วิธีใช้ Einstein Copilot (ปัจจุบันคือ Agentforce) อย่างเชี่ยวชาญสำหรับการพยากรณ์ยอดขาย

4 ใน 5 ผู้นำฝ่ายขายและการเงินพลาดการคาดการณ์ยอดขายเป็นประจำ
และมันไม่จำเป็นต้องพลาดครั้งใหญ่เพื่อให้ทุกอย่างแย่ลงอย่างรวดเร็ว ลองนึกภาพทีมระดับกลางที่คาดการณ์รายได้ใหม่ไว้ที่ 5 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสนี้ แต่กลับทำได้เพียง 90% เท่านั้น นั่นหมายถึง 500,000 ดอลลาร์ ที่หายไปโดยสิ้นเชิง หากอัตรากำไรขั้นต้นของคุณอยู่ที่ 80% นั่นเท่ากับ 400,000 ดอลลาร์ในกำไรขั้นต้นที่หายไป ซึ่งฝ่ายการเงินอาจได้วางแผนไว้แล้ว
จากนั้นการแข่งขันก็เริ่มขึ้น: ผู้นำฝ่ายขายไล่ตามดีลที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ตัวแทนขายพยายามเร่งกำหนดเวลาให้เร็วขึ้น และการลดราคาจะกลายเป็นเครื่องมือที่เร็วที่สุดในการ "ช่วยไตรมาส" หากส่วนลดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 18% นั่นหมายถึงมูลค่าอีก 400,000 ดอลลาร์ ที่หายไป
นั่นคือเหตุผลที่การคาดการณ์สมัยใหม่ต้องการมากกว่าแค่สเปรดชีตและความรู้สึกส่วนตัว มันต้องการสัญญาณแบบเรียลไทม์ และ ระบบที่สามารถเปลี่ยนสัญญาณเหล่านั้นให้เป็นการกระทำได้
คู่มือนี้จะแสดงวิธีการใช้ Salesforce Einstein Copilot สำหรับการพยากรณ์ยอดขาย—เพื่อให้คุณสามารถระบุดีลที่มีความเสี่ยงได้เร็วขึ้น เข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของโอกาสทางธุรกิจ และเปลี่ยนจาก "ข้อมูลเชิงลึก" ไปสู่ "ขั้นตอนถัดไป" ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Einstein Copilot (ปัจจุบันคือ Agentforce) สำหรับการทำนายยอดขายคืออะไร?
Agentforce คือ ประสบการณ์ AI แบบตัวแทนของ Salesforce ชุดเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานในองค์กรโดยเฉพาะ นอกเหนือจากกรณีการใช้งานอื่น ๆ ในระดับองค์กรแล้ว ยังช่วยให้คุณโต้ตอบกับข้อมูลการคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกของโอกาสทางธุรกิจด้วยภาษาธรรมชาติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลใน CRM ของคุณ
ด้วยการใช้ Agentforce ทีมขายสามารถคาดการณ์รายได้ได้อย่างง่ายดายโดยการวิเคราะห์ประวัติโอกาสและกิจกรรมของลูกค้า ระบบนี้ถูกออกแบบมาสำหรับตัวแทนขาย ผู้จัดการ และทีมปฏิบัติการที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของโอกาสทางธุรกิจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงกับการจัดการข้อมูลในสเปรดชีต
คุณสามารถ ถามคำถามเป็นภาษาอังกฤษธรรมดา ได้ เช่น "ดีลไหนของฉันมีความเสี่ยงที่จะหลุดในไตรมาสนี้?" และได้รับคำตอบจากข้อมูลจริงแบบเรียลไทม์ของทีมคุณ ไม่เหมือนกับรายงานคงที่ที่คุณดึงมาดูในเช้าวันจันทร์ การคาดการณ์ที่ช่วยด้วย AI เหล่านี้จะอัปเดตตามความคืบหน้าของดีล ให้คุณเห็น ภาพรวมของโอกาสทางธุรกิจที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
วิธีที่ Agentforce (เดิมชื่อ Einstein Copilot) ทำนายผลลัพธ์การขาย
Agentforceใช้แบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องที่ฝึกฝนด้วยข้อมูลประวัติของทีมคุณ มันวิเคราะห์ ความสำเร็จและความล้มเหลวในอดีต ความเร็วในการปิดดีลในแต่ละขั้นตอน และสัญญาณการมีส่วนร่วมของลูกค้า จากนั้นจึงให้คะแนนโอกาสปัจจุบันและทำนายความเป็นไปได้ในการปิดการขาย จุดแข็งที่สุดของระบบนี้คืออะไร? มันอยู่ที่การระบุรูปแบบที่นำไปสู่ความสำเร็จสำหรับธุรกิจของคุณ
การทำนายเหล่านี้ไม่ใช่ภาพรวมที่ทำครั้งเดียวแล้วจบ แต่จะอัปเดตอย่างต่อเนื่องเมื่อมีข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้ามา เมื่อตัวแทนบันทึกการโทร ลูกค้าเปิดอีเมล หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใหม่เข้าร่วมการประชุม โมเดลจะ คำนวณคะแนนสุขภาพของโอกาสใหม่ หากผู้ตัดสินใจหลักเงียบหายไป คะแนนจะสะท้อนถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น
เมื่อคุณถามคำถามกับ Agentforce ระบบจะรวบรวมสัญญาณทั้งหมดเหล่านี้และสังเคราะห์ออกมาเป็นคำตอบที่ชัดเจนและเหมือนการสนทนา คุณสามารถถามว่า "การคาดการณ์ของฉันสำหรับไตรมาสที่ 3 เป็นอย่างไรบ้าง?" และจะได้รับสรุปที่เน้นดีลที่มีความเสี่ยง โอกาสที่กำลังเพิ่มขึ้น และคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นไปตามเป้าหมาย—ทั้งหมดนี้อ้างอิงจากกิจกรรมการขายจริงของคุณ
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีฝึกฝน AI ของคุณเอง
คุณสมบัติเด่นของ Agentforce สำหรับการคาดการณ์
แล้วอะไรที่ทำให้ Agentforce เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการพยากรณ์ยอดขาย? คุณมีสามความสามารถหลักที่ต้องขอบคุณ แต่ละอย่างจัดการกับความหงุดหงิดเฉพาะในกระบวนการพยากรณ์แบบดั้งเดิม
การให้คะแนนโอกาสและข้อมูลเชิงลึก
แทนที่จะพึ่งพาความรู้สึกของตัวแทนขาย การให้คะแนนโอกาสของไอน์สไตน์ จะกำหนดคะแนนสุขภาพจาก 1–99 ให้กับแต่ละโอกาส คะแนนนี้แสดงถึงความมั่นใจของ AI ว่าดีลจะปิดได้หรือไม่ โดยอิงจากรูปแบบในอดีตและสถานะของดีลในปัจจุบัน
🌟 คะแนนที่สูงขึ้นหมายถึงดีลแสดงสัญญาณเชิงบวกมากขึ้นซึ่งเคยนำไปสู่ความสำเร็จในอดีต
เพื่อให้คะแนนนี้สามารถนำไปใช้ได้จริง มันให้บัตรข้อมูลเชิงลึก ที่อธิบายว่า ทำไม ข้อตกลงถึงมีแนวโน้มไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนเช่น:
- "ไม่มีการเคลื่อนไหวใน 14 วัน"
- "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักยังไม่ได้ตอบกลับอีเมลสามฉบับล่าสุด"
- "วันที่ตัดสินใจกำลังใกล้เข้ามา"
ความโปร่งใสนี้ช่วยลดการคาดเดาในการตรวจสอบโครงการ
การบันทึกกิจกรรมและการทำงานอัตโนมัติ
ในฐานะผู้นำฝ่ายขาย คุณทราบดีว่าหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้การคาดการณ์ไม่แม่นยำคือพนักงานขายมักยุ่งจนลืมบันทึกกิจกรรมของตน Einstein Activity Capture ใน Agentforce ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ มันสามารถ ซิงค์อีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และการโทรโดยตรงไปยังบันทึกโอกาสที่เกี่ยวข้อง ใน Salesforce
แล้วทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญ? เพราะชุดข้อมูลที่สมบูรณ์จะนำไปสู่การทำนายที่แม่นยำยิ่งขึ้น เมื่อทุกจุดสัมผัสถูกบันทึกไว้ โมเดลการเรียนรู้ของเครื่องจะมีข้อมูลมากขึ้นในการทำงาน ทำให้สามารถตรวจจับแนวโน้มที่ละเอียดอ่อนซึ่งคุณอาจมองข้ามไปได้
⚡️ โบนัส: นอกจากนี้ยัง ช่วยให้ทีมขายของคุณไม่ต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในด้านผลผลิตและความถูกต้องของข้อมูล
การทำให้งานที่ต้องทำซ้ำด้วยมือเป็นอัตโนมัติเป็นเพียงวิธีหนึ่งในการใช้AI ในการขาย สนใจวิธีอื่นๆ หรือไม่? ชมวิดีโอนี้เพื่อค้นหาคำตอบ! 🎥
การดำเนินการของ Agentforce สำหรับเวิร์กโฟลว์การขาย
Agentforce Actions คือคำสั่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเองที่ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้งานงานต่างๆ ได้โดยตรงจากอินเทอร์เฟซการสนทนา เป็นทางลัดที่เชื่อมช่องว่างระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการ
📌 ตัวอย่างเช่น หลังจากทบทวนสรุปโอกาสแล้ว คุณสามารถใช้การดำเนินการเพื่อ:
- ร่างอีเมลติดตามผลถึงผู้ติดต่อหลัก
- สรุปการประชุมลูกค้าล่าสุด
- อัปเดตหมวดหมู่การคาดการณ์เป็นกรณีที่ดีที่สุด
การกระทำเหล่านี้ช่วยลดการสลับบริบท แทนที่จะต้องสังเกตเห็นข้อมูลเชิงลึกแล้วคลิกไปรอบๆ Salesforce เพื่อดำเนินการ คุณสามารถดำเนินการขั้นต่อไปได้โดยตรงจากการสนทนา ผู้ดูแลระบบยังสามารถปรับแต่งไลบรารีการดำเนินการให้ตรงกับกระบวนการขายที่ทีมของคุณใช้ได้อย่างแม่นยำ
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
ประโยชน์ของ Agentforce สำหรับทีมขาย
ข้อดีของ Agentforce Assistant อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณ แต่แนวคิดหลักยังคงเหมือนเดิม: ลดการไล่ตามการอัปเดต เพิ่มความชัดเจน และดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับตัวแทนฝ่ายขาย
ตัวแทนขายอยู่แนวหน้า และสิ่งที่ท้าทายที่สุดของพวกเขาคือการตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นเวลาไปที่ไหน Agentforce ช่วยเปิดเผยโอกาสที่ต้องการความสนใจ—เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถจัดลำดับความสำคัญของดีลที่มีแนวโน้มจะสำเร็จ (หรือมีความเสี่ยงที่จะหยุดชะงัก)
ด้วยสรุปข้อมูลที่สร้างโดย AI และประวัติกิจกรรมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น (โดยเฉพาะเมื่อ Einstein Activity Capture ถูกตั้งค่าไว้) ตัวแทนขายจะใช้เวลาในการทำงานด้านเอกสารน้อยลง และมีเวลาในการขายมากขึ้น พวกเขายังสามารถขอ บริบทอย่างรวดเร็วก่อนการโทร ได้ เช่น สรุปดีล กิจกรรมล่าสุด หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่การติดต่อครั้งล่าสุด เพื่อให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อม
สำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย
ผู้จัดการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อเป้าหมายของทีม แต่พวกเขามักรู้สึกเหมือนกำลังบินโดยไม่เห็นทาง ต้องคอยไล่ตามข้อมูลอัปเดตอยู่เสมอAIของ Agentforceช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้จัดการฝ่ายขายด้วยการมองเห็นสถานะงานขายแบบเรียลไทม์
พวกเขาได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับดีลที่มีความเสี่ยง ซึ่งหมายความว่าสามารถมีการโค้ชชิ่งในบทสนทนาได้เมื่อยังมีโอกาสสร้างความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่หลังจากดีลสูญเสียไปแล้ว เมื่อผู้บริหารต้องการรายงานสรุปยอดคาดการณ์ ผู้จัดการสามารถสร้างรายงานได้ทันทีตามความต้องการ แทนที่จะต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการรวบรวมข้อมูลจากสเปรดชีต
สำหรับทีมข้ามสายงาน
การคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำมีผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งองค์กร
- การเงินและการดำเนินงาน: รับข้อมูลที่สะอาดและเชื่อถือได้มากขึ้นสำหรับการวางแผนรายได้และการจัดสรรทรัพยากร
- การตลาด: เพิ่มการมองเห็นว่าแคมเปญและข้อความใดกำลังมีอิทธิพลต่อโอกาสที่มีคะแนนสูง
- ความสำเร็จของลูกค้า: สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการต้อนรับลูกค้าใหม่ได้ดีขึ้นเมื่อมีภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับดีลใดที่มีแนวโน้มจะปิดการขายได้และเมื่อใด
📚 อ่านเพิ่มเติม:Salesforce เทียบกับ ServiceNow
วิธีเปิดใช้งาน Agentforce สำหรับการทำนายใน Salesforce
การเริ่มต้นใช้งาน Agentforce ต้องใช้สิทธิ์ผู้ดูแลระบบใน Salesforce ขั้นตอนต่างๆ ไม่ซับซ้อน แต่ควรดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ช่วยมีสิทธิ์การเข้าถึงที่ถูกต้องและข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน Einstein (ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์)
- เปิด ตั้งค่า
- ในการค้นหาอย่างรวดเร็ว ให้ค้นหา Generative AI
- เลือก การตั้งค่าไอน์สไตน์
- สลับ เปิดไอน์สไตน์
สิ่งนี้ช่วยให้ชั้นแกนกลางของ Einstein ที่ Agentforce พัฒนาต่อยอดสามารถทำงานได้
คุณจะถูกขอให้ตรวจสอบและยอมรับเงื่อนไขการใช้ข้อมูลของ Salesforce ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับคุณสมบัติ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลของคุณ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณมีการกำหนดค่า Sales Cloud ที่ถูกต้องและเปิดใช้งานฟีเจอร์ Einstein/AI ที่จำเป็นทั้งหมดก่อนที่จะนำไปใช้งานอย่างกว้างขวาง
ขั้นตอนที่ 2: เปิดใช้งานตัวแทน Agentforce
- เปิด ตั้งค่า
- ในการค้นหาอย่างรวดเร็ว ให้ค้นหา ตัวแทน
- คลิก ตัวแทน Agentforce (ภายใต้ Agent Studio)
- เปิดใช้งาน Agentforce
- สลับ เปิดใช้งานตัวแทน Agentforce (ค่าเริ่มต้น)
เมื่อเปิดใช้งานแล้ว คุณจะเห็นตัวแทนแสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอ
ขั้นตอนที่ 3: กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงและชุดสิทธิ์
ต่อไป ให้สิทธิ์การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากตัวแทนขายและผู้จัดการ กำหนดชุดสิทธิ์การเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับ Agentforce/Copilot ที่มีอยู่ในองค์กรของคุณ (การตั้งชื่อใน Salesforce อาจแตกต่างกันเล็กน้อยตามรุ่นและการเผยแพร่)
หากคุณมีผู้ดูแลระบบ Salesforce หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินงานฝ่ายขายที่จะปรับแต่งประสบการณ์การใช้งาน คุณสามารถมอบสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบให้กับพวกเขาได้เช่นกัน
นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบอีกครั้งว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงวัตถุที่ Agentforce Assistant จำเป็นต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น โอกาสทางธุรกิจ, บัญชี, ติดต่อ, กิจกรรม และฟิลด์ที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์
ขั้นตอนที่ 4: เปิดเอเจนต์ใน Agentforce Builder
จากรายชื่อตัวแทน:
- คลิก Einstein Copilot (ป้ายชื่อนี้อาจยังคงปรากฏอยู่ขึ้นอยู่กับตั้งค่าขององค์กรของคุณ)
- คลิก เปิดในตัวสร้าง
นี่จะนำคุณเข้าสู่ Agentforce Builder ซึ่งคุณสามารถกำหนดค่าสิ่งที่ผู้ช่วยสามารถทำได้—และอนุญาตให้ดำเนินการใดได้บ้าง
ขั้นตอนที่ 5: กำหนดหัวข้อและขั้นตอนการทำงานสำหรับกระบวนการขายของคุณ
Agentforce มีคุณค่ามากที่สุดเมื่อไม่ได้แค่ ตอบคำถาม แต่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถก้าวไปสู่ขั้นตอนถัดไปได้ ตรวจสอบ หัวข้อ + การดำเนินการ ที่พร้อมใช้งานสำหรับ Sales Cloud จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะสมกับวิธีการขายของทีมคุณ
👀 คุณรู้หรือไม่? ใน Agentforce Builder หัวข้อ คือการกำหนดค่าที่:
- กำหนด สิ่งที่ตัวแทนสามารถให้ความช่วยเหลือได้ (ขอบเขต)
- แผนที่ ประเภทของคำขอจากผู้ใช้ ที่ควรตอบสนอง (เจตนา)
- เชื่อมต่อกับ การดำเนินการ ที่ตัวแทนสามารถทำได้เพื่อทำภารกิจให้เสร็จสมบูรณ์ (เช่น ค้นหารายการ, สรุป, ร่าง, อัปเดตข้อมูล)
ดังนั้น แทนที่ผู้ช่วยจะเป็นแชทบอทที่ "ทำอะไรก็ได้" หัวข้อจะทำให้มันเหมือนกับ เพื่อนร่วมทีมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน
📌 ตัวอย่าง (การพยากรณ์ยอดขาย)
คุณอาจสร้างหัวข้อที่เรียกว่า "การคาดการณ์และสุขภาพของท่อส่ง" ซึ่งตัวแทนสามารถจัดการคำขอเช่น:
- "ดีลใดที่มีแนวโน้มจะหลุดในไตรมาสนี้มากที่สุด?"
- สรุปโอกาสที่ใหญ่ที่สุดของฉันใน Commit
- "อะไรที่เปลี่ยนแปลงในบัญชีนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว?"
ภายใต้หัวข้อนั้น คุณจะแนบการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้งานสำเร็จ (ดึงโอกาส, สรุปกิจกรรม, อัปเดตหมวดหมู่งบประมาณ, ร่างการติดตามผล)
สรุป:✅ หัวข้อ = สิ่งที่ตัวแทนควรจัดการ✅ การดำเนินการ = สิ่งที่ตัวแทนสามารถทำได้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ขั้นตอนที่ 6: จัดการการตั้งค่าเหมือนกับการเปิดตัว ไม่ใช่แค่การเปิดหรือปิด
Agentforce Assistant มีประโยชน์มากขึ้นอย่างมากเมื่อ:
- ข้อมูลในท่อของคุณได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง
- การกระทำที่ถูกต้องได้รับการเปิดใช้งาน (เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกนำไปสู่การดำเนินการต่อไป)
- ผู้ใช้ทราบถึงคำแนะนำ 5–10 ข้อที่พวกเขาควรใช้จริง ๆ ทุกสัปดาห์
🔑 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด: การทดสอบการปรับแต่งใด ๆ ในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ก่อนที่จะนำไปใช้กับทีมทั้งหมดของคุณเป็นความคิดที่ดีเสมอ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการพยากรณ์ยอดขายด้วยปัญญาประดิษฐ์
การนำเครื่องมือ AI มาใช้ไม่ใช่ทางลัดที่วิเศษ. เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการทำนายยอดขายด้วยระบบ AI คุณจำเป็นต้องนำมาใช้ร่วมกับนิสัยการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง.
รักษาข้อมูลโอกาสทางธุรกิจของคุณให้สะอาด
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: มีเพียง 35% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเท่านั้นที่ไว้วางใจในความถูกต้องของข้อมูล CRM ของตนอย่างสมบูรณ์
โมเดล AI จะฉลาดได้เพียงเท่าที่ข้อมูลที่มันเรียนรู้มาเท่านั้นหากบันทึกโอกาสใน CRM ของคุณไม่สมบูรณ์หรือล้าสมัย การคาดการณ์ของคุณก็จะไม่น่าเชื่อถือ
- สร้างจังหวะการทำงาน: กำหนดการประชุมทีมประจำหรือการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทนเพื่อทบทวนและอัปเดตข้อมูลสำคัญในโอกาสสำคัญ เช่น วันที่ปิดการขาย จำนวนเงิน และขั้นตอน
- ใช้ระบบป้องกัน: กำหนดกฎการตรวจสอบหรือช่องข้อมูลที่จำเป็นใน Salesforce เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแทนบันทึกโอกาสที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน
จัดลำดับขั้นตอนการขายให้สอดคล้องกับหมวดหมู่การพยากรณ์
ขั้นตอนขายของคุณควรสื่อสารอย่างชัดเจนว่าดีลอยู่ในกระบวนการซื้อที่ใด ให้จับคู่แต่ละขั้นตอนกับหมวดหมู่การคาดการณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่อขาย, กรณีที่ดีที่สุด, การยืนยัน, หรือปิดการขาย เพื่อให้สรุปของ Agentforce สอดคล้องกับวิธีที่ทีมของคุณพูดถึงกระบวนการขาย
การแมปนี้ควรได้รับการทบทวนทุกไตรมาสเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนของคุณยังคงสะท้อนความเป็นจริง
ติดตามความแม่นยำของการพยากรณ์แนวโน้มตามช่วงเวลา
อย่าเชื่อการคาดการณ์ของ AI โดยไม่ไตร่ตรอง ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอ ในแต่ละไตรมาส เปรียบเทียบอัตราการปิดการขายที่ AI ของ Agentforce ทำนายไว้กับผลลัพธ์จริงของคุณ เพื่อติดตามความแม่นยำของการคาดการณ์ในระยะยาว
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณปรับความคาดหวังให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและระบุพื้นที่ที่โมเดลอาจมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควร ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่าโมเดลมีความแม่นยำน้อยกว่าสำหรับสายผลิตภัณฑ์บางประเภทหรือในตลาดใหม่ ข้อมูลย้อนกลับนี้มีคุณค่าสำหรับการโค้ชและการปรับปรุงกระบวนการ
👀 คุณรู้หรือไม่? Gartner พบว่าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลที่นำโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (CSOs) โดยตรงมีโอกาสประสบความสำเร็จในการทำนายที่แม่นยำสูงกว่าถึง 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่น
📚 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบการพยากรณ์ยอดขาย
ข้อจำกัดของ Agentforce สำหรับการพยากรณ์
เช่นเดียวกับชั้นการคาดการณ์ที่ใช้ AI ทุกประเภท Agentforce จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีพื้นฐานที่มั่นคงอยู่แล้ว ต่อไปนี้คือข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึงขณะที่คุณเริ่มใช้งาน
มันดีได้เท่ากับข้อมูล Salesforce ของคุณเท่านั้น
Agentforce สามารถเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกและตอบคำถามเกี่ยวกับการคาดการณ์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่ป้อนเข้ามาอย่างไม่เป็นระเบียบได้ หากพนักงานขายไม่ได้บันทึกกิจกรรมหรืออัปเดตโอกาสทางธุรกิจ ระบบ AI จะไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์ และการคาดการณ์ก็จะไม่มีประโยชน์
มันอาศัยอยู่ภายในระบบนิเวศของ Salesforce
Agentforce ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือ ใน Salesforce ข้อมูลเชิงลึกและสรุปทั้งหมดที่สร้างขึ้นจะอยู่ในระบบนิเวศของ Salesforce ซึ่งทำให้ยากสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการเงิน การดำเนินงาน หรือผู้นำที่ไม่มีหรือไม่ได้ใช้ใบอนุญาต Salesforce
การแบ่งปันบริบทของกระบวนการขายมักหมายถึง การส่งออกข้อมูล, การส่งภาพหน้าจอ, หรือการแปลการอัปเดต Salesforce ไปยังระบบอื่น และผลลัพธ์ที่ได้มักเป็นการสูญเสียประสิทธิภาพเนื่องจากWork Sprawl(เมื่อกิจกรรมการทำงานและบริบทกระจายอยู่ในเครื่องมือหลายตัวที่ไม่สามารถสื่อสารกันได้)
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ชัดเจน: 54% ของทีมทำงานผ่านระบบที่กระจัดกระจาย, 49% แทบจะไม่แบ่งปันบริบทระหว่างเครื่องมือ, และ 43% ประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
เมื่อการทำงานถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน เครื่องมือ AI ของคุณไม่สามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดได้ ซึ่งหมายถึงคำตอบที่ไม่สมบูรณ์ การตอบสนองที่ล่าช้า และผลลัพธ์ที่ขาดความลึกหรือความแม่นยำ นั่นคือปรากฏการณ์การทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต ซึ่งทำให้บริษัทสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและเวลาไปหลายล้านดอลลาร์
ClickUp Brainแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันการค้นหาสำหรับองค์กรจะนำทุกข้อมูลรายละเอียดมาแสดงทันที ในขณะที่AI Agentsทำงานข้ามแพลตฟอร์มทั้งหมดเพื่อรวบรวมบริบท แบ่งปันการอัปเดต และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
ผลลัพธ์คือ AI ที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความรู้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือที่ขาดการเชื่อมต่อไม่สามารถเทียบได้
มันสามารถชี้ให้เห็นความเสี่ยงได้—แต่การดำเนินการตามยังคงเกิดขึ้นที่อื่น
การใช้ Agentforce มีช่องว่างในการดำเนินการ แม้ว่าจะยอดเยี่ยมในการแจ้งให้คุณทราบว่า อะไร กำลังเกิดขึ้น เช่น การแจ้งเตือนดีลที่มีความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้จัดการงานติดตามผล การสร้างงาน การตั้งการแจ้งเตือน และการประสานงานกับทีมอื่นๆ ยังคงต้องใช้ระบบในการจัดการการดำเนินงาน
การรับเลี้ยงและการดูแลรักษาต้องใช้เวลาในการจัดการจริง
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ทีมมักจะต้องกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ปรับแต่งการทำงาน และปรับประสบการณ์ให้สอดคล้องกับกระบวนการขายของตนเอง ซึ่งไม่ใช่การตั้งค่าเพียงครั้งเดียว แต่ต้องมีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเมื่อเวิร์กโฟลว์มีการเปลี่ยนแปลง ฟิลด์ข้อมูลมีการอัปเดต และทีมขยายขนาด
💬 ข้อจำกัดเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทีมมักเสริม Agentforceด้วยแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ครอบคลุมมากขึ้น(เช่น ClickUp!)
วิธีเสริมประสิทธิภาพ Salesforce Agentforce ด้วย ClickUp
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องมือคาดการณ์ใด ๆคือการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้เป็นการกระทำ
ในขณะที่ Einstein Copilot สำหรับการพยากรณ์ยอดขายนำเสนอข้อมูลสำคัญ ข้อมูลนั้นมักจะถูกกักขังอยู่ใน Salesforce ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการรับรู้และการลงมือทำ เชื่อมช่องว่างระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการปฏิบัติด้วยConverged AI Workspaceอย่าง ClickUp
ClickUpนำแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเดียว ที่ซึ่งContextual AIทำหน้าที่เป็นชั้นปัญญาประดิษฐ์ที่ฝังอยู่ภายใน 🛠️
นำการพยากรณ์ออกจาก Salesforce (โดยไม่ต้องส่งออกสเปรดชีต)
ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการคาดการณ์จะต้องอยู่ใน Salesforce ตลอดทั้งวัน—โดยเฉพาะฝ่ายการเงิน ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้บริหาร แทนที่จะส่งต่อภาพหน้าจอหรือส่งออกรายงานที่ล้าสมัยทันที คุณสามารถสร้างมุมมองที่แชร์ได้และอัปเดตอยู่เสมอของงานที่อยู่เบื้องหลังตัวเลขเหล่านั้นโดยใช้ClickUp Dashboards
สิ่งนี้ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพที่ชัดเจนของ:
- ที่ท่อส่งกำลังเคลื่อนตัวไป
- อะไรที่ถูกบล็อก
- อะไรที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ และ
- สิ่งที่ต้องให้ความสนใจต่อไป
ทีมการเงินและทีมผู้นำของคุณจำเป็นต้องเห็นการคาดการณ์ แต่พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ใน Salesforce สร้างมุมมองของ pipeline ที่ไดนามิกและสามารถแชร์ได้ผ่านClickUp Dashboardsแทนการส่งออกรายงานที่ล้าสมัย แดชบอร์ดเหล่านี้ให้การนำเสนอภาพรวมระดับสูงของสุขภาพ pipeline ของคุณโดยการดึงข้อมูลจากทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ คุณสามารถแชร์กับใครก็ได้ ไม่ว่าจะมีใบอนุญาต Salesforce หรือไม่ก็ตาม
ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยงานที่สามารถติดตามได้
Agentforce Assistant สามารถทำเครื่องหมายความเสี่ยงได้ แต่ไม่สามารถจัดการการดำเนินการได้ด้วยตัวเอง
ClickUp ช่วยเชื่อมช่องว่างนั้นโดยการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน—พร้อมเจ้าของงาน กำหนดเวลา และระดับการเข้าถึง
📌 ตัวอย่าง:
- ข้อตกลงย้ายไปยังสถานะ "เสี่ยง" → สร้างงานใน ClickUpสำหรับตัวแทน
- การตรวจสอบทางกฎหมายอยู่ระหว่างดำเนินการ → มอบหมายงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสม
- การต่ออายุกำลังล่าช้า → ให้เริ่มใช้รายการตรวจสอบการยกระดับปัญหา
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเหล่านี้เป็นมาตรฐานได้ ทำให้การติดตามผลเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงแค่เมื่อมีคนจำได้ว่าต้องดำเนินการเท่านั้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการก้าวไปไกลกว่าการสร้างงานใช่ไหม? ลองจับคู่ทริกเกอร์เหล่านั้นกับClickUp Super Agents—เพื่อนร่วมงาน AI ภายใน ClickUp ที่สามารถดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้บริบทจริงของคุณ (งาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, ฟิลด์ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ)
📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อ Salesforce ระบุว่าดีลมีความเสี่ยง At Risk ซูเปอร์เอเจนต์สามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติ:
- ร่างข้อความที่พร้อมส่งเพื่อให้ตัวแทนไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- สรุปรายละเอียดข้อตกลงอย่างรวดเร็ว (สิ่งที่เปลี่ยนแปลง + สิ่งที่ติดขัด)
- ดึงบันทึกล่าสุด, อีเมล, หรือสรุปการโทรจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณเข้าสู่ภารกิจ
- แนะนำการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุด (ติดตามผล, แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ตรวจสอบทางกฎหมาย, ยกระดับไปยังผู้บริหาร)
ลด "การขยายตัวของบริบท" สำหรับตัวแทนและผู้จัดการ
การพยากรณ์ล้มเหลวเมื่อบริบทที่สำคัญกระจายอยู่ในหลายที่เกินไป: บันทึกใน Salesforce, กระทู้ในอีเมล, ข้อความใน Slack, สรุปการโทร, และเอกสารสุ่มต่างๆ ตัวแทนขายเสียเวลาถึง 60% ในการค้นหาข้อมูลแทนที่จะดำเนินการให้ข้อตกลงก้าวหน้า
ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถรวมการสนทนาและการทำงานไว้ในแอปเดียว
ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUp กับ Salesforce ทีมงานสามารถเชื่อมต่อข้อมูล Salesforce เข้ากับพื้นที่ทำงานของ ClickUp ได้โดยตรง ค้นหาและดูตัวอย่างข้อมูล Salesforce เช่น โอกาสทางธุรกิจและรายชื่อผู้ติดต่อได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ ทำให้บริบทของงานยังคงเข้าถึงได้ตลอดเวลาในขณะที่ทำงานต่อไป
และด้วยการช่วยเหลือของ AI ที่ตระหนักถึงบริบทของClickUp Brainตัวแทนสามารถ:
- สรุปอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงที่กำลังดำเนินการอยู่
- ดึงข้อมูลสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ข้อตกลงดำเนินไปข้างหน้า และ
- รับบริบทที่พวกเขาต้องการโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเครื่องมือถึงห้าตัว
คุณสามารถ @mention ClickUp Brain ในความคิดเห็นของงานหรือในหัวข้อสนทนาเพื่อรับสรุปสถานะของดีลได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณเสียเวลาไปกับการค้นหา "กระทู้นั้นอยู่ที่ไหน?" และ "ความคืบหน้าล่าสุดของดีลนี้คืออะไร?" อยู่เสมอClickUp Brain MAXคือตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริง แอปซูเปอร์เอไอสำหรับเดสก์ท็อปนี้ไม่ได้เพียงแค่สรุปเนื้อหาภายใน ClickUp เท่านั้น—แต่ยังช่วยให้คุณ ค้นหาข้อมูลข้ามทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ และ แอปที่เชื่อมต่อ (เช่น Salesforce, Slack, อีเมล และ Google Docs) ได้จากที่เดียว
สร้างการบรรยายการคาดการณ์แบบมีชีวิต (ไม่ใช่ภาพหน้าจอในอีเมล)
การคาดการณ์ไม่ใช่แค่ตัวเลข—มันคือเรื่องราว: อะไรที่กำลังเคลื่อนไหว อะไรที่ติดขัด และอะไรที่ต้องตัดสินใจ แต่เรื่องราวนั้นมักถูกขังอยู่ในที่ประชุม ข้อความใน Slack หรือสไลด์ที่สร้างขึ้นครั้งเดียว
แทนที่จะทำเช่นนั้น ทีมสามารถสร้างเอกสารการคาดการณ์แบบเรียลไทม์ในClickUp Docsที่อัปเดตอยู่เสมอและเชื่อมโยงโดยตรงกับงานการดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังได้ความคิดเห็นและการอนุมัติใน ClickUpถูกสร้างขึ้นมาในตัว ทำให้มีแหล่งข้อมูลเดียวที่เป็นความจริงสำหรับการหารือเกี่ยวกับการคาดการณ์ทั้งหมดของคุณ
เปลี่ยนการคาดการณ์ให้เป็นผลลัพธ์จริงด้วย Agentforce + ClickUp
การคาดการณ์ยอดขายที่แม่นยำขึ้นอยู่กับสามสิ่ง: ข้อมูลที่สะอาด, กระบวนการที่สม่ำเสมอ, และการดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกอย่างทันเวลา. ผู้ช่วย AI อย่าง Agentforce เป็นประโยชน์อย่างมาก ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง และตรวจจับสัญญาณที่มนุษย์อาจพลาดไป. แต่พวกมันทำงานได้ดีที่สุดเมื่อคุณใช้ร่วมกับระบบจัดการข้อมูลที่มีวินัย.
ช่องว่างที่แท้จริงในการคาดการณ์คือระหว่างที่รู้ว่าข้อตกลงกำลังเสี่ยงกับการลงมือทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมัน
เมื่อคุณผสานข้อมูลเชิงลึกจากการคาดการณ์เข้ากับระบบที่ออกแบบมาเพื่อการดำเนินงานโดยเฉพาะ คุณจะสามารถเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงสิ้นไตรมาสไปสู่การทำงานอย่างเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอ นี่คือวิธีที่คุณสร้างศักยภาพในการบรรลุเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ
ต้องการเริ่มสังเกตความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่? ขยายกระบวนการคาดการณ์ของคุณให้ครอบคลุมเกินกว่า Salesforce
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
Einstein Forecasting เป็นฟีเจอร์การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ที่สร้างตัวเลขการคาดการณ์โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ Copilot (ปัจจุบันคือ Agentforce) เป็นผู้ช่วย AI แบบสนทนาที่ช่วยให้คุณถามคำถามและรับสรุปเกี่ยวกับการคาดการณ์ของคุณ
ไม่โดยตรง. คำตอบของเอเจนต์ฟอร์ซจะถูกเก็บไว้ภายใน Salesforce ดังนั้นการแบ่งปันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยทั่วไปจะต้องทำการส่งออกข้อมูลหรือสร้างรายงานแยกต่างหาก.
เพื่อการคาดการณ์ที่เชื่อถือได้มากที่สุด Agentforce ต้องการบันทึกโอกาสที่สมบูรณ์ ประวัติกิจกรรมที่บันทึกไว้ เช่น อีเมลและการโทร และข้อมูลประวัติการชนะ/แพ้ขององค์กรของคุณ
การคาดการณ์ด้วยระบบ AI ให้การอัปเดตอย่างต่อเนื่องและเป็นกลางตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ ในขณะที่วิธีการทำด้วยมือเป็นแบบคงที่และพึ่งพาการประเมินตามความคิดเห็นส่วนตัวของตัวแทนขายแต่ละคน