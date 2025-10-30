50+ คำกระตุ้น AI Perplexity ที่ควรลอง

Perplexity AI มีความสามารถยอดเยี่ยมในการค้นหาข้อมูลและอ้างอิงแหล่งที่มา แต่สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงคือ วิธีที่คุณถาม
คิดถึงคำสั่งเหมือนการสั่งอาหารที่ร้านอาหาร. "อะไรก็ได้ที่อร่อย" จะได้สิ่งที่คุณเหลืออยู่. "บะหมี่เผ็ด, กระเทียมเพิ่ม, ไม่ใส่ถั่ว" จะได้สิ่งที่คุณต้องการอย่างแน่นอน.
หลักการเดียวกัน ผลลัพธ์ดีกว่า
เวทมนตร์เกิดขึ้นเมื่อคุณเพิ่มบริบท—สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่, ระดับความลึกที่คุณต้องการ, หรือรูปแบบที่คุณชอบ.
- นักเรียน สร้างข้อโต้แย้งที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยการอ้างอิงที่มั่นคง
- นักวิจัย ศึกษาช่องว่างเฉพาะด้านได้เร็วขึ้น
- นักการตลาด ค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
เราได้รวบรวม คำแนะนำ Perplexity AI ที่ดีที่สุด ไว้ให้คุณใช้ในตอนนี้ และเพื่อเป็นโบนัส เราจะพาคุณไปดู ClickUp—ทางเลือกใหม่ที่เข้าใจบริบทและรวม AI เอกสาร และเวิร์กโฟลว์เข้าไว้ด้วยกัน 🕵
เพอร์เพล็กซิตี้ เอไอ คืออะไร?
Perplexity AI เป็นเครื่องมือค้นหาแบบสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่(LLMs) มันประมวลผลคำถามที่เป็นภาษาธรรมชาติและให้คำตอบที่สังเคราะห์ขึ้น โดยอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากทั่วทั้งเว็บ
แพลตฟอร์มนี้ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเข้าใจบริบท ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถามคำถามเพิ่มเติมได้ และมันจะจดจำสิ่งที่คุณกำลังพูดถึงอยู่ มันดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ประมวลผล และนำเสนอคำตอบในรูปแบบที่อ่านได้พร้อมการอ้างอิงที่สามารถคลิกได้เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้
อะไรคือคำสั่งของ Perplexity AI?
ข้อความเริ่มต้นของ Perplexity AI คือคำถามหรือคำแนะนำที่คุณพิมพ์เข้าไปเพื่อให้ได้คำตอบที่เฉพาะเจาะจง ยิ่งคุณใส่รายละเอียดและบริบทมากเท่าไร คำตอบก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
คำสั่งพื้นฐานเช่น 'อธิบาย SEO' จะให้ภาพรวมทั่วไปแก่คุณ แต่คำสั่งที่ละเอียดเช่น 'อธิบาย SEO สำหรับธุรกิจท้องถิ่นพร้อมตัวอย่างกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพบนหน้าเว็บ' จะดึงข้อมูลที่ตรงเป้าหมายซึ่งตรงกับสิ่งที่คุณต้องการ
✅ ตัวอย่างคำสั่ง:
เปรียบเทียบเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ดีที่สุด 5 อันดับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025 รวมถึงระดับราคา คุณสมบัติเด่น และข้อจำกัดหนึ่งข้อต่อเครื่องมือ นำเสนอในรูปแบบตารางเปรียบเทียบพร้อมแหล่งที่มา
เปรียบเทียบเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ดีที่สุด 5 อันดับสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในปี 2025 รวมถึงระดับราคา คุณสมบัติที่โดดเด่น และข้อจำกัดหนึ่งข้อต่อเครื่องมือ นำเสนอในรูปแบบตารางเปรียบเทียบพร้อมแหล่งที่มา
นั่นเป็นคำถามที่เฉพาะเจาะจง สามารถสแกนได้ และชี้นำ Perplexity ไปสู่คำตอบที่มีโครงสร้างและตรวจสอบได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:'Perplexity'จริงๆ แล้วเป็นมาตรวัดทางสถิติที่ใช้ประเมินโมเดลภาษา ยิ่งค่า Perplexity ต่ำ โมเดลก็จะยิ่งทำนายข้อความได้ดีขึ้น
วิธีเขียนข้อความกระตุ้นความสับสนอย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือขั้นตอนการสร้างเทมเพลตคำสั่งสำหรับ AIที่จะให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ 👇
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสิ่งที่คุณต้องการ
ก่อนที่คุณจะพิมพ์อะไรลงในเครื่องมือ AI ให้คิดให้ชัดเจนก่อนว่าคุณต้องการอะไรจากมัน
คุณกำลังมองหาคำจำกัดความอย่างรวดเร็ว, การเปรียบเทียบอย่างละเอียด, ข้อมูลทางสถิติ, หรือคำแนะนำแบบขั้นตอนหรือไม่? ให้เขียนเป้าหมายสุดท้ายของคุณไว้ก่อน
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็น:
- นักการตลาดที่กำลังเตรียมการนำเสนอแคมเปญ คุณอาจต้องการข้อมูลการวิเคราะห์คู่แข่งที่แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์ใดที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมในไตรมาสที่ผ่านมา
- นักศึกษาที่กำลังเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรมเกี่ยวกับนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศ คุณจำเป็นต้องใช้ผลงานวิจัยล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่างานวิจัยต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร
- ผู้สร้างเนื้อหาที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ คุณจำเป็นต้องมีแหล่งข้อมูลต้นฉบับของสถิตินั้น
การรู้เป้าหมายของคุณช่วยให้คุณสร้างคำสั่งที่ช่วยให้คุณไปถึงจุดหมายได้ในครั้งเดียว
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า'ปัญญาประดิษฐ์'ถูกบัญญัติขึ้นในปี 1956 ระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการช่วงฤดูร้อนที่มหาวิทยาลัยดาร์ตมัธ ผู้เข้าร่วมประชุมเชื่อว่า AI ที่สามารถทำงานได้เทียบเท่ามนุษย์จะสามารถพัฒนาได้ภายใน ฤดูร้อน ผ่านมาเกือบ 70 ปีแล้ว เรายังคงทำงานกับมันอยู่!
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมรายละเอียดบริบท
ตอนนี้รวบรวมรายละเอียดเฉพาะที่จะกำหนดคำตอบของคุณ คิดถึงว่าใครจะเป็นผู้อ่านข้อมูลนี้ คุณทำงานในอุตสาหกรรมใด ช่วงเวลาใดที่สำคัญ และข้อจำกัดที่คุณกำลังเผชิญอยู่
นี่คือรายการตรวจสอบองค์ประกอบที่คุณต้องพิจารณาเพื่อที่จะเป็นวิศวกรคำสั่ง:
- กลุ่มเป้าหมายหรือระดับผู้อ่าน (ผู้บริหารระดับสูง, นักศึกษาปีหนึ่ง, ผู้ที่มีงานอดิเรก)
- อุตสาหกรรมหรือกลุ่มเฉพาะที่คุณกำลังทำงานอยู่ (อีคอมเมิร์ซขายตรงถึงผู้บริโภค, อุปกรณ์ทางการแพทย์, การพัฒนาเกมอินดี้)
- จุดเน้นทางภูมิศาสตร์ หากมีความสำคัญ (การมุ่งเป้าตลาดออสเตรเลีย, การเปรียบเทียบกฎระเบียบของสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกา)
- ช่วงเวลา ที่คุณสนใจ (ข้อมูลไตรมาสที่ 4 ปี 2024, แนวโน้มย้อนหลังตั้งแต่ปี 2010, การคาดการณ์ใหม่สำหรับปี 2026)
- วัตถุประสงค์ของการวิจัยของคุณ (การนำเสนอแก่นักลงทุน, บัญชีบรรณานุกรมของรายงานวิชาการ, บทความบล็อกที่มีหลักฐานสนับสนุน)
ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นมหาศาล ผู้สร้างเนื้อหาที่ถามว่า 'ทีมบรรณาธิการของสำนักข่าวอย่าง The Washington Post และ Reuters ใช้เครื่องมือ AI อย่างไรในการเร่งกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยไม่ลดทอนความแม่นยำ พร้อมยกตัวอย่างเครื่องมือและขั้นตอนการทำงานที่เฉพาะเจาะจง' จะดึงเอาแนวปฏิบัติในห้องข่าว เครื่องมือที่ใช้จริง และรายละเอียดการนำไปใช้ที่คุณสามารถอ้างอิงหรือปรับใช้ได้
ขั้นตอนที่ 3: เลือกรูปแบบผลลัพธ์ของคุณ
ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ Perplexity แสดงข้อมูลอย่างไร
คุณต้องการสรุปย่อเป็นย่อหน้าเพื่อใส่ในรายงาน, รายการแบบหัวข้อย่อยสำหรับสไลด์นำเสนอ, ตารางเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสีย, หรือตัวอย่างที่มีคำอธิบายโดยละเอียดหรือไม่?
เพิ่มสิ่งนี้ลงในคำแนะนำของคุณ
หากคุณกำลังเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ผู้ช่วยเขียน ให้ขอในรูปแบบตาราง: 'สร้างตารางเปรียบเทียบระหว่าง ClickUp Brain กับ Jasper กับ Textmetrics ครอบคลุมราคา ขนาดฐานข้อมูลคำค้นหา และคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์'
ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าระดับความลึก
บอกเพอร์เพล็กซิตี้ว่าคุณต้องการเจาะลึกแค่ไหน
คุณกำลังมองหาภาพรวมเบื้องต้นที่สามารถอ่านได้ในสองนาที คำอธิบายที่มีรายละเอียดปานกลางพร้อมตัวอย่าง หรือบทวิเคราะห์อย่างละเอียดที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์ สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อขัดแย้ง และผลกระทบในอนาคต?
ใช้ตัวบ่งชี้ความยาวหรือรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ลองใช้ 'โปรดให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบมีผู้ควบคุมและแบบไม่มีผู้ควบคุม พร้อมตัวอย่างจริง 3 ตัวอย่างสำหรับแต่ละประเภท โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Python'
การระบุความลึกอย่างชัดเจนช่วยป้องกันไม่ให้คุณต้องคัดกรองผ่าน 10 ย่อหน้าเมื่อคุณต้องการเพียงสองประโยค หรือได้รับภาพรวมที่ตื้นเขินเมื่อคุณต้องการเนื้อหาที่มีสาระ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แนวคิดเกี่ยวกับปัญญาที่คล้ายมนุษย์ในเครื่องจักรมีมาตั้งแต่ ทาโลส หุ่นยนต์ยักษ์ทำจากทองสัมฤทธิ์ในตำนานกรีกที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกป้องเกาะครีต แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องจักรจริง แต่ตำนานนี้แสดงให้เห็นถึงทาโลสที่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้
นี่คือสิ่งที่การเสียชีวิตของเขาดูเหมือนจะเป็น (ตามที่ปรากฏ):
ขั้นตอนที่ 5: เพิ่มข้อจำกัดของคุณ
ระบุข้อกำหนดหรือข้อจำกัดเฉพาะใด ๆ ที่ควรใช้ในการกรองผลลัพธ์ที่สอดคล้องกัน ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดด้านเวลา, ขอบเขตทางภูมิศาสตร์, ประเภทของแหล่งข้อมูล, หรือมุมมองเฉพาะที่คุณต้องการให้ครอบคลุม
ตัวอย่างของข้อจำกัดที่มีประโยชน์และมีผลกระทบจริง:
- 'เน้นที่การศึกษาที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งตีพิมพ์หลังเดือนมกราคม 2023' ช่วยป้องกันไม่ให้คุณอ้างอิงงานวิจัยที่ล้าสมัย
- 'รวมเฉพาะกลยุทธ์ที่มีกรณีศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างน้อย 20%' กรองคำแนะนำเชิงทฤษฎีหรือที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- 'ยกเว้นกลยุทธ์ใด ๆ ที่ต้องใช้งบประมาณโฆษณาแบบชำระเงิน' ช่วยให้คำแนะนำมีความสมจริงตามข้อจำกัดของคุณ
ข้อจำกัดเหล่านี้ช่วยให้ผลลัพธ์มุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับโครงการของคุณอย่างเข้มงวด
📮 ClickUp Insight: ในขณะที่ 34% ของผู้ใช้ดำเนินการด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ในระบบ AI กลุ่มที่ใหญ่กว่าเล็กน้อย (38%) ยังคงใช้แนวทาง "เชื่อแต่ต้องตรวจสอบ" เครื่องมือแบบสแตนด์อโลนที่ไม่คุ้นเคยกับบริบทการทำงานของคุณมักมีความเสี่ยงสูงที่จะสร้างผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นที่น่าพอใจ
นี่คือเหตุผลที่เราสร้าง ClickUp Brain, AI ที่เชื่อมต่อการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการทำงานร่วมกันของคุณในพื้นที่ทำงาน และผสานรวมเครื่องมือของบุคคลที่สาม รับคำตอบตามบริบทโดยไม่ต้องสลับไปมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 2-3 เท่า เช่นเดียวกับลูกค้าของเราที่ Seequent
ขั้นตอนที่ 6: เขียนหัวข้อของคุณให้ครบถ้วน
ตอนนี้ให้รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเป็นคำสั่งที่ชัดเจนเพียงหนึ่งเดียว เริ่มต้นด้วยคำถามหลักของคุณ เพิ่มบริบทที่ต้องการ ระบุรูปแบบและระดับความลึกของผลลัพธ์ที่ต้องการ จากนั้นใส่ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
คำแนะนำที่อ่อนแออาจปรากฏเป็น: 'บริษัทใช้ข้อมูลจากลูกค้าอย่างไร?'
คำแนะนำที่สมบูรณ์มีลักษณะดังนี้: 'อธิบายวิธีการเฉพาะสามวิธีที่บริษัท SaaS ที่มีผู้ใช้ 1,000 ถึง 10,000 คนใช้เพื่อรวบรวมและดำเนินการตามความคิดเห็นของลูกค้า' เน้นวิธีการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยทีมงานที่มีจำนวนน้อยกว่าห้าคน นำเสนอในรูปแบบรายการที่มีหมายเลข พร้อมตัวอย่างบริษัทจริงหนึ่งตัวอย่างสำหรับแต่ละวิธี โดยระบุเครื่องมือที่ใช้และผลลัพธ์ที่ได้รับ รวมถึงแหล่งข้อมูลจากกรณีศึกษาหรือการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา
เห็นความแตกต่างไหม? ข้อความที่สองจะให้ข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้จริง รวมถึงตัวอย่างที่ได้รับการยืนยันแล้วซึ่งตรงกับขนาดบริษัทและข้อจำกัดด้านทรัพยากรของคุณ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: คิดถึงClickUp Docsเป็นห้องสมุดคำสั่งส่วนตัวของคุณ; พื้นที่ที่ทุกคำสั่ง Perplexity AI ที่คุณสร้าง (และปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบ) อยู่ในที่เดียว
คุณสามารถจัดกลุ่มเนื้อหาตามหัวข้อ ติดแท็กตามกรณีการใช้งาน และติดตามว่าเนื้อหาใดให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาอาจแยกหน้าสำหรับคำถามในการวิจัย แม่แบบการเขียนเนื้อหา และคำถามที่มีข้อมูลสนับสนุนออกจากกัน
นี่คือวิธีง่าย ๆ ในการจัดระเบียบ, ทำงานร่วมกับทีมของคุณ, และสร้างคลังของคำแนะนำการเขียนด้วย AIที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ซึ่งให้ผลลัพธ์ที่ดี
คำสั่ง AI ที่สร้างความสับสนสูงสุดสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
นี่คือรายการที่เราคัดสรรมาแล้วของคำสั่งสำหรับ PerplexityAI ที่ดีที่สุดสำหรับรูปภาพ, การวิจัย, การเขียน, และกรณีการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง
การวิจัย
- ขนาดตลาดปัจจุบันและอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่คาดการณ์สำหรับ [อุตสาหกรรม] ในช่วงปี 2024-2030 ใน [ภูมิภาค] คืออะไร? กรุณาระบุปัจจัยขับเคลื่อนตลาด การแบ่งส่วนตลาดตาม [ประเภทที่กำหนดเอง] และอ้างอิงรายงานจาก Gartner/Forrester/IDC ที่เผยแพร่หลังปี 2023 นำเสนอในรูปแบบสรุปที่มีโครงสร้างพร้อมแหล่งที่มา
- เปรียบเทียบ [คู่แข่ง 1], [คู่แข่ง 2], [คู่แข่ง 3], [คู่แข่ง 4], และ [คู่แข่ง 5] ใน [อุตสาหกรรม] สร้างตารางที่แสดง: ราคา, ส่วนแบ่งตลาดพร้อมแหล่งที่มา, คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์, การอัปเดตผลิตภัณฑ์ปี 2024, และคะแนนผู้ใช้จาก G2/Capterra เน้นที่บริษัทที่ให้บริการแก่ [ขนาดลูกค้าเป้าหมาย]
- ระบุ 8 เทรนด์ใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นในอุตสาหกรรม [Industry] สำหรับปี 2025 ที่มีเงินทุนอย่างน้อย $10 ล้าน หรือผู้ใช้มากกว่า 100,000 คน สำหรับแต่ละเทรนด์: อธิบายใน 100 คำ, ระบุสามบริษัทที่ใช้เทรนด์นี้พร้อมข้อมูลเมตริกเฉพาะ, และอ้างอิงข้อมูลการนำไปใช้จาก CB Insights/TechCrunch ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2024 เป็นต้นไป จัดอันดับตามศักยภาพในการสร้างผลกระทบต่อตลาด
- ดำเนินการวิเคราะห์ SWOT สำหรับ [บริษัท] ใน [อุตสาหกรรม] ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2024 โดยให้ระบุจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) อย่างละ 5 ประเด็นต่อแต่ละด้าน พร้อมระบุตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลได้จากรายงานผลประกอบการล่าสุด คำกล่าวของนักวิเคราะห์ และการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในปี 2024 ความยาว 800-1000 คำ กลุ่มเป้าหมาย: นักวิเคราะห์การลงทุน
- พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มเป้าหมายหลักสำหรับหมวดหมู่สินค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรระหว่างปี 2022 ถึง 2024 ในประเทศ [ประเทศ]? ประกอบด้วย: การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่าย (%), ช่องทางที่ได้รับความนิยมพร้อมข้อมูลการมีส่วนร่วม, ปัจจัยหลักที่กระตุ้นการซื้อจัดอันดับ, และความไวต่อราคา. อ้างอิงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 รายการ เช่น แบบสำรวจของ McKinsey หรือรายงานของ NRF. สรุป 300 คำ + ส่วนรายละเอียด
- อัตราการยอมรับขององค์กรสำหรับ [เทคโนโลยี] ในปี 2023-2024 คืออะไร? รวมถึง: อัตราการยอมรับปัจจุบัน, การแบ่งตามแผนก, เครื่องมือเฉพาะที่ใช้, ตัวชี้วัด ROI จากกรณีศึกษา, อุปสรรคในการยอมรับ, และปัจจัยความสำเร็จ. ให้เน้นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากบริษัท Fortune 500. 1200-1500 คำ สำหรับผู้ชม CTO
- สรุป [ประเภทกฎระเบียบ] ที่กำลังมีผลบังคับใช้และที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งมีผลกระทบต่อ [ประเภทธุรกิจ] ใน [ภูมิภาค] ณ เดือนตุลาคม 2024 สำหรับแต่ละกฎระเบียบ: วันที่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดสำคัญ บทลงโทษ และวิธีที่ [ตัวอย่างบริษัท 1], [ตัวอย่างบริษัท 2], [ตัวอย่างบริษัท 3] ปรับตัว นำเสนอในรูปแบบรายการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด อ้างอิงแหล่งที่มาของกฎระเบียบอย่างเป็นทางการ
- วิเคราะห์เงินทุนจากนักลงทุนร่วมทุน (VC) ใน [ภาคส่วน] สำหรับปี 2024 รวมถึง: ทุนรวมพร้อมการเปรียบเทียบไตรมาสต่อไตรมาส, แยกตามระยะการลงทุน, 10 ดีลสูงสุดพร้อมจำนวนเงินและนักลงทุน, ภาคย่อยที่กำลังเติบโตพร้อมเปอร์เซ็นต์เฉพาะ, และโปรไฟล์ยูนิคอร์นใหม่ 3 ราย เน้นดีลในสหรัฐฯ/สหภาพยุโรปที่มีมูลค่าเกิน 5 ล้านดอลลาร์ ใช้ข้อมูลจาก Crunchbase/PitchBook รูปแบบบันทึกการลงทุน 1000 คำ
- เทคโนโลยีห่วงโซ่อุปทานใดที่ผู้ผลิตขนาด [Company Size] กำลังนำมาใช้ในปี 2023-2024? เน้นที่: IoT, การคาดการณ์ด้วย AI, บล็อกเชน, และระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า สำหรับแต่ละเทคโนโลยี: อัตราการนำมาใช้, ค่าใช้จ่าย/ระยะเวลาในการนำมาใช้, การเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมตัวชี้วัด, และกรณีศึกษา 2 กรณี ยกเว้นโซลูชันที่ต้องการการลงทุนเกิน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดทำในรูปแบบคู่มือการประเมิน
- เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับ [ผลิตภัณฑ์ 1], [ผลิตภัณฑ์ 2], [ผลิตภัณฑ์ 3], [ผลิตภัณฑ์ 4], [ผลิตภัณฑ์ 5] รวมถึง: คะแนน NPS, คะแนนจาก G2/Capterra พร้อมจำนวนรีวิว และการวิเคราะห์ความรู้สึกในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยแสดงคำชมเชยและข้อร้องเรียนที่มากที่สุดสามอันดับแรกสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ กรองสำหรับผู้รีวิว [ขนาดบริษัท] นำเสนอในรูปแบบตารางเมทริกซ์การตัดสินใจพร้อมสรุป 200 คำ
- สร้างอินโฟกราฟิกที่แสดงการกระจายส่วนแบ่งตลาดของ [ตลาด/อุตสาหกรรม] สำหรับปี 2020-2024 รวม: แผนภูมิวงกลมสำหรับผู้นำตลาดปัจจุบัน ([บริษัท 1], [บริษัท 2], [บริษัท 3], [บริษัท 4]) พร้อมเปอร์เซ็นต์, กราฟเส้นแสดงแนวโน้มการเติบโตของรายได้, แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามภูมิภาค ([ภูมิภาค 1], [ภูมิภาค 2], [ภูมิภาค 3])
- สร้างตารางเปรียบเทียบแบบภาพสำหรับ [ผลิตภัณฑ์ 1] เทียบกับ [ผลิตภัณฑ์ 2] เทียบกับ [ผลิตภัณฑ์ 3] เทียบกับ [ผลิตภัณฑ์ 4] แสดงเป็นตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ โดยมีโลโก้ผลิตภัณฑ์อยู่ด้านบน คุณสมบัติหลัก 10-12 รายการอยู่ทางด้านซ้าย (ราคา, [คุณสมบัติ 1], [คุณสมบัติ 2], [คุณสมบัติ 3]) พร้อมเครื่องหมายถูก/ผิด หรือคะแนนสำหรับแต่ละรายการ ใช้การออกแบบที่สะอาดและทันสมัย พร้อมการใช้สีเพื่อแยกแยะคุณสมบัติที่ดีกว่า/แย่กว่า
🔍 คุณรู้หรือไม่? อาร์เธอร์ ซามูเอลได้ตีพิมพ์บทความแรกเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องในปี 1959 ชื่อว่า "การศึกษาบางประการเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้เกมหมากฮอส" ซึ่งอธิบายโปรแกรมของเขาที่สามารถเรียนรู้วิธีเล่นหมากฮอสและเอาชนะมนุษย์ได้ งานวิจัยนี้ทำให้คำว่า 'การเรียนรู้ของเครื่อง' เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
การพัฒนาซอฟต์แวร์
- เขียนฟังก์ชัน [ภาษา] ที่ทำ [งานเฉพาะ] ข้อกำหนด: จัดการกับ [กรณีขอบเขต], รวมการจัดการข้อผิดพลาด, ปฏิบัติตาม [รูปแบบการออกแบบ], และเพิ่มคำแนะนำประเภท/เอกสารประกอบ นอกจากนี้ให้รวมกรณีทดสอบสามกรณีครอบคลุม: ความสำเร็จ, กรณีขอบเขต, ความล้มเหลว
- ฉันได้รับ [ข้อความแสดงข้อผิดพลาด] เมื่อดำเนินการ [การกระทำ] บริบท: ใช้ [เทคโนโลยีที่ใช้] โค้ด: [โค้ดตัวอย่าง] วิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าที่เฉพาะเจาะจงกับสแตกนี้ อธิบายปัญหาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด ให้ขั้นตอนในการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้ [เครื่องมือ] และให้โค้ดที่แก้ไขแล้วพร้อมคำอธิบาย
- ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับ [ประเภทแอปพลิเคชัน] ที่รองรับ: [ข้อกำหนด 1], [ข้อกำหนด 2], [ข้อกำหนด 3] ประกอบด้วย: คำอธิบายแผนผังสถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีที่ใช้พร้อมเหตุผล, โครงสร้างฐานข้อมูล, กลยุทธ์การขยายระบบ, และประมาณการค่าใช้จ่ายบน [ผู้ให้บริการคลาวด์]
- ปรับประสิทธิภาพโค้ด [ภาษา] นี้ที่ใช้เวลา [เวลาปัจจุบัน] ในการประมวลผล [ขนาดข้อมูล]: [ข้อความย่อ] เป้าหมาย: ลดเวลาให้ต่ำกว่า [เวลาเป้าหมาย] และคงอยู่ภายใต้ [ขีดจำกัดหน่วยความจำ] ให้: การวิเคราะห์โปรไฟล์, โค้ดที่ปรับประสิทธิภาพแล้ว, การเปรียบเทียบความซับซ้อน, ผลการทดสอบประสิทธิภาพ, และคำอธิบายของการปรับประสิทธิภาพแต่ละส่วน
- แปลงโค้ด [Source Tech] นี้ให้เป็น [Target Tech]: [Snippet] รักษาการทำงานให้คงเดิมในขณะที่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ [Target] อธิบายว่าแต่ละรูปแบบของ [Source] ทำงานอย่างไรกับ [Target] รวมถึงการกำหนดประเภท และจัดทำรายการตรวจสอบการโยกย้ายสำหรับการแปลงที่คล้ายกัน
- สร้างคู่มือการนำไปใช้สำหรับการผสานรวม [บริการ API] เข้ากับแอปพลิเคชัน [เฟรมเวิร์ก] ครอบคลุม: การตั้งค่า, การตรวจสอบสิทธิ์พร้อมการจัดการสภาพแวดล้อม, [คุณสมบัติ 1], [คุณสมบัติ 2], การจัดการข้อผิดพลาด, การปฏิบัติตามข้อจำกัดอัตรา, วิธีการทดสอบ, และ [ข้อพิจารณาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด] รวมถึงตัวอย่างโค้ดที่สมบูรณ์ 2500 คำ คู่มือแบบทีละขั้นตอน
- สร้างชุดทดสอบสำหรับบริการ [Framework] นี้: [Snippet] โดยใช้ [Testing Framework] ให้จัดเตรียม: การทดสอบหน่วยพร้อมการจำลองการพึ่งพา, การทดสอบการรวม, กรณีขอบ, รวมถึง [Security Test 1], [Security Test 2], [Security Test 3] รวมการตั้งค่า/การล้างข้อมูล, มุ่งเป้าที่การครอบคลุม 90% ขึ้นไป, ปฏิบัติตามรูปแบบ AAA อธิบายกลยุทธ์การทดสอบ
- ตรวจสอบความปลอดภัยของโค้ดนี้: [Snippet] ตรวจสอบหา: SQL injection, XSS, การอ้างอิงที่ไม่ปลอดภัย, ข้อบกพร่องในการอนุญาต/การรับรองความถูกต้อง, การเปิดเผยข้อมูล, การจำกัดอัตรา, CSRF, ปัญหาการอัปโหลดไฟล์, รหัสผ่านที่อ่อนแอ และการรั่วไหลของข้อความแสดงข้อผิดพลาด สำหรับแต่ละรายการ ให้อธิบายวิธีการโจมตี ประเมินความรุนแรงโดยใช้มาตราส่วน OWASP และให้โค้ดที่ปลอดภัย รวมรายการตรวจสอบการแก้ไขปัญหาตามลำดับความสำคัญ 1500 คำ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คำสั่ง AI ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมักเลียนแบบความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เป็นที่ทราบกันดีว่าคำสั่งที่เป็นธรรมชาติและเน้นการตั้งคำถามจะให้คำตอบที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่า นี่คือเหตุผลที่เทคนิคการตั้งคำถามแบบต่อเนื่อง (chain-of-thought prompting) ได้รับความนิยม
คุณแนะนำ AI ผ่านกระบวนการคิดของคุณอย่างละเอียดทีละขั้นตอน ตัวอย่างเช่น เขียนว่า 'มาคิดทีละขั้นตอนกันนะ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ SEO สำหรับบล็อกใหม่ ตั้งแต่การวิจัยคีย์เวิร์ดไปจนถึงการจัดกลุ่มเนื้อหา และคุณจะจัดลำดับความสำคัญอย่างไรสำหรับแผน 3 เดือน?' คุณกำลังสอน AI ให้รู้ วิธี คิด ไม่ใช่แค่ให้คำตอบเท่านั้น
การตลาด
- สร้างกลยุทธ์ SEO ระยะเวลา 6 เดือนสำหรับ [ประเภทธุรกิจ] โดยมุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย] ประกอบด้วย: คำหลัก 20 คำที่มีการค้นหาต่อเดือน 1,000 ครั้งขึ้นไป พร้อมคะแนนความยากและวิเคราะห์คู่แข่ง; กลุ่มเนื้อหา 3 กลุ่ม พร้อมโพสต์หลักและโพสต์สนับสนุน; ปฏิทินเนื้อหาที่มีหัวข้อ, เจตนาการค้นหา, และการประมาณการทราฟฟิก จัดลำดับความสำคัญของคำหลักที่มีเนื้อหาอันดับต้นที่ล้าสมัย (ก่อนปี 2023) จัดรูปแบบเป็นสเปรดชีตที่สามารถดำเนินการได้
- สร้างบุคลิกผู้ซื้อสามแบบสำหรับ [ผลิตภัณฑ์] ที่มุ่งเป้าไปที่ [ขนาดบริษัท] แต่ละแบบต้องมี: ข้อมูลประชากร, ข้อมูลจิตวิทยา, เส้นทางการซื้อพร้อมจุดสัมผัส, ความชอบในเนื้อหา, ข้อคัดค้าน, และผู้มีอำนาจตัดสินใจ อ้างอิงจาก: การศึกษา B2B ของ Gartner/Forrester จากปี 2024-2025, ข้อมูลจาก LinkedIn และรีวิวจาก G2 รวมคำพูดจริงหนึ่งคำพูดต่อหนึ่งบุคลิก 500 คำต่อแต่ละบุคลิก + ตารางสรุป
- วิเคราะห์กลยุทธ์เนื้อหาของ [คู่แข่ง] (บล็อก, YouTube, พอดแคสต์) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ประกอบด้วย: ความถี่ในการโพสต์, โพสต์ 10 อันดับแรกโดยทราฟฟิก, การแบ่งรูปแบบ, การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของหัวข้อ, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, เป้าหมายคำหลัก, กลยุทธ์การโปรโมต ระบุช่องว่างเนื้อหา 5 ประการที่มีปริมาณการค้นหา 2K+ เปรียบเทียบกับ [คู่แข่ง 2] สรุปข้อมูลเชิงลึก 1500 คำ
- อะไรคือเกณฑ์มาตรฐาน B2B SaaS สำหรับปี [Year] ในช่องทาง [Channel 1], [Channel 2], [Channel 3], [Channel 4] ที่มุ่งเป้าไปที่องค์กร? สำหรับแต่ละช่องทาง: CTR, อัตราการเปลี่ยนแปลง, CAC, วงจรการขาย, ROAS. แยกตามระยะของบริษัท (>$5M ARR) รวมถึงควอไทล์บน/ล่าง อ้างอิงรายงาน HubSpot/Salesforce/LinkedIn B2B Institute ปี 2024 นำเสนอในรูปแบบตารางอ้างอิง + การวิเคราะห์ผู้ที่มีผลงานดีที่สุด 300 คำ
- ออกแบบแคมเปญระยะเวลาแปดสัปดาห์สำหรับ [การเปิดตัวผลิตภัณฑ์] เป้าหมาย: [ตัวชี้วัด] ประกอบด้วย: ลำดับอีเมล (5 อีเมลพร้อมหัวข้อ/CTA), ปฏิทินโซเชียลมีเดีย, กลยุทธ์โฆษณาแบบชำระเงิน (งบประมาณ $[งบประมาณ] บน [แพลตฟอร์ม]), การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย, เนื้อหาพร้อมมุมมอง, ตัวชี้วัดต่อช่องทาง, สมมติฐานการทดสอบ A/B จัดทำในรูปแบบสรุปพร้อมไทม์ไลน์และทีม [ขนาด] 2000 คำ
- วิจัยกลยุทธ์การปรับแต่งส่วนบุคคลจากแบรนด์ในอุตสาหกรรมที่มีรายได้ 100 ล้านดอลลาร์ขึ้นไปในปี 2024 โดยเน้นที่: เครื่องมือแนะนำ, การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์แบบไดนามิก, การปรับแต่งอีเมล, ฟีเจอร์ในแอป, และหลังการซื้อ สำหรับแต่ละหัวข้อ: ตัวอย่างแบรนด์ 2-3 ราย, แพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ใช้, ผลกระทบต่อการแปลง/มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยจากกรณีศึกษา, และความซับซ้อนในการดำเนินการ ยกเว้นกลยุทธ์พื้นฐาน ให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่มีการบันทึกการเพิ่มขึ้น 15% ขึ้นไป คู่มือปฏิบัติการ 2,000 คำ พร้อมเมทริกซ์ความพยายาม/ผลกระทบ
- ออกแบบภาพหัวอีเมลสำหรับ [ชื่อแคมเปญ] เพื่อโปรโมท [ข้อเสนอ] ขนาด 600x200px ประกอบด้วย: ข้อความพาดหัวที่น่าสนใจ '[พาดหัว]', ข้อความสนับสนุน, ภาพที่เกี่ยวข้อง ([ผลิตภัณฑ์/ฉากไลฟ์สไตล์]), ปุ่ม CTA, สีของแบรนด์ ออกแบบให้รองรับการใช้งานบนมือถือ
- สร้างปฏิทินเนื้อหาภาพสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2025 แสดงตารางการโพสต์ [บล็อก/โซเชียล/อีเมล] รูปแบบตารางพร้อมวันที่ ประเภทเนื้อหาที่แยกสี ธีมสำหรับแต่ละสัปดาห์ และการเปิดตัวแคมเปญสำคัญที่เน้นให้เห็นชัดเจน รูปแบบสะอาดและเป็นระเบียบ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ตัวย่อ ELI5 เป็นวิธีที่นิยมใช้ในการพูดว่า 'อธิบายเหมือนฉันอายุห้าขวบ' มันเริ่มต้นจากชุมชนใน Redditที่ผู้ใช้ขอให้คนอื่นอธิบายหัวข้อที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายเหมือนกับกำลังอธิบายให้เด็กอายุห้าขวบฟัง ปัจจุบัน มันเป็นหนึ่งในรูปแบบการกระตุ้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเครื่องมือ AI เช่น Perplexity AI และ ChatGPT
ใครจะรู้ว่า 'คำถามจริงจัง' ของไมเคิล สก็อตต์จะกลายเป็นคำถามที่ต้องถาม AI?
อีคอมเมิร์ซ
- ค้นหา 10 ผลิตภัณฑ์ใน [หมวดหมู่] บน Amazon ที่มี: การค้นหาต่อเดือน 5K-30K, คู่แข่ง <40, ราคา [ต่ำสุด]−[ต่ำสุด]- [ต่ำสุด]−[สูงสุด], อยู่ในอันดับ 10 อันดับแรกที่มีรีวิว <500 รายการ, มีการเติบโต YoY +20% สำหรับแต่ละรายการ: คำหลัก + ปริมาณ, คำที่เกี่ยวข้อง, สินค้า 3 อันดับแรกพร้อมประมาณการรายได้, ข้อร้องเรียนทั่วไป, อัตรากำไรหลังหัก FBA/ต้นทุนสินค้า (สมมติ 30%), ความพร้อมของซัพพลายเออร์ (3 รายขึ้นไปบน Alibaba, ปริมาณสั่งซื้อขั้นต่ำ <500 ชิ้น) จัดอันดับตามรายได้ x ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่ตลาด
- วิเคราะห์ราคาสำหรับ [ประเภทสินค้า] ในช่วง [Min]−[Min]- [Min]−[Max] บน Amazon, [ร้านค้าปลีก], และเว็บไซต์ DTC ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 รวมถึง: จุดกลุ่มราคา, กลยุทธ์ทางจิตวิทยา, ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและคะแนน, ความแตกต่างในตลาด, ความถี่/ความลึกของโปรโมชั่น (6 เดือน), การวางตำแหน่งทางการแข่งขันของ [แบรนด์ 1-5] โดยราคา/คุณสมบัติ
- วิเคราะห์รีวิวสำหรับ [หมวดหมู่สินค้า] อันดับต้น 5 บน Amazon (1,000 รีวิวขึ้นไป, ปี 2023-2024 เท่านั้น) สกัดข้อมูล: ข้อดีที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดตามหมวดหมู่, ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยพร้อมเปอร์เซ็นต์, คำขอฟีเจอร์, ปัญหาด้านคุณภาพตามช่วงเวลา, การเปรียบเทียบแบรนด์ และแรงจูงใจในการซื้อ ให้ตัวอย่างความคิดเห็น 3 รายการต่อธีม ระบุความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองมากที่สุดในรีวิวที่มีมากกว่า 15%
- รวบรวม 20 กลยุทธ์ CRO สำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ [หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์] พร้อมผลลัพธ์การทดสอบ A/B ที่แสดงการเพิ่มขึ้น >10% สำหรับแต่ละกลยุทธ์: คำอธิบายการนำไปใช้, หลักการทางจิตวิทยา, ผลลัพธ์ที่บันทึกไว้, หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด, และความซับซ้อน ยกเว้นการลงทุนในเทคโนโลยีที่มีมูลค่า >$10K แหล่งข้อมูลจากกรณีศึกษาของ Baymard/CXL/VWO จัดลำดับความสำคัญตามความพยายาม/ผลกระทบ
- เปรียบเทียบ Amazon FBA กับ 3PL ([ผู้ให้บริการ 1], [ผู้ให้บริการ 2]) กับการจัดส่งสินค้าด้วยตนเองสำหรับ [ประเภทสินค้า] โดยมี: [X] คำสั่งซื้อ/เดือน, $[Aov], [น้ำหนัก] ปอนด์, [ขนาด], [% คำสั่งซื้อสินค้าชิ้นเดียว] สำหรับแต่ละรายการ: แยกค่าใช้จ่าย, ค่าใช้จ่ายในการตั้งค่า, ปริมาณจุดคุ้มทุน, ความเร็วในการจัดส่ง, การจัดการการคืนสินค้า, ความสามารถในการทำตลาดต่างประเทศ, ความสามารถในการขยายตัวที่ [ปริมาณ 2] และ [ปริมาณ 3] รวมถึงราคาในปี 2024 และค่าธรรมเนียม FBA ในเดือนตุลาคม 2024 แผนผังการตัดสินใจพร้อมต้นทุนต่อคำสั่งซื้อที่ปริมาณต่าง ๆ คำแนะนำตามลำดับความสำคัญ
- เปรียบเทียบ Google Shopping, Meta Ads และ Amazon Sponsored Products สำหรับแบรนด์ DTC [หมวดหมู่] ($[ช่วงราคา]) สำหรับแต่ละแพลตฟอร์ม: ช่วง CPC, มาตรฐานการแปลง, ROAS (การหาลูกค้าใหม่/การรีทาร์เก็ต), อัตราส่วน CAC:LTV, ข้อกำหนดด้านครีเอทีฟ, ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมาย, การให้เครดิต, งบประมาณขั้นต่ำ และระยะเวลาการเรียนรู้ ควรให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มใดด้วยงบประมาณ $[งบประมาณ]/เดือน?
- สร้างภาพเปรียบเทียบก่อน/หลังสำหรับ [ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์] แสดงหน้าจอแยก: ด้านซ้าย – สถานะปัญหาพร้อม [ปัญหา] ด้านขวา – สถานะหลังการแก้ไขพร้อม [ผลิตภัณฑ์ขณะใช้งาน] รวมลูกศรและป้ายกำกับที่อธิบายการเปลี่ยนแปลง สำหรับหน้าผลิตภัณฑ์ใช้
- สร้างภาพคู่มือขนาด/มิติสำหรับ [ผลิตภัณฑ์] แสดงผลิตภัณฑ์พร้อมการวัดที่ระบุไว้ การเปรียบเทียบกับวัตถุทั่วไปเพื่อแสดงขนาด และมุมมองจากหลายมุมหากจำเป็น ระบุหน่วยการวัดเป็น [เซนติเมตร/นิ้ว] ใช้สไตล์ที่ชัดเจนและเป็นทางการพร้อมพื้นหลังที่เป็นกลาง
การเรียนรู้และการศึกษาด้วยตนเอง
- สร้างแผน 90 วันจากผู้เริ่มต้นสู่ [ระดับพร้อมทำงาน] ใน [ทักษะ] แบ่งเป็นโมดูลรายสัปดาห์ประกอบด้วย: แนวคิดสำคัญต่อสัปดาห์, เวลาที่ใช้ต่อวัน ([X] ชั่วโมง/สัปดาห์), ทรัพยากร (ฟรีเป็นลำดับความสำคัญ, จ่าย <$50), โครงการที่ก้าวหน้า 8 โครงการ, จุดตรวจสอบทุกสองสัปดาห์, ข้อผิดพลาดทั่วไป, และความสัมพันธ์ของแนวคิด เป้าหมาย: [พื้นฐาน] ที่มีการศึกษาด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง
- อธิบาย [แนวคิดที่ซับซ้อน] ในสามระดับ: (1) ELI5 ใน 4-5 ประโยคโดยใช้การเปรียบเทียบสำหรับเด็กอายุ 12 ปี ไม่มีศัพท์เทคนิค; (2) 300 คำสำหรับ [ความรู้พื้นฐาน] ครอบคลุม [องค์ประกอบสำคัญ]; (3) การเจาะลึกทางเทคนิค 800 คำสำหรับ [ผู้ฟังขั้นสูง] พร้อมคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
- สร้างแบบฝึกหัดทักษะ 10 ข้อ โดยเน้นหัวข้อ [หัวข้อ] ไล่ระดับจากพื้นฐานถึงขั้นสูง โครงสร้าง: ข้อ 1-3 (พื้นฐาน), 4-6 (ระดับกลาง), 7-8 (ขั้นสูง), 9-10 (ผู้เชี่ยวชาญ) แต่ละข้อประกอบด้วย: สถานการณ์สมจริง, คำถามเฉพาะ, ข้อมูลตัวอย่าง/โครงสร้าง, ผลลัพธ์ที่คาดหวัง, ระดับความยาก, แนวคิดที่ทดสอบ, ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- เปรียบเทียบแหล่งข้อมูลชั้นนำสำหรับ [ทักษะ] สำหรับผู้ที่มี [พื้นหลัง] ที่มุ่งสู่ [เป้าหมาย]: [แหล่งข้อมูล 1], [แหล่งข้อมูล 2], [แหล่งข้อมูล 3], [แหล่งข้อมูล 4]. ประเมิน: วิธีการสอน, ความลึก vs ความกว้าง, การทุ่มเทเวลา, ค่าใช้จ่าย, ข้อกำหนดเบื้องต้น, ส่วนประกอบที่ต้องลงมือปฏิบัติ, การสนับสนุนจากชุมชน, คุณค่าในการเตรียมงาน
- เทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับ [ประเภทวิชา] คืออะไร? รวมถึง: ตารางการทบทวนแบบเว้นระยะ, วิธีการเรียกคืนความจำเชิงรุก, และกลยุทธ์การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจงกับสาขานี้ ให้แผนการเรียนรายสัปดาห์สำหรับ [X] ชั่วโมง/สัปดาห์ และเครื่องมือที่ใช้ ([แอปแฟลชการ์ด], [แพลตฟอร์มฝึกฝน]) ให้เทมเพลตรายสัปดาห์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง
- ความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นก่อนเรียนรู้ [หัวข้อขั้นสูง] คืออะไร? สร้างแผนผังลำดับความสำคัญที่แสดงแนวคิดพื้นฐานที่ต้องเข้าใจก่อน สำหรับแต่ละข้อกำหนดเบื้องต้น: คำอธิบาย, เหตุผลว่าทำไมจึงสำคัญสำหรับหัวข้อขั้นสูง, ลำดับการเรียนรู้ที่แนะนำ, ประมาณเวลา, แหล่งข้อมูลฟรีที่มีคุณภาพ
- ให้โครงการปฏิบัติจริง 5 โครงการเพื่อใช้ [ทักษะ] ในสถานการณ์จริง สำหรับแต่ละโครงการให้ระบุ: ระดับความยาก ความรู้ที่ต้องการ ประมาณเวลา ผลลัพธ์การเรียนรู้ ข้อกำหนดทีละขั้นตอน ความท้าทายในการขยายผลงาน และวิธีการนำเสนอในพอร์ตโฟลิโอ ดำเนินการจากระดับเริ่มต้นถึงระดับสูง รวมถึงโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับโค้ดเริ่มต้นและเกณฑ์การประเมิน
🔍 คุณรู้หรือไม่? 'การทดสอบทัวริง' ซึ่งถูกเสนอในปี 1950 โดย อลัน ทัวริง ถูกออกแบบมาเพื่อดูว่าเครื่องจักรสามารถสนทนาได้โดยไม่แตกต่างจากมนุษย์
การเขียนเชิงสร้างสรรค์และการสร้างเนื้อหา
- สร้างโครงเรื่อง [ประเภท] ที่ไม่ซ้ำกัน 10 เรื่อง โดยผสมผสาน [องค์ประกอบที่ 1] และ [องค์ประกอบที่ 2] สำหรับแต่ละเรื่อง: สเก็ตช์ตัวละครเอก, ความขัดแย้งหลัก, จุดพลิกเรื่องที่เป็นไปได้ 2-3 ประโยคต่อโครงเรื่อง ให้ความสำคัญกับความคิดริเริ่มและความดึงดูดทางอารมณ์
- สร้างโปรไฟล์ตัวละครอย่างละเอียดสำหรับ [ประเภทตัวละคร] ใน [ประเภทงานเขียน] รวมถึง: ประวัติความเป็นมา, แรงจูงใจ, ข้อบกพร่อง, จุดแข็ง, รูปแบบการพูด, เส้นทางพัฒนาการของตัวละคร, ความสัมพันธ์กับตัวละครอื่น ๆ ทำให้ตัวละครมีมิติและน่าสนใจ 800 คำ
- ระดมความคิด 20 มุมมองที่ไม่ซ้ำใครสำหรับการเขียนเกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยมุ่งเป้าไปที่ [กลุ่มเป้าหมาย] รวมถึง: มุมมองที่สวนทางกับกระแส, มุมมองจากประสบการณ์ส่วนตัว, วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และรูปแบบที่สร้างสรรค์ หลีกเลี่ยงมุมมองที่ใช้บ่อยเกินไป จัดกลุ่มตามประเภทของเนื้อหา (เช่น วิธีการ, กรณีศึกษา, เป็นต้น)
- สร้างหัวข้อที่น่าสนใจ 15 หัวข้อสำหรับ [ประเภทเนื้อหา] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] สำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] โดยใช้สูตรที่แตกต่างกัน: วิธีทำ, รายการ, คำถาม, ช่องว่างความอยากรู้, ผลประโยชน์ที่ขับเคลื่อน. รวมจำนวนตัวอักษรสำหรับแต่ละหัวข้อ
- โครงร่าง [ความยาววิดีโอ] บทสคริปต์วิดีโอเกี่ยวกับ [หัวข้อ] สำหรับ [แพลตฟอร์ม] ประกอบด้วย: ฮุค (10 วินาทีแรก), ประเด็นหลักพร้อมการเปลี่ยนฉาก, กลยุทธ์การมีส่วนร่วม, และ CTA รูปแบบสำหรับการอ่านผ่านเครื่องฉายคำพูด เป้าหมาย [กลุ่มเป้าหมาย] รวมเครื่องหมายเวลา
- เขียนเนื้อหาใหม่ใน [โทน/น้ำเสียงเฉพาะ] ที่สอดคล้องกับสไตล์ของ [ตัวอย่างอ้างอิง]: [เนื้อหา]. รักษาสาระสำคัญในขณะที่ปรับคำศัพท์ โครงสร้างประโยค ระดับอารมณ์ขัน และความสุภาพของเนื้อหา. อธิบายการเลือกสไตล์ที่สำคัญห้าประการที่ทำไปและเหตุผลที่มันเหมาะสมกับโทนเป้าหมาย
- เขียนย่อหน้าเปิดห้าแบบที่แตกต่างกันสำหรับ [ประเภทเนื้อหา] เกี่ยวกับ [หัวข้อ] โดยใช้เทคนิคเหล่านี้: คำถามที่กระตุ้นความคิด, สถิติที่น่าประหลาดใจ, เรื่องราวส่วนตัว, ข้อความที่ขัดแย้งอย่างกล้าหาญ, คำอธิบายที่กระตุ้นประสาทสัมผัสอย่างชัดเจน อธิบายถึงแรงจูงใจทางจิตวิทยาที่แต่ละจุดดึงดูดใช้
- ออกแบบซีรีส์เนื้อหา 10 ตอนเกี่ยวกับ [หัวข้อ] ที่สร้างความรู้ความเข้าใจอย่างค่อยเป็นค่อยไปสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] ประกอบด้วย: ชื่อตอน, แนวคิดสำคัญ, รูปแบบเนื้อหา (วิดีโอ, บทความเชิงลึก, อินโฟกราฟิก ฯลฯ), วิธีการเชื่อมโยงของแต่ละตอน, และจังหวะการเผยแพร่ที่เหมาะสม สร้างโครงเรื่องที่ดึงดูดความสนใจของผู้ชมตลอดทั้งซีรีส์ รวมถึงกลยุทธ์การโปรโมตสำหรับแต่ละตอน
- ออกแบบปกหนังสือสำหรับนวนิยาย [ประเภท] ชื่อว่า '[ชื่อเรื่อง]' ธีม: [อารมณ์/ธีม] ประกอบด้วย: ตัวอักษรชื่อเรื่องแบบหนา, ชื่อผู้เขียน, ภาพพื้นหลังที่สื่อถึงบรรยากาศและ [องค์ประกอบหลัก], โทนสีที่กระตุ้น [อารมณ์] สไตล์: [เชิงพาณิชย์/วรรณกรรม/ระทึกขวัญ/โรแมนติกตามแบบฉบับ]
- สร้างแผ่นอ้างอิงตัวละครสำหรับ [ชื่อตัวละคร] โดยแสดง: ภาพเต็มตัวใน [ท่าทางที่แสดงลักษณะเฉพาะ] ภาพใบหน้าแบบใกล้ชิดที่แสดง [ลักษณะเด่น] รายละเอียดชุด สีที่ใช้ ไอเท็ม/อุปกรณ์เสริมที่โดดเด่น รวมลักษณะนิสัยโดยย่อที่ระบุไว้ สไตล์: [สมจริง/อนิเมะ/การ์ตูน/หนังสือการ์ตูน]
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อใช้คำสั่ง AI ของ Perplexity
นี่คือข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อทำงานกับคำสั่งของ Perplexity AI:
|ข้อผิดพลาด
|วิธีแก้ไข
|การขอหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกัน
|มุ่งเน้นที่คำขอหนึ่งข้อต่อหนึ่งคำแนะนำเพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
|ไม่สนใจข้อจำกัดเรื่องจำนวนคำ
|กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน: 'อธิบายภายในไม่เกิน 150 คำ' เพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่เยิ่นเย้อ
|การถามคำถามหลายข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หรือไม่ปรับปรุงคำถามเลย
|ทดสอบมุมต่าง ๆ ปรับคำให้เหมาะสม และปรับปรุงตามคำตอบของ AI
|การใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการมากเกินไปจนทำให้ AI สับสน
|โปรดรักษาข้อความให้ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ หลีกเลี่ยงการใช้คำสแลงหรือตัวย่อ เว้นแต่จะตั้งใจใช้
|การรวมคำแนะนำและเนื้อหาอ้างอิงอย่างไม่สอดคล้องกัน
|ใช้ส่วนที่ชัดเจนหรือแท็กสำหรับคำแนะนำแยกจากวัสดุต้นฉบับ
|สมมติว่า AI เข้าใจศัพท์เฉพาะทาง
|เพิ่มคำจำกัดความสั้น ๆ หรือบริบทสำหรับคำศัพท์ทางเทคนิคและตัวย่อ
|ไม่ได้ระบุแนวทางปฏิบัติหากข้อมูลที่เกี่ยวข้องขาดหายไป
|ให้คำแนะนำ AI: 'หากไม่พบข้อมูล ให้สรุปความเห็นที่สอดคล้องกันในปัจจุบัน หรือระบุอย่างชัดเจนว่า 'ไม่พบข้อมูล'
|สมมติว่า AI 'จดจำ' กระทู้หรือการกระทำก่อนหน้านี้ได้
|ระบุบริบทหรือผลลัพธ์ที่จำเป็นก่อนหน้าอย่างชัดเจนในแต่ละคำถามใหม่
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในช่วงต้นทศวรรษ 1980คอมพิวเตอร์ที่ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ของ MITได้เรียนรู้วิธีเล่นเกม Space Invaders โดยใช้การเรียนรู้แบบเสริมแรง (reinforcement learning) เป้าหมายคือการสอนให้เครื่องจักรเรียนรู้ที่จะ 'สนุก' กับการพัฒนาตัวเองผ่านผลตอบรับ
ข้อจำกัดของการใช้ Perplexity AI
หลายบทวิจารณ์เกี่ยวกับ Perplexity AIชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าเครื่องมือนี้จะทำงานได้ดีสำหรับการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียหลายประการ นี่คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเจอ:
- ความลึกของบริบทหรือความละเอียดอ่อนในการสนทนาที่จำกัด เมื่อเทียบกับแชทบอทที่ออกแบบมาเฉพาะ มักจะให้สรุปที่กระชับมากกว่าการสำรวจแนวคิดที่ซับซ้อนอย่างลึกซึ้ง
- การครอบคลุมแหล่งข้อมูลและการจัดทำดัชนีอาจแคบกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องมือค้นหาเว็บแบบเรียลไทม์ที่สมบูรณ์ อาจพึ่งพาแหล่งข้อมูลน้อยกว่าและอาจพลาดมุมมองบางประการ
- การอ้างอิงบางครั้งอาจไม่ถูกต้อง หรือเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับคำสั่งที่คุณป้อนให้กับ Perplexity AI
- เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึง ฟีเจอร์เฉพาะ เช่น การค้นหาแบบโปร การอัปโหลดไฟล์ และระดับการใช้งานที่สูงขึ้น
🔍 คุณรู้หรือไม่? คำว่า'อัลกอริทึม' มาจากคำว่า "อัล-กฮาว리즈มี" นักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในศตวรรษที่ 9 เขาได้สร้างกฎระเบียบอย่างเป็นระบบเพื่อแก้สมการ
ทางเลือกของ Perplexity AI ที่น่าสนใจ
นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับทางเลือกที่ดีที่สุดของPerplexity AI! 💁
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการช่วยเหลือด้วย AI ที่ตระหนักถึงบริบทและการค้นหา)
ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Perplexity ตอบคำถามแบบแยกส่วน ผู้ช่วยอัจฉริยะ AI ของแพลตฟอร์มClickUp Brain จะเชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน เอกสาร และข้อมูลเชิงลึกจาก AI ของคุณเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถระดมความคิด สร้างสรรค์ และดำเนินการผลิตเนื้อหาทั้งหมดได้ในที่เดียว
สร้างแนวคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
ClickUp Brain เปลี่ยนการสร้างสรรค์ไอเดียเนื้อหาให้กลายเป็นกระบวนการที่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
สมมติว่าคุณกำลังปรับปรุงปฏิทินเนื้อหาสำหรับไตรมาสที่ 1 คุณขอให้ ClickUp Brain ตรวจสอบหัวข้อที่มีอยู่ เมตริกการเข้าชม และช่องว่างของเนื้อหา เพื่อเสนอธีมใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ SEO และโทนของแบรนด์ของคุณ
มันใช้บริบทของพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อแนะนำไอเดียที่เสริมสิ่งที่กำลังทำงานอยู่แล้ว จากนั้นคุณสามารถเปลี่ยนแต่ละคำแนะนำให้เป็นงานใน ClickUp ติดแท็กเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และแนบเอกสารอ้างอิงใน ClickUp สำหรับการวิจัยเพิ่มเติม
📌 ลองใช้ข้อความนี้: วิเคราะห์ปฏิทินเนื้อหาปัจจุบันของเราและสร้างไอเดียบทความใหม่ 5 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันทางไกล ซึ่งช่วยเติมช่องว่างของคีย์เวิร์ดและสอดคล้องกับหมวดหมู่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของเรา
ทำการวิจัยเชิงลึกโดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
หากคุณเคยใช้ Perplexity AI คุณจะทราบดีว่ามันสามารถให้คำตอบได้อย่างรวดเร็วเพียงใด แต่คำตอบเหล่านั้นอยู่ภายนอกกระบวนการทำงานของคุณ คุณยังต้องคัดลอกข้อมูลสำคัญลงในเอกสาร ค้นหาบริบทที่เหมาะสม และเปลี่ยนการค้นคว้าให้กลายเป็นการกระทำด้วยตนเอง
ClickUp Brain MAXเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น การค้นหาเว็บ ช่วยให้คุณดึงข้อมูลล่าสุดจากแหล่งที่เชื่อถือได้โดยตรงภายใน ClickUp คุณสามารถรวมข้อมูลจากแหล่งภายนอกเหล่านั้นกับโครงการ เอกสาร และงานที่มีอยู่ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการค้นคว้า วิเคราะห์ และดำเนินการ
สมมติว่าคุณกำลังดำเนินการตรวจสอบเนื้อหาและสังเกตเห็นว่าบล็อกของคุณเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันแบบไฮบริดมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควร
คุณกระตุ้นมันว่า: 'ค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบผสมผสานในเว็บไซต์ และระบุสามข้อค้นพบใหม่ที่เราควรอ้างอิงเมื่ออัปเดตบล็อกของเรา'
ภายในไม่กี่วินาที คุณจะได้รับรายงานล่าสุดจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (อาจเป็นการศึกษาใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงความเหนื่อยล้าจากการทำงานแบบไฮบริดในหมู่พนักงานที่ทำงานทางไกล) พร้อมคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ได้สำหรับการแก้ไขครั้งต่อไปของคุณ คุณสามารถติดแท็กผู้เขียนของคุณ แนบข้อมูลที่ได้ไปยังงานที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาการอัปเดตได้ทันที
เปลี่ยนการอัปเดตที่ซับซ้อนให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
ClickUp Brain ยังช่วยให้คุณดำเนินโครงการขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น
ตอนนี้ สมมติว่าคุณได้หน้าเว็บที่ถูกทำเครื่องหมายไว้หลายร้อยหน้าจากการตรวจสอบเนื้อหาของคุณ คุณขอให้ ClickUp Brain จัดกลุ่มหน้าเว็บตามประเภทของปัญหา (เช่น ข้อมูลล้าสมัยหรือลิงก์ที่ใช้งานไม่ได้) มอบหมายให้กับเจ้าของที่เหมาะสม และกำหนดเส้นตาย
ภายในไม่กี่นาที คุณจะมีรายการงานที่จัดหมวดหมู่แล้วซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ พร้อมด้วยรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละการแก้ไข
📌 ลองใช้คำสั่งนี้: จัดกลุ่มหน้าทั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายระหว่างการตรวจสอบเป็นหมวดหมู่ (เนื้อหาล้าสมัย, ลิงก์ที่หายไป, การมีส่วนร่วมต่ำ) และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดเส้นตายสองสัปดาห์
เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์และการดำเนินการ
เมื่อคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนจากแนวคิดไปสู่ผลลัพธ์ ClickUp Brain พร้อมสนับสนุนคุณอย่างครบวงจร สร้างแนวคิดภาพ สร้างโครงร่าง หรือแม้แต่สร้างสื่อภาพด้วยการใช้การสร้างศิลปะด้วย AIภายในClickUp Whiteboards ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หัวหน้าฝ่ายการตลาดของคุณต้องการกราฟิกส่วนหัวสำหรับบล็อกเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันทางไกล คุณขอให้ ClickUp Brain สร้างแนวคิดภาพที่สอดคล้องกับโทนสีของแบรนด์ของคุณ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว คุณแนบภาพที่เลือกไว้ไปยังงานเนื้อหาโดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- พูดคุยกัน: จับความคิดขณะเดินทางและเปลี่ยนความคิดที่พูดออกมาเป็นงานหรือบันทึกด้วยClickUp Talk-to-Text(เร็วกว่าพิมพ์ถึง 4 เท่า!)
- ใช้สมองทุกส่วนที่คุณต้องการ: เข้าถึง ChatGPT, Claude และ Gemini ภายใน ClickUp Brain และ Brain Max เพื่อลดความซับซ้อนของ AI
- ค้นหาพร้อมบริบท: ค้นหาคำตอบจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และไฟล์แนบต่างๆ ด้วยClickUp Deep Searchที่เข้าใจความหมาย
- เขียนในแบบของคุณ: สร้างและปรับปรุงเนื้อหาด้วย ClickUp Brain โดยป้อนข้อความเริ่มต้น แก้ไขผลลัพธ์ และปรับแต่งคำสั่งจนกว่าจะเข้ากับโทนของคุณ
- เปลี่ยนแดชบอร์ดให้เป็นข้อมูลเชิงลึก: สร้างการประชุมแบบสแตนด์อัพ รายงาน และสรุปด้วย AI Cards ในClickUp Dashboardsที่ดึงบริบทแบบเรียลไทม์จากพื้นที่ทำงานของคุณ
- มีสมาธิในการประชุม: บันทึก ถอดเสียง และสรุปการสนทนาโดยอัตโนมัติด้วยClickUp AI Notetaker
- อัตโนมัติด้วยภาษา: สร้างการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpที่กำหนดเองและเรียกใช้เวิร์กโฟลว์โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- คุณสมบัติการปรับแต่งที่หลากหลายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสน
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,585+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,500+ รีวิว)
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งแบ่งปันว่า:
ใช่ครับ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ผมรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่หลายตัว แต่การต้องสลับไปมาระหว่างแท็บบ่อย ๆ มันทำให้เสียเวลาและเหนื่อยมาก และพูดตามตรงเลยว่า เวลาที่ผมกำลังโฟกัสกับงานที่ต้องใช้สมาธิ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำเลย
ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์พวกนั้น น่ารักมาก!
ใช่ครับ ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ผมรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่หลายตัว แต่การต้องสลับไปมาระหว่างแท็บบ่อย ๆ มันทำให้เสียสมาธิมาก และพูดตามตรงเลยว่า เวลาผมกำลังโฟกัสกับงานที่ต้องใช้สมาธิสูง นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากทำเลย
ฉันใช้ AI เป็นหลักสำหรับการเขียนเนื้อหาเพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ นอกจากนี้มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนไว้ (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์พวกนั้น น่ารักมาก!
2. Google Gemini (ดีที่สุดสำหรับปัญญาประดิษฐ์หลายรูปแบบ)
Gemini ของ Google ทำงานพร้อมกันได้ทั้งข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และโค้ด เพียงแค่วางภาพหน้าจอของข้อความแสดงข้อผิดพลาด วางโค้ด และอธิบายปัญหาด้วยคำพูด จากนั้น AI จะประมวลผลทั้งสามข้อมูลพร้อมกัน
นอกจากนี้ การวิจัยเชิงลึก ยังช่วยอัตโนมัติในส่วนที่น่าเบื่อของการรวบรวมข้อมูล โดยค้นหาเว็บไซต์หลายร้อยแห่งเพื่อรวบรวมรายงานในขณะที่คุณจัดการงานอื่นๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Gemini
- สร้าง อัญมณี แบบกำหนดเองที่ดึงข้อมูลจากไฟล์ Google Drive ของคุณและอ้างอิงถึงเวอร์ชันล่าสุดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอัปเดตเอกสารเหล่านั้น
- ใช้กล้องของคุณเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเห็น; เครื่องมือจะแสดงคำตอบโดยตรงบนหน้าจอของคุณ
- สร้างคลิปวิดีโอสั้นใน Vids โดยการอธิบายฉากในภาษาธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการผลิตวิดีโอระยะไกล
ข้อจำกัดของ Google Gemini
- ผู้ใช้ฟรีจะได้รับการจำกัดจำนวนคำสั่งสำหรับ Gemini 2 ไว้ที่ 5 คำสั่งต่อวัน สำหรับผู้ใช้ Gemini 2.5 Pro จะได้รับจำนวนคำสั่งสูงสุดที่ 100 คำสั่งต่อวัน สำหรับผู้สมัครสมาชิก Pro (20 ดอลลาร์ต่อเดือน)
- ความเร็วในการตอบสนองล่าช้ากว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดเมื่อประมวลผลคำขอเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ซับซ้อนและต้องดำเนินการหลายขั้นตอน
ราคาของ Google Gemini
- ฟรี
- Google AI Pro: 19.99 ดอลลาร์/เดือน
- Google AI Ultra: 249.99 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว Google Gemini
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 275+ รายการ)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสร้างวิดีโอด้วย AI ที่ดีที่สุด
3. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการวิจัยที่เน้นการสนทนา)
การค้นหาด้วย ChatGPT ได้เปลี่ยนวงจรแบบเดิม ๆ ที่ต้อง 'พิมพ์คำค้นหา, คลิกที่ลิงก์, ทำซ้ำ' ให้กลายเป็นสิ่งที่ลื่นไหลมากขึ้น คุณเพียงแค่ถามคำถามด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเครื่องมือจะค้นหาข้อมูลจากเว็บโดยอัตโนมัติ จากนั้นจะสรุปข้อมูลสำคัญในรูปแบบคำตอบที่เหมือนการสนทนา
ฟังก์ชันประวัติการค้นหาช่วยให้คุณย้อนกลับไปยังการสนทนาเก่า ๆ ได้โดยใช้คำค้นหา ทำให้การวิเคราะห์ตลาดที่คุณทำไว้เมื่อสามสัปดาห์ที่แล้วไม่หายไปในความว่างเปล่า นอกจากนี้ ยังผสานการทำงานกับ DALL-E เมื่อคุณต้องการสร้างภาพภายในบริบท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- เปิดใช้งานโหมด การวิจัยเชิงลึก เพื่อจัดการงานวิจัยหลายขั้นตอนที่อ่านและสังเคราะห์เนื้อหาจากแหล่งออนไลน์หลายแห่ง
- จัดระเบียบแชท ไฟล์ และบริบทที่เกี่ยวข้องภายใต้ โครงการ เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการทำงานข้ามหลายเซสชันหรือหัวข้อการวิจัยที่ดำเนินต่อเนื่อง
- ตั้งค่า งานที่กำหนดเวลาไว้ เพื่อให้ ChatGPT ดำเนินการซ้ำ ๆ เช่น การส่งการแจ้งเตือน การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการตรวจสอบเว็บเพื่อหาการอัปเดต
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ผู้ใช้ฟรีจะพบกับขีดจำกัดของข้อความ GPT-5 ที่ 10-50 ข้อความภายในช่วงเวลาห้าชั่วโมง ก่อนที่ระบบจะเปลี่ยนไปใช้ GPT-4
- แม้ว่าเครื่องมือนี้จะไม่ได้แชร์ข้อมูลบัญชีของคุณ แต่ผู้ให้บริการค้นหาของบุคคลที่สามจะประมวลผลคำค้นหาของคุณแม้หลังจากที่ ChatGPT ได้เขียนใหม่แล้ว ซึ่งทำให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยสำหรับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
ราคาของ ChatGPT
- ฟรี
- ไป: $5/เดือน
- เพิ่มเติม: $20/เดือน
- ข้อดี: 200 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 30 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,045+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 260 รายการ)
4. You. com (ดีที่สุดสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของนักพัฒนา)
You.com สร้าง API การค้นหาโดยเฉพาะสำหรับนักพัฒนาที่ต้องการใช้แอปพลิเคชัน LLM กับข้อมูลเว็บแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มนี้จะส่งคืนข้อความแบบยาวที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานของ AI แทนที่จะเป็นแท็กเมตาดาต้าที่เครื่องมือค้นหาทั่วไปให้
ARI (Advanced Research & Insights) สแกนแหล่งข้อมูลมากกว่า 400 แหล่งพร้อมกัน และสร้างรายงานที่สมบูรณ์แบบเสร็จภายในเวลาไม่ถึงห้านาที
คุณ. com คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ให้ระบบเลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุด (ChatGPT, Claude, Gemini) สำหรับประเภทคำถามของคุณโดยอัตโนมัติ
- สร้างขอบเขตการค้นหาที่กำหนดเองซึ่งรวมถึงข้อมูลขององค์กรของคุณด้วยการผสานรวมกับ Google Drive, OneDrive และ SharePoint
- สร้าง ตัวแทนที่กำหนดเอง ที่ดำเนินการตามคำสั่งเฉพาะซ้ำๆ เพื่อลดความจำเป็นในการพิมพ์ข้อความเดิมๆ สำหรับงานประจำ
ข้อจำกัดของ You.com
- การจำกัดขนาดไฟล์ที่อัปโหลดถูกจำกัดไว้ที่ 25MB ต่อคำขอสำหรับแผน Pro และ 50MB สำหรับแผน Max ซึ่งอาจขัดขวางการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่หรือคอลเลกชันเอกสาร
- ขีดจำกัดสูงสุดของแผนจำกัดผู้ร่วมงานในพื้นที่ทำงานไว้ที่ 25 คน ซึ่งอาจจำกัดการขยายทีมเมื่อองค์กรเติบโต
คุณ. com ราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- สูงสุด: 200 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คุณ. คะแนนและรีวิวของ com
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: การเชื่อมโยงคำสั่ง: ตัวอย่าง, กรณีการใช้งาน & เครื่องมือ
5. ฟินด์ (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาทางเทคนิค)
Phind ทำการค้นหาเว็บหลายรอบในระหว่างที่กำลังตอบคำถามเมื่อต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้คำตอบที่ครอบคลุมแบบเรียลไทม์แทนที่จะจำกัดตัวเองอยู่แค่การค้นหาครั้งแรกเพียงครั้งเดียว คำตอบจะปรากฏในรูปแบบของแผนภาพ, แผนภูมิ, รูปภาพในตัว, บัตร, และวิดเจ็ตที่สามารถโต้ตอบได้ ทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายต่อการเข้าใจ
แพลตฟอร์มนี้ยังสร้างคำตอบด้วย AI พร้อมลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น GitHub และ Stack Overflow ให้คุณตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ค้นหาคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รันโค้ดในสภาพแวดล้อม Jupyter ที่ถูกจำกัดสิทธิ์เพื่อทดสอบตรรกะ สร้างแผนภูมิ matplotlib และแนบผลลัพธ์การประมวลผลไปยังคำตอบโดยตรง
- สร้างโปรไฟล์คำตอบที่ตั้งค่าความชอบสำหรับการตอบสนองที่สร้างสรรค์หรือแม่นยำ พร้อมด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มบริบทซ้ำซ้อน
- อัปโหลดไฟล์ PDF เพื่อสรุปเนื้อหา, ไฟล์ CSV เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล, หรือรูปภาพเพื่ออธิบายและวิเคราะห์บนแผน Pro และ Business
ข้อจำกัดของฟินด์
- หน้าต่างบริบทที่จำกัดเมื่อเปรียบเทียบ
- เวอร์ชันฟรีจำกัดผู้ใช้ให้ค้นหาได้เพียง 10 ครั้งต่อวัน
การกำหนดราคาของ Phind
- ฟรี
- ข้อดี: $20/เดือน
- ธุรกิจ: 40 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Phind
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การจัดการงานที่ทำซ้ำๆ สามารถใช้เวลาและทรัพยากรอันมีค่าไปได้มากตัวแทนอัตโนมัติใน ClickUpช่วยลดภาระนี้ด้วยการทำให้กระบวนการที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีกลยุทธ์มากขึ้น
พวกเขาคือบอท AI ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถปรับแต่งได้ด้วยทริกเกอร์เหล่านี้:
- การรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า: เมื่อลูกค้าส่งข้อเสนอแนะผ่านแบบฟอร์ม 'ข้อเสนอแนะ' ให้สร้างงานในรายการ 'ข้อเสนอแนะจากลูกค้า' มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม และกำหนดวันที่ครบกำหนด
- การแจ้งเตือนการจัดสรรทรัพยากร: เมื่อมีการมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมที่มีภาระงานเต็มแล้ว ให้ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อจัดสรรงานใหม่
- การแจ้งเตือนการตรวจสอบเอกสาร: เมื่อมีการอัปเดตเอกสารในโฟลเดอร์ 'Review' ให้แจ้งเตือนสมาชิกทีมที่ได้รับมอบหมายทุกคนและขอความคิดเห็นภายใน 48 ชั่วโมง
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่! 👀
อย่ามัวสับสน คิดถึง ClickUp!
Perplexity AI ช่วยจุดประกายไอเดีย และ ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน เปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์จริง
ในขณะที่ Perplexity ช่วยให้คุณสำรวจสิ่งที่มีอยู่ ClickUp เชื่อมโยงทุกการค้นพบกลับไปยังงานจริงของคุณ รวมถึงงาน เอกสาร และข้อมูล ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถถาม วิเคราะห์ และดำเนินการได้ในพื้นที่ทำงานเดียว ในขณะเดียวกัน ClickUp Brain MAX ยังช่วยให้คุณค้นหาเว็บ ใช้โมเดล AI หลายตัว และทำงานอัตโนมัติทั้งกระบวนการโดยไม่ต้องสลับบริบท
แล้วคุณรออะไรอยู่? เข้าถึงความรู้ไม่จำกัดได้ด้วยการลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้! ✅