แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการ Miro ที่ดีที่สุดเพื่อแสดงภาพขั้นตอนการทำงาน

เคยพยายามอธิบายกระบวนการแล้วเห็นทุกคนพยักหน้า...แต่ยังรู้สึกสับสนอยู่ไหม?
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกระบวนการทำงานอยู่ในหัวของคนเท่านั้น
การวางแผนกระบวนการแก้ไขปัญหานั้น ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งเหยิงให้กลายเป็นภาพที่ชัดเจนที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย และด้วย Miro คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากกระดานเปล่า เทมเพลตการวางแผนกระบวนการที่สร้างไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงกระบวนการของพวกเขา
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดูเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ Miro ที่ดีที่สุด ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อแสดงภาพขั้นตอนการทำงานของกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยไม่ต้องคิดซับซ้อน นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำวิธีการใช้เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนภาพเหล่านั้นให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติจริงที่คุณสามารถนำไปใช้งานและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🎥 รับชม: ใหม่กับการทำแผนผังกระบวนการ?วิดีโอสั้นนี้จะอธิบายพื้นฐานและนำคุณผ่านตัวอย่างจริงเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ
แบบแผนการแผนผังกระบวนการฟรีในภาพรวม
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|แม่แบบแผนผังกระบวนการ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่ทำการวางแผนกระบวนการทำงานแบบครบวงจร
|ขั้นตอนการทำงานแบบภาพที่ชัดเจน การส่งต่องานที่ชัดเจน การทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย
|เทมเพลตการจัดระเบียบและแผนผังกระบวนการของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมปฏิบัติการและการออกแบบองค์กร
|ความชัดเจนในบทบาท, การกำหนดความรับผิดชอบ, มุมมองกระบวนการที่มีโครงสร้าง
|แม่แบบแผนผังกระบวนการพื้นฐานของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมข้ามสายงาน
|การมองเห็นกระบวนการอย่างง่าย, รูปแบบที่ยืดหยุ่น, การแก้ไขแบบเรียลไทม์
|แม่แบบแผนผังกระบวนการประสบการณ์ลูกค้าของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมบริการ
|การวางแผนเส้นทางลูกค้าแบบครบวงจร จุดสัมผัส วงจรการรับข้อเสนอแนะ
|เทมเพลตกระบวนการ BPMN ของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักวิเคราะห์ธุรกิจ, วิศวกรกระบวนการ
|สัญลักษณ์ BPMN, ตรรกะกระบวนการที่เป็นมาตรฐาน, พร้อมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|เทมเพลตกระบวนการแปลงเอกสารเป็นแผนผังของ Miro Agentic
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนด้วย AI
|เปลี่ยนแนวคิดดิบให้กลายเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้าง พร้อมตรรกะที่ช่วยโดยตัวแทน
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการออกแบบ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
|ขั้นตอนการออกแบบเชิงภาพ, การติดตามการปรับปรุง, จุดตัดสินใจ
|แม่แบบแผนผังงาน Miro Swimlane
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่จัดการเวิร์กโฟลว์ตามบทบาท
|เส้นแบ่งความรับผิดชอบ, การส่งต่อที่ชัดเจน, ลดความสับสน
|เทมเพลตการวางแผนผลลัพธ์ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมกลยุทธ์และการวางแผน
|การวางแผนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์, การทำแผนผังเหตุและผล
|แม่แบบแผนที่จุดสัมผัสลูกค้าของ Miro
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีม CX และการตลาด
|การมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า, การทำแผนที่ช่องทาง, ช่องว่างของประสบการณ์
|แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมปฏิบัติการและโครงการ
|การทำแผนผังกระบวนการหลายขั้นตอน, เป้าหมาย → กิจกรรม → การดำเนินการ
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดการการอนุมัติและการส่งต่อ
|แผนผังการไหลที่อิงตำนาน, การตัดสินใจ, ความชัดเจนของบทบาท
|แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมข้ามสายงาน
|การวางแผนภาพที่เชื่อมโยงโดยตรงกับงาน
|แม่แบบแผนผังกระบวนการ PDCA ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
|วงจรวางแผน-ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง, การติดตามการปรับปรุง
|เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เจ้าของกระบวนการและผู้จัดการ
|ช่องข้อมูลความเป็นเจ้าของ, การติดตามความคืบหน้า, แผนภาพที่เชื่อมโยง
|แม่แบบงานแผนผังกระบวนการง่าย ๆ ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่บันทึกกระบวนการที่ง่าย
|ขั้นตอนตามรายการตรวจสอบ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, การตั้งค่าที่รวดเร็ว
|เทมเพลตแผนผังกระบวนการแบบ Swimlane ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมทรัพยากรบุคคล, ทีมปฏิบัติการ, และทีมบริการ
|ช่องทางว่ายน้ำตามบทบาท, จุดตรวจสอบการตัดสินใจ
|เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การระดมความคิดและการวางแผนเบื้องต้น
|โหมดว่างและโหมดงาน, การแปลงความคิดเป็นงาน
|แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมกลยุทธ์และการเรียนรู้
|ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด-ไอเดีย-ผลลัพธ์, โครงสร้างเชิงตรรกะ
|เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักวิเคราะห์ธุรกิจและทีมปฏิบัติการ
|กรอบงาน DMAIC, การวางแผนพร้อมดำเนินการ
อะไรคือแม่แบบการแผนที่กระบวนการของ Miro?
แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการของ Miro เป็นรูปแบบภาพสำเร็จรูปที่ช่วยให้ทีมมองเห็นภาพการทำงานจริงได้ชัดเจน แทนที่จะต้องวาดรูปทรงต่างๆ ขึ้นใหม่ทั้งหมด คุณสามารถเริ่มต้นด้วยแม่แบบที่มีโครงสร้างอยู่แล้ว แล้วเพียงแค่นำขั้นตอน การตัดสินใจ และบทบาทต่างๆ ของคุณมาใส่เข้าไป
ภายใน Miro, เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อความชัดเจนและการทำงานร่วมกันทางไกล. โดยใช้ส่วนประกอบของแผนผังการไหลเช่นการกระทำ, จุดตัดสินใจ, และการส่งต่อ, ทำให้ใครก็ตามสามารถเข้าใจกระบวนการได้ในทันที.
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: การวางแผนกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นเป็นแผนภาพที่ 'มีไว้ก็ดี' แต่เริ่มต้นเป็นอาวุธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เมื่อ Frank และ Lillian Gilbrethแนะนำแผนภูมิกระบวนการในปี 1921 เป้าหมายนั้นเรียบง่าย: ทำให้งานมองเห็นได้เพื่อที่ความสูญเปล่าจะไม่สามารถซ่อนตัวได้
📚 อ่านเพิ่มเติม:Miro vs. Jira: อะไรคือตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคุณ?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการแผนภาพกระบวนการของ Miro ดี?
แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการใน Miro ที่ออกแบบมาอย่างดีจะช่วยให้กระบวนการมีความชัดเจน แม้แต่กับผู้ที่เห็นเป็นครั้งแรก นี่คือสิ่งที่ทำให้แม่แบบที่ยอดเยี่ยมแตกต่างจากแม่แบบทั่วไป 👇
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด: แสดงอย่างชัดเจนว่ากระบวนการเริ่มต้นที่ใดและสิ้นสุดที่ใดโดยไม่ต้องขอข้อมูลบริบทเพิ่มเติม
- จุดตัดสินใจที่สังเกตได้ง่าย: เน้นให้เห็นจุดที่มีการตัดสินใจ เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางที่แตกต่างกันส่งผลต่อผลลัพธ์อย่างไร หากได้รับการอนุมัติ → ทำสิ่งนี้ หากถูกปฏิเสธ → ทำสิ่งนั้น
- บทบาทและความสัมพันธ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน: กำหนดอย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร ซึ่งช่วยลดความสับสนและป้องกันปัญหาการส่งต่อ
- สร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือ: มีพื้นที่สำหรับบันทึก, ความคิดเห็น, ข้อเสนอแนะ, และการปรับปรุงซ้ำเพื่อให้ทีมสามารถร่วมมือกันได้แบบเรียลไทม์และสร้างเวอร์ชันเดียวของความจริงร่วมกัน
- ยืดหยุ่น ไม่ยึดติด: ไม่จำกัดคุณให้ทำงานในวิธีเดียวเท่านั้น และให้คุณสามารถขยาย, ย่อ, หรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับการใช้งานของคุณได้
- เน้นความชัดเจน: รักษาภาพให้สะอาดและอ่านง่ายด้วยรูปทรงที่สม่ำเสมอ ลดความรกรุงรังให้น้อยที่สุด และใช้ป้ายกำกับที่เรียบง่าย เพื่อให้กระบวนการง่ายต่อการติดตามและปรับปรุง
📌 คุณรู้หรือไม่?ตลาดระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ระดับโลก มีมูลค่าถึง 10.1 พันล้านดอลลาร์แล้ว ตลาดเดียวกันนี้คาดว่าจะเติบโตต่อไป โดยได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลและความต้องการการทำงานแบบผสมผสาน
การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยความต้องการหลักเพียงหนึ่งเดียว บริษัทไม่ได้จ่ายเงินเพื่อเครื่องมือเพิ่มเติม แต่พวกเขาจ่ายเงินเพื่อความชัดเจน และแม่แบบการวางแผนกระบวนการสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ แม่แบบเหล่านี้ทำให้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดชัดเจน ชี้ให้เห็นเส้นทางการตัดสินใจ แสดงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และยังคงยืดหยุ่นเมื่อการทำงานเปลี่ยนแปลงไป
แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการด้วย Miro ฟรี
Miro มีเทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการที่หลากหลายซึ่งช่วยให้ทีมสามารถเปลี่ยนจากการพูดคุยไปสู่ความชัดเจนได้ภายในไม่กี่นาที
นี่คือบางส่วนที่ดีที่สุด
1. แม่แบบแผนผังกระบวนการ Miro
แม่แบบแผนผังกระบวนการ Miro ช่วยให้คุณแยกกระบวนการทำงานใด ๆ ออกเป็นขั้นตอนทีละขั้น ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น ทำให้ทุกการส่งต่องาน การตัดสินใจ ความล่าช้า และการทำงานซ้ำ ปรากฏให้เห็นชัดเจน ไม่มีอะไรถูกซ่อนไว้
เมื่อคุณวางแผนแต่ละขั้นตอน แม่แบบจะส่งเสริมการคิดแบบลีนโดยธรรมชาติ กล่าวคือ จะกระตุ้นให้คุณตั้งคำถามว่าการกระทำนั้นๆ เพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าอย่างแท้จริงหรือไม่ จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎระเบียบหรือเปล่า หรือมีอยู่เพียงเพราะ "เคยทำมาแบบนี้ตลอด"
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เน้นจุดตัดสินใจ ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นกระบวนการที่แยกออก, วนกลับ, หรือชะลอตัว
- กำหนดความเป็นเจ้าของและขอบเขตให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อให้ทุกคนมีมุมมองเดียวกันที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบัน
- สร้างฐานที่มั่นคงซึ่งทำให้การปรับปรุงกระบวนการ, การอัตโนมัติ, หรือการออกแบบใหม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก
✅ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ธุรกิจและทีมปฏิบัติการที่ต้องการวางแผนและวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบันใน Miro เพื่อค้นหาจุดติดขัดและโอกาสในการปรับปรุง
📊 การแจ้งเตือนสถิติ: ตามการสำรวจของ Camunda พบว่า50% ของกระบวนการทำงานในองค์กรได้ถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติบางส่วนหรือทั้งหมดแล้ว และ 90% ของผู้มีอำนาจตัดสินใจด้านไอทีวางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนในด้านการอัตโนมัติในอีก 24 เดือนข้างหน้า
2. แม่แบบการจัดระเบียบองค์กรและการทำแผนผังกระบวนการของ Miro
ทีมส่วนใหญ่มีแผนผังองค์กร เอกสารกระบวนการ และหน้าที่ความรับผิดชอบกระจายอยู่ในหลายที่ เทมเพลตการวางแผนองค์กรและกระบวนการของ Miro จะรวบรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกัน
มันช่วยให้คุณเข้าใจว่าใครทำอะไรและงานไหลเวียนระหว่างคนอย่างไร แผนผังกระบวนการในระดับสูงจะแสดงวิธีการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวัน โดยแบ่งงานออกเป็นฟังก์ชันหลัก เช่น การขาย การตลาด การดำเนินงาน การเงิน หรือการสนับสนุน พร้อมด้วยกระบวนการหลักที่อยู่ภายในแต่ละฟังก์ชัน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มาตรฐานวิธีการแสดงภาพกระบวนการโดยใช้แบบแปลนและคำอธิบายที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งทำให้ทุกงานและการตัดสินใจเข้าใจได้ง่าย
- รักษาเอกสารให้ถูกต้องและทันสมัยโดยการติดตามการเปลี่ยนแปลงและกำหนดจังหวะที่ชัดเจนสำหรับการอัปเดต
- จัดให้มีการประชุมที่สอดคล้องกับงานจริงโดยบันทึกว่าใครเข้าร่วมประชุม บ่อยแค่ไหน และทำไม เพื่อให้การสนทนาสนับสนุนการดำเนินงานแทนที่จะทำให้เสียสมาธิ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้ก่อตั้งและทีมที่กำลังขยายที่ต้องการแหล่งข้อมูลเดียวเพื่อวางแผนโครงสร้างองค์กรและจัดทำเอกสารกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ
📚 อ่านเพิ่มเติม: สำรวจตัวอย่างแผนผังกระบวนการทำงานเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณสามารถเชื่อมโยงแต่ละขั้นตอนกับเจ้าของที่แท้จริง, ข้อมูลนำเข้า, และผลลัพธ์ในกระบวนการของคุณได้อย่างไร
3. แม่แบบแผนผังกระบวนการพื้นฐานของ Miro
แม่แบบแผนผังกระบวนการพื้นฐานของ Miro ใช้เส้นแบ่งช่องทาง (swimlanes) เพื่อทำให้แม้แต่กระบวนการที่ซับซ้อนเข้าใจได้ง่ายตั้งแต่ต้นจนจบ งานจะเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาเป็นขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง ดังนั้นแม้แต่ผู้ที่เห็นกระบวนการนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้น
แต่ละช่องทางจะแสดงว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ทำให้การส่งต่อข้อมูลสามารถมองเห็นได้ และช่วยให้สามารถระบุจุดที่มักเกิดความล่าช้าได้ การอนุมัติ การปฏิเสธ และข้อยกเว้นจะแสดงอย่างชัดเจนเท่าเทียมกัน เพื่อให้มั่นใจว่ากรณีพิเศษจะได้รับการจัดการในลักษณะเดียวกันทุกครั้ง และกระบวนการยังคงสามารถคาดการณ์ได้สำหรับทั้งทีมและลูกค้า
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แยกกระบวนการทำงานประจำวันออกจากกรณีพิเศษ โดยแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนใดที่ยังคงเรียบง่ายและขั้นตอนใดที่ต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งอาจทำให้กระบวนการล่าช้า
- แสดงวงจรการทำงานที่ปรับปรุงใหม่และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ทีมสามารถเห็นได้ว่างานใดต้องย้อนกลับไปแก้ไข และตัดสินใจว่าขั้นตอนเหล่านั้นจำเป็นจริงหรือไม่
- ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นโดยใช้ภาพประกอบสำหรับแต่ละขั้นตอน การตัดสินใจ การเริ่มต้น และการสิ้นสุด เพื่อให้ทีมสามารถติดตามและนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่เกิดความสับสน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกระบวนการและองค์กรที่ต้องการเข้าใจว่างานไหลเวียนอย่างไรในหลายบทบาทและแผนก
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word
4. แม่แบบแผนผังกระบวนการประสบการณ์ลูกค้าของ Miro
แม่แบบแผนผังกระบวนการประสบการณ์ลูกค้า Miro เป็นแผนภาพที่ครอบคลุมและครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบของวิธีที่ลูกค้าเดินทางผ่านธุรกิจของคุณ เริ่มต้นที่โซนการบ่มเพาะ ซึ่งเป็นจุดที่ลูกค้าเป้าหมายเข้ามาครั้งแรกและสร้างความไว้วางใจในช่วงแรก นี่คือที่ที่ผู้คนค้นพบคุณผ่านการแนะนำ, เนื้อหา, การติดต่อ, หรือการสนทนา จากนั้นกระบวนการจะเข้าสู่ขั้นตอนการขาย ซึ่งการสนทนาจะกลายเป็นข้อเสนอ, การติดตามผล, การอนุมัติ, หรือการปฏิเสธ
เมื่อปิดการขายแล้ว แผนที่จะเปลี่ยนไปสู่ขั้นตอนการรับเข้าใช้งาน และจากนั้นจะไหลเข้าสู่การจัดการลูกค้า ผลงานที่ต้องส่งมอบ การติดตามผล ข้อเสนอแนะ และการสื่อสารอย่างต่อเนื่องจะแสดงเป็นขั้นตอนไป สุดท้าย กระบวนการจะสิ้นสุดลงด้วยการออกจากระบบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนประสบการณ์ กระบวนการนี้รวมถึงการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ข้อเสนอแนะ และการแนะนำลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าออกจากระบบด้วยความชัดเจนและความประทับใจในเชิงบวก
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ชี้แจงคุณภาพของลีดโดยการแสดงให้เห็นว่าใครเดินหน้าต่อ ใครหยุดชั่วคราว และใครหลุดไปก่อนที่จะเสียเวลาในการขาย
- จัดการผลลัพธ์การขายทุกกรณีด้วยการวางแผนเส้นทางจากการปฏิเสธและการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะสมมติว่าทุกอย่างเป็นเส้นตรง
- ตรวจจับความไม่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วโดยการแยกงานอัตโนมัติออกจากงานที่ทำด้วยมือ และเปิดเผยวงจรการทำงานซ้ำและความล่าช้า
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้นตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการสิ้นสุดการให้บริการ
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: การเดินทางของลูกค้าแทบจะไม่เคยเป็นช่องทางเดียว การศึกษาที่กล่าวถึงอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับออมนิแชนเนลพบว่า73% ของผู้ซื้อใช้หลายช่องทางในระหว่างการเดินทางของพวกเขา นั่นเป็นเหตุผลที่แผนผังกระบวนการควรแสดงจุดสัมผัสดิจิทัล การส่งต่อระหว่างทีม และจุดที่การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันทำลายประสบการณ์
5. แม่แบบกระบวนการ BPMN ของ Miro
มาตรฐาน BPMN เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการบันทึกกระบวนการ เพื่อให้ทีมธุรกิจ, ทีมปฏิบัติการ, และทีมเทคนิคสามารถเข้าใจแผนภาพเดียวกันได้โดยไม่มีการตีความผิดพลาด
ใน เทมเพลตกระบวนการ BPMN ของ Miro ทุกกระบวนการเริ่มต้นด้วยทริกเกอร์ซึ่งอาจเป็นคำขอจากลูกค้า การตัดสินใจภายในองค์กร เหตุการณ์ในระบบ หรือการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แกนหลักของกระบวนการประกอบด้วยบล็อกงาน แต่ละงานแสดงถึงการดำเนินการเฉพาะที่ดำเนินการโดยบุคคลหรือระบบ และถูกวางไว้ภายในสวิมเลนเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
จากนั้นการไหลจะเคลื่อนไปยังจุดสิ้นสุดที่กำหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าคำขอได้รับการดำเนินการเสร็จสิ้น ถูกปฏิเสธ ถูกระงับ หรือถูกปิดเนื่องจากข้อยกเว้น
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงจุดที่การตัดสินใจเกิดขึ้นโดยการแผนผังการอนุมัติ การปฏิเสธ การหยุดชั่วคราว และลูป เพื่อให้ทีมทราบถึงจุดที่งานสามารถเปลี่ยนแปลง ชะลอตัว หรือหยุดลงได้
- แสดงงานที่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้ ช่วยให้ทีมหลีกเลี่ยงการทำงานทีละขั้นตอนเมื่อไม่จำเป็น
- ปรับปรุงกระบวนการร่วมกันโดยให้ทีมสามารถเพิ่มความคิดเห็นและอัปเดตขั้นตอนได้ตลอดเวลา
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวางแผนกระบวนการทำงานในโลกจริงและประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายโดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารที่ยาวและล้าสมัย
🎯 ข้อได้เปรียบของ ClickUp :แผนผังความคิดของ ClickUpมุ่งเน้นที่โครงสร้างและตรรกะ ช่วยคุณแยกกระบวนการออกเป็นขั้นตอนย่อย จัดระเบียบการพึ่งพา และมองเห็นความเชื่อมโยงของทุกส่วน แผนผังความคิดมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการก่อนที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนการทำงานสุดท้าย
6. แม่แบบกระบวนการแปลงเอกสารเป็นแผนผังด้วย Miro Agentic Doc-To-Flowchart
เทมเพลตกระบวนการแปลงเอกสารเป็นแผนผังงานของ Miro Agentic แสดงให้เห็นว่าความคิดที่ยังไม่มีโครงสร้างสามารถถูกเปลี่ยนเป็นระบบภาพที่มีโครงสร้างได้อย่างไรโดยใช้กระบวนการทำงานแบบเอเจนติก คุณไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลที่สมบูรณ์แบบ: ความคิดที่หลวม ๆ, โน้ตติดผนัง, ข้อความสั้น ๆ, รูปภาพ, หรือภาพร่างก็สามารถใช้ได้ ความคิดง่าย ๆ คือ: เพิ่มแรงบันดาลใจใด ๆ ที่คุณมีและให้ระบบทำให้มันมีความหมาย
ตัวแทนจะเข้ามาควบคุมและเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น ตาราง ข้อความแนะนำ การขยายความคิดอย่างมีเหตุผล และการแยกแยะแนวคิด จากนั้น คุณจะได้รับคำแนะนำให้ทดลอง เช่น เพิ่มแนวคิดใหม่ เปลี่ยนทิศทาง ขยายตัวละคร หรือทำลายลำดับการไหล เทมเพลตจะยังคงยืดหยุ่นได้เหมือนกับงานสร้างสรรค์จริง ซึ่งแทบจะไม่เคยดำเนินไปเป็นเส้นตรง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างผลลัพธ์ที่มีโครงสร้างหลายรายการพร้อมกัน ตั้งแต่บอร์ดอารมณ์สำหรับการสร้างโลกไปจนถึงการออกแบบตัวละครและสภาพแวดล้อม โดยใช้แรงบันดาลใจหลักเดียวกันโดยไม่ซ้ำซ้อน
- ติดตามทุกแนวคิดกลับไปยังแหล่งที่มาด้วยลิงก์ภาพ ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายและโปร่งใส
- จินตนาการถึงการเดินทางสร้างสรรค์ทั้งหมดขณะที่มันกำลังเกิดขึ้น พร้อมเอกสารและภาพที่วางไว้ข้างๆ กันเพื่อให้ใครก็ตามสามารถติดตามได้ว่าความคิดที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ได้กลายเป็นแนวคิดที่สมบูรณ์แบบได้อย่างไร
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานเกี่ยวกับเกม, ภาพยนตร์, แอนิเมชัน, การเล่าเรื่อง, การสร้างแบรนด์, หรือโครงการสร้างโลก ที่ความคิดพัฒนาอย่างรวดเร็วและต้องรักษาความสอดคล้อง
📌 คุณทราบหรือไม่? ตามการสำรวจระดับโลกของ McKinsey พบว่า23% ขององค์กรได้ขยายระบบ AI แบบตัวแทน (agentic AI) ไปใช้ในอย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันทางธุรกิจแล้ว ขณะที่ 39% ได้เริ่มทดลองใช้ตัวแทน AI ในกระบวนการทำงานของพวกเขาแล้ว
การเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นว่าทีมต่างๆ กำลังก้าวข้ามการทดลองใช้เบื้องต้นและต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างในการเปลี่ยนแนวคิดที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นระบบที่สามารถใช้งานได้
7. แผนผังกระบวนการออกแบบ Miro
เทมเพลตแผนผังกระบวนการออกแบบ Miro เป็นระบบตัดสินใจแบบภาพที่ช่วยให้ทีมสามารถวางแผนว่าแนวคิดการออกแบบถูกสร้างขึ้น ทดสอบ และปรับปรุงอย่างไร หลังจากกำหนดจุดเริ่มต้นแล้ว กระบวนการจะดำเนินต่อไปในการกำหนดเป้าหมาย สำรวจแนวคิด สร้างต้นแบบ และทดสอบวิธีแก้ปัญหา
จุดตรวจสอบช่วยให้ทีมหยุดชั่วคราว ทบทวนสิ่งที่ได้ผล และตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแนวคิดหรือดำเนินการต่อไป หากมีสิ่งใดไม่ทำงาน กระบวนการจะวนกลับโดยธรรมชาติแทนที่จะผลักดันทีมไปข้างหน้าอย่างไม่ลืมหูลืมตา
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ประเมินแนวคิดโดยใช้เกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ความเป็นไปได้ เวลา งบประมาณ ความต้องการของผู้ใช้ กฎของแบรนด์ และข้อจำกัดทางเทคนิค
- ปรับปรุงการออกแบบขั้นสุดท้ายโดยพัฒนาในรายละเอียดต่างๆ เช่น การจัดวาง, ระยะห่าง, ความสม่ำเสมอ, การเข้าถึง, และการตกแต่งให้ดูเรียบร้อย เพื่อให้พร้อมสำหรับการเผยแพร่
- จัดเก็บบริบทที่สำคัญในเอกสารด้านข้างโดยการเพิ่มบทสรุป ข้อกำหนด การวิจัย และบันทึก เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมในภายหลังเข้าใจทั้งการตัดสินใจและเหตุผลเบื้องหลัง
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบ, ทีมผลิตภัณฑ์, เอเจนซี่, และผู้ที่ไม่ใช่ผู้ออกแบบที่ต้องการเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการออกแบบโดยไม่ต้องพึ่งพาเอกสารยาวหรือการส่งต่อที่ไม่ชัดเจน
⚡ ClickUp Super Agents สำหรับการดำเนินกระบวนการ แม้แต่เวิร์กโฟลว์ที่ดีที่สุดก็อาจหยุดชะงักได้หากไม่มีใครดูแลSuper Agentsจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ พวกเขาสามารถเฝ้าดูเวิร์กโฟลว์ของคุณ เตือนทีมเมื่อขั้นตอนใดล่าช้า แจ้งเตือนการอนุมัติที่ขาดหายไป และทำให้กระบวนการที่วางแผนไว้ดำเนินไปอย่างราบรื่นทุกครั้ง คิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมฝ่ายปฏิบัติการกระบวนการขนาดเล็กที่ไม่เคยลืมขั้นตอนใดเลย
8. แม่แบบแผนผังการไหล Miro Swimlane
ต่างจากแผนผังงานทั่วไปที่แสดงเพียงลำดับขั้นตอน เทมเพลตแผนผังงานแบบ Swimlane ของ Miro จะแบ่งกระบวนการออกเป็นช่องทางแนวนอน โดยแต่ละช่องทางจะแทนผู้ดำเนินการหรือหน่วยงานเฉพาะ เช่น ทีม บทบาท ลูกค้า หรือระบบ ทุกงานจะถูกจัดวางไว้ในช่องทางของบุคคลหรือระบบที่รับผิดชอบงานนั้น ทำให้สามารถเห็นความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา เมื่อมีการส่งต่องานจากช่องทางหนึ่งไปยังอีกช่องทางหนึ่ง ก็สามารถสังเกตเห็นการส่งต่อได้อย่างง่ายดายเช่นกัน
แผนผังนี้มุ่งเน้นไปที่งานจริง เช่น การตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลคำขอ หรือการส่งมอบผลลัพธ์ และยังรวมถึงเส้นทางสำหรับกรณีพิเศษด้วย หากเกิดข้อผิดพลาด ขั้นตอนถัดไปจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งทำให้แม่แบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการปฐมนิเทศ เนื่องจากสมาชิกใหม่ในทีมสามารถเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว รู้ว่าตนเองมีบทบาทตรงไหน และต้องประสานงานกับใครบ้าง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แสดงการส่งต่องานโดยเน้นให้เห็นจุดที่งานเคลื่อนย้ายระหว่างทีมหรือระบบต่างๆ เพื่อให้เห็นความล่าช้าและช่องว่างในการรับผิดชอบ
- สร้างความเข้าใจร่วมกันด้วยชื่อช่องทางที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและป้ายกำกับการตัดสินใจ เพื่อให้ทุกคนอ่านกระบวนการในแบบเดียวกัน
- เพิ่มรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ในขั้นตอนต่างๆ เช่น หมายเหตุ การประมาณเวลา หรือเครื่องมือ เพื่อให้ทีมสามารถระบุจุดที่ล่าช้าและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงานที่ต้องการสร้างโครงสร้างให้กับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายบุคคลหรือระบบ
9. แม่แบบการวางแผนผลลัพธ์ Miro
เทมเพลตการวางแผนผลลัพธ์ Miro ช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการใด ๆ ด้วยผลลัพธ์ที่คุณต้องการ จากนั้นทำงานเป็นขั้นตอนไปสู่สิ่งที่จำเป็นต้องสร้าง
มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายร่วมกัน, แผนผังบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง, และมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ที่ต้องการแทนที่จะเป็นคุณสมบัติ. เทมเพลตจะเชื่อมต่อผลลัพธ์เหล่านั้นกับผลกระทบทางธุรกิจที่สามารถวัดได้ และแปลให้กลายเป็นรายการงานที่สามารถดำเนินการได้ในภายหลัง.
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ส่งเสริมการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมโดยช่วยให้ทีมคิดในแง่ของการกระทำที่ผสานรวมกันซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
- ลดการทำงานซ้ำโดยทำให้ตรรกะเบื้องหลังการตัดสินใจมองเห็นได้สำหรับนักออกแบบ วิศวกร นักการตลาด และทีมผลิตภัณฑ์
- ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจโดยให้ทีมสามารถสลับกลยุทธ์หรือทดลองสิ่งใหม่ ๆ ได้โดยไม่สูญเสียเป้าหมายที่ต้องการ
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และทีมกลยุทธ์ที่ต้องการปรับเป้าหมาย ผลลัพธ์ของผู้ใช้ และลำดับความสำคัญของงานค้างให้สอดคล้องกัน ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นเมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
⚡คลังแม่แบบ: หากคุณกำลังเปลี่ยนจากการวางแผนผลลัพธ์ไปสู่การดำเนินการ Miro ยังมีแม่แบบการจัดการโครงการ Miroหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นไทม์ไลน์ งานที่ต้องทำ และแผนการส่งมอบ โดยไม่สูญเสียบริบทเชิงกลยุทธ์ที่คุณได้วางแผนไว้
10. แม่แบบแผนที่จุดสัมผัสลูกค้า Miro
เทมเพลตแผนที่จุดสัมผัสลูกค้า Miro ช่วยให้เห็นประสบการณ์ทั้งหมดของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณบนไทม์ไลน์เดียว โดยแบ่งการเดินทางออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เช่น การรับรู้ การซื้อ การเริ่มต้นใช้งาน การใช้งานจริง การสนับสนุน และการต่ออายุ เพื่อให้คุณเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรในแต่ละช่วง
แต่ละจุดบนไทม์ไลน์แสดงถึงช่วงเวลาสำคัญที่ลูกค้าโต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ การพูดคุยกับฝ่ายขาย การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แผนที่เส้นทางของลูกค้าในโลกจริงหลายเส้นทางเพื่อให้การเดินทางของคุณสะท้อนถึงวิธีที่ผู้คนค้นพบ สำรวจ ออกจาก และกลับมาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างแท้จริง
- จับจุดปัญหาและจุดได้เปรียบในทุกจุดสัมผัสเพื่อเข้าใจว่าอะไรทำให้ลูกค้าไม่พอใจและอะไรที่สร้างความไว้วางใจหรือความมั่นใจ
- จัดทีมข้ามสายงานให้สอดคล้องกันโดยให้ฝ่ายการตลาด ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การขาย และการสนับสนุน มีมุมมองร่วมกันเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมผลิตภัณฑ์, UX, และทีมปฏิบัติการที่ต้องการวางแผนการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นขั้นตอน และปรับปรุงการไหลของงานระหว่างทีมในแต่ละจุดสัมผัสของลูกค้า
⚡ แหล่งเก็บแม่แบบ: เมื่อคุณได้ถอดรหัสเส้นทางการเดินทางของลูกค้าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการตัดสินใจว่าจะสร้างอะไรและเมื่อไหร่ นี่คือจุดที่แม่แบบแผนที่ผลิตภัณฑ์ของ Miroช่วยทีมเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าให้กลายเป็นลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
พวกมันมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับ:
- เชื่อมโยงปัญหาของลูกค้าเข้ากับคุณสมบัติที่วางแผนไว้
- การแสดงภาพไทม์ไลน์ข้ามการเปิดตัวหรือไตรมาส
- การจัดให้สอดคล้องระหว่างผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และวิศวกรรมตามลำดับความสำคัญ
ข้อจำกัดของการใช้ Miro สำหรับการทำแผนผังกระบวนการ
Miro เหมาะสำหรับการทำแผนผังอย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกัน แต่ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาซ้ำๆ เมื่อไดอะแกรมเวิร์กโฟลว์ของคุณมีความซับซ้อนหรือต้องการการบำรุงรักษาระยะยาว นี่คือข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดที่ลูกค้าพูดถึงในเว็บไซต์รีวิวและการสนทนาของผู้ใช้:
- กระดานขนาดใหญ่สามารถหน่วงหรือรู้สึกช้า โดยเฉพาะเมื่อมีเนื้อหาหนักหรือมีผู้ร่วมงานหลายคนทำงานพร้อมกัน
- การค้นหาอาจรู้สึกไม่เพียงพอเมื่ออยู่บนบอร์ดขนาดใหญ่ ทำให้การค้นหาความคิดเห็นหรือบันทึกเฉพาะเจาะจงภายในเอกสารกระบวนการหลายเดือนเป็นเรื่องน่าเบื่อ
- การสร้างแผนภาพอย่างแม่นยำอาจสร้างความหงุดหงิดได้ เนื่องจาก Miro มีลักษณะเป็นกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันมากกว่าการสร้างแบบจำลองกระบวนการที่ละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงสัญลักษณ์กระบวนการที่ซับซ้อน
- การอัปเดตแผนผังกระบวนการอาจกลายเป็นงานที่น่าเบื่อ และผู้ใช้บางคนกล่าวว่ากระดานจะล้าสมัยอย่างรวดเร็วเมื่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงบ่อย
- การตั้งค่าอาจรู้สึกเหมือนทำด้วยมือและใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกระบวนการของคุณไม่พอดีกับแม่แบบใดแม่แบบหนึ่ง และคุณต้องสร้างโครงสร้างขึ้นมาเอง
⚡ แหล่งเก็บแม่แบบ:สำรวจแม่แบบ Miroเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความสมดุลที่เหมาะสมระหว่างความชัดเจนทางภาพและความง่ายในการนำไปใช้สำหรับกระบวนการทำงานของคุณ
แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการทางเลือกของ Miro
Miro เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างภาพแนวคิด แต่หลายทีมต้องการให้ภาพเหล่านั้นกลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้จริงในที่สุด นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาทได้อย่างลงตัว ClickUp ไม่เพียงแต่รองรับการสร้างแผนภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจด้วยการเชื่อมโยงแผนผังกระบวนการเข้ากับการดำเนินงาน ความรับผิดชอบ และการติดตามความคืบหน้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
1. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ ClickUpเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่แสดงภาพการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนหนึ่งไปยังขั้นตอนถัดไป โดยระบุอย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน ส่วนที่ดีที่สุดคือมันไม่ได้ใช้แค่สำหรับการวางแผนเหมือนไวท์บอร์ดทั่วไปเท่านั้น แต่ยังเชื่อมต่อกับงานจริง ดังนั้นแผนผังกระบวนการของคุณจึงสามารถเปลี่ยนเป็นงานที่เสร็จสมบูรณ์ได้จริง
ClickUp Whiteboardsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคิดเชิงภาพ คุณสามารถร่างขั้นตอนการทำงาน แผนผังขั้นตอน เพิ่มจุดตัดสินใจ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้คล้ายกับประสบการณ์การใช้ไวท์บอร์ดมาก แต่มีข้อได้เปรียบที่สำคัญอย่างหนึ่ง ต่างจากเครื่องมือที่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อไวท์บอร์ดภายนอก ClickUp Whiteboards ถูกสร้างขึ้นโดยตรงในแพลตฟอร์ม
ซึ่งหมายความว่าทีมสามารถวางแผนกระบวนการในรูปแบบภาพและเปลี่ยนขั้นตอน รูปร่าง หรือส่วนต่างๆ ให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันที ผลลัพธ์คือการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากการออกแบบกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ โดยไม่สูญเสียบริบทหรือความชัดเจน
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- เปลี่ยนแผนให้เป็นงานจริงด้วยการแปลงรายการที่ต้องดำเนินการให้เป็นงานใน ClickUpพร้อมผู้รับผิดชอบ หมวดหมู่ ป้ายกำกับความสำคัญ วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ
- สแกนขั้นตอนการทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการใช้สีหมวดหมู่ที่แยกการวางแผน การดำเนินการ และงานในระดับเช็กลิสต์ออกจากกันอย่างเป็นรูปธรรมในกระบวนการขนาดใหญ่
- เข้าใจบอร์ดได้ทันทีด้วยคำอธิบายที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าซึ่งอธิบายหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่ ทำให้แผนภาพกระบวนการง่ายต่อการติดตามสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวางแผนกระบวนการหลายขั้นตอนแบบภาพและกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม และรายการที่ต้องดำเนินการในทุกขั้นตอน
💬 ตรวจสอบความเป็นจริงอย่างรวดเร็ว ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการจำนวนมากไม่ใช่ปัญหาของกระบวนการเลย แต่เป็นปัญหาของการขยายงานที่ไม่เป็นระเบียบเมื่อขั้นตอนต่างๆ อยู่ในเครื่องมือหนึ่ง การอนุมัติอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง เจ้าของอยู่ในเอกสาร และข้อเสนอแนะอยู่ในบอร์ดแยกต่างหาก ทีมต่างๆ จะสูญเสียความชัดเจนอย่างรวดเร็ว การทำแผนผังกระบวนการช่วยให้มองเห็นความกระจัดกระจายนี้ได้ชัดเจนขึ้น เพื่อให้คุณสามารถเห็นได้ว่าข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนและอะไรที่ต้องนำมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
2. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp
แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp Process Map Flow Chartเป็นระบบแผนผังแบบกระดานไวท์บอร์ดสำเร็จรูป
มันแบ่งกระบวนการทำงานออกเป็นสองส่วนหลัก: ผู้ดำเนินกระบวนการ และ กิจกรรมกระบวนการ
ผู้เล่นในกระบวนการ แสดงให้เห็นว่าใครมีส่วนร่วม โดยใช้คอลัมน์แนวตั้งสำหรับแต่ละบทบาท ในขณะที่ กิจกรรมในกระบวนการ แสดงให้เห็นว่าแต่ละบทบาททำอะไรบ้างจริง ๆ คุณวางขั้นตอนของกระบวนการในคอลัมน์ของบทบาทที่เกี่ยวข้อง ทำให้ความรับผิดชอบชัดเจนและกระบวนการทั้งหมดรู้สึกสมจริง ไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ชี้แจงผลลัพธ์ได้ทันทีโดยการติดป้ายกำกับเส้นทางตัดสินใจด้วยคำว่า ใช่/ไม่ใช่ เพื่อให้ตรรกะง่ายต่อการติดตาม
- ขยายกระบวนการได้อย่างง่ายดายโดยการคัดลอกขั้นตอนและบล็อกการตัดสินใจโดยไม่ต้องสร้างเลย์เอาต์ใหม่
- แชร์และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยการเชิญเพื่อนร่วมทีมให้แสดงความคิดเห็นหรือตรวจสอบขั้นตอนการทำงานร่วมกัน
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการการส่งต่อระหว่างแผนก เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดส่ง และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า
📮 ClickUp Insight: เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมดเคยพิจารณาการนำระบบอัตโนมัติมาใช้—แต่ไม่เคยลงมือทำจริง ปัจจัยที่มักขัดขวาง ได้แก่ เวลาจำกัด, เครื่องมือมากเกินไป และความไม่แน่นอน
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น ด้วยตัวแทน AI คุณสามารถสร้างได้ในไม่กี่นาที และคำสั่งภาษาธรรมชาติที่เรียบง่ายทำให้การอัตโนมัติเป็นเรื่องง่าย ด้วยคุณสมบัติเช่นการมอบหมายงานอัตโนมัติและการสรุปด้วย AI ที่ขับเคลื่อนโดย AI ClickUp ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพโดยไม่บังคับให้ต้องเรียนรู้อย่างยากลำบาก
💫ผลลัพธ์ที่แท้จริง:QubicaAMF ลดเวลาในการรายงานลง 40%ด้วยแดชบอร์ดแบบไดนามิกและแผนภูมิอัตโนมัติของ ClickUp—เปลี่ยนชั่วโมงแห่งการทำงานด้วยมือให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ทันที
🎥 โบนัสชม: เพื่อดูว่าแผนผังเหล่านี้แปลเป็นกระบวนการทำงานจริงได้อย่างไรชมภาพรวมอย่างรวดเร็วของกระบวนการทำงานใน ClickUp:
3. แม่แบบแผนผังกระบวนการแบบครบวงจรของ ClickUp
อีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแม่แบบแผนผังกระบวนการของ Miroคือแม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการของ ClickUp
เทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามกลุ่มองค์ประกอบที่กำหนดไว้สามกลุ่ม ได้แก่ กิจกรรมเริ่มต้น ซึ่งบ่งชี้จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการ องค์ประกอบกิจกรรม ซึ่งแสดงถึงงานที่ต้องดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และ องค์ประกอบตัดสินใจ ซึ่งเน้นจุดตรวจสอบสำคัญที่กระบวนการจะแยกทางกันตามผลลัพธ์ใช่หรือไม่ใช่ สะท้อนสถานการณ์จริงที่กระบวนการไม่ได้ดำเนินไปอย่างตรงไปตรงมาเสมอ
เพื่อยกระดับไปอีกขั้นClickUp BrainGPTเพิ่มชั้นอัจฉริยะบนกระบวนการที่คุณได้วางแผนไว้ คุณสามารถถามคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของคุณ สร้างสรุป ร่างเอกสาร หรือแม้กระทั่งสร้างการทำงานอัตโนมัติโดยใช้ภาษาธรรมชาติที่เรียบง่าย
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ชี้แจงความเป็นเจ้าของได้ทันทีโดยการเชื่อมโยงแต่ละการกระทำกับบทบาทหรือแผนกที่ถูกต้อง เพิ่มความชัดเจน
- ให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันด้วยระบบคำอธิบายที่สม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการชัดเจนอยู่เสมอ แม้จะมีหลายคนแก้ไข
- เปลี่ยนแผนผังกระบวนการของคุณให้เป็นการดำเนินงานจริงด้วยการแปลงขั้นตอนเป็น งานใน ClickUp พร้อมผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลา และระบบติดตาม
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและเจ้าของกระบวนการที่ต้องการคลี่คลายขั้นตอนการทำงานของหลายทีมให้กลายเป็นภาพที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยทุกคน
4. แม่แบบแผนผังกระบวนการ PDCA ของ ClickUp
เทมเพลตแผนผังกระบวนการ PDCA ของ ClickUpเปลี่ยนแนวคิด Plan, Do, Check, Act ให้เป็นระบบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง แนวคิดทั้งหมดนั้นเรียบง่าย: คุณจับโอกาสที่จะปรับปรุง วางแผนอย่างเหมาะสม ทดสอบ ตรวจสอบผลลัพธ์ และจากนั้นก็ยึดสิ่งที่ได้ผล
ในแง่ของภาพ เทมเพลตนี้ผสมผสานกระดานไวท์บอร์ด PDCA วงกลมสำหรับการระดมความคิดและการติดตามความก้าวหน้าเข้ากับมุมมองรายการที่เปลี่ยนทุกไอเดียให้กลายเป็นงานจริงใน ClickUp
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ซิงค์งานจริงกับไวท์บอร์ด เพื่อให้การอัปเดต เจ้าของงาน และกำหนดส่งเชื่อมต่อกันทุกที่
- จัดระเบียบงานตามขั้นตอน PDCA โดยใช้ตัวเลือก Plan/Do/Check/Act ที่มีอยู่ในตัวเพื่อให้สามารถกรองงานได้
- สร้างภาพวงจรการปรับปรุงด้วยไวท์บอร์ด PDCA ที่ใช้รหัสสี แสดงสิ่งที่กำลังวางแผน ดำเนินการ ทบทวน หรือมาตรฐานแล้ว
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกระบวนการและผู้จัดการที่ต้องการดำเนินวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียความชัดเจน โดยใช้ระบบภาพเดียวที่เน้นงานเป็นหลัก
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงพูดถึงการใช้ ClickUpเพื่อจัดการและดำเนินเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา:
ClickUp มอบ "ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน" ที่แท้จริงให้กับฉัน ฉันชอบที่สามารถย้ายระหว่าง Whiteboards, Docs, งาน, และแดชบอร์ดได้อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียบริบท มันเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ฉันสามารถวางแผนแม่บทของบริการทั้งหมด แปลงโหนดเป็นงาน สร้างระบบอัตโนมัติรอบเวิร์กโฟลว์ และติดตามการดำเนินการได้ในที่เดียว มันทำให้งานของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโครงการภายในของฉันรวมเป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ
ClickUp มอบ "ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน" ที่แท้จริงให้กับฉัน ฉันชอบที่สามารถย้ายระหว่าง Whiteboards, Docs, งาน, และแดชบอร์ดได้อย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียบริบท มันเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่ฉันสามารถวางแผนแม่บทของบริการทั้งหมด แปลงโหนดเป็นงาน สร้างระบบอัตโนมัติรอบเวิร์กโฟลว์ และติดตามการดำเนินการได้ในที่เดียว มันทำให้งานของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และโครงการภายในของฉันเป็นหนึ่งเดียว แทนที่จะกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ
5. แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
เทมเพลตการแผนภาพกระบวนการของ ClickUpมอบวิธีการแบบขั้นตอนให้คุณในการบันทึกกระบวนการใด ๆ แสดงให้เห็นว่ามันทำงานอย่างไรจริง ๆ และปรับปรุงมันด้วยโครงสร้าง คุณสามารถเลือกวิธีการแผนภาพกระบวนการได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะใช้แผนภาพการไหล แผนภาพแบบสวิมเลน หรือแม้กระทั่งแผนภาพกระแสคุณค่า ยังมีบาร์แสดงความคืบหน้าที่ติดตั้งไว้ในตัวซึ่งจะแสดงให้คุณเห็นโดยอัตโนมัติว่างานการแผนภาพกระบวนการเสร็จสิ้นไปแล้วมากน้อยเพียงใด คุณจึงทราบอยู่เสมอว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใด
คุณจะได้รับงานย่อยที่เรียงลำดับอย่างดี 22 งาน ซึ่งนำคุณจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุด งานเหล่านี้จะนำคุณผ่านทุกขั้นตอน รวมถึงการปรับความสอดคล้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การจัดเตรียมเอกสาร การทำความเข้าใจกระบวนการปัจจุบัน การระบุปัญหาและของเสีย การออกแบบสถานะในอนาคตที่ดีขึ้น และการนำไปใช้และมาตรฐานกระบวนการใหม่
เมื่อกระบวนการของคุณถูกวางแผนไว้อย่างชัดเจนแล้ว ClickUp จะทำให้กระบวนการนั้นดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามจากมือมนุษย์อย่างต่อเนื่องClickUp Automationsช่วยให้ทีมสามารถทำให้ขั้นตอนที่ซ้ำซากกลายเป็นเรื่องง่าย และลดการส่งต่อข้อมูลเมื่อกระบวนการถูกนำมาใช้จริง คุณสามารถตั้งค่ากฎที่มอบหมายงาน อัปเดตสถานะ แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกระตุ้นการกระทำตามขั้นตอนต่อไปได้โดยอัตโนมัติ ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของคุณ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- มอบหมายความเป็นเจ้าของโดยการกำหนดบุคคลหนึ่งคนที่มีความรับผิดชอบในการขับเคลื่อนความพยายามในการทำแผนผังกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้
- แบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยโดยใช้รายการตรวจสอบงานเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างการวางแผนหรือการดำเนินงาน
- จัดเก็บบริบททั้งหมดไว้ในที่เดียวโดยการแนบ SOP, ภาพหน้าจอ และไฟล์อ้างอิงไปยังงานกระบวนการโดยตรง
✅ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและผู้จัดการโครงการที่ดูแลกระบวนการข้ามสายงาน ซึ่งต้องการการส่งต่องานที่ชัดเจนและการดำเนินงานที่เชื่อถือได้
🎯 โบนัส:ClickUp BrainGPT สามารถวิเคราะห์กระบวนการที่คุณได้ทำแผนไว้ สรุปขั้นตอนที่ซับซ้อน แนะนำการปรับปรุง และช่วยสร้าง SOP หรือแนวคิดการอัตโนมัติได้โดยตรงจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ
นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์Talk-to-Text คุณสามารถพูดขั้นตอนกระบวนการ การตัดสินใจ หรือข้อยกเว้นต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย แล้ว BrainGPT จะแปลงเป็นข้อความที่มีโครงสร้างโดยอัตโนมัติทันที
6. แม่แบบงานแผนผังกระบวนการง่าย ๆ ของ ClickUp
แม่แบบงานแผนผังกระบวนการง่าย ๆ ของ ClickUpเริ่มต้นด้วยคำแนะนำที่เขียนไว้อย่างง่าย ๆ เพื่อชี้นำความคิดของคุณ ขั้นแรก คุณระบุสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นในตอนเริ่มต้น จากนั้นคุณระบุทุกสิ่งที่ต้องทำโดยไม่กังวลเกี่ยวกับลำดับ เมื่อทุกอย่างปรากฏชัดเจนแล้ว แม่แบบจะขอให้คุณจัดเรียงรายการตามลำดับที่ต้องทำให้เสร็จ
สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้มีประโยชน์อย่างมากคือความสามารถในการจับบริบทและความเป็นเจ้าของClickUp Custom Fieldsช่วยให้คุณกำหนดประเภทของกระบวนการ อธิบายวัตถุประสงค์และขอบเขตผ่านวาระของกระบวนการ และมอบหมายบุคคลเพียงคนเดียวให้รับผิดชอบกระบวนการโดยรวม
กระบวนการถูกแบ่งออกเป็นงานย่อย โดยแต่ละงานย่อยจะแทนขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในกระบวนการนี้ ซึ่งทำให้เอกสารกระบวนการกลายเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ง่ายต่อการบำรุงรักษา และพร้อมสำหรับการนำไปปฏิบัติจริง
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามความคืบหน้าได้ทางสายตาด้วยแถบความสมบูรณ์ที่แสดงว่างานการทำแผนผังกระบวนการได้ดำเนินการไปมากน้อยเพียงใด
- รวมแผนผังกระบวนการของคุณให้เป็นศูนย์กลางโดยการเชื่อมโยงแผนภาพต่างๆ เข้ากับงานโดยตรงเพื่อการเข้าถึงทันทีและไม่ต้องค้นหา
- บังคับใช้ลำดับที่ถูกต้องโดยใช้การพึ่งพาใน ClickUpเพื่อแสดงสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก่อนและจุดที่เกิดการติดขัด
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการบันทึกและจัดลำดับขั้นตอนกระบวนการจริงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องสร้างแผนผังกระบวนการที่ซับซ้อนหรือเกินความจำเป็น
📚 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกยอดนิยมสำหรับ Microsoft Excel
7. แม่แบบแผนผังกระบวนการ ClickUp Swimlane
เทมเพลตแผนผังกระบวนการ ClickUp Swimlaneเป็นระบบแผนผังกระบวนการที่ช่วยให้คุณบันทึกว่าใครทำอะไร เมื่อไร และในลำดับใดภายในกระบวนการ เทมเพลตเริ่มต้นด้วยการช่วยให้คุณตั้งชื่อกระบวนการที่คุณกำลังทำแผนผัง เช่น การรับลูกค้าใหม่ การจ้างงาน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ หรือการจัดการการสนับสนุน ขั้นตอนง่ายๆ นี้ช่วยกำหนดบริบทและทำให้ทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเวิร์กโฟลว์เกี่ยวกับอะไร
แต่ละเลนแสดงถึงบทบาทหรือทีมเฉพาะ และทุกขั้นตอนที่วางไว้ภายในเลนนั้นจะเป็นของเจ้าของเลนนั้น ภายในเลนเหล่านี้ คุณสามารถเพิ่มกล่องการกระทำสำหรับงานที่ต้องทำจริง เช่น การส่งข้อเสนอหรือการรวบรวมเอกสาร เนื่องจากทุกขั้นตอนผูกกับบทบาทและแสดงตามลำดับ กระบวนการจึงสามารถทำซ้ำได้ ทำให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบโดยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติม
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดขอบเขตของกระบวนการโดยการทำเครื่องหมายอย่างชัดเจนว่าจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนการทำงานคือที่ใด เพื่อขจัดความสับสนเกี่ยวกับขอบเขตงาน
- แผนที่จุดตัดสินใจในโลกจริงโดยใช้จุดตรวจสอบแบบใช่/ไม่ใช่แทนการสมมติว่ากระบวนการเป็นเส้นตรง
- มองเห็นการส่งต่อและลำดับงานด้วยลูกศรแสดงการไหล ทำให้การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบและจุดติดขัดเห็นได้ชัดเจน
- มาตรฐานการแผนผังกระบวนการด้วยคำอธิบายที่ติดตั้งไว้ในตัวเพื่อให้ทุกคนใช้ภาษาภาพเดียวกันและเข้าใจการไหลของกระบวนการได้ทันที
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมปฏิบัติการ, ทรัพยากรบุคคล, และทีมที่ติดต่อกับลูกค้าในการวางแผนกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนที่มีการส่งต่อและอนุมัติบ่อยครั้ง
⚡ คลังแม่แบบ: กำลังมองหาแรงบันดาลใจก่อนสร้างกระบวนการของคุณเองอยู่หรือไม่?แม่แบบนี้รวบรวมเลย์เอาต์ที่พร้อมใช้งานสำหรับกระบวนการทางธุรกิจทั่วไป ตั้งแต่การอนุมัติ การส่งต่อ ไปจนถึงการปฐมนิเทศและการส่งมอบ
นอกจากนี้โปรดตรวจสอบตัวอย่างกระบวนการทำงานเหล่านี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทีมต่างๆ จัดโครงสร้างขั้นตอน บทบาท และการตัดสินใจอย่างไรในทางปฏิบัติ ทำให้ง่ายต่อการปรับแม่แบบให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณเอง
8. แม่แบบแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลตแผนผังความคิดแบบง่ายของ ClickUpเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการนำความคิดที่สับสนในหัวของคุณมาเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่เข้าใจได้จริง คุณเริ่มต้นด้วยความคิดหลักหนึ่งอย่างอยู่ตรงกลาง เช่น โครงการ แผนงาน หรือกระบวนการ จากนั้นสร้างกิ่งก้านรอบๆ ความคิดหลัก กิ่งแต่ละกิ่งจะแบ่งความคิดออกเป็นส่วนย่อย และกิ่งย่อยจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากขึ้น
ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตนี้คือมันรองรับการทำงานสองรูปแบบที่แตกต่างกัน: โหมดงาน และโหมดว่างเปล่า
ใน โหมดงาน ทุกโหนดจะเชื่อมต่อกับ งานใน ClickUp และงานย่อยจริง เพื่อให้คุณสามารถเห็นโครงการทั้งหมดของคุณในรูปแบบต้นไม้แทนที่จะเป็นรายการยาวและน่ากลัว อย่างไรก็ตาม ใน โหมดว่าง มันจะทำงานเหมือนกระดานระดมความคิดแบบอิสระ ที่ซึ่งโหนดแต่ละอันแทนความคิด ช่วยให้คุณสามารถคิดได้อย่างเปิดกว้างโดยไม่มีแรงกดดันใดๆ
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- แปลงความคิดให้เป็นงานจริงได้ก็ต่อเมื่อสามารถดำเนินการได้เท่านั้น ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการจากขั้นตอนการวางแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างราบรื่น
- ลดความเครียดทางจิตใจโดยการเก็บทุกความคิด ขั้นตอน และความเชื่อมโยงไว้ในระบบภาพที่จัดระเบียบไว้เพียงระบบเดียว
- สลับระหว่างโหมดว่างและโหมดงานได้อย่างง่ายดาย เพื่อระดมความคิดอย่างอิสระหรือวางแผนการดำเนินงานโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่ต้องการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพ และเปลี่ยนไอเดียที่เหมาะสมให้กลายเป็นงานเฉพาะเมื่อพร้อมดำเนินการ
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนผังความคิดที่น่าทึ่ง
9. แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUp
แม่แบบแผนผังแนวคิด ClickUpยังช่วยให้คุณนำแนวคิดใหญ่มาแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ ได้อีกด้วย แนวคิดหลักจะช่วยให้การคิดของคุณมีจุดโฟกัส เพราะทุกสิ่งที่คุณเพิ่มเข้าไปในภายหลังจะเชื่อมโยงกลับไปยังแนวคิดหลักนี้
จากนั้น คุณจะเพิ่มแนวคิดย่อย ซึ่งเป็นเสาหลักของหัวข้อหลักของคุณ ตัวอย่างเช่น หากแนวคิดหลักของคุณคือ 'กลยุทธ์เนื้อหา' แนวคิดย่อยของคุณอาจเป็นการวิจัยผู้ชม การสร้างเนื้อหา การกระจาย และการติดตามผลลัพธ์
ทุกความคิดเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง ทำให้คุณต้องคิดไกลกว่า 'จะทำอะไร' และมุ่งเน้นไปที่ 'สิ่งที่จะบรรลุผล' นี่ทำให้แผนภาพความคิดเป็นวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ในการวางแผนและอธิบายความคิด
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างภาพความสัมพันธ์เชิงตรรกะระหว่างแนวคิดโดยใช้ตัวเชื่อมที่มีป้ายกำกับซึ่งแสดงว่าแนวคิดนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างไร
- รักษาความเป็นระเบียบในระดับใหญ่ด้วยระบบลำดับชั้นที่ใช้รหัสสี ซึ่งช่วยให้แม้แต่แผนที่ขนาดใหญ่ก็เข้าใจได้ง่าย
- ร่วมมือกับทีมโดยการรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกคนไว้ในผืนผ้าใบเดียวที่สามารถแชร์ได้
✅ เหมาะสำหรับ: ทีมกระบวนการที่วางแผนกลยุทธ์, กรอบการเรียนรู้, หรือจัดการโครงการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการตรรกะและผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
10. แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนงาน ClickUpได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการ DMAIC ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในการปรับปรุงกระบวนการ
มันนำทีมผ่านกระบวนการวางแผนทั้งหมด ตั้งแต่การกำหนดปัญหาไปจนถึงการควบคุมประสิทธิภาพหลังการดำเนินการ เมื่อแสดงบนกระดานไวท์บอร์ด มันทำงานเหมือนแผนภูมิการจัดการโครงการที่มีชีวิต ทำให้การเข้าใจลำดับความสำคัญง่ายขึ้นและการทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาจริง สิ่งนี้ทำให้มันมีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการระดมความคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน หรือการประชุมภายในที่การสอดคล้องกันเป็นสิ่งสำคัญ
ทีมสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อแยกแยะเป้าหมาย ระบุสิ่งที่ต้องวัด วิเคราะห์ช่องว่าง วางแผนการปรับปรุง และตัดสินใจว่าจะติดตามผลลัพธ์อย่างไร
ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:
- คุณสามารถเพิ่มโน้ตติดหน้าจอ ย้ายสิ่งต่าง ๆ และสร้างแผนของคุณทีละขั้นตอนจนกว่าจะรู้สึกว่าสมบูรณ์และมีเหตุผล
- แผนผังตรรกะทั้งหมดของโครงการของคุณบนกระดานไวท์บอร์ดเดียวเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเหตุผล, อะไร, และวิธีการก่อนที่จะสร้างงานใด ๆ
- ออกแบบไม่เพียงแค่การทำงาน แต่ยังรวมถึงระบบการติดตามและควบคุมตั้งแต่ต้น เพื่อให้การปรับปรุงคงอยู่ยาวนานหลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้น
✅ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์ธุรกิจและทีมปฏิบัติการที่ต้องการวางแผนโครงการที่มุ่งเน้นการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเป้าหมาย การดำเนินการ และผลลัพธ์
เมื่อการวางแผนกระบวนการพบกับการดำเนินการใน ClickUp
แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการของ Miro เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม พวกมันช่วยให้คุณมองเห็นภาพกระบวนการทำงานและเพิ่มความชัดเจนให้กับกระบวนการที่ซับซ้อน หากเป้าหมายของคุณคือการอภิปราย การค้นพบ และความเข้าใจร่วมกัน Miro สามารถตอบโจทย์ได้ดี
แต่เมื่อกระบวนการถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว ความท้าทายต่อไปคือการดำเนินการ นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นออกมา แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp ช่วยให้คุณเปลี่ยนภาพให้เป็นการกระทำ
ดังนั้น หากคุณต้องการให้แผนผังกระบวนการของคุณทำมากกว่าแค่ดูดี ClickUp ก็คุ้มค่าที่จะลองสำรวจ เริ่มต้นทำแผนผัง ดำเนินการ และปล่อยให้กระบวนการทำงานของคุณก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริงด้วย ClickUp
