เทมเพลตบอร์ด monday.com ฟรีสำหรับทุกทีม

น่าประหลาดใจที่ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในโครงการ เช่น การทำงานซ้ำด้วยมือ การสับสนในความรับผิดชอบของงาน และการตามหาเพื่อนร่วมทีมเพื่ออัปเดตข้อมูล มักจะสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานอยู่เสมอ
ตามรายงานของสถาบันการจัดการโครงการ (Project Management Institute) บริษัทต่างๆ สูญเสียเงิน 120,000 ดอลลาร์สำหรับทุกๆ 1 ล้านดอลลาร์ที่ลงทุนไป เนื่องจากประสิทธิภาพของโครงการที่ไม่ดี
monday.com แม่แบบบอร์ดถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายวงจรที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้น แม่แบบสำเร็จรูปที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ช่วยให้การตั้งค่าโครงการง่ายขึ้นโดยให้พื้นฐานสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่
คุณสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับทีมของคุณ คุณไม่ต้องเสียเวลาคิดค้นสิ่งใหม่ทุกครั้งที่มีโครงการใหม่เข้ามา ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปชมตัวอย่างของบอร์ดเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งมีประโยชน์มากที่สุดซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นใช้งานได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตบอร์ด monday.com ดี?
แม่แบบบอร์ด monday.com คือการกำหนดค่าบอร์ดที่พร้อมใช้งาน ประกอบด้วยกลุ่ม รายการ คอลัมน์ ระบบอัตโนมัติ และมุมมองที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานเฉพาะด้าน
เมื่อคุณใช้เทมเพลต monday.com จะสร้างบอร์ดใหม่โดยอัตโนมัติพร้อมองค์ประกอบทั้งหมดที่จัดโครงสร้างไว้เรียบร้อยแล้ว คุณจึงสามารถเริ่มใช้งานเวิร์กโฟลว์ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าบอร์ดด้วยตนเอง
ด้วยวิธีนี้ ทีมงานสามารถบันทึก ใช้ซ้ำ และแก้ไของค์ประกอบเฉพาะเพื่อให้ตรงกับความต้องการของโครงการได้ นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับเทมเพลตบอร์ด monday ที่เหมาะสม:
- ✅ จัดระเบียบงาน ด้วย โครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจน รายการ และคอลัมน์ เพื่อการติดตามที่ง่ายดาย
- ✅ อนุญาตให้ปรับแต่งคอลัมน์ มุมมอง และขั้นตอนการทำงานได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับโครงการประเภทต่างๆ
- ✅ รองรับบอร์ด ระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การทำงานซ้ำๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย เช่น การเปลี่ยนสถานะหรือการอัปเดตงาน
- ✅ เปิดใช้งานการทำงานร่วมกัน ด้วยงานที่ได้รับมอบหมาย ความคิดเห็น และการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ภายในบอร์ด
- ✅ ทำให้ง่ายต่อการบันทึก, ทำซ้ำ, และนำบอร์ดกลับมาใช้ใหม่เป็นเทมเพลตสำหรับโครงการในอนาคต
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บอร์ดแม่แบบสามารถช่วยได้มากสำหรับกิจวัตรส่วนตัวและการเตือนความจำในชีวิตประจำวันเช่นกันผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งได้แบ่งปันประสบการณ์ว่าการใช้บอร์ดเดียวสำหรับงานและภารกิจส่วนตัวช่วยให้พวกเขาไม่ต้องแยกสิ่งที่ต้องทำไปอยู่ในหลายแอปหรือโน้ตติดหน้าจอ
แบบฟอร์มคณะกรรมการในภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของแม่แบบบอร์ด monday.com และทางเลือกอื่น ๆ ของClickUp:
|ชื่อเทมเพลต
|ดาวน์โหลดเทมเพลต
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการโดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีมที่บริหารจัดการโครงการหลายโครงการหรือพอร์ตโฟลิโอกลุ่มลูกค้า
|การติดตามโครงการแบบรวมศูนย์ แดชบอร์ด การอนุมัติ มุมมองแบบคัมบัง/ไทม์ไลน์
|บอร์ดวันจันทร์, คัมบัง, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หน่วยงาน ทีมสร้างสรรค์ ผู้จัดการโครงการลูกค้า
|การติดตามลูกค้า/แคมเปญ, แบบฟอร์ม, การจัดการปริมาณงาน, ระบบอัตโนมัติ
|วันจันทร์ กระดาน โต๊ะ
|แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการ, หัวหน้าแผนก
|แบบฟอร์มคำขอ, การติดตามการอนุมัติ, การแจ้งเตือน, ระบบอัตโนมัติ
|วันจันทร์ กระดาน โต๊ะ
|เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์, ทีมการตลาด
|ปฏิทินเนื้อหา, ที่เก็บข้อมูลสินทรัพย์, ตัวชี้วัด, กลุ่มที่มีรหัสสี
|บอร์ดวันจันทร์ ปฏิทิน
|เทมเพลตการต้อนรับลูกค้าใหม่โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ความสำเร็จของลูกค้า, ผู้จัดการบัญชี, การสนับสนุนการขาย
|ขั้นตอนการเริ่มต้น, การติดตามความก้าวหน้า, การปรับทีมให้สอดคล้องกัน
|วันจันทร์ กระดาน โต๊ะ
|แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดย monday.com
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, วิศวกรรม, ทีม Agile
|งานค้าง, การวางแผนสปรินต์, การติดตามบั๊ก, การทบทวนงาน
|บอร์ดวันจันทร์, แคนบาน, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตบอร์ด ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการ, หัวหน้าแผนก
|คอลัมน์ที่ปรับแต่งได้, การติดตามงานแบบภาพ, ลากและวาง
|ClickUp Board, รายการ
|เทมเพลตกระดานโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโครงการ, ฝ่ายปฏิบัติการ
|การแบ่งงาน, กำหนดเวลา, การอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
|ClickUp Board, รายการ
|เทมเพลตกระดานคัมบังแบบง่ายของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่ต้องการการมองเห็นกระบวนการทำงาน
|ลากและวาง, ระบุจุดคอขวด, คอลัมน์ที่กำหนดเอง
|ClickUp Kanban, บอร์ด
|เทมเพลตกระดานการจัดการโครงการหลายโครงการของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการโครงการ, ทีม Agile, ผู้จัดการโครงการหลายโครงการ
|การวางแผนสปรินต์, การทำงานอัตโนมัติ, การติดตามแบบเรียลไทม์
|ClickUp Board, รายการ
|แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมองกระดานคัมบังของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้วางแผน, ผู้นำ
|แผนที่เส้นทางแบบภาพ, ลากและวาง, การกำหนดเจ้าของ/กำหนดเส้นตาย
|ClickUp Kanban, บอร์ด
|ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมพัฒนา, ทีมประกันคุณภาพ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
|ขีดจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่, กระบวนการรับงานเข้า, แดชบอร์ด, การติดตามระยะเวลาการทำงาน
|ClickUp Kanban, บอร์ด
|เทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมสครัม, ผู้จัดการโครงการแบบอไจล์, ทีมพัฒนา
|กระดานสปรินต์, ความสัมพันธ์, ระยะเวลา, การติดตามสถานะ
|ClickUp บอร์ด, ไทม์ไลน์
|เทมเพลตกระดานออกแบบ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมออกแบบ, เอเจนซี่สร้างสรรค์
|การจัดการสินทรัพย์, การทำงานร่วมกันแบบภาพ, ข้อเสนอแนะ
|ClickUp Board, เอกสาร
|เทมเพลต ClickUp Getting Things Done
|รับเทมเพลตฟรี
|บุคคล, ทีม GTD
|การบันทึกงาน การจัดลำดับความสำคัญ การดำเนินการถัดไป การทบทวน
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการเริ่มต้นใช้งานสำหรับลูกค้า ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การขาย, ความสำเร็จ, บริการลูกค้า
|ขั้นตอนการเริ่มต้น, การทำงานอัตโนมัติ, การปรับทีมให้สอดคล้อง
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, ผู้จัดการฝ่ายสรรหา
|การประเมินผู้สมัคร, เกณฑ์, การแบ่งปันความคิดเห็น
|ClickUp บอร์ด, ตาราง
|เทมเพลตการทบทวนโครงการ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมโครงการ, สครัมมาสเตอร์
|บทเรียนที่ได้รับ ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนการดำเนินการ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ฝ่ายช่วยเหลือด้านไอที, ทีมสนับสนุน
|การติดตามตั๋ว, ระบบอัตโนมัติ, บันทึกที่สามารถค้นหาได้
|ClickUp Board, รายการ
|เทมเพลตรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|การเงิน, หัวหน้าแผนก, ผู้จัดการโครงการ
|การติดตามค่าใช้จ่าย, การตรวจสอบงบประมาณ, การอนุมัติ
|ClickUp รายการ, บอร์ด
|เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมคอนเทนต์, บล็อกเกอร์, นักการตลาด
|กระบวนการทำงานของบรรณาธิการ, กำหนดเวลา, การร่วมมือ
|ClickUp ปฏิทิน, กระดาน
Free monday.com แม่แบบบอร์ด
เอาล่ะ มาเริ่มกันเลยกับแม่แบบบอร์ดของ free monday.com ที่คุณสามารถเริ่มใช้ได้ทันที!
1. แม่แบบการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
ไม่ใช่ทุกครั้งที่เป็นโครงการใหญ่ที่ทำให้คุณเหนื่อยล้า บางครั้งมันคือกองของการอัปเดตเล็กๆ น้อยๆ และการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญที่ทำให้วันของคุณท้าทายเป็นพิเศษ เทมเพลตการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ นี้จะช่วยให้คุณรวบรวมโครงการทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ตอนนี้ แทนที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งต่าง ๆ มากมายที่เกิดขึ้นทั่วทุกที่ คุณเพียงแค่ต้องให้ความสนใจกับพื้นที่เพียงแห่งเดียว
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ดูทุกโปรเจกต์ กำหนดส่ง และงานของคุณได้ในบอร์ดเดียวที่จัดระเบียบเรียบร้อย
- รวบรวมคำขอโครงการใหม่และจัดการการอนุมัติโดยไม่ต้องมีการติดต่อกลับไปกลับมาเพิ่มเติม
- ติดตามงบประมาณ, ระยะเวลา, และการมอบหมายงานของทีมด้วยการอัปเดตที่ง่าย
- แชร์ไฟล์, บันทึก, และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ตรงที่ที่การทำงานเกิดขึ้น
- ใช้แดชบอร์ด, กระดานคัมบัง, หรือไทม์ไลน์เพื่อติดตามพอร์ตโฟลิโอโครงการของคุณในแบบที่คุณต้องการ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่จัดการโครงการหลายโครงการ, ผลงานของลูกค้า, หรือโครงการที่ข้ามสายงาน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างบอร์ดคัมบังที่ดีที่สุดเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
2. แม่แบบแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่
การศึกษาล่าสุดของ PWCพบว่าทีมที่มีประสิทธิภาพสูงส่วนใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน: พวกเขาใช้เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติจากศูนย์เทมเพลตซึ่งช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น
ในฐานะเอเจนซี่ คุณอาจเคยเจอกับปัญหาการตอบกลับที่กระจัดกระจาย กระทู้อีเมลที่จมหายไป และกำหนดเวลาที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เทมเพลตแคมเปญลูกค้าสำหรับเอเจนซี่ จะช่วยจัดระเบียบทุกขั้นตอนของแคมเปญ (ตั้งแต่บรีฟ การอนุมัติ งานที่ต้องทำ กำหนดเวลา และข้อเสนอแนะจากลูกค้า) ไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่ซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้ ทั้งทีมของคุณและลูกค้าจะทำงานไปในทิศทางเดียวกัน ปราศจากความซ้ำซ้อนหรือความสับสน
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบรายละเอียดลูกค้า งานแคมเปญ และการอัปเดตต่างๆ ในบอร์ดเดียวที่ชัดเจน
- ทำให้การร่วมมือกับลูกค้าง่ายขึ้นด้วยแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้และรายชื่อผู้ติดต่อที่ซิงค์
- ติดตามความคิดเห็น การอนุมัติ และความคืบหน้าของแคมเปญโดยไม่ต้องคอยติดตามการอัปเดต
- บริหารจัดการปริมาณงานของทีมคุณในขณะที่คอยติดตามเป้าหมายระยะยาว
- ทำให้การทำงานประจำและการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ
✨ เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่การตลาด, ทีมสร้างสรรค์, และผู้จัดการโครงการที่ติดต่อกับลูกค้า
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ: เลโอนาร์โด ดา วินชีก็เป็นแฟนตัวยงของการทำรายการสิ่งที่ต้องทำเช่นกัน สมุดบันทึกอันโด่งดังของเขามีรายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องเรียนรู้ คนที่ต้องพบ และโครงการที่ต้องลองทำ
3. แบบฟอร์มคำขอและอนุมัติโครงการ
ปัญหาใหญ่ที่สุดในการสื่อสารคือภาพลวงตาที่คิดว่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว
ปัญหาใหญ่ที่สุดในการสื่อสารคือภาพลวงตาที่คิดว่ามันได้เกิดขึ้นแล้ว
คำคมเก่า ๆจากจอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์ยังคงเป็นจริงอยู่เสมอ ยิ่งเมื่อพูดถึงการขอโครงการด้วยแล้ว หากคุณคิดว่าการมีทุกอย่างอยู่ในอีเมลจะช่วยให้คุณจำได้ คุณคิดผิดแล้ว การสื่อสารไปมาอย่างต่อเนื่องอาจทำให้รายละเอียดที่สำคัญถูกบดบังได้
เทมเพลตคำขอและอนุมัติโครงการ รวบรวมคำขอโครงการทั้งหมดไว้ในบอร์ดเดียว ทำให้ไม่มีอะไรสูญหายในอีเมลหรือสเปรดชีต รองรับแบบฟอร์มคำขอที่กำหนดเองได้ การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ และการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพและให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมคำขอโครงการไว้ในที่เดียวด้วยแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้และแชร์ได้
- ให้ทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลอยู่เสมอด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือน
- ติดตามการอนุมัติ ข้อเสนอแนะ และกำหนดเวลาโดยไม่ต้องตามหาใคร
- จัดเรียงและจัดการคำขอตามสถานะ วันที่ หรือทีม ด้วยกลุ่มที่ง่ายต่อการแยกแยะด้วยสี
- ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งให้ผู้ขอทราบเมื่อโครงการของพวกเขาได้รับการอนุมัติหรือต้องการการเปลี่ยนแปลง
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, ทีมปฏิบัติการ, และหัวหน้าแผนกที่จัดการคำขอภายในหรือจากลูกค้า
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp Brainเพิ่มชั้นการสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับการจัดการโครงการของคุณ เป็นผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถสรุปความคิดเห็น ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และจัดระเบียบบันทึกได้โดยตรงในพื้นที่ทำงานของคุณ ฟีเจอร์นี้หมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการค้นหาข้อมูลและมีเวลามากขึ้นในการสร้างสรรค์
4. แม่แบบวางแผนโซเชียลมีเดีย
สื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในแนวดิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัท อย่างไรก็ตาม ต่างจากแผนกอื่น ๆ สื่อสังคมออนไลน์มักประกอบด้วยทีมขนาดเล็กที่รับผิดชอบงานหลายสิบอย่าง ทุก ๆ วันจะมีเทรนด์ใหม่ ๆ ปรากฏขึ้น พร้อม ๆ กับเส้นตายและสินทรัพย์สร้างสรรค์ที่ต้องเตรียม
เทมเพลตวางแผนโซเชียลมีเดีย นี้รวบรวมโพสต์ แผนงาน และข้อมูลประสิทธิภาพของคุณไว้ในที่เดียวอย่างเป็นระบบ ซึ่งคุณสามารถจัดการได้อย่างแท้จริง คุณสามารถนำเข้าข้อมูลเมตริกโซเชียลมีเดียของคุณโดยตรงเข้าสู่กระดาน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรทั้งหมดของคุณถูกรวมไว้ในพื้นที่เดียว
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดเก็บสินทรัพย์สร้างสรรค์, คัดลอก, และไฟล์แคมเปญในที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
- วางแผนเนื้อหาตามแพลตฟอร์ม, วันที่เผยแพร่, และสถานะด้วยคอลัมน์ที่ชัดเจนและปรับแต่งได้
- นำเข้าข้อมูลเมตริกจากโซเชียลมีเดียและเชื่อมต่อไฟล์ภายนอกได้เพียงไม่กี่คลิก
- มอบหมายสมาชิกในทีม ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าของเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย
- ใช้กลุ่มที่มีรหัสสีเพื่อจัดเรียงแคมเปญ, ตรวจสอบผลลัพธ์, และสังเกตแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, ทีมการตลาด, และผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องจัดการแคมเปญหลายช่องทาง
📮 ClickUp Insight: พนักงานเกือบ 28% มองว่างานที่มองไม่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดี แต่สำหรับ 10% รู้สึกเหมือนกับว่าคนเดิมๆ ต้องรับภาระงานเพิ่มอยู่เสมอ
สิ่งที่เริ่มต้นจากการทำงานเป็นทีมสามารถกลายเป็นความหงุดหงิดเงียบๆ ได้อย่างง่ายดายเมื่อภาระไม่ได้รับการแบ่งปันอย่างยุติธรรม
ข่าวดีก็คือ การสนับสนุนไม่จำเป็นต้องมาจากเพื่อนร่วมทีมเสมอไป ไม่ว่าคุณจะกำลังค้นหาเอกสารเก่า ตรวจสอบสถานะของงานที่ไม่มีใครจำได้ หรือพยายามหาคนที่เคยจัดการคำขอที่คล้ายกันเมื่อปีที่แล้วClickUp Brainสามารถช่วยคุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครรู้สึกถูกทอดทิ้ง
5. แบบฟอร์มการลงทะเบียนลูกค้าใหม่
การต้อนรับลูกค้าใหม่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องมีการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ การเริ่มต้นที่ไม่ราบรื่นอาจสร้างบรรยากาศที่ไม่ถูกต้องได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ทั้งหมดได้ ตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นไปจนถึงการดำเนินการและการฝึกอบรมลูกค้า บนกระดานเดียว
มันช่วยให้เห็นความคืบหน้าและเวลาที่ใช้ไป ช่วยให้ทีมภายในทำงานสอดคล้องกันและลูกค้าได้รับความรู้สึกได้รับการสนับสนุนในทุกขั้นตอน
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดการทุกขั้นตอนของการเริ่มต้นใช้งาน ตั้งแต่การประชุมเริ่มต้นไปจนถึงการส่งมอบงานให้ลูกค้า ในบอร์ดเดียว
- ติดตามความคืบหน้า เวลาที่ใช้ และขั้นตอนถัดไป พร้อมการมองเห็นที่ครบถ้วนสำหรับทีมของคุณ
- รักษาความสอดคล้องของทีมขาย ความสำเร็จ และลูกค้าบนแพลตฟอร์มเดียวที่ทุกคนใช้ร่วมกัน
- มอบหมายเจ้าของงาน กำหนดเส้นตาย และแชร์การอัปเดตเพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น
- ปรับบอร์ดให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างง่ายดาย
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมความสำเร็จของลูกค้า, ผู้จัดการบัญชี, และทีมสนับสนุนการขายที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมหลังการขาย
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้กระดานงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
6. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การรักษาผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนั้นต้องการมากกว่าแค่ความคิดที่ยอดเยี่ยม มันเกี่ยวกับการสร้างสมดุลระหว่างเป้าหมายระยะสั้น การจัดการข้อบกพร่อง และการทำให้แน่ใจว่าแผนงานยังคงชัดเจนสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นี้ช่วยให้ทีมสามารถวางแผน ติดตาม และจัดการสปรินต์ Scrum ได้อย่างง่ายดาย—ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานค้างไปจนถึงการทบทวนสปรินต์ มีเครื่องมือสำหรับการวางแผนวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์ด้วยแผนงานระดับสูง การติดตามบัก และการดำเนินการทบทวนร่วมกัน
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดการงานค้างและลำดับความสำคัญของการทำงานแบบสปรินต์ของคุณด้วยการกำหนดผู้รับผิดชอบและการติดตามที่ชัดเจน
- วางแผนเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ด้วยแผนงานระดับสูงที่เชื่อมโยงกับงานปฏิบัติการ
- ติดตามบั๊ก, ข้อเสนอแนะจากลูกค้า, และการแก้ไขปัญหาในบอร์ดที่จัดระเบียบไว้เพียงที่เดียว
- ดำเนินการทบทวนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อเสนอแนะจากทีมและจุดดำเนินการที่บันทึกไว้ในที่เดียว
- ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลอัปเดตที่ชัดเจนและแบ่งปันร่วมกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ทีมวิศวกรรม, และทีม Agile ที่จัดการสปรินต์และการปล่อยผลิตภัณฑ์
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการวางแผนสปรินต์ฟรีสำหรับทีม Agile
monday.com แม่แบบ ข้อจำกัด
พอใจกับส่วนใหญ่ แต่รู้สึกหงุดหงิดอย่างมากกับบางสิ่งพื้นฐาน
พอใจกับส่วนใหญ่ แต่รู้สึกหงุดหงิดอย่างมากกับบางสิ่งพื้นฐาน
นั่นคือวิธีที่ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งสรุปประสบการณ์ของพวกเขาบน monday.com
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น อาจเป็นประโยชน์หากคุณทราบว่าจุดใดบ้างที่อาจรู้สึกไม่ราบรื่นนัก:
- แม่แบบหลายแบบมีการตั้งค่าทั่วไป ซึ่งหมายความว่าคุณมักจะต้องแก้ไขและปรับแต่งให้เหมาะสมกับโครงการเฉพาะของคุณ
- ข้อจำกัดด้านระบบอัตโนมัติในแผนฟรีและแผนระดับล่างอาจทำให้การปรับกระบวนการทำงานของคุณให้เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์เป็นเรื่องยาก
- บันทึกกิจกรรมภายในเทมเพลตไม่ได้ให้มุมมองที่ละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบอร์ดหลายบอร์ดเสมอไป
- ไม่มีพื้นที่ในตัวสำหรับแบ่งปันความคิดหรือระดมสมอง ดังนั้นคุณอาจต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
- บอร์ดขนาดใหญ่และเทมเพลตที่ซับซ้อนอาจทำให้เวลาในการโหลดช้าลง โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่ทำงานของคุณขยายตัว
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือวางแผนโครงการที่ดีที่สุด
แม่แบบบอร์ดทางเลือก
แม่แบบบอร์ดส่วนใหญ่มีลักษณะทั่วไปเกินไปที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานจริงของคุณ หรือมีความยืดหยุ่นน้อยเกินไปที่จะปรับตามการพัฒนาของกระบวนการ เมื่อเป็นเช่นนี้ คุณจะได้บอร์ดที่ดูเป็นระเบียบแต่ไม่ได้ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้เร็วขึ้นจริงๆ
ClickUpนำเสนอแนวทางที่แตกต่างในฐานะพื้นที่ทำงาน AI แบบบูรณาการแห่งแรกของโลก
แม่แบบบอร์ดใน ClickUp ที่นี่ไม่ใช่แค่การจัดวางแบบภาพเท่านั้น—แต่ยังมาพร้อมกับระบบอัตโนมัติในตัว เอกสารที่เชื่อมต่อ และความสัมพันธ์ของงานที่ชาญฉลาดซึ่งสะท้อนถึงวิธีการทำงานจริง ช่วย ขจัดปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจายโดยการเชื่อมต่อบอร์ดของคุณกับทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ: ไฟล์ การสื่อสาร ไทม์ไลน์ และรายงาน
ไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองอีกต่อไป—เพียงแค่มีบริบทครบถ้วน 100% ไว้ในที่เดียว ที่ซึ่งมนุษย์และตัวแทนทำงานร่วมกันเพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
นี่คือ 15 แม่แบบที่ดีที่สุดของ ClickUp ที่เชื่อมโยงงานประจำวันของคุณเข้ากับเป้าหมายใหญ่ของคุณได้จริง:
1. แม่แบบบอร์ด ClickUp
แม้จะมีแดชบอร์ดให้ใช้งานแล้ว แต่43% ของทีมก็ยังต้องหันกลับไปใช้สเปรดชีตเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองอยู่ดี สาเหตุหลักมักเป็นเพราะแดชบอร์ดไม่ได้แสดงข้อมูลครบถ้วน หรือไม่ยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับการทำงานประจำวัน
เทมเพลตบอร์ด ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยการมอบเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวติดตามแบบเรียลไทม์ในรูปแบบภาพ
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- ปรับแต่งคอลัมน์ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และให้ทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกัน
- มองเห็นงาน สถานะ และความคืบหน้าทั้งหมดในมุมมองบอร์ดเดียว
- จัดกลุ่มงานเป็นกลุ่มตามสปรินต์, ลำดับความสำคัญ, หรือผู้รับผิดชอบโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- ติดตามการอัปเดตและดำเนินการงานต่อไปด้วยการลากและวางที่ง่ายดาย
- ใช้มุมมองบอร์ดที่มีอยู่ในระบบโดยไม่ต้องสูญเสียการเชื่อมต่อกับเป้าหมายหรือไทม์ไลน์ของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ, หัวหน้าแผนก, และทีมที่ต้องการกระดานโครงการที่สามารถปรับแต่งได้
เนื่องจากเรากำลังพูดถึงการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์โดยใช้แดชบอร์ดการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้ นี่คือวิดีโอสั้นๆ ที่อธิบายวิธีการทำงาน:
2. แม่แบบกระดานโครงการ ClickUp
การบริหารโครงการมักเกี่ยวข้องกับการบาลานซ์องค์ประกอบทั้งหมดโดยไม่ละทิ้งคุณภาพหรือพลาดกำหนดเวลา อย่างไรก็ตาม เมื่อรายการที่ต้องทำ, การอัปเดต, และคำแนะนำของคุณอยู่ในที่ต่างกัน สถานการณ์ก็จะกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย
สร้างขึ้นเพื่อช่วงเวลาเหล่านั้นแม่แบบบอร์ดโครงการ ClickUpมอบสิ่งต่อไปนี้เพื่อเชื่อมโยงทุกอย่างไว้ในมุมมองเดียว
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แยกโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้และกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
- ติดตามความคืบหน้าของงาน กำหนดเวลา และผู้รับผิดชอบทั้งหมดในบอร์ดเดียว
- ร่วมมือกับทีมของคุณและแบ่งปันการอัปเดตโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ปรับแต่งมุมมองและคอลัมน์ให้เหมาะสมกับขนาดและขอบเขตของโครงการของคุณ
- ได้รับมุมมองระดับสูงของโครงการของคุณโดยไม่ละสายตาจากรายละเอียด
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมข้ามสายงาน, ผู้จัดการโครงการ, และทีมปฏิบัติการที่บริหารโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
📚 อ่านเพิ่มเติม: ขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณ
3. แม่แบบกระดานคัมบังแบบง่ายของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Kanban เป็น เครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้ทีมมองเห็นและจัดการกระบวนการทำงานของพวกเขาได้ชัดเจนขึ้น มีสถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้สามารถติดตามความคืบหน้า, แยกแยะโครงการใหญ่, และค้นหาจุดติดขัดได้ง่ายขึ้น
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ติดตั้งไว้ในตัว เช่น การติดแท็ก, งานย่อย, และการเชื่อมโยงงาน, ทีมสามารถเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มผลผลิตได้
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มองเห็นความคืบหน้าของงานด้วยการลากและวางระหว่างคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย
- แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
- ระบุจุดคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ และปรับลำดับความสำคัญโดยใช้การคาดเดาน้อยลง
- ปรับปรุงการสื่อสารโดยให้ทุกคนสามารถมองเห็นสถานะของงานได้
- ปรับแต่งคอลัมน์, ป้ายกำกับ, และกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการวิธีการติดตามงาน, กระบวนการทำงาน, และขั้นตอนของโครงการอย่างชัดเจนและมองเห็นภาพได้
📚 อ่านเพิ่มเติม: แอปซอฟต์แวร์บอร์ดคัมบังฟรีที่ดีที่สุด
4. แม่แบบบอร์ดการจัดการโครงการหลายโครงการของ ClickUp
เกือบ60% ของผู้จัดการโครงการต้องรับมือกับโครงการถึง 5 โครงการพร้อมกัน ด้วยปริมาณงานที่มากมายขนาดนี้ จึงไม่แปลกที่รายละเอียดบางอย่างอาจหลุดรอดไปได้ แต่ClickUp Simple Sprints Kanban Board Templateจะมาช่วยเหลือคุณ! เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม Agile วางแผน ดำเนินการ กำหนดค่า และติดตามงานของพวกเขาได้อย่างชัดเจน
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนสปรินต์ด้วยมุมมองบอร์ดและรายการที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้น
- ประมาณการงานและติดตามความคืบหน้าในแต่ละรอบสปรินต์
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติให้เหมาะสมกับกระบวนการ Agile ของคุณ
- ติดตามความคืบหน้าของสปรินต์และระบุอุปสรรคในแบบเรียลไทม์
- ให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกันในเป้าหมาย, ระยะเวลา, และขั้นตอนต่อไป
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการและทีมงานที่ต้องจัดการหลายโครงการหรือสปรินต์แบบ Agile พร้อมกัน
📮ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า 42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและสะดวก ใช้งานและจัดการงานของคุณจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—พร้อมฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
5. แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมอง Kanban ของ ClickUp
แผนที่ถนนแบบดั้งเดิมมักดูยอดเยี่ยมในตอนแรก...จนกระทั่งแผนเปลี่ยนไป เมื่อปรับเป้าหมายและงานต่างๆ คุณจะตระหนักถึงความพยายามอย่างมากที่ต้องใช้ในการอัปเดตองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยตนเอง
แม่แบบแผนงานแบบมุมมอง Kanban ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ทันทีโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่ลำดับความสำคัญของคุณเปลี่ยนแปลง มอบวิธีการจัดการแผนงานที่ยืดหยุ่นและมองเห็นได้ชัดเจนให้กับทีมของคุณในรูปแบบเอกสารที่สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลา
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้างแผนที่เส้นทางที่ชัดเจนด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายดาย
- เพิ่ม, ย้าย, หรือ ลบ งานได้อย่างง่ายดายเมื่อแผนของคุณเปลี่ยนแปลง
- มอบหมายเจ้าของและกำหนดเส้นตายเพื่อให้ความรับผิดชอบเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน
- ให้แผนงานของคุณสอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการและข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์
- แชร์การอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่ง่ายต่อการติดตามและปรับเปลี่ยน
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้วางแผนโครงการ, และทีมผู้นำในการจัดแนวทางกลยุทธ์ร่วมกัน
👀 อ่านเพิ่มเติม:วิธีการนำเทคนิคการจัดการโครงการด้วยภาพมาใช้
6. ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
โครงการซอฟต์แวร์มีชื่อเสียงในแง่ลบเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของมัน มีส่วนจริงในมุขตลกเกี่ยวกับนักพัฒนาที่ได้รับงานเพิ่มเติมแบบกะทันหัน
เทมเพลต ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้ทีมมองเห็นและจัดการกระบวนการทำงานของพวกเขาโดยการแสดงงานเป็นบัตรที่เคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา มีบอร์ด Kanban ที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณกำหนดขีดจำกัดงานที่กำลังดำเนินการ (WIP) และมีแดชบอร์ดเพื่อติดตามเวลาในการทำงาน
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- มองเห็นแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาด้วยกระดานคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้
- กำหนดขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดและการทำงานล้นมือของทีม
- ปรับปรุงการรับคำขอให้มีประสิทธิภาพและจัดระเบียบทุกอย่างในขั้นตอนเดียว
- ติดตามระยะเวลาการทำงานและตรวจสอบประสิทธิภาพของทีมด้วยแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
- ปรับลำดับความสำคัญและจัดการงานพัฒนาโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมพัฒนา, ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA), และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ติดตามคำขอฟีเจอร์และบั๊ก
👀 เกร็ดความรู้: แผนผังงาน (Flowcharts) มีต้นกำเนิดจากอุตสาหกรรมเหล็ก ในปี ค.ศ. 1921 วิศวกรอุตสาหกรรมแฟรงค์ และลิเลียน กิลเบรธได้นำเสนอแผนผังงานเพื่อใช้แสดงกระบวนการทำงานในโรงงาน
7. แม่แบบการวางแผนสปรินท์แบบ Agile ของ ClickUp
หากไม่มีแผนที่มั่นคง แม้แต่ทีมที่ดีที่สุดก็สามารถสูญเสียสมาธิได้ แต่ไม่ใช่กับเทมเพลตการวางแผนสปรินต์แบบ Agile ของ ClickUp เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณวางแผนทุกสปรินต์ได้อย่างชัดเจน ติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนสปรินต์ด้วยบอร์ดที่ปรับแต่งได้ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับขนาดโครงการใดก็ได้
- มองเห็นงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และกำหนดเวลาในมุมมองไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่าย
- ติดตามความคืบหน้าของการวิ่งระยะสั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนจบด้วยการอัปเดตสถานะที่ชัดเจน
- จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นพ้องต้องกันในเป้าหมาย, ระยะเวลา, และการจัดสรรทรัพยากรในที่เดียว
- ปรับแผนและลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็วตามข้อเสนอแนะหรือความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมสครัม, ผู้จัดการโครงการแบบ Agile, และทีมพัฒนาที่ดำเนินการรอบสปรินต์แบบวนซ้ำ
แม่แบบกระดานออกแบบ ClickUp
เทมเพลตบอร์ดออกแบบของ ClickUpช่วยให้การจัดระเบียบแนวคิด การแชร์ภาพ และการทำงานร่วมกับทีมหรือลูกค้าของคุณง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีการสื่อสารกลับไปกลับมาตามปกติ คุณสามารถติดตามทุกขั้นตอนของโครงการด้วยสถานะ ฟิลด์ และไทม์ไลน์ที่ปรับแต่งได้เฉพาะสำหรับงานออกแบบ
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็น การจัดการการแก้ไข และการจัดระเบียบสินทรัพย์สร้างสรรค์ทั้งหมดในที่เดียวเป็นเรื่องง่าย เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมองค์ประกอบการออกแบบ, ร่าง, และข้อเสนอแนะไว้ในบอร์ดเดียวที่เป็นระเบียบ
- สร้างภาพความคิดสร้างสรรค์ด้วยรูปภาพ วิดีโอ และบันทึกทั้งหมดในที่เดียว
- สร้างพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ทีมของคุณสามารถมีส่วนร่วมและแบ่งปันข้อมูลอัปเดตได้
- แชร์บอร์ดกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการตรวจสอบและอนุมัติอย่างรวดเร็ว
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับกระบวนการสร้างสรรค์ของโครงการของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบ, เอเจนซี่สร้างสรรค์, และทีมข้ามสายงานที่จัดการสินทรัพย์การออกแบบและข้อเสนอแนะ
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้นClickUp Brain MAXมีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น:
- ค้นหาทันทีใน ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint และแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ เพื่อค้นหาไฟล์ เอกสาร และไฟล์แนบโดยไม่ต้องออกจากเวิร์กโฟลว์ของคุณ—ไม่ต้องสลับแท็บไปมาเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการอีกต่อไป
- ใช้Talk to Textเพื่ออัปเดตสถานะงาน สร้างรายการบอร์ดใหม่ หรือมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมด้วยเสียง—โดยไม่ต้องใช้มือขณะที่คุณอยู่ในประชุมหรือกำลังตรวจสอบการอัปเดตโครงการ
- เข้าถึงโมเดล AI หลากหลาย เช่น ChatGPT, Claude และ Gemini ภายในพื้นที่ทำงานเดียวที่เข้าใจโครงสร้างบอร์ด กระบวนการทำงานของทีม และประวัติโครงการของคุณ
ลองใช้ ClickUp Brain MAX— AI ที่รู้จักโครงการของคุณอย่างทะลุปรุโปร่ง ละทิ้งการใช้ เครื่องมือ AI ที่ซับซ้อน ใช้เสียงของคุณเพื่อสร้างระบบอัตโนมัติของบอร์ด เติมข้อมูลลงในเทมเพลตด้วยข้อมูลโครงการจริง และรับคำตอบทันทีเกี่ยวกับสถานะของโครงการ
9. แม่แบบ ClickUp Getting Things Done
รายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีที่สิ้นสุดในที่ทำงานทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังทำงานหนักแต่แทบไม่ได้ก้าวหน้าเลย.เทมเพลตการจัดการงานให้เสร็จ (GTD) โดย ClickUp ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการของเดวิด อัลเลน ช่วยให้คุณจับ จัดระเบียบ และจัดการงานในแบบที่ช่วยเคลียร์ความวุ่นวายทางความคิด.
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- รวบรวมงาน ความคิด และรายการที่ต้องดำเนินการไว้ในบอร์ดเดียวที่เป็นระเบียบ
- จัดเรียงงานตามลำดับความสำคัญ, บริบท, หรือโครงการด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้
- แบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้
- ตรวจสอบและปรับปรุงงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สามารถควบคุมภาระงานได้
- ใช้หมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น การดำเนินการถัดไป, รอการดำเนินการ, และสักวันหนึ่ง เพื่อให้การทำงานของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
✨ เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ใช้วิธี GTD ในการบันทึกงาน จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการ
10. แม่แบบการต้อนรับลูกค้าใหม่ของ ClickUp
อาจมีการพูดถึงมากมายเกี่ยวกับ AI ที่อาจมาแย่งงานของคุณ แต่เมื่อพูดถึงการต้อนรับลูกค้าใหม่ องค์ประกอบของมนุษย์ยังคงมีความสำคัญมากที่สุด68% ของธุรกิจกล่าวว่าการปรับให้เหมาะกับบุคคลมีความสำคัญมาก และ 64% ระบุว่า การปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นสิ่งที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก
ทั้งหมดนี้เริ่มต้นด้วยกระบวนการต้อนรับที่ราบรื่นและใส่ใจ: กระบวนการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น.แบบฟอร์มต้อนรับลูกค้านี้จะช่วยให้คุณทำเช่นนั้นได้.
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- แนะนำลูกค้าใหม่ผ่านขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นขั้นตอน
- ติดตามงาน, กำหนดเวลา, และเป้าหมายในหนึ่งพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- จัดให้ทีมความสำเร็จของลูกค้า, ทีมขาย, และทีมสนับสนุนของคุณอยู่ในแผนเดียวกัน
- ทำให้การติดตามผล การอัปเดต และการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดขั้นตอน
- ปรับแต่งประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายโดยไม่สูญเสียความสม่ำเสมอ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมบริการลูกค้า ที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการต้อนรับลูกค้าใหม่ให้ราบรื่นสำหรับผู้ใช้
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้การ์ดคัมบัง (ตัวอย่าง + แม่แบบ)
11. แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงาน ClickUp
การหาคนที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณไม่ใช่แค่เรื่องประวัติการทำงานเท่านั้น สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือผู้สมัครทุกคนได้รับการประเมินอย่างเป็นธรรมตามสิ่งที่สำคัญจริงๆ สำหรับตำแหน่งนั้น เพื่อช่วยคุณในเรื่องนี้แม่แบบเมทริกซ์การคัดเลือกการจ้างงานของ ClickUpจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างในกระบวนการจ้างงานของคุณ
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบและติดตามการสมัครงานทั้งหมดในบอร์ดเดียวที่มีโครงสร้างเป็นระเบียบ
- ประเมินผู้สมัครโดยใช้เกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น ทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ
- เปรียบเทียบผู้สมัครเคียงข้างกันเพื่อการตัดสินใจที่มีวัตถุประสงค์มากขึ้น
- ปรับปรุงกระบวนการจ้างงานให้มีประสิทธิภาพด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้และการติดตามสถานะ
- แชร์ความคิดเห็นกับทีมสรรหาของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมทรัพยากรบุคคล, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรที่ประเมินผู้สมัครตามเกณฑ์ที่มีโครงสร้าง
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ:กระดาษโน้ต Post-itเกิดขึ้นโดยบังเอิญจากการทดลองกาวที่ไม่ประสบความสำเร็จ แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือช่วยจัดการงานที่ได้รับความนิยม เมื่อผู้คนเริ่มนำมาใช้แปะไอเดียต่างๆ บนผนัง
12. แม่แบบการทบทวนโครงการ ClickUp
การเสร็จสิ้นโครงการเป็นก้าวสำคัญ แต่การใช้เวลาในการทบทวนว่ามันเป็นอย่างไรนั้นคือสิ่งที่ช่วยให้ทีมเติบโตอย่างแท้จริง.เทมเพลตการทบทวนโครงการของ ClickUpมอบวิธีง่าย ๆ ให้คุณมองย้อนกลับไปและเรียนรู้จากทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว.
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- บันทึกสิ่งที่ได้ผลดีและจุดที่สามารถปรับปรุงได้
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและกำหนดขั้นตอนดำเนินการที่ชัดเจนสำหรับโครงการในอนาคต
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมเทียบกับเป้าหมายในลักษณะที่เปิดกว้างและมีโครงสร้าง
- ส่งเสริมความคิดเห็นที่ซื่อสัตย์ และเสริมสร้างความร่วมมือผ่านการสะท้อนร่วมกัน
- บันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ต่อกับทีมของคุณ
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมโครงการ, Scrum Master และหัวหน้าทีมที่ดำเนินการทบทวนหรือสรุปบทเรียนหลังเหตุการณ์
13. แม่แบบการสนับสนุนด้านไอทีของ ClickUp
เมื่อคำขอจากฝ่ายไอทีเริ่มสะสมมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อทั้งทีมของคุณและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ที่นี่เทมเพลตการสนับสนุนไอทีโดย ClickUpมอบวิธีที่ง่ายและเป็นระเบียบให้กับทีมสนับสนุนของคุณในการจัดการคำขอและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- จัดระเบียบตั๋วสนับสนุนและติดตามสถานะในบอร์ดกลาง
- มอบหมายงานและทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามความคืบหน้า กำหนดเวลา และการอัปเดตจากลูกค้าอย่างชัดเจน
- ทำให้การอัปเดตและแจ้งเตือนที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการพลาดคำขอที่สำคัญ
- เก็บบันทึกตั๋วที่เคยออก คำตอบ และข้อเสนอแนะที่ผ่านมาไว้เพื่อค้นหาในอนาคต
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมช่วยเหลือด้านไอที, แผนกสนับสนุนภายใน, และผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ติดตามตั๋วไอที
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างกระดาน Scrum ที่มีความคล่องตัวสำหรับการจัดการโครงการ
14. แม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUp
หากคุณคิดว่าการจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเป็นเรื่องยาก คุณควรลองทำความเข้าใจกับใบเสร็จที่กระจัดกระจายดูสักครั้งแม่แบบรายงานค่าใช้จ่ายทางธุรกิจของ ClickUpจะช่วยให้คุณจัดระเบียบการติดตามการเงินได้อย่างเป็นระบบ คุณสามารถบันทึก จัดหมวดหมู่ และติดตามค่าใช้จ่ายทางธุรกิจทั้งหมดได้อย่างง่ายดายในที่ทำงานที่เป็นระเบียบเพียงแห่งเดียว
เทมเพลตนี้ช่วยให้การอนุมัติและการรายงานเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้การบริหารการเงินง่ายขึ้นและโปร่งใส
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- สร้าง, อัปเดต, และติดตามรายงานค่าใช้จ่ายในที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
- มองเห็นแนวโน้มการใช้จ่ายและระบุพื้นที่ที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้
- ติดตามงบประมาณ, ติดตามการคืนเงิน, และจัดการการอนุมัติได้อย่างง่ายดาย
- เก็บรักษาเอกสารทางการเงินให้เป็นระเบียบเพื่อการตรวจสอบ, การรายงาน, หรือการคาดการณ์
- ร่วมมือกับทีมการเงินหรือผู้จัดการในการติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมการเงิน, หัวหน้าแผนก, และผู้จัดการโครงการที่ติดตามงบประมาณและค่าใช้จ่าย
15. แม่แบบปฏิทินบรรณาธิการบล็อก ClickUp
ผู้สร้างเนื้อหา มีงานเต็มเวลาสองอย่าง: การสร้างเนื้อหา และการจัดระเบียบเนื้อหา. อย่างหลังไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายหน้าที่การงาน. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมClickUp Blog Editorial Calendar Templateจึงมอบวิธีง่าย ๆ ให้คุณวางแผนความคิดของคุณ และติดตามกำหนดเวลา.
➡️ ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้
- วางแผนและจัดระเบียบเนื้อหาบล็อกทั้งหมดในกระดานเดียวที่ชัดเจนและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- กำหนดเส้นตาย มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้าตั้งแต่ฉบับร่างจนถึงการเผยแพร่
- ร่วมมือกับนักเขียน, บรรณาธิการ, และผู้ร่วมงานในเวลาเดียวกัน
- ระบุช่องว่างของเนื้อหาและวางแผนล่วงหน้าเพื่อการเผยแพร่ที่ตรงเวลาและสม่ำเสมอ
- ติดตามสถานะโพสต์ การอนุมัติ และข้อเสนอแนะในกระบวนการทำงานด้านบรรณาธิการแบบร่วมกัน
✨ เหมาะสำหรับ: ทีมคอนเทนต์, ผู้จัดการการตลาด, และบล็อกเกอร์ที่วางแผนการจัดการงานบรรณาธิการและกำหนดเวลา
ยกระดับวันจันทร์ของคุณด้วยเทมเพลตฟรีจาก ClickUp
การจัดการโครงการนั้นยากพออยู่แล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการตั้งค่าบอร์ดเดิมซ้ำๆ แทนที่จะทำเช่นนั้น ทำไมไม่ลองเปลี่ยนมาใช้เทมเพลตสำเร็จรูปดูล่ะ?
แม่แบบบอร์ดของ Monday.com ให้จุดเริ่มต้นที่ดีเมื่อคุณต้องการทำให้การตั้งค่าง่ายขึ้นและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาความยืดหยุ่นและการควบคุมเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น แม่แบบของ ClickUp จะมอบสิ่งพิเศษเล็กๆ น้อยๆ ที่ทีมของคุณจะชื่นชอบ
ตั้งแต่การวางแผนโครงการและกระดานสปรินต์ ไปจนถึงกระบวนการทำงานสำหรับพนักงานใหม่และปฏิทินบรรณาธิการ ClickUp มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่เติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณจริง ๆ พร้อมที่จะทำให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้นและประหยัดเวลาหรือไม่?
✅ลงทะเบียนบน ClickUpตอนนี้!