การจัดการความรู้ช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าอย่างไร

ทีมสนับสนุนของคุณกำลังจมอยู่กับข้อมูลที่กระจัดกระจาย คำตอบอยู่ในอีเมลเก่า บันทึกแชทที่ฝังอยู่ วิกิที่ล้าสมัย และที่แย่ที่สุดคืออยู่ในหัวของพนักงานที่มีประสบการณ์มากที่สุดของคุณ
การขยายตัวของบริบทนี้ทำให้พนักงานใหม่ถามคำถามเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในขณะที่พนักงานที่มีประสบการณ์ต้องเสียเวลาไปกับการเป็นเครื่องมือค้นหาภายในองค์กรแทนที่จะช่วยเหลือลูกค้า
บทความนี้จะแนะนำวิธีการจัดการความรู้สำหรับการบริการลูกค้าและเหตุผลว่าทำไมมันจึงเป็นความแตกต่างระหว่างทีมสนับสนุนที่สามารถขยายตัวได้กับทีมที่หมดไฟ
คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างระบบที่ถูกใช้งานจริง รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและคู่มือการดำเนินการทีละขั้นตอน นอกจากนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อของ ClickUpช่วยขจัดความยุ่งยากที่ทำให้ฐานความรู้ส่วนใหญ่ล้มเหลว
สร้างฐานความรู้ที่เข้าถึงได้สำหรับทีมภายในของคุณด้วยเทมเพลตฐานความรู้จาก ClickUp
ประกอบด้วยส่วนสำหรับบทความความรู้, คำถามที่พบบ่อย, และแหล่งข้อมูล, ทำให้การจัดเก็บและแบ่งปันความรู้ภายในบริษัทเป็นเรื่องง่าย
การจัดการความรู้สำหรับการบริการลูกค้าคืออะไร?
ลองนึกภาพนี้: ลูกค้าโทรมาแจ้งปัญหาความไม่ถูกต้องในใบแจ้งหนี้ พนักงานของคุณตรวจสอบวิกิ—ข้อมูลล้าสมัย พวกเขาค้นหาใน Slack—ไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พวกเขาส่งข้อความถึงตัวแทนอาวุโสที่กำลังจัดการแชทอยู่สามคน ในขณะเดียวกัน ลูกค้ายังคงรออยู่
การจัดการความรู้สำหรับการบริการลูกค้าช่วยแก้ไขความวุ่นวายนี้ได้ การจัดการความรู้คือการสร้าง จัดระเบียบ รักษา และเผยแพร่ข้อมูลที่ช่วยให้ทีมของคุณแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
ซึ่งรวมถึงทั้งเอกสารภายในที่ตัวแทนของคุณใช้และแหล่งข้อมูลภายนอกที่ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงได้เพื่อช่วยเหลือตนเอง
ระบบการจัดการความรู้ลูกค้าที่แข็งแกร่งประกอบด้วย:
- คู่มือการแก้ไขปัญหา
- เอกสารประกอบผลิตภัณฑ์โดยละเอียด
- คำอธิบายนโยบายอย่างเป็นทางการ
- บทความแนะนำวิธีการทีละขั้นตอน
- โซลูชันที่รวบรวมจากตั๋วในอดีต
เป้าหมายคือการกำจัดช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องได้ยินว่า "ขอตรวจสอบก่อนแล้วจะติดต่อกลับ" ซึ่งทำลายความเชื่อมั่นของลูกค้า มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนพลังสมองของทีมคุณให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่ค้นหาได้และเชื่อถือได้
กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับความรู้สองประเภท ประเภทแรกคือความรู้ฝังลึก— ความเชี่ยวชาญ วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะทาง และสัญชาตญาณที่อยู่ในหัวของพนักงานที่มีประสบการณ์ของคุณ ประเภทที่สองคือความรู้ที่เปิดเผย— ข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างเป็นระบบซึ่งทุกคนสามารถค้นหาและนำไปใช้ได้
การจัดการความรู้ที่ยอดเยี่ยมเปลี่ยนความรู้ที่ซ่อนเร้นที่มีคุณค่าให้กลายเป็นความรู้ที่ชัดเจนเพื่อให้ทั้งทีมของคุณได้รับประโยชน์ ไม่ใช่เพียงไม่กี่คนสำคัญ
📮ClickUp Insight: พนักงาน 1 ใน 4 คนใช้เครื่องมือสี่ตัวหรือมากกว่าเพื่อสร้างบริบทในการทำงาน รายละเอียดสำคัญอาจถูกฝังอยู่ในอีเมล ขยายความในกระทู้ Slack และบันทึกไว้ในเครื่องมือแยกต่างหาก ทำให้ทีมต้องเสียเวลาในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะทำงานให้เสร็จ
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ครบวงจร ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp, ClickUp Chat, ClickUp Docs และ ClickUp Brain ทุกอย่างจะเชื่อมต่อ ซิงค์ และเข้าถึงได้ทันที ลาก่อน "งานเกี่ยวกับงาน" และใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพของคุณให้คุ้มค่า
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—โดยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!
ทำไมการจัดการความรู้จึงมีความสำคัญต่อการบริการลูกค้า
เมื่อพนักงานต้องค้นหาคำตอบผ่านเครื่องมือถึงห้าอย่าง ลูกค้าที่อยู่ปลายสายก็จะรู้สึกได้ การหยุดชะงักนาน ๆ การพิมพ์อย่างเร่งรีบ และในที่สุดก็พูดว่า "ไม่แน่ใจ" ทั้งหมดนี้ล้วนบั่นทอนความไว้วางใจของลูกค้า และมีผลกระทบที่แท้จริงต่อธุรกิจของคุณ
ความเจ็บปวดจากความไม่รู้ระเบียบของความรู้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว. ตัวแทนใหม่ใช้เวลานานมากขึ้นในการกลายเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ เพราะพวกเขาไม่มีที่ที่เชื่อถือได้ในการค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง. สิ่งนี้บังคับให้พวกเขาต้องหยุดชะงักตัวแทนอาวุโสอย่างต่อเนื่อง ดึงพวกเขาออกจากปัญหาลูกค้าที่ซับซ้อนเพื่อมาตอบคำถามภายในที่ซ้ำซาก.
ในขณะเดียวกัน ลูกค้าที่พยายามใช้พอร์ทัลบริการตนเองของคุณแต่ล้มเหลวจะรู้สึกหงุดหงิดมากขึ้น พวกเขาจะเข้ามาในคิวการสนับสนุนของคุณด้วยทัศนคติเชิงลบ ทำให้การโต้ตอบยากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้น กระแสของตั๋วที่สามารถป้องกันได้นี้จะทำให้คิวของคุณพองตัว เพิ่มเวลารอสำหรับทุกคน และนำไปสู่การหมดไฟของเจ้าหน้าที่
คณิตศาสตร์นั้นโหดร้าย: หากเวลาเฉลี่ยในการจัดการของคุณเพิ่มขึ้นเพียง 2 นาทีต่อตั๋วเนื่องจากการค้นหาข้อมูล และคุณจัดการ 10,000 ตั๋วต่อเดือน นั่นหมายถึงการสูญเสียเวลาของพนักงานถึง 333 ชั่วโมง—ประมาณ $8,000-$15,000 ในค่าแรงเพียงอย่างเดียว
📮ClickUp Insight: หาคำตอบไม่เจอใช่ไหม? แค่ถามเพื่อนร่วมงานก็ได้—แต่ต้องแลกกับอะไรบ้าง? เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานมักจะขัดจังหวะเพื่อนร่วมทีมเพื่อขอข้อมูล และทุกครั้งที่พวกเขาทำเช่นนั้น? งานวิจัยจาก Gloria Mark แห่ง UC Irvine พบว่าต้องใช้เวลาถึง 23 นาทีในการกลับมาโฟกัสงานได้อีกครั้ง นั่นหมายถึงชั่วโมงแห่งประสิทธิภาพการทำงานที่สูญเสียไปในแต่ละสัปดาห์
นี่คือจุดที่คุณต้องการสมองส่วนกลางสำหรับองค์กรของคุณ เพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่รู้จักกันในชื่อClickUp Brain สามารถรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นคำตอบ ข้อมูลเชิงลึก ไฟล์บริบท หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการ!
ประโยชน์ของการจัดการความรู้สำหรับการบริการลูกค้า
การนำระบบจริงมาใช้เพื่อจัดการความรู้ของทีมคุณไม่ใช่แค่เรื่องการเป็นระเบียบมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังให้ผลลัพธ์ที่วัดได้ซึ่งจะปรากฏในตัวชี้วัดการสนับสนุนและการเติบโตของบริษัทคุณ ประโยชน์แต่ละอย่างจะเสริมกันและกัน ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 🤩
การแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วและความสำเร็จในการติดต่อครั้งแรก
ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดจากฐานความรู้ที่ยอดเยี่ยมคือความเร็ว เมื่อเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาและพบขั้นตอนที่ถูกต้องได้ทันที พวกเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ครั้งแรก แทนที่จะต้องส่งต่อเคสหรือให้คำมั่นว่าจะติดต่อกลับ
นี่เรียกว่าการแก้ไขปัญหาครั้งแรก (FCR) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมาตรฐานทองคำที่เชื่อมโยงโดยตรงกับความพึงพอใจของลูกค้าและต้นทุนการสนับสนุนที่ลดลง
👀 คุณรู้หรือไม่:การศึกษาผู้บริโภคทั่วโลกของสถาบัน Qualtrics XM พบว่าน้อยกว่า 2 ใน 3 ของปัญหาได้รับการแก้ไขในการโทรครั้งแรก
ฐานความรู้ที่มีโครงสร้างดีช่วยขจัดช่วงเวลาที่อึดอัดใจเมื่อต้องบอกว่า "กรุณารอสักครู่" ตัวแทนของคุณสามารถสนทนาได้อย่างมั่นใจ เรียกดูบทความที่ถูกต้อง และแนะนำลูกค้าให้แก้ไขปัญหาได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ตั๋วได้รับการปิด ลูกค้าพึงพอใจ และตัวแทนของคุณก็พร้อมรับมือกับปัญหาถัดไปทันที
คำตอบที่สอดคล้องกันในทุกช่องทาง
ลูกค้าของคุณไม่สนใจว่าพวกเขาจะใช้ช่องทางใด—แชท, อีเมล, โทรศัพท์ หรือโซเชียลมีเดีย—พวกเขาต้องการเพียงคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้น หากไม่มีระบบความรู้ที่รวมศูนย์ คุณเสี่ยงที่พนักงานจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันเล็กน้อยหรือแม้กระทั่งขัดแย้งกัน
ความไม่สอดคล้องกันนี้ทำลายความไว้วางใจและมักสร้างตั๋วสนับสนุนใหม่เมื่อลูกค้าที่สับสนเขียนกลับมาเพื่อขอคำชี้แจง
แหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้ช่วยให้ทุกตัวแทน, บอท, และเอกสารที่ให้บริการลูกค้าสอดคล้องกัน ไม่ว่าลูกค้าจะคุยกับพนักงานใหม่หรือพนักงานที่มีประสบการณ์ 10 ปี พวกเขาก็จะได้รับข้อมูลที่เหมือนกันและได้รับการตรวจสอบแล้วทุกครั้ง ความสม่ำเสมอเป็นรากฐานของการให้บริการลูกค้าที่เป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Brain MAXสามารถทำให้ทีมบริการลูกค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยลดเวลาที่ใช้ในการค้นหา สรุป และจัดส่งงาน รวมถึงเร่งการตอบกลับฉบับร่างแรกและการติดตามผล สามารถทำได้ดังนี้:
- สรุปหัวข้องานที่ยาว, เอกสาร, และการอัปเดตอย่างรวดเร็วเพื่อให้ตัวแทนไม่ต้องอ่านประวัติทั้งหมดเพื่อเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า. สิ่งนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษเมื่อกรณีถูกส่งต่อหรือเมื่อลูกค้าตอบกลับหลังจากผ่านไปหลายวัน
- ตอบคำถามที่ดึงข้อมูลจากทุกที่ใน Workspace ของคุณ รวมถึงแอปที่เชื่อมต่ออยู่ ด้วยClickUp's Enterprise Search
- ร่างคำตอบตามบริบทการทำงานที่คุณมีอยู่แล้วใน ClickUp ซึ่งตัวแทนสามารถแก้ไขและส่งได้
- ทำให้การรับข้อมูลเป็นมาตรฐานโดยการเปลี่ยนข้อความ บันทึก หรือการส่งแบบฟอร์มให้เป็นงานที่มีโครงสร้าง และช่วยเติมข้อมูลคุณสมบัติของงานโดยอัตโนมัติ (เช่น ความสำคัญและผู้รับผิดชอบ) เพื่อให้งานถูกจัดส่งอย่างถูกต้องโดยไม่ต้องจัดเรียงด้วยตนเอง
- นำข้อมูลที่พูดแบบไม่เป็นทางการมาใช้ และใช้Talk to Textเพื่อแปลงให้เป็นความคิดเห็นและบันทึกที่เรียบร้อยและสอดคล้องกับแบรนด์
การสนับสนุนที่สามารถปรับขนาดได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น คุณจะต้องมีแผนสำหรับการขยายการสนับสนุนลูกค้า: ปล่อยให้เวลาการตอบกลับล่าช้าหรือจ้างพนักงานเพิ่มการจัดการความรู้ให้ทางเลือกที่สามที่ทรงพลังกว่า: ทำให้ทีมที่มีอยู่ของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมหาศาล
เมื่อคำตอบสามารถค้นหาได้ง่าย ตัวแทนแต่ละคนสามารถจัดการกับปริมาณตั๋วที่สูงขึ้นได้โดยไม่รู้สึกถูกกดดัน
ประสิทธิภาพนี้ยังเปลี่ยนแปลงกระบวนการปฐมนิเทศพนักงานของคุณอย่างสิ้นเชิง ฐานความรู้ที่ครอบคลุมคือเครื่องมือฝึกอบรมที่ดีที่สุด ช่วยลดเวลาที่พนักงานใหม่ต้องใช้ในการกลายเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของทีม พวกเขาสามารถเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ โดยพึ่งพาความรู้ที่บันทึกไว้เพื่อเป็นแนวทาง แทนที่จะต้องคอยติดตามพนักงานอาวุโสตลอดเวลา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:Ambient Answers ใน ClickUpช่วยให้ทีมของคุณได้รับคำตอบสำหรับคำถามโดยไม่ต้องรบกวนเพื่อนร่วมทีม เพียงแค่ตั้งค่าในช่องแชท (คุณยังสามารถปรับแต่งความรู้ที่ระบบสามารถเข้าถึงได้) สำหรับคำถามที่ซับซ้อนมากขึ้น ยังมี ClickUp Brain พร้อมให้บริการด้วยการกล่าวถึง @ อย่างง่าย!
ตัวเลือกบริการตนเองที่ใช้งานได้จริง
ลูกค้าจำนวนมากมักต้องการค้นหาคำตอบด้วยตนเองมากกว่าการติดต่อฝ่ายสนับสนุน การมีฐานความรู้ภายนอกที่แข็งแกร่งและใช้งานง่ายหรือพอร์ทัลบริการตนเองจะช่วยให้พวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้ สิ่งนี้จะช่วยลดจำนวนคำร้องที่เข้ามาในระบบของคุณลงอย่างมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ของคุณมีเวลาไปจัดการกับปัญหาที่มีความสำคัญและต้องการการดูแลจากมนุษย์อย่างแท้จริง
ข้อควรระวัง: มันต้อง ใช้งานได้จริง
ศูนย์ช่วยเหลือที่รก ล้าสมัย หรือค้นหาไม่ได้ สร้างความหงุดหงิดมากกว่าการไม่มีศูนย์ช่วยเหลือเลย การจัดการความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงบทความที่เผยแพร่สู่สาธารณะของคุณจะต้องเป็นข้อมูลล่าสุด เขียนอย่างชัดเจน และค้นหาได้ง่ายอยู่เสมอ
วิธีหนึ่งในการยกระดับและขยายขอบเขตการบริการลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพคือการใช้ AI วิดีโอนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการดำเนินการ 👇
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้านการบริการลูกค้า
การสร้างฐานความรู้เป็นเพียงสิ่งหนึ่ง แต่การสร้างฐานความรู้ที่ทีมของคุณไว้วางใจและใช้งานทุกวันนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่ง หลีกเลี่ยงการสร้างสุสานดิจิทัลของบทความที่ล้าสมัยโดยปฏิบัติตามหลักการสำคัญเหล่านี้ 🛠️
- เริ่มต้นด้วยคำถามที่ตัวแทนได้รับจริง: อย่าคาดเดาว่าลูกค้าต้องการทราบอะไร สร้างบทความแรกของคุณจากตั๋วสนับสนุนที่พบบ่อยที่สุด และทบทวนบันทึกการสนับสนุนของคุณทุกสัปดาห์เพื่อค้นหาโอกาสสร้างเนื้อหาใหม่
- เขียนเพื่อการสแกน ไม่ใช่การอ่าน: ตัวแทนที่อยู่ระหว่างการรับสายลูกค้าต้องการคำตอบภายในไม่กี่วินาที ใช้หัวข้อที่ชัดเจน ย่อหน้าสั้น ๆ รายการหัวข้อย่อย และตัวอักษรหนาเพื่อให้ข้อมูลสามารถอ่านและเข้าใจได้ในทันที
- มอบหมายความเป็นเจ้าของเนื้อหา: ทุกบทความต้องมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการดูแลให้ข้อมูลถูกต้องอยู่เสมอ เนื้อหาที่ไม่มีผู้ดูแลจะล้าสมัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และข้อมูลที่ล้าสมัยนั้นอันตรายยิ่งกว่าการไม่มีข้อมูลเลย
- สร้างวงจรการตรวจสอบเข้าไปในกระบวนการทำงาน: ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่ง กำหนดเวลาการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ—อย่างน้อยทุกไตรมาส—เพื่อทบทวนและปรับปรุงเนื้อหา สร้างตัวกระตุ้นเพื่อแจ้งเตือนบทความให้ตรวจสอบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรือมีการปรับปรุงนโยบายของบริษัท
- ทำให้การให้ข้อเสนอแนะราบรื่นไร้รอยต่อ: ตัวแทนของคุณคือแนวหน้า ให้พวกเขาใช้วิธีที่ง่ายในการแจ้งบทความที่สับสน ไม่ถูกต้อง หรือขาดข้อมูล ผู้ที่ใช้ความรู้เหล่านี้ทุกวันคือแหล่งข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับแนวคิดในการปรับปรุง
- โครงสร้างเพื่อการค้นหา: บทความที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่มีใครพบก็ไร้ประโยชน์ ใช้โครงสร้างหมวดหมู่ที่มีเหตุผล, หลักการตั้งชื่อที่สอดคล้องกัน, และแท็กที่อธิบายได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาฐานความรู้ของคุณ
- เชื่อมโยงความรู้เข้ากับกระบวนการทำงาน: เพื่อเพิ่มการนำไปใช้ให้สูงสุดระบบจัดการฐานความรู้ของคุณต้องสามารถผสานรวมกับเครื่องมือที่เจ้าหน้าที่ของคุณใช้งานเป็นประจำ เช่น ระบบจัดการงานและแพลตฟอร์มแชท การลดการสลับบริบทเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงานอย่างเป็นธรรมชาติ
วิธีการสร้างระบบการจัดการความรู้สำหรับการบริการลูกค้า
คุณสามารถสร้างระบบการจัดการความรู้ที่ทรงพลังได้โดยการทำตามกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน การแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้จะเปลี่ยนงานที่น่ากลัวให้กลายเป็นเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้
เทมเพลตวิกิของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการจัดระเบียบ, คัดเลือก, และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สร้างและจัดการฐานความรู้และคลังข้อมูลกลางที่ใช้งานง่ายและค้นหาได้สะดวก
- ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยได้อย่างรวดเร็ว หรือกลับไปดูแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
- แชร์และทำงานร่วมกันบนเอกสารทั้งหมดในที่เดียว
ชมการสาธิตเชิงปฏิบัตินี้เพื่อดูวิธีการสร้างฐานความรู้ภายในตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้นทำตามขั้นตอนโดยละเอียดด้านล่างเพื่อนำไปใช้กับระบบของคุณเอง
- ตรวจสอบความรู้ที่มีอยู่: ก่อนที่คุณจะเขียนคำใหม่แม้แต่คำเดียว ให้ทำการตรวจสอบสิ่งที่คุณมีอยู่แล้ว ค้นหาเอกสาร Google Docs ที่กระจัดกระจาย, โฟลเดอร์ในไดรฟ์ที่แชร์, วิกิเก่า, และเทมเพลตอีเมลที่ทีมของคุณใช้ทั้งหมด นี่จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าอะไรยังมีประโยชน์ อะไรซ้ำซ้อน และจุดที่ความรู้ของคุณขาดหายไปมากที่สุด
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณ: ตัวแทนภายในของคุณต้องการรายละเอียดในระดับที่แตกต่างจากลูกค้าภายนอกของคุณ วางแผนว่าใครต้องการข้อมูลอะไร บทความบางชิ้นอาจใช้สำหรับภายในเท่านั้น (เช่น ขั้นตอนการส่งต่อปัญหา) ในขณะที่บทความอื่นๆ สามารถปรับให้เหมาะกับศูนย์ช่วยเหลือสาธารณะของคุณได้
- สร้างกรอบเนื้อหา: มาตรฐานแนวทางของคุณ ตัดสินใจเลือกเทมเพลตบทความหลักไม่กี่แบบ เช่น "คู่มือวิธีการ", "ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา", และ "คำอธิบายนโยบาย" และกำหนดข้อมูลเมตา (แท็ก, หมวดหมู่) ที่คุณจะใช้สำหรับแต่ละบทความ
- เลือกแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์: นี่เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมาก คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่มีระบบค้นหาที่แข็งแกร่ง ระบบควบคุมเวอร์ชัน ระบบสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ และที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือสนับสนุนอื่น ๆ ของคุณ นี่ไม่ใช่งานสำหรับสเปรดชีตหรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันแบบง่าย ๆ
- ย้ายและจัดระเบียบเนื้อหา: ตอนนี้เริ่มย้ายความรู้ที่มีค่าของคุณเข้าสู่ระบบใหม่ได้เลย ใจแข็งเข้าไว้ อย่าเพียงแค่คัดลอกและวางทุกอย่าง ใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมข้อมูลที่ซ้ำกัน เขียนบทความที่สับสนใหม่ และเก็บเข้าคลังข้อมูลสำหรับสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป
- สร้างกระบวนการกำกับดูแล: กำหนดกฎเกณฑ์ในการมีส่วนร่วม ใครมีอำนาจในการสร้าง แก้ไข และเผยแพร่เนื้อหา? กระบวนการอนุมัติสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ราคา หรือนโยบายทางกฎหมายเป็นอย่างไร?กระบวนการถ่ายทอดความรู้ที่สามารถขยายได้เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอ
- ฝึกอบรมทีมของคุณ: เครื่องมือใหม่จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อทุกคนรู้วิธีใช้งานเท่านั้น จัดการอบรมอย่างเป็นทางการเพื่อแนะนำระบบใหม่ให้ทุกคนรู้จัก แนะนำเจ้าหน้าที่ถึงวิธีการค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการแบ่งปันความรู้ใหม่ และวิธีการใช้ฟีเจอร์ให้ข้อเสนอแนะที่คุณได้ตั้งค่าไว้
- วัดและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: ฐานความรู้ของคุณเป็นระบบที่มีชีวิต ติดตามตัวชี้วัดการใช้งาน เช่น จำนวนการดูบทความ, คำค้นหา, และคะแนนการให้คำแนะนำจากตัวแทน เชื่อมโยงข้อมูลนี้กับตัวชี้วัดหลักของการสนับสนุนของคุณเพื่อพิสูจน์คุณค่าของมัน และระบุส่วนใดของฐานความรู้ของคุณที่ต้องการความสนใจมากที่สุด
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบฐานความรู้ฟรีใน Word & ClickUp
จัดการความรู้ด้านการบริการลูกค้าใน ClickUp
จุดล้มเหลวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับระบบความรู้ใด ๆ คือความเสียดทาน หากตัวแทนต้องออกจากคิวการแจ้งปัญหาของตน เปิดแอปอื่น และค้นหาบทความด้วยตนเอง พวกเขามักจะข้ามไปและถามเพื่อนร่วมงานแทน นี่คือความซับซ้อนของบริบทที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยการเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์—แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยซึ่งโครงการ เอกสาร การสนทนา และความรู้ทั้งหมดอยู่ร่วมกัน— ที่ซึ่งความรู้ของคุณอยู่เคียงข้างงานของคุณ
รักษาความรู้ของบริษัทให้เข้าถึงได้
ฐานความรู้ของคุณทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันอยู่เคียงข้างงานของคุณ สร้างฐานความรู้ที่ทรงพลังและค้นหาได้ง่ายภายในแพลตฟอร์มที่ทีมของคุณใช้สำหรับงานและโครงการอยู่แล้วด้วยClickUp Docs
ตัวแทนสามารถเชื่อมโยงคู่มือการแก้ไขปัญหาไปยังประเภทตั๋วเฉพาะ อัปเดตเอกสารในหน้าจอเดียวกันกับที่แก้ไขปัญหา และทำงานร่วมกันในบทความใหม่โดยไม่ต้องสลับแท็บ
คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารสำคัญให้เป็นวิกิได้เพื่อให้ทุกคนสามารถระบุข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
เอกสารยังช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันและกำหนดสิทธิ์การแชร์อย่างปลอดภัยได้อีกด้วย เมื่อผู้นำฝ่ายสนับสนุนอัปเดตนโยบายในเอกสาร ClickUp การเปลี่ยนแปลงนั้นจะสะท้อนทันทีในทุกที่ที่เอกสารนั้นถูกเชื่อมโยงไว้ ไม่มีการใช้สำเนาที่ล้าสมัยในไฟล์แนบอีเมลหรือในแชทอีกต่อไป ทีมงานของคุณจะทำงานจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพียงแหล่งเดียวเสมอ
ค้นหาข้อมูลได้ง่ายด้วย AI ที่ผสานรวม
กำจัดปัญหา "ฉันรู้ว่าฉันเคยเห็นสิ่งนี้ที่ไหนสักแห่ง..." ด้วยClickUp Brain. นี่คือมากกว่าแค่ช่องค้นหา; มันคือคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ.
ตัวแทนสามารถถามว่า "กระบวนการของเราในการจัดการคำขอคืนเงินสำหรับลูกค้าในสหภาพยุโรปคืออะไร?" และ ClickUp Brain จะค้นหาข้อมูลจากเอกสารทั้งหมด,งานใน ClickUp, และความคิดเห็น เพื่อสรุปคำตอบโดยตรง พร้อมลิงก์ไปยังเอกสารต้นฉบับ
พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อกันหมายความว่าเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาคำตอบได้โดยไม่ต้องออกจากกระบวนการทำงานของตน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Super Agents ใน ClickUpสามารถจัดการงานซ้ำๆ ที่รบกวนทีมสนับสนุนลูกค้าได้มากมาย พวกเขาคือเพื่อนร่วมทีม AI ของคุณที่มีความเป็นอิสระ เข้าใจบริบท และทำงานได้อย่างรอบรู้ ตั้งค่า Agents เพื่อติดตามเวลาการตอบกลับและการแก้ไขปัญหา แจ้งเตือนความเสี่ยงของ SLA แจ้งผู้จัดการ และแม้แต่ร่างคำตอบเบื้องต้นสำหรับอีเมลของลูกค้า ช่วยให้ทีมมนุษย์ของคุณมีเวลาไปทำงานอื่นๆ ได้มากขึ้น
คุณสามารถสร้างพวกเขาได้โดยใช้ตัวสร้างภาษาธรรมชาติ หรือเริ่มต้นด้วย Super Agents ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจากแคตตาล็อก Super Agent
เรียนรู้วิธีสร้างซูเปอร์เอเจนต์ของคุณเอง:
ทำให้กระบวนการบริหารจัดการเนื้อหาของคุณเป็นอัตโนมัติ
ClickUp Automationsสามารถปลดปล่อยทีมของคุณจากงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างงานตรวจสอบสำหรับเจ้าของเนื้อหาเมื่อบทความไม่ได้รับการอัปเดตเป็นเวลา 90 วัน หรือ ตั้งกฎแจ้งเตือนทีมเอกสารทุกครั้งที่มีงานที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ใหม่ของผลิตภัณฑ์ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบเอกสารกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคุณ
ติดตามสุขภาพของฐานความรู้ของคุณ
แดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งได้ช่วยให้คุณสร้างรายงานภาพที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น:
- บทความที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด
- คะแนนการตอบกลับจากตัวแทน
- คำค้นหาที่ไม่พบผลลัพธ์ (แสดงช่องว่างของเนื้อหาให้คุณเห็นทันที)
โดยการนำเอกสาร งาน และการสื่อสารมารวมไว้ในที่เดียว คุณจะขจัดอุปสรรคที่ทำให้การจัดการความรู้ล้มเหลว ทีมงานของคุณสามารถบันทึก ค้นหา และปรับปรุงความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวันได้อย่างเป็นธรรมชาติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ใน ClickUp ได้ที่นี่
รวมศูนย์ความรู้ ยกระดับการบริการของคุณ
การจัดการความรู้สำหรับการบริการลูกค้าไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างหน้าคำถามที่พบบ่อยให้สวยงามขึ้นเท่านั้น แต่เป็นการสร้างระบบที่สามารถส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่กำลังรับสายที่ซับซ้อนหรือลูกค้าที่พยายามแก้ไขปัญหาในยามเที่ยงคืน การเข้าถึงความรู้ที่ถูกต้องได้ทันทีจะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ทั้งหมด
ข้อมูลที่กระจัดกระจายนำไปสู่การสนับสนุนที่ช้าและไม่สม่ำเสมอ ซึ่งสร้างความหงุดหงิดให้กับลูกค้าและทำให้ทีมของคุณหมดไฟ ระบบการจัดการความรู้ที่มีโครงสร้างและบูรณาการจะขจัดปัญหาข้อมูลแยกส่วนและมอบสิทธิ์การเข้าถึงคำตอบที่ถูกต้องให้กับทุกเจ้าหน้าที่ได้ทันที
ทีมที่มีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งสามารถแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น,ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, และขยายตัวได้โดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรอย่างไม่สมส่วน.
พร้อมที่จะรวมศูนย์ความรู้ด้านการสนับสนุนของคุณและเชื่อมต่อกับการทำงานของคุณแล้วหรือยัง? เริ่มต้นฟรีกับ ClickUpวันนี้
คำถามที่พบบ่อย
ฐานความรู้คือเครื่องมือ—การรวบรวมบทความและคู่มือต่าง ๆ การจัดการความรู้คือกระบวนการทั้งหมดในการสร้าง รักษา และปรับปรุงเนื้อหาภายในเครื่องมือนั้นเพื่อให้แน่ใจว่ามันมีประสิทธิภาพ
ใช่ ทีมขนาดเล็กมักจะได้รับประโยชน์มากที่สุด เมื่อเวลาของทุกตัวแทนมีค่า คุณไม่สามารถทนต่อความไม่มีประสิทธิภาพจากการให้พวกเขาค้นหาคำตอบหรือตอบคำถามเดิมซ้ำๆ ได้
เพื่อพิสูจน์คุณค่าของความพยายามของคุณ ให้ติดตามตัวชี้วัดเช่น การแก้ไขปัญหาครั้งแรก, เวลาเฉลี่ยในการให้บริการ, อัตราการหลีกเลี่ยงการติดต่อจากพอร์ทัลบริการตนเอง, และคะแนนความคิดเห็นของตัวแทนเกี่ยวกับความมีประโยชน์ของบทความ