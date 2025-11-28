เทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตฟรีเพื่อติดตามพอร์ตการลงทุนของคุณ

คริปโตเคยเป็นเพียงความสนใจยามดึก ตอนนี้กลายเป็นกลยุทธ์ที่จริงจังแล้ว ไม่ว่าคุณจะลงทุนเพราะเทคโนโลยีหรือผลตอบแทน การติดตามการลงทุนของคุณคือกุญแจสำคัญในการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ตามรายงาน39% ของผู้ตอบแบบสอบถามในสหรัฐฯระบุว่าพวกเขาซื้อและถือคริปโตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม หลายคนยังคงพึ่งพาแอปพลิเคชันแลกเปลี่ยนคริปโตแบบปะติดปะต่อ แท็บที่เปิดค้างไว้ และสเปรดชีตที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
เทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตแบบง่าย ๆ ไม่สามารถทำนายการขึ้นรอบใหญ่ครั้งถัดไปได้ แต่จะช่วยให้คุณมองเห็นข้อมูลต่าง ๆ อย่างชัดเจนและรวมศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์เหรียญ ราคา จุดเข้าซื้อ และบันทึกต่าง ๆ เพื่อให้กลยุทธ์ของคุณเป็นระเบียบอยู่เสมอ แม้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน
ในบทความนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตฟรีที่ดีที่สุด เพื่อช่วยให้คุณติดตามพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างมีโครงสร้างมากขึ้นและลดการคาดเดา
13 แบบฟอร์มติดตามคริปโตที่พร้อมใช้งาน
นี่คือตารางสรุปสำหรับเทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตของClickUpและอื่นๆ ทั้งหมด:
|เทมเพลตระบบนิเวศบล็อกเชน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมวิจัยและผู้ดำเนินการโปรโตคอลที่ทำการทำแผนที่เครือข่ายและแอปพลิเคชัน
|ติดตามแผนการพัฒนาเส้นทางด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ผ่านบอร์ด, รายการ, และแกนต์
|ClickUp Board
|เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ค้าและผู้จัดการโครงการที่ติดตามหลายตำแหน่งและโครงการ
|รวมตำแหน่งกับเจ้าของและแดชบอร์ดเพื่อการจัดสรรและการเปิดเผย
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักเทรดที่กระตือรือร้นติดตามงบประมาณ, ค่าธรรมเนียม, และกำไรขาดทุน
|วางแผนงบประมาณต่อการแลกเปลี่ยนและดูภาพรวมกำไรขาดทุนและเงินสดอย่างชัดเจน
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตข้อตกลงการลงทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|เทวดา, กองทุน, และผู้ดำเนินการที่บริหารจัดการ SAFT, SAFE, หรือโทเค็นวอร์แรนต์
|จัดการเงื่อนไขของข้อตกลงด้วยการตรวจสอบตัวตน (KYC), การจัดหาเงินทุน และการติดตามลายเซ็นในเอกสารเดียว
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตการติดตามสินทรัพย์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคลและทีมที่บันทึกกระเป๋าเงิน, กุญแจ, และการเข้าถึง
|ลงทะเบียนกระเป๋าเงินและใบอนุญาตกับเจ้าของ สำเนาสำรอง และการแจ้งเตือนการต่ออายุ
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตรายการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักค้าและนักวิจัยที่เปลี่ยนรายการเฝ้าดูให้เป็นงาน
|จับภาพข้อมูลหุ้นพร้อมราคา วันที่ เป้าหมาย จุดหยุด และบันทึกสำหรับดำเนินการอย่างรวดเร็ว
|ClickUp รายการ
|เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักวิเคราะห์บันทึกการวิจัย แหล่งข้อมูล และข้อมูลเชิงลึก
|บันทึกวิทยานิพนธ์และแหล่งข้อมูลในตาราง และเชื่อมโยงแถวไปยังงานโดยตรง
|คลิกอัพ ตาราง
|เทมเพลต Kanban ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักคิดเชิงภาพติดตามเหรียญผ่านสถานะต่างๆ
|ย้ายเหรียญข้ามส่วนกำลังดู, ซื้อแล้ว, และขายแล้ว ด้วยช่องการ์ดที่ชัดเจน
|ClickUp Board (Kanban)
|เทมเพลตแผนธุรกิจสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการลงทุนที่ประสานงานการวิจัย, ระยะเวลา, และการตัดสินใจ
|จัดโครงสร้างตลาด, ตัวเปรียบเทียบ, และความเสี่ยงไว้ข้างๆ งานและกำหนดเวลา
|คลิกอัพ ด็อก
|เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ค้าและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการกำหนดการตรวจสอบและการอัปเดต
|กำหนดเวลาการทบทวนและอัปเดตพอร์ตโฟลิโอเป็นประจำในปฏิทินและแกนต์
|ClickUp แผนงานกานท์
|เทมเพลต OKR ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้ค้าและทีมที่ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดได้เพื่อความมีวินัย
|กำหนดเป้าหมายรายไตรมาสพร้อมตัวชี้วัดที่วัดผลได้ซึ่งเชื่อมโยงกับแผ่นงานของคุณ
|ClickUp รายการ
|ตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอคริปโตใน Google Sheets โดย SpreadsheetPoint
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ใครก็ตามที่ต้องการแผ่นงานฟรีและยืดหยุ่นเพื่อติดตามการถือครอง
|ดึงราคาด้วย ImportHTML และคำนวณการถือครอง มูลค่า และกำไรขาดทุน (PnL)
|กูเกิลชีต
|เทมเพลตแผนภูมิคริปโตโดย Template.net
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักค้าขายและนักเขียนที่เปลี่ยนข้อมูลในเอกสารเป็นภาพ
|เปลี่ยนข้อมูลในตารางให้เป็นแผนภูมิที่แก้ไขได้สำหรับราคา มูลค่าตลาด และการจัดสรร
|เทมเพลต.เน็ต ตัวแก้ไขแผนภูมิ
เทมเพลตสำหรับติดตามคริปโตคืออะไร?
เทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตคือเครื่องมือที่มีโครงสร้างสำหรับติดตามเหรียญที่คุณต้องการเฝ้าดูก่อนที่จะทำการซื้อขาย มันรวมราคา เป้าหมาย และบันทึกต่างๆ ไว้ที่เดียวเพื่อให้การตัดสินใจมีความสอดคล้องกัน
เทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตส่วนใหญ่ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่น:
- ตัวบ่งชี้, ชื่อสินทรัพย์, และตลาด
- ราคาปัจจุบัน, ราคาเข้าซื้อ, และวันที่เพิ่ม
- เป้าหมาย, จุดหยุด, และแท็กความเสี่ยงพื้นฐาน
- บันทึก, ลิงก์การวิจัย, และสถานะ (เช่น กำลังดู, เข้า, ออก)
คุณสามารถบันทึกการซื้อขาย จัดกลุ่มสินทรัพย์ตามภาคส่วนหรือธีม และเชื่อมต่อรายการเฝ้าดูกับแผ่นพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายที่แสดงการจัดสรร ผลกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น และผลการดำเนินงานตามช่วงเวลา
ไม่ว่าคุณจะชอบรายการClickUpหรือรูปแบบ Google Sheets ความคิดก็เหมือนกัน: รายการเฝ้าดูที่คุณไว้วางใจเพียงหนึ่งรายการ แทนที่จะเป็นสิบแท็บที่คุณแทบจะจำไม่ได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตสำหรับติดตามคริปโตที่ดี?
เทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตที่ดีจะช่วยให้ ข้อมูลของคุณชัดเจน ทันสมัย และพร้อมดำเนินการ คุณสามารถสแกนดูได้ในไม่กี่วินาทีและรู้ว่าสินทรัพย์ใดที่ต้องให้ความสนใจในวันนี้
มองหาแม่แบบที่มี:
- ใช้คอลัมน์ที่ชัดเจนสำหรับตัวอักษรย่อ, สินทรัพย์, ราคา, จำนวน, วันที่, และบันทึก
- ทำให้การบันทึกการซื้อขาย การติดตามกำไรขาดทุน และการดูการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอพื้นฐานเป็นเรื่องง่าย
- สนับสนุนการใช้ตัวกรองหรือแท็กเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
- ทำงานได้ดีกับฟังก์ชันราคาแบบเรียลไทม์หรือสูตรนำเข้าแบบง่าย
- เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานที่กว้างขึ้นของคุณสำหรับการวิจัย, งาน, และการตรวจสอบ
เทมเพลตรายการเฝ้าดูคริปโตที่แข็งแกร่งยังสนับสนุนกระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้ คุณสามารถนำขั้นตอนเดิมกลับมาใช้ได้ทุกสัปดาห์: เพิ่มสัญลักษณ์, ตรวจสอบระดับ, อัปเดตสถานะ, และบันทึกผลลัพธ์ นั่นคือวิธีที่คุณเรียนรู้จากการซื้อขายในอดีตแทนที่จะทำผิดพลาดซ้ำเดิม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ClickUp Brainอ่านรายการที่คุณติดตาม การซื้อขาย และพอร์ตโฟลิโอของคุณ แล้วเปลี่ยนการวิจัยที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นสรุปสั้นๆ ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้จริง
ถามคำถามตรงไปตรงมา แล้วระบบจะดึงบริบทจากงาน เอกสาร และชีทที่คุณเชื่อมโยง จากนั้นให้คำตอบด้วยสัญลักษณ์หลัก วันที่ และระดับราคาที่คุณต้องการอย่างแม่นยำ ClickUp Brain ยังสามารถร่างเป้าหมายและจุดหยุดจากบันทึกของคุณ และแนะนำฟิลด์ที่ขาดเพื่อให้เทมเพลตของคุณมีความสอดคล้องกันตลอดเวลา
13 แบบฟอร์มรายการเฝ้าดูคริปโตที่ดีที่สุด
การติดตามความเคลื่อนไหวของราคาคริปโตสามารถกลายเป็นเรื่องซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว วันหนึ่งคุณกำลังตรวจสอบราคาในแอปแลกเปลี่ยน อีกวันหนึ่งคุณกำลังจัดการรายการเฝ้าดูใน Sheets, รูปภาพหน้าจอในแชท และบันทึกที่ฝังอยู่ใน Docs
การสะสมข้อมูลนั้นคือการขยายตัวของการทำงาน; เมื่อข้อมูลของคุณกระจัดกระจายอยู่ในแอปและเอกสารต่างๆ
ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมความยุ่งเหยิงทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมศูนย์เพียงแห่งเดียว คุณสามารถเก็บรายการเฝ้าดูคริปโต ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ บันทึกการวิจัย และงานตรวจสอบต่างๆ ไว้ในพื้นที่เดียวกันได้ แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ คุณสามารถติดตามสินทรัพย์ ตั้งการแจ้งเตือน และบันทึกการซื้อขายได้ในที่เดียวที่คุณวางแผนงานอยู่แล้ว
เทมเพลตการติดตามคริปโตฟรี 13 แบบนี้มอบตัวเลือกให้คุณในการคิดและจัดการรายการผ่านลิสต์, บอร์ด, แผ่นงาน, และเอกสาร เลือกแบบที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ จากนั้นเพิ่มฟีเจอร์ของ ClickUp เพื่อเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นกระบวนการที่คุณไว้วางใจได้
1. แม่แบบระบบนิเวศบล็อกเชน ClickUp
เทมเพลตระบบนิเวศบล็อกเชนของ ClickUpมอบมุมมองเดียวของโครงการ, บุคลากร, และเหตุการณ์สำคัญในเครือข่ายหรือภาคส่วน แทนที่จะมีเอกสารและบันทึกที่ไม่เป็นระเบียบ, คุณจะได้รับรายการและบอร์ดที่แสดงโปรโตคอลที่คุณติดตาม, สิ่งที่พวกเขากำลังสร้าง, และวันที่สำคัญต่างๆ
คุณสามารถเพิ่มงานสำหรับ L1, L2 และแอปหลักได้ จากนั้นจัดเก็บลิงก์ไปยังเอกสารไวท์เปเปอร์ การตรวจสอบ และการวิเคราะห์ของคุณ มุมมองต่างๆ เช่น บอร์ด รายการ และแกนต์ ช่วยให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าไทม์ไลน์การพัฒนาสอดคล้องกับพอร์ตโฟลิโอและรายการเฝ้าดูของคุณอย่างไร
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตาม L1s, L2s และ dApps พร้อมสถานะสำหรับการวิจัย, การทดสอบ, การตรวจสอบ, การเปิดตัว และการบำรุงรักษา
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับสัญลักษณ์หลักทรัพย์, หมวดหมู่, หมายเหตุเกี่ยวกับปริมาณการหมุนเวียน และเมตริกสำคัญบนเครือข่าย
- ตั้งการแจ้งเตือนก่อนการปลดล็อก, การโหวต, หรือการลงรายการ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าสินทรัพย์จะอยู่ในรายการเฝ้าดูของคุณต่อไปหรือไม่
- เชื่อมโยงงานไปยังแผ่นงานติดตามคริปโตแยกต่างหากเพื่อให้ข้อมูลการวิจัยและราคาเชื่อมต่อกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมวิจัยและผู้ดำเนินการโปรโตคอลที่ทำการแมปเชนและแอปพลิเคชัน พร้อมเชื่อมโยงแต่ละโครงการกลับไปยังรายการเฝ้าติดตามคริปโตที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
2. แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp
คริปโตเคอร์เรนซีในปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนร่วมกับหุ้นและกองทุน ETF ในหลายพอร์ตแล้วเทมเพลตการจัดการพอร์ตการลงทุนของ ClickUpช่วยให้คุณจัดการรายการเฝ้าดูคริปโตของคุณเหมือนกับพอร์ตการลงทุนจริง จัดระเบียบสถานะที่เปิดอยู่ การเข้าซื้อที่วางแผนไว้ และแนวคิดที่เฝ้าดูเท่านั้นไว้ในรายการเดียว จากนั้นคุณสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับตัวย่อ ราคาเข้าซื้อ ประเภทสินทรัพย์ ขนาด และความเชื่อมั่นได้
มุมมองสำหรับ "ตำแหน่งที่เปิดอยู่", "รายการเฝ้าดู", และ "การซื้อขายที่ปิดแล้ว" ช่วยให้คุณเห็นได้ว่าเวลาและเงินทุนของคุณถูกจัดสรรไปที่ใดบ้าง นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกโน้ตเกี่ยวกับเหตุผลที่คุณเข้าเทรด, สิ่งที่คุณกำลังจับตาดู, และสิ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจออกจากการเทรดได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามตำแหน่งงานที่เปิดรับและรายการที่จับตามองในที่เดียว พร้อมช่องสำหรับป้อนชื่อย่อ ราคา และเหตุผลในการพิจารณา
- จัดกลุ่มตามภาคส่วนหรือธีมเพื่อดูว่าพอร์ตการลงทุนของคุณมีแนวโน้มไปในทิศทางใดก่อนที่คุณจะเพิ่มการซื้อขายใหม่
- เพิ่มวันที่ตรวจสอบครั้งถัดไปเพื่อให้คุณทราบเสมอว่าเมื่อใดควรกลับมาตรวจสอบสินทรัพย์หรือปรับสมดุลใหม่
- สร้างแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอแบบง่ายที่แสดงการจัดสรร, ผลกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น, และจำนวนการซื้อขายที่เปิดอยู่
✨ เหมาะสำหรับ: นักเทรดและผู้จัดการโครงการที่ต้องการดูรายการเฝ้าติดตามคริปโต ตำแหน่งที่เปิดอยู่ และรอบการทบทวนทั้งหมดในมุมมองพอร์ตโฟลิโอเดียว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยนการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอให้เป็นกระบวนการทำงานที่ทำได้ซ้ำด้วย ClickUp Dashboards คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsเพื่อดึงข้อมูลสดจากรายการพอร์ตโฟลิโอของคุณ และจัดสรรตามสินทรัพย์ จำนวนการเทรดที่เปิดอยู่ และงานที่ติดแท็กว่ามีความเสี่ยงสูง ด้วยวิธีนี้ "การตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอ" ของคุณจะไม่เป็นเพียงสเปรดชีตอีกแผ่น แต่จะกลายเป็นชุดของวิดเจ็ตที่อัปเดตโดยอัตโนมัติจากข้อมูลเดียวกันที่ทีมของคุณดูแลอยู่แล้ว
3. แม่แบบการจัดการการเงิน ClickUp
การเทรดโดยไม่มีงบประมาณมักจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนักเทรด คุณอาจจะไปถึงจุดหนึ่งได้ แต่คุณจะไม่รู้ว่าไปถึงได้อย่างไรหรือต้องแลกกับอะไรเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpมอบแผงควบคุมสำหรับการจัดการการเงิน ครอบคลุมตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การแลกเปลี่ยน ค่าธรรมเนียม เงินสำรอง และกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง
คุณสามารถตั้งงบประมาณการซื้อขายรายเดือนต่อแพลตฟอร์มหรือกลยุทธ์ได้ บันทึกการฝากและถอนเงิน และติดแท็กแต่ละรายการด้วยตัวย่อหรือหมวดหมู่ เนื่องจากสิ่งนี้อยู่ใน ClickUp คุณสามารถแนบไฟล์ CSV จากแพลตฟอร์ม อัปโหลดใบเสร็จ และบันทึกข้อมูลภาษีไว้ข้างๆ บันทึกแต่ละรายการได้ ซึ่งทำให้การทบทวนสิ้นปีและการรายงานเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ตั้งงบประมาณสำหรับแต่ละการแลกเปลี่ยนหรือกลยุทธ์ และเปรียบเทียบการใช้จ่ายที่วางแผนไว้กับที่เกิดขึ้นจริง
- ติดแท็กข้อมูลรายการตามรหัสหลักทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ และกลยุทธ์ เพื่อดูว่าเงินทุนของคุณถูกนำไปใช้ที่ไหนจริง ๆ
- แนบไฟล์ CSV, PDF และเอกสารสรุป เพื่อให้การเตรียมภาษีและการตรวจสอบง่ายขึ้น
- ใช้มุมมองสำหรับ "เดือนนี้", "ตามการแลกเปลี่ยน", และ "ตามสินทรัพย์" เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจพอร์ตโฟลิโอที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
✨ เหมาะสำหรับ: นักเทรดที่กระตือรือร้นในการติดตามงบประมาณ ค่าธรรมเนียม และกำไรขาดทุน (PnL) ในหลายแพลตฟอร์ม พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปยังสินทรัพย์ที่อยู่ในรายการเฝ้าดู
📮 ClickUp Insight: เกือบ 4 ใน 10 คนระบุว่าความไม่มั่นคงทางการเงินเป็นความกังวลที่ใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาการทำงานแบบพอร์ตโฟลิโอ และความไม่แน่นอนอยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการ
แทนที่จะเดาว่าเวลาและเงินของคุณไปไหน ติดตามทุกชั่วโมงภายใน ClickUp ด้วยการติดตามเวลาในตัว ติดแท็กงานตามลูกค้าหรือแหล่งรายได้ บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บอัตราค่าบริการและการชำระเงิน
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณใช้เวลาไปมากน้อยเพียงใด มีมูลค่าเท่าใด และโครงการใดที่ทำกำไรได้มากที่สุดในเวลาจริง
4. แม่แบบข้อตกลงการลงทุน ClickUp
เทมเพลตข้อตกลงการลงทุน ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ SAFT, SAFE, ใบสำคัญแสดงสิทธิโทเค็น และเอกสารข้อตกลงอื่นๆในเอกสาร ClickUp ที่มีโครงสร้างเดียวกัน ส่วนสำหรับเงื่อนไข การได้รับสิทธิ สิทธิต่างๆ และรายละเอียดการโอนเงินจะอยู่ถัดจากความคิดเห็นและงานที่ต้องทำสำหรับการตรวจสอบสถานะและการลงนาม
คุณสามารถติดตามสถานะจาก "ร่าง" ไปยัง "ลงนามแล้ว" และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ เช่น วันที่ได้รับสิทธิ์ครั้งแรกหรือวันหมดอายุการล็อก จากนั้นเชื่อมโยงแต่ละข้อตกลงกับตัวบ่งชี้หรือโครงการที่เกี่ยวข้องในมุมมอง Blockchain Ecosystem หรือ Portfolio Management ของคุณ ด้วยวิธีนี้ เมื่อมีการปลดล็อกโทเค็นในแผ่นงานของคุณ คุณจะเห็นบริบททางกฎหมายและแนวคิดดั้งเดิมเบื้องหลังการจัดสรรด้วย
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกข้อตกลง SAFT, SAFE หรือ warrant โดยกรอกข้อมูลในช่องสำหรับสัญลักษณ์หลักทรัพย์, การจัดสรร, การได้รับสิทธิ, และการล็อกอัพ
- ติดตามลายเซ็น, KYC, การระดมทุน, และรายการตรวจสอบการปิดที่มีสถานะชัดเจน
- แนบฉบับร่าง, ฉบับแก้ไข, และไฟล์ PDF ฉบับสุดท้ายเพื่อให้มีประวัติการตรวจสอบที่ชัดเจน
- เชื่อมต่อแต่ละดีลเข้ากับรายการเฝ้าดูเพื่อให้การประเมินมูลค่าและการตัดสินใจยังคงเชื่อมโยงกับเงื่อนไขจริง
✨ เหมาะสำหรับ: เทวดา, กองทุน, และผู้ดำเนินการที่ต้องการเอกสารการซื้อขาย, เงื่อนไขทางกฎหมาย, และข้อมูลการติดตามอยู่ในที่ทำงานเดียวกัน.
5. แม่แบบการติดตามสินทรัพย์ ClickUp
การสูญเสียคีย์กระเป๋าเงินหรือลืมว่าอุปกรณ์ใดเก็บวลีสำรองไว้เป็นความเสี่ยงที่ตารางคำนวณเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขได้เทมเพลตการติดตามสินทรัพย์ ClickUpมอบทะเบียนกลางสำหรับทุกสิ่งที่สนับสนุนพอร์ตโฟลิโอคริปโตของคุณ
คุณสามารถบันทึกกระเป๋าเงิน, อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์, บัญชีแลกเปลี่ยน, NFT และใบอนุญาต พร้อมช่องสำหรับเจ้าของ, วิธีการเข้าถึง, สถานที่สำรองข้อมูล และวันที่ตรวจสอบล่าสุดได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มแท็กสำหรับ "มูลค่าสูง", "การดูแลรักษา" หรือ "การเก็บรักษาแบบเย็น" เพื่อให้คุณสามารถจัดเรียงได้อย่างรวดเร็ว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกกระเป๋าเงิน สำเนากุญแจ รายละเอียดอุปกรณ์ และใบอนุญาต
- ตั้งเวลาทำงานซ้ำเพื่อทดสอบการสำรองข้อมูล สลับคีย์ API หรือตรวจสอบรายการสิทธิ์การเข้าถึง
- แนบภาพหน้าจอและใบแจ้งหนี้เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อและการครอบครอง
- เชื่อมโยงกับรายการติดตามและพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของ "ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ไหน"
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการความสมดุลระหว่างความสะดวกและความปลอดภัย พร้อมทั้งเก็บรักษาบันทึกทรัพย์สินใกล้กับรายการเฝ้าดูคริปโตและข้อมูลพอร์ตการลงทุนของพวกเขา
🤯 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นักวิเคราะห์ประมาณการว่าส่วนแบ่งที่มีนัยสำคัญของบิทคอยน์ทั้งหมดที่เคยถูกขุดขึ้นมาไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากกุญแจที่สูญหายหรือกระเป๋าเงินที่ลืมไป ตัวเลขนี้มักถูกอ้างถึงประมาณ20%ของอุปทานบิทคอยน์ทั้งหมด
6. แม่แบบรายการ ClickUp
เทมเพลตรายการ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนรายการเฝ้าดูคริปโตให้เป็นระบบงานที่ต้องทำ แต่ละแถวจะกลายเป็นเหรียญ และแต่ละเหรียญจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อดำเนินการ: สัญลักษณ์, ราคาปัจจุบัน, วันที่เพิ่ม, แนวคิดการลงทุน, เป้าหมาย, และจุดหยุด
คุณสามารถใช้รายการหนึ่งเป็นรายการเฝ้าดูหลักของคุณและแบ่งตามมุมมอง: "ความเชื่อมั่นสูง," "ระยะสั้น," "ระยะยาว," หรือ "ต้องการวิจัย" ความคิดเห็นจะเก็บคำถามและติดตามผล ในขณะที่ไฟล์แนบจะเก็บภาพหน้าจอหรือ PDF ที่คุณต้องการใช้ภายหลัง
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- บันทึกสินทรัพย์ที่ค้างอยู่พร้อมด้วยชื่อย่อ ราคา แนวคิด และขั้นตอนถัดไปในมุมมองเดียว
- กรองตามภาคส่วน, ความเชื่อมั่น, หรือวันที่ของปัจจัยกระตุ้นเพื่อเน้นไปที่ชุดเล็ก ๆ ในแต่ละวัน
- เพิ่มงานย่อยสำหรับการเข้า, ออก และการตรวจสอบ เพื่อให้คุณสามารถทำตามขั้นตอนเดิมได้ทุกครั้ง
- รวมการเทรดที่เสร็จสิ้นแล้วไปยังมุมมองแยกต่างหากเพื่อดูว่าไอเดียในรายการเฝ้าดูของคุณมีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
✨ เหมาะสำหรับ: นักเทรดและนักวิจัยที่ต้องการรายการเฝ้าดูคริปโตที่เรียบง่าย รายการที่สามารถอัปเดตได้ในไม่กี่นาทีและดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ
7. เทมเพลตสเปรดชีต ClickUp
บิตคอยน์พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2025 ก่อนจะปรับตัวลดลงในเวลาต่อมา เนื่องจากข่าวเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้าง ข่าวสาร กระทู้สนทนา และกราฟต่าง ๆ มักจะปรากฏอย่างรวดเร็วเช่นนี้เสมอในโลกคริปโตเทมเพลตสเปรดชีต ClickUpช่วยให้คุณบันทึกสิ่งที่คุณเห็น วันที่เห็น และเหตุผลที่มันสำคัญ เพื่อให้ตัวคุณในอนาคตสามารถเข้าใจการตัดสินใจในอดีตได้
แต่ละแถวสามารถใส่ตัวอักษรย่อ, ชื่อสินทรัพย์, ราคา ณ เวลาที่บันทึก, วันที่, สรุปแนวคิด, ลิงก์แหล่งที่มา, และสถานะง่ายๆ เช่น "กำลังติดตาม", "เข้าแล้ว", หรือ "ผ่าน" คุณสามารถเพิ่มฟิลด์สำหรับกรอบเวลาของปัจจัยกระตุ้น, แท็กความเสี่ยง, และคะแนนความเชื่อมั่นได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างแผ่นงานวิจัยที่มีคอลัมน์สำหรับสัญลักษณ์ราคา, ราคา, แนวคิดการลงทุน, และลิงก์แหล่งข้อมูล
- กรองตามแท็กหรือกรอบเวลาเพื่อค้นหาการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์
- เชื่อมโยงแถวที่มีแนวโน้มไปยังงานในรายการติดตามหรือพอร์ตโฟลิโอของคุณ รายการสำหรับดำเนินการ
- เก็บความคิดเห็นและไฟล์แนบ (แผนภูมิ, PDF, กระทู้) ให้เชื่อมโยงกับแต่ละแถว
✨ เหมาะสำหรับ: นักวิเคราะห์และนักเทรดที่ต้องการแผ่นงานวิจัยที่มีโครงสร้างชัดเจน เชื่อมโยงกับรายการเฝ้าดูคริปโตและกระบวนการทำงานของพอร์ตโฟลิโอได้อย่างราบรื่น
8. แม่แบบ Kanban ของ ClickUp
หากคุณคิดในคอลัมน์แทนที่จะเป็นแถวเทมเพลต Kanban ของ ClickUpจะเปลี่ยนรายการเฝ้าดูคริปโตของคุณให้เป็นบอร์ดที่สะอาดเรียบร้อย ตั้งค่าคอลัมน์เช่น "กำลังเฝ้าดู," "วางแผนเข้า," "ซื้อแล้ว," "ตัดแล้ว," และ "ขายแล้ว," จากนั้นลากการ์ดไปตามการซื้อขายที่พัฒนาขึ้น
แต่ละการ์ดสามารถแสดงตัวอักษรย่อ ราคาปัจจุบัน วันที่เข้าซื้อ เป้าหมาย จุดหยุดขาดทุน และข้อสรุปสั้นๆ คุณสามารถจัดกลุ่มการ์ดตามหมวดหมู่ ความเชื่อมั่น หรือบัญชี เพื่อให้เห็นรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว กระดานนี้กลายเป็นเครื่องมือสแกนประจำวันอย่างรวดเร็ว: ตรวจสอบสิ่งที่อยู่ใน "วางแผนเข้าซื้อ" ยืนยันระดับราคา และย้ายไปยัง "ซื้อแล้ว" หรือกลับไปที่ "กำลังจับตาดู"
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามเหรียญของคุณได้ตั้งแต่สถานะกำลังดูไปจนถึงขายแล้ว ด้วยคอลัมน์ที่ชัดเจนและเรียบง่าย
- เพิ่มข้อมูลสำคัญในแต่ละบัตรเพื่อที่คุณไม่จำเป็นต้องเปิดแผงรายละเอียดทุกครั้ง
- จัดกลุ่มตามภาคส่วนหรือระดับความเสี่ยงเพื่อรักษาความสมดุลของพอร์ตการลงทุนของคุณ
- ใช้ตัวกรองและขีดจำกัดงานที่ยังทำอยู่ (WIP) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้คอลัมน์ใดคอลัมน์หนึ่งมีข้อมูลมากเกินไป
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ที่คิดเป็นภาพและต้องการรายการเฝ้าดูคริปโตที่สามารถอ่านได้ในไม่กี่วินาทีแทนการเลื่อนดูรายการยาวเหยียด
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เปลี่ยนบันทึกคริปโตของคุณให้เป็นกระบวนการทำงานที่เน้นเสียงเป็นอันดับแรกด้วย ClickUp Brain MAX
เมื่อตลาดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว จุดคอขวดมักจะเป็นความเร็วในการพิมพ์ของคุณ ไม่ใช่ความเร็วในการคิดของคุณClickUp Brain MAX's Talk to Textช่วยให้คุณพูดอัปเดตจากรายการเฝ้าดู ไอเดียการเทรด และบันทึกประจำวันได้ ในขณะที่ยังคงมองดูกราฟอยู่
มันช่วยเปลี่ยนคำพูดของคุณให้เป็นข้อความที่สะอาดและมีโครงสร้างได้ถึง 4 เท่าเร็วกว่าการพิมพ์ แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะมันเชื่อมต่อกับ ClickUp Workspace ของคุณโดยตรง บันทึกเหล่านั้นสามารถกลายเป็นงาน ความคิดเห็น หรือการอัปเดตในเทมเพลตการติดตามคริปโตของคุณได้ทันที
ClickUp Brain MAXยังทำงานร่วมกับโมเดล AI ระดับพรีเมียมหลายตัว เช่น GPT-4, Claude Sonnet 4, และ Gemini 2.5 Pro โดยจะเลือกโมเดลที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติสำหรับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่
สำหรับคริปโตโดยเฉพาะ คุณสามารถ:
- กำหนดสัญลักษณ์ใหม่พร้อมการเข้า, การยกเลิก, และหมายเหตุ, และให้ ClickUp Brain MAX ใส่เข้าไปใน รายการ ClickUp หรือมุมมอง Kanban ของคุณ สำหรับรายการเฝ้าดูคริปโตของคุณ
- พูดคุยเกี่ยวกับเหตุผลของคุณหลังจากการเทรด ("ขาย SOL ที่ $X เพราะเงินทุนพุ่งสูงขึ้นและเรื่องราวเริ่มเย็นลง") จากนั้นให้มันสรุปบทเรียนและเชื่อมโยงกับงานนั้นเพื่อการทบทวนในอนาคต
- ถามคำถามเช่น "หุ้นตัวไหนในรายการเฝ้าดูของฉันที่อยู่ใกล้เป้าหมายไม่เกิน 3%?" หรือ "สรุปกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงและหุ้นที่ทำกำไรสูงสุดในสัปดาห์นี้จากมุมมองพอร์ตโฟลิโอของฉัน" และรับคำตอบตามงานจริง เอกสาร และไฟล์ Google Drive ที่เชื่อมโยง (รวมถึงสเปรดชีตในรายการเฝ้าดู) แทนคำแนะนำทั่วไป
9. แม่แบบแผนธุรกิจสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุน ClickUp
ภายในเดือนสิงหาคม 2025 การควบรวมและซื้อกิจการทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 2.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยมีหลายทีมที่กำลังประเมินโทเคนควบคู่ไปกับหุ้น การคาดการณ์รายได้ และแนวโน้มของภาคส่วนต่างๆเทมเพลตแผนธุรกิจสำหรับธนาคารเพื่อการลงทุนของ ClickUpมอบรูปแบบเอกสารที่ให้คุณผสมผสานข้อมูลบนเชนกับการวิเคราะห์ตลาดแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว
คุณสามารถจัดโครงสร้างส่วนต่าง ๆ สำหรับภูมิทัศน์ตลาด, กลุ่มคู่แข่ง, ปัจจัยขับเคลื่อนรายได้, เศรษฐศาสตร์โทเค็น, และความเสี่ยงสำคัญได้ ตicker และราคาจากรายการเฝ้าดูคริปโตของคุณสามารถอ้างอิงได้โดยตรงในส่วนเหล่านี้ ทำให้แผนของคุณเชื่อมโยงกับข้อมูลสด
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- สร้างแผนเดียวที่ครอบคลุมการประเมินขนาดตลาด, การเปรียบเทียบ, การออกแบบโทเค็น, และบันทึกความเสี่ยง
- แนบแบบจำลอง, บันทึก, และรายการตรวจสอบความรอบคอบไว้ในแต่ละส่วน
- มอบหมายเจ้าของและกำหนดวันครบกำหนดสำหรับทุกส่วนของแผนเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
- ลิงก์กลับไปยังรายการเฝ้าดูคริปโตและพอร์ตโฟลิโอของคุณเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการลงทุนที่ต้องการบาลานซ์การถือครองโทเคนและหุ้น โดยมีแผนที่มีโครงสร้างเชื่อมโยงกับรายการติดตามและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
10. แม่แบบติดตามโครงการ ClickUp
ตลาดเคลื่อนไหวตามจังหวะของตัวเอง การปรับสมดุลดัชนี การประชุมนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแลกเปลี่ยน ล้วนส่งผลกระทบต่อพอร์ตการลงทุนของคุณได้เทมเพลตติดตามโครงการ ClickUpช่วยให้คุณวางแผนและติดตามงานประจำที่เกี่ยวข้องกับรายการเฝ้าดูคริปโตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้งค่างานสำหรับการตรวจสอบรายการเฝ้าระวังรายสัปดาห์ การปรับสมดุลรายเดือน และการประชุมกลยุทธ์รายไตรมาส ใช้มุมมองปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ และไทม์ไลน์เพื่อดูว่าเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อใด จากนั้นมอบหมายเจ้าของงานเพื่อให้มีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความเสี่ยงและการเปิดรับความเสี่ยงอยู่เสมอ คุณยังสามารถแนบภาพหน้าจอหรือแลกเปลี่ยนบันทึกจากการตรวจสอบแต่ละครั้งเพื่อเป็นเอกสารประกอบเพิ่มเติมได้
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- กำหนดเวลาการตรวจสอบซ้ำสำหรับรายการเฝ้าดูและพอร์ตโฟลิโอของคุณโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
- แผนการเหตุการณ์ภายนอก (วันที่ปลดล็อก, การตัดสินใจนโยบาย, การเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ) ลงในปฏิทินการตรวจสอบของคุณ
- แนบบันทึกและไฟล์จากการตรวจสอบแต่ละครั้งเพื่อเก็บบันทึกประวัติการตัดสินใจ
- ใช้มุมมองเพื่อดูงานที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดที่กำลังจะมาถึงในทุกบัญชีและกลยุทธ์
✨ เหมาะสำหรับ: นักเทรดและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการให้มีการตรวจสอบพอร์ตโฟลิโอเป็นไปตามกำหนดการ แทนที่จะทำเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนไหวของราคาครั้งใหญ่
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp AI Notetaker สามารถ เข้าร่วมการประชุม Zoom หรือสายสนทนาที่รองรับอื่น ๆ บันทึกเสียง สร้างบทถอดความ และไฮไลท์รายการที่ต้องดำเนินการและการตัดสินใจจากการประชุมได้ เชิญ AI notetaker เข้าร่วมการทบทวนพอร์ตโฟลิโอประจำเดือนของคุณ จากนั้นเชื่อมโยงสรุปไปยังงานโดยตรงเพื่อให้การติดตามผลอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณทันที
11. แม่แบบ OKR ของ ClickUp
ผลลัพธ์ที่ดีมาพร้อมกับนิสัยที่ดีเทมเพลต OKR ของ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายรายไตรมาสสำหรับกระบวนการคริปโตของคุณและเชื่อมโยงกับรายการเฝ้าดูและข้อมูลการซื้อขายของคุณโดยตรง
คุณอาจตั้งวัตถุประสงค์เช่น "ปรับปรุงวินัยด้านความเสี่ยง" พร้อมผลลัพธ์หลัก เช่น "บันทึกข้อมูลการเข้าเทรด 100% พร้อมราคา วันที่ และเหตุผล" หรือ "รักษาการขาดทุนสูงสุดให้ต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ที่กำหนด" แต่ละผลลัพธ์หลักสามารถเชื่อมโยงกับแท็บชีต รายการ หรือแดชบอร์ดเฉพาะได้ ในการทบทวนแต่ละครั้ง คุณสามารถอัปเดตความคืบหน้า ปรับเป้าหมาย และบันทึกสิ่งที่ได้ผลหรือไม่ได้ผล
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- แปลเป้าหมายที่ไม่ชัดเจน ("เทรดให้ดีขึ้น") ให้เป็นผลลัพธ์หลักที่ชัดเจนและวัดได้
- เชื่อมโยงทุก KR กับข้อมูลสด—รายการเฝ้าดู, แผ่นงานวิจัย, หรือแดชบอร์ดพอร์ตโฟลิโอ
- กำหนดเวลาการตรวจสอบเพื่อให้คุณเห็นแนวโน้มก่อนสิ้นไตรมาส
- ทบทวนวัตถุประสงค์ที่เสร็จสิ้นแล้วเพื่อเรียนรู้ว่านิสัยใดสร้างความแตกต่างมากที่สุด
✨ เหมาะสำหรับ: นักเทรดและทีมขนาดเล็กที่ต้องการรายการเฝ้าดูคริปโตและพฤติกรรมการเทรดที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้
12. แม่แบบติดตามพอร์ตโฟลิโอคริปโตใน Google Sheets โดย SpreadsheetPoint
ผู้ค้าบางรายชอบใช้ชีต โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาต้องการควบคุมสูตรอย่างสมบูรณ์เทมเพลตติดตามพอร์ตโฟลิโอคริปโตใน Google Sheets โดย SpreadsheetPointมอบรายการเฝ้าดูคริปโตและพอร์ตโฟลิโอที่พร้อมใช้งานในชีตเดียว
คุณสามารถบันทึกตัวบ่งชี้, จำนวน, ราคาซื้อ, และวันที่ซื้อได้ จากนั้นใช้สูตรเพื่อคำนวณมูลค่าปัจจุบันและกำไรขาดทุน (P&L) ฟิลเตอร์และแผนภูมิแบบง่ายช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสินทรัพย์ใดที่ครองพอร์ตการลงทุนของคุณ และสินทรัพย์ใดที่แทบไม่เคลื่อนไหว
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- ติดตามตัวบ่งชี้, จำนวน, ราคาซื้อ, และราคาปัจจุบันในแผ่นเดียวฟรี
- ใช้สูตรนำเข้าเพื่อปรับปรุงข้อมูลราคาโดยไม่ต้องพิมพ์ด้วยตนเอง
- เพิ่มบันทึกและแท็กสำหรับกลยุทธ์, ภาคส่วน, หรือความเชื่อมั่น
- ขยายแม่แบบด้วยแผนภูมิและตัวชี้วัดของคุณเองเมื่อคุณเรียนรู้
✨ เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการรายการเฝ้าดูคริปโตและตัวติดตามพอร์ตโฟลิโอใน Google Sheets ฟรี ซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ตัวแทน AI ของ ClickUpสามารถเฝ้าดูรายการหรือแดชบอร์ดและดำเนินการเมื่อพบสิ่งผิดปกติ เช่น ช่องที่หายไปหรือวันที่ล้าสมัย
คุณสามารถตั้งค่าให้ตัวแทนสแกนงานในรายการเฝ้าดูที่นำเข้าของคุณทุกเช้าและสร้างงานใหม่เมื่อใดก็ตามที่สัญลักษณ์ขาดเป้าหมาย, จุดหยุด, หรือบันทึกราคาล่าสุด สิ่งนี้สามารถช่วยให้กระบวนการของคุณเป็นระเบียบโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง
13. แม่แบบกราฟคริปโตโดย Template. Net
ตัวเลขมีประโยชน์ แต่แผนภูมิจะจดจำได้ดีกว่าเทมเพลตแผนภูมิคริปโตโดย Template.netช่วยให้คุณป้อนข้อมูลจากเทมเพลตการติดตามคริปโตของคุณหรือ Google Sheets และเปลี่ยนเป็นภาพที่ชัดเจนได้ทันที
คุณสามารถแสดงการจัดสรรตามสินทรัพย์, แนวโน้มราคาตามเวลา, หรือการเปลี่ยนแปลงในความโดดเด่นของสินทรัพย์ที่ถือครองมากที่สุดได้. คุณสามารถเปลี่ยนแผนภูมิแท่งเป็นแผนภูมิเส้น, ปรับป้ายกำกับ, และเน้นระดับที่สำคัญที่คุณสนใจได้. เมื่อตั้งค่าแล้ว, ภาพเหล่านี้สามารถส่งออกได้ง่ายสำหรับรายงาน, หัวข้อการสนทนา, หรือการอัปเดตทีม.
🌻 นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:
- เปลี่ยนรายการติดตามและข้อมูลพอร์ตโฟลิโอของคุณให้เป็นแผนภูมิที่ชัดเจนเพื่อการอ่านอย่างรวดเร็ว
- แสดงภาพการจัดสรรตามสินทรัพย์, ภาคส่วน, หรือระดับความเชื่อมั่น
- ทำเครื่องหมายการเข้าและออกเพื่อศึกษาเวลาในการซื้อขายและผลลัพธ์
- ส่งออกภาพที่ผ่านการตกแต่งแล้วเพื่อการอัปเดต, การตรวจสอบ, หรือโพสต์ทางสังคม
✨ เหมาะสำหรับ: นักเทรดและนักเขียนที่ต้องการวิธีรวดเร็วในการเปลี่ยนข้อมูลจากรายการเฝ้าดูคริปโตให้เป็นกราฟเพื่อการตัดสินใจและการสื่อสาร
🤯 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รัฐบาลสหรัฐฯ ปัจจุบันถือครองสินทรัพย์คริปโตที่ถูกยึดไว้มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์รวมถึงสำรองบิตคอยน์จำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของงบดุลระดับชาติแล้ว
ยกระดับเกมคริปโตของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp
คนส่วนใหญ่เริ่มต้นด้วยระบบปะติดปะต่อ: ใช้แอปต่าง ๆ สลับกันเพื่อเปรียบเทียบราคา, ใช้ Google Sheets เป็นรายการเฝ้าดู, จดบันทึกในแชท และอาศัยความรู้สึกว่าตัวเองน่าจะพลาดอะไรบางอย่างไป เมื่อเวลาผ่านไป ระบบปะติดปะต่อเหล่านี้กลับกลายเป็นภาระงานที่ขยายตัว และยิ่งยากที่จะเห็นว่าธุรกรรมใดสำคัญจริง ๆ
ClickUp มอบที่อยู่อาศัยให้กับรายการเฝ้าดูคริปโตของคุณ. ✨
