วิธีขยายธุรกิจจาก 10 เป็น 50 คนโดยไม่สูญเสียวัฒนธรรมองค์กร

อะไรที่จริงๆ แล้วพังเมื่อทีมเติบโต? เป็นวัฒนธรรมหรือการขาดโครงสร้าง?
เมื่อมีสมาชิก 10 คน การทำงานให้สอดคล้องกันจะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ ทุกคนแบ่งปันบริบท การตัดสินใจสามารถเห็นได้ชัดเจน และวัฒนธรรมองค์กรก็เสริมสร้างตัวเองผ่านการทำงานประจำวัน คุณไม่จำเป็นต้องมีระบบ เพราะความใกล้ชิดกันนั้นทำหน้าที่แทนได้
โมเดลนั้นหยุดทำงานเมื่อทีมขยายตัว
ด้วยจำนวนพนักงาน 30 ถึง 40 คน บริบทต่าง ๆ จึงกระจายตัวอย่างไม่สม่ำเสมอ ทีมต่าง ๆ เริ่มมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน พนักงานใหม่เรียนรู้จากการสังเกต ไม่ใช่เพราะทุกอย่างถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน แม้จะไม่มีอะไรเสียหาย แต่ความสม่ำเสมอเริ่มลดลง
นี่คือจุดที่วัฒนธรรมหยุดเป็นประสบการณ์ที่แบ่งปันกัน และเริ่มกลายเป็นปัญหาทางการดำเนินงาน
การขยายจาก 10 เป็น 50 พนักงานต้องการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง. กฎเกณฑ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ต้องกลายเป็นระบบที่ชัดเจน. การตัดสินใจต้องมีความชัดเจนที่คงทน. การสื่อสารต้องมีเส้นทางที่คาดการณ์ได้. ความรู้ต้องอยู่ในที่ที่เชื่อถือได้มากกว่าความจำ.
บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบระบบเหล่านั้นครอบคลุมการจ้างงาน, การสื่อสาร, การจัดการความรู้, และโครงสร้างพื้นฐานหลัก, เพื่อให้วัฒนธรรมไม่เสื่อมถอยเมื่อจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้น.
ทำไมการขยายจาก 10 เป็น 50 พนักงานถึงทำให้สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ล้มเหลว
เมื่อมีพนักงาน 50 คน คุณไม่สามารถพึ่งพาการพูดคุยกันตามทางเดินเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันได้
เพียงเพราะทุกคนไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันอีกต่อไป ทีมวิศวกรรมกำลังแก้ปัญหาที่คุณไม่เคยได้ยิน ทีมการตลาดกำลังดำเนินแคมเปญที่ฝ่ายขายไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอยู่ พนักงานใหม่ถามว่า "เราจะจัดการกับปัญหาที่ลูกค้าระดับสูงส่งมาอย่างไร?" และได้รับคำตอบที่แตกต่างกันถึงสามแบบ ขึ้นอยู่กับว่าถามใคร
นี่คือกรณีที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ล้มเหลว
✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง: งานวิจัยโดย Jordana Valencia ในHarvard Business Reviewพบว่าบริษัทที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วสูญเสียความสามัคคีทางวัฒนธรรม เว้นแต่ผู้นำจะออกแบบวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรมใหม่โดยเจตนาเมื่อทีมเติบโตขึ้น ปัญหาคือกลไกที่เคยสร้างวัฒนธรรมนั้นขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มจะหยุดทำงาน
3 เหตุผลหลักที่วัฒนธรรมสตาร์ทอัพพังทลายเมื่อทีมขยายตัว
วัฒนธรรมมักไม่ล้มเหลวอย่างดัง มันล้มเหลวในเหตุการณ์เล็กๆ ในแต่ละวันที่ผู้คนเริ่มไม่สังเกตเห็น การอัปเดตที่พลาดไป การตัดสินใจที่ไม่มีใครจำได้ว่าเคยทำ พนักงานใหม่ที่ต้องเดาสิ่งต่างๆ แทนที่จะมั่นใจพอที่จะรู้ว่าควรดูที่ไหน เมื่อทีมขยายตัว เหตุการณ์เหล่านี้จะสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ
สามรูปแบบต่อไปนี้เป็นจุดที่วัฒนธรรมของสตาร์ทอัพส่วนใหญ่เริ่มมีปัญหา
1. การขยายงานที่ไร้ขอบเขตเข้าครอบงำ
เมื่อมีพนักงาน 10 คน คุณอาจใช้เครื่องมือประมาณ 3-4 อย่าง: Slack สำหรับการสื่อสาร, Google Docs สำหรับการร่วมมือ, และอาจมีการติดตามโครงการแบบเบา ๆ ทุกคนรู้ว่าทุกอย่างอยู่ที่ไหน เพราะยังไม่มีอะไรมากมายนัก
เมื่อมีพนักงาน 30-40 คน ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ฝ่ายวิศวกรรมใช้ Jira ฝ่ายการตลาดใช้ Asana ฝ่ายขายสร้างทุกอย่างใน HubSpot ฝ่ายการเงินใช้เครื่องมือวางแผนงบประมาณแยกต่างหาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคลแนะนำระบบ HRMS ที่มักมีราคาสูงเกินจริง
แต่ละเครื่องมือมีเหตุผลในการใช้งานแยกกัน แต่เมื่อรวมกันแล้ว พวกมันสร้าง การขยายตัวของงาน มันเป็นเพียงการแยกส่วนของงานบนแพลตฟอร์มที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งก่อให้เกิดไซโลข้อมูลและทำลายประสิทธิภาพการทำงาน
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:
- มีการพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์ในกระทู้ Slack ที่มีเพียงห้าคนเท่านั้นที่เห็น
- บันทึกการประชุมอยู่ใน Google Doc ที่ไม่มีการเชื่อมโยงไว้ที่ใด
- งานจริงอยู่ใน Jira ซึ่งฝ่ายการตลาดไม่เคยเข้าไปดู
- สามสัปดาห์ต่อมา ฝ่ายการตลาดเปิดตัวแคมเปญสำหรับฟีเจอร์ที่ถูกเลื่อนออกไป และไม่มีใครบอกพวกเขา
ข้อมูลมีอยู่ แต่ไม่ได้เชื่อมโยงกับการตัดสินใจ เจ้าของ และขั้นตอนต่อไป ผู้คนใช้เวลาในการค้นหาสรุปมากกว่าการใช้สรุปเพื่อขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
คุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่เพียงแค่การเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่อยู่ที่การเก็บรักษาข้อมูลนั้นให้เชื่อมโยงกับงานที่มันสนับสนุน เมื่อบริบทยังคงอยู่ใกล้กับงานและผลลัพธ์ ทีมงานจะสามารถดำเนินการได้อย่างชัดเจนแทนที่จะคาดเดา
📮ClickUp Insight:ตามรายงานสถานะการผลิตของเรา พบว่าพนักงานที่ใช้ความรู้ต้องสลับแอปบ่อยมากจนทำให้เสียเวลาไปหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ เนื่องจากต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา ทำให้ต้อง "รีบูต" ความสนใจใหม่ซ้ำๆ
สำหรับทีมที่มีสมาชิก 30 คน การสูญเสียประสิทธิภาพจะสะสมอย่างรวดเร็ว แทนที่จะเพิ่มเครื่องมืออีกชิ้นเข้าไปในกระบวนการ คำตอบคือพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมงาน เอกสาร และการสื่อสารไว้ด้วยกัน
ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลกClickUp รวบรวมทุกสิ่งไว้ใน ที่เดียวสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ด้วยชุดเครื่องมือเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ดังนั้นเมื่อมีคนถามว่า "สเปคโปรเจกต์นั้นอยู่ที่ไหน?" จะมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนเพียงแหล่งเดียว ไม่ใช่ 12 แท็บที่แตกต่างกัน ดูว่า ClickUp รวมแอปมากกว่า 20 แอปไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้อย่างไร ในขณะที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมองค์กรของคุณไว้อย่างครบถ้วน! 👇🏼
2. รูปแบบการสื่อสารล่มสลาย
ในตอนแรก เมื่อมีเพียง 10 คนในองค์กรของคุณ การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย คุณมีการประชุมแบบยืนหนึ่งครั้ง อาจมีการประชุมซิงค์สัปดาห์ละครั้ง การอัปเดตที่สำคัญเกิดขึ้นในช่อง Slack หลัก ที่ทุกคนสามารถเห็นได้
เมื่อมี 40 คน มันก็จะกระจายตัวเร็วมาก
ตอนนี้คุณมีหลายทีมที่มีตารางเวลาต่างกัน ลำดับความสำคัญต่างกัน และมาตรฐานการสื่อสารต่างกัน การไหลเวียนของข้อมูลที่ราบรื่นที่คุณเคยมีกับ 10 คน? มันหายไปแล้ว ถูกแทนที่ด้วย:
- การอัปเดตที่ฝังอยู่ในคำตอบของกระทู้
- การตัดสินใจที่ทำในข้อความส่วนตัว
- "เดี๋ยวนะ เราตัดสินใจเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่?" ช่วงเวลาแบบนี้เกิดขึ้นในทุกการประชุม
พนักงานใหม่รู้สึกถึงสิ่งนี้อย่างชัดเจนที่สุด พวกเขากำลังพยายามเรียนรู้วิธีการทำงานของบริษัท แต่ข้อมูลที่พวกเขาต้องการกลับกระจัดกระจาย ล้าสมัย หรืออยู่ในหัวของคนอื่น วิธีแก้ไขคือการสร้างจังหวะการสื่อสารที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ เพื่อให้ข้อมูลสามารถเคลื่อนผ่านบริษัทของคุณได้อย่างราบรื่น
🛠️ ชุดเครื่องมือ: ClickUp ช่วยโดยการรวมการสื่อสารไว้ในที่เดียวที่งานเกิดขึ้นจริง นั่นหมายความว่าบทสนทนาที่สำคัญจะไม่หายไปในกระทู้ Slack อีกต่อไป แต่จะอยู่ในClickUp Chat ซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้ประจำเผ่าสูญหาย
พนักงานรุ่นแรกของคุณเปรียบเสมือนฐานข้อมูลเคลื่อนที่ พวกเขารู้ว่าทำไมการตัดสินใจต่าง ๆ จึงเกิดขึ้น รู้ว่าความคิดเห็นของลูกค้าใดบ้างที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ของคุณ และเข้าใจกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ซึ่งกำหนดวิธีการทำงานที่แท้จริงของบริษัทคุณ
เมื่อคุณขยายธุรกิจ คนเหล่านั้นจะถูกดึงไปหลายทาง พวกเขาต้องเข้าร่วมประชุม จัดการทีม แก้ปัญหาเฉพาะหน้า พวกเขาไม่สามารถตอบคำถาม "เราจะทำอย่างไร...?" ทุกคำถามได้อีกต่อไป
ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่คุณจะได้เห็น:
- การเจือจางความรู้: พนักงานใหม่เรียนรู้จากพนักงานใหม่ ไม่ใช่จากคนที่ทำงานอยู่ที่นี่มาก่อน
- ขาดบริบท: ครึ่งหนึ่งของทีมคุณไม่เข้าใจ เหตุผล ที่คุณทำสิ่งต่าง ๆ ในแบบนั้น พวกเขาแค่ทำตามสิ่งที่เคยเห็น
- การดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกัน: หากไม่มีความเข้าใจร่วมกัน ทีมงานจะตีความ "วิธีการทำงานของเรา" แตกต่างกัน
- การตัดสินใจที่ติดขัด: ทุกอย่างยังคงต้องผ่านคน 10 คนเดิมของคุณ เพราะไม่มีใครอื่นที่มีบริบทครบถ้วน
การแก้ไขคือการเปลี่ยนความรู้แบบกลุ่มชนให้กลายเป็นกระบวนการที่เป็นเอกสารและฐานความรู้ที่สามารถค้นหาได้
🤖 ไฮไลต์: วัฒนธรรมจะพังทลายทันทีที่การปฐมนิเทศกลายเป็นเรื่องเลือกได้
เมื่อใดก็ตามที่พนักงานใหม่ต้องถามสามคนถึงวิธีการทำงานบางอย่าง วัฒนธรรมของคุณได้แตกแยกไปแล้วซูเปอร์เอเจนต์ใน ClickUpจะบังคับใช้ความสม่ำเสมอในจุดที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ เปลี่ยนการปฐมนิเทศให้เป็นระบบแทนที่จะเป็นความกรุณา
ทุกบทบาทเรียนรู้ในวิธีเดียวกัน จากแหล่งเดียวกัน ผ่านกระบวนการทำงานเดียวกัน วัฒนธรรมหยุดพึ่งพาความจำและเริ่มสะสมผลลัพธ์ตามการออกแบบ
วิธีสร้างรากฐานสำหรับวัฒนธรรมที่ขยายตัวได้
คุณเห็นแล้วว่าอะไรพังได้ ตอนนี้วิธีป้องกันคือ: สร้างโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่คุณจะต้องการมัน
เมื่อทีมของคุณมีขนาดเล็ก วัฒนธรรมจะอยู่ในความคิดของทุกคน ทุกคนจะซึมซับมันผ่านความใกล้ชิดกัน เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น วิธีนี้จะเริ่มใช้ไม่ได้ผล คุณจำเป็นต้องมีรากฐาน: ระบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร กระบวนการทำงานที่รวมศูนย์ และความรู้ที่เข้าถึงได้ซึ่งสามารถขยายตามจำนวนพนักงานของคุณ
โครงสร้างพื้นฐานเริ่มต้นที่ ที่ที่ข้อมูลของคุณอยู่
นี่คือวิธีการปิดช่องว่างและนำระบบที่สร้างผลกระทบที่จับต้องได้เข้ามาในวิธีการทำงานขององค์กรของคุณ
รวมความรู้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
เมื่อข้อมูลอยู่ในหลายที่มากเกินไป วัฒนธรรมก็จะไม่สอดคล้องกันโดยปริยาย ผู้คนไม่ได้กระทำต่างกันเพราะพวกเขาไม่เห็นด้วยกับคุณค่า—พวกเขาทำต่างกันเพราะพวกเขากำลังดำเนินการด้วยข้อมูลที่ต่างกัน
ขั้นตอนแรกคือการรวบรวมที่ทำงาน การตัดสินใจ และเอกสารให้อยู่ในที่เดียวกัน ในทางปฏิบัติ หมายถึงการรวมศูนย์:
- การดำเนินโครงการ
- เอกสาร
- การตัดสินใจและการอัปเดต
- การหารืออย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
เมื่องาน เอกสาร และการสื่อสารเชื่อมโยงกัน การตัดสินใจจะยังคงเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ แทนที่จะหลุดหายไปในประวัติการแชท นี่คือวิธีที่บริบทยังคงอยู่แม้ทีมจะเติบโต
วิธีแก้ไขที่นี่คือการรวมทุกอย่างไว้ในที่ทำงานเดียวที่งาน เอกสาร และการสื่อสารเชื่อมต่อกัน
สำหรับบริษัทที่กำลังขยายจาก 10 เป็น 50 คน นี่หมายความว่าข้อมูลที่สำคัญต่อวัฒนธรรมจะถูกรวบรวมไว้ในศูนย์กลางเดียวที่สามารถค้นหาได้ แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ
📺 รับชม: ในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการแห่งแรกของโลกClickUpรวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp Docs กลายเป็น ฐานความรู้ที่มีชีวิตของคุณ แทนที่ไฟล์ที่กระจัดกระจายใน Google Docs ด้วยEnterprise Search+ClickUp Brain คุณสามารถค้นหาบริบทได้ทั่วทั้งงาน การสนทนา และเอกสาร ทำให้ความรู้เฉพาะกลุ่มไม่สูญหายเมื่อทีมเติบโต การเชื่อมโยงเอกสารและการสนทนาโดยตรงกับ ClickUp Tasksช่วยให้การตัดสินใจมองเห็นได้ชัดเจนในที่ที่งานเกิดขึ้นจริง ป้องกันบริบทที่ซ่อนอยู่และการสูญเสียบริบทที่อาจทำให้การประสานงานผิดพลาด ซีอีโอของเรา เซ็บ อีแวนส์ อธิบายวิธีการสร้างระบบการสื่อสารที่สามารถขยายขนาดได้ในวิดีโอ 8 นาทีนี้
เปลี่ยนวัฒนธรรมให้กลายเป็นเอกสารที่มีชีวิต
บริษัทส่วนใหญ่บันทึกวัฒนธรรมองค์กรช้าเกินไป และเมื่อบันทึกแล้ว พวกเขาก็มักจะตรึงวัฒนธรรมนั้นไว้ในคู่มือที่หยุดนิ่ง ซึ่งไม่มีใครหยิบขึ้นมาอ่านอีก
วัฒนธรรมที่สามารถปรับขนาดได้ต้องการเอกสารที่มีชีวิต นั่นหมายถึงการเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงในรูปแบบที่เชิญชวนให้มีการใช้งาน การอัปเดต และการอภิปราย ไม่ใช่การบริโภคอย่างเฉื่อยชา
ในขั้นตอนนี้ ทีมควรบันทึกอย่างชัดเจนว่า:
- ค่านิยมพร้อมตัวอย่างพฤติกรรมจริง
- กรอบการตัดสินใจ (ใครตัดสินใจอะไร และอย่างไร)
- มาตรฐานการสื่อสาร (เมื่อใดควรใช้แบบอะซิงโครนัส vs การประชุม)
- เส้นทางการยกระดับปัญหาและแนวปฏิบัติในการให้ข้อเสนอแนะ
เมื่อเอกสารนี้อยู่เคียงข้างการทำงานประจำวัน มันจะกลายเป็นจุดอ้างอิงมากกว่าเป็นเพียงพิธีการ
ทำให้ความรู้ค้นหาได้ทันที
พนักงานรุ่นแรก ๆ มีความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเป็นจำนวนมาก เมื่อทีมขยายตัว การคาดหวังให้พวกเขาถ่ายทอดบริบทเหล่านั้นด้วยตนเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่สมจริงและไม่สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน
ความสามารถในการค้นหาคือสะพานเชื่อมระหว่างประสบการณ์และขนาด แทนที่จะส่งคำถามทุกข้อว่า "เราจะทำอย่างไร...?" ไปยังผู้ก่อตั้งหรือพนักงานรุ่นแรก ทีมงานจำเป็นต้องมีวิธีในการค้นหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลที่แท้จริงและมีอำนาจ
ClickUp Brainทำให้ความทรงจำขององค์กรในทีมของคุณสามารถค้นหาได้ พนักงานใหม่สามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติ เช่น "เราจะจัดการกับข้อยกเว้นด้านราคาอย่างไร?" และได้รับคำตอบที่ดึงมาจากทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ: เอกสาร, งาน, ความคิดเห็น, ทุกอย่าง
ซึ่งหมายความว่า:
- พนักงานใหม่หาคำตอบได้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายชั่วโมง
- พนักงานที่มีประสบการณ์ของคุณจะหยุดเป็นคอขวด
- วัฒนธรรมยังคงความสม่ำเสมอเพราะทุกคนได้รับข้อมูลเหมือนกัน
การเรียนรู้ไม่ควรต้องขออนุญาต
เมื่อทีมขยายตัว การเรียนรู้จะหยุดชะงักเมื่อต้องพึ่งพาการแจ้งเตือนใน Slack การประชุม หรือใครก็ตามที่ออนไลน์อยู่ขณะนั้น ClickUp Brain MAX คือแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปแบบสแตนด์อโลนที่มอบพื้นที่เดียวให้กับพนักงานทุกคนในการคิด ถาม และลงมือทำ
มันรวมระบบของคุณให้เป็นอินเทอร์เฟซเดียว อนุญาตให้ผู้คนสื่อสารด้วยเสียงแทนการพิมพ์ด้วย Talk-to-Text และค้นหาข้อมูลการทำงานทั้งหมดได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดเครื่องมือถึง 5 ตัว การเรียนรู้กลายเป็นกระบวนการต่อเนื่อง สามารถทำได้ด้วยตนเอง และพร้อมใช้งานตลอดเวลา ไม่ถูกขัดขวางโดยลำดับชั้นหรือความพร้อมใช้งาน เมื่อความรู้อยู่ห่างเพียงคำสั่งเดียว การขยายตัวจะไม่ทำให้ผู้คนช้าลงอีกต่อไป
ทำให้กระบวนการทำงานมองเห็นได้
วัฒนธรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณพูด แต่มันคือสิ่งที่ผู้คนสังเกตเห็น เมื่อกระบวนการทำงานถูกซ่อนไว้ ผู้คนจะคาดเดา แต่เมื่อกระบวนการทำงานเปิดเผยให้เห็น ผู้คนจะเรียนรู้จากการเห็นวิธีการทำงานที่แท้จริงภายในบริษัท
การมองเห็น หมายถึง ผู้คนสามารถมองเห็นได้ทันที:
- ใครเป็นเจ้าของอะไร
- การตัดสินใจเกิดขึ้นได้อย่างไร
- สิ่งที่ "เสร็จสิ้น" จริง ๆ แล้วเป็นอย่างไร
- สถานะของโครงการ
ความชัดเจนเช่นนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ใช่การจัดการแบบละเอียดยิบ เมื่อการทำงานอยู่ในระบบเดียว ความโปร่งใสจะกลายเป็นสิ่งปกติ สมาชิกทีมใหม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครอธิบายวัฒนธรรมองค์กร พวกเขาจะเห็นวัฒนธรรมนั้นผ่านการปฏิบัติจริงในงานต่าง ๆ การอัปเดต และการตัดสินใจที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์
วิธีกำหนดค่านิยมหลักที่สามารถขยายไปพร้อมกับทีมของคุณได้จริง
ค่านิยมที่ไม่ชัดเจนไม่สามารถขยายได้ หากค่านิยมของบริษัทคุณเป็นเพียงวลีที่ทำให้รู้สึกดี เช่น "เราให้คุณค่ากับความเป็นเลิศ" หรือ "จงมีนวัตกรรม" พวกมันจะเป็นประโยชน์ไม่ได้เมื่อพนักงานใหม่ต้องตัดสินใจ และคุณไม่ได้อยู่ในห้องนั้น
"ความยอดเยี่ยม" หมายถึงอะไรเมื่อต้องเลือกระหว่างการจัดส่งที่รวดเร็วหรือการเพิ่มคุณสมบัติอีกหนึ่งอย่าง? "นวัตกรรม" มีลักษณะอย่างไรเมื่อลูกค้าขอสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อน?
ค่านิยมที่ดูเหมือนชัดเจนและซึมซับเข้าไปโดยอัตโนมัติในคน 10 คน จำเป็นต้องถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนสำหรับทีมที่มี 50 คน พนักงานใหม่ของคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อฟังเรื่องราวต้นกำเนิด ดังนั้นพวกเขาต้องการให้คุณอธิบายอย่างชัดเจนว่าค่านิยมเหล่านั้นมีลักษณะอย่างไรเมื่อนำไปปฏิบัติ นี่คือกุญแจสำคัญในการป้องกันการเจือจางของวัฒนธรรม
ค่าที่สามารถปรับขนาดได้นั้นแตกต่างออกไป พวกมันมีความเฉพาะเจาะจงเพียงพอที่จะชี้นำการตัดสินใจ และสามารถสังเกตได้เพียงพอที่จะปรากฎในพฤติกรรมประจำวัน
เพื่อให้คุณค่าของคุณสามารถนำไปปฏิบัติได้ ให้กำหนดคุณค่าเหล่านั้นด้วยตัวอย่างพฤติกรรมที่ชัดเจน
- จุดยึดพฤติกรรม: กำหนดว่าแต่ละค่านิยมมีลักษณะอย่างไรในทางปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น หากค่านิยมคือ "ความโปร่งใส" จุดยึดพฤติกรรมอาจเป็น "เราแบ่งปันการอัปเดตโครงการในช่องทางสาธารณะ ไม่ใช่ในข้อความส่วนตัว"
- ตัวกรองการตัดสินใจ: ค่านิยมของคุณควรทำหน้าที่เป็นกรอบที่ช่วยให้ผู้คนตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง เสริมสร้างความเป็นอิสระและความไว้วางใจ
- เกณฑ์การยอมรับ: คุณควรสามารถเชื่อมโยงคุณค่าของคุณกับวิธีการที่คุณเฉลิมฉลองความสำเร็จและส่งเสริมสมาชิกในทีมได้โดยตรง ทำให้คุณค่าเหล่านี้เป็นส่วนที่จับต้องได้ของการเติบโตในอาชีพ
อย่าปล่อยให้ค่านิยมของคุณอยู่ในคู่มือที่ถูกลืมซึ่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลส่งให้พนักงานใหม่และไม่มีใครอ่านอีกเลย นี่คือขั้นตอนทีละขั้นตอน:
- สร้างเอกสารค่านิยมของคุณในClickUp Docs ซึ่งเป็นที่ที่การทำงานเกิดขึ้นจริง ไม่ใช่ในไฟล์นิ่งที่ผู้คนลืมหลังจากเข้าทำงาน
- จับภาพตัวอย่างจริง เรื่องราวต้นกำเนิด และความคาดหวังด้านพฤติกรรม เพื่อให้ค่านิยมเป็นแนวทางในการตัดสินใจประจำวัน ไม่ใช่แค่การพูดคุยเรื่องวัฒนธรรม
- รักษาค่านิยมให้มีความร่วมมือและทันสมัยอยู่เสมอ โดยเปิดโอกาสให้ทีมแสดงความคิดเห็น ถามคำถาม และปรับปรุงค่านิยมเหล่านั้นไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัท ด้วยฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นแบบมีหัวข้อและการทำงานร่วมกันของ ClickUp
- เชื่อมโยงคุณค่าโดยตรงกับโครงการ, งานการรับเข้าทำงาน, และกระบวนการทำงาน, ทำให้พนักงานใหม่เห็นว่าคุณค่าเหล่านี้ปรากฎในงานจริงตั้งแต่วันแรก
- ใช้สิทธิ์การเข้าถึงและประวัติเวอร์ชันเพื่อรักษาความชัดเจนในขณะที่ยังคงเชิญชวนให้มีส่วนร่วม
แทนที่จะพึ่งพาความจำ ให้ทำให้ค่านิยมสามารถค้นหาและมองเห็นได้ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้อย่างเป็นธรรมชาติในงานประจำวัน
เมื่อค่านิยมถูกบันทึกไว้, ถูกหารือ, และปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องในเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้ทุกวัน, พวกมันจะมีโอกาสอยู่รอดในกระบวนการขยายตัวมากขึ้นอย่างมาก.
📊 กรณีศึกษา: การขยายระบบโดยไม่ทำลายวัฒนธรรมองค์กร
เราใช้เวลามากเกินไปในการอัปเดตระบบต่างๆ ที่ไม่สื่อสารกัน มันทำให้เราทำงานช้าลงและเพิ่มโอกาสที่สิ่งต่างๆ จะตกหล่น
เราใช้เวลามากเกินไปในการอัปเดตระบบต่างๆ ที่ไม่สื่อสารกัน มันทำให้เราทำงานช้าลงและเพิ่มโอกาสที่สิ่งต่างๆ จะตกหล่น
สำหรับpath8 Productions การรวมเครื่องมือไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วเท่านั้น พวกเขาต้องการรักษาความชัดเจนและความสม่ำเสมอในขณะที่ทีมขยายตัว เมื่อทุกคนทำงานจากระบบเดียวกัน วัฒนธรรมองค์กรจะไม่ขึ้นอยู่กับว่าใครอยู่ในห้อง มันจะปรากฏให้เห็นในงานที่ทำ
อะไรที่เปลี่ยนไป
- แทนที่ เครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ 6 ชิ้น ด้วย ClickUp เป็นระบบเดียวสำหรับโครงการ, แชท, การติดตามเวลา, และสินทรัพย์
- ลดการประชุมสถานะและการอัปเดตงานส่วนกลางลง 60% โดยไม่สูญเสียการมองเห็น
- เปลี่ยนผ่าน ภายใน 8 สัปดาห์ โดยไม่กระทบต่อการทำงานของทีมแม้แต่น้อย
ผลกระทบทางวัฒนธรรม
- แหล่งข้อมูลความจริงร่วมกันหนึ่งแหล่งได้แทนที่ความรู้ไม่เป็นทางการและการอัปเดตผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการ
- ทีมมีการจัดแนวร่วมกันใน วิธีการทำงาน ไม่ใช่แค่ว่ามีงานอะไรอยู่
- การประชุมที่น้อยลงหมายถึงการอธิบายที่น้อยลงและความไว้วางใจในความคืบหน้าที่มองเห็นได้มากขึ้น
อ่านเพิ่มเติมที่นี่: วิธีที่ path8 Productions รวม 6 เครื่องมือเป็น 1 ด้วย ClickUp
วิธีการรักษาวัฒนธรรมองค์กรในช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว
คุณได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว คุณได้กำหนดคุณค่าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ตอนนี้ถึงเวลาการดำเนินการ: การทำให้แน่ใจว่าวัฒนธรรมไม่เสื่อมถอยเมื่อคุณเพิ่มคนใหม่ 20, 30, 40 คนที่ไม่ได้อยู่ที่นั่นตั้งแต่เริ่มต้น
โครงสร้างพื้นฐานและคุณค่าสร้างรากฐาน แต่วัฒนธรรมไม่สามารถคงอยู่ได้ด้วยตัวเอง มันต้องการการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่สำคัญ นี่คือห้าวิธีปฏิบัติที่ได้ผลจริง ไม่ใช่เพราะฟังดูดี แต่เพราะมันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่วัฒนธรรมพังทลายเมื่อขยายตัว
ทำให้วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจจ้างงานทุกครั้ง
เมื่อคุณต้องการหาคนมาเติมเต็มตำแหน่งอย่างเร่งด่วน มันเป็นเรื่องน่าดึงดูดที่จะลดมาตรฐานเรื่องความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรลง "เราต้องการวิศวกรอาวุโสเดี๋ยวนี้" กลายเป็น "ประวัติของบุคคลนี้ยอดเยี่ยมมาก และพวกเขาสามารถเริ่มงานได้วันจันทร์นี้เลย"
นั่นคือกับดัก
การจ้างงานที่ไม่เหมาะสมไม่ได้แค่ไม่สร้างประโยชน์เท่านั้น แต่ยังทำให้ทุกคนทำงานช้าลงอีกด้วย พวกเขาจะถามคำถามที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจวิธีการตัดสินใจในที่นี้ พวกเขาจะคัดค้านบรรทัดฐานที่ทุกคนยอมรับแล้ว พวกเขาจะสร้างความขัดแย้งที่สะสมไปทั่วทั้งทีม
วิธีแก้ไข? จัดระบบประเมินวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร
วิธีทำ:
- เขียนคำถามสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างซึ่งมุ่งเน้นการค้นหาความสอดคล้องในคุณค่ามากกว่าความสามารถเพียงอย่างเดียว หาก "ความเป็นเจ้าของ" เป็นคุณค่า ให้ถามว่า: "เล่าให้ฟังเกี่ยวกับครั้งที่คุณแก้ไขปัญหาที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณ"
- ให้ผู้ที่เป็น "ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม" ของคุณมีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์ คือบุคคลที่สะท้อนค่านิยมของคุณอย่างเป็นธรรมชาติ
- กำหนดเกณฑ์การปฏิเสธสำหรับการไม่สอดคล้อง แม้ว่าจะมีทักษะที่แข็งแกร่ง
💡รายการตรวจสอบ ClickUp: ทำให้กระบวนการจ้างงานของคุณมีความสม่ำเสมอ นี่คือวิธีการ:
- ใช้ClickUp Formsเพื่อมาตรฐานการให้ข้อเสนอแนะในการสัมภาษณ์
- ติดตามผู้สมัครผ่านงานใน ClickUp และฟิลด์ที่กำหนดเอง
- อย่าลืมเพิ่ม "คะแนนความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร" เพื่อให้เห็นภาพรวมของความสอดคล้องได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
- ขอให้ ClickUp Brain วิเคราะห์เชิงลึกและเปรียบเทียบผู้สมัครเมื่อคุณเสร็จสิ้นกระบวนการสัมภาษณ์
และคุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่พร้อมใช้งานสำหรับมนุษย์ในกระบวนการ!
เปลี่ยนคุณค่าให้กลายเป็นนิสัยที่มองเห็นได้ในชีวิตประจำวัน
ค่านิยมของบริษัทคุณจะไม่มีความหมายหากมีเพียงคำบนผนังเท่านั้น เพื่อให้ค่านิยมมีผลกระทบที่แท้จริง จำเป็นต้องแสดงออกในพฤติกรรมประจำวันของทีม ซึ่งหมายถึงการนำค่านิยมไปปฏิบัติโดยการฝังไว้โดยตรงในกระบวนการทำงานของคุณ
หากคุณให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตัวอย่างเช่น คุณควรทำให้การอัปเดตโครงการสามารถมองเห็นได้โดยทีมทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเห็นใครบางคนสาธิตคุณค่าแกนกลาง ให้ยกย่องพวกเขาในที่สาธารณะที่ทุกคนสามารถเห็นได้
สร้างค่านิยมของคุณให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการหลัก ตั้งแต่การประชุมไปจนถึงการให้ข้อเสนอแนะและการตัดสินใจที่สำคัญในระยะเริ่มต้น
- การประชุมประจำสัปดาห์ทุกฝ่าย: รักษาการเชื่อมโยงของทุกคนกับภาพรวมใหญ่
- การประชุมสแตนด์อัพของทีม: รูปแบบที่สม่ำเสมอ จังหวะที่คาดการณ์ได้
- การอัปเดตแบบอะซิงโครนัส: สำหรับทีมที่กระจายตัวซึ่งไม่สามารถซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
ทำให้ค่านิยมของคุณเป็นส่วนที่มองเห็นได้และสามารถกรองได้ในงานประจำวันของคุณโดยการติดแท็กงานและโครงการด้วยค่านิยมเฉพาะที่พวกเขานำเสนอ เพื่อสร้างสิ่งนี้เข้าไปในกระบวนการทำงานอย่างเต็มที่ ให้จัดการทบทวนทีมที่พูดถึงอย่างชัดเจนว่าค่านิยมของคุณปรากฏขึ้นหรือไม่ได้ปรากฏในโครงการล่าสุดอย่างไรClickUp Whiteboardsเหมาะสำหรับสิ่งนี้!
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: อัตโนมัติส่วนสำคัญแต่ซ้ำๆ ของกระบวนการด้วยClickUp Automations
- การอัปเดตประจำสัปดาห์และวาระการประชุมจะถูกสร้างและมอบหมายโดยอัตโนมัติ ไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- รับรู้พฤติกรรมที่สอดคล้องกับคุณค่าโดยอัตโนมัติด้วยการแจ้งเตือนหรือการยืนยันเมื่อเกิดการกระทำบางอย่าง
เสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับผู้สืบทอดวัฒนธรรมทั่วทั้งองค์กร
คุณไม่สามารถเป็นเพียงคนเดียวที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมได้ เมื่อคุณขยายตัว คุณจะกลายเป็นคอขวด
ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมไม่ใช่คนที่มีคำว่า "วัฒนธรรม" ในตำแหน่งงานของพวกเขา แต่เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงค่านิยมของคุณอย่างเป็นธรรมชาติในงานประจำวัน พวกเขาคือคนที่พนักงานใหม่จะไปขอคำแนะนำโดยสัญชาตญาณ พวกเขาคือคนที่กำหนดบรรยากาศในการประชุม พวกเขาคือคนที่กล้าพูดเมื่อรู้สึกว่าบางอย่างไม่ถูกต้อง
วิธีระบุตัวตน:
- พวกเขาแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของคุณอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว
- พนักงานใหม่มักจะเข้าหาพวกเขาโดยธรรมชาติเพื่อขอคำแนะนำ
- พวกเขาแสดงความคิดเห็นเมื่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัท
- พวกเขาได้รับความเคารพจากทุกแผนก ไม่ใช่แค่ในทีมของตัวเองเท่านั้น
หากคุณไม่มอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้กับผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรม วัฒนธรรมของคุณจะขาดความสอดคล้อง ทีมงานแต่ละทีมจะพัฒนาการตีความที่แตกต่างกันเกี่ยวกับวิธีการทำงานที่เหมาะสม พนักงานใหม่จะได้รับสัญญาณที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ เมื่อเวลาผ่านไป ผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมจะหมดไฟจากการเป็นคนที่ทุกคนหันไปหาโดยไม่ได้รับการยอมรับหรืออำนาจ นี่คือวิธีที่จะมอบอำนาจให้พวกเขาอย่างเหมาะสม:
- ให้การยอมรับอย่างเป็นทางการ มอบบทบาทอย่างเป็นทางการให้พวกเขาในกระบวนการรับเข้าทำงาน การพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และการตัดสินใจจ้างงาน นี่ไม่ใช่เพียงตำแหน่งเกียรติยศ แต่เป็นความรับผิดชอบที่แท้จริงพร้อมโอกาสในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง
- ให้พวกเขามีเสียง รวมพวกเขาในการสนทนาที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การตัดสินใจด้านนโยบาย และการปรับปรุงคุณค่า มุมมองของพวกเขามีความสำคัญเพราะพวกเขาได้สัมผัสกับมันทุกวัน
- สนับสนุนอิทธิพลของพวกเขา ให้แน่ใจว่าพวกเขามีบริบท ทรัพยากร และอำนาจในการกำหนดบรรทัดฐานของทีม ซึ่งหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งบริษัท การอนุญาตให้มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารเกี่ยวกับวัฒนธรรม และการสนับสนุนจากผู้นำเมื่อพวกเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับวัฒนธรรม
วิธีดำเนินการ: จัดระเบียบพื้นที่เฉพาะใน ClickUpเพื่อให้พนักงานของคุณมีความรับผิดชอบที่ชัดเจนในโครงการและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ทำให้พวกเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการขยายวัฒนธรรมของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเสริมพลังให้กับผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมของคุณในการกำหนดวัฒนธรรมของบริษัทโดยให้พวกเขาเห็นภาพรวมของโครงการทั่วทั้งบริษัทและสามารถมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารวัฒนธรรมส่วนกลางโดยใช้คุณสมบัติการอนุญาตและการแชร์ของ ClickUp
รวมเครื่องมือของคุณก่อนที่เครื่องมือจะกระจายตัว
เครื่องมือที่แตกต่างกันสร้างกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน กระบวนการทำงานที่แตกต่างกันสร้างบรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ก่อนที่คุณจะรู้ตัว คุณอาจมีวัฒนธรรมย่อยสามกลุ่มที่ทำงานภายใต้สมมติฐานที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเกี่ยวกับ "วิธีที่เราทำงานที่นี่"
|ความท้าทาย
|เครื่องมือที่กระจัดกระจาย
|คลิกอัพ คอนเวอร์จ เวิร์กสเปซ
|การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
|ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายแอปพลิเคชันเพื่อความครบถ้วน
|ค้นหาได้ทุกอย่างในที่เดียว
|การร่วมมือข้ามทีม
|บริบทสูญหายระหว่างเครื่องมือ
|งานและการสื่อสารที่เชื่อมโยงกัน
|ความรู้เชิงสถาบัน
|ติดอยู่ในหัวของแต่ละคนหรือเอกสารที่กระจัดกระจาย
|ClickUp Brain แสดงคำตอบทันที
|ความสม่ำเสมอของกระบวนการ
|แต่ละทีมมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน
|แม่แบบและระบบอัตโนมัติช่วยมาตรฐานกระบวนการทำงาน
นี่คือการแพร่กระจายของเครื่องมือและแพลตฟอร์มอย่างไม่มีการวางแผนและขาดการกำกับดูแล ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียเงิน, การทำงานซ้ำซ้อน, และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากทีมต่าง ๆ ใช้เครื่องมือ AI ที่แตกต่างกัน ความรู้ของสถาบันของคุณก็จะกลายเป็นข้อมูลที่แยกส่วน, ไม่สอดคล้องกัน, และยากต่อการจัดการ
การขยายธุรกิจจาก 10 เป็น 50 คนอย่างประสบความสำเร็จโดยไม่สูญเสียวัฒนธรรมองค์กรของคุณนั้น จำเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อและสอดคล้องกัน การมีพื้นที่ทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวจะสร้างวิธีการทำงานที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเช่นกัน
6 ข้อผิดพลาดทางวัฒนธรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อขยายธุรกิจ
ในขณะที่คุณกำลังนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างรวดเร็วจาก 10 คนเป็น 50 คน อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะตกหลุมพรางทั่วไปซึ่งอาจทำลายวัฒนธรรมที่คุณพยายามปกป้องโดยไม่ตั้งใจ
การตระหนักถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้คือก้าวแรกในการหลีกเลี่ยง:
- สมมติว่าวัฒนธรรมจะคงอยู่ได้เอง: วัฒนธรรมของคุณต้องการการดูแลรักษาอย่างตั้งใจและต่อเนื่อง การปฏิบัติที่ไม่เป็นทางการที่เคยใช้ได้ผลกับทีมขนาดเล็กจะไม่เพียงพอเมื่อคุณเติบโตขึ้น คุณจำเป็นต้องปรับตัวและสร้างระบบใหม่
- การจ้างงานที่เน้นความเร็วมากกว่าความเหมาะสม: การรีบเร่งจ้างคนที่ไม่สอดคล้องกับองค์กรจะทำให้วัฒนธรรมของคุณอ่อนแอลงและสร้างความขัดแย้งภายใน ซึ่งในที่สุดจะส่งผลให้องค์กรทำงานช้าลงมากกว่าการปล่อยให้ตำแหน่งว่าง
- การบันทึกข้อมูลมากเกินไปโดยไม่ใช้ชีวิตตาม: คู่มือวัฒนธรรม 50 หน้าไม่มีประโยชน์เลยหากทีมผู้นำของคุณไม่แสดงคุณค่าเหล่านั้นผ่านการกระทำและการตัดสินใจในแต่ละวัน
- การรวมศูนย์ความเป็นเจ้าของวัฒนธรรม: หากวัฒนธรรมกลายเป็น "งานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล" มันจะรู้สึกเป็นระบบราชการและขาดการเชื่อมโยงกับทีม ทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
- การละเลยวัฒนธรรมย่อย: เมื่อทีมใหม่ก่อตัวขึ้น พวกเขามักจะพัฒนาบรรทัดฐานและพิธีกรรมเฉพาะของตนเองขึ้นมา ซึ่งสิ่งนี้อาจเป็นผลดีต่อสุขภาพของทีม แต่หากปล่อยไว้โดยไม่ควบคุม อาจนำไปสู่การแยกส่วนภายในองค์กรและการขาดความสอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท
- การปล่อยให้เครื่องมือแบ่งแยกทีมของคุณ: เมื่อทีมต่าง ๆ ต้องพึ่งพาเครื่องมือที่แตกต่างกัน พวกเขาจะพัฒนาวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การแบ่งแยกทางเทคโนโลยีนี้เป็นเส้นทางตรงสู่การแบ่งแยกทางวัฒนธรรม
การขยายวัฒนธรรมองค์กรให้ประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับการจัดทำเอกสารอย่างตั้งใจ การสื่อสารที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง การมอบอำนาจให้กับผู้ส่งเสริมวัฒนธรรม และระบบที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว บริษัทที่สามารถรักษาเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้ได้แม้ในช่วงการเติบโตอย่างรวดเร็ว คือบริษัทที่มองวัฒนธรรมเป็นระบบที่ต้องออกแบบ ไม่ใช่แค่บรรยากาศที่หวังให้เกิดเอง
คู่มือฉบับสมบูรณ์ในการสร้างแผนปฏิบัติการขยายวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
การขยายวัฒนธรรมองค์กรจาก 10 เป็น 50 คน คือการเลือกอย่างสม่ำเสมอและตั้งใจในวิธีที่คุณสร้างโครงสร้างพื้นฐาน กำหนดคุณค่า จ้างคน และจัดโครงสร้างการทำงาน นี่คือรายการตรวจสอบที่จะช่วยคุณ:
หากคุณมีสมาชิก 10-15 คน (กำลังสร้างรากฐาน):
- บันทึกค่านิยมของคุณด้วยตัวอย่างพฤติกรรมก่อนที่คุณจะลืมเหตุผลที่คุณตัดสินใจในเรื่องสำคัญ
- รวมให้เป็นพื้นที่ทำงานเดียว ก่อนที่การกระจายเครื่องมือจะกลายเป็นเรื่องปกติ
- สร้างจังหวะการสื่อสารครั้งแรกของคุณ (การประชุมทุกสัปดาห์, รูปแบบการยืนรายงาน)
- ระบุผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมของคุณและมอบบทบาทอย่างเป็นทางการให้พวกเขาในการจ้างงาน
หากคุณมีผู้เข้าร่วม 15-30 คน (เพื่อป้องกันการแตกกลุ่ม):
- ตรวจสอบข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ หากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือมากกว่า 8 รายการ ให้รวบรวมเป็นระบบเดียวทันที
- เพิ่มการประเมินวัฒนธรรมในการตัดสินใจจ้างงานทุกครั้งด้วยการประเมินที่มีโครงสร้าง
- สร้างเอกสารที่มีชีวิตชีวาซึ่งอยู่เคียงข้างการทำงาน ไม่ใช่ในโฟลเดอร์ที่ถูกลืม
- กำหนดเกณฑ์การปฏิเสธที่ชัดเจนสำหรับการไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรม แม้ว่าจะมีทักษะที่แข็งแกร่ง
หากคุณมีผู้เข้าร่วม 30-50 คน (เสริมกำลังในระดับใหญ่):
- เสริมพลังให้กับผู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมในทุกแผนก ไม่ใช่แค่ผู้นำเท่านั้น
- ทำให้ค่านิยมปรากฏชัดในกระบวนการทำงานประจำวันผ่านการยอมรับและกระบวนการ
- ทบทวนและปรับปรุงคู่มือวัฒนธรรมองค์กรของคุณทุกไตรมาส โดยรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเสริมสร้างจังหวะการทำงานให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้สิ่งใดต้องพึ่งพาความจำของผู้ก่อตั้ง
วัฒนธรรมไม่หายไป มันแค่หลงทางในเสียงรบกวน
เมื่อทีมเติบโตขึ้น วัฒนธรรมไม่ได้ล้มเหลวเพราะผู้คนลืมค่านิยม แต่มันล้มเหลวเมื่อสัญญาณเกี่ยวกับวิธีการทำงานไม่สอดคล้องกัน การตัดสินใจกลายเป็นเรื่องยากขึ้น บริบทสูญหายไป พนักงานใหม่ไม่แน่ใจว่า "วิธีการทำงาน" แบบไหนที่ถูกต้อง
ทีมที่สามารถขยายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยการออกแบบให้มีความชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น พวกเขาทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน การตัดสินใจมีความยั่งยืน และความรู้เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้พฤติกรรมที่ถูกต้องได้รับการเสริมสร้างอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ต้องอธิบายซ้ำอยู่ตลอดเวลา
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาท ด้วยการรวมงาน เอกสาร การสื่อสาร และองค์ความรู้ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ClickUp ช่วยให้ทีมที่กำลังเติบโตสามารถเปลี่ยนหลักการดำเนินงานให้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันได้อย่างง่ายดาย
เมื่อวิธีการทำงานของคุณชัดเจน วัฒนธรรมก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการปกป้อง มันจะดำเนินต่อไปเองเมื่อบริษัทเติบโต พร้อมที่จะสร้างวัฒนธรรมของคุณเองหรือยัง? เริ่มต้นกับClickUp ได้ฟรี!
คำถามที่พบบ่อย
วิวัฒนาการคือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของคุณอย่างตั้งใจเพื่อรักษาคุณค่าแกนกลางไว้ในขณะที่ปรับปรุงการปฏิบัติให้เหมาะกับบริบทใหม่และทีมที่ใหญ่ขึ้น การเจือจางคือการอ่อนแอลงของวัฒนธรรมของคุณอย่างไม่ตั้งใจ ซึ่งคุณค่ากลายเป็นไม่ชัดเจนหรือไม่สอดคล้องกันเพราะไม่ได้ถูกดูแลรักษาอย่างกระตือรือร้นในระหว่างการเติบโต
ทีมที่ทำงานทางไกลและแบบผสมผสานต้องมีความตั้งใจมากขึ้นเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารและจังหวะการสื่อสาร เนื่องจากวัฒนธรรมไม่สามารถถ่ายทอดผ่านความใกล้ชิดทางกายภาพได้ แพลตฟอร์มศูนย์กลางเช่น ClickUp ซึ่งรวมการทำงาน การสื่อสาร และองค์ความรู้เข้าด้วยกัน กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวัฒนธรรมการกระจายงานที่แข็งแกร่ง
แม้ว่าทั้งสองอย่างจะมีความสำคัญ แต่คุณควรให้ความสำคัญกับการเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรสำหรับตำแหน่งที่ต้องมีการทำงานเป็นทีมหรือมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างมาก เนื่องจากค่านิยมนั้นยากที่จะสอนมากกว่าทักษะ สำหรับตำแหน่งทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทำงานอย่างอิสระ ทักษะอาจมีความสำคัญมากกว่าในบางครั้ง แต่ก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ
ใช่ เป็นไปได้ที่จะสร้างวัฒนธรรมที่เสียหายขึ้นมาใหม่ แต่ยากกว่าการรักษาไว้ตั้งแต่แรกมาก มันต้องการการยอมรับปัญหาอย่างเปิดเผย การมุ่งมั่นใหม่ต่อคุณค่าที่เฉพาะเจาะจงจากผู้นำ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง เช่น การรวมเครื่องมือหรือการสร้างจังหวะการสื่อสารใหม่เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมที่ต้องการ