2025'te Daha İyi İletişim için En İyi 10 Twilio Alternatifi

Web veya mobil uygulamalarınız için programlanabilir bir iletişim aracı arıyorsanız, muhtemelen Twilio'yu duymuşsunuzdur. Popüler bir seçim olsa da, özel gereksinimlerinize tam olarak uymayabilir
Örneğin, farklı özelliklere, daha iyi fiyatlandırma modellerine ve müşteri desteğine ücretsiz erişime sahip başka seçenekler arıyor olabilirsiniz. ?
Aramanızı kolaylaştırmak için, doğru seçimi yapabilmeniz için ihtiyacınız olan her şeyi bulabileceğiniz en iyi 10 Twilio alternatifini içeren bu listeyi hazırladık.
Twilio nedir?
Twilio, ses, metin ve video mesajlaşma özelliklerini web ve mobil uygulamalara yerleştirmek için geliştirici araçları sağlayan bir iletişim platformu hizmetidir (CPaaS). Temel olarak, API'leri kullanarak müşterilerle iletişimi basitleştirmenize yardımcı olur.
Twilio, uygulamalara kolayca entegre edilebilmesi ve Python, Java ve PHP gibi başlıca programlama dillerinde yazılım geliştirme kitleri (SDK'lar) sunması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından sevilmektedir. Twilio'nun ayrıntılı belgeleri de yeni kullanıcıların projelere hızlı bir şekilde başlamasına yardımcı olur.
Bununla birlikte, Twilio'nun yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için güçlü kodlama becerilerine ihtiyacınız vardır. Ayrıca, işlem hacminiz arttıkça maliyetler hızla artabilir; güvenilir müşteri desteğine erişim aylık 250 $'dan başlar.
Twilio alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Twilio, son kullanıcıların metin mesajlaşma, telefon görüşmeleri veya e-posta gibi tercih ettikleri modda iletişim kurmalarına yardımcı olan etkili bir araç olsa da, en pratik iş iletişimi çözümü olmayabilir.
Twilio'ya alternatifler ararken, aşağıdaki özelliklere sahip seçenekleri arayın:
- Bütçenize uygun, uygun maliyetli fiyatlandırma sunun
- Web ve mobil uygulamalarınıza kolayca entegre edin
- İş ve iletişim ihtiyaçlarınız büyüdükçe ölçeklendirin
- Alışkın olduğunuz programlama dillerini destekleyin
- Hedef kitlenizin bulunduğu ülkelere mesajlar gönderin
- İhtiyacınız olan iletişim kanallarını (metin, arama, video, sosyal medya vb.) sağlayın
- Kapsamlı belgeler ve hızlı destek sunun
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Twilio Alternatifi
Sayısız Twilio alternatifini incelemek istemiyor musunuz? Biz size yardımcı olacağız. Yazılım uzmanlarından oluşan ekibimiz, müşterilerinizin ve takımınızın iletişim hedeflerine daha uygun olabilecek en iyi Twilio alternatiflerini seçti. Her seçeneğin neler sunduğuna bir göz atalım. ?️
1. Vonage
Vonage, SMS, ses ve video API'leri sağlayarak uygulamanıza iletişim özellikleri eklemeyi kolaylaştıran bir CPaaS platformudur. Ayrıca SMS, ses, e-posta, WhatsApp ve sessiz kimlik doğrulama yoluyla kullanıcı doğrulama API'lerine de sahiptir.
Vonage ve Twilio'nun farklı arama ücretlendirme modelleri vardır. Twilio, en yakın dakikaya yuvarlayarak ücretlendirirken, Vonage saniye bazında ücretlendirir. Bu, yalnızca kullandığınız kadar ödeme yapacağınız ve paradan tasarruf edeceğiniz anlamına gelir. ?
Vonage'ın en iyi özellikleri:
- İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dahil 120'den fazla dilde etkileşimli sesli yanıt (IVR) kurun
- 16.000 katılımcıya kadar uygulama içi video konferans düzenleyin
- Ses, SMS ve sosyal medya platformlarında soruları yanıtlamak için kod gerektirmeyen sanal asistanlar oluşturun
- Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot ve Microsoft Dynamics dahil 40'tan fazla harici araçla bağlantı kurun
Vonage sınırlamaları:
- 7/24 öncelikli destek, aylık 750 $'dan başlar ve bu, sınırlı bütçeye sahip küçük işletmeler için çok yüksek olabilir
- Başlangıç planında Salesforce ve SugarCRM gibi entegrasyonlar için ek aylık ücret
Vonage fiyatlandırması:
- SMS API: Giden mesaj başına 0,0076 $ ve gelen mesaj başına 0,0061 $'dan başlayan fiyatlarla
- Voice API: Giden veya gelen aramalar için dakikada 0,0043 $'dan başlayan fiyatlarla
- Video API: Katılımcı başına dakikada 0,00395 $'dan başlayan fiyatlarla
- API'yi doğrulayın: Başarılı her doğrulama için 0,053 $'dan başlayan fiyatlarla
Vonage puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (434 yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (299 yorum)
2. Sinch
Sinch, SMS, MMS, RCS, e-posta, WhatsApp, Facebook Messenger ve Instagram aracılığıyla müşterilerinizle bağlantı kurmanızı sağlayan çok kanallı bir platformdur. Node.js, Java, .NET, PHP ve Python'da SDK'lara sahiptir, bu da bu iletişim kanallarını uygulamanıza entegre etmeyi kolaylaştırır. ?
Sinch, mesajlaşmanın yanı sıra uygulamanızda sesli ve görüntülü aramaları da destekler. Müşterilerinizin güvenini kazanmak için aramalarınıza dijital imza ekleyebilir ve hem aramalarda hem de SMS'lerde gizlilik için sayı maskeleme özelliğini kullanabilirsiniz.
Sinch'in en iyi özellikleri:
- SMS veya telefon aramalarıyla kullanıcıları doğrulayın
- Telefon numarası arama özelliği ile aktif bir kişi listesi tutun
- Müşteri profillerine ve iletişim tercihlerine göre mesajları kişiselleştirin
- Otomatik yedekleme özelliğini kullanarak, başarısız mesajları farklı bir kanal üzerinden gönderin
Sinch sınırlamaları:
- Az sayıda yerel entegrasyon
- Destek ekibinin yanıt vermesi biraz zaman alabilir
Sinch fiyatlandırması:
- SMS mesajları: Gelen veya giden mesaj başına 0,0078 $'dan başlar
- MMS mesajları: Gelen mesaj başına 0,010 $ ve giden mesaj başına 0,018 $'dan başlar
Sinch puanları ve yorumları:
- G2: 4. 0/5 (28 yorum)
- Capterra: Yorum yok
3. Podium
Podium, müşteri sadakatini ve çevrimiçi itibarını artırmak isteyen yerel işletmeler için bulut tabanlı bir platformdur. Müşterilere ödeme, inceleme ve geri bildirim talepleri gönderin ve birden fazla çevrimiçi platformda sorularını yanıtlayın.
Ayrıca, pazarlama listenize potansiyel müşteriler ekleyebilir ve onları müşterilere dönüştürmek için toplu metin kampanyaları başlatabilirsiniz. Podium, daha iyi sonuçlar elde etmek için pazarlama kampanyalarınızı optimize etmenize yardımcı olmak amacıyla müşteri ayrıntılarını, geçmiş etkileşimleri ve konuşma geçmişlerini izler. ?
Podium'un en iyi özellikleri:
- Metinlere, web sitesi sohbetlerine, aramalara, e-postalara, sosyal medya DM'lerine ve incelemelere tek bir yerden erişin ve yanıt verin
- Mesaj yönlendirmeyi konuya veya takımın uygunluğuna göre özelleştirin
- Podium okuyucular veya mobil uygulamanın dokunarak ödeme özelliği ile yüz yüze ödemeleri kabul edin
- Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail ve Outlook gibi 180'den fazla harici araçla bağlantı kurun
Podium sınırlamaları:
- Başlangıç planı üç takım üyesi ve 1.000 kişi ile sınırlıdır
- Tutarsız müşteri desteği
Podium fiyatlandırması:
- Temel özellikler: 249 $/ay
- Standart: 409 $/ay
- Profesyonel: 599 $/ay
Podium puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (1.479 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (485 yorum)
4. Amazon SNS
Amazon SNS (Basit Bildirim Hizmeti), Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan bir push mesajlaşma hizmetidir. Müşterilere (SMS, e-posta ve push bildirimleri yoluyla) ve diğer HTTP ve AWS uygulamalarına mesaj yayınlamak için yayınlama/abonelik modelini kullanır.
Amazon SNS, yüksek güvenilirlikle büyük mesaj hacimlerini işlemekte mükemmeldir. Bu, önemli güncellemeleri göndermek ve uygulamanızın farklı bölümleri arasında eylemleri koordine etmek için mükemmeldir.
Amazon SNS'nin en iyi özellikleri:
- Her ay bir milyon yayın, 100.000 HTTP teslimatı ve 1.000 e-posta teslimatına ücretsiz erişim
- Bir konuyu kimin yayınlayabileceğini veya abone olabileceğini belirlemek için kurallar oluşturun
- Gösterge panelinizde konu sayısı, abonelikler ve bağlı uygulamalar hakkında özet bilgi alın ?
- SQS (Basit Kuyruk Hizmeti), Lambda ve Kinesis Data Firehose gibi AWS hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre edin
Amazon SNS sınırlamaları:
- AWS platformuna yeni başlayanlar için kurulum karmaşık olabilir
- Benzersiz kullanım durumları için sınırlı özelleştirme
Amazon SNS fiyatlandırması:
- Mobil push: Milyon bildirim başına 0,50
- E-posta: 100.000 bildirim başına 2,00
- HTTP/s: Milyon bildirim başına 0,60
Amazon SNS puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (87 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10 yorum)
5. Plivo
Plivo, SMS API'leri, ses API'leri ve SIP trunking hizmetleri sunan bir bulut iletişim platformudur. Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go ve Java dillerinde SDK'lara sahiptir.
SMS için özellikler arasında teslimat raporları ve toplu gönderimler için mesaj kuyruğu bulunur. Ses API'si ise özel arayan kimlikleri, telesekreter algılama ve sesli mesaj transkripsiyonu sağlar.
Twilio gibi, Plivio de 190'dan fazla ülkede geniş bir erişime sahiptir, bu da işinizin uluslararası bir kitleye sahip olması durumunda harika bir özelliktir. ?
Plivo'nun en iyi özellikleri:
- Güven oluşturmak ve okunma oranlarını artırmak için toplu mesajlar göndermek üzere yerel numaraları otomatik olarak seçin
- Hata giderme için hata kodlarıyla birlikte mesaj başarısızlık uyarıları alın
- Şablonları kullanarak çağrı yönlendirme, çağrı yönlendirme, ses ve SMS anketleri için akışlar oluşturun
- Kapsamlı belgelere ve hızlı desteğe erişin
Plivo sınırlamaları:
- Uygulama içi ve sosyal medya iletişimi desteklemiyor
- Ticket portal üzerinden öncelikli destek, aylık 250 $'dan başlıyor
Plivo fiyatlandırması:
- SMS API: Mesaj göndermek veya almak için 0,00550 $'dan başlayan fiyatlarla
- Voice API: Dış aramalar için dakikada 0,01000 $ ve iç aramalar için 0,00550 $'dan başlayan fiyatlarla
- SIP Trunking: Dış arama için dakikada 0,00650 $ ve iç arama için 0,00250 $'dan başlar
Plivo puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (709 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (85 yorum)
6. MessageBird
MessageBird, canlı sohbet, SMS, e-posta, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram ve Google Business aracılığıyla müşteri etkileşimleri için bir iletişim API platformudur.
Birleştirilmiş gelen kutusu sayesinde, tüm bu platformlardan gelen mesajları tek bir alanda yönetebilirsiniz. Sıfırdan veya şablonları kullanarak aramaları yönlendirmek, SMS'leri e-postaya yönlendirmek, hatırlatıcılar ayarlamak ve daha fazlasını yapmak için otomatik iş akışları oluşturun. ✨
MessageBird'ün en iyi özellikleri:
- Kişileri manuel olarak ekleyin veya TXT, CSV veya XLSX dosyalarından içe aktarın
- Kişiselleştirilmiş kampanyalar için e-ticaret mağazaları, CRM ve uygulama analizlerinden müşteri yolculuklarını merkezileştirin
- SMS, ses ve akış oluşturucu kullanım istatistiklerini CSV'ye aktarın
- Salesforce, Google E-Tablolar, Shopify, WooCommerce ve Zapier dahil 15 eklenti ile bağlantı kurun
MessageBird sınırlamaları:
- API'ler bazen yavaş yanıt verebilir
- E-posta yoluyla öncelikli destek, aylık 500 $'dan başlar
MessageBird fiyatlandırması:
- SMS: Mesaj başına 0,0069 $'dan başlar
- Ses: Giden aramalar için dakikada 0,015 $'dan ve gelen aramalar için 0,0033 $'dan başlar
MessageBird puanları ve yorumları:
- G2: 4,2/5 (66 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (150 yorum)
7. Bant genişliği
Bandwidth, uygulamalarınıza ses ve mesajlaşma özellikleri eklemenizi sağlayan bir geliştirici platformudur. Bu özellikler arasında 20 kişiye kadar konferans, arama kaydetme, canlı transkripsiyon, metinden konuşmaya dönüştürme ve ücretsiz SMS ve MMS yer alır.
Bandwidth'in anahtar özelliklerinden biri, uygulamalarınıza acil arama fonksiyonu (diğer adıyla gelişmiş 911) ekleyebilmenizdir. Bu, müşterilerinize polis, itfaiye veya sağlık hizmetlerini hızlı bir şekilde ulaştırmak için çok kullanışlıdır. Uygulamanız güvenlik, kişisel güvenlik veya uzaktan sağlık hizmetleri ile ilgiliyse, Bandwidth yeni en iyi arkadaşınız olabilir. ?
Bandwidth'in en iyi özellikleri:
- E-posta kullanarak SMS metinleri gönderin ve e-posta gelen kutunuzda SMS yanıtları alın
- Çağrı hacimlerini, mesaj teslim oranlarını ve iletişim performansını izleyin
- Müşteri duygularını analiz edin, böylece doğru önlemleri alabilirsiniz
- İletişim formları ve telefon görüşmeleri yoluyla ücretsiz müşteri desteği alın
Bant genişliği sınırlamaları:
- Bazı API'lerin kullanımı zordur
- Zapier ile entegre olmuyor
Bant genişliği fiyatlandırması:
- Mesajlaşma API: Giden mesaj başına 0,004 $'dan başlayan fiyatlarla
- Voice API: Dış arama için dakikada 0,010 $ ve iç arama için 0,0055 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kimlik doğrulama API: Kimlik doğrulama başına 0,05 $
Bant genişliği değerlendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (374 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (127 yorum)
8. Infobip
Infobip, müşterilerinizin favori sosyal kanallarında pazarlama kampanyaları, hatırlatıcılar ve sorgu yanıtları göndermek için kullanılan bir müşteri etkileşim aracıdır.
API'lerini özelleştirerek SMS, e-posta, uygulama içi mesajlar, push bildirimleri ve WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber ve Facebook Messenger gibi çeşitli sosyal kanallar üzerinden iletişim kurun.
Twilio'ya alternatif olan bu araçla, görsel bir oluşturucuya sahip olursunuz, böylece kullanıcı kayıtları, satın alımlar veya doğum günleri gibi etkinlikler için otomatik mesajlar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Infobip'in AI CRM araçları, ürün önerilerinde, mesajların zamanlamasını mükemmel bir şekilde ayarlamada ve risk altındaki müşterileri belirlemede yardımcı olur.
Infobip'in en iyi özellikleri:
- Çevrimiçi formlarla potansiyel müşterileri yakalayın ?
- Birden fazla kanalda A/B testi gerçekleştirin
- Kampanya performansını izleyin ve sonuçları CSV ve XLSX dosyaları olarak dışa aktarın
- Salesforce, Hubspot, Shopify ve BigCommerce gibi e-ticaret ve CRM uygulamalarıyla entegre edin
Infobip sınırlamaları:
- Müşteri desteğinin yanıt vermesi uzun sürebilir
- Bazı kullanıcılar fiyat planlarının pahalı olduğunu söylüyor
Infobip fiyatlandırması:
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Infobip puanları ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (53 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (13 yorum)
9. Telnyx
Telnyx, ses, mesajlaşma ve kullanıcı doğrulama API'leri ile SIP trunking hizmetleri sunan bir CPaaS çözümüdür. Twilio'dan farklı olarak, daha ucuz tarifelere ve 7/24 müşteri desteğine ücretsiz erişim sunar. ?
Ayrıca, Twilio'nun bu alternatifi gizli bir global IP ağına sahiptir. Bu, dünya çapında yüksek kaliteli iletişim ve çağrı sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlar.
Telnyx'in en iyi özellikleri:
- Net ve tutarlı sesli arama kalitesi
- SDK'lar Python, Ruby, Node, PHP, Java ve . NET'te mevcuttur
- Yedeklilik ve yüksek çalışma süresi için AWS, Google Cloud ve Microsoft Azure ile çoklu bulut ağına sahiptir
- Kapsamlı belgeler ve duyarlı destek ekibi ile işletmelere olanak sağlar
Telnyx sınırlamaları:
- Belirli özellikleri kullanmak için ileri düzey programlama gereklidir
- IoT SIM kart kurulumu, diğer iletişim çözümlerine kıyasla karmaşık olabilir
Telnyx fiyatlandırması:
- Mesajlaşma API: Giden veya gelen mesaj başına 0,004 $'dan başlayan fiyatlarla
- Voice API: Gelen ve giden aramalar için dakikada 0,007 $'dan başlayan fiyatlarla
- Video API: Katılımcı başına dakikada 0,002 $'dan başlayan fiyatlarla
- API'yi doğrulayın: Doğrulama başına 0,03 $'dan başlayan fiyatlarla
Telnyx puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (328 yorum)
- Capterra: 4,7/5 (47 yorum)
10. Wati
Wati (WhatsApp Takım Gelen Kutusu), potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmak için hazır araçlar ve API'ler sunan bir WhatsApp mesajlaşma platformudur. Geliştirici olmayanlar için bile kurulumu kolaydır. WhatsApp İşletme hesabınızı bağlayın, kişilerinizi ekleyin ve pazarlama kampanyalarınızı başlatın. ?
Tüm müşteri talepleri, takımınızın hızlıca müdahale edip sorunları çözebileceği tek bir gelen kutusuna gelir. Ve siz ortada değilseniz, kod gerektirmeyen oluşturucu ile bir chatbot kurarak konuşmanın devam etmesini sağlayın.
Wati'nin en iyi özellikleri:
- Takımınızda kimlerin çevrimiçi veya çevrimdışı olduğunu görün
- Kampanyalarınızı yayınlamadan önce önizleyin
- En hızlı yanıt süreleriyle mesaj hacimlerini, mesaj durumlarını ve çalışanları izleyin
- Wati'yi sekiz uygulama ile bağlayın: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google E-Tablolar, Make ve Zapier
Wati sınırlamaları:
- Kullanıcılar her planda sınırlıdır ve ekstra kullanıcılar aylık 30 $ ek ücrete tabidir
- Planlar aylık 1.000 konuşma ile sınırlıdır, bu nedenle daha fazlası için kredi satın almanız gerekir
Wati fiyatlandırması:
- Standart: Aylık 39 $ (5 kullanıcı)
- Artı: 69 $/ay (5 kullanıcı)
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin (10 kullanıcı)
Wati puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (205 yorum)
- Capterra: 4,5/5 (55 yorum)
Diğer İletişim Araçları
Bu Twilio alternatif seçenekleri müşteri etkileşimlerini özelleştirmeye odaklanırken, ClickUp gibi araçlar işyerinizdeki iletişim stratejilerini desteklemek için hazır özellikler sunar.
Proje tartışmalarından görev yorumlarına ve belgelere kadar her şey tek bir yerde. Bu sayede düzenli kalmak, bağlamı korumak ve herkesle olan iletişim geçmişini her an takip etmek çok kolay. ?
ClickUp
ClickUp, takımınızın ihtiyaçlarını karşılamak için sonsuz iletişim özelliklerine sahip bir proje yönetimi aracıdır.
Bölüm veya projeye özel tartışmalar için ClickUp Sohbet'i kullanın. Metinlerin yanı sıra, bilgisayarınızdan veya bulut depolama alanınızdan dosyaları doğrudan sohbete yükleyin veya ses ve ekran kliplerini takımınızla paylaşın.
ClickUp Belgeleri ile iş belgelerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca ClickUp AI sayesinde, fikirlerinizi hızlı bir şekilde beyin fırtınası yapabilir ve ilk taslakları saniyeler içinde oluşturabilirsiniz.
ClickUp AI ayrıca yazınızı geliştirmenize, uzun belgeleri özetlemenize ve hatta notlarınızı eylem öğelerine dönüştürmenize yardımcı olur. ✅
ClickUp'ın proje yönetimi özellikleriyle bu eylem öğelerini yönetmek çok kolaydır. Görevleri atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi kontrol edin. İş akışlarınızı daha sorunsuz hale getirmek için ClickUp'ın otomasyon araçları tekrarlayan görevleri üstlenir, böylece takımınız daha önemli işlere odaklanabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- Projeleri Liste, Tablo, Kanban, Takvim ve Gantt görünümlerinde görselleştirin
- Görev açıklamalarında, yorumlarda, sohbetlerde ve belgelerde AI araçlarına erişin
- Takım üyelerini @bahsetme ile etiketleyerek yorumunuzdan haberdar edin
- ClickUp'ı yerel entegrasyonları, Zapier ve ClickUp API aracılığıyla 1.000'den fazla uygulamaya bağlayın
ClickUp sınırlamaları:
- Bazı web ve masaüstü özellikleri mobil cihazlarda kullanılamaz
- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması:
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
Müşteri Deneyiminizi Bir Üst Düzeye Taşıma Zamanı
Twilio birçok kullanışlı özellik sunar, ancak takım ve müşteri iletişim hizmetlerini uygulamalarınıza entegre etmek için tek seçenek değildir. Bu kullanışlı Twilio alternatifleri listesi ile, ihtiyaçlarınıza göre her platformu kolayca değerlendirebilir ve en uygun olanı bulabilirsiniz.
Ayrıca, iş operasyonlarını, proje yönetimini ve iç iletişim planlarını kolaylaştırmak için bir araca hazırsanız, ClickUp'tan başka bir yere bakmanıza gerek yok.
Bu tek noktadan hizmet, takımınızın aynı sayfada kalmasını sağlayarak işlerin daha kolay ve hızlı yapılmasını sağlar. Ayrıca, 1.000'den fazla entegrasyon ile ClickUp, mevcut teknoloji yığınınızla birlikte çalışarak kazanan bir kombinasyon oluşturur. ?