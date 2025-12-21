11 ผู้สร้างแชทบอทที่ดีที่สุดเพื่ออัตโนมัติการสนทนาของลูกค้าในปี [year]

แชทบอทกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง คราวนี้แพลตฟอร์มแชทบอทที่ใช้ AI กำลังขับเคลื่อนการตอบสนองที่แม่นยำแบบเรียลไทม์ แทนที่จะเป็นการตอบกลับที่แข็งกระด้างและตามสคริปต์
การเปลี่ยนแปลงนั้นส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าประจำวันของธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ในทุกๆ วัน การสนทนาผ่านแชทบอท AI สามารถจัดการได้ตั้งแต่คำถามที่พบบ่อยไปจนถึงการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
ในความเป็นจริง ประมาณ60%ของผู้ใช้ที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี กล่าวว่าพวกเขาเคยใช้แชทบอทบนเว็บไซต์ขายตรงถึงผู้บริโภค (D2C)
ก่อนหน้านี้ การสร้างแชทบอทขั้นสูงหมายถึงการจ้างนักพัฒนาหรือการเรียนรู้ภาษาสคริปต์ใหม่ แต่ปัจจุบัน ผู้สร้างแชทบอทสมัยใหม่ช่วยให้คุณออกแบบแชทบอทตามความต้องการด้วยเครื่องมือสร้างแบบภาพ การลากและวางขั้นตอน และโมเดล AI ที่เข้าใจภาษาธรรมชาติ (แม้ว่าคุณจะมีความรู้ทางเทคนิคจำกัดก็ตาม)
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเครื่องมือสร้างแชทบอทที่ดีที่สุดและแผนราคาของพวกเขา เพื่อให้คุณสามารถทำให้การสนทนาเป็นอัตโนมัติและขยายธุรกิจของคุณได้โดยไม่ต้องสร้างระบบใหม่ทั้งหมด
11 อันดับเครื่องมือสร้างแชทยอดนิยมในภาพรวม
นี่คือการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของผู้สร้างแชทบอทชั้นนำ โดยครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ราคา และคะแนนจากผู้ใช้จริง เพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา*
|คลิกอัพ
|การสนับสนุนภายในทีมและการทำงานอัตโนมัติ
|ตัวแทน AI, ClickUp Brain, Chat-to-Task, ผู้สร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI, การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|บอทเพรส
|ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้พร้อม LLM และฐานความรู้
|ท่อส่งข้อมูล RAG, บอทหลายตัวแทน, การสนับสนุน LLM, การซิงค์แบบเรียลไทม์, ตรรกะ API
|แผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $89 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|อินเตอร์คอม
|การสนับสนุนลูกค้าที่ปรับขนาดได้พร้อมปัญญาประดิษฐ์เชิงรุก
|บอท AI Fin, เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การกำหนดเส้นทางแบบเรียลไทม์, การเชื่อมต่อกับระบบ CRM
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แชทเบส
|ตัวแทน AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลภายใน
|อัปโหลดไฟล์ PDF, การเชื่อมต่อ Slack/Notion, รองรับหลายภาษา, อัตโนมัติการทำงาน
|แผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Dialogflow
|NLP หลายภาษาและแชทบอทเชิงบริบท
|การตรวจจับเจตนา NLP, รองรับมากกว่า 14 ช่องทาง, ตัวสร้างกระบวนการ CX, การวิเคราะห์
|ราคาตามความต้องการ
|Tidio
|AI + แชทสดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
|ไลโร แชทบอท, ตัวสร้างแบบลากแล้ววาง, แดชบอร์ดแชทสด, การวิเคราะห์แชทบอท
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|แชทฟิวล์
|ระบบตอบกลับอัตโนมัติสำหรับ Facebook, Instagram, WhatsApp
|การผสานรวมเมตา, ตัวแทน AI, ตัวกระตุ้นความคิดเห็น, การผสานรวมกับ Stripe และ Shopify
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $23.99/เดือนต่อผู้ใช้
|มี
|การสนับสนุน AI สำหรับองค์กรผ่านแชท, SMS, เสียง
|ตัวแทน AI, ระบบอัตโนมัติด้วยเสียง, ตัวกระตุ้น CRM, การปรับให้เป็นส่วนบุคคล, การผสานรวมกับองค์กร
|ราคาตามความต้องการ
|IBM watsonx Assistant
|แชทบอทที่ปลอดภัย สามารถปรับขนาดได้ และเหมาะสำหรับองค์กร
|ตัวสร้างภาพ, LLMs, การปฏิบัติตาม HIPAA, การสนับสนุนหลายช่องทาง, แดชบอร์ดประสิทธิภาพ
|แผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $140/เดือนต่อผู้ใช้
|สื่อสาร
|การสนับสนุนแบบผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์
|การผสานรวม Dialogflow/OpenAI, การส่งต่อตัวแทนแบบเรียลไทม์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสนับสนุนหลายช่องทาง
|แผนฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $100 ต่อผู้ใช้
คุณควรค้นหาอะไรในผู้สร้างแชทบอท?
จินตนาการว่าคุณกำลังดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโต และต้องการแชทบอทเพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า และส่งลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณ คุณอาจไม่มีเวลาที่จะเรียนรู้ภาษาโปรแกรมใหม่ หรือเชื่อมต่อเครื่องมือต่าง ๆ ถึงห้าตัวเข้าด้วยกัน
ผู้สร้างแชทบอทที่ดีที่สุดช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาที่มีโครงสร้างเพียงพอเพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ ขณะที่ AI ช่วยเติมเต็มช่องว่างด้วยการตอบกลับที่ถูกต้อง พวกเขายังสามารถผสานรวมกับเครื่องมือและฐานความรู้ที่คุณมีอยู่แล้ว ทำให้บอทสามารถดำเนินการกับข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณได้แทนที่จะเดา
มองหาผู้สร้างแชทบอทที่มีคุณสมบัติ:
- เครื่องมือสร้างแบบภาพด้วยการลากและวางสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สามารถสร้างแชทบอทและอัปเดตตรรกะได้อย่างรวดเร็ว
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับวิดเจ็ตแชท โทน และเนื้อหา เพื่อให้บอทของคุณสะท้อนแบรนด์ของคุณบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ
- มีโมเดล NLP และ AI ในตัว ทำให้แชทบอท AI ของคุณเข้าใจภาษาธรรมชาติและจัดการกับคำถามของลูกค้าในหลากหลายรูปแบบได้
- การบูรณาการกับระบบ CRM, ระบบช่วยเหลือลูกค้า, เครื่องมือวิเคราะห์เช่น Google Analytics, และช่องทางสื่อสารเช่น Facebook Messenger และ WhatsApp
- แดชบอร์ดเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแชทบอทและติดตามอัตราการแก้ไขปัญหาเพื่อปรับปรุงกระบวนการตามการสนทนาจริง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานด้วย AI
11 อันดับเครื่องมือสร้างแชทบอทที่ดีที่สุด
ด้านล่างนี้ เราได้รวบรวม 10 ผู้สร้างแชทบอทที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว—ตั้งแต่เครื่องมือลากและวางที่ใช้งานง่าย ไปจนถึงแพลตฟอร์มแชทบอท AI ขั้นสูงที่มีฟีเจอร์วิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมต่อระบบได้อย่างทรงพลัง
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสนับสนุนทีมภายใน การจัดเส้นทางงาน และการช่วยเหลือโครงการ)
ทีมส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบปัญหาเพราะขาดข้อมูล แต่เพราะข้อมูลนั้นกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ หรือถูกฝังอยู่ในเอกสารที่ล้าสมัย นั่นคือตัวอย่างคลาสสิกของปัญหาการทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต พนักงานต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการค้นหาข้อมูลข้ามช่องทาง แทนที่จะช่วยเหลือลูกค้าหรือผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
ClickUpเปลี่ยนความวุ่นวายนั้นให้กลายเป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงหนึ่งเดียว ด้วยClickUp AI AgentsและClickUp Brain คุณสามารถสร้างประสบการณ์แชทบอท AI ภายในองค์กรที่ทำงานโดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp
แชทตัวแทน AI พร้อมระบบอัตโนมัติสำหรับการสนับสนุนภายในองค์กร
ClickUp AI Agents ทำหน้าที่เป็นบอทสนับสนุนภายในที่รู้จักพื้นที่ทำงานของคุณอย่างละเอียด พวกเขาตอบคำถามจากทีมของคุณ ดึงคำตอบจากเอกสารและงานต่างๆ และสามารถส่งต่อคำขอไปยังขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างได้ เพื่อให้ไม่มีข้อมูลใดตกหล่น
คุณสามารถเพิ่มตัวแทนแชท (Chat Agents) ลงในClickUp Chatเพื่อให้พวกเขาเฝ้าดูช่องทางเฉพาะ ตอบคำถามภายในที่ซ้ำๆ โพสต์สรุปประจำวัน หรือสรุปหัวข้อที่ยาว นั่นหมายความว่าทีม IT หรือทีมปฏิบัติการสามารถใช้ ClickUp Chat ร่วมกับ AI Agent Chat เพื่อคัดกรองตั๋วงานภายใน ตอบคำถามทั่วไปประเภท "ฉันจะทำอย่างไร" และส่งคำขอไปยังคิวที่เหมาะสมโดยไม่ต้องให้ตัวแทนมนุษย์เข้ามาแทรกแซงทุกครั้ง
เมื่อเพื่อนร่วมทีมกรอกแบบฟอร์มคำขอ ตัวแทนสามารถสร้างงานที่มีโครงสร้างและส่งคำตอบโดยใช้ AI ผ่านClickUp Brainเพื่อยืนยันว่าคำขอได้รับการบันทึกแล้ว ระดับการอัตโนมัติเช่นนี้ช่วยลดความจำเป็นที่ตัวแทนมนุษย์ต้องเข้ามาดำเนินการทุกครั้งที่มีการอัปเดตตามปกติ
บริการผู้ช่วยส่วนตัวภายในองค์กรที่พร้อมให้บริการตลอดเวลาผ่าน AI
ClickUp BrainGPT ขยายขีดความสามารถของแชทบอท AI ของคุณให้เหนือกว่าหน้าต่างพื้นที่ทำงาน สู่เดสก์ท็อปและเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อให้ AI สามารถสนับสนุนการสนทนาภายในองค์กรได้ทุกที่ที่คุณทำงาน
นี่คือวิธีการใช้งานเพื่อสนับสนุนภายในและส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น:
- ถามคำถามเชิงลึกในทุกข้อมูลลูกค้าของคุณ: ClickUp BrainGPT สามารถค้นหาข้อมูลจากแอปการทำงานและเว็บของคุณโดยใช้โมเดล AI หลายรูปแบบ คุณสามารถถามคำถามเช่น "บั๊กที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขใดที่กำลังขัดขวางบัญชีสำคัญสามอันดับแรกของเรา?" หรือ "แสดงรูปแบบการสนทนาในแชทบอทล่าสุดเกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงินให้ดู" จากนั้นมันจะดึงข้อมูลจากงาน เอกสาร และเครื่องมือที่เชื่อมต่อเพื่อให้คำตอบที่มีบริบท แทนที่จะเป็นเพียงข้อความสั้นๆ ที่แยกออกมา
- เลือกโมเดล AI ที่เหมาะสมสำหรับแต่ละขั้นตอนการทำงานภายใน: ClickUp BrainGPT รองรับโมเดล AI หลายประเภท เช่น ChatGPT และ Gemini ภายใต้ระบบสิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัยเพียงระบบเดียว ช่วยให้คุณเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละงาน เนื่องจากทุกอย่างทำงานภายใต้การควบคุมความเป็นส่วนตัวของ ClickUp โมเดลจากบุคคลที่สามจะไม่ฝึกฝนข้อมูลธุรกิจของคุณ
ระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดด้วย AI Automation Builder
ClickUp'sAI Automation Builderช่วยให้คุณอธิบายสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และระบบจะแนะนำกระบวนการอัตโนมัติที่สมบูรณ์พร้อมทริกเกอร์และการดำเนินการต่าง ๆ ให้คุณ คุณสามารถเริ่มต้นจากเทมเพลตอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ แล้วปรับแต่งขั้นตอนตามต้องการ แทนที่จะต้องเขียนโค้ดหรือเชื่อมต่อเครื่องมือสร้างแชทบอทหลายตัวเข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎได้เช่น:
- "เมื่อมีการส่งแบบฟอร์มที่ติดป้าย 'การหยุดทำงานเร่งด่วน' ให้สร้างงานระดับ P1 มอบหมายให้กับวิศวกรที่อยู่ในเวร และโพสต์การอัปเดตในช่องแชทของเหตุการณ์"
- "เมื่อมีตั๋วใน Intercom หรือ Zendesk ถูกติดแท็ก 'คำขอฟีเจอร์' ให้สร้างงานที่เชื่อมโยงสำหรับผลิตภัณฑ์ เพิ่มบัญชีลูกค้า และย้ายไปยังรายการข้อเสนอแนะ"
เนื่องจากระบบอัตโนมัติเหล่านี้ทำงานอยู่บนข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและระบบที่มีอยู่ของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์ ช่องทางการสื่อสาร และเครื่องมือสนับสนุนต่างๆ ได้ จากนั้นคุณสามารถเลือกวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแชทบอทและปริมาณคำขอภายในด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง และแดชบอร์ด ClickUpแทนการส่งออกข้อมูลไปยังสเปรดชีตแยกต่างหาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- รวมการสนทนาของแชทบอทภายใน ภารกิจ และเอกสารไว้ในที่ทำงานเดียวด้วย ClickUp Chat และ ClickUp Brain
- เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Intercom, Zendesk, อีเมล และอื่น ๆ เพื่อให้การสนทนากับลูกค้าภายนอกกลายเป็นงานที่เชื่อมโยงพร้อมประวัติทั้งหมด
- ติดตามคิวคำขอภายใน แนวโน้มการตอบสนอง และตัวชี้วัด SLA ในแดชบอร์ด ClickUp เพื่อดูว่า AI Agents และการทำงานอัตโนมัติช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือในส่วนใด
- ค้นหาข้อมูลข้าม ClickUp และแอปที่เชื่อมต่อด้วยEnterprise AI Search จากนั้นเปลี่ยนคำตอบให้เป็นงานใน ClickUpหรืออัปเดตได้ในคลิกเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ขณะนี้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทีมภายในมากกว่ากรณีการใช้งานแชทบอทที่ติดต่อกับลูกค้า
- คุณสมบัติ AI บางอย่าง เช่น ตัวแทนที่กำหนดเองและสรุปข้อมูล ต้องใช้ส่วนเสริม ClickUp Brain แบบชำระเงิน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 10,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,500 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันได้อย่างมาก
หนึ่งในฟีเจอร์ที่โดดเด่นที่สุดคือเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการงานและโครงการของฉันโดยอัตโนมัติกระบวนการที่เป็นกิจวัตรและให้คำแนะนำที่ชาญฉลาด ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของฉันอย่างมาก
🧠 คุณรู้หรือไม่: แม้ว่า AI เคยสร้างความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียงาน แต่ปัจจุบัน89% ของพนักงานกล่าวว่าAI ช่วยลดงานที่ต้องทำซ้ำ ๆ และทำให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นกับงานสำคัญอื่น ๆ—เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่AI ในที่ทำงาน
2. Botpress (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้พร้อมการผสานรวม LLM อย่างลึกซึ้ง)
แพลตฟอร์มแชทบอทส่วนใหญ่จะให้เครื่องมือที่ใช้งานได้ง่ายหรือเน้นสำหรับนักพัฒนาเป็นหลัก Botpress มุ่งมั่นที่จะเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการมอบการควบคุมที่ละเอียดอ่อนให้กับทีมในการกำหนดพฤติกรรมของตัวแทน AI โดยไม่สูญเสียความสามารถในการสร้างแบบเห็นภาพ
Botpress ช่วยให้คุณสร้างแชทบอทขั้นสูงและตัวแทน AI ที่ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ ไฟล์ และฐานความรู้ภายในของคุณ Knowledge Agent ของมันซิงค์เนื้อหาเกือบเรียลไทม์ ในขณะที่ RAG (retrieval-augmented generation) pipelines ช่วยให้บอทของคุณตอบคำถามที่ซับซ้อนของลูกค้าด้วยบริบทที่ดีขึ้น
คุณสามารถเชื่อมต่อโมเดล AI ยอดนิยมจากผู้ให้บริการอย่าง OpenAI และ Anthropic และสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาที่สามารถใช้งานได้บนเว็บไซต์ วิดเจ็ตแชท และช่องทางข้อความต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Botpress
- จัดวางตัวแทน AI หลายตัวภายในบอทเดียว เช่น ตัวแทนความรู้ ตัวแทนบุคลิกภาพ และตัวแทนสรุปข้อมูล
- ฝึกอบรมแชทบอทแบบกำหนดเองบนเว็บไซต์, PDF, และเอกสารโดยใช้ RAG pipelines เพื่อให้การสนทนาของแชทบอทยังคงเข้าใจบริบท
- PLOY BOTS ทั่วเว็บไซต์, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, และแพลตฟอร์มอื่น ๆ
- ขยายการทำงานด้วย JavaScript actions, HTTP calls และการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่เพื่อควบคุมอย่างเต็มที่
- ใช้การวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแชทบอทและปรับปรุงกระบวนการทำงานตามข้อมูลผู้ใช้จริง
ข้อจำกัดของ Botpress
- การเรียนรู้ที่สูงขึ้นสำหรับทีมเล็กหรือนักการตลาดที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- การเผยแพร่ไปยังช่องทาง Meta เช่น Instagram หรือ Facebook จำเป็นต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม
- คุณสมบัติการออกอากาศและแคมเปญแบบเนทีฟมีน้ำหนักเบากว่าแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ
ราคาของ Botpress
- จ่ายตามการใช้งาน: ฟรี
- บวก: $89/เดือน
- ทีม: $495/เดือน
- บริหารจัดการ: $1495/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Botpress
- G2: 4. 5/5. 0 (440+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Botpress อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ฉันชอบการผสมผสานระหว่าง LowCode และ ProCode รวมถึงการผสานรวมเครื่องมือหลากหลายที่มีให้เพื่อสร้างแชทบอทที่ใช้ RAG ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย
ฉันชอบการผสมผสานระหว่าง LowCode และ ProCode รวมถึงการผสานรวมเครื่องมือหลากหลายที่มีอยู่เพื่อสร้างแชทบอทที่ใช้ RAG ได้อย่างรวดเร็ว ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่าย
📽️ กำลังมองหาวิธีสร้าง ClickUp AI Agent แบบกำหนดเองของคุณเองอยู่ใช่ไหม? นี่คือวิธีที่ ClickUp นำ AI มาใช้เพื่อทำให้การทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น:
3. อินเตอร์คอม (เหมาะที่สุดสำหรับการขยายการสนับสนุนลูกค้าด้วยแชทบอท AI ที่ทำงานเชิงรุก)
เมื่อปริมาณการสนับสนุนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทีมมักจะต้องทำงานกับเครื่องมือหลายอย่าง: อีเมล, แชทสด, กล่องจดหมายร่วม, และการโทรศัพท์. การกระจายตัวเช่นนี้ทำให้ยากที่จะมอบประสบการณ์ที่สม่ำเสมอ.
Intercom มุ่งเน้นการรวมช่องทางเหล่านั้นให้เป็นแพลตฟอร์มสนับสนุนลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพียงหนึ่งเดียว แชทบอท AI ของบริษัท Fin ซึ่งขับเคลื่อนโดย OpenAI สามารถตอบคำถามของลูกค้าโดยใช้ศูนย์ช่วยเหลือ ฐานความรู้ และการสนทนาครั้งก่อนๆ ของคุณ จากนั้นส่งต่อให้เจ้าหน้าที่มนุษย์เมื่อจำเป็น
ฟินได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การตอบสนองที่แม่นยำและผสานกับข้อมูลแชทสดได้อย่างลงตัว ทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของอินเตอร์คอม
- ใช้ Fin เพื่อตอบคำถามที่พบบ่อยของลูกค้าโดยใช้ศูนย์ช่วยเหลือและฐานความรู้ AI ของคุณ
- สร้างโฟลว์แชทบอทด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่แสดงผลแบบภาพ เพื่ออัตโนมัติการกำหนดเส้นทาง คำถามที่พบบ่อย และการเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
- เชื่อมต่อบอทกับเว็บไซต์ แอปมือถือ และช่องทางสื่อสารอื่น ๆ ของคุณ เพื่อประสบการณ์ที่สอดคล้องกัน
- จัดเส้นทางปัญหาที่ซับซ้อนไปยังเจ้าหน้าที่มนุษย์โดยอัตโนมัติ พร้อมคงบริบทการสนทนาไว้อย่างครบถ้วน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, HubSpot และ Google Analytics เพื่อให้การโต้ตอบกับลูกค้าเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของอินเตอร์คอม
- ระดับราคาที่สูงขึ้นอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การปรับแต่งบอทมีข้อจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นสำหรับนักพัฒนา
- ประสิทธิภาพของ AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพของฐานความรู้ AIของคุณเป็นอย่างมาก
ราคาของอินเตอร์คอม
- จำเป็น: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $139/เดือน ต่อผู้ใช้
- Fin AI Agent: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวอินเตอร์คอม
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 3,650 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (1,120+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Intercom
บทวิจารณ์ Capterraนี้เน้นย้ำ:
การมีแชทสนับสนุนแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจจำนวนมาก เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูล แชทสามารถพยายามช่วยเหลือได้แม้ในช่วงนอกเวลาทำการ
การมีแชทสนับสนุนแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจจำนวนมาก เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูล แชทสามารถพยายามช่วยเหลือได้แม้ในช่วงนอกเวลาทำการ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกอินเตอร์คอมที่ดีที่สุดสำหรับบริการลูกค้าด้วย AI
4. Chatbase (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนสนับสนุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลของคุณ)
ทีมสนับสนุนลูกค้าอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การจัดการกับปริมาณคำร้องที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงการตอบสนองผ่านหลายแพลตฟอร์ม
เมื่อธุรกิจขยายตัว ปริมาณคำถามซ้ำๆ จากลูกค้าอาจท่วมท้นแม้กระทั่งทีมงานที่มีพนักงานเพียงพอ: "คำสั่งซื้อของฉันอยู่ที่ไหน?" และ "ฉันจะยกเลิกได้อย่างไร?"
Chatbase เข้ามาด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น เครื่องมือสร้างแชทบอทนี้ช่วยให้คุณสามารถฝึกอบรมแชทบอท AI ด้วยเนื้อหาของคุณเอง เช่น บทความในศูนย์ช่วยเหลือและเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถให้คำตอบที่รวดเร็วและตรงตามบริบทโดยไม่ต้องอาศัยการแทรกแซงจากมนุษย์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatbase
- ฝึกอบรมตัวแทนของคุณด้วยข้อมูลของคุณเองโดยการอัปโหลดไฟล์ PDF เอกสารศูนย์ช่วยเหลือ หรือ URL สาธารณะ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Notion, Stripe, Calendly, Zendesk และอื่นๆ เพื่อดึงและอัปเดตข้อมูลเฉพาะของลูกค้า
- ปรับแต่งการกระทำของ AI เพื่อให้บอทสามารถทำงานต่าง ๆ เช่น การเลื่อนการประชุม เปลี่ยนที่อยู่ หรือจัดการปัญหาที่ซับซ้อนได้
- แก้ไขการตอบกลับของบอทได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซ "บันทึกการสนทนา" และตัวกรองคะแนนความมั่นใจ
- ให้บริการการสนับสนุนหลายภาษาในกว่า 80 ภาษา พร้อมการตรวจจับและแปลภาษาอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของแชทเบส
- ไม่มีเครื่องมือสร้างลำดับการสนทนาแบบเห็นภาพหรือความสามารถในการกำหนดเส้นทางการสนทนา
- การปรับแต่งการเก็บข้อมูลผู้ติดต่อมีจำกัด; เฉพาะฟิลด์พื้นฐานเช่น ชื่อ, อีเมล, และโทรศัพท์
- ไม่มีระบบแชทสดในตัวหรือการติดต่อเชิงรุกบนแพลตฟอร์มอย่าง Facebook หรือ WhatsApp
ราคาของ Chatbase
- ราคาตามความต้องการและเครดิต
คะแนนและรีวิวของ Chatbase
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Chatbase อย่างไร
บทวิจารณ์นี้จากCapterraได้บันทึกไว้ว่า:
จนถึงตอนนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก การที่สามารถปรับแต่งแชทบอทให้แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของเราได้
จนถึงตอนนี้เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก การที่สามารถปรับแต่งแชทบอทให้แชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจของเราได้
📮 ClickUp Insight: งานที่ทำซ้ำๆ ทำให้พนักงาน 24% ไม่สามารถทำงานที่มีความหมายได้ ในขณะที่อีก 24% รู้สึกว่าทักษะของตนไม่ได้ถูกนำมาใช้—ส่งผลให้เกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานถูกปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์และถูกประเมินค่าต่ำเกินไป
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ด้วยการทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติด้วยตัวแทน AI ที่ทำงานตามตัวกระตุ้น เมื่องานเสร็จสิ้น ตัวแทน AI ของ ClickUp สามารถมอบหมายขั้นตอนถัดไป อัปเดตสถานะ หรือส่งการแจ้งเตือนได้ทันที—ไม่จำเป็นต้องติดตามงานด้วยตนเอง
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง:STANLEY Securityลดเวลาในการสร้างรายงานลงมากกว่า 50% ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp ทำให้ทีมงานสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกแทนการจัดรูปแบบ
5. Dialogflow (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์แชทบอทขั้นสูงด้าน NLP และหลายภาษา)
แชทบอทจำนวนมากล้มเหลวเมื่อผู้ใช้ถามคำถามที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย
นั่นคือจุดที่การสนับสนุนลูกค้าหยุดชะงัก หากบอทของคุณไม่สามารถเข้าใจเจตนาได้ ทีมงานของคุณจะต้องเข้ามาแทรกแซงด้วยตนเอง ซึ่งขัดกับจุดประสงค์ของการใช้ระบบอัตโนมัติ
Dialogflow แพลตฟอร์มแชทบอท AI ของ Google ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับสิ่งนี้ แทนที่จะพึ่งพาขั้นตอนที่ตายตัว มันใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อทำความเข้าใจเจตนาของผู้ใช้และดึงข้อมูลที่มีความหมายจากการสนทนา ไม่ว่าผู้ใช้จะพูดหรือพิมพ์อย่างไร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialogflow
- เข้าใจเจตนาของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำด้วยวลีฝึกฝนและเอนทิตีที่ปรับแต่งได้
- สนับสนุนการPLOYMENTของแชทบอท AI บนแพลตฟอร์มมากกว่า 14 แพลตฟอร์ม รวมถึงเว็บไซต์ แอปพลิเคชันส่งข้อความ และผู้ช่วยเสียง
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างโฟลว์ของ Dialogflow CX เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาที่มีความซับซ้อนและเข้าใจบริบทมากยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อผ่าน API และเว็บฮุค เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องมือและระบบที่มีอยู่
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของแชทบอตด้วยเครื่องมือฝึกอบรมในตัว การติดตามแผนสำรอง และการวิเคราะห์ข้อมูลป้อนเข้าจากผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Dialogflow
- ต้องมีการเขียนโค้ดเพื่อจัดเก็บข้อมูลลูกค้าหรือปรับแต่งการสนทนาของแชทบอทให้เหมาะสม
- ขาดอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่มองเห็นสำหรับการสร้างลำดับการทำงานของแชทบอท
- ไม่มีการผสานระบบแชทสดแบบเรียลไทม์สำหรับส่งต่อให้พนักงาน
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นกับ Dialogflow CX สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
ราคาของ Dialogflow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Dialogflow
- G2: 4. 4/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Dialogflow อย่างไร
DialogFlow ช่วยให้การจัดการการจองนัดหมายและการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายสำหรับลูกค้า เมื่อคุณผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันแชทที่ลูกค้าใช้สื่อสารกับคุณเป็นประจำ
DialogFlow ช่วยให้การจัดการการจองนัดหมายและการส่งมอบข้อมูลง่ายขึ้นสำหรับลูกค้า เมื่อคุณผสานรวมเข้ากับแอปพลิเคชันแชทที่ลูกค้าใช้สื่อสารกับคุณเป็นประจำ
📖 อ่านเพิ่มเติม:แชทบอท vs ปัญญาประดิษฐ์เชิงสนทนา: ต่างกันอย่างไร?
6. Tidio (ดีที่สุดสำหรับการรวมแชทสดและแชทบอท AI เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก)
ธุรกิจขนาดเล็กและทีมที่มีสมาชิกน้อยมักไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะตอบสนองต่อข้อความของลูกค้าทุกข้อความในเวลาจริง หากเพิ่มเขตเวลาที่แตกต่างกันเข้าไป ลูกค้าอาจต้องรอคำตอบพื้นฐานเป็นเวลาหลายชั่วโมงได้อย่างง่ายดาย
Tidio ผสานรวมแชทสด การปรับแต่งวิดเจ็ตแชท และความสามารถของแชทบอท AI ไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว เพื่อให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในสายแรกของการสนับสนุนได้ ในขณะที่ยังสามารถเข้าร่วมสนทนาได้เมื่อจำเป็น
แชทบอท AI ของมัน Lyro เรียนรู้จากคำถามที่พบบ่อยและฐานความรู้ของคุณ จากนั้นจึงตอบคำถามของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ออกแบบมาเพื่อลดภาระงานสนับสนุนอย่างรวดเร็วสำหรับทีมขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้ประสบการณ์ด้านการเขียนโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Tidio
- ฝึกอบรมแชทบอท Lyro โดยอัตโนมัติจากคำถามที่พบบ่อยและเนื้อหาการสนับสนุนของคุณ
- จัดการแชทสด, แชทบอท AI และช่องทางข้อความจากแดชบอร์ดเดียว
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางเพื่อสร้างลำดับการสนทนาของแชทบอตตามความต้องการ
- เชื่อมต่อกับเครื่องมืออีเมล, Google Analytics และ CRM เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- ติดตามประสิทธิภาพของแชทบอทด้วยรายงานและสถิติการสนทนาในตัว
ข้อจำกัดของ Tidio
- ความซับซ้อนของการไหลที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นนักพัฒนา
- แผนฟรีรวมการสร้างแบรนด์และจำกัดปริมาณการสนทนาของแชทบอท
ราคาของ Tidio
- เริ่มต้น: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $749/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Tidio
- G2: 4. 7/5. 0 (1,840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 575 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Tidio
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
Tidio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการจัดการแชทของลูกค้าและทำให้การสนทนาพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซสะอาดตา ใช้งานง่าย และผสานการทำงานได้ดีกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่
Tidio เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการจัดการแชทของลูกค้าและทำให้การสนทนาพื้นฐานเป็นอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซสะอาดตา เริ่มใช้งานได้ง่าย และผสานการทำงานกับเว็บไซต์ส่วนใหญ่ได้เป็นอย่างดี
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กังวลว่า AI อาจเข้ามาแทนที่ทีมของคุณแทนที่จะสนับสนุนพวกเขา?วิธีใช้ AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางในที่ทำงานจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการเปลี่ยน AI ให้กลายเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ทรงพลัง
7. Chatfuel (เหมาะที่สุดสำหรับการขายและสนับสนุนโดยตรงบนแพลตฟอร์ม Meta)
แบรนด์อีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่สูญเสียลูกค้าที่มีศักยภาพไปเพราะเส้นทางการสื่อสารที่ขาดตอน
ผู้ซื้อสินค้าเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นแต่ไม่ทำการซื้อให้เสร็จสิ้น หรือพวกเขาถามคำถามบน Instagram และรอคำตอบเป็นเวลาหลายชั่วโมง ตอนนี้คูณสิ่งนี้กับการโต้ตอบหลายร้อยครั้งต่อวัน
Chatfuel แก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนช่องทาง Facebook, Instagram และ WhatsApp ของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือการขายและการสนับสนุนที่ทำงานอัตโนมัติอย่างเต็มรูปแบบ ตัวสร้างโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและตัวแทน AI ที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT ช่วยให้คุณสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาได้ สิ่งเหล่านี้จัดการทุกอย่างตั้งแต่การกู้คืนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ การจองนัดหมาย ไปจนถึงการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการจัดเส้นทางแชทสด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chatfuel
- สร้างและอัตโนมัติการไหลของแชทบน Facebook, Instagram และ WhatsApp โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- จัดการตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้, การขายเพิ่ม, และการจับลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ตัวแทนการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ตอบกลับความคิดเห็น การกล่าวถึง และข้อความส่วนตัวด้วยทริกเกอร์และระบบอัตโนมัติ
- ผสานการทำงานกับ Stripe, Google Sheets, Calendly, Shopify และ Zapier
- ใช้การวิเคราะห์ในตัวและการทดสอบ A/B เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพของแคมเปญ
ข้อจำกัดของ Chatfuel
- ไม่สามารถทำซ้ำการทำงานของแชทบอทข้ามช่องทางต่างๆ ได้
- รองรับหลายภาษาอย่างจำกัดสำหรับผู้ชมทั่วโลก
- ไม่มีวิดเจ็ตแชทเว็บแบบดั้งเดิมสำหรับเว็บไซต์นอกแพลตฟอร์ม Meta
- กรณีการใช้งานขั้นสูง (เช่น การสร้าง NLP เฉพาะหรือการเรียก API) ต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิค
ราคาของ Chatfuel
- ธุรกิจสำหรับ Facebook: $23.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจสำหรับ WhatsApp และ Instagram: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $400/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Chatfuel
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Chatfuel อย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
ฉันใช้บล็อกเพื่อสร้างบอท ตอนนี้ฉันเปลี่ยนมาใช้โฟลว์แล้ว และฉันชอบมันมาก! เข้าใจง่าย จัดการง่าย ไม่ต้องมีทักษะด้านโค้ดเลย มันสมบูรณ์แบบ!
ฉันใช้บล็อกเพื่อสร้างบอท ตอนนี้ฉันเปลี่ยนมาใช้โฟลว์แล้ว และฉันชอบมันมาก! ง่ายต่อการเข้าใจ ง่ายต่อการจัดการ ไม่ต้องมีทักษะทางโค้ดเลย มันสมบูรณ์แบบ!
📖 อ่านเพิ่มเติม:กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ AI สำหรับทีมองค์กร
8. Ada (เหมาะที่สุดสำหรับการให้บริการลูกค้าแบบอัตโนมัติระดับองค์กรในทุกช่องทาง)
ทีมสนับสนุนขององค์กรส่วนใหญ่ติดอยู่ในวงจรที่น่าหงุดหงิด: ความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ปริมาณงานที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และระบบที่ปะติดปะต่อซึ่งทำให้ทุกอย่างช้าลง
Ada ช่วยบริษัทต่างๆ หลุดพ้นจากวงจรนี้ด้วยการให้บริการลูกค้าที่เน้น AI เป็นอันดับแรก ซึ่งช่วยอัตโนมัติการโต้ตอบผ่านเสียง แชท SMS และอื่นๆ อีกมากมาย
เครื่องมือสื่อสาร AI นี้มีความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดคือการผสานรวมกับองค์กรอย่างลึกซึ้ง: Ada สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบ CRM, ระบบชำระเงิน, แพลตฟอร์มการจองตั๋ว, และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นมันจะซิงค์ข้อมูลลูกค้าของคุณเพื่อมอบประสบการณ์ที่มีความเป็นส่วนตัวและน่าเชื่อถือมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Ada
- ฝึกอบรมตัวแทน AI ให้สามารถจัดการการสนทนาของลูกค้าหลายล้านครั้งได้อย่างอิสระโดยใช้เอกสารประกอบการทำงาน, คำถามที่พบบ่อย, และกระบวนการทำงานของคุณที่มีอยู่แล้ว
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำหรับองค์กรกว่า 30 รายการ เช่น Salesforce, Shopify และ Contentful เพื่อดึงข้อมูลและกระตุ้นการทำงานต่าง ๆ แบบเรียลไทม์
- ปรับใช้ตัวแทนเสียง AI เพื่ออัตโนมัติการสนับสนุนทางโทรศัพท์ แทนที่ระบบ IVR ด้วย AI ที่มีการสนทนา และลดเวลาการจัดการของตัวแทนลงได้ถึง 42%
- ฝึกอบรมตัวแทน AI ของคุณอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาโดยใช้การทดสอบ, ข้อเสนอแนะ, และบัตรคะแนนเพื่อขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- รองรับมากกว่า 50 ภาษาและขยายขนาดได้อย่างราบรื่นในช่องทางดิจิทัลที่มีปริมาณการใช้งานสูง ด้วยระดับความพร้อมใช้งานและความปลอดภัยระดับองค์กร
มีข้อจำกัด
- ราคาไม่เปิดเผยต่อสาธารณะและต้องขอคำปรึกษา
- รีวิว Trustpilot สร้างความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการใช้งานและความพึงพอใจของลูกค้า
- การมองเห็นที่จำกัดในความซับซ้อนของการตั้งค่าหากไม่มีการสาธิตผลิตภัณฑ์
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเริ่มต้น เนื่องจากเน้นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่เป็นหลัก
ราคาของ Ada
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Ada
- G2: 4. 6/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Ada
บทวิจารณ์ G2นี้เน้นย้ำว่า:
เรามีรายงานแชทบอทที่เราจัดทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมกับการตรวจสอบรายวัน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องในทันที
เรามีรายงานแชทบอทที่เราจัดทำเป็นประจำทุกสัปดาห์ พร้อมกับการตรวจสอบรายวัน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราได้รับคำตอบที่เกี่ยวข้องในทันที
🧠 คุณรู้หรือไม่:37.1%ของนักการตลาดกล่าวว่า การสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพสูงเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาวิธีใช้ AI เพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมายและขยายช่องทางการขายของคุณจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำงานอัตโนมัติในงานที่ยุ่งยากและเพิ่มอัตราการแปลงด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
9. IBM Watsonx Assistant (เหมาะที่สุดสำหรับตัวแทนเสมือนระดับองค์กร)
ลองนึกภาพธนาคารระดับโลกที่ต้องเผชิญกับคำถามจากลูกค้าเกิน 10,000 รายการต่อวัน ตั้งแต่การรีเซ็ตรหัสผ่านไปจนถึงการตรวจสอบสถานะการจำนอง ทีมงานสนับสนุนของพวกเขาทำงานอย่างหนัก และแชทบอทระบบเก่าไม่สามารถจัดการกับการสนทนาที่มีความละเอียดอ่อนและหลายภาษาได้
นั่นคือจุดที่ IBM Watsonx Assistant สร้างความแตกต่าง ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมองค์กรเครื่องมือ AI สำหรับบริการลูกค้านี้ช่วยให้ทีมสร้างตัวแทนเสมือนได้
สิ่งเหล่านี้มักจะทำงานข้ามช่องทางเว็บ มือถือ และการส่งข้อความ โดยเคารพข้อกำหนดด้านข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวด ด้วยเครื่องมือสร้างแบบไม่มีโค้ดและโมเดลภาษาของ IBM คุณสามารถสร้างการไหลของการสนทนาที่ดึงข้อมูลจากฐานความรู้ของคุณและเชื่อมต่อกับระบบหลังบ้านได้
คุณสมบัติเด่นของ IBM Watsonx Assistant
- สร้างแชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้เครื่องมือสร้างแบบภาพที่ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจได้
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามและช่องทางการสื่อสาร เช่น SMS, WhatsApp และวิดเจ็ตแชทบนเว็บไซต์
- ใช้แดชบอร์ดในตัวและตัวชี้วัด NLP เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแชทบอทและปรับปรุงเจตนา
- PLOY BOTS ในสภาพแวดล้อมที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวด พร้อมคุณสมบัติที่รองรับการนำไปใช้ตามมาตรฐาน HIPAA และการจัดการข้อมูลลูกค้าอย่างปลอดภัย
- ขยายอินเทอร์เฟซการสนทนาด้วยการผสานรวมเสียงและโทรศัพท์สำหรับสถานการณ์ศูนย์บริการลูกค้า
ข้อจำกัดของ IBM Watsonx Assistant
- การเริ่มต้นใช้งานอาจรู้สึกซับซ้อนเนื่องจากข้อกำหนดในการลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน
- มีคู่มือการสอนและแหล่งเรียนรู้น้อยกว่าแพลตฟอร์มแชทบอทอื่น ๆ
- การผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สามอาจต้องใช้ความรู้ทางเทคนิค
ราคาของ IBM Watsonx Assistant
- ไลท์: ฟรี
- เพิ่มเติม: ราคาตามข้อกำหนดของผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามข้อกำหนดของผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ IBM Watson Assistant
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง IBM Watsonx Assistant ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ได้บันทึกไว้ว่า:
มันน่าประทับใจในด้านประมวลผลภาษาธรรมชาติ และทำให้การบริการลูกค้าของเราตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
มันน่าประทับใจในด้านประมวลผลภาษาธรรมชาติ และทำให้การบริการลูกค้าของเราตอบสนองได้รวดเร็วขึ้น และผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีผสาน AI เข้ากับเว็บไซต์ของคุณ
10. Kommunicate (เหมาะที่สุดสำหรับแชทบอทที่ผสาน AI กับมนุษย์)
ลองนึกภาพว่ามีลูกค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณตอนตี 2 พร้อมคำถามเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่มีความซับซ้อนเกินกว่าที่บอททั่วไปจะตอบได้ แต่กลับเร่งด่วนเกินกว่าจะรอจนถึงเช้า ผู้สร้างแชทบอทจำนวนมากมักจะเลือกที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติทั้งหมด หรือไม่ก็พึ่งพาเจ้าหน้าที่มนุษย์เพียงอย่างเดียว
Kommunicate นำเสนอโมเดลแบบผสมผสาน คุณสามารถสร้างแชทบอทแบบกำหนดเองหรือเชื่อมต่อกับเอ็นจิ้น AI เช่น OpenAI, Dialogflow และ Amazon Lex จากนั้นเพิ่มฟีเจอร์แชทสดแบบเรียลไทม์เข้าไปได้
การสนทนาของลูกค้าสามารถเริ่มต้นด้วยบอท จากนั้นเปลี่ยนไปเป็นเจ้าหน้าที่มนุษย์ภายในวิดเจ็ตแชทเดียวกันเมื่อจำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kommunicate
- สร้างแชทบอทแบบกำหนดเองโดยใช้การลากและวาง หรือผสานการทำงานกับเอนจินแชทบอท AI ชั้นนำ เช่น OpenAI, Dialogflow และ Amazon Lex
- ทำให้การสนทนาของแชทบอทเป็นอัตโนมัติ พร้อมมอบตัวเลือกให้เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมแบบเรียลไทม์สำหรับการโต้ตอบกับลูกค้าที่มีความซับซ้อน
- เชื่อมต่อแชทบอทของคุณกับช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง รวมถึง WhatsApp, Facebook Messenger และวิดเจ็ตแชทบนเว็บไซต์
- เข้าถึงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแชทบอทอย่างละเอียดเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการแก้ไขปัญหา
- ใช้ข้อมูลลูกค้าเพื่อปรับแต่งคำตอบให้เหมาะกับแต่ละบุคคล, มอบหมายการสนทนาให้กับทีม, และกระตุ้นการกระทำบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น HubSpot และ Salesforce
สื่อสารข้อจำกัด
- เครื่องมือสร้างแชทบอทแบบภาพอาจรู้สึกจำกัดสำหรับผู้ใช้ขั้นสูง
- การผสานรวมบางอย่างต้องการความรู้ทางเทคนิคหรือการสนับสนุนจากนักพัฒนา
- แดชบอร์ดการรายงานและการวิเคราะห์ขาดตัวเลือกการปรับแต่ง
กรุณาแจ้งราคา
- เริ่มต้น: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $200/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของชุมชน
- G2: 4. 8/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Kommunicate ว่าอย่างไร
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
เราได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ Kommunicate ซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการกับคำถามของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างมาก มันยอดเยี่ยมเพราะคุณสามารถเชื่อมต่อกับช่องทางต่าง ๆ ได้เช่น Facebook, WhatsApp, และเว็บแชท ทั้งหมดในที่เดียว
เราได้รับประโยชน์อย่างมากจากการใช้ Kommunicate ซึ่งช่วยปรับปรุงการจัดการกับคำถามของลูกค้าได้อย่างมีนัยสำคัญ และเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี มันยอดเยี่ยมมากเพราะคุณสามารถเชื่อมต่อกับช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น Facebook, WhatsApp, และเว็บแชท ทั้งหมดในที่เดียว
🧠 คุณรู้หรือไม่: เกือบ60% ของบริษัทในสหรัฐฯใช้ Generative AI สำหรับการตลาดแล้ว แต่มีเพียงไม่กี่รายที่รู้วิธีสร้าง AI agent ที่สามารถทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ บทความในบล็อก วิธีสร้าง AI Agent เพื่อการทำงานอัตโนมัติที่ดียิ่งขึ้นจะอธิบายให้คุณเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อให้คุณได้เปรียบเหนือคู่แข่งตั้งแต่วันนี้
เครื่องมือเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์
นี่คือ 3 เครื่องมือสร้างแชทบอทเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับเครื่องมือที่เราได้แนะนำไปแล้ว:
- ManyChat: ช่วยให้คุณอัตโนมัติการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดภายในช่องทางโซเชียลเพื่อกระตุ้นการแปลงด้วยการอัปเดตคำสั่งซื้อและคำแนะนำผลิตภัณฑ์
- Landbot: ช่วยให้คุณสร้างแชทบอทที่มีปฏิสัมพันธ์และดึงดูดสายตาสำหรับเว็บไซต์, WhatsApp หรือกระบวนการทำงานภายในของคุณ
- Voiceflow: รวมการออกแบบการสนทนา การทำแผนผังกระบวนการ และเครื่องมือทดสอบไว้ในที่ทำงานเดียว เพื่อให้คุณสามารถสร้างต้นแบบ ทดสอบ และปรับใช้ตัวแทนเสียงและแชทข้ามช่องทางต่างๆ ได้
ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ด้วยชาวอเมริกันหนึ่งในสามที่ใช้แชทบอทAI จึงชัดเจนว่าธุรกิจจำเป็นต้องก้าวให้ทันกับความคาดหวังของลูกค้าและให้บริการตอบสนองตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
การเพิ่มขึ้นของผู้สร้างแชทบอทแบบไม่ต้องเขียนโค้ดหมายความว่าทีมต่างๆ สามารถออกแบบผู้ช่วยอัจฉริยะได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว
แต่มีข้อแม้อยู่: แพลตฟอร์มส่วนใหญ่เน้นไปที่การอัตโนมัติภายนอก—แชทขาย, คำถามที่พบบ่อย, และตั๋วลูกค้า นี่คือจุดที่ ClickUp แตกต่างออกไป ในขณะที่แพลตฟอร์มอื่น ๆ ช่วยให้คุณตอบคำถามของลูกค้า, ClickUp ช่วยให้ทั้งบริษัทของคุณคิด, ทำงาน, และตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
ผลลัพธ์? ทีมจริง ๆ กำลังเห็นความแตกต่างแล้ว:
การใช้ ClickUp ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่Atrato เร็วขึ้น 30% พร้อมกับการลดการทำงานหนักเกินไปของนักพัฒนาลง 20% ด้วยการอัตโนมัติงานที่ชาญฉลาดขึ้น
ในโลกที่ความต้องการการสนับสนุนมีอยู่ตลอดเวลาและโครงการต่าง ๆ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แชทบอทธรรมดาไม่เพียงพอ หากคุณกำลังมองหาแชทบอทที่สามารถดำเนินการ ส่งต่อ สรุป และเรียนรู้ได้ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เลย!