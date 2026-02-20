วิศวกรรมบริบทสำหรับปัญญาประดิษฐ์: คืออะไรและช่วยปรับปรุงความแม่นยำของ AI อย่างไร

เมื่อ LLMs มีพลังมากขึ้น การให้คำสั่งก็ไม่ใช่ส่วนที่ยากอีกต่อไป แต่บริบทกลายเป็นข้อจำกัดแทน
วิศวกรรมบริบทคือการนำข้อมูลที่ถูกต้องในรูปแบบที่เหมาะสมมาสู่ LLMs (โมเดลภาษาขนาดใหญ่)
อะไรทำให้การวิศวกรรมบริบทเป็นเรื่องยาก?
คุณจำเป็นต้องออกแบบทุกชั้นของสแต็กเพื่อจับบริบทและทำให้มันพร้อมใช้งาน หากคุณส่งบริบทน้อยเกินไป LLM จะไม่รู้ว่าต้องทำอะไร หากส่งบริบทมากเกินไป คุณจะหมดโทเค็น ดังนั้น คุณจะหาจุดสมดุลได้อย่างไร?
ด้านล่างนี้ เราจะแบ่งปันทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการวิศวกรรมบริบท
อะไรคือการวิศวกรรมบริบทของปัญญาประดิษฐ์?
การวิศวกรรมบริบทด้วย AI คือกระบวนการออกแบบและปรับปรุงคำสั่งและบริบทที่เกี่ยวข้องสำหรับ LLMs และโมเดล AI ขั้นสูงและแบบหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันไปไกลกว่าการเขียนตามคำสั่ง. การวิศวกรรมบริบทกำหนด:
- ข้อมูลใดที่ถูกนำเสนอ
- จากไหน ที่มันมาจาก (ความทรงจำ, เครื่องมือ, ฐานข้อมูล, เอกสาร)
- รูปแบบ ของการจัดทำ (โครงสร้าง, สรุป, ข้อจำกัด)
- เมื่อใด ที่มันถูกฉีดเข้าไปในลูปการคิดของแบบจำลอง
🌟 วัตถุประสงค์: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลที่คุณกำลังให้ในหน้าต่างบริบทของ LLM และกรองข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือรบกวนออกไป
บริบทช่วยปรับปรุงการตอบสนองของ AI ได้อย่างไร?
หากไม่มีบริบท LLM จะทำนายข้อความที่ต่อเนื่องกันโดยอิงจากความเป็นไปได้ทางสถิติมากที่สุด ในทางกลับกัน การจัดเตรียมบริบทที่ดีจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์โดย:
- การยึดเหตุผล: โมเดลนี้อ้างอิงคำตอบจากข้อเท็จจริงที่ทราบแล้วแทนที่จะเป็นการคาดเดาทางสถิติ
- การลดอาการประสาทหลอน: การกำหนดข้อจำกัดที่ชัดเจนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะช่วยจำกัดขอบเขตของแนวทางแก้ไข
- การปรับปรุงความสม่ำเสมอ: ข้อมูลนำเข้าที่คล้ายกันจะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันเนื่องจากรูปแบบของบริบทมีความเสถียร
- ลดต้นทุนและความหน่วง: การปรับบริบทให้ตรงเป้าหมายดีกว่าการโยนเอกสารหรือประวัติทั้งหมด
สรุปโดยใช้คำพูดของโทบิ ลุตเก้ ซีอีโอของ Shopify:
ฉันชอบคำว่า "การวิศวกรรมบริบท" มากกว่า "การวิศวกรรมคำสั่ง" มันอธิบายทักษะหลักได้ดีกว่า: ศิลปะในการให้บริบททั้งหมดสำหรับงานเพื่อให้ LLM สามารถแก้ไขได้อย่างสมเหตุสมผล
บทบาทของวิศวกรรมบริบทในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ในกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) ไม่ใช่เครื่องมือที่ทำงานเดี่ยว ๆ แต่จะทำงานภายในระบบที่มีข้อมูล กฎเกณฑ์ และสถานะอยู่แล้ว
วิศวกรรมบริบทช่วยให้แบบจำลองเข้าใจว่า มันอยู่ที่ใดในกระบวนการทำงาน และ มันได้รับอนุญาตให้ทำอะไรต่อไป
เมื่อโมเดลตระหนักถึง สถานะปัจจุบัน การกระทำที่ผ่านมา และข้อมูลที่ขาดหาย โมเดลสามารถแนะนำหรือดำเนินการขั้นตอนถัดไปได้อย่างถูกต้อง แทนที่จะให้คำแนะนำทั่วไป
นี่หมายถึงการให้เหตุผลทางธุรกิจอย่างชัดเจน เช่น กฎการอนุมัติ ข้อจำกัดการปฏิบัติตามข้อกำหนด และเส้นทางการส่งต่อ เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของบริบท การตัดสินใจของ AI จะสอดคล้องกับความเป็นจริงในการดำเนินงาน
สุดท้าย การวิศวกรรมบริบทช่วยให้สามารถทำงานแบบหลายขั้นตอนและแบบตัวแทนได้ โดยการรับประกันการส่งต่อสถานะและการตัดสินใจอย่างสะอาดในแต่ละขั้นตอน
สิ่งนี้ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดสะสมเมื่อกระบวนการทำงานขยายตัว ส่งผลให้ประสิทธิภาพของบริบทการทำงานดีขึ้น
👀 คุณรู้หรือไม่?95% ของการนำ GenAI ไปใช้ในองค์กรล้มเหลวไม่ใช่เพราะโมเดลอ่อนแอ แต่เพราะองค์กรไม่สามารถผสาน AI เข้ากับกระบวนการทำงานจริงได้
เครื่องมือ AI ทั่วไปอย่างเช่น ChatGPT ทำงานได้ดีสำหรับบุคคลทั่วไป แต่จะล้มเหลวเมื่อนำไปใช้ในระดับใหญ่ เนื่องจากไม่ได้เรียนรู้จากบริบทของระบบ กฎทางธุรกิจ หรือสถานะที่เปลี่ยนแปลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความล้มเหลวของ AI ส่วนใหญ่เกิดจากความล้มเหลวในการบูรณาการและบริบท ไม่ใช่ความล้มเหลวของโมเดล
📮ClickUp Insight: 62% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราพึ่งพา เครื่องมือ AI แบบสนทนา เช่น ChatGPT และ Claude อินเทอร์เฟซแชทบอทที่คุ้นเคยและความสามารถที่หลากหลาย—ในการสร้างเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูล และอื่นๆ—อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้ได้รับความนิยมในบทบาทและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้ต้องสลับไปยังแท็บอื่นทุกครั้งที่ต้องการถามคำถาม AI ค่าใช้จ่ายในการสลับและบริบทที่เกี่ยวข้องจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่ใช่กับClickUp Brain มันอยู่ใน Workspace ของคุณ รู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ เข้าใจข้อความธรรมดา และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณอย่างสูง! สัมผัสประสบการณ์ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าด้วย ClickUp!
วิศวกรรมบริบททำงานอย่างไร?
วิศวกรรมบริบททำงานโดยการปรับแต่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องก่อนที่มันจะไปถึงแบบจำลอง
กายวิภาคของระบบที่ออกแบบตามบริบทประกอบด้วย:
- 𝗨𝘀𝗲𝗿 ไอดีของฉัน: ข้อมูลการตั้งค่า, ประวัติการใช้งาน, และการปรับแต่งส่วนตัว
- T𝗼𝗼𝗹 u𝘀𝗲: APIs, เครื่องคำนวณ, เครื่องมือค้นหา—ไม่ว่า LLM จะต้องการอะไรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
- 𝗥𝗔𝗚 c𝗼𝗻𝘁𝗲𝘅𝘁: ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเวกเตอร์ เช่น Weaviate
- 𝗨𝘀𝗲𝗿 i𝗻𝗽𝘂𝘁: คำถามหรือภารกิจที่ต้องการดำเนินการจริง
- 𝗔𝗴𝗲𝗻𝘁 r𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻𝗶𝗻𝗴: กระบวนการคิดและสายการตัดสินใจของ LLM
- 𝗖𝗵𝗮𝘁 h𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝘆: การมีปฏิสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่ให้ความต่อเนื่อง
ประโยชน์ของวิศวกรรมบริบทในระบบปัญญาประดิษฐ์
นี่คือเหตุผลที่คุณต้องใช้การวิศวกรรมบริบทเมื่อสร้างแอปพลิเคชัน AI:
ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
การให้บริบทที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจช่วยลดความไม่ชัดเจน. แบบจำลองให้เหตุผลภายในข้อเท็จจริงที่ทราบ, ข้อจำกัด, และสถานะแทนที่จะพึ่งพาการคาดคะเนแบบความน่าจะเป็น.
พฤติกรรมที่สม่ำเสมอในระดับใหญ่
โครงสร้างบริบทที่มั่นคงจะสร้างผลลัพธ์ที่ซ้ำกันได้ การป้อนข้อมูลที่คล้ายกันจะนำไปสู่การตัดสินใจที่คล้ายกัน—ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการผลิต
ลดต้นทุนและความหน่วง
บริบทที่มุ่งเน้นและย่อช่วยหลีกเลี่ยงการสูญเสียข้อมูลที่ไม่จำเป็น ระบบสามารถตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องโหลดประวัติหรือเอกสารทั้งหมดซ้ำ
ระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
บริบททำการเข้ารหัสกฎทางธุรกิจและสิทธิ์การเข้าถึง ซึ่งช่วยให้ระบบ AI สามารถดำเนินการได้โดยไม่ละเมิดนโยบายหรือก่อให้เกิดการกระทำที่มีความเสี่ยง
เวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนที่ดีขึ้น
การส่งต่อบริบทที่สะอาดจะรักษาสถานะไว้ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ข้อผิดพลาดจะไม่สะสมเมื่อเวิร์กโฟลว์มีความซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นอัตโนมัติมากขึ้น
การแก้ไขข้อผิดพลาดและการทำซ้ำที่ง่ายขึ้น
บริบทที่มีโครงสร้างช่วยให้เห็นความล้มเหลวได้ชัดเจน คุณสามารถติดตามข้อผิดพลาดไปยังข้อมูลที่ขาดหาย ล้าสมัย หรือจัดลำดับไม่ถูกต้อง แทนที่จะโทษโมเดล
การนำไปใช้ในองค์กรที่แข็งแกร่งขึ้น
ระบบ AI ที่เคารพบริบทของกระบวนการทำงานให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือ—ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างนักบินกับเครื่องมือสำหรับการนำไปใช้ทั่วทั้งองค์กร
📚 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ประโยชน์จาก AI ด้วยการเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์
👀 คุณรู้หรือไม่? AI ที่เข้าใจบริบทส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานการศึกษาของ Boston Consulting Groupพบว่าทีมสื่อสารเพียงอย่างเดียวสามารถประหยัดเวลาได้ 26-36% ในปัจจุบันด้วยAI แบบสร้างเนื้อหา และด้วยการออกแบบกระบวนการทำงานใหม่และระบบตัวแทนที่เข้าใจบริบท การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 50%
วิศวกรรมบริบท AI กับ วิศวกรรมคำสั่ง
การเขียนคำสั่ง: ขอให้ ChatGPT เขียนอีเมลประกาศฟีเจอร์ใหม่ คุณกำลังเขียนคำแนะนำสำหรับงานเดียว
วิศวกรรมบริบท: คุณกำลังสร้างบอทบริการลูกค้า มันจำเป็นต้องจดจำตั๋วงานก่อนหน้า เข้าถึงรายละเอียดบัญชีผู้ใช้ และรักษาประวัติการสนทนา
ตามที่อธิบายโดยนักวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์อันเดรย์ คาร์พาธี:
ผู้คนมักเชื่อมโยงคำว่า "prompt" กับคำอธิบายงานสั้น ๆ ที่คุณให้กับ LLM ในการใช้งานประจำวันของคุณ แต่ในแอปพลิเคชัน LLM ที่มีความแข็งแกร่งทางอุตสาหกรรมทุกตัว การวิศวกรรมบริบท (context engineering) คือศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนในการเติมช่องบริบทด้วยข้อมูลที่เหมาะสมพอดีสำหรับขั้นตอนถัดไป
+1 สำหรับ "วิศวกรรมบริบท" มากกว่า "วิศวกรรมคำสั่ง"
+1 สำหรับ "วิศวกรรมบริบท" มากกว่า "วิศวกรรมคำสั่ง"
|แนวทาง
|สิ่งที่มุ่งเน้น
|เหมาะสำหรับ
|การออกแบบคำสั่ง
|คำแนะนำในการสร้างและรูปแบบผลลัพธ์สำหรับโมเดล
|งานเฉพาะกิจ การสร้างเนื้อหา ผลลัพธ์ตามรูปแบบเฉพาะ
|วิศวกรรมบริบท
|การจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, รัฐ, และข้อจำกัดให้กับแบบจำลอง
|ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา, เครื่องมือวิเคราะห์เอกสาร, ผู้ช่วยเขียนโค้ด
|ทั้งสองรวมกัน
|การผสมผสานคำแนะนำที่ชัดเจนกับบริบทในระดับระบบ
|แอปพลิเคชัน AI สำหรับการผลิตที่ต้องการประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้
แอปพลิเคชันส่วนใหญ่ใช้การผสมผสานระหว่างการออกแบบข้อความกระตุ้นและการออกแบบบริบท คุณยังคงต้องใช้ข้อความกระตุ้นที่เขียนอย่างดีในระบบออกแบบบริบทของคุณ
ความแตกต่างคือ คำสั่งเหล่านั้นทำงานร่วมกับข้อมูลพื้นหลังที่ได้รับการจัดการอย่างรอบคอบ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง
📮 ClickUp Insight: มากกว่าครึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามพิมพ์ข้อมูลลงในเครื่องมือสามตัวหรือมากกว่าทุกวัน ต่อสู้กับ "การขยายตัวของ AI"และกระบวนการทำงานที่กระจัดกระจาย.
แม้ว่าคุณอาจรู้สึกว่ากำลังทำงานและมีประสิทธิผล แต่บริบทของคุณกลับสูญหายไปตามแอปต่างๆ ยังไม่รวมถึงพลังงานที่สูญเสียไปจากการพิมพ์Brain MAXรวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน: เพียงพูดครั้งเดียว การอัปเดต งาน และบันทึกของคุณจะไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแอป ไม่ต้องวุ่นวาย—เพียงแค่ประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่นและรวมศูนย์
การประยุกต์ใช้การวิศวกรรมบริบทด้วยปัญญาประดิษฐ์
พื้นที่สำคัญที่มีการนำวิศวกรรมบริบทของ AI มาใช้แล้ว ได้แก่ 👇
ระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนลูกค้าและศูนย์บริการช่วยเหลือ
แชทบอทส่วนใหญ่ปฏิบัติต่อทุกข้อความเสมือนเป็นข้อความใหม่ ทำให้ผู้ใช้ต้องพูดซ้ำไปซ้ำมา
ด้วยการวิศวกรรมบริบท AI สามารถอ้างอิงประวัติผู้ใช้ การโต้ตอบก่อนหน้านี้ บันทึกการซื้อ และเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ได้ ด้วยข้อมูลเหล่านี้ AI จะตอบสนองเหมือนเพื่อนร่วมทีมที่รู้ปัญหาอยู่แล้ว
📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ทีมสนับสนุนของ Coda จัดการกับคำถามทางเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความเข้าใจในข้อความที่ผ่านมาและการอ้างอิงเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ เพื่อขยายการสนับสนุน พวกเขาใช้ Intercom Fin Fin อ่านเอกสารและบทสนทนาที่ผ่านมา ก่อนที่จะตอบกลับช่วยแก้ไขคำถามของลูกค้าได้ 50–70%โดยอัตโนมัติในขณะที่ยังคงรักษา CSAT ในระดับสูง
ผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน
เครื่องมือเขียนด้วย AIจะสร้างคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจ สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ เหตุผลที่มันสำคัญ และสิ่งที่เคยมีอยู่แล้ว หากขาดบริบทเหล่านี้ แม้จะช่วยประหยัดเวลาในการร่างงาน แต่ก็ยังต้องแก้ไขและปรับแต่งด้วยตนเองอย่างหนักอยู่ดี
นี่คือจุดที่ AI วิศวกรรมบริบทเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ ด้วยการวางรากฐาน AI ในสถานะของงาน เอกสาร การตัดสินใจที่ผ่านมา และข้อตกลงของทีม ผู้ช่วยเขียนจึงเปลี่ยนจากการสร้างข้อความทั่วไปไปสู่การสนับสนุนที่ตระหนักถึงกระบวนการทำงาน
📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ClickUp Brain ซึ่งเป็นAI พื้นฐานของ ClickUp ใช้เทคนิคการวิศวกรรมบริบทในระดับพื้นที่ทำงาน แทนที่จะให้ผู้ใช้ต้องวางข้อมูลพื้นหลังลงในคำสั่ง มันจะดึงบริบทโดยตรงจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น ลำดับความสำคัญ และไทม์ไลน์
ความสามารถหลักคือการตัดสินใจตามบริบท ซึ่งประเมินโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ควบคู่ไปกับศักยภาพของทีมและผลการดำเนินงานในอดีต เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ประการแรก Brain สามารถตรวจจับการทำงานเกินกำลัง ความล่าช้า และจุดคอขวดได้ นอกเหนือจากการสรุปปัญหาแล้ว ยังแนะนำการปรับเปลี่ยนที่เป็นรูปธรรมในรูปแบบของการกระจายงานใหม่ การปรับปรุงกำหนดเวลา และการจัดลำดับความสำคัญใหม่
เนื่องจากว่าการตัดสินใจเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากบริบทของพื้นที่ทำงานจริง ผลลัพธ์ที่ได้จึงสามารถนำไปใช้ได้ทันที ไม่จำเป็นต้องอธิบายพื้นหลัง อธิบายลำดับความสำคัญ หรือปรับคำแนะนำให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยตนเอง
ทีมที่ใช้ ClickUp Brainรายงานอัตราการผสานรวมเต็มรูปแบบสูงกว่า 2.26 เท่าและมีคะแนนความหงุดหงิดกับ AI ต่ำที่สุด (27.1%)
ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
กระบวนการขายครอบคลุมอีเมล การประชุม ระบบ CRM และสเปรดชีต หากขาดบริบท AI ไม่สามารถเข้าใจความคืบหน้าของดีลหรือเจตนาของผู้ซื้อได้
วิศวกรรมบริบทช่วยให้ AI มองเห็นการสนทนาของผู้ซื้อ กำหนดเวลา โทนการสื่อสาร และการมีส่วนร่วมในอดีต ซึ่งช่วยให้ค้นพบข้อมูลเชิงลึก ตรวจจับข้อตกลงที่หยุดชะงัก และแนะนำการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป
📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ทีมขายของ Microsoft เองใช้ Copilot for Sales ซึ่งดึงบริบทจาก Outlook, การโทรใน Teams, การอัปเดต CRM และบันทึกต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมและร่างการติดตามผล ทีมภายในเห็นการเพิ่มขึ้นของดีลที่ชนะถึง 20% และรายได้ต่อผู้ขายเพิ่มขึ้น 9.4% แสดงให้เห็นว่า AI ที่ขับเคลื่อนด้วยบริบทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร
ผู้ช่วยด้านสุขภาพและปัญญาประดิษฐ์ทางคลินิก
การตัดสินใจทางการแพทย์อาศัยประวัติผู้ป่วย รายงานห้องปฏิบัติการ ใบสั่งยา และบันทึกของแพทย์ แต่ข้อมูลเหล่านี้มักถูกเก็บไว้ในระบบที่ไม่เชื่อมโยงกัน ส่งผลให้แพทย์ต้องเสียเวลาในการป้อนข้อมูลซ้ำและเสี่ยงต่อการมองข้ามรายละเอียดสำคัญบางครั้งแพทย์ต้องใช้เวลาเกือบ 40% ของการทำงานไปกับการงานด้านเอกสาร
การวิศวกรรมบริบท AI เชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้เข้าด้วยกัน มันสนับสนุนแพทย์ด้วยสรุปที่ถูกต้อง, ร่างเอกสาร, เน้นประวัติที่เกี่ยวข้อง, และแสดงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือขั้นตอนต่อไป
📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: Atrium Health ใช้ Nuance DAX Copilot ซึ่งพัฒนาโดยความร่วมมือกับ Microsoft เพื่อบันทึกข้อมูลการเยี่ยมผู้ป่วยทางคลินิกโดยอัตโนมัติโดยใช้บันทึกก่อนหน้าและการสนทนาแบบเรียลไทม์ส่งผลให้แพทย์ประหยัดเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ 30–40 นาทีต่อวัน ในขณะที่การศึกษาใน 12 สาขาการแพทย์รายงานว่าผู้ให้บริการมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงขึ้นโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย
ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสรรหา
การตัดสินใจในการสรรหาขึ้นอยู่กับบริบท เช่น ทักษะ ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับบทบาท และข้อมูลการจ้างงานในอดีต การวิศวกรรมบริบทด้วย AI ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ประวัติการทำงาน รายละเอียดงาน บันทึกการสัมภาษณ์ และรูปแบบในอดีต เพื่อระบุผู้สมัครที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
📌 ตัวอย่างจากโลกจริง: ทีมองค์กรของ Micron ใช้ Eightfold AI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะด้านบุคลากรที่วิเคราะห์ประวัติการทำงาน ข้อกำหนดของตำแหน่งงาน เส้นทางความก้าวหน้าภายในองค์กร และผลลัพธ์การจ้างงานในอดีต เพื่อคาดการณ์ความเหมาะสมกับงาน แพลตฟอร์มนี้จะประเมินผู้สมัครจากทักษะและศักยภาพ ผลลัพธ์คือ การขยายแหล่งบุคลากรและสามารถจ้างพนักงานใหม่ได้เพิ่มขึ้นอีกแปดคนต่อเดือนด้วยทีมสรรหาที่น้อยลง
เครื่องมือและแพลตฟอร์มที่สนับสนุนการวิศวกรรมบริบท
เครื่องมือใดที่ช่วยให้คุณดำเนินการวิศวกรรมบริบทในระดับขนาดใหญ่ได้?
1. LangChain (ดีที่สุดในการประกอบบริบทด้วยโปรแกรม)
LangChain เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการระบบ AI ที่ต้องประกอบ จัดการอัปเดต และกำหนดเส้นทางของบริบทอย่างเป็นโปรแกรม
เครื่องมือตัวแทน AIช่วยให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อ LLM กับเครื่องมือ แหล่งข้อมูล หน่วยความจำ และตรรกะการควบคุมได้ แทนที่จะต้องพึ่งพาข้อความคำสั่งแบบคงที่
Core LangChain จัดการการเชื่อมต่อและการดึงข้อมูล ในขณะที่ LangGraph ช่วยให้สามารถทำงานแบบกราฟที่มีสถานะสำหรับกระบวนการที่มีหลายขั้นตอนและซับซ้อน
DeepAgents สร้างขึ้นบนพื้นฐานนี้เพื่อสนับสนุนตัวแทนที่ทำงานอัตโนมัติในระยะยาวด้วยการวางแผน ตัวแทนย่อย และบริบทที่คงอยู่
ส่วนประกอบเหล่านี้ร่วมกันทำให้ LangChain เป็นชั้นควบคุมสำหรับการวิศวกรรมบริบท โดยตัดสินใจว่า เมื่อใด จะดึงบริบท, อย่างไร บริบทจะพัฒนา, และ ที่ไหน บริบทจะไหลผ่านเวิร์กโฟลว์ของตัวแทน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain
- ติดตามการทำงานด้วยเครื่องมือการสังเกตการณ์เพื่อติดตามการเรียกใช้โมเดล, ความล่าช้า, ข้อผิดพลาด, และการไหลของบริบทตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพ
- ประเมินพฤติกรรมของโมเดลอย่างเป็นระบบโดยใช้กรอบการทดสอบที่มีอยู่ในตัวซึ่งวัดความถูกต้อง เปรียบเทียบผลลัพธ์ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกับเกณฑ์มาตรฐาน
- ปรับใช้เวิร์กโฟลว์ในขนาดใหญ่ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการจัดการซึ่งรองรับการควบคุมเวอร์ชัน การควบคุมการเปิดตัว และการดำเนินการของเชนและเอเจนต์ที่พร้อมสำหรับการผลิต
ข้อจำกัดของ LangChain
- เครื่องมือนี้มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น และเอกสารประกอบซึ่งมีการอัปเดตทุกสองสามวัน ทำให้รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ LangChain
- ผู้พัฒนา: ฟรี
- บวก: $39/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LangChain
- G2: 4. 7/5, (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนและรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง LangChain อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้บน Reddit กล่าวไว้:
หลังจากทดสอบวิธีการต่าง ๆ หลายวิธี สิ่งที่ฉันชอบที่สุดคือการใช้การเรียกใช้เครื่องมือมาตรฐานร่วมกับเวิร์กโฟลว์ของ langgraph ดังนั้นฉันจึงห่อหุ้มเวิร์กโฟลว์ที่แน่นอนเป็นตัวแทนซึ่ง LLM หลักจะเรียกใช้เป็นเครื่องมือ ด้วยวิธีนี้ LLM หลักจะให้ UX แบบไดนามิกที่แท้จริงและเพียงแค่ส่งต่อให้เวิร์กโฟลว์ทำงานหนัก จากนั้นเวิร์กโฟลว์จะส่งผลลัพธ์กลับไปยัง LLM หลักอย่างเรียบร้อย
2. OpenAI API (Contextual AI API ให้บริบทที่มีโครงสร้าง การเรียกใช้เครื่องมือ และการควบคุมในระดับระบบ)
OpenAI API เป็นอินเทอร์เฟซแบบทั่วไปสำหรับการเข้าถึงโมเดล AI สร้างสรรค์ขั้นสูงที่ขับเคลื่อนแอปพลิเคชันหลากหลายประเภท
นักพัฒนาใช้มันเพื่อผสานการเข้าใจภาษาและการสร้างภาษาเข้ากับผลิตภัณฑ์. มันยังรองรับการสรุป, การแปล, การช่วยเหลือทางโค้ด, และการคิดวิเคราะห์.
API รองรับการแชท, การฝัง, การเรียกใช้ฟังก์ชัน, การควบคุม, และการป้อนข้อมูลหลายรูปแบบ, ทำให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่มีโครงสร้างกับโมเดลได้. OpenAI เหมาะสำหรับการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว, เนื่องจากมันจัดการการตรวจสอบสิทธิ์, การปรับขนาด, และการจัดการเวอร์ชัน.
ความสะดวกในการใช้งานเป็นผลมาจากวิธีที่ API แยกพฤติกรรมของโมเดลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นจุดสิ้นสุดที่ง่ายและเชื่อถือได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ OpenAI API
- สร้างผลลัพธ์ที่ตระหนักถึงบริบทสำหรับข้อความ, โค้ด, และข้อมูลหลายรูปแบบ เพื่อการทำงานของภาษาธรรมชาติและการให้เหตุผล
- สร้าง embedding ที่สมบูรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาเชิงความหมาย การจัดกลุ่ม และการค้นหาข้อมูลโดยใช้เวกเตอร์
- เรียกใช้ฟังก์ชันและเครื่องมือผ่านการเรียกใช้ที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้โมเดลสามารถโต้ตอบกับระบบและบริการภายนอกได้
ข้อจำกัดของ API ของ OpenAI
- ไม่มีหน่วยความจำระยะยาวในตัว. API ไม่มีสถานะโดยค่าเริ่มต้น.
ราคาของ OpenAI API
GPT-5. 2
- ข้อมูลนำเข้า: $1. 750 / 1 ล้านโทเคน
- ข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช: $0. 175 / 1M โทเค็น
- ผลลัพธ์: $14.000 / 1 ล้านโทเคน
GPT-5. 2 Pro
- ข้อมูลนำเข้า: $21.00 / 1 ล้านโทเค็น
- ข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช: ไม่มีให้บริการ
- ผลลัพธ์: $168.00 / 1 ล้านโทเคน
จีพีที-5 มินิ
- ข้อมูลนำเข้า: $0. 250 / 1M โทเค็น
- ข้อมูลที่เก็บไว้ในแคช: $0. 025 / 1M โทเค็น
- ผลลัพธ์: $2. 000 / 1 ล้านโทเคน
คะแนนรีวิวและรีวิว API ของ OpenAI
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง OpenAI API อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผู้ใช้บน Reddit กล่าวไว้:
API ของ OpenAI ก็เหมือนกับ API อื่น ๆ ดังนั้นจากมุมมองทางเทคนิคแล้ว ไม่ควรมีเส้นโค้งการเรียนรู้เลย ทุกจุดปลายทาง พารามิเตอร์ และตัวอย่างการตอบสนองต่าง ๆ ได้รับการบันทึกไว้อย่างดี หากคุณมีประสบการณ์การพัฒนาเบื้องต้น คุณไม่จำเป็นต้องเรียนคอร์ส ฉันเห็นด้วยกับประเด็นข้างต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ Python ไลบรารีของ Python มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทำให้ชีวิตง่ายขึ้น มีไลบรารีของ Node ด้วยหากคุณต้องการใช้ JS ต่อไป สิ่งที่ต้องเรียนรู้มากที่สุดคือวิธีการใช้พวกมันอย่างมีกลยุทธ์ ใช้เวลาสักหน่อยในการลองใช้ข้อความระบบ คำสั่งสำหรับผู้ใช้ และพารามิเตอร์ใน Playground ก่อนที่คุณจะพยายามสร้างมันด้วยโค้ด (ค่อนข้างแน่ใจว่าคุณสามารถหาตัวอย่างโค้ดจาก Playground ได้หลังจากที่คุณพบสิ่งที่ทำงานได้)
3. LlamaIndex (ดีที่สุดสำหรับระบบการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา)
LlamaIndex เป็นเฟรมเวิร์กข้อมูลแบบโอเพ่นซอร์สที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลภายนอกสามารถเข้าถึงและใช้งานได้สำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่
มันให้ตัวเชื่อมต่อ, ดัชนี, และอินเตอร์เฟซการค้นหาที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นตัวแทนที่ LLMs สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถสร้างระบบ RAG ได้โดยไม่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน มันจะทำการแยกการค้นหา การแปลงเป็นเวกเตอร์ และการจัดอันดับความเกี่ยวข้อง
มักใช้สำหรับกรณีการใช้งานเช่น การค้นหาเชิงความหมาย, การสรุป, และการตอบคำถาม โดยมีพื้นฐานจากข้อมูลจริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LlamaIndex
- จัดทำดัชนีแหล่งข้อมูลที่หลากหลายให้เป็นโครงสร้างที่สามารถค้นหาได้ ซึ่ง LLMs สามารถสอบถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ดึงบริบทอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้การค้นหาแบบเวกเตอร์และการวางแผนการค้นหาเพื่อแทรกหลักฐานอย่างแม่นยำ
- บีบอัดและสรุปบริบทเพื่อให้การคิดอย่างมีเหตุผลมีประสิทธิภาพและเกี่ยวข้อง
ราคาของ LlamaIndex
- ฟรี
- เริ่มต้น: 50 ดอลลาร์/เดือน
- ข้อดี: 500 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LlamaIndex
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง LlamaIndex อย่างไรบ้าง?
พูดตามตรง ผมคิดว่าเฟรมเวิร์ก AI รุ่นใหม่อย่าง langchain, llamaindex นั้นไม่ได้ดีขนาดนั้น และทำให้โค้ดซับซ้อนมากขึ้นด้วย จะใช้ไพธอนแบบพื้นฐานจะดีกว่า
พูดตามตรง ผมคิดว่าเฟรมเวิร์ก AI รุ่นใหม่อย่าง langchain, llamaindex นั้นไม่ได้ดีขนาดนั้น และทำให้โค้ดซับซ้อนมากขึ้นด้วย จะใช้ Python แบบพื้นฐานจะดีกว่า
4. ClickUp BrainGPT (ดีที่สุดในฐานะผู้ช่วย AI สำหรับพื้นที่ทำงานของคุณ)
เครื่องมือส่วนใหญ่ในรายการนี้ช่วยให้คุณจัดการกับส่วนเฉพาะของการวิศวกรรมบริบท พวกมันประกอบคำสั่ง, ดึงข้อมูล, หรือประสานงานการทำงาน
ClickUp Brainใช้วิธีการที่แตกต่างออกไปในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์แห่งแรกของโลก ClickUp รวมโครงการ งาน เอกสาร และการสื่อสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วย AI ที่รับรู้บริบทฝังอยู่ภายใน
นี่คือวิธี 👇
ทำงานร่วมกับ AI ที่เข้าใจคุณและงานของคุณ
ClickUp Brain เข้าใจบริบทของงานของคุณ
มันดึงบริบทจากงานใน ClickUp ของคุณ เอกสาร ความคิดเห็น การพึ่งพา สถานะ ไทม์ไลน์ และเจ้าของงาน คุณไม่จำเป็นต้องวางข้อมูลพื้นหลังหรืออธิบายประวัติโครงการทุกครั้งที่คุณถามคำถามโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน
📌 ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้จัดการถามว่า "อะไรที่ทำให้แคมเปญไตรมาส 3 ล่าช้า?" ระบบจะสแกนพื้นที่ทำงานและแสดงอุปสรรคที่ชัดเจน เช่น:
- งานที่ยังไม่ได้กำหนด
- อยู่ระหว่างการอนุมัติ
- การรีวิวที่หยุดชะงัก
- การพึ่งพาที่รอสินทรัพย์
คุณจะได้รับรายงานการบล็อกที่แสดงเจ้าของการดำเนินการและผลกระทบต่อเวลา
การเขียนด้วย AI ที่สอดคล้องกับการนำไปปฏิบัติแล้ว
ClickUp Brain ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนด้วย AI แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ: มันเขียนด้วยความตระหนักถึงสิ่งที่ทีมกำลังสร้างอยู่
เมื่อผู้จัดการโครงการหรือนักการตลาดร่างข้อความเปิดตัวภายในเอกสาร ClickUp Brain สามารถ:
- กำหนดคุณค่าที่นำเสนอโดยใช้บริบทของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
- ปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ
- เขียนเนื้อหาใหม่ให้สอดคล้องกับโทน ความชัดเจน หรือเป้าหมายการวางตำแหน่ง
ที่สำคัญกว่านั้น งานเขียนนั้นยังคงเชื่อมโยงกับงานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และการอนุมัติ ไม่มีช่องว่างระหว่างเอกสารกับงานที่ทำอยู่ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องตีความเนื้อหาใหม่ในภายหลัง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เลือกใช้โมเดล AI หลากหลายจากตระกูล ChatGPT, Claude และ Gemini ได้โดยตรงใน ClickUp Brain!
- ใช้โมเดลที่รวดเร็วและน้ำหนักเบาเพื่อสรุปบันทึกการประชุมภายในงาน
- เปลี่ยนไปใช้โมเดลที่เน้นการให้เหตุผลมากขึ้นเมื่อคุณกำลังวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแคมเปญในเอกสาร งาน และแดชบอร์ด
การเคลื่อนไหวที่ทรงพลังจริง ๆ คืออะไร? การจับคู่การเลือกแบบจำลองกับบริบทที่เชื่อมต่อของ ClickUp—งาน, ความคิดเห็น, เอกสาร,และฟิลด์ที่กำหนดเอง—เพื่อให้แบบจำลองไม่เพียงแต่ "ฉลาด" แต่ยังทำงานภายในความเป็นจริงของพื้นที่ทำงานของคุณจริง ๆ
การทำงานอัตโนมัติตามบริบทของงานที่ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
ด้วยงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ClickUp เปลี่ยนบริบทให้เป็นการกระทำ. คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:
- แปลงการสนทนาจากClickUp Chatเป็นงาน
- สร้างงานย่อยและคำอธิบายงานจากชื่องานที่มีอยู่ตามขอบเขต
- แนะนำขั้นตอนถัดไปเมื่อการทำงานหยุดชะงัก
- ทำให้การอัปเดตตามปกติเป็นอัตโนมัติโดยใช้สถานะโครงการจริง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ClickUp เพื่อลดงานที่ซ้ำซาก 👇
เนื่องจากระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยบริบทแบบเรียลไทม์ ทีมงานจึงใช้เวลาน้อยลงในการแปลงเจตนาให้เป็นโครงสร้าง งานดำเนินไปข้างหน้าโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยมืออย่างต่อเนื่อง
ให้ตัวแทน AI ทำงานหนักแทนคุณ
ClickUp Super Agentsขยายขีดความสามารถของ AI เชิงบริบทของ ClickUp จากเพียงการตอบคำถามเดี่ยว ไปสู่การดำเนินการอัตโนมัติหลายขั้นตอน
แทนที่จะรอคำสั่งเฉพาะตัวแทน AI สำหรับการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้จะดำเนินการ แทนคุณภายในพื้นที่ทำงาน โดยทำงานผ่านงาน กฎ และผลลัพธ์ต่างๆ ตามบริบทและเป้าหมายที่คุณกำหนด
สิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างจากตัวแทนทั่วไป:
- การดำเนินการงานเชิงรุก: ตัวแทนจะตีความบริบทของพื้นที่ทำงาน เช่น งาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน กำหนดเวลา และดำเนินการตามลำดับ เช่น การอัปเดตสถานะ การสร้างงานย่อย หรือการแจ้งเตือนเจ้าของงาน โดยไม่ต้องมีการสั่งการด้วยตนเอง
- กระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นเป้าหมาย: คุณกำหนดวัตถุประสงค์ในระดับสูง (เช่น "แก้ไขปัญหาที่ขัดขวางแคมเปญไตรมาสที่ 3") และตัวแทนจะวางแผน เรียกดูบริบท และดำเนินการต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
- บริบทและความจำที่คงอยู่: ตัวแทนสามารถรักษาสถานะไว้ได้ข้ามขั้นตอนต่างๆ ทำให้สามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่ได้ทำไปแล้วและสิ่งที่ยังเหลืออยู่ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องและลดการทำงานซ้ำซ้อน
- การผสานรวมกับเครื่องมือในที่ทำงาน: พวกเขาโต้ตอบกับงานใน ClickUp, เอกสาร, และความคิดเห็น รวมถึงเครื่องมือที่เชื่อมต่อกัน ประสานงานข้ามระบบเพื่อทำให้เวิร์กโฟลว์เสร็จสมบูรณ์ แทนที่จะแนะนำการกระทำโดยไม่มีบริบท
📚 อ่านเพิ่มเติม:ตัวแทนแบบรีเฟล็กซ์ที่ใช้แบบจำลองคืออะไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- นำ AI มาสู่เดสก์ท็อปและแอปที่เชื่อมต่อของคุณด้วยClickUp Brain MAX: ค้นหาทั่วทั้งพื้นที่ทำงานของคุณ แปลงคำพูดเป็นข้อความ สลับระหว่างโมเดล AI ชั้นนำ และดำเนินการกับงาน เอกสาร และการสนทนาโดยไม่ต้องออกจากโฟลว์ของคุณ
- ค้นหาคำตอบได้ทันทีด้วยการค้นหาภายในองค์กร: ค้นหาข้ามงาน เอกสาร ความคิดเห็น ไฟล์ และเครื่องมือที่เชื่อมต่อ เพื่อให้บริบทที่สำคัญไม่เคยถูกฝังหรือแยกส่วน
- จับไอเดียได้อย่างรวดเร็วด้วย Talk to Text: พูดบันทึกโน้ต แผนงาน หรืออัปเดตต่าง ๆ แล้วแปลงเสียงเป็นงานที่มีโครงสร้างโดยไม่ต้องเสียสมาธิหรือสะดุดจังหวะ
- ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองด้วยแดชบอร์ด ClickUp: กำหนดการอัปเดตงาน การมอบหมายงาน และการติดตามผลโดยอัตโนมัติตามบริบทของพื้นที่ทำงานจริงและการเปลี่ยนแปลงสถานะ
- ทำให้การสนทนาเป็นรูปธรรมด้วย ClickUp Chat: หารือเกี่ยวกับการตัดสินใจ ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติโดยตรงควบคู่ไปกับงาน เพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับการดำเนินงาน
- แทนที่การประชุมด้วยSyncUps: แชร์การอัปเดตแบบอะซิงโครนัส รับสรุปโดย AI และรักษาความสอดคล้องของทีมโดยไม่ต้องมีการประชุมซ้ำ
- ประสานงานทีมด้วย Teams Hub: ดูกิจกรรมของทีม, ความเป็นเจ้าของ, ลำดับความสำคัญ, และขีดความสามารถในที่เดียวเพื่อตรวจจับความเสี่ยงและปรับสมดุลงานได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
- วางแผนวันของคุณด้วย ClickUp Calendar: รับแผนรายวันที่ได้รับการช่วยเหลือจาก AI ตามกำหนดเวลา ความสำคัญ และปริมาณงาน เพื่อให้การมุ่งเน้นส่วนตัวสอดคล้องกับเป้าหมายของทีม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,585+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp AI อย่างไรบ้าง?
ผู้ใช้ ClickUpยังแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขาบน G2:
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการทำงานของฉัน การที่มันรวมเอา LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความที่ใช้ได้ทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อต้องจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบทุกอย่างในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
ClickUp Brain MAX เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ของฉัน วิธีที่มันรวม LLM หลายตัวไว้ในแพลตฟอร์มเดียวทำให้การตอบสนองรวดเร็วและเชื่อถือได้มากขึ้น และการแปลงเสียงเป็นข้อความทั่วทั้งแพลตฟอร์มช่วยประหยัดเวลาได้มาก ฉันยังชื่นชมความปลอดภัยระดับองค์กรซึ่งให้ความสบายใจเมื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน […] สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือวิธีที่มันช่วยให้ฉันตัดผ่านเสียงรบกวนและคิดได้ชัดเจนขึ้น — ไม่ว่าจะเป็นการสรุปการประชุม, การร่างเนื้อหา, หรือการคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มันรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วย AI ที่ครบครันในตัวเดียวที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่ฉันต้องการได้
ความท้าทายและข้อควรพิจารณาเมื่อทำงานกับวิศวกรรมบริบท AI
นี่คือความท้าทายหลักที่คุณต้องตระหนักไว้ บริบทสามารถหลุดจากการควบคุมได้ แม้แต่เมื่อโมเดลรองรับหน้าต่างบริบทถึง 1 ล้านโทเค็น นี่คือความท้าทายหลักที่คุณต้องตระหนักไว้ 👇
การปนเปื้อนบริบท
หากภาพหลอนหรือการอนุมานที่ไม่ถูกต้องแทรกเข้ามาในบริบทและถูกอ้างถึงซ้ำๆ โมเดลจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นข้อเท็จจริง บริบทที่ ถูกปนเปื้อน นี้สามารถล็อคการทำงานให้ยึดติดกับสมมติฐานที่ไม่ถูกต้องซึ่งคงอยู่เป็นเวลานานและทำให้คุณภาพของผลลัพธ์ลดลง
การเสียสมาธิจากบริบท
บริบทที่ใหญ่ขึ้นนั้นน่าดึงดูดใจ แต่เมื่อบริบทขยายใหญ่เกินไป โมเดลจะเริ่ม มุ่งเน้นไปที่ประวัติที่สะสมมากเกินไป และใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียนรู้ระหว่างการฝึกอบรมน้อยลง สิ่งนี้อาจทำให้ AI วนเวียนอยู่กับรายละเอียดในอดีตแทนที่จะสังเคราะห์ขั้นตอนที่ดีที่สุดถัดไป
👀 คุณรู้หรือไม่?การศึกษาของ Databricksพบว่าความแม่นยำของโมเดล Llama 3.1 405B เริ่มลดลงเมื่อถึงประมาณ 32,000 โทเค็น ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่หน้าต่างบริบทจะเต็มเสียอีก โมเดลที่เล็กกว่านั้นยิ่งเสื่อมประสิทธิภาพเร็วกว่านั้นอีก
โมเดลมักสูญเสียคุณภาพการให้เหตุผลไปนานก่อนที่พวกมันจะ "หมด" บริบท ทำให้การเลือกและการบีบอัดบริบทมีคุณค่ามากกว่าขนาดบริบทดิบ
ความสับสนในบริบท
ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือมีสัญญาณต่ำในบริบทจะแข่งขันเพื่อความสนใจกับข้อมูลที่สำคัญ เมื่อโมเดลรู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้ทุกโทเค็นในบริบท การตัดสินใจจะกลายเป็นเรื่องสับสนและความแม่นยำจะลดลง—แม้ว่าจะมีข้อมูล "มากกว่า" ในทางเทคนิคก็ตาม
ความขัดแย้งของบริบท
เมื่อข้อมูลสะสมเพิ่มขึ้น ข้อเท็จจริงใหม่หรือคำอธิบายเครื่องมืออาจขัดแย้งกับเนื้อหาเดิม เมื่อบริบทที่ขัดแย้งกันเกิดขึ้น โมเดลจะพยายามปรับข้อมูลที่ขัดแย้งกันให้สอดคล้องกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกันหรือไม่สมเหตุสมผล
ปัญหาการใช้เครื่องมือมากเกินไปและการเลือกเครื่องมือ
เมื่อมีการรวมคำจำกัดความของเครื่องมือมากเกินไปในบริบทโดยไม่มีการกรอง โมเดลอาจเรียกใช้เครื่องมือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่ไม่เหมาะสม การโหลดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเท่านั้นจะช่วยลดความสับสนและปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจ
ความซับซ้อนทางวิศวกรรมและการบำรุงรักษา
การจัดการบริบทอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการตัดแต่ง การสรุป การถ่ายโอน และการกักกันบริบทอย่างต่อเนื่อง ระบบต้องตัดสินใจว่าจะบีบอัดประวัติเมื่อใดและจะดึงข้อมูลใหม่เมื่อใด ซึ่งต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่รอบคอบมากกว่าการใช้เทคนิคการกระตุ้นแบบเฉพาะกิจ
วินัยงบประมาณแบบสัญลักษณ์
ทุกโทเค็นมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม; หน้าต่างบริบทที่ใหญ่ขึ้นไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ที่ดีกว่า คุณจำเป็นต้องจัดการบริบทเสมือนเป็นทรัพยากรที่ต้องดูแล โดยพิจารณาความเกี่ยวข้องและความใหม่ของข้อมูลเทียบกับต้นทุนของโทเค็นและงบประมาณความสนใจของโมเดล
⚠️ แจ้งเตือนสถิติ: เกือบ60% ของพนักงานยอมรับว่าใช้เครื่องมือ AI สาธารณะที่ไม่ได้รับอนุญาตในที่ทำงาน โดยมักจะคัดลอกข้อมูลสำคัญของบริษัทไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่มีการควบคุมดูแลเลย
และมันแย่กว่านั้น:63% ขององค์กรไม่มีนโยบายการกำกับดูแล AI ที่ใช้เพื่อตรวจสอบ, จำกัด, หรือแม้กระทั่งตรวจจับการใช้งาน AI ที่ไม่เปิดเผยตัวตนนี้
ผลลัพธ์? ข้อมูลของคุณกำลังรั่วไหลเพราะไม่มีใครตรวจสอบว่า AI ถูกใช้งานอย่างไร
อนาคตของวิศวกรรมบริบท
นี่เป็นการเปลี่ยนผ่านจากการทดลองไปสู่การขยายขนาด บริบทจะไม่ถูกจัดการโดยมนุษย์อีกต่อไป แต่จะถูกสร้างและจัดการโดยโค้ด มันจะเป็นฟังก์ชันของโครงสร้างของระบบเอง
เราจะสรุปสิ่งนี้โดยใช้บทความที่ยอดเยี่ยมของSerge Liatko เกี่ยวกับชุมชนนักพัฒนา OpenAI เป็นพื้นฐาน:
วิศวกรรมบริบทพัฒนาไปสู่สถาปัตยกรรมเวิร์กโฟลว์
วิศวกรรมบริบทจะค่อยๆ เปิดทางให้กับสถาปัตยกรรมเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ งานจะไม่จำกัดเพียงแค่การป้อนโทเค็นที่ถูกต้องเท่านั้น
การสร้างบริบทที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการประสานงาน ลำดับเหตุผล เครื่องมือ และการไหลของข้อมูลทั้งหมด ที่ปรับตัวอย่างอัตโนมัติตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
ซึ่งหมายถึงการสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถ จัดการบริบทที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเอง ภายในกระบวนการทำงานแบบองค์รวม
การประสานงานอัตโนมัติแทนการแจ้งเตือนด้วยตนเอง
อนาคตถัดไปคือ AI ที่สามารถจัดระเบียบตัวเองได้ มันจะเชื่อมโยงการค้นหา, เครื่องมือ, ความจำ, และตรรกะทางธุรกิจโดยไม่ต้องให้มนุษย์สร้างคำสั่งหรือชุดข้อมูลบริบทแต่ละชุดขึ้นมาเอง แทนที่จะให้ข้อมูลทุกชิ้นอย่างชัดเจน ระบบจะอนุมานบริบทที่เกี่ยวข้องและ จัดการมันโดยอัตโนมัติ ตามเป้าหมายและประวัติการทำงาน
🧠 สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นแล้วกับ ClickUp Super Agents. พวกเขาคือ เพื่อนร่วมทีม AI ที่อยู่รอบตัวและพร้อมใช้งานตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจและดำเนินงานได้เหมือนมนุษย์ พวกเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการโต้ตอบในอดีตโดยใช้ความทรงจำที่สมบูรณ์—เรียนรู้ความชอบ การกระทำล่าสุด และประวัติโครงการ—และสามารถดำเนินการเชิงรุก ยกระดับปัญหา หรือนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้โดยไม่ต้องรอคำสั่ง
ระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรกลายเป็นตัวขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่แท้จริง
เมื่อวิศวกรรมบริบทพัฒนาขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจะมาจาก กระบวนการทำงานอัตโนมัติ LLMs ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ประสานงานเครื่องมือต่างๆ ตรวจสอบสถานะ และดำเนินการตามตรรกะหลายขั้นตอนโดยไม่ต้องมีการจัดการอย่างละเอียดจากผู้ใช้
คุณไม่จำเป็นต้องป้อนบริบทที่ขาดหายไปด้วยตนเอง ระบบจะคัดสรรบริบทเพื่อสนับสนุนความจำระยะยาวและการใช้เหตุผล
บริบทที่รวมเป็นหนึ่งทำให้ AI ทำงานได้ดีขึ้น
ความแม่นยำของ AI จะลดลงเมื่อบริบทถูกแบ่งแยกข้ามเครื่องมือ, กระบวนการทำงาน, และบุคคล. เมื่อข้อมูลถูกกระจาย, แบบจำลองจะถูกบังคับให้เดา.
พื้นที่ทำงานแบบรวม AI อย่าง ClickUp โดดเด่นในเรื่องนี้—รวมการทำงาน ข้อมูล และ AI เข้าด้วยกันในกลยุทธ์ตามบริบทของคุณ
