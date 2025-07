2025'te Daha İyi İletişim için En İyi 10 Twilio Alternatifi

Web veya mobil uygulamalarınız için programlanabilir bir iletişim aracı arıyorsanız, muhtemelen Twilio'yu duymuşsunuzdur. Popüler bir seçim olsa da, özel gereksinimlerinize tam olarak uymayabilir

Örneğin, farklı özelliklere, daha iyi fiyatlandırma modellerine ve müşteri desteğine ücretsiz erişime sahip başka seçenekler arıyor olabilirsiniz. ?

Aramanızı kolaylaştırmak için, doğru seçimi yapabilmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz en iyi 10 Twilio alternatifini içeren bu listeyi hazırladık.

Twilio nedir?

Twilio, ses, metin ve video mesajlaşma özelliklerini web ve mobil uygulamalara yerleştirmek için geliştirici araçları sağlayan bir iletişim platformu hizmetidir (CPaaS). Temel olarak, API'leri kullanarak müşterilerle iletişimi basitleştirmenize yardımcı olur.

Twilio, uygulamalara kolayca entegre edilebilmesi ve Python, Java ve PHP gibi başlıca programlama dillerinde yazılım geliştirme kitleri (SDK'lar) sunması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından sevilmektedir. Twilio'nun ayrıntılı belgeleri de yeni kullanıcıların projelere hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur.

Bununla birlikte, Twilio'nun yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için güçlü kodlama becerilerine ihtiyacınız vardır. Ayrıca, işlem hacminiz arttıkça maliyetler hızla artabilir; güvenilir müşteri desteğine erişim aylık 250 $'dan başlar.

Twilio alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Twilio, son kullanıcıların metin mesajlaşma, telefon görüşmeleri veya e-posta gibi tercih ettikleri modda iletişim kurmalarına yardımcı olan etkili bir araç olsa da, en pratik iş iletişimi çözümü olmayabilir.

Twilio'ya alternatifler ararken, aşağıdaki özelliklere sahip seçenekleri arayın:

Bütçenize uygun, uygun maliyetli fiyatlandırma sunun

Web ve mobil uygulamalarınıza kolayca entegre edin

İş ve iletişim ihtiyaçlarınız büyüdükçe ölçeklendirin

Alışkın olduğunuz programlama dillerini destekleyin

Hedef kitlenizin bulunduğu ülkelere mesajlar gönderin

İhtiyacınız olan iletişim kanallarını (metin, arama, video, sosyal medya vb.) sağlayın

Kapsamlı belgeler ve hızlı destek sunun

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Twilio Alternatifi

Sayısız Twilio alternatifini incelemek istemiyor musunuz? Biz size yardımcı olacağız. Yazılım uzmanlarından oluşan ekibimiz, müşterilerinizin ve takımınızın iletişim hedeflerine daha uygun olabilecek en iyi Twilio alternatiflerini seçti. Her seçeneğin neler sunduğuna bir göz atalım. ?️

1. Vonage

via Vonage

Vonage, SMS, ses ve video API'leri sağlayarak uygulamanıza iletişim özellikleri eklemeyi kolaylaştıran bir CPaaS platformudur. Ayrıca SMS, ses, e-posta, WhatsApp ve sessiz kimlik doğrulama yoluyla kullanıcı doğrulama API'lerine de sahiptir.

Vonage ve Twilio'nun farklı arama ücretlendirme modelleri vardır. Twilio, en yakın dakikaya yuvarlayarak ücretlendirirken, Vonage saniye bazında ücretlendirir. Bu, yalnızca kullandığınız kadar ödeme yapacağınız ve paradan tasarruf edeceğiniz anlamına gelir. ?

Vonage'ın en iyi özellikleri:

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dahil 120'den fazla dilde etkileşimli sesli yanıt (IVR) kurun

16.000 katılımcıya kadar uygulama içi video konferans düzenleyin

Ses, SMS ve sosyal medya platformlarında soruları yanıtlamak için kod gerektirmeyen sanal asistanlar oluşturun

Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot ve Microsoft Dynamics dahil 40'tan fazla harici araçla bağlantı kurun

Vonage sınırlamaları:

7/24 öncelikli destek, aylık 750 $'dan başlar ve bu, sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler için çok yüksek olabilir

Başlangıç planında Salesforce ve SugarCRM gibi entegrasyonlar için ek aylık ücret

Vonage fiyatlandırması:

SMS API : Giden mesaj başına 0,0076 $ ve gelen mesaj başına 0,0061 $'dan başlayan fiyatlarla

Voice API : Giden veya gelen aramalar için dakikada 0,0043 $'dan başlayan fiyatlarla

Video API : Katılımcı başına dakikada 0,00395 $'dan başlayan fiyatlarla

API'yi doğrulayın: Başarılı her doğrulama için 0,053 $'dan başlayan fiyatlarla

Vonage puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (434 yorum)

Capterra: 4. 1/5 (299 yorum)

2. Sinch

via Sinch

Sinch, SMS, MMS, RCS, e-posta, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram aracılığıyla müşterilerinizle bağlantı kurmanızı sağlayan çok kanallı bir platformdur. Node.js, Java, .NET, PHP ve Python'da SDK'lara sahiptir, bu da bu iletişim kanallarını uygulamanıza entegre etmeyi kolaylaştırır. ?

Sinch, mesajlaşmanın yanı sıra uygulamanızda sesli ve görüntülü aramaları da destekler. Müşterilerinizin güvenini kazanmak için aramalarınıza dijital imza ekleyebilir ve hem aramalarda hem de SMS'lerde gizlilik için sayı maskeleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Sinch'in en iyi özellikleri:

SMS veya telefon aramalarıyla kullanıcıları doğrulayın

Telefon numarası arama özelliği ile aktif bir kişi listesi tutun

Müşteri profillerine ve iletişim tercihlerine göre mesajları kişiselleştirin

Otomatik yedekleme özelliğini kullanarak, başarısız mesajları farklı bir kanal üzerinden gönderin

Sinch sınırlamaları:

Az sayıda yerel entegrasyon

Destek ekibinin yanıt vermesi biraz zaman alabilir

Sinch fiyatlandırması:

SMS mesajları : Gelen veya giden mesaj başına 0,0078 $'dan başlar

MMS mesajları: Gelen mesaj başına 0,010 $ ve giden mesaj başına 0,018 $'dan başlar

Sinch puanları ve yorumları:

G2: 4. 0/5 (28 yorum)

Capterra: Yorum yok

3. Podium

podium aracılığıyla

Podium, müşteri sadakatini ve çevrimiçi itibarını artırmak isteyen yerel işletmeler için bulut tabanlı bir platformdur. Müşterilere ödeme, inceleme ve geri bildirim talepleri gönderin ve birden fazla çevrimiçi platformda sorularını yanıtlayın.

Ayrıca, pazarlama listenize potansiyel müşteriler ekleyebilir ve onları müşterilere dönüştürmek için toplu metin kampanyaları başlatabilirsiniz. Podium, daha iyi sonuçlar elde etmek için pazarlama kampanyalarınızı optimize etmenize yardımcı olmak amacıyla müşteri ayrıntılarını, geçmiş etkileşimleri ve konuşma geçmişlerini izler. ?

Podium'un en iyi özellikleri:

Metinlere, web sitesi sohbetlerine, aramalara, e-postalara, sosyal medya DM'lerine ve incelemelere tek bir yerden erişin ve yanıt verin

Mesaj yönlendirmeyi konuya veya takımın uygunluğuna göre özelleştirin

Podium okuyucular veya mobil uygulamanın dokunarak ödeme özelliği ile yüz yüze ödemeleri kabul edin

Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail ve Outlook gibi 180'den fazla harici araçla bağlantı kurun

Podium sınırlamaları:

Başlangıç planı üç takım üyesi ve 1.000 kişi ile sınırlıdır

Tutarsız müşteri desteği

Podium fiyatlandırması:

Temel özellikler: 249 $/ay

Standart: 409 $/ay

Profesyonel: 599 $/ay

Podium puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (1.479 yorum)

Capterra: 4,3/5 (485 yorum)

4. Amazon SNS

amazon SNS aracılığıyla

Amazon SNS (Basit Bildirim Hizmeti), Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan bir push mesajlaşma hizmetidir. Müşterilere (SMS, e-posta ve push bildirimleri yoluyla) ve diğer HTTP ve AWS uygulamalarına mesaj yayınlamak için yayınlama/abonelik modelini kullanır.

Amazon SNS, yüksek güvenilirlikle büyük mesaj hacimlerini işlemekte mükemmeldir. Bu, önemli güncellemeleri göndermek ve uygulamanızın farklı bölümleri arasında eylemleri koordine etmek için mükemmeldir.

Amazon SNS'nin en iyi özellikleri:

Her ay bir milyon yayın, 100.000 HTTP teslimatı ve 1.000 e-posta teslimatına ücretsiz erişim

Bir konuyu kimin yayınlayabileceğini veya abone olabileceğini belirlemek için kurallar oluşturun

Gösterge panelinizde konu sayısı, abonelikler ve bağlı uygulamalar hakkında özet bilgi alın ?

SQS (Basit Kuyruk Hizmeti), Lambda ve Kinesis Data Firehose gibi AWS hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin

Amazon SNS sınırlamaları:

AWS platformuna yeni başlayanlar için kurulum karmaşık olabilir

Benzersiz kullanım durumları için sınırlı özelleştirme

Amazon SNS fiyatlandırması:

Mobil push: Milyon bildirim başına 0,50

E-posta: 100.000 bildirim başına 2,00

HTTP/s: Milyon bildirim başına 0,60

Amazon SNS puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (87 yorum)

Capterra: 4,6/5 (10 yorum)

5. Plivo

via Plivo

Plivo, SMS API'leri, ses API'leri ve SIP trunking hizmetleri sunan bir bulut iletişim platformudur. Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go ve Java dillerinde SDK'lara sahiptir.

SMS için özellikler arasında teslimat raporları ve toplu gönderimler için mesaj kuyruğu bulunur. Ses API'si ise özel arayan kimlikleri, telesekreter algılama ve sesli mesaj transkripsiyonu sağlar.

Twilio gibi, Plivio de 190'dan fazla ülkede geniş bir erişime sahiptir, bu da işinizin uluslararası bir kitleye sahip olması durumunda harika bir özelliktir. ?

Plivo'nun en iyi özellikleri:

Güven oluşturmak ve okunma oranlarını artırmak için toplu mesajlar göndermek üzere yerel numaraları otomatik olarak seçin

Hata giderme için hata kodlarıyla birlikte mesaj başarısızlık uyarıları alın

Şablonları kullanarak çağrı yönlendirme, çağrı yönlendirme, ses ve SMS anketleri için akışlar oluşturun

Kapsamlı belgelere ve hızlı desteğe erişin

Plivo sınırlamaları:

Uygulama içi ve sosyal medya iletişimi desteklemiyor

Ticket portal üzerinden öncelikli destek, aylık 250 $'dan başlıyor

Plivo fiyatlandırması:

SMS API : Mesaj göndermek veya almak için 0,00550 $'dan başlayan fiyatlarla

Voice API : Dış aramalar için dakikada 0,01000 $ ve iç aramalar için 0,00550 $'dan başlayan fiyatlarla

SIP Trunking: Dış arama için dakikada 0,00650 $ ve iç arama için 0,00250 $'dan başlar

Plivo puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (709 yorum)

Capterra: 4,3/5 (85 yorum)

6. MessageBird

via MessageBird

MessageBird, canlı sohbet, SMS, e-posta, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram ve Google Business aracılığıyla müşteri etkileşimleri için bir iletişim API platformudur.

Birleştirilmiş gelen kutusu sayesinde, tüm bu platformlardan gelen mesajları tek bir alanda yönetebilirsiniz. Sıfırdan veya şablonları kullanarak aramaları yönlendirmek, SMS'leri e-postaya yönlendirmek, hatırlatıcılar ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için otomatik iş akışları oluşturun. ✨

MessageBird'ün en iyi özellikleri:

Kişileri manuel olarak ekleyin veya TXT, CSV veya XLSX dosyalarından içe aktarın

Kişiselleştirilmiş kampanyalar için e-ticaret mağazaları, CRM ve uygulama analizlerinden müşteri yolculuklarını merkezileştirin

SMS, ses ve akış oluşturucu kullanım istatistiklerini CSV'ye aktarın

Salesforce, Google E-Tablolar, Shopify, WooCommerce ve Zapier dahil 15 eklenti ile bağlantı kurun

MessageBird sınırlamaları:

API'ler bazen yavaş yanıt verebilir

E-posta yoluyla öncelikli destek, aylık 500 $'dan başlar

MessageBird fiyatlandırması:

SMS : Mesaj başına 0,0069 $'dan başlar

Ses: Giden aramalar için dakikada 0,015 $'dan ve gelen aramalar için 0,0033 $'dan başlar

MessageBird puanları ve yorumları:

G2: 4,2/5 (66 yorum)

Capterra: 4,5/5 (150 yorum)

7. Bant genişliği

via Bandwidth

Bandwidth, uygulamalarınıza ses ve mesajlaşma özellikleri eklemenizi sağlayan bir geliştirici platformudur. Bu özellikler arasında 20 kişiye kadar konferans, arama kaydetme, canlı transkripsiyon, metinden konuşmaya dönüştürme ve ücretsiz SMS ve MMS yer alır.

Bandwidth'in anahtar özelliklerinden biri, uygulamalarınıza acil arama fonksiyonu (diğer adıyla gelişmiş 911) ekleyebilmenizdir. Bu, müşterilerinize polis, itfaiye veya sağlık hizmetlerini hızlı bir şekilde ulaştırmak için çok kullanışlıdır. Uygulamanız güvenlik, kişisel güvenlik veya uzaktan sağlık hizmetleri ile ilgiliyse, Bandwidth yeni en iyi arkadaşınız olabilir. ?

Bandwidth'in en iyi özellikleri:

E-posta kullanarak SMS metinleri gönderin ve e-posta gelen kutunuzda SMS yanıtları alın

Çağrı hacimlerini, mesaj teslim oranlarını ve iletişim performansını izleyin

Müşteri duygularını analiz edin, böylece doğru önlemleri alabilirsiniz

İletişim formları ve telefon görüşmeleri yoluyla ücretsiz müşteri desteği alın

Bant genişliği sınırlamaları:

Bazı API'lerin kullanımı zordur

Zapier ile entegre olmuyor

Bant genişliği fiyatlandırması:

Mesajlaşma API : Giden mesaj başına 0,004 $'dan başlayan fiyatlarla

Voice API : Dış arama için dakikada 0,010 $ ve iç arama için 0,0055 $'dan başlayan fiyatlarla

Kimlik doğrulama API: Kimlik doğrulama başına 0,05 $

Bant genişliği değerlendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,5/5 (374 yorum)

Capterra: 4,6/5 (127 yorum)

8. Infobip

infobip aracılığıyla

Infobip, müşterilerinizin favori sosyal kanallarında pazarlama kampanyaları, hatırlatıcılar ve sorgu yanıtları göndermek için kullanılan bir müşteri etkileşim aracıdır.

API'lerini özelleştirerek SMS, e-posta, uygulama içi mesajlar, push bildirimleri ve WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber ve Facebook Messenger gibi çeşitli sosyal kanallar üzerinden iletişim kurun.

Twilio'ya alternatif olan bu araçla, görsel bir oluşturucuya sahip olursunuz, böylece kullanıcı kayıtları, satın alımlar veya doğum günleri gibi etkinlikler için otomatik mesajlar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Infobip'in AI CRM araçları, ürün önerilerinde, mesajların zamanlamasını mükemmel bir şekilde ayarlamada ve risk altındaki müşterileri belirlemede yardımcı olur.

Infobip'in en iyi özellikleri:

Çevrimiçi formlarla potansiyel müşterileri yakalayın ?

Birden fazla kanalda A/B testi gerçekleştirin

Kampanya performansını izleyin ve sonuçları CSV ve XLSX dosyaları olarak dışa aktarın

Salesforce, Hubspot, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret ve CRM uygulamalarıyla entegre edin

Infobip sınırlamaları:

Müşteri desteğinin yanıt vermesi uzun sürebilir

Bazı kullanıcılar fiyat planlarının pahalı olduğunu söylüyor

Infobip fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Infobip puanları ve yorumları:

G2: 4,4/5 (53 yorum)

Capterra: 4,6/5 (13 yorum)

9. Telnyx

telnyx aracılığıyla

Telnyx, ses, mesajlaşma ve kullanıcı doğrulama API'leri ile SIP trunking hizmetleri sunan bir CPaaS çözümüdür. Twilio'dan farklı olarak, daha ucuz tarifelere ve 7/24 müşteri desteğine ücretsiz erişim sunar. ?

Ayrıca, Twilio'nun bu alternatifi gizli bir global IP ağına sahiptir. Bu, dünya çapında yüksek kaliteli iletişim ve çağrı sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlar.

Telnyx'in en iyi özellikleri:

Net ve tutarlı sesli arama kalitesi

SDK'lar Python, Ruby, Node, PHP, Java ve . NET'te mevcuttur

Yedeklilik ve yüksek çalışma süresi için AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure ile çoklu bulut ağına sahiptir

Kapsamlı belgeler ve duyarlı destek ekibi ile işletmelere olanak sağlar

Telnyx sınırlamaları:

Belirli özellikleri kullanmak için ileri düzey programlama gereklidir

IoT SIM kart kurulumu, diğer iletişim çözümlerine kıyasla karmaşık olabilir

Telnyx fiyatlandırması:

Mesajlaşma API : Giden veya gelen mesaj başına 0,004 $'dan başlayan fiyatlarla

Voice API : Gelen ve giden aramalar için dakikada 0,007 $'dan başlayan fiyatlarla

Video API : Katılımcı başına dakikada 0,002 $'dan başlayan fiyatlarla

API'yi doğrulayın: Doğrulama başına 0,03 $'dan başlayan fiyatlarla

Telnyx puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (328 yorum)

Capterra: 4,7/5 (47 yorum)

10. Wati

via Wati

Wati (WhatsApp Takım Gelen Kutusu), potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak için hazır araçlar ve API'ler sunan bir WhatsApp mesajlaşma platformudur. Geliştirici olmayanlar için bile kurulumu kolaydır. WhatsApp İşletme hesabınızı bağlayın, kişilerinizi ekleyin ve pazarlama kampanyalarınızı başlatın. ?

Tüm müşteri talepleri, takımınızın hızlıca müdahale edip sorunları çözebileceği tek bir gelen kutusuna gelir. Ve siz ortada değilseniz, kod gerektirmeyen oluşturucu ile bir chatbot kurarak konuşmanın devam etmesini sağlayın.

Wati'nin en iyi özellikleri:

Takımınızda kimlerin çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu görün

Kampanyalarınızı yayınlamadan önce önizleyin

En hızlı yanıt süreleriyle mesaj hacimlerini, mesaj durumlarını ve çalışanları izleyin

Wati'yi sekiz uygulama ile bağlayın: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google E-Tablolar, Make ve Zapier

Wati sınırlamaları:

Kullanıcılar her planda sınırlıdır ve ekstra kullanıcılar aylık 30 $ ek ücrete tabidir

Planlar aylık 1.000 konuşma ile sınırlıdır, bu nedenle daha fazlası için kredi satın almanız gerekir

Wati fiyatlandırması:

Standart: Aylık 39 $ (5 kullanıcı)

Artı: 69 $/ay (5 kullanıcı)

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin (10 kullanıcı)

Wati puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (205 yorum)

Capterra: 4,5/5 (55 yorum)

