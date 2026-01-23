LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่? ข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอื่น

ด้วยผู้ใช้มากกว่า1.2 พันล้านคนกระจายอยู่ในกว่า 200 ประเทศ LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก
และเช่นเดียวกับตัวตนของคุณบนโซเชียลมีเดีย การมีตัวตนในเชิงวิชาชีพบนแพลตฟอร์มนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะกำลังหาลูกค้าใหม่ สำรวจโอกาสงานใหม่ ดึงดูดผู้มีความสามารถ หรือกำลังมองหางานสัมภาษณ์เพิ่มเติม LinkedIn คือช่องทางหลักที่คุณต้องให้ความสำคัญ
แน่นอน บัญชี LinkedIn Premium สามารถปลดล็อกการเข้าถึงและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้
แต่มันจะทิ้งส่วนที่ยากของการจัดการการสนทนาและการติดตามผลไว้ให้คุณรับผิดชอบทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการปรากฏตัวของคุณบน LinkedIn ด้วยบัญชีพรีเมียมธุรกิจได้อย่างไร คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ
สิ่งที่ LinkedIn Premium มอบให้
LinkedIn มีแผนพรีเมียมให้เลือกใน 4 หมวดหลัก ได้แก่ อาชีพ ธุรกิจ การขาย และการสรรหาบุคลากร แต่ละหมวดมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์เฉพาะ ชุดหมวดย่อย และราคาที่แตกต่างกัน
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแต่ละแผนและคุณสมบัติหลัก 👇
|แผนพรีเมียม
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติหลักที่รวมอยู่
|ราคา (ประมาณ)*
|อาชีพระดับพรีเมียม
|ผู้หางาน, ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังค้นหาตำแหน่ง
|ดูผู้ที่ดูโปรไฟล์ทั้งหมด, เครดิต InMail 5 ครั้ง, ข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัครงาน, ข้อมูลเงินเดือน, การเข้าถึง LinkedIn Learning
|~$29. 99/เดือน
|ธุรกิจพรีเมียม
|ผู้ก่อตั้ง, ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญอิสระ
|ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง เครดิต InMail 15 ครั้ง
|ประมาณ $59.99 ต่อเดือน
|เซลส์ นาวีเกเตอร์
|ตัวแทนขาย, ผู้ก่อตั้งที่ทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุก, ความร่วมมือ
|การค้นหาลูกค้าเป้าหมายและบัญชีขั้นสูง, การแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมาย, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ข้อจำกัดการส่ง InMail 50 ครั้ง
|ประมาณ $99.99 ต่อเดือน
|ผู้สรรหา Lite
|ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้สรรหาบุคลากร
|การค้นหาผู้สมัครขั้นสูง, ข้อมูลเชิงลึกในการจ้างงาน, InMail, การติดตามผู้สมัคร
|ประมาณ $170 ต่อเดือน
👀 คุณรู้หรือไม่? อัตราการตอบกลับอีเมลแบบเย็นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1% ในขณะที่ข้อความส่วนตัวบน LinkedIn ได้รับ 10.3% ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมสองเท่า แต่ถึงกระนั้น 90% ของความพยายามในการติดต่อภายนอกยังคงมุ่งไปที่อีเมล
ข้อดีของ LinkedIn Premium
มาทำความเข้าใจประโยชน์ของ LinkedIn Premium เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ
การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์
ด้วย LinkedIn Premium คุณสามารถดูได้ว่าใครได้ดูโปรไฟล์ของคุณ (ย้อนหลังได้ถึง 365 วัน) และผู้คนพบคุณได้อย่างไร ไม่ว่าจะผ่านการค้นหา ฟีด การเชื่อมต่อร่วมกัน หรือหน้าบริษัท ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเมื่อคุณต้องการสร้างความได้เปรียบในการเป็นผู้นำ
ตัวอย่างเช่น:
- เมื่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาดูโปรไฟล์ของคุณ → ติดต่อกลับด้วยข้อความส่วนตัวที่ปรับให้เหมาะสม แนะนำตัวเองหรือแสดงความสนใจในตำแหน่งงาน
- เมื่อลูกค้าหรือผู้สนใจรายใหม่ตรวจสอบข้อมูลของคุณ → ติดตามทันทีในขณะที่พวกเขายังนึกถึงคุณอยู่
- เมื่อผู้สรรหาบุคลากรค้นหาทักษะของคุณ → คุณจะรู้ได้ทันทีว่าคำสำคัญใดที่ดึงดูดความสนใจและสามารถปรับโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสมได้
บัญชีธุรกิจพรีเมียมยังได้รับเครื่องหมายทองบนโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือต่อผู้จ้างงานและลูกค้าที่อาจเป็นไปได้ คุณสามารถเรียกดูโปรไฟล์แบบไม่เปิดเผยตัวตน และค้นหาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถคัดกรองตามตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท สถานที่ตั้ง อุตสาหกรรม หรือทักษะได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายเพื่อแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อบน LinkedIn ตามระดับการมีส่วนร่วม วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ปฏิบัติต่อผู้มุ่งหวังที่ยังไม่สนใจเหมือนกับลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมจะซื้อ
InMail สำหรับการติดต่อโดยตรง
ด้วยแผนพรีเมียม คุณจะได้รับเครดิต InMail แบบหมุนเวียน 3 เดือน เพื่อติดต่อสมาชิก LinkedIn ที่อยู่นอกเครือข่ายของคุณ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือทีมสรรหาบุคลากรที่ปกติจะไม่เห็นคำขอเชื่อมต่อของคุณ
อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ InMails ⚠️
- มี InMail สามประเภท: ฟรี, แบบชำระเงิน (สำหรับ Sales Navigator และ Recruiter Lite), และแบบสปอนเซอร์ (แพลตฟอร์มโฆษณา LinkedIn)
- InMail ใช้สำหรับการติดต่อครั้งแรกเท่านั้น คุณไม่สามารถส่งข้อความถึงบุคคลเดียวกันได้อีก เว้นแต่พวกเขาจะตอบกลับ
- หากผู้รับตอบกลับภายใน 90 วัน LinkedIn จะคืนเครดิต InMail ของคุณกลับไปยังบัญชีของคุณ
- ข้อความ InMailจำกัดความยาวของหัวเรื่องไว้ที่ 200 ตัวอักษรและเนื้อหาข้อความที่ 1,900 ตัวอักษร
✏️ หมายเหตุ: ผู้สรรหาต้องรักษาอัตราการตอบกลับ InMail ไว้ที่อย่างน้อย 13%สำหรับข้อความที่ส่ง 100 ข้อความขึ้นไปภายในแต่ละช่วงการประเมิน 14 วัน
การค้นหาขั้นสูงและตัวกรองลูกค้าเป้าหมาย
LinkedIn Premium มอบตัวเลือกการค้นหาและการกรองขั้นสูงให้กับคุณ คุณสามารถคัดกรองผู้ติดต่อทางการขายหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามระดับอาวุโส ขนาดบริษัท จำนวนปีประสบการณ์ หรืออุตสาหกรรมได้ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญเมื่อคุณกำลังสร้างรายการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามรูปแบบการจ้างงานของคู่แข่ง หรือระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจภายในบัญชีเป้าหมาย
|แผน
|ตัวกรองการค้นหาและรายชื่อที่มีอยู่
|อาชีพพรีเมียม
|กรองตามบริษัท, สถานที่, อุตสาหกรรม
|ธุรกิจพรีเมียม
|ค้นหาบริษัทตามอุตสาหกรรม, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่, และจำนวนพนักงานค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามบริษัทปัจจุบัน/อดีต และตำแหน่งงานค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามภูมิศาสตร์, ชื่อ, และสถาบันการศึกษา
|เซลส์ นาวigator
|ทุกสิ่งใน Premium Business พร้อมด้วย: ค้นหาลูกค้าเป้าหมายตามตำแหน่งงาน, หน้าที่การงาน, และการเปลี่ยนแปลงงานล่าสุด ค้นหาตามความสนใจของผู้ซื้อและเครือข่ายร่วมกัน ค้นหาตามสัญญาณความตั้งใจซื้อของลูกค้า กรองตามรายการลูกค้า/บัญชีที่กำหนดเอง ค้นหาบริษัทตามรายได้ต่อปีและจำนวนพนักงานในแต่ละแผนก ค้นหาภายในบัญชีที่บันทึกไว้และกรองตามรายการบัญชีที่กำหนดเอง ค้นหาบริษัทที่ซิงค์ไว้ใน CRM ของคุณ
|ผู้สรรหา Lite
|ค้นหาตามตำแหน่งงาน, สถานที่, บริษัท, ทักษะ, และการประเมินผล กรองตามสถาบันการศึกษา, อุตสาหกรรม, และภาษาที่พูด ค้นหาผู้สมัครขั้นสูงพร้อมตัวกรองการรับรอง
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การค้นหาแบบบูลีนเพื่อสร้างการค้นหาที่เจาะจงอย่างแม่นยำ ผสานคำสำคัญกับตัวดำเนินการเพื่อกรองผลลัพธ์ให้ตรงกับที่คุณต้องการ:
- และ: ต้องมีทุกเงื่อนไข (เช่น "การขาย และ ผู้จัดการ")
- หรือ: รวมถึงคำใด ๆ (เช่น "CEO หรือ ผู้ก่อตั้ง")
- ไม่: ยกเว้นคำ (เช่น, "ผู้จัดการ NOT ผู้ฝึกงาน")
- เครื่องหมายคำพูด " ": ค้นหาวลีที่ตรงกันเป๊ะ (เช่น "ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์")
- วงเล็บ ( ): ใช้เพื่อจัดกลุ่มคำสำหรับการค้นหาที่ซับซ้อน (เช่น "(การขาย OR การตลาด)NOT ผู้จัดการ")
การเรียนรู้และการพัฒนา
LinkedIn Premium มอบการเข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 20,000 หลักสูตรที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเน้นทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน คุณสามารถค้นหาหลักสูตรได้หลากหลาย ตั้งแต่สูตร Excel พื้นฐานของ AI ไปจนถึงการจัดการโครงการ
ส่วนใหญ่ของพวกเขามีการประเมิน, ไฟล์การออกกำลังกาย, และเอกสารการบันทึกวิดีโอ ทุกครั้งที่คุณทำหลักสูตรเสร็จสิ้น คุณจะได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงบนโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมตราสัญลักษณ์การตรวจสอบ
นี่คือหลักสูตรยอดนิยมบางส่วนของ LinkedIn Learning:
- การฝึกอบรม Excel ขั้นพื้นฐาน (Microsoft 365): ฝึกฝนพื้นฐานสเปรดชีต สูตร และ PivotTables
- การคิดเชิงกลยุทธ์: พัฒนาโครงสร้างเชิงกลยุทธ์สำหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
- อคติโดยไม่รู้ตัว: รับรู้และแก้ไขอคติเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานที่ดีขึ้น
- พื้นฐานการจัดการเวลา: กลยุทธ์ในการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- บทนำสู่การวิศวกรรมคำสั่งสำหรับ AI สร้างสรรค์: เรียนรู้วิธีการปรับแต่งคำสั่งและโต้ตอบกับโมเดลภาษา AI
- วิธีการวิจัยและเขียนโดยใช้เครื่องมือ AI สร้างสรรค์: ใช้ ChatGPT และแชทบอท AI เพื่อเพิ่มทักษะในฐานะนักวิจัยและนักเขียน
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานและการสมัครงาน
ในฐานะผู้ใช้พรีเมียม คุณสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณเปรียบเทียบกับผู้สมัครคนอื่น ๆ อย่างไร LinkedIn จะเน้นทักษะและประสบการณ์ที่คุณยังขาดอยู่ และแสดงว่าโปรไฟล์ของคุณตรงกับข้อกำหนดของงานอย่างไร
ข้อเสียของ LinkedIn Premium
LinkedIn Premium คุ้มค่ากับเงินของคุณหรือไม่? ตรวจสอบข้อเสียหากคุณกำลังพิจารณาสมัครสมาชิก
แผนพรีเมียมในระดับที่สูงขึ้น
ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้กำลังหางานหรือมองหาโอกาสใหม่ ๆ อย่างจริงจัง นี่คือสิ่งที่คุณต้องพิจารณา:
|แผน
|ราคาต่อเดือน*
|ราคาต่อเดือน (เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี)*
|อาชีพพรีเมียม
|29.99 ดอลลาร์/เดือน
|19.99 ดอลลาร์/เดือน
|ธุรกิจพรีเมียม
|59.99 ดอลลาร์/เดือน
|47. 99 ดอลลาร์/เดือน
|เซลส์ นาวigator คอร์
|99. 99 ดอลลาร์/เดือน
|79.99 ดอลลาร์/เดือน
|Sales Navigator ขั้นสูง
|149.99 ดอลลาร์/เดือน
|108 ดอลลาร์ 33 เซนต์ต่อเดือน
|ผู้สรรหา Lite
|170 ดอลลาร์/เดือน
|140 ดอลลาร์ต่อเดือน
คุณจะได้รับทดลองใช้ฟรี 1 เดือนสำหรับทุกแพ็กเกจ แต่คุณจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ
คุณสมบัติอาจไม่เกิดขึ้นจริง
รายการบริการภายใต้แผนพรีเมียมมีอย่างครบถ้วน และคุณอาจไม่ได้ใช้ทั้งหมด
สิ่งที่คุณต้องรู้เพิ่มเติมคือ:
- อัตราการตอบกลับต่ำ: การส่ง InMail ไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับการตอบกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณส่งข้อความแบบใช้เทมเพลตที่ขาดความใส่ใจ และโปรไฟล์ของคุณไม่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หากกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่เปิดรับ InMail คุณก็จะเสียเครดิตไปเปล่า ๆ
- การค้นหาขั้นสูงที่มากเกินไป: ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงอาจเกินความจำเป็นหากคุณกำลังสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการหรือสมัครงานเพียงไม่กี่ตำแหน่งต่อเดือน ผู้หางานส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกรองตามจำนวนพนักงานหรือเทคโนโลยีที่ใช้—แม้แต่การค้นหาพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว
- การท่องเว็บแบบส่วนตัวที่ซ้ำซ้อน: หากผู้ใช้บัญชีฟรีดูโปรไฟล์ของคุณในโหมดส่วนตัว คุณจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของพวกเขาได้ แม้ว่าคุณจะมีบัญชีพรีเมียมก็ตาม ซึ่งทำให้ฟีเจอร์ "ใครดูโปรไฟล์ของคุณ" ไร้ประโยชน์ เมื่อมีผู้ชมบางส่วนท่องเว็บแบบไม่เปิดเผยตัวตน
- เครดิต InMail ที่ไม่ได้ใช้: เครดิตจะหมดอายุหลังจากสามเดือนหากไม่ได้ใช้งาน หากคุณไม่ได้กำลังค้นหาผู้ติดต่อหรือหางานอย่างจริงจัง คุณจะเห็นเครดิตเหล่านั้นหมดอายุและหายไปโดยไม่ได้ใช้งานเลย
👀 คุณรู้หรือไม่? สมาชิกมีแนวโน้มที่จะยอมรับ InMail ของคุณสูงขึ้นถึง 87%หากคุณมีโปรไฟล์ LinkedIn ที่สมบูรณ์ LinkedIn Premium จะไม่ช่วยอะไรคุณเลยหากคุณไม่ได้สร้างแบรนด์ส่วนตัวที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อด้วยได้
คุณสมบัติของ AI ที่มีขีดความสามารถทางปัญญาจำกัด
LinkedIn มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้บริการในทุกระดับพรีเมียม:
- ข้อความช่วยเหลือ: สร้างการติดต่อที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มอัตราการตอบกลับจากผู้ซื้อ
- บัญชี IQ และลีด IQ: ลดเวลาการค้นคว้าด้วยข้อมูลเชิงลึกของบัญชีและลีดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบทันที
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับตำแหน่งงาน: ประเมินความเหมาะสมของคุณกับงานและรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างความโดดเด่นต่อผู้สรรหา
- ผู้ช่วยเขียนโปรไฟล์ AI: ยกระดับโปรไฟล์ของคุณและโดดเด่นเพื่อโอกาสที่มากขึ้น
- การโค้ชและการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์: รับคำแนะนำด้านอาชีพที่ปรับให้เหมาะกับคุณและคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพยากร
📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่? กรณีการใช้งาน
การประเมินข้อดีข้อเสียทำให้เราถึงคำถามสุดท้าย: การสมัครสมาชิก LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่?
พูดตามตรง มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์
สำหรับมืออาชีพบางคน ฟีเจอร์พรีเมียมสามารถแปลงเป็นดีลที่ปิดได้หรือข้อเสนองานโดยตรง สำหรับบางคน มันคือเงินที่ใช้ไปกับเครื่องมือที่พวกเขาอาจไม่เคยใช้อย่างเต็มที่
เมื่อไหร่ที่ Premium มีเหตุผล?
✅ หากคุณได้ใช้แผนฟรีของ LinkedIn อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแบรนด์ส่วนตัวและขยายเครือข่ายของคุณ การอัปเกรดเป็นพรีเมียมจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมและปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อของคุณได้ด้วยข้อมูลและสถิติที่พรีเมียมมอบให้
นี่คือตัวอย่างบางกรณีที่ Premium มีความเหมาะสม:
|เมื่อไหร่ที่ LinkedIn Premium เหมาะสม?
|ทำไมมันถึงได้ผล?
|คุณต้องการได้งานที่เหมาะสมที่สุด
|ผู้หางานที่สมัครงานหลายตำแหน่งอย่างจริงจังสามารถปรับแต่งใบสมัครโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัคร และติดต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาด้วย InMail ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สมาชิกพรีเมียมมีโอกาสได้รับการว่าจ้างผ่านแพลตฟอร์มสูงกว่าถึง 2.6 เท่า
|คุณมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างลูกค้าเป้าหมาย
|ตัวกรองขั้นสูงและคำแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของ Sales Navigator ทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสานรวมกับระบบ CRM ช่วยทำให้การติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยลดเวลาในการค้นคว้าได้หลายชั่วโมง
|คุณกำลังรับสมัครหลายตำแหน่งพร้อมกัน
|ระบบการค้นหาผู้สมัครขั้นสูง, โฟลเดอร์โครงการ, และเครดิต InMail ของ Recruiter Lite ช่วยให้การค้นหาและจัดระเบียบผู้มีความสามารถรวดเร็วขึ้น. Recruiter Lite น่าจะคุ้มค่ากับเงินลงทุนหากคุณกำลังจ้างผู้สมัคร 5 คนหรือมากกว่าต่อปี.
|คุณเป็นที่ปรึกษาหรือฟรีแลนซ์ที่กำลังนำเสนอผลงานบริการ
|ผู้ตัดสินใจในบริษัทเป้าหมายมักจะไม่ยอมรับคำขอเชื่อมต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน การติดต่อแบบเป็นกันเองและมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนส่งคำขอเชื่อมต่อจะช่วยให้
❌ มาทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นกันเถอะ หากคุณอยู่ในหนึ่งในหมวดหมู่ต่อไปนี้ Premium อาจไม่คุ้มค่า:
|สถานการณ์
|ทำไมพรีเมียมถึงไม่เพียงพอ
|คุณกำลังสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการ
|การโพสต์เนื้อหา การมีส่วนร่วมในความคิดเห็น และการเพิ่มการมองเห็นไม่จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันพรีเมียม เวอร์ชันฟรีรองรับการสร้างสัมพันธ์แบบออร์แกนิกอยู่แล้ว
|คุณไม่ได้ติดตามการติดตามผล
|InMail เปิดการสนทนา แต่ Premium ไม่มีวิธีจัดการการตอบกลับ การแจ้งเตือน หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ การติดตามผลที่พลาดไปจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงอย่างรวดเร็ว
|ปริมาณการติดต่อของคุณต่ำ
|การส่งข้อความหรือแอปพลิเคชันเพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือนแทบจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของแผนพรีเมียม
|คุณคาดหวังระบบอัตโนมัติหรือโครงสร้าง
|พรีเมียมไม่ได้ให้บริการเวิร์กโฟลว์, ลำดับขั้นตอน, หรือระบบนำทางลูกค้า. มันเป็นเพียงชั้นการเข้าถึง ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
|คุณไม่มีเป้าหมายที่มีกรอบเวลา
|หากไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน (การสัมภาษณ์, การจ้างงาน, ข้อตกลง) แพ็กเกจพรีเมียมมักกลายเป็นเพียงการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งาน แทนที่จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ
👀 คุณรู้หรือไม่? InMails มีอัตราการเปิดสูงกว่าถึง2.5 เท่า(57.5%)เมื่อเทียบกับอีเมล (21.6%) เพื่อให้ InMails ของคุณได้รับการตอบกลับ ควรปรับแต่งเนื้อหาตามกิจกรรมล่าสุดและใช้ท่าทีที่เป็นมิตร อย่าขายของในข้อความแรก
LinkedIn Premium เทียบกับเวอร์ชันฟรี: สรุปโดยย่อ
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติเด่นของ LinkedIn และสิ่งที่คุณจะได้รับในแผนฟรีและแผนชำระเงิน
|คุณสมบัติ
|บัญชี LinkedIn ฟรี
|แผนพรีเมียม
|การดูโปรไฟล์
|5 รายการล่าสุด (ไม่เกิน 90 วัน)
|รายการทั้งหมด (365 วัน) พร้อมข้อมูลประชากร
|เครดิต InMail
|ไม่มี
|5 (อาชีพ), 15 (ธุรกิจ)
|ตัวกรองการค้นหา
|ตัวกรองพื้นฐานสำหรับการค้นหาโดยบุคคล, งาน, โพสต์, กลุ่ม, บริษัท, โรงเรียน, และกิจกรรม.
|ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงพร้อมการกรองแบบบูลีน มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาผู้คนจำนวนมากที่อยู่นอกเครือข่ายระดับที่ 1, 2 และ 3 ของคุณ
|คุณสมบัติของ AI
|ไม่ทราบ
|สามารถเข้าถึงได้ในบางภูมิภาคที่เลือก
|การติดตามผู้สมัคร
|ไม่ทราบ
|ติดตามผู้ที่ดูประกาศรับสมัครงานและสถานะการสมัครงานของคุณ
|การผสานระบบ CRM
|ไม่ทราบ
|ผสานการทำงานกับ HubSpot, Salesforce, Oracle และอื่นๆ
|การใช้งานการค้นหาบุคคลรายเดือน
|การค้นหาที่จำกัดสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อแรกของคุณ
|ไม่จำกัด (แม้ว่าแผนสำหรับผู้หางานจะมีขีดจำกัด)
|แหล่งเรียนรู้
|การเข้าถึงจำกัด
|เข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 20,000 หลักสูตร
|ข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ
|30,000 การเชื่อมต่อระดับแรก
|30,000 การเชื่อมต่อระดับแรก
|คำแนะนำและการรับรอง
|ขอคำแนะนำและแสดงคำแนะนำเหล่านั้นบนโปรไฟล์
|เหมือนกับแผนฟรี
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายเกิดจากการวางแผนกลยุทธ์และความสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเท่านั้น คุณสามารถเติบโตบน LinkedIn และบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะใช้แผนฟรีก็ตาม
ทางเลือกแทน LinkedIn Premium
เราได้แบ่งทางเลือกแทน LinkedIn Premium ออกเป็นสองส่วน: เครื่องมือสร้างเครือข่าย และเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ LinkedIn
เครื่องมือเครือข่ายประกอบด้วย:👇
1. AngelList (ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานสตาร์ทอัพ, การสร้างเครือข่ายผู้ก่อตั้ง, และการลงทุนในระยะเริ่มต้น)
AngelList เชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสตาร์ทอัพ ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุนในหนึ่งระบบนิเวศ ผู้หางานสามารถเรียกดูตำแหน่งงานในสตาร์ทอัพได้ พวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเงินเดือนและรายละเอียดหุ้นล่วงหน้า ผู้ก่อตั้งสามารถใช้เพื่อหาผู้ร่วมก่อตั้งและสรรหาบุคลากรในระยะเริ่มต้น นักลงทุนสามารถค้นหาดีลต่างๆ บนแพลตฟอร์มได้
ต่างจาก LinkedIn ที่มุ่งเน้นด้านอาชีพอย่างกว้างขวาง, AngelList ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจ้างงานในสตาร์ทอัพ, การระดมทุน, และการสร้างเครือข่ายในระยะเริ่มต้น.
คุณสมบัติหลักของ AngelList
- ข้อมูลเงินเดือนและหุ้นส่วนที่โปร่งใส: แสดงช่วงเงินเดือนและเปอร์เซ็นต์หุ้นส่วนก่อนที่คุณจะสมัครงาน ช่วยขจัดข้อเสนอเงินเดือนต่ำเกินคาด
- เว็บไซต์หางานที่เน้นสตาร์ทอัพ: กรองตำแหน่งงานตามระยะการระดมทุน ขนาดบริษัท เทคโนโลยีที่ใช้ และความยืดหยุ่นในการทำงานทางไกล เพื่อการค้นหางานที่ตรงเป้าหมาย
- การจับคู่ระหว่างนักลงทุนและผู้ก่อตั้ง: เชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งที่มีศักยภาพตามอุตสาหกรรม ระยะการดำเนินงาน และความสนใจ
- รายชื่อผู้มีความสามารถที่คัดสรรแล้ว: ผู้สรรหาบุคลากรสร้างรายชื่อส่วนตัวของผู้สมัครที่ต้องการติดตามสำหรับตำแหน่งงานในอนาคตหรือการแนะนำ
- กลุ่มนักลงทุนร่วม: เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคล (แองเจิลอินเวสเตอร์) สามารถรวมเงินทุนและร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพกับนักลงทุนหลักที่มีประสบการณ์
ข้อจำกัดของ AngelList
- การมุ่งเน้นแคบจำกัดประโยชน์สำหรับมืออาชีพที่อยู่นอกระบบนิเวศสตาร์ทอัพและทุนร่วมลงทุน
- การแข่งขันงานอาจรุนแรงเนื่องจากตำแหน่งงานดึงดูดผู้สมัครจากทั่วโลกที่พร้อมจะทำงานเพื่อส่วนแบ่ง
ราคาของ AngelList
- แบบดั้งเดิม: 0. 1% ของขนาดกองทุน + $10k/ ปี
- บริการเต็มรูปแบบ: 0. 15% ของขนาดกองทุน + $20k/ ปี
2. Bumble Bizz (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เน้นความสัมพันธ์เป็นสำคัญและไม่กดดัน)
Bumble Bizz นำระบบสワイป์ขวาจากแอปหาคู่มาสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ. สร้างโปรไฟล์ Bizz แยกต่างหากเพื่อเน้นทักษะ, อุตสาหกรรม, และสิ่งที่คุณต้องการ: การให้คำปรึกษา, ผู้ร่วมงาน, ลูกค้า, หรือโอกาสทางการงาน. แอปจะแสดงผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใกล้คุณ และคุณสามารถสワイป์ขวาเพื่อเชื่อมต่อหรือสワイป์ซ้ายเพื่อผ่าน.
การจับคู่จะปลดล็อกการส่งข้อความโดยตรงโดยไม่ต้องใช้คำขอเชื่อมต่อ LinkedIn หรือ InMails สามารถใช้ได้ฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างเครือข่ายแบบไม่กดดันและรู้สึกเป็นทางการน้อยกว่า
คุณสมบัติหลักของ Bumble Bizz
- การจับคู่ด้วยการปัด: เรียกดูโปรไฟล์และปัดขวาบนบุคคลที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วยเพื่อการสร้างเครือข่ายแบบยินยอมร่วมกัน
- โหมดมืออาชีพแยกต่างหาก: สลับระหว่างโหมดหาคู่, มิตรภาพ, และเครือข่ายธุรกิจภายในแอปเดียวกัน
- การค้นพบตามตำแหน่งที่ตั้ง: ค้นหาผู้เชี่ยวชาญใกล้คุณเพื่อการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น, การพบปะ, หรือโอกาสในการร่วมมือ
- การกรองความสนใจและเป้าหมาย: กรองการจับคู่ตามสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา—การจ้างงาน, ความร่วมมือ, การให้คำปรึกษา, หรือลูกค้าฟรีแลนซ์
- การส่งข้อความโดยตรงเมื่อจับคู่: ปลดล็อกการแชททันทีโดยไม่ต้องรอการตอบรับหรือใช้เครดิต InMail
ข้อจำกัดของ Bumble Bizz
- ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับ LinkedIn หมายถึงผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มน้อยกว่า
- อินเตอร์เฟซแบบไม่เป็นทางการอาจรู้สึกไม่เป็นทางการเกินไปสำหรับอุตสาหกรรมที่อนุรักษ์นิยมหรือสถานการณ์การสร้างเครือข่ายระดับสูง
ราคาของ Bumble Bizz
- ราคาตามความต้องการ
3. Xing (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพในยุโรปที่พูดภาษาเยอรมัน)
Xing ครองความเป็นผู้นำในเครือข่ายมืออาชีพทั่วเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยจำนวนผู้ใช้มากกว่า 20 ล้านคนในภูมิภาค DACH โดยทำงานคล้ายกับ LinkedIn แต่มีการเจาะตลาดท้องถิ่นที่แข็งแกร่งกว่าและมีฟีเจอร์ที่ปรับให้เหมาะกับวัฒนธรรมธุรกิจยุโรป
ผู้เชี่ยวชาญใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อค้นหางาน เข้าร่วมกิจกรรมในอุตสาหกรรม และเข้าร่วมกลุ่มเฉพาะทางที่มุ่งเน้นตลาดที่ใช้ภาษาเยอรมัน หากกลุ่มเป้าหมายหรือธุรกิจของคุณดำเนินงานในยุโรปที่ใช้ภาษาเยอรมัน Xing มักจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีกว่า LinkedIn สำหรับการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค
คุณสมบัติเด่นของ Xing
- การครองตลาดในภูมิภาค DACH: มีสถานะที่แข็งแกร่งกว่า LinkedIn ในเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อธุรกิจท้องถิ่น
- การค้นพบกิจกรรมและการสร้างเครือข่าย: เรียกดูกิจกรรมทางวิชาชีพ การประชุม และการพบปะสังสรรค์ พร้อมระบบตอบรับเข้าร่วมและการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมในตัว
- กลุ่มเฉพาะอุตสาหกรรม: เข้าร่วมชุมชนเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นภาคธุรกิจของเยอรมัน พร้อมการสนทนาอย่างคึกคักและประกาศงาน
- คุณสมบัติของ ProJobs: กระดานงานพรีเมียมที่มีการลงประกาศงานพิเศษจากบริษัทที่มุ่งเน้นเฉพาะเครือข่ายมืออาชีพของ Xing
- ความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับ GDPR: การควบคุมข้อมูลและความโปร่งใสที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของยุโรป
ข้อจำกัดของ Xing
- การเข้าถึงทั่วโลกที่จำกัดนอกประเทศที่พูดภาษาเยอรมันทำให้ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ
- ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับ LinkedIn หมายถึงการเชื่อมต่อที่น้อยกว่าในตลาดที่ไม่ใช่ยุโรป
การตั้งราคาแบบ Xing
- ราคาตามความต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกเหนื่อยล้าจากการสร้างเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องใช่ไหม?ลองใช้วิธีจัดสรรเวลาโดยกำหนดช่วงเวลา90-120 นาทีต่อวันสำหรับเป้าหมายหลักเพียงหนึ่งอย่าง เช่น การสร้างแบรนด์บน LinkedIn หรือการติดต่อหาลูกค้าเป้าหมาย วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเหนื่อยล้าจากการสลับบริบทและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการมีส่วนร่วมแบบกระจัดกระจายตลอดทั้งวัน
เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อการใช้งาน LinkedIn อย่างครบถ้วน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์การติดต่อใน LinkedIn การติดตามผล การวางแผนเนื้อหา และการจัดการความสัมพันธ์)
เมื่อคุณกำลังสร้างเครือข่ายบน LinkedIn คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ทำงานกลางเพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการติดตามผล รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับวางแผนเนื้อหาและติดตามผลลัพธ์
เข้าสู่:ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์. มันรวมการทำงานและเครื่องมือของคุณไว้ด้วยกัน ทำให้คุณสามารถจัดการการติดต่อทาง LinkedIn ของคุณได้ในที่เดียว. ความสามารถหลักประกอบด้วย:
ติดตามและจัดการคลังข้อมูลการติดต่อด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า
การมีเครื่องมือจัดการรายชื่อผู้ติดต่อหรือศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดของคุณและข้อมูลของพวกเขา จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เมื่อคุณกำลังจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และการติดต่อสื่อสารในปริมาณมากคุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- บันทึกข้อมูลติดต่อผ่านแบบฟอร์ม—รวบรวมชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, โปรไฟล์ LinkedIn และบันทึกโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- จัดเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยสถานะที่กำหนดเองเช่น การติดต่อครั้งแรก, กำลังใช้งาน, ไม่สนใจ, ไม่ใช้งาน, ลูกค้าเป้าหมาย หรือสถานะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า
- จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง— มุมมองรายการสำหรับการสแกนอย่างรวดเร็ว, มุมมองกระดานสำหรับการติดตามขั้นตอนแบบภาพ, หรือมุมมองตารางสำหรับข้อมูลที่สามารถจัดเรียงได้
- เพิ่ม 11ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น โปรไฟล์ Facebook, สถานที่, อีเมลผู้พูด, โปรไฟล์ Instagram และการให้คะแนน เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ติดต่อและดูข้อมูลผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย
- มอบหมายงานติดตามผลโดยตรงจากบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อให้กับสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและป้ายกำกับความสำคัญ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเก็บข้อความแบบแม่แบบสำหรับสถานการณ์การติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันไว้ในClickUp Docs ใช้ข้อความแม่แบบร่วมกับคำแนะนำจาก ClickUp Brain เพื่อสร้างข้อความที่มีความเป็นส่วนตัวและฟังดูเป็นมนุษย์ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องคิดระบบใหม่ตั้งแต่ต้น และไม่ต้องเสียสละคุณภาพของข้อความที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์
เมื่อคุณได้ติดตามผู้ติดต่อแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำพวกเขาผ่านกระบวนการขายของคุณ
คุณต้องการระบบเพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, กำหนดการติดตามผล, และปิดการขายโดยไม่ให้ลูกค้าหลุดลอยไป
เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpมาช่วยคุณแล้ว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มองเห็นภาพขั้นตอนการทำข้อตกลงตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงปิดการขายใน 4 มุมมองที่แตกต่างกันของ ClickUp
- สร้างงานอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนสถานะ—ส่งอีเมลติดตามผล, นัดหมายการโทรเพื่อทำความรู้จัก, หรือมอบหมายข้อเสนอ
- ติดตามมูลค่าข้อตกลงและคาดการณ์รายได้โดยการกรองโอกาสที่ใช้งานอยู่ตามวันที่ปิดและขนาดสัญญาที่เป็นไปได้
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการเช็คอินเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดตามผล
ปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงบริบท
ClickUp Brain, ระบบAI ที่เข้าใจบริบท, เข้าใจระบบการติดต่อของคุณเนื่องจากอยู่ใน ClickUp. มันมีบริบทจากลิสต์, งาน, เอกสาร, ฟอร์ม CRM, และบันทึกของคุณ.
สามารถสร้างข้อความการติดต่อ, สรุป, และงานติดตามผลตามกระบวนการทำงานจริงของคุณได้
สำหรับการติดต่อผ่าน LinkedIn ของคุณ ผู้ช่วย AI สามารถสรุปโพสต์บน LinkedIn, แยกจุดปัญหาเฉพาะตำแหน่งงาน, และดึงข้อมูลสำคัญที่คุณสามารถนำไปใช้ในข้อความของคุณได้
จากนั้นใช้ BrainGPT เพื่อเขียนข้อความติดต่อใหม่ในโทนที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างเวอร์ชันต่างๆ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย (เน้นคุณค่า, เน้นปัญหา, เน้นข้อมูลเชิงลึก) ทดสอบความแตกต่างเหล่านี้เพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับแต่ละ ICP
อย่าลืมทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น และเพิ่มบุคลิกของคุณเข้าไปในข้อความด้วย
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI เราได้สร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ หากการพิมพ์ทุกอย่างทำให้คุณช้าลง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์Talk-to-Text ของ ClickUp ได้ ด้วย Talk-to-Text คุณสามารถ:
- แท็กเพื่อนร่วมทีม งาน หรือเอกสารโดยอัตโนมัติขณะบันทึกเสียงด้วยการใช้ @mentions และลิงก์ที่เข้าใจบริบท
- รับคลังคำศัพท์ส่วนตัวที่เติมชื่อผลิตภัณฑ์, อักษรย่อ และคำที่ใช้บ่อยที่สุดโดยอัตโนมัติในข้อความที่พิมพ์เพื่อทำให้เสียงเหมือนคุณ
- เปลี่ยนบันทึกเสียงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างและกำหนดเป็นงาน
- เข้าถึง ChatGPT, Claude, Gemini และโมเดล AI อื่นๆได้โดยไม่ต้องสลับแอป—ลดความซับซ้อนของการใช้งาน AI
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ
เมื่อคุณกำลังจัดการการติดต่อสื่อสารในปริมาณมาก ไม่มีทางที่คุณจะจัดการทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเอง คุณต้องการระบบการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่ทำงานต่อเนื่องได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ตรวจสอบทุกการตอบกลับ
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณกำลังทำการติดต่อ LinkedIn โดยอัตโนมัติด้วย AI ให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าขีดจำกัดต่อไปนี้:
- ตั้งค่าคำขอเชื่อมต่อรายวัน
- ส่งคำขอเชื่อมต่อเป็นระยะ
- ส่งข้อความในช่วงเวลาทำงานของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับและทำให้ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น
ด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานตามเงื่อนไขซึ่งจะเริ่มทำงานเมื่อคุณส่งคำขอเชื่อมต่อบน LinkedIn ระบบจะดำเนินการค้นหาลูกค้าเป้าหมายในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ
กำหนด หากสิ่งนี้เกิดขึ้น, ให้ทำสิ่งนั้น ในระบบการอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและป้องกันการพลาดขั้นตอน ระบบการอัตโนมัติยังสามารถเชื่อมโยงกับวันครบกำหนดที่กำลังจะมาถึง, การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ, หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การติดตามเวลา, ทำให้งานได้รับการติดป้ายกำกับอย่างสม่ำเสมอ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:Super Agentsของ ClickUp คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่จะช่วยทำงานหนักแทนคุณ
ด้วยซูเปอร์เอเจนต์ คุณสามารถ:
- กระตุ้นงานติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายไม่ตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ส่งต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูงไปยังสมาชิกทีมเฉพาะตามพื้นที่ ความเชี่ยวชาญ หรือปริมาณงาน—สิ่งสำคัญเมื่อคุณกำลังจัดการกับลูกค้าหลายราย
- ส่งลำดับการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติตามการตอบสนองของลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
- ซิงค์กิจกรรม LinkedIn ของคุณกับระบบ CRM เพื่อให้การเชื่อมต่อใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่รายชื่อผู้ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลที่สมบูรณ์
ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์และวิธีการทำงานของพวกเขา 👇
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- การร่วมมือทางเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์: เปิดใช้งานClickUp SyncUpsได้โดยตรงจากงานเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การติดต่อ, ตรวจสอบรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, หรือเดินผ่านลำดับการติดตามผลในเวลาจริง
- การเชื่อมต่อ ClickUp: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ และมีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับระบบ CRM, แพลตฟอร์มอีเมล และเครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียวและลดการสลับบริบท
- การค้นหาทั่วทั้งองค์กร: ค้นหารายละเอียดการติดต่อ บทสนทนาที่ผ่านมา หรือเทมเพลตการติดต่อได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อด้วยEnterprise Search
- ศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์: จัดเก็บกลยุทธ์ LinkedIn, แม่แบบการติดต่อ, และคู่มือการสร้างเครือข่ายทั้งหมดไว้ในClickUp Docsเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ไม่สามารถกำหนดเวลาโพสต์บน LinkedIn ได้โดยอัตโนมัติในตัว
ราคาของ ClickUp
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร?
ฉันใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานทุกวัน มันรวมเครื่องมือทั้งหมดที่เราต้องการไว้ในที่เดียว และนั่นยอดเยี่ยมมาก! ฉันชอบการให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการและความสามารถในการใช้แดชบอร์ดเพื่อทำให้มันดูเป็นภาพมากขึ้น ฉันยังชอบความสามารถในการปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และมุมมองอีกด้วย
เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเสริมการใช้งาน LinkedIn
เครื่องมืออัตโนมัติของบุคคลที่สามบน LinkedIn สามารถจัดการงานที่ทำซ้ำได้ เช่น การดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและการกำหนดเวลาติดตามผล โดยไม่กระตุ้นระบบตรวจจับของ LinkedIn นี่คือเครื่องมือบางตัวที่คุณควรรู้จัก:
1. Phantombuster (ดีที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลและเพิ่มคุณภาพข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจาก LinkedIn ในปริมาณมาก)
PhantomBuster เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้การ รวบรวม จัดระเบียบ และส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้างจาก LinkedIn เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับ LinkedIn หลากหลายที่ช่วยให้คุณสร้างรายชื่อจากการค้นหา หน้าบริษัท สมาชิกกลุ่ม กิจกรรมโปรไฟล์ และการมีส่วนร่วมกับโพสต์
คุณสามารถดึงข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะที่สำคัญ ข้อมูลบริษัท และเมตาดาต้าของกิจกรรมออกมาเป็นสเปรดชีตหรือระบบ CRM และรวมข้อมูลนี้ไว้ในที่ทำงานเดียวเพื่อการใช้งานในขั้นตอนต่อไป คุณยังได้รับศูนย์กลาง "LinkedIn Leads" ที่คุณสามารถคัดกรอง จัดกลุ่ม และจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจาก LinkedIn ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Phantombuster
- อัตโนมัติการดึงข้อมูลโปรไฟล์: ดึงชื่อ, ตำแหน่งงาน, รายละเอียดบริษัท, และข้อมูลติดต่อจากการค้นหาบน LinkedIn หรือผลลัพธ์จาก Sales Navigator
- เสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย: ดึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์จากโปรไฟล์ LinkedIn ที่รวบรวมมาโดยใช้แหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม
- ผสานการทำงานกับระบบ CRM และ ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ดึงออกมาโดยตรงไปยัง HubSpot, Salesforce หรือ Google Sheets โดยไม่ต้องส่งออกด้วยตนเอง
- กำหนดตารางการทำงาน: ดำเนินการ Phantoms โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาการค้นหาลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Phantombuster
- ความเสี่ยงของการถูกจำกัดบัญชี LinkedIn หากเกินขีดจำกัดรายวันหรือกิจกรรมดูไม่เป็นธรรมชาติ
- จำเป็นต้องใช้เครื่องมือค้นหาอีเมลแยกต่างหากเพื่อการเสริมสร้างข้อมูลติดต่อให้สมบูรณ์ เนื่องจาก LinkedIn ไม่ได้แสดงอีเมลไว้อย่างเป็นสาธารณะ
ราคาของ Phantombuster
- เริ่มต้น: $69/เดือน
- ข้อดี: $159/เดือน
- ทีม: $439/เดือน
ผู้ใช้จริงพูดถึง Phantombuster อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ PhantomBuster คือความง่ายในการทำให้การติดต่อและการสร้างโอกาสทางธุรกิจบน LinkedIn เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ เทมเพลตใช้งานง่ายมาก และเมื่อคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ไม่กี่ขั้นตอนแล้ว มันจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ ฉันยังชอบมากที่คุณสามารถเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้าด้วยกันได้ — ตัวอย่างเช่น การดึงข้อมูลโปรไฟล์ การเสริมข้อมูล และการส่งคำขอเชื่อมต่อแบบเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ มันเชื่อถือได้ มีเอกสารประกอบที่ดี และทีมสนับสนุนก็รวดเร็วและช่วยเหลือดี
2. Expandi (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการติดต่อแบบมีเงื่อนไขและหลายขั้นตอนบน LinkedIn อย่างปลอดภัย)
แพลตฟอร์มการค้นหาลูกค้าบน LinkedIn Expandi มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อบน LinkedIn คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของลีดและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ตำแหน่งงาน บริษัท อุตสาหกรรม และสัญญาณการมีส่วนร่วม
Expandi ยังมีกล่องข้อความอัจฉริยะที่รวบรวมข้อความและทำให้การติดตามการสนทนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ คุณจะได้รับข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อผสานข้อมูลเชิงลึกจาก LinkedIn เข้ากับกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้น
ขยายคุณสมบัติหลัก
- ระบบอัตโนมัติบนคลาวด์: ดำเนินการแคมเปญจากที่อยู่ IP เฉพาะ แทนที่จะใช้เบราว์เซอร์ในเครื่องของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับ
- ลำดับอัจฉริยะด้วยตรรกะเงื่อนไข: กำหนดเส้นทางติดตามผลที่แตกต่างกันตามว่าผู้มุ่งหวังยอมรับ ตอบกลับ หรือเพิกเฉยต่อการติดต่อของคุณ
- แคมเปญหลายช่องทาง: รวม LinkedIn InMails, คำขอเชื่อมต่อ และการติดต่อทางอีเมลไว้ในขั้นตอนการทำงานเดียว
- การทดสอบ A/B สำหรับข้อความ: ทดสอบข้อความหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อระบุข้อความใดที่กระตุ้นอัตราการตอบกลับได้สูงกว่า
- ถอนเงินอัตโนมัติสำหรับคำขอที่รอดำเนินการ: ลบคำขอเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากช่วงเวลาที่คุณกำหนด เพื่อรักษาโปรไฟล์ของคุณให้สะอาด
ขยายข้อจำกัด
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออัตโนมัติบน LinkedIn อื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้คนเดียว
- ความเสี่ยงของการจำกัดบัญชีเมื่อผู้ใช้ดำเนินแคมเปญที่ก้าวร้าวเกินไป
ราคาของ Expandi
- ธุรกิจ: $99/เดือน
- หน่วยงาน: กำหนดเอง
ผู้ใช้จริงพูดถึง Expandi อย่างไร?
พวกเขากำลังใกล้เข้ามาแล้ว แทบจะถึงแล้ว ฉันประทับใจกับการบริการลูกค้าของพวกเขาทุกครั้งที่เราติดต่อกัน ส่วนนี้ทำให้พวกเขาโดดเด่น พวกเขาชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับคำติชมจากลูกค้าและทำงานเพื่อให้การผสานรวมถูกต้อง เมื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมหรือปัญหาการเรียกเก็บเงิน ทีมของพวกเขาก็เข้ามาแก้ไขทันที ทำได้ดีมาก นั่นเป็นเรื่องที่หายากและมีผลกระทบมาก
3. Dux Soup (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn ผ่านเบราว์เซอร์ พร้อมระบบอัตโนมัติแบบเบา)
Dux-Soup เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำงานอัตโนมัติในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn ผ่านส่วนขยายของ Chrome ที่ทำงานโดยตรงในเบราว์เซอร์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายใช้เครื่องมือนี้เพื่อเยี่ยมชมโปรไฟล์ ส่งคำขอเชื่อมต่อ และดูแลลูกค้าเป้าหมายในปริมาณมาก โดยเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และรองรับการจัดลำดับข้อความส่วนบุคคลสำหรับแคมเปญการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Dux Soup
- การกำหนดเวลาแคมเปญแบบหยด: กระจายคำขอเชื่อมต่อและข้อความตลอดทั้งวันเพื่อจำลองรูปแบบกิจกรรมแบบธรรมชาติ
- การติดแท็กโปรไฟล์และบันทึก: ติดแท็กผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเองและเพิ่มบันทึกส่วนตัวที่มองเห็นได้เฉพาะคุณเพื่อจัดระเบียบลีดได้ดีขึ้น
- การรับรองทักษะในระดับกว้าง: รับรองทักษะในโปรไฟล์เป้าหมายโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมก่อนส่งคำขอ
- การส่งออก CSV สำหรับการซิงค์ CRM: ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าเป้าหมายลงในสเปรดชีตเพื่อนำเข้าด้วยตนเองไปยัง HubSpot, Salesforce หรือระบบอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Dux Soup
- ไม่มีการผสานระบบ CRM แบบเนทีฟ—ต้องพึ่งพาการส่งออกและนำเข้าไฟล์ CSV ด้วยตนเองเพื่อซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มคลาวด์ ทำให้ยากต่อการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญข้ามลำดับต่างๆ
ราคาซุปดักซ์
- Pro Dux รายบุคคล: $14.99/เดือน
- ทีมเทอร์โบ: $55/เดือน
- เอเจนซี่คลาวด์: $99/เดือน
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dux Soup ว่าอย่างไร?
ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:
Dux-soup กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเราสื่อสารกับตลาดของเราได้ดีที่สุด ฉันใช้ Dux-soup มาเกินหนึ่งปีแล้ว มันคือเครื่องมืออัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับ LinkedIn และสามารถเชื่อมต่อได้กับผลิตภัณฑ์ CRM หลายตัว
Dux-soup กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเราสื่อสารกับตลาดของเราได้ดีที่สุด ฉันใช้ Dux-soup มาเกินหนึ่งปีแล้ว มันคือเครื่องมืออัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับ LinkedIn และสามารถเชื่อมต่อได้กับผลิตภัณฑ์ CRM หลายตัว
4. Dripify (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการติดตามประสิทธิภาพบน LinkedIn แบบทีม)
Dripify นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่มุ่งเน้นการสร้างและดำเนินการลำดับการมีส่วนร่วมบน LinkedIn แบบหลายขั้นตอน ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และจัดการกิจกรรมของทีมจากแดชบอร์ดกลาง
ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่มีโครงสร้างได้, คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามเกณฑ์เช่นตำแหน่งหรือบริษัท, และส่งออกเพื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง.
กล่องข้อความในตัวช่วยให้คุณรวมการสนทนาบน LinkedIn ไว้ที่เดียว Dripify ยังมีเทมเพลตและเครื่องมือรายงานเพื่อสนับสนุนความพยายามในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn อย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติหลักของ Dripify
- เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพ: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการสร้างแคมเปญหลายขั้นตอนพร้อมการแยกสาขาตามเงื่อนไขจากการตอบสนองของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม: แชร์เทมเพลตแคมเปญ, มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามผลการติดต่อสื่อสารร่วมกันได้จากแดชบอร์ดเดียว
- ขีดจำกัดความปลอดภัยในตัว: จำกัดการดำเนินการรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดที่ LinkedIn แนะนำและลดความเสี่ยงในการถูกแบน
- การให้คะแนนและการกรองลูกค้าเป้าหมาย: จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วมและกรองลูกค้าที่มีศักยภาพสูงเพื่อการติดตามผลลำดับความสำคัญ
- การผสานระบบ CRM แบบเนทีฟ: ซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยตรงกับ Pipedrive, HubSpot และ Salesforce โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลด้วยตนเอง
ข้อจำกัดของ Dripify
- อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการซิงค์เว็บฮุคกับบางแพลตฟอร์ม CRM ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณสูง
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมเวลาการดำเนินการอย่างละเอียดนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
ราคาของ Dripify
- พื้นฐาน: $59/ผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $79/ผู้ใช้/เดือน
- ขั้นสูง: $99/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ปรับแต่งได้
ผู้ใช้จริงพูดถึง Dripify อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้รีวิว G2 ระบุว่า:
ฉันใช้ Dripify สำหรับเพิ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก LinkedIn และฉันชื่นชมที่มันช่วยให้ฉันสามารถให้ระบบอัตโนมัติเชื่อมต่อและส่งข้อความเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ได้โดยอัตโนมัติ ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถทำการค้นหา และมันทำให้การเชื่อมต่อกับผู้ที่อยู่ในผลการค้นหาของฉันเป็นไปโดยอัตโนมัติ และส่งข้อความให้พวกเขาได้ การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และระบบอัตโนมัติก็ดีกว่า รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ทีมของฉันตัดสินใจเปลี่ยนจาก Octopus มาใช้ Dripify
ดังนั้น LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่?
LinkedIn Premium สามารถเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อคุณกำลังมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ การเร่งกระบวนการจ้างงาน หรือการเปิดโอกาสสำหรับการสนทนาด้านการขาย หากใช้แบบไม่เป็นทางการ มักจะรู้สึกไม่น่าประทับใจ แต่หากใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย สามารถย่นระยะเวลาและเปิดเผยโอกาสที่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงได้
สิ่งที่สำคัญพอๆ กับการสมัครสมาชิกเองก็คือวิธีที่คุณจัดการงานรอบๆ การสมัครสมาชิกนั้น การสร้างเครือข่าย การติดตามผล ไอเดียเนื้อหา การสนทนา และโอกาสต่างๆ จะสูญเสียคุณค่าไปเมื่อถูกเก็บไว้ในบันทึกที่กระจัดกระจายและเตือนความจำที่จำได้เพียงครึ่งๆ การจับคู่กิจกรรมบน LinkedIn กับระบบศูนย์กลางอย่าง ClickUp จะช่วยเปลี่ยนการเชื่อมต่อให้กลายเป็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
จากเครื่องมือจัดการรายชื่อผู้ติดต่อไปจนถึงการสร้างเนื้อหา การจัดการงาน และการสร้างระบบอัตโนมัติ—ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการสร้างเครือข่ายของคุณสมัครฟรีตอนนี้และใช้ClickUp เพื่อการเติบโตบน LinkedIn ของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้แพ็กเกจพรีเมียมเพื่อรับข้อเสนอใน LinkedIn คุณสามารถสมัครงานผ่าน LinkedIn Apply ได้แม้ในแผนฟรี สิ่งที่สำคัญกว่าคุณสมบัติพรีเมียมคือการมีกลยุทธ์การค้นหางานที่มั่นคง—การกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่เหมาะสม ปรับแต่งใบสมัคร และติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ แม้ว่าโอกาสการได้รับการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าผ่านคุณสมบัติพรีเมียมเช่น InMail และข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัคร
ไม่ คุณจะได้รับเครดิต InMail เพียง 5 ครั้งต่อเดือนสำหรับ Premium Career และ 15 ครั้งสำหรับ Premium Business ส่วน Sales Navigator มอบเครดิตให้ 50 ครั้งต่อเดือน เครดิตจะสะสมได้นานสามเดือนหากไม่ได้ใช้ แต่จะไม่มีวันเป็นแบบไม่จำกัด
Premium Career มีราคาอยู่ที่ $29.99 ต่อเดือน แต่จะลดลงเหลือ $19.99 ต่อเดือนเมื่อชำระเงินรายปี ราคาสำหรับแผนอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นถึง $170 ต่อเดือน
คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 20,000 หลักสูตรบน LinkedIn Premium คุณภาพและคุณค่าของหลักสูตรเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความเชี่ยวชาญของคุณ
ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเครื่องหมายรับรองสีทองและฟีเจอร์ที่ช่วยด้วย AI เมื่อสมัครใช้ LinkedIn Premium Business พวกเขาสามารถดูโปรไฟล์ของผู้ที่เข้าชมโปรไฟล์ของตนย้อนหลังได้สูงสุด 365 วัน และส่ง InMail ได้ 15 เครดิตต่อเดือน คุ้มค่าหากธุรกิจสามารถปิดการขายที่มีมูลค่าสูงได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ากับค่าบริการรายเดือน 59.99 ดอลลาร์