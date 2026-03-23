วิธีสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมการตลาด

รายงานจาก SurveyMonkey แสดงให้เห็นว่า50% ของนักการตลาดใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างเนื้อหา 45% เพื่อระดมความคิดสร้างสรรค์ และ 40% เพื่อทำการวิจัย
แม้ว่าเครื่องมือ AI สร้างสรรค์จะช่วยให้การตลาดง่ายขึ้น แต่ก็ยังต้องการการประสานงานและการแทรกแซงด้วยมืออยู่ดี คุณจะต้องเขียนคำสั่งใหม่, สลับไปมาระหว่างเครื่องมือ, และคัดลอกวางบริบทด้วยตนเองในทุกเครื่องมือ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าAI Sprawl
นั่นเป็นเพียงงานเพิ่มเติมสำหรับนักการตลาดที่ทำงานหนักอยู่แล้ว
ตัวแทน AI แก้ไขปัญหานี้โดยการดำเนินการตามงาน ประสานงานในกระบวนการทำงาน และตัดสินใจด้วยตนเอง เปรียบเสมือนมีผู้ช่วยมนุษย์ที่เข้ามาดูแลกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมด้วยวิจารณญาณและการตัดสินใจที่ชาญฉลาด
ในคู่มือนี้ เราจะแสดงวิธีการสร้างตัวแทน AI สำหรับทีมการตลาด พร้อมกันนี้ เราจะแบ่งปันประโยชน์ กรณีการใช้งาน ตัวอย่าง และข้อจำกัดที่คุณควรทราบก่อนเริ่มต้น 🌟
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ในด้านการตลาดคืออะไร?
ตัวแทน AI ในการตลาดคือโปรแกรมซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่ทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อดำเนินการขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน คิดวิเคราะห์ผ่านงานต่างๆ และตัดสินใจแทนคุณ
ระบบเหล่านี้สามารถดำเนินการต่างๆ ในแอปที่เชื่อมต่อกันได้ ปรับปรุงประสิทธิภาพตามข้อมูลย้อนกลับ และทำงานได้โดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์ตลอดเวลา
📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงตัวแทนสร้างภาพ คุณบอกให้มัน "สร้างแบนเนอร์หน้าแรกสำหรับโปรโมชั่น Black Friday ของเรา" และตัวแทนจะทำงานโดยอัตโนมัติ:
- สแกนพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อดึงบริบทเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นำเสนอรายละเอียด และแนวทางของแบรนด์
- ปรับปรุงเนื้อหา ให้อ่านง่ายและคงความเป็นแบรนด์
- สร้างแบนเนอร์หลากหลายรูปแบบ
- บันทึกสินทรัพย์ ไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกต้องหรืออัปเดตไลบรารีของคุณ
เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
ตัวแทน AI ใช้เทคโนโลยี AI หลากหลายรูปแบบในการทำงาน ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยย่อ:
|เทคโนโลยี
|สิ่งที่มันทำ
|วิธีช่วยเหลือตัวแทนการตลาด AI
|แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่อง (ML)
|วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาแบบแผนและทำนายผลลัพธ์
|ช่วยทำนายคะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ปรับปรุงการเสนอราคาโฆษณา, หรือทำนายประสิทธิภาพของแคมเปญ
|การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP)
|ช่วยให้ระบบ AI เข้าใจภาษาของมนุษย์โดยการถอดรหัสความละเอียดอ่อน ความรู้สึก และน้ำเสียง
|ช่วยวิเคราะห์อีเมล รีวิว หรือความคิดเห็นทางสังคมของลูกค้าเพื่อตรวจจับความรู้สึกและปรับแต่งข้อความให้เหมาะสม
|การสร้างเสริมด้วยการดึงข้อมูล (RAG)
|ดึงข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้องและป้อนข้อมูลเข้าสู่ LLM เพื่อการตอบสนองที่แม่นยำ
|ช่วยดึงข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์ แนวทางของแบรนด์ หรือผลลัพธ์ของแคมเปญที่ผ่านมาจากพื้นที่ทำงานของคุณ
|แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)
|โมเดล NLP ขั้นสูงที่ผ่านการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลข้อความขนาดใหญ่เพื่อสร้างข้อความที่สอดคล้องกัน, คิดวิเคราะห์ตามคำแนะนำ, และปฏิบัติตามคำสั่งที่ซับซ้อน
|ช่วยแปลเป้าหมายของแคมเปญ, เขียนข้อความหรือบรีฟ, และวางแผนขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน เช่น การดูแลลูกค้าที่เข้ามา
|API และการผสานรวมเครื่องมือ
|เชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ (เช่น CRM, แพลตฟอร์มโฆษณา)
|ช่วยอัปเดตบันทึกใน HubSpot, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย หรือปรับการใช้จ่ายใน Google Ads ได้โดยตรงจากขั้นตอนการทำงานของตัวแทน
📮 ClickUp Insight: 12% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าตัวแทน AI นั้นยากต่อการตั้งค่าหรือเชื่อมต่อกับเครื่องมือของพวกเขา และอีก 13% ระบุว่าขั้นตอนในการใช้งานตัวแทนเพื่อทำสิ่งง่ายๆ นั้นมีมากเกินไป
ข้อมูลต้องถูกป้อนเข้าด้วยตนเอง, การอนุญาตต้องถูกกำหนดใหม่, และทุกขั้นตอนการทำงานขึ้นอยู่กับห่วงโซ่ของการผสานระบบที่อาจเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
ข่าวดี? คุณไม่จำเป็นต้อง "เชื่อมต่อ"Super Agents ของ ClickUpกับงาน เอกสาร การแชท หรือการประชุมของคุณ พวกเขาถูกฝังอยู่ใน Workspace ของคุณโดยธรรมชาติ ใช้วัตถุ สิทธิ์ และการทำงานแบบเดียวกันกับเพื่อนร่วมงานมนุษย์คนอื่น ๆ
เนื่องจากการผสานรวม การควบคุมการเข้าถึง และบริบทถูกสืบทอดมาจากเวิร์กสเปซโดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่จึงสามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกเครื่องมือโดยไม่ต้องตั้งค่าเชื่อมต่อเอง ไม่ต้องเสียเวลาตั้งค่าเจ้าหน้าที่ใหม่ตั้งแต่ต้นอีกต่อไป!
ตัวแทน AI เทียบกับ ผู้ช่วย AI เทียบกับ แชทบอท AI
ตัวแทน AI, แชทบอท และผู้ช่วย AI ต่างก็ใช้ AI แต่มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการทำการตลาด:
- ตัวแทน AI: พวกเขาดำเนินการเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดอย่างอิสระ มอบเป้าหมายให้พวกเขา เช่น "เปิดตัวแคมเปญการดูแลลูกค้าสำหรับผู้ติดต่อในไตรมาสที่ 1" แล้วพวกเขาจะวิเคราะห์ผู้ติดต่อ เข้าถึงแพลตฟอร์มอีเมลของคุณ ดำเนินการแคมเปญ และปรับประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์—โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์
- แชทบอท AI: พวกมันจัดการการสนทนาตามสคริปต์เป็นหลัก ตัวอย่างเช่น บอทจะตอบคำถามเกี่ยวกับราคาและจองการสาธิตหากผู้สนใจมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ เมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง งานก็เสร็จสิ้น
- ผู้ช่วย AI:เครื่องมือการตลาด AIเช่น ChatGPT หรือ Claude ช่วยคุณสร้างเนื้อหาหรือคิดไอเดียใหม่ ๆ พวกมันมีประโยชน์แต่ต้องการการป้อนข้อมูลจากมนุษย์อย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการต่อไป
ตัวแทน AI เทียบกับการตลาดอัตโนมัติแบบดั้งเดิม
ตัวแทน AI เป็นระบบอัตโนมัติ (ไม่สามารถเน้นย้ำได้มากพอ) เมื่อคุณตั้งเป้าหมายแล้ว พวกมันจะวางแผน ดำเนินการ และปรับปรุงซ้ำข้ามเครื่องมือต่างๆ โดยไม่ต้องมีการป้อนข้อมูลจากมนุษย์ทีละขั้นตอน
นอกจากนี้ พวกเขายังรักษาการรับรู้บริบทและความจำ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการทำงาน เรียนรู้ด้วยตนเองจากผลลัพธ์ และยังสามารถคาดการณ์การดำเนินการถัดไป (เช่น การคาดการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญ)
เครื่องมือการตลาดอัตโนมัติแบบดั้งเดิม ในทางกลับกัน จะปฏิบัติตามกฎแบบ "ถ้า...ก็..." ที่คุณตั้งไว้ล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด เครื่องมือเหล่านี้ต้องการการปรับแต่งด้วยตนเองและไม่สามารถจดจำบริบทได้
อย่าลืมว่าพวกมันมีความไวต่อการตอบสนองสูง แน่นอนว่าพวกมันจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญได้ แต่เพียงเมื่อคุณบอกให้พวกมันทำตามคำสั่งของคุณ
ประโยชน์ของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมการตลาด
การใช้ตัวแทน AI ในกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณมีประโยชน์มากมาย:
- เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า: ตัวแทน AI วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแบบเรียลไทม์ (การคลิกบนเว็บไซต์, เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ, การโต้ตอบในอดีต) เพื่อนำเสนอคำแนะนำเนื้อหาและข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยไม่ล่าช้า
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องและวงจรการให้ข้อเสนอแนะ ตัวแทน AI จะปรับตรรกะของตนเองเพื่อฝึกฝนตัวเองใหม่ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และตอบสนองระดับ KPI ที่คุณกำหนด
- การดำเนินการหลายขั้นตอนแบบอัตโนมัติ: ตัวแทน AI ใช้การให้เหตุผลเพื่อแยกเป้าหมายระดับสูงออกเป็นลำดับของงานที่ครอบคลุมหลายระบบ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถมอบหมายเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดได้แทนที่จะจัดการรายละเอียดขั้นตอนเล็กๆ น้อยๆ
- ข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะอัตโนมัติ: ตัวแทนจะสแกนข้อมูล CRM, โซเชียล และเว็บของคุณเพื่อระบุรูปแบบและแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป คุณจะได้รับข้อสรุปที่สามารถนำไปใช้ได้แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลดิบในสเปรดชีตด้วยตัวเอง
- การดำเนินการที่สามารถปรับขนาดได้: ประสิทธิภาพทางการตลาดลดลงเมื่อคุณเพิ่มเครื่องมือ, สมาชิกทีม, และช่องทางมากขึ้น. ตัวแทน AI ช่วยทำให้การตลาดของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการประสานงานเครื่องมือและช่องทางที่จะกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เมื่อคุณเติบโตขึ้น
- ลดต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า: ด้วยการปรับแต่งการเสนอราคา การกำหนดเป้าหมาย และการสื่อสารให้เหมาะสมตามสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ ตัวแทน AI ช่วยลดการใช้จ่ายที่สูญเปล่ากับกลุ่มเป้าหมายที่มีความตั้งใจต่ำ
- เลียนแบบความร่วมมือของมนุษย์: ตัวแทน AI สื่อสารกับตัวแทนหรือระบบอื่น ๆ แบ่งปันบริบท ส่งต่อภารกิจ และประสานงานในกระบวนการทำงาน—คล้ายกับที่สมาชิกในทีมมนุษย์ทำงานร่วมกันข้ามบทบาท
📮 ClickUp Insight: 30% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยประหยัดเวลาได้ 1–2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในขณะที่ 19% ประเมินว่าอาจเพิ่มเวลาได้ 3–5 ชั่วโมงสำหรับการทำงานที่ต้องการสมาธิและความลึก
แม้เวลาที่ประหยัดได้เพียงเล็กน้อยก็สะสมเป็นเวลาได้มาก: เพียงสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่คืนกลับมา เท่ากับมากกว่า 100 ชั่วโมงต่อปี—เวลาที่สามารถนำไปใช้กับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงกลยุทธ์ หรือการพัฒนาตนเองได้ 💯
ด้วยClickUp's AI Super AgentsและClickUp Brain คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, สร้างการอัปเดตโครงการ, และเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่สามารถทำได้—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมหรือการผสานระบบ—ClickUp นำทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไว้ในที่เดียว
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: RevPartners ลดค่าใช้จ่าย SaaS ลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามตัวเข้าด้วยกันใน ClickUp—ได้รับแพลตฟอร์มที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวพร้อมฟีเจอร์มากขึ้น การทำงานร่วมกันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และแหล่งข้อมูลเดียวที่ง่ายต่อการจัดการและขยายขนาด
คู่มือทีละขั้นตอน: วิธีสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาด
คุณสามารถเลือกตัวแทน AI การตลาดที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากไดเรกทอรีตัวแทนการตลาดของ ClickUp ได้เสมอ แต่การสร้างตัวแทนของคุณเองจะให้ความควบคุมและการปรับแต่งได้มากขึ้น นอกจากนี้ การสร้างตัวแทนจากศูนย์ไม่ใช่เรื่องเทคนิคที่ซับซ้อนหากคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ ClickUpไม่เพียงแต่ทำให้กระบวนการทำงานประจำวันเป็นอัตโนมัติเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสร้างตัวแทน AI ที่เรียบง่ายและซับซ้อนได้ภายในไม่กี่นาที
นี่คือขั้นตอนการอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวแทน AIสำหรับทีมการตลาด และหากคุณเป็นผู้เรียนรู้ด้วยภาพ เราได้ครอบคลุมกระบวนการมาตรฐานที่ไม่ขึ้นกับทีมในวิดีโอนี้ด้วย:
ขั้นตอนที่ 1: ระบุงานการตลาดที่ทำซ้ำบ่อย
เริ่มต้นด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของตัวแทนให้ชัดเจน คุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อเร่งการสร้างเนื้อหา ขยายการดำเนินแคมเปญ หรือปรับปรุงการรายงานผลหรือไม่?
เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว ให้ตรวจสอบกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายนั้น มองหาภารกิจทางการตลาดเฉพาะที่:
- เกิดขึ้นบ่อยครั้ง (เช่น งานที่มีปริมาณมาก)
- ทำซ้ำข้ามช่องทางหรือแคมเปญ
- ดูดเวลาและพลังงานของทีมคุณ
- มีแนวโน้มที่จะเกิดความล่าช้า อคติของมนุษย์ หรือข้อผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น งานที่ทำซ้ำในกระบวนการสร้างเนื้อหา ได้แก่ การค้นคว้าคำค้นหา, การสร้างโครงร่างหรือร่างแรก, และการวิเคราะห์เนื้อหาของคู่แข่ง
เมื่อคุณทราบแล้วว่าอะไรที่สามารถทำให้เป็นระบบอัตโนมัติได้ คุณสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนว่าตัวแทนจะทำอะไร
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: แทนที่จะพยายามนึกภาพขั้นตอนการทำงานในหัวของคุณ ให้ใช้ClickUp Whiteboards! มันให้พื้นที่วาดภาพแบบไม่จำกัดเพื่อวางแผนกระบวนการทางการตลาดของคุณและค้นหาจุดติดขัด เช่น งานที่ค้างหรือการส่งต่อที่ไม่เรียบร้อย
ภายในกระดานไวท์บอร์ดเหล่านี้ คุณสามารถ:
- องค์ประกอบแบบลากและวาง: ใช้รูปร่าง ลูกศร โน้ตติด และกล่องข้อความเพื่อสร้างลำดับขั้นตอนของคุณ
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ติดแท็กสมาชิกในทีมและระดมความคิดร่วมกัน
- ฝังเอกสาร: ดึง SOP ที่มีอยู่และคู่มือแบรนด์มาใช้เพื่อเป็นบริบท
- แปลงเป็นงาน: เปลี่ยนโน้ตติดผนังให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรง เพื่อเริ่มสร้างตัวแทนของคุณ
สร้างกระดานไวท์บอร์ดหลายแผ่นสำหรับกระบวนการทำงานด้านการตลาดที่แตกต่างกัน และจัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อยในที่เดียวด้วยศูนย์กลางกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อวางแผนสถาปัตยกรรมของตัวแทน AI ทั้งหมดของคุณได้เช่นกัน! ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางแผนภาพลักษณ์ของตัวแทนเนื้อหาที่ส่งงานให้กับตัวแทนการจัดจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ตัวแทนการวิเคราะห์ทำงานต่อไป
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายของตัวแทน
หากไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ตัวแทนจะเบี่ยงเบนจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และส่งผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน
ดังนั้น ให้กำหนดอย่างชัดเจนว่าตัวแทน AI แต่ละตัวต้องประพฤติตนอย่างไร โดยมีกรอบควบคุมที่รวมถึง:
- บุคลิกภาพของตัวแทน: บุคลิกที่ตัวแทนของคุณใช้สื่อสารและตัดสินใจ ตัวอย่าง: "คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปรับแต่งแคมเปญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล พูดตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าความคิดสร้างสรรค์"
- ความรับผิดชอบ: ระบุงานทั้งหมดที่ตัวแทนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ตัวอย่าง: "ตรวจสอบประสิทธิภาพโฆษณาทุกวัน ปรับการเสนอราคาสำหรับคำหลักที่มีประสิทธิภาพต่ำ และแจ้งทีมหาก CTR ลดลงต่ำกว่า 2%"
- ความจุของหน่วยความจำ: กำหนดข้อมูลที่ตัวแทนควรจดจำและนำกลับมาใช้ใหม่ระหว่างงานต่างๆ ตัวอย่าง: "จดจำข้อมูลแคมเปญ 30 วันที่ผ่านมา กลุ่มลูกค้าที่ใช้ และผลการตัดสินใจปรับปรุงครั้งก่อน"
- ระดับความเป็นอิสระ: ระบุระดับที่ตัวแทนดำเนินการอย่างอิสระ ตัวอย่าง: "อิสระเต็มที่ในการปรับราคาประมูลต่ำกว่า $500; ต้องได้รับการอนุมัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่า $500"
- แนวป้องกัน: กำหนดขอบเขตเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่าง: "ห้ามหยุดแคมเปญโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากมนุษย์; ห้ามใช้งบประมาณเกิน 10% ของงบประมาณรายวันในการทดสอบ"
- เครื่องมือที่เข้าถึงได้: ระบบภายนอกหรือ API ที่สามารถใช้ได้ ตัวอย่าง: "Google Ads API สำหรับการเปลี่ยนแปลงการเสนอราคา, Google Analytics สำหรับข้อมูลประสิทธิภาพ, Slack สำหรับการแจ้งเตือน"
- สิทธิ์ที่จำเป็น: ระดับการเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือข้างต้น ตัวอย่าง: "สิทธิ์การอ่าน/เขียนในบัญชีโฆษณา; สิทธิ์ใน Slack สำหรับการโพสต์เท่านั้น"
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ: KPI ที่สามารถติดตามได้เพื่อวัดประสิทธิภาพของตัวแทน ตัวอย่าง: "ต้องรักษา CTR ไว้เหนือ 2.5%"
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp ช่วยให้คุณสร้าง Super Agent ได้เพียงแค่บรรยายสิ่งที่คุณต้องการเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา จากนั้นจะนำคุณผ่านขั้นตอนที่เหลือทั้งหมด
คุณเริ่มต้นที่ศูนย์กลาง AI ของแพลตฟอร์ม → "New Super Agent" พิมพ์คำสั่งเช่น "สร้างตัวแทนที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญและแจ้งเตือนความเสี่ยง" จากนั้นเครื่องมือสร้างจะดำเนินการต่อ มันจะถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงขอบเขต พฤติกรรม และการเข้าถึง จากนั้นจะกำหนดค่าการตั้งค่าของตัวแทนโดยอัตโนมัติ
เบื้องหลังการทำงาน ระบบจะเปลี่ยนข้อมูลที่คุณป้อนให้กลายเป็นตัวแทนที่ทำงานได้จริง พร้อมด้วย:
- คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่ควรจะเป็น
- การเข้าถึงงานที่ถูกต้อง เอกสาร และข้อมูลในพื้นที่ทำงาน
- เครื่องมือที่กำหนดไว้ซึ่งสามารถใช้งานได้และการดำเนินการที่สามารถดำเนินการได้
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ตัวแทนจะพร้อมใช้งานทันที สามารถส่งข้อความ ติดแท็กในภารกิจ หรือรันตามกำหนดการได้ และคุณสามารถปรับปรุงได้โดยการแชทกับมันหรือแก้ไขโปรไฟล์ของมัน
คิดถึงกระบวนการนี้ในลักษณะนี้: คุณเพียงแค่กำลังอธิบายงานที่ต้องทำให้เสร็จ และ ClickUp จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นตัวแทนที่สามารถทำงานนั้นได้จริง
ขั้นตอนที่ 3: เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล
ตัวแทน AI จะทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง สะอาด และครบถ้วนเท่านั้น หากขาดข้อมูลเหล่านี้ พวกเขาจะตัดสินใจผิดพลาดหรือหยุดทำงานโดยสิ้นเชิง
ระบุแหล่งข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเป้าหมายเฉพาะของตัวแทนของคุณ ตัวอย่างเช่น ตัวแทนรายงานแคมเปญจำเป็นต้องเข้าถึงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล ในขณะที่ตัวแทนปรับแต่ง SEO ต้องเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มวิจัยคำหลัก
⚠️ ข้อควรระวัง: การเชื่อมต่อระบบที่ไม่จำเป็นอาจทำให้เกิดเสียงรบกวน ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน และการประมวลผลที่ช้าลง หลีกเลี่ยงการรวมแหล่งข้อมูลที่ไม่เพิ่มคุณค่าอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำงานของตัวแทน
นี่คือแหล่งข้อมูลทั่วไปที่ตัวแทน AI ทางการตลาดมักพึ่งพา:
- ระบบ CRM สำหรับโปรไฟล์ลูกค้า คะแนนผู้มุ่งหวัง ขั้นตอนการเจรจา และประวัติการติดต่อ
- เครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดสำหรับสถานะแคมเปญ, ปฏิทินเนื้อหา, กำหนดเวลาการส่งงาน, และการมอบหมายงานในทีม
- เครื่องมืออีเมลและการส่งข้อความสำหรับอัตราการเปิด/คลิกอีเมล, หัวข้อการสนทนา และคำตอบจากลูกค้า
- แพลตฟอร์มโฆษณาสำหรับเมตริกประสิทธิภาพของแคมเปญแบบชำระเงิน ข้อมูลการใช้จ่าย การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการติดตามการแปลง
- เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมผู้ใช้ และอัตราการหลุดออกจากกระบวนการ
- คลังเนื้อหาสำหรับเสียงของแบรนด์ แนวทางปฏิบัติ ไฟล์สื่อ ไฟล์แม่แบบ และไฟล์สร้างสรรค์
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: เชื่อมต่อ AI Super Agents ของคุณใน ClickUp กับแอปเนทีฟกว่า 1,000 แอป เช่น Slack, HubSpot, Google Drive และ Figma โดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp เพียงเปิดใช้งานเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจากเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่แล้ว
หรือใช้เครื่องมือสร้าง API แบบกำหนดเองของ ClickUp เพื่อเชื่อมโยงตัวแทนกับเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเครื่องมือเก่าโดยไม่ต้องพัฒนาอย่างกว้างขวาง
ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบคำแนะนำและการดำเนินการ
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะแปลงเป้าหมายของตัวแทนของคุณให้เป็นคำแนะนำที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินการ นั่นหมายถึงการเขียนคำแนะนำที่ชัดเจนและการกำหนดการกระทำของตัวแทน AI
แต่โปรดทราบว่า เราไม่ได้กำลังเขียนคำสั่งพื้นฐานสำหรับ ChatGPT หรือ Gemini ที่นี่
แต่คุณกำลังสร้างกรอบการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งกำหนดว่าตัวแทนคิดอย่างไร เครื่องมือใดที่ถูกกระตุ้น และข้อมูลสุดท้ายควรมีโครงสร้างอย่างไรอย่างชัดเจน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณต้องอธิบายส่วนประกอบหลักต่อไปนี้:
- #ภาพรวม: ย้ำบุคลิกและบทบาทหลักของตัวแทนเพื่อสร้างบริบท ตัวอย่างเช่น "คุณเป็นผู้สร้างเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับบล็อกการตลาด คุณสร้างภาพที่สอดคล้องกับแบรนด์ตามโครงร่างของบล็อกและแนวทางของแบรนด์"
- #วัตถุประสงค์: ระบุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ 2-3 ข้อที่ตัวแทนมุ่งหวังในแต่ละครั้งที่ดำเนินการ สิ่งนี้จะช่วยให้การตัดสินใจมุ่งเน้นที่ผลกระทบทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่การเสร็จสิ้นงานเท่านั้น ตัวอย่างเช่น "สร้างตัวเลือกภาพ 3 แบบต่อส่วนของบล็อก ให้ตรงกับสี/แบบอักษรของแบรนด์อย่างแม่นยำ และส่งมอบไฟล์ในรูปแบบ/ขนาดที่กำหนด"
- #คำแนะนำ: แยกขั้นตอนการทำงานออกเป็นลำดับหมายเลขที่ตัวแทนต้องปฏิบัติตาม รวมถึงเมื่อใดที่ต้องดึงข้อมูล ตัดสินใจ หรือดำเนินการ ตัวอย่างเช่น "ดึงผลลัพธ์ของบล็อกและคู่มือสไตล์แบรนด์จากโฟลเดอร์ ระบุ 3 ช่วงเวลาสำคัญทางภาพจากโครงร่าง (ฮีโร่, ช่วงแยกส่วน, CTA) สร้างสามรูปแบบต่อช่วงเวลาภาพโดยใช้สีแบรนด์ของเรา ส่งออกเป็น PNG และบันทึกไว้ในโฟลเดอร์_1"
- รูปแบบผลลัพธ์: ระบุอย่างชัดเจนว่าผลลัพธ์ควรปรากฏอย่างไร ตัวอย่างเช่น JSON สำหรับข้อมูลที่เครื่องอ่านได้ ตารางที่จัดรูปแบบสำหรับรายงาน ลิงก์ที่คลิกได้ซึ่งต้องไปยังทรัพยากรต่างๆ เป็นต้น
- #ตัวอย่าง: ให้ตัวอย่างคู่ข้อมูลนำเข้า/ผลลัพธ์ 1-2 คู่ที่แสดงสถานการณ์จริงเพื่อฝึกและแนะนำพฤติกรรมของตัวแทน
- #ข้อจำกัด: กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนสำหรับพฤติกรรม การใช้ข้อมูล หรือการกระทำ เพื่อป้องกันการเกิดภาพหลอนและการขยายขอบเขตงานเกินกำหนด ตัวอย่างเช่น "ห้ามใช้ภาพสต็อกเด็ดขาด สร้างภาพต้นฉบับเท่านั้น"
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ 1960Shakeyเป็นหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตัวแรกที่มีทักษะการคิดเชิงตรรกะ ในขณะที่เครื่องจักรอื่นๆ ต้องการคำแนะนำทีละขั้นตอน Shakey สามารถรับคำสั่งว่า "ผลักบล็อก" และหาเส้นทางได้ด้วยตัวเอง มันได้ชื่อนี้เพราะมันสั่นไหวอย่างรุนแรง
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบและปรับปรุง
ก่อนที่จะนำเอเจนต์ AI ไปใช้งานจริง ให้ทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อวัดความแม่นยำ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ
นี่คือสี่วิธีในการเริ่มต้น:
- ทดสอบด้วยสถานการณ์จริงก่อน: ให้ตัวแทน AI ของคุณทำงานผ่านกระบวนการทางการตลาดจริงหลายครั้ง หากเป็นตัวสร้างเนื้อหาบล็อก ให้ป้อนหัวข้อที่แตกต่างกัน 10 หัวข้อและตรวจสอบว่าผลลัพธ์ทุกชิ้นยังคงสอดคล้องกับแนวทางของคุณ หากเป็นเครื่องมือปรับแต่งแคมเปญ ให้ทดสอบกับชุดโฆษณาที่แตกต่างกันโดยมีข้อมูลประสิทธิภาพที่หลากหลาย
- นำทีมของคุณเข้ามา: แชร์เอเจนต์นี้กับผู้ที่ใช้งานจริงทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนเนื้อหา ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย หรือพนักงานขาย พวกเขาจะมองเห็นจุดที่ขาดหรือกรณีเฉพาะที่คุณอาจมองข้าม
- สร้างตัวแทนทางเลือก: สร้างเวอร์ชัน 2–3 เวอร์ชันโดยใช้คำแนะนำหรือคำสั่งที่แตกต่างกันเล็กน้อย ทำการป้อนข้อมูลเดียวกันผ่านแต่ละเวอร์ชันเพื่อดูว่าเวอร์ชันใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของตัวแทนเพื่อปรับปรุงเพิ่มเติม
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามประสิทธิภาพของตัวแทนด้วยการติดตาม KPI แบบเรียลไทม์ ติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพ เวลาในการตอบสนอง และระดับความแม่นยำ เพื่อจับพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต
คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองได้อย่างง่ายดายโดยใช้วิดเจ็ตแบบลากและวางเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
จับคู่แดชบอร์ด ClickUp ของคุณกับAI Cardsเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องตรวจสอบแผนภูมิด้วยตนเอง ให้ใช้ AI Brain Cards เพื่อรันคำสั่งที่กำหนดเอง เช่น "ระบุรูปแบบข้อผิดพลาดจากสัปดาห์นี้" และรับสรุปและคำแนะนำโดยอัตโนมัติทันที
ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการทั่วทั้งทีม
แนะนำตัวแทนเข้าสู่กระบวนการทำงานเฉพาะที่มันถูกออกแบบมาเพื่อ จากนั้นค่อยๆ ขยายการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนเนื้อหาอาจเริ่มต้นกับทีมบล็อกก่อนที่จะขยายไปสนับสนุนโพสต์บนโซเชียลมีเดียและข้อความโฆษณา
การติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพของตัวแทนให้คงที่. ติดตาม KPI ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และรักษาบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้เพื่อให้คุณทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของคำแนะนำหรือการตั้งค่าใด ๆ ที่นำไปสู่การปรับปรุง.
สุดท้าย สร้างทรัพยากรที่ง่ายเพื่อช่วยให้ทีมของคุณนำไปใช้เครื่องมือใหม่ได้. อาจรวมถึงวิดีโอสาธิตสั้น ๆ, คู่มือเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว, หรือเอกสารภายในสำหรับงานที่พบบ่อย.
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การฝึกอบรมทีมของคุณเป็นส่วนสำคัญของการนำเอเจนต์ AI ไปใช้งาน และClickUp Clipsทำให้เรื่องนี้ง่ายดาย บันทึกหน้าจอขณะใช้งานเอเจนต์ AI และแชร์วิดีโอกับทีมของคุณโดยตรง วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเองและกลับมาทบทวนการฝึกอบรมได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
กรณีการใช้งานหลักของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมการตลาด
เพื่อให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้นว่าตัวแทนการตลาด AI สามารถทำงานอัตโนมัติได้อย่างไร ลองมาดูกรณีการใช้งานที่มีผลกระทบมากที่สุดบางกรณี:
1. การปรับแต่งแคมเปญ
แคมเปญการตลาดสร้างข้อมูลจำนวนมหาศาล—การคลิก, การแปลง, และรูปแบบการมีส่วนร่วม. เป็นไปไม่ได้ที่จะตรวจสอบตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง และปรับปรุงแคมเปญในเวลาจริง.
ตัวแทน AI ช่วยคุณ:
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โฆษณา, อีเมล, และสื่อสังคมออนไลน์
- ประเมินการตอบสนอง จากกลุ่มผู้ชมที่แตกต่างกัน
- อัตโนมัติการเสนอราคา โดยการเพิ่มราคาเสนอสำหรับคำค้นหาที่มีอัตราการแปลงสูง และลดการใช้จ่ายสำหรับคำค้นหาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
- ระบุงานสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จ โดยเน้นหัวข้อหรือภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของคุณมากที่สุดแบบเรียลไทม์
- สร้างสรุป ประสิทธิภาพแทนการรวบรวมรายงานด้วยตนเอง
🎥 นี่คือวิดีโอสาธิตขั้นตอนที่ ClickUp Super Agent ดำเนินการจัดทำรายงานวิจัยอย่างละเอียดตามความต้องการ
🤝 กรณีศึกษา: การวางแผนงานอีเวนต์ด้วยระบบ AI ร่วมกับทีมซูเปอร์เอเจนต์
แอนนา บูลล็อก ผู้ร่วมก่อตั้ง ABx2 Agency และที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp ใช้Super Agents ในการจัดการแคมเปญกิจกรรมทั้งหมดให้กับองค์กรชุมชน แทนที่จะจัดการงานผ่านอีเมล เอกสาร และสเปรดชีต เธอได้จัดโครงสร้างทุกอย่างไว้ในพื้นที่ทำงานของ ClickUp และสร้าง Super Agents ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละส่วนของแคมเปญ
ตัวแทนหนึ่งคนดูแลการติดต่อผู้สนับสนุนและการติดตามผล ในขณะที่อีกคนตรวจสอบการส่งผลงานและย้ายเนื้อหาจากแนวคิดไปสู่ความพร้อมสำหรับการเผยแพร่ ตัวแทนระดับสูงในลักษณะ "COO" ประสานงานความคืบหน้าทั่วทั้งแคมเปญ
ตัวแทนแต่ละคนทำงานจากบริบทของพื้นที่ทำงานเดียวกัน—งาน, เอกสาร, และการอัปเดต—ดังนั้นไม่มีอะไรหลุดรอดไป
ผลลัพธ์: การดำเนินแคมเปญที่รวดเร็วขึ้น การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ และกระบวนการจัดงานที่ประสานงานอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง!
👉🏼 นี่คือตัวอย่างกระบวนการของเธอ:
2. การสร้างเนื้อหาและการทำ SEO
ในขณะที่การสร้างเนื้อหาเป็นกระบวนการที่สร้างสรรค์ ตัวแทน AI สามารถรับหน้าที่งานปฏิบัติการที่ซ้ำซากซึ่งมักทำให้ผู้เขียนเนื้อหา บรรณาธิการ ผู้จัดการ และนักกลยุทธ์ทำงานช้าลง
พวกเขาสามารถ:
- สร้างโครงร่าง SEO พร้อมคำหลัก, จำนวนคำ, และคำแนะนำสำหรับลิงก์ภายใน
- เตรียมร่างฉบับแรก เพื่อให้ผู้เขียนมีจุดเริ่มต้นที่มั่นคง
- ตรวจสอบเนื้อหาที่มีอยู่ และแนะนำการปรับปรุงการใช้คำค้นหา, หัวข้อ, หรือส่วนที่ขาดหายไป
- ติดตามอันดับ และตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมสำหรับเนื้อหาที่เผยแพร่
- สร้างข้อมูลเมตา เช่น แท็กชื่อ, คำอธิบายเมตา, และมาร์กอัปสคีมาสำหรับทุกโพสต์
🎥 หากต้องการชมการทำงานจริง นี่คือคู่มือฉบับย่อ 👇
3. การจัดการลูกค้าเป้าหมาย
การค้นหาลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเองผ่านแบบฟอร์ม อีเมล และโฆษณาเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว ด้วยตัวแทน AI คุณสามารถทำให้การจับและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเป็นไปโดยอัตโนมัติได้แล้ว
นี่คือสิ่งที่ตัวแทน AI ทำ:
- สแกนแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง เช่น เครือข่ายมืออาชีพและฐานข้อมูล เพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ตรงกับ ICP ของคุณ
- จัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ สัญญาณพฤติกรรม และประวัติการมีส่วนร่วม
- เสริมสร้างข้อมูลใน CRM ด้วยการรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
- สร้างลำดับการส่งที่กำหนดเอง สำหรับอีเมลและ LinkedIn เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
- สรุปกิจกรรมลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ทีมขายมีบริบทที่ชัดเจนก่อนติดต่อ
4. การติดตามแบรนด์และสื่อสังคมออนไลน์
คุณสามารถตั้งค่าตัวแทน AI เพื่อติดตามการกล่าวถึงแบรนด์และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤตหรือโอกาสที่สูญเสียไป
ตัวแทนเหล่านี้:
- ติดตามแพลตฟอร์ม เช่น Reddit, LinkedIn และเว็บไซต์รีวิวต่างๆ เพื่อดูการกล่าวถึงแบรนด์
- วิเคราะห์ความรู้สึก เพื่อพิจารณาว่าบทสนทนาเป็นไปในเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง
- ระบุแนวโน้ม โดยการเปิดเผยสิ่งที่ลูกค้าพูดถึงบ่อย ๆ ถาม หรือร้องเรียน
- ติดตามคู่แข่ง เพื่อดูว่าพวกเขาถูกพูดถึงอย่างไรในตลาด
- วิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วม เพื่อเน้นย้ำว่าประเภทเนื้อหาใดมีประสิทธิภาพดีที่สุด
5. ประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลในระดับสูง
ลูกค้าสมัยใหม่คาดหวังให้แบรนด์รับรู้ถึงความชอบของพวกเขา แต่การส่งมอบสิ่งนี้ในระดับที่กว้างขวางนั้นเป็นเรื่องยาก
ตัวแทน AI สามารถช่วยได้:
- วิเคราะห์พฤติกรรม บนเว็บไซต์หรือในอีเมลของคุณเพื่อปรับข้อความทางการตลาดได้ทันที
- แนะนำสินค้า ตามรูปแบบการเข้าชม, การซื้อที่ผ่านมา, และประวัติการมีส่วนร่วม
- รักษาบริบท เพื่อให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ราบรื่นต่อเนื่องเมื่อเปลี่ยนจากอีเมลไปยังเว็บไซต์ของคุณ
- แนะนำข้อเสนอ เช่น รหัสส่วนลดเฉพาะบุคคลหรือสิทธิพิเศษในการอัปเกรดสำหรับแต่ละกลุ่มลูกค้า
- ปรับโทน และความลึกของข้อความตามตำแหน่งที่ผู้มุ่งหวังอยู่ในเส้นทางการเป็นลูกค้า
👀 คุณรู้หรือไม่?คำว่า "robot" มาจากละครเช็กในปี 1920 ชื่อRossumovi Univerzální Roboti (R. U. R. ) โดย Karel Čapek คำว่า "Roboti" มาจากคำว่า "robota" ซึ่งหมายถึงแรงงานบังคับหรือการทำงานหนัก
ในละครหุ่นยนต์เหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกดัดแปลงทางชีวภาพโดยปราศจากจิตวิญญาณ มีเนื้อและเลือดคล้ายมนุษย์ พวกมันในที่สุดก็ก่อการกบฏและทำลายล้างมนุษยชาติทั้งหมด
ตัวอย่างของตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาด
ตอนนี้ มาดูตัวอย่างบางประการเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกมันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร:
1. ตัวแทนจัดการอีเมล
ClickUp's Email Management Agentจัดการกับความวุ่นวายของกล่องจดหมายที่ล้นด้วยการจัดเรียงและส่งต่อข้อความโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติหลักบางประการของเอเจนต์ AI นี้:
- การคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในกล่องขาเข้า: จัดเรียงอีเมลโดยอัตโนมัติตามระดับความสำคัญโดยพิจารณาจากผู้ส่ง สัญญาณความเร่งด่วน และคำสำคัญ
- การตอบกลับที่คำนึงถึงบริบท: ร่างคำตอบโดยใช้บริบทจากหัวข้ออีเมล งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อมูลใดๆ ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
- การกำหนดเส้นทางอัตโนมัติ: กำหนดอีเมลที่ต้องการการดำเนินการไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสม พร้อมประวัติการสนทนาทั้งหมดและป้ายกำกับความสำคัญ
2. ผู้จัดการการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้จัดการการมีส่วนร่วมของชุมชนของ ClickUpนำการติดตามแบรนด์ไปอีกขั้น—มันติดตามการสนทนาและตอบกลับโดยอัตโนมัติเพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์
คุณสมบัติหลักบางประการของเอเจนต์ AI นี้:
- การติดตามการสนทนา: ติดตามการอภิปราย ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ บนแพลตฟอร์มของชุมชน
- การจัดหมวดหมู่ความคิดเห็น: จัดกลุ่มข้อความตามหัวข้อ เช่น ความกังวล คำถาม คำขอ หรือคำชมเชย
- การมีส่วนร่วมที่เน้นคุณค่าเป็นสำคัญ: สร้างคำตอบด้วยข้อมูลเชิงลึกและข้อเท็จจริงเฉพาะ แทนที่จะตอบแบบทั่วไป
⭐ โบนัส: รับผู้ช่วยส่วนตัวของคุณด้วย Super Agents ของ ClickUp ตัวแทนจะจัดการการแจ้งเตือน, อีเมล, การประชุม, และงานต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการสร้างตัวแทน AI สำหรับการตลาด
การสร้างตัวแทน AI ตัวแรกของคุณอาจรู้สึกน่าตื่นเต้น แต่กับดักเหล่านี้มักทำให้ทีมส่วนใหญ่สะดุด นี่คือสิ่งที่ควรระวัง:
|ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
|วิธีหลีกเลี่ยง
|การกำหนดเป้าหมายของตัวแทน AI ที่ไม่ชัดเจน เช่น "ทำให้แคมเปญของฉันดีขึ้น"
|สร้างบุคลิกภาพ, ระบุหน้าที่หลัก, และตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้ (เช่น, 'สร้างบล็อกหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์').
|การป้อนข้อมูลคุณภาพต่ำหรือการรวมแหล่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
|เชื่อมต่อเฉพาะแหล่งข้อมูลที่ตัวแทนต้องการเท่านั้น ตัวแทนเขียนโฆษณาไม่จำเป็นต้องเข้าถึงแพลตฟอร์มอีเมลของคุณ
|การเขียนคำสั่งที่ซับซ้อน
|แทนที่จะบรรจุทุกรายละเอียดไว้ในคำแนะนำยาว ๆ ให้แบ่งคำแนะนำออกเป็นส่วน ๆ ที่ชัดเจน เช่น ภาพรวม วัตถุประสงค์ คำแนะนำ รูปแบบผลลัพธ์ และข้อจำกัด หากกระบวนการทำงานซับซ้อน ให้แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ตัวแทน
|การข้ามการทดสอบที่เหมาะสม
|ทดสอบตัวแทนในสถานการณ์จริงหลายรูปแบบ ลองใช้ข้อมูลนำเข้าที่แตกต่างกัน กรณีขอบเขต และรูปแบบคำขอที่หลากหลายเพื่อดูว่าตัวแทนมีพฤติกรรมอย่างไร ให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมเพื่อเปิดเผยปัญหาการใช้งาน
|การยกเลิกการกำกับดูแลของมนุษย์จากการกระทำที่มีความเสี่ยงสูง
|รวมจุดตรวจสอบการตรวจสอบโดยมนุษย์สำหรับงานที่มีความอ่อนไหว ให้ตัวแทนวิเคราะห์ข้อมูล แต่ให้สมาชิกในทีมเป็นผู้อนุมัติขั้นสุดท้าย
ข้อจำกัดของตัวแทน AI ในการตลาด
ในขณะที่ตัวแทน AI สำหรับการตลาดสามารถทำงานที่ซับซ้อนได้โดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย พวกมันก็มีข้อจำกัดบางประการ:
- ความลำเอียงของข้อมูลการฝึกอบรม: ตัวแทน AI เรียนรู้จากข้อมูลในอดีต ซึ่งอาจมีอคติอยู่ได้ ซึ่งอาจนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายผู้ชมหรือการตั้งสมมติฐานในการสื่อสารที่บิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ
- ปัญหา "กล่องดำ": อาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมระบบ AI บางระบบจึงให้คำแนะนำหรือผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง
- ปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตัวแทนต้องพึ่งพาข้อมูลลูกค้าจำนวนมาก หากไม่มีการควบคุมการเข้าถึงอย่างเข้มงวด องค์กรอาจเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือละเมิดนโยบายการกำกับดูแลข้อมูล
เครื่องมือสำหรับสร้างและจัดการตัวแทนปัญญาประดิษฐ์สำหรับการตลาด
อาจฟังดูเป็นเทคนิค แต่การสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ไม่จำเป็นต้องมีปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์. เครื่องมือไม่ต้องเขียนโค้ดเพียงไม่กี่ตัว แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่มั่นคง และอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง.
1. ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ช่วยให้คุณทำการวางแผน ใช้งาน และจัดการตัวแทน AI ได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคใดๆ นอกเหนือจากตัวแทนแล้ว ยังเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพื้นที่ทำงานทั้งหมดของคุณด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยให้การตั้งค่าตัวแทนที่ซับซ้อนที่สุดกลายเป็นเรื่องง่าย
มาดูกันว่า:
การรับรู้บริบท + ความจำ
ClickUp Brain ถูกฝังลึกอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ ซึ่งหมายความว่ามันจะเข้าใจงาน ความคิดเห็น เอกสาร กระบวนการทำงาน และโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องคัดลอกและวางบริบทด้วยตนเอง
เนื่องจากระบบอัปเดตแบบเรียลไทม์ ตัวแทนของคุณจึงทำงานด้วยข้อมูลล่าสุดเสมอ เมื่อลำดับความสำคัญของแคมเปญเปลี่ยนแปลง หรือมีลูกค้าใหม่เข้ามา Brain จะอัปเดตตามทันโดยอัตโนมัติ—ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลใหม่ทุกครั้ง สิ่งนี้ช่วยให้ผลลัพธ์ของตัวแทนทุกคนอ้างอิงจากข้อเท็จจริงล่าสุดเสมอ
ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
ในขณะที่ตัวแทนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงานการตลาดAI Agents ของ ClickUpช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการสร้างพวกเขาตั้งแต่แรก:
- ตัวแทน AI อัตโนมัติ: สร้างตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อดำเนินการอัตโนมัติในตำแหน่งเดียว (เช่น รายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ใน ClickUp) เพียงกำหนดค่าตัวกระตุ้นและการดำเนินการเพื่อเริ่มต้น เหมาะสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานทั่วไป เช่น การปรับแต่งแคมเปญอีเมล, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, การค้นหาผู้มีอิทธิพล, เป็นต้น (หากบริบททั้งหมดของคุณอยู่ในตำแหน่งเดียว)
- เอไอ ซูเปอร์ เอเจนต์: สร้างสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำด้วยคำแนะนำในรูปแบบภาษาธรรมชาติ ระดมความคิดเกี่ยวกับความสามารถของเอเจนต์ สร้างบุคลิกภาพ และสร้างโครงสร้างคำสั่งเพียงแค่สนทนากับเครื่องมือสร้างเอเจนต์ที่ใช้ภาษาธรรมชาติ
- ตัวแทนที่ได้รับการรับรอง: ตัวแทนที่ได้รับการรับรองจาก ClickUp ได้รับการสร้าง ทดสอบอย่างเข้มงวด และดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ AI ของ ClickUp คุณสามารถเลือกพวกเขาผ่านแพ็กเกจใดก็ได้: ซื้อตามจำนวนตัวแทน: รวมถึงการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนที่เร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น และเครดิตไม่จำกัดClickUp Accelerator: คุณสามารถซื้อแพ็กเกจของ Super Agents ที่ออกแบบและสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญของเราได้ ตัวอย่างเช่น แพ็กเกจของ Super Agents สำหรับการจัดการโครงการ หรือ Super Agents สำหรับผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม
ในประเด็นนี้ นี่คือClickUp's Super Agents สำหรับการตลาดที่คุณสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที 👇
ClickUp's Certified Agent ได้คะแนน 96 จาก 100 ในการทดสอบเปรียบเทียบโดยตรง ของแผนโครงการที่พร้อมดำเนินการ
คู่แข่งที่ใกล้เคียงที่สุดมียอดถึง 61 ในขณะที่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ช่วง 40 ถึง 50
สำหรับงานง่าย ๆ ที่ทำเป็นประจำและไม่ต้องการตัวแทน AI เต็มรูปแบบ ให้ใช้ClickUp Automations ซึ่งทำงานตามกรอบ "เงื่อนไข-การกระทำ" ตัวอย่างเช่น: "เมื่องานล่าช้าเกินสองวัน และมีความสำคัญสูง ให้ย้ายงานกลับไปยังผู้จัดการและติดแท็กพวกเขา"
2. n8n
n8n เป็นแพลตฟอร์มอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบโอเพนซอร์สที่ใช้ระบบโหนด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างตัวแทน AI สำหรับการตลาดที่ซับซ้อนได้ เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ คุณสามารถเชื่อมต่อตัวแทนของคุณกับการผสานรวมกว่า 500 รายการ วางแผนสถาปัตยกรรมหลายตัวแทนสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน และสร้างเวิร์กโฟลว์แบบตัวแทนด้วยความยืดหยุ่นสูง
ในการสร้างตัวแทน AI ใน n8n คุณต้องสร้างโหนดที่นำทางพฤติกรรมของตัวแทนของคุณก่อน จากนั้นเพิ่ม LMM และโหนดหน่วยความจำที่คุณเลือก ผสานรวมกับเทคโนโลยีที่คุณใช้ และปรับใช้ตัวแทนหลังจากทดสอบอย่างเข้มงวด
3. Zapier
Zapier เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มตัวแทน AI ยอดนิยมสำหรับการมอบหมายงานให้กับผู้ช่วยอัจฉริยะโดยไม่ต้องเขียนโค้ดซับซ้อน เพียงแค่ระบุงานเฉพาะที่คุณต้องการให้ตัวแทนดำเนินการ เชื่อมต่อกับคลาวด์ข้อมูลของคุณและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แล้วพร้อมใช้งานได้ทันที
ด้วย Zapier คุณสามารถเชื่อมต่อกับตัวแทนของคุณผ่านแอปเนทีฟกว่า 8,000 แอป และเริ่มต้นกระบวนการได้ทันทีด้วยเทมเพลตตัวแทน AI ที่สร้างไว้ล่วงหน้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
สร้างตัวแทน AI การตลาดขั้นสูงด้วย ClickUp
ไม่สำคัญว่ากลยุทธ์การตลาดของคุณจะแข็งแกร่งหรือมีเอกลักษณ์เพียงใด หากกระบวนการทำงานของคุณยุ่งเหยิง ซ้ำซาก และใช้แรงงานมาก ความพยายามทางการตลาดของคุณก็จะไม่เกิดผล
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างและขยายตัวแทน AI การตลาดตัวแรกของคุณได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
ในขณะที่ Brain รับผิดชอบงานด้านเทคนิคที่ซับซ้อนClickUp's Converged AI Workspaceจะรวบรวมงาน ความรู้ และการสนทนาของคุณไว้ในที่เดียว เพื่อให้ตัวแทนของคุณสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ตัวแทน AI รับผิดชอบงานการตลาดที่ทำซ้ำ ๆ รวมถึงการวิเคราะห์แคมเปญ การเตรียมเนื้อหา การรายงาน การคัดเลือกผู้ติดต่อ และการติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้า การทำให้กระบวนการทำงานและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอัตโนมัติช่วยให้ผู้ทำการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจได้มากขึ้น
แพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการสร้างตัวแทนสำหรับการตลาดขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของตัวแทนและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จำเป็น หากคุณต้องการใช้แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ClickUp และ Zapier มีฟีเจอร์ NLP ที่แข็งแกร่งสำหรับการออกแบบตัวแทนโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ สำหรับนักการตลาดที่มีความรู้ทางเทคนิค n8n เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม
คุณจำเป็นต้องมีทักษะการออกแบบเวิร์กโฟลว์ ความเข้าใจในกระบวนการทางการตลาด และความสามารถในการเขียนคำแนะนำที่ชัดเจนเป็นหลัก แม้ว่าความรู้ด้านการเขียนโค้ดจะเป็นข้อดี แต่ไม่จำเป็นสำหรับแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ดอย่าง ClickUp
AI สามารถทำให้การตลาดเชิงปฏิบัติการเป็นระบบอัตโนมัติได้ เช่น การวิเคราะห์ การรายงาน และการร่างเนื้อหา แต่ไม่สามารถทดแทนนักการตลาดมนุษย์ได้ การวางแผนกลยุทธ์ การวางตำแหน่งแบรนด์ การกำหนดทิศทางสร้างสรรค์ และการเข้าใจลูกค้า ยังคงต้องการการตัดสินใจและประสบการณ์ของมนุษย์
การเชื่อมต่อเอเจนต์ AI ภายนอกทำได้ง่ายมากใน ClickUp ไปที่แถบด้านข้างของ App Center ของคุณแล้วคลิกที่ Agents เลือกตัวเลือก AI Agent ภายนอก คุณจะต้องค้นหาตัวแทนเฉพาะ (เช่น Cursor หรือ Codegen) คลิกที่ Connect และทำตามขั้นตอนการตั้งค่าของผู้ให้บริการนั้น ซึ่งมักจะรวมถึงการใส่ API keys หรือการเข้าถึงบัญชีภายนอก เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ตัวแทนสามารถถูกเรียกใช้งานได้จากงาน, การกล่าวถึง, หรือการอัตโนมัติ การตั้งค่าค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่อาจต้องมีการปรับแต่งบางอย่างขึ้นอยู่กับเครื่องมือ
เริ่มต้นด้วยการวางแผนกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณเพื่อค้นหาจุดที่ติดขัด กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้สำหรับตัวแทนของคุณ เขียนคำแนะนำที่มีโครงสร้าง และตรวจสอบประสิทธิภาพอยู่เสมอเพื่อทำการปรับปรุงที่จำเป็น
กลยุทธ์แบรนด์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการติดต่อกับลูกค้าที่มีความอ่อนไหว ไม่ควรถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ พื้นที่เหล่านี้ต้องการความละเอียดอ่อนและการตัดสินใจของมนุษย์ที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถเลียนแบบได้อย่างน่าเชื่อถือ