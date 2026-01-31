Amazon Q Vs. Claude: ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรใดดีกว่าในปี 2026?

เมื่อคุณนำเครื่องมือการเขียนโค้ดด้วย AI มาใช้ คำถามที่แท้จริงไม่ใช่ว่า "เครื่องมือนี้สามารถสร้างโค้ดได้หรือไม่" คุณต้องรู้ว่าเครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมพัฒนาของคุณสามารถส่งโค้ดที่ใช้งานจริงได้ภายในสถาปัตยกรรมของโครงการหรือไม่ นั่นสำคัญเพราะแม้แต่ทีมที่แข็งแกร่งก็ยังเสียเวลาในการทำงานซ้ำ
ในการวิจัยของ DORA ผู้ที่มีผลงานสูงยังคงรายงานว่าใช้เวลา 21% ของเวลาไปกับงานที่ไม่ได้วางแผนหรือการทำงานซ้ำ เครื่องมือ AI สามารถลดงานที่เป็นกิจวัตรได้ แต่ก็สามารถสร้างคำขอการดึงโค้ดเพิ่มขึ้นในหลายที่เก็บโค้ด การตรวจสอบโค้ดมากขึ้น และการจัดการกรณีขอบเขตมากขึ้นเมื่อโมเดลขาดบริบท
ในบล็อกนี้ คุณจะได้เห็นการเปรียบเทียบระหว่าง Amazon Q และ Claude ในด้านความปลอดภัย ความเหมาะสมกับระบบนิเวศของ AWS IDE ที่รองรับ และเวิร์กโฟลว์ CLI สำหรับนักพัฒนา พร้อมกับการเปรียบเทียบราคาของพวกเขา
คุณยังจะได้ทราบด้วยว่า ClickUpเหมาะสมกับคุณอย่างไรและตรงไหน หากคุณต้องการที่เดียวในการติดตามการตัดสินใจ เอกสาร และการส่งมอบงาน
Amazon Q เปรียบเทียบกับ Claude ในมุมมองภาพรวม
หากคุณต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon Q และ Claude อย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียดของฟีเจอร์ต่าง ๆ ให้เริ่มต้นที่นี่ ภาพรวมนี้จะแสดงว่าเครื่องมือแต่ละตัวเหมาะสมกับงานประเภทใด แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนอย่างไร และทำงานร่วมกับคลังข้อมูลใหม่ ๆ รวมถึงเวิร์กโฟลว์แบบตัวแทนอย่างไร
|หมวดหมู่
|Amazon Q
|โคลด
|เหมาะสำหรับ
|ทีมที่อยู่ในระบบนิเวศของ AWS อย่างลึกซึ้งที่ต้องการความช่วยเหลือด้าน AI สำหรับการสร้างและดำเนินการซอฟต์แวร์บน AWS
|ทีมที่ต้องการผู้ช่วยที่เน้นการสนทนาเป็นหลัก พร้อมด้วย Claude Code สำหรับการเขียนโค้ดเชิงปฏิบัติในทุกฐานโค้ด
|ความช่วยเหลือด้านการเขียนโค้ดภายใน IDE ของคุณ
|Amazon Q Developer รองรับการแชทและคำแนะนำแบบอินไลน์ใน IDE ที่รองรับ
|Claude Code สามารถทำงานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ IDE ได้เช่นกัน แต่ถูกออกแบบมาโดยเน้นการใช้งานผ่านเทอร์มินัลเป็นหลักและมีลักษณะการทำงานแบบเอเจนต์
|ค้นหาคำตอบภายในองค์ความรู้ขององค์กร
|Amazon Q Business ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบคำตอบที่คำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในเนื้อหาองค์กรที่เชื่อมต่อกัน โดยมักจะมีการอ้างอิงแหล่งที่มา
|โคล้ดสนับสนุนการทำงานด้านความรู้ขององค์กรผ่านการควบคุมระดับทีม/องค์กรและประสบการณ์แบบแชทเป็นหลัก
|เมื่อคุณใช้ผู้ช่วยเกินกว่าการเขียนโค้ด
|ปรากฏอยู่ภายในบริการของ AWS (ตัวอย่าง: QuickSight) เพื่อให้ทีมสามารถสร้างการวิเคราะห์ การคำนวณ และแดชบอร์ดโดยใช้ภาษาธรรมชาติที่ใกล้เคียงกับข้อมูลและเครื่องมือของ AWS
|ขยายเข้าสู่เครื่องมือการทำงานในชีวิตประจำวันผ่านการผสานรวมกับ Chrome, Slack และ Excel ซึ่งช่วยเมื่อผู้ช่วยต้องการปรากฏในที่ที่การทำงานร่วมกันและการวิเคราะห์เกิดขึ้นอยู่แล้ว
|การปรับปรุงให้ทันสมัยและการแปลงรหัส
|Amazon Q Developer Transform มุ่งเน้นที่กระบวนการทำงานที่ทันสมัย (เช่น การอัปเกรดและการแปลง) พร้อมขั้นตอนตรวจสอบและนำไปใช้
|Claude Code ยังคงสามารถรองรับการปรับปรุงให้ทันสมัยได้ แต่จะเน้นการใช้งานทั่วไปมากขึ้น: คุณกำหนดแนวทาง และ Claude จะช่วยดำเนินการผ่านเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานผ่านเทอร์มินัล
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้งานได้
Amazon Q คืออะไร?
Amazon Q คือผู้ช่วย AI สร้างสรรค์จาก AWS ที่ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นทั้งในด้านงานซอฟต์แวร์และงานธุรกิจ ในทางปฏิบัติ คุณสามารถใช้มันเพื่อถามคำถามในภาษาธรรมชาติ รับคำตอบที่อ้างอิงจากความรู้ของ AWS และเร่งความเร็วของงานที่ต้องสลับบริบทบ่อยๆ
Amazon Q มักจะปรากฏในสองแนวทาง และจุดแบ่งนี้มีความสำคัญเมื่อคุณกำลังประเมินความเหมาะสมกับองค์กร:
- Amazon Q Business สำหรับความรู้และกระบวนการทำงานของบริษัทที่ เน้นการตอบคำถามและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- Amazon Q Developer(หรือที่เรียกว่า Q Developer) สำหรับการเขียนโค้ดและงาน AWS ในแต่ละวัน โดย เน้นช่วยให้คุณเข้าใจ สร้าง ขยาย และดำเนินงานแอปพลิเคชันบน AWS
หากคุณกำลังใช้งานระบบจำนวนมากบน AWS อยู่แล้ว ข้อได้เปรียบก็ชัดเจน: คุณสามารถตัดสินใจทางวิศวกรรมได้ใกล้ชิดกับสภาพแวดล้อมที่คุณกำลังส่งมอบมากขึ้น แทนที่จะต้องย้ายบริบทที่ละเอียดอ่อนไปยังเครื่องมืออื่นอีก
คุณสมบัติของ Amazon Q
ทีมส่วนใหญ่มีมุมมองต่อ Amazon Q สองแบบ: Amazon Q Developer สำหรับงานเขียนโค้ดประจำวัน และ Amazon Q Business สำหรับการค้นหาคำตอบในเนื้อหาองค์กรโดยไม่ละเมิดสิทธิ์การเข้าถึง
คุณสมบัติด้านล่างนี้เน้นที่สิ่งที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้เร็วขึ้นในระบบนิเวศของ AWS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังดูแลระบบเดิมและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาให้รัดกุมยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ #1: Amazon Q Developer สำหรับการเขียนโค้ดใน IDE
Amazon Q Developer คือส่วนหนึ่งของ Amazon Q ที่คุณใช้บ่อยที่สุดเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือภายในตัวแก้ไขของคุณ ไม่ใช่ในหน้าต่างแชทแยกต่างหาก คุณสามารถถามคำถามในภาษาธรรมชาติ ขอให้แก้ไข และรับความช่วยเหลือในบริบทขณะที่คุณทำงานกับโค้ดที่มีอยู่
เมื่อคุณใช้แชทแบบอินไลน์ Amazon Q จะแสดงการอัปเดตที่แนะนำในรูปแบบความแตกต่าง (diff) ในไฟล์ คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ โดยยังคงการตรวจสอบของผู้พัฒนาไว้อย่างครบถ้วน และทำให้เครื่องมือนี้เชื่อถือได้ง่ายขึ้นในระหว่างการตรวจสอบโค้ด
การตั้งค่านี้ช่วยให้คุณดำเนินการกับคำขอการดึงโค้ดได้เร็วขึ้น โดยลดเวลาที่ใช้ในการคัดลอกโค้ดสั้น ๆ ระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ และเพิ่มเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของโค้ดในส่วนที่มีความสำคัญ
🤔 คุณทราบหรือไม่: Amazon CodeWhisperer ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Amazon Q Developer อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่30 เมษายน 2024 ดังนั้นเอกสารและเวิร์กโฟลว์จำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ "CodeWhisperer" จะถูกเชื่อมโยงกับ Amazon Q Developer ในการเปิดตัว AWS จากนี้ไป
คุณสมบัติ #2: Amazon Q Business สำหรับคำตอบที่ปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึง
เมื่อนักพัฒนาของคุณเสียเวลาในการค้นหาคู่มือการทำงานล่าสุด บันทึกสถาปัตยกรรม หรือเวอร์ชันที่ถูกต้องของเอกสารการตัดสินใจ Amazon Q Business ถูกออกแบบมาเพื่อลดความล่าช้านั้น
คุณเชื่อมต่อมันกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว จากนั้นผู้ใช้สามารถถามคำถามและรับคำตอบที่ดึงมาจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติ ทำให้มีหัวข้อสนทนาน้อยลงและลดการสนทนาที่ยืดยาวไปมา
ส่วนที่เป็นมิตรกับองค์กรคือการควบคุมการเข้าถึง Amazon Q Business ถูกสร้างขึ้นเพื่อเคารพสิทธิ์การเข้าถึง ดังนั้นผู้ใช้จะเห็นเฉพาะสิ่งที่ตัวตนของพวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น
นั่นช่วยส่งเสริมการนำไปใช้ในองค์กรได้ เพราะคุณไม่ได้บังคับให้ทีมต้องคัดลอกเนื้อหาไปยังระบบใหม่เพียงเพื่อให้ผู้ช่วยสามารถใช้งานได้
📮 ClickUp Insight: ความกังวลเรื่องงานไม่หยุดเมื่อสิ้นสุดวันทำงาน 28% ของพนักงานกล่าวว่างานติดตามพวกเขาตลอดเวลา ในขณะที่อีก 8% มักจะประสบปัญหาในการหยุดพัก นั่นคือพนักงานมากกว่าหนึ่งในสามที่นำความเครียดกลับบ้าน 😣
การแจ้งเตือนของ ClickUpสามารถช่วยเสริมสร้างกิจวัตรประจำวันของคุณในตอนสิ้นวัน และรักษาขอบเขตการทำงานได้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบ "สรุปงาน" อัตโนมัติ ตั้งเขตการแจ้งเตือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน และกำหนดเวลาส่วนตัวได้ การปิดระบบควรเป็นการกระทำที่มีเจตนา ไม่ใช่สิ่งที่เลือกได้!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: Lulu Press ประหยัดเวลา 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน โดยใช้ClickUp Automations— ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น 12%
คุณสมบัติ #3: Amazon Q ภายในบริการ AWS เพื่อข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่รวดเร็วขึ้น
Amazon Q ยังปรากฏอยู่ภายในบริการของ AWS ซึ่งช่วยเมื่อคุณต้องการข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องย้ายข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่น ตัวอย่างเช่น Amazon Q ใน Amazon QuickSight ช่วยให้ผู้ใช้สร้างแดชบอร์ด การแสดงผลข้อมูล และการคำนวณที่ซับซ้อนโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
หากคุณสนับสนุนการรายงานผลิตภัณฑ์หรือตัวชี้วัดสุขภาพของแพลตฟอร์ม ฟังก์ชันนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก ทีมของคุณสามารถสำรวจปัจจัยขับเคลื่อนและแนวโน้มได้รวดเร็วขึ้น จากนั้นเปลี่ยนผลลัพธ์ให้กลายเป็นสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำไปดำเนินการได้ คุณใช้เวลาในการแปลงคำถามเป็นคำค้นหาลดลง และใช้เวลาในการตรวจสอบผลลัพธ์เพิ่มขึ้น
นี่มีประโยชน์เมื่อทีมองค์กรต้องการให้กระบวนการทำงานด้านธุรกิจอัจฉริยะยังคงอยู่ใกล้กับระบบนิเวศของ AWS โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการควบคุมการเข้าถึงและแหล่งข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติมีความสำคัญ
คุณสมบัติที่ 4: Amazon Q Developer Transform สำหรับการปรับปรุงให้ทันสมัยและการอัปเกรดโค้ดขนาดใหญ่
หากทีมของคุณใช้งานบน AWS แต่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละไตรมาสไปกับการชำระหนี้ทางเทคโนโลยี งานที่ยากที่สุดมักจะเป็นงาน "ระหว่าง" วิศวกรรม: การอัปเกรดรันไทม์, การแทนที่ API ที่เลิกใช้แล้ว, และการปรับโครงสร้างระบบเก่าโดยไม่ทำให้โค้ดที่ใช้งานจริงเสียหาย
Amazon Q Developer Transform ถูกสร้างขึ้นเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่มีโครงสร้างเช่นนี้โดยเฉพาะ ใน IDE ที่รองรับ สามารถดำเนินการ อัปเกรดและแปลงภาษาและระดับระบบปฏิบัติการโดยอัตโนมัติ สร้างการเปลี่ยนแปลงข้ามไฟล์ และให้คุณตรวจสอบและนำไปใช้ได้เหมือนกับการเปรียบเทียบความแตกต่างทั่วไป
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือการปรับปรุง Java ให้ทันสมัยAmazon Q Developer สามารถอัปเกรดแอปพลิเคชัน Java ไปยังเวอร์ชันใหม่กว่า (รวมถึงการอัปเดตคอมโพเนนต์/API ที่เลิกใช้แล้วและการอัปเกรดการพึ่งพา) และเวิร์กโฟลว์ถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบใน IDE ของคุณก่อนที่คุณจะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ราคาของ Amazon Q
- Amazon Q Business Lite: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- Amazon Q Business Pro: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ราคาการใช้บริการ Amazon Q Business: $200 สำหรับ 30,000 หน่วย/เดือน
- Amazon Q Developer Free Tier: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- Amazon Q Developer Pro Tier: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
โคล้ดคืออะไร?
โคล้ดเป็นผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดย Anthropic เพื่อช่วยคุณทำงานด้านความรู้และงานเทคนิค รวมถึงการเขียน การวิเคราะห์ และการเขียนโค้ด ผ่านประสบการณ์การสนทนาและ API
สำหรับทีมซอฟต์แวร์ Claude Code คือเวอร์ชันที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานด้านวิศวกรรมโดยตรง คุณสามารถใช้งานได้โดยตรงในโค้ดเบสของคุณ รวมถึงการแก้ไขไฟล์และรันคำสั่งต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถดำเนินการตั้งแต่รับคำขอไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องคัดลอกและวางบริบทระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
คุณใช้เวลาน้อยลงในการอธิบายบริบทซ้ำ และใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบผลลัพธ์สุดท้ายก่อนที่คุณจะส่งมอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Claude AI
คุณสมบัติของโคลด
Claude นำเสนอการผสมผสานระหว่างความสามารถในการเขียนโค้ดและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในแต่ละวัน ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือการเข้าถึง
คุณสมบัติด้านล่างนี้ครอบคลุมสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำผลิตภัณฑ์, นักพัฒนา, และทีมองค์กรที่กำลังประเมิน Claude สำหรับการนำไปใช้อย่างปลอดภัยและกระบวนการทำงานที่เป็นประโยชน์
คุณสมบัติ #1: Claude ใน Chrome สำหรับการทำงานในเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วขึ้น
Claude in Chrome นำ Claude เข้ามาในเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณกำลังดูอยู่และดำเนินการต่างๆ ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ Claude สามารถนำทางหน้าเว็บ คลิกปุ่ม และกรอกแบบฟอร์มได้ ซึ่งช่วยเมื่อคุณต้องการทำงานบนเว็บอย่างรวดเร็ว
โคล้ดสามารถช่วยเหลือกับงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ บนเบราว์เซอร์ได้เช่นกัน คุณไม่ต้องทำการตรวจสอบซ้ำ ๆ ทุกวัน
นี่มีประโยชน์เมื่อทีมของคุณต้องการผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอจากกระบวนการทำงานผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการทำงานด้วยตนเองเพิ่มเติม
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
คุณสมบัติ #2: Claude ใน Slack สำหรับความช่วยเหลือภายในช่องทาง
Claude ใน Slack นำ Claude เข้าสู่พื้นที่ที่ทีมพัฒนาของคุณทำงานร่วมกันอยู่แล้ว ดังนั้นคุณสามารถถามคำถามในเธรดและรับความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องย้ายบริบทไปยังเครื่องมืออื่น Claude เคารพสิทธิ์การเข้าถึงใน Slack ที่คุณมีอยู่แล้ว และผู้ดูแลระบบ Slack จะอนุมัติแอปนี้
เมื่อโคล้ดตรวจพบคำขอการเขียนโค้ด โคล้ดใน Slack สามารถส่งต่อคำขอการเขียนโค้ดไปยังเวิร์กโฟลว์ของโคล้ดโค้ดและเริ่มเซสชันระยะไกลที่คุณสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงลิงก์เพื่อเปิดคำขอการดึงโค้ด
นี่มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการการประสานงานที่รวดเร็วขึ้นใน Slack โดยไม่สูญเสียการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงจากนักพัฒนา
🤔 คุณทราบหรือไม่: Anthropic กำหนดราคาโมเดล Claude บางรุ่นเป็น "ล้านโทเคนอินพุต" และ "ล้านโทเคนเอาต์พุต" ตัวอย่างเช่นClaude Sonnet 4.5จะแสดงราคาต่อล้านโทเคนบนหน้าโมเดลของ Anthropic เอง ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อต้องการเปรียบเทียบราคาตามการใช้งานระหว่างเครื่องมือต่างๆ
คุณสมบัติที่ 3: Claude ใน Excel สำหรับการวิเคราะห์สมุดงานที่รวดเร็วขึ้น
Claude ใน Excel ช่วยให้คุณเข้าใจเวิร์กบุ๊กทั้งหมด รวมถึงสูตรที่ซ้อนกันและการพึ่งพาข้ามแท็บ คุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและรับคำอธิบายพร้อมการอ้างอิงถึงเซลล์เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบตรรกะได้แทนการเดา
คุณยังสามารถทดสอบสถานการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องทำลายสูตรและแก้ไขข้อผิดพลาดเช่น #REF!, #VALUE!, หรือการอ้างอิงวนซ้ำโดยการติดตามสิ่งที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น
นี่มีประโยชน์เมื่อทีมองค์กรต้องการคำตอบที่โปร่งใสอยู่เสมอ โดยเฉพาะเมื่อสเปรดชีตเป็นส่วนหนึ่งของระบบใหญ่หรือการตัดสินใจ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Claude AI สำหรับการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
คุณสมบัติ #4: ทักษะของ Claude สำหรับการทำงานที่เป็นมาตรฐานและทำซ้ำได้
ทักษะของ Claude ช่วยให้คุณเปลี่ยนขั้นตอนและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของคุณให้กลายเป็นคำแนะนำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือเป็นกระบวนการทำงานมาตรฐาน เพื่อให้ Claude สามารถนำไปใช้ในลักษณะเดียวกันทุกครั้ง นั่นหมายถึงผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอมากขึ้นในงานเฉพาะทาง และลดความยุ่งยากในการปรับแต่งคำสั่งเมื่อทีมต่างๆ ต้องการรูปแบบหรือกระบวนการทำงานเดียวกัน
ทักษะยังสามารถใช้ข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง Claude.ai, Claude Code และ API ดังนั้นคุณสามารถสร้างเพียงครั้งเดียวและใช้แนวทางเดียวกันในที่ต่างๆ ได้
เทคนิคนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการให้ทีมที่ทำงานในเครื่องมือต่าง ๆ ยังคงปฏิบัติตามแนวทางที่เป็นระบบเดียวกันสำหรับการจัดทำเอกสารและกระบวนการทำงาน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ Claude AI สำหรับการเขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ
ราคาของโคลด
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- แม็กซ์: จาก $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม (ที่นั่งมาตรฐาน): $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 คน)
- ทีม (ที่นั่งพรีเมียม): $150/เดือน ต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 5 คน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Amazon Q เทียบกับ Claude: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Amazon Q และ Claude ต่างก็สามารถสนับสนุนการทำงานด้วย AI ได้ แต่ทั้งสองมีวิธีการผสานเข้ากับระบบองค์กรที่แตกต่างกัน Amazon Q ถูกออกแบบมาโดยยึดระบบนิเวศของ AWS เป็นหลัก โดยมี Amazon Q Developer สำหรับการเขียนโค้ด และ Amazon Q Business สำหรับการให้คำตอบที่คำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล ส่วน Claude เน้นประสบการณ์การใช้งานแบบแชทเป็นอันดับแรก พร้อมด้วย Claude Code และการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ เช่น Chrome, Slack, Excel และ Skills
ต่อไป เราจะเปรียบเทียบพวกเขาตามคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับกระบวนการพัฒนาและผลลัพธ์ทางวิศวกรรมในชีวิตประจำวัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: ปลดล็อกพลังของ ClickUp AI สำหรับทีมซอฟต์แวร์
คุณสมบัติ #1: ความช่วยเหลือการเขียนโค้ดภายใน IDE ของคุณ
Amazon Q นักพัฒนา
หากทีมของคุณพัฒนาภายในระบบนิเวศของ AWS, Amazon Q Developer ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใกล้ชิดกับงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ AWS. มันทำงานใน IDE ที่รองรับและให้แชทและความช่วยเหลือแบบอินไลน์แก่คุณ, เพื่อให้คุณสามารถสร้างโค้ด, แก้ไข, และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องออกจากตัวแก้ไขของคุณ. ประสบการณ์แบบอินไลน์มีประโยชน์สำหรับการอัปเดตที่ปลอดภัยกว่าเพราะคุณสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำก่อนที่คุณจะนำไปใช้.
โคลด โค้ด
Claude Code ยังสามารถรองรับเวิร์กโฟลว์ IDE ได้เช่นกัน แต่ถูกออกแบบมาโดยเน้นการทำงานผ่านเทอร์มินัลเป็นหลักและใช้ระบบตัวแทน (agentic flow) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการให้มีผู้ช่วยหนึ่งคนทำงานกับโค้ดเบสทั้งหมด แก้ไขหลายไฟล์พร้อมกัน และช่วยให้คุณดำเนินการตั้งแต่รับคำขอไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง โดยไม่ต้องคัดลอกบริบทระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ
เลือก Amazon Q Developer หากกระบวนการพัฒนาประจำวันของคุณให้ความสำคัญกับ AWS เป็นอันดับแรก และคุณต้องการการสนับสนุนใน IDE แบบเนทีฟ
เลือก Claude Code หากคุณชอบการทำงานผ่านเทอร์มินัลและต้องการผู้ช่วยที่สามารถทำงานข้ามโค้ดเบสของคุณได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: โปรแกรมแก้ไขโค้ดที่ดีที่สุดสำหรับนักพัฒนา
คุณสมบัติ #2: การค้นหาคำตอบภายในความรู้ขององค์กร
Amazon Q Business
Amazon Q Business ถูกสร้างขึ้นเพื่อคำตอบที่คำนึงถึงสิทธิ์การใช้งานในเนื้อหาขององค์กร คุณสามารถเชื่อมต่อแหล่งข้อมูล รักษาการควบคุมตัวตนและการเข้าถึง และให้คำตอบพร้อมการอ้างอิงเพื่อให้ทีมของคุณสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ก่อนที่จะดำเนินการตามแนวทางแก้ไข
โคลด
Claude สามารถสนับสนุนงานความรู้ขององค์กรได้เช่นกัน โดยเฉพาะในแผน Team และ Enterprise ซึ่งคุณจะได้รับสิทธิ์การควบคุมของผู้ดูแลระบบ เช่น SSO และสิทธิ์ตามบทบาท จุดแข็งของ Claude คือประสบการณ์ผู้ช่วยที่ราบรื่นยิ่งขึ้นระหว่างแอปต่างๆ แต่รูปแบบ "ตัวเชื่อมต่อพร้อมการอ้างอิง" จะชัดเจนกว่าในฝั่ง Amazon Q Business
🏆 ผู้ชนะ: Amazon Q Business หากคุณต้องการคำตอบที่คำนึงถึงสิทธิ์การเข้าถึงพร้อมการอ้างอิงจากระบบที่เชื่อมต่อทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ 3: ที่ที่คุณใช้ผู้ช่วยนอกเหนือจากการเขียนโค้ด
Amazon Q
Amazon Q ปรากฏขึ้นภายในบริการของ AWS ซึ่งช่วยเมื่อคุณต้องการคำตอบและข้อมูลเชิงลึกโดยไม่ต้องย้ายข้อมูลไปยังเครื่องมืออื่น ตัวอย่างชัดเจนคือ Amazon Q ใน Amazon QuickSight ที่คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด การแสดงผล และการคำนวณที่ซับซ้อนโดยใช้ภาษาธรรมชาติ
โคลด
โคล้ดมุ่งเน้นในการนำผู้ช่วยมาสู่เครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทีมของคุณใช้อยู่แล้ว คุณสามารถใช้โคล้ดใน Chrome เพื่อนำทางเว็บไซต์และทำงานในเบราว์เซอร์ให้เสร็จสมบูรณ์ ใช้โคล้ดใน Slack เพื่อทำงานร่วมกันในช่องทางต่างๆ และใช้โคล้ดใน Excel เพื่อทำความเข้าใจสมุดงานที่มีการอ้างอิงถึงเซลล์ที่คุณสามารถตรวจสอบได้
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ.
เลือก Amazon Q หากเวิร์กโฟลว์ของคุณทำงานอยู่ภายในบริการของ AWS
เลือกโคล้ดหากทีมของคุณต้องการผู้ช่วยที่พร้อมใช้งานข้ามเบราว์เซอร์ แชท และสเปรดชีตทุกวัน
คุณสมบัติที่ 4: ที่ที่คุณใช้ผู้ช่วยนอกเหนือจากการเขียนโค้ด
Amazon Q นักพัฒนา
Amazon Q Developer มีความสามารถเฉพาะที่เรียกว่า "Transform" ซึ่งมุ่งเน้นไปที่งานปรับปรุงให้ทันสมัย รวมถึงการอัปเกรดและการแปลงอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์ของ IDE โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและนำไปใช้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมสามารถรักษาการกำกับดูแลของนักพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์
โคลด โค้ด
Claude Code ยังสามารถสนับสนุนงานปรับปรุงให้ทันสมัยได้ แต่เป็นแนวทางที่เน้นการทำงานแบบตัวแทนทั่วไปมากกว่า โดยส่วนใหญ่จะทำงานเป็นเครื่องมือที่ใช้งานผ่านเทอร์มินัล ซึ่งสามารถ แก้ไขไฟล์ รันคำสั่ง และสร้างคอมมิต ได้ ซึ่งจะช่วยคุณดำเนินการแผนอัปเกรดในโปรเจกต์ที่ซับซ้อนได้ ตราบใดที่ทีมของคุณได้กำหนดขั้นตอนและตรวจสอบผลลัพธ์อย่างถูกต้อง
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ.
Amazon Q Developer, หากการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นข้อกำหนดหลัก (การอัปเกรด Java, การแปลง, การไหลของการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทำซ้ำได้)
เลือก Claude Code หากคุณต้องการตัวแทนเทอร์มินัลที่ยืดหยุ่นเพื่อช่วยดำเนินการย้ายข้อมูลที่คุณออกแบบเองข้ามสแต็กและเวิร์กโฟลว์ต่างๆ
Amazon Q เปรียบเทียบกับ Claude บน Reddit
ก่อนที่คุณจะเชื่อในราคาหรือรายการคุณสมบัติบนหน้าเว็บไซต์ตามที่ได้เห็น คุณควรตรวจสอบว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์พูดถึงเครื่องมือเหล่านี้อย่างไรเมื่อพวกเขาใช้งานจริง ๆ ความคิดเห็นด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงจุดที่ Amazon Q และ Claude ช่วยเหลือได้จริง ๆ และจุดที่ทีมต่าง ๆ พบปัญหา
ผู้ใช้ Reddit บางคนกล่าวว่าAmazon Q มีประโยชน์มาก:
✅ "Amazon Q มีประโยชน์อย่างมาก! ระบบ RAG ก็ยอดเยี่ยม… แต่จริงๆ แล้ว คุณทำได้ดีมากในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง…"
✅ "Amazon Q มีประโยชน์อย่างมาก! ระบบ RAG ก็ยอดเยี่ยม… แต่จริงๆ แล้ว คุณทำได้ดีมากในการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง…"
ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นระบุว่า:
🚩 "ตอนแรกมันช่วยได้มาก… ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่จริงด้วย"
🚩 "ตอนแรกมันช่วยได้มาก… ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่จริงด้วย"
เกี่ยวกับโคล้ด, สมาชิกเรดดิตกล่าวว่า:
✅ "Claude Code ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป… Claude Code กับ Opus 4. 5 คือประสบการณ์ระดับพรีเมียมสำหรับนักพัฒนาในตอนนี้"
✅ "Claude Code ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป… Claude Code กับ Opus 4. 5 คือประสบการณ์ระดับพรีเมียมสำหรับนักพัฒนาในตอนนี้"
ในขณะที่บางคนกล่าวว่า:
🚩 "ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้วยการช่วยเหลือตลอดเวลา... ไม่ยอมอ่านเอกสาร ไม่พยายามทำความเข้าใจอะไรเลย"
🚩 "ฉันไม่สามารถทำอะไรได้เลยด้วยการช่วยเหลือตลอดเวลา... ไม่ยอมอ่านเอกสาร ไม่พยายามทำความเข้าใจอะไรเลย"
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาตัวเองให้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดียิ่งขึ้น
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Amazon Q เทียบกับ Claude
การสปรินต์มักจะไม่หยุดเพราะทีมของคุณไม่สามารถเขียนโค้ดได้
การสปรินต์หยุดชะงักเพราะการตัดสินใจ "ขั้นสุดท้าย" อยู่ในแชท ข้อกำหนดอยู่ในเอกสาร และงานมีลิงก์ไปยังสามที่ต่างกัน จากนั้นมีคนโยนคำตอบจาก AI เข้ามาในกระบวนการทำงาน แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าบริบทใดที่ส่งผลต่อผลลัพธ์นั้น
นั่นคือการขยายตัวของงาน คุณยังคงส่งงานได้ แต่คุณเสียเวลาไปกับการตามหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องเพราะงาน เอกสาร และการสนทนาไม่เชื่อมโยงกัน
ตอนนี้เพิ่มการขยายตัวของ AI เข้าไปอีก หนึ่งทีมพึ่งพา Amazon Q ใน AWS อีกทีมหนึ่งพึ่งพา Claude Code ในกระบวนการแยกกัน คำสั่งถูกเขียนใหม่ ผลลัพธ์ถูกคัดลอกข้ามเครื่องมือ และยิ่งยากขึ้นที่จะอธิบายว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลง
นั่นคือจุดที่ ClickUp ซึ่งเป็น พื้นที่ทำงาน AI แบบรวม เข้าด้วยกัน เหมาะสมอย่างยิ่ง ✨️
ClickUp นำงานของคุณและ AI มารวมไว้ในระบบเดียวที่เชื่อมต่อกัน เพื่อให้งาน เอกสาร และกระบวนการทำงานต่างๆ ยังคงเชื่อมโยงกับบริบทเดียวกันClickUp Brainสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากเอกสารและการสนทนา แล้วแปลงเป็นงานที่มีโครงสร้าง ซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนผลลัพธ์จาก AI ไปสู่การดำเนินการจริงโดยไม่สูญเสียการติดตาม
ต่อไป คุณจะเห็นว่ารูปแบบนี้เป็นอย่างไรสำหรับทีมซอฟต์แวร์ รวมถึงวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยให้การส่งมอบงานดำเนินต่อไปได้ด้วยตัวแทนและการทำงานอัตโนมัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การเชื่อมโยงคำสั่ง: ตัวอย่าง, กรณีการใช้งาน, และเครื่องมือ
ClickUp One Up #1: ClickUp Brain
เมื่อคุณเปรียบเทียบ Amazon Q กับ Claude Code คุณจะรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าส่วนที่ยากไม่ใช่การเลือกโมเดลที่ "ดีที่สุด" คุณต้องการที่เดียวที่ผลลัพธ์ของ AI จะยังคงเชื่อมโยงกับงานที่ทีมของคุณส่งมอบ มิฉะนั้น คำตอบจะลอยอยู่ในแชท และไม่มีใครสามารถติดตามการตัดสินใจกลับไปยังงานและเอกสารจริงได้
ClickUp Brain แก้ไขปัญหานั้นด้วยการฝัง AI ไว้ในพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนบันทึก เอกสาร และการสนทนาให้กลายเป็นงานที่มีโครงสร้างได้ คุณสามารถสร้างงานจากแชทและเอกสาร สร้างบทสรุป และรับคำตอบพร้อมบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณแทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
เมื่อการตัดสินใจด้านสถาปัตยกรรม, ข้อกำหนด, และรายการที่ต้องดำเนินการของคุณอยู่ในระบบเดียวกัน คุณจะใช้เวลาในการอธิบายบริบทซ้ำน้อยลง และมีเวลาในการส่งมอบงานมากขึ้นด้วยความมั่นใจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp Brain MAXช่วยให้คุณเก็บงานเขียนโค้ดไว้ในพื้นที่เดียวกับที่ทีมของคุณวางแผน ตรวจสอบ และส่งมอบงาน
นี่คือขั้นตอนการทำงานง่าย ๆ ที่คุณสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้:
- ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วด้วยTalk to Text: พูดบันทึกย่ออย่างรวดเร็ว เช่น "ทำไมเราถึงเปลี่ยนขั้นตอนการยืนยันตัวตน" หรือ "อะไรที่ต้องทดสอบต่อไป" แล้วใส่ลงในงานหรือเอกสารโดยตรง เพื่อให้เหตุผลยังคงเชื่อมโยงกับงาน
- ขอให้ ClickUp Brain MAX สรุปบริบทของ PR สำหรับการตรวจสอบ: ให้เครื่องมือสรุปการเปลี่ยนแปลง ความเสี่ยง และแผนการทดสอบสำหรับงานนี้ จากนั้นวางผลลัพธ์ลงในคำอธิบาย PR หรือความคิดเห็นของงานเพื่อให้การตรวจสอบโค้ดมีความสอดคล้องกัน
- ค้นหาแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องด้วยClickUp Enterprise Search: ค้นหาข้อมูลข้ามงาน เอกสาร และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เพื่อตอบคำถาม เช่น "สเปค API ล่าสุดอยู่ที่ไหน?" หรือ "เราตัดสินใจเกี่ยวกับการแคชอย่างไร?" โดยไม่ต้องค้นหาผ่านกระทู้ต่างๆ
- เลือกโมเดลที่เหมาะสมกับงาน: ใช้ตัวเลือกรูปแบบของ ClickUpเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในรูปแบบที่แตกต่าง แต่ให้เก็บคำถามที่มีความอ่อนไหวหรือเกี่ยวข้องกับพื้นที่ทำงานไว้ใน ClickUp Brain MAX เพื่อให้คำตอบยังคงเชื่อมโยงกับบริบทจริงของคุณ
ClickUp One Up #2: ClickUp Brain Super Agents และ ClickUp Codegen
เมื่อคุณเปรียบเทียบ Amazon Q กับ Claude Code คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบหนึ่ง ผู้ช่วยสามารถแนะนำวิธีแก้ปัญหาได้ แต่ทีมของคุณยังคงต้องการวิธีที่เชื่อถือได้ในการเปลี่ยนคำแนะนำเหล่านั้นให้เป็นการดำเนินการจริงในไฟล์ต่างๆ การตรวจสอบ และการส่งต่องาน
นั่นคือจุดที่ ClickUp Brain Super Agentsเข้ามามีบทบาท คุณสามารถสร้างและปรับแต่งตัวแทนที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานของคุณได้ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้งานประจำ เช่น การสรุปบริบท การร่างการอัปเดต และการรักษาความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน สามารถดำเนินการผ่านขั้นตอนเดียวกันกับที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว
จากนั้นคุณเชื่อมต่อสิ่งนั้นกับ ClickUp Codegen ClickUp Codegen คือเพื่อนร่วมทีมพัฒนา AI ที่คุณสามารถกล่าวถึงในภารกิจเพื่อตอบคำถามโค้ดในภาษาธรรมชาติและช่วยสร้าง pull request ที่พร้อมสำหรับการผลิตได้ สิ่งนี้ช่วยให้งานของคุณเคลื่อนจากคำขอไปยัง PR โดยไม่ต้องอยู่ในแชทที่กระจัดกระจายและเครื่องมืออื่น ๆ
ตัวแทนร่วมกันจัดการการประสานงาน และ ClickUp Codegen จัดการขั้นตอนการบิลด์ ทำให้ทีมของคุณใช้เวลาน้อยลงในการเชื่อมโยงบริบทข้ามเครื่องมือต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการส่งมอบงานภายใต้การดูแลของนักพัฒนา
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลังจาก ClickUp Codegen ส่งคำขอ pull request แล้ว ให้ขอให้ ClickUp Brain สรุปว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เหตุผลที่เปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ควรทดสอบต่อไป จากนั้นบันทึกสรุปนั้นไว้ในงาน หลังจากนั้น คุณสามารถใช้ClickUp Enterprise Searchและ Ask เพื่อตอบคำถามอย่างรวดเร็วว่า "ทำไมเราถึงเปลี่ยนโมดูลนี้?" และรับคำตอบที่มีการอ้างอิงจากงาน เอกสาร หรือความคิดเห็นที่การตัดสินใจเกิดขึ้นจริง
คุณยังสามารถขอให้ ClickUp Brain สร้างClickUp Brain Super Agentsเพื่อสรุปรายละเอียดงานทั้งหมดของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น
ClickUp One Up #3: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
AI สามารถช่วยคุณสร้างโค้ดและปรับปรุงโซลูชันได้ แต่คุณยังคงเสียเวลาเมื่อการทำงานหยุดชะงักที่การส่งต่องาน PR ถูกเปิดขึ้น แต่ไม่มีใครได้รับการแจ้งเตือน มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเกิดขึ้น แต่ขั้นตอนถัดไปยังคงค้างอยู่ นั่นคือจุดที่ ClickUp Automations สร้างความแตกต่าง
ClickUp Automations ช่วยให้คุณตั้งค่าทริกเกอร์และการดำเนินการ พร้อมเงื่อนไขเพิ่มเติมตามต้องการ เพื่อให้งานประจำดำเนินต่อไปโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง คุณสามารถเริ่มต้นด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างระบบของคุณเองเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ ใช้เทมเพลต หรือส่งการอัปเดตเมื่อสถานะมีการเปลี่ยนแปลง
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนผลลัพธ์จาก AI ให้กลายเป็นการดำเนินการที่สม่ำเสมอ ทำให้กระบวนการพัฒนาของคุณสามารถคาดการณ์ได้แม้จะมีเครื่องมือหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อระบบอัตโนมัติของ ClickUp ของคุณเริ่มมอบหมายผู้ตรวจสอบและแจ้งเตือนเจ้าของคนถัดไปแล้ว ปัญหาต่อไปที่มักเกิดขึ้นคือเรื่องการมองเห็นข้อมูล ผู้นำยังคงถามว่า "อะไรติดขัดอยู่บ้าง?" และนักพัฒนาอาวุโสก็ยังคงถูกดึงเข้าไปในกระทู้อัปเดตสถานะอยู่ดี
เพิ่มบัตร AI ของ ClickUp ลงในแดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อให้คำตอบมาจากงานโดยตรง ไม่ใช่จากการเช็คอิน:
- ใช้ AI Executive Summary เพื่อสร้างภาพรวมสุขภาพที่ทันสมัยของพื้นที่วิศวกรรมของคุณ (สิ่งที่ดำเนินไปตามแผน สิ่งที่ล่าช้า สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ)
- ใช้ AI Project Update สำหรับรายการการปล่อยเพื่อสรุปความคืบหน้าและเปิดเผยความเสี่ยงในหน้าเดียว
- ใช้ AI Brain เพื่อรันคำสั่งที่กำหนดเอง เช่น: "แสดงรายการงานที่ถูกบล็อกจากการตรวจสอบโค้ด, ระบุเจ้าของงาน, และแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอ้างอิงจากความคิดเห็นล่าสุด" (คุณสามารถ กล่าวถึง รายการหรืองานเฉพาะเพื่อจำกัดขอบเขตผลลัพธ์ได้)
- เมื่อระบบอัตโนมัติทำงานเสร็จสิ้น ให้กด รัน AI ซ้ำ บนการ์ดเพื่อรีเฟรชเนื้อเรื่องโดยไม่ต้องสร้างรายงานใหม่
ClickUp ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI ของคุณ
Amazon Q อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเมื่อกระบวนการพัฒนาของคุณฝังลึกอยู่ในระบบนิเวศของ AWS และทำงานกับฐานโค้ดขนาดใหญ่ Claude Code อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าเมื่อคุณต้องการผู้ช่วยที่เน้นการสนทนาเป็นหลักซึ่งรองรับการทำงานกับเครื่องมือทั่วไปผ่านเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อน
ไม่ว่าจะทางใด ความเสี่ยงที่แท้จริงก็เหมือนกัน ผลลัพธ์จาก AI ถูกคัดลอกเข้าไปในแชท การตัดสินใจสูญหาย และไม่มีใครสามารถติดตามได้ว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในโค้ดหรือโครงสร้างพื้นฐานของ AWS
ClickUp ช่วยให้คุณหยุดสิ่งนั้นและมากกว่านั้นด้วยแนวทางที่แตกต่าง คุณเก็บคำตอบจาก AI ให้เชื่อมโยงกับงานที่ทีมของคุณทำจริง ดังนั้นการดำเนินการจะยังคงสอดคล้องกับบริบท สิ่งนี้ช่วยในการรักษาการควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลของคุณ และช่วยจัดการต้นทุนที่คาดการณ์ได้และฐานโค้ดที่ซับซ้อน
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้ผลลัพธ์จาก AI สามารถค้นหาได้ทั่วทั้งงานและเอกสาร
- ใช้ ClickUp Brain Agents และ ClickUp Codegen เพื่อเปลี่ยนคำขอให้เป็นการดำเนินการที่มีโครงสร้างและพร้อมสำหรับการส่ง PR
- ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อลดการส่งต่องานด้วยตนเองและทำให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
สมัครใช้ ClickUpเพื่อจัดการการวางแผน, กระบวนการทำงานการเขียนโค้ด, และการติดตามผลด้วย AI จากพื้นที่ทำงานเดียว