บล็อก ClickUp
Worklife

LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่? ข้อดี ข้อเสีย และทางเลือกอื่น

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
23 มกราคม 2569

ด้วยผู้ใช้มากกว่า1.2 พันล้านคนกระจายอยู่ในกว่า 200 ประเทศ LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มเครือข่ายมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลก

และเช่นเดียวกับตัวตนของคุณบนโซเชียลมีเดีย การมีตัวตนในเชิงวิชาชีพบนแพลตฟอร์มนี้มีความสำคัญมากกว่าที่เคย ไม่ว่าคุณจะกำลังหาลูกค้าใหม่ สำรวจโอกาสงานใหม่ ดึงดูดผู้มีความสามารถ หรือกำลังมองหางานสัมภาษณ์เพิ่มเติม LinkedIn คือช่องทางหลักที่คุณต้องให้ความสำคัญ

แน่นอน บัญชี LinkedIn Premium สามารถปลดล็อกการเข้าถึงและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมได้

แต่มันจะทิ้งส่วนที่ยากของการจัดการการสนทนาและการติดตามผลไว้ให้คุณรับผิดชอบทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังสงสัยว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการปรากฏตัวของคุณบน LinkedIn ด้วยบัญชีพรีเมียมธุรกิจได้อย่างไร คู่มือนี้เหมาะสำหรับคุณ

สิ่งที่ LinkedIn Premium มอบให้

LinkedIn มีแผนพรีเมียมให้เลือกใน 4 หมวดหลัก ได้แก่ อาชีพ ธุรกิจ การขาย และการสรรหาบุคลากร แต่ละหมวดมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พร้อมฟีเจอร์เฉพาะ ชุดหมวดย่อย และราคาที่แตกต่างกัน

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแต่ละแผนและคุณสมบัติหลัก 👇

แผนพรีเมียมเหมาะที่สุดสำหรับคุณสมบัติหลักที่รวมอยู่ราคา (ประมาณ)*
อาชีพระดับพรีเมียมผู้หางาน, ผู้เชี่ยวชาญที่กำลังค้นหาตำแหน่งดูผู้ที่ดูโปรไฟล์ทั้งหมด, เครดิต InMail 5 ครั้ง, ข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัครงาน, ข้อมูลเงินเดือน, การเข้าถึง LinkedIn Learning~$29. 99/เดือน
ธุรกิจพรีเมียมผู้ก่อตั้ง, ที่ปรึกษา, ผู้เชี่ยวชาญอิสระไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง เครดิต InMail 15 ครั้งประมาณ $59.99 ต่อเดือน
เซลส์ นาวีเกเตอร์ตัวแทนขาย, ผู้ก่อตั้งที่ทำกิจกรรมการตลาดเชิงรุก, ความร่วมมือการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและบัญชีขั้นสูง, การแจ้งเตือนลูกค้าเป้าหมาย, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM, ข้อจำกัดการส่ง InMail 50 ครั้งประมาณ $99.99 ต่อเดือน
ผู้สรรหา Liteผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรและผู้สรรหาบุคลากรการค้นหาผู้สมัครขั้นสูง, ข้อมูลเชิงลึกในการจ้างงาน, InMail, การติดตามผู้สมัครประมาณ $170 ต่อเดือน

👀 คุณรู้หรือไม่? อัตราการตอบกลับอีเมลแบบเย็นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1% ในขณะที่ข้อความส่วนตัวบน LinkedIn ได้รับ 10.3% ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมสองเท่า แต่ถึงกระนั้น 90% ของความพยายามในการติดต่อภายนอกยังคงมุ่งไปที่อีเมล

ข้อดีของ LinkedIn Premium

มาทำความเข้าใจประโยชน์ของ LinkedIn Premium เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณ

การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรไฟล์

แดชบอร์ด LinkedIn: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางLinkedIn

ด้วย LinkedIn Premium คุณสามารถดูได้ว่าใครได้ดูโปรไฟล์ของคุณ (ย้อนหลังได้ถึง 365 วัน) และผู้คนพบคุณได้อย่างไร ไม่ว่าจะผ่านการค้นหา ฟีด การเชื่อมต่อร่วมกัน หรือหน้าบริษัท ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเมื่อคุณต้องการสร้างความได้เปรียบในการเป็นผู้นำ

ตัวอย่างเช่น:

  • เมื่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาดูโปรไฟล์ของคุณ → ติดต่อกลับด้วยข้อความส่วนตัวที่ปรับให้เหมาะสม แนะนำตัวเองหรือแสดงความสนใจในตำแหน่งงาน
  • เมื่อลูกค้าหรือผู้สนใจรายใหม่ตรวจสอบข้อมูลของคุณ → ติดตามทันทีในขณะที่พวกเขายังนึกถึงคุณอยู่
  • เมื่อผู้สรรหาบุคลากรค้นหาทักษะของคุณ → คุณจะรู้ได้ทันทีว่าคำสำคัญใดที่ดึงดูดความสนใจและสามารถปรับโปรไฟล์ของคุณให้เหมาะสมได้

บัญชีธุรกิจพรีเมียมยังได้รับเครื่องหมายทองบนโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือต่อผู้จ้างงานและลูกค้าที่อาจเป็นไปได้ คุณสามารถเรียกดูโปรไฟล์แบบไม่เปิดเผยตัวตน และค้นหาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถคัดกรองตามตำแหน่งงาน ขนาดบริษัท สถานที่ตั้ง อุตสาหกรรม หรือทักษะได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายเพื่อแบ่งกลุ่มการเชื่อมต่อบน LinkedIn ตามระดับการมีส่วนร่วม วิธีนี้จะช่วยให้คุณไม่ปฏิบัติต่อผู้มุ่งหวังที่ยังไม่สนใจเหมือนกับลูกค้าเป้าหมายที่พร้อมจะซื้อ

InMail สำหรับการติดต่อโดยตรง

แดชบอร์ด LinkedIn: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางLinkedIn

ด้วยแผนพรีเมียม คุณจะได้รับเครดิต InMail แบบหมุนเวียน 3 เดือน เพื่อติดต่อสมาชิก LinkedIn ที่อยู่นอกเครือข่ายของคุณ ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือทีมสรรหาบุคลากรที่ปกติจะไม่เห็นคำขอเชื่อมต่อของคุณ

อย่างไรก็ตาม นี่คือสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับ InMails ⚠️

  • มี InMail สามประเภท: ฟรี, แบบชำระเงิน (สำหรับ Sales Navigator และ Recruiter Lite), และแบบสปอนเซอร์ (แพลตฟอร์มโฆษณา LinkedIn)
  • InMail ใช้สำหรับการติดต่อครั้งแรกเท่านั้น คุณไม่สามารถส่งข้อความถึงบุคคลเดียวกันได้อีก เว้นแต่พวกเขาจะตอบกลับ
  • หากผู้รับตอบกลับภายใน 90 วัน LinkedIn จะคืนเครดิต InMail ของคุณกลับไปยังบัญชีของคุณ
  • ข้อความ InMailจำกัดความยาวของหัวเรื่องไว้ที่ 200 ตัวอักษรและเนื้อหาข้อความที่ 1,900 ตัวอักษร

✏️ หมายเหตุ: ผู้สรรหาต้องรักษาอัตราการตอบกลับ InMail ไว้ที่อย่างน้อย 13%สำหรับข้อความที่ส่ง 100 ข้อความขึ้นไปภายในแต่ละช่วงการประเมิน 14 วัน

การค้นหาขั้นสูงและตัวกรองลูกค้าเป้าหมาย

แดชบอร์ด LinkedIn: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางLinkedIn

LinkedIn Premium มอบตัวเลือกการค้นหาและการกรองขั้นสูงให้กับคุณ คุณสามารถคัดกรองผู้ติดต่อทางการขายหรือผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามระดับอาวุโส ขนาดบริษัท จำนวนปีประสบการณ์ หรืออุตสาหกรรมได้ ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญเมื่อคุณกำลังสร้างรายการติดต่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ติดตามรูปแบบการจ้างงานของคู่แข่ง หรือระบุผู้มีอำนาจตัดสินใจภายในบัญชีเป้าหมาย

แผนตัวกรองการค้นหาและรายชื่อที่มีอยู่
อาชีพพรีเมียมกรองตามบริษัท, สถานที่, อุตสาหกรรม
ธุรกิจพรีเมียมค้นหาบริษัทตามอุตสาหกรรม, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่, และจำนวนพนักงานค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามบริษัทปัจจุบัน/อดีต และตำแหน่งงานค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามภูมิศาสตร์, ชื่อ, และสถาบันการศึกษา
เซลส์ นาวigatorทุกสิ่งใน Premium Business พร้อมด้วย: ค้นหาลูกค้าเป้าหมายตามตำแหน่งงาน, หน้าที่การงาน, และการเปลี่ยนแปลงงานล่าสุด ค้นหาตามความสนใจของผู้ซื้อและเครือข่ายร่วมกัน ค้นหาตามสัญญาณความตั้งใจซื้อของลูกค้า กรองตามรายการลูกค้า/บัญชีที่กำหนดเอง ค้นหาบริษัทตามรายได้ต่อปีและจำนวนพนักงานในแต่ละแผนก ค้นหาภายในบัญชีที่บันทึกไว้และกรองตามรายการบัญชีที่กำหนดเอง ค้นหาบริษัทที่ซิงค์ไว้ใน CRM ของคุณ
ผู้สรรหา Liteค้นหาตามตำแหน่งงาน, สถานที่, บริษัท, ทักษะ, และการประเมินผล กรองตามสถาบันการศึกษา, อุตสาหกรรม, และภาษาที่พูด ค้นหาผู้สมัครขั้นสูงพร้อมตัวกรองการรับรอง

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การค้นหาแบบบูลีนเพื่อสร้างการค้นหาที่เจาะจงอย่างแม่นยำ ผสานคำสำคัญกับตัวดำเนินการเพื่อกรองผลลัพธ์ให้ตรงกับที่คุณต้องการ:

  • และ: ต้องมีทุกเงื่อนไข (เช่น "การขาย และ ผู้จัดการ")
  • หรือ: รวมถึงคำใด ๆ (เช่น "CEO หรือ ผู้ก่อตั้ง")
  • ไม่: ยกเว้นคำ (เช่น, "ผู้จัดการ NOT ผู้ฝึกงาน")
  • เครื่องหมายคำพูด " ": ค้นหาวลีที่ตรงกันเป๊ะ (เช่น "ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์")
  • วงเล็บ ( ): ใช้เพื่อจัดกลุ่มคำสำหรับการค้นหาที่ซับซ้อน (เช่น "(การขาย OR การตลาด)NOT ผู้จัดการ")

การเรียนรู้และการพัฒนา

LinkedIn Learning
ผ่านทางLinkedIn

LinkedIn Premium มอบการเข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 20,000 หลักสูตรที่สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและเน้นทักษะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในปัจจุบัน คุณสามารถค้นหาหลักสูตรได้หลากหลาย ตั้งแต่สูตร Excel พื้นฐานของ AI ไปจนถึงการจัดการโครงการ

📚 อ่านเพิ่มเติม: ชุมชนผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ควรเข้าร่วมเพื่อสร้างเครือข่าย

ส่วนใหญ่ของพวกเขามีการประเมิน, ไฟล์การออกกำลังกาย, และเอกสารการบันทึกวิดีโอ ทุกครั้งที่คุณทำหลักสูตรเสร็จสิ้น คุณจะได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงบนโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมตราสัญลักษณ์การตรวจสอบ

นี่คือหลักสูตรยอดนิยมบางส่วนของ LinkedIn Learning:

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานและการสมัครงาน

แดชบอร์ด LinkedIn: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางLinkedIn

ในฐานะผู้ใช้พรีเมียม คุณสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันของคุณเปรียบเทียบกับผู้สมัครคนอื่น ๆ อย่างไร LinkedIn จะเน้นทักษะและประสบการณ์ที่คุณยังขาดอยู่ และแสดงว่าโปรไฟล์ของคุณตรงกับข้อกำหนดของงานอย่างไร

ข้อเสียของ LinkedIn Premium

LinkedIn Premium คุ้มค่ากับเงินของคุณหรือไม่? ตรวจสอบข้อเสียหากคุณกำลังพิจารณาสมัครสมาชิก

แผนพรีเมียมในระดับที่สูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ได้กำลังหางานหรือมองหาโอกาสใหม่ ๆ อย่างจริงจัง นี่คือสิ่งที่คุณต้องพิจารณา:

แผนราคาต่อเดือน*ราคาต่อเดือน (เมื่อเรียกเก็บเงินรายปี)*
อาชีพพรีเมียม29.99 ดอลลาร์/เดือน19.99 ดอลลาร์/เดือน
ธุรกิจพรีเมียม59.99 ดอลลาร์/เดือน47. 99 ดอลลาร์/เดือน
เซลส์ นาวigator คอร์99. 99 ดอลลาร์/เดือน79.99 ดอลลาร์/เดือน
Sales Navigator ขั้นสูง149.99 ดอลลาร์/เดือน108 ดอลลาร์ 33 เซนต์ต่อเดือน
ผู้สรรหา Lite170 ดอลลาร์/เดือน140 ดอลลาร์ต่อเดือน

คุณจะได้รับทดลองใช้ฟรี 1 เดือนสำหรับทุกแพ็กเกจ แต่คุณจะต้องให้ข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ

คุณสมบัติอาจไม่เกิดขึ้นจริง

รายการบริการภายใต้แผนพรีเมียมมีอย่างครบถ้วน และคุณอาจไม่ได้ใช้ทั้งหมด

สิ่งที่คุณต้องรู้เพิ่มเติมคือ:

  • อัตราการตอบกลับต่ำ: การส่ง InMail ไม่ได้รับประกันว่าจะได้รับการตอบกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณส่งข้อความแบบใช้เทมเพลตที่ขาดความใส่ใจ และโปรไฟล์ของคุณไม่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ หากกลุ่มเป้าหมายของคุณไม่เปิดรับ InMail คุณก็จะเสียเครดิตไปเปล่า ๆ
  • การค้นหาขั้นสูงที่มากเกินไป: ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงอาจเกินความจำเป็นหากคุณกำลังสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการหรือสมัครงานเพียงไม่กี่ตำแหน่งต่อเดือน ผู้หางานส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องกรองตามจำนวนพนักงานหรือเทคโนโลยีที่ใช้—แม้แต่การค้นหาพื้นฐานก็เพียงพอแล้ว
  • การท่องเว็บแบบส่วนตัวที่ซ้ำซ้อน: หากผู้ใช้บัญชีฟรีดูโปรไฟล์ของคุณในโหมดส่วนตัว คุณจะไม่สามารถเห็นรายละเอียดของพวกเขาได้ แม้ว่าคุณจะมีบัญชีพรีเมียมก็ตาม ซึ่งทำให้ฟีเจอร์ "ใครดูโปรไฟล์ของคุณ" ไร้ประโยชน์ เมื่อมีผู้ชมบางส่วนท่องเว็บแบบไม่เปิดเผยตัวตน
  • เครดิต InMail ที่ไม่ได้ใช้: เครดิตจะหมดอายุหลังจากสามเดือนหากไม่ได้ใช้งาน หากคุณไม่ได้กำลังค้นหาผู้ติดต่อหรือหางานอย่างจริงจัง คุณจะเห็นเครดิตเหล่านั้นหมดอายุและหายไปโดยไม่ได้ใช้งานเลย

👀 คุณรู้หรือไม่? สมาชิกมีแนวโน้มที่จะยอมรับ InMail ของคุณสูงขึ้นถึง 87%หากคุณมีโปรไฟล์ LinkedIn ที่สมบูรณ์ LinkedIn Premium จะไม่ช่วยอะไรคุณเลยหากคุณไม่ได้สร้างแบรนด์ส่วนตัวที่ผู้คนสามารถเชื่อมต่อด้วยได้

คุณสมบัติของ AI ที่มีขีดความสามารถทางปัญญาจำกัด

LinkedIn มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ให้บริการในทุกระดับพรีเมียม:

แดชบอร์ด LinkedIn: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางLinkedIn
  • ข้อความช่วยเหลือ: สร้างการติดต่อที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย AI เพื่อประหยัดเวลาและเพิ่มอัตราการตอบกลับจากผู้ซื้อ
  • บัญชี IQ และลีด IQ: ลดเวลาการค้นคว้าด้วยข้อมูลเชิงลึกของบัญชีและลีดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบทันที
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับตำแหน่งงาน: ประเมินความเหมาะสมของคุณกับงานและรับคำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างความโดดเด่นต่อผู้สรรหา
  • ผู้ช่วยเขียนโปรไฟล์ AI: ยกระดับโปรไฟล์ของคุณและโดดเด่นเพื่อโอกาสที่มากขึ้น
  • การโค้ชและการเรียนรู้ด้วยปัญญาประดิษฐ์: รับคำแนะนำด้านอาชีพที่ปรับให้เหมาะกับคุณและคำแนะนำเกี่ยวกับทรัพยากร

📮 ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพาเครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับการตั้งค่าและการสลับบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain หรอกนะ มันอยู่ใน Workspace ของคุณโดยตรง รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องอย่างมากกับงานของคุณ! สัมผัสประสบการณ์การทำงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!

LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่? กรณีการใช้งาน

การประเมินข้อดีข้อเสียทำให้เราถึงคำถามสุดท้าย: การสมัครสมาชิก LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่?

พูดตามตรง มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์

สำหรับมืออาชีพบางคน ฟีเจอร์พรีเมียมสามารถแปลงเป็นดีลที่ปิดได้หรือข้อเสนองานโดยตรง สำหรับบางคน มันคือเงินที่ใช้ไปกับเครื่องมือที่พวกเขาอาจไม่เคยใช้อย่างเต็มที่

เมื่อไหร่ที่ Premium มีเหตุผล?

✅ หากคุณได้ใช้แผนฟรีของ LinkedIn อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแบรนด์ส่วนตัวและขยายเครือข่ายของคุณ การอัปเกรดเป็นพรีเมียมจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ คุณสามารถติดตามการมีส่วนร่วมและปรับปรุงกลยุทธ์การติดต่อของคุณได้ด้วยข้อมูลและสถิติที่พรีเมียมมอบให้

นี่คือตัวอย่างบางกรณีที่ Premium มีความเหมาะสม:

เมื่อไหร่ที่ LinkedIn Premium เหมาะสม?ทำไมมันถึงได้ผล?
คุณต้องการได้งานที่เหมาะสมที่สุดผู้หางานที่สมัครงานหลายตำแหน่งอย่างจริงจังสามารถปรับแต่งใบสมัครโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัคร และติดต่อผู้จัดการฝ่ายสรรหาด้วย InMail ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล สมาชิกพรีเมียมมีโอกาสได้รับการว่าจ้างผ่านแพลตฟอร์มสูงกว่าถึง 2.6 เท่า
คุณมีงบประมาณสำหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างลูกค้าเป้าหมายตัวกรองขั้นสูงและคำแนะนำเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของ Sales Navigator ทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น การผสานรวมกับระบบ CRM ช่วยทำให้การติดต่อและการจัดการลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยลดเวลาในการค้นคว้าได้หลายชั่วโมง
คุณกำลังรับสมัครหลายตำแหน่งพร้อมกันระบบการค้นหาผู้สมัครขั้นสูง, โฟลเดอร์โครงการ, และเครดิต InMail ของ Recruiter Lite ช่วยให้การค้นหาและจัดระเบียบผู้มีความสามารถรวดเร็วขึ้น. Recruiter Lite น่าจะคุ้มค่ากับเงินลงทุนหากคุณกำลังจ้างผู้สมัคร 5 คนหรือมากกว่าต่อปี.
คุณเป็นที่ปรึกษาหรือฟรีแลนซ์ที่กำลังนำเสนอผลงานบริการผู้ตัดสินใจในบริษัทเป้าหมายมักจะไม่ยอมรับคำขอเชื่อมต่อแบบไม่รู้จักกันมาก่อน การติดต่อแบบเป็นกันเองและมีการปรับเนื้อหาให้เหมาะสมก่อนส่งคำขอเชื่อมต่อจะช่วยให้

❌ มาทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นกันเถอะ หากคุณอยู่ในหนึ่งในหมวดหมู่ต่อไปนี้ Premium อาจไม่คุ้มค่า:

สถานการณ์ทำไมพรีเมียมถึงไม่เพียงพอ
คุณกำลังสร้างเครือข่ายอย่างไม่เป็นทางการการโพสต์เนื้อหา การมีส่วนร่วมในความคิดเห็น และการเพิ่มการมองเห็นไม่จำเป็นต้องใช้เวอร์ชันพรีเมียม เวอร์ชันฟรีรองรับการสร้างสัมพันธ์แบบออร์แกนิกอยู่แล้ว
คุณไม่ได้ติดตามการติดตามผลInMail เปิดการสนทนา แต่ Premium ไม่มีวิธีจัดการการตอบกลับ การแจ้งเตือน หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ดำเนินอยู่ การติดตามผลที่พลาดไปจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลงอย่างรวดเร็ว
ปริมาณการติดต่อของคุณต่ำการส่งข้อความหรือแอปพลิเคชันเพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือนแทบจะไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของแผนพรีเมียม
คุณคาดหวังระบบอัตโนมัติหรือโครงสร้างพรีเมียมไม่ได้ให้บริการเวิร์กโฟลว์, ลำดับขั้นตอน, หรือระบบนำทางลูกค้า. มันเป็นเพียงชั้นการเข้าถึง ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
คุณไม่มีเป้าหมายที่มีกรอบเวลาหากไม่มีผลลัพธ์ที่ชัดเจน (การสัมภาษณ์, การจ้างงาน, ข้อตกลง) แพ็กเกจพรีเมียมมักกลายเป็นเพียงการสมัครสมาชิกที่ไม่ได้ใช้งาน แทนที่จะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพ

👀 คุณรู้หรือไม่? InMails มีอัตราการเปิดสูงกว่าถึง2.5 เท่า(57.5%)เมื่อเทียบกับอีเมล (21.6%) เพื่อให้ InMails ของคุณได้รับการตอบกลับ ควรปรับแต่งเนื้อหาตามกิจกรรมล่าสุดและใช้ท่าทีที่เป็นมิตร อย่าขายของในข้อความแรก

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเครือข่ายในงานประชุม: เคล็ดลับการติดต่อเพื่อช่วยให้คุณเตรียมพร้อม

LinkedIn Premium เทียบกับเวอร์ชันฟรี: สรุปโดยย่อ

นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติเด่นของ LinkedIn และสิ่งที่คุณจะได้รับในแผนฟรีและแผนชำระเงิน

คุณสมบัติบัญชี LinkedIn ฟรีแผนพรีเมียม
การดูโปรไฟล์5 รายการล่าสุด (ไม่เกิน 90 วัน)รายการทั้งหมด (365 วัน) พร้อมข้อมูลประชากร
เครดิต InMailไม่มี5 (อาชีพ), 15 (ธุรกิจ)
ตัวกรองการค้นหาตัวกรองพื้นฐานสำหรับการค้นหาโดยบุคคล, งาน, โพสต์, กลุ่ม, บริษัท, โรงเรียน, และกิจกรรม.ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงพร้อมการกรองแบบบูลีน มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการค้นหาผู้คนจำนวนมากที่อยู่นอกเครือข่ายระดับที่ 1, 2 และ 3 ของคุณ
คุณสมบัติของ AIไม่ทราบสามารถเข้าถึงได้ในบางภูมิภาคที่เลือก
การติดตามผู้สมัครไม่ทราบติดตามผู้ที่ดูประกาศรับสมัครงานและสถานะการสมัครงานของคุณ
การผสานระบบ CRMไม่ทราบผสานการทำงานกับ HubSpot, Salesforce, Oracle และอื่นๆ
การใช้งานการค้นหาบุคคลรายเดือนการค้นหาที่จำกัดสำหรับบุคคลที่ไม่ใช่การเชื่อมต่อแรกของคุณไม่จำกัด (แม้ว่าแผนสำหรับผู้หางานจะมีขีดจำกัด)
แหล่งเรียนรู้การเข้าถึงจำกัดเข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 20,000 หลักสูตร
ข้อจำกัดในการเชื่อมต่อ 30,000 การเชื่อมต่อระดับแรก30,000 การเชื่อมต่อระดับแรก
คำแนะนำและการรับรองขอคำแนะนำและแสดงคำแนะนำเหล่านั้นบนโปรไฟล์เหมือนกับแผนฟรี

อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายเกิดจากการวางแผนกลยุทธ์และความสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ระดับพรีเมียมเท่านั้น คุณสามารถเติบโตบน LinkedIn และบริหารความสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะใช้แผนฟรีก็ตาม

📚 อ่านเพิ่มเติม: บล็อกที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ควรติดตามเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก

ทางเลือกแทน LinkedIn Premium

เราได้แบ่งทางเลือกแทน LinkedIn Premium ออกเป็นสองส่วน: เครื่องมือสร้างเครือข่าย และเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับ LinkedIn

เครื่องมือเครือข่ายประกอบด้วย:👇

1. AngelList (ดีที่สุดสำหรับการจ้างงานสตาร์ทอัพ, การสร้างเครือข่ายผู้ก่อตั้ง, และการลงทุนในระยะเริ่มต้น)

แดชบอร์ด AngelList: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางAngelList

AngelList เชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านสตาร์ทอัพ ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุนในหนึ่งระบบนิเวศ ผู้หางานสามารถเรียกดูตำแหน่งงานในสตาร์ทอัพได้ พวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเงินเดือนและรายละเอียดหุ้นล่วงหน้า ผู้ก่อตั้งสามารถใช้เพื่อหาผู้ร่วมก่อตั้งและสรรหาบุคลากรในระยะเริ่มต้น นักลงทุนสามารถค้นหาดีลต่างๆ บนแพลตฟอร์มได้

ต่างจาก LinkedIn ที่มุ่งเน้นด้านอาชีพอย่างกว้างขวาง, AngelList ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจ้างงานในสตาร์ทอัพ, การระดมทุน, และการสร้างเครือข่ายในระยะเริ่มต้น.

คุณสมบัติหลักของ AngelList

  • ข้อมูลเงินเดือนและหุ้นส่วนที่โปร่งใส: แสดงช่วงเงินเดือนและเปอร์เซ็นต์หุ้นส่วนก่อนที่คุณจะสมัครงาน ช่วยขจัดข้อเสนอเงินเดือนต่ำเกินคาด
  • เว็บไซต์หางานที่เน้นสตาร์ทอัพ: กรองตำแหน่งงานตามระยะการระดมทุน ขนาดบริษัท เทคโนโลยีที่ใช้ และความยืดหยุ่นในการทำงานทางไกล เพื่อการค้นหางานที่ตรงเป้าหมาย
  • การจับคู่ระหว่างนักลงทุนและผู้ก่อตั้ง: เชื่อมโยงสตาร์ทอัพกับนักลงทุนและผู้ร่วมก่อตั้งที่มีศักยภาพตามอุตสาหกรรม ระยะการดำเนินงาน และความสนใจ
  • รายชื่อผู้มีความสามารถที่คัดสรรแล้ว: ผู้สรรหาบุคลากรสร้างรายชื่อส่วนตัวของผู้สมัครที่ต้องการติดตามสำหรับตำแหน่งงานในอนาคตหรือการแนะนำ
  • กลุ่มนักลงทุนร่วม: เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายบุคคล (แองเจิลอินเวสเตอร์) สามารถรวมเงินทุนและร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพกับนักลงทุนหลักที่มีประสบการณ์

ข้อจำกัดของ AngelList

  • การมุ่งเน้นแคบจำกัดประโยชน์สำหรับมืออาชีพที่อยู่นอกระบบนิเวศสตาร์ทอัพและทุนร่วมลงทุน
  • การแข่งขันงานอาจรุนแรงเนื่องจากตำแหน่งงานดึงดูดผู้สมัครจากทั่วโลกที่พร้อมจะทำงานเพื่อส่วนแบ่ง

ราคาของ AngelList

  • แบบดั้งเดิม: 0. 1% ของขนาดกองทุน + $10k/ ปี
  • บริการเต็มรูปแบบ: 0. 15% ของขนาดกองทุน + $20k/ ปี

📚 อ่านเพิ่มเติม: เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น [โดยไม่เหนื่อยล้า]

2. Bumble Bizz (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เน้นความสัมพันธ์เป็นสำคัญและไม่กดดัน)

บัมเบิล บิซซ์
ผ่านทางBumble Bizz

Bumble Bizz นำระบบสワイป์ขวาจากแอปหาคู่มาสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ. สร้างโปรไฟล์ Bizz แยกต่างหากเพื่อเน้นทักษะ, อุตสาหกรรม, และสิ่งที่คุณต้องการ: การให้คำปรึกษา, ผู้ร่วมงาน, ลูกค้า, หรือโอกาสทางการงาน. แอปจะแสดงผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ใกล้คุณ และคุณสามารถสワイป์ขวาเพื่อเชื่อมต่อหรือสワイป์ซ้ายเพื่อผ่าน.

การจับคู่จะปลดล็อกการส่งข้อความโดยตรงโดยไม่ต้องใช้คำขอเชื่อมต่อ LinkedIn หรือ InMails สามารถใช้ได้ฟรีแลนซ์ ที่ปรึกษา และผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างเครือข่ายแบบไม่กดดันและรู้สึกเป็นทางการน้อยกว่า

คุณสมบัติหลักของ Bumble Bizz

  • การจับคู่ด้วยการปัด: เรียกดูโปรไฟล์และปัดขวาบนบุคคลที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วยเพื่อการสร้างเครือข่ายแบบยินยอมร่วมกัน
  • โหมดมืออาชีพแยกต่างหาก: สลับระหว่างโหมดหาคู่, มิตรภาพ, และเครือข่ายธุรกิจภายในแอปเดียวกัน
  • การค้นพบตามตำแหน่งที่ตั้ง: ค้นหาผู้เชี่ยวชาญใกล้คุณเพื่อการสร้างเครือข่ายท้องถิ่น, การพบปะ, หรือโอกาสในการร่วมมือ
  • การกรองความสนใจและเป้าหมาย: กรองการจับคู่ตามสิ่งที่พวกเขากำลังมองหา—การจ้างงาน, ความร่วมมือ, การให้คำปรึกษา, หรือลูกค้าฟรีแลนซ์
  • การส่งข้อความโดยตรงเมื่อจับคู่: ปลดล็อกการแชททันทีโดยไม่ต้องรอการตอบรับหรือใช้เครดิต InMail

ข้อจำกัดของ Bumble Bizz

  • ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับ LinkedIn หมายถึงผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มน้อยกว่า
  • อินเตอร์เฟซแบบไม่เป็นทางการอาจรู้สึกไม่เป็นทางการเกินไปสำหรับอุตสาหกรรมที่อนุรักษ์นิยมหรือสถานการณ์การสร้างเครือข่ายระดับสูง

ราคาของ Bumble Bizz

  • ราคาตามความต้องการ

3. Xing (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพในยุโรปที่พูดภาษาเยอรมัน)

แดชบอร์ด Xing: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางXing

Xing ครองความเป็นผู้นำในเครือข่ายมืออาชีพทั่วเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยจำนวนผู้ใช้มากกว่า 20 ล้านคนในภูมิภาค DACH โดยทำงานคล้ายกับ LinkedIn แต่มีการเจาะตลาดท้องถิ่นที่แข็งแกร่งกว่าและมีฟีเจอร์ที่ปรับให้เหมาะกับวัฒนธรรมธุรกิจยุโรป

ผู้เชี่ยวชาญใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อค้นหางาน เข้าร่วมกิจกรรมในอุตสาหกรรม และเข้าร่วมกลุ่มเฉพาะทางที่มุ่งเน้นตลาดที่ใช้ภาษาเยอรมัน หากกลุ่มเป้าหมายหรือธุรกิจของคุณดำเนินงานในยุโรปที่ใช้ภาษาเยอรมัน Xing มักจะสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีกว่า LinkedIn สำหรับการเชื่อมต่อในระดับภูมิภาค

คุณสมบัติเด่นของ Xing

  • การครองตลาดในภูมิภาค DACH: มีสถานะที่แข็งแกร่งกว่า LinkedIn ในเยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับการเชื่อมต่อธุรกิจท้องถิ่น
  • การค้นพบกิจกรรมและการสร้างเครือข่าย: เรียกดูกิจกรรมทางวิชาชีพ การประชุม และการพบปะสังสรรค์ พร้อมระบบตอบรับเข้าร่วมและการสร้างเครือข่ายผู้เข้าร่วมในตัว
  • กลุ่มเฉพาะอุตสาหกรรม: เข้าร่วมชุมชนเฉพาะกลุ่มที่มุ่งเน้นภาคธุรกิจของเยอรมัน พร้อมการสนทนาอย่างคึกคักและประกาศงาน
  • คุณสมบัติของ ProJobs: กระดานงานพรีเมียมที่มีการลงประกาศงานพิเศษจากบริษัทที่มุ่งเน้นเฉพาะเครือข่ายมืออาชีพของ Xing
  • ความเป็นส่วนตัวที่สอดคล้องกับ GDPR: การควบคุมข้อมูลและความโปร่งใสที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของยุโรป

ข้อจำกัดของ Xing

  • การเข้าถึงทั่วโลกที่จำกัดนอกประเทศที่พูดภาษาเยอรมันทำให้ไม่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ
  • ฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่าเมื่อเทียบกับ LinkedIn หมายถึงการเชื่อมต่อที่น้อยกว่าในตลาดที่ไม่ใช่ยุโรป

การตั้งราคาแบบ Xing

  • ราคาตามความต้องการ

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: รู้สึกเหนื่อยล้าจากการสร้างเครือข่ายและการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องใช่ไหม?ลองใช้วิธีจัดสรรเวลาโดยกำหนดช่วงเวลา90-120 นาทีต่อวันสำหรับเป้าหมายหลักเพียงหนึ่งอย่าง เช่น การสร้างแบรนด์บน LinkedIn หรือการติดต่อหาลูกค้าเป้าหมาย วิธีนี้จะช่วยป้องกันการเหนื่อยล้าจากการสลับบริบทและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการมีส่วนร่วมแบบกระจัดกระจายตลอดทั้งวัน

เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อการใช้งาน LinkedIn อย่างครบถ้วน

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์การติดต่อใน LinkedIn การติดตามผล การวางแผนเนื้อหา และการจัดการความสัมพันธ์)

จัดการเอกสาร, โครงการ, การสนทนา และอื่น ๆ ทั้งหมดของคุณบนแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพียงหนึ่งเดียวด้วย ClickUp

เมื่อคุณกำลังสร้างเครือข่ายบน LinkedIn คุณจำเป็นต้องมีพื้นที่ทำงานกลางเพื่อจัดการรายชื่อผู้ติดต่อและการติดตามผล รวมถึงเป็นสถานที่สำหรับวางแผนเนื้อหาและติดตามผลลัพธ์

เข้าสู่:ClickUp,พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์. มันรวมการทำงานและเครื่องมือของคุณไว้ด้วยกัน ทำให้คุณสามารถจัดการการติดต่อทาง LinkedIn ของคุณได้ในที่เดียว. ความสามารถหลักประกอบด้วย:

ติดตามและจัดการคลังข้อมูลการติดต่อด้วยเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า

การมีเครื่องมือจัดการรายชื่อผู้ติดต่อหรือศูนย์กลางสำหรับจัดเก็บข้อมูลติดต่อทางธุรกิจทั้งหมดของคุณและข้อมูลของพวกเขา จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อคุณกำลังจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และการติดต่อสื่อสารในปริมาณมากคุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUpเพื่อให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

ค้นหาผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดายและกรองตามลำดับความสำคัญด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ค้นหาผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดายและกรองตามลำดับความสำคัญด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ ClickUp
  • บันทึกข้อมูลติดต่อผ่านแบบฟอร์ม—รวบรวมชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, โปรไฟล์ LinkedIn และบันทึกโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
  • จัดเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยสถานะที่กำหนดเองเช่น การติดต่อครั้งแรก, กำลังใช้งาน, ไม่สนใจ, ไม่ใช้งาน, ลูกค้าเป้าหมาย หรือสถานะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมากกว่า
  • จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อโดยใช้มุมมองที่กำหนดเอง— มุมมองรายการสำหรับการสแกนอย่างรวดเร็ว, มุมมองกระดานสำหรับการติดตามขั้นตอนแบบภาพ, หรือมุมมองตารางสำหรับข้อมูลที่สามารถจัดเรียงได้
  • เพิ่ม 11ฟิลด์ที่กำหนดเองได้ เช่น โปรไฟล์ Facebook, สถานที่, อีเมลผู้พูด, โปรไฟล์ Instagram และการให้คะแนน เพื่อบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ติดต่อและดูข้อมูลผู้ติดต่อได้อย่างง่ายดาย
  • มอบหมายงานติดตามผลโดยตรงจากบันทึกข้อมูลผู้ติดต่อให้กับสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและป้ายกำกับความสำคัญ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: จัดเก็บข้อความแบบแม่แบบสำหรับสถานการณ์การติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันไว้ในClickUp Docs ใช้ข้อความแม่แบบร่วมกับคำแนะนำจาก ClickUp Brain เพื่อสร้างข้อความที่มีความเป็นส่วนตัวและฟังดูเป็นมนุษย์ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณไม่จำเป็นต้องคิดระบบใหม่ตั้งแต่ต้น และไม่ต้องเสียสละคุณภาพของข้อความที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์

เมื่อคุณได้ติดตามผู้ติดต่อแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำพวกเขาผ่านกระบวนการขายของคุณ

คุณต้องการระบบเพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, กำหนดการติดตามผล, และปิดการขายโดยไม่ให้ลูกค้าหลุดลอยไป

เทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUpมาช่วยคุณแล้ว ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียวด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายทั้งหมดของคุณในมุมมองเดียวด้วยเทมเพลต Sales Pipeline ของ ClickUp
  • มองเห็นภาพขั้นตอนการทำข้อตกลงตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงปิดการขายใน 4 มุมมองที่แตกต่างกันของ ClickUp
  • สร้างงานอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายเปลี่ยนสถานะ—ส่งอีเมลติดตามผล, นัดหมายการโทรเพื่อทำความรู้จัก, หรือมอบหมายข้อเสนอ
  • ติดตามมูลค่าข้อตกลงและคาดการณ์รายได้โดยการกรองโอกาสที่ใช้งานอยู่ตามวันที่ปิดและขนาดสัญญาที่เป็นไปได้
  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการเช็คอินเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดตามผล

ปัญญาประดิษฐ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงบริบท

ClickUp Brain, ระบบAI ที่เข้าใจบริบท, เข้าใจระบบการติดต่อของคุณเนื่องจากอยู่ใน ClickUp. มันมีบริบทจากลิสต์, งาน, เอกสาร, ฟอร์ม CRM, และบันทึกของคุณ.

สามารถสร้างข้อความการติดต่อ, สรุป, และงานติดตามผลตามกระบวนการทำงานจริงของคุณได้

สำหรับการติดต่อผ่าน LinkedIn ของคุณ ผู้ช่วย AI สามารถสรุปโพสต์บน LinkedIn, แยกจุดปัญหาเฉพาะตำแหน่งงาน, และดึงข้อมูลสำคัญที่คุณสามารถนำไปใช้ในข้อความของคุณได้

จากนั้นใช้ BrainGPT เพื่อเขียนข้อความติดต่อใหม่ในโทนที่แตกต่างกัน คุณสามารถสร้างเวอร์ชันต่างๆ ด้วยมุมมองที่หลากหลาย (เน้นคุณค่า, เน้นปัญหา, เน้นข้อมูลเชิงลึก) ทดสอบความแตกต่างเหล่านี้เพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับแต่ละ ICP

ร่างอีเมลติดต่อแบบเย็นชาบน LinkedIn ด้วย ClickUp Brain
ร่างอีเมลติดต่อแบบเย็นชาบน LinkedIn ด้วย ClickUp Brain

อย่าลืมทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น และเพิ่มบุคลิกของคุณเข้าไปในข้อความด้วย

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นกับเนื้อหาที่สร้างโดย AI เราได้สร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ หากการพิมพ์ทุกอย่างทำให้คุณช้าลง คุณสามารถใช้ฟีเจอร์Talk-to-Text ของ ClickUp ได้ ด้วย Talk-to-Text คุณสามารถ:

  • แท็กเพื่อนร่วมทีม งาน หรือเอกสารโดยอัตโนมัติขณะบันทึกเสียงด้วยการใช้ @mentions และลิงก์ที่เข้าใจบริบท
  • รับคลังคำศัพท์ส่วนตัวที่เติมชื่อผลิตภัณฑ์, อักษรย่อ และคำที่ใช้บ่อยที่สุดโดยอัตโนมัติในข้อความที่พิมพ์เพื่อทำให้เสียงเหมือนคุณ
  • เปลี่ยนบันทึกเสียงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างและกำหนดเป็นงาน
  • เข้าถึง ChatGPT, Claude, Gemini และโมเดล AI อื่นๆได้โดยไม่ต้องสลับแอป—ลดความซับซ้อนของการใช้งาน AI

ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ

เมื่อคุณกำลังจัดการการติดต่อสื่อสารในปริมาณมาก ไม่มีทางที่คุณจะจัดการทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเอง คุณต้องการระบบการทำงานอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)ที่ทำงานต่อเนื่องได้แม้ในขณะที่คุณไม่ได้ตรวจสอบทุกการตอบกลับ

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่คุณกำลังทำการติดต่อ LinkedIn โดยอัตโนมัติด้วย AI ให้แน่ใจว่าได้กำหนดค่าขีดจำกัดต่อไปนี้:

  • ตั้งค่าคำขอเชื่อมต่อรายวัน
  • ส่งคำขอเชื่อมต่อเป็นระยะ
  • ส่งข้อความในช่วงเวลาทำงานของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับและทำให้ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น

ด้วยระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ ClickUp คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทำงานตามเงื่อนไขซึ่งจะเริ่มทำงานเมื่อคุณส่งคำขอเชื่อมต่อบน LinkedIn ระบบจะดำเนินการค้นหาลูกค้าเป้าหมายในเบื้องหลังโดยอัตโนมัติ

ClickUp Brain: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติที่คุณต้องการหรือปรับแต่งกฎผ่าน AI ตามกระบวนการทำงานของคุณ

กำหนด หากสิ่งนี้เกิดขึ้น, ให้ทำสิ่งนั้น ในระบบการอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงและป้องกันการพลาดขั้นตอน ระบบการอัตโนมัติยังสามารถเชื่อมโยงกับวันครบกำหนดที่กำลังจะมาถึง, การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ, หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การติดตามเวลา, ทำให้งานได้รับการติดป้ายกำกับอย่างสม่ำเสมอ

🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp:Super Agentsของ ClickUp คือเพื่อนร่วมทีม AI ที่จะช่วยทำงานหนักแทนคุณ

ด้วยซูเปอร์เอเจนต์ คุณสามารถ:

  • กระตุ้นงานติดตามผลโดยอัตโนมัติเมื่อลูกค้าเป้าหมายไม่ตอบสนองภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ส่งต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าสูงไปยังสมาชิกทีมเฉพาะตามพื้นที่ ความเชี่ยวชาญ หรือปริมาณงาน—สิ่งสำคัญเมื่อคุณกำลังจัดการกับลูกค้าหลายราย
  • ส่งลำดับการติดต่อที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอัตโนมัติตามการตอบสนองของลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเอง
  • ซิงค์กิจกรรม LinkedIn ของคุณกับระบบ CRM เพื่อให้การเชื่อมต่อใหม่ถูกเพิ่มเข้าสู่รายชื่อผู้ติดต่อของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมข้อมูลที่สมบูรณ์

ชมวิดีโอนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับซูเปอร์เอเจนต์และวิธีการทำงานของพวกเขา 👇

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

  • การร่วมมือทางเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทม์: เปิดใช้งานClickUp SyncUpsได้โดยตรงจากงานเพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์การติดต่อ, ตรวจสอบรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, หรือเดินผ่านลำดับการติดตามผลในเวลาจริง
  • การเชื่อมต่อ ClickUp: ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 รายการ และมีการเชื่อมต่อแบบเนทีฟกับระบบ CRM, แพลตฟอร์มอีเมล และเครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียวและลดการสลับบริบท
  • การค้นหาทั่วทั้งองค์กร: ค้นหารายละเอียดการติดต่อ บทสนทนาที่ผ่านมา หรือเทมเพลตการติดต่อได้ทันทีทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณและแอปที่เชื่อมต่อด้วยEnterprise Search
  • ศูนย์กลางความรู้แบบรวมศูนย์: จัดเก็บกลยุทธ์ LinkedIn, แม่แบบการติดต่อ, และคู่มือการสร้างเครือข่ายทั้งหมดไว้ในClickUp Docsเพื่อให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกันได้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • คุณสมบัติที่ครอบคลุมมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • ไม่สามารถกำหนดเวลาโพสต์บน LinkedIn ได้โดยอัตโนมัติในตัว

ราคาของ ClickUp

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร?

ฟังจากผู้รีวิว G2:

ฉันใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานทุกวัน มันรวมเครื่องมือทั้งหมดที่เราต้องการไว้ในที่เดียว และนั่นยอดเยี่ยมมาก! ฉันชอบการให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการและความสามารถในการใช้แดชบอร์ดเพื่อทำให้มันดูเป็นภาพมากขึ้น ฉันยังชอบความสามารถในการปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และมุมมองอีกด้วย

ฉันใช้ ClickUp สำหรับการจัดการงานทุกวัน มันรวมเครื่องมือทั้งหมดที่เราต้องการไว้ในที่เดียว และนั่นยอดเยี่ยมมาก! ฉันชอบการให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของโครงการและความสามารถในการใช้แดชบอร์ดเพื่อทำให้มันดูเป็นภาพมากขึ้น ฉันยังชอบความสามารถในการปรับแต่งฟิลด์ สถานะ และมุมมองอีกด้วย

💟 โบนัส:เครื่องมือและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ

เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อเสริมการใช้งาน LinkedIn

เครื่องมืออัตโนมัติของบุคคลที่สามบน LinkedIn สามารถจัดการงานที่ทำซ้ำได้ เช่น การดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและการกำหนดเวลาติดตามผล โดยไม่กระตุ้นระบบตรวจจับของ LinkedIn นี่คือเครื่องมือบางตัวที่คุณควรรู้จัก:

1. Phantombuster (ดีที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลและเพิ่มคุณภาพข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจาก LinkedIn ในปริมาณมาก)

แดชบอร์ด Phantombuster: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางPhantombuster

PhantomBuster เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้การ รวบรวม จัดระเบียบ และส่งออกข้อมูลที่มีโครงสร้างจาก LinkedIn เป็นเรื่องง่ายโดยไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง มีเครื่องมือเฉพาะสำหรับ LinkedIn หลากหลายที่ช่วยให้คุณสร้างรายชื่อจากการค้นหา หน้าบริษัท สมาชิกกลุ่ม กิจกรรมโปรไฟล์ และการมีส่วนร่วมกับโพสต์

คุณสามารถดึงข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะที่สำคัญ ข้อมูลบริษัท และเมตาดาต้าของกิจกรรมออกมาเป็นสเปรดชีตหรือระบบ CRM และรวมข้อมูลนี้ไว้ในที่ทำงานเดียวเพื่อการใช้งานในขั้นตอนต่อไป คุณยังได้รับศูนย์กลาง "LinkedIn Leads" ที่คุณสามารถคัดกรอง จัดกลุ่ม และจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจาก LinkedIn ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Phantombuster

  • อัตโนมัติการดึงข้อมูลโปรไฟล์: ดึงชื่อ, ตำแหน่งงาน, รายละเอียดบริษัท, และข้อมูลติดต่อจากการค้นหาบน LinkedIn หรือผลลัพธ์จาก Sales Navigator
  • เสริมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย: ดึงที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์จากโปรไฟล์ LinkedIn ที่รวบรวมมาโดยใช้แหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม
  • ผสานการทำงานกับระบบ CRM และ ซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ดึงออกมาโดยตรงไปยัง HubSpot, Salesforce หรือ Google Sheets โดยไม่ต้องส่งออกด้วยตนเอง
  • กำหนดตารางการทำงาน: ดำเนินการ Phantoms โดยอัตโนมัติตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อรักษาการค้นหาลูกค้าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Phantombuster

  • ความเสี่ยงของการถูกจำกัดบัญชี LinkedIn หากเกินขีดจำกัดรายวันหรือกิจกรรมดูไม่เป็นธรรมชาติ
  • จำเป็นต้องใช้เครื่องมือค้นหาอีเมลแยกต่างหากเพื่อการเสริมสร้างข้อมูลติดต่อให้สมบูรณ์ เนื่องจาก LinkedIn ไม่ได้แสดงอีเมลไว้อย่างเป็นสาธารณะ

ราคาของ Phantombuster

  • เริ่มต้น: $69/เดือน
  • ข้อดี: $159/เดือน
  • ทีม: $439/เดือน

ผู้ใช้จริงพูดถึง Phantombuster อย่างไรบ้าง?

ฟังจากผู้รีวิว G2:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ PhantomBuster คือความง่ายในการทำให้การติดต่อและการสร้างโอกาสทางธุรกิจบน LinkedIn เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ เทมเพลตใช้งานง่ายมาก และเมื่อคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ไม่กี่ขั้นตอนแล้ว มันจะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ ฉันยังชอบมากที่คุณสามารถเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้าด้วยกันได้ — ตัวอย่างเช่น การดึงข้อมูลโปรไฟล์ การเสริมข้อมูล และการส่งคำขอเชื่อมต่อแบบเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ มันเชื่อถือได้ มีเอกสารประกอบที่ดี และทีมสนับสนุนก็รวดเร็วและช่วยเหลือดี

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ PhantomBuster คือความง่ายในการทำให้การติดต่อและการสร้างโอกาสทางธุรกิจบน LinkedIn เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดใดๆ เลย เทมเพลตต่างๆ ใช้งานง่ายมาก และเมื่อคุณตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ไม่กี่ขั้นตอนแล้ว จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้หลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ ฉันยังชอบมากที่คุณสามารถเชื่อมต่อระบบอัตโนมัติต่างๆ เข้าด้วยกันได้ — ตัวอย่างเช่น การดึงข้อมูลโปรไฟล์ การเสริมข้อมูล และการส่งคำขอเชื่อมต่อแบบเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติ มันเชื่อถือได้ มีเอกสารประกอบที่ดี และทีมสนับสนุนก็รวดเร็วและให้ความช่วยเหลือดี

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน: เทคนิคและเครื่องมือ

2. Expandi (เหมาะที่สุดสำหรับการดำเนินการติดต่อแบบมีเงื่อนไขและหลายขั้นตอนบน LinkedIn อย่างปลอดภัย)

ขยายแดชบอร์ด: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางExpandi

แพลตฟอร์มการค้นหาลูกค้าบน LinkedIn Expandi มอบพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์สำหรับการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อบน LinkedIn คุณสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของลีดและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ตำแหน่งงาน บริษัท อุตสาหกรรม และสัญญาณการมีส่วนร่วม

Expandi ยังมีกล่องข้อความอัจฉริยะที่รวบรวมข้อความและทำให้การติดตามการสนทนาเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ คุณจะได้รับข้อมูลวิเคราะห์ขั้นสูงและการรายงาน นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อผสานข้อมูลเชิงลึกจาก LinkedIn เข้ากับกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้น

ขยายคุณสมบัติหลัก

  • ระบบอัตโนมัติบนคลาวด์: ดำเนินการแคมเปญจากที่อยู่ IP เฉพาะ แทนที่จะใช้เบราว์เซอร์ในเครื่องของคุณ เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกตรวจจับ
  • ลำดับอัจฉริยะด้วยตรรกะเงื่อนไข: กำหนดเส้นทางติดตามผลที่แตกต่างกันตามว่าผู้มุ่งหวังยอมรับ ตอบกลับ หรือเพิกเฉยต่อการติดต่อของคุณ
  • แคมเปญหลายช่องทาง: รวม LinkedIn InMails, คำขอเชื่อมต่อ และการติดต่อทางอีเมลไว้ในขั้นตอนการทำงานเดียว
  • การทดสอบ A/B สำหรับข้อความ: ทดสอบข้อความหลายรูปแบบพร้อมกันเพื่อระบุข้อความใดที่กระตุ้นอัตราการตอบกลับได้สูงกว่า
  • ถอนเงินอัตโนมัติสำหรับคำขอที่รอดำเนินการ: ลบคำขอเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับการตอบกลับหลังจากช่วงเวลาที่คุณกำหนด เพื่อรักษาโปรไฟล์ของคุณให้สะอาด

ขยายข้อจำกัด

  • ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออัตโนมัติบน LinkedIn อื่น ๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้คนเดียว
  • ความเสี่ยงของการจำกัดบัญชีเมื่อผู้ใช้ดำเนินแคมเปญที่ก้าวร้าวเกินไป

ราคาของ Expandi

  • ธุรกิจ: $99/เดือน
  • หน่วยงาน: กำหนดเอง

ผู้ใช้จริงพูดถึง Expandi อย่างไร?

ฟังจากผู้รีวิว G2:

พวกเขากำลังใกล้เข้ามาแล้ว แทบจะถึงแล้ว ฉันประทับใจกับการบริการลูกค้าของพวกเขาทุกครั้งที่เราติดต่อกัน ส่วนนี้ทำให้พวกเขาโดดเด่น พวกเขาชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับคำติชมจากลูกค้าและทำงานเพื่อให้การผสานรวมถูกต้อง เมื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมหรือปัญหาการเรียกเก็บเงิน ทีมของพวกเขาก็เข้ามาแก้ไขทันที ทำได้ดีมาก นั่นเป็นเรื่องที่หายากและมีผลกระทบมาก

พวกเขากำลังใกล้เข้ามาแล้ว แทบจะถึงแล้ว ฉันประทับใจกับการบริการลูกค้าของพวกเขาทุกครั้งที่เราติดต่อกัน ส่วนนี้ทำให้พวกเขาโดดเด่น พวกเขาชัดเจนว่าให้ความสำคัญกับคำติชมจากลูกค้าและทำงานเพื่อให้การผสานรวมถูกต้อง เมื่อเรามีปัญหาเกี่ยวกับการผสานรวมหรือปัญหาการเรียกเก็บเงิน ทีมของพวกเขาก็เข้ามาแก้ไขทันที ทำได้ดีมาก นั่นเป็นเรื่องที่หายากและมีผลกระทบมาก

3. Dux Soup (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn ผ่านเบราว์เซอร์ พร้อมระบบอัตโนมัติแบบเบา)

แดชบอร์ด Dux Soup: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางDux Soup

Dux-Soup เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำงานอัตโนมัติในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn ผ่านส่วนขยายของ Chrome ที่ทำงานโดยตรงในเบราว์เซอร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายใช้เครื่องมือนี้เพื่อเยี่ยมชมโปรไฟล์ ส่งคำขอเชื่อมต่อ และดูแลลูกค้าเป้าหมายในปริมาณมาก โดยเลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับ เครื่องมือนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM และรองรับการจัดลำดับข้อความส่วนบุคคลสำหรับแคมเปญการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Dux Soup

  • การกำหนดเวลาแคมเปญแบบหยด: กระจายคำขอเชื่อมต่อและข้อความตลอดทั้งวันเพื่อจำลองรูปแบบกิจกรรมแบบธรรมชาติ
  • การติดแท็กโปรไฟล์และบันทึก: ติดแท็กผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเองและเพิ่มบันทึกส่วนตัวที่มองเห็นได้เฉพาะคุณเพื่อจัดระเบียบลีดได้ดีขึ้น
  • การรับรองทักษะในระดับกว้าง: รับรองทักษะในโปรไฟล์เป้าหมายโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมองเห็นและการมีส่วนร่วมก่อนส่งคำขอ
  • การส่งออก CSV สำหรับการซิงค์ CRM: ดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าเป้าหมายลงในสเปรดชีตเพื่อนำเข้าด้วยตนเองไปยัง HubSpot, Salesforce หรือระบบอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Dux Soup

  • ไม่มีการผสานระบบ CRM แบบเนทีฟ—ต้องพึ่งพาการส่งออกและนำเข้าไฟล์ CSV ด้วยตนเองเพื่อซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
  • การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มคลาวด์ ทำให้ยากต่อการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญข้ามลำดับต่างๆ

ราคาซุปดักซ์

  • Pro Dux รายบุคคล: $14.99/เดือน
  • ทีมเทอร์โบ: $55/เดือน
  • เอเจนซี่คลาวด์: $99/เดือน

ผู้ใช้จริงพูดถึง Dux Soup ว่าอย่างไร?

ผู้ตรวจสอบ G2กล่าวว่า:

Dux-soup กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเราสื่อสารกับตลาดของเราได้ดีที่สุด ฉันใช้ Dux-soup มาเกินหนึ่งปีแล้ว มันคือเครื่องมืออัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับ LinkedIn และสามารถเชื่อมต่อได้กับผลิตภัณฑ์ CRM หลายตัว

Dux-soup กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่ยอดเยี่ยมเพื่อช่วยเราสื่อสารกับตลาดของเราได้ดีที่สุด ฉันใช้ Dux-soup มาเกินหนึ่งปีแล้ว มันคือเครื่องมืออัตโนมัติที่ดีที่สุดสำหรับ LinkedIn และสามารถเชื่อมต่อได้กับผลิตภัณฑ์ CRM หลายตัว

4. Dripify (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการติดตามประสิทธิภาพบน LinkedIn แบบทีม)

แดชบอร์ด Dripify: LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่
ผ่านทางDripify

Dripify นำเสนอชุดฟีเจอร์ที่มุ่งเน้นการสร้างและดำเนินการลำดับการมีส่วนร่วมบน LinkedIn แบบหลายขั้นตอน ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพ และจัดการกิจกรรมของทีมจากแดชบอร์ดกลาง

ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่มีโครงสร้างได้, คัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าตามเกณฑ์เช่นตำแหน่งหรือบริษัท, และส่งออกเพื่อวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง.

กล่องข้อความในตัวช่วยให้คุณรวมการสนทนาบน LinkedIn ไว้ที่เดียว Dripify ยังมีเทมเพลตและเครื่องมือรายงานเพื่อสนับสนุนความพยายามในการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn อย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติหลักของ Dripify

  • เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบภาพ: อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการสร้างแคมเปญหลายขั้นตอนพร้อมการแยกสาขาตามเงื่อนไขจากการตอบสนองของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม: แชร์เทมเพลตแคมเปญ, มอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับสมาชิกในทีม, และติดตามผลการติดต่อสื่อสารร่วมกันได้จากแดชบอร์ดเดียว
  • ขีดจำกัดความปลอดภัยในตัว: จำกัดการดำเนินการรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อให้อยู่ในขีดจำกัดที่ LinkedIn แนะนำและลดความเสี่ยงในการถูกแบน
  • การให้คะแนนและการกรองลูกค้าเป้าหมาย: จัดอันดับลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วมและกรองลูกค้าที่มีศักยภาพสูงเพื่อการติดตามผลลำดับความสำคัญ
  • การผสานระบบ CRM แบบเนทีฟ: ซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายโดยตรงกับ Pipedrive, HubSpot และ Salesforce โดยไม่ต้องส่งออกข้อมูลด้วยตนเอง

ข้อจำกัดของ Dripify

  • อาจมีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการซิงค์เว็บฮุคกับบางแพลตฟอร์ม CRM ระหว่างการถ่ายโอนข้อมูลปริมาณสูง
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมเวลาการดำเนินการอย่างละเอียดนอกเหนือจากช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

ราคาของ Dripify

  • พื้นฐาน: $59/ผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $79/ผู้ใช้/เดือน
  • ขั้นสูง: $99/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ปรับแต่งได้

ผู้ใช้จริงพูดถึง Dripify อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้รีวิว G2 ระบุว่า:

ฉันใช้ Dripify สำหรับเพิ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก LinkedIn และฉันชื่นชมที่มันช่วยให้ฉันสามารถให้ระบบอัตโนมัติเชื่อมต่อและส่งข้อความเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ได้โดยอัตโนมัติ ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถทำการค้นหา และมันทำให้การเชื่อมต่อกับผู้ที่อยู่ในผลการค้นหาของฉันเป็นไปโดยอัตโนมัติ และส่งข้อความให้พวกเขาได้ การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และระบบอัตโนมัติก็ดีกว่า รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ทีมของฉันตัดสินใจเปลี่ยนจาก Octopus มาใช้ Dripify

ฉันใช้ Dripify สำหรับเพิ่มผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจาก LinkedIn และฉันชื่นชมที่มันช่วยให้ฉันสามารถให้ระบบอัตโนมัติเชื่อมต่อและส่งข้อความเพื่อเริ่มสร้างความสัมพันธ์ได้โดยอัตโนมัติ ฉันชอบวิธีที่ฉันสามารถใส่การค้นหา และมันทำให้การเชื่อมต่อกับผู้ที่อยู่ในผลการค้นหาของฉันเป็นไปโดยอัตโนมัติ และส่งข้อความให้พวกเขาได้ การตั้งค่าเริ่มต้นนั้นง่ายมาก และระบบอัตโนมัติก็ดีกว่า รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ทีมของฉันตัดสินใจเปลี่ยนจาก Octopus มาใช้ Dripify

ดังนั้น LinkedIn Premium คุ้มค่าหรือไม่?

LinkedIn Premium สามารถเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเมื่อคุณกำลังมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการก้าวเข้าสู่บทบาทใหม่ การเร่งกระบวนการจ้างงาน หรือการเปิดโอกาสสำหรับการสนทนาด้านการขาย หากใช้แบบไม่เป็นทางการ มักจะรู้สึกไม่น่าประทับใจ แต่หากใช้อย่างมีจุดมุ่งหมาย สามารถย่นระยะเวลาและเปิดเผยโอกาสที่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงได้

สิ่งที่สำคัญพอๆ กับการสมัครสมาชิกเองก็คือวิธีที่คุณจัดการงานรอบๆ การสมัครสมาชิกนั้น การสร้างเครือข่าย การติดตามผล ไอเดียเนื้อหา การสนทนา และโอกาสต่างๆ จะสูญเสียคุณค่าไปเมื่อถูกเก็บไว้ในบันทึกที่กระจัดกระจายและเตือนความจำที่จำได้เพียงครึ่งๆ การจับคู่กิจกรรมบน LinkedIn กับระบบศูนย์กลางอย่าง ClickUp จะช่วยเปลี่ยนการเชื่อมต่อให้กลายเป็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แค่การแจ้งเตือนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

จากเครื่องมือจัดการรายชื่อผู้ติดต่อไปจนถึงการสร้างเนื้อหา การจัดการงาน และการสร้างระบบอัตโนมัติ—ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามในการสร้างเครือข่ายของคุณสมัครฟรีตอนนี้และใช้ClickUp เพื่อการเติบโตบน LinkedIn ของคุณ

คำถามที่พบบ่อย

ไม่ คุณไม่จำเป็นต้องใช้แพ็กเกจพรีเมียมเพื่อรับข้อเสนอใน LinkedIn คุณสามารถสมัครงานผ่าน LinkedIn Apply ได้แม้ในแผนฟรี สิ่งที่สำคัญกว่าคุณสมบัติพรีเมียมคือการมีกลยุทธ์การค้นหางานที่มั่นคง—การกำหนดเป้าหมายตำแหน่งที่เหมาะสม ปรับแต่งใบสมัคร และติดตามผลอย่างมีกลยุทธ์ แม้ว่าโอกาสการได้รับการจ้างงานจะเพิ่มขึ้น 2.6 เท่าผ่านคุณสมบัติพรีเมียมเช่น InMail และข้อมูลเชิงลึกของผู้สมัคร

ไม่ คุณจะได้รับเครดิต InMail เพียง 5 ครั้งต่อเดือนสำหรับ Premium Career และ 15 ครั้งสำหรับ Premium Business ส่วน Sales Navigator มอบเครดิตให้ 50 ครั้งต่อเดือน เครดิตจะสะสมได้นานสามเดือนหากไม่ได้ใช้ แต่จะไม่มีวันเป็นแบบไม่จำกัด

Premium Career มีราคาอยู่ที่ $29.99 ต่อเดือน แต่จะลดลงเหลือ $19.99 ต่อเดือนเมื่อชำระเงินรายปี ราคาสำหรับแผนอื่น ๆ จะเพิ่มขึ้นถึง $170 ต่อเดือน

คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงหลักสูตรมากกว่า 20,000 หลักสูตรบน LinkedIn Premium คุณภาพและคุณค่าของหลักสูตรเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระดับความเชี่ยวชาญของคุณ

ธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับเครื่องหมายรับรองสีทองและฟีเจอร์ที่ช่วยด้วย AI เมื่อสมัครใช้ LinkedIn Premium Business พวกเขาสามารถดูโปรไฟล์ของผู้ที่เข้าชมโปรไฟล์ของตนย้อนหลังได้สูงสุด 365 วัน และส่ง InMail ได้ 15 เครดิตต่อเดือน คุ้มค่าหากธุรกิจสามารถปิดการขายที่มีมูลค่าสูงได้ ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุนที่คุ้มค่ากับค่าบริการรายเดือน 59.99 ดอลลาร์