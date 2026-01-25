วิธีสร้างเอเจนซี่แห่งอนาคต

คู่มือนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจเอเจนซี่หรือผู้นำธุรกิจบริการที่ต้องการสร้างเอเจนซี่ที่สามารถขยายตัวได้มากขึ้นและขายได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ ที่ClickUp 4.0,Super Agents, และ AI กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของเอเจนซี่
ผู้เขียนแบ่งปันเส้นทางของพวกเขาในการเริ่มต้น ขยาย และขายเอเจนซี่ โดยเน้นย้ำว่าClickUp(โดยเฉพาะเวอร์ชัน 4.0 และ Super Agents) สามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของเอเจนซี่ได้อย่างไร
ประเด็นสำคัญ ได้แก่:
- การทำให้บริการเป็นผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการขยายขนาดและการขาย ช่วยหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตงานโดยไม่จำเป็นและเอื้อให้เกิดระบบที่สามารถทำซ้ำได้
- ระบบอัตโนมัติและ AI ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการต่างๆ เช่น การรับลูกค้าใหม่ การมอบหมายงาน และการจัดการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- การรวมความรู้ไว้ในClickUp Docs(แทนที่จะกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Docs) ช่วยให้ทีมและตัวแทน AI สามารถตอบคำถามได้ ลดปัญหาการติดขัด
- การปฐมนิเทศทีมสามารถจัดการได้ทั้งหมดใน ClickUp โดยใช้เทมเพลตรายการและงานสำหรับฝึกอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงาน
- กระบวนการทำงานด้านการตลาดได้รับประโยชน์จากระบบอัตโนมัติของ ClickUpและ Super Agents ซึ่งช่วยในการคิดไอเดียเนื้อหา การร่าง การแก้ไข และการโปรโมท
- ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นระบบช่วยเหลือ (Help Desk) โดยมี Super Agents รับผิดชอบการจัดการตั๋วของลูกค้าและการติดตามผล ช่วยปรับปรุงการบริการลูกค้าและประสิทธิภาพ
- แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่น ClickUp ช่วยกำจัดความไม่มีประสิทธิภาพของระบบที่เชื่อมต่อไม่ดี โดยมอบบริบทที่รวมศูนย์ไว้สำหรับ AI และตัวแทนเพื่อให้สามารถมอบข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้น และทำให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เอกสารสรุปว่า การรวมศูนย์—การนำทุกงาน การสื่อสาร และความรู้มาไว้ที่เดียว—เมื่อผสานกับปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ จะเป็นพลังที่ทรงพลังสำหรับหน่วยงานสมัยใหม่
ทำไมส่วนใหญ่ของเอเจนซีถึงประสบปัญหาในการขยายตัว
หน่วยงานและธุรกิจบริการต่างประสบปัญหาเมื่อทุกโครงการของลูกค้าเปลี่ยนเป็นงานครั้งเดียว และงานกระจายไปทั่วเครื่องมือที่เชื่อมต่อกันไม่ได้ ฉันเคยเห็นกับตาตัวเอง: สิ่งที่เริ่มต้นจากลูกค้าเพียงไม่กี่ราย กลายเป็นเขาวงกตของคำขอที่ปรับแต่งเอง เอกสารที่กระจัดกระจาย และกระบวนการที่มีอยู่แค่ในหัวของคุณ มันเหนื่อยล้าและแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะขยายหรือขายต่อ
ในปี 2013 ฉันได้เริ่มต้นบริษัทเอเจนซี่ของตัวเอง ในช่วงสามปีต่อมา เอเจนซี่นั้นเติบโตขึ้นและถูกซื้อกิจการโดยบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ต่อมา ฉันได้เริ่มต้นเอเจนซี่อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเอเจนซี่นั้นใช้ ClickUp เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการและขยายธุรกิจ ปัจจุบัน ฉันทำงานในฝ่ายการเติบโตที่ ClickUp—ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมือนได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางเดิม
ตั้งแต่เอเจนซี่แรกของฉันถูกซื้อกิจการ ฉันได้เป็นแขกรับเชิญประจำในพอดแคสต์และเขียนบทความเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างเอเจนซี่ที่สามารถขยายและขายได้
แต่ถ้าผมได้ทำสิ่งต่าง ๆ ใหม่ในปี 2025 ด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู่และเครื่องมืออย่าง ClickUp 4.0 และ Super Agents ผมจะทำบางสิ่งให้แตกต่างออกไป
คู่มือนี้เป็นแผนปฏิบัติการ: เปลี่ยนบริการของคุณให้เป็นผลิตภัณฑ์ สร้างระบบที่สามารถทำซ้ำได้ รวบรวมความรู้ให้เป็นศูนย์กลาง และใช้ AI และตัวแทนเพื่อให้การทำงานดำเนินต่อไปได้โดยไม่ต้องให้คุณกลายเป็นคอขวด
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Super Agents สามารถช่วยคุณได้จริง:
ทำให้บริการเป็นสินค้าเพื่อกำจัดการขยายขอบเขต
การทำให้เป็นผลิตภัณฑ์คือหัวใจของความยืดหยุ่นในการขยายขนาดและความสามารถในการขาย มันเปลี่ยนงานที่ทำตามความต้องการเฉพาะให้กลายเป็นระบบที่สามารถทำซ้ำได้
สิ่งแรก: ฉันต้องการพูดถึงหัวใจของสิ่งที่ทำให้เอเจนซี่สามารถขยายตัวได้และขายได้: การผลิตเป็นสินค้า
เพื่อทำให้เอเจนซี่สามารถขยายขนาดและขายได้ ผมมุ่งเน้นการสร้างบริการที่เป็นผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ การเปลี่ยนบริการให้กลายเป็นโครงการที่มีขอบเขตแน่นอน
บ่อยครั้งที่ฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ต้องเผชิญกับปัญหาขอบเขตงานที่ขยายตัว: โครงการที่เริ่มต้นด้วยชุดงานที่ชัดเจน แต่แล้วลูกค้าก็ต้องการเพิ่มอีกเพียงหนึ่งอย่าง และอีกอย่างหนึ่ง และไม่มีที่สิ้นสุด คุณจึงต้องเสียสละวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพราะสิ่งที่เริ่มต้นเป็นโครงการที่ดูเหมือนง่าย กลับกลายเป็นการทำงานล่วงเวลาพร้อมกับการแก้ไขรอบใหม่และคำว่า "แค่เพิ่มอีกอย่างหนึ่ง"
ด้วยบริการที่มีการจัดเป็นผลิตภัณฑ์ มีชุดของสิ่งที่ส่งมอบที่แน่นอนพร้อมด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน สิ่งใดที่อยู่นอกขอบเขตจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ประโยชน์อย่างหนึ่งของการให้บริการในรูปแบบผลิตภัณฑ์จากผู้ให้บริการคือ การทำงานกับขอบเขตที่แน่นอนนี้ช่วยให้คุณสร้างระบบและกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้
ไม่ว่าคุณจะมีลูกค้าจำนวนเท่าใด พวกเขาก็จะได้รับการต้อนรับและการให้บริการตามขั้นตอนเดียวกันทั้งหมด
การทำให้เป็นผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายธุรกิจเอเจนซี่แรกของฉัน มันช่วยให้เราสามารถให้บริการออกแบบเว็บไซต์และการตลาดแก่ลูกค้าได้ถึง 100 รายภายในสามปีด้วยทีมงานเพียงไม่กี่คน
นอกจากนี้ การทำให้เป็นผลิตภัณฑ์และการสร้างกระบวนการส่งมอบบริการที่สามารถทำซ้ำได้เหมือนสายการประกอบ จะสร้างระบบที่คุณสามารถถอดตัวเองออกจากกระบวนการทำงานได้ในที่สุด
ก่อนที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ ฉันมีลูกค้าที่ดูเหมือนจะมีคำขอแก้ไขไม่สิ้นสุด โครงการที่ควรใช้เวลาหนึ่งเดือนกลับใช้เวลาถึงหกเดือน หลังจากทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ด้วยการกำหนดขอบเขตและผลลัพธ์ที่ชัดเจน โครงการสามารถเสร็จสิ้นได้รวดเร็วขึ้นมากพร้อมกับความล่าช้าที่น้อยลง
กับหลายบริษัทที่ฉันรู้จัก ผู้ก่อตั้งมักจะกลายเป็นคอขวดขององค์กร โครงการต่าง ๆ ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หากไม่ได้รับการอนุมัติหรือการมีส่วนร่วมจากพวกเขา ซึ่งในที่สุดหมายความว่าผู้ก่อตั้งไม่สามารถหยุดพักได้เมื่อต้องการไปพักผ่อนหรือมุ่งเน้นที่ธุรกิจแทนที่จะทำงาน ใน ธุรกิจ
แนวป้องกันชั่วคราวที่คุณควรบันทึก (และบังคับใช้):
- สิ่งที่รวมอยู่
- สิ่งที่ไม่รวมอยู่
- วิธีการแก้ไข
- อะไรที่กระตุ้นให้เกิดคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สร้างระบบที่ทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งคุณ
เมื่อบริการถูกทำให้เป็นสินค้าแล้ว ระบบและระบบอัตโนมัติคือสิ่งที่เปลี่ยน "การทำซ้ำได้" ให้กลายเป็น "การขยายขนาดได้"
การสร้างธุรกิจบริการแบบผลิตภัณฑ์สามารถขยายขนาดได้อย่างมากด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและระบบที่สามารถทำซ้ำได้
ความสวยงามของแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp คือไม่เพียงแต่คุณสามารถสร้างระบบที่ ทำซ้ำได้ แต่ AI และการทำงานอัตโนมัติยังสามารถจัดการงานที่ต้องทำด้วยมือจำนวนมากแทนคุณได้
ตัวอย่างเช่น ลองมาดูที่กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่
ในโลกที่สมบูรณ์แบบ กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ทุกคนจะเป็นไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน
- สำหรับลูกค้าใหม่ คุณอาจต้องการ:
- เพื่อทราบว่าลูกค้าสมัครอะไรและสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาจะได้รับคืออะไร
- เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลูกค้า (เพื่อให้พวกเขาทำแบบสอบถามหรือมีการสัมภาษณ์การเข้าร่วม)
- เพื่อติดตามข้อมูลลูกค้าของคุณ
- ตั้งค่าโฟลเดอร์และระบบของลูกค้า
ClickUp Automationsและระบบสามารถช่วยในเรื่องนั้นได้
นี่คือตัวอย่างวิธีที่ฉันใช้ ClickUp เพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นและอัตโนมัติ:
- เริ่มการทำงานของเวิร์กโฟลว์เมื่อลูกค้าลงนามในข้อตกลง ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้แรก และส่งแบบฟอร์มการเริ่มต้นใช้งาน แต่ละขั้นตอนจะเป็นการกระตุ้นการเชื่อมต่อกับ ClickUp
- สร้างโปรเจกต์การเริ่มต้นใช้งานโดยอัตโนมัติClickUp สร้างลำดับของงานและรายการโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้านั้นโดยอัตโนมัติ
- บันทึกข้อมูลลูกค้าในรายการสไตล์ CRM รายการลูกค้าที่รวมศูนย์จะได้รับการอัปเดตด้วยลูกค้าใหม่ และรายละเอียดแบบสอบถามที่สำคัญจะถูกเก็บไว้ในฟิลด์ที่กำหนดเอง
- สร้างรายการตรวจสอบการเริ่มต้นใช้งานแบบครั้งเดียวพร้อมการเป็นเจ้าของClickUp สร้างรายการการเริ่มต้นใช้งานเฉพาะที่มีงานการเริ่มต้นใช้งานประมาณ 20 รายการที่เชื่อมโยงกับลูกค้า งานเหล่านี้รวมถึง การพึ่งพา (เช่น "งานนี้ไม่สามารถเริ่มได้จนกว่าข้อกำหนดเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์") และถูกกำหนดให้กับสมาชิกทีมเฉพาะ
- ยกเลิกการบล็อกงานโดยอัตโนมัติเมื่อข้อกำหนดเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์เมื่องานแต่ละงานเสร็จสิ้น ความเชื่อมโยงที่จำเป็นจะถูกลบออก และงานถัดไปในลำดับจะย้ายไปยังสถานะพร้อมดำเนินการโดยอัตโนมัติ ทำให้ผู้รับผิดชอบทราบได้ทันทีว่าสามารถเริ่มงานได้
- เปลี่ยนลูกค้าไปสู่การให้บริการจริงเมื่อภารกิจการรับลูกค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ลูกค้าจะได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
- เริ่มต้นงานประจำที่ดำเนินอยู่ClickUp สร้างงานประจำในรายการลูกค้าที่ดำเนินอยู่โดยอัตโนมัติ และมอบหมายงานตามความพร้อมและความสามารถของทีม
- เพิ่มการตรวจสอบเชิงรุกในช่วง 60 วันแรกสร้างงานตรวจสอบที่เกิดขึ้นซ้ำสำหรับสองเดือนแรกเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด
- หน่วยงานของฉันมีพื้นที่ที่แตกต่างกันหลายแห่งสำหรับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึง:
- พื้นที่สำหรับบริการลูกค้า
- พื้นที่สำหรับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและการลาพักร้อน
- พื้นที่สำหรับการตลาดและการดำเนินงานด้านเนื้อหา
สร้างเอเจนซี่แห่งอนาคตด้วย ClickUp 4.0 และซูเปอร์เอเจนต์
หาก ClickUp เคยช่วยให้เอเจนซี่ขยายขนาดมาก่อน ClickUp 4.0 + Super Agents จะเปลี่ยนสิ่งที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคนอีกต่อไป
แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อน ClickUp 4.0
หากผมกำลังสร้างเอเจนซีในวันนี้ นี่คือบางสิ่งที่ผมจะทำแตกต่างออกไป:
รวมศูนย์ความรู้เพื่อให้ตัวแทนสามารถตอบคำถามได้
การแบ่งปันความรู้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอเจนซี่และขยายทีม
สมาชิกใหม่ในทีมที่เพิ่งเข้าร่วมต้องได้รับการฝึกอบรม สมาชิกทีมต้องมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) และเอกสารประกอบสำหรับดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนในการตัดสินใจ
ก่อนหน้านี้ ฉันสร้าง SOP ทั้งหมดในGoogle Docs และการบันทึก Zoom
ปัญหาคือเมื่อข้อมูลอยู่นอกระบบการทำงานของคุณ จะขาดบริบทอย่างรุนแรง. AI และตัวแทนสามารถทรงพลังได้ แต่เพียงเมื่อสามารถเข้าถึงความรู้ที่พวกเขาต้องการได้.
หากฉันทำสิ่งนี้อีกครั้ง ฉันจะใช้ClickUp Docsและเก็บทุกอย่างไว้ที่ศูนย์กลาง
ฉันจะสร้างวิกิภายในในClickUp Docs เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยให้ทีมที่ต้องการสามารถเข้าถึงได้
ที่สำคัญ ผมจะให้ความรู้นี้สามารถเข้าถึงได้สำหรับ Super Agents และ ClickUp Brain
ด้วยวิธีนี้ หากสมาชิกในทีมติดขัด พวกเขาสามารถถามตัวแทนว่า "@AgentKnowledgeBot, ฉันควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้?" และได้รับคำตอบที่สอดคล้องกันโดยไม่ต้องรอผู้จัดการ
ตัวอย่างจากหน่วยงานเฉพาะ: ด้วยความรู้ที่รวมศูนย์ สมาชิกในทีมสามารถสอบถามตัวแทนเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่า DNS ของลูกค้า และได้รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับการตั้งค่าของลูกค้านั้นโดยเฉพาะ โดยอิงจากรายละเอียดของลูกค้าที่ได้บันทึกไว้แล้ว
การใช้ตัวแทนในการตอบคำถามโดยไม่ให้ผู้นำเข้ามามีส่วนร่วมช่วยลดปัญหาคอขวดและเพิ่มปริมาณงานที่ดำเนินการได้
ดำเนินการปฐมนิเทศทีมภายใน ClickUp
เมื่อฉันสร้างเอเจนซี่ครั้งล่าสุด ฉันใช้เครื่องมือคอร์สออนไลน์ที่ฉันเขียนโปรแกรมไว้เพื่อฝึกอบรมสมาชิกทีมเกี่ยวกับระบบภายในของเรา อย่างไรก็ตาม มันกลายเป็นเครื่องมืออีกชิ้นที่ต้องอัปเดตเป็นประจำเมื่อกระบวนการของเราเปลี่ยนแปลงไป
หากฉันทำสิ่งนี้อีกครั้ง ฉันจะสร้างการอบรมให้ผู้ใช้งานใหม่ทั้งหมดใน ClickUp
และฉันจะขอยืมรูปแบบที่ฉันเคยประสบมาในช่วงการปฐมนิเทศที่ ClickUp: ก่อนที่จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงระบบบางอย่าง ฉันต้องเรียนหลักสูตรภายในที่สร้างขึ้นทั้งหมดภายใน ClickUp นั่นเป็นมาตรการป้องกันที่เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโตทุกแห่ง
นี่คือวิธีการที่อาจใช้ได้ในหน่วยงานของคุณ:
คุณสามารถใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศของClickUpสำหรับพนักงานใหม่ได้
- แต่ละรายการประกอบด้วยงานที่มีวิดีโอและเอกสารประกอบ
- เมื่อพนักงานใหม่เข้าร่วม รายการเทมเพลตนั้นจะถูกสร้างขึ้นและมอบหมายให้กับพวกเขา
- แต่ละโมดูลมีข้อกำหนด ผู้ว่าจ้างส่งงานเป็นความคิดเห็นหรือลงใน ฟิลด์ที่กำหนดเอง จากนั้นจึงทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
- ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบงานและประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนที่จะให้สิทธิ์เข้าถึงระบบที่มีความอ่อนไหว
ทำให้กระบวนการทำการตลาดได้รับการช่วยเหลือจากตัวแทน ไม่ใช่ขับเคลื่อนโดยผู้ก่อตั้ง
ClickUp มีประโยชน์สำหรับการจัดการโครงการการตลาด: โครงการที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติ, และการมองเห็น
แต่ซูเปอร์เอเจนต์สามารถช่วยคุณทำได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการเนื้อหา
ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องมือสร้างเนื้อหาของ ClickUp เอง นี่คือสิ่งที่ผมจะทำสำหรับการตลาดเนื้อหาในเอเจนซี่:
- บันทึกไอเดียไว้ในที่เดียว จัดทำรายการหนึ่งสำหรับ การระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา และอีกรายการสำหรับ คิวการเขียนและปฏิทิน
- เก็บความคิดไว้ในขั้นตอนการคิดค้นจนกว่าจะพร้อมความคิดจะอยู่ในขั้นตอนการคิดค้นจนกว่าจะมีการร่างและได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป
- ใช้ Super Agent สำหรับการคิดสร้างสรรค์และร่างเค้าโครง Super Agent ช่วยสร้างมุมมองของหัวข้อและร่างเค้าโครงตาม ICP บริการ และผลงานที่ผ่านมาของคุณ
- ย้ายหัวข้อที่ได้รับการอนุมัติไปยัง WIP สำหรับการเขียน นักเขียนย้ายงานไปยัง WIP, มอบหมายงานให้กับตัวเอง, และเขียนร่างเอกสาร.
- ส่งต่องานให้ผู้แก้ไขโดยอัตโนมัติเมื่อสถานะของร่างเปลี่ยนแปลง งานจะถูกมอบหมายให้ผู้แก้ไขโดยอัตโนมัติ และจะมีการสร้างรายการตรวจสอบหรืองานย่อยขึ้น
- ให้ตัวแทนดำเนินการรอบแรกในการแก้ไขตัวแทนที่ได้รับการฝึกฝนตามคู่มือสไตล์และตัวอย่างของคุณจะทำการแก้ไขและมาร์กอัปในรอบแรก
- แก้ไขขั้นสุดท้ายโดยมนุษย์ บรรณาธิการมนุษย์จะทำการตรวจทานขั้นสุดท้ายและเปลี่ยนสถานะเป็น พร้อมกำหนดเวลา
- สร้างสื่อส่งเสริมการขาย ซูเปอร์เอเจนต์ อีกคนหนึ่งร่างโพสต์บนโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมทบทความ
- กำหนดและตั้งวันที่เผยแพร่เมื่อกำหนดแล้ว วันที่เผยแพร่จะถูกตั้งและติดตามในปฏิทิน
- ตรวจสอบ เผยแพร่ และปิดกระบวนการหลังจากวันที่เผยแพร่ ตัวแทนจะตรวจสอบว่า URL ใช้งานได้แล้วและทำเครื่องหมายสถานะเป็น เผยแพร่แล้ว หรือแจ้งปัญหาให้บรรณาธิการทราบ
ใช้ ClickUp เป็นระบบช่วยเหลือแบบเบา
คุณยังสามารถใช้ ClickUp เป็นระบบช่วยเหลือได้
ลูกค้าสามารถส่งแบบฟอร์ม ClickUpหรือส่งตั๋วสนับสนุนทางอีเมลได้
จากนั้น ซูเปอร์เอเจนต์สามารถตรวจสอบตั๋ว ดึงบริบทของลูกค้า อ้างอิงฐานความรู้ภายในของคุณ และร่างคำตอบได้
สิ่งนี้สามารถลดเวลาในการให้บริการลูกค้า ปรับปรุงความเร็วในการตอบสนอง และรักษาความสม่ำเสมอในการตอบกลับ
จากมุมมองของลูกค้า พวกเขาจะได้รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วด้วยภาษาที่เป็นมิตรกับลูกค้า ซึ่งแก้ไขปัญหาได้อย่างครบถ้วน
ลดปัญหาคอขวดของลูกค้าด้วยการติดตามผลเชิงรุก
เมื่อลูกค้าต้องการแบ่งปันเอกสารหรือทรัพยากรกับคุณ พวกเขาสามารถแบ่งปันผ่านแบบฟอร์ม ClickUp ได้ เมื่อส่งแล้ว คุณสามารถให้ Super Agent ตรวจสอบเอกสารและดำเนินการต่อไปได้
สิ่งที่หน่วยงานส่วนใหญ่เข้าใจได้คือ ลูกค้าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่มักทำให้งานล่าช้า
คุณอาจกำลังรอให้ลูกค้าส่งความคิดเห็น แบบฟอร์มการรับข้อมูล หรือทรัพย์สินที่ร้องขอมาเป็นเวลาหลายเดือน (และในบางกรณีอาจเป็นปี)
ซูเปอร์เอเจนต์สามารถช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างทันท่วงที และช่วยให้คุณติดตามลูกค้าโดยอัตโนมัติ
การบรรจบกันและบริบท
ปัญหาของตัวแทนมักไม่ใช่ "การขาดความพยายาม" แต่เป็นการกระจายตัว: งาน เอกสาร การสนทนา และบริบทของลูกค้ากระจายอยู่ในหลายที่เกินไป
เอเจนซี่แรกของฉันพึ่งพาระบบที่ไม่เชื่อมต่อกันและไม่สามารถสื่อสารกันได้
- การสื่อสารภายในใช้ผ่าน Slack และอีเมล
- เอกสารถูกเก็บไว้ใน Google Docs
- เราเปลี่ยนเครื่องมือการจัดการโครงการอยู่ตลอดเวลาเมื่อเอเจนซีมีการพัฒนา
- งานของลูกค้าถูกจัดการในที่เดียว
- ศูนย์บริการช่วยเหลือในอีกแห่งหนึ่ง
- ปฏิทินเนื้อหาในอีก
เมื่อมองย้อนกลับไป มันไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ ข้อมูลบางส่วนซ้ำซ้อน อยู่ในหลายที่และต้องการการบำรุงรักษาในหลายที่ และไม่มีระบบใดที่แบ่งปันบริบท
ฉันไม่มีอะไรที่เหมือนกับที่ ClickUp มีในวันนี้
เมื่อฉันเข้าร่วม ClickUp เป็นครั้งแรก มันเป็นการเปิดโลกทัศน์ที่ได้เห็นว่าองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คนใช้ชีวิตอยู่ภายในแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างไร การมีช่องทางการสื่อสารภายในในที่เดียว สามารถค้นหาและอ้างอิงงานต่างๆ ในแชท สร้างงานจากการสนทนา และจัดการเอกสารในที่เดียวกันนั้น เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหลือเชื่อ
แทนที่จะมีระบบห้าตัวที่ต้องผสานข้อมูลอย่างไม่สมบูรณ์เพื่อแบ่งปันข้อมูล (แต่ไม่ใช่บริบท) ClickUp มีทุกอย่างไว้ในที่เดียว บริบทที่รวมศูนย์ช่วยให้สิ่งต่าง ๆ ไม่สูญหาย และทำให้แน่ใจได้ว่าเมื่อคุณใช้ AI อย่างClickUp Brain มันสามารถดึงข้อมูลจากงาน ความคิดเห็น เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการสนทนาที่เชื่อมโยงกับงานได้
สำหรับเอเจนซี่ การรวมตัวกันของข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว กลายเป็นพลังที่ทรงพลังเมื่อผสานกับตัวแทนเพื่อทำให้การดำเนินงานและการให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อคิดสุดท้าย: ขนาดใหญ่เกิดจากระบบ
หากคุณต้องการเอเจนซี่ที่สามารถขยายได้และขายได้ คุณต้องมีสองสิ่ง: บริการที่ถูกทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ และระบบที่ช่วยให้การส่งมอบมีความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องพึ่งพาความสามารถพิเศษของผู้ก่อตั้ง
ClickUp 4.0, ClickUp Brain และ Super Agents ไม่ได้มาแทนที่พื้นฐาน แต่ทำให้พื้นฐานเหล่านั้นสามารถทำซ้ำได้
หากคุณต้องการสร้างเอเจนซี่ที่ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นโดยที่คุณไม่ต้องอยู่ตรงกลางทุกการตัดสินใจ ให้เริ่มต้นด้วยการรวมศูนย์การส่งมอบองค์ความรู้และการติดตามงานทั้งหมดไว้ใน ClickUp