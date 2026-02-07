10 แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ สำหรับปี 2026

คำถามไม่ใช่ 'เราจะหาแฟนเพิ่มได้อย่างไร?'
มันคือ 'เราจะทำอย่างไรให้พวกเขากลับมาอีก เมื่อพวกเขากำลังดูผ่านหน้าจอที่สอง มีสมาธิสั้น และมีสิ่งอื่นอีก 10 อย่างที่กำลังแย่งชิงความสนใจในขณะนั้น?'
แฟน ๆ ในยุคนี้ต้องการลงคะแนนเสียง ทำนาย เล่น แสดงความคิดเห็น สะสมรางวัล และรู้สึกว่ามีคนเห็นพวกเขาแบบเรียลไทม์ และทีมที่ชนะในตอนนี้คือทีมที่เปลี่ยนผู้ชมที่เฉยชาให้กลายเป็นชุมชนที่มีส่วนร่วม
นั่นคือสิ่งที่แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำโดยเฉพาะ พวกเขามีความสามารถในการจัดการโพลสด, แบบทดสอบ, การแจกของรางวัล, การแชท, โปรแกรมสะสมคะแนน, และประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งทำให้ทุกการแข่งขัน, การแสดง, หรือการเปิดตัวรู้สึกเหมือนเป็นเหตุการณ์สำคัญ
ในบล็อกนี้ เราจะวิเคราะห์แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับผู้ชมที่ดีที่สุด 10 แพลตฟอร์ม อธิบายว่าแต่ละแพลตฟอร์มมีความเชี่ยวชาญในด้านใด และวิธีเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับผู้ชมของคุณ
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้ชมแฟนคืออะไร?
แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟนคลับคือซอฟต์แวร์ที่ช่วยทีมกีฬา, แบรนด์บันเทิง, และ ผู้สร้างเนื้อหาสร้างสัมพันธ์สองทางที่มีความหมายกับผู้ชมของตน. มันใช้ประสบการณ์ดิจิทัลที่มีส่วนร่วม, การเล่นเกม, โปรแกรมความภักดี, และเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อเปลี่ยนผู้ชมที่ไม่มีความสนใจให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น.
องค์กรที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือองค์กรที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ชมของตนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น ลีกกีฬามืออาชีพ บริการสตรีมมิ่ง OTT และผู้สร้างเนื้อหาที่สร้างชุมชนเฉพาะกลุ่มของตนเอง
ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟนคลับในภาพรวม
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การรับแบบฟอร์มเป็นงาน, กระบวนการทำงานของแคมเปญและเนื้อหา, เอกสารและการตรวจทาน, AI สำหรับการสร้างสรรค์และคำตอบ, แดชบอร์ดและการทำงานอัตโนมัติ
|การดำเนินแคมเปญการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ และกระบวนการทำงานของชุมชนในที่เดียวด้วยพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|ฟรีตลอดไป; ราคาพิเศษสำหรับองค์กร
|Salesforce Media Cloud
|ระบบ CRM และโมเดลข้อมูลสำหรับสื่อ, การจัดการวงจรชีวิตสมาชิก, การจัดการการขายโฆษณา, เครื่องมือ OmniStudio แบบ low-code, Einstein AI
|องค์กรสื่อและบันเทิงระดับองค์กร
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $325/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่
|ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการมีส่วนร่วม, โพลสดและคำถามตอบแบบทดสอบ, การทำนาย, แชทสด, การเชื่อมต่อเพื่อการวิเคราะห์
|เพิ่มการโต้ตอบแบบเรียลไทม์และการใช้เกมในแอปสำหรับแฟนคลับ
|ราคาตามความต้องการ
|เจนิอุส สปอร์ต
|การเปิดใช้งาน FANHub, การปรับแต่งเนื้อหาแบบไดนามิก, เกมเล่นฟรี
|ลีกกีฬาและการมีส่วนร่วมที่ผสานรวมการเดิมพัน
|ราคาตามความต้องการ
|คอร์เท็กซ์
|แพลตฟอร์มข้อมูลแฟนคลับ, การสร้างกิจกรรมและการเดินทางของแฟน, เครื่องมือสร้างเนื้อหา, การสนับสนุน, และเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลัง
|เชื่อมต่อข้อมูลแฟน ๆ, เนื้อหา, และสินค้าทางการค้า
|ราคาตามความต้องการ
|มอนเตโรซา
|ศูนย์จัดงาน, องค์ประกอบแบบโต้ตอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, โปรไฟล์ผู้ชม, การซิงค์สตรีม, ตัวแปลงสำหรับการลงทะเบียน, และคุณค่าสำหรับผู้สนับสนุน
|ประสบการณ์การออกอากาศและสตรีมมิ่งแบบโต้ตอบ
|ราคาตามความต้องการ
|ฟล็อคเลอร์
|การรวมกลุ่มทางสังคมและกำแพง UGC, การกลั่นกรอง, เลย์เอาต์ที่มีแบรนด์, แกลเลอรีที่สามารถช้อปปิ้งได้
|การรวบรวมสื่อสังคมออนไลน์และการแสดงผลเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $129/เดือน
|คนรักกีฬา
|โอเวอร์เลย์แบบโต้ตอบในสตรีม, การทำนายสดและคำถามตอบ, ช่วงเวลาของผู้สนับสนุน, SDK แบบข้ามแพลตฟอร์ม
|การมีส่วนร่วมแบบซ้อนทับในสตรีม
|ราคาตามความต้องการ
|เลือกสรรอย่างพิถีพิถัน
|เครื่องมือสร้างแอปแฟนคลับแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การโหวตและการแข่งขัน, การแจ้งเตือนแบบพุช, การฝังเว็บ
|เปิดตัวแอปสำหรับแฟนคลับที่มีแบรนด์พร้อมการเปิดใช้งานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $16 ต่อเดือน
|Socios.com
|การเสนอขายโทเคนแฟน (FTO), การโหวตที่มีผลผูกพันและไม่มีผลผูกพัน, รางวัลเฉพาะผู้ถือโทเคน, การล่าโทเคน AR, เกมมือถือและแบบทดสอบ
|แฟนโทเคนและอิทธิพลบนบล็อกเชน
|ราคาตามความต้องการ
สิ่งที่ควรพิจารณาในแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟนคลับ
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา: 🛠️
- ความเป็นเจ้าของกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง: โปรไฟล์แฟนคลับ การขอความยินยอม และการแบ่งกลุ่ม เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมโดยตรงโดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม
- เครื่องมือปฏิสัมพันธ์แบบเรียลไทม์: แบบสำรวจ, แบบทดสอบ, การทำนาย, คำถามความรู้, ถาม-ตอบสด, และแชทที่ซิงค์กับการถ่ายทอดสด, สตรีม, หรือช่วงเวลาในสถานที่จัดงาน
- การปรับให้เหมาะกับบุคคลและการกำหนดเป้าหมาย: ฟีดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, คำแนะนำ, และเส้นทางที่ปรับตามพฤติกรรมซึ่งปรับให้เหมาะกับสิ่งที่แฟนแต่ละคนทำ
- การใช้เกมและรางวัล: ระบบคะแนน, เหรียญตรา, ระดับ, กระดานผู้นำ, และรางวัลที่สามารถแลกได้เพื่อรักษาการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
- คุณสมบัติของชุมชนและการควบคุม: กลุ่ม, ความคิดเห็น,เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น, การรายงาน, และการควบคุมการควบคุมเพื่อให้การสนทนาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และสอดคล้องกับแบรนด์
- แคมเปญการส่งข้อความและวงจรชีวิต: อีเมล, SMS, การแจ้งเตือนแบบพุช และในแอป พร้อมการกำหนดเวลา, เทมเพลต และการทดสอบ A/B
- การวิเคราะห์และการกำหนดแหล่งที่มา: การติดตามการรักษาลูกค้า, กลุ่มลูกค้า, ช่องทางการขาย,และการแปลงที่เชื่อมโยงการมีส่วนร่วมกลับไปยังผลลัพธ์ของตั๋ว, สินค้า, และการสมัครสมาชิก
- ความไว้วางใจ, ความปลอดภัย, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด: การสนับสนุน GDPR/CCPA, การเข้ารหัส, SSO/2FA, บันทึกการตรวจสอบ, และตัวเลือกการเก็บรักษาข้อมูลเมื่อจำเป็น
⭐ โบนัส: การจัดการแคมเปญการตลาดคืออะไร?
10 แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ที่ดีที่สุด
ตอนนี้ มาซูมเข้าไปและแยกย่อยแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้ชมแฟน ๆ 10 อันดับแรก และสิ่งที่แต่ละแพลตฟอร์มทำได้ดีที่สุด 👇
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินแคมเปญการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ และกระบวนการทำงานของชุมชนในหนึ่งพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
การมีส่วนร่วมของแฟน ๆ หมายถึงการจัดการหลายส่วนพร้อมกัน
คุณมีแคมเปญที่ต้องจัดส่ง, เนื้อหาที่ต้องอนุมัติ, การสนทนาในชุมชนที่ต้องดูแล, ผลงานของผู้สร้างที่ต้องติดตาม, และกระแสความคิดเห็นจากแฟน ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงแผนได้ในชั่วข้ามคืน 😵💫
เมื่อทุกอย่างนั้นถูกส่งผ่านแชท แผ่นงาน และเอกสารที่กระจายอยู่ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียความต่อเนื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นและใครเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนถัดไป
เข้าสู่ClickUp,ระบบการทำงานแบบรวม AI ที่แรกของโลก, ซึ่งนำการวางแผน, การดำเนินการ, และ AI มาไว้ในระบบเดียวเพื่อรับประกันว่างานของคุณจะยังคงเชื่อมโยงกับบริบทที่สร้างมันขึ้นมา
เริ่มต้นด้วย คุณมีClickUp Forms. คำขอการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ มาจากทุกที่ เช่น การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน, การสอบถามเกี่ยวกับ VIP, การส่งผลงานของผู้สร้าง, การส่งมอบผลงานของผู้สนับสนุน, และการส่งต่อปัญหาจากชุมชน.
แบบฟอร์มช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้อย่างราบรื่น โดยแปลงเป็นงานใน ClickUp!
กล่าวอีกนัยหนึ่งClickUp Tasksมอบศูนย์ควบคุมสำหรับทุกสิ่งให้กับทีมของคุณ ทุกการเปิดใช้งานแคมเปญ ผลงานของผู้สร้าง คิวการตรวจสอบ หรือข้อผูกพันของผู้สนับสนุน สามารถเป็นงานที่วัดผลได้พร้อมเจ้าของและขั้นตอนต่างๆ
หากคุณต้องการมุมมองแบบ 'วงจรชีวิต' ของแฟน ๆ ผู้สนับสนุน หรือผู้ติดตามของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือสร้างเส้นทางที่ซับซ้อนและต้องให้ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ เพียงแค่ใช้ClickUp Custom Fields! ใช้ Relationship Fields เพื่อเชื่อมต่อบัญชีกับแคมเปญ, Progress Fields เพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน, และ Formula Fields เพื่อประเมินสุขภาพของการมีส่วนร่วม
มันมอบโครงสร้างของเส้นทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้า พร้อมให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนขั้นตอนได้ตามต้องการในขณะที่กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของคุณพัฒนาไป
เมื่อโครงสร้างงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว คำถามถัดไปก็มักจะเหมือนเดิมเสมอ คู่มือการทำงานจะถูกเก็บไว้ที่ไหน และทีมจะรักษาความสอดคล้องกันได้อย่างไรเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำเนินการ?
คำตอบก็คือClickUp Docs ครับ Docs มอบแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับเอกสารสรุปแคมเปญ, แนวทางสำหรับผู้สร้างเนื้อหา, กฎการดูแลเนื้อหา, ขั้นตอนการส่งต่อปัญหา, หมายเหตุสำหรับผู้สนับสนุน, และแบบตอบกลับ คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสารเดียวให้เป็นศูนย์กลางของแคมเปญ จากนั้นแบ่งออกเป็นหน้าย่อยสำหรับแต่ละกิจกรรม, ช่องทาง, หรือพันธมิตรเพื่อให้แน่ใจว่าบริบทสามารถค้นหาได้ง่ายและอัปเดตได้สะดวก
เมื่อคุณกำลังสร้างช่วงเวลาการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ClickUp จะกลายเป็นห้องเครื่องที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์นั้น ใช้ Docs ในการเขียนสคริปต์และบันทึกการแสดง จากนั้นใช้ClickUp Proofingเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนเฟรมวิดีโอหรือสินทรัพย์ภาพในขณะที่ทีมของคุณกำลังสรุปผลโพลและสร้างสรรค์งานของผู้สนับสนุน
เพื่อให้การตอบกลับรวดเร็วและสม่ำเสมอ เพียงใช้ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว
ClickUp Brain ช่วยคุณคิดค้นแนวคิดการมีส่วนร่วมใหม่ ๆ, ร่างคำถามสำหรับแบบสำรวจ, หารือเกี่ยวกับกลไกการแจกของรางวัล, และสร้างเวอร์ชันต่าง ๆ สำหรับข้อความทางสังคมและแจ้งเตือนแบบผลักดัน
นอกจากนี้ยังเป็นทางลัดของคุณในการหาคำตอบและทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย เพียงถาม ClickUp Brain ว่า 'แคมเปญใดที่ยังรอการอนุมัติอยู่?' หรือ 'งานสร้างสรรค์ของผู้สนับสนุนล่าสุดอยู่ที่ไหน?' และมันจะแสดงบริบทที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที
เมื่อคุณต้องการภาพประกอบ Brain สามารถสร้างภาพเพื่อสนับสนุนแนวคิดทางสังคมอย่างรวดเร็ว สร้างภาพกราฟิกสำหรับวันแข่งขัน หรือวางทรัพย์สินของแบรนด์ที่คุณต้องตรวจสอบก่อนการออกแบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามแคมเปญของแฟนๆ บนสนามแข่งอย่างครบวงจร: ตรวจสอบไทม์ไลน์การเปิดตัว, ท่อเนื้อหา, SLA การตอบสนองของชุมชน, และภาระงานของทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboards
- เชื่อมต่อชุดเครื่องมือการมีส่วนร่วมของคุณ: ซิงค์การทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive, GitHub และอื่นๆ โดยใช้การผสานการทำงานของ ClickUp ทำให้สินทรัพย์ของผู้สนับสนุน ไฟล์ของผู้สร้าง และการอัปเดตต่างๆ อยู่ในกระบวนการเดียวกัน
- ใช้ผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI เพื่อทำงานได้เร็วขึ้น: ค้นหาทั่วทั้ง Workspace, แอปที่เชื่อมต่อ และเว็บด้วยClickUp BrainGPT แอปเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลน จากนั้นใช้Talk-to-Textเพื่อร่างคำตอบ การอัปเดต และบันทึกโดยไม่ต้องใช้มือ
- ทำให้กระบวนการทำงานด้านการมีส่วนร่วมที่มีปริมาณสูงเป็นอัตโนมัติ: จัดเส้นทางแบบฟอร์มที่ส่งเข้ามา มอบหมายเจ้าของ อัปเดตสถานะ เรียกการอนุมัติ และเริ่มการติดตามผลโดยอัตโนมัติด้วยClickUp Automations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่มีความลึกซึ้งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ความยืดหยุ่นอย่างแท้จริงของ ClickUp คือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในฐานะผู้ที่บริหารโครงการข้ามสายงานในบริษัท AI SaaS ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผม/ฉันประทับใจในความสามารถของ ClickUp ที่รวบรวมงาน เอกสาร เป้าหมาย การแชท และแม้แต่ระบบ CRM เบื้องต้นไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ความสามารถในการสลับมุมมองระหว่างรายการ บอร์ด ปฏิทิน และแผนงานแบบ Gantt โดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูล ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล ฟิลด์ที่กำหนดเอง ระบบอัตโนมัติ และแดชบอร์ด ช่วยให้เราสะท้อนกระบวนการทำงานด้านการขายและผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ
ความยืดหยุ่นอย่างแท้จริงของ ClickUp คือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในฐานะผู้ที่บริหารโครงการข้ามสายงานในบริษัท AI SaaS ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ผม/ฉันชื่นชมวิธีที่ ClickUp รวมงาน เอกสาร เป้าหมาย การแชท และแม้แต่ระบบ CRM เบื้องต้นไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองแบบรายการ บอร์ด ปฏิทิน และแกนต์ โดยไม่ต้องทำซ้ำข้อมูล ช่วยประหยัดเวลาได้อย่างมหาศาล ฟิลด์ที่กำหนดเอง การทำงานอัตโนมัติ และแดชบอร์ด ช่วยให้เราสะท้อนกระบวนการทำงานด้านการขายและผลิตภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ
🏆 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ใช้ClickUp Super Agentsเพื่อดำเนินการปฏิบัติการด้านการมีส่วนร่วมของคุณในเบื้องหลัง. นี่คือเพื่อนร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งคุณสามารถสร้างและปรับแต่งเพื่อดำเนินการเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนได้
ตัวอย่างเช่น ตั้งค่า Super Agent เพื่อเฝ้าดูรายการรับแบบฟอร์มสำหรับการส่งใหม่ จากนั้นดำเนินการติดตามผลโดยอัตโนมัติ:
- จัดประเภทคำขอตามประเภท เช่น ผู้สร้าง, การแจกของรางวัล, การสนับสนุน, การยกระดับ
- สรุปข้อมูลสำคัญและเพิ่มคำอธิบายสั้นๆ ที่ชัดเจนให้กับงาน
- มอบหมายเจ้าของที่เหมาะสมและตั้งค่าสถานะที่ถูกต้องตามกฎของคุณ
- ยกระดับรายการเร่งด่วนไปยังช่องทางที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบ
และเนื่องจาก Super Agents สามารถควบคุมได้ คุณจึงเป็นผู้กำหนดว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงอะไรได้บ้างผ่านสิทธิ์และการตั้งค่าเครื่องมือต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสิ่งที่พวกเขาดำเนินการเมื่อกระบวนการทำงานมีการติดต่อกับข้อมูลหรือการดำเนินการที่ละเอียดอ่อนได้อีกด้วย
2. Salesforce Media Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรสื่อและบันเทิงระดับองค์กร)
Salesforce Media Cloud (ปัจจุบันเรียกว่า Agentforce Media) เป็นระบบ CRM ที่สร้างขึ้นสำหรับทีมสื่อและบันเทิงที่ต้องการจัดการการเติบโตของกลุ่มผู้ชม, การเดินทางของผู้สมัครสมาชิก, และการขายโฆษณา. ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลผู้ชมและข้อมูลผู้โฆษณา, จากนั้นทำให้บริบทนี้สามารถนำไปใช้ได้ในกระบวนการทำงานของทีมขายและบริการ, รวมถึง Agentforce Sales และ Agentforce Service.
นอกจากนี้ Media Cloud ยังเน้นการทำงานตามวงจรชีวิตของข้อมูล Subscriber Lifecycle Management (SLM) มุ่งเน้นที่วงจรการดึงดูด → หาลูกค้า → ให้บริการ → รักษาลูกค้า โดยมีการเดินทางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและมุมมอง CSR ภายในที่รวบรวมการโต้ตอบของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ไว้ในที่เดียว
สำหรับการสร้างรายได้ การจัดการการขายโฆษณา (ASM) ถูกสร้างขึ้นโดยรอบการดำเนินงานโฆษณาในสื่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดงานหลังบ้านที่ต้องทำด้วยตนเองและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการทำงานร่วมกันข้ามช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Media Cloud
- สร้างรูปแบบการค้าเฉพาะสื่อ: ทำงานร่วมกับโมเดลข้อมูลอุตสาหกรรมสื่อพร้อมด้วยแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์องค์กรและ CPQ สำหรับอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอข้อเสนอ แพ็คเกจ และการขายแบบมีคำแนะนำ
- คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ใช้ Einstein AI เพื่อแนะนำเนื้อหา สินค้า หรือประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความชอบของแฟนๆ
- สร้างประสบการณ์ที่แนะนำสำหรับแฟนและผู้ติดตาม: สร้างกระบวนการ OmniScript ที่ขับเคลื่อนการโต้ตอบกับลูกค้าแบบไดนามิกข้ามช่องทางและอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยเครื่องมือแบบโค้ดต่ำ
ข้อจำกัดของ Salesforce Media Cloud
- ประสบการณ์ที่สมบูรณ์มักขึ้นอยู่กับการจับคู่ Media Cloud กับผลิตภัณฑ์และส่วนเสริมเพิ่มเติมของ Salesforce ซึ่งเพิ่มความซับซ้อนในการนำไปใช้งาน
- การรายงานในระดับบัญชีอาจรู้สึกจำกัด. ผู้ใช้บางคนต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรวมรายงานประเภทต่าง ๆ สามหรือสี่ประเภทเข้าด้วยกันเป็นมุมมองเดียวที่รวมกัน
ราคา Salesforce Media Cloud
- การเติบโตของเมดิอา คลาวด์: $325/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- เมเดีย คลาวด์ ขั้นสูง: $475/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Media Cloud Einstein 1 สำหรับฝ่ายขาย: $850/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Media Cloud Einstein 1 สำหรับบริการ: 850 ดอลลาร์/ผู้ใช้/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวของ Salesforce Media Cloud
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Salesforce Media Cloud อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Salesforce คือความสามารถในการรายงานและสร้างแดชบอร์ดที่ทรงพลัง ฉันยังชื่นชมการจัดวางหน้าบัญชีและหน้าติดต่อ รวมถึงความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มในด้านการกำหนดค่า ความสามารถในการปรับแต่งฟิลด์ ความสัมพันธ์ และการจัดวางตามความต้องการทางธุรกิจนั้นมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับฉัน เนื่องจากช่วยให้เราสามารถปรับ Salesforce ให้เข้ากับกรณีการใช้งานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องพัฒนาอย่างหนัก
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Salesforce คือความสามารถในการรายงานและสร้างแดชบอร์ดที่ทรงพลัง ฉันยังชื่นชมการจัดวางหน้าบัญชีและหน้าติดต่อ รวมถึงความยืดหยุ่นของแพลตฟอร์มในแง่ของการกำหนดค่า ความสามารถในการปรับแต่งฟิลด์ ความสัมพันธ์ และการจัดวางตามความต้องการทางธุรกิจนั้นมีคุณค่ามากสำหรับฉัน เนื่องจากช่วยให้เราสามารถปรับ Salesforce ให้เข้ากับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้องพัฒนาอย่างหนัก
3. LiveLike (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มการโต้ตอบแบบเรียลไทม์และการสร้างเกมในแอปสำหรับแฟน ๆ)
LiveLike เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของผู้ชมที่สร้างขึ้นสำหรับทีมกีฬาและสื่อที่ต้องการให้แฟนๆ มีส่วนร่วมในขณะที่รับชม แทนที่จะมาแทนที่ชุดประสบการณ์แฟนที่มีอยู่ของคุณ มันจะเชื่อมต่อเข้ากับชุดประสบการณ์แฟนของคุณด้วย Engagement SDK ที่นำชั้นเชิงโต้ตอบเข้ามาในแอปมือถือหรือประสบการณ์วิดีโอเว็บของคุณ รวมถึงการสำรวจความคิดเห็น, คำถามตอบ, การทำนาย, และการแชทสด
เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้น CRM เป็นหลัก LiveLike จะใกล้เคียงกับเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมมากกว่า โดยเน้นที่การมีส่วนร่วมในขณะนั้นและวงจรของชุมชน จากนั้นให้เครื่องมือในการสร้างประสบการณ์เหล่านั้นซ้ำๆ ผ่าน Producer Suite และ API ของมัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LiveLike
- ส่งวิดเจ็ตโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว: เปิดตัวแบบสำรวจ, แบบทดสอบความรู้, ตัวเลื่อน, มาตรวัดการเชียร์, และ Q&A สไตล์ AMA เป็นโมดูลการมีส่วนร่วมที่พร้อมใช้งาน
- ติดตามการมีส่วนร่วมในชุดเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ: ผสานรวมแดชบอร์ดวิเคราะห์ของ LiveLike เข้ากับ SDK hooks ที่ส่งเหตุการณ์ฝั่งไคลเอนต์ไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณเอง
- ระบบความภักดีและรางวัล: สร้างระบบสะสมคะแนนที่แฟนๆ ได้รับรางวัลจากการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ LiveLike
- การล่าช้าในการสตรีมเนื้อหาสามารถลดความรู้สึกแบบเรียลไทม์ของช่วงเวลาการมีส่วนร่วมแบบสดได้
- ความล่าช้าในข้อความของผู้ใช้สามารถทำให้การสนทนาสะดุดในระหว่างเหตุการณ์ที่มีการใช้งานสูง
ราคา LiveLike
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว LiveLike
- G2: 4. 4/5
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง LiveLike อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Livelike เป็นเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมและให้ผู้ชมสามารถแบ่งปันการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ได้ มันให้วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการผสานรวมที่ผู้แพร่ภาพสามารถปรับให้เข้ากับแบรนด์ของตนได้
Livelike เป็นเครื่องมือแบบโต้ตอบที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมและให้ผู้ชมสามารถแบ่งปันการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ได้ มันให้วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกการผสานรวมที่ผู้แพร่ภาพสามารถปรับให้เหมาะกับแบรนด์ของตนได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Pokémon GOได้เปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการเล่นเกมในชีวิตจริง งานวิจัยสำคัญหนึ่งชิ้นประเมินว่าเกมนี้เพิ่มจำนวนก้าวเดินในกิจกรรมทางกายภาพของชาวอเมริกันถึง 144 พันล้านก้าวในช่วงเวลาสั้นๆ และผู้ใช้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 1,473 ก้าวต่อวัน
4. Genius Sports (เหมาะที่สุดสำหรับลีกกีฬาและการมีส่วนร่วมที่ผสานกับการเดิมพัน)
Genius Sports ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลา ก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน ซึ่งเป็นจุดที่ความสนใจของแฟน ๆ เปลี่ยนเป็นความเคลื่อนไหวผ่านทุกช่องทาง
ผ่านแพลตฟอร์ม FANHub ของตนเอง Genius Sports ทำหน้าที่เป็นชั้นการกระตุ้นแบบหลายช่องทาง (omni-channel activation layer) นั่นคือ FANHub นำการซื้อแบบโปรแกรมเมติก (programmatic) และการซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (social media buying) การกระตุ้นผู้ชม (audience activation) และการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคล (creative personalization) มารวมไว้ในแพลตฟอร์มที่เน้นกีฬาเป็นอันดับแรก (sports-first platform) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ชมกีฬาบนหน้าจอทุกประเภท
และเมื่อคุณต้องการสร้างวงจรการมีส่วนร่วมที่สามารถทำซ้ำได้ Genius ยังนำเสนอรูปแบบเกมที่เล่นฟรีผ่านชุดเกมของ FanHub ซึ่งรวมถึงเกมตอบคำถาม เกมการแข่งขันแบบแบ่งสาย เกมทายผล และแบบสำรวจความคิดเห็น
คุณสมบัติเด่นของ Genius Sports
- การระบุตัวตนของแฟน: ใช้ FANHub:ID เพื่อรวมตัวตนของแฟนให้เป็นโปรไฟล์เดียวสำหรับการกำหนดเป้าหมายและการวัดผลในทุกช่องทาง
- การปรับแต่งส่วนบุคคลที่กระตุ้นด้วยกีฬา: ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพครีเอทีฟแบบไดนามิกเพื่อปรับแต่งการแสดงผลและครีเอทีฟวิดีโอโดยใช้บริบทด้านกีฬาและสัญญาณจากแฟนๆ
- ประสบการณ์หน้าจอที่สอง: มอบสถิติที่สอดคล้องกันและองค์ประกอบแบบโต้ตอบที่ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมสด
ข้อจำกัดของ Genius Sports
- ชุดเครื่องมือกระตุ้นแฟนคลับที่ขับเคลื่อนด้วยแคมเปญและสื่ออาจไม่เหมาะกับการใช้งานแบบติดตั้งแล้วใช้ได้ทันทีสำหรับทีมที่ต้องการโมดูลการโต้ตอบภายในแอปเป็นหลัก เช่น การโหวตสดและการแชท
- การดำเนินการมักจะมีแนวโน้มไปทางองค์กร โดยต้องมีการประสานงานระหว่างกระบวนการทำงานด้านข้อมูล สื่อ และการวัดผล ก่อนที่ทีมจะเห็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน
การกำหนดราคาของ Genius Sports
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Genius Sports
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่: การใช้งาน ClickUp AI พุ่งสูงขึ้นถึง 2 ล้านลูกค้า AI แล้ว จากเดิม 665,000 ราย นั่นหมายความว่าจำนวนพื้นที่ทำงานที่ใช้ AI เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าภายในเวลาเพียงหนึ่งปี
5. Cortex (เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาด้วย AI และการมีส่วนร่วมทางสังคม)
คอร์เท็กซ์ คือ แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมและการตลาดสำหรับแฟนกีฬาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ. แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อเนื้อหา ข้อมูลแฟน และสินค้าทางการตลาดไว้ในที่เดียว. แทนที่จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการดำเนินการกิจกรรม จัดเก็บโปรไฟล์แฟน และติดตามการส่งมอบการสนับสนุน แพลตฟอร์มคอร์เท็กซ์ได้ผสานรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว.
จุดเด่นที่สำคัญคือวิธีการที่มันจับคู่แพลตฟอร์มข้อมูลแฟนกีฬาที่เน้นด้านกีฬากับเครื่องมือการมีส่วนร่วม เช่น การกระตุ้นทางดิจิทัลและกระบวนการทำงานเนื้อหาสด
นั่นหมายความว่าแบบทดสอบ การแข่งขัน หรือการส่งแบบฟอร์มสามารถป้อนข้อมูลเข้าสู่บันทึกข้อมูลแฟนแบบรวมศูนย์ได้โดยตรง ซึ่งมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการปรับแต่งการติดตามผลและพิสูจน์คุณค่าให้กับพันธมิตร
คุณสมบัติเด่นของ Cortex
- ฐานข้อมูลแฟน: ใช้แพลตฟอร์มข้อมูลแฟนเพื่อแก้ไขแหล่งข้อมูลแฟนที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จให้กลายเป็นแหล่งข้อมูลกลางที่มีความถูกต้องสำหรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหลายช่องทางและการกำหนดเป้าหมาย
- เครื่องมือสร้างเนื้อหาสำหรับช่วงเวลาสำคัญในวันแข่งขัน: เผยแพร่และจัดการเนื้อหาด้วยเครื่องมือต่างๆ เช่น ระบบจัดการเนื้อหาสำหรับกีฬา (sports CMS), การจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล และการเขียนบล็อกสดที่ออกแบบมาเพื่อการรายงานแบบเรียลไทม์
- ชุดเครื่องมือสำหรับการสร้างกิจกรรมดิจิทัล: จัดการแบบฟอร์ม, ถาม-ตอบ, และการแข่งขันด้วยตัวเลือกเชิงตรรกะ เช่น เมนูแบบเลื่อนลงและตัวเลือกหลายรายการ ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลแฟนๆ ในช่วงเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์
ข้อจำกัดของคอร์เท็กซ์
- คุณสมบัติของมัน (เช่น 'Fandom Engine') ถูกเขียนโค้ดแบบตายตัวด้วยตรรกะเฉพาะสำหรับกีฬา ทำให้ยากต่อการปรับใช้กับกิจกรรมที่ไม่ใช่การแข่งขัน
- สถาปัตยกรรมแบบ MACH ที่เน้น API เป็นอันดับแรกและแบบไร้ส่วนหัว (headless) จะเพิ่มความซับซ้อนในการนำไปใช้งาน และทีมอาจจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทางเทคนิคสำหรับการผสานรวม การจัดการข้อมูล และการออกแบบสแต็ก
ราคาคอร์เท็กซ์
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวคอร์เท็กซ์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. มอนเตโรซา (เหมาะที่สุดสำหรับการถ่ายทอดและประสบการณ์การสตรีมแบบโต้ตอบ)
Monterosa, ผ่านแพลตฟอร์ม Interaction Cloud ของตน, ถูกสร้างขึ้นเพื่อทีมที่ต้องการให้การมีส่วนร่วมของแฟน ๆ รู้สึกเหมือนเป็นชั้นของผลิตภัณฑ์.
มันมอบห้องสมุดขนาดใหญ่ของ 'องค์ประกอบ' แบบโต้ตอบที่พร้อมใช้งาน ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานกันเพื่อสร้างประสบการณ์เฉพาะตามความต้องการ จากนั้นนำไปใช้งานได้หลากหลายหน้าจอ สตรีม ภายในสนามกีฬา และออกอากาศ โดยไม่ต้องสร้างใหม่ทุกครั้ง
กรณีการใช้งานที่มีประโยชน์คือศูนย์กิจกรรม ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมายปลายทางเดียวในวันแข่งขันที่รวมเนื้อหาสด ช่วงเวลาโต้ตอบ และการค้าขายไว้ด้วยกัน ลองนึกถึงการถ่ายทอดสดความคิดเห็น คลิปพิเศษ ข้อมูลกีฬา และโมดูลโต้ตอบเช่นการทำนายคะแนน แบบทดสอบ และการสำรวจความคิดเห็น ที่ถูกผสานเข้าด้วยกันในไทม์ไลน์เดียว
คุณสมบัติเด่นของมอนเตโรซา
- การเก็บข้อมูลตัวตนและข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง: ใช้โปรไฟล์กลุ่มเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมและความชอบจากการโต้ตอบ และส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยัง CRM, CDP หรือแพลตฟอร์มการตลาดของคุณเพื่อการแบ่งกลุ่มและการสนับสนุนที่ดีขึ้น
- การลงคะแนนและการสำรวจความคิดเห็นในระดับใหญ่: รองรับการลงคะแนนพร้อมกันหลายล้านรายการในระหว่างการถ่ายทอดสดด้วยความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้ว
- เครื่องมือการเข้าถึงและการแปลง: ใช้ตัวแปลงเช่น Access Gate, ผู้สนับสนุน, ลิงก์แนะนำ, และแบนเนอร์โปรโมชั่น เพื่อเปลี่ยนการมีส่วนร่วมให้เป็นการลงทะเบียน, คุณค่าของพันธมิตร, และผลลัพธ์ที่สามารถติดตามได้
ข้อจำกัดของมอนเตโรซา
- บางฟังก์ชันอาจต้องได้รับการเปิดใช้งานจากผู้จำหน่าย (ตัวอย่างเช่น เอกสารแนะนำให้คุณ 'สร้างตั๋ว' เพื่อเปิดใช้งาน Identify) ซึ่งเพิ่มการพึ่งพาการสนับสนุนสำหรับกำหนดเวลาการเปิดตัว
- ให้บริการ API ควบคุมฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับการจัดการเนื้อหาและการทำงานอัตโนมัติแบบโปรแกรม ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาสำหรับการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ราคาของมอนเตโรซา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของมอนเตโรซา
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
🧠 เกร็ดความรู้: Reddit เคยเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตให้กลายเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ที่ทุกคนร่วมกันสร้าง ในกิจกรรม r/place 2022 Reddit ระบุว่าผู้คนได้วางแผ่นกระเบื้องมากกว่า 160 ล้านแผ่น และมีผู้ใช้มากกว่า 10.4 ล้านคนที่ได้มีส่วนร่วมวางแผ่นกระเบื้องอย่างน้อยหนึ่งแผ่น
7. Flockler (ดีที่สุดสำหรับการรวบรวมสื่อสังคมออนไลน์และการแสดงผล UGC)
Flockler เป็นแพลตฟอร์มรวบรวมและแสดงผลเนื้อหาจากโซเชียลมีเดียและเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) ที่ช่วยให้ทีมสามารถดึงเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ กว่า 13 แห่ง รวบรวม จัดระเบียบ และเผยแพร่ในรูปแบบวอลล์ แกลเลอรี คาราโอเกะ และสไลด์โชว์บนเว็บไซต์และหน้าจอดิจิทัลต่าง ๆ ได้ตามต้องการ
มันเหมาะสมอย่างยิ่งเมื่อการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ต้องการการแสดงออก เช่น ศูนย์กลางในวันแข่งขัน หน้าแคมเปญ หน้าผู้สนับสนุน หรือหน้าจอในสนามที่เนื้อหาของแฟน ๆ กลายเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์
นอกเหนือจากฟีดโซเชียล Flockler ยังรองรับการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากโซเชียลมีเดีย ผ่านเนื้อหาที่กำหนดเองและรีวิว พร้อมด้วยระบบควบคุมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติโพสต์ก่อนเผยแพร่ และซ่อนเนื้อหาที่ไม่ต้องการได้ทุกเมื่อ
คุณสมบัติเด่นของ Flockler
- การรวบรวมข้อมูลทางสังคมแบบอัตโนมัติ: รวบรวมเนื้อหาจาก Instagram, Twitter/X, TikTok และ YouTube ตามแฮชแท็ก, การกล่าวถึง หรือบัญชีเฉพาะ
- รูปแบบการแสดงผลที่ปรับแต่งได้: สร้างโซเชียลวอลล์, คาราโอเกะ, และกริดที่เหมาะกับแนวทางแบรนด์ของคุณและฝังไว้ได้อย่างราบรื่น
- แกลเลอรีแฟนที่สามารถช้อปปิ้งได้: แท็ก UGC ด้วยสินค้าเพื่อสร้างฟีดที่สามารถช้อปปิ้งได้ ซึ่งเชื่อมโยงหลักฐานทางสังคมกับสินค้าและหน้าการค้า
ข้อจำกัดของ Flockler
- การจัดเรียงกระเบื้องใหม่จะถูกจำกัดหลังจากเผยแพร่แล้ว ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการจัดลำดับบนหน้าจออย่างแม่นยำด้วยตนเองเมื่อการแสดงผลถูกใช้งานจริง
- ความสดใหม่แบบออร์แกนิกขึ้นอยู่กับความถี่ของเนื้อหาที่แฟน ๆ สร้างขึ้น และหากแบรนด์หรือชุมชนไม่โพสต์บ่อย ๆ กำแพงอาจรู้สึกนิ่งเฉย
ราคาของ Flockler
- พื้นฐาน: $129/เดือน
- ธุรกิจ: 229 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: $379/เดือน
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Flockler
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Flockler อย่างไรบ้าง?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
ฉันชอบการใช้งานที่ตรงไปตรงมาและตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลายของ Flockler กำแพงโซเชียลช่วยให้มองเห็นบนเว็บไซต์ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยม ฉันชื่นชมเป็นพิเศษที่เราได้รวบรวมช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่เราใช้ไว้ในเครื่องมือเดียว และการกำหนดค่าอัตโนมัติเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม อินเทอร์เฟซของ Flockler ถูกออกแบบอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างน่าพอใจ นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่ายมาก
ฉันชอบการใช้งานที่ตรงไปตรงมาและตัวเลือกการกำหนดค่าที่หลากหลายของ Flockler วอลล์โซเชียลช่วยให้มองเห็นบนเว็บไซต์ของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่ยอดเยี่ยม ฉันชื่นชมเป็นพิเศษที่เราได้รวบรวมช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่เราใช้ไว้ในเครื่องมือเดียว และการกำหนดค่าโดยอัตโนมัติเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม อินเทอร์เฟซของ Flockler ถูกออกแบบอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างน่าพอใจ นอกจากนี้ การตั้งค่าเริ่มต้นก็ง่ายมาก
8. สปอร์ต บัฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการซ้อนทับการมีส่วนร่วมในสตรีม)
Sport Buff เป็นแพลตฟอร์มโอเวอร์เลย์แบบอินเทอร์แอกทีฟที่ทำงานอยู่บนวิดีโอถ่ายทอดสดกีฬาโดยตรง เปลี่ยนการรับชมแบบพาสซีฟให้กลายเป็นประสบการณ์ที่แฟน ๆ สามารถมีส่วนร่วมได้แบบเรียลไทม์ โดยจะเพิ่มช่วงเวลาแห่งการมีส่วนร่วมที่ถูกกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าเข้าไปในประสบการณ์การรับชม เช่น โพลสด การทายผล คำถามความรู้ และข้อความโต้ตอบแบบอินเทอร์แอกทีฟที่ปรากฏขึ้นควบคู่ไปกับการแข่งขัน
เนื่องจาก Sport Buff ถูกจัดส่งในรูปแบบ SDK ผู้แพร่ภาพและผู้ถือสิทธิ์สามารถฝังมันไว้ในแอป OTT และสภาพแวดล้อมวิดีโอของตนเองได้ ซึ่งจะทำให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นแบบเนทีฟกับผลิตภัณฑ์ของคุณ ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้รูปแบบที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับการมีส่วนร่วมกับเนื้อหาแบบสด VOD และเนื้อหาที่เก็บถาวร
นอกจากนี้ยังเน้นไปที่การสร้างรายได้และการเก็บข้อมูลด้วย โอเวอร์เลย์นี้รองรับการซื้อขายและช่วงเวลาของผู้สนับสนุนระหว่างการสตรีม ช่วยทีมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างสินค้าคงคลังใหม่ในขณะที่รวบรวมสัญญาณการโต้ตอบที่สามารถใช้เป็นข้อมูลสำหรับแคมเปญในอนาคต
คุณสมบัติเด่นของ Sport Buff
- การออกแบบโอเวอร์เลย์ที่ไม่รบกวน: บัตร 'บัฟ' แบบโต้ตอบจะปรากฏที่ขอบของสตรีม ดึงดูดแฟนๆ โดยไม่บดบังเนื้อหาหลัก
- เกมทายผลและเกมความรู้: เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ทายผลการแข่งขันและแข่งขันกันบนกระดานผู้นำระหว่างถ่ายทอดสด
- การส่งมอบข้ามแพลตฟอร์ม: ใช้งานเลเยอร์การมีส่วนร่วมเดียวกันบนเว็บ OTT, iOS, Android และแพลตฟอร์มพันธมิตรอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Sport Buff
- มีข้อคิดเห็นจากผู้ใช้เกี่ยวกับ UX ว่าข้อความแจ้งเตือนให้ลงทะเบียนอาจบดบังเนื้อหาสตรีมและรบกวนการรับชม
- ช่วงเวลาสดอาจหลุดจากวิดีโอได้หากความล่าช้าในการสตรีมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการตั้งเวลาจึงต้องได้รับการตั้งค่าอย่างระมัดระวัง
ราคาสำหรับคนรักกีฬา
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sport Buff
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. Choicely (เหมาะที่สุดสำหรับการเปิดตัวแอปเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Choicely เป็นแพลตฟอร์มสร้างแอปมือถือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่ใช้โดยทีมกีฬาและบันเทิงในการสร้างแอปแฟนคลับที่มีแบรนด์ของตนเอง และทำให้แอปมีความสดใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมแบบโต้ตอบที่ทำงานระหว่างและระหว่างกิจกรรมต่างๆ
ออกแบบมาสำหรับทีมที่มีหน้าที่สร้างความมีส่วนร่วมที่ต้องการเผยแพร่เนื้อหา, ส่งการอัปเดต, และจัดการช่วงเวลาการมีส่วนร่วมในที่เดียว
ส่วนสำคัญที่ดึงดูดใจคือความเร็ว ตัวแก้ไขภาพของ Choicely รองรับการแก้ไขแอปแบบเรียลไทม์ และชุดเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ครอบคลุมรูปแบบการใช้งานทั่วไป เช่น การโหวต การสำรวจความคิดเห็น การให้คะแนน แบบสำรวจ และการแข่งขัน พร้อมความสามารถในการฝังเว็บเมื่อคุณต้องการให้ช่วงเวลาเหล่านั้นมีชีวิตชีวาอยู่นอกแอปด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่คัดสรรมา
- เครื่องมือสร้างแคมเปญการลงคะแนน: สร้างการแข่งขันการลงคะแนนหลายรอบ, ทัวร์นาเมนต์แบบสายการแข่งขัน, และแคมเปญการมอบรางวัล
- มาตรการความสมบูรณ์ของการลงคะแนน: การป้องกันในตัวเพื่อป้องกันการบิดเบือนการลงคะแนน รวมถึงการจำกัดอัตราและการตรวจสอบตัวเลือก
- การปรับใช้แบบไม่มีตราสินค้า: นำเสนอประสบการณ์การลงคะแนนภายใต้แบรนด์ของคุณเองด้วยการออกแบบที่ปรับแต่งได้และตัวเลือกโดเมน
ข้อจำกัดที่เลือกได้
- การอัปโหลดเนื้อหาอาจมีปัญหาขัดข้องในบางครั้ง ซึ่งทำให้การเผยแพร่ช้าลงเมื่อคุณพยายามทำงานอย่างรวดเร็ว
- การปรับแต่งมีขีดจำกัดที่ชัดเจนเมื่อเทียบกับแอปที่สร้างขึ้นตามความต้องการทั้งหมด ซึ่งอาจจำกัดสำหรับทีมที่มีความต้องการเฉพาะด้าน UI หรือฟีเจอร์
การกำหนดราคาอย่างพิถีพิถัน
- ฟรี (สูงสุด 50 ผู้ใช้งานประจำต่อเดือน)
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $16/เดือน
คะแนนและรีวิวที่คัดสรรมาอย่างดี
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Choicely อย่างไรบ้าง?
โดยรวมแล้ว ฉันมีความสุขมากที่ได้ทำงานกับ Choicely บริษัทที่ยอดเยี่ยม มีเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแอป *
โดยรวมแล้ว ฉันมีความสุขมากที่ได้ทำงานกับ Choicely บริษัทที่ยอดเยี่ยม มีเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับแอป *
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การรักษาลูกค้าจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อขยายธุรกิจของคุณ
10. Socios.com (ดีที่สุดสำหรับโทเค็นแฟนและอิทธิพลบนบล็อกเชน)
Socios.com คือแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ที่สร้างขึ้นบนเทคโนโลยีบล็อกเชน ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรด้านกีฬาและความบันเทิงที่ต้องการมอบระดับของ 'ความเป็นเจ้าของ' และอิทธิพลที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นให้กับแฟน ๆ
ต่างจากแอปพลิเคชันสะสมคะแนนแบบดั้งเดิม Socios ใช้ Fan Tokens ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่แฟน ๆ สามารถซื้อเพื่อรับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเกี่ยวกับการตัดสินใจอย่างเป็นทางการของทีม เช่น การออกแบบชุดแข่งขัน ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสนาม หรือแม้แต่เพลงเดินเข้าสู่สนามแข่งขัน
มันถูกออกแบบมาสำหรับแบรนด์ระดับโลกที่ต้องการสร้างรายได้จากฐานแฟนคลับนานาชาติที่อาจไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปในสนามเหย้าของทีม ด้วยการถือครองโทเคน แฟนๆ จะเข้าสู่ระบบนิเวศที่ผสมผสานเกมเข้ากับประสบการณ์จริง ซึ่งการมีส่วนร่วมของพวกเขาจะถูกติดตามบนกระดานผู้นำ นำไปสู่รางวัลที่เงินไม่สามารถซื้อได้ เช่น ประสบการณ์ VIP ของที่ระลึกพร้อมลายเซ็น และการพบปะพูดคุย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Socios.com
- การเสนอขายโทเคนแฟน (FTO): การสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีตราสินค้าซึ่งมอบ 'สมาชิกภาพ' ถาวรให้กับแฟน ๆ และที่นั่งในการลงคะแนนเสียงที่ได้รับการอนุมัติจากสโมสร
- รางวัลและประสบการณ์แบบใช้โทเคน: ใช้ความเป็นเจ้าของดิจิทัลเพื่อปลดล็อกเนื้อหาพิเศษ ตั๋วเข้าชมล่วงหน้า และรางวัลในโลกจริงตามระดับกิจกรรมของแฟนๆ
- การล่าโทเค็นด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (AR): กระตุ้นการมีส่วนร่วมทั้งทางกายภาพและดิจิทัลโดยให้แฟนๆ สามารถ 'สะสม' โทเค็นและรางวัลในสถานที่เฉพาะผ่านกล้องมือถือของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Socios.com
- การใช้สกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชนอาจเป็นอุปสรรคสำหรับแฟน ๆ ที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไม่มากนัก และต้องการเนื้อหาการศึกษาที่เพียงพอ
- ความผันผวนทางการเงินของโทเคนอาจนำไปสู่ความรู้สึกในแง่ลบของแฟน ๆ ได้หากมูลค่าของสินทรัพย์ลดลง ซึ่งอาจทำให้ความสนใจหันเหไปจากการมีส่วนร่วม
ราคาของ Socios.com
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Socios.com
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
สร้างเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ที่ทีมของคุณสามารถใช้งานได้ ด้วย ClickUp
การเลือกแพลตฟอร์มสำหรับการมีส่วนร่วมกับแฟนคลับเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่การดำเนินการอย่างต่อเนื่องสัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าคือส่วนที่ยาก ไอเดียใหม่ๆ เข้ามาอย่างรวดเร็ว การอนุมัติก็ซับซ้อน ทรัพยากรสูญหาย และบทเรียนที่ได้ก็มักจะถูกกลืนหายไปในแชท
ClickUp นำทุกอย่างกลับมาไว้ในที่เดียว
ใช้ ClickUp Forms เพื่อรวบรวมคำขอและข้อมูลสำหรับแคมเปญในรูปแบบที่สะอาดและสม่ำเสมอ สร้างเพลย์บุ๊ก ไทม์ไลน์ และเอกสารการดำเนินงานใน ClickUp Docs จากนั้นให้ ClickUp Brain ช่วยคุณทำงานได้เร็วขึ้นด้วยบริบทที่ดีกว่า ตั้งแต่การร่างข้อความ การสรุปความคิดเห็น ไปจนถึงการดึงขั้นตอนถัดไป
เมื่อทุกอย่างอยู่ร่วมกัน ทีมของคุณสามารถใช้เวลาในการประสานงานน้อยลง และใช้เวลาในการสร้างโมเมนต์ที่แฟน ๆ รู้สึกได้มากขึ้น
เริ่มต้นใช้งานฟรีกับ ClickUp! ✅
คำถามที่พบบ่อย
ระบบ CRM ติดตามข้อมูลลูกค้าและบริหารจัดการความสัมพันธ์ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ด้านการขายและการบริการ แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ มุ่งเน้นเฉพาะประสบการณ์เชิงโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น การทำนายผล และการสร้างเกม ซึ่งเปลี่ยนผู้ชมที่เฉยเมยให้กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น
แน่นอน. แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ มากมายให้บริการแก่บริการสตรีมมิง, นักร้องเพลง, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมของพวกเขาผ่านกลไกที่คล้ายกันเช่นการโหวต, รางวัล, และการโต้ตอบแบบเรียลไทม์.
แพลตฟอร์มส่วนใหญ่มี API และการผสานการทำงานแบบเนทีฟกับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติ, CRM และแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ สำหรับการจัดการแคมเปญเอง ทีมงานมักใช้เครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อ ประสานงานการสร้างเนื้อหา ติดตามไทม์ไลน์ และรวบรวมข้อเสนอแนะไว้ในที่เดียว
ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก, ความสามารถในการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ที่ทำงานได้ข้ามเขตเวลา, และการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ชมที่กระจายอยู่. นอกจากนี้, ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นในการผสานรวมเพื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและช่องทางโซเชียลที่แฟน ๆ ดิจิทัลของคุณใช้เวลาอยู่.