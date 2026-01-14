วิธีรับมือเมื่อคุณทำผิดพลาดในที่ทำงาน

การผิดพลาดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำ. ทุกคนทำผิดพลาดที่ทำงาน.
เกือบทุกองค์กรได้รับผลกระทบในบางช่วงเวลา; มีเพียง1.3% ของทีมที่รายงานว่าไม่เคยประสบปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์.
ความแตกต่างนั้น ไม่ใช่ระหว่างใครที่ทำผิดพลาดกับใครที่ไม่ทำ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างหาก
ความผิดพลาดคือเหตุการณ์ แต่การตอบสนองของคุณคือทางเลือก ความรับผิดชอบที่คุณยอมรับ ความชัดเจนที่คุณนำมาสู่การสื่อสาร และทางออกที่คุณนำเสนอ ล้วนมีความสำคัญมากกว่าความผิดพลาดนั้นเอง
แล้วคุณจะทำอย่างไรเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น?
มาดูวิธีการจัดการกับข้อผิดพลาดในที่ทำงานและลดการเกิดข้อผิดพลาดซ้ำ โดยไม่ทำลายความไว้วางใจหรือความมั่นใจในระหว่างทาง
ประเภทของข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในที่ทำงาน
บางข้อผิดพลาดเห็นได้ชัดเจนทันที บางข้อปรากฏขึ้นในภายหลังเมื่อมีบางอย่างเสียหายหรือการสนทนาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ แต่ทั้งหมดนี้สามารถแบ่งออกเป็นสี่รูปแบบที่สามารถคาดการณ์ได้:
1. ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร
ความท้าทายในการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่คุณตั้งใจจะพูดไม่ได้สื่อออกมาในแบบที่คุณคาดหวัง หรือไม่ได้ถูกพูดออกไปเลย
📌 ตัวอย่าง:
- ลืมแจ้งให้คนที่ต้องการอัปเดตทราบ
- การให้คำแนะนำที่รู้สึกชัดเจนในหัวของคุณ แต่ทำให้ผู้อื่นสับสน
- การส่งอีเมลหรือข้อความที่ขาดบริบทสำคัญ
2. ข้อผิดพลาดในการทำงานและการดำเนินการ
การพลาดงานและการดำเนินการผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อผลงานที่ส่งมอบไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังไว้ แต่สิ่งเหล่านี้แทบจะไม่ทำให้คุณถูกไล่ออก
📌 ตัวอย่าง:
- ลืมทำขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งในงานที่ต้องทำหลายขั้นตอน
- พลาดกำหนดส่งงานเพราะประเมินเวลาที่ใช้ในการทำงานต่ำเกินไป
- การส่งเอกสารหรือไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง
3. ข้อผิดพลาดในการดำเนินการและเอกสาร
ข้อผิดพลาดในกระบวนการและเอกสารเกิดขึ้นเมื่อระบบพึ่งพาความจำมากเกินไปแทนที่จะใช้โครงสร้าง พวกมันไม่ค่อยรุนแรงในทันที แต่จะสะสมเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและอาจทำให้เกิดความสับสนอย่างมาก
📌 ตัวอย่าง:
- การป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบและไม่ตรวจพบในระยะแรก
- ข้ามขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน
- การปรับปรุงงานโดยไม่ปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. ข้อผิดพลาดระหว่างบุคคล
ต่างจากความผิดพลาดในงานหรือกระบวนการ ความผิดพลาดระหว่างบุคคลไม่ได้ปรากฏให้เห็นเสมอไป งานอาจเสร็จสมบูรณ์ แต่มีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ลงตัวในความสัมพันธ์
📌 ตัวอย่าง:
- การหลีกเลี่ยงการสนทนาที่ยากลำบากจนกว่ามันจะบานปลาย
- การใช้โทนเสียงในข้อความหรือการประชุมที่ฟังดูห้วน ปฏิเสธ หรือแข็งกร้าวเกินกว่าที่คุณตั้งใจ
- การตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของหรือความรับผิดชอบโดยไม่มีการชี้แจง
👀 คุณรู้หรือไม่?งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าความสมบูรณ์แบบอย่างสุดโต่งนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณ คนที่พยายามหลีกเลี่ยงความผิดพลาดหรือตั้งมาตรฐานที่สูงเกินเอื้อมอยู่เสมอ มักจะมีความพึงพอใจในงานน้อยลง และมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหมดไฟมากกว่าคนทั่วไป
วิธีรับมือกับการทำผิดพลาดในที่ทำงาน
คุณทำผิดพลาดไปแล้ว แล้วจะทำอย่างไรต่อไป? วิธีที่คุณตอบสนองในช่วงเวลาต่อจากนี้มีความสำคัญมากกว่าความผิดพลาดนั้นเสียอีก นี่คือเคล็ดลับปฏิบัติ 6 ข้อ:
ขั้นตอนที่ 1: ใจเย็นและประเมินความเสียหาย
ก่อนที่คุณจะทำอะไร คุณต้องออกจากโหมดตื่นตระหนกเสียก่อน เป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่คุณจะรู้สึกหงุดหงิด วิตกกังวล หรือมีความรู้สึกด้านลบเกิดขึ้น แต่ความรู้สึกเหล่านี้อาจบดบังวิจารณญาณและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคุณได้
นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ:
- ใช้เวลาห้านาทีเพื่อตัวเอง
- ลุกออกจากโต๊ะทำงาน หายใจลึกๆ สักครู่ หรือดื่มน้ำสักแก้ว
- ถามตัวเองว่า: เกิดอะไรขึ้นแน่? ผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีคืออะไร? ใครได้รับผลกระทบ? ทำความเข้าใจสถานการณ์
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามอย่างหรือมากกว่าทุกวัน กำลังต่อสู้กับ "การแพร่กระจายของแอป" และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย
แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิผล แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปต่างๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์BrainGPTรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: เพียงพูดครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องวุ่นวาย—เพียงแค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์
ขั้นตอนที่ 2: รับผิดชอบอย่างรวดเร็ว
สัญชาตญาณของคุณอาจเป็นการอธิบายว่าทำไมถึงเกิดข้อผิดพลาดขึ้น แต่การเริ่มต้นด้วยบริบทอาจฟังดูเหมือนข้อแก้ตัว แม้ว่าจะเป็นความจริงก็ตาม ดังนั้น สิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้คือยอมรับข้อผิดพลาดว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแก้ไข
ดังนั้น หยุดสักครู่แล้วพูดกับตัวเองว่า: "ฉันทำผิดพลาดนี้ มันเป็นความรับผิดชอบของฉันที่จะแก้ไข" เมื่อคุณยอมรับความผิดพลาด คุณจะควบคุมขั้นตอนต่อไปได้
👀 คุณรู้หรือไม่? สมองของเรามักต่อต้านการยอมรับข้อผิดพลาด เพราะอาจรู้สึกเหมือนเป็นภัยคุกคามต่อภาพลักษณ์และสถานะของตนเอง ซึ่งทำให้ผู้คนเลือกที่จะยืนยันความเชื่อเดิมแทนที่จะปรับเปลี่ยนแนวทาง
การต่อต้านนี้ก่อให้เกิดความไม่สอดคล้องทางความคิด ซึ่งเป็นความขัดแย้งทางจิตใจที่หลายคนหลีกเลี่ยงด้วยการยึดมั่นในความเชื่อที่ไม่ถูกต้องหรือปฏิเสธข้อผิดพลาด นักจิตวิทยาโต้แย้งว่าการเรียนรู้ที่จะยอมรับข้อผิดพลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตส่วนบุคคล ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพ และการตัดสินใจที่ดีขึ้นในการทำงาน
ขั้นตอนที่ 3: สื่อสารอย่างชัดเจนกับผู้จัดการของคุณ
ตอนนี้คุณเป็นเจ้าของเรื่องราวแล้ว คุณต้องการที่จะกำหนดรูปแบบมัน นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
- เลือกช่องทางที่เหมาะสม; การโทรอย่างรวดเร็วหรือการนัดหมายแชทมักจะดีกว่าการส่งข้อความ Slack อย่างตื่นตระหนก
- ยึดมั่นในข้อเท็จจริง สิ่งที่เกิดขึ้น ผลกระทบในปัจจุบัน และสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนี้เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มเติม
นี่ช่วยให้คุณทำสามสิ่งได้: ระบุสิ่งที่เกิดขึ้น, แสดงให้เห็นว่าคุณให้ความสำคัญกับการสื่อสาร, และสัญญาว่าจะมีการติดตามผลที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา. มันสร้างความไว้วางใจในขณะเดียวกันที่อาจกำลังถูกทำลาย.
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
ขั้นตอนที่ 4: เสนออย่างน้อยหนึ่งวิธีแก้ไข
ใคร ๆ ก็สามารถนำปัญหาขึ้นมาพูดคุยได้ สิ่งที่ทีมของคุณต้องการในตอนนี้คือใครสักคนที่สามารถชี้แนวทางไปข้างหน้าให้พวกเขาเห็น
มันไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ; มันแค่ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณได้คิดถึงขั้นตอนต่อไปแล้ว
นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ:
- ก่อนการสนทนาของคุณ คิด: การกระทำใดที่สามารถเริ่มแก้ไขปัญหานี้ได้? อาจเป็นการย้อนกลับการเปลี่ยนแปลง, ส่งอีเมลแก้ไข, หรือจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่เพื่อให้มีเวลาสำหรับการแก้ไข
- นำเสนอวิธีแก้ปัญหาของคุณเป็นจุดเริ่มต้น เช่น "สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถทำได้คือ [วิธีแก้ปัญหา] คุณคิดว่าอย่างไร?"
📚 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้วิธีสื่อสารกับลูกค้าอย่างสมบูรณ์แบบ
ขั้นตอนที่ 5: แก้ไขปัญหาโดยทันที
ตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาแล้วหรือยัง? ยอดเยี่ยม
ต่อไปคืออะไร?
แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในตอนแรกก็ตาม คุณต้องการจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดขอความช่วยเหลือ
นอกจากนี้ ให้คิดถึงสาเหตุที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นด้วย กระบวนการเรียนรู้ไม่ชัดเจนหรือไม่? มีช่องว่างในการสื่อสารหรือไม่? มีคำแนะนำใด ๆ ที่ไม่ได้รับการใส่ใจหรือไม่? จดบันทึกสิ่งที่คุณสังเกตเห็นไว้
คุณสามารถเก็บบันทึกอย่างง่ายไว้สำหรับตัวคุณเองได้ เช่น:
- ข้อผิดพลาด: ส่งรายงานผิด
- สาเหตุ: ใช้ลิงก์ไฟล์ที่ล้าสมัยเนื่องจากไดรฟ์ที่แชร์ไม่ได้ซิงค์
- แก้ไขทันที: ส่งรายงานที่ถูกต้องอีกครั้ง
- การป้องกัน ที่อาจเกิดขึ้น: การตรวจสอบเวอร์ชันในกระบวนการของเรา
- หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบวันที่แก้ไขล่าสุดก่อนส่งทุกครั้ง
ขั้นตอนที่ 6: ติดตามผลหลังการแก้ไข
ความรับผิดชอบของคุณไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การแก้ไขข้อผิดพลาด
การติดตามผลช่วยให้มั่นใจได้ว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง และแสดงให้เห็นว่าความผิดพลาดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว
ดังนั้น เมื่อทุกอย่างสงบลงแล้ว กรุณาส่งข้อความติดตามผลสั้น ๆ ไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน
สวัสดีทุกคน, เพียงแต่กลับมาเพื่อยืนยันว่า [การแก้ไข] ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณ ฉันยังได้ [อัปเดตกระบวนการ/เอกสาร] เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกในอนาคต
ข้อความนี้เป็นการเปิดหน้าใหม่ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน และช่วยให้คุณมั่นใจว่าข้อผิดพลาดนั้นจะทิ้งไว้ซึ่งสิ่งที่ดี
🤯 ความไม่มั่นคงในงานส่งผลต่อความผิดพลาดในการทำงานอย่างไร: การรู้สึกไม่มั่นคงในงานทำให้คุณ มีแนวโน้มที่จะทำผิดพลาดมากขึ้นงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อพนักงานรู้สึกว่างานของตนไม่แน่นอนหรือไม่มั่นคง ความสามารถในการตรวจจับและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดจะลดลง ผลกระทบนี้เชื่อมโยงกับความเหนื่อยล้าจากการทำงาน
ตัวอย่างวิธีการขอโทษอย่างมืออาชีพในที่ทำงาน
นี่คือวิธีขอโทษสำหรับความผิดพลาดอย่างมืออาชีพ👇
1. ไม่ส่งงานตามกำหนดเวลา
หากกำหนดเวลาผ่านไปแล้ว นี่คือวิธีที่จะพูดถึงข้อผิดพลาด:
สวัสดีเจน ฉันขอโทษอย่างยิ่งที่พลาดกำหนดส่งงานโครงการนี้ ฉันขอรับผิดชอบเต็มที่ในเรื่องนี้ เพื่อแก้ไข ฉันจะให้ความสำคัญกับงานนี้เป็นอันดับแรกในวันนี้ คุณจะได้รับงานที่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันพรุ่งนี้เป็นอย่างช้า
2. การส่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
ทันทีที่คุณพบข้อผิดพลาดในข้อมูลที่คุณเพิ่งแบ่งปัน คุณต้องการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ทุกนาทีที่ข้อมูลที่ผิดพลาดยังคงอยู่ จะสร้างงานและความสับสนให้กับผู้อื่นมากขึ้น
นี่คือวิธีการจัดโครงสร้างคำขอโทษของคุณ:
สวัสดีทุกท่าน ผม/ดิฉันต้องขอส่งคำแก้ไขเกี่ยวกับข้อความก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ [โครงการ] เนื่องจากข้อมูล [ตัวเลข] ที่ผม/ดิฉันได้ให้ไปนั้นไม่ถูกต้อง ตัวเลขที่ถูกต้องคือ [ตัวเลขที่ถูกต้อง] ผม/ดิฉันได้ [แก้ไขเอกสารต้นฉบับ/อัปเดตแดชบอร์ดที่แชร์แล้ว] เรียบร้อยแล้ว ขออภัยในความสับสนหรือความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นจากข้อผิดพลาดนี้
3. มองข้ามงาน
มีคนคนหนึ่งฝากความหวังไว้กับคุณ แต่คุณกลับลืมไป ในคำขอโทษของคุณ คุณต้องการแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาให้ความสำคัญนั้นกลายเป็นสิ่งสำคัญของคุณเช่นกัน และคุณมีแผนที่ชัดเจนว่าจะไม่ให้เกิดความผิดพลาดเช่นนี้อีก นี่คือสิ่งที่คุณควรพูด:
สวัสดีซาร่าห์ ฉันเพิ่งตระหนักว่าฉันลืมเรื่อง [งาน] ที่คุณขอให้ฉันทำ [ในวัน/ในการประชุมของเรา] ไปโดยสิ้นเชิง ฉันขอโทษสำหรับความล่าช้าและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในตอนนี้ ผมได้บล็อก [เวลา] ในปฏิทินของผมเพื่อมุ่งเน้นไปที่เรื่องนี้โดยเฉพาะ คุณจะได้รับ [สิ่งที่ต้องส่งมอบ/การอัปเดตจากผม] ภายใน [เวลาที่กำหนด] ขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณในขณะที่ผมกำลังแก้ไขเรื่องนี้
4. การสื่อสารผิดพลาดกับลูกค้า
หากคุณสื่อสารผิดพลาดกับลูกค้าหรือให้บริการที่ไม่ดีแก่ลูกค้า คำขอโทษของคุณต้องแก้ไขข้อเท็จจริงและยืนยันเป้าหมายร่วมกันของคุณอีกครั้ง คำตอบของคุณควรเป็น:
สวัสดีครับ ดาฟิด, ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของคุณเกี่ยวกับ [ประเด็นที่คุณสงสัย]. ผมได้ตรวจสอบบันทึกของเราแล้ว และผมเห็นว่ามีช่องว่างที่ชัดเจนในส่วนของเราเกี่ยวกับ [ประเด็นที่คุณสงสัย]. ผมขอโทษสำหรับความไม่ชัดเจนในส่วนของเรา
ต่อไปนี้ ผมจะส่งสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรสั้น ๆ หลังจากการประชุมแต่ละครั้งเพื่อยืนยันรายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจต่าง ๆ คุณคิดว่าเหมาะสมไหมครับ?
5. ข้อผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้
เมื่อคุณทำผิดพลาดที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท คุณจำเป็นต้องออกคำขอโทษและแผนการแก้ไขที่ระบุอย่างชัดเจนว่าคุณจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ให้ดูตัวอย่างจากสคริปต์ต่อไปนี้:
สวัสดี เจค, ฉันต้องแก้ไขข้อผิดพลาดที่ฉันทำ ฉันได้ [อธิบายการกระทำ] ซึ่งนำไปสู่การเรียกเก็บเงินไม่ครบจำนวน [จำนวนเงิน] ฉันได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว [อธิบายการแก้ไข] และได้แจ้งให้ลูกค้าทราบพร้อมขอโทษสำหรับข้อผิดพลาดนี้แล้ว
เพื่อป้องกันสิ่งนี้ ฉันจะเพิ่มขั้นตอนในกระบวนการของฉันเพื่อตรวจสอบอัตราค่าบริการกับข้อตกลงของลูกค้าอีกครั้งก่อนสรุปใบแจ้งหนี้ใด ๆ ฉันจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ถูกแยกไว้และไม่เกิดขึ้นอีก
วิธีก้าวไปข้างหน้าหลังจากทำผิดพลาด
การแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้ว คำขอโทษของคุณได้ถูกส่งไปแล้ว ตอนนี้มาถึงส่วนที่ยากที่สุด: การก้าวต่อไป
สิ่งนี้จะส่งผลต่อในที่สุดว่าความผิดพลาดของคุณจะส่งผลกระทบต่ออาชีพของคุณอย่างไร และผลกระทบจะกระจายออกไปอย่างไร
นี่คือวิธีที่จะสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่หลังจากทำผิดพลาด:
1. สร้างความมั่นใจใหม่
หลังจากทำผิดพลาด สมองของคุณอาจเล่นซ้ำความผิดพลาดนั้นในหัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเพิ่มความรู้สึกผิด ทำให้คุณกังวล และบั่นทอนความมั่นใจของคุณ สิ่งที่น่ากังวลอย่างมากในขณะนี้คือความผิดพลาดนั้นจะกลายเป็นตัวกำหนดคุณ แต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่
คุณต้องการตัดวงจรนี้เพื่อดูข้อผิดพลาดเป็นเหตุการณ์เดียว ไม่ใช่การนิยามความสามารถของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ:
- ยอมรับความรู้สึกและตั้งชื่อมัน การปรับมุมมองของข้อผิดพลาดและตั้งชื่ออารมณ์จะช่วยให้คุณแยกตัวออกจากความรู้สึกนั้นและลดพลังของมันลง วงจรการให้ข้อเสนอแนะกับตัวเองนี้จะเปลี่ยนช่วงเวลาแห่งความเครียดให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้
- ค้นหาภารกิจเล็ก ๆ ที่กำลังจะมาถึง และทำให้สำเร็จเพื่อพิสูจน์ให้ระบบประสาทของคุณเห็นว่าคุณยังมีความสามารถอยู่ การเติบโตในความสามารถของคุณในการรับมือกับความกดดันสามารถช่วยให้อาชีพของคุณก้าวหน้าไปได้
หากคุณกังวลว่าความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจะบดบังผลงานทั้งหมดของคุณมุมมองของผู้ใช้ Reddit คนนี้อาจช่วยได้:
จากประสบการณ์ของฉัน ฉันคิดว่าผู้คนมักจะจดจำสิ่งดี ๆ ที่คุณทำมากกว่าข้อผิดพลาดมาก พวกเขาคาดหวังว่าทุกคนจะทำผิดพลาดบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อฉันเริ่มทำงานครั้งแรก ฉันใช้วิธีการที่ค่อนข้างกล้าและก้าวร้าว บ่อยครั้งที่ฉันทำให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก ซึ่งหมายความว่าฉันมักจะโดดเด่นในทางที่ดี แต่ก็มักทำผิดพลาดเช่นกัน โดยทั่วไปแล้วผู้คนมีแต่สิ่งดี ๆ ที่จะพูดถึงงานของฉัน ไม่มีใครจำข้อผิดพลาดหลายสิบครั้งของฉันได้เลย
จากประสบการณ์ของฉัน ฉันคิดว่าผู้คนมักจะจดจำสิ่งดี ๆ ที่คุณทำมากกว่าข้อผิดพลาดเสียอีก พวกเขาคาดหวังว่าทุกคนจะทำผิดพลาดบ้างเป็นครั้งคราว เมื่อฉันเริ่มทำงานครั้งแรก ฉันใช้วิธีการที่ค่อนข้างกล้าและก้าวร้าว มักจะนำตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งหมายความว่าฉันมักจะโดดเด่นในทางที่ดี แต่ก็มักทำผิดพลาดเช่นกัน โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนมีแต่สิ่งดี ๆ ที่จะพูดถึงงานของฉัน ไม่มีใครจำข้อผิดพลาดนับสิบที่ฉันเคยทำได้เลย
2. สร้างความไว้วางใจกับทีมของคุณใหม่
ข้อผิดพลาดสามารถสร้างรอยร้าวที่มองไม่เห็นในความไว้วางใจของทีมคุณได้ คำถามที่พวกเขากำลังถามโดยไม่รู้ตัวคือ "สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอีกหรือไม่?" คุณต้องการตอบคำถามนั้นด้วยการกระทำที่สม่ำเสมอและคาดเดาได้ ซึ่งจะช่วยปิดรอยร้าวนั้นอย่างถาวร นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ:
- ให้คำมั่นน้อยกว่าที่ทำได้และส่งมอบมากกว่าที่สัญญาไว้ ในช่วงสัปดาห์หลังจากทำผิดพลาด ให้ตั้งกำหนดเวลาที่จัดการได้เล็กน้อยและพยายามทำให้เสร็จก่อนกำหนด สิ่งนี้จะช่วยให้คุณพิสูจน์ว่าคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้
- จงโปร่งใสเป็นพิเศษในการสื่อสารของคุณ หากมีความเสี่ยงในภารกิจใด ให้เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา อย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ แบ่งปันมุมมองของคุณ สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณได้เรียนรู้บทเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารในที่ทำงานแล้ว
3. เปลี่ยนข้อผิดพลาดให้กลายเป็นโอกาสในการเรียนรู้
คุณรู้ไหมว่าสัญญาณที่แท้จริงที่สุดของการเรียนรู้จากความผิดพลาดในที่ทำงานคืออะไร?
การปรับทิศทาง อาจเป็นรายการตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ หรือการนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อปกป้องคุณและทีมของคุณในอนาคต
คุณอาจต้องการแชร์การแก้ไขในประชุมหรือช่องทางทีม. พูดถึงปัญหาที่คุณเผชิญและวิธีที่คุณแก้ไข. นี่แสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้แก้ปัญหา.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp BrainGPTเพื่อเขียนข้อความใหม่หลังเกิดข้อผิดพลาด
หลังจากทำผิดพลาดที่ทำงาน คุณไม่อยากอธิบายมากเกินไปหรือสื่อสารน้อยเกินไป
BrainGPT ผู้ช่วยเขียน AI ของคุณ ช่วยคุณปรับโทนข้อความก่อนที่ข้อความจะถูกส่งออกไป
ใช้ BrainGPT เพื่อ:
- เขียนข้อความที่ละเอียดอ่อนใหม่ ให้ฟังดูสงบ รับผิดชอบ และมองไปข้างหน้า
- ลบภาษาเชิงป้องกันหรืออารมณ์ ที่อาจแทรกซึมเข้ามาในช่วงเวลาที่เครียด
- สรุปสิ่งที่ผิดพลาดและสิ่งที่เปลี่ยนแปลง โดยไม่ขอโทษมากเกินไป
- ร่างการอัปเดตติดตามผลที่ชัดเจน โดยเน้นที่การดำเนินการ ไม่ใช่ข้อแก้ตัว
วิธีป้องกันความผิดพลาดในอนาคตในการทำงาน
ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ระบบที่เหมาะสมสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้น้อยลงมาก งานในปัจจุบันมีปัญหา งานเอกสาร และการสื่อสารกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการพลาดข้อผิดพลาด
ClickUp,ที่ทำงาน AI แบบรวมตัวแรกของโลก, รวมเครื่องมือดิจิทัลและกระบวนการทำงานของคุณทั้งหมดไว้ในที่เดียว
มันช่วยให้คุณลดการกระจายงานโดยนำทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำงานมารวมไว้ในที่เดียว
เมื่อทุกอย่างอยู่ในที่เดียว ทีมจะไม่ต้องพึ่งพาความจำ กล่องข้อความเข้า หรือรายการตรวจสอบในใจอีกต่อไป บริบทจะไม่สูญหายระหว่างเครื่องมือต่างๆ ความเชื่อมโยงระหว่างงานจะเห็นได้ชัดเจน ความรับผิดชอบก็ชัดเจนเช่นกัน
และข้อผิดพลาดจะถูกตรวจพบได้เร็วขึ้นเพราะงานสามารถติดตาม ทบทวน และกลับไปแก้ไขได้ง่ายขึ้น
มาดูกันว่า:
1. ใช้รายการตรวจสอบและมาตรฐานปฏิบัติงาน (SOP)
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่ขั้นตอนสำคัญอยู่ในหัวของคนใดคนหนึ่ง เมื่องานเริ่มรู้สึกคุ้นเคย นั่นคือเวลาที่คุณควรนำมันออกจากสมองและใส่ไว้ในระบบ
ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นเรื่องง่ายเพราะ SOP เอกสาร และรายการตรวจสอบอยู่ภายในงานโดยตรง
ใช้เทมเพลต SOP ของ ClickUpเพื่อบันทึกวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และการส่งต่อข้อมูลเพียงครั้งเดียว จากนั้นนำกระบวนการนั้นไปใช้กับทุกงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเทมเพลตนี้:
- สร้างงานที่มีสถานะกำหนดเองหลากหลายเพื่อติดตามความคืบหน้าของแต่ละ SOP
- จัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติเพื่อจัดการ SOP ของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง
- เพิ่มคำถามที่พบบ่อย (FAQs), เชื่อมโยงกลับไปยังแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, และมอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อความรับผิดชอบ
จากนั้น ให้เปลี่ยน SOP ให้เป็นรายการตรวจสอบที่สามารถทำได้จริง หรือชุดของงานย่อยภายในงานนั้นเอง ด้วยวิธีนี้ กระบวนการจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานจริง คุณจะไม่สามารถทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์ได้หากยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทั้งหมด ซึ่งจะช่วยป้องกันการข้ามขั้นตอนที่จำเป็น
⭐ โบนัส: ร่างหรือปรับปรุง SOP ในClickUp Docs จากนั้นใช้ClickUp BrainGPTเพื่อสรุปขั้นตอน แก้ไขคำแนะนำที่ไม่ชัดเจน หรือสร้างรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วจากเอกสารกระบวนการที่ยาว
เอกสาร + BrainGPT ช่วยให้คุณรักษาเอกสารให้ชัดเจน ทันสมัย และง่ายต่อการติดตาม ช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการที่ล้าสมัยหรือไม่ชัดเจน
2. ปรับปรุงการจัดลำดับความสำคัญของงาน
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อลำดับความสำคัญไม่ชัดเจน: ทีมจะหันไปให้ความสำคัญกับความเร่งด่วน การมองเห็น หรือการทำงานโดยคาดเดา งานที่ต้องพึ่งพากันจะเริ่มเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป
ผลที่ตามมาคือ งานที่สำคัญถูกเลื่อนออกไป
หากคุณกำลังเผชิญกับภาวะไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญได้ เราได้สร้างวิดีโอนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยคุณ มันให้คำแนะนำและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานในที่ทำงาน 👇
ClickUp Tasksช่วยให้คุณแบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่าย
คุณสามารถกำหนดระดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, และผู้รับผิดชอบให้กับทุกงานเพื่อให้ความคาดหวังชัดเจน
การพึ่งพาของงานเพิ่มชั้นการป้องกันอีกชั้นหนึ่ง เมื่องานหนึ่งไม่สามารถเริ่มต้นได้จนกว่างานอื่นจะเสร็จสิ้น การพึ่งพาจะป้องกันไม่ให้งานดำเนินไปก่อนเวลาอันควร ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำอันเนื่องมาจากการขาดข้อมูลนำเข้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ คุณสมบัตินี้ช่วยให้มั่นใจว่าความคืบหน้าจะเกิดขึ้นตามลำดับที่ถูกต้อง
🧠 เกร็ดความรู้: ในปี 2025 ผู้ใช้ ClickUp สร้างงานมากกว่า 3.6 พันล้านงาน! 🤯
⭐ โบนัส: จับคู่การจัดลำดับความสำคัญของงานกับการสนับสนุนจาก AI ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปรายการงานอย่างรวดเร็ว ระบุงานที่ล่าช้าหรือติดขัด หรือชี้แจงขั้นตอนถัดไปเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
3. ดำเนินการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์
คุณถามเพื่อนร่วมงานเพื่อขอความคืบหน้าของงานใน Slack
พวกเขาตอบกลับในภายหลังทางอีเมล โดยแนบไฟล์มาด้วยแต่ไม่ได้ระบุบริบทเกี่ยวกับกรอบเวลาหรือสิ่งที่ต้องพึ่งพา
ผลลัพธ์คืออะไร? งานดำเนินไปข้างหน้าบนพื้นฐานของสมมติฐาน ช่องว่างเล็กๆ ในบริบทกลายเป็นงานที่ต้องทำซ้ำ ความล่าช้า หรือการสื่อสารที่ไม่จำเป็น
นี่คือวิธีที่ความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสารมักเกิดขึ้น เพราะการสนทนาและการทำงานถูกแบ่งแยกออกเป็นเครื่องมือมากเกินไป
ClickUp Chatแก้ปัญหานี้ได้ มันนำการสนทนาของทีมเข้ามาในพื้นที่ทำงานที่งานของคุณอยู่โดยตรง ช่วยคุณประหยัดเวลาจากการสลับไปมาระหว่างอีเมล แอปส่งข้อความ และความคิดเห็นเพื่อค้นหาบริบทหรือแม้แต่การทำงาน
คุณสามารถทำงานร่วมกันได้ทันทีในพื้นที่กลางที่สามารถค้นหาได้ซึ่งเชื่อมโยงกับงาน
จุดเด่นหลักของ ClickUp Chat คือ 👇
- บริบทยังคงเชื่อมต่อ: การสนทนาดำเนินไปพร้อมกับงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคำถามและคำตอบจะไม่หายไปในแอปแยกต่างหาก
- การจัดแนวที่รวดเร็วขึ้น: ประสานลำดับความสำคัญ, ความพึ่งพา, และการเปลี่ยนแปลงในเวลาจริงโดยไม่ต้องรอการตอบกลับ
- การมองเห็นร่วมกัน: การสนทนาจะปรากฏให้ทุกคนที่ต้องการเห็นสามารถดูได้ ลดการคาดเดาและการทำงานซ้ำซ้อน
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แทนที่จะพิมพ์คำอธิบายยาวๆ หรืออธิบายขั้นตอนเดิมซ้ำในแชท ให้บันทึกวิดีโอสาธิตหน้าจอสั้นๆ โดยใช้Clips วิดีโอสั้นๆ ที่แสดง วิธีการ ทำสิ่งต่างๆ มักจะช่วยขจัดความคลุมเครือได้มากกว่าข้อความยาวหลายย่อหน้า
ใช้คลิปเพื่อ:
- เดินผ่านขั้นตอนของกระบวนการอย่างชัดเจน
- อธิบายบริบทที่ยากต่อการถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร
- ชี้แจงการแก้ไขหลังจากเกิดข้อผิดพลาดเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
- แบ่งปันคำแนะนำที่สอดคล้องกันกับเพื่อนร่วมทีมหลายคน
เมื่อบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เก็บไว้ในClips Hubเพื่อให้ค้นหาและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ง่าย เมื่อเวลาผ่านไป จะช่วยสร้างฐานความรู้วิดีโอที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งช่วยลดคำถามซ้ำ การดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน และข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร
4. ถามคำถามเพื่อความชัดเจน
ก่อนที่จะขอคำชี้แจงจากผู้อื่น วิธีที่เร็วที่สุดในการลดความเสี่ยงคือการตรวจสอบว่าคำตอบมีอยู่แล้วหรือไม่
แต่เมื่อมันกระจายอยู่ในแอป ไฟล์ และการสนทนาต่างๆ ก็ง่ายที่จะสูญเสียการติดตามงานที่สำคัญ
ClickUp BrainGPT Enterprise Searchแก้ไขปัญหานี้ด้วยการดึงบริบทเชิงลึกจากเครื่องมือที่เชื่อมต่อทั้งหมดและแอปของบุคคลที่สามของคุณ มันนำเสนอคำตอบที่มีความหมายและปรับให้เหมาะสมซึ่งสะท้อนถึงวิธีการทำงานของคุณจริงๆ
สามารถใช้งานได้ผ่านส่วนขยายเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมเสริมบนเดสก์ท็อป Enterprise Search มอบการค้นหาและการดำเนินการแบบรวมศูนย์ทั่วทั้งพื้นที่ทำงานและเว็บของคุณ
คุณสามารถเข้าถึงโมเดล AI ภายนอก เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini พร้อมกับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติได้ คุณสามารถเข้าใจบริบทและดำเนินการตามนั้นได้โดยไม่ต้องสลับแอป
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ซูเปอร์เอเจนต์สามารถติดตามงานในเบื้องหลังและเข้ามาช่วยเหลือเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น
ใช้ซูเปอร์เอเจนต์เพื่อ:
- ติดธงงานที่ขาดข้อมูลที่จำเป็น เจ้าของ หรือวันที่ครบกำหนด
- ตรวจจับเมื่อการทำงานถูกขัดขวางหรือรอข้อมูลนำเข้า
- การติดตามผลทันทีเมื่อการพึ่งพาไม่ได้รับการแก้ไข
- ความเสี่ยงที่ปรากฏบนพื้นผิวเกิดขึ้นเร็วตามรูปแบบที่พบในภารกิจและโครงการต่าง ๆ
เนื่องจากตัวแทนเข้าใจบริบททั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ พวกเขาจึงปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานของทีมคุณได้อย่างเหมาะสม ซึ่งทำให้พวกเขามีประโยชน์อย่างยิ่งในการป้องกันข้อผิดพลาดที่เกิดจากการสันนิษฐานและการทำงานเงียบๆ ที่มักหลุดรอดจากการตรวจสอบด้วยตนเอง
ฟังดูดีเกินจริงใช่ไหม?วิดีโอนี้จะแสดงวิธีตั้งค่าSuper Agents ของคุณ 🤯
5. ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่เกิดซ้ำ
การกระทำซ้ำ ๆ คือจุดที่ความเสี่ยงที่เกิดจากความเหนื่อยล้าเกิดขึ้น และทำให้ระบบการทำงานล้มเหลว. คุณสามารถทำให้การกระทำเหล่านี้เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาของคุณ และหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของมนุษย์.
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถทำให้การทำงานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วยกฎง่ายๆ ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด
งานบางอย่างที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้คือ:
- สถานะและการอัปเดตความคืบหน้า: อัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะเมื่องานคืบหน้าไปข้างหน้า ทำให้ไม่มีอะไรติดขัดหรือทำให้เข้าใจผิด เมื่องานถูกทำเครื่องหมายว่า 'กำลังตรวจสอบ' ให้แจ้งผู้ตรวจสอบ เมื่อการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ ให้ย้ายงานไปยัง 'พร้อมส่ง'
- เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่า 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' ให้แจ้งผู้ตรวจสอบ
- เมื่อการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ย้ายงานไปยัง 'พร้อมจัดส่ง'
- ความเป็นเจ้าของและการส่งต่อ: ลดความคลุมเครือโดยการกำหนดงานโดยอัตโนมัติในขั้นตอนสำคัญ มอบหมายงานให้กับ QA เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น ย้ายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของหรือมีผู้ที่ไม่สามารถทำงานได้
- มอบหมายงานให้กับ QA เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น
- มอบหมายงานใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหรือเมื่อมีผู้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- กำหนดเส้นตายและการแจ้งเตือนติดตามผล: ป้องกันการพลาดกำหนดเวลาโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนด ระบุงานที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนด
- ทำเครื่องหมายงานที่ยังไม่ได้อัปเดตภายในระยะเวลาที่กำหนด
- การจัดการการพึ่งพาและการกีดกัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่างานไม่ดำเนินไปอย่างไม่เหมาะสม กระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่องานที่พึ่งพาไม่เสร็จสิ้น อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อการกีดกันได้รับการแก้ไข
- แจ้งเตือนเมื่องานที่ขึ้นกับงานอื่นยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อปัญหาที่ขัดขวางได้รับการแก้ไข
- การบังคับใช้กระบวนการซ้ำ: ปกป้องขั้นตอนการทำงานที่สำคัญจากการถูกข้าม กำหนดให้กรอกข้อมูลในช่องเฉพาะก่อนที่งานจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ เพิ่มรายการตรวจสอบหรืองานย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่เกิดขึ้นซ้ำ
- กำหนดให้กรอกข้อมูลเฉพาะก่อนที่งานจะสามารถดำเนินการต่อไปได้
- เพิ่มรายการตรวจสอบหรืองานย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
- เมื่อมีการทำเครื่องหมายงานว่า 'อยู่ระหว่างการตรวจสอบ' ให้แจ้งผู้ตรวจสอบ
- เมื่อการอนุมัติเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ย้ายงานไปยัง 'พร้อมจัดส่ง'
- มอบหมายงานให้กับ QA เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น
- มอบหมายงานใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหรือเมื่อมีผู้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
- ส่งการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนด
- ทำเครื่องหมายงานที่ยังไม่ได้อัปเดตภายในระยะเวลาที่กำหนด
- แจ้งเตือนเมื่องานที่ขึ้นกับงานอื่นยังไม่เสร็จสมบูรณ์
- อัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อปัญหาที่ขัดขวางได้รับการแก้ไข
- กำหนดให้กรอกข้อมูลในช่องที่ระบุก่อนที่งานจะสามารถดำเนินการต่อไปได้
- เพิ่มรายการตรวจสอบหรืองานย่อยโดยอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
เมื่อข้อผิดพลาดต้องการการยกระดับ
ข้อผิดพลาดบางอย่างมีขอบเขตที่เกินกว่าจะจัดการได้เพียงลำพัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงเกินไป ต่อไปนี้คือสามสัญญาณที่ควรรู้เมื่อถึงเวลาต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา:
1. ผลกระทบอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ
หากข้อผิดพลาดส่งผลกระทบต่อทีมอื่น ระบบที่ใช้ร่วมกัน ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือความสัมพันธ์ที่สำคัญกับลูกค้า อาจจำเป็นต้องมีการตัดสินใจที่คุณไม่มีอำนาจในการตัดสินใจ แม้ว่าคุณจะเข้าใจปัญหาแล้วก็ตาม คุณอาจไม่มีความสามารถในการมองเห็นหรืออำนาจในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมา
การยกระดับปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเข้ามามีส่วนร่วมก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแก้ไขที่มีเจตนาดีแต่กลับสร้างความเสี่ยงใหม่ในส่วนอื่น
ยกระดับเมื่อ:
- หลายแผนกได้รับผลกระทบ
- ความไว้วางใจของลูกค้าหรือภาระผูกพันตามสัญญาตกอยู่ในความเสี่ยง
- อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนด
2. วิธีแก้ปัญหาต้องการทรัพยากรที่คุณไม่มี
บางปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยแรงพยายามเพียงอย่างเดียว ปัญหาเหล่านี้ต้องการการอนุมัติงบประมาณ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง การเข้าถึงระบบ หรือการประสานงานข้ามทีมซึ่งอยู่นอกเหนือขอบเขตหน้าที่ของคุณ
การพยายามฝืนทำต่อไปโดยไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสมมักจะทำให้การแก้ไขล่าช้าและเพิ่มความเสียหาย การยกระดับปัญหาช่วยให้ผู้นำสามารถขจัดข้อจำกัดได้ แทนที่จะปล่อยให้คุณต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเอง
ยกระดับเมื่อ:
- การแก้ไขต้องการเงินทุน, เครื่องมือ, หรือการสนับสนุนจากผู้ขาย
- จำเป็นต้องมีทักษะเฉพาะทางหรือการอนุมัติจากผู้อาวุโส
- คุณถูกบล็อกแม้จะมีความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการแก้ไขปัญหา
3. มีรูปแบบหรือความเสี่ยงเชิงระบบ
ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ได้ ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ มักบ่งชี้ถึงกระบวนการที่ล้มเหลว การไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน หรือช่องว่างในโครงสร้าง หากปัญหาเดิม ๆ ยังคงเกิดขึ้นซ้ำ ๆ แม้จะมีการแก้ไขเป็นรายบุคคลแล้ว ความเสี่ยงก็ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบุคคลเดียวอีกต่อไป
การยกระดับในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยปัญหาเชิงระบบตั้งแต่เนิ่นๆ ซึ่งควรได้รับการแก้ไขที่ต้นตอ
ยกระดับเมื่อ:
- ข้อผิดพลาดที่คล้ายกันเกิดขึ้นหลายครั้ง
- การแก้ไขชั่วคราวไม่สามารถคงอยู่ได้
- ประเด็นนี้เผยให้เห็นข้อบกพร่องในกระบวนการทำงานหรือขั้นตอนที่กว้างขึ้น
กำจัดข้อผิดพลาดในการออกแบบออกจากงานของคุณด้วย ClickUp
ความผิดพลาดในการทำงานไม่ใช่เรื่องของ "ถ้า" แต่เป็นเรื่องของ "เมื่อไหร่" อย่างไรก็ตาม ความผิดพลาดเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นซ้ำอีก ความผิดพลาดในที่ทำงานมักมีสาเหตุมาจากกระบวนการที่ไม่ชัดเจน ขั้นตอนที่ตกหล่น และการสื่อสารที่ขาดตอนระหว่างเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
ClickUp's AI ที่ทำงานตามบริบทมอบโครงสร้างให้คุณเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเหล่านี้. นี่คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยคุณสร้างรายการตรวจสอบและ SOPs เพื่อควบคุมกระบวนการ, ใช้การพึ่งพาของงานเพื่อป้องกันการข้ามขั้นตอน, และตั้งค่าการอัตโนมัติเพื่อจัดการกับการส่งต่อที่ซ้ำซาก.
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับทีมของคุณและออกแบบข้อผิดพลาดออกจากงานของคุณ
ลงทะเบียนที่ ClickUp ฟรีเพื่อทำงานให้สำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ✅
คำถามที่พบบ่อย
ไม่จำเป็นต้องเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยทุกครั้ง แต่คุณต้องรายงานข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ใช้กฎง่าย ๆ นี้: หากข้อผิดพลาดส่งผลกระทบต่องานของผู้อื่น ลูกค้า กำหนดเวลา งบประมาณ หรือคุณภาพของงานที่ส่งมอบ คุณต้องแจ้งให้ผู้จัดการของคุณทราบ
การคิดมากเกินไปคือสมองของคุณติดอยู่ในลูปของอดีต คุณต้องบังคับให้มันหันไปสู่อนาคต นี่คือสิ่งที่คุณควรทำ: ให้เวลาตัวเองเป็น "ช่วงเวลาแห่งความกังวล" ที่จำกัด เช่น 10 นาที เพื่อรู้สึกถึงความหงุดหงิดหรือความกลัว เปลี่ยนโฟกัสของคุณโดยถามตัวเองว่า: "มีสิ่งเล็ก ๆ ที่สร้างสรรค์อย่างหนึ่งที่ฉันสามารถทำได้ในตอนนี้คืออะไร?" นี่อาจรวมถึงการบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้หรือการจัดทำรายการตรวจสอบเพื่อป้องกัน
เริ่มต้นด้วยการยอมรับมัน อย่าปล่อยให้ความผิดพลาดของคุณส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคุณ หรือกลัวผลกระทบที่จะตามมา; พูดอย่างเรียบง่ายและจริงใจว่า "ฉันทำพลาด" และอธิบายผลกระทบที่ความผิดพลาดของคุณมีต่อทีมของคุณ จากนั้นให้มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงความรับผิดชอบของทีมคุณ ในอนาคต จงกลายเป็นบุคคลที่คาดการณ์ได้และโปร่งใสที่สุดในโครงการ ส่งมอบงานก่อนกำหนด สื่อสารเมื่อจำเป็น และช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมในทุกโอกาสที่คุณสามารถทำได้ สิ่งนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณได้ซึมซับบทเรียนนี้แล้วและค่อยๆสร้างความไว้วางใจของทีมที่คุณสูญเสียไป
ใช่ แต่ขอโทษในส่วนของคุณ ไม่ใช่ทั้งหมดของเหตุการณ์ คุณสามารถพูดอะไรประมาณนี้ได้: "ฉันขอโทษที่พลาดการประชุม ฉันควรถามให้ชัดเจนกว่านี้ตั้งแต่แรก มาโฟกัสที่วิธีที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ด้วยกันดีกว่า" นี่แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจบทบาทของคุณในสถานการณ์นี้และต้องการมุ่งเน้นที่การทำให้ทุกอย่างกลับมาทำงานได้ดี ไม่ใช่โยนความผิดให้ใคร
คุณต้องตั้งระบบที่จะช่วยคุณหลีกเลี่ยงการผิดพลาดในครั้งต่อไป ดังนั้น หลังจากที่คุณแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว ให้ถามตัวเองว่า: "การเปลี่ยนแปลงอะไรหนึ่งอย่างที่อาจทำให้สิ่งนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อีก?" จากนั้นให้สร้างมันขึ้นมา คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบใน ClickUp, ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบสองครั้ง, หรือขั้นตอนการตรวจสอบที่จำเป็นใน SOP ของคุณ เมื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณ คุณก็ทำให้การกระทำที่ถูกต้องกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ