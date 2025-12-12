วิธีสร้างแบรนด์ LinkedIn ของคุณในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนหนึ่งเพิ่งโพสต์บน LinkedIn เกี่ยวกับการเปิดตัวฟีเจอร์ที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง เธออธิบายถึงสิ่งที่ผิดพลาด สิ่งที่เธอได้เรียนรู้ และวิธีที่เธอจะจัดการกับมันในครั้งต่อไป โพสต์ดังกล่าวได้รับการเข้าชม 10,000 ครั้งและได้รับข้อเสนอการงานถึงสามตำแหน่ง
เพื่อนร่วมงานของเธอส่งฟีเจอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในเดือนเดียวกัน แต่กลับไม่ได้โพสต์อะไรเลย ไม่มีนักสรรหาบุคลากรติดต่อมาเลยสักคน 😶🌫️
นี่ไม่ใช่เรื่องว่าใครเก่งกว่าในการทำผลิตภัณฑ์; แต่เป็นเรื่องว่าใครแสดงความคิดของตัวเองออกมาให้เห็นได้ หากผู้คนไม่สามารถมองเห็นวิธีคิดของคุณได้ พวกเขาก็จะไม่สามารถจดจำคุณได้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไม LinkedIn ถึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผู้จัดการโครงการหลายคนยอมรับ
คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการสร้างแบรนด์ LinkedIn ของคุณในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริง นอกจากนี้ เราจะดูว่าClickUpช่วยคุณติดตามและแสดงผลงาน PM ของคุณได้อย่างไร 🗂️
ทำไม LinkedIn ถึงมีความสำคัญสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
ในฐานะผู้จัดการโครงการ เครือข่ายของคุณคือมูลค่าสุทธิของคุณ LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มหลักที่นักสรรหาบุคลากรค้นหาคุณ ที่ที่คุณสร้างความเป็นผู้นำทางความคิด และที่คุณติดตามข้อมูลล่าสุดในสาขาของคุณ
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีความสำคัญ:
- โอกาสทางอาชีพมาถึงคุณ: โปรไฟล์ที่แข็งแกร่งหมายถึงคุณจะได้รับข้อความจากตำแหน่งที่ตรงกับประสบการณ์และความคาดหวังด้านเงินเดือนของคุณ
- เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ: คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงกรอบการทำงานและแนวคิดที่หากพัฒนาด้วยตนเองอาจต้องใช้เวลาหลายปี
- สร้างความน่าเชื่อถือที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง: นายจ้างและผู้ร่วมงานในอนาคตสามารถเห็นวิธีคิดของคุณได้ก่อนที่จะได้พบคุณ
- ก้าวล้ำหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม: ฟีดของคุณกลายเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่คัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญที่กำลังแก้ไขปัญหาการจัดการผลิตภัณฑ์อยู่ในขณะนี้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: โครงการออกแบบใหม่ของ LinkedInในปี 2012 (ชื่อรหัสว่า 'Project Katy') ได้รับแรงบันดาลใจจากนักร้องป๊อปชื่อดัง Katy Perry: แนวคิดคือการเปลี่ยนจากอินเทอร์เฟซเว็บสไตล์ยุค 1990 ไปสู่สิ่งที่ทันสมัยและเรียบง่ายมากขึ้น
วิธีสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งบน LinkedIn
คิดถึงโปรไฟล์ LinkedInของคุณเหมือนกับพอร์ตโฟลิโอกำลังทำงานตลอดเวลาที่ทำงานแทนคุณแม้ในขณะที่คุณนอนหลับ นี่คือวิธีสร้างฐานที่ดึงดูดโอกาสที่เหมาะสม
💬 ปรับปรุงโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณให้เหมาะสมที่สุด
การเพิ่มประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าผู้สรรหาและผู้จัดการฝ่ายรับสมัครค้นหาผู้สมัครบนแพลตฟอร์มอย่างไร
การจัดวางคำหลักเชิงกลยุทธ์ช่วยเพิ่มโอกาสในการค้นพบ
ผู้สรรหาบุคลากรค้นหาตำแหน่งงาน, ทักษะ, และสาขาที่มีอิทธิพล
หากโปรไฟล์ของคุณระบุว่า 'ทำงานเกี่ยวกับฟีเจอร์' แต่การค้นหาของพวกเขาคือ 'กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์' หรือ 'การจัดการแผนงาน' คุณจะไม่ปรากฏขึ้น
วางคำหลักที่เกี่ยวข้อง (SEO บน LinkedIn โดยพื้นฐาน) ในสามจุดสำคัญ: หัวข้อของคุณ ('Senior PM | กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ & SaaS สำหรับ B2B'), ย่อหน้าแรกของส่วนเกี่ยวกับคุณ และภายในคำอธิบายบทบาท ทดสอบด้วยตัวคุณเองโดยค้นหา 'Product Manager [ชื่อเมืองของคุณ]' และสังเกตโปรไฟล์ที่ติดอันดับสูงสุด
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในการศึกษาโปรไฟล์ LinkedIn โดยใช้การผสมผสานระหว่างสถานที่ + ทักษะที่หายากเพียงไม่กี่อย่าง ทำให้โปรไฟล์สามารถระบุตัวตนได้อย่างเฉพาะเจาะจงด้วยโอกาสประมาณ75%ในกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ ~970 ล้านคน
สื่อมัลติมีเดียคุณภาพสูงเปลี่ยนคำกล่าวอ้างให้กลายเป็นหลักฐาน
การบอกว่าคุณได้ส่งฟีเจอร์แล้วนั้นไม่มีความหมายหากไม่มีหลักฐาน
หลักฐานคือสิ่งเปลี่ยนใจ
ตัวอย่าง:
- การสาธิต 90 วินาทีผ่านการบันทึกหน้าจอ
- ภาพหน้าจอของเมตริกการเปิดตัว
- เด็คกลยุทธ์
- แดชบอร์ดการวิเคราะห์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Clipsสำหรับการสาธิตที่ชัดเจน เน้นที่บริบท—สิ่งที่เปลี่ยนแปลง เหตุผลที่มันสำคัญ และผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากนำไปใช้ นั่นคือวิธีที่คุณเปลี่ยน "ฉันสร้าง X" ให้กลายเป็นเรื่องราวของการตัดสินใจ การแลกเปลี่ยน และผลลัพธ์
การวัดเชิงปริมาณแยกโปรไฟล์ที่แข็งแกร่งออกจากโปรไฟล์ที่อ่อนแอ
ทุกประสบการณ์ของคุณควรมีตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งตัว: การเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์, จำนวนเงิน, ระยะเวลา, หรือปริมาณ.
แทนที่ 'การมีส่วนร่วมของผู้ใช้ที่ดีขึ้น' ด้วย 'จำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานรายวัน (DAU) เพิ่มขึ้นจาก 12,000 → 31,000 ใน 4 เดือนหลังจากการออกแบบการเริ่มต้นใช้งานใหม่โดยอิงจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 40 คน'
ความเฉพาะเจาะจงพิสูจน์ว่าคุณวัดผลกระทบ เข้าใจสาเหตุ และสื่อสารผลลัพธ์อย่างชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างเนื้อหาอัตโนมัติด้วย AI
💬 ใช้ส่วนประสบการณ์ของคุณเพื่อเล่าเรื่องราว
ผู้จัดการโครงการส่วนใหญ่จะระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ ('จัดการแผนงาน,' 'ทำงานร่วมกับวิศวกร'), แต่โปรไฟล์ที่ดีที่สุดจะแสดงให้เห็นว่าคุณวินิจฉัยปัญหาและสร้างคุณค่าได้อย่างไร
ความจริงเล็กๆ สำหรับทุก PM: หากคุณเคยลังเลที่จะเขียนประสบการณ์ของคุณเพราะกลัวว่ามันจะดูทั่วไปหรือ "ไม่อาวุโสพอ" ไม่ต้องกังวล ทุกคนที่เป็น PM ก็รู้สึกแบบนั้น สิ่งที่สำคัญคือความชัดเจนในการคิด ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบ เรื่องราวที่เฉพาะเจาะจงมักจะได้รับการตอบรับดีกว่าคำกล่าวอ้างที่ขัดเกลา
ความท้าทาย: กำหนดเดิมพันและบริบท
เปิดแต่ละบทบาทด้วยสถานการณ์ที่คุณได้รับมา เพื่อให้ผู้สรรหาเข้าใจระดับความยาก
'ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสืบทอดมาพร้อมอัตราการสูญเสียลูกค้า 60% ไม่มีความแตกต่างจากคู่แข่ง 4 ราย และทีมวิศวกรส่งมอบฟีเจอร์ที่ไม่มีใครต้องการ' บอกกับผู้จัดการฝ่ายสรรหาว่าคุณสามารถจัดการกับความวุ่นวายและความคลุมเครือได้ การกำหนดกรอบความท้าทายนี้แสดงให้เห็นว่าคุณเข้าใจปัญหาทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
การดำเนินการ: แสดงวิธีการและข้อแลกเปลี่ยนของคุณ
อธิบายกระบวนการของคุณใน 2-3 ประโยคที่กระชับ โดยเน้นไปที่สิ่งที่คุณหยุดทำ
'ทำการสัมภาษณ์ Jobs-to-be-Done กับลูกค้าที่เลิกใช้บริการ 25 ราย พบว่าพวกเขาซื้อเพื่อกรณีการใช้งาน A แต่เราปรับให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งาน B ทำให้ต้องยกเลิกฟีเจอร์ที่กำลังพัฒนาอยู่สามรายการเพื่อสร้างกระบวนการทำงานหลักใหม่' แสดงให้เห็นถึงความคิดที่มีโครงสร้าง
การตัดสินใจเลือกสิ่งหนึ่งย่อมหมายถึงการสละอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งสะท้อนถึงวิจารณญาณของแต่ละคน; ใคร ๆ ก็สามารถตอบตกลงกับทุกเรื่องได้ แต่ผู้จัดการโครงการเชิงกลยุทธ์จะรู้ว่าอะไรที่ควรตัดทิ้ง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การจับกระแส (พร้อมตัวอย่าง)
ผลลัพธ์: พิสูจน์ผลกระทบด้วยตัวเลขและผลลัพธ์
ปิดท้ายด้วยตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญต่อผู้บริหาร
'การลดอัตราการสูญเสียลูกค้าจาก 60% เหลือ 18% ในระยะเวลา 2 ไตรมาส การเพิ่มมูลค่าสัญญาเฉลี่ยขึ้น $14K ผ่านการขายเพิ่ม การปรับปรุงความเร็วของทีมโดยการลดงานค้างที่ไม่จำเป็นลง 40%' เชื่อมโยงงานของ PM ของคุณโดยตรงกับรายได้และประสิทธิภาพ
หากคุณส่งมอบสิ่งใดที่ล้มเหลว จงยอมรับและอธิบายสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ ความซื่อสัตย์สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าประวัติที่สมบูรณ์แบบ
📮 ClickUp Insight: 19% ของผู้ตอบแบบสำรวจไม่ทราบว่าอาชีพพอร์ตโฟลิโอกคืออะไร และ 18% ถูกขัดขวางเพราะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหน ความต้องการมีอยู่แล้ว แต่แผนที่นำทางยังขาดหายไป
ด้วยClickUp Brain คุณไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปว่าจะทำอะไรต่อไป แค่ถามว่า "ฉันจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?" Brain สามารถค้นหาข้อมูลจากเว็บ วิเคราะห์กลยุทธ์ล่าสุดด้วย LLM หลายตัว และส่งมอบแผนขั้นตอนที่ปรับให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณได้ทันที
ไม่ว่าคุณต้องการการวิเคราะห์ตลาด, รายการตรวจสอบสำหรับลูกค้าคนแรกของคุณ, หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างแหล่งรายได้หลายทาง, ทุกคำตอบจะพร้อมให้คุณทันที, สามารถนำไปใช้ได้, และได้รับการสนับสนุนโดยข้อมูลจริง. แผนที่นำทางของคุณอยู่ห่างเพียงคำถามเดียว.
💬 สร้างกิจวัตรการสร้างเนื้อหาผู้นำทางความคิด
เขียนบทความเชิงลึกหนึ่งบทความต่อเดือนเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่คุณแก้ไขได้ ไม่ใช่คำแนะนำทั่วไปที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว
เลือกหนึ่งการตัดสินใจ เช่น 'วิธีที่ผมจัดลำดับความสำคัญของคำขอฟีเจอร์ 47 ข้อด้วยทรัพยากรทางวิศวกรรมสามคน' และอธิบายกระบวนการของคุณอย่างละเอียด:
- แสดงความตึงเครียด: รวมการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่คุณเผชิญ โครงการโปรดของซีอีโอที่คุณยกเลิก และเหตุผลที่คุณตัดสินใจเช่นนั้น
- ใช้ของจริง: ถ่ายภาพหน้าจอของสเปรดชีตการจัดลำดับความสำคัญของคุณ, อ้างถึงบทสนทนาใน Slack ที่ดูแปลกๆ, แสดงการวิเคราะห์ก่อนและหลัง
- เน้นให้ชัดเจน: 800 คำเกี่ยวกับการตัดสินใจเพียงครั้งเดียว ดีกว่า 2,000 คำที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์
- รักษาจังหวะ: บทความหนึ่งทุก 3-4 สัปดาห์ช่วยให้คุณมีความโดดเด่นโดยไม่ทำให้เหนื่อยล้าหรือลดคุณภาพเพื่อความถี่
บทความยาวที่มีตัวอย่างจริง, ความตึงเครียดจริง, และข่าวสารในอุตสาหกรรมถูกแชร์เพราะมีประโยชน์ทันทีสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนอื่น ๆ ที่กำลังเผชิญปัญหาเดียวกันในตอนนี้
เราได้พูดคุยกับJacob Goldschein ซีอีโอของ Orca ซึ่งเป็นเอเจนซี่เขียนบทความแทนบน LinkedIn สำหรับผู้ก่อตั้งและผู้ดำเนินการ เกี่ยวกับวิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถใช้การเล่าเรื่องได้อย่างแท้จริง
เขาบอกพวกเราว่า:
ทุกเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณกลายเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในตอนแรก: อะไรที่ทำให้คุณหลงรักผลิตภัณฑ์, ต้องการสร้างบางสิ่งด้วยมือของคุณเอง, ความคิดของคุณเอง, ความคิดของคุณเอง. […] ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ชีวิตของคุณทั้งหมดก็เหมือนกับเรื่องราวของการสร้างสรรค์, การคิดค้น, ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ช่วงเวลาที่ผู้ใช้แสดงความคิดเห็นแล้วคุณรู้สึก "อ๋อ" เป็นทองคำสำหรับเนื้อหา ครั้งต่อไปที่ลูกค้าพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณมองผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป ให้เขียนโพสต์สั้นๆ อธิบายการเปลี่ยนแปลงในความคิดนั้น มันทำให้คุณดูเป็นคนช่างสงสัย ไม่ใช่คนที่ชอบสั่งสอน
ClickUp สามารถช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้อย่างไร
การเพิ่มการมีตัวตนบน LinkedIn ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทำงานในลักษณะเดียวกับที่ผลิตภัณฑ์ของคุณทำงาน: ความชัดเจน การปรับปรุงซ้ำ และวงจรการรับข้อเสนอแนะ คุณคิดในเชิงระบบอยู่แล้ว
โซลูชันการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณดูแลแบรนด์ส่วนตัวของคุณในแบบเดียวกัน คือเป็นระบบที่มีชีวิตซึ่งพัฒนาขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย เสียงของคุณ และแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณเอง
เริ่มต้นที่นี่ 🏁
สำรวจแนวคิดใหม่ ๆ อย่างชัดเจน
เนื้อหาที่ดีที่สุดของคุณมักมาจากปัญหาผลิตภัณฑ์จริง: การอภิปรายการแลกเปลี่ยน, ความตึงเครียดของลูกค้า, ความขัดแย้งในการจัดลำดับความสำคัญ, ช่องว่างในการประสานงาน
ClickUp Whiteboardsช่วยให้คุณแบ่งช่วงเวลาเหล่านี้ออกเป็นมุมมองเชิงเรื่องเล่าที่ชัดเจน
คุณสามารถเชื่อมโยงเรื่องราวที่คุณต้องการแบ่งปัน:
- บทเรียนจากการทบทวนหลังการทำงานแบบเร่งด่วน
- การตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญที่ข้อจำกัดกำหนดทิศทาง
- ข้อมูลเชิงลึกที่น่าประหลาดใจจากผู้ใช้ในเซสชันวิจัย
ตัวอย่างเช่นสร้างบอร์ดในซอฟต์แวร์การจัดการแบรนด์ที่มีชื่อว่า 'สัญญาณความเป็นผู้นำในสถานการณ์ขัดแย้ง' คุณสามารถเพิ่มโน้ตติดสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่คุณพิจารณา การตัดสินใจที่คุณทำ และเหตุผลที่มันสำคัญ
สิ่งนี้ช่วยให้คุณมีความชัดเจนเป็นระบบก่อนที่คุณจะร่าง
ร่างโพสต์ LinkedIn ได้ทันทีในที่ที่คุณคิด
ความคิดของคุณพัฒนาผ่านข้อกำหนด บันทึกการประชุม สรุปการวิจัย ความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน และบันทึกการตัดสินใจ
ClickUp Docsช่วยให้คุณเปลี่ยนความคิดเหล่านั้นให้กลายเป็นเรื่องราวที่แชร์ได้โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ ตัวอย่างเช่น ร่างโพสต์เกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์:
- ร่างฉบับที่ 1: บรรยายรายละเอียดทั้งหมดที่อธิบายถึงความขัดแย้งของลำดับความสำคัญระหว่างงานออกแบบและวิศวกรรม
- เวอร์ชัน 2: สคริปต์คารูเซลที่คมชัด แบ่งแนวคิดออกเป็นสามแผง
- เวอร์ชัน 3: คำบรรยายย่อหนึ่งย่อหน้าสำหรับโพสต์สรุปสั้น ๆ
- ส่วนอ้างอิง: บันทึกจริงจากการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบันทึกการตัดสินใจ
ระบบนี้เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของคุณให้กลายเป็นสินทรัพย์การเล่าเรื่องที่สม่ำเสมอ
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Docs เพื่อรวบรวมร่างโพสต์ ไอเดียแคปชั่น และเทมเพลตสำหรับการมีส่วนร่วมไว้ในที่เดียวได้อีกด้วย
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คุณสามารถนำสายตาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาในกระบวนการคิดของคุณได้ด้วยฟีเจอร์ClickUp Assign Comments
สมมติว่าคุณต้องการให้ผู้จัดการอาวุโสตรวจสอบเหตุผลของคุณว่าทำไมทีมวิศวกรรมถึงต่อต้านการลดขอบเขตที่คุณเสนอไว้ ให้เน้นย้ำถึงย่อหน้าเฉพาะในเอกสารและมอบหมายความคิดเห็นให้ ใส่หมายเหตุเพิ่มเติมว่า: 'กรุณาตรวจสอบเหตุผล น้ำเสียง และความชัดเจน'
พวกเขาตอบสนองโดยตรงกับจุดที่ต้องการการปรับปรุง คุณขันให้แน่น แก้ไขปัญหา และเดินหน้าต่อไป
สร้างแรงผลักดันที่สามารถทำซ้ำได้
ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ตารางงานของคุณเต็มไปด้วยการทบทวนสปรินต์ การประชุมเตรียมงาน การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสลับบริบทอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีระบบ ความตั้งใจที่จะ "ทำวันนี้ให้เสร็จ" ก็จะหลุดลอยไป
ใช้ClickUp งานที่เกิดซ้ำเพื่อเปลี่ยนเนื้อหาของคุณให้กลายเป็นจังหวะการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้
ตั้งค่าแม่แบบงานประจำที่สร้างขึ้นรอบเสาหลักของเนื้อหาของคุณ ตัวอย่างเช่น:
- แบ่งปันการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสัปดาห์นี้ ทุกวันศุกร์
- 'แยกแยะการตัดสินใจเกี่ยวกับฟีเจอร์และข้อแลกเปลี่ยนที่พิจารณา' ทุกวันอังคาร
- แชร์โพสต์ของเพื่อนร่วมทีมหรือผู้ก่อตั้งและเพิ่มความคิดเห็นที่มีความหมาย ทุกวันพุธ
แต่ละงานสามารถประกอบด้วยคำแนะนำ ลิงก์อ้างอิง และ 'มุมมองเรื่องราว' ของคุณ ซึ่งจัดลำดับตามความเชี่ยวชาญของผู้ชม (ผู้เริ่มต้น ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร) เมื่องานนั้นปรากฏขึ้นอีกครั้งในปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ของคุณ คุณกำลังสร้างระบบที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ฟีเจอร์แปลงเสียงเป็นข้อความใน ClickUpช่วยให้ไอเดียที่ดีที่สุดของคุณคงอยู่ได้นานพอที่จะพัฒนาต่อ สมมติว่าคุณกำลังสลับไปมาระหว่างการซิงโครไนซ์แผนงานและการตรวจสอบจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วจู่ ๆ คุณก็ปิ๊งไอเดียเจ๋ง ๆ สำหรับโพสต์บน LinkedIn ขึ้นมา เป็นประเด็นเฉียบคมจากการตัดสินใจเลือกระหว่างฟีเจอร์ในผลิตภัณฑ์ที่คุณเพิ่งจัดการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
คุณพูดออกมาดัง ๆ ในClickUp BrainGPT ซึ่งเป็นผู้ช่วยเดสก์ท็อป AI และมันพร้อมที่จะกลายเป็นงานในพื้นที่ทำงานของคุณ แนวคิดจะถูกบันทึกไว้ พร้อมสำหรับการขัดเกลาในภายหลัง
เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่:
เปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้กลายเป็นเนื้อหาที่เฉียบคม
งานของคุณเกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองความคลุมเครือ การตีความข้อมูล การกำหนดกรอบการตัดสินใจ และการอธิบายทางเลือกที่ต้องแลกเปลี่ยน นี่คือกระบวนการคิดที่บ่งบอกถึงวิจารณญาณด้านผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และนี่คือสิ่งที่สร้างความน่าเชื่อถือบน LinkedIn ความท้าทายคือการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ในรูปแบบที่ชัดเจน น่าสนใจ และอ่านเข้าใจง่าย
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI สำหรับโซเชียลมีเดียแบบครบวงจร ช่วยคุณแปลงบันทึกการทำงานของคุณให้กลายเป็นโพสต์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของคุณ
ดึงจาก:
- การย้อนกลับไปในอดีตที่มีมุมมองที่ขัดแย้งกัน
- บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนทิศทางของข้อโต้แย้ง
- บันทึกการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่แสดงเหตุผลของคุณ
- ผลการทดลองที่เปลี่ยนแปลงสมมติฐานในแผนงานของคุณ
จากนั้น ให้คำแนะนำ ClickUp Brain เพื่อแสดงเหตุผลของคุณอย่างชัดเจนแทนที่จะสรุปเหตุการณ์
✅ ลองใช้ข้อความนี้: สรุปความคิดเห็นจากลูกค้าในกระทู้นี้เป็นโพสต์ที่อธิบายวิธีการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีเป้าหมายแข่งขันกัน เขียนในมุมมองบุคคลที่สอง สื่อสารตรงไปตรงมา มีความคิดลึกซึ้ง หลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซากหรือสำนวนที่ขาดความหมาย
ผู้ใช้ ClickUpแบ่งปันวิธีที่เราช่วยพวกเขาขจัดปัญหาการทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต:
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาของฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับไปมาระหว่างแท็บอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ
ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์พวกนั้น น่ารักมาก!
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก!
ClickUp Brain ช่วยคุณทดลองกับการเปลี่ยนโทนเสียง, การปรับเปลี่ยนคำดึงดูด, และการจัดกรอบตัวอย่าง. สมมติว่าคำเปิดของคุณรู้สึกวิชาการเกินไป.
กล่าวถึง @Brain และขอสามเวอร์ชัน:
- หนึ่งความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมา
- หนึ่งการวิเคราะห์
- หนึ่งคำที่ค่อนข้างขี้เล่น
เลือกสไตล์ที่สอดคล้องกับน้ำเสียงของคุณบน LinkedIn และปรับแต่งให้เหมาะสมภายในเอกสาร ClickUp เดียวกัน
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะถูกเรียกว่า 'CEO เล็ก' ของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา แต่บางความคิดเห็นชี้ให้เห็นว่าพวกเขาค่อนข้างหายากในสัดส่วน: อาจมีรองประธานมากกว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในบางบริษัท และผู้จัดการผลิตภัณฑ์เป็น 'ยูนิคอร์น' ตามสถิติเพราะบทบาทของพวกเขาครอบคลุมธุรกิจ การออกแบบ วิศวกรรม และข้อมูล
ปรับจังหวะเนื้อหาให้สอดคล้องกับรอบการทำงานของคุณ
ตารางงานของคุณมีการรีวิวสปรินต์ การซิงค์ทีม การประชุมปรับปรุงแบ็กล็อก การหารือเกี่ยวกับโรดแมป และการประชุมแบบตัวต่อตัวอยู่แล้ว ความสม่ำเสมอในการใช้ LinkedIn จะง่ายขึ้นเมื่อตารางการโพสต์ของคุณอยู่ในจังหวะเดียวกันกับความเป็นจริงนี้
ClickUp Calendarนำงาน การโทร และสิ่งสำคัญของคุณมารวมไว้ในลำดับเดียวที่มองเห็นได้ชัดเจน
ที่นี่ ClickUp Brain จะตรวจสอบงานที่มีความสำคัญ การประชุมที่คุณมี และช่วงเวลาที่คุณมีสมาธิเป็นประจำ เพื่อบล็อกเวลาสำหรับการร่างโดยอัตโนมัติ ทำให้คุณสามารถเขียนได้ในช่วงเวลาที่พลังงานของคุณเอื้อต่อการคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เมื่อถึงเส้นตายที่กดดันคุณ
สมมติว่าการวางแผนสปรินต์ทำให้คุณมีความชัดเจนในวันอังคารเสมอ ClickUp Brain จะกำหนดช่วงสายของวันอังคารเป็นช่วงเวลาสำหรับการร่างของคุณ สมมติว่าวันศุกร์มีงานน้อยหลังการประชุมสแตนด์อัพ มันจะกำหนดช่วงบ่ายวันศุกร์สำหรับการเผยแพร่ ตอนนี้จังหวะของเนื้อหาของคุณจะสอดคล้องกับจังหวะของผลิตภัณฑ์ของคุณ
⚡️ คลังแม่แบบ:แม่แบบปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียของ ClickUpเชื่อมโยงกระบวนการทำงานทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกโพสต์เคลื่อนผ่านขั้นตอนเดียวกันแม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียนี้ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บไอเดีย ระบุสถานะการร่าง โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ และการติดตามการมีส่วนร่วมไว้เรียบร้อยแล้ว คุณเพียงแค่ใส่หัวข้อหลักของคุณลงไปและเริ่มสร้างเนื้อหาได้เลย
ให้ประสิทธิภาพเป็นตัวนำทางทิศทางเนื้อหาในอนาคตของคุณ
แดชบอร์ดของ ClickUpแสดงให้เห็นว่าหัวข้อใดที่ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและหัวข้อใดที่ไม่ประสบความสำเร็จ สมมติว่าคุณติดตาม:
- ความคิดเห็นสูงในโพสต์ที่แสดงการสนทนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริง
- ประหยัดสูงในการโพสต์ที่ช่วยทำลายกรอบความคิดเดิม
- ความประทับใจลึกซึ้งในระยะเวลาสั้น ๆ ผ่านภาพหมุนที่กระชับและทรงพลัง
นี่บอกคุณว่าผู้ชมของคุณให้คุณค่ากับการให้เหตุผลที่เป็นประโยชน์และเรื่องราวการตัดสินใจที่เป็นรูปธรรม ดังนั้นคุณควรเน้นย้ำสิ่งนั้นให้มากขึ้น
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: โพสต์ LinkedIn ที่ทรงพลังมักอาศัยความชัดเจนทางภาพClickUp Proofingช่วยให้คุณปรับแต่งคาร์ูเซล, การแยก UI, และโพสต์เล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ต้องไล่ตามความคิดเห็นจากแชทต่างๆ
อัปโหลดภาพร่าง, คาราโอเกะ, หรือคลิปวิดีโอสั้น ๆ ของคุณโดยตรงไปยังงานของคุณ ผู้ตรวจสอบของคุณสามารถคลิกที่ใดก็ได้บนภาพและทิ้งความคิดเห็นที่เจาะจงไปยังเฟรมหรือส่วนที่ต้องการได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: กลยุทธ์การจัดการแบรนด์เชิงสร้างสรรค์ (พร้อมตัวอย่าง)
วิธีสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง
โปรไฟล์ที่แข็งแกร่งไม่มีความหมายหากไม่มีใครเห็น
เครือข่ายมืออาชีพของคุณกำหนดขอบเขตการเข้าถึงของคุณ และการมีส่วนร่วมกำหนดการมองเห็นของคุณ นี่คือวิธีสร้างการเชื่อมต่อที่นำไปสู่โอกาสได้จริง
📌 ติดตามและมีส่วนร่วมกับผู้นำ PM
การติดตามคนที่เหมาะสมจะนำเนื้อหาที่มีคุณค่ามาสู่ฟีดของคุณและทำให้คุณได้รับความสนใจเมื่อคุณมีส่วนร่วมอย่างมีความคิด
- Lenny Rachitsky: อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Airbnb ผู้ดำเนินจดหมายข่าวผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แบ่งปันการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการเติบโต การรักษาลูกค้า และคำแนะนำด้านอาชีพ
- Shreyas Doshi: อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์จาก Stripe, Twitter, Google ผู้เป็นที่รู้จักในด้านกรอบความคิดและแนวทางการจัดลำดับความสำคัญที่ท้าทายแนวคิดแบบเดิม
- เอเลนา เวอร์นา: ที่ปรึกษาด้านการเติบโตที่ถอดรหัสกลยุทธ์ PLG และตัวชี้วัดการกระตุ้นการใช้งาน พร้อมตัวอย่างจากบริษัทจริง
- กิบสัน บิดเดิล: อดีตผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Netflix ที่สอนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านกรณีศึกษาและเซสชั่น 'ถามอะไรก็ได้' ของเขา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของพวกเขาอย่างมีกลยุทธ์ แสดงความคิดเห็นเมื่อคุณมีสิ่งที่มีสาระสำคัญจะเพิ่มเติม เช่น ประสบการณ์ที่คล้ายกัน ข้อโต้แย้งพร้อมเหตุผล หรือคำถามติดตามที่ช่วยขยายการสนทนาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
'โพสต์เยี่ยม!' ไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรเลย แต่ 'เราลองใช้วิธีการจัดลำดับความสำคัญนี้ที่ [บริษัท] และพบว่ามันล้มเหลวเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ขัดแย้งกัน อยากรู้ว่าคุณจัดการกับความตึงเครียดนั้นอย่างไร' จะเริ่มบทสนทนาที่ทำให้คุณโดดเด่น
📌 เข้าร่วมชุมชนและกิจกรรมของนายกรัฐมนตรี
ชุมชนเปิดโอกาสให้คุณเข้าถึงเพื่อนร่วมงานที่กำลังแก้ไขปัญหาคล้ายกันและสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกัน
- Product School: จัดสัมมนาออนไลน์ฟรีโดยมีผู้จัดการผลิตภัณฑ์จากบริษัทชั้นนำ เป็นเจ้าภาพจัดงานพบปะในท้องถิ่นในกว่า 20 เมือง
- Mind the Product: ชุมชนระดับโลกพร้อมกิจกรรมในภูมิภาค ช่อง Slack ที่จัดตามความเชี่ยวชาญ (B2B, ผู้บริโภค, AI/ML)
- ผู้หญิงในสายงานผลิตภัณฑ์: โปรแกรมการให้คำปรึกษาและกิจกรรมสร้างเครือข่ายที่มุ่งเน้นการสนับสนุนผู้หญิงในบทบาทผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- พันธมิตรที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์: ชุมชนเฉพาะสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ทำงานเกี่ยวกับกลยุทธ์การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภัณฑ์
- Reforge: หลักสูตรพรีเมียมที่เน้นการเรียนรู้แบบกลุ่ม พร้อมเครือข่ายศิษย์เก่าที่เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสและผู้นำด้านการเติบโต
เข้าร่วมงานกิจกรรมโดยมีเป้าหมายที่มากกว่าการเก็บรวบรวมรายชื่อผู้ติดต่อ ถามวิทยากรเกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะที่คุณกำลังเผชิญ แนะนำตัวเองกับคน 3-5 คนที่คุณสนใจในงานของพวกเขาอย่างจริงใจ และติดตามผลภายใน 48 ชั่วโมง โดยอ้างอิงถึงบทสนทนาของคุณ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้บริหารที่โพสต์บน LinkedIn ในปัจจุบันพบว่าเนื้อหาของพวกเขาได้รับการแสดงผลมากถึง 4เท่าเมื่อเทียบกับผู้ใช้ LinkedIn ทั่วไป ทำให้การปรากฏตัวในฐานะผู้นำกลายเป็นตัวขยายเสียงที่สำคัญ
📌 ร่วมมือกันสร้างเนื้อหา
การร่วมสร้างเนื้อหาช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ได้รวดเร็วกว่าการสร้างเครือข่ายแบบเฉื่อยชา และทำให้ผู้ร่วมสร้างสรรค์ทั้งสองฝ่ายกลายเป็นผู้นำทางความคิด นี่คือสิ่งที่คุณสามารถลองทำได้:
- แท็กใครสักคน: เขียนโพสต์เกี่ยวกับกรอบการทำงานที่คุณได้เรียนรู้จาก PM คนอื่น แท็กพวกเขา และอธิบายว่าคุณได้นำไปใช้อย่างไร (พวกเขามักจะแชร์ต่อและมีส่วนร่วม)
- บทความร่วมกัน: ติดต่อกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (PM) ที่กำลังทำงานกับปัญหาคล้ายกัน และร่วมกันเขียนบทความบน LinkedIn เปรียบเทียบวิธีการของคุณในการค้นพบ, การจัดลำดับความสำคัญ, หรือการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- รูปแบบการสัมภาษณ์: ขอสัมภาษณ์ PM ที่คุณชื่นชมเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุด จากนั้นเผยแพร่เป็นบทความ โดยให้เครดิตและเผยแพร่ผลงานของพวกเขาอย่างเต็มที่
- สรุปโพสต์: สร้าง 'สิ่งที่ PM 5 คนได้เรียนรู้จากการเปิดตัวที่ล้มเหลว' โดยรวบรวมเรื่องราวสั้น ๆ จากเครือข่ายของคุณ พร้อมให้เครดิตผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน
ความร่วมมือสร้างความมองเห็นซึ่งกันและกันและสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน เมื่อคุณช่วยให้คนอื่นได้รับการเปิดเผย พวกเขาจะจดจำและตอบแทนคุณ
เมื่อเราถามเจคอบเกี่ยวกับการสร้างสมดุลระหว่างความเป็นผู้นำทางความคิดในสายอาชีพกับเสียงส่วนตัว เขาตอบว่ามันขึ้นอยู่กับบริบท:
หากเรากำลังทำงานในสิ่งที่เทคนิคมากๆ ข้อมูลเชิงส่วนตัวควรถูกเก็บไว้เพียงประมาณ 5% ของโพสต์เท่านั้น หากคุณอยู่ในอุตสาหกรรมเช่น SaaS ที่มีผู้คนมากมายกำลังสร้างสิ่งที่อาจคล้ายกับสิ่งที่คุณกำลังสร้างอยู่ บุคลิกภาพคือสิ่งที่จะทำให้คุณโดดเด่นออกมาได้จริงๆ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเรื่อง การสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล ถูกนำเสนออย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 1997เมื่อทอม ปีเตอร์ส ได้ตีพิมพ์บทความ The Brand Called You ในนิตยสาร Fast Company โดยบอกกับผู้อ่านว่า: "เราคือซีอีโอของบริษัทของเราเอง: Me Inc... งานที่สำคัญที่สุดของเราคือการเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดสำหรับแบรนด์ที่ชื่อว่า คุณ"
ตัวชี้วัดสำคัญที่ควรติดตามเพื่อสร้างแบรนด์ส่วนตัวบน LinkedIn ในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์
การสร้างแบรนด์ส่วนตัวบน LinkedInโดยไม่ติดตามผลการดำเนินงานก็เหมือนกับการส่งฟีเจอร์ออกไปโดยไม่มีข้อมูลวิเคราะห์ (มุกตลกของ PM ที่เราอดไม่ได้ที่จะเล่น) LinkedIn มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนซึ่งแสดงให้เห็นว่าอะไรได้ผลและอะไรที่ต้องปรับปรุง 📊
การดูโปรไฟล์
การดูโปรไฟล์รายสัปดาห์วัดความสามารถในการค้นพบและประสิทธิภาพของเนื้อหาของคุณ
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากโพสต์เนื้อหาหรือมีส่วนร่วมในการสนทนาบ่งบอกว่ากิจกรรมเหล่านั้นช่วยเพิ่มการเข้าชม ตั้งเป้าการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ: 50 วิวต่อสัปดาห์เป็นพื้นฐาน, 200+ หากคุณโพสต์อย่างสม่ำเสมอ
การแยกประเภท 'วิธีที่ผู้คนพบคุณ' เปิดเผยว่าคำค้นหาหรือเนื้อหาของคุณกำลังขับเคลื่อนการเข้าชม
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีติดต่อผู้สรรหาบุคลากรบน LinkedIn
คำขอเชื่อมต่อ
คุณภาพของคำขอที่เข้ามาสำคัญกว่าปริมาณ หากผู้สรรหา ผู้จัดการฝ่ายการจ้างงาน หรือผู้จัดการโครงการอาวุโสติดต่อมาโดยไม่ได้ร้องขอ แสดงว่าการวางตำแหน่งของคุณได้ผล
การยอมรับอย่างเลือกสรรตามความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของคุณดีกว่าการเติบโตแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เปลี่ยนศัพท์เทคนิคให้กลายเป็นคำอธิบายที่เข้าใจง่าย โพสต์ง่ายๆ ที่อธิบายเรื่องอย่าง 'สิ่งที่เราหมายถึงจริงๆ เมื่อพูดถึงความเห็นอกเห็นใจผู้ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์' จะช่วยให้คนที่ไม่ใช่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์เข้าใจโลกของคุณ และสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
จำนวนการแสดงผลและอัตราการมีส่วนร่วม
การแสดงผลแสดงให้เห็นถึงการเข้าถึง แต่อัตราการมีส่วนร่วม (การกดไลค์ + ความคิดเห็น + การแชร์ หารด้วยจำนวนการแสดงผล) แสดงให้เห็นถึงกระแสตอบรับ
โพสต์ที่มี 5,000 ครั้งแสดงผลและมีอัตราการมีส่วนร่วม 2% มีประสิทธิภาพดีกว่าโพสต์ที่มี 10,000 ครั้งแสดงผลและมีอัตราการมีส่วนร่วม 0.5%
หัวข้อที่แตกต่างกันกระตุ้นให้เกิดระดับของการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความหมายแตกต่างกัน:
- โพสต์การจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน: มักสร้างการมีส่วนร่วมสูงจากเพื่อน PM ที่แบ่งปันแนวทางและกรอบการทำงานของตนเอง
- เรื่องราวความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์: จุดประกายการสนทนาเพราะผู้คนต้องการเรียนรู้จากความผิดพลาดโดยไม่ต้องทำผิดพลาดด้วยตัวเอง
- กลยุทธ์การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สร้างการตอบสนองที่สอดคล้องกันในทุกบริบท เนื่องจากความท้าทายนี้ครอบคลุมทุกประเภทของผลิตภัณฑ์และขนาดของบริษัท
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ตรวจสอบโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดห้าอันดับแรกของคุณทุกเดือนเพื่อระบุรูปแบบในหัวข้อ รูปแบบ และน้ำเสียง จากนั้นเน้นย้ำสิ่งที่ผู้ชมของคุณเห็นว่ามีคุณค่า
ตัวอย่างโปรไฟล์ LinkedIn ที่ประสบความสำเร็จสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์
โปรไฟล์ที่แข็งแกร่งมีรูปแบบที่ชัดเจน: การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์, หลักฐานที่จับต้องได้ของผลกระทบ, และการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง. นี่คือโปรไฟล์ของผู้จัดการโครงการที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่ได้ผล.
ริษับ โจลลี
ริษับ โจลลี เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสที่ไมโครซอฟท์ ผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์และการดำเนินงานสำหรับ Azure Application Insights โปรไฟล์ของเขาแสดงให้เห็นว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางเทคนิคสามารถสร้างความเป็นผู้นำทางความคิดได้โดยไม่ต้องมีตำแหน่งผู้บริหาร
สิ่งที่ทำให้แบรนด์ของเขาประสบความสำเร็จคือความสม่ำเสมอควบคู่กับความเฉพาะเจาะจง เขาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเล่าเรื่องและการมีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชุมชน LinkedIn ของเขาที่มีสมาชิกมากกว่า 20,000 คน โดยโพสต์กรอบการทำงานและบทเรียนจากการสร้างเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในระดับใหญ่ นอกจากนี้ เขายังเป็นเจ้าภาพจัดพอดแคสต์ Curious Soul ซึ่งเขาสัมภาษณ์ผู้นำด้านเทคโนโลยีจาก Microsoft, Meta และอื่นๆ จากนั้นนำข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญมาปรับใช้ใหม่เป็นเนื้อหาบน LinkedIn
บทเรียน: เลือกกลุ่มเฉพาะ (เช่น การจัดการผลิตภัณฑ์คลาวด์ หรือการเล่าเรื่องสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และยึดครองมันผ่านการสร้างเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ
📣 SME Speaks: เกี่ยวกับการลังเลที่จะทำการตลาดตัวเอง, Jacob ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า:
มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราอยู่ในช่วงเวลาที่การตลาดที่นำโดยผู้ก่อตั้งเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ โดยเฉพาะใน B2B คุณอาจกลัวที่จะทำการตลาดให้กับตัวเอง และคนส่วนใหญ่ก็เป็นเช่นนั้นในช่วงเริ่มต้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการเข้าใจว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากคุณต้องการที่จะเติบโตต่อไป
อาเดรียนน์ ตัน
อาเดรียน ทาน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบรายน์เมตส์ หนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในออสเตรเลีย ด้วยประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษ เธอได้กำหนดแนวทางให้แก่องค์กรต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรมในการจัดการกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ คุณค่าของลูกค้า และการเติบโตทางธุรกิจ
ประสบการณ์ของเธอเน้นย้ำถึงผลงานที่วัดผลได้: การเปิดตัวการประชุมการจัดการผลิตภัณฑ์ระดับชาติครั้งแรกของออสเตรเลีย การให้คำปรึกษาแก่ผู้นำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ และการให้คำแนะนำแก่บริษัทต่างๆ เกี่ยวกับกรอบการทำงานที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แต่ละบทบาทเชื่อมโยงโดยตรงกับผลลัพธ์ เช่น การปรับปรุงความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด การสร้างความสอดคล้องในการเข้าสู่ตลาดที่แข็งแกร่งขึ้น และความคล่องตัวทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มบันทึกการทดลองผลิตภัณฑ์ของคุณในรูปแบบของเรื่องราว เขียนซีรีส์โพสต์สั้น ๆ ที่พาผู้อ่านผ่านสมมติฐาน ผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจ และสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไป วิธีนี้จะช่วยให้ผู้ติดตามของคุณได้เห็นมุมมองการเติบโตของคุณอย่างใกล้ชิด
สเตฟานี นีลล์
สเตฟานี นีลล์ เป็นหัวหน้าผลิตภัณฑ์ที่ Stripe โดยมีประสบการณ์เกือบ 20 ปีในการนำทีมที่ The New York Times, IAC และ Twitch โปรไฟล์ของเธอแสดงให้เห็นถึงวิธีการแสดงความเป็นผู้นำโดยไม่ต้องใช้คำกล่าวอ้างที่คลุมเครือ เธอได้สร้างและขยายชุมชนผลิตภัณฑ์ทั่วสหรัฐอเมริกาและนำทีมที่มุ่งเน้นการผสานรวมการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
ประสบการณ์ของเธอเชื่อมโยงงานของเธอกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ: ขนาดทีม, ผลกระทบต่อรายได้, และความซับซ้อนทางเทคนิค. โปรไฟล์ของเธอสมดุลระหว่างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์กับการปฏิบัติงานจริง, แสดงให้เห็นว่าเธอสามารถทั้งกำหนดทิศทางและส่งมอบผลลัพธ์ได้. บทเรียน: วัดผลกระทบของภาวะผู้นำของคุณผ่านการเติบโตของทีม, การมีส่วนร่วมต่อรายได้, และขอบเขตทางเทคนิค.
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: แสดงความคิดเห็นอย่างมีกลยุทธ์ก่อนโพสต์. มีส่วนร่วมกับผู้ก่อตั้ง, นักออกแบบ, หรือผู้จัดการผลิตภัณฑ์คนอื่น ๆ ในโพสต์ของพวกเขาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะแชร์ของคุณเอง. อัลกอริทึมของ LinkedIn จะช่วยกระจายการมองเห็นของคุณไปยังเครือข่ายของพวกเขาโดยธรรมชาติ.
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการสร้างแบรนด์บน LinkedIn ที่ผู้จัดการโครงการควรหลีกเลี่ยง
นี่คือรายละเอียดของข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อพยายามสร้างแบรนด์ LinkedIn ของคุณในฐานะผู้จัดการผลิตภัณฑ์:
- สรุปหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ใช่การคิด: เขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับความท้าทายของผลิตภัณฑ์ล่าสุดของคุณ พร้อมเหตุผลของคุณ และผลกระทบที่เกิดขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าคุณมีวิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างไร
- โพสต์เฉพาะการเปิดตัวหรืออัปเดตโปรโมชั่นเท่านั้น: แบ่งปันการแลกเปลี่ยน ความล้มเหลว และข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้ที่อยู่เบื้องหลังการเปิดตัวเหล่านั้น โพสต์เกี่ยวกับกระบวนการบ่งบอกถึงความลึกซึ้งของ PM ที่แท้จริง
- โพสต์ฟังดูทั่วไปหรือเป็นแรงจูงใจ: ให้ทุกข้อคิดตั้งอยู่บนสถานการณ์จริง: เกิดอะไรขึ้น → คุณลองทำอะไร → มีอะไรเปลี่ยนแปลง มันทำให้การเรียนรู้มีความน่าเชื่อถือ
- การมีส่วนร่วมเพียงแค่กดไลค์โพสต์: เพิ่มความคิดเห็นด้วยมุมมองของคุณหรือกรอบแนวคิดที่คุณจะใช้ มุมมองที่สม่ำเสมอช่วยสร้างการจดจำ
- ไฮไลต์โปรไฟล์เน้นบริษัทมากกว่าบทบาทของคุณ: ชี้แจงสิ่งที่คุณมีอิทธิพล ผลักดัน หรือเปลี่ยนแปลง อย่าให้คำว่า 'เรา' ลบตัวตนของคุณ
- ทักษะที่ระบุไว้โดยไม่มีหลักฐาน: สนับสนุนทักษะแต่ละข้อด้วยตัวอย่างเฉพาะหนึ่งตัวอย่างจากประสบการณ์หรือเนื้อหาของคุณ แสดงให้เห็น > บอก
🔍 คุณรู้หรือไม่? การศึกษาใน Frontiers in Psychology พบว่าบุคคลที่จัดการแบรนด์ส่วนบุคคลของตนเองอย่างจริงจังมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพและการยอมรับสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้ทำอย่างมีนัยสำคัญ
สร้างในที่สาธารณะ คิดใน ClickUp
ทุกผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งล้วนเล่าเรื่องราวของเจตนา การแลกเปลี่ยน และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นระหว่างทาง และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งทุกคนก็เช่นกัน LinkedIn ให้รางวัลกับความชัดเจนในการคิดมากกว่าความสมบูรณ์แบบ และความน่าเชื่อถือจะเติบโตเมื่อคุณแสดงให้เห็นถึงวิธีที่คุณใช้เหตุผล ไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ที่คุณทำได้
ClickUp เปลี่ยนเหตุผลนั้นให้กลายเป็นจังหวะ
ตัวอย่างเช่น ในขณะที่ ClickUp Brain จับความคิดทันทีที่เกิดแรงบันดาลใจ Docs จะช่วยจัดระเบียบให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจน และงานที่ทำซ้ำจะช่วยให้มั่นใจว่าคุณยังคงมีแรงผลักดันต่อไปแม้ในสัปดาห์ที่ยุ่งเหยิง สิ่งที่เริ่มต้นจากการบันทึกข้อมูลอย่างรอบคอบจะกลายเป็นหลักฐานที่ชัดเจนของการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นคุณภาพที่ผู้สรรหาและเพื่อนร่วมงานมองหา
ท้ายที่สุดแล้ว ความสามารถในการมองเห็นก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดการ ด้วย ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานของคุณ ไอเดียของคุณจะขยายตัวด้วยความแม่นยำเดียวกันกับที่คุณนำมาใช้ในการเปิดตัวทุกครั้ง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้! ✅
คำถามที่พบบ่อย
การโพสต์สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์นั้นเหมาะสม. มันช่วยให้โปรไฟล์ของคุณมีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ พร้อมทั้งให้คุณมีเวลาเพียงพอในการคิดผ่านความคิดของคุณ, ทบทวนผลงานของคุณ, และแบ่งปันสิ่งที่มีความหมายแทนที่จะรีบโพสต์ทุกวัน.
แบ่งปันสิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้จากการทำงานกับผลิตภัณฑ์จริง ตัวอย่างเช่น พูดถึงวิธีที่คุณตัดสินใจเกี่ยวกับฟีเจอร์ การแลกเปลี่ยนที่ส่งผลต่อผลลัพธ์สุดท้าย สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากการทดลองที่ล้มเหลว หรือวิธีที่ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ส่งผลต่อทิศทางของงาน ผู้คนตอบสนองต่อกระบวนการคิดและความซื่อสัตย์มากกว่าทฤษฎี
โหมดผู้สร้างเนื้อหาช่วยได้หากคุณต้องการเพิ่มผู้ชมและให้ผู้คนค้นพบคุณผ่านหัวข้อเฉพาะ โปรไฟล์ทั่วไปก็เพียงพอแล้วหากเป้าหมายของคุณคือการสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดโอกาสอย่างเงียบๆ การเลือกขึ้นอยู่กับว่าคุณให้ความสำคัญกับการมองเห็นหรือความเรียบง่ายมากกว่ากัน
มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของคุณเองแทนที่จะทำตามกรอบการบริหารโครงการที่พบได้ทั่วไป. เมื่อคุณพูดจากประสบการณ์การทำงานประจำวันของคุณ มุมมองของคุณจะกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นธรรมชาติ.
ClickUp ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอได้ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถวางแผนตารางการโพสต์ประจำสัปดาห์ ร่างเนื้อหาใน ClickUp Docs เก็บตัวอย่างอ้างอิง และติดตามไอเดียที่ต้องการพัฒนาเป็นงานใน ClickUp ได้