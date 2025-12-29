แนวโน้มยอดขายในอินเดียปี 2026: สิ่งที่ควรคาดหวังและวิธีเตรียมความพร้อม

ไม่นานมานี้ ยอดขายในอินเดียถูกสร้างขึ้นบนความสัมพันธ์ การโทรศัพท์ การมีหน้าร้าน และการบันทึกด้วยสมุดบัญชีเขียนด้วยลายมือ
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีเริ่มเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ ตลาดออนไลน์อย่าง Amazon และ Flipkart ได้ปรับเปลี่ยนระบบการกระจายสินค้า UPI ทำให้การชำระเงินเป็นไปอย่างทันที และ WhatsApp กลายเป็นช่องทางการขาย
วันนี้ การขายในอินเดียถูกกำหนดโดยพฤติกรรมการซื้อที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก การค้นพบผ่านภาษาท้องถิ่น การค้าผ่านโซเชียล การค้าที่รวดเร็ว และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทีมที่ไม่สามารถปรับตัวได้เสี่ยงที่จะล้าหลังเพราะระบบขายของพวกเขาไม่สามารถตามทันได้
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจแนวโน้มการขายชั้นนำในอินเดียและวิธีที่ทีมสามารถเตรียมตัวก่อนที่การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน นอกจากนี้เราจะสำรวจว่าClickUpช่วยให้คุณนำหน้าได้อย่างไรโดยการเชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์และอัตโนมัติงานประจำ
อะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายในอินเดียขณะนี้
เครื่องยนต์การขายของอินเดียกำลังถูกปรับเปลี่ยนใหม่โดยผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรก ไม่ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ และมองหาคุณค่าที่คุ้มค่า นี่คือปัจจัยบางประการที่กำลังเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ช่องทาง และแนวโน้มตลาดสำหรับแบรนด์และผู้ขายในอินเดีย
ขยายฐานผู้บริโภคที่มีรายได้ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ผู้บริโภคชาวอินเดียมีเงินในมือมากขึ้น และพวกเขากำลังใช้จ่ายเงินเหล่านั้น รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ครัวเรือนมีพื้นที่มากขึ้นสำหรับการซื้อสินค้าตามความต้องการ ซึ่งส่งผลให้มีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในสินค้าคงทน สินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว และสินค้าไลฟ์สไตล์
ในความเป็นจริง การบริโภคในครัวเรือน (ซึ่งนิยามว่าเป็นการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชน หรือ PFCE) คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า60% ของ GDP ของอินเดีย แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคมีความสำคัญเพียงใดต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดอีคอมเมิร์ซในอินเดีย
ตลาดอีคอมเมิร์ซของอินเดียได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจนมีมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน ด้วยจำนวนผู้ซื้อออนไลน์มากกว่า 270 ล้านคน อินเดียได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกาขึ้นเป็นตลาดอีคอมเมิร์ซใหญ่อันดับสองของโลกตามจำนวนผู้ซื้อออนไลน์
หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดคือการเพิ่มขึ้นของคนรุ่น Gen Z ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเกือบ 40% ของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในอินเดีย พวกเขาเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ มากกว่า และใช้จ่ายกับแบรนด์แฟชั่นเกิดใหม่มากกว่าคนรุ่นมิลเลนเนียลถึง 3 เท่า
รายงานฉบับเดียวกันคาดการณ์ว่าตลาดอีคอมเมิร์ซของอินเดียจะเติบโตเป็น 170-190 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 18% สำหรับแบรนด์ต่างๆ นี่หมายความว่าอีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นเครื่องยนต์หลักในการเติบโตที่ต้องการการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง กลยุทธ์เฉพาะกลุ่มลูกค้า และการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับตลาดอินเดียเป็นหลัก
การเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัลและการซื้อที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรก
ขณะนี้มีชาวอินเดียประมาณ 800-900 ล้านคนที่ใช้อินเทอร์เน็ต และเฉพาะ UPI เพียงระบบเดียวก็ดำเนินการธุรกรรมประมาณ 172 พันล้านรายการในปี 2024 เพิ่มขึ้น 46% จากปี 2023 คิดเป็นประมาณ 80% ของปริมาณการชำระเงินดิจิทัลทั้งหมดของประเทศ
พฤติกรรมที่เน้นมือถือเป็นอันดับแรกและนำโดย UPI นี้ช่วยลดขั้นตอนการซื้อให้สั้นลง ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนจากการค้นพบสินค้าผ่านโซเชียลมีเดียหรือเนื้อหาภาษาท้องถิ่น ไปสู่การซื้อสินค้าบนมาร์เก็ตเพลสหรือแอป D2C ได้ภายในไม่กี่คลิก
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พ่อค้าในยุคกลางเป็นผู้คิดค้นการสาธิตสินค้าเป็นครั้งแรก ในตลาดเปิด ผู้ขายจะทำการสาธิตสินค้าอย่างดราม่า เช่น มีด, สีย้อม, หรือผ้า เพื่อดึงดูดฝูงชน บางคนถึงกับจ้างนักแสดงมาช่วยโปรโมทสินค้าให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้น
การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการชำระเงิน
อันดับของอินเดียในดัชนีประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ของธนาคารโลกดีขึ้นเป็นอันดับที่ 38 จาก 139 ประเทศ สะท้อนถึงความรวดเร็วและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้นในการขนส่งสินค้าและการเชื่อมต่อแบบหลายรูปแบบ
การผสมผสานนโยบายต่างๆ เช่นแผน PM GatiShaktiและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น แพลตฟอร์มอินเทอร์เฟซโลจิสติกส์แบบรวมศูนย์ (ULIP) ได้ลดระยะเวลาในการจัดส่งและต้นทุนโลจิสติกส์ลงอย่างมีโครงสร้าง ส่งผลให้เกิดการขยายตัวที่มีกำไรของบริการเก็บเงินปลายทาง (COD) การค้าขายแบบรวดเร็ว และบริการ SLA แบบวันเดียวกัน/วันถัดไปนอกเขตเมืองใหญ่
การขยายตลาดระดับ Tier-2 และ Tier-3
การค้าปลีกออนไลน์กำลังขยายการเข้าถึงอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากเมืองใหญ่ของอินเดีย การเข้าถึงได้ขยายตัวจากเมืองระดับ 2 ไปสู่เมืองระดับ 3 และเมืองเล็ก ๆ โดยเกือบ60% ของผู้ซื้อออนไลน์ใหม่มาจากเมืองระดับ 3 และเมืองเล็ก ๆ
การขยายตัวนี้ยังกำลังเปลี่ยนแปลงผู้ขายออนไลน์ด้วยเช่นกัน กว่า 60% ของผู้ขายรายใหม่ที่เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2021 มาจากเมืองระดับ Tier-2 และเมืองขนาดเล็กกว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงระบบนิเวศของผู้ขายที่กระจายตัวมากขึ้นและเน้นท้องถิ่น
แนวโน้มยอดขายสำคัญที่ควรจับตามอง สำหรับในอินเดีย
ภูมิทัศน์การขายของอินเดียกำลังถูกปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว พฤติกรรมการซื้อ สัญญาณความไว้วางใจ การค้นพบช่องทาง และเส้นทางการซื้อในปัจจุบันมีความหลากหลายอย่างมากในแง่ของภาษา แพลตฟอร์ม ความเร็ว และสถานการณ์
แนวโน้มการขายต่อไปนี้ในอินเดียจะร่วมกันกำหนดลักษณะของบริษัทที่ประสบความสำเร็จในอินเดีย 💪
1. การซื้อแบบฟิสิคัล-ดิจิทัลและการเดินทางที่นำโดย QR
อินเดียกลายเป็นตลาดที่รองรับ QR เป็นหลักแล้ว โดยรหัส QR ถูกฝังอยู่ทั่วร้านค้าขนาดเล็ก (ร้านค้ารายย่อย), ปั๊มน้ำมัน, ร้านเสริมสวย, และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ สิ่งที่เริ่มต้นเป็นวิธีการชำระเงินที่สะดวกสบายได้พัฒนาเป็น พฤติกรรมอัตโนมัติ
📌 กรณีการใช้งานชั้นนำที่กำลังเกิดขึ้นในอินเดีย:
- การศึกษาในระดับบรรจุภัณฑ์: แบรนด์ FMCG, อิเล็กทรอนิกส์ และ D2C กำลังฝัง QR code ไว้ในบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่ออธิบายวิธีการใช้และแหล่งที่มา หรือรับรองความแท้จริง ช่วยลดความขัดแย้งหลังการซื้อและการคืนสินค้า
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงการขายปลีก: การสแกน QR ในร้านที่เชื่อมโยงกับข้อเสนอหรือโปรแกรมสะสมคะแนนช่วยให้แบรนด์สามารถมองเห็นได้ว่าสินค้าใดและร้านค้าใดที่กระตุ้นการติดตามผลทางดิจิทัล
- การค้นพบแบบเกม: บัตรขูด รางวัลจากการหมุนวงล้อ และฟิลเตอร์ AR ที่เปิดใช้งานผ่าน QR กำลังขยายเวลาการอยู่ในพื้นที่ทางกายภาพ
🔍 คุณรู้หรือไม่?การขายแบบเคาะประตูบ้านได้รับความนิยมอย่างมากในศตวรรษที่ 18เนื่องจากพ่อค้าเร่ที่เดินทางพร้อมกล่องตัวอย่าง พวกเขาขายทุกอย่างตั้งแต่หนังสือ น้ำหอม ไปจนถึงจักรเย็บผ้า และได้รับการฝึกฝนให้ใช้บทพูดขายที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ทำให้พวกเขาเป็น SDR รุ่นแรกๆ
2. การแบ่งภูมิภาคและการปรับให้เข้ากับท้องถิ่น
คลื่นลูกใหม่ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในอินเดียเป็นกลุ่มที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน โดยมีภาษาท้องถิ่นของอินเดียและสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเป็นแรงขับเคลื่อน การกระจายตัวในระดับภูมิภาคในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแปลภาษาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง:
- การอ้างอิงทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
- อารมณ์ขันและรูปแบบเฉพาะภูมิภาค
- ความปรารถนาในระดับท้องถิ่นเฉพาะเจาะจง (งาน การย้ายถิ่นฐาน ลำดับความสำคัญของครอบครัว)
ในทางปฏิบัติ ทีมที่ชนะกำลังทำสามสิ่งนี้:
- การสร้าง ช่องทางที่เน้นภาษาเป็นอันดับแรก ด้วยการค้นหา, ครีเอทีฟ, เส้นทางการใช้งาน, และการสนับสนุนผ่าน IVR/WhatsApp ในภาษาทมิฬ, บังกลา, มราฐี, เตลูกู, เป็นต้น, ไม่ใช่แค่การแปล แต่เขียนใหม่ให้สอดคล้องกับบริบท
- การใช้ ผู้สร้างสรรค์งานท้องถิ่นและไมโครอินฟลูเอนเซอร์ บน ShareChat, Moj และ YouTube เพื่อสร้างเรื่องราวของแบรนด์ที่ให้ความรู้สึก 'ผลิตในท้องถิ่น' จากนั้นทำการรีทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นด้วยแคมเปญที่เน้นผลลัพธ์
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และการกำหนดราคา เรื่องราวที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น การเน้นย้ำสินเชื่อที่ง่ายและการผ่อนชำระแบบแบ่งงวดสำหรับผู้ซื้อรถยนต์ระดับชั้น 2 เรื่องราวการชำระคืนที่เชื่อมโยงกับการเก็บเกี่ยวสำหรับฟินเทคด้านการเกษตร หรือความใฝ่ฝันของชุมชนสำหรับที่อยู่อาศัย
3. เทคโนโลยีพฤติกรรมในด้านการขายและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ผู้บริโภคชาวอินเดียมีความตระหนักเรื่องราคาสูง ได้รับอิทธิพลจากสังคม และขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งมักเกิดขึ้นพร้อมกัน เมื่อการลงทุนผ่านแอปพลิเคชันและการเข้าถึงสินเชื่อเพิ่มขึ้น แพลตฟอร์มต่างๆ จึงเริ่มนำ 'เทคโนโลยีพฤติกรรม' มาใช้
นี่คือการวิเคราะห์ที่ระบุรูปแบบทางอารมณ์และทางปัญญา เช่น:
- ทำไมผู้ใช้ถึงละทิ้งตะกร้าสินค้าหลังจากเห็นส่วนลด
- ทำไมกลุ่มคนบางกลุ่มถึงซื้อของอย่างบ้าคลั่งในช่วงลดราคาแต่ไม่เคยกลับมาซื้ออีก
- ทำไมผู้ใช้ถึงอ้างว่าเป็นผู้ซื้อระยะยาวแต่กลับตัดสินใจซื้ออย่างหุนหันพลันแล่น
แทนที่จะติดตามเฉพาะสิ่งที่ลูกค้าซื้อ แพลตฟอร์มจะพิจารณาความถี่ในการยกเลิก SIP การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ การยกเลิกหลังจากขาดทุน หรือการใช้วงเงิน BNPL (ซื้อตอนนี้ จ่ายทีหลัง) เกินขีดจำกัดใกล้สิ้นเดือน การเปลี่ยนแปลงนี้ช่วยให้การวางแผนความต้องการ การกำหนดราคา และการออกแบบการรักษาลูกค้าแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้แตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ธุรกิจสั่งซื้อทางไปรษณีย์แห่งแรกเริ่มขึ้นในปี 1872แอรอน มอนต์โกเมอรี วอร์ดได้สร้างแคตตาล็อกแผ่นเดียวที่ช่วยให้ชาวอเมริกันในชนบทสามารถซื้อสินค้าได้โดยไม่ต้องเดินทางไกล มันปฏิวัติการกระจายสินค้าขายปลีกก่อนที่อีคอมเมิร์ซจะเกิดขึ้นนานมาก
4. ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเป็นสิ่งที่ต้องมี
ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติไม่ใช่ข้อได้เปรียบในการแข่งขันสำหรับทีมขายในอินเดียอีกต่อไป—แต่เป็นมาตรฐานพื้นฐานแล้ว
ตั้งแต่การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการคาดการณ์ไปจนถึงการติดต่อและการติดตามผลแบบเฉพาะบุคคล AI ได้ถูกฝังอยู่ในกระบวนการทำงานของฝ่ายขายยุคใหม่ CRM กำลังพัฒนาเพื่อแสดงข้อมูลเชิงลึกโดยอัตโนมัติ ระบุความเสี่ยงในกระบวนการขาย และแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไปแบบเรียลไทม์ ตัวแทน AI สามารถคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย วิจัยลูกค้าที่มีแนวโน้ม และสร้างข้อความสำหรับการติดต่อได้อย่างอัตโนมัติ
ที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการแทนที่พนักงานขาย แต่ AI และระบบอัตโนมัติกำลังลดงานที่ต้องทำด้วยมือลง เพื่อให้ตัวแทนสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การสร้างความสัมพันธ์, การเข้าใจความต้องการของลูกค้า, และการปิดการขายที่ซับซ้อน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ปฏิบัติต่อ AI เป็นผู้ช่วยประจำวันจะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเหนือกว่าผู้ที่ไม่ทำเช่นนั้น
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: Super Agents ใน ClickUpทำหน้าที่เหมือนเพื่อนร่วมงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยอัตโนมัติในงานขายที่ซ้ำซาก นำเสนอข้อมูลเชิงลึก และปลดปล่อยทีมของคุณให้มุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย คุณสามารถสร้าง Super Agent หนึ่งหรือมากกว่าเพื่อช่วยในวิธีต่อไปนี้:
- การคัดกรองและการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย: ตรวจสอบลูกค้าเป้าหมายที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ คัดกรองตามเกณฑ์ที่กำหนด และมอบหมายให้กับตัวแทนขายที่เหมาะสม
- การแจ้งเตือนติดตามผล: สร้างและกำหนดเวลาการติดตามผลหรือการแจ้งเตือนสำหรับพนักงานขาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าเป้าหมายถูกลืม
- อัปเดตสถานะงาน: สร้างรายงานประจำวันหรือรายสัปดาห์เพื่อสรุปสถานะของงานในขั้นตอนต่าง ๆ โดยเน้นที่ลูกค้าที่มีแนวโน้มสูง ข้อตกลงที่หยุดชะงัก และขั้นตอนถัดไป
- การป้อนข้อมูล CRM: บันทึกหมายเหตุการโทร อัปเดตสถานะดีล และบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าโดยตรงใน ClickUp ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- การสร้างข้อเสนอ: ร่างข้อเสนอการขายหรืออีเมลที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยใช้ AI ดึงข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องและรายละเอียดสินค้า
- การนัดหมายการประชุม: ประสานงานและกำหนดการประชุมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยการผสานกับเครื่องมือปฏิทิน
- ข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย: วิเคราะห์แนวโน้มการขาย, ทำนายรายได้, และค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับทีม
5. ฟันเนลสำหรับมือถือเท่านั้น (ไม่ใช่แค่มือถือเป็นอันดับแรก)
ในประเทศอินเดียผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า 96%เข้าถึงแพลตฟอร์มผ่านสมาร์ทโฟน และส่วนใหญ่ของการทำธุรกรรมทางการค้าเริ่มต้นและสิ้นสุดบนมือถือ
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ช่องทางที่เน้นมือถือเท่านั้นหมายถึง:
- แทนที่โบรชัวร์แบบคงที่ด้วยวิดีโออธิบายแนวตั้ง, คาราโอเกะ, และเรื่องราวที่สามารถแตะได้ซึ่ง สรุปข้อเสนอในเวลาน้อยกว่า 30 วินาที
- การใช้ PWAs (Progressive Web Apps) และประสบการณ์ที่รวดเร็วแต่เบา เพื่อให้ผู้ใช้ในพื้นที่ที่มีแบนด์วิดท์ต่ำสามารถเรียกดู เปรียบเทียบ และชำระเงินได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอป
- การออกแบบการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย ด้วยช่องกรอกข้อมูลล่วงหน้า, การโทรกลับผ่าน WhatsApp, ปุ่มแสดงความสนใจแบบแตะครั้งเดียว และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) ที่ฝังอยู่ในเนื้อหา
6. แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ในฐานะการค้าแบบครบวงจร
ในอินเดีย แพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ได้กลายเป็นศูนย์กลางของพฤติกรรมดิจิทัลในชีวิตประจำวันไปแล้วWhatsApp ครอบคลุมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง 80.8% ตามมาด้วย Instagram ที่ 77.9% สำหรับการค้นหาและแบ่งปันเนื้อหา และ Facebook ที่ 67.8% สำหรับการบริโภคข่าวสาร
สำหรับผู้ซื้อครั้งแรกหลายคน การค้นพบ การประเมิน การสร้างความไว้วางใจ และการซื้อ เกิดขึ้นภายในแพลตฟอร์มเหล่านี้ นี่คือบางการเปลี่ยนแปลงที่เห็นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา:
- WhatsApp ได้พัฒนาเป็นระบบ CRM แบบไฮบริดและระบบจุดขาย (POS) แบรนด์ต่างๆ สามารถแชร์แคตตาล็อกสินค้า ตอบคำถามที่พบบ่อย แนะนำผู้ซื้อ และรับชำระเงินผ่าน UPI ทั้งหมดนี้ภายในแชทเดียว
- Instagram และ YouTube มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการซื้อแบบฉับพลันและการค้นพบสินค้า โพสต์ที่สามารถช้อปปิ้งได้ การค้าขายผ่านไลฟ์ และไมโครไซต์แบบ 'ลิงก์ในไบโอ' นำผู้ใช้ไปยังตะกร้าสินค้าที่เตรียมไว้ล่วงหน้าบนเว็บไซต์ D2C ได้โดยตรง
- การฟังเสียงสังคมช่วยขับเคลื่อนการขาย. แบรนด์ติดตามความคิดเห็นและข้อความส่วนตัวเพื่อค้นหาการคัดค้าน, คำขอคุณสมบัติ, และการกล่าวถึงคู่แข่ง, จากนั้นใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงสินค้า, ราคา, และสคริปต์การขายในเวลาจริง
7. การขายที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์และผู้สร้างสรรค์
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอินเดียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้มีอิทธิพลเพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า1 ล้านคนในปี 2020 เป็นมากกว่า 4 ล้านคนในหลากหลายหมวดหมู่ เช่น แฟชั่น ความงาม เทคโนโลยี อินโฟเทนเมนต์ และการเงิน
นอกจากนี้ เมื่อความไว้วางใจเปลี่ยนจากแบรนด์ไปสู่บุคคล ผู้สร้างเนื้อหาก็มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนการค้นพบผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้า และการซื้อซ้ำ ทำให้การขายที่นำโดยอินฟลูเอนเซอร์กลายเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินงานสร้างรายได้
นี่คือวิธีที่อินฟลูเอนเซอร์ชาวอินเดียกำลังกลายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยตัวเอง:
- รายชื่อผู้สร้างสรรค์เนื้อหาที่พร้อมทำงานตลอดเวลา แบ่งตามภูมิภาค ภาษา หมวดหมู่ และบทบาทในกระบวนการ (ผู้อธิบายเพื่อสร้างความตระหนัก vs ผู้รีวิวในขั้นตอนสุดท้าย)
- โครงสร้างพื้นฐานสำหรับพันธมิตรและรหัสโปรโมชั่น ที่ระบุรายได้ให้กับผู้สร้างผลงานในหลากหลายตลาดและช่องทาง D2C ช่วยให้สามารถจ่ายผลตอบแทนตามผลงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้
- ผลิตภัณฑ์ร่วมสร้างและสินค้าจำกัดจำนวน ที่อินฟลูเอนเซอร์แบ่งปันผลประโยชน์ สร้างความขาดแคลนและความเร่งด่วนที่แคมเปญทั่วไปไม่สามารถเลียนแบบได้
🔍 คุณรู้หรือไม่?พ่อค้าแม่ค้าชาวโรมันโบราณใช้เหรียญดินเผาเป็นคูปองลูกค้าจะสะสมแผ่นดินเผาขนาดเล็กที่สามารถนำไปแลกซื้อสินค้าได้ ทำให้ระบบนี้เป็นหนึ่งในระบบจูงใจการขายที่มีการบันทึกไว้ตั้งแต่ยุคแรกๆ
8. ความยั่งยืนและคุณค่าเหนือแบรนด์
ผู้ซื้อชาวอินเดียให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและคุณค่าที่แท้จริงมากขึ้นแทนที่จะเป็นแบรนด์ใหญ่. ลูกค้าถามคำถามที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการจัดหาอย่างมีจริยธรรม, ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม, การประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว, และความคงทนของสินค้า—โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ B2B, การผลิต, ค้าปลีก, และบริการสำหรับองค์กร.
การจดจำแบรนด์ยังคงมีความสำคัญ แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันความไว้วางใจหรือความภักดีอีกต่อไป ผู้ตัดสินใจยินดีที่จะเปลี่ยนไปใช้ผู้ขายที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก หากข้อเสนอสามารถส่งมอบคุณค่าที่วัดได้ชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของพวกเขา
การสนทนาด้านการขายกำลังเปลี่ยนจากการนำเสนอแบรนด์เป็นแกนหลักไปสู่การสนทนาที่เน้นหลักฐานซึ่งตั้งอยู่บนผลลัพธ์ ความโปร่งใส และการปฏิบัติที่รับผิดชอบ
ข้อสรุปสำหรับทีมขาย? นำเสนอด้วยหลักฐาน ไม่ใช่แค่โลโก้ ติดอาวุธตัวแทนขายด้วยตัวชี้วัดคุณค่าที่ชัดเจน หลักฐานด้านความยั่งยืน และคำรับรองจากลูกค้าจริง เพื่อสนับสนุนทุกการสนทนาด้านการขาย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: รวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Knowledge Management เอกสารที่เชื่อมต่อ วิกิ และ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดในโลก ช่วยให้คุณได้รับคำตอบโดยอัตโนมัติ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การกำหนดสิทธิ์ขั้นสูง และการจัดการเวอร์ชัน ช่วยให้ทุกอย่างทันสมัยและอยู่ภายใต้การควบคุม
9. ค้าปลีกแบบรวดเร็วเป็นช่องทางการขายเชิงกลยุทธ์
การค้าปลีกแบบรวดเร็วไม่ใช่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกสำหรับของว่างยามดึกอีกต่อไป ในอินเดีย ช่องทางนี้ทำรายได้ประมาณ6-7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 คิดเป็นประมาณสองในสามของคำสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคทางออนไลน์ และเกือบ 10% ของการใช้จ่ายทั้งหมดในธุรกิจค้าปลีกออนไลน์
รายงานแสดงให้เห็นว่า Blinkit กำลังแซงหน้าด้วยส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% ภายในปลายปี 2025 โดยมี Zepto และ Instamart แข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่งที่สองในระดับเมืองต่อเมือง นั่นหมายความว่าผู้จัดการพื้นที่และผู้จัดการบัญชีหลักต้องปฏิบัติต่อแพลตฟอร์ม Q-commerce แต่ละแห่งเสมือนเป็นบัญชีสำคัญ
สำหรับผู้นำด้านการขายในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่หมุนเวียนเร็ว (FMCG), อาหารและเครื่องดื่ม (F&B), ความงาม และสินค้าคงทนราคาไม่สูง การค้าขายแบบรวดเร็วถือเป็น 'การค้าสมัยใหม่' รูปแบบใหม่ที่มีกฎเกณฑ์เฉพาะตัว:
- กลุ่มสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อการซื้ออย่างรวดเร็ว: แพ็คขนาดเล็ก, SKU แบบคอมโบ, ขนาดเติม, และราคาที่ดึงดูดใจสำหรับการซื้อแบบฉับพลัน ออกแบบมาเพื่อภารกิจการช้อปปิ้งที่ใช้เวลา 10-30 นาที
- การมองเห็นในแอปเป็นชั้นวางสินค้าใหม่: การจัดอันดับการค้นหา, ตำแหน่งที่ชำระเงิน, แบนเนอร์, และการทดลองใช้ในแอปตอนนี้สร้างยอดขายสูงกว่าการจัดแสดงสินค้าพื้นฐานอย่างมาก
- วินัยการดำเนินงานแบบดาร์กสโตร์: ทีมขายและทีมปฏิบัติการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาอัตราการเติมสินค้าให้สูง จัดการสินค้าหมดอายุ และบริหารสต็อกสินค้าตามความต้องการในท้องถิ่น
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบข้อเสนอการขายเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
10. ประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ดื่มด่ำ
แบรนด์อย่าง Lenskart ได้แสดงให้เห็นว่า AR สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจซื้อได้อย่างพื้นฐาน ฟีเจอร์ลองแว่นเสมือนจริง 3 มิติของ Lenskart ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นกรอบแว่นบนใบหน้าของตนเองแบบเรียลไทม์ ลดความไม่แน่ใจและเพิ่มอัตราการซื้อสินค้า ส่งผลให้มีการคืนสินค้าน้อยลงและใช้เวลาในการมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์มากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของธุรกิจโดยตรง
คู่มือนี้กำลังแพร่กระจายไปยัง:
- ความงาม: การจับคู่เฉดสี AR สำหรับรองพื้น ลิปสติก และสีผม ช่วยให้ผู้ใช้ทดลองก่อนซื้อบน Nykaa หรือแอปของแบรนด์
- เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง: ประสบการณ์ 'ดูในห้อง' ที่ให้ผู้ใช้สามารถวางโซฟา โคมไฟ หรือของตกแต่งต่างๆ ในบ้านจริงของตนผ่านกล้องสมาร์ทโฟน
- ยานยนต์และสินค้าคงทนสำหรับผู้บริโภค: การสาธิตเสมือนจริงที่แสดงคุณสมบัติ ตัวเลือก และตัวเลือกการปรับแต่งโดยไม่ต้องมีสินค้าคงคลังทั้งหมดที่ตัวแทนจำหน่ายทุกแห่ง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: บริษัท National Cash Register (NCR) ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19ได้สร้างโปรแกรมฝึกอบรมการขายที่มีโครงสร้างเป็นระบบเป็นครั้งแรกของโลก ร่วมกับ John H. Patterson พนักงานขายได้ฝึกซ้อมบทสนทนา การแสดงบทบาทสมมติ และการจัดการข้อโต้แย้ง ทำให้ NCR เป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆ ที่มีการจัดตั้งการเสริมสร้างศักยภาพด้านการขายอย่างเป็นทางการ
วิธีที่ทีมขายสามารถเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
การเข้าใจแนวโน้มการขายที่เกิดขึ้นใหม่ในอินเดียเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการเท่านั้น ข้อได้เปรียบที่แท้จริงขึ้นอยู่กับความรวดเร็วที่ทีมขายสามารถแปลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้กลายเป็นกระบวนการที่พร้อมสำหรับการดำเนินการได้
นี่คือวิธีที่ผู้นำฝ่ายขายสามารถนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไปปฏิบัติได้จริง
จัดตั้งกรอบการดำเนินงานด้านการขายที่เป็นหนึ่งเดียว
เมื่อผู้บริโภคมีปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ข้อมูลและกิจกรรมจึงกระจายตัวได้ง่ายในหลากหลายระบบและช่องทาง ส่งผลให้ทีมขายต้องจัดการกับเครื่องมือบริหารโครงการ ระบบ CRM เครื่องมือแชท สเปรดชีต และกระบวนการทำงานในแต่ละภูมิภาคอย่างสับสน ส่งผลให้เกิดการใช้เครื่องมือมากเกินไปซึ่งทำให้การทำงานล่าช้าและขาดความโปร่งใส
ทั่วโลก การแยกส่วนเช่นนี้ทำให้ประสิทธิภาพลดลงในระดับใหญ่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียประสิทธิภาพประมาณ 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากทีมต้องใช้เวลาในการค้นหา, ตรวจสอบความถูกต้อง, และอัปเดตระบบมากกว่าการขายจริง
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก สร้างขึ้นเพื่อขจัดความยุ่งเหยิงในการทำงานสำหรับทีมขายที่ต้องจัดการกับกระบวนการขาย การติดตามงาน บันทึกข้อตกลง และการคาดการณ์ผ่านเครื่องมือมากมายหลายประเภท
ความชัดเจนเริ่มต้นที่การมองเห็น วางแผนการขายทั้งหมดของคุณภายในClickUp for Sales Teams จับลูกค้าเป้าหมายจากช่องทางโซเชียล ภูมิภาค ตลาด และออฟไลน์ และติดตามทุกดีลตั้งแต่การคัดกรอง การติดตามผล การตรวจสอบความสอดคล้อง และการต่ออายุ
ด้วยสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp ทีมงานสามารถกำหนดขั้นตอนต่างๆ เช่น กำลังรับเข้า, สนใจจากโซเชียล, ต้องติดตามในระดับภูมิภาค, ตรวจสอบและปฏิบัติตาม, และ พร้อมปิด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าความต้องการติดขัดที่จุดใดและเพราะอะไร
และที่แกนหลักCRM ของ ClickUpจะเก็บรักษาข้อมูลติดต่อ บัญชี และดีลต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกับงานที่กำลังดำเนินการอยู่
📮 ClickUp Insight: การสำรวจความพร้อมด้าน AI ของเราชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่ชัดเจน: 54% ของทีมทำงานผ่านระบบที่กระจัดกระจาย, 49% แทบจะไม่แบ่งปันบริบทระหว่างเครื่องมือ, และ 43% ประสบปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
เมื่อการทำงานถูกแบ่งแยกเป็นชิ้นส่วน เครื่องมือ AI ของคุณไม่สามารถเข้าถึงบริบททั้งหมดได้ ซึ่งหมายถึงคำตอบที่ไม่สมบูรณ์ การตอบสนองที่ล่าช้า และผลลัพธ์ที่ขาดความลึกหรือความแม่นยำ นี่คือการทำงานที่ขยายตัวอย่างไร้ทิศทาง ซึ่งส่งผลให้บริษัทสูญเสียประสิทธิภาพการทำงานและเวลาไปนับล้านดอลลาร์
ClickUp Brainแก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำงานภายในพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งงาน เอกสาร การแชท และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกันการค้นหาแบบองค์กรจะนำทุกข้อมูลรายละเอียดมาแสดงทันที ในขณะที่AI Agentsทำงานข้ามทั้งแพลตฟอร์มเพื่อรวบรวมบริบท แบ่งปันการอัปเดต และขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้า
ผลลัพธ์คือ AI ที่รวดเร็ว ชัดเจน และมีความรู้ที่สม่ำเสมอ ซึ่งเครื่องมือที่ขาดการเชื่อมต่อไม่สามารถเทียบเคียงได้
จับและทำให้กระบวนการทำงานของลีดเป็นอัตโนมัติข้ามช่องทาง
การเดินทางของผู้ซื้อในปัจจุบันในอินเดียไม่ได้เริ่มต้นจากจุดเดียว อาจเริ่มต้นผ่านข้อความทางโซเชียลมีเดีย การสแกนคิวอาร์โค้ด การแชทบนมาร์เก็ตเพลส แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ หรือแม้แต่ WhatsApp
📌 นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:
- มาตรฐานรูปแบบการเก็บข้อมูลลูกค้าในทุกจุดสัมผัส
- เส้นทางนำคุณไปยังผู้ขายที่เหมาะสมตามเกณฑ์ เช่น ภูมิภาค ความสนใจในสินค้า ภาษาที่ต้องการ หรือขนาดของดีล
- การแจ้งเตือนติดตามผลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: จัดการการดำเนินการขายที่เป็นกิจวัตรและย้ายลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผ่านเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองด้วยClickUp Automations จากนั้นตั้งค่าClickUp Agentsเพื่อเพิ่มข้อมูลเชิงลึกและการตัดสินใจที่คำนึงถึงบริบทในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
เมื่อลูกค้าเป้าหมายเข้ามาผ่านClickUp Forms ตัวแทนสามารถเพิ่มข้อมูลให้สมบูรณ์, ร่างการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล, แนะนำช่องทางการติดต่อที่ดีที่สุด (อีเมล, WhatsApp, หรือโทรศัพท์), และนัดหมายขั้นตอนต่อไปโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ ตัวแทนยังสรุปกิจกรรมของลีดเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น และวิเคราะห์รูปแบบการปิดการขายที่ชนะหรือแพ้เพื่อแนะนำการปรับปรุงแบบฟอร์ม, ตรรกะการส่งต่อ, และกลยุทธ์การติดตามผล
ดูตัวแทน AI ที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการทำงานอัตโนมัติของ CRM 👇
สร้างการคาดการณ์ที่เสริมด้วยปัญญาประดิษฐ์ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการขาย
ตลาดอินเดียเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากเหตุการณ์ทางวัฒนธรรม วัฏจักรระดับภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงด้านราคา การเพิ่มขึ้นตามเทศกาล และแนวโน้มในระดับแพลตฟอร์ม ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผู้นำด้านการขายจำเป็นต้องมีการมองเห็นอย่างต่อเนื่องว่ากระบวนการขายกำลังดำเนินไปอย่างไรและน่าจะเคลื่อนไปในทิศทางใดต่อไป
และนั่นคือสิ่งที่ClickUp Brainมอบให้
สมมติว่าคุณเป็นผู้นำฝ่ายขายที่กำลังเตรียมตัวสำหรับการทบทวนการคาดการณ์ยอดขายประจำเดือน แทนที่จะดึงรายงานออกมา คุณถาม ClickUp Brain ว่า 'สรุปสถานะของงานในขั้นตอนปัจจุบัน รวมถึงความเร็วในการเปลี่ยนเป็นลูกค้า อัตราการปิดการขาย และอัตราการชนะ'
ClickUp Brain วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์และแสดงภาพรวมของโมเมนตัมการขายแบบทันที
ถัดไป คุณดำเนินการตามคำแนะนำเพิ่มเติม 'จากแนวโน้มปัจจุบัน เรากำลังอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของไตรมาสนี้หรือไม่?' ClickUp Brain จะใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อระบุจุดที่อาจขาดแคลน ชี้ให้เห็นภูมิภาคหรือขั้นตอนที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง และแสดงอัตราการชนะที่คาดการณ์ไว้
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp BrainGPTคือผู้ช่วย AI บนเดสก์ท็อปที่รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากทุกเครื่องมือที่เชื่อมต่อไว้ในอินเทอร์เฟซเดียวที่สามารถค้นหาและดำเนินการได้ทันที
การค้นหาภายในองค์กร ดึงข้อมูลจากเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Google Drive, HubSpot หรือ Salesforce ในคำสั่งเดียว ทำให้ทีมสามารถค้นหาแผนการตลาด, การอัปเดตราคา, หรือบันทึกประสิทธิภาพตามภูมิภาคได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับแท็บ—โดยเฉพาะเมื่อมีเวลาจำกัด
ด้วยClickUp Talk to Textใน BrainGPT ผู้นำสามารถบันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับดีล ข้อเสนอแนะจากตลาดจากการโทร หรือบันทึกการประชุมขณะเดินทางได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถค้นหาและใช้งานได้ทันที ทำให้ข้อมูลเชิงลึกจากแนวหน้าเชื่อมต่อกับการจัดการโครงการและกลยุทธ์ได้อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานคู่มือการดำเนินงานตามภูมิภาคและวัฒนธรรม
เมื่อการกระจายอำนาจกลายเป็นเสาหลักเชิงกลยุทธ์ในอินเดีย กลยุทธ์เดียวไม่สามารถใช้ได้กับทุกตลาด ในการสร้างแรงผลักดันข้ามกลุ่มภาษาและวัฒนธรรม คุณจำเป็นต้องมีคู่มือการดำเนินงานที่ปรับให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งตัวแทนขายสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ
นี่คือวิธีการมาตรฐานคู่มือการขายของคุณ:
- พัฒนาบทพูดการขายระดับภูมิภาค, วิธีการรับมือกับข้อโต้แย้ง, และเอกสารเกี่ยวกับราคาที่สะท้อนถึงความละเอียดอ่อนทางวัฒนธรรม
- ฝึกอบรมตัวแทนให้ใช้วิธีการที่ไม่ยึดติดกับภาษา (เช่น วิธีการใช้ WhatsApp อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการปรับการติดตามผลให้เหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น)
- รักษาคลังความรู้เฉพาะพื้นที่ที่ตัวแทนสามารถอ้างอิงได้ตามต้องการ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: สร้างคู่มือการขายเฉพาะภูมิภาคในClickUp Docs คุณสามารถรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดของคุณไว้ในเอกสารที่มีโครงสร้างหรือหน้าย่อยสำหรับแต่ละภาษาหรือตลาดได้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็น และประวัติเวอร์ชันช่วยให้ผู้จัดการภูมิภาคสามารถรักษาความถูกต้องและอัปเดตเนื้อหาได้อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ทรัพยากรการฝึกอบรมที่ฝังไว้ รายการตรวจสอบ และงานขายที่เชื่อมโยงช่วยให้ตัวแทนสามารถค้นหาและดำเนินการตามคู่มือที่เหมาะสมกับบริบทของตนได้อย่างรวดเร็ว
ผสานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการประสานงานข้ามสายงาน
แรงขับเคลื่อนยอดขายขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานขายแต่ละคนและความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายขายกับฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิตภัณฑ์ และฝ่ายสนับสนุนลูกค้า เมื่อทีมต่างๆ ไม่สอดคล้องกันแบบเรียลไทม์ จะทำให้เกิดการสื่อสารที่สับสน การตอบสนองต่อผู้ซื้อล่าช้า การส่งต่อข้อมูลผิดพลาด และประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้า
ClickUp Chatช่วยแก้ปัญหาโดยการนำการสนทนาเข้ามาในบริบทการทำงานโดยตรง:
- ใช้ประโยชน์จากการสนทนาตามบริบท: สนทนาโดยตรงภายในงาน, ข้อตกลง, และเอกสารผ่านซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันด้านการขายนี้ เพื่อให้การสนทนาเชื่อมโยงกับลูกค้า, แคมเปญ, หรือปัญหาที่เฉพาะเจาะจง
- รักษาการมองเห็นข้ามสายงาน: นำทีมขาย การตลาด การสนับสนุน และผลิตภัณฑ์มารวมอยู่ในเส้นทางการสนทนาเดียวกัน
- จัดระเบียบการสนทนาด้วยหัวข้อและการกล่าวถึง: ดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเข้ามาทันทีด้วย @mentions และรักษาการสนทนาเฉพาะหัวข้อให้เป็นระเบียบ
- รวมศูนย์สื่อมัลติมีเดียและไฟล์แนบ: แบ่งปันสไลด์นำเสนอ แผ่นข้อมูลราคา ข้อเสนอแนะจากตลาด หรือบันทึกการสนทนาโดยตรงในแชท เพื่อลดการสื่อสารซ้ำซ้อนระหว่างเครื่องมือต่างๆ
ดำเนินการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบและติดตามแรงจูงใจ
เมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ความชัดเจนในเป้าหมายและแรงจูงใจช่วยให้ทีมมีสมาธิ อย่างไรก็ตาม เป้าหมายต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงในภูมิภาค ลำดับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่เป้าหมายของบริษัทที่กำหนดขึ้นโดยพลการ
📌 นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้สำหรับแต่ละตลาดและสายผลิตภัณฑ์
- ทำให้ประสิทธิภาพสามารถวัดผลได้แบบเรียลไทม์ ไม่ใช่ย้อนหลัง
- ผูกรางวัลจูงใจของบุคคลและทีมกับพฤติกรรมที่ขับเคลื่อนรายได้ในระยะยาว ไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในระยะสั้น
แต่บ่อยครั้งที่ทีมต่าง ๆ พึ่งพาตารางคำนวณหรือเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้ยากที่จะเห็นว่าอะไรกำลังทำงานได้ดี อะไรติดขัด และควรให้ความสำคัญที่ไหนต่อไป นี่คือช่องว่างที่ClickUp Sales Tracker Templateถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขโดยเฉพาะ มันถูกสร้างขึ้นเป็นเครื่องมือติดตามการขายแบบรายการที่ติดตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือเป้าหมายการขายแต่ละรายการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- สะท้อนความคืบหน้าการขายที่แท้จริงด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น บรรลุเป้าหมาย, ไม่บรรลุเป้าหมาย, เสร็จสิ้น และอื่นๆ
- เมตริกหลักที่แสดงผลด้วยฟิลด์กำหนดเอง ClickUp 12 รายการพร้อมใช้งานทันที รวมถึง ต้นทุนต่อหน่วย, ต้นทุนการจัดส่ง, ค่าธรรมเนียมการจัดส่ง, การคืนสินค้า และ เป้าหมายกำไร
- จัดระเบียบมุมมองเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกันด้วยมุมมอง ClickUpที่กำหนดเอง (ตัวติดตามยอดขาย, ปริมาณยอดขายต่อเดือน, และสถานะยอดขายต่อผลิตภัณฑ์)
เทมเพลตรายงานการขาย ClickUp
จับคู่สิ่งนี้กับเทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpเพื่อเปลี่ยนการติดตามการขายประจำวันให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพเชิงกลยุทธ์ โดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลอัปเดตจากหลายแหล่งด้วยตนเอง
เทมเพลตแผนการขายนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- ติดตามและวิเคราะห์ผลการขายอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสและทุกปี
- ใช้สถานะง่ายๆ เช่น เปิด และ เสร็จสิ้น เพื่อติดตามรอบการรายงานและผลการประเมินประสิทธิภาพ
- จับข้อมูลที่มีโครงสร้างด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง 10 ฟิลด์ เช่น ภูมิภาคการขาย, ความสำเร็จในการขาย, ปีการขาย, ไตรมาสการขาย, และ มูลค่าการขาย
- ตรวจสอบประสิทธิภาพผ่านมุมมองต่าง ๆ รวมถึง รายงานยอดขายประจำปี, รายงานรายไตรมาส, และ รายงานยอดขายรายเดือน
ความเสี่ยงและความท้าทายที่ทีมขายต้องคาดการณ์
ด้านล่างนี้คือความเสี่ยงสำคัญที่ผู้นำฝ่ายขายควรเฝ้าระวัง โดยเฉพาะในบริบทของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคฟิเจทัล (phygitalization) การนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ การปรับปรุงระบบ CRM ให้ทันสมัย และการขยายธุรกิจในภูมิภาคต่างๆ:
- คุณภาพข้อมูลต่ำ: ข้อมูลการขายที่ไม่สมบูรณ์ ไม่สอดคล้องกัน หรือแยกส่วนกัน จะทำให้การคาดการณ์ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และข้อมูลเชิงลึกจาก AI ลดประสิทธิภาพลง เกือบครึ่งของผู้ขายชาวอินเดียระบุว่าข้อมูลCRM SaaSที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องเป็นความท้าทายหลัก ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและการตัดสินใจที่ผิดพลาด
- การต่อต้านการนำเทคโนโลยีมาใช้: โดยเฉพาะในตลาดระดับ Tier-2 และ Tier-3 ทีมขายอาจลังเลที่จะยอมรับระบบใหม่เนื่องจากความซับซ้อนที่รับรู้หรือขาดความมั่นใจ ส่งผลให้การนำ CRM และ AI มาใช้ล่าช้า
- ปัญหาการเชื่อมต่อและการเข้าถึงผ่านมือถือ: การพึ่งพาเครื่องมือ CRM บนมือถืออาจส่งผลเสียเมื่อพนักงานขายปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้เกิดปัญหาการซิงค์ข้อมูลและสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน
- ผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI ที่ไม่ชัดเจนและความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจ: ทีมอาจนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้โดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนหรือล้มเหลวในการวัดผลกระทบที่แท้จริง ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณอย่างสูญเปล่า การนำดิจิทัลมาใช้ล่าช้า และความลังเลในการลงทุนในเครื่องมือ
- อุปสรรคทางวัฒนธรรมและช่องว่างด้านทักษะ: การขาดการฝึกอบรม ความไม่คุ้นเคยกับแนวคิดใหม่ ๆ หรือความเข้าใจที่จำกัดเกี่ยวกับขีดความสามารถของ AI อาจทำให้การนำการเปลี่ยนแปลงมาใช้ช้าลง และลดประสิทธิภาพของเครื่องมือเร่งการขาย
สร้างการดำเนินงานด้านการขายที่พร้อมสำหรับอนาคตด้วย ClickUp
แนวโน้มการขายในอินเดียจะยังคงพัฒนาต่อไปในรูปแบบที่ทับซ้อนกัน โดยได้รับแรงผลักดันจากเทคโนโลยี ความแตกต่างทางภูมิภาค และความคาดหวังของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความได้เปรียบจะไม่มาจากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้อย่างถูกต้อง แต่จะมาจากการสร้างระบบขายที่สามารถปรับตัวได้เมื่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเกิดขึ้น
พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมของ ClickUp นำการวางแผน การดำเนินการ การทำงานร่วมกัน และการรายงานมารวมไว้ในระบบเดียวที่เชื่อมต่อกัน ภายในรากฐานนั้น CRM ของมันรวมศูนย์การจัดการท่อการขาย การคาดการณ์ และการดำเนินการข้อตกลง ในระดับที่สูงขึ้น ClickUp Brain และ BrainGPT จะแสดงข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ รูปแบบ และความเสี่ยงต่างๆ จากข้อมูลการขายของคุณ ช่วยให้ผู้นำตัดสินใจได้รวดเร็วและดีขึ้น
และเมื่อปริมาณและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ClickUp Automations และ Agents จะช่วยติดตามงาน ส่งต่อ และดำเนินการขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรี และเตรียมทีมขายของคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป