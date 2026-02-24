10 เครื่องมือ PM ที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่กระจายตัวในปี 2026

เมื่อทีมของคุณกระจายอยู่ตามเขตเวลาต่างๆ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกันอย่างไม่มั่นคงและพังทลายระหว่างการส่งต่องาน
ซอฟต์แวร์ PM สำหรับทีมที่กระจายตัวโดยไม่ต้องมีการผสานรวม รวบรวมงาน เอกสาร แชท การติดตามเวลา และการรายงานไว้ในที่ทำงานเดียว—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องสลับบริบทหรือแก้ไขปัญหาการซิงค์ล้มเหลวจากผู้ให้บริการห้าเจ้าที่แตกต่างกัน
ซอฟต์แวร์ PM สำหรับทีมที่กระจายตัวโดยไม่มีระบบเชื่อมต่อคืออะไร?
ซอฟต์แวร์ PM สำหรับทีมที่กระจายตัวโดยไม่มีการเชื่อมต่อหมายถึงแพลตฟอร์มการจัดการงานแบบครบวงจรที่รวมงาน เอกสาร การสื่อสาร และการรายงานไว้ในสภาพแวดล้อมเดียว ซึ่งช่วยขจัดความจำเป็นในการเชื่อมต่อเครื่องมือของบุคคลที่สามหลายตัว สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและแบบผสมผสานที่กระจายอยู่ตามเขตเวลาต่างๆ สิ่งนี้มีความสำคัญเพราะการเชื่อมต่อภายนอกทุกครั้งจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก การแยกข้อมูลและการสลับบริบทที่ลดประสิทธิภาพการทำงาน
ปัญหาหลักคือความสับสนของบริบท— เมื่อทีมต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลจากเครื่องมือที่แยกจากกัน โดย70% ใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงในการค้นหาข้อมูลเพียงชิ้นเดียว และต้องทำการอัปเดตข้อมูลซ้ำในหลายแพลตฟอร์ม
ทีมของคุณอาจกำลังจัดการกับแอปแชท แพลตฟอร์มเอกสาร ตัวติดตามงาน และแดชบอร์ดรายงาน—แต่ละอย่างมีระบบเข้าสู่ระบบและสิทธิ์การเข้าถึงของตัวเอง เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น คุณต้องเสียเวลาแก้ไขปัญหาจากผู้ให้บริการที่แตกต่างกัน แทนที่จะได้ทำงานให้เสร็จ
พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ช่วยแก้ปัญหานี้โดยการสร้างเอกสาร, แชท, การติดตามเวลา, และระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ทีมงานของคุณจะได้รับแหล่งข้อมูลเดียวที่ทุกการสนทนา, ไฟล์, และงานต่าง ๆ อยู่ร่วมกันพร้อมบริบทที่สมบูรณ์ นั่นคือความแตกต่างระหว่าง "การผสานรวม" กับ "การฝังไว้ในตัว" — และสำหรับทีมงานที่กระจายตัวอยู่, มันเป็นตัวกำหนดว่าการทำงานจะก้าวหน้าหรือหยุดชะงัก
📮 ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่นการจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp,ClickUp Chat,ClickUp Docs และClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที กล่าวคำอำลาต่อ "การทำงานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ซอฟต์แวร์ PM สำหรับทีมที่กระจายตัวโดยไม่ต้องผสานระบบในภาพรวม
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|ClickUp
|ทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นอย่างครบถ้วนสำหรับงาน เอกสาร การแชท การติดตามเวลา และ AI
|การจัดการงาน, เอกสาร, แชท, อีเมล, การติดตามเวลา, แดชบอร์ด, ปฏิทิน, สรุปโดย AI, การส่งงานต่อโดย AI
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Monday. com
|การวางแผนโครงการด้วยภาพและการตั้งค่าขั้นตอนการทำงานอย่างรวดเร็ว
|บอร์ดภาพ, ระบบอัตโนมัติ, มุมมองปริมาณงาน, แดชบอร์ด, แม่แบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|อาสนะ
|ทีมที่จัดการกระบวนการทำงานข้ามสายงานที่มีโครงสร้าง
|กราฟการทำงาน, ไทม์ไลน์, ปริมาณงาน, สตูดิโอ AI, รายงานผลงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10.99/ผู้ใช้/เดือน
|เบสแคมป์
|ทีมที่ต้องการการจัดการโครงการที่เรียบง่าย มีความคิดเห็นชัดเจน และปราศจากความซับซ้อน
|กระดานข้อความ, แชทรอบกองไฟ, แผนภูมิเนินเขา, การเช็คอิน
|แผนราคาเริ่มต้นที่ 16 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน
|แนวคิด
|ทีมที่ต้องใช้เอกสารจำนวนมากและต้องการการจัดการความรู้ที่ยืดหยุ่น
|เอกสาร, วิกิ, ฐานข้อมูล, Notion AI, แม่แบบ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9/ผู้ใช้/เดือน
|Trello
|บอร์ดงานแบบภาพน้ำหนักเบาสำหรับกระบวนการทำงานแบบกระจายที่เรียบง่าย
|กระดานคัมบัง, ระบบอัตโนมัติแบบบัตเลอร์, มุมมองปฏิทินและไทม์ไลน์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $6/ผู้ใช้/เดือน
|สมาร์ทชีต
|ทีมที่เน้นสเปรดชีตเป็นหลักที่ต้องการโครงสร้างการจัดการโครงการที่ซ้อนทับบนตารางกริด
|มุมมองตาราง, แผนงานแกนต์, แดชบอร์ด, ระบบอัตโนมัติ, เครื่องมือพอร์ตโฟลิโอ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|Wrike
|ทีมองค์กรที่ต้องการการกำกับดูแล การตรวจสอบความถูกต้อง และการมองเห็นข้ามสายงาน
|การแท็กข้ามแท็ก, การตรวจสอบ, Wrike AI, แม่แบบโครงการ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|Zoho Projects
|ทีมที่ใช้ระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง
|แผนภูมิแกนต์, บันทึกเวลาทำงาน, การติดตามปัญหา, การเชื่อมต่อกับ Zoho
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5/ผู้ใช้/เดือน
|ทีมเวิร์ค.คอม
|หน่วยงานและทีมบริการลูกค้าที่ต้องการระบบเรียกเก็บเงินและการเข้าถึงลูกค้า
|การติดตามเวลา, การออกใบแจ้งหนี้, การอนุญาตให้ลูกค้า, การวางแผนปริมาณงาน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11.99/ผู้ใช้/เดือน
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีหลักฐานการวิจัยรองรับ และเป็นกลางต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์ PM สำหรับทีมที่กระจายตัวโดยไม่มีระบบเชื่อมต่อ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมควรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่การรวมตัวของปลั๊กอินที่กระจัดกระจาย ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมควรให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพื้นที่ทำงานที่เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่การรวมตัวของปลั๊กอินที่กระจัดกระจาย
เริ่มต้นด้วยการถามว่า: แพลตฟอร์มนี้รองรับเอกสาร, แชท, งาน, และการรายงานโดยพื้นฐานหรือไม่ หรือฉันจะต้องติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติม?
ค้นหาความสามารถที่มีอยู่ในตัวเหล่านี้:
- เอกสารต้นฉบับ: สร้าง, แชร์, และเชื่อมโยงเอกสารไปยังงานได้โดยตรงโดยไม่ต้องส่งออกไปยังเครื่องมือภายนอก
- การสื่อสารแบบเรียลไทม์และไม่พร้อมกัน: กระทู้แชทที่เชื่อมโยงกับงานหรือโครงการเฉพาะ เพื่อให้บริบทไม่สูญหายในช่องทางแยกต่างหาก
- ระบบติดตามเวลาในตัว: บันทึกชั่วโมง กำหนดประมาณการ และสร้างรายงานได้โดยไม่ต้องใช้ตัวจับเวลาจากบุคคลที่สาม
- แดชบอร์ดและการรายงานแบบกำหนดเอง: ดึงข้อมูลสดจากงาน สปรินต์ และปริมาณงานเข้าสู่แดชบอร์ดแบบภาพ—ไม่ต้องส่งออกเป็นไฟล์ CSV
- ความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์: สรุปหัวข้อ, ร่างการอัปเดต, และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- สิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด: ควบคุมว่าใครจะเห็นอะไรในระดับพื้นที่ทำงาน โฟลเดอร์ หรือระดับงาน—สำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายและต้องติดต่อกับลูกค้า
ความปลอดภัยก็มีความสำคัญมากขึ้นเมื่อคุณไม่ได้ส่งข้อมูลผ่านตัวเชื่อมต่อภายนอก. จุดเข้าถึงที่น้อยลงหมายถึงพื้นผิวการโจมตีที่น้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อการรั่วไหลของข้อมูลถึง 30% ในปัจจุบันสามารถติดตามไปยังระบบนิเวศของบุคคลที่สามได้.
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUp รวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ซอฟต์แวร์ PM 10 อันดับแรกสำหรับทีมที่กระจายตัวโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อ
1. คลิกอัพ
ทีมที่กระจายของคุณกำลังจมอยู่ใน "การแพร่กระจายของบริบท" — การกระโดดไปมาระหว่างแอปแชทสำหรับคำถามด่วน เครื่องมือเอกสารสำหรับสเปค และตัวติดตามงานสำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย ความแตกแยกนี้หมายความว่าทุกการสนทนา เอกสาร และงานต่าง ๆ อยู่ในที่ต่างกัน สร้างความสับสนและการส่งต่องานแบบอะซิงโครนัสที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ขจัดความวุ่นวายนี้ด้วยการรวมโครงการ ความรู้ และการสื่อสารของคุณไว้ในที่ทำงานเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วย ClickUp ทำให้การสนทนาเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงด้วยClickUp Chat เพื่อนร่วมทีมของคุณในเขตเวลาอื่นจึงไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลอัปเดตจากกระทู้ที่แยกกันอีกต่อไป
คุณยังสามารถสร้างวิกิ, SOPs, และสรุปโครงการได้โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มโดยใช้ClickUp Docs ซึ่งสามารถเชื่อมโยง, แทรก, หรือแปลงเป็นงานได้เพียงคลิกเดียว
เปลี่ยนกระบวนการทำงานของทีมที่กระจายตัวของคุณด้วย ClickUp Brain ฟีเจอร์ AI ที่ช่วยให้บริบทยังคงอยู่แม้ข้ามเขตเวลา ฟีเจอร์ AI นี้สามารถสรุปความคิดเห็นยาวๆ เพื่อการติดตามอย่างรวดเร็ว ร่างการอัปเดตสถานะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ เมื่อครึ่งหนึ่งของทีมของคุณหลับอยู่ClickUp Brainจะช่วยให้บริบทยังคงอยู่ ทำให้การส่งต่องานข้ามเขตเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นแทนที่จะวุ่นวาย
เริ่มต้นด้วยการมองเห็นเวลา ด้วย ClickUp Calendar ทีมสามารถวางแผนงานตามตารางเวลาจริง ไม่ใช่แค่กำหนดส่งงานเท่านั้น ทำให้การส่งต่องานประสานกันข้ามเขตเวลาได้ง่ายขึ้น และลำดับความสำคัญยังคงชัดเจนในแต่ละวัน
และหากทีมของคุณยังคงใช้ Google Calendar อยู่ การผสานการทำงานของ ClickUp จะช่วยให้คุณซิงค์งานไปยังมุมมองปฏิทินของคุณได้ ทำให้ตารางเวลาของคุณสะท้อนถึงงานที่คุณต้องทำจริง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- เก็บการสนทนาแบบอะซิงโครนัสไว้กับงานและโครงการเฉพาะ เพื่อให้เพื่อนร่วมทีมสามารถติดตามได้โดยไม่ต้องค้นหาหัวข้อที่กระจัดกระจายด้วย ClickUp Chat
- สร้างวิกิ, SOPs, และสรุปโครงการภายในพื้นที่ทำงานเดียวกันเพื่อให้เอกสารเชื่อมโยงกับการดำเนินงานโดยใช้ ClickUp Docs
- รับสรุปทันที, การอัปเดต, และคำตอบที่ดึงมาจากบริบทของที่ทำงานจริง เพื่อให้การส่งต่องานสะอาดอยู่เสมอข้ามเขตเวลาโดยใช้ ClickUp Brain
- ติดตามเวลา, ประมาณการ, และความสามารถโดยไม่ต้องพึ่งพาตัวจับเวลาภายนอก ทำให้ทีมที่กระจายตัวสามารถวางแผนและรายงานได้ในที่เดียวโดยใช้ClickUp Time Tracking
- สร้างมุมมองรายงานแบบเรียลไทม์สำหรับปริมาณงาน การส่งมอบ และความคืบหน้า เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นสถานะปัจจุบันอยู่เสมอด้วย ClickUp Dashboards
ข้อดีและข้อเสียของ ClickUp
ข้อดี:
- ทุกอย่างในที่เดียว: ด้วยงาน เอกสาร แชท และการติดตามเวลาที่อยู่ร่วมกัน ทีมของคุณจะหลีกเลี่ยงการสลับบริบทและการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่ขัดข้อง
- AI ที่เข้าใจงานของคุณ: ClickUp Brain สร้างสรุปและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องโดยดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานจริงของคุณ ซึ่งช่วยได้มากสำหรับการส่งต่องานแบบไม่พร้อมกัน
- มุมมองที่ยืดหยุ่นสำหรับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน: ไม่ว่าทีมของคุณจะชอบใช้กระดาน ClickUp Kanban,แผนภูมิ Gantt ของ ClickUp หรือรายการ ClickUp ClickUp รองรับมุมมองหลายแบบบนข้อมูลเดียวกัน
ข้อเสีย:
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อสำรวจความลึกของฟีเจอร์และปรับแต่งพื้นที่ทำงานของตนเอง
- ประสบการณ์การใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือ แม้จะสามารถใช้งานได้ แต่ยังไม่เทียบเท่ากับชุดฟีเจอร์ทั้งหมดบนเดสก์ท็อป
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงบางระบบต้องการการเรียนรู้ตรรกะของผู้สร้างระบบอัตโนมัติ
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,810+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,530+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบใช้ ClickUp มากเพราะมันใช้งานง่ายมาก และฉันเพิ่งเริ่มสำรวจศักยภาพทั้งหมดของมัน ผม/ดิฉันขอขอบคุณที่คุณสามารถสร้าง ย้าย และมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่เราต้องการพอดี ระบบนี้ทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติและเป็นมืออาชีพ ช่วยยกระดับกระบวนการทำงานของเราให้เหนือกว่าการใช้ระบบบัตรแบบเดิมที่เคยใช้มาก่อน นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่ทำงานทางไกลของเราในการสร้างงานและงานย่อยเพื่อวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรของเรา
2. Monday.com
Monday.com จัดตำแหน่งตัวเองเป็น "ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน" — แพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นซึ่งผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองได้โดยใช้กระดานที่มีสีสันและภาพที่ชัดเจน สำหรับทีมที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆ จุดดึงดูดคืออุปสรรคในการเริ่มต้นที่ต่ำ คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานใหม่ได้ในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องรอฝ่ายไอที
คุณสมบัติพื้นฐานของแพลตฟอร์มนี้รวมถึงการทำงานอัตโนมัติ แดชบอร์ดสำหรับการรายงานข้ามบอร์ด และมุมมองงานเพื่อวางแผนกำลังการผลิต จุดเด่นของ Monday.com สำหรับทีมที่กระจายตัวคือระบบการจัดการงานแบบภาพ สถานะที่แสดงด้วยสีช่วยให้สแกนบอร์ดและเข้าใจสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- กระดานงานระบบ Visual Work: กระดานใช้คอลัมน์ที่แยกสีและป้ายสถานะที่ช่วยให้สถานะของโครงการมองเห็นได้ชัดเจนทันที ลดความจำเป็นในการประชุมสถานะ
- ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: สร้างกฎ "ถ้าเกิดสิ่งนี้, ให้ทำสิ่งนั้น" เพื่อทำให้การกระทำที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมเมื่อสถานะมีการเปลี่ยนแปลง
- มุมมองปริมาณงาน: ดูความสามารถของทีมในแต่ละโครงการได้ในมุมมองเดียว ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสมดุลงานระหว่างเขตเวลาต่างๆ ได้
ข้อดีและข้อเสียของ Monday.com
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซที่เน้นภาพสูงช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานรวดเร็วและสถานะโครงการสามารถตรวจสอบได้ง่าย
- คลังแม่แบบที่หลากหลายช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ข้อเสีย:
- โครงสร้างที่อิงตามตำแหน่งอาจต้องมีการวางแผนเมื่อทีมขยายตัว
- ข้อจำกัดของระบบอัตโนมัติอาจจำเป็นต้องมีการปรับแผนเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น
- ลำดับชั้นของโครงการที่ซับซ้อนอาจรู้สึกไม่สะดวกในโครงสร้างที่เน้นคณะกรรมการ
monday.com ราคา
ฟรีพื้นฐาน: $9/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)มาตรฐาน: $12/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)โปร: $19/ที่นั่ง/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: กำหนดเอง
monday.com คะแนนและรีวิว
G2: 4. 7/5 (14,540+ รีวิว) Capterra: 4. 6/5 (5,690+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่สะอาดและฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายของ I love monday Work Management ความลึกซึ้งของโปรแกรมนี้ทำให้ฉันประทับใจมาก ฉันยังชอบความสามารถในการเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานภายในโปรแกรม เพราะมันมอบความยืดหยุ่นที่จำเป็นมากสำหรับสำนักงานของเรา และทำให้การทำงานทางไกลเป็นไปได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยฟีเจอร์แชทและการมอบหมายงาน
🎥 ชมวิดีโอนี้เพื่อดูว่าเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานสมัยใหม่ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องประชุมตลอดเวลา
3. อาสนะ
Asana ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมข้ามสายงานที่ต้องการประสานงานกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน โมเดลข้อมูล "Work Graph" ของมันเชื่อมโยงงานเข้ากับโครงการและพอร์ตโฟลิโอ ทำให้ผู้นำสามารถมองเห็นภาพรวมของงานที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ สำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่ห่างไกลกัน นี่หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการติดตามข้อมูลอัปเดต
แพลตฟอร์ม AI Studio ของแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมสร้างเวิร์กโฟลว์ AI แบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดมุมมองไทม์ไลน์และมุมมองปริมาณงานช่วยให้ผู้จัดการวางแผนกำลังการผลิต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเมื่อทีมของคุณทำงานข้ามเขตเวลาหลายแห่ง จุดแข็งของ Asana คือการกำกับดูแลและโครงสร้าง แต่ทีมขนาดเล็กอาจพบว่ามีความเข้มงวดเกินความจำเป็น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- แบบจำลองข้อมูล Work Graph: เชื่อมโยงงานกับโครงการ โครงการกับพอร์ตโฟลิโอ และพอร์ตโฟลิโอกับเป้าหมายของบริษัท
- สตูดิโอ AI: สร้างเวิร์กโฟลว์ AI ที่ปรับแต่งได้เพื่ออัตโนมัติการคัดแยกงาน, สร้างสรุป, หรือจัดลำดับความสำคัญของงาน
- มุมมองไทม์ไลน์และปริมาณงาน: มองเห็นการพึ่งพาและความสามารถของทีมในมุมมองเฉพาะเพื่อช่วยปรับสมดุลงานที่ได้รับมอบหมาย
ข้อดีและข้อเสียของอาสนะ
ข้อดี:
- การกำกับดูแลและการควบคุมการบริหารที่เข้มแข็งทำให้เหมาะสำหรับทีมองค์กร
- Work Graph มอบความชัดเจนในการมองเห็นตั้งแต่ระดับงานรายบุคคลไปจนถึงเป้าหมายระดับองค์กร
- AI Studio ช่วยให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ข้อเสีย:
- จำนวนที่นั่งขั้นต่ำอาจไม่เหมาะกับทีมขนาดเล็กมาก
- แนวทางที่มีโครงสร้างอาจรู้สึกแข็งกระด้างสำหรับทีมที่ต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน
ราคาของ Asana
FreeStarter: $10. 99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)ขั้นสูง: $24. 99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (13,520+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ผม/ดิฉันขอขอบคุณอย่างยิ่งที่ Asana มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาดตาและเข้าใจง่ายมาก ซึ่งช่วยส่งเสริมการยอมรับการใช้งานในทีมของเราได้อย่างมีนัยสำคัญ ความพยายามในการลดความยุ่งยากในประสบการณ์ของผู้ใช้เห็นได้ชัดเจน และส่งผลให้การนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของเราเป็นไปอย่างราบรื่น การใช้ Asana ช่วยให้เราสามารถปรับกระบวนการทำงานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือติดตามงานภายในต่างๆ ระบบนี้ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานและโครงการต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ทำให้เราสามารถทำงานแบบไม่พร้อมกันได้อย่างมั่นใจ
Basecamp มีแนวทางที่ชัดเจนและแสดงความคิดเห็นอย่างตั้งใจ โดยมีฟีเจอร์น้อยกว่า ปรับแต่งได้น้อยกว่า และใช้โมเดลราคาแบบเรียบง่าย สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งต้องการความเรียบง่าย สิ่งนี้อาจให้ความรู้สึกสดชื่น Basecamp มีกระดานข้อความสำหรับการสนทนาแบบอะซิงโครนัส Campfire สำหรับการแชทแบบเรียลไทม์ และรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับรายการงาน
แพลตฟอร์ม "Hill Charts" นำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการแสดงภาพความก้าวหน้า โดยแสดงให้เห็นว่างานอยู่ในขั้นตอน "กำลังหาทาง" หรือ "กำลังทำให้เกิดขึ้น" ข้อจำกัดของ Basecamp ก็เป็นจุดแข็งเช่นกัน ทีมที่ต้องการแผนภูมิ Gantt หรือสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดจะพบว่ามันไม่เพียงพอ แต่สำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจน มันช่วยลดภาระที่ไม่จำเป็น
ข้อดี:
ข้อเสีย:
Basecamp: $16/ผู้ใช้/เดือน Basecamp Pro Unlimited: $300/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
G2: 4. 1/5 (5,448 รีวิว) Capterra: 4. 3/5 (14,400 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Basecamp คือวิธีที่มันช่วยให้เราจัดการกระบวนการทำงานระยะไกลได้อย่างราบรื่น ในฐานะบริษัท มันช่วยให้เราติดตามการสนทนา การวางแผน งาน และความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดได้อย่างไร้ที่ติ มันมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการมอบหมายงาน การสื่อสารในทีม และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเรา
Notion เป็นพื้นที่ทำงานแบบโมดูลาร์ที่ผสานรวมเอกสาร วิกิ และฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่ยืดหยุ่น สำหรับทีมที่กระจายตัวและเน้นการจัดการเอกสาร Notion โดดเด่นในการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของมันช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับเอกสาร เอกสารกับโครงการ และโครงการกับไดเรกทอรีของทีมได้
Notion AI เพิ่มความสามารถในการสรุปและถาม-ตอบเข้าไปในตัวแก้ไขโดยตรง ข้อแลกเปลี่ยนคือความยืดหยุ่นของ Notion ต้องการการตั้งค่าก่อนใช้งาน สำหรับทีมที่ชื่นชอบการปรับแต่ง นี่ถือเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่น แต่สำหรับคนที่ต้องการเริ่มทำงานทันที อาจรู้สึกเหมือนต้องทำโปรเจกต์ก่อนเริ่มโปรเจกต์จริง
ข้อดี:
ข้อเสีย:
ฟรี พลัส: $9/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) องค์กร: กำหนดเอง
G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว) Capterra: 4. 7/5 (2,685 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบที่ Notion ใช้งานง่ายแต่ก็ทรงพลัง ทำให้ฉันสามารถทำอะไรได้เกือบทุกอย่าง ทุกหน้าที่ฉันสร้างสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และยังมีเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีประโยชน์มาก มันช่วยให้ฉันมีระเบียบและเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานทางไกลได้อย่างดี เราทุกคนใช้มันที่ทำงาน และมันช่วยประหยัดเวลาและลดความปวดหัวของเราได้มาก การตั้งค่าครั้งแรกนั้นง่ายมาก เราได้ย้ายเอกสารของเราและเริ่มสร้างทุกอย่างในนั้นได้อย่างง่ายดาย แต่มันยังมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายมากมาย ฉันใช้มันทุกวันเพื่อแชร์เอกสาร จัดระเบียบงาน สร้างบันทึก และแม้กระทั่งบันทึกหรือถอดเสียงการโทรของฉัน Notion นั้นสดใหม่และช่วยให้เราทุกคนเชื่อมต่อและจัดระเบียบกันได้ดีในบริษัทใหญ่ของเราที่มีพนักงานประมาณ 300 คน
Trello เป็นกระดานงานสไตล์ Kanban ดั้งเดิม ปัจจุบันเป็นของ Atlassian ความง่ายในการลากและวางทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ง่ายที่สุดในการนำไปใช้ สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งมีระบบการทำงานอัตโนมัติที่ตรงไปตรงมา วิธีการแบบภาพของ Trello ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องฝึกอบรม
Butler ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello ช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎเพื่อทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ข้อจำกัดของ Trello คือความลึกซึ้ง โครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีข้อพึ่งพาหรือการรายงานรายละเอียดจะสร้างภาระให้กับรูปแบบกระดาน แต่ Trello ยังคงเป็นตัวเลือกที่เบาและมั่นคง
ข้อดี:
ข้อเสีย:
ฟรีมาตรฐาน: $6/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/ผู้ใช้/เดือน (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้)
G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (23,450 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่หลายคนชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Trello คือความเรียบง่ายและยืดหยุ่นที่มองเห็นได้ กระดานสไตล์คัมบังช่วยให้การจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และร่วมมือกับสมาชิกในทีมเป็นไปได้อย่างง่ายดายในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมกระดาน การ์ด และรายการที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้ใช้ปรับแต่ง Trello ให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนได้ แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สามมากมาย (เช่น Slack, Google Drive และ Jira) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
Smartsheet นำเสนออินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการ ซึ่งทำให้ทีมที่เปลี่ยนจาก Excel รู้สึกคุ้นเคย มีคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์ การทำงานอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่ซ้อนทับ สำหรับทีมที่กระจายตัวในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด Smartsheet ได้รับการรับรองจาก FedRAMP และ DoD ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
การแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อน สูตรของ Smartsheet แตกต่างจาก Excel และฟีเจอร์ขั้นสูงต้องซื้อเพิ่มเติม ทีมที่คาดหวังสเปรดชีตที่เรียบง่ายอาจพบว่าการเรียนรู้มีความชันมากกว่าที่คาดไว้
ข้อดี:
ข้อเสีย:
ข้อดี: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ธุรกิจ: $20/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) องค์กร: กำหนดเอง
G2: 4. 4/5 (23,019 รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (3,471 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันใช้ Smartsheet ทุกวันสำหรับงานของฉันเพื่อบันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหลายร้อยรายและคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำไว้ Smartsheet ได้มอบวิธีการให้ทีมของฉันสามารถรวมการทำงานของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลได้ โดยทำหน้าที่เป็นจุดแบ่งปันข้อมูล ฉันชอบความง่ายและประสิทธิภาพของเอกสารงานเหล่านี้มาก การป้อนข้อมูลและแนบเอกสารใน Smartsheet เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการติดตามและบันทึกข้อมูล
Wrike มุ่งเป้าไปที่ทีมระดับกลางและองค์กรที่ต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวดและกระบวนการทำงานที่มีการตรวจสอบ ระบบการแท็กข้ามของ Wrike ช่วยให้งานเดียวสามารถอยู่ในหลายโครงการพร้อมกันได้ ทำให้ทีมต่างๆ สามารถดูผลลัพธ์เดียวกันได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน Wrike AI นำเสนอการคาดการณ์ความเสี่ยงและสรุปข้อมูลโดย AI
สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งจัดการงานสร้างสรรค์ ฟีเจอร์การตรวจพิสูจน์ของ Wrike รองรับการใส่เครื่องหมายและการอนุมัติบนไฟล์มากกว่า 30 รูปแบบโดยตรงในแพลตฟอร์ม ข้อแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อนและค่าใช้จ่าย เนื่องจากความสามารถเต็มรูปแบบต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้นและส่วนเสริมเพิ่มเติม
ข้อดี:
ข้อเสีย:
FreeTeam: $10/ผู้ใช้/เดือนBusiness: $25/ผู้ใช้/เดือนEnterprise: กำหนดเองPinnacle: กำหนดเอง
G2: 4. 2/5 (4,519 รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (2,876 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
Wrike เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่และทีมที่ทำงานทางไกล เข้าใจง่ายและใช้งานได้ทันที ดีกว่าคู่แข่งบางรายอย่าง SmartSheet มาก ความสามารถของ Wrike ในการควบคุมเวอร์ชันเอกสารระหว่างกระบวนการตรวจสอบนั้นยอดเยี่ยมมาก ช่วยให้เราสามารถแก้ไขและปรับปรุงงานสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่น ตอนนี้ฉันใช้มันทุกวันและไม่คิดถึงแพลตฟอร์มอื่นที่เคยใช้มาก่อนอย่าง Asana หรือ Monday.com เลย
Zoho Projects เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้แอป Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว แพลตฟอร์มนี้มีแผนภูมิแกนต์ การติดตามปัญหา บันทึกเวลาทำงาน และความสัมพันธ์ของงานในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย มีแชทและฟอรัมในตัวสำหรับการสนทนาแบบอะซิงโครนัส
แพลตฟอร์มยังรองรับการติดตามเวลาและรายงานการใช้ทรัพยากร ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถบริหารจัดการปริมาณงานได้ดีขึ้น ข้อเสียคือ Zoho Projects ทำงานได้ดีที่สุดภายในระบบนิเวศของตัวเอง ทีมที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ อาจพบว่าประสบการณ์การใช้งานแบบสแตนด์อโลนนั้นไม่ลื่นไหลเท่ากับคู่แข่ง
ข้อดี:
ข้อเสีย:
พรีเมียมฟรี: $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
G2: 4. 3/5 (528 รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันใช้ Zoho Projects เพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงาน ฉันชอบวิธีที่มันจัดระเบียบงานผ่านงานที่ต้องทำ จุดสำคัญ และแผนภูมิแกนต์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว ฉันชื่นชมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และฟีดกิจกรรม ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนช่วยลดการติดตามงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การมองเห็นงานที่ไม่ชัดเจน การพลาดกำหนดเวลา และการสื่อสารที่กระจัดกระจาย โดยรวบรวมแผนงาน โครงการ งาน กำหนดเวลา และการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ฉันพบว่ามันใช้งานได้จริงและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโครงการ เพิ่มผู้ใช้ และการตั้งค่างานและเป้าหมายนั้นค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา
Teamwork.com ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมบริการลูกค้า เช่น เอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษา ที่ต้องการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และจัดการสิทธิ์ของลูกค้า สำหรับทีมที่กระจายตัวและให้บริการลูกค้าภายนอก การเน้นที่ความสามารถในการเรียกเก็บเงินและการมองเห็นของลูกค้าทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างออกไป แพลตฟอร์มนี้รวมฟีเจอร์การติดตามเวลา การวางแผนงาน และการออกใบแจ้งหนี้ไว้ในตัว
ผู้ใช้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิ์การเข้าถึงอย่างจำกัดในโครงการเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่อยู่ต่างเขตเวลา ข้อเสียคือ การที่ระบบมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอาจทำให้รู้สึกเฉพาะทางเกินไปสำหรับทีมภายใน
ข้อดี:
ข้อเสีย:
ส่งฟรี: $11.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) Grow: $20.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) Scale: ปรับแต่งตามความต้องการ
G2: 4. 4/5 (1,375 รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (919 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
สำหรับเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการจัดระเบียบหรือกำหนดตารางในกระบวนการทำงานของฉัน Teamwork มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังมีทีมพัฒนาที่กระตือรือร้นมากที่คอยวิจัย ดูดซับความคิดเห็น และเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และการสนับสนุน (ซึ่งฉันไม่เคยต้องการใช้แต่เคยใช้เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ) ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นมิตร และสื่อสารได้ง่ายมาก มีไอคอน "ข้อเสนอแนะ" บนแถบเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับทีมพัฒนา ซึ่งผม/ดิฉันก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง รักพวกเขามาก...
4. เบสแคมป์
Basecamp มีแนวทางที่ชัดเจนและแตกต่างโดยตั้งใจให้มีฟีเจอร์น้อยกว่า ปรับแต่งได้น้อยกว่า และใช้รูปแบบราคาแบบเรียบง่าย สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายซึ่งต้องการความเรียบง่าย สิ่งนี้อาจให้ความรู้สึกสดใหม่ Basecamp มีกระดานข้อความสำหรับการสนทนาแบบไม่พร้อมกัน แคมป์ไฟสำหรับการแชทแบบเรียลไทม์ และรายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับจัดการงาน
แพลตฟอร์ม "Hill Charts" นำเสนอวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการแสดงภาพความก้าวหน้า โดยแสดงให้เห็นว่างานอยู่ในขั้นตอน "กำลังหาทาง" หรือ "กำลังทำให้เกิดขึ้น" ข้อจำกัดของ Basecamp ก็เป็นจุดแข็งเช่นกัน ทีมที่ต้องการแผนภูมิ Gantt หรือสิทธิ์การเข้าถึงที่ละเอียดจะพบว่ามันไม่เพียงพอ แต่จะลดภาระงานสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความชัดเจน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- กระดานข้อความ: การสนทนาแบบไม่ต่อเนื่องในรูปแบบยาว จัดระเบียบตามหัวข้อ ทำให้การสนทนาสามารถค้นหาได้
- การพูดคุยรอบกองไฟ: การแชทกลุ่มแบบเรียลไทม์ในแต่ละโครงการสำหรับคำถามด่วน
- แผนภูมิเนินเขา: ตัวชี้วัดความก้าวหน้าแบบภาพที่แสดงว่างานอยู่ในขั้นตอนการแก้ปัญหาหรือขั้นตอนการดำเนินการ
ข้อดีและข้อเสียของ Basecamp
ข้อดี:
- การออกแบบที่มีความคิดเห็นชัดเจนช่วยให้ทีมมุ่งเน้นที่งาน ไม่ใช่อุปกรณ์การตั้งค่า
- การออกแบบที่มีความคิดเห็นชัดเจนช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ
- การเช็คอินอัตโนมัติจะแจ้งเตือนสมาชิกในทีมให้อัปเดตข้อมูล ลดความจำเป็นในการประชุมสถานะ
ข้อเสีย:
- การปรับแต่งที่จำกัดและไม่มีแผนภูมิแกนต์หรือการติดตามการพึ่งพาขั้นสูง
- สิทธิ์การใช้งานค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มุ่งเน้นสำหรับองค์กร
- ทีมที่มีลำดับชั้นของโครงการซับซ้อนอาจเติบโตเกินขีดจำกัดอย่างรวดเร็ว
ราคาของเบสแคมป์
Basecamp: $16/ผู้ใช้/เดือนBasecamp Pro Unlimited: $300/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
G2: 4. 1/5 (5,448 รีวิว) Capterra: 4. 3/5 (14,400 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Basecamp อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Basecamp คือวิธีที่มันช่วยให้เราจัดการกระบวนการทำงานระยะไกลได้อย่างราบรื่น ในฐานะบริษัท มันช่วยให้เราติดตามการสนทนา การวางแผน งาน และความคืบหน้าของโครงการทั้งหมดได้อย่างไร้ที่ติ มันมีประสิทธิภาพอย่างมากสำหรับการมอบหมายงาน การสื่อสารในทีม และการติดตามความคืบหน้าของโครงการ นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ยังช่วยให้สมาชิกในทีมปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเรา
5. ความคิด
Notion เป็นพื้นที่ทำงานแบบโมดูลาร์ที่ผสานเอกสาร วิกิ และฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นระบบที่ยืดหยุ่น สำหรับทีมที่กระจายตัวและเน้นการจัดการเอกสาร Notion โดดเด่นในการจัดการความรู้ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานกับเอกสาร เอกสารกับโครงการ และโครงการกับไดเรกทอรีของทีมได้
Notion AI เพิ่มความสามารถในการสรุปและถาม-ตอบเข้าไปในตัวแก้ไขโดยตรง ข้อแลกเปลี่ยนคือความยืดหยุ่นของ Notion ต้องการการตั้งค่าก่อนใช้งาน สำหรับทีมที่ชื่นชอบการปรับแต่ง นี่คือฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยม แต่สำหรับคนที่ต้องการเริ่มทำงานทันที อาจรู้สึกเหมือนเป็นโปรเจกต์ย่อยก่อนเริ่มงานหลัก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์: เชื่อมโยงหน้า, งาน, และฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อให้ข้อมูลเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
- Notion AI: สรุปเอกสารยาว ๆ, สร้างร่าง, หรือถามคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาในพื้นที่ทำงานของคุณ
- เทมเพลตที่ยืดหยุ่น: เริ่มต้นจากเทมเพลตของชุมชนหรือทีมสำหรับวิกิ, ตัวติดตามโครงการ, และอื่น ๆ
ข้อดีและข้อเสียของ Notion
ข้อดี:
- แนวทางแบบ "ผืนผ้าใบว่างเปล่า" ที่ยืดหยุ่นสูง ช่วยให้ทีมสร้างพื้นที่ทำงานที่ตรงตามความต้องการได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ความสามารถในการจัดทำเอกสารและวิกิที่แข็งแกร่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีความรู้หนัก
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ช่วยลดการซ้ำซ้อนของข้อมูล
ข้อเสีย:
- ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าอย่างมากเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่สามารถใช้งานได้
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่มาก
- คุณสมบัติการจัดการโครงการแบบเนทีฟมีความแข็งแกร่งน้อยกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
ราคาของ Notion
ฟรี พลัส: $9/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Notion
G2: 4. 7/5 (6,000+ รีวิว) Capterra: 4. 7/5 (2,685 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Notion อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันชอบที่ Notion ใช้งานง่ายแต่ก็ทรงพลัง ทำให้ฉันสามารถทำอะไรได้เกือบทุกอย่าง ทุกหน้าที่ฉันสร้างสามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ และยังมีเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมซึ่งมีประโยชน์มาก มันช่วยให้ฉันมีระเบียบและเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมทีมที่ทำงานทางไกลได้อย่างดี เราทุกคนใช้มันที่ทำงาน และมันช่วยประหยัดเวลาและลดความปวดหัวของเราได้มาก การตั้งค่าครั้งแรกนั้นง่ายมาก เราได้ย้ายเอกสารของเราและเริ่มสร้างทุกอย่างในนั้นได้อย่างง่ายดาย แต่มันยังมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายมากมาย ฉันใช้มันทุกวันเพื่อแชร์เอกสาร จัดระเบียบงาน สร้างบันทึก และแม้กระทั่งบันทึกหรือถอดเสียงการโทรของฉัน Notion นั้นสดใหม่และช่วยให้เราทุกคนเชื่อมต่อและจัดระเบียบกันทั่วทั้งบริษัทขนาดใหญ่ของเราที่มีพนักงานประมาณ 300 คน
6. Trello
Trello เป็นกระดานงานสไตล์ Kanban ดั้งเดิม ปัจจุบันเป็นของ Atlassian ความง่ายในการลากและวางทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ง่ายที่สุดในการนำไปใช้ สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งมีระบบการทำงานอัตโนมัติที่ตรงไปตรงมา วิธีการแบบภาพของ Trello ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรม
Butler ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติในตัวของ Trello ช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎเพื่อทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ข้อจำกัดของ Trello คือความลึกของระบบ โครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีงานที่เชื่อมโยงกันหรือการรายงานรายละเอียดมากจะทำให้อุปมาของกระดานทำงานได้ไม่เต็มที่ แต่ Trello ยังคงเป็นตัวเลือกที่เบาและมั่นคง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระดานคัมบัง: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางการ์ดคลาสสิกที่ช่วยให้สถานะงานมองเห็นได้ชัดเจนในพริบตา
- ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์: สร้างกฎเช่น "เมื่อมีการย้ายบัตรไปยังสถานะเสร็จสิ้น ให้ตรวจสอบทุกไอเท็ม" โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- มุมมองไทม์ไลน์และปฏิทิน (พรีเมียม): แสดงการ์ดบนไทม์ไลน์หรือปฏิทินเพื่อการวางแผนที่เน้นกำหนดเวลา
ข้อดีและข้อเสียของ Trello
ข้อดี:
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ต่ำมาก ทำให้ทีมส่วนใหญ่สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
- ระบบอัตโนมัติสำหรับบัตเลอร์จัดการกฎที่ซับซ้อนสำหรับเครื่องมือที่มีน้ำหนักเบา
- การผสานรวมอย่างลึกซึ้งกับระบบนิเวศของ Atlassian (Jira, Confluence)
ข้อเสีย:
- การรายงานและการวิเคราะห์ในตัวที่จำกัด
- การติดตามการพึ่งพาและการจัดการทรัพยากรมีน้อย
- มีการจำกัดจำนวนบอร์ดและระบบอัตโนมัติในแผนเริ่มต้น
ราคาของ Trello
ฟรีมาตรฐาน: $6/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/ผู้ใช้/เดือน (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ Trello
G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (23,450 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
สิ่งที่หลายคนชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Trello คือความเรียบง่ายและยืดหยุ่นที่มองเห็นได้ กระดานสไตล์คัมบังช่วยให้การจัดระเบียบงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างง่ายดายในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง พร้อมด้วยกระดาน การ์ด และรายการที่สามารถปรับแต่งได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่ง Trello ให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของตนได้ แพลตฟอร์มนี้ยังผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามมากมาย (เช่น Slack, Google Drive และ Jira) ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การจัดการโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น
Smartsheet นำเสนออินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการ ทำให้ทีมที่เปลี่ยนจาก Excel รู้สึกคุ้นเคย มีฟีเจอร์การจัดการโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์ การทำงานอัตโนมัติ และแดชบอร์ดที่ซ้อนทับกัน สำหรับทีมที่กระจายตัวในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด Smartsheet ได้รับการรับรองจาก FedRAMP และ DoD ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
การแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อน สูตรของ Smartsheet แตกต่างจาก Excel และฟีเจอร์ขั้นสูงต้องซื้อเพิ่มเติม ทีมที่คาดหวังสเปรดชีตที่เรียบง่ายอาจพบว่าการเรียนรู้มีความชันมากกว่าที่คาดไว้
ข้อดี:
ข้อเสีย:
ข้อดี: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ธุรกิจ: $20/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) องค์กร: กำหนดเอง
G2: 4. 4/5 (23,019 รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (3,471 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันใช้ Smartsheet ทุกวันสำหรับงานของฉันเพื่อบันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหลายร้อยรายและคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้วางไว้ Smartsheet ได้มอบวิธีการให้ทีมของฉันสามารถรวมการทำงานของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลได้ โดยทำหน้าที่เป็นจุดแบ่งปันข้อมูล ฉันชอบความง่ายและประสิทธิภาพของเอกสารงานเหล่านี้มาก การป้อนข้อมูลและแนบเอกสารใน Smartsheet เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการติดตามและบันทึกข้อมูล
Wrike มุ่งเน้นไปที่ทีมระดับกลางและองค์กรที่ต้องการการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและกระบวนการทำงานที่มีการตรวจสอบ ระบบการแท็กข้ามของมันช่วยให้งานเดียวสามารถอยู่ในหลายโครงการพร้อมกันได้ ทำให้ทีมต่างๆ สามารถดูผลลัพธ์เดียวกันได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน Wrike AI นำเสนอการคาดการณ์ความเสี่ยงและสรุปโดย AI
สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งจัดการงานสร้างสรรค์ ฟีเจอร์การตรวจพิสูจน์ของ Wrike รองรับการทำเครื่องหมายและการอนุมัติบนไฟล์มากกว่า 30 รูปแบบโดยตรงในแพลตฟอร์ม ข้อแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อนและค่าใช้จ่าย เนื่องจากความสามารถเต็มรูปแบบต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้นและส่วนเสริมเพิ่มเติม
ข้อดี:
ข้อเสีย:
FreeTeam: $10/ผู้ใช้/เดือนBusiness: $25/ผู้ใช้/เดือนEnterprise: ตามตกลงPinnacle: ตามตกลง
G2: 4. 2/5 (4,519 รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (2,876 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
Wrike เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่และทีมที่ทำงานทางไกล เข้าใจง่ายและใช้งานได้ทันที ดีกว่าคู่แข่งบางรายอย่าง SmartSheet มาก ความสามารถของ Wrike ในการควบคุมเวอร์ชันเอกสารระหว่างกระบวนการตรวจสอบนั้นยอดเยี่ยมมาก ช่วยให้เราสามารถแก้ไขงานสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่น ฉันใช้มันทุกวันและไม่ได้คิดถึงแพลตฟอร์มอื่นที่เคยใช้มาก่อนอย่าง Asana หรือ Monday.com เลย
Zoho Projects เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมที่ใช้แอป Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว แพลตฟอร์มนี้มีแผนภูมิแกนต์ การติดตามปัญหา บันทึกเวลาทำงาน และการพึ่งพาของงานในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ สำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่ มีแชทและฟอรัมในตัวสำหรับการสนทนาแบบอะซิงโครนัส
แพลตฟอร์มยังรองรับการติดตามเวลาและรายงานการใช้ทรัพยากร ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถบริหารจัดการปริมาณงานได้ดีขึ้น ข้อเสียคือ Zoho Projects ทำงานได้ดีที่สุดภายในระบบนิเวศของตัวเอง ทีมที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ Zoho อื่น ๆ อาจพบว่าประสบการณ์การใช้งานแบบสแตนด์อโลนนั้นไม่ลื่นไหลเท่ากับคู่แข่ง
ข้อดี:
ข้อเสีย:
พรีเมียมฟรี: $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
G2: 4. 3/5 (528 รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันใช้ Zoho Projects เพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงาน ฉันชอบวิธีที่มันจัดระเบียบงานผ่านงานที่ต้องทำ จุดสำคัญ และแผนภูมิแกนต์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว ฉันชื่นชมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และฟีดกิจกรรม ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนช่วยลดการติดตามงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การมองเห็นงานที่ไม่ชัดเจน การพลาดกำหนดเวลา และการสื่อสารที่กระจัดกระจาย โดยรวบรวมแผนงาน โครงการ งาน กำหนดเวลา และการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ฉันพบว่ามันใช้งานได้จริงและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโครงการ เพิ่มผู้ใช้ และการตั้งค่างานและเป้าหมายนั้นค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา
Teamwork.com ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมบริการลูกค้า เช่น เอเจนซี่และที่ปรึกษาที่ต้องการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และจัดการสิทธิ์ของลูกค้า สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายและให้บริการลูกค้าภายนอก การเน้นที่ความสามารถในการเรียกเก็บเงินและการมองเห็นของลูกค้าทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างออกไป แพลตฟอร์มนี้รวมฟีเจอร์การติดตามเวลา การวางแผนงาน และการออกใบแจ้งหนี้ไว้ในตัว
ผู้ใช้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิ์การเข้าถึงอย่างจำกัดในโครงการเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน ข้อเสียคือ การที่ระบบมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอาจทำให้รู้สึกว่าเป็นบริการที่เฉพาะทางเกินไปสำหรับทีมภายใน
ข้อดี:
ข้อเสีย:
ส่งฟรี: $11.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) Grow: $20.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) Scale: ปรับแต่งตามความต้องการ
G2: 4. 4/5 (1,375 รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (919 รีวิว)
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
สำหรับเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการจัดระเบียบหรือกำหนดตารางในกระบวนการทำงานของฉัน Teamwork มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังมีทีมพัฒนาที่กระตือรือร้นมากที่คอยวิจัย ดูดซับความคิดเห็น และเพิ่มคุณสมบัติใหม่และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และการสนับสนุน (ซึ่งฉันไม่เคยต้องการใช้แต่เคยใช้เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ) ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นมิตร และสื่อสารได้ง่ายมาก มีไอคอน "ความคิดเห็น" บนแถบเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับทีมพัฒนา ซึ่งผม/ดิฉันก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง รักพวกเขามาก...
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
7. สมาร์ทชีต
Smartsheet นำเสนออินเทอร์เฟซแบบสเปรดชีตสำหรับการจัดการโครงการ ทำให้คุ้นเคยสำหรับทีมที่เปลี่ยนจาก Excel มันมีคุณสมบัติการจัดการโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์, การทำงานอัตโนมัติ, และแดชบอร์ดที่ซ้อนทับกัน สำหรับทีมที่กระจายตัวในอุตสาหกรรมที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด Smartsheet ได้รับการรับรองจาก FedRAMP และ DoD ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสม
การแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อน สูตรของ Smartsheet แตกต่างจาก Excel และฟีเจอร์ขั้นสูงต้องซื้อเพิ่มเติม ทีมที่คาดหวังสเปรดชีตที่เรียบง่ายอาจพบว่าการเรียนรู้มีความชันมากกว่าที่คาดไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Smartsheet
- ตารางสไตล์สเปรดชีต: แถวและคอลัมน์ที่คุ้นเคยพร้อมสูตรและการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
- มุมมอง Gantt และปฏิทิน: แสดงภาพไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานโดยไม่ต้องออกจากแผ่นงาน
- ศูนย์ควบคุม (ส่วนเสริม): มาตรฐานและควบคุมพอร์ตโฟลิโอโครงการขนาดใหญ่ด้วยเทมเพลตและการรายงาน
ข้อดีและข้อเสียของ Smartsheet
ข้อดี:
- อินเทอร์เฟซสเปรดชีตที่คุ้นเคยช่วยลดอุปสรรคในการใช้งานสำหรับทีมที่มาจาก Excel
- การรับรองจาก FedRAMP และ DoD ทำให้เหมาะสมสำหรับผู้รับเหมาของรัฐบาล
- ความสามารถในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งสำหรับ PMO
ข้อเสีย:
- สูตรและฟังก์ชันต่างจาก Excel ต้องเรียนรู้ใหม่
- คุณสมบัติพรีเมียมต้องซื้อเพิ่มเติม
- ประสิทธิภาพอาจช้าลงบนแผ่นงานที่มีขนาดใหญ่มาก
ราคาของ Smartsheet
ข้อดี: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) ธุรกิจ: $20/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) องค์กร: กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Smartsheet
G2: 4. 4/5 (23,019 รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (3,471 รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Smartsheet อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันใช้ Smartsheet ทุกวันสำหรับงานของฉันเพื่อบันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหลายร้อยรายและคำสั่งซื้อที่พวกเขาได้ทำไว้ Smartsheet ได้มอบวิธีการให้ทีมของฉันสามารถรวมการทำงานของพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลได้ โดยทำหน้าที่เป็นจุดแบ่งปันข้อมูล ฉันชอบความง่ายและประสิทธิภาพของเอกสารงานเหล่านี้มาก การป้อนข้อมูลและแนบเอกสารใน Smartsheet เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่ฉันเคยใช้ในการติดตามและบันทึกข้อมูล
8. Wrike
Wrike มุ่งเน้นไปที่ทีมระดับกลางและองค์กรที่ต้องการการกำกับดูแลที่เข้มงวดและกระบวนการทำงานที่มีการตรวจสอบ ระบบการแท็กข้ามของ Wrike ช่วยให้งานเดียวสามารถอยู่ในหลายโครงการพร้อมกันได้ ทำให้ทีมต่างๆ สามารถดูผลลัพธ์เดียวกันได้โดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน Wrike AI นำเสนอการคาดการณ์ความเสี่ยงและสรุปข้อมูลโดย AI
สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งจัดการงานสร้างสรรค์ ฟีเจอร์การตรวจพิสูจน์ของ Wrike รองรับการใส่หมายเหตุและการอนุมัติบนไฟล์มากกว่า 30 รูปแบบโดยตรงในแพลตฟอร์ม ข้อแลกเปลี่ยนคือความซับซ้อนและค่าใช้จ่าย เนื่องจากความสามารถเต็มรูปแบบต้องใช้แผนระดับที่สูงขึ้นและส่วนเสริมเพิ่มเติม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- การติดแท็กข้าม: มอบหมายงานให้กับหลายโครงการเพื่อให้ทีมต่าง ๆ เห็นงานเดียวกันในบริบทของตนเอง
- การตรวจทานและอนุมัติ: ทำการแก้ไขภาพ วิดีโอ และไฟล์ PDF ได้โดยตรงใน Wrike พร้อมด้วยกระบวนการอนุมัติในตัว
- Wrike AI (ปัญญาประดิษฐ์): การคาดการณ์ความเสี่ยง, สรุปข้อมูล, และผู้ช่วยตอบคำถามด้วยปัญญาประดิษฐ์
ข้อดีและข้อเสียของ Wrike
ข้อดี:
- การติดแท็กข้ามงานช่วยขจัดงานซ้ำซ้อนและทำให้ทีมข้ามสายงานทำงานสอดคล้องกัน
- การตรวจสอบข้อผิดพลาดในตัวช่วยลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือตรวจสอบงานสร้างสรรค์จากภายนอก
- การควบคุมองค์กรที่แข็งแกร่งพร้อมการรับรองมาตรฐาน SOC 2 และ ISO 27001
ข้อเสีย:
- การใช้งานเต็มรูปแบบต้องใช้ส่วนเสริมหลายรายการ
- อินเทอร์เฟซอาจดูวุ่นวายและซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การสนับสนุนลำดับความสำคัญอาจแตกต่างกันไปตามแผน
ราคาของ Wrike
FreeTeam: $10/ผู้ใช้/เดือนBusiness: $25/ผู้ใช้/เดือนEnterprise: กำหนดเองPinnacle: กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
G2: 4. 2/5 (4,519 รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (2,876 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wrike อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
Wrike เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่และทีมที่ทำงานระยะไกล เข้าใจง่ายและใช้งานได้ทันที ดีกว่าคู่แข่งบางรายอย่าง SmartSheet มาก ความสามารถของ Wrike ในการควบคุมเวอร์ชันเอกสารระหว่างกระบวนการตรวจสอบนั้นยอดเยี่ยมมาก ช่วยให้เราสามารถแก้ไขงานสร้างสรรค์ได้อย่างราบรื่น ฉันใช้มันทุกวันและไม่ได้คิดถึงแพลตฟอร์มอื่นที่เคยใช้มาก่อนอย่าง Asana หรือ Monday.com เลย
9. Zoho Projects
Zoho Projects เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้แอป Zoho อื่นๆ อยู่แล้ว แพลตฟอร์มนี้มีแผนภูมิแกนต์ การติดตามปัญหา บันทึกเวลาทำงาน และการพึ่งพาของงานในราคาที่เป็นมิตรกับงบประมาณ สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจาย มีแชทและฟอรัมในตัวสำหรับการสนทนาแบบอะซิงโครนัส
แพลตฟอร์มยังรองรับการติดตามเวลาและรายงานการใช้ทรัพยากร ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถบริหารจัดการปริมาณงานได้ดีขึ้น ข้อเสียคือ Zoho Projects ทำงานได้ดีที่สุดภายในระบบนิเวศของตัวเอง ทีมที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Zoho อาจพบว่าประสบการณ์การใช้งานแบบสแตนด์อโลนนั้นไม่ลื่นไหลเท่าคู่แข่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- แผนภูมิแกนต์พร้อมการเชื่อมโยงงาน: แสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานด้วยการลากและวางเพื่อปรับกำหนดเวลา
- บันทึกเวลาทำงานในตัว: บันทึกเวลาที่ใช้กับงานและสร้างรายงานการใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- การผสานระบบกับระบบนิเวศของ Zoho: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับ Zoho CRM, Zoho Docs และแอปอื่นๆ ของ Zoho
ข้อดีและข้อเสียของ Zoho Projects
ข้อดี:
- การตั้งค่าอย่างรวดเร็วช่วยให้ทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพเริ่มทำงานได้ภายในไม่กี่นาที
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับระบบนิเวศของ Zoho ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ตัวเชื่อมต่อภายนอก
- ระบบติดตามปัญหาและบันทึกเวลาทำงานในตัว ครอบคลุมความต้องการทั่วไปของผู้จัดการโครงการ
ข้อเสีย:
- ประสบการณ์การใช้งานแบบสแตนด์อโลนอาจไม่สมบูรณ์แบบนักสำหรับทีมที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Zoho
- ตัวเลือกการปรับแต่งและเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงมีจำกัด
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ทันสมัยกว่า
ราคาของ Zoho Projects
พรีเมียมฟรี: $5/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)องค์กร: $10/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Projects รีวิวและคะแนน
G2: 4. 3/5 (528 รีวิว) Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Projects อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
ฉันใช้ Zoho Projects เพื่อวางแผน ติดตาม และจัดการงาน ฉันชอบวิธีที่มันจัดระเบียบงานผ่านงานที่ต้องทำ จุดสำคัญ และแผนภูมิแกนต์ ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลาได้อย่างรวดเร็ว ฉันชื่นชมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ความคิดเห็น การแชร์ไฟล์ และฟีดกิจกรรม ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนช่วยลดการติดตามงานด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การมองเห็นงานที่ไม่ชัดเจน การพลาดกำหนดเวลา และการสื่อสารที่กระจัดกระจาย โดยเก็บแผนโครงการ งาน กำหนดเวลา และการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียว ฉันพบว่ามันใช้งานได้จริงและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้ทีมของฉันทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างโครงการ เพิ่มผู้ใช้ และการตั้งค่างานและเป้าหมายนั้นค่อนข้างง่ายและตรงไปตรงมา
10. Teamwork. com
Teamwork.com ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมบริการลูกค้า เช่น เอเจนซี่และบริษัทที่ปรึกษา ที่ต้องการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และจัดการสิทธิ์ของลูกค้า สำหรับทีมที่ทำงานแบบกระจายและให้บริการลูกค้าภายนอก ความเน้นในเรื่องความสามารถในการเรียกเก็บเงินและการมองเห็นของลูกค้าทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่น แพลตฟอร์มนี้รวมฟีเจอร์การติดตามเวลา การวางแผนงาน และการออกใบแจ้งหนี้ไว้ในตัว
ผู้ใช้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิ์การเข้าถึงแบบจำกัดสำหรับโครงการเฉพาะ ซึ่งเหมาะสำหรับการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่อยู่ในเขตเวลาต่างกัน ข้อเสียคือ การที่ระบบมุ่งเน้นการให้บริการลูกค้าอาจทำให้รู้สึกว่าเป็นบริการที่เฉพาะทางเกินไปสำหรับทีมภายใน
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- ระบบติดตามเวลาทำงานและออกใบแจ้งหนี้ในตัว: บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ตั้งอัตราค่าบริการ และสร้างใบแจ้งหนี้ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
- สิทธิ์การเข้าถึงของลูกค้า: อนุญาตให้ลูกค้าภายนอกเข้าถึงโครงการเฉพาะอย่างจำกัด โดยควบคุมสิ่งที่พวกเขาสามารถเห็นได้
- การวางแผนปริมาณงาน: มองเห็นภาพรวมความสามารถของทีมและจัดสมดุลงานให้กับสมาชิกในทีมที่กระจายอยู่
ข้อดีและข้อเสียของ Teamwork.com
ข้อดี:
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมบริการลูกค้า พร้อมระบบควบคุมการเรียกเก็บเงินและการเข้าถึงของลูกค้า
- การติดตามเวลาถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้ง ทำให้การจัดการชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้เป็นไปอย่างราบรื่น
- มุมมองของปริมาณงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถบาลานซ์การมอบหมายงานได้
ข้อเสีย:
- การมุ่งเน้นที่บริการลูกค้าอาจรู้สึกว่าเกินความจำเป็นสำหรับทีมภายใน
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกด้วยฟีเจอร์ที่ทีมที่ไม่ใช่หน่วยงานไม่จำเป็นต้องใช้
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อตั้งค่าแม่แบบโครงการ
Teamwork.com ราคา
ส่งฟรี: $11.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) Grow: $20.99/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) Scale: ปรับแต่งตามความต้องการ
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
G2: 4. 4/5 (1,375 รีวิว) Capterra: 4. 5/5 (919 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Teamwork.com อย่างไรบ้าง?
นี่คือบทวิจารณ์ G2:
สำหรับเกือบทุกสิ่งที่ฉันต้องการจัดระเบียบหรือกำหนดตารางในกระบวนการทำงานของฉัน Teamwork มีฟังก์ชันการทำงานสำหรับสิ่งนั้น นอกจากนี้ยังมีทีมพัฒนาที่กระตือรือร้นมากที่คอยวิจัย ดูดซับความคิดเห็น และเพิ่มคุณสมบัติใหม่และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ และการสนับสนุน (ซึ่งฉันไม่เคยต้องการใช้แต่เคยใช้เพื่อถามคำถามเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานเฉพาะ) ตอบสนองอย่างรวดเร็ว เป็นมิตร และสื่อสารได้ง่าย มีไอคอน "ข้อเสนอแนะ" บนแถบเครื่องมือที่คุณสามารถใช้ได้ตลอดเวลาเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับทีมพัฒนา ซึ่งผม/ดิฉันก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง รักพวกเขามาก...
หยุดสลับเครื่องมือและเริ่มทำงานร่วมกัน
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับทีมที่กระจายตัวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของฟีเจอร์เท่านั้น—แต่เป็นเรื่องของการลดความขัดแย้ง ทุกการผสานรวมที่คุณเพิ่มเข้ามาคือจุดที่อาจเกิดความล้มเหลวและอีกที่หนึ่งที่บริบทอาจสูญหายเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกลจะรวมงาน เอกสาร การแชท และการรายงานไว้ในที่ทำงานเดียว เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานเองได้
ให้ความสำคัญกับความสามารถที่มีอยู่ในตัวมากกว่าการรวมระบบที่ยืดยาว ถามว่าระบบสามารถจัดการเอกสาร การสื่อสาร และการรายงานของคุณได้โดยไม่ต้องเพิ่มส่วนเสริมหรือไม่ เป้าหมายคือการมีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริง ซึ่งทุกการสนทนา เอกสาร และงานต่าง ๆ อยู่ร่วมกันพร้อมบริบทที่ครบถ้วน นั่นคือวิธีที่ทีมที่กระจายตัวทำงานได้เร็วขึ้น—ไม่ใช่ด้วยการเพิ่มเครื่องมือมากขึ้น แต่ด้วยการต้องการน้อยลง
พร้อมที่จะเห็นสิ่งที่เวิร์กสเปซที่ผสานรวมอย่างแท้จริงสามารถทำได้เพื่อทีมของคุณหรือไม่?เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาเอกสารในตัว, แชทแบบเนทีฟที่เชื่อมโยงกับงาน, การติดตามเวลา, แดชบอร์ดรายงาน, และ AI ที่ช่วยเหลือ—ทั้งหมดนี้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว เมื่อคุณสมบัติเหล่านี้เป็นแบบเนทีฟ คุณจะหลีกเลี่ยงปัญหาการซิงค์และเก็บบริบทของทีมไว้ในที่เดียว
แพลตฟอร์มแบบครบวงจรรวมงาน เอกสาร แชท และการรายงานเข้าด้วยกันด้วยข้อมูลและสิทธิ์ที่รวมเป็นหนึ่ง เครื่องมือที่พึ่งพาการผสานรวมจะส่งข้อมูลผ่านตัวเชื่อมต่อภายนอก ซึ่งอาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการซิงค์และบริบทที่กระจัดกระจาย
ใช่ เมื่อซอฟต์แวร์ PM ของคุณมีเอกสารต้นฉบับ, แชทแบบไม่พร้อมกัน, ระบบติดตามเวลา, และแดชบอร์ด, ทีมของคุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการร่วมมือเพื่อสื่อสาร, แชร์ไฟล์, และติดตามงานได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนบริบท
จุดเข้าถึงที่น้อยลงหมายถึงพื้นผิวการโจมตีที่น้อยลง คุณสมบัติที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้ข้อมูลอยู่ภายใต้ขอบเขตความปลอดภัยของแพลตฟอร์มเดียว ทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดง่ายขึ้น และลดความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูล