğinde erişip güncellemesine olanak tanıyabilirsiniz

Deel'in 9-box grid Excel şablonu, çalışanların performansını ve potansiyelini değerlendirmek için kapsamlı bir yaklaşım sunar.

Gelişmiş değerlendirmeler, ayrıntılı derecelendirme ölçekleri, otomatik sonuç derleme ve daha iyi yedekleme planlaması için çok sayıda rehberlik ve tavsiye içerir.

💭Unutmayın: Tabloyu daha geniş bir kitleyle paylaşırken çalışanların adlarını anonimleştirerek veri gizliliğini koruyun

Excel şablonlarıyla, veriye dayalı kararlar almanıza ve yetenek yönetimi uygulamalarınızı optimize etmenize olanak tanıyan dinamik ve bilgilendirici bir 9-box grid oluşturabilirsiniz.

Alternatif olarak, beceri yönetimi yazılımını kullanarak çalışanlarınızın becerilerini zaman içinde depolayabilir, geliştirebilir ve verimli bir şekilde izleyebilirsiniz.

Yetenek yönetiminde 9 Box Grid nasıl uygulanır?

9-box gridini yetenek yönetimi stratejinize nasıl uygulayabilirsiniz:

Oryantasyon

9-box grid'i işe alım sürecinize uygulayarak, kuruluşunuz için yüksek kaliteli bir yetenek havuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca, yeni çalışanların değerlendirilecekleri kriterleri ve ilerleme kaydetmek için atmaları gereken adımları anlamalarına da yardımcı olur.

Ayrıca, bu 9 kutu, her adayın güçlü yönlerini ve potansiyelini erken aşamada belirleyerek, hedef odaklı eğitim ve mentorluk programlarına yardımcı olur. Ve halefiyet planlaması zamanı geldiğinde, kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun, yüksek kaliteli adaylardan oluşan bir havuzunuz olur

Mentorluk

9-box gridini kullanarak yüksek performanslı (güçlü liderlik özelliklerine sahip) çalışanları yüksek potansiyele sahip çalışanlarla eşleştirin. Bu, çalışanlar arasında karşılıklı olarak faydalı ve ödüllendirici bir ilişki kurulmasına yardımcı olabilir.

Örneğin, küresel bir danışmanlık firması, deneyimli ortakları (yüksek performanslı, güçlü liderlik becerilerine sahip) ile yüksek potansiyele sahip çalışanları birbirine bağlayan bir program başlatmak için 9-box grid'i kullanabilir. Bu program, gelecekteki liderlerin yetiştirilmesine ve organizasyon içinde topluluk ve bilgi aktarımının teşvik edilmesine yardımcı olacaktır.

Liderlik gelişimi

9-box grid yaklaşımı, gelecekteki liderleri belirlemeye yardımcı olur. Sağ üst kutudaki çalışanlar (yüksek performans, yüksek potansiyel) liderlik rollerini üstlenebilecek potansiyel ve yeteneklere sahiptir.

Liderlik eğitim programları ve üst yönetimle stratejik temaslar yoluyla gelişimlerine yatırım yaparak onları gelecekteki liderlik pozisyonlarına hazırlayabilirsiniz.

Örneğin, 9-box gridini kullanarak, hedefleri tutarlı bir şekilde aşan (yüksek performans) ve yeni beceriler öğrenmeye doğal bir eğilimi olan (yüksek potansiyel) bir üretim müdürü belirleyebilirsiniz. Bu kişileri liderlik geliştirme programına kaydettirin ve önümüzdeki birkaç yıl içinde üst düzey yönetim rolüne geçmeleri için gerekli becerileri kazandırın.

Çalışan bağlılığı

9-box grid, çalışanların elde tutulmasında çok önemli bir rol oynar. Grid üzerinde yüksek performans gösteren çalışanları belirleyerek, onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik elde tutma stratejileri geliştirebilirsiniz.

Bu, kariyer gelişimi için fırsatlar sunmak, rekabetçi ücret paketleri sunmak veya takdir ve övgü sistemleri kurmak gibi adımları içerebilir.

PricewaterhouseCoopers (PwC), yetenek yönetimi için 9 kutu yetenek tablosu kullanır. PwC, çalışanların yetenek matrisinde nasıl değerlendirildiğine göre, her gruptaki çalışanlara özel bir şekilde yaklaşılması için stratejiler geliştirir.

9 Box Grid'i bir organizasyona nasıl tanıtabilirsiniz?

Bu modelin şirketinizde sorunsuz bir şekilde benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak için bir yol haritası:

1. İletişim

Şeffaf olun: 9-box grid'in amacını ve faydalarını İK takımınıza, yöneticilerinize ve çalışanlarınıza açıkça açıklayın. Bunu değerlendirme değil, gelişim için bir araç olarak sunun ve ona karşı olumlu ve işbirliğine dayalı bir tutum yaratın

Açık iletişim kanalleri: Yöneticiler ve çalışanların soru ve endişelerini teşvik edin. Bunları şeffaf bir şekilde ele alın ve bu geri bildirimleri uygulama yaklaşımınızı iyileştirmek için kullanın

2. İşbirliğine dayalı gelişim

Anahtar paydaşları dahil edin: İK uzmanları, yöneticiler ve hatta çalışan temsilcilerinden görüş alın. Bu, tablonun organizasyonel ihtiyaçlarınız ve yetenek yönetimi hedeflerinizle uyumlu olmasını sağlar

Net kriterler belirleyin: Performans seviyeleri (yüksek, orta, düşük) ve potansiyel göstergeler (öğrenme çevikliği, liderlik nitelikleri vb.) için net ve ölçülebilir tanımlar oluşturun. Tabloda doğru yerleştirme için tutarlılık çok önemlidir

3. Yukarıdan aşağıya yaklaşım

Yöneticileri eğitin ve güçlendirin: Yöneticilere 9-box grid ve uygulaması hakkında kapsamlı bilgi verin. Performans görüşmeleri, gelişim planlaması ve yetenek belirleme için grid'i kullanmaları konusunda eğitin

Yönetimin desteği çok önemlidir: C düzeyindeki yöneticiler, 9-box grid'in kullanımını desteklemeli ve bunu yönetim uygulamalarına entegre etmelidir. Aktif katılımları ve destekleri, başarılı bir uygulamanın önünü açar

4. Teknoloji bir müttefik olarak

Excel şablonları iyi bir başlangıç noktası olsa da, 9-box grid deneyiminizi bir üst seviyeye taşımak için ClickUp gibi bir performans ve İK yönetim aracı kullanmayı düşünün.

ClickUp, 9-box gridini etkili bir şekilde uygulamanıza yardımcı olan güçlü bir yetenek yönetimi yazılımıdır.

Özelleştirilebilir durumlar: ClickUp'ın Listesi içinde performans seviyenizi (yüksek, orta, düşük) ve potansiyel kategorilerinizi (yüksek, orta, düşük) yansıtan özel durumlar tanımlayın

Bağımlılıklar ve alt görevler: ClickUp'ın bağımlılık özelliğini kullanarak, bireysel gelişim planlarını (alt görevler) 9-box grid içindeki çalışan profillerine (ana görevler) bağlayın. Bu, her çalışanın griddeki konumuna göre hedefli gelişim yol haritalarının oluşturulmasını kolaylaştırır

Gösterge panelleri ve raporlama: ClickUp'ın Gösterge Panelleri , yetenek havuzu verilerinizi etkili bir şekilde görselleştirmenizi sağlar. Çalışanların ızgara üzerindeki dağılımına ilişkin içgörüler elde etmenize, eğilimleri belirlemenize ve zaman içindeki ilerlemeyi izlemenize olanak tanır.

9-Box Grid Kullanmanın Avantajları ve Sınırlamaları

9-box grid, yetenek yönetimi için güçlü bir araçtır, ancak her araç gibi, güçlü ve zayıf yönleri vardır. İşte sunduğu avantajlar ve dikkate alınması gereken sınırlamalar hakkında daha ayrıntılı bilgi:

9-box grid'in avantajları

Motivasyonun artırılması: Yüksek potansiyele sahip çalışanları belirleyip takdir ederek, gelişim fırsatları ve kariyer yolları sunarak onların daha etkili bir şekilde katkı sağlamaları için motive olmalarını sağlayabilirsiniz

Hedefli eğitim ve gelişim: Kare, beceri eksikliklerini gidermek ve tam potansiyeli ortaya çıkarmak için özel eğitim programları ve gelişim fırsatları sunmanızı sağlar

Stratejik işe alım ve yedekleme planlaması: 9-box grid, kuruluşunuzdaki yetenek eksikliklerini belirlemenize yardımcı olur. Kuruluşunuzda eksik olan belirli beceri ve potansiyele sahip adayları çekmek için işe alım çabalarınızı yönlendirerek yedekleme planlamasını destekler

9 kutu tablosunun sınırları (ve bunların nasıl aşılacağı)

Öznellik: 9-box grid'in öznel yönetim değerlendirmelerine dayanması, çalışanların yerleştirilmesinde tutarsızlıklara yol açabilir. Kişisel önyargılar, değişken performans standartları ve potansiyel algısındaki farklılıklar sonuçları çarpıtabilir🎯 Çözüm: Çalışanların performansı ve potansiyeli hakkında farklı bakış açıları toplamak için 360 derece geri bildirim sistemi uygulayın. Standartlaştırılmış performans ölçütleri ve veriye dayalı potansiyel değerlendirme kriterleri getirin. Algıları uyumlu hale getirmek ve önyargıları azaltmak için yöneticiler arasında düzenli kalibrasyon ve yetenek gözden geçirme oturumları düzenleyin.

Aşırı basitleştirme: 9-box grid'in basit yapısı, çalışan profillerinin tüm karmaşıklığını yansıtmaz. Benzersiz güçlü yönleri, zayıf yönleri ve kariyer hedeflerini gözden kaçırır. Tabloya aşırı güvenmek, yetenek yönetimine dar bir odaklanmaya yol açabilir🎯Çözüm: 9-box tablosunu kişilik değerlendirmeleri, beceri matrisleri ve kariyer hedefleri anketleri gibi diğer yetenek değerlendirme araçlarıyla birleştirerek kapsamlı bir çalışan profili oluşturun. Başarı için gerekli olan belirli beceri ve davranışları belirlemek için yetkinlik çerçeveleri kullanmayı düşünün.

Gelişime değil, yerleştirmeye odaklanın: 9-box grid, büyümeden çok belirli bir kutuya yerleştirmeyi vurgulayan statik bir araç haline gelebilir. Bu, çalışanların gelişimini engelleyebilir ve organizasyonel çevikliği sınırlayabilir🎯Çözüm: Bireyselleştirilmiş gelişim planları oluşturmak için bir başlangıç noktası olarak kullanın. 9-box grid'i daha geniş bir yetenek geliştirme çerçevesine entegre edin ve çalışanları basitçe kategorize etmek yerine kariyer yollarını belirlemedeki rolünü vurgulayın.

9-Box Grid'e Alternatifler Keşfetme

9-box grid, çalışanların performansını değerlendirmek için değerli bir çerçeve sunar, ancak çalışanların performansını değerlendirmek için tek seçenek değildir. İşte bazı alternatiflerle karşılaştırması:

Performans Yönetim Sistemleri (PMS)

Bunlar, hedef belirleme, geri bildirim mekanizmaları ve gelişim planlarını içeren performans geliştirme planına yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar. PMS, 9-box gridinden daha fazla ayrıntı sunar, ancak yönetimi için öğrenme eğrisi daha diktir.

Beceri tabanlı matrisler

Bunlar, organizasyonel roller için gerekli olan belirli beceri ve yetkinlikleri belirlemeye odaklanır. Yetenek geliştirme stratejileri ve işgücü planlaması oluşturmak için değerli olabilirler

Yönetici yedekleme planlama modelleri

Bunlar, gelecekteki üst düzey liderlik pozisyonlarını dolduracak yüksek potansiyelli çalışanları belirler. 9-box grid, yedekleme planlamasına katkıda bulunabilirken, özel modeller liderlik niteliklerini ve gelişim ihtiyaçlarını daha derinlemesine değerlendirebilir.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları

ClickUp'ın İnsan Kaynakları hizmetleri, yetenek yönetimine yeni, etkili ve bütünsel bir yaklaşım benimsemenize yardımcı olan sağlam performans yönetimi ve İK yazılımı sağlar.

ClickUp'ın İnsan Kaynakları bölümünde tablo görünümünü kullanarak görevlerinizi tablo biçiminde görüntüleyin

İnsan kaynakları uzmanlarının sevdiği bazı özellikler:

Hedef belirleme ve izleme

ClickUp Hedefleri, sprint döngülerini, OKR'leri, haftalık çalışan puan kartlarını ve daha fazlasını izleyerek çalışanların performansını zaman içinde ölçmenize yardımcı olur.

Üçüncü taraf hedef izleme uygulamaları da çalışanlarınız için SMART hedefleri belirlemenize yardımcı olsa da, ClickUp'ın her şeyi içeren arayüzü ve raporlama yetenekleri, bireysel ve takım hedeflerinin net bir şekilde iletilmesini ve kolayca izlenmesini sağlar.

İşe alım ve oryantasyon

İşe alım ve işe yerleştirme süreçleri için ClickUp'ı kullanın. Gelen tüm iş başvurularını kolayca izleyin ve merkezileştirin. Adayları puan kartları veya özel değerlendirme kriterleri ile değerlendirin.

ClickUp Gantt grafikleri ve ClickUp Takvim görünümü ile mülakat planlama ve işe alım süreçlerini kolaylaştırın.

Daha fazla bilgi: Pigment'in ClickUp ile döngü süresini kısaltıp işbirliğini geliştirerek işe alım verimliliğini %88 artırmayı nasıl başardığını öğrenin.

Mesleki gelişim

ClickUp, platform içinde eğitim materyalleri atamanıza, öğrenme ilerlemesini izlemenize ve takımınızın gelişim planlarını yönetmenize olanak tanıyarak profesyonel gelişimi kolaylaştırır.

360 derece geri bildirim

ClickUp'ı kullanarak 360 derece geri bildirim kültürünü kolaylaştırın. Çalışanlara güçlü yönleri ve iyileştirilmesi gereken alanları hakkında kapsamlı bir resim sunmak için meslektaşlarından, yöneticilerinden ve hatta doğrudan rapor verdikleri kişilerden kapsamlı geri bildirimler toplayın.

Geri bildirimleri daha iyi toplamanıza yardımcı olacak birkaç performans değerlendirme şablonu:

ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, çalışanların performansını değerlendirmenize ve değerlendirmeleri yönetmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Performans Değerlendirme Şablonu, değerlendirme ilerlemesini izlemek için özel durumlar, organizasyon için özel alanlar ve verimli değerlendirme yönetimi için özelleştirilebilir görünümler gibi özellikler sunar.

Yorum yanıtları ve otomasyon gibi proje yönetimi araçları, tüm katılımcılar için sorunsuz ve verimli bir deneyim sağlar. Ayrıca, yinelenen görevlerle inceleme sonrası takibi de sağlarlar.

Bu şablon, İK uzmanlarının tutarlı ve adil performans değerlendirmeleri yapmalarını sağlar ve piyasadaki diğer performans değerlendirme yazılım araçlarına harika bir alternatiftir.

ClickUp'ın Performans Değerlendirmeleri Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Performans Değerlendirmeleri Şablonu, tek bir yerden net hedefler belirlemenize ve ilerlemeyi izlemenize yardımcı olur

ClickUp'ın Performans Değerlendirmeleri Şablonu, kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarına göre özelleştirebileceğiniz bölümler içerir. Örneğin, sektörünüzle ilgili belirli beceriler, yetkinlikler veya projeler için bölümler ekleyebilirsiniz.

ClickUp'ın Performans Değerlendirmeleri Şablonu kullanıma hazırdır ve sorunsuz ve kolay bir uygulama süreciyle hemen başlamanıza olanak tanır. Ayrıca, kapsamlı ve etkili performans değerlendirmeleri için gerekli tüm özelliklere sahiptir.

Şablon, tercihinize göre Pano ve Liste biçimli görünümler arasında geçiş yapmanızı sağlar. Görev izlemeyi kolaylaştırmak için önceden tanımlanmış durumlar (Açık ve Tamamlandı) ile birlikte gelir.

Ayrıca, şablon Çeyrek, Departman, İlerleme, Yönetici, Talep Eden, Talep Kategorisi ve Bölge gibi özel alanlar içerir ve ayrıntılı ve organize performans değerlendirmeleri için kapsamlı bir çerçeve sağlar.

ClickUp'ın Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu, takımınızın performans değerlendirmelerini takip etmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Üç Aylık Performans Değerlendirme Şablonu, değerlendirme sürecini kolaylaştırarak hedefleri takip etmenizi, yapılandırılmış geri bildirim sağlamanızı ve gerçek zamanlı verilerle ilerlemeyi izlemenizi sağlar.

Yöneticiler, herkesin sürekli öğrenmesini kolaylaştıran gerçek zamanlı verilerle desteklenen yapılandırılmış bir şekilde yapıcı geri bildirim sağlayabilir. Bu şablon, net beklentiler belirlemekten anahtar performans göstergelerini (KPI) izlemeye kadar, ekibinizi başarıya hazırlar.

Bu şablon, performans değerlendirmeleri yoluyla değerlendirmeler için hedefler belirlemenize yardımcı olacak harika bir şablondur.

Yetenek Yönetimi için ClickUp Kullanmanın Avantajları

Merkezi hub: Tüm yetenek yönetimi faaliyetlerinizi tek bir platformda yönetin, veri silolarını ortadan kaldırın ve iş akışlarını kolaylaştırın

Gelişmiş veriye dayalı kararlar: ClickUp'ın raporlama ve analiz araçları, yetenek havuzunuz hakkında değerli bilgiler sağlayarak iş gücünüz hakkında bilinçli kararlar almanızı sağlar

Geliştirilmiş işbirliği: ClickUp, İK uzmanları, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki işbirliğini geliştirerek, yetenek yönetimi hedefleri konusunda herkesin aynı sayfada olmasını sağlar

ClickUp'ın kapsamlı özellikler paketi ile 9-box grid'in sınırlarını aşın ve kuruluşunuz için dinamik ve bütünsel bir yetenek yönetimi stratejisi oluşturun.

ClickUp ayrıca, en yetenekli çalışanları çekmenizi, geliştirmenizi ve elde tutmanızı sağlayarak uzun vadeli başarı için güçlü bir iş gücü oluşturmanıza olanak tanır.

Potansiyeli Ortaya Çıkarın ve Performansı Artırın ClickUp ile

9-box grid, yetenek yönetimi için değerli bir başlangıç noktası sunar, ancak bu, yapbozun sadece bir parçasıdır. Avantajlarını, sınırlarını ve alternatiflerini anlayarak, daha geniş yetenek yönetimi stratejinizde etkili bir şekilde yararlanabilirsiniz.

Güçlü özellikleri ve sezgisel arayüzü ile ClickUp, yetenek yönetimi uygulamalarınızda devrim yaratabilir.

SMART hedefleri belirlemekten performans ilerlemesini izlemeye, anlamlı geri bildirimleri kolaylaştırmaya ve gelişim planlarını yönetmeye kadar, ClickUp yetenek yönetimi çabalarınızdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

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