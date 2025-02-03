2025'in 10 Harika Plutio Alternatifi ve Rakibi

Size en uygun seçeneği bulmanıza yardımcı olmak için Plutio'nun en iyi alternatiflerinden bazılarını bir araya getirdik. İş hayatınızı daha keyifli hale getirmeye hazır olun.

Plutio alternatifi nedir?

Plutio, hepsi bir arada iş yönetimi platformudur. Bu listede yer alan Plutio'nun çeşitli alternatifleri, benzer hepsi bir arada iş, müşteri ve proje yönetimi çözümleri sunar.

İşte bir sonraki iş yönetimi aracınızda aradığımız bazı ortak özellikler:

Proje yönetimi araçları

Gerçek zamanlı takım işbirliği araçları

Teklif oluşturma

Fatura oluşturma

Ödeme işleme

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)

Ş Akışı optimizasyonu ve otomasyonu

Esasen, bir sonraki iş veya proje yönetimi aracınız, idari görevleri yerine getirmek için esnek bir alan sunmalı ve size daha önemli işlere odaklanmak için daha fazla zaman sağlamalıdır.

Plutio alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Takımınız veya işiniz için en iyi Plutio alternatifini ararken dikkat etmeniz gereken birkaç anahtar özellik vardır:

Verimliliği artırmak için doğru zaman takibi araçları

Her ay saatler kazandıracak, günlük görevleri otomatik hale getirecek otomasyonlar

Yerleşik iş ve operasyon yönetimi yazılımı veya özellikleri

Çeşitli kullanım durumları için kapsamlı bir şablon kitaplığı

Etkili müşteri adayı yönetimi için zengin özelliklere sahip CRM yazılımı

Müşteri memnuniyetini izlemek için formlar ve anketler

Diğer popüler araçlarla entegrasyonlar

Fatura oluşturma ve işleme

Görev yönetimi, planlama ve ilerleme izleme

Özelleştirilebilir görünümlerle sezgisel bir kullanıcı arayüzü

İşgücü planlama yazılımı ve araçları

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Plutio Alternatifi

İş ve proje yönetimi ihtiyaçlarınızı tek bir platformda bir araya getirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse, daha fazla uzatmadan, iş akışınızı dönüştürmek ve işinizi kolaylaştırmak için Plutio'nun en iyi 10 alternatifine geçelim.

ClickUp ile proje yönetiminizi dönüştürün — takımlar ve işletmeler için nihai hepsi bir arada verimlilik platformu

Görevleri verimli bir şekilde organize etmenize ve önceliklendirmenize yardımcı olacak hepsi bir arada bir verimlilik platformuna ihtiyacınız varsa, ClickUp tam size göre. Bu popüler proje yönetimi aracı, kurumsal ve küçük işletmelerin kaynakları yönetmek, işbirliği yapmak ve her türlü iş akışını kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklerle donatılmıştır.

ClickUp'ın tamamen özelleştirilebilir Görevleri, proje yöneticilerinin eylem öğelerine öncelik vermelerine, hatırlatıcılar ayarlamalarına, teslim edilecekleri izlemelerine ve tüm takım üyelerini görev ilerlemesi hakkında güncel tutmalarına olanak tanıyan en büyük özelliklerinden biridir.

ClickUp Gösterge Panelleri de son derece özelleştirilebilir ve her proje için mükemmel bir komut istasyonu oluşturmak için çok değerlidir. Bunları, üst düzey genel bakışlar, daha derin içgörüler, daha iyi kaynak yönetimi ve tüm işinizde artırılmış verimlilik için kullanın.

Gösterge panellerini görünümlerle eşleştirin ve projelerinizi yönetmek için sınırsız seçeneğe sahip olun. Örneğin:

Pano görünümü, Agile iş akışları, Kanban panoları ve Gantt grafikleri için ideal seçimdir

Liste görünümü, son tarihler ve görevler hakkında daha iyi bir genel bakış sağlar

Takvim görünümü, takımların ve iş sahiplerinin iş akışlarına genel bir bakış elde etmelerine yardımcı olur

Özel görünümler, takımınızın ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaç duymadığı şeylere göre mevcut seçenekleri dönüştürmenize olanak tanır

Son olarak, proje yönetimine özel, benzersiz bir yapay zeka destekli asistan olan ClickUp AI var. ClickUp AI ile toplantıları Belgeler'de özetleyin, eylem öğelerini Görevler'e dönüştürün, proje dönüm noktalarını özetleyin, müşteri desteği e-postalarını taslak haline getirin ve işinizi daha hızlı bitirin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Şablon kitaplığında, proje yönetimi için ihtiyacınız olan her şeyi içeren 1.000'den fazla şablon bulunmaktadır. Örneğin, ClickUp Proje Yönetimi Gösterge Paneli Şablonu , projelerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için takımınızın ilerlemesinin yukarıdan aşağıya bir görünümünü oluşturmanıza olanak tanır

Durum raporlarından proje özetlerine kadar proje yönetiminin her alanına uyarlanmış AI asistanı ClickUp AI her şeyi yapar

İş akışlarını, rutin görevleri, proje devrelerini ve daha fazlasını otomatik hale getirmek için 100'den fazla hazır otomasyonun yanı sıra kendi otomasyonlarınızı oluşturma olanağı

Monday.com, Microsoft Teams, Wrike, Asana, Trello ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla araçla entegrasyon. Bizde olmayan her şeyi Zapier ile oluşturabilirsiniz (API gerekmez)

MacOS, Windows ve Linux için masaüstü uygulamaları, Android ve iOS için mobil uygulamalar ve popüler tarayıcılar için web tabanlı erişim dahil olmak üzere neredeyse tüm cihazlar ve işletim sistemleriyle uyumludur

ClickUp sınırlamaları

Bazı incelemelerde, takım üyelerinin ClickUp'ın özelliklerine alışırken zaman zaman öğrenme eğrisiyle karşılaştıklarından bahsedilmektedir (her şey için ücretsiz öğreticilerle çözülmüştür)

Bazı müşteriler, ön tanımlı ayarlarla çok fazla bildirim aldıkları için ayarlarını özelleştirme ihtiyacı olduğunu bildiriyor

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.800+ yorum)

2. HoneyBook

honeyBook aracılığıyla

HoneyBook, yaratıcı girişimciler, yeni kurulan şirketler ve küçük işletme sahipleri için bir iş yönetimi yazılım platformudur. Proje hedef yönetimi, görev yönetimi, faturalandırma ve ödeme işleme araçları sunar.

HoneyBook'un en iyi özellikleri

Müşteri portalı yazılımı , mesajlaşma, ödeme işleme ve dosya inceleme özelliklerine sahiptir

Şablon kitaplığı, işlerin daha hızlı ve daha az gidip gelerek kayıtlara geçmesine yardımcı olmak için iş programı şablonları gibi özellikler içerir

Otomasyon gösterge paneli, projenizin yaşam döngüsünün herhangi bir bölümüne özel otomasyonlar uygulamanıza olanak tanır

Gmail, Calendly, QuickBooks ve Zapier gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde ş Akışınızı birleştirin

HoneyBook sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, e-posta gönderirken karışıklık yaşadıklarını ve e-postanın başarıyla gönderilip gönderilmediğini belirlemekte zorluk yaşadıklarını bildiriyor

Bazı proje yöneticilerinin yorumlarına göre, takım üyeleri diğer proje yönetimi yazılımlarından HoneyBook'a geçmekte zorlanıyor

HoneyBook fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 39 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 79 $

HoneyBook puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

3. Dubsado

dubsado aracılığıyla

Dubsado, operasyonlarını kolaylaştırmak isteyen serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için bir proje yönetimi platformudur. Daha iyi organizasyon, faturalandırma, sözleşmeler, iletişim ve daha fazlası için basit, özelleştirilebilir müşteri portalı proje yönetimi yazılımı özelliklerine sahiptir.

Dubsado'nun en iyi özellikleri

Çoklu kullanıcı rolleri, bireysel izinler ve özel gösterge panelleri gibi işbirliği özellikleri, takım iletişimi ve verimliliğini artırır

Müşterilerin istedikleri seçenekleri seçebilmeleri için belirli profesyonel hizmetler için eklenti paketleri oluşturma özelliğine sahip özel teklif ve faturalama çözümleri

E-posta gönderme, davet planlama ve form oluşturma otomasyonu, iş günlerini kolaylaştırmaya yardımcı olur

Zapier, Xero ve QuickBooks gibi araçlarla entegrasyonlar sayesinde herkes aynı sayfada kalır

Dubsado sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları fatura türlerinde çeşitlilik eksikliğinden bahsetmektedir

Bazı proje yöneticilerinin yorumları, iş akışlarını ayarlarken kafa karışıklığı ve zorluk yaşadıklarını belirtiyor

Dubsado fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 20 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 40 $

Dubsado puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (40+ yorum)

Dubsado alternatiflerini inceleyin!

4. SuiteDash

suiteDash aracılığıyla

SuiteDash, her boyuttaki işletme için bir iş yönetimi yazılımı ve popüler bir Plutio alternatifidir. Kaynak kullanım tahminleri, zaman takibi, otomatik faturalandırma, gerçek zamanlı iletişim ve özelleştirilebilir iş akışları gibi özellikler sunar. ?

SuiteDash'ın en iyi özellikleri

Güçlü faturalandırma özellikleri arasında gelişmiş faturalandırma, dijital teklifler, çevrimiçi ödemeler, abonelik seçenekleri ve daha fazlası bulunur

Müşteri portalı yazılımı, dosya paylaşımı, işbirliği ve iletişim için kişiselleştirilmiş müşteri gösterge panelleri sağlar

Kodsuz iş akışı otomasyonu, görev atamalarını ve özelleştirilmiş otomatik iletişimleri yönetir

Zapier, WordPress, Google Takvim ve diğer popüler platformlarla entegrasyon, proje yönetimi görevlerini tek bir gösterge panelinde birleştirmeye yardımcı olur

SuiteDash sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, müşteri iletişim e-postalarının spam olarak işaretlendiğine dair sorunlar bildiriyor

Bazı işletmelerin yorumlarında, takım üyeleri ve proje yöneticileri için öğrenme eğrisinin dik olduğundan bahsedilmektedir

SuiteDash fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 19 $

Thrive: Kullanıcı başına aylık 49 $

Pinnacle: Kullanıcı başına aylık 99 $

SuiteDash puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (500+ yorum)

5. 17hats

via 17hats

17hats, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için hepsi bir arada bir iş yönetimi çözümüdür ve popüler bir Plutio alternatifidir. Muhasebe ve müşteri iletişiminden ayrıntılı proje yönetimi ve ilerleme izlemeye kadar her şey için kullanın.

17hats'ın en iyi özellikleri

Gösterge panelleri, proje sayfaları, iletişim kartları ve etiketler, verimli iş akışları için projelerin düzenli kalmasına yardımcı olur

Tam CRM paketi, potansiyel müşteri yakalama şablonları, anında potansiyel müşteri yanıtı, ödeme planları, çevrimiçi planlama ve daha fazlasını içerir

Otomatik müşteri iletişim e-postaları, yapılacaklar listeleri ve çok sayıda özelleştirme seçeneği ile görev oluşturma

Google Takvim, Fundy, QuickBooks ve Zoom gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

17hats sınırlamaları

Üretim şirketlerinin yorumları, özel proje yönetimi özelliklerinin eksikliğini bildiriyor

Bazı incelemeler, yazılımı takımları ve proje yöneticileriyle kullanmak için kurmanın zorluğundan bahsetmektedir

17hats fiyatlandırma

Temel özellikler: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Standart: Kullanıcı başına aylık 30 $

Premier: Kullanıcı başına aylık 60 $

17hats puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (70+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

6. Paperbell

via Paperbell

Paperbell, koçlar ve diğer hizmet tabanlı profesyoneller için bir proje yönetim aracıdır. İşletme sahiplerinin müşterilerine koçluk yapmaya odaklanabilmeleri için koçluk süreçlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

Paperbell'in en iyi özellikleri

CRM özellikleri arasında planlama, müşteri yönetimi, faturalandırma, sözleşme imzalama ve işbirliği araçları bulunur

Şablonlar, müşterilerin hizmetleri planlamasına, ödemesine ve hizmetlerle etkileşim kurmasına olanak tanıyan çevrimiçi koçluk paketleri oluşturmanıza yardımcı olur

Otomatik e-postalar, müşteri iletişimi ve potansiyel müşteri oluşturma işlemlerini gerçekleştirerek işinizi büyütmenize yardımcı olur

Xero, Sage, Wave Accounting ve diğer popüler muhasebe araçlarıyla entegrasyonlar

Paperbell sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, Paperbell'in entegrasyonları tarafından desteklenmeyen platformları kullanarak koçluk planları için ödeme yapmayı tercih eden müşteriler olduğunu bildiriyor

Bazı incelemeler, müşteriye yönelik sayfalarda görsel tasarımın iyileştirilmesi gerektiğini bahsetmektedir

Paperbell fiyatlandırması

Paperbell aboneliği: Kullanıcı başına aylık 57 $

Paperbell puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

7. Freedcamp

via Freedcamp

Freedcamp, serbest çalışanlar, girişimciler ve küçük işletmeler için bir proje yönetim aracıdır. İş ve proje yönetimi için gereken zaman ve enerjiyi azaltmaya yardımcı olan bir dizi araç içerir.

Adından da anlaşılacağı gibi, Freedcamp ücretsiz bir plan sunar. Bu, onu bu listede ücretsiz abonelik sunan üç Plutio alternatifinden biri yapar; diğer ikisi ise ClickUp ve Teamwork'tür. ?

Freedcamp'ın en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir takvimler, farklı boyutlardaki birden fazla projeyi tek bir yerden izleyebilir

Proje yönetimi özellikleri arasında görev oluşturma, dönüm noktası izleme, projeye genel bakış ve daha fazlası bulunur

Etiketleme, yorum yapma ve tartışma gibi işbirliği özellikleri, her takım üyesinin ş Akışını kolaylaştırmaya yardımcı olur

Slack, Dropbox, Zapier ve diğer popüler platformlarla entegrasyonlar sayesinde her şeyi bir araya getirin

Freedcamp sınırlamaları

Bazı kullanıcı yorumları, öğrenme eğrisini azaltmak için daha basit bir kurulum ve ek eğitimlere ihtiyaç olduğunu bahsetmektedir

Bazı kullanıcıların yorumları, mobil uygulamanın sınırlı işlevselliğinden bahsediyor

Freedcamp fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,49 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8,99

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Freedcamp puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (400+ yorum)

8. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Teamwork, işletmeler ve serbest çalışanlar için bir proje yönetimi yazılımıdır. Özellikleri, müşteri işlemlerini ve takım işbirliğini hedefler ve müşteri kazanımı, görev yönetimi, zaman takibi ve daha fazlası için araçlar sunar.

Teamwork'ün en iyi özellikleri

Bütçe izleme, her müşteri projesi için bütçe belirlemenizi ve izlemenizi sağlar

Özelleştirilebilir iş akışları, kullanıcıların her proje ve takım üyesi için özel ihtiyaçlara uygun özellikleri seçmelerini sağlar

Otomasyon özellikleri, görev oluşturma, görev atama ve bildirim oluşturma gibi eylemleri gerçekleştirebilir

Dropbox, Google Drive, Trello, Slack ve Zapier gibi popüler platformlarla entegrasyonlar, iş akışlarını kolaylaştırmaya yardımcı olur

Takım çalışması sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, bağımlı görevlere erişmede ve bunları tamamlamada zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Bazı proje yöneticilerinin yorumlarında, yanıt sürelerinin yavaş olduğu ve API'nın tutarsız olduğundan bahsedilmektedir

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,99

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 13,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 25,99 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (1.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

9. Bonsai

via Bonsai

Bonsai, serbest çalışanlar, girişimciler ve serbest meslek sahipleri için bir iş yönetim platformudur. İdari görevleri yönetmek, müşterilere fatura kesmek, zaman takibi yapmak, sözleşmeler oluşturmak, teklifler göndermek ve daha fazlasını yapmak için kullanın.

Bonsai'nin en iyi özellikleri

Sözleşme yönetimi özellikleri, kullanıcıların özel sözleşmeler oluşturmasına, şablonları kullanmasına, e-imzaları kabul etmesine ve bulut tabanlı depolama ile bunları güvende tutmasına olanak tanır

Fatura özellikleri, kullanıcıların faturalar oluşturmasına, otomatik ödeme hatırlatıcıları planlamasına ve popüler sağlayıcılar aracılığıyla ödemeleri kabul etmesine olanak tanır

Otomasyon özellikleri, ödeme hatırlatıcıları, faturalandırma, zaman takibi, teklif takibi ve sözleşme yönetimi gibi işlemleri otomatik hale getirir

Calendly, QuickBooks, Zapier, Google Drive, Stripe ve PayPal ile entegrasyonlar

Bonsai sınırlamaları

Bazı kullanıcılar özel faturalandırma, sözleşmeler ve diğer gelişmiş CRM özelliklerine ihtiyaç duyduklarını bildirmiştir

Bazı kullanıcıların yorumlarında, ödeme işlemlerinde uzun gecikmeler ve anlık işlemlerin olmaması bahsedilmektedir

Bonsai fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 25 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 39 $

İş: Kullanıcı başına aylık 79 $

Bonsai puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

10. ManyRequests

via ManyRequests

ManyRequests, işletme sahipleri ve ajanslar için bir müşteri hizmetleri platformudur. Bir müşteri portalı ve ödeme formları, sanal yardım, canlı sohbet ve sosyal medya mesajlaşma gibi özellikler sunar.

ManyRequests'ın en iyi özellikleri

İş akışlarını geliştirmek ve potansiyel müşteri oluşturma, randevu planlama ve veri girişi gibi işlemleri iyileştirmek için müşteri odaklı araçlar

Çok kanallı destek, canlı sohbet, sosyal medya, e-posta ve daha fazlasından gelen müşteri taleplerini işleyebilir

Sanal asistan uygulaması , müşteri sorularını ve destek taleplerini 7/24 destek sağlayabilir

Slack, HubSpot, Stripe ve Shopify gibi araçlarla entegrasyonlar, müşteri desteği görevlerini yönetmeyi kolaylaştırır

ManyRequests sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, yavaş yanıt süreleri nedeniyle özellikleri kullanmakta zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Popüler inceleme platformlarında kullanıcı geri bildiriminin eksikliği

ManyRequests fiyatlandırma

Başlangıç: İki kullanıcı için aylık 99 $

Temel: Beş kullanıcı için aylık 149 $

Pro: 10 kullanıcı için aylık 399 $

ManyRequests puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

İş Akışınızı Dönüştürmeye Hazır mısınız?

Günümüzün son derece rekabetçi iş dünyasında, rakiplerinizin önünde kalmak için bir avantaj bulmanız gerekir.

En iyi proje yönetimi araçları ve CRM yazılımları parmaklarınızın ucunda, karmaşık projeleri yönetmeye, görevleri atamaya, takımınızla işbirliği yapmaya ve müşterilerinizi memnun etmeye hazır olacaksınız. ?

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