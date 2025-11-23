15+ เทมเพลตเว็บไซต์ Figma ที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบเว็บที่น่าทึ่ง

ทุกโครงการเว็บไซต์เริ่มต้นด้วยแผน แต่เมื่อมีเพียงผืนผ้าใบเปล่า มันอาจใช้เวลานานมากกว่าจะหาแรงบันดาลใจและเริ่มต้นได้ ต่อมา เวลาหลายชั่วโมงก็หายไปกับการปรับแต่งปุ่มและการนำทาง กำหนดส่งงานเลื่อนออกไปเมื่อคุณสร้างส่วนประกอบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสิ่งที่ควรเป็นงานสร้างสรรค์กลับกลายเป็นงานที่ทำซ้ำๆ
ด้วยเทมเพลตเว็บไซต์ Figma คุณไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ คุณเริ่มต้นจากความสำเร็จ
จากหน้า landing page ของ SaaS ที่ขายได้ไปจนถึงพอร์ตโฟลิโอที่น่าประทับใจ, เทมเพลตเว็บไซต์ Figma เหล่านี้ให้คุณทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อออกแบบและขยายเว็บไซต์ที่ตอบสนองได้รวดเร็ว
เทมเพลตเว็บไซต์ Figma คืออะไร?
เทมเพลตเว็บไซต์ Figma คือรูปแบบเว็บไซต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า สร้างขึ้นใน Figma ซึ่งเป็นเครื่องมือออกแบบและทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ โดยแต่ละเทมเพลตมักประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แถบนำทาง ตารางปุ่ม แบบฟอร์ม และระบบตัวอักษร ที่ออกแบบตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการออกแบบที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ์
เนื่องจากสามารถแก้ไขได้เต็มที่ใน Figma คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ให้เหมาะกับตัวตนของแบรนด์และความต้องการของโครงการได้โดยไม่ต้องสร้างใหม่ตั้งแต่ต้น เทมเพลตเว็บไซต์ใน Figma ยังออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะ ทีมงานสามารถแชร์ แสดงความคิดเห็น และปรับปรุงการออกแบบได้แบบเรียลไทม์ ในขณะที่นักพัฒนาสามารถดึงสินทรัพย์และ CSS ออกมาใช้โดยตรงจาก Figma เมื่อถึงเวลาที่ต้องสร้างเว็บไซต์จริง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตเป็นพื้นฐาน จากนั้นบันทึกเวอร์ชันที่คุณปรับแต่งแล้วเป็นไลบรารีการออกแบบที่ใช้ร่วมกัน วิธีนี้จะช่วยให้ทุกโปรเจกต์สอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์คุณตั้งแต่เริ่มต้น
เทมเพลตเว็บไซต์ยอดนิยมในพริบตา
นี่คือตารางสรุปอย่างรวดเร็วสำหรับเทมเพลตการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Figma และClickUpที่ระบุไว้ในบล็อกนี้:
|แม่แบบ
|ลิงก์ดาวน์โหลด
|เหมาะสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|รูปแบบภาพ
|เทมเพลตหน้าแลนดิ้งแบบมินิมอล
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|หน่วยงานและบริษัทที่ต้องการระบบหน้าแลนดิ้งเพจที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
|ส่วนที่สร้างไว้ล่วงหน้า, คู่มือสไตล์, รูปแบบที่ยืดหยุ่น
|หน้าแลนดิ้ง
|ชุดเครื่องมือหน้า Landing Page
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์และทีมผลิตภัณฑ์ที่สร้างหน้าแลนดิ้งเพจหลายหน้า
|13 แม่แบบ, 250+ รูปแบบ, 100+ องค์ประกอบ
|หน้าแลนดิ้ง (13 แพ็ก)
|เว็บไซต์เทมเพลตสำหรับพอร์ตโฟลิโอของนักพัฒนาเว็บ SinanTokmak
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ฟรีแลนซ์และนักออกแบบที่กำลังสร้างผลงานส่วนตัว
|เลย์เอาต์ที่ตอบสนอง, ส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้, หน้าศึกษาตัวอย่าง
|เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอ
|เทมเพลตการออกแบบพอร์ตโฟลิโอ Bentolio
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักสร้างสรรค์ที่ต้องการพอร์ตโฟลิโอที่เน้นภาพเป็นหลัก
|รูปแบบตารางเบนโตะ, กระเบื้องแบบโมดูลาร์
|พอร์ตโฟลิโอหนึ่งหน้า
|เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับ SaaS และแอปพลิเคชัน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|สตาร์ทอัพ SaaS และนักพัฒนาแอปพลิเคชัน
|ส่วนที่เน้นการแปลง, ตาราง Bootstrap
|เว็บไซต์ SaaS
|เทมเพลตเว็บไซต์ SaaS สำหรับการใช้งานเดี่ยว
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ทีม SaaS และเอเจนซี่การตลาด
|บล็อกที่ตอบสนอง, ส่วนประกอบชุด UI
|หน้า landing ของ SaaS + มือถือ
|เทมเพลต UI เว็บไซต์บล็อก AI (ธีมมืด)
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักเขียนด้านเทคโนโลยีและผู้จัดพิมพ์ AI
|UI แบบมืด, รูปแบบสำหรับพอดแคสต์/บล็อก, ตอบสนองต่ออุปกรณ์
|บล็อก + ศูนย์รวมเนื้อหา
|เมตาบล็อก เทมเพลตบล็อกอเนกประสงค์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการความยืดหยุ่นสำหรับบล็อก
|ระบบออกแบบอะตอมิก, การ์ดฮีโร่
|บล็อก (หลายธีม)
|เทมเพลตเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำหรับเฟอร์นิเจอร์
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|แบรนด์เฟอร์นิเจอร์และนักออกแบบตกแต่งภายใน
|ตารางสินค้า, กระบวนการชำระเงิน, บล็อกไลฟ์สไตล์
|หน้าร้านค้าออนไลน์
|เทมเพลตเว็บไซต์สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ผู้สร้างจดหมายข่าวและธุรกิจขนาดเล็ก
|ขั้นตอนการสมัครสมาชิก, หน้าการเรียกเก็บเงิน, หน้าจอที่สะอาด
|เว็บไซต์จดหมายข่าว
|เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการงาน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|นักออกแบบนำเสนอแนวคิดแอปพลิเคชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
|มุมมองคัมบัง, การไหลหลายขั้นตอน, แผงข้อความ
|หน้าปัด UI
|แบบจำลองแดชบอร์ดและเครื่องมือประเมินความยั่งยืน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|ที่ปรึกษาด้าน ESG และทีมความยั่งยืน
|เครื่องมือการให้คะแนน, ตัวชี้วัด ESG, แดชบอร์ด
|แดชบอร์ดแอปพลิเคชันเว็บ
|เทมเพลตเว็บไซต์ธุรกิจและการโค้ช
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|โค้ชและผู้ให้บริการ
|หน้าเว็บสัมมนาออนไลน์, ลำดับหน้าขาย
|เว็บไซต์การโค้ช
|เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน
|หน้าบริจาค, รูปแบบการจัดงาน
|เว็บไซต์ไม่แสวงหาผลกำไร
|เทมเพลตเว็บไซต์คาเฟ่
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|คาเฟ่, ร้านอาหาร, ร้านเบเกอรี่
|หน้าเมนู, การจอง, แกลเลอรี
|เว็บไซต์ร้านอาหาร
|เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์เช่ารถ
|ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
|บริการเช่ารถยนต์ & บริษัทท่องเที่ยว
|ขั้นตอนการจอง, ตารางเปรียบเทียบ
|เว็บไซต์ให้เช่า
|แม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่กำลังเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่หรือเว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบใหม่
|การติดตามงบประมาณ, จุดสำคัญ, การวางแผนการทำงาน
|แผนโครงการ
|แม่แบบแผนงานออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักออกแบบที่บริหารจัดการขั้นตอนการออกแบบตั้งแต่ต้นจนจบ
|รายการ + ระบบการทำงานของบอร์ด, ระบบการอนุมัติ
|กระบวนการออกแบบ
|เทมเพลตออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หน่วยงานที่บริหารจัดการโครงการออกแบบหลายโครงการ
|แบบฟอร์มการรับข้อมูล, การจัดลำดับความสำคัญ, การวางแผนกำลังการผลิต
|การออกแบบหลายโครงการ
|แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาด/เว็บที่ทำการออกแบบใหม่ซ้ำๆ
|แม่แบบงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้, วงจรการให้ข้อเสนอแนะ
|ออกแบบกระบวนการทำงานใหม่
|เทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|นักพัฒนาและทีมข้ามสายงาน
|งานค้าง, การตรวจสอบคุณภาพ, แผนผังเว็บไซต์, การติดตามการพัฒนา
|วงจรการพัฒนา
|แม่แบบแผนการผลิตเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่จัดการการปล่อยเวอร์ชันอย่างต่อเนื่อง
|เรื่องราวของผู้ใช้, การติดตามการปล่อย, การจัดลำดับความสำคัญ
|กระบวนการผลิต
|เทมเพลตการสร้างหน้าเว็บด้วย ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หน่วยงานที่สร้างเว็บไซต์หลายหน้า
|แผนผังเว็บไซต์, งานระดับหน้า, แผนภูมิแกนต์
|ระบบสร้างหน้า
|เทมเพลตวางแผนเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมการตลาดที่วางแผนโครงสร้างเว็บไซต์
|ระดับความพยายาม, แผนกานท์, การตรวจสอบ
|ผู้วางแผนไซต์
|เทมเพลตขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|หน่วยงานและผู้จัดการโครงการที่จัดทำเอกสารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบ
|วัตถุประสงค์, ตารางค่าใช้จ่าย, ความรับผิดชอบ
|ขอบเขตของงาน
|แม่แบบแผนการโยกย้ายเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีมที่รับผิดชอบการย้ายโดเมน/CMS
|การติดตามการเปลี่ยนเส้นทาง, การตรวจสอบข้อมูลเมตา
|กระบวนการทำงานด้านการย้ายข้อมูล
|เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังเว็บไซต์ ClickUp
|รับเทมเพลตฟรี
|ทีม UX + ทีมคอนเทนต์กำลังทำแผนที่การนำทาง
|ลากและวางแผนผังเว็บไซต์, แปลงงาน
|แผนผังเว็บไซต์ไวท์บอร์ด
เทมเพลตเว็บไซต์ Figma
ด้วยตัวเลือกมากมายในชุมชน Figma และไลบรารีอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเทมเพลตใดคุ้มค่ากับเวลาของคุณ ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องผ่านไฟล์นับร้อย เราได้ทำงานนี้ให้คุณแล้ว
ด้านล่างนี้ คุณจะพบกับเทมเพลตเว็บไซต์ Figma ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่หลัก เช่น หน้า Landing Page, พอร์ตโฟลิโอ, SaaS, อีคอมเมิร์ซ, บล็อก และแดชบอร์ด แต่ละเทมเพลตมาพร้อมกับเลย์เอาต์และองค์ประกอบที่พร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์ของคุณได้
1. แม่แบบหน้าแลนดิ้งเพจแบบเรียบง่าย
เทมเพลตหน้าแลนดิ้งเพจแบบมินิมอล ผสานรูปแบบหน้าแลนดิ้งเพจที่ครบถ้วนเข้ากับระบบดีไซน์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที มาพร้อมกับส่วนหัวเด่น โลโก้ลูกค้า ไฮไลท์บริการ คำรับรอง และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) พร้อมด้วยสเกลตัวอักษร แบบปุ่มหลากหลาย สีโทนหลัก และชุดไอคอนครบชุด
มีโครงสร้างส่วนประกอบที่สะอาด ชัดเจน โดยแต่ละเลเยอร์ได้รับการระบุชื่อและจัดระเบียบอย่างดีด้วย Auto Layout ทำให้คุณสามารถอัปเดตเนื้อหาได้โดยไม่กระทบต่อการออกแบบ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ลดเวลาการตั้งค่าด้วยการสร้างส่วนที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ด้วยคู่มือสไตล์ในตัว
- ปรับให้เข้ากับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยรูปแบบที่ยืดหยุ่น
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่และบริษัทที่ต้องการหน้าแลนดิ้งเพจพร้อมใช้งานและระบบออกแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับโครงการในอนาคต
2. ชุดเครื่องมือหน้า Landing Page
ชุดเครื่องมือหน้า Landing Page ฟรี มอบเทมเพลตหน้า Landing Page 13 แบบสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ พร้อมระบบออกแบบที่ครอบคลุม มาพร้อมกับชุดไอคอน 7 ชุด ชุดธง 1 ชุด ดีไซน์ส่วนท้าย 10+ แบบ สไตล์ทั่วโลก 250+ แบบ และส่วนประกอบและรูปแบบต่างๆ มากกว่า 100 รายการ
ทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้คุณสามารถรวมส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและรักษาความสม่ำเสมอในทุกหน้า
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- นำองค์ประกอบกลับมาใช้ซ้ำในโครงการต่างๆ แทนการสร้างใหม่ทั้งหมด
- ปรับแต่งส่วนท้ายและส่วนต่าง ๆ เพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรม
- ขยายขนาดได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณกำลังจัดการเว็บไซต์หรือแคมเปญของลูกค้าหลายราย
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และทีมผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสร้างหน้าแลนดิ้งเพจหลายหน้าอย่างรวดเร็ว พร้อมคงความสม่ำเสมอของการออกแบบ
3. SinanTokmak เว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอของนักพัฒนาเว็บ
เทมเพลตเว็บไซต์พอร์ตโฟลิโอสำหรับนักพัฒนาเว็บโดย SinanTokmak โดย Johann Leon มาพร้อมกับหน้าเว็บที่สร้างไว้ล่วงหน้า 12 หน้าใน 4 ขนาดหน้าจอที่รองรับทุกอุปกรณ์ ทำให้การสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ที่ดูเป็นมืออาชีพและใช้งานได้บนทุกอุปกรณ์เป็นเรื่องง่าย ไฟล์นี้ประกอบด้วยสไตล์ที่ชัดเจน ส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และโครงสร้างการจัดวางอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อความสม่ำเสมอและการปรับแต่งที่ง่ายดาย
คุณสามารถนำเสนอประวัติส่วนตัว ทักษะ โครงการ และบทความบล็อกของคุณในรูปแบบที่สอดคล้องกัน ซึ่งเน้นทั้งผลงานและบุคลิกภาพของคุณ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ใช้รูปแบบบล็อกและกรณีศึกษาเพื่อเล่าเรื่องราวเบื้องหลังผลงานของคุณ
- ประหยัดเวลาในการตั้งค่าด้วยประวัติย่อ, พอร์ตโฟลิโอ, และบล็อกในหนึ่งเดียวด้วยการออกแบบมืออาชีพ
- ออกแบบเป็นพอร์ตโฟลิโอหรือเว็บไซต์ส่วนตัวแบบเรียบง่ายตามความต้องการของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์และนักออกแบบที่ต้องการพอร์ตโฟลิโอที่เน้นแบรนด์ส่วนตัวในรูปแบบที่สะอาดและทันสมัย
👀 คุณรู้หรือไม่?ผู้สร้างเว็บไซต์ด้วย AIสามารถช่วยลดอัตราการตีกลับได้เฉลี่ยถึง15%และเกือบ 90% ของเว็บไซต์ที่ติดอันดับต้น ๆ ใช้อุปกรณ์เหล่านี้เพื่อประสิทธิภาพ, SEO, หรือการเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหา
4. เทมเพลตการออกแบบพอร์ตโฟลิโอ Bentolio
เทมเพลตออกแบบพอร์ตโฟลิโอ Bentolio เป็นพอร์ตโฟลิโอส่วนตัวแบบหน้าเดียวที่ทันสมัย สร้างขึ้นบนเลย์เอาต์ Bento Grid ซึ่งเป็นเทรนด์การออกแบบที่โดดเด่นด้วยบล็อกที่สะอาดตาและการเล่าเรื่องที่เน้นภาพเป็นหลัก
แต่ละส่วนถูกจัดเรียงในรูปแบบของโมดูลาร์ไทล์ที่สามารถนำมาใช้เพื่อเน้นโครงการ ทักษะ ข้อมูลติดต่อ หรือข้อมูลส่วนตัวในรูปแบบที่มีโครงสร้างชัดเจนและสวยงาม การออกแบบมุ่งเน้นไปที่ความชัดเจนและความสมดุล พร้อมมอบประสบการณ์การเลื่อนดูที่เหมาะกับผู้ใช้สำหรับนักสร้างสรรค์มืออาชีพ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สลับแผ่นกระเบื้องเพื่อจัดเรียงตารางใหม่โดยไม่ต้องทำหน้าใหม่ทั้งหมด
- แสดงทักษะและโครงการของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนหรือเปลี่ยนหน้าเว็บไปมา
- รับบอร์ดศิลปะสำเร็จรูปสำหรับส่วนต่างๆ เช่น หน้าแรก, โครงการ, เกี่ยวกับเรา, ติดต่อ, บล็อก
🔑 เหมาะสำหรับ: นักสร้างสรรค์ที่ต้องการพอร์ตโฟลิโอที่เน้นภาพเป็นหลัก น้ำหนักเบา ดูแลง่าย และน่าจดจำในทันที
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: แม้แต่เทมเพลตที่ดีที่สุดก็ไม่สามารถทดแทนแผนโครงการที่มีโครงสร้างได้ การจับคู่เทมเพลต Figma กับซอฟต์แวร์จัดการโครงการเว็บไซต์จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าความพยายามในการออกแบบของคุณได้รับการสนับสนุนด้วยไทม์ไลน์และการจัดการขอบเขตงาน
5. เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับ SaaS และแอปพลิเคชัน
เทมเพลตเว็บไซต์ SaaS & แอปพลิเคชัน ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับแพลตฟอร์ม SaaS, บริษัทแอปพลิเคชัน และผู้ให้บริการด้านไอที คุณจะได้รับรูปแบบหน้าแรกที่หลากหลายและไลบรารีคอมโพเนนต์ที่ยืดหยุ่น ซึ่งพัฒนาบนระบบกริด Bootstrap ไฟล์ถูกจัดระเบียบเป็นเลเยอร์อย่างครบถ้วน ช่วยให้แก้ไขและปรับแต่งแบบผสมผสานได้อย่างรวดเร็ว
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ใช้แผนภูมิ แดชบอร์ด และส่วนแสดงความคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการเล่าเรื่องที่มุ่งเน้นการแปลง
- จัดเรียงส่วนต่าง ๆ ใหม่เพื่อออกแบบหน้าสำหรับการเปิดตัว กรณีศึกษา หรือการทดลองด้านราคา
- รับตัวเลือกหน้าแรกสำหรับการเติบโตของ SaaS ตั้งแต่การแสดงผลิตภัณฑ์ไปจนถึงแผนการสมัครสมาชิก
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ SaaS และนักพัฒนาแอปที่ต้องการหน้าแลนดิ้งเพจที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์
📚 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่งเว็บไซต์
6. แม่แบบเว็บไซต์ SaaS สำหรับการใช้งานเดี่ยว
ออกแบบมาโดยคำนึงถึงทั้งการออกแบบและการพัฒนา เทมเพลตเว็บไซต์ SaaS แบบเฉพาะ มอบบล็อกที่ตอบสนองต่อทุกอุปกรณ์ ชุดส่วนประกอบ UI และเลย์เอาต์ที่พร้อมใช้งานบนมือถือ ทำให้ง่ายต่อการปรับใช้สำหรับหน้าแลนดิ้งหรือการนำเสนอแอป
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างหน้าเว็บที่ไม่เหมือนใครได้อย่างรวดเร็วด้วยไลบรารีบล็อกแบบลากและวาง
- ใช้แอนิเมชันที่มีอยู่ในตัวและ HTML/CSS ที่ผ่านการตรวจสอบจาก W3C สำหรับการใช้งานจริง ไม่ใช่แค่การจำลอง
- รักษาความสอดคล้องของการออกแบบในทุกส่วนด้วยฟีเจอร์การจัดวางอัจฉริยะและการใช้สีในตัวอักษร
🔑 เหมาะสำหรับ: สตาร์ทอัพ SAAS, ทีมผลิตภัณฑ์, และเอเจนซีการตลาดที่ต้องการโซลูชันการออกแบบสู่โค้ด
7. เทมเพลต UI เว็บไซต์บล็อก AI (ธีมมืด)
เทมเพลต UI เว็บไซต์บล็อก AI เป็นดีไซน์โทนมืดที่สร้างขึ้นสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหาด้าน AI และเทคโนโลยี ประกอบด้วยเลย์เอาต์สำหรับหน้าแรก, ข่าวสาร, บทความบล็อก, พอดแคสต์, ทรัพยากร และหน้าติดต่อ พร้อมการจัดวางตัวอักษรที่แม่นยำระดับพิกเซลและระบบจัดวางอัตโนมัติที่ตอบสนองทุกอุปกรณ์ โทนสีเข้มช่วยเสริมบรรยากาศทันสมัยและเป็นมืออาชีพ เหมาะสำหรับการอ่านเป็นเวลานานโดยไม่ทำให้สายตาเมื่อยล้า
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ขยายแพลตฟอร์มของคุณด้วยหน้าเว็บที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับบล็อก พอดแคสต์ ข่าวสาร และแหล่งข้อมูล
- รักษาประสบการณ์การอ่านที่สม่ำเสมอด้วยขนาดหน้าจอที่ตอบสนองสามขนาด
- ใช้ระบบค้นหาในตัวที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเนื้อหาด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
🔑 เหมาะสำหรับ: นักเขียนด้านเทคโนโลยีและนักวิจัย AI ที่ต้องการบล็อกเนื้อหาคุณภาพในธีมสีเข้มทันสมัย
📮 ClickUp Insight: 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราชี้ว่าการพัฒนาทักษะเป็นหนึ่งในกรณีการใช้งาน AI ที่พวกเขาสนใจมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องการเรียนรู้การสร้างโค้ดสั้น ๆ สำหรับหน้าเว็บโดยใช้เครื่องมือ AI
ในกรณีเช่นนี้ ยิ่ง AI มีบริบทเกี่ยวกับงานของคุณมากเท่าไร การตอบสนองของ AI ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น ในฐานะแอปสำหรับทุกงานClickUp's AIจึงโดดเด่นในเรื่องนี้ มันรู้ว่าคุณกำลังทำงานในโครงการใด และสามารถแนะนำขั้นตอนเฉพาะหรือแม้กระทั่งทำงานบางอย่าง เช่น การสร้างโค้ดตัวอย่างได้อย่างง่ายดาย
8. MetaBlog เทมเพลตบล็อกอเนกประสงค์
MetaBlog เทมเพลตบล็อกอเนกประสงค์ ผสมผสานเลย์เอาต์ที่สะอาดตาเข้ากับความยืดหยุ่นได้อย่างลงตัว มีทั้งธีมสีเข้มและสีสว่างให้คุณเลือกดูตัวอย่างและออกแบบได้ทั้งสองสไตล์ เทมเพลตนี้ออกแบบตามหลัก Atomic Design ซึ่งหมายความว่าทุกปุ่ม การ์ด และส่วนต่าง ๆ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- รับการจัดวางตัวอักษรที่สะอาดตาและช่องว่างที่สมดุล พร้อมส่วนสำหรับภาพเด่น, การ์ดบล็อก, โพสต์แนะนำ ฯลฯ
- ใช้ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ปุ่ม, การ์ด, หัวข้อ, และส่วนท้าย เพื่อให้การออกแบบมีความสม่ำเสมอ
- แปลการออกแบบเป็น HTML/Webflow ได้อย่างง่ายดาย พร้อมความชัดเจนของระยะห่างและการจัดวาง
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการเปิดตัวบล็อกด้วยองค์ประกอบการออกแบบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่จำกัดสไตล์เดียว
9. เทมเพลตเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซสำหรับเฟอร์นิเจอร์
เทมเพลตอีคอมเมิร์ซสำหรับเฟอร์นิเจอร์ มาพร้อมกับหน้าแลนดิ้งเพจ, ตารางสินค้า, หน้าแสดงรายละเอียดสินค้า, ตะกร้าสินค้า, ระบบชำระเงิน, ตารางเปรียบเทียบ และบล็อกสำหรับแนะนำสไตล์การตกแต่ง การออกแบบใช้โทนสีอ่อนและกลางที่เน้นให้ภาพถ่ายสินค้าโดดเด่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำเสนอสินค้าตกแต่งบ้านและไลฟ์สไตล์
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- รับระบบอีคอมเมิร์ซครบวงจร (ร้านค้า → ตะกร้า → ชำระเงิน) ที่ออกแบบไว้แล้ว
- ใช้เลย์เอาต์ที่สะอาดและเน้นภาพเป็นหลักเพื่อเน้นภาพถ่ายเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง
- สร้างเนื้อหาที่สร้างอำนาจและแรงบันดาลใจควบคู่ไปกับร้านค้าของคุณด้วยรูปแบบบล็อกไลฟ์สไตล์
🔑 เหมาะสำหรับ: แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็กและนักออกแบบตกแต่งภายในที่กำลังมองหาหน้าร้านพร้อมใช้งานในสไตล์ทันสมัยที่เน้นความสวยงามและดึงดูดสายตา
⌛ เคล็ดลับประหยัดเวลา: กระบวนการทำงานด้านการออกแบบเว็บไซต์มักไม่ได้เป็นเส้นตรง ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการ การออกแบบซ้ำไปซ้ำมา การตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการส่งมอบงานให้ทีมพัฒนา การทำงานแบบไปกลับอย่างต่อเนื่องนี้อาจทำให้เสียเวลาและเกิดความวุ่นวายได้
พลังที่รวมกันของ AI และการทำงานอัตโนมัติสามารถช่วยคุณในการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ, ส่งต่อข้อเสนอแนะไปยังทีมที่เหมาะสม, และกระตุ้นการอนุมัติเมื่อการออกแบบพร้อมสำหรับการตรวจสอบ.
ชมวิดีโอนี้เพื่อปลดปล่อยทีมของคุณจากภาระงานด้านการบริหารและประหยัดเวลาได้สูงสุดถึง 26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
10. เทมเพลตเว็บไซต์สมัครสมาชิกจดหมายข่าว
เทมเพลตเว็บไซต์สมัครสมาชิกจดหมายข่าว ได้รับการออกแบบมาสำหรับแพลตฟอร์มที่เน้นการคัดสรรและจัดการจดหมายข่าว การใช้สีเขียวเข้มอย่างสม่ำเสมอ ผสมผสานกับตัวอักษรที่สะอาดตาและภาพประกอบ 2 มิติที่เรียบง่าย ทำให้มีรูปลักษณ์ที่สดใหม่และเข้าถึงได้ง่าย แม้ว่าจะต้องปรับแต่งการออกแบบบางอย่าง (เช่น การลบเงาที่ไม่จำเป็น) แต่โครงสร้างที่เรียบง่ายและเน้นการใช้งานทำให้สามารถปรับแต่งได้ง่าย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ครอบคลุมทุกขั้นตอนของประสบการณ์ผู้ใช้ ตั้งแต่การเข้าสู่ระบบและการสมัครสมาชิก ไปจนถึงการเรียกเก็บเงินและฟีดข่าว
- เลือกจากหลากหลายรูปแบบเทมเพลตสำหรับข่าว, บล็อก, แบบสำรวจความคิดเห็น, ความคิดเห็น และอื่น ๆ
- แทนที่ภาพตัวอย่างและเปลี่ยนสี แบบอักษร และรูปแบบให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
🔑 เหมาะสำหรับ: ธุรกิจขนาดเล็กและผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการดำเนินรูปแบบจดหมายข่าวแบบสมัครสมาชิก
11. แม่แบบแดชบอร์ดการจัดการงาน
เทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการงาน มอบระบบการจัดการงานที่ทันสมัยให้คุณ โดยเน้นความชัดเจนและความสะดวกในการใช้งาน ประกอบด้วยกระดานคัมบัง, การไหลของงานหลายขั้นตอน, และแผงข้อความที่ผสานรวมไว้ การออกแบบใช้สไตล์ที่เบาและเรียบง่าย พร้อมการใช้สีสันที่โดดเด่นเพื่อบ่งชี้ความสำคัญและสถานะ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ใช้บัตรงานที่แยกส่วนประกอบซึ่งแสดงความคิดเห็น, แท็ก, และไฟล์แนบ เพื่อให้คุณสามารถสาธิตกระบวนการทำงานแบบเรียลไทม์ได้
- ลองใช้รูปแบบการนำทางที่แตกต่างกัน (แดชบอร์ด, โครงการ, งาน, ข้อความ, ผู้ใช้) เพื่อสะท้อนแอปเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม
- ผสานระบบตัวอักษรที่สะอาดตาเข้ากับสีสันที่ตัดกันเพื่อช่วยให้การทำงานเป็นเวลานานสบายตา
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบที่นำเสนอต้นแบบซึ่งต้องการความเรียบร้อยและสะท้อนถึงคุณสมบัติการทำงานร่วมกันจริง
12. เว็บแอปพลิเคชัน – แดชบอร์ดและเครื่องมือประเมินความยั่งยืน
สำหรับองค์กรที่ต้องการติดตามและรายงานเกี่ยวกับโครงการด้านความยั่งยืน เทมเพลตเว็บแอปพลิเคชันด้านความยั่งยืน นี้มอบแดชบอร์ดที่พร้อมใช้งานเพื่อแสดงภาพความก้าวหน้าและสร้างรายงานด้านความยั่งยืนได้อย่างง่ายดาย
มีแดชบอร์ดสำหรับการกำกับดูแล, ห่วงโซ่อุปทาน, สิ่งแวดล้อม, และความยั่งยืนทางสังคม พร้อมด้วยเครื่องมือประเมินแบบโต้ตอบ การออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะเช่น การให้คะแนนตามโดเมน, เกจวัดความก้าวหน้า, และแผงติดตามการปรับปรุง ทำให้ใช้งานได้จริงสำหรับการรายงาน ESG (สิ่งแวดล้อม, สังคม, และการกำกับดูแล) ขององค์กร
ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จำลองการประเมินองค์กรจริง พร้อมช่วงคะแนนและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- รวมองค์ประกอบรายงานแบบภาพ เช่น หน้าปัด ตัวชี้วัดที่มีรหัสสี และตารางที่มีโครงสร้าง เพื่อให้รายงานของคุณพร้อมสำหรับการนำเสนอในห้องประชุมคณะกรรมการ
- ปรับเครื่องมือการประเมินและส่วนประกอบของแดชบอร์ดให้เหมาะสมกับตัวชี้วัดความยั่งยืนหรือ KPI ที่แตกต่างกัน
🔑 เหมาะสำหรับ: ที่ปรึกษาด้าน ESG และเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืนที่ต้องการวิธีมืออาชีพในการนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพและติดตามความคืบหน้าของโครงการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืน
🌟 โบนัส: การพัฒนาเว็บไซต์เป็นธุรกิจที่ซับซ้อน หากไม่มีเครื่องมือที่ชาญฉลาดและรวมศูนย์ ข้อมูลความต้องการของลูกค้า การสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบ ความคิดเห็นใน Figma คำอธิบายของ wireframe ฯลฯ จะกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ความคลุมเครือและความล่าช้า
ClickUp Brain MAXนำความสงบมาสู่ความวุ่นวายนี้ มันสามารถ:
- เปลี่ยนอีเมลยาวและซับซ้อนที่เต็มไปด้วยความต้องการของลูกค้าทั้งหมดให้กลายเป็นงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง
- สร้างแผนผังเว็บไซต์ที่มีเวอร์ชันทางเลือกสำหรับเส้นทางการใช้งานที่แตกต่างกันและใช้รูปแบบการตั้งชื่อหน้าที่เหมาะสมกับ SEO
- ระบบอัตโนมัติในการย้ายงานผ่านสถานะต่างๆ แจ้งเตือนทีมเมื่อมีการส่งสินทรัพย์เพื่อตรวจสอบ และสร้างรายงานความคืบหน้าเป็นประจำสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มันรวมข้อมูลและกระบวนการทำงานจากระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้จากแดชบอร์ดเดียว นี่คือตัวอย่างการใช้งานจริง ⬇️
13. เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับธุรกิจและการโค้ช
เทมเพลตเว็บไซต์ธุรกิจและการโค้ช มีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการที่ต้องการวิธีที่มีประสิทธิภาพในการดึงดูด ให้ข้อมูล และเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าจริง สิ่งที่ทำให้เทมเพลตนี้โดดเด่นคือการรวมหน้าขายที่มีโครงสร้างและกระบวนการสัมมนาออนไลน์ไว้ด้วย คุณจึงไม่ได้เพียงแค่แสดงบริการของคุณเท่านั้น แต่ยังสร้างเส้นทางที่นำพาลูกค้าเป้าหมายไปสู่การจองหรือตัดสินใจซื้ออีกด้วย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เตรียมหน้าเว็บสัมมนาออนไลน์และหน้าเล่นซ้ำที่พร้อมใช้งานทันที ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงในการตั้งค่าเวิร์กช็อปออนไลน์หรือกิจกรรมสด
- ใช้การออกแบบหน้าขายในตัวที่เน้นการโน้มน้าวใจเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
- สร้างสมดุลระหว่างการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลกับการนำเสนอการบริการผ่านโครงสร้างการออกแบบที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ
🔑 เหมาะสำหรับ: โค้ชธุรกิจและชีวิตที่ต้องการสร้างเว็บไซต์มืออาชีพเพื่อแสดงบริการและคำรับรองจากลูกค้า
14. เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน
เทมเพลตเว็บไซต์สำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร นี้ เป็นระบบออกแบบที่เรียบร้อยและใช้งานได้จริงสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรการกุศล มาพร้อมกับรูปแบบหน้าเว็บที่จัดโครงสร้างไว้แล้ว 8 แบบ รวมถึงหน้าแรก หน้าบริจาค หน้าเหตุการณ์ บล็อก สื่อ และอื่น ๆ ทำให้เป็นฐานพร้อมใช้งานสำหรับกิจกรรมที่มีผลกระทบเชิงบวก การออกแบบนี้สมดุลระหว่างความสามารถในการเข้าถึงและความน่าเชื่อถือสำหรับองค์กรที่พึ่งพาการบริจาคและการสนับสนุนจากชุมชน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- รับคู่มือสไตล์และส่วนประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกหน้า
- ใช้ตัวอักษรและภาพที่สะอาดตาเพื่อเน้นการเล่าเรื่องและความโปร่งใสเป็นสำคัญ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริจาค
- ปรับหน้าเว็บสำเร็จรูปสำหรับกิจกรรมและสื่อเพื่อนำเสนอเรื่องราวที่สร้างผลกระทบโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
🔑 เหมาะสำหรับ: องค์กรการกุศล, องค์กรพัฒนาเอกชน, โครงการเพื่อผู้พิการและการเข้าถึง, องค์กรระดับรากหญ้า, หรือโครงการใด ๆ ที่มุ่งเน้นประโยชน์ทางสังคมและการระดมทุน
15. เทมเพลตเว็บไซต์คาเฟ่
เทมเพลตเว็บไซต์คาเฟ่ ถูกสร้างขึ้นสำหรับร้านอาหารที่ต้องการสื่อสารรสชาติและความเป็นมิตรผ่านการออกแบบ มาพร้อมกับรูปแบบหน้าแรกที่ไม่ซ้ำกัน 3 แบบ และหน้าภายในมากกว่า 12 หน้า ครอบคลุมเมนู, การจอง, กิจกรรม, ประวัติทีมงาน, และส่วนบล็อก ตัวอักษรที่โดดเด่นและรูปแบบที่เน้นภาพทำให้สามารถนำเสนอเมนูเด่น, โปรโมชั่น, หรือเมนูพิเศษของเชฟได้อย่างง่ายดาย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เตรียมโครงสร้างพร้อมใช้งานสำหรับการจอง ทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมให้กลายเป็นลูกค้า
- เน้นภาพถ่ายอาหารด้วยหน้าเมนูและแกลเลอรีเฉพาะที่ช่วยร้านอาหารสร้างความอยากอาหารได้ทันที
- ปรับขนาดได้ง่ายสำหรับคาเฟ่ บาร์ เบเกอรี่ และร้านอาหารระดับพรีเมียมที่ต้องการทั้งความเรียบง่ายและความลึกซึ้ง
🔑 เหมาะสำหรับ: เจ้าของคาเฟ่ที่ต้องการเว็บไซต์ที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อแสดงสถานที่ เมนู บรรยากาศ ทีมงาน และรายละเอียดการจอง
16. เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์เช่ารถ
เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์เช่ารถ ออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อจับประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ด้วยการผสมผสานระหว่างภาพที่สะอาดตาและระบบการจองที่ใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและจองรถยนต์ได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตนี้มุ่งเน้นไปที่ความชัดเจนและการเปลี่ยนแปลงการจอง โดยมีการจัดเตรียมหน้าเว็บที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการค้นหาแบบรถยนต์ การเปรียบเทียบราคา และการจองเสร็จสิ้นได้ในเพียงไม่กี่คลิก
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ใช้ขั้นตอนการจองและสำรองที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อให้กระบวนการเช่าสามารถมองเห็นได้ง่ายและปรับแต่งได้สะดวกยิ่งขึ้น
- เพิ่มตารางเปรียบเทียบสำหรับรุ่นรถยนต์, ราคา, และคุณสมบัติหลักเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจได้รวดเร็วและมั่นใจมากขึ้น
- เน้นองค์ประกอบที่สร้างความไว้วางใจจากลูกค้า เช่น รีวิว คำถามที่พบบ่อย นโยบายต่าง ๆ และพื้นที่แสดงรูปภาพที่เพียงพอ เพื่อสร้างผลกระทบสูงสุด
🔑 เหมาะสำหรับ: บริการเช่ารถยนต์, บริษัทสตาร์ทอัพด้านยานยนต์, และบริษัทท่องเที่ยวที่ต้องการเพิ่มการแปลงออนไลน์
ทำไมต้องใช้เทมเพลตเว็บไซต์ Figma
เทมเพลตเว็บไซต์ Figma มอบจุดเริ่มต้นที่เหนือชั้นให้คุณ ด้วยการข้ามขั้นตอนการเริ่มต้นบนผืนผ้าใบเปล่าและเข้าสู่กระบวนการออกแบบจริงได้ทันที แทนที่จะต้องสร้างปุ่ม กริด เลย์เอาต์ และการนำทางขึ้นมาใหม่ทั้งหมด คุณจะได้เริ่มต้นจากพื้นฐานที่ออกแบบมาอย่างมืออาชีพ พร้อมสำหรับการแก้ไขและปฏิบัติตามแนวทาง UI/UX ที่ทันสมัย
นี่คือเหตุผลที่ทีมต่างๆ พึ่งพาเทมเพลต Figma:
- ประหยัดเวลาหลายชั่วโมง ด้วยส่วนประกอบที่สร้างไว้ล่วงหน้า ส่วนต่างๆ และระบบที่รองรับทุกอุปกรณ์
- รักษาความสม่ำเสมอ ในทุกหน้าด้วยสไตล์ที่ใช้ร่วมกันและองค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- ทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้น ด้วยการแชร์ไฟล์ แสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ และปรับปรุงงานแบบเรียลไทม์
- ส่งมอบอย่างเรียบร้อย ด้วยชั้นที่จัดระเบียบอย่างดี, โทเค็น, และสเปคที่นักพัฒนาสามารถนำไปใช้ได้ทันที
- ลดข้อผิดพลาดในการออกแบบ ด้วยระยะห่าง ตัวอักษร และการเข้าถึงที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมซึ่งถูกรวมไว้อย่างสมบูรณ์
✨ เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ใช้เทมเพลต Figma ของคุณร่วมกับไลบรารีคอมโพเนนต์ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้การอัปเดตง่ายขึ้นในหลายดีไซน์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รายการตรวจสอบการเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น
อะไรที่ทำให้เทมเพลตเว็บไซต์ Figma ยอดเยี่ยม
เทมเพลตเว็บไซต์ Figma ที่ดีจะมอบอิสระให้คุณในการปรับแต่งเลย์เอาต์ พร้อมคงไว้ซึ่งการใช้งานที่สะดวกและคุณภาพการออกแบบที่สม่ำเสมอในทุกหน้า นอกจากนี้ควรช่วยให้ทีมเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำกัดความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแบรนด์ จุดเด่นด้านคุณภาพหลัก:
- เค้าโครงที่ตอบสนอง สร้างขึ้นสำหรับเดสก์ท็อป แท็บเล็ต และมือถือ
- ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ปุ่ม, แถบนำทาง, การ์ด, โมดอล, แบบฟอร์ม) ที่สามารถปรับขนาดได้ตามการเติบโตของเว็บไซต์ของคุณ
- การจัดระเบียบไฟล์อย่างสะอาด พร้อมการตั้งชื่อที่ชัดเจน, การจัดวางอัตโนมัติ, และการเว้นระยะที่สม่ำเสมอ
- โทเค็นการออกแบบที่ปรับขนาดได้ สำหรับการจัดวางตัวอักษร, สี, ระบบกริด, และเงา
- การออกแบบที่คำนึงถึงการเข้าถึงเป็นอันดับแรก (ตัวอักษรที่อ่านได้, ความคมชัด, ระยะห่าง, ลำดับชั้นขององค์ประกอบ)
ประเภทของเทมเพลต:
เลือกตามสิ่งที่คุณกำลังสร้าง:
- เทมเพลตหน้าแลนดิ้ง: เน้นการแปลงเป็นลูกค้า เหมาะสำหรับการเปิดตัวและแคมเปญ
- เทมเพลตพอร์ตโฟลิโอ: แสดงผลงานโครงการ, กรณีศึกษา, ประวัติส่วนตัว, และรูปแบบฮีโร่
- เทมเพลตอีคอมเมิร์ซ: ตารางสินค้า, กระบวนการใส่สินค้าในรถเข็น, การชำระเงิน, และตัวกรอง
- เทมเพลตสำหรับ SaaS/สตาร์ทอัพ: ตารางราคา, ส่วนฟีเจอร์, คำรับรองจากลูกค้า, แดชบอร์ด
- เทมเพลตบล็อก/เนื้อหา: การ์ดหมวดหมู่, รูปแบบบทความ, ประสบการณ์การอ่าน
- เทมเพลตแดชบอร์ดและเว็บแอป: ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการวิเคราะห์, การ์ด, ตาราง, แผงควบคุมผู้ดูแลระบบ
การเลือกประเภทเทมเพลตที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยลดเวลาในการแก้ไขซ้ำได้อย่างมาก และทำให้การออกแบบของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
🤔 ไม่ชอบ Figma ใช่ไหม?นี่คือทางเลือกแทน Figmaที่มีระบบองค์ประกอบและฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งกว่า
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบการจัดระเบียบไฟล์ของเทมเพลตก่อนใช้งานเสมอ ตัวอย่างเช่น เทมเพลตที่มีโครงสร้างดีจะมีส่วนประกอบต่างๆ เช่น ปุ่มและหัวข้อที่ตั้งค่าด้วย Auto Layout และมีชื่อที่สอดคล้องกัน (btn/primary, btn/secondary)
ข้อจำกัดของการใช้ Figma สำหรับแม่แบบเว็บไซต์
แม้ว่าเทมเพลต Figma จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น แต่ก็ไม่ใช่โซลูชันที่สมบูรณ์สำหรับการสร้างเว็บไซต์จริงทั้งหมด ต่อไปนี้คือข้อจำกัดบางประการที่ควรคำนึงถึง:
- ออกแบบเท่านั้น ไม่พร้อมพัฒนา: เทมเพลต Figma ให้โครงสร้าง ภาพ และรูปแบบ UI แต่ไม่มีโค้ดที่ใช้งานได้ คุณยังต้องส่งมอบงานออกแบบให้กับนักพัฒนาหรือใช้เครื่องมือสร้างเว็บไซต์เพื่อให้ใช้งานได้จริง
- การปรับแต่งต้องใช้ทักษะ: แม่แบบช่วยประหยัดเวลา แต่การทำให้ตรงกับแบรนด์ของคุณต้องมีความเข้าใจเครื่องมือของ Figma อย่างดี หากขาดความรู้ด้านการออกแบบ คุณอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกันของตัวอักษร ปัญหาการเว้นระยะ หรือเลย์เอาต์ที่เสียหาย
- ข้อควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพ: เทมเพลตบางแบบมาพร้อมกับองค์ประกอบขนาดใหญ่และรายละเอียดมาก ซึ่งอาจทำให้ไฟล์ Figma หนักและทำงานช้า โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ต้องทำงานร่วมกัน
- ไม่ได้สร้างมาเพื่อการจัดการการออกแบบแบบครบวงจร: Figma ไม่มีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการวางแผนแคมเปญ, ติดตามผลงาน, จัดการกำหนดเวลา, และตรวจสอบประสิทธิภาพ
📚 อ่านเพิ่มเติม: ผู้สร้างและเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ AI ที่ดีที่สุด
เทมเพลตเว็บไซต์ทางเลือกสำหรับ Figma
เทมเพลต Figma จัดการด้านสร้างสรรค์ของการออกแบบเว็บได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขความท้าทายที่ใหญ่กว่าได้: การจัดการทุกอย่างที่เกิดขึ้นรอบๆ การออกแบบ
ClickUpนำเสนอชุดเทมเพลตที่เน้นเว็บไซต์ซึ่งเสริมการทำงานร่วมกับ Figma โดยจัดการโครงการเว็บไซต์อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
ในขณะที่กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเหมาะสำหรับการจัดการการสนทนาด้านการออกแบบเสมือนจริงและการรวบรวมข้อเสนอแนะระบบการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpช่วยลดภาระงานด้านการบริหารจัดการในการส่งงานออกแบบจากขั้นตอนการสร้างสรรค์ไปยังการตรวจสอบจนถึงการอนุมัติขั้นสุดท้ายด้วยตนเอง
คุณยังสามารถเชื่อมต่อบอร์ด FigmaกับเทมเพลตการจัดการโครงการในClickUp ได้อีกด้วย โดยสถานะการออกแบบจะซิงค์กับรายการงานโดยอัตโนมัติ
นี่คือเทมเพลต ClickUp ที่ดีที่สุด 👇
1. แม่แบบแผนโครงการเว็บไซต์ ClickUp
การเปิดตัวเว็บไซต์ไม่ใช่แค่การออกแบบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ กำหนดเวลา การทดสอบ และการทำงานร่วมกันอีกด้วยแม่แบบแผนงานโครงการเว็บไซต์ของ ClickUpจะเปลี่ยนกระบวนการที่ซับซ้อนนี้ให้กลายเป็นขั้นตอนการทำงานที่มีโครงสร้างและสามารถติดตามได้ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถก้าวจากแนวคิดไปสู่การเปิดตัวได้โดยไม่พลาดสิ่งใด
แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ เทมเพลตนี้จะมอบแผนโครงการที่สร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมรายการและมุมมองสำหรับแต่ละขั้นตอนของการสร้างเว็บไซต์ ตั้งแต่การวิจัยเบื้องต้นไปจนถึงการเผยแพร่ขั้นสุดท้าย คุณสามารถกำหนดเจ้าของงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด ติดตามงบประมาณ และตรวจสอบความคืบหน้าในทุกขั้นตอนได้ทั้งหมดในที่เดียว
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนทุกขั้นตอนของการเปิดตัวเว็บไซต์ของคุณในที่เดียว โดยการจัดกลุ่มงานตั้งแต่การวิจัยไปจนถึงการพัฒนา พร้อมติดตามไทม์ไลน์และงบประมาณแบบเรียลไทม์
- ลากและวางงานเพื่อปรับวันที่, ความสัมพันธ์, และเป้าหมายสำคัญได้ทันที และให้ทีมข้ามสายงานสอดคล้องกันในเรื่องของกำหนดเวลา
- ปรับสมดุลปริมาณงานในมุมมองปริมาณงานเพื่อตรวจจับเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับงานมากเกินไปหรือน้อยเกินไป และกระจายงานใหม่ก่อนที่ความล่าช้าจะเกิดขึ้น
- ติดตามการใช้จ่ายด้วย Cost Tracker เพื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไว้กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละขั้นตอน และควบคุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบ
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่หรือปรับปรุงเว็บไซต์เดิมที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนในการจัดการงาน งบประมาณ และการอนุมัติในที่เดียว
2. แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
หลังจากที่คุณได้วางแผนโครงการเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณในเทมเพลตก่อนหน้านี้แล้ว มาดูกันที่หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุด นั่นคือขั้นตอนการออกแบบ
แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUpมอบพื้นที่ที่มุ่งเน้นให้กับทีมสร้างสรรค์ในการวางแผน ออกแบบ และตรวจสอบงานออกแบบทุกชิ้น ตั้งแต่โครงร่างไปจนถึงเลย์เอาต์สุดท้าย ด้วยมุมมองหลักเพียงสองแบบ: รายการและบอร์ด ทำให้กระบวนการออกแบบเว็บไซต์ของคุณเรียบง่ายและรวดเร็ว
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- แยกงานออกแบบออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ เช่น การทำแบบจำลอง การอัปเดตเนื้อหา และความคิดเห็นจากลูกค้า ในมุมมองรายการเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นระเบียบและเรียบง่าย
- ย้ายงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ในมุมมองบอร์ดได้อย่างง่ายดาย เพื่อปรับปรุงการตรวจสอบและแก้ไขให้ราบรื่น
- ให้ความสำคัญกับการส่งมอบด้วยธงและสถานะที่ชัดเจนในตัว ซึ่งเน้นการแก้ไขที่เร่งด่วนและการอนุมัติที่รอดำเนินการ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดหลุดรอดไปก่อนการเปิดตัว
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบและผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์ที่ต้องการวิธีง่ายๆ และมองเห็นภาพได้ในการจัดการงานออกแบบเว็บไซต์ การแก้ไข และการอนุมัติภายในวงจรการผลิตที่รวดเร็ว
3. เทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp
ในขณะที่เทมเพลตก่อนหน้านี้เน้นไปที่การดำเนินโครงการออกแบบเว็บไซต์เพียงโครงการเดียวเทมเพลตการออกแบบเว็บไซต์ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมออกแบบที่จัดการเว็บไซต์หลายแห่ง เช่น สตูดิโอสร้างสรรค์ภายในองค์กรหรือเอเจนซี่
มันเชื่อมต่อการรับข้อมูลลูกค้า การจัดลำดับความสำคัญ และปริมาณงานของนักออกแบบเข้าด้วยกันเป็นระบบต่อเนื่องเดียว เพื่อให้คุณสามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้นโดยไม่ทำให้ทีมของคุณเหนื่อยล้า
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- รวมศูนย์คำขอการออกแบบทั้งหมดด้วย แบบฟอร์มคำขอการออกแบบ ที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลโครงการและสร้างงานในเวิร์กสเปซของคุณได้โดยอัตโนมัติ
- ติดตามความคืบหน้าในกระดาน สถานะการออกแบบ โดยการย้ายคำขอผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น กำลังออกแบบ, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, รอการตรวจสอบจากลูกค้า และอนุมัติ เพื่อให้ดีไซเนอร์และลูกค้าทำงานสอดคล้องกัน
- จัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความซับซ้อนและความสามารถของทีมโดยใช้มุมมอง ตามความซับซ้อน และ ความสามารถของนักออกแบบ เพื่อปรับสมดุลปริมาณงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับขนาดกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง คำขอออกแบบใหม่ ที่ช่วยให้โครงการที่กำลังดำเนินการและโครงการใหม่ทั้งหมดมองเห็นได้ชัดเจนและสามารถจัดเรียงได้ตามต้องการ
🔑 เหมาะสำหรับ: สตูดิโอออกแบบ, ฟรีแลนซ์, หรือทีมภายในที่จัดการโครงการซึ่งการจัดการลูปการให้คำแนะนำและการจัดสรรทรัพยากรมีความสำคัญไม่แพ้คุณภาพการออกแบบ
4. แม่แบบแผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ของ ClickUp
หลังจากที่ได้กล่าวถึงวิธีการวางแผนและออกแบบเว็บไซต์ใหม่แล้ว ต่อไปเรามาพูดถึงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นกัน
แผนโครงการออกแบบเว็บไซต์ ClickUp ใหม่ช่วยให้ทีมจัดการกระบวนการที่ซับซ้อนในการอัปเดตหน้าเว็บไซต์ที่มีอยู่ได้ แตกต่างจากเทมเพลตอื่นๆ ที่ให้รายการตั้งค่าแบบเต็ม เทมเพลตนี้เน้นที่เทมเพลตงานแต่ละรายการ กิจกรรมออกแบบใหม่แต่ละอย่างจะกลายเป็นงานที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งคุณสามารถปรับ แก้ไข ทำซ้ำ และมอบหมายให้กับทีมของคุณได้
คุณสามารถสร้างงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น "อัปเดตเลย์เอาต์หน้าแรก" หรือ "ปรับปรุงหน้าสินค้า" จากนั้นมอบหมายงานให้กับทีมของคุณและติดตามความคืบหน้าได้ในที่เดียว วิธีนี้ช่วยให้การจัดการงานออกแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยเป็นเรื่องง่าย
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- นำงานออกแบบใหม่กลับมาใช้ซ้ำและแก้ไขได้เมื่อโครงการของคุณมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มีความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
- ติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบใหม่ด้วยมุมมองในตัวที่ช่วยให้ย้ายงานจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ไปยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ และเสร็จสิ้นได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้นด้วยงานย่อย ข้อเสนอแนะ และไฟล์แนบที่เก็บไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันสำหรับขั้นตอนถัดไป
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมออกแบบเว็บไซต์หรือทีมการตลาดที่ต้องทำการออกแบบใหม่เป็นประจำ และต้องการระบบที่ยืดหยุ่นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอนุมัติ
5. แม่แบบการพัฒนาเว็บไซต์ ClickUp
หลังจากวางแผน ออกแบบ และออกแบบใหม่เว็บไซต์ของคุณแล้วขั้นตอนต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ด้วยเทมเพลตการพัฒนาเว็บไซต์ของ ClickUp
นี่คือเทมเพลตระดับโฟลเดอร์ ซึ่งจะมอบพื้นที่ทำงานที่ครบถ้วนพร้อมรายการบอร์ดและมุมมองความคืบหน้าต่าง ๆ ที่ตั้งค่าไว้แล้วให้คุณ คุณจะพบกับรายการต่าง ๆ เช่น งานค้าง และ แผนผังเว็บไซต์ ซึ่งแต่ละรายการจะช่วยให้คุณจัดการงานตลอดวงจรการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุมมองบอร์ดในตัวติดตามทุกขั้นตอนของการทำงาน รวมถึงการค้นพบ การตรวจสอบความต้องการ การพัฒนา การทดสอบ และการใช้งานจริง คุณสามารถสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ดูสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ และติดตามความคืบหน้าของแต่ละฟีเจอร์ไปจนถึงการเสร็จสมบูรณ์
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- สร้างและปรับใช้ด้วยความมั่นใจโดยการติดตามงานพัฒนา การอัปเดตโค้ด และการเปิดตัวฟีเจอร์ในพื้นที่ที่มีโครงสร้างเดียวกัน
- ให้ผู้ออกแบบ, ผู้สร้างเนื้อหา, นักพัฒนา, และผู้จัดการโครงการทำงานสอดคล้องกันด้วยมุมมองที่แบ่งปันและกระบวนการทำงานที่สม่ำเสมอซึ่งรักษาการประสานงานของทีม
- ติดตามความคืบหน้าและความสัมพันธ์ของงานในมุมมองกระดานและรายการ เพื่อระบุจุดติดขัดตั้งแต่เนิ่น ๆ และป้องกันความล่าช้า
- ทำซ้ำการตั้งค่าการพัฒนาแบบกำหนดเองของคุณสำหรับการสร้างในอนาคตเพื่อรักษาความสม่ำเสมอและกระบวนการพัฒนาที่สามารถทำซ้ำได้
🔑 เหมาะสำหรับ: นักพัฒนาเว็บ, ผู้จัดการวิศวกรรม, และทีมข้ามสายงานที่ต้องการกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อจัดการทุกสิ่ง
ให้ ClickUp Agents ทำงานเบื้องหลังเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ
ClickUp Agentsช่วยให้การสร้างเว็บไซต์ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยการติดตามงาน ความสัมพันธ์ การอนุมัติ และกำหนดเวลาให้คุณโดยอัตโนมัติ พวกเขาจะจัดส่งงานไปยังผู้รับผิดชอบโดยอัตโนมัติ แจ้งเตือนเจ้าของเมื่อการออกแบบหรือทรัพยากรพร้อมใช้งาน ยกระดับปัญหาที่ติดขัด และสรุปรายงานความคืบหน้า เพื่อให้ไม่มีอะไรสะดุดระหว่างขั้นตอนการออกแบบ การสร้างเนื้อหา และการพัฒนา ในขณะที่ทีมของคุณกำลังทำงาน Agents จะจัดการงานที่ซ้ำซากและยุ่งเหยิงให้เอง
6. แม่แบบแผนการผลิตเว็บไซต์ ClickUp
เมื่อเว็บไซต์ของคุณถูกสร้างและทดสอบแล้ว จุดสนใจจะเปลี่ยนไปสู่การผลิต ซึ่งทุกการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการเผยแพร่เนื้อหาต้องดำเนินไปอย่างราบรื่นแม่แบบแผนการผลิตเว็บไซต์ของ ClickUpช่วยให้ทีมจัดการการปล่อยเวอร์ชันอย่างต่อเนื่องและติดตามสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ได้โดยไม่ทำให้เว็บไซต์ของคุณหยุดชะงัก
ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือที่มีโครงสร้างระหว่างนักพัฒนา, ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการเนื้อหา, และทีม QA. ด้วยคุณสมบัติเช่นเรื่องราวของผู้ใช้และการติดแท็กความสำคัญ, คุณสามารถจัดการการแก้ไขบั๊ก, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, หรือการเปิดตัวคุณสมบัติได้เหมือนกับการปล่อยผลิตภัณฑ์ใด ๆ.
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผน ติดตาม และอนุมัติการอัปเดตเนื้อหาหรือการออกแบบก่อนที่จะเผยแพร่ เพื่อให้ทุกการเปลี่ยนแปลงราบรื่นและปราศจากข้อผิดพลาด
- การทำงานเป็นกลุ่มตามหัวข้อเพื่อระบุปัญหาคอขวดตั้งแต่เนิ่นๆ และแก้ไขปัญหา ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้
- รักษาเว็บไซต์ให้พร้อมสำหรับการผลิตโดยการจัดการการอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงอยู่เสมอ และให้เสถียรอยู่เสมอ
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ดิจิทัล, ทีมผลิตภัณฑ์, และผู้จัดการเว็บที่ดูแลการเปิดตัวหลายทีม
7. เทมเพลตการสร้างหน้าเว็บใน ClickUp
เทมเพลตการสร้างหน้าเว็บของ ClickUpมีประโยชน์ในการเปลี่ยนแผนผังเว็บไซต์ของคุณให้กลายเป็นหน้าเว็บที่มีโครงสร้างดีและใช้งานได้จริง เพื่อให้คุณสามารถวางแผน ออกแบบ และเผยแพร่แต่ละหน้าได้อย่างเป็นระบบ
แทนที่จะจัดการเว็บไซต์เป็นโครงการใหญ่เพียงโครงการเดียว เทมเพลตนี้มุ่งเน้นไปที่หน้าเว็บไซต์จริง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์ของคุณ มันเก็บทุกอย่างไว้ในพื้นที่ทำงานเดียว ตั้งแต่ร่างข้อความ คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบ ไปจนถึงลิงก์หน้าเว็บไซต์ ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยไม่เกิดความสับสน
คุณสามารถดูความคืบหน้าได้หลายวิธี: มุมมองแผนผังเว็บไซต์ แสดงให้เห็นว่าหน้าต่างๆ เชื่อมต่อกันอย่างไร ในขณะที่ มุมมองกระดานและรายการ แสดงสถานะของทุกงานแบบเรียลไทม์ และหากคุณกำลังประสานงานไทม์ไลน์มุมมองแผนภูมิแกนต์จะช่วยให้คุณติดตามงานที่ต้องส่งและปัญหาความล่าช้าบนไทม์ไลน์ที่แสดงด้วยสีต่างๆ
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- จัดระเบียบทุกประเภทของหน้าให้ชัดเจนโดยการแยกหน้าหลัก, หน้าสินค้า, และหน้าสนับสนุนเพื่อให้ทีมสามารถออกแบบและพัฒนาได้พร้อมกัน
- รวมศูนย์การออกแบบและข้อเสนอแนะจากลูกค้าไว้ภายในงานโดยตรง เพื่อให้การแก้ไขรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
- บันทึกความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสถานะต่างๆ เช่น "ต้องการอัปเดต" และ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" เพื่อให้วงจรการให้ข้อเสนอแนะมีความชัดเจนและเป็นระเบียบ
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่ที่กำลังมองหาเครื่องมือออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างเว็บไซต์หลายหน้าที่ทุกหน้าต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
8. แม่แบบวางแผนเว็บไซต์ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Website Plannerมอบแผนที่เส้นทางที่ครบถ้วนสำหรับโครงการเว็บไซต์ของคุณ เปลี่ยนกระบวนการที่ยุ่งเหยิงและต้องทำงานร่วมกันหลายทีมให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่ชัดเจนและมองเห็นได้
ตั้งแต่การระดมความคิดครั้งแรกจนถึงการตรวจสอบครั้งสุดท้าย ทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการทดสอบได้ถูกวางแผนไว้แล้ว คุณสามารถกำหนดระดับความพยายามและดูงานได้จากหลายมุมมอง (มุมมองKanban, Gantt หรือTimeline) เพื่อให้การส่งมอบเป็นไปอย่างคาดการณ์ได้และราบรื่น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ตรวจจับความไม่สมดุลของปริมาณงานได้ทันทีด้วยระดับความพยายามที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและแท็กทีมที่แสดงว่าใครมีงานล้นมือและใครพร้อมทำงาน
- ทำให้การตรวจสอบงานสร้างสรรค์ง่ายขึ้นโดยใช้ขั้นตอนสถานะที่ชัดเจน เช่น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน" และ "กำลังดำเนินการ" เพื่อปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะระหว่างทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สร้างการรับผิดชอบในทุกขั้นตอนด้วยงานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของ, ทีมที่เกี่ยวข้อง, และกำหนดเวลาเพื่อให้เกิดความชัดเจนและลดการซ้ำซ้อน
🔑 เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, สตูดิโอออกแบบ, หรือสตาร์ทอัพที่ต้องการประสานงานหลายสาขา (การเขียนเนื้อหา, การออกแบบ, และการพัฒนา) ในการวางแผนและดำเนินการเว็บไซต์ใหม่
9. แม่แบบขอบเขตงานเว็บไซต์ ClickUp
ก่อนที่บรรทัดแรกของโค้ดจะถูกเขียนขึ้น ทุกโครงการเว็บไซต์ต้องการสิ่งหนึ่ง: ความชัดเจน.แบบแผนขอบเขตการทำงานเว็บไซต์ของ ClickUpสร้างฐานนี้ขึ้นมา.
เอกสาร ClickUpที่ละเอียดช่วยให้เก็บรายละเอียดของทุกโครงการไว้ล่วงหน้า เช่น วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันในสิ่งที่กำลังสร้างและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจน เอกสารขอบเขตงานที่ครอบคลุมนี้สามารถเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp ได้ ทำให้ทีมที่ทำงานในโมดูลการออกแบบ การสร้างเนื้อหา การผสานระบบ และกิจกรรมการเปิดตัว สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรอยู่ในขอบเขตและอะไรต้องการการอนุมัติ
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมและลูกค้าที่ต้องการความชัดเจนสูงสุดในระหว่างการทำงาน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- ระบุวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และราคาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและป้องกันความเข้าใจผิดในภายหลัง
- บันทึกทุกสมมติฐานและกฎการควบคุมการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนสอดคล้องกันเมื่อโครงการมีการพัฒนา
- มอบหมายเจ้าของ, ระยะเวลา, และการแบ่งงานในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบที่ทับซ้อนกัน
- รักษาความโปร่งใสด้วยตารางอัตราและตารางต้นทุนที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้เห็นงบประมาณได้อย่างชัดเจนและควบคุมการใช้จ่ายได้
🔑 เหมาะสำหรับ: เอเจนซี่, ที่ปรึกษา, และผู้จัดการโครงการภายในที่ต้องการจัดทำข้อตกลงและขอบเขตงานอย่างเป็นทางการสำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์
10. แม่แบบแผนโครงการย้ายเว็บไซต์ ClickUp
การย้ายเว็บไซต์เป็นหนึ่งในโครงการดิจิทัลที่ซับซ้อนที่สุด นอกเหนือจากการย้ายไฟล์แล้ว คุณยังต้องปกป้องความน่าเชื่อถือของลิงก์และความไว้วางใจของผู้ใช้ด้วย
แม่แบบแผนโครงการย้ายเว็บไซต์ ClickUpช่วยให้ทีมวางแผน ทดสอบ และดำเนินการย้ายเว็บไซต์อย่างมีโครงสร้างและมั่นใจ แม่แบบนี้แบ่งกระบวนการออกเป็นขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้ทุกการพึ่งพาและการเปลี่ยนเส้นทางได้รับการจัดการอย่างสอดคล้องกัน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- วางแผนการย้ายข้อมูลเป็นขั้นตอนที่มีโครงสร้าง พร้อมจุดตรวจสอบและขั้นตอนการทบทวนในตัว เพื่อรับรองว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
- ปกป้องคุณค่า SEO และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ด้วยการติดตามการเปลี่ยนเส้นทาง, การตรวจสอบเมตาดาตา, และการทดสอบงานในมุมมองที่จัดระเบียบไว้ในที่เดียว
- ตรวจพบความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยสถานะเช่น "ถูกบล็อก" และ "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" ที่ช่วยระบุจุดติดขัดก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อกำหนดเวลา
- รวมทีมเทคนิคและทีมที่ไม่ใช่เทคนิคเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานร่วมกัน ที่ซึ่งนักพัฒนา นักการตลาด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันแบบเรียลไทม์
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาดและไอทีที่จัดการการย้ายโดเมน การเปลี่ยนแปลง CMS หรือการออกแบบใหม่ขนาดใหญ่
11. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังเว็บไซต์ ClickUp
ก่อนที่โครงร่างหรือแบบจำลองจะกลายเป็นจริง ทุกเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นด้วยแผนผังเว็บไซต์ที่ชัดเจน
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังเว็บไซต์ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณวางแผนโครงสร้างเว็บไซต์ได้อย่างเป็นภาพตั้งแต่เมนูระดับบนสุดไปจนถึงหน้าย่อยที่ซ้อนกัน คุณสามารถลากและวางและจัดเรียงองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ ด้วยวิธีนี้จึงง่ายต่อการปรับให้สอดคล้องกับลำดับเนื้อหาและเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ก่อนที่จะเขียนโค้ด
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแนวคิดเบื้องต้นหรือกำลังสรุปโครงสร้างไซต์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วClickUp Whiteboardsมอบพื้นที่ทำงานที่ใช้งานง่ายให้คุณสามารถระดมความคิดกับทีมของคุณ ใช้ตัวเชื่อมต่อเพื่อวางแผนการเดินทางของผู้ใช้ บันทึกไอเดียบนโน้ตติดผนัง และจัดรหัสสีให้กับองค์ประกอบต่างๆ เพื่อความชัดเจนในการมองเห็น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- มองเห็นโครงสร้างเว็บไซต์ทั้งหมดของคุณได้ในพริบตา เพื่อตรวจหาลิงก์ที่ขาดและเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนได้ทันที
- ทำงานร่วมกับนักออกแบบ นักพัฒนา และนักวางกลยุทธ์เนื้อหาแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็นและโน้ตติดหน้าจอ เพื่อพัฒนาไอเดียให้ดียิ่งขึ้นในทันที
- ลากและวางองค์ประกอบตามการพัฒนาของโครงการเพื่อให้ความสัมพันธ์ของหน้าชัดเจนและโครงสร้างเป็นระเบียบ
- แปลงส่วนของแผนผังเว็บไซต์ที่ได้รับการอนุมัติให้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเชื่อมโยงการวางแผนและการดำเนินการโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบ UX, นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหา และทีมเว็บที่ต้องการวิธีการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการจัดโครงสร้างเว็บไซต์ให้สอดคล้องกันก่อนเริ่มพัฒนา
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแผนผังเว็บไซต์ฟรีเพื่อแสดงภาพเว็บไซต์ของคุณ
12. แม่แบบหน้าแลนดิ้ง ClickUp
หน้าแลนดิ้งเพจจะประสบความสำเร็จเมื่อมีการผสมผสานเนื้อหาที่น่าสนใจ การออกแบบที่สะอาดตา และการเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจน แต่การเปรียบเทียบวิธีการต่างๆ และการติดตามสิ่งที่ได้ผล (และไม่ได้ผล) อาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แทนที่จะใช้บุ๊กมาร์กที่กระจัดกระจายหรือภาพหน้าจอแบบสุ่มแม่แบบหน้าแลนดิ้งเพจของ ClickUpมอบพื้นที่ส่วนกลางให้คุณศึกษาตัวเลือกการออกแบบ สไตล์ข้อความ และ CTA ได้พร้อมกัน
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เปรียบเทียบแบรนด์ชั้นนำด้วยการบันทึกและวิเคราะห์หน้าแลนดิ้งเพจของพวกเขาเพื่อศึกษาลักษณะการสื่อสารและรูปแบบการจัดวาง
- วัดผลการอภิปรายการออกแบบด้วยช่องให้คะแนนที่ประเมินเนื้อหาและการใช้งานอย่างเป็นกลาง
- ติดตามองค์ประกอบการออกแบบที่เกิดซ้ำ เช่น ตำแหน่งปุ่มและโทนเสียง เพื่อระบุสิ่งที่กระตุ้นการคลิกและการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- สร้างคลังแรงบันดาลใจร่วมกันด้วย ClickUp Docs ที่ทีมงานของคุณสามารถเก็บลิงก์และบันทึกไว้สำหรับการออกแบบใหม่ในอนาคต
🔑 เหมาะสำหรับ: ทีมการตลาด, นักออกแบบ, และนักกลยุทธ์การเติบโตที่กำลังมองหาเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้จริงเพื่อวิเคราะห์, เปรียบเทียบ, และจำลองหน้า landing page ที่มีประสิทธิภาพสูง
13. แม่แบบการไหลของผู้ใช้ ClickUp
ทุกประสบการณ์ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าผู้ใช้เคลื่อนไหวผ่านมันอย่างไร
เทมเพลต ClickUp User Flowเปลี่ยนเส้นทางการใช้งานที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นแผนที่ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ซึ่งแสดงทุกการกระทำและผลลัพธ์ตลอดเส้นทาง แทนที่จะต้องเดาว่าผู้ใช้จะหลงทางตรงไหน คุณสามารถเห็นเส้นทางของพวกเขาได้ทีละขั้นตอน ส่งผลให้สามารถออกแบบประสบการณ์ที่ชาญฉลาดและราบรื่นยิ่งขึ้น
🌟 ทำไมคุณถึงจะชอบมัน:
- เปลี่ยนเส้นทางการใช้งานที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนผังขั้นตอนที่ชัดเจนและเข้าใจได้ทันทีสำหรับทุกคน
- ระบุจุดเสียดสีตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อปรับปรุงเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ก่อนเปิดตัวและป้องกันการสูญเสียผู้ใช้
- เปรียบเทียบขั้นตอนทางเลือกต่าง ๆ ควบคู่กัน (เช่น การชำระเงินแบบไม่ลงทะเบียนกับลงทะเบียน) เพื่อค้นหาประสบการณ์ที่ใช้งานง่ายที่สุด
- จัดทีม UX, ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาให้สอดคล้องกันภายใต้แผนงานร่วมกันหนึ่งเดียว เพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนและเร่งการตัดสินใจ
🔑 เหมาะสำหรับ: นักออกแบบผลิตภัณฑ์, นักวิจัย UX, และนักพัฒนาที่ต้องการวิธีการปฏิบัติได้จริงในการวางแผนพฤติกรรมผู้ใช้และออกแบบ
วางแผนและสร้างเว็บไซต์ได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
เทมเพลต Figma ช่วยให้คุณเริ่มต้นด้านความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็วด้วยม็อกอัพ ชุด UI และระบบออกแบบที่ช่วยประหยัดเวลาในการจัดวางเลย์เอาต์หลายชั่วโมง เมื่อคุณใช้ร่วมกับเทมเพลตเว็บไซต์ของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนจากการออกแบบไปสู่การดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนเนื้อหาไปจนถึงการติดตามงานพัฒนาจะได้รับการจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ AI, ระบบอัตโนมัติ และการผสานรวมของ ClickUp ยังช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง พวกเขาสามารถมอบหมายงานได้ทันที สร้างข้อความ ซิงค์การอัปเดตข้ามเครื่องมือ และติดตามความคืบหน้าโดยไม่ต้องควบคุมอย่างละเอียด
ร่วมกัน, เทมเพลต Figma และเทมเพลต ClickUp สร้างเส้นทางที่ราบรื่นจากความคิดสู่การเปิดตัว
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีและสร้างเว็บไซต์ได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น