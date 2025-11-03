ทำไมการสะสมนิสัยถึงได้ผลแต่ไม่ยั่งยืน

การสะสมนิสัยฟังดูน่าสนใจ
สูตรนี้ง่ายมาก: "หลังจากฉัน [พฤติกรรมปัจจุบัน] ฉันจะ [พฤติกรรมใหม่]" คุณเชื่อมโยงการกระทำเล็กๆ ใหม่เข้ากับสิ่งที่คุณทำโดยอัตโนมัติอยู่แล้วในทุกๆ วัน
เช่น คุณต้องการเริ่มใช้ไหมขัดฟันหรือไม่? แค่ทำมันทันทีหลังจากที่คุณแปรงฟันเสร็จ
และบางครั้ง มันก็เหมือนกับเวทมนตร์
ลองนึกภาพวางวิตามินประจำวันของคุณไว้ข้างเครื่องชงกาแฟดูสิ ทันใดนั้น การทานวิตามินก็กลายเป็นเรื่องง่าย กลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรยามเช้าที่ฝังแน่นในตัวคุณ มันได้ผลเพราะเข้าไปกระตุ้นสมองส่วนที่ทำงานอัตโนมัติ โดยใช้สัญญาณเดิมที่แข็งแกร่งเพื่อกระตุ้นการตอบสนองง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้ความคิดหรือความตั้งใจมากนัก มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณได้แฮ็กกิจวัตรของตัวเองแล้ว
แต่แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่ง
บางทีคุณอาจลองเขียนบันทึกประจำวัน 5 นาทีหลังจากแปรงฟัน มันได้ผลอยู่หนึ่งสัปดาห์ หรืออาจจะสองสัปดาห์ แต่แล้ว...มันก็ค่อยๆ เลือนหายไป ทั้งๆ ที่คุณยังคงแปรงฟันทุกคืน
ทำไม? หากมีตัวกระตุ้นอยู่แล้ว ทำไมนิสัยจึงไม่ติดอยู่ตลอดเวลา?
วิทยาศาสตร์บอกเราว่าการสร้างความอัตโนมัติที่แท้จริงนั้นต้องใช้เวลา ซึ่งมักจะนานกว่าที่เราคาดไว้มาก และที่สำคัญกว่านั้น นิสัยใหม่นี้จำเป็นต้องรู้สึกว่ามีคุณค่าหรือให้รางวัลในตัวของมันเอง ไม่ใช่แค่ถูกเพิ่มเข้าไปกับสิ่งอื่นเท่านั้น
การตั้งค่าทริกเกอร์เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมด
ที่มาของการสร้างนิสัยซ้อน
คำว่า "การสะสมนิสัย" นั้นเป็นคำที่ค่อนข้างใหม่
แม้ว่าผู้คนอาจเชื่อมโยงนิสัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันมาตลอด แต่ชื่อเฉพาะและกรอบแนวคิดนี้เพิ่งได้รับความนิยมในช่วงไม่นานมานี้
ผู้เขียนชื่อ S. J. Scott ดูเหมือนจะเป็นผู้คิดค้นคำนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในหนังสือของเขา Habit Stacking: 97 Small Life Changes That Take Five Minutes or Less
แนวคิดของเขาเน้นไปที่การปรับปรุงเล็กๆ น้อยๆ มากมาย โดยการเพิ่มกิจกรรมเล็กๆ ที่ใช้เวลาเพียงห้านาทีหรือน้อยกว่านั้นเข้าไปในกิจวัตรประจำวันที่คุณมีอยู่แล้ว
แนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นมาก ต้องขอบคุณ เจมส์ เคลียร์ ในหนังสือขายดีของเขา Atomic Habits ซึ่งเขาได้นำเสนอการสะสมนิสัย (habit stacking) เป็นกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงภายในระบบที่ใหญ่กว่าของเขาสำหรับการสร้างนิสัยที่ดีขึ้น
เขาเน้นย้ำให้ใช้สูตร "หลังจาก [พฤติกรรมปัจจุบัน], ฉันจะ [พฤติกรรมใหม่]" เป็นวิธีที่ชัดเจนในการใช้กิจวัตรเดิมเป็น สัญญาณ ที่ชัดเจนสำหรับพฤติกรรมใหม่ที่คุณต้องการสร้างขึ้น
ขอบคุณเขา การสร้างนิสัยแบบต่อเนื่องได้กลายเป็นเทคนิคที่หลายคนเลือกใช้เมื่อพยายามทำให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่
👉🏽 อ่านเพิ่มเติม:สรุปหนังสือ Atomic Habits: แนวคิดสำคัญและรีวิว
นิสัยที่ซ้อนกันกระตุ้นอะไรในใจลึกๆ ของคุณ
แล้วทำไมการสะสมนิสัยจึงฟังดูน่าเชื่อถือมากนัก?
เพราะมันเข้าถึงสิ่งที่แท้จริงเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสมองของเรา
ระบบอัตโนมัติของสมอง
เมื่อเราทำบางสิ่งซ้ำแล้วซ้ำเล่าในแบบเดิม สมองของเราจะเรียนรู้ที่จะทำให้การกระทำนั้นกลายเป็นอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดพลังงานทางจิตใจ การสร้างนิสัยใหม่ (Habit stacking) พยายามใช้ระบบอัตโนมัตินี้เพื่อแทรกพฤติกรรมใหม่เข้าไป
คิดถึงการเรียนขับรถ
ในตอนแรก คุณต้องคิดอย่างหนักเกี่ยวกับทุกสิ่งเล็กน้อย: ตรวจสอบกระจก, สัญญาณ, หันพวงมาลัยให้ถูกต้อง. สมองของคุณกำลังทำงานในโหมด "คิด" ของมัน, คิดหาความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำของคุณกับผลลัพธ์ (เช่น การเลี้ยวโค้งอย่างสำเร็จ).
แต่หลังจากที่คุณขับรถเส้นทางเดิมไปทำงานหลายร้อยครั้งแล้ว? คุณอาจจะมาถึงที่ทำงานโดยไม่แม้แต่จะจำบางส่วนของการขับรถได้ นั่นเป็นเพราะสมองของคุณเปลี่ยนเป็น "โหมดอัตโนมัติ" มันเรียนรู้ว่าการเห็นป้ายถนนเฉพาะ (สิ่งกระตุ้น) หมายถึงถึงเวลาที่ต้องเลี้ยวเฉพาะ (การตอบสนอง) โดยไม่จำเป็นต้องคิดถึงเป้าหมาย
🧠 งานวิจัยสนับสนุนสิ่งนี้:นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ"ระบบอัตโนมัติ" ของสมองโดยการสังเกตสัตว์ เช่น หนู ที่กำลังเรียนรู้ภารกิจต่างๆ
ก่อนอื่น หนูจะเรียนรู้ว่าการกดคันโยกจะทำให้ได้อาหารเม็ดอร่อย ๆ ในช่วงแรก หนูจะกดคันโยกเพราะต้องการอาหารเม็ด หากนักวิทยาศาสตร์ทำให้อาหารเม็ดมีรสชาติแย่ หนูจะหยุดกดคันโยกอย่างรวดเร็ว เพราะมันเริ่มคิดถึงผลลัพธ์ การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นเป้าหมายนี้ใช้ส่วนหนึ่งของศูนย์ความเคยชินในสมอง
แต่ถ้าหนูฝึกกดคันโยกนั้นบ่อยๆ บางสิ่งจะเปลี่ยนไป หลังจากทำซ้ำอย่างมากมาย การกระทำนั้นจะกลายเป็นอัตโนมัติ ตอนนี้ แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะทำให้เม็ดอาหารมีรสชาติแย่ หนูที่ฝึกมากเกินไปก็จะยังคงกดคันโยกอยู่ดี!
การกระทำไม่ได้เกี่ยวกับเป้าหมายอีกต่อไปแล้ว; มันเป็นเพียง การตอบสนอง อัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดย สิ่งกระตุ้น (การเห็นคันโยก) พฤติกรรมอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์นี้ใช้ส่วนที่แตกต่างและเป็นอัตโนมัติมากขึ้นของศูนย์นิสัยในสมอง
การเชื่อมโยงอัตโนมัตินี้เรียกว่า การเชื่อมต่อ S-R ซึ่งถูกจัดการโดยส่วนที่แตกต่างของศูนย์กลางนิสัยในสมองของคุณ นั่นคือ dorsolateral striatum ระบบอัตโนมัตินี้มีประสิทธิภาพสูงมาก มันทำงานโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก ทำให้จิตใจของคุณมีอิสระในการมุ่งเน้นไปที่สิ่งอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม มันก็ค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้าง; การสร้างนิสัยซ้อนกันนั้นเพียงแค่ทำตามสัญญาณ แม้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยก็ตาม
การสะสมนิสัยรู้สึกถูกต้องเพราะมันพยายามจะยึดระบบอัตโนมัติของคุณ มันสมมติว่านิสัยเก่าที่เป็นอัตโนมัติของคุณ (เช่น การเทกาแฟ) สามารถทำหน้าที่เป็น สิ่งกระตุ้น เพื่อกระตุ้น การตอบสนอง ของนิสัยใหม่ของคุณ (เช่น การทานวิตามิน)
คุณกำลังพยายามเพิ่มขั้นตอนเข้าไปในโปรแกรม S-R ที่มีอยู่แล้ว โดยหวังว่าการกระทำใหม่จะถูกดึงไปพร้อมกับโปรแกรมโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการ "คิด"
คิดน้อยลง เครียดน้อยลง
อีกเหตุผลสำคัญที่ทำให้การซ้อนกิจวัตรดูดีคือ นิสัยเหล่านั้นรู้สึก ง่าย เมื่อคุณทำอะไรโดยอัตโนมัติ คุณแทบไม่ต้องใส่ใจเลย
ดังนั้น เมื่อคุณกำลังทำกิจกรรมที่เป็นนิสัย จิตใจของคุณมักจะอยู่ที่อื่นโดยสิ้นเชิงและไม่ได้จดจ่อกับงานที่อยู่ตรงหน้า
การหลงคิดฟุ้งซ่านนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไป; มันหมายความว่านิสัยนี้กำลังทำงานอย่างราบรื่นอยู่เบื้องหลัง ทำให้สมองของคุณมีพลังเหลือสำหรับสิ่งอื่น ๆ
และเพราะคุณไม่ต้องคิดมาก การกระทำที่เป็นนิสัยจึงมักจะรู้สึกเครียดน้อยลง คุณจะรู้สึกไม่ถูกกดดันและควบคุมได้มากขึ้นเมื่อทำสิ่งที่เป็นนิสัย เมื่อเทียบกับการทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติ
🧠 งานวิจัยสนับสนุนสิ่งนี้:นักวิจัยต้องการแอบดูความคิดของผู้คนในชีวิตประจำวันเพื่อดูว่าเราคิดถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จริงหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นนิสัย
พวกเขาให้เด็กนักเรียนนาฬิกาพิเศษที่ส่งเสียงบี๊บประมาณหนึ่งครั้งต่อชั่วโมง เมื่อนาฬิกาส่งเสียงบี๊บ นักเรียนต้องหยุดและเขียนลงไปว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ กำลังคิดอะไรอยู่ และรู้สึกอย่างไรในขณะนั้น
หลังจากรวบรวมบันทึกประจำวันเหล่านี้แล้ว นักวิจัยได้สอบถามนักเรียนเกี่ยวกับการกระทำที่พวกเขาได้เขียนไว้ ความถี่ในการทำ และว่าพวกเขามักจะทำในสถานที่เดียวกันหรือไม่ จากข้อมูลนี้ พวกเขาได้จัดประเภทการกระทำออกเป็น:
- "นิสัย" (ทำเกือบทุกวัน ที่เดิม)
- "พฤติกรรมที่ไม่ใช่กิจวัตร" (ทำน้อยลงหรือทำในสถานที่ที่ต่างออกไป)
จากนั้นพวกเขาได้เปรียบเทียบบันทึกประจำวันและพบว่าเมื่อผู้คนกำลังทำพฤติกรรมที่เป็นนิสัย ความคิดของพวกเขามักจะอยู่ที่อื่นทั้งหมด เช่น คิดถึงการบ้านขณะขับรถ หรือเหม่อลอยขณะแปรงฟัน อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่ได้ทำพฤติกรรมที่เป็นนิสัย ความคิดของพวกเขามักสอดคล้องกับการกระทำ ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องให้ความสนใจ
การสะสมนิสัยสัญญาว่าจะมอบคุณภาพที่ง่ายและไม่เครียดให้กับพฤติกรรมใหม่ ๆ โดยการเชื่อมโยงพวกมันกับพฤติกรรมที่รู้สึกไม่ยากอยู่แล้ว
ระบบเตือนความจำในตัวของคุณ
สุดท้าย การสร้างนิสัยซ้อนกันให้ความรู้สึกฉลาดเพราะมันให้ตัวเตือนอัตโนมัติแก่คุณ คุณไม่จำเป็นต้องมีนาฬิกาปลุกหรือกระดาษโน้ตเตือนความจำ ตัวเตือนนั้นถูกฝังอยู่ในกิจวัตรประจำวันของคุณแล้ว: การทำนิสัยเดิมจะเตือนให้คุณทำนิสัยใหม่
สมองของเรานั้นเก่งมากในการเชื่อมโยงสิ่งเร้าในสิ่งแวดล้อมกับการกระทำเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งที่เราทำบ่อย ๆ การเห็นแปรงสีฟัน (สิ่งเร้า) ทำให้คุณเอื้อมไปหยิบยาสีฟัน (การกระทำ) โดยไม่ต้องคิด หรือถ้าคุณเป็นหนู การเห็นเม็ดน้ำตาล (สิ่งเร้า) ทำให้คุณกดคันโยกเพื่อต้องการไปเอา (การกระทำ)
การเชื่อมโยงระหว่างสัญญาณกับการกระทำนี้เป็นส่วนสำคัญของวิธีการทำงานของนิสัย
นิสัยหลักที่คุณเลือกจะกลายเป็นสัญญาณที่เฉพาะเจาะจงและเชื่อถือได้ เนื่องจากคุณทำมันอย่างสม่ำเสมอในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยอยู่แล้ว มันจึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนสำหรับสมองของคุณในการเริ่มการกระทำถัดไปที่คุณผูกไว้กับมัน
มันช่วยลดความพยายามในการจดจำ และทำให้พฤติกรรมใหม่รู้สึกเหมือนเป็นขั้นตอนต่อไปที่เป็นธรรมชาติ
👉🏽 อ่านเพิ่มเติม:20 นิสัยง่ายๆ ในแต่ละวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แต่การเรียงลำดับนิสัยไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้น
โอเค การสร้างนิสัยแบบซ้อนกันดูเหมือนจะเหมาะสมเพราะมันกระตุ้นระบบอัตโนมัติและระบบเตือนความจำในสมองของคุณ การเชื่อมโยงการกระทำใหม่กับการกระทำเก่าดูเหมือนจะเป็นทางลัดที่ชาญฉลาด
แต่การรู้เพียงว่า ทำไม มันถึงรู้สึกถูกต้องนั้นยังไม่เพียงพอที่จะรับประกันความสำเร็จ
หากคุณเคยลองสร้างนิสัยใหม่ด้วยการทำหลายอย่างพร้อมกันแล้วพบว่านิสัยนั้นไม่ติด คุณไม่ได้เป็นคนเดียว สูตรง่ายๆ มักจะละเลยส่วนสำคัญของปริศนาที่วิทยาศาสตร์บอกเราว่าจำเป็นสำหรับการเปลี่ยน ความตั้งใจ ให้กลายเป็น นิสัยอัตโนมัติ
ปัจจัยที่ 1: นิสัยถูกสร้างขึ้น ไม่ใช่ถูกแฮ็ก
สิ่งที่ขาดหายไปมากที่สุดในบริบทคือ เวลา
เรามักได้ยินเรื่องเล่าผิด ๆ เช่น "ใช้เวลา 21 วันในการสร้างนิสัย" แต่ความจริงแล้วมักจะใช้เวลานานกว่านั้นและยุ่งเหยิงกว่ามาก
🧠 งานวิจัยสนับสนุนสิ่งนี้:การศึกษาหนึ่งได้ติดตามผู้คนอย่างละเอียดในขณะที่พวกเขากำลังสร้างนิสัยใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ เช่น การกินผลไม้ทุกวันหรือการออกไปวิ่ง พวกเขาวัดว่าพฤติกรรมนั้นรู้สึกเป็นอัตโนมัติมากเพียงใดในแต่ละวัน
สิ่งที่พวกเขาพบคือ ใช่ ความรู้สึกของการทำงานอัตโนมัติเพิ่มขึ้นเมื่อมีการทำซ้ำ แต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในเส้นตรง มันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในตอนแรก จากนั้นความก้าวหน้าจะช้าลงเรื่อยๆ จนกระทั่งในที่สุดก็คงที่
ที่สำคัญกว่านั้น เวลาที่ใช้ในการไปถึงจุดที่พฤติกรรมกลายเป็นอัตโนมัติและรู้สึกเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั้นแตกต่างกันอย่างมาก โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลา 66 วัน แต่สำหรับบางคน ใช้เวลาเพียง 18 วันเท่านั้น ในขณะที่บางคนอาจใช้เวลานานถึง แปดเดือน (254 วัน)!
งานวิจัยเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการสร้างนิสัยแสดงให้เห็นว่าการจัดลำดับนิสัยอาจช่วยให้คุณ เริ่มต้น ทำพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งได้อย่างสม่ำเสมอ แต่การเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นให้กลายเป็นนิสัยที่แท้จริงและเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินั้นต้องใช้ความพยายามในระยะยาว ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องไปไกลกว่าแค่ไม่กี่สัปดาห์
ข่าวดีจากการศึกษาครั้งนี้คือ การขาดการออกกำลังกายเพียงวันเดียวหรือสองวันไม่ได้ทำให้กระบวนการโดยรวมเสียหาย ความสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญ แต่ความสม่ำเสมอที่สมบูรณ์แบบไม่จำเป็น
👋🏾 อยากมองภาพรวมและเรียนรู้วิธีสร้างแผนชีวิตแบบองค์รวมไหม? ชมวิดีโอนี้ได้เลย:
ปัจจัยที่ 2: คุณค่าของนิสัย
การมีเพียงการเตือนความจำไม่เพียงพอที่จะทำให้พฤติกรรมใหม่ติดตัวในระยะยาว
ลองคิดดู: ทำไมเราถึงทำซ้ำ การกระทำใด ก็ตาม? โดยปกติแล้ว เพราะมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นจากมัน หรือมันรู้สึกสำคัญสำหรับเรา
สูตรการสะสมนิสัยอย่างง่ายมักลืมส่วนสำคัญนี้: คุณค่า ของนิสัยใหม่ หากการกระทำใหม่ไม่รู้สึกคุ้มค่า ตัวกระตุ้นจากนิสัยเก่าของคุณจะหยุดทำงานในที่สุด
การเสริมแรง: เครื่องยนต์ของพฤติกรรม
สมองของเราถูกสร้างมาเพื่อทำซ้ำการกระทำที่นำไปสู่สิ่งที่ดี. นี่เรียกว่าการเสริมแรงทางบวก.
เมื่อคุณทำอะไรบางอย่างแล้วได้รับรางวัลทันที แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อย เช่น รู้สึกดีหรือได้ขีดฆ่าสิ่งที่ต้องทำออกจากรายการ สมองของคุณก็จะเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงการกระทำนั้นกับรางวัล ซึ่งจะทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะทำสิ่งนั้นอีกครั้งในครั้งต่อไป
หากนิสัยที่คุณสะสมไว้ไม่มีรางวัลหรือความรู้สึกเชิงบวกใด ๆ ติดอยู่เลย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่คุณเพิ่มเข้าไปเอง สมองของคุณจะมีเหตุผลน้อยมากที่จะทำมันต่อไป แม้ว่าจะมีตัวเตือนอยู่ก็ตาม
โดปามีน: มาตรวัดคุณค่าของสมองคุณ
มีสารเคมีในสมองของคุณที่เรียกว่า โดปามีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้
ระดับโดปามีนส่งสัญญาณว่าสมองของคุณคิดว่าสิ่งใดมีคุณค่ามากเพียงใดในขณะนี้ (ในแง่ของการได้รับรางวัลในอนาคต) เมื่อโดปามีนสูงขึ้นสำหรับกิจกรรมใด ๆ คุณจะมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะทำมัน และสมองของคุณจะทำงานหนักขึ้นเพื่อเรียนรู้วิธีที่จะได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น
หากนิสัยใหม่ที่คุณสะสมไม่กระตุ้นสัญญาณคุณค่านี้ คุณจะรู้สึกไม่มีแรงจูงใจที่จะทำมันมากนัก โดยเฉพาะเมื่อมันยังรู้สึกน่าเบื่ออยู่
👉🏽 อ่านเพิ่มเติม:วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกิจวัตรยามเช้าแบบต่ำโดปามีน
คุณค่าเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้: การรู้ว่าอะไรมีคุณค่า
น่าสนใจที่สมองของคุณไม่ได้รู้โดยอัตโนมัติว่าสิ่งใดมีคุณค่าเพียงใดในทุกสถานการณ์
สำหรับความต้องการพื้นฐาน เช่น ความหิว คุณมักต้อง เรียนรู้ ว่าอาหารชนิดใดให้ความรู้สึกดีเพียงใด ขณะที่คุณหิว เพื่อที่จะให้คุณค่ากับมันอย่างแท้จริงในสภาวะนั้น สิ่งนี้เรียกว่า การเรียนรู้แบบมีแรงจูงใจ
🧠 งานวิจัยสนับสนุนสิ่งนี้: นักวิจัยสอนหนูที่ไม่หิวให้กดคันโยกเพื่อรับเม็ดอาหารพิเศษใหม่ที่พวกมันไม่เคยกินมาก่อน หนูเรียนรู้การกระทำนี้
จากนั้น นักวิจัยทำให้หนูหิวและนำพวกมันกลับมาที่จุดที่มีคันโยก แต่ไม่ให้อาหารเม็ดเมื่อพวกมันกดคันโยก (นี่คือการทดสอบการสูญพันธุ์เพื่อดูว่าพวกมันคาดหวังอะไร)
ตอนนี้ คุณคงคิดว่าหนูที่หิวโหยแล้วจะกดคันโยกอย่างบ้าคลั่งใช่ไหม? แต่ที่น่าแปลกใจคือ พวกมันไม่ได้กดมากไปกว่าตอนที่ยังไม่หิวเสียอีก ดูเหมือนว่าการหิวเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกมัน "ต้องการ" เม็ดอาหารนั้นมากขึ้น
นี่คือจุดพลิกผัน: นักวิจัยได้นำกลุ่มหนูอีกกลุ่มหนึ่งมา ก่อนที่จะเริ่มฝึกกดคันโยก พวกเขาปล่อยให้หนูกลุ่มนี้กินอาหารเม็ดพิเศษในขณะที่พวกมันหิวอยู่แล้ว
จากนั้น หนูเหล่านี้ได้เรียนรู้ที่จะกดคันโยกในขณะที่ไม่ได้หิว เช่นเดียวกับกลุ่มแรก เมื่อหนูเหล่านี้ถูกทำให้หิวและทดสอบด้วยคันโยก (อีกครั้ง ไม่มีการให้เม็ดอาหาร) พวกมันกดคันโยกมากกว่าหนูที่ไม่เคยกินเม็ดอาหารในขณะที่หิวมาก่อนอย่างมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าหนูต้องเรียนรู้ว่าเม็ดอาหารเหล่านั้นดีแค่ไหนเมื่อพวกมันรู้สึกหิว
กระบวนการเรียนรู้คุณค่าของบางสิ่งบางอย่างโดยอิงจากความรู้สึกหรือความต้องการในปัจจุบันของคุณนั้นเรียกว่าการเรียนรู้แบบมีแรงจูงใจ
ในทำนองเดียวกัน สำหรับนิสัยใหม่ คุณอาจจำเป็นต้องสัมผัสกับประโยชน์ของมันโดยตรงหรือเชื่อมโยงมันกับความรู้สึกที่คุณให้คุณค่า ในขณะที่ คุณอยู่ในสภาวะที่นิสัยนั้นมีความสำคัญ (เช่น รู้สึกสงบ หลังจาก การทำสมาธิเมื่อคุณเครียด) เพื่อให้สมองของคุณจดจำคุณค่าของมันอย่างแท้จริง
นั่นคือว่า แค่รู้ว่าเป็น 'ดีสำหรับคุณ' ก็ไม่เพียงพอเสมอไป
การเชื่อมโยงกับตนเอง: ทำให้มีความหมายในระดับส่วนตัว
วิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มคุณค่าคือการเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับ ตัวตนของคุณ หรือ ตัวตนที่คุณต้องการจะเป็น: ตัวตนของคุณ. นิสัยที่เชื่อมโยงกับคุณค่าแก่นสารหรือความรู้สึกของตัวเองจะรู้สึกมีความสำคัญมากขึ้นและมีโอกาสที่จะติดตัวคุณมากขึ้น.
🧠 งานวิจัยสนับสนุนสิ่งนี้: นักวิทยาศาสตร์ต้องการทราบว่านิสัยที่รู้สึกว่าเป็น "ส่วนหนึ่งของตัวตน" นั้นแข็งแกร่งหรือแตกต่างอย่างไร
ในการศึกษาหนึ่ง ผู้เข้าร่วมถูกขอให้ทบทวนรายการพฤติกรรมยาว ๆ เช่น "บริจาคให้กับการกุศล" หรือ "ศึกษาในวันหยุดสุดสัปดาห์" สำหรับแต่ละคน ผู้เข้าร่วมได้ให้คะแนนว่าพฤติกรรมนั้นกลายเป็นนิสัยมากน้อยเพียงใดสำหรับตนเอง และที่สำคัญคือ มันสะท้อนตัวตนที่แท้จริงของตนมากเพียงใด พวกเขาพบว่า สำหรับผู้ที่มีความเชื่อมโยงระหว่างนิสัยของตนกับตัวตนที่แท้จริงอย่างแน่นแฟ้น นิสัยเหล่านั้นยังมีความสัมพันธ์กับการรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้น (มี自尊ใจสูงขึ้น) และมีความมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายส่วนตัวมากขึ้น
ในส่วนอื่นของการวิจัยของพวกเขา พวกเขาให้ผู้คนประเมินพฤติกรรมเดียวกัน แต่ทำให้กลุ่มหนึ่งคิดถึงเหตุผลที่พวกเขาอาจทำพฤติกรรมนั้น ๆ โดยเชื่อมโยงกับคุณค่าส่วนตัวที่สำคัญ (เช่น "ช่วยเหลือผู้อื่น" หรือ "ความสำเร็จ")
อีกกลุ่มหนึ่งได้เชื่อมโยงพฤติกรรมดังกล่าวกับช่วงเวลาของวัน ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่เชื่อมโยงพฤติกรรมกับค่านิยมของตนอย่างจริงจังมีแนวโน้มที่จะมีความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างนิสัยของตนกับความรู้สึกตัวตนที่แท้จริง
สิ่งนี้บ่งชี้ว่าการคิดอย่างมีสติว่านิสัยหนึ่งๆ สอดคล้องกับค่านิยมหรืออัตลักษณ์ของคุณอย่างไร จะช่วยให้นิสัยนั้นรู้สึกมีความหมายมากขึ้นและสะท้อนความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้น
พูดง่ายๆ คือ สมองของคุณมีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันสำหรับการคิดเกี่ยวกับตัวเองและการกำหนดคุณค่า
เมื่อนิสัยหนึ่งรู้สึกเหมือนเป็น "สิ่งที่คนอย่างฉันทำ" มันจะได้รับความสำคัญพิเศษที่เกินกว่ารางวัลธรรมดา ทำให้คุณมีแรงจูงใจมากขึ้นที่จะทำต่อไปแม้ในเวลาที่ยากลำบาก
สิ่งที่ข้อมูลบอกเกี่ยวกับแรงจูงใจอย่างแท้จริง: ClickUp Insights
จากการสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดย ClickUp พบว่า 78% ของผู้คนยอมรับว่าพวกเขามีปัญหาในการรักษาแรงจูงใจในการทำเป้าหมายระยะยาว ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่ใส่ใจ แต่สมองของเราถูกตั้งโปรแกรมให้ต้องการความสำเร็จอย่างรวดเร็ว เมื่อไม่เห็นความก้าวหน้า ความพยายามก็รู้สึกเหมือนสูญเปล่า
ในทางตรงกันข้าม 45% กล่าวว่า การแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ช่วยให้พวกเขามีแรงจูงใจ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำตามโครงสร้างนั้น เราทราบว่าอะไรที่จะช่วยได้ แต่เราไม่ได้สร้างระบบเพื่อให้เกิดขึ้นเสมอไป
สัญญาณเตือนอีกอย่าง? มีเพียง 34% ของคนที่ใช้เวลาในการทบทวนเมื่อเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง นั่นหมายความว่าสองในสามของเราสูญเสียข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งอาจทำให้เป้าหมายต่อไปง่ายขึ้น
พูดง่ายๆ คือ เราตั้งเป้าหมายหรือสร้างนิสัย แต่เราไม่ได้ทำตามเป้าหมายเสมอไป เราทราบว่าอะไรสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่า เมื่อไหร่ ควรทำ และเราต้องการความก้าวหน้า แต่บ่อยครั้งลืมติดตามความก้าวหน้า
ผลลัพธ์คืออะไร? ช่องว่างของแรงจูงใจที่ค่อยๆ ขยายตัวออกไปอย่างเงียบๆ ตามกาลเวลา
การเข้าใจช่องว่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแรงจูงใจต้องการการออกแบบอย่างมีสติรอบตัวมัน
ปัจจัยที่ 3: ภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของความอัตโนมัติ
สิ่งที่ทำให้พฤติกรรมกลายเป็นนิสัยมีประโยชน์ นั่นคือ "ความเป็นอัตโนมัติ" ของมัน ก็เป็นสิ่งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน การสะสมพฤติกรรมอาศัยการทำงานแบบอัตโนมัติของสมอง แต่ระบบอัตโนมัตินี้ไม่ได้ฉลาดเสมอไป
นิสัยเป็นสิ่งที่แข็งกร้าว
นิสัยที่คุณสร้างขึ้นมักจะผูกพันอย่างแน่นแฟ้นกับสัญญาณและบริบทเฉพาะที่คุณเรียนรู้มา
นักวิทยาศาสตร์ต้องการค้นหาว่างานที่เราทำบ่อย ๆ (ซึ่งรู้สึกเหมือนอัตโนมัติ) ถูกควบคุมโดยเป้าหมาย (การกลับบ้าน) หรือเพียงแค่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณ (เช่น ป้ายถนน)
- ในการศึกษาหนึ่ง (Yin & Knowlton, 2006) พวกเขาฝึกหนูให้กดคันโยกเพื่อรับรางวัลอร่อยอย่างดีเยี่ยม จากนั้นพวกเขาทำให้รางวัลมีรสชาติแย่ (การลดคุณค่า) หากหนูยังคงคิดถึงเป้าหมายอยู่ มันควรจะหยุดกดคันโยก แต่บ่อยครั้งที่หนูที่ถูกฝึกมากเกินไปยังคงกดคันโยกต่อไปอยู่ดี! สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำนั้นได้กลายเป็นนิสัยที่แข็งทื่อ เป็นการตอบสนองโดยอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้า โดยไม่สนใจผลลัพธ์ที่ไม่น่าพึงพอใจอีกต่อไป
- การศึกษาอื่น ๆพบว่านิสัยเหล่านี้มีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับสถานที่หรือสถานการณ์เฉพาะที่พวกมันถูกเรียนรู้มา การศึกษาสมองในภายหลังยืนยันว่าวงจรสมองที่แตกต่างกันจัดการกับการกระทำที่มุ่งเป้าหมายกับการกระทำอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยสัญญาณ และวงจรนิสัยมีความยืดหยุ่นน้อยและผูกพันอย่างมากกับสถานการณ์เฉพาะ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ระบบนิสัยของสมองของคุณไม่ได้ยืดหยุ่นมากนัก มันเพียงแค่รันโปรแกรมเมื่อมีสิ่งกระตุ้นปรากฏขึ้น ซึ่งหมายความว่าหากสถานการณ์ของคุณเปลี่ยนแปลง เช่น ตารางเวลาตอนเช้าของคุณถูกรบกวน หรือสถานที่ที่คุณทำนิสัยหลักของคุณเปลี่ยนไป สัญญาณเตือนอาจหายไปหรือเปลี่ยนแปลง และชุดนิสัยทั้งหมดของคุณอาจพังทลายลงได้อย่างง่ายดาย
การซ้อนนิสัยจะได้ผลดีที่สุดเมื่อพฤติกรรมหลักของคุณเกิดขึ้นอย่างมั่นคงและคาดการณ์ได้ ซึ่งอาจไม่เป็นจริงเสมอไปสำหรับผู้ที่มีตารางเวลาไม่แน่นอน
นิสัยมักเกิดขึ้นโดยไร้สติ
เพราะคุณไม่ต้องคิดมากในการทำกิจวัตรประจำวัน จิตใจของคุณจึงมักจะล่องลอยไป
ตัวอย่างเช่น: การศึกษาบันทึกประจำวันที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้ ซึ่งนักวิจัยพบว่าผู้คนมักคิดถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยในขณะที่กำลังทำกิจวัตรประจำวันของพวกเขา
ในขณะที่วิธีนี้ช่วยประหยัดพลังงานทางจิตใจ แต่มันก็หมายความว่าคุณอาจทำพฤติกรรมนั้นโดยไม่ได้สังเกตหรือมีส่วนร่วมกับมันอย่างแท้จริง ซึ่งอาจนำไปสู่ความรู้สึกว่าตัวเองขาดการเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่แท้จริงหรือตัวตนของคุณ
บางครั้ง ความไม่ใส่ใจนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาได้หากสถานการณ์ต้องการการปรับตัวอย่างมีสติ แต่ระบบอัตโนมัติของคุณยังคงทำงานตามโปรแกรมเก่าที่ไม่เหมาะสม
วิธีสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดกว่า (และครบถ้วนยิ่งขึ้น)
การรู้ถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการสร้างนิสัยไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้คุณท้อแท้ แต่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น การเข้าใจวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราสร้างกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
การสะสมนิสัยนั้นมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่แผนการที่สามารถใช้ได้เพียงอย่างเดียว คิดเสียว่าเป็นการวางรากฐาน ไม่ใช่การสร้างบ้านทั้งหลัง กุญแจสำคัญที่แท้จริงคือการใช้การสะสมนิสัยเพื่อเริ่มต้น และจากนั้นให้จัดการกระบวนการอย่างกระตือรือร้นโดยมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญจริง ๆ ในการทำให้นิสัยติดตัว: ความอดทน, คุณค่า, และ การตระหนักรู้
ขั้นตอนที่ 1: วางรากฐาน
ก่อนอื่น คุณยังคงต้องตั้งค่าสแต็กให้ถูกต้องเพื่อให้ตัวเองเริ่มต้นได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ส่วนนี้ใช้แนวคิดพื้นฐานของการสร้างนิสัยแบบซ้อน แต่เราทำด้วยความเข้าใจว่านี่เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น
✅ เลือกจุดยึดที่มั่นคง: หาพฤติกรรมที่คุณทำอยู่แล้ว ทุกวัน โดยไม่ขาดตกบกพร่อง เกือบไม่ต้องคิด เช่น แปรงฟัน ทำกาแฟแก้วแรก ปิดแล็ปท็อปเมื่อสิ้นสุดวัน สิ่งเหล่านี้มักเป็นจุดยึดที่ดีเพราะเชื่อถือได้ จุดยึดที่อ่อนแอหรือไม่สม่ำเสมอจะไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้
✅ เลือกนิสัยใหม่เล็ก ๆ อย่างเดียว: เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ จริง ๆ เล็ก ๆ น้อย ๆ หากคุณต้องการออกกำลังกาย อย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายว่า "ไปฟิตเนสเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมง" ให้ตั้งเป้าหมายว่า "สวมรองเท้าวิ่ง" หากคุณต้องการเขียน อย่าเพิ่งตั้งเป้าหมายว่า "เขียนหนึ่งหน้า" ให้ตั้งเป้าหมายว่า "เขียนหนึ่งประโยค" การทำให้มันง่าย ๆ อย่างไม่น่าเชื่อช่วยลดแรงเสียดทานในตอนแรก และทำให้มันง่ายขึ้นมากที่จะทำจริง ๆ ในวันแรก ๆ
✅ ใช้สูตรที่ชัดเจน: ระบุแผนของคุณอย่างชัดเจนโดยใช้โครงสร้าง "หลังจาก/ก่อน" "หลังจากฉันวางจานอาหารเช้าในอ่างล้างจาน ฉันจะหยิบวิตามินออกมา" การพูดหรือเขียนมันออกมาจะทำให้ความเชื่อมโยงชัดเจนในใจคุณ ขั้นตอนเริ่มต้นนี้จะสร้าง สัญญาณ ที่ช่วยให้คุณจำการกระทำใหม่ได้เมื่อพฤติกรรมหลักเกิดขึ้น
ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงสร้าง
การตั้งค่าสแต็กเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น งานที่แท้จริงคือการเปลี่ยนจุดเชื่อมโยงที่เปราะบางนั้นให้กลายเป็นนิสัยที่แข็งแกร่งและเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ดังที่เราได้เรียนรู้จากการศึกษาข้างต้น สิ่งนี้ต้องการมากกว่าแค่ตัวกระตุ้น คุณจำเป็นต้องจัดการกระบวนการนี้อย่างกระตือรือร้น
❗️วางแผนเพื่อความต่อเนื่อง
จำการศึกษาที่เราคุยกันไว้ได้ไหม ที่แสดงให้เห็นว่าอาจใช้เวลาถึง สองเดือน หกเดือน หรืออาจนานกว่านั้น กว่าที่นิสัยจะก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์? นั่นหมายความว่าคุณต้องอดทนและทำต่อไป แม้ว่าจะยังไม่รู้สึกเป็นธรรมชาติก็ตาม การสะสมนิสัยช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ แต่ การทำซ้ำอย่างต่อเนื่องในระยะยาว คือสิ่งที่สร้างนิสัยในสมองของคุณจริงๆ
นั่นคือว่า อย่าคาดหวังว่าจะเกิดปาฏิหารีในชั่วข้ามคืน ให้โฟกัสกับการกระทำหลังจากนิสัยหลักของคุณทุกวัน และหากคุณพลาดวันหนึ่ง? อย่ากังวลมากเกินไป การพลาดบ้างครั้งไม่ทำลายความคืบหน้าของคุณ; แค่กลับมาทำตามแผนในวันถัดไป
❗️ออกแบบ "เหตุผล"
การกระทำซ้ำเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากมันรู้สึกไร้จุดหมาย สมองของคุณต้องการเหตุผลในการทำสิ่งนั้นต่อไป โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลานานที่ยังคงต้องใช้ความพยายาม นั่นหมายความว่าคุณต้องแน่ใจว่านิสัยใหม่นั้นรู้สึก มีคุณค่า คุณสามารถทำได้โดย:
✅ เชื่อมโยงกับการตั้งเป้าหมายหรือตัวตนของคุณ: ถามตัวเองว่า: การกระทำเล็กๆ นี้ช่วยให้ฉันกลายเป็นคนที่ฉันอยากเป็นได้อย่างไร? มันสอดคล้องกับค่านิยมของฉันอย่างไร (เช่น การมีสุขภาพดี การมีประสิทธิผล หรือการมีน้ำใจ)?
✅ สังเกตหรือเพิ่มรางวัล: นิสัยนั้นเองรู้สึกดีหรือไม่? หากไม่ สามารถเพิ่มรางวัลเล็กๆ ที่ได้รับทันทีหลังจากนั้นได้หรือไม่? แม้แต่การยอมรับว่า 'ชนะ' หรือรู้สึกพอใจเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองเรียนรู้ว่าการกระทำนั้นมีคุณค่า สิ่งนี้กระตุ้น ระบบโดปามีน ของสมอง ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจโดยการติดตามคุณค่า หากไม่มีรางวัลบางอย่าง สมองของคุณจะไม่เห็นความสำคัญในการพยายามต่อไป
❗️รักษาความตระหนัก
เนื่องจากนิสัยสามารถเป็นสิ่งที่ แข็งกร้าว ได้ จึงมีความสำคัญที่จะต้องตรวจสอบตัวเองบ้างเป็นครั้งคราว ถามตัวเองว่า: สิ่งนี้ยังทำงานอยู่หรือไม่? นิสัยหลักยังเชื่อถือได้อยู่หรือไม่? นิสัยใหม่นี้ช่วยเหลือฉันจริง ๆ หรือไม่ หรือฉันแค่ทำตามขั้นตอนไปเฉย ๆ?
การตระหนักรู้ เพียงเล็กน้อยช่วยให้พฤติกรรมของคุณเป็นประโยชน์ต่อคุณ แทนที่จะเป็นคุณที่ถูกพฤติกรรมเหล่านั้นครอบงำโดยไม่รู้ตัว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาความตระหนักรู้เกี่ยวกับนิสัยของคุณ? การสร้างตัวติดตามสำหรับตัวคุณเอง และจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการใช้เทมเพลตการเรียงลำดับนิสัยฟรี 18 แบบนี้ที่คุณสามารถตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 3: เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ และดำเนินการต่อไป
เมื่อคุณใช้การสะสมนิสัยด้วยวิธีที่ชาญฉลาดเป็นจุดเริ่มต้น ควบคู่ไปกับความอดทนและการทำให้นิสัยนั้นรู้สึกมีคุณค่า มันสามารถช่วยได้จริง ๆ มันไม่ใช่เวทมนตร์ แต่ก็มีข้อดีที่ชัดเจน:
- มันให้จุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยม: การเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยเดิมจะใช้ตัวกระตุ้นที่มีอยู่แล้ว วิธีนี้ช่วยลดแรงผลักดันเริ่มต้นที่คุณต้องใช้เพื่อเริ่มทำสิ่งใหม่ได้อย่างแน่นอน
- มันใช้แรงผลักดัน: คุณกำลังทำนิสัยแรกอยู่แล้ว ดังนั้นการเพิ่มนิสัยที่สองทันทีหลังจากนั้นจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากกว่าการพยายามจำมันขึ้นมาโดยไม่มีบริบท
- มันสามารถสร้างความสม่ำเสมอได้ (หากเชื่อมโยงอย่างดี): หากคุณเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับสิ่งที่คุณให้คุณค่าหรือกับตัวตนที่คุณต้องการเป็นอย่างแรงกล้า การสะสมนิสัยสามารถช่วยสร้างความซ้ำซ้อนที่จำเป็นเพื่อให้การเชื่อมโยงนั้นรู้สึกเป็นจริงได้เมื่อเวลาผ่านไป
- มันใช้ได้กับการบวกง่ายๆ: การซ้อนกันเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเพิ่มกิจกรรมเล็กๆ ที่ทำซ้ำได้เข้าไปในส่วนต่างๆ ของวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ การทำงาน หรือชีวิตที่บ้าน
- มันสามารถลดความเครียดได้ (ในที่สุด): เมื่อ ทั้งหมด ของการกระทำ (นิสัยเก่า + นิสัยใหม่) กลายเป็นอัตโนมัติหลังจากการฝึกฝนมากมาย การทำตามลำดับอาจรู้สึกไม่ยากและน้อยเครียดกว่าการคิดผ่านแต่ละขั้นตอน
การเรียงลำดับนิสัยที่ชาญฉลาดในทางปฏิบัติ
การเห็นว่านิสัยที่ซ้อนกันสามารถเข้ากับช่วงเวลาต่างๆ ของวันได้อย่างไรช่วยให้แนวคิดนี้ชัดเจนขึ้น
จำสูตรง่ายๆ ไว้ว่า: "หลังจาก/ก่อน [นิสัยปัจจุบัน], ฉันจะ [นิสัยใหม่]" แต่ให้ระลึกไว้ด้วยว่า ทำไม คุณถึงทำมัน และมันต้องใช้เวลา
นี่คือตัวอย่างกิจวัตรที่คุณอาจนำไปใช้
สำหรับเช้าของคุณ
- สแต็ก: "หลังจากฉันเทกาแฟแก้วแรกแล้ว ฉันจะนั่งลงและทำสมาธิเป็นเวลาสองนาที"
- ข้อมูลเชิงลึก: สิ่งนี้ใช้จุดยึดที่แข็งแกร่งและทำเป็นประจำทุกวัน (กาแฟ) สำหรับกิจวัตรยามเช้าของคุณ การเริ่มต้นเพียงสองนาทีทำให้ง่ายต่อการเริ่มต้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ มูลค่าที่อาจได้รับจากการทำเช่นนี้คือความรู้สึกสงบมากขึ้น ซึ่งจะเสริมสร้างนิสัยนี้ให้มั่นคงขึ้นเมื่อทำไปเรื่อยๆ
เริ่มต้นวันทำงานของคุณ
- สแต็ก: "หลังจากเปิดแล็ปท็อปของฉันแล้ว ฉันจะตรวจสอบงานสำคัญ 3 อันดับแรกสำหรับวันนี้ใน ClickUp ทันที"
- ข้อมูลเชิงลึก: การเปิดแล็ปท็อปเป็นจุดกระตุ้นที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ การกระทำเล็กๆ นี้ช่วยเพิ่มโครงสร้างและความมีสมาธิในทันที มอบคุณค่าของความชัดเจนและลดโอกาสที่จะหลงไปกับการอ่านอีเมลตั้งแต่เริ่มต้นวัน
การออกกำลังกาย
- สแต็ก: "หลังจากฉันถอดรองเท้าทำงานเมื่อกลับถึงบ้าน ฉันจะใส่รองเท้าวิ่งทันที"
- ข้อมูลเชิงลึก: นี่เชื่อมโยงการกระทำที่ต้องการใหม่ (เตรียมตัวออกกำลังกาย) เข้ากับกิจวัตรที่มีอยู่แล้ว (กลับถึงบ้าน) โดยตรง มันจัดการกับอุปสรรคแรก – การเตรียมตัว คุณค่าจะเกิดขึ้นในภายหลังจากการออกกำลังกายเอง แต่การเชื่อมโยงนี้ทำให้การเริ่มต้นง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม มันอาจล้มเหลวได้หากกิจวัตร 'กลับถึงบ้าน' ของคุณเปลี่ยนแปลง
ผ่อนคลายในยามค่ำคืน
- สแต็ก: "หลังจากฉันล้างจานอาหารเย็นเสร็จแล้ว ฉันจะเขียนสิ่งดี ๆ อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ลงในสมุดบันทึกของฉัน"
- ข้อคิด: การทำงานบ้านให้เสร็จเป็นจุดสิ้นสุดที่ชัดเจน สิ่งนี้เพิ่มช่วงเวลาแห่งการไตร่ตรอง ซึ่งอาจรู้สึกคุ้มค่า (คุณค่า) และเชื่อมโยงกับเป้าหมาย เช่น การฝึกความกตัญญู การจำกัดให้เหลือเพียง "สิ่งดี ๆ อย่างเดียว" ทำให้สามารถทำได้แม้เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้า
สำหรับท่าทีม
- สแต็ก: "หลังจากที่เราประชุมสแตนด์อัพประจำวันเสร็จสิ้น ฉันจะใช้เวลา 2 นาทีในการอัปเดตบอร์ดความคืบหน้าของโครงการใน ClickUp"
- ข้อมูลเชิงลึก: สิ่งนี้ใช้เหตุการณ์ของทีมเป็นตัวกระตุ้นสำหรับงานส่วนบุคคลที่ส่งผลดีต่อทีม คุณค่าที่ได้รับคือการสื่อสารที่ชัดเจนและดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประชุมที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
อีกครั้ง อย่าลืม: การสร้างความอัตโนมัติที่แท้จริงต้องใช้เวลา ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิสัยใหม่ที่คุณกำลังเพิ่มเข้ามานั้นรู้สึกว่ามีคุณค่าหรือให้รางวัล บางทีอาจเชื่อมโยงกับเป้าหมายหรืออัตลักษณ์ของคุณ มิฉะนั้น ตัวกระตุ้นจะสูญเสียพลังไปในที่สุด
แม้ว่าความสม่ำเสมอจะมีความสำคัญ แต่หากคุณพลาดวันใดวันหนึ่งไป ก็อย่าเพิ่งท้อแท้ เพียงแค่กลับมาทำต่ออีกครั้ง การสะสมความต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีแรงผลักดันเพิ่มขึ้น แต่ความอดทนและการให้ความสำคัญกับนิสัยนี้ต่างหาก ที่จะทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณอย่างยั่งยืน
อ่านเพิ่มเติม:10 นิสัยการทำงานที่มีประสิทธิภาพ – ตัวอย่างและเคล็ดลับ
การสะสมนิสัยในบริบท: เทคนิคที่เกี่ยวข้อง
การสะสมนิสัยเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยม แต่ไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่ผู้คนพยายามสร้างนิสัย
บางครั้งมันอาจสับสนกับแนวคิดอื่น ๆ การรู้ความแตกต่างจะช่วยให้คุณเลือกวิธีการที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ
|การสะสมนิสัยกับการรวมสิ่งล่อใจเข้ากับกิจวัตร vs กฎสองนาที
|การสะสมนิสัย
|การรวมสิ่งยั่วยวน
|กฎสองนาที
|คำนิยาม
|การเชื่อมโยงนิสัยใหม่ หลังจาก นิสัยเดิม
|การจับคู่การกระทำที่สนุกสนาน กับ การกระทำที่จำเป็น
|การสร้างนิสัยใหม่ใช้เวลา < 2 นาที
|จุดมุ่งเน้นหลัก
|การใช้พฤติกรรมที่มีอยู่แล้วเป็น สัญญาณ/ตัวกระตุ้น
|การใช้การกระทำที่สนุกสนานเป็น รางวัล ทันที
|การสร้างนิสัย เริ่มต้นได้ง่าย
|กรณีการใช้งานที่ดีที่สุด
|การเพิ่มการกระทำเล็ก ๆ ที่ง่าย ๆ เข้าไปในกิจวัตร
|ทำให้งานที่น่าเบื่อกลายเป็นงานที่น่าตื่นเต้น
|การเอาชนะการผัดวันประกันพรุ่งและการสร้างความสม่ำเสมอ
การสะสมกับ การรวมสิ่งล่อใจ
การรวมสิ่งล่อใจคือการเชื่อมโยงสิ่งที่คุณ อยาก ทำกับสิ่งที่คุณ ควร ทำ แต่บางทีอาจไม่ได้สนุกมากนัก
ลองนึกถึงการอนุญาตให้ตัวเองดูรายการโปรดใน Netflix (สิ่งที่ต้องการ) ขณะที่คุณอยู่บนลู่วิ่ง (สิ่งที่ควรทำ) กิจกรรมที่สนุกทำหน้าที่เป็นรางวัลทันที ทำให้งานที่ไม่น่าสนุกน่าดึงดูดมากขึ้น
ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่ จุดเน้น:
- การสะสมนิสัย มุ่งเน้นที่ ตัวกระตุ้น หรือ สัญญาณ โดยใช้ นิสัยที่มีอยู่แล้ว เพื่อเตือนให้คุณทำนิสัยใหม่ทันทีหลังจากนั้น หน้าที่หลักของมันคือทำให้แน่ใจว่าคุณจำและเริ่มการกระทำนั้น
- การรวมสิ่งล่อใจ มุ่งเน้นที่ รางวัล โดยใช้ กิจกรรมที่สนุกสนาน ซึ่งทำ ระหว่าง หรือ ทันทีหลังจาก พฤติกรรมที่ต้องการ เพื่อทำให้พฤติกรรมนั้นเองดูน่าดึงดูดและจูงใจมากขึ้น
ดังนั้น ในขณะที่ทั้งสองเชื่อมโยงพฤติกรรม การซ้อนใช้สัญญาณเพื่อ เริ่มต้น ในขณะที่การรวมกลุ่มใช้รางวัลเพื่อ กระตุ้น คุณสามารถรวมกันได้: "หลังจากฉัน [ทำงานรายงานเสร็จ – นิสัยหลัก] ฉันจะ [ทำงานบ้าน 15 นาที – นิสัยใหม่] และ ขณะ ที่ฉันทำงานบ้าน ฉันจะ [ฟังพอดแคสต์ที่ชอบ – กลุ่มสิ่งล่อใจ]"
การซ้อนและการใช้กฎสองนาที
กฎสองนาทีนั้นง่ายมาก: เมื่อคุณเริ่มนิสัยใหม่ ให้ใช้เวลา น้อยกว่าสองนาที ในการทำ แทนที่จะตั้งเป้าว่า "อ่านหนังสือ 30 นาทีทุกคืน" ให้เริ่มต้นด้วย "อ่านหนึ่งหน้า" แทนที่จะตั้งเป้าว่า "วิดพื้น 30 ครั้ง" ให้เริ่มต้นด้วย "วิดพื้นหนึ่งครั้ง"
กฎข้อนี้จัดการกับ ส่วนที่ยากที่สุดของนิสัย: การเริ่มต้น โดยการทำให้การกระทำแรกง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ คุณจะเอาชนะความเฉื่อยและความรู้สึกท่วมท้นได้ มันลด "พลังงานกระตุ้น" ที่จำเป็นในการเริ่มต้น
การสะสมนิสัยและกฎสองนาทีทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ การสะสมนิสัยให้ การเตือน (เวลาและสถานที่) และกฎสองนาทีทำให้การกระทำนั้น ง่ายมากจนคุณไม่สามารถปฏิเสธได้ ตัวอย่างเช่น:
- สแต็ก: "หลังจากที่ฉันวางจานอาหารเช้าของฉันในอ่างล้างจาน..."
- + กฎสองนาที: "…ฉันจะใส่รองเท้าวิ่งของฉัน" (แทนที่จะพูดว่า "ไปวิ่ง 30 นาที")
โดยการนำพฤติกรรมที่คุณต้องการทำซ้ำในรูปแบบที่สั้นมาก ใช้เวลาเพียงสองนาที มาวางซ้อนกับกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณ คุณจะสร้างความสม่ำเสมอเป็นอันดับแรก เมื่อการทำสิ่งนั้นกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติแล้ว คุณจึงค่อยๆ เพิ่มระยะเวลาหรือความยากขึ้นทีละน้อย
การสร้างระบบของคุณ: ClickUp สำหรับการสะสมนิสัยอย่างชาญฉลาด
การรู้วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการสะสมนิสัยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่การทำให้มันได้ผลจริงวันแล้ววันเล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
เราได้เห็นแล้วว่าการตั้งสแต็กเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ คุณยังต้องจัดการกับความ ยั่งยืน ในระยะยาวที่จำเป็น ต้องแน่ใจว่านิสัยนั้นรู้สึก มีคุณค่า และคอยสังเกตสิ่งต่างๆ (สติ) เพื่อไม่ให้กิจวัตรของคุณกลายเป็นกับดักที่แข็งทื่อ
นี่คือจุดที่การมีระบบสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล และที่ ClickUp สามารถเป็นศูนย์บัญชาการของคุณในการสร้างนิสัยอย่างชาญฉลาด ช่วยให้คุณรับมือกับความท้าทายเหล่านั้นได้อย่างตรงจุด
การจัดการมาราธอน
ส่วนที่ยากที่สุดของการสร้างนิสัยคือการยึดมั่นกับมันให้นานพอจนกลายเป็นอัตโนมัติ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายเดือน การสะสมนิสัยช่วยให้คุณมีจุดเริ่มต้น แต่คุณต้องมีวิธีติดตามความสม่ำเสมอของคุณตลอดระยะเวลานานนั้นและยังคงทำต่อไป
✅ มาทุกวัน: ใช้ClickUp Recurring Tasks คุณสามารถตั้งค่าพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง (เช่น "หลังจากดื่มกาแฟ: ทำสมาธิ 2 นาที") ให้ปรากฏในรายการของคุณโดยอัตโนมัติทุกวัน ซึ่งจะช่วยลดความจำเป็นในการจดจำงานนั้นเอง และให้คุณมุ่งเน้นไปที่การทำเมื่อพฤติกรรมหลักเกิดขึ้น
✅ แยกย่อย: ภายในงานที่ทำซ้ำของคุณ ให้ใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUp บางทีขั้นตอนของคุณอาจประกอบด้วยขั้นตอนเล็กๆ ไม่กี่ขั้นตอน รายการตรวจสอบช่วยให้คุณแยกย่อยงานออกได้มากขึ้น และได้รับสารโดปามีนเล็กๆ จากการติ๊กงานที่เสร็จแล้ว ซึ่งช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
✅ ดูสถิติการทำต่อเนื่องของคุณ:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูความก้าวหน้าของคุณ คุณสามารถสร้างแผนภูมิง่ายๆ ที่แสดงจำนวนวันที่คุณทำภารกิจประจำซ้ำๆ ได้ติดต่อกัน การเห็นสถิติการทำต่อเนื่องที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถสร้างแรงจูงใจให้คุณได้มาก และช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของความพยายามระยะยาวที่คุณทุ่มเทลงไป
การปลูกฝังคุณค่าและความหมาย
แค่การมาปรากฏตัวนั้นไม่เพียงพอ; นิสัยต้อง รู้สึก ว่าสำคัญสำหรับคุณที่จะทำต่อไปในระยะยาว. สมองของคุณต้องเห็นคุณค่าในความพยายามนี้ โดยเฉพาะก่อนที่นิสัยจะกลายเป็นอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์.
✅ เชื่อมโยงนิสัยเข้ากับภาพรวมที่ใหญ่กว่า: ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างเป้าหมายสำหรับผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่าที่คุณต้องการ (เช่น "ปรับปรุงสุขภาพของฉัน" หรือ "เรียนภาษาสเปน") จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงงานนิสัยที่ทำซ้ำทุกวันกับเป้าหมายเหล่านี้ได้โดยตรง สิ่งนี้จะสร้างความเชื่อมโยงที่ชัดเจนและมองเห็นได้ ซึ่งคอยเตือนคุณอยู่เสมอว่า ทำไม คุณถึงทำสิ่งเล็กๆ นั้นทุกวัน การเห็นว่าการกระทำนั้นมีส่วนช่วยในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นให้แรงจูงใจที่ทรงพลัง
✅ สะท้อนตัวตนของคุณ: จัดเวลาไว้ อาจเป็นรายสัปดาห์ เพื่อเขียนประโยคสองสามประโยคในClickUp Docs เกี่ยวกับวิธีที่นิสัยใหม่ของคุณเชื่อมโยงกับบุคคลที่คุณต้องการเป็นหรือคุณค่าที่คุณยึดถือ จดบันทึกและค้นหา: คุณกำลังกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีขึ้นหรือไม่? มีสติมากขึ้นหรือไม่? เป็นระเบียบมากขึ้นหรือไม่? การสะท้อนความเชื่อมโยงนี้อย่างชัดเจนช่วยเสริมความเชื่อมโยงของนิสัยกับตัวตนของคุณ ซึ่งงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าทำให้มันติดทนนานมากขึ้น
✅ รับข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วย AI: หากคุณใช้ ClickUp Docs สำหรับการสะท้อนความคิด คุณสามารถขอให้ClickUp Brainให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสะท้อนความคิดของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คำกระตุ้นเช่น "การนั่งสมาธิวันละ 2 นาทีมีส่วนช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการรู้สึกสงบมากขึ้นอย่างไร?" หรือ "สรุปข้อคิดที่ได้จากนิสัยนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมา" สามารถช่วยให้คุณเห็นรูปแบบที่คุณอาจมองข้ามไป เสริมสร้างคุณค่าที่คุณได้รับ และรักษาแรงจูงใจให้สูงอยู่เสมอ
ทบทวนและปรับให้เหมาะสม
นิสัยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการทำงานแบบอัตโนมัติ แต่ระบบอัตโนมัติเหล่านั้นก็ต้องการการตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงพาคุณไปในทิศทางที่คุณต้องการ
ClickUp สามารถช่วยให้คุณสร้างช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้เพื่อรักษาประสิทธิภาพของงานของคุณได้
✅ วิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณ: หากคุณได้ติดตามนิสัยของคุณผ่านแดชบอร์ดหรือเขียนการสะท้อนในเอกสาร ให้ขอให้ Brain "สรุปความสม่ำเสมอของฉันใน [งานนิสัย] เดือนนี้" หรือ "ฉันได้กล่าวถึงปัญหาอะไรในนิสัยของฉันบ้าง?" สิ่งนี้สามารถช่วยเน้นรูปแบบหรือปัญหาที่คุณอาจพลาดไปได้อย่างรวดเร็ว
✅ อัตโนมัติการแจ้งเตือน: ด้วยClickUp Automations คุณสามารถตั้งค่ากฎได้ เช่น หากงานประจำวันของคุณล่าช้ากว่ากำหนดมากกว่าสามครั้งในหนึ่งสัปดาห์ ระบบจะเพิ่มความคิดเห็นอัตโนมัติ เช่น "ตรวจสอบว่างานนี้ยังทำงานอยู่หรือไม่" หรือแม้กระทั่งมอบหมายงานให้คุณเพื่อตรวจสอบ นี่จะทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าหากงานเริ่มมีปัญหา
เริ่มต้นได้เร็วขึ้นด้วยเทมเพลต
การตั้งค่าระบบเหล่านี้ต้องใช้ความพยายามเล็กน้อย แต่การใช้เทมเพลตสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามนิสัยของคุณอย่างสม่ำเสมอ
มาตรฐานขั้นตอนการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตเช็กลิสต์จาก ClickUp
หากนิสัยที่คุณทำซ้ำๆ ประกอบด้วยหลายขั้นตอนเล็กๆ (เช่น "หลังจากดื่มกาแฟ: รับประทานวิตามิน, ดื่มน้ำ, เขียนบันทึกในไดอารี่หนึ่งประโยค")คุณสามารถบันทึกลำดับนี้ได้โดยใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบของ ClickUp
จากนั้น คุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบทั้งหมดนี้ลงในงานประจำของคุณได้ทันทีในแต่ละวัน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนใดและรักษาความสม่ำเสมอของกิจวัตร
ติดตามนิสัยได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตติดตามนิสัยส่วนตัวของ ClickUp
แทนที่จะสร้างระบบติดตามขึ้นมาใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่างเช่นClickUp Personal Habit Tracker Templateได้
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับวิธีตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับการระบุพฤติกรรมของคุณ, ตรวจสอบพฤติกรรมเหล่านั้นทุกวัน (โดยมักใช้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง), และดูความคืบหน้าของคุณในรูปแบบที่ชัดเจน (ผ่านมุมมองต่างๆของ ClickUp)
เทมเพลตนี้มอบโครงสร้างที่มั่นคงและเป็นระเบียบให้กับคุณทันที ทำให้คุณจัดการกับการสร้างนิสัยที่ยาวนานและต่อเนื่องได้ง่ายขึ้น
ก้าวข้ามการแก้ไขแบบฉาบฉวยและมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
การสะสมนิสัยเป็นวิธีที่ดีในการเริ่มต้น มันใช้ความชื่นชอบของสมองที่มีต่อกิจวัตรเพื่อกระตุ้นคุณ
แต่การเชื่อมโยงสองการกระทำเข้าด้วยกันเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งหมด หากคุณต้องการให้พฤติกรรมนั้นกลายเป็นนิสัยที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง
นิสัยที่แท้จริงต้องใช้เวลาในการสร้าง และการกระทำใหม่ต้องรู้สึก สำคัญ หรือ ดี สำหรับคุณ สมองของคุณต้องการเหตุผลในการทำสิ่งนั้นต่อไป
ดังนั้น ให้เริ่มใช้การซ้อน (stacking) เป็นขั้นแรก อดทน สร้างนิสัยใหม่ให้มีความสำคัญกับคุณ และตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามันยังคงเป็นประโยชน์อยู่
ถึงเวลาที่จะก้าวแรกอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างนิสัยที่ยั่งยืน! ขอให้มีความสุขกับการสะสม!
คำถามที่พบบ่อย
การสะสมนิสัยหมายถึงการทำนิสัยใหม่ทันทีหลังจากนิสัยเก่าที่คุณมีอยู่แล้ว นิสัยเก่าจะทำหน้าที่เป็นตัวเตือนหรือตัวกระตุ้นสำหรับนิสัยใหม่ ช่วยให้คุณสามารถจำได้ว่าจะทำมัน
ขั้นแรก เลือกนิสัยที่คุณทำทุกวันโดยไม่ต้องคิด (เช่น แปรงฟัน) ขั้นที่สอง เลือกการกระทำใหม่เล็กๆ ที่คุณต้องการทำ (เช่น ใช้ไหมขัดฟันที่ฟันซี่เดียว) ขั้นที่สาม ทำแผนง่ายๆ: "หลังจากฉัน [นิสัยเดิม] ฉันจะ [นิสัยใหม่]"
– หลังจากที่ฉันเทกาแฟตอนเช้าแล้ว ฉันจะคิดถึงสิ่งหนึ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกขอบคุณ – หลังจากที่ฉันถอดรองเท้าทำงานแล้ว ฉันจะใส่ชุดออกกำลังกาย – ก่อนที่ฉันจะเข้านอน ฉันจะวางโทรศัพท์ไว้บนที่ชาร์จตรงข้ามห้อง
ClickUp สามารถเตือนให้คุณทำนิสัยของคุณได้ทุกวันโดยใช้ งานที่ทำซ้ำ คุณสามารถใช้ แดชบอร์ด เพื่อดูว่าคุณทำมันบ่อยแค่ไหนจริงๆ การเชื่อมโยงงานกับ เป้าหมาย ช่วยให้คุณจำได้ว่า ทำไม นิสัยนี้ถึงสำคัญ คุณสามารถใช้ เอกสาร หรือ สมอง (AI) เพื่อคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณและรักษาแรงจูงใจของคุณไว้
การเชื่อมโยงนิสัยใหม่กับนิสัยเดิมช่วยให้คุณ เริ่มต้น นิสัยใหม่ได้ทันที แต่การทำให้มันกลายเป็นอัตโนมัติต้องใช้เวลา โดยเฉลี่ยแล้วอาจใช้เวลาสองสามเดือน แต่จริงๆ แล้วขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลและนิสัยนั้น อาจเร็วขึ้นหรือใช้เวลานานกว่านั้นก็ได้ สิ่งสำคัญคือการอดทนและฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง