วิธีที่ AI สำหรับตัวแทนประกันภัยเปลี่ยนแปลงวันทำงานของคุณ

คุณคงไม่ได้กลายเป็นตัวแทนประกันภัยเพราะมีความหลงใหลในการป้อนข้อมูลด้วยมือ
คุณอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน แต่การเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจนั้นเป็นเรื่องยาก เมื่อเวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันของคุณต้องหมดไปกับการทำงานเอกสาร
การแลกเปลี่ยนนั้นกำลังกลายเป็นตัวเลือกในที่สุด
พนักงานประกันภัยที่ชาญฉลาดกำลังใช้ AI สำหรับตัวแทนประกันภัยเพื่อประหยัดเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรากำลังพูดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานถึง 37%ด้วยการให้ระบบอัตโนมัติจัดการงานซ้ำๆ ที่ทำให้ตารางงานของเราแน่นขนัด และบทความนี้จะแสดงให้คุณเห็นวิธีที่จะใช้เวลาที่ประหยัดได้นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นี่คือวิธีการใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับบริษัทประกันภัยเพื่อเพิ่มเวลาว่างและมุ่งเน้นไปที่การสนทนาที่มีคุณค่าสูงซึ่งช่วยเพิ่มยอดขายของคุณในขณะที่ทุกอย่างยังคงเป็นระเบียบในClickUp ⏳
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับตัวแทนประกันภัยคืออะไร?
AI สำหรับตัวแทนประกันภัยคือชุดเครื่องมือที่ช่วยอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ, ดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลลูกค้า, และปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าให้เหมาะกับบุคคล. ไม่ใช่เทคโนโลยีเฉพาะกลุ่มอีกต่อไป;76% ของบริษัทประกันภัยได้นำมาใช้ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจแล้ว.
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในการขจัดความสับสนจากบริบทที่กระจัดกระจาย ขณะนี้คุณอาจต้องสลับไปมาระหว่างระบบ CRM, กล่องจดหมาย, เครื่องมือเสนอราคา และระบบนโยบาย เพียงเพื่อตอบคำถามลูกค้าเพียงหนึ่งข้อ การสลับงานอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้เป็นการสูญเสียเวลาอย่างมาก
ระบบอัตโนมัติสำหรับบริษัทประกันภัยช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้น แต่การอัตโนมัติกระบวนการทำงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ คุณยังต้องการชั้นของปัญญาที่เข้าใจข้อมูลและตอบสนองในเวลาจริง
บริบทยังคงเชื่อมโยงกับงานอยู่เสมอ หากงานมีการเปลี่ยนแปลง คำตอบก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย ในทำนองเดียวกัน หากมีการอัปเดตเอกสาร ข้อมูลนั้นจะสะท้อนในทุกที่ คุณไม่จำเป็นต้องประกอบข้อมูลจากส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หรือพึ่งความจำเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
ภายใต้การทำงานนี้ ทำงานผ่านความสามารถสามประการ:
- การเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อตรวจจับรูปแบบในข้อมูลของคุณ เช่น ลูกค้าเป้าหมายใดที่ต้องการความสนใจ
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ เพื่อทำความเข้าใจคำถามและสร้างสรุปหรืออีเมล
- กฎการทำงานอัตโนมัติ เพื่อขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด
เมื่อใช้ร่วมกัน ระบบอัตโนมัติจะไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือ AI อีกตัวสำหรับตัวแทนประกันภัย แต่จะกลายเป็นชั้นเชื่อมต่อที่ทำให้กระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น
ข้อเสนอแนะของเรา: ย้ายการดำเนินงานของหน่วยงานของคุณไปยังพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์เช่น ClickUp!
มันให้คุณเข้าถึงClickUp Brain— ระบบ AI ที่ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในภารกิจ, เอกสาร, และการแชทของทีมคุณ แทนที่จะต้องตรวจสอบเครื่องมือหลายอย่างก่อนการโทรกับลูกค้า คุณสามารถถามคำถามและดูสถานะนโยบาย, อุปสรรคในการต่ออายุ, การติดตามผล, และขั้นตอนต่อไปได้ในที่เดียว
ตัวแทนประกันภัยใช้ AI อย่างไรในกระบวนการทำงานประจำวัน?
AI ปรากฏในรูปแบบเล็ก ๆ ที่เป็นประโยชน์ตลอดทั้งวันของคุณ นี่คือวิธีที่มันช่วยปรับปรุงการจัดการความรู้ด้านประกันภัย
ระบบอัตโนมัติสำหรับการสื่อสารและการติดตามผลกับลูกค้า
การติดตามลูกค้าในธุรกิจประกันภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ แต่การรักษาความสม่ำเสมออาจเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ เมื่อส่งใบเสนอราคาหรือยื่นคำขอประกันภัยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงสถานะและการตอบกลับของลูกค้า การเก็บความคิดนี้ไว้ในหัวหรือพึ่งพาระบบเตือนความจำแยกต่างหากไม่สามารถขยายได้
คุณสามารถแนกลอจิกติดตามผลไปยังงานโดยตรงโดยใช้ClickUp Automations ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณทำเครื่องหมายงานว่า ส่งใบเสนอราคาแล้ว ClickUp จะสร้างงานติดตามผลโดยอัตโนมัติซึ่งกำหนดเวลาไว้ล่วงหน้าอีกสองสามวัน
คุณกำหนดสิ่งนี้เพียงครั้งเดียวโดยใช้ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือ AI Automation Builder ซึ่งช่วยให้คุณอธิบายผลลัพธ์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย จากนั้นตรวจสอบทริกเกอร์และการดำเนินการก่อนที่จะเผยแพร่
แนวทางเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับกระบวนการทำงานของ AI อื่น ๆ ในธุรกิจประกันภัยได้เช่นกัน:
- เมื่อนโยบายเข้าสู่ช่วงเวลาการต่ออายุสามารถสร้างงานประชาสัมพันธ์ได้โดยอัตโนมัติ
- หากการเรียกร้องไม่แสดงกิจกรรมเป็นจำนวนวันที่กำหนดไว้ ClickUp จะสามารถนำมันขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบได้
- เมื่อมีการผูกนโยบายแล้ว งานและอีเมลสำหรับการเริ่มต้นใช้งานสามารถมอบหมายได้โดยไม่ต้องมีการส่งต่อด้วยตนเอง
เนื่องจากระบบอัตโนมัติเหล่านี้เชื่อมโยงกับกิจกรรมงาน จึงสอดคล้องกับวิธีการทำงานของเอเจนซี่ของคุณอยู่แล้ว งานสามารถกำหนดให้กับตัวเองโดยใช้ผู้รับงานแบบไดนามิก อีเมลสามารถส่งตามการดำเนินการของงาน และมีการบันทึกการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
เมื่อกระบวนการของคุณเปลี่ยนแปลง คุณปรับกฎเพียงครั้งเดียว และมันจะมีผลทุกที่
ในทางปฏิบัติ นี่มักหมายถึงการตั้งกฎเกณฑ์ขนาดเล็กไว้ เช่น:
- สร้างงานติดตามผลหลังจากส่งใบเสนอราคาไปแล้วสองสามวัน
- การติดต่อเพื่อกระตุ้นการต่ออายุล่วงหน้าก่อนที่นโยบายจะหมดอายุ
- แจ้งเตือนการอ้างสิทธิ์ที่ไม่มีข้อมูลอัปเดตภายในระยะเวลาที่กำหนด
- กำหนดขั้นตอนการปฐมนิเทศเมื่อมีการผูกนโยบาย
ผลลัพธ์: เมื่อมีกฎเหล่านี้แล้ว การติดตามผลจะเกิดขึ้นโดยตรงจากงานที่ทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องคอยจดจำหรือตรวจสอบ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการการเรียกร้องและการจัดทำเอกสารให้มีประสิทธิภาพ
การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไม่ต้องการความสนใจอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องการการตรวจสอบอย่างทันเวลา ปัญหาคือการที่คุณต้องปรับตัวเองใหม่ทุกครั้งที่คุณกลับมาตรวจสอบการเรียกร้องนั้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? แม้ว่าเวลาในการซ่อมแซมค่าสินไหมทดแทนโดยเฉลี่ยจะดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมกลับเพิ่มขึ้นถึง26% ในช่วงสองปีที่ผ่านมา เมื่อรวมกับเบี้ยประกันที่เพิ่มสูงขึ้น ความผิดพลาดและความล่าช้าในการจัดการสินไหมทดแทนจึงกลายเป็นต้นทุนที่สูงกว่าที่เคย
ในClickUp Docs คุณสามารถยึดแต่ละข้อเรียกร้องไว้กับงานเดียวและจัดเก็บทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับมันในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกัน แบบฟอร์มการรับข้อมูล เอกสารสนับสนุน ไทม์ไลน์ และบันทึกต่างๆ จะเชื่อมโยงกับงานนั้นโดยตรง ทำให้ข้อเรียกร้องมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนเสมอ
เมื่อเอกสารและความคิดเห็นสะสมมากขึ้น ClickUp Brain จะช่วยให้คุณจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้เร็วขึ้น คุณสามารถขอให้มันสรุปไฟล์ข้อเรียกร้อง ค้นหาข้อมูลสำคัญ เช่น วันที่หรือหมายเลขกรมธรรม์ หรือให้ข้อมูลสถานะล่าสุดก่อนการโทรหาลูกค้า
การโทรไม่ทำให้การไหลนั้นหยุดชะงักเช่นกัน เมื่อคุณพูดคุยกับผู้ให้บริการ, ผู้ประเมิน, หรือลูกค้าClickUp AI Notetakerสามารถบันทึกการสนทนา, สร้างบทถอดความ, และเปลี่ยนขั้นตอนต่อไปเป็นงานโดยอัตโนมัติ
บันทึกเหล่านั้นถูกบันทึกไว้ใน ClickUp Docs และยังคงเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของการเคลม ดังนั้นการตัดสินใจและรายการที่ต้องดำเนินการจะไม่หายไปในบันทึกการประชุมหรือสมุดบันทึกส่วนตัว
ผลลัพธ์: คุณสามารถสร้างกระบวนการจัดการการเรียกร้องที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งเอกสาร, การอัปเดต, และการตัดสินใจจะเชื่อมโยงกับงานเอง คุณสามารถเปิดงานการเรียกร้องได้ทุกจุด และดูว่าเกิดอะไรขึ้น, อะไรที่ค้างอยู่, และอะไรที่ต้องทำต่อไปได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านระบบต่าง ๆ หรือสร้างบริบทขึ้นมาใหม่
สร้างเนื้อหาการตลาดและการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
งานการตลาดเนื้อหาโดยปกติมักถูกบีบให้อยู่ระหว่างงานอื่น ๆ ทั้งหมด คุณพยายามจัดเวลาสำหรับการติดต่อสื่อสารให้เข้ากับเวลาที่เหลืออยู่ระหว่างงานของลูกค้าและการต่ออายุสัญญา
แต่คุณสามารถมอบหมายงานนี้ให้กับClickUp Super Agents ซึ่งดูแลการร่างและติดตามผลให้
คุณสามารถสร้างตัวแทนที่ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีม—ตัวแทนที่จดจำผู้ชมของคุณ เข้าใจพื้นที่ทำงานของคุณ และดำเนินการต่อไปในเบื้องหลังได้ แทนที่จะต้องกระตุ้น AIทุกครั้ง คุณสามารถกำหนดเจตนาเพียงครั้งเดียวและให้ตัวแทนสร้าง ปรับเปลี่ยน และปรับปรุงเนื้อหาในขณะที่งานดำเนินไป
ตัวอย่างเช่น คุณอาจสร้างตัวแทนการตลาดที่ร่างการติดต่อตามประเภทของนโยบาย กิจกรรมล่าสุด หรือเป้าหมายของแคมเปญ คุณสามารถ @mention ตัวแทนนั้นในClickUp Taskหรือ Doc ขอเนื้อหาเฉพาะ และได้รับร่างที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและบริบทของหน่วยงานของคุณ
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ:
|กรณีการใช้งาน
|แจ้งข้อความถึงตัวแทน
|ผลลัพธ์
|การแบ่งกลุ่มผู้ชม
|สร้างเวอร์ชันของโพสต์นี้สำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูง
|ข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยไม่ต้องเขียนใหม่
|การติดต่อเพื่อต่ออายุ
|เขียนจดหมายเตือนการต่ออายุสำหรับเจ้าของบ้านที่มีกิจกรรมการเคลมล่าสุด
|ข้อความอีเมลที่ปรับให้เหมาะสมตามบริบทและเชื่อมโยงกับประวัติของลูกค้า
|เนื้อหาทางการศึกษา
|'ร่างบทความบล็อกเกี่ยวกับความเสี่ยงในการขับขี่ช่วงฤดูหนาวสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันรถยนต์'
|เนื้อหาที่มีโครงสร้างซึ่งคุณสามารถเผยแพร่หรือขยายเพิ่มเติมได้
|การค้นหาลูกค้าในพื้นที่
|เขียนอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายสำหรับเจ้าของร้านอาหารในเมืองของฉัน
|การเข้าถึงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของบริบททางธุรกิจท้องถิ่น
ด้วยความตระหนักรู้เกี่ยวกับพื้นที่ทำงาน Super Agents จะไม่ปฏิบัติต่อแต่ละคำขอเป็นกรณีเดียว พวกเขาจะเรียกดูร่างที่เคยทำไว้ เข้าใจแคมเปญที่กำลังดำเนินอยู่ และพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ตามเวลา คุณยังคงควบคุมได้ แต่คุณไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
ผลลัพธ์: การตลาดของคุณยังคงมีความสม่ำเสมอและเป็นส่วนตัว แม้ในขณะที่งานของลูกค้าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจึงไม่ขึ้นอยู่กับเวลาว่าง
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการให้คะแนนลูกค้า
การจัดลำดับความสำคัญเป็นงานประจำวัน การตัดสินใจว่าจะมุ่งเน้นที่ใดขึ้นอยู่กับความเข้าใจในกิจกรรมของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จังหวะเวลาในการต่ออายุสัญญา และการมีส่วนร่วมของลูกค้า หากขาดมุมมองที่ชัดเจน การตัดสินใจเหล่านั้นจะยากกว่าที่ควรจะเป็น
แดชบอร์ดของ ClickUpให้คุณเห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องรวบรวมรายงานด้วยตนเอง คุณเลือกได้ว่าต้องการติดตามอะไร และแดชบอร์ดจะเปลี่ยนข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นรายงานแบบภาพที่อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในงาน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดของระบบท่อส่งข้อมูล (pipeline) ที่แสดงว่าดีลหลุดไปในส่วนใด ลูกค้าเป้าหมายใดแปลงเป็นยอดขายได้เร็วที่สุด และแหล่งที่มาของลูกค้าแต่ละแหล่งมีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตแบบ CRM ที่เน้นลูกค้าที่กำลังจะต่ออายุหรือกรมธรรม์ที่อาจต้องการการตรวจสอบ และดูความเสี่ยงและโอกาสทั้งหมดในที่เดียว
ClickUp Brain เพิ่มชั้นของการมองเห็นอีกระดับหนึ่ง เมื่อคุณกำลังดูแดชบอร์ด คุณสามารถถามคำถามโดยตรง เช่น 'ลูกค้าเป้าหมายใดมีโอกาสปิดการขายมากที่สุดในเดือนนี้?' หรือ 'การต่ออายุใดที่ต้องการความสนใจในสัปดาห์นี้?'
ระบบสมองอ่านข้อมูลจากแดชบอร์ดเบื้องหลังและให้คำตอบที่ชัดเจน โดยไม่จำเป็นต้องตีความกราฟหรือแผนภูมิด้วยตนเอง ตัวแทนสามารถมอบหมายให้สมาชิกในทีมของคุณติดตามรูปแบบการมีส่วนร่วมของลีดหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะในพื้นที่ทำงานของคุณ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอย่างเชิงรุก
แทนที่จะตรวจสอบแดชบอร์ดซ้ำๆ คุณจะได้รับแจ้งเตือนเมื่อมีสิ่งใดที่เกินเกณฑ์สำคัญสำหรับคุณ
แดชบอร์ด ClickUp ช่วยให้คุณ:
- การจัดลำดับความสำคัญของลีดตามการมีส่วนร่วมจริงและประวัติ
- การตรวจพบความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าใหม่ก่อนที่มันจะกลายเป็นลูกค้าที่เลิกใช้บริการ
- ระบุช่องว่างของความคุ้มครองในธุรกิจของคุณ
- มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสสร้างผลกระทบสูงสุด
ข้อมูลที่คุณสร้างขึ้นในกิจกรรมประจำวันของคุณได้รับการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
คำแนะนำสำหรับ AI ที่ตัวแทนประกันภัยสามารถใช้ได้วันนี้
ข้อความเหล่านี้พร้อมให้คุณคัดลอกและวางเพื่อใช้งานในเครื่องมือ AI ใดก็ได้ หรือปล่อยให้ ClickUp Brain ทำงานให้คุณ เราจะแสดงให้คุณเห็นด้วยว่ามันทำงานอย่างไรเมื่อ AI สามารถเข้าถึงข้อมูลในเวิร์กสเปซแบบเรียลไทม์
ข้อความกระตุ้นการสื่อสารกับลูกค้า
ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างข้อความสำหรับลูกค้าที่ยังคงเฉพาะเจาะจงกับบัญชี
คำแนะนำ 1: 'ร่างอีเมลติดตามผลสำหรับ [ชื่อลูกค้า] ที่ได้รับใบเสนอราคาสำหรับ [ประเภทความคุ้มครอง] เมื่อสามวันก่อน อ้างอิงถึงข้อกังวลของพวกเขาเกี่ยวกับ [ข้อกังวลเฉพาะ] และอธิบาย [ประโยชน์หลัก] ด้วยน้ำเสียงที่ปรึกษา'
ตัวอย่างเช่น นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain จะตอบสนองต่อคำแนะนำที่สมบูรณ์นี้:
คำแนะนำเพิ่มเติม:
กรุณาเขียนจดหมายเตือนการต่ออายุสำหรับ [ชื่อลูกค้า] ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะหมดอายุในอีก 45 วัน กรุณาระบุสถานะการไม่มีเคลมและเชิญชวนให้ทบทวนความคุ้มครอง
สร้างการอัปเดตสถานะสั้น ๆ สำหรับ [ชื่อลูกค้า] ยืนยันการได้รับ [ชื่อเอกสาร] และระบุขั้นตอนต่อไป
คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร
ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อรวบรวมรายละเอียดสำคัญไว้ในที่เดียว เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากอีเมลต่างๆก่อนการสนทนาที่สำคัญ
คำแนะนำ 1: 'สรุปวันที่สำคัญ จำนวนความคุ้มครอง และข้อยกเว้นจากเอกสารกรมธรรม์ที่แนบมาในรูปแบบของหัวข้อย่อย'
คำแนะนำเพิ่มเติม:
สร้างเอกสารสรุปข้อมูลสำหรับลูกค้าสำหรับการโทรครั้งต่อไปของฉันกับ [ชื่อลูกค้า] โดยใช้การอัปเดตงานล่าสุดและความคิดเห็น
'ดึงหมายเลขกรมธรรม์ วันที่มีผล และผู้เอาประกันภัยที่ระบุจากเอกสารเหล่านี้ และจัดรูปแบบให้เป็นตาราง'
ข้อความกระตุ้นการตลาด
ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อสร้างเนื้อหาการตลาดที่มีบริบท การศึกษา และเกี่ยวข้องกับลูกค้า โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่า
คำแนะนำ 1: 'เขียนโพสต์บน LinkedIn อธิบายความคุ้มครองแบบครอบคลุมสำหรับครอบครัวรุ่นใหม่ ด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนและเป็นคำแนะนำ'
คำแนะนำเพิ่มเติม:
ร่างลำดับอีเมลสามฉบับเพื่อดูแลและสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าของบ้านใหม่ โดยอธิบายความคุ้มครองมาตรฐานเทียบกับการรับประกันเพิ่มเติมที่เลือกได้
สร้างไอเดียบล็อก 5 ข้อเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทางประกันภัยที่พบบ่อยในวัย 30 ปี
คำถามเพื่อการวิเคราะห์
ใช้คำแนะนำเหล่านี้เมื่อคุณไม่แน่ใจว่าจะติดตามใครก่อน การต่ออายุใดที่ต้องการความสนใจ หรือโอกาสการขายข้ามที่มีอยู่
คำแนะนำ 1: 'ให้ทำเครื่องหมายบัญชีที่อาจได้รับประโยชน์จากการทบทวนนโยบายตามกิจกรรมล่าสุด'
คำแนะนำเพิ่มเติม:
'ระบุลูกค้าที่มีการต่ออายุใน 90 วันข้างหน้า ที่ยังไม่ตอบกลับการติดต่อใน 30 วันที่ผ่านมา'
จากรายชื่อลูกค้าของฉัน ให้ระบุบัญชีที่มีประกันรถยนต์แต่ไม่มีประกันแบบครอบคลุม และสรุปโอกาสในการขายเพิ่มเติม
ทำไมคำแนะนำเหล่านี้จึงทำงานได้ดีขึ้นภายใน ClickUp?
ข้อความที่กระตุ้นจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อAI สามารถเข้าถึงบริบทจริงได้ ภายใน ClickUp, Brain สามารถอ่านงาน, เอกสาร, ความคิดเห็น, และแดชบอร์ดได้แทนที่จะพึ่งพาข้อความที่คัดลอกมา นั่นคือสิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์สะท้อนกิจกรรมของลูกค้าจริง ๆ ไม่ใช่การคาดคะเนทั่วไป
ใช้คำแนะนำเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น ยิ่งพื้นที่ทำงานของคุณสะท้อนวิธีการทำงานของคุณมากเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของClickUpการจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
วิธีการนำ AI มาใช้ในบริษัทประกันภัยของคุณ
วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติด้วย AIคือการแนะนำมันอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพร้อมกันอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านการเงิน, การหยุดชะงักของกระบวนการทำงาน, และความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด. การดำเนินการเป็นขั้นตอนช่วยให้คุณสามารถพิสูจน์คุณค่าได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และขยายตัวได้อย่างมั่นใจ.
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยเวิร์กโฟลว์หนึ่งที่ทำให้คุณช้าลง
เลือกงานที่มีแรงเสียดทานสูงเพียงงานเดียวและปรับปรุงงานนั้นให้ดีขึ้นก่อนที่จะไปแตะงานอื่น สำหรับหน่วยงานส่วนใหญ่ งานนี้อาจเป็นการติดตามลูกค้าหรือเอกสารการเคลม เลือกกระบวนการทำงานหนึ่งอย่าง ปรับปรุงให้สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่วยประหยัดเวลาได้ก่อนที่จะขยายไปยังพื้นที่อื่น
ขั้นตอนที่ 2: เลือกเครื่องมือที่ช่วยรวมงาน
เมื่อคุณทราบแล้วว่าคุณกำลังปรับปรุงอะไร ให้ตั้งใจว่า AI จะทำงานในส่วนใด เครื่องมือที่อยู่นอกกระบวนการทำงานหลักของคุณจะเพิ่มภาระงาน มองหาการตั้งค่าที่AI ทำงานควบคู่ไปกับงาน เอกสาร และบันทึกของลูกค้า เพื่อให้บริบทไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นใหม่
ขั้นตอนที่ 3: เตรียมข้อมูลของคุณก่อนเพิ่มข้อมูลเชิงลึก
ก่อนที่จะเพิ่มระบบอัตโนมัติเพิ่มเติม ให้แน่ใจว่าพื้นฐานของคุณได้รับการจัดเตรียมไว้แล้ว ชื่อลูกค้าที่สม่ำเสมอ ตัวระบุนโยบายที่ชัดเจน และโครงสร้างโฟลเดอร์ที่เรียบง่าย จะช่วยให้ระบบทำงานได้ดีขึ้นมาก ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งหมด เพียงแค่มีความสม่ำเสมอเพียงพอเพื่อให้ระบบ AI สามารถอ่านและเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
ขั้นตอนที่ 4: แนะนำ AI ผ่านการกระทำเล็ก ๆ ที่สามารถทำซ้ำได้
แนะนำ AI ผ่านการกระทำเล็ก ๆ ที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งทีมของคุณสามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การแจ้งเตือนหรือสรุปข้อมูล เมื่อสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรแล้ว ให้เพิ่มขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนขึ้น เช่น ระบบอัตโนมัติหลายขั้นตอนหรือการวิเคราะห์ การนำ AI ไปใช้จะยั่งยืนเมื่อการเปลี่ยนแปลงรู้สึกเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การเพิ่มขีดความสามารถทีละขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการขอให้ทีมของคุณเปลี่ยนวิธีการทำงานทั้งหมดในชั่วข้ามคืน
ขั้นตอนที่ 5: วัดผลลัพธ์
เมื่อคุณขยายตัว ให้มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ: เวลาที่ประหยัดได้จากการทำงานเฉพาะด้าน ความสม่ำเสมอในการติดตามที่ดีขึ้น การแก้ไขปัญหาการเคลมที่รวดเร็วขึ้น หรืออัตราการตอบกลับจากลูกค้าที่สูงขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้จะบอกคุณว่าอะไรที่ได้ผลและควรลงทุนต่อไปที่ไหน
ขั้นตอนที่ 6: รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้มองเห็นได้ตั้งแต่เริ่มต้น
ตลอดกระบวนการ ให้เก็บเอกสารและการติดตามตรวจสอบไว้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เลือกเครื่องมือที่เชื่อมโยงการกระทำ การตัดสินใจ และการสื่อสารกับบันทึกเฉพาะพร้อมเวลาและเจ้าของ เมื่อระบบ AI สำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจสอบถูกผสานเข้ากับกระบวนการทำงานแล้ว มันจะไม่ทำให้คุณช้าลงในภายหลัง
การประยุกต์ใช้ AI ในโลกจริงสำหรับตัวแทนประกันภัย
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยในปัจจุบันอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่การลดระยะเวลาการดำเนินการเคลม การเสริมการตัดสินใจในการพิจารณารับประกันภัย และการประเมินภัยพิบัติ ผู้นำในอุตสาหกรรมประกันภัยและบริษัทเทคโนโลยีประกันภัย (insurtech) กำลังนำเครื่องมือ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการอย่างเห็นได้ชัด
ด้านล่างนี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนสี่ประการของการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม
การสื่อสารกับลูกค้าที่สร้างโดย AI ที่ Allstate
บริษัทประกันภัยรายใหญ่Allstateกำลังใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ในการร่างอีเมลและการสื่อสารกับลูกค้าในปริมาณมาก โดยผู้จัดการโปรแกรมรายงานว่าข้อความที่สร้างโดย AI มีความเห็นอกเห็นใจและชัดเจนมากกว่าฉบับร่างที่เขียนโดยมนุษย์ ขณะนี้บริษัทประกันภัยกำลังทำให้การสื่อสารประจำวันหลายหมื่นรายการที่เคยจัดการโดยตัวแทนมนุษย์เป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเพิ่มความชัดเจนและลดความเข้าใจผิดในการติดตามการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
การจัดการเคลมด้วย AI ที่รวดเร็วเป็นพิเศษโดย Lemonade
บริษัท InsurTechLemonadeได้นำ AI ของตน "AI Jim" มาใช้เพื่ออัตโนมัติการประมวลผลการเคลมประกัน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการเคลมประกันที่แท้จริงในระยะเวลาเพียง 2 วินาที โดยการรับข้อมูลการเคลม ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ ดำเนินการกรองการฉ้อโกง และออกคำสั่งชำระเงิน ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ Lemonade รายงานว่ามีการเคลมประกันจำนวนมากผ่านระบบ AI ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการประมวลผลได้อย่างมาก
ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการประเมินความเสียหายโดยอัตโนมัติ
Progressive ใช้ การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อประเมินความเสียหายของยานพาหนะ จากภาพถ่ายที่ลูกค้าส่งมา โดยการฝึกฝนโมเดลด้วยภาพการเคลมในอดีตจำนวนมาก ระบบของ Progressive สามารถสร้าง การประเมินความเสียหายเบื้องต้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการแจ้งความเสียหายครั้งแรกและลดเวลาการตรวจสอบด้วยมือในขั้นตอนเริ่มต้นของการเคลม
ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ได้รับการช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินความเสียหายจากภัยพิบัติ
Suncorpบริษัทประกันภัยของออสเตรเลีย ดำเนินการศูนย์จัดการภัยพิบัติที่เสริมด้วย AI ซึ่งซ้อนทับภาพภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์กับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการเคลมเพื่อประเมินความเสียหายจากพายุและน้ำท่วม ระบบนี้ช่วยเร่งการประเมินทรัพย์สินหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยการเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังเหตุการณ์ ช่วยให้บริษัทประกันภัยประเมินผลกระทบได้รวดเร็วขึ้นและเริ่มกระบวนการจ่ายเงินชดเชยได้เร็วขึ้น
ตัวแทนประกันภัยสามารถไว้วางใจ AI ได้หรือไม่?
ปัญญาประดิษฐ์มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดเมื่อใช้ในงานสนับสนุน ไม่ใช่การตัดสินใจ
มีประโยชน์สำหรับการร่างติดตามผล, สรุปไฟล์การเรียกร้อง, ดึงรายละเอียดจากเอกสาร, หรือเน้นรูปแบบและความสัมพันธ์ในข้อมูลของคุณ ไม่ควรเป็นอำนาจสูงสุดในการอธิบายความครอบคลุมหรือคำแนะนำ สิ่งเหล่านี้ยังคงต้องการการตรวจสอบของคุณ
นอกจากนี้ แม้ว่า AI สามารถสร้างข้อมูลที่ถูกต้องได้ แต่มันก็อาจผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ได้หากบริบทไม่ครบถ้วน วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการทำงานคือให้ถือว่าผลลัพธ์ของมันเป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น ให้มันรวบรวมข้อมูลก่อน แล้วใช้การตัดสินใจของคุณก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า วิธีนี้จะช่วยรักษาความเร็วในการทำงานโดยไม่ลดทอนความถูกต้อง
เมื่อความถูกต้องได้รับการแก้ไขแล้วประเด็นต่อไปคือการกำกับดูแลข้อมูล ข้อมูลของลูกค้าเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และเครื่องมือ AI ไม่สามารถจัดการได้เหมือนกันทุกเครื่องมือ ก่อนที่จะพึ่งพาระบบใด ๆ คุณจำเป็นต้องทราบว่าข้อมูลของคุณไปที่ไหน ใครสามารถเข้าถึงได้ และมีการบันทึกการกระทำไว้หรือไม่
ปัญญาประดิษฐ์ที่ทำงานภายในพื้นที่ทำงานที่ควบคุมได้ เช่น ClickUp Brain ในระบบนิเวศของ ClickUp จะทำให้คำตอบเหล่านั้นตรวจสอบได้ง่ายกว่าเครื่องมือที่อาจส่งข้อมูลไปที่อื่น
เมื่อมองในแง่นี้ จะเห็นได้ชัดว่า AI ไม่สามารถไว้วางใจได้อย่างโดดเดี่ยว มันจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกใช้งานภายในขอบเขตที่ชัดเจน ได้รับการทบทวนโดยมนุษย์ และมีรากฐานอยู่ในระบบที่คุณควบคุมอยู่แล้ว AI จะช่วยลดภาระงานรอบด้านในบทบาทของคุณได้เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตาม
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับตัวแทนประกันภัย
ประสิทธิภาพของตัวแทนประกันภัยจะดีขึ้นเมื่องานประจำไม่แย่งความสนใจของคุณไปจากการสนทนากับลูกค้าอีกต่อไป
ตลอดคู่มือนี้ รูปแบบจะคงที่: เมื่อการติดตามผลเกิดขึ้นเอง ข้อเรียกร้องจะถูกบันทึกไว้ในที่เดียว การติดต่อสื่อสารยังคงมีความเกี่ยวข้อง และการรายงานไม่ต้องการความพยายามด้วยตนเอง วันของคุณจะง่ายต่อการจัดการมากขึ้น AI ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันอยู่ใกล้กับงานที่คุณทำอยู่แล้วและลดการประสานงาน ไม่ใช่เมื่อมันเพิ่มอีกชั้นหนึ่งที่ต้องจัดการ
หากเป้าหมายคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแทนประกันภัย ขั้นตอนต่อไปก็ชัดเจน: เริ่มต้นด้วยพื้นที่ทำงานเช่น ClickUp ที่สนับสนุนกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณแทนที่จะแทนที่มัน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรี เพื่อให้คุณก้าวหน้าได้โดยไม่ต้องสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ไม่, AI ไม่ได้มาแทนที่ตัวแทนประกันภัย. มันช่วยจัดการงานเอกสารและงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เช่น การติดตามผลและการรายงาน ทำให้ตัวแทนสามารถใช้เวลาให้มากขึ้นในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า, ตรวจสอบความคุ้มครอง, และจัดการกับกรณีซับซ้อนที่ต้องการการตัดสินใจและความไว้วางใจ.
เครื่องมือ AI มักทำหน้าที่เพียงอย่างเดียว เช่น การร่างอีเมล ในขณะที่ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI เชื่อมโยงหลายขั้นตอนเข้าด้วยกันเพื่อให้กระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ระบบจะกระตุ้นการดำเนินการ ย้ายข้อมูลระหว่างระบบ และรักษาบริบทตลอดวงจรชีวิตของลูกค้าทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง
หน่วยงานวัดการเพิ่มขึ้นของผลผลิตจาก AI โดยการติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน ตัวชี้วัดทั่วไปได้แก่ เวลาที่ประหยัดได้จากงานประจำ ความสม่ำเสมอในการติดตามที่ดีขึ้น เวลาตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น การลดลงของคำร้องหรือการต่ออายุที่หยุดชะงัก และความสามารถในการจัดการบัญชีได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนพนักงาน
ความเสี่ยงหลักคือผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง คุณภาพข้อมูลต่ำ และข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว เนื้อหาที่สร้างโดย AI ควรได้รับการตรวจสอบก่อนนำไปใช้กับลูกค้าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับรายละเอียดความคุ้มครองหรือนโยบาย หน่วยงานยังจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่รักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า สามารถตรวจสอบได้ และจำกัดการใช้งานให้อยู่ภายในระบบที่มีการควบคุม