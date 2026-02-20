บล็อก ClickUp

วิศวกรรมบริบทสำหรับปัญญาประดิษฐ์: คืออะไรและช่วยปรับปรุงความแม่นยำของ AI อย่างไร

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
20 กุมภาพันธ์ 2569

เมื่อ LLMs มีพลังมากขึ้น การให้คำสั่งก็ไม่ใช่ส่วนที่ยากอีกต่อไป แต่บริบทกลายเป็นข้อจำกัดแทน

วิศวกรรมบริบทคือการนำข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เหมาะสมมาสู่ LLMs (โมเดลภาษาขนาดใหญ่)

อะไรทำให้การวิศวกรรมบริบทเป็นเรื่องยาก?

คุณจำเป็นต้องออกแบบทุกชั้นของสแต็กเพื่อจับบริบทและทำให้มันพร้อมใช้งาน หากคุณส่งบริบทน้อยเกินไป LLM จะไม่รู้ว่าต้องทำอะไร หากส่งบริบทมากเกินไป คุณจะหมดโทเค็น ดังนั้น คุณจะหาจุดสมดุลได้อย่างไร?

ด้านล่างนี้ เราจะแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวิศวกรรมบริบท

อะไรคือการวิศวกรรมบริบทของปัญญาประดิษฐ์?

การวิศวกรรมบริบทด้วย AI คือกระบวนการออกแบบและปรับปรุงคำสั่งและบริบทที่เกี่ยวข้องสำหรับ LLMs และโมเดล AI ขั้นสูงและแบบหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันไปไกลกว่าการเขียนตามคำสั่ง. การวิศวกรรมบริบทกำหนด:

  • ข้อมูลใดที่ถูกนำเสนอ
  • จากไหน ที่มันมาจาก (ความทรงจำ, เครื่องมือ, ฐานข้อมูล, เอกสาร)
  • รูปแบบ ของการจัดทำ (โครงสร้าง, สรุป, ข้อจำกัด)
  • เมื่อใด ที่มันถูกฉีดเข้าไปในลูปการคิดของแบบจำลอง

🌟 วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่คุณกำลังให้ในหน้าต่างบริบทของ LLM และกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือรบกวนออกไป

บริบทช่วยปรับปรุงการตอบสนองของ AI ได้อย่างไร?

หากไม่มีบริบท LLM จะทำนายข้อความที่ต่อเนื่องกันโดยอิงจากความเป็นไปได้ทางสถิติมากที่สุด ในทางกลับกัน การจัดเตรียมบริบทที่ดีจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์โดย:

  • การยึดเหตุผล: โมเดลนี้อ้างอิงคำตอบจากข้อเท็จจริงที่ทราบแล้วแทนที่จะเป็นการคาดเดาทางสถิติ
  • การลดอาการประสาทหลอน: การกำหนดข้อจำกัดที่ชัดเจนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะช่วยจำกัดขอบเขตของแนวทางแก้ไข
  • การปรับปรุงความสม่ำเสมอ: ข้อมูลนำเข้าที่คล้ายกันจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันเนื่องจากรูปแบบของบริบทมีความเสถียร
  • ลดต้นทุนและความหน่วง: การปรับบริบทให้ตรงเป้าหมายดีกว่าการโยนเอกสารหรือประวัติทั้งหมด

สรุปโดยใช้คำพูดของโทบิ ลุตเก้ ซีอีโอของ Shopify:

ฉันชอบคำว่า "การวิศวกรรมบริบท" มากกว่า "การวิศวกรรมคำสั่ง" มันอธิบายทักษะหลักได้ดีกว่า: ศิลปะในการให้บริบททั้งหมดสำหรับงานเพื่อให้ LLM สามารถแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล

บทบาทของวิศวกรรมบริบทในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ไม่ใช่เครื่องมือที่ทำงานเดี่ยว ๆ แต่จะทำงานภายในระบบที่มีข้อมูล กฎเกณฑ์ และสถานะอยู่แล้ว

วิศวกรรมบริบทช่วยให้แบบจำลองเข้าใจว่า มันอยู่ที่ใดในกระบวนการทำงาน และ มันได้รับอนุญาตให้ทำอะไรต่อไป

เมื่อโมเดลตระหนักถึง สถานะปัจจุบัน การกระทำที่ผ่านมา และข้อมูลที่ขาดหาย โมเดลสามารถแนะนำหรือดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้อย่างถูกต้อง แทนที่จะให้คำแนะนำทั่วไป

นี่หมายถึงการให้เหตุผลทางธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น กฎการอนุมัติ ข้อจำกัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเส้นทางการส่งต่อ เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบริบท การตัดสินใจของ AI จะสอดคล้องกับความเป็นจริงในการดำเนินงาน

สุดท้าย การวิศวกรรมบริบทช่วยให้สามารถทำงานแบบหลายขั้นตอนและแบบตัวแทนได้ โดยการรับประกันการส่งต่อสถานะและการตัดสินใจอย่างสะอาดในแต่ละขั้นตอน

สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดสะสมเมื่อกระบวนการทำงานขยายตัว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของบริบทการทำงานดีขึ้น

👀 คุณรู้หรือไม่?95% ของการนำ GenAI ไปใช้ในองค์กรล้มเหลวไม่ใช่เพราะโมเดลอ่อนแอ แต่เพราะองค์กรไม่สามารถผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานจริงได้

เครื่องมือ AI ทั่วไปอย่างเช่น ChatGPT ทำงานได้ดีสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะล้มเหลวเมื่อนำไปใช้ในระดับใหญ่ เนื่องจากไม่ได้เรียนรู้จากบริบทของระบบ กฎทางธุรกิจ หรือสถานะที่เปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความล้มเหลวของ AI ส่วนใหญ่เกิดจากความล้มเหลวในการบูรณาการและบริบท ไม่ใช่ความล้มเหลวของโมเดล

📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain มันอยู่ใน Workspace ของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!

วิศวกรรมบริบททำงานอย่างไร?

วิศวกรรมบริบททำงานโดยการปรับแต่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องก่อนที่มันจะไปถึงแบบจำลอง

วิศวกรรมบริบทสำหรับ AI โดย Victoria Slocum บน LinkedIn
ผ่านทางวิคตอเรีย สโลคัม บน LinkedIn

กายวิภาคของระบบที่ออกแบบตามบริบทประกอบด้วย:

  • 𝗨𝘀𝗲𝗿 ไอดีของฉัน: ข้อมูลการตั้งค่า, ประวัติการใช้งาน, และการปรับแต่งส่วนตัว
  • T𝗼𝗼𝗹 u𝘀𝗲: APIs, เครื่องคำนวณ, เครื่องมือค้นหา—ไม่ว่า LLM จะต้องการอะไรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
  • 𝗥𝗔𝗚 c𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁: ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเวกเตอร์ เช่น Weaviate
  • 𝗨𝘀𝗲𝗿 i𝗻𝗽𝘂𝘁: คำถามหรือภารกิจที่ต้องการดำเนินการจริง
  • 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 r𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴: กระบวนการคิดและสายการตัดสินใจของ LLM
  • 𝗖𝗵𝗮𝘁 h𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆: การมีปฏิสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่ให้ความต่อเนื่อง

⭐ โบนัส: วิธีใช้เครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด?

ประโยชน์ของวิศวกรรมบริบทในระบบปัญญาประดิษฐ์

นี่คือเหตุผลที่คุณต้องใช้การวิศวกรรมบริบทเมื่อสร้างแอปพลิเคชัน AI:

ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น

การให้บริบทที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจช่วยลดความไม่ชัดเจน. แบบจำลองให้เหตุผลภายในข้อเท็จจริงที่ทราบ, ข้อจำกัด, และสถานะแทนที่จะพึ่งพาการคาดคะเนแบบความน่าจะเป็น.

พฤติกรรมที่สม่ำเสมอในระดับใหญ่

โครงสร้างบริบทที่มั่นคงจะสร้างผลลัพธ์ที่ซ้ำกันได้ การป้อนข้อมูลที่คล้ายกันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่คล้ายกัน—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการผลิต

ลดต้นทุนและความหน่วง

บริบทที่มุ่งเน้นและย่อช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลที่ไม่จำเป็น ระบบสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องโหลดประวัติหรือเอกสารทั้งหมดซ้ำ

ระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

บริบททำการเข้ารหัสกฎทางธุรกิจและสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งช่วยให้ระบบ AI สามารถดำเนินการได้โดยไม่ละเมิดนโยบายหรือก่อให้เกิดการกระทำที่มีความเสี่ยง

เวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนที่ดีขึ้น

การส่งต่อบริบทที่สะอาดจะรักษาสถานะไว้ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ข้อผิดพลาดจะไม่สะสมเมื่อเวิร์กโฟลว์มีความซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นอัตโนมัติมากขึ้น

การแก้ไขข้อผิดพลาดและการทำซ้ำที่ง่ายขึ้น

บริบทที่มีโครงสร้างช่วยให้เห็นความล้มเหลวได้ชัดเจน คุณสามารถติดตามข้อผิดพลาดไปยังข้อมูลที่ขาดหาย ล้าสมัย หรือจัดลำดับไม่ถูกต้อง แทนที่จะโทษโมเดล

การนำไปใช้ในองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น

ระบบ AI ที่เคารพบริบทของกระบวนการทำงานให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือ—ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนักบินกับเครื่องมือสำหรับการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร

📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์

👀 คุณรู้หรือไม่? AI ที่เข้าใจบริบทส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานการศึกษาของ Boston Consulting Groupพบว่าทีมสื่อสารเพียงอย่างเดียวสามารถประหยัดเวลาได้ 26-36% ในปัจจุบันด้วยAI แบบสร้างเนื้อหา และด้วยการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่และระบบตัวแทนที่เข้าใจบริบท การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 50%

วิศวกรรมบริบท AI กับ วิศวกรรมคำสั่ง

การเขียนคำสั่ง: ขอให้ ChatGPT เขียนอีเมลประกาศฟีเจอร์ใหม่ คุณกำลังเขียนคำแนะนำสำหรับงานเดียว

วิศวกรรมบริบท: คุณกำลังสร้างบอทบริการลูกค้า มันจำเป็นต้องจดจำตั๋วงานก่อนหน้า เข้าถึงรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ และรักษาประวัติการสนทนา

ตามที่อธิบายโดยนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์อันเดรย์ คาร์พาธี:

ผู้คนมักเชื่อมโยงคำว่า "prompt" กับคำอธิบายงานสั้น ๆ ที่คุณให้กับ LLM ในการใช้งานประจำวันของคุณ แต่ในแอปพลิเคชัน LLM ที่มีความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมทุกตัว การวิศวกรรมบริบท (context engineering) คือศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนในการเติมข้อมูลลงในหน้าต่างบริบทด้วยข้อมูลที่เหมาะสมพอดีสำหรับขั้นตอนต่อไป

— Andrej Karpathy (@karpathy) 25 มิถุนายน 2025

— Andrej Karpathy (@karpathy) 25 มิถุนายน 2025

— อังเดรย์ คาร์พาธี (@karpathy) 25 มิถุนายน 2025

แนวทางสิ่งที่มุ่งเน้นเหมาะสำหรับ
การออกแบบคำสั่งคำแนะนำในการสร้างและรูปแบบผลลัพธ์สำหรับโมเดลงานเฉพาะกิจ การสร้างเนื้อหา ผลลัพธ์ตามรูปแบบเฉพาะ
วิศวกรรมบริบทการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, รัฐ, และข้อจำกัดให้กับแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา, เครื่องมือวิเคราะห์เอกสาร, ผู้ช่วยเขียนโค้ด
ทั้งสองรวมกันการผสมผสานคำแนะนำที่ชัดเจนกับบริบทในระดับระบบแอปพลิเคชัน AI สำหรับการผลิตที่ต้องการประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ใช้การผสมผสานระหว่างการออกแบบข้อความกระตุ้นและการออกแบบบริบท คุณยังคงต้องใช้ข้อความกระตุ้นที่เขียนอย่างดีในระบบออกแบบบริบทของคุณ

ความแตกต่างคือ คำสั่งเหล่านั้นทำงานร่วมกับข้อมูลพื้นหลังที่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง

📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน ต่อสู้กับ "การขยายตัวของ AI"และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย.

แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิผล แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปต่างๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์Brain MAXรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: เพียงพูดครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องวุ่นวาย—เพียงแค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์

การประยุกต์ใช้การวิศวกรรมบริบทด้วยปัญญาประดิษฐ์

พื้นที่สำคัญที่มีการนำวิศวกรรมบริบทของ AI มาใช้แล้ว ได้แก่ 👇

ระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและศูนย์บริการช่วยเหลือ

แชทบอทส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อทุกข้อความเสมือนเป็นข้อความใหม่ ทำให้ผู้ใช้ต้องพูดซ้ำไปซ้ำมา

ด้วยการวิศวกรรมบริบท AI สามารถอ้างอิงประวัติผู้ใช้ การโต้ตอบก่อนหน้านี้ บันทึกการซื้อ และเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้ AI จะตอบสนองเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่รู้ปัญหาอยู่แล้ว

📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ทีมสนับสนุนของ Coda จัดการกับคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเข้าใจในข้อความที่ผ่านมาและการอ้างอิงเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายการสนับสนุน พวกเขาใช้ Intercom Fin Fin อ่านเอกสารและบทสนทนาที่ผ่านมา ก่อนที่จะตอบกลับช่วยแก้ไขคำถามของลูกค้าได้ 50–70%โดยอัตโนมัติในขณะที่ยังคงรักษา CSAT ในระดับสูง

ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน

เครื่องมือเขียนด้วย AIจะสร้างคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจ สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ เหตุผลที่มันสำคัญ และสิ่งที่เคยมีอยู่แล้ว หากขาดบริบทเหล่านี้ แม้จะช่วยประหยัดเวลาในการร่างงาน แต่ก็ยังต้องแก้ไขและปรับแต่งด้วยตนเองอย่างหนักอยู่ดี

นี่คือจุดที่ AI วิศวกรรมบริบทเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ด้วยการวางรากฐาน AI ในสถานะของงาน เอกสาร การตัดสินใจที่ผ่านมา และข้อตกลงของทีม ผู้ช่วยเขียนจึงเปลี่ยนจากการสร้างข้อความทั่วไปไปสู่การสนับสนุนที่ตระหนักถึงกระบวนการทำงาน

📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ClickUp Brain ซึ่งเป็นAI พื้นฐานของ ClickUp ใช้เทคนิคการวิศวกรรมบริบทในระดับพื้นที่ทำงาน แทนที่จะให้ผู้ใช้ต้องวางข้อมูลพื้นหลังลงในคำสั่ง มันจะดึงบริบทโดยตรงจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น ลำดับความสำคัญ และไทม์ไลน์

ความสามารถหลักคือการตัดสินใจตามบริบท ซึ่งประเมินโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ควบคู่ไปกับศักยภาพของทีมและผลการดำเนินงานในอดีต เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ประการแรก Brain สามารถตรวจจับการทำงานเกินกำลัง ความล่าช้า และจุดคอขวดได้ นอกเหนือจากการสรุปปัญหาแล้ว ยังแนะนำการปรับเปลี่ยนที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของการกระจายงานใหม่ การปรับปรุงกำหนดเวลา และการจัดลำดับความสำคัญใหม่

รับคำตอบและคำแนะนำที่เข้าใจบริบทด้วย ClickUp Brain
รับคำตอบและคำแนะนำที่เข้าใจบริบทด้วย BrainGPT

เนื่องจากว่าการตัดสินใจเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากบริบทของพื้นที่ทำงานจริง ผลลัพธ์ที่ได้จึงสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องอธิบายพื้นหลัง อธิบายลำดับความสำคัญ หรือปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยตนเอง

ทีมที่ใช้ ClickUp Brainรายงานอัตราการผสานรวมเต็มรูปแบบสูงกว่า 2.26 เท่าและมีคะแนนความหงุดหงิดกับ AI ต่ำที่สุด (27.1%)

ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

กระบวนการขายครอบคลุมอีเมล การประชุม ระบบ CRM และสเปรดชีต หากขาดบริบท AI ไม่สามารถเข้าใจความคืบหน้าของดีลหรือเจตนาของผู้ซื้อได้

วิศวกรรมบริบทช่วยให้ AI มองเห็นการสนทนาของผู้ซื้อ กำหนดเวลา โทนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในอดีต ซึ่งช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงลึก ตรวจจับข้อตกลงที่หยุดชะงัก และแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป

📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ทีมขายของ Microsoft เองใช้ Copilot for Sales ซึ่งดึงบริบทจาก Outlook, การโทรใน Teams, การอัปเดต CRM และบันทึกต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมและร่างการติดตามผล ทีมภายในเห็นการเพิ่มขึ้นของดีลที่ชนะถึง 20% และรายได้ต่อผู้ขายเพิ่มขึ้น 9.4% แสดงให้เห็นว่า AI ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร

ผู้ช่วยด้านสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ทางคลินิก

การตัดสินใจทางการแพทย์อาศัยประวัติผู้ป่วย รายงานห้องปฏิบัติการ ใบสั่งยา และบันทึกของแพทย์ แต่ข้อมูลเหล่านี้มักถูกเก็บไว้ในระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้แพทย์ต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูลซ้ำและเสี่ยงต่อการมองข้ามรายละเอียดสำคัญบางครั้งแพทย์ต้องใช้เวลาเกือบ 40% ของการทำงานไปกับการงานด้านเอกสาร

การวิศวกรรมบริบท AI เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน มันสนับสนุนแพทย์ด้วยสรุปที่ถูกต้อง, ร่างเอกสาร, เน้นประวัติที่เกี่ยวข้อง, และแสดงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือขั้นตอนต่อไป

📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: Atrium Health ใช้ Nuance DAX Copilot ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือกับ Microsoft เพื่อบันทึกข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วยทางคลินิกโดยอัตโนมัติโดยใช้บันทึกก่อนหน้าและการสนทนาแบบเรียลไทม์ส่งผลให้แพทย์ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ 30–40 นาทีต่อวัน ในขณะที่การศึกษาใน 12 สาขาการแพทย์รายงานว่าผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงขึ้นโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสรรหา

การตัดสินใจในการสรรหาขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ทักษะ ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับบทบาท และข้อมูลการจ้างงานในอดีต การวิศวกรรมบริบทด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประวัติการทำงาน รายละเอียดงาน บันทึกการสัมภาษณ์ และรูปแบบในอดีต เพื่อระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว

📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ทีมองค์กรของ Micron ใช้ Eightfold AI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านบุคลากรที่วิเคราะห์ประวัติการทำงาน ข้อกำหนดของตำแหน่งงาน เส้นทางความก้าวหน้าภายในองค์กร และผลลัพธ์การจ้างงานในอดีต เพื่อคาดการณ์ความเหมาะสมกับงาน แพลตฟอร์มนี้จะประเมินผู้สมัครจากทักษะและศักยภาพ ผลลัพธ์คือ การขยายแหล่งบุคลากรและสามารถจ้างพนักงานใหม่ได้เพิ่มขึ้นอีกแปดคนต่อเดือนด้วยทีมสรรหาที่น้อยลง

เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวิศวกรรมบริบท

เครื่องมือใดที่ช่วยให้คุณดำเนินการวิศวกรรมบริบทในระดับขนาดใหญ่ได้?

1. LangChain (ดีที่สุดในการประกอบบริบทด้วยโปรแกรม)

แดชบอร์ด LangChain: วิศวกรรมบริบทสำหรับ AI
ผ่านทางLangChain

LangChain เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการระบบ AI ที่ต้องประกอบ จัดการอัปเดต และกำหนดเส้นทางของบริบทอย่างเป็นโปรแกรม

เครื่องมือตัวแทน AIช่วยให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อ LLM กับเครื่องมือ แหล่งข้อมูล หน่วยความจำ และตรรกะการควบคุมได้ แทนที่จะต้องพึ่งพาข้อความคำสั่งแบบคงที่

Core LangChain จัดการการเชื่อมต่อและการดึงข้อมูล ในขณะที่ LangGraph ช่วยให้สามารถทำงานแบบกราฟที่มีสถานะสำหรับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและซับซ้อน

DeepAgents สร้างขึ้นบนพื้นฐานนี้เพื่อสนับสนุนตัวแทนที่ทำงานอัตโนมัติในระยะยาวด้วยการวางแผน ตัวแทนย่อย และบริบทที่คงอยู่

ส่วนประกอบเหล่านี้ร่วมกันทำให้ LangChain เป็นชั้นควบคุมสำหรับการวิศวกรรมบริบท โดยตัดสินใจว่า เมื่อใด จะดึงบริบท, อย่างไร บริบทจะพัฒนา, และ ที่ไหน บริบทจะไหลผ่านเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain

  • ติดตามการทำงานด้วยเครื่องมือการสังเกตการณ์เพื่อติดตามการเรียกใช้โมเดล, ความล่าช้า, ข้อผิดพลาด, และการไหลของบริบทตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
  • ประเมินพฤติกรรมของโมเดลอย่างเป็นระบบโดยใช้กรอบการทดสอบที่มีอยู่ในตัวซึ่งวัดความถูกต้อง เปรียบเทียบผลลัพธ์ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกับเกณฑ์มาตรฐาน
  • ปรับใช้เวิร์กโฟลว์ในขนาดใหญ่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการซึ่งรองรับการควบคุมเวอร์ชัน การควบคุมการเปิดตัว และการดำเนินการของเชนและเอเจนต์ที่พร้อมสำหรับการผลิต

ข้อจำกัดของ LangChain

  • เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น และเอกสารประกอบซึ่งมีการอัปเดตทุกสองสามวัน ทำให้รู้สึกท่วมท้น

ราคาของ LangChain

  • ผู้พัฒนา: ฟรี
  • บวก: $39/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LangChain

  • G2: 4. 7/5, (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนและรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LangChain อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้ใช้บน Reddit กล่าวไว้:

หลังจากทดสอบวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีแล้ว สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือการใช้การเรียกใช้เครื่องมือมาตรฐานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ของ langgraph ดังนั้นฉันจึงห่อหุ้มเวิร์กโฟลว์ที่แน่นอนเป็นตัวแทนซึ่ง LLM หลักเรียกใช้เป็นเครื่องมือ ด้วยวิธีนี้ LLM หลักจะให้ UX แบบไดนามิกที่แท้จริงและเพียงแค่ส่งต่อให้เวิร์กโฟลว์ทำงานหนัก จากนั้นเวิร์กโฟลว์จะส่งผลลัพธ์กลับไปยัง LLM หลักอย่างเรียบร้อย

2. OpenAI API (Contextual AI API ให้บริบทที่มีโครงสร้าง การเรียกใช้เครื่องมือ และการควบคุมในระดับระบบ)

แดชบอร์ด API ของ OpenAI: การวิศวกรรมบริบทด้วย AI
ผ่านOpenAI API

OpenAI API เป็นอินเทอร์เฟซแบบทั่วไปสำหรับการเข้าถึงโมเดล AI สร้างสรรค์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท

นักพัฒนาใช้มันเพื่อผสานการเข้าใจภาษาและการสร้างภาษาเข้ากับผลิตภัณฑ์. มันยังรองรับการสรุป, การแปล, การช่วยเหลือทางโค้ด, และการคิดวิเคราะห์.

API รองรับการแชท, การฝัง, การเรียกใช้ฟังก์ชัน, การควบคุม, และการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ, ทำให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างกับโมเดลได้. OpenAI เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว, เนื่องจากมันจัดการการตรวจสอบสิทธิ์, การปรับขนาด, และการจัดการเวอร์ชัน.

ความสะดวกในการใช้งานเป็นผลมาจากวิธีที่ API แยกพฤติกรรมของโมเดลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นจุดสิ้นสุดที่ง่ายและเชื่อถือได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI API

  • สร้างผลลัพธ์ที่ตระหนักถึงบริบทสำหรับข้อความ, โค้ด, และข้อมูลหลายรูปแบบ เพื่อการทำงานของภาษาธรรมชาติและการให้เหตุผล
  • สร้าง embedding ที่สมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเชิงความหมาย การจัดกลุ่ม และการค้นหาข้อมูลโดยใช้เวกเตอร์
  • เรียกใช้ฟังก์ชันและเครื่องมือผ่านการเรียกใช้ที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถโต้ตอบกับระบบและบริการภายนอกได้

ข้อจำกัดของ API ของ OpenAI

  • ไม่มีหน่วยความจำระยะยาวในตัว. API ไม่มีสถานะโดยค่าเริ่มต้น.

ราคาของ OpenAI API

GPT-5. 2

  • ข้อมูลนำเข้า: $1. 750 / 1 ล้านโทเคน
  • ข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช: $0. 175 / 1M โทเค็น
  • ผลลัพธ์: $14.000 / 1 ล้านโทเคน

GPT-5. 2 Pro

  • ข้อมูลนำเข้า: $21.00 / 1 ล้านโทเค็น
  • ข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช: ไม่มีให้บริการ
  • ผลลัพธ์: $168.00 / 1 ล้านโทเคน

จีพีที-5 มินิ

  • ข้อมูลนำเข้า: $0. 250 / 1M โทเค็น
  • ข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช: $0. 025 / 1M โทเค็น
  • ผลลัพธ์: $2. 000 / 1 ล้านโทเคน

คะแนนรีวิวและรีวิว API ของ OpenAI

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง OpenAI API อย่างไรบ้าง?

ตามที่ผู้ใช้บน Reddit กล่าวไว้:

API ของ OpenAI ก็เหมือนกับ API อื่น ๆ ดังนั้นจากมุมมองทางเทคนิคแล้ว ไม่ควรมีเส้นโค้งการเรียนรู้เลย จุดสิ้นสุดทั้งหมด พารามิเตอร์ และตัวอย่างการตอบสนองได้รับการบันทึกไว้อย่างดี หากคุณมีประสบการณ์การพัฒนาพื้นฐาน คุณไม่ควรต้องการคอร์ส ฉันเห็นด้วยกับประเด็นข้างต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ Python ไลบรารีของ Python มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น มีไลบรารีของ Node ด้วยหากคุณต้องการใช้ JS ต่อไป สิ่งที่ต้องเรียนรู้มากที่สุดคือวิธีการใช้พวกมันอย่างมีกลยุทธ์ ใช้เวลาสักหน่อยในการลองใช้ข้อความระบบ, คำเตือนผู้ใช้, และพารามิเตอร์ใน Playground ก่อนที่คุณจะพยายามสร้างมันด้วยโค้ด (ค่อนข้างแน่ใจว่าคุณสามารถหาตัวอย่างโค้ดจาก Playground ได้หลังจากที่คุณพบสิ่งที่ทำงานได้)

3. LlamaIndex (ดีที่สุดสำหรับระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา)

แดชบอร์ด LlamaIndex: การวิศวกรรมบริบทด้วย AI
ผ่านทางLlamaIndex

LlamaIndex เป็นเฟรมเวิร์กข้อมูลแบบโอเพ่นซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลภายนอกสามารถเข้าถึงและใช้งานได้สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่

มันให้ตัวเชื่อมต่อ, ดัชนี, และอินเตอร์เฟซการค้นหาที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นตัวแทนที่ LLMs สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถสร้างระบบ RAG ได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน มันจะทำการแยกการค้นหา การแปลงเป็นเวกเตอร์ และการจัดอันดับความเกี่ยวข้อง

มักใช้สำหรับกรณีการใช้งานเช่น การค้นหาเชิงความหมาย, การสรุป, และการตอบคำถาม โดยมีพื้นฐานจากข้อมูลจริง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LlamaIndex

  • จัดทำดัชนีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้เป็นโครงสร้างที่สามารถค้นหาได้ ซึ่ง LLMs สามารถสอบถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดึงบริบทอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้การค้นหาแบบเวกเตอร์และการวางแผนการค้นหาเพื่อแทรกหลักฐานอย่างแม่นยำ
  • บีบอัดและสรุปบริบทเพื่อให้การคิดอย่างมีเหตุผลมีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้อง

ราคาของ LlamaIndex

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: 50 ดอลลาร์/เดือน
  • ข้อดี: 500 ดอลลาร์ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ LlamaIndex

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง LlamaIndex อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้คนหนึ่งแชร์บน Reddit:

พูดตามตรง ผมคิดว่าเฟรมเวิร์ก AI รุ่นใหม่อย่าง langchain, llamaindex นั้นไม่ได้ดีขนาดนั้น และทำให้โค้ดซับซ้อนมากขึ้นด้วย จะใช้ไพธอนแบบพื้นฐานจะดีกว่า

พูดตามตรง ผมคิดว่าเฟรมเวิร์ก AI รุ่นใหม่อย่าง langchain, llamaindex นั้นไม่ได้ดีขนาดนั้น และทำให้โค้ดซับซ้อนมากขึ้นด้วย จะใช้ Python แบบพื้นฐานจะดีกว่า

4. ClickUp BrainGPT (ดีที่สุดในฐานะผู้ช่วย AI สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ)

เครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้ช่วยให้คุณจัดการกับส่วนเฉพาะของการวิศวกรรมบริบท พวกมันประกอบคำสั่ง, ดึงข้อมูล, หรือประสานงานการทำงาน

ClickUp Brainใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ClickUp รวมโครงการ งาน เอกสาร และการสื่อสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วย AI ที่รับรู้บริบทฝังอยู่ภายใน

นี่คือวิธี 👇

ทำงานร่วมกับ AI ที่เข้าใจคุณและงานของคุณ

ClickUp Brain เข้าใจบริบทของงานของคุณ

มันดึงบริบทจากงานใน ClickUp ของคุณ เอกสาร ความคิดเห็น การพึ่งพา สถานะ ไทม์ไลน์ และเจ้าของงาน คุณไม่จำเป็นต้องวางข้อมูลพื้นหลังหรืออธิบายประวัติโครงการทุกครั้งที่คุณถามคำถามโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน

ขอให้ ClickUp Brain แจ้งความคืบหน้า
ขอให้ ClickUp Brain แจ้งความคืบหน้าจากพื้นที่ทำงานของคุณ พร้อมระบุงานที่ล่าช้าและงานที่ถูกบล็อก

📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้จัดการถามว่า "อะไรที่ทำให้แคมเปญไตรมาส 3 ล่าช้า?" ระบบจะสแกนพื้นที่ทำงานและแสดงอุปสรรคที่ชัดเจน เช่น:

  • งานที่ยังไม่ได้กำหนด
  • อยู่ระหว่างการอนุมัติ
  • การรีวิวที่หยุดชะงัก
  • การพึ่งพาที่รอสินทรัพย์

คุณจะได้รับรายงานการบล็อกที่แสดงเจ้าของการดำเนินการและผลกระทบต่อเวลา

การเขียนด้วย AI ที่สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติแล้ว

ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนด้วย AI แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ: มันเขียนด้วยความตระหนักถึงสิ่งที่ทีมกำลังสร้างอยู่

เมื่อผู้จัดการโครงการหรือนักการตลาดร่างข้อความเปิดตัวภายในเอกสาร ClickUp Brain สามารถ:

  • กำหนดคุณค่าที่นำเสนอโดยใช้บริบทของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
  • ปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ
  • เขียนเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับโทน ความชัดเจน หรือเป้าหมายการวางตำแหน่ง
สร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับแนวทางและข้อความของแบรนด์คุณ ด้วย ClickUp Brain

ที่สำคัญกว่านั้น งานเขียนนั้นยังคงเชื่อมโยงกับงานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และการอนุมัติ ไม่มีช่องว่างระหว่างเอกสารกับงานที่ทำอยู่ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องตีความเนื้อหาใหม่ในภายหลัง

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เลือกใช้โมเดล AI หลากหลายจากตระกูล ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงใน ClickUp Brain!

เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายในราคาเดียวด้วย ClickUp Brain
เข้าถึงโมเดล AI หลากหลายในราคาเดียวด้วย ClickUp Brain
  • ใช้โมเดลที่รวดเร็วและน้ำหนักเบาเพื่อสรุปบันทึกการประชุมภายในงาน
  • เปลี่ยนไปใช้โมเดลที่เน้นการให้เหตุผลมากขึ้นเมื่อคุณกำลังวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญในเอกสาร งาน และแดชบอร์ด

การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังจริง ๆ คืออะไร? การจับคู่การเลือกแบบจำลองกับบริบทที่เชื่อมต่อของ ClickUp—งาน, ความคิดเห็น, เอกสาร,และฟิลด์ที่กำหนดเอง—เพื่อให้แบบจำลองไม่เพียงแต่ "ฉลาด" แต่ยังทำงานภายในความเป็นจริงของพื้นที่ทำงานของคุณจริง ๆ

การทำงานอัตโนมัติตามบริบทของงานที่ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง

ด้วยงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp เปลี่ยนบริบทให้เป็นการกระทำ. คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:

  • แปลงการสนทนาจากClickUp Chatเป็นงาน
  • สร้างงานย่อยและคำอธิบายงานจากชื่องานที่มีอยู่ตามขอบเขต
  • แนะนำขั้นตอนถัดไปเมื่อการทำงานหยุดชะงัก
  • ทำให้การอัปเดตตามปกติเป็นอัตโนมัติโดยใช้สถานะโครงการจริง
สร้างงานโดยอัตโนมัติจากการสนทนาและเอกสารด้วย ClickUp Task
สร้างงานโดยอัตโนมัติจากข้อความแชทและเอกสารใน ClickUp ด้วย ClickUp AI

นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp เพื่อลดงานที่ซ้ำซาก 👇

เนื่องจากระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยบริบทแบบเรียลไทม์ ทีมงานจึงใช้เวลาน้อยลงในการแปลงเจตนาให้เป็นโครงสร้าง งานดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยมืออย่างต่อเนื่อง

ให้ตัวแทน AI ทำงานหนักแทนคุณ

ClickUp Super Agentsขยายขีดความสามารถของ AI เชิงบริบทของ ClickUp จากเพียงการตอบคำถามเดี่ยว ไปสู่การดำเนินการอัตโนมัติหลายขั้นตอน

แทนที่จะรอคำสั่งเฉพาะตัวแทน AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้จะดำเนินการ แทนคุณภายในพื้นที่ทำงาน โดยทำงานผ่านงาน กฎ และผลลัพธ์ต่างๆ ตามบริบทและเป้าหมายที่คุณกำหนด

สร้างซูเปอร์เอเจนต์ได้ในเวลาเพียง 60 วินาที
สร้างซูเปอร์เอเย่นต์ได้ในเวลาเพียง 60 วินาที ด้วยคำแนะนำภาษาธรรมชาติใน ClickUp

สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากตัวแทนทั่วไป:

  • การดำเนินการงานเชิงรุก: ตัวแทนจะตีความบริบทของพื้นที่ทำงาน เช่น งาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน กำหนดเวลา และดำเนินการตามลำดับ เช่น การอัปเดตสถานะ การสร้างงานย่อย หรือการแจ้งเตือนเจ้าของงาน โดยไม่ต้องมีการสั่งการด้วยตนเอง
  • กระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย: คุณกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับสูง (เช่น "แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางแคมเปญไตรมาสที่ 3") และตัวแทนจะวางแผน เรียกดูบริบท และดำเนินการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
  • บริบทและความจำที่คงอยู่: ตัวแทนสามารถรักษาสถานะไว้ได้ข้ามขั้นตอนต่างๆ ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วและสิ่งที่ยังเหลืออยู่ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องและลดการทำงานซ้ำซ้อน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือในที่ทำงาน: พวกเขาโต้ตอบกับงานใน ClickUp, เอกสาร, และความคิดเห็น รวมถึงเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน ประสานงานข้ามระบบเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ แทนที่จะแนะนำการกระทำโดยไม่มีบริบท

📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวแทนแบบรีเฟล็กซ์ที่ใช้แบบจำลองคืออะไร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • นำ AI มาสู่เดสก์ท็อปและแอปที่เชื่อมต่อของคุณด้วยClickUp Brain MAX: ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ แปลงคำพูดเป็นข้อความ สลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำ และดำเนินการกับงาน เอกสาร และการสนทนาโดยไม่ต้องออกจากโฟลว์ของคุณ
  • ค้นหาคำตอบได้ทันทีด้วยการค้นหาภายในองค์กร: ค้นหาข้ามงาน เอกสาร ความคิดเห็น ไฟล์ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เพื่อให้บริบทที่สำคัญไม่เคยถูกฝังหรือแยกส่วน
  • จับไอเดียได้อย่างรวดเร็วด้วย Talk to Text: พูดบันทึกโน้ต แผนงาน หรืออัปเดตต่าง ๆ แล้วแปลงเสียงเป็นงานที่มีโครงสร้างโดยไม่ต้องเสียสมาธิหรือสะดุดจังหวะ
  • ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยแดชบอร์ด ClickUp: กำหนดการอัปเดตงาน การมอบหมายงาน และการติดตามผลโดยอัตโนมัติตามบริบทของพื้นที่ทำงานจริงและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
  • ทำให้การสนทนาเป็นรูปธรรมด้วย ClickUp Chat: หารือเกี่ยวกับการตัดสินใจ ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติโดยตรงควบคู่ไปกับงาน เพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน
  • แทนที่การประชุมด้วยSyncUps: แชร์การอัปเดตแบบอะซิงโครนัส รับสรุปโดย AI และรักษาความสอดคล้องของทีมโดยไม่ต้องมีการประชุมซ้ำ
  • ประสานงานทีมด้วย Teams Hub: ดูกิจกรรมของทีม, ความเป็นเจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, และขีดความสามารถในที่เดียวเพื่อตรวจจับความเสี่ยงและปรับสมดุลงานได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
  • วางแผนวันของคุณด้วย ClickUp Calendar: รับแผนรายวันที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI ตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และปริมาณงาน เพื่อให้การมุ่งเน้นส่วนตัวสอดคล้องกับเป้าหมายของทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (10,585+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp AI อย่างไรบ้าง?

ผู้ใช้ ClickUpยังแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:

ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้

ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบครันในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้

ความท้าทายและข้อควรพิจารณาเมื่อทำงานกับวิศวกรรมบริบท AI

นี่คือความท้าทายหลักที่คุณต้องตระหนักไว้ บริบทสามารถหลุดจากการควบคุมได้ แม้แต่เมื่อโมเดลรองรับหน้าต่างบริบทถึง 1 ล้านโทเค็น นี่คือความท้าทายหลักที่คุณต้องตระหนักไว้ 👇

การปนเปื้อนบริบท

หากภาพหลอนหรือการอนุมานที่ไม่ถูกต้องแทรกเข้ามาในบริบทและถูกอ้างถึงซ้ำๆ โมเดลจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริง บริบทที่ ถูกปนเปื้อน นี้สามารถล็อคการทำงานให้ยึดติดกับสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่งคงอยู่เป็นเวลานานและทำให้คุณภาพของผลลัพธ์ลดลง

การเสียสมาธิจากบริบท

บริบทที่ใหญ่ขึ้นนั้นน่าดึงดูดใจ แต่เมื่อบริบทขยายใหญ่เกินไป โมเดลจะเริ่ม มุ่งเน้นไปที่ประวัติที่สะสมมากเกินไป และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมน้อยลง สิ่งนี้อาจทำให้ AI วนเวียนอยู่กับรายละเอียดในอดีตแทนที่จะสังเคราะห์ขั้นตอนที่ดีที่สุดถัดไป

👀 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาของ Databricksพบว่าความแม่นยำของโมเดล Llama 3.1 405B เริ่มลดลงเมื่อถึงประมาณ 32,000 โทเค็น ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่หน้าต่างบริบทจะเต็มเสียอีก โมเดลที่เล็กกว่านั้นยิ่งเสื่อมประสิทธิภาพเร็วกว่านั้นอีก

โมเดลมักสูญเสียคุณภาพการให้เหตุผลไปนานก่อนที่พวกมันจะ "หมด" บริบท ทำให้การเลือกและการบีบอัดบริบทมีคุณค่ามากกว่าขนาดบริบทดิบ

การศึกษาของ Databricks: การวิศวกรรมบริบทสำหรับ AI
ผ่านทางDatabricks

📚 อ่านเพิ่มเติม: การค้นหาในที่ทำงานคืออะไรและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างไร

ความสับสนในบริบท

ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีสัญญาณต่ำในบริบทจะแข่งขันเพื่อความสนใจกับข้อมูลที่สำคัญ เมื่อโมเดลรู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ทุกโทเค็นในบริบท การตัดสินใจจะกลายเป็นเรื่องสับสนและความแม่นยำจะลดลง—แม้ว่าจะมีข้อมูล "มากกว่า" ในทางเทคนิคก็ตาม

ความขัดแย้งของบริบท

เมื่อข้อมูลสะสมเพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงใหม่หรือคำอธิบายเครื่องมืออาจขัดแย้งกับเนื้อหาเดิม เมื่อบริบทที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้น โมเดลจะพยายามปรับข้อมูลที่ขัดแย้งกันให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่สมเหตุสมผล

ปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไปและการเลือกเครื่องมือ

เมื่อมีการรวมคำจำกัดความของเครื่องมือมากเกินไปในบริบทโดยไม่มีการกรอง โมเดลอาจเรียกใช้เครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ไม่เหมาะสม การโหลดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะช่วยลดความสับสนและปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ

ความซับซ้อนทางวิศวกรรมและการบำรุงรักษา

การจัดการบริบทอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการตัดแต่ง การสรุป การถ่ายโอน และการกักกันบริบทอย่างต่อเนื่อง ระบบต้องตัดสินใจว่าจะบีบอัดประวัติเมื่อใดและจะดึงข้อมูลใหม่เมื่อใด ซึ่งต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่รอบคอบมากกว่าการใช้เทคนิคการกระตุ้นแบบเฉพาะกิจ

วินัยงบประมาณแบบสัญลักษณ์

ทุกโทเค็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม; หน้าต่างบริบทที่ใหญ่ขึ้นไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่ดีกว่า คุณจำเป็นต้องจัดการบริบทเสมือนเป็นทรัพยากรที่ต้องดูแล โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและความใหม่ของข้อมูลเทียบกับต้นทุนของโทเค็นและงบประมาณความสนใจของโมเดล

⚠️ แจ้งเตือนสถิติ: เกือบ60% ของพนักงานยอมรับว่าใช้เครื่องมือ AI สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่ทำงาน โดยมักจะคัดลอกข้อมูลสำคัญของบริษัทไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่มีการควบคุมดูแลเลย

และมันแย่กว่านั้น:63% ขององค์กรไม่มีนโยบายการกำกับดูแล AI ที่ใช้เพื่อตรวจสอบ, จำกัด, หรือแม้กระทั่งตรวจจับการใช้งาน AI ที่ไม่เปิดเผยตัวตนนี้

ผลลัพธ์? ข้อมูลของคุณกำลังรั่วไหลเพราะไม่มีใครตรวจสอบว่า AI ถูกใช้งานอย่างไร

อนาคตของวิศวกรรมบริบท

นี่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการทดลองไปสู่การขยายขนาด บริบทจะไม่ถูกจัดการโดยมนุษย์อีกต่อไป แต่จะถูกสร้างและจัดการโดยโค้ด มันจะเป็นฟังก์ชันของโครงสร้างของระบบเอง

เราจะสรุปสิ่งนี้โดยใช้บทความที่ยอดเยี่ยมของSerge Liatko เกี่ยวกับชุมชนนักพัฒนา OpenAI เป็นพื้นฐาน:

วิศวกรรมบริบทพัฒนาไปสู่สถาปัตยกรรมเวิร์กโฟลว์

วิศวกรรมบริบทจะค่อยๆ เปิดทางให้กับสถาปัตยกรรมเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ งานจะไม่จำกัดเพียงแค่การป้อนโทเค็นที่ถูกต้องเท่านั้น

การสร้างบริบทที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการประสานงาน ลำดับเหตุผล เครื่องมือ และการไหลของข้อมูลทั้งหมด ที่ปรับตัวอย่างอัตโนมัติตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง

ซึ่งหมายถึงการสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถ จัดการบริบทที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง ภายในกระบวนการทำงานแบบองค์รวม

การประสานงานอัตโนมัติแทนการแจ้งเตือนด้วยตนเอง

อนาคตถัดไปคือ AI ที่สามารถจัดระเบียบตัวเองได้ มันจะเชื่อมโยงการค้นหา, เครื่องมือ, ความจำ, และตรรกะทางธุรกิจโดยไม่ต้องให้มนุษย์สร้างคำสั่งหรือชุดข้อมูลบริบทแต่ละชุดขึ้นมาเอง แทนที่จะให้ข้อมูลทุกชิ้นอย่างชัดเจน ระบบจะอนุมานบริบทที่เกี่ยวข้องและ จัดการมันโดยอัตโนมัติ ตามเป้าหมายและประวัติการทำงาน

🧠 สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วกับ ClickUp Super Agents. พวกเขาคือ เพื่อนร่วมทีม AI ที่อยู่รอบตัวและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจและดำเนินงานได้เหมือนมนุษย์ พวกเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการโต้ตอบในอดีตโดยใช้ความทรงจำที่สมบูรณ์—เรียนรู้ความชอบ การกระทำล่าสุด และประวัติโครงการ—และสามารถดำเนินการเชิงรุก ยกระดับปัญหา หรือนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง

ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรกลายเป็นตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่แท้จริง

เมื่อวิศวกรรมบริบทพัฒนาขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะมาจาก กระบวนการทำงานอัตโนมัติ LLMs ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ประสานงานเครื่องมือต่างๆ ตรวจสอบสถานะ และดำเนินการตามตรรกะหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการจัดการอย่างละเอียดจากผู้ใช้

คุณไม่จำเป็นต้องป้อนบริบทที่ขาดหายไปด้วยตนเอง ระบบจะคัดสรรบริบทเพื่อสนับสนุนความจำระยะยาวและการใช้เหตุผล

บริบทที่รวมเป็นหนึ่งทำให้ AI ทำงานได้ดีขึ้น

ความแม่นยำของ AI จะลดลงเมื่อบริบทถูกแบ่งแยกข้ามเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และบุคคล. เมื่อข้อมูลถูกกระจาย, แบบจำลองจะถูกบังคับให้เดา.

พื้นที่ทำงานแบบรวม AI อย่าง ClickUp โดดเด่นในเรื่องนี้—รวมการทำงาน ข้อมูล และ AI เข้าด้วยกันในกลยุทธ์ตามบริบทของคุณ

พร้อมที่จะลองหรือยัง?ลงทะเบียนกับ ClickUp ฟรี