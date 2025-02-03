2025'in 10 Harika Plutio Alternatifi ve Rakibi

Size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için Plutio'nun en iyi alternatiflerinden bazılarını bir araya getirdik. İş hayatınızı daha keyifli hale getirmeye hazır olun.
Plutio alternatifi nedir?
Plutio, hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Bu listede yer alan Plutio'nun çeşitli alternatifleri, benzer hepsi bir arada iş, müşteri ve proje yönetimi çözümleri sunar.
İşte bir sonraki iş yönetimi aracınızda aradığımız bazı ortak özellikler:
- Proje yönetimi araçları
- Gerçek zamanlı takım işbirliği araçları
- Teklif oluşturma
- Fatura oluşturma
- Ödeme işleme
- Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
- Ş Akışı optimizasyonu ve otomasyonu
Esasen, bir sonraki iş veya proje yönetimi aracınız, idari görevleri yerine getirmek için esnek bir alan sunmalı ve size daha önemli işlere odaklanmak için daha fazla zaman sağlamalıdır.
Plutio alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Takımınız veya işiniz için en iyi Plutio alternatifini ararken dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar özellik vardır:
- Verimliliği artırmak için doğru zaman takibi araçları
- Her ay saatler kazandıracak, günlük görevleri otomatik hale getirecek otomasyonlar
- Yerleşik iş ve operasyon yönetimi yazılımı veya özellikleri
- Çeşitli kullanım durumları için kapsamlı bir şablon kitaplığı
- Etkili müşteri adayı yönetimi için zengin özelliklere sahip CRM yazılımı
- Müşteri memnuniyetini izlemek için formlar ve anketler
- Diğer popüler araçlarla entegrasyonlar
- Fatura oluşturma ve işleme
- Görev yönetimi, planlama ve ilerleme izleme
- Özelleştirilebilir görünümlerle sezgisel bir kullanıcı arayüzü
- İşgücü planlama yazılımı ve araçları
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Plutio Alternatifi
İş ve proje yönetimi ihtiyaçlarınızı tek bir platformda bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse, daha fazla uzatmadan, iş akışınızı dönüştürmek ve işinizi kolaylaştırmak için Plutio'nun en iyi 10 alternatifine geçelim.
1. ClickUp
Görevleri verimli bir şekilde organize etmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olacak hepsi bir arada bir verimlilik platformuna ihtiyacınız varsa, ClickUp tam size göre. Bu popüler proje yönetimi aracı, kurumsal ve küçük işletmelerin kaynakları yönetmek, işbirliği yapmak ve her türlü iş akışını kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklerle donatılmıştır.
ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir Görevleri, proje yöneticilerinin eylem öğelerine öncelik vermelerine, hatırlatıcılar ayarlamalarına, teslim edilecekleri izlemelerine ve tüm takım üyelerini görev ilerlemesi hakkında güncel tutmalarına olanak tanıyan en büyük özelliklerinden biridir.
ClickUp Gösterge Panelleri de son derece özelleştirilebilir ve her proje için mükemmel bir komut istasyonu oluşturmak için çok değerlidir. Bunları, üst düzey genel bakışlar, daha derin içgörüler, daha iyi kaynak yönetimi ve tüm işinizde artırılmış verimlilik için kullanın.
Gösterge panellerini görünümlerle eşleştirin ve projelerinizi yönetmek için sınırsız seçeneğe sahip olun. Örneğin:
- Pano görünümü, Agile iş akışları, Kanban panoları ve Gantt grafikleri için ideal seçimdir
- Liste görünümü, son tarihler ve görevler hakkında daha iyi bir genel bakış sağlar
- Takvim görünümü, takımların ve iş sahiplerinin iş akışlarına genel bir bakış elde etmelerine yardımcı olur
- Özel görünümler, takımınızın ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaç duymadığı şeylere göre mevcut seçenekleri dönüştürmenize olanak tanır
Son olarak, proje yönetimine özel, benzersiz bir yapay zeka destekli asistan olan ClickUp AI var. ClickUp AI ile toplantıları Belgeler'de özetleyin, eylem öğelerini Görevler'e dönüştürün, proje dönüm noktalarını özetleyin, müşteri desteği e-postalarını taslak haline getirin ve işinizi daha hızlı bitirin.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Şablon kitaplığında, proje yönetimi için ihtiyacınız olan her şeyi içeren 1.000'den fazla şablon bulunmaktadır. Örneğin, ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu, projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için takımınızın ilerlemesinin yukarıdan aşağıya bir görünümünü oluşturmanıza olanak tanır
- Durum raporlarından proje özetlerine kadar proje yönetiminin her alanına uyarlanmış AI asistanı ClickUp AI her şeyi yapar
- İş akışlarını, rutin görevleri, proje devrelerini ve daha fazlasını otomatik hale getirmek için 100'den fazla hazır otomasyonun yanı sıra kendi otomasyonlarınızı oluşturma olanağı
- Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegrasyon. Bizde olmayan her şeyi Zapier ile oluşturabilirsiniz (API gerekmez)
- MacOS, Windows ve Linux için masaüstü uygulamaları, Android ve iOS için mobil uygulamalar ve popüler tarayıcılar için web tabanlı erişim dahil olmak üzere neredeyse tüm cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur
ClickUp sınırlamaları
- Bazı incelemelerde, takım üyelerinin ClickUp'ın özelliklerine alışırken zaman zaman öğrenme eğrisiyle karşılaştıklarından bahsedilmektedir (her şey için ücretsiz öğreticilerle çözülmüştür)
- Bazı müşteriler, ön tanımlı ayarlarla çok fazla bildirim aldıkları için ayarlarını özelleştirme ihtiyacı olduğunu bildiriyor
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)
2. HoneyBook
HoneyBook, yaratıcı girişimciler, yeni kurulan şirketler ve küçük işletme sahipleri için bir iş yönetimi yazılım platformudur. Proje hedef yönetimi, görev yönetimi, faturalandırma ve ödeme işleme araçları sunar.
HoneyBook'un en iyi özellikleri
- Müşteri portalı yazılımı, mesajlaşma, ödeme işleme ve dosya inceleme özelliklerine sahiptir
- Şablon kitaplığı, işlerin daha hızlı ve daha az gidip gelerek kayıtlara geçmesine yardımcı olmak için iş programı şablonları gibi özellikler içerir
- Otomasyon gösterge paneli, projenizin yaşam döngüsünün herhangi bir bölümüne özel otomasyonlar uygulamanıza olanak tanır
- Gmail, Calendly, QuickBooks ve Zapier gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde ş Akışınızı birleştirin
HoneyBook sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, e-posta gönderirken karışıklık yaşadıklarını ve e-postanın başarıyla gönderilip gönderilmediğini belirlemekte zorluk yaşadıklarını bildiriyor
- Bazı proje yöneticilerinin yorumlarına göre, takım üyeleri diğer proje yönetimi yazılımlarından HoneyBook'a geçmekte zorlanıyor
HoneyBook fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 79 $
HoneyBook puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)
3. Dubsado
Dubsado, operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için bir proje yönetimi platformudur. Daha iyi organizasyon, faturalandırma, sözleşmeler, iletişim ve daha fazlası için basit, özelleştirilebilir müşteri portalı proje yönetimi yazılımı özelliklerine sahiptir.
Dubsado'nun en iyi özellikleri
- Çoklu kullanıcı rolleri, bireysel izinler ve özel gösterge panelleri gibi işbirliği özellikleri, takım iletişimi ve verimliliğini artırır
- Müşterilerin istedikleri seçenekleri seçebilmeleri için belirli profesyonel hizmetler için eklenti paketleri oluşturma özelliğine sahip özel teklif ve faturalama çözümleri
- E-posta gönderme, davet planlama ve form oluşturma otomasyonu, iş günlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur
- Zapier, Xero ve QuickBooks gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde herkes aynı sayfada kalır
Dubsado sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları fatura türlerinde çeşitlilik eksikliğinden bahsetmektedir
- Bazı proje yöneticilerinin yorumları, iş akışlarını ayarlarken kafa karışıklığı ve zorluk yaşadıklarını belirtiyor
Dubsado fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 40 $
Dubsado puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)
Dubsado alternatiflerini inceleyin!
4. SuiteDash
SuiteDash, her boyuttaki işletme için bir iş yönetimi yazılımı ve popüler bir Plutio alternatifidir. Kaynak kullanım tahminleri, zaman takibi, otomatik faturalandırma, gerçek zamanlı iletişim ve özelleştirilebilir iş akışları gibi özellikler sunar. ?
SuiteDash'ın en iyi özellikleri
- Güçlü faturalandırma özellikleri arasında gelişmiş faturalandırma, dijital teklifler, çevrimiçi ödemeler, abonelik seçenekleri ve daha fazlası bulunur
- Müşteri portalı yazılımı, dosya paylaşımı, işbirliği ve iletişim için kişiselleştirilmiş müşteri gösterge panelleri sağlar
- Kodsuz iş akışı otomasyonu, görev atamalarını ve özelleştirilmiş otomatik iletişimleri yönetir
- Zapier, WordPress, Google Takvim ve diğer popüler platformlarla entegrasyon, proje yönetimi görevlerini tek bir gösterge panelinde birleştirmeye yardımcı olur
SuiteDash sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, müşteri iletişim e-postalarının spam olarak işaretlendiğine dair sorunlar bildiriyor
- Bazı işletmelerin yorumlarında, takım üyeleri ve proje yöneticileri için öğrenme eğrisinin dik olduğundan bahsedilmektedir
SuiteDash fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $
- Thrive: Kullanıcı başına aylık 49 $
- Pinnacle: Kullanıcı başına aylık 99 $
SuiteDash puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (500+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)
5. 17hats
17hats, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için hepsi bir arada bir iş yönetimi çözümüdür ve popüler bir Plutio alternatifidir. Muhasebe ve müşteri iletişiminden ayrıntılı proje yönetimi ve ilerleme izlemeye kadar her şey için kullanın.
17hats'ın en iyi özellikleri
- Gösterge panelleri, proje sayfaları, iletişim kartları ve etiketler, verimli iş akışları için projelerin düzenli kalmasına yardımcı olur
- Tam CRM paketi, potansiyel müşteri yakalama şablonları, anında potansiyel müşteri yanıtı, ödeme planları, çevrimiçi planlama ve daha fazlasını içerir
- Otomatik müşteri iletişim e-postaları, yapılacaklar listeleri ve çok sayıda özelleştirme seçeneği ile görev oluşturma
- Google Takvim, Fundy, QuickBooks ve Zoom gibi popüler araçlarla entegrasyonlar
17hats sınırlamaları
- Üretim şirketlerinin yorumları, özel proje yönetimi özelliklerinin eksikliğini bildiriyor
- Bazı incelemeler, yazılımı takımları ve proje yöneticileriyle kullanmak için kurmanın zorluğundan bahsetmektedir
17hats fiyatlandırma
- Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları
- Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Premier: Kullanıcı başına aylık 60 $
17hats puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (70+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)
6. Paperbell
Paperbell, koçlar ve diğer hizmet tabanlı profesyoneller için bir proje yönetim aracıdır. İşletme sahiplerinin müşterilerine koçluk yapmaya odaklanabilmeleri için koçluk süreçlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.
Paperbell'in en iyi özellikleri
- CRM özellikleri arasında planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma, sözleşme imzalama ve işbirliği araçları bulunur
- Şablonlar, müşterilerin hizmetleri planlamasına, ödemesine ve hizmetlerle etkileşim kurmasına olanak tanıyan çevrimiçi koçluk paketleri oluşturmanıza yardımcı olur
- Otomatik e-postalar, müşteri iletişimi ve potansiyel müşteri oluşturma işlemlerini gerçekleştirerek işinizi büyütmenize yardımcı olur
- Xero, Sage, Wave Accounting ve diğer popüler muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar
Paperbell sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, Paperbell'in entegrasyonları tarafından desteklenmeyen platformları kullanarak koçluk planları için ödeme yapmayı tercih eden müşteriler olduğunu bildiriyor
- Bazı incelemeler, müşteriye yönelik sayfalarda görsel tasarımın iyileştirilmesi gerektiğini bahsetmektedir
Paperbell fiyatlandırması
- Paperbell aboneliği: Kullanıcı başına aylık 57 $
Paperbell puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
7. Freedcamp
Freedcamp, serbest çalışanlar, girişimciler ve küçük işletmeler için bir proje yönetim aracıdır. İş ve proje yönetimi için gereken zaman ve enerjiyi azaltmaya yardımcı olan bir dizi araç içerir.
Adından da anlaşılacağı gibi, Freedcamp ücretsiz bir plan sunar. Bu, onu bu listede ücretsiz abonelik sunan üç Plutio alternatifinden biri yapar; diğer ikisi ise ClickUp ve Teamwork'tür. ?
Freedcamp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir takvimler, farklı boyutlardaki birden fazla projeyi tek bir yerden izleyebilir
- Proje yönetimi özellikleri arasında görev oluşturma, dönüm noktası izleme, projeye genel bakış ve daha fazlası bulunur
- Etiketleme, yorum yapma ve tartışma gibi işbirliği özellikleri, her takım üyesinin ş Akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur
- Slack, Dropbox, Zapier ve diğer popüler platformlarla entegrasyonlar sayesinde her şeyi bir araya getirin
Freedcamp sınırlamaları
- Bazı kullanıcı yorumları, öğrenme eğrisini azaltmak için daha basit bir kurulum ve ek eğitimlere ihtiyaç olduğunu bahsetmektedir
- Bazı kullanıcıların yorumları, mobil uygulamanın sınırlı işlevselliğinden bahsediyor
Freedcamp fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 2,49 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 8,99
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
Freedcamp puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)
8. Takım çalışması
Teamwork, işletmeler ve serbest çalışanlar için bir proje yönetimi yazılımıdır. Özellikleri, müşteri işlemlerini ve takım işbirliğini hedefler ve müşteri kazanımı, görev yönetimi, zaman takibi ve daha fazlası için araçlar sunar.
Teamwork'ün en iyi özellikleri
- Bütçe izleme, her müşteri projesi için bütçe belirlemenizi ve izlemenizi sağlar
- Özelleştirilebilir iş akışları, kullanıcıların her proje ve takım üyesi için özel ihtiyaçlara uygun özellikleri seçmelerini sağlar
- Otomasyon özellikleri, görev oluşturma, görev atama ve bildirim oluşturma gibi eylemleri gerçekleştirebilir
- Dropbox, Google Drive, Trello, Slack ve Zapier gibi popüler platformlarla entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur
Takım çalışması sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, bağımlı görevlere erişmede ve bunları tamamlamada zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
- Bazı proje yöneticilerinin yorumlarında, yanıt sürelerinin yavaş olduğu ve API'nın tutarsız olduğundan bahsedilmektedir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,99
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $
- Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Takım çalışması puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (1.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
9. Bonsai
Bonsai, serbest çalışanlar, girişimciler ve serbest meslek sahipleri için bir iş yönetim platformudur. İdari görevleri yönetmek, müşterilere fatura kesmek, zaman takibi yapmak, sözleşmeler oluşturmak, teklifler göndermek ve daha fazlasını yapmak için kullanın.
Bonsai'nin en iyi özellikleri
- Sözleşme yönetimi özellikleri, kullanıcıların özel sözleşmeler oluşturmasına, şablonları kullanmasına, e-imzaları kabul etmesine ve bulut tabanlı depolama ile bunları güvende tutmasına olanak tanır
- Fatura özellikleri, kullanıcıların faturalar oluşturmasına, otomatik ödeme hatırlatıcıları planlamasına ve popüler sağlayıcılar aracılığıyla ödemeleri kabul etmesine olanak tanır
- Otomasyon özellikleri, ödeme hatırlatıcıları, faturalandırma, zaman takibi, teklif takibi ve sözleşme yönetimi gibi işlemleri otomatik hale getirir
- Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe ve PayPal ile entegrasyonlar
Bonsai sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar özel faturalandırma, sözleşmeler ve diğer gelişmiş CRM özelliklerine ihtiyaç duyduklarını bildirmiştir
- Bazı kullanıcıların yorumlarında, ödeme işlemlerinde uzun gecikmeler ve anlık işlemlerin olmaması bahsedilmektedir
Bonsai fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 79 $
Bonsai puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
10. ManyRequests
ManyRequests, işletme sahipleri ve ajanslar için bir müşteri hizmetleri platformudur. Bir müşteri portalı ve ödeme formları, sanal yardım, canlı sohbet ve sosyal medya mesajlaşma gibi özellikler sunar.
ManyRequests'ın en iyi özellikleri
- İş akışlarını geliştirmek ve potansiyel müşteri oluşturma, randevu planlama ve veri girişi gibi işlemleri iyileştirmek için müşteri odaklı araçlar
- Çok kanallı destek, canlı sohbet, sosyal medya, e-posta ve daha fazlasından gelen müşteri taleplerini işleyebilir
- Sanal asistan uygulaması, müşteri sorularını ve destek taleplerini 7/24 destek sağlayabilir
- Slack, HubSpot, Stripe ve Shopify gibi araçlarla entegrasyonlar, müşteri desteği görevlerini yönetmeyi kolaylaştırır
ManyRequests sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, yavaş yanıt süreleri nedeniyle özellikleri kullanmakta zorluk yaşadıklarını bildirmiştir
- Popüler inceleme platformlarında kullanıcı geri bildiriminin eksikliği
ManyRequests fiyatlandırma
- Başlangıç: İki kullanıcı için aylık 99 $
- Temel: Beş kullanıcı için aylık 149 $
- Pro: 10 kullanıcı için aylık 399 $
ManyRequests puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
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