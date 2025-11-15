13 ซอฟต์แวร์ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA สำหรับการจัดการข้อมูลผู้ป่วยที่ปลอดภัย

ในวงการสาธารณสุข ข้อมูลผู้ป่วยเปรียบเสมือนจังหวะหัวใจ—ต่อเนื่อง สำคัญยิ่ง และอาจนำไปสู่หายนะหากไม่ได้รับการปกป้อง
ไม่ว่าจะเป็นคลินิกที่พลุกพล่าน, สำนักงานสุขภาพ, หรือเครือข่ายการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่, การรักษาข้อมูลผู้ป่วยให้ปลอดภัยในขณะที่จัดการนัดหมาย, แผนการรักษา, และการติดตามอย่างต่อเนื่องนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง.
ด้วยตลาดการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ในภาคสุขภาพระดับโลกที่คาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ( CAGR) 7.7% จนถึงปี 2030การเลือกใช้ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมสุขภาพ
ซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพปกป้องข้อมูลผู้ป่วยด้วยการควบคุมการเข้าถึง และมอบเครื่องมือให้กับทีมงานในการจัดการความสัมพันธ์และการดำเนินงานได้อย่างราบรื่นเบื้องหลัง
พร้อมที่จะปกป้องการโต้ตอบของผู้ป่วย, ทำให้กระบวนการทำงานประจำวันง่ายขึ้น, และปรับปรุงความพึงพอใจของผู้ป่วยหรือไม่? สำรวจตัวเลือก CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด 13 รายการของเราเพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะกับคุณ
13 อันดับซอฟต์แวร์ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA อย่างรวดเร็ว
นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPPA ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณเลือกสิ่งที่เหมาะสม:
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและลูกค้าแบบครบวงจร
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการลงทะเบียนและการแจ้งเตือน, ควบคุมการเข้าถึง, ฟอร์มที่ปลอดภัย, มุมมองที่ปรับแต่งได้, เทมเพลต CRM
|แผนฟรี; การปรับแต่งสำหรับองค์กร
|Salesforce Health Cloud
|เครือข่ายการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ที่ต้องการมุมมองผู้ป่วยแบบรวมศูนย์
|เชื่อมต่อข้อมูลทางคลินิก/ไม่คลินิก, อัตโนมัติการจัดตาราง, ระบบปัญญาประดิษฐ์ของเอเจนต์ฟอร์ซ, การผสานระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $325 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ลีดสแควร์
|การรับและสร้างความมีส่วนร่วมของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย การตลาดอัตโนมัติ การรักษาความปลอดภัยข้อมูล การเชื่อมต่อระบบ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $60/เดือนต่อผู้ใช้
|เกียป
|คลินิกขนาดเล็กที่ดำเนินการติดตามผลและชำระเงินโดยอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการชำระเงิน/การแจ้งเตือน, ระบบการเรียกเก็บเงินที่ปลอดภัย, การชำระเงินออนไลน์, แบบฟอร์ม, การเชื่อมต่ออีเมล
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $299/เดือนต่อผู้ใช้
|HIPAA CRM
|แนวทางปฏิบัติที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัย
|จัดเก็บ/จัดการข้อมูลผู้ป่วย, ความปลอดภัยของ AWS, การควบคุมการเข้าถึง, บันทึกการตรวจสอบ
|แผนฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2/เดือนต่อผู้ใช้
|เซนเดสก์
|ความร่วมมือข้ามแผนกและการมีส่วนร่วมอย่างปลอดภัย
|บันทึกข้อมูลแบบรวมศูนย์, การสนับสนุนแบบหลายช่องทาง, การส่งข้อความที่ปลอดภัย, ฐานความรู้, ข้อมูลเชิงลึกจาก AI
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อผู้ใช้
|แคสปีโอ
|แอปพลิเคชันด้านการดูแลสุขภาพที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|เครื่องมือสร้างเว็บไซต์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย, การควบคุมการเข้าถึง, เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $100/เดือนต่อผู้ใช้
|Pipedrive
|การจัดการระบบงานขายที่เข้าใจง่าย
|กระบวนการทำงานด้วย AI, การบ่มเพาะ, ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์, การผสานรวม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|ข้อมูลเชิงลึก
|ระบบ CRM, การตลาด, และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ
|ระบบ CRM แบบรวม, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, การติดตามโครงการ, การเชื่อมต่อ, แอปพลิเคชันมือถือ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|NexHealth
|การกำจัดงานธุรการผู้ป่วยที่ทำด้วยมือ
|การจองออนไลน์, แบบฟอร์มผู้ป่วย, การตรวจสอบประกัน, การชำระเงิน, การซิงค์ EHR
|ราคาตามความต้องการ
|การสร้างสรรค์
|องค์กรที่ต้องการการปรับแต่ง CRM อย่างรวดเร็ว
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, คำแนะนำจากปัญญาประดิษฐ์, แดชบอร์ด, การขยายงานข้ามทีม
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $25 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
|Zoho CRM
|คุ้มค่า, การทำงานร่วมกันหลายทีม
|ทีมสเปซ, Zia AI, กระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $20/เดือนต่อผู้ใช้
|PatientPop
|การเติบโตของธุรกิจและการมองเห็นออนไลน์
|SEO, รีวิว, การนัดหมายออนไลน์, แบบฟอร์มบนมือถือ, ระบบอัตโนมัติสำหรับการรับข้อมูล
|ราคาตามความต้องการ
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA?
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ระบบ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA แตกต่างจากระบบ CRM มาตรฐาน?
ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่ความสามารถในการปกป้อง ข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อน และช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพปฏิบัติตาม ข้อบังคับการปฏิบัติตาม HIPAA 🏥
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA ให้แน่ใจว่ามันมีคุณสมบัติเช่นการเข้ารหัสข้อมูล และทำมากกว่าการจัดการการติดต่อของผู้ป่วย—มันควรเสริมความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกขั้นตอน มองหา:
✅ การเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่งสำหรับข้อมูลผู้ป่วย ทั้งขณะเก็บไว้และขณะส่งผ่าน
✅ การควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียดและ การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน เพื่อให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถจัดการข้อมูลผู้ป่วยได้ ในขณะที่ลดภาระงานด้านการบริหารจัดการ
✅ บันทึกการตรวจสอบโดยละเอียด เพื่อติดตามว่าใครเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยและเมื่อใด
✅ ข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ (BAA) ที่ลงนามแล้ว เพื่อชี้แจงความรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง
✅ เครื่องมือสำรองข้อมูล, ฟื้นฟู, และสื่อสารที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและปกป้องความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
13 ซอฟต์แวร์ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ดีที่สุด
นี่คือ 13 อันดับซอฟต์แวร์ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและลูกค้าแบบครบวงจร)
ระหว่างการจัดการข้อมูลผู้ป่วย การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และการรับรองว่ามีเพียงบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ควรเห็น ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ
การพลาดเพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงการรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิด HIPAA ไม่มีใครในระบบสาธารณสุขต้องการรับมือกับปัญหาปวดหัวเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลสุขภาพที่ละเอียดอ่อน
ในฐานะที่เป็น Converged AI Workspace แห่งแรกของโลก ClickUp ช่วยเหลือนักวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพและทีม SaaS ทางการแพทย์ในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วย AI ในตัวClickUp Brain เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดของคุณและทำให้ความรู้เข้าถึงได้ทันที
ปกป้องข้อมูลผู้ป่วยด้วยระบบ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA ของ ClickUp
ClickUp มอบระบบ CRM ที่ทรงพลังและสอดคล้องกับ HIPAAให้กับทีม CRMโดยออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลทุกรายละเอียด—ตั้งแต่ประวัติการรักษาไปจนถึงข้อมูลประกัน—ให้ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ด้วยการควบคุมการเข้าถึงแบบละเอียด คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้เฉพาะสมาชิกทีมที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลผู้ป่วยได้ ซึ่งช่วยให้มั่นใจในความสอดคล้องตามข้อกำหนดและความสบายใจ
แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งไม่ได้หมายถึงแค่การล็อกทุกอย่างไว้เท่านั้นบันทึกการตรวจสอบของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามได้ว่าใครเข้าถึงหรืออัปเดตข้อมูลผู้ป่วย ซึ่งให้ความโปร่งใสและความรับผิดชอบสำหรับทุกการกระทำ นี่หมายความว่าคุณพร้อมสำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดอยู่เสมอ และสามารถแก้ไขปัญหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้เทมเพลต CRM ของ ClickUpยังช่วยให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีวิธีจัดการข้อมูลผู้ป่วย รายละเอียดประกัน และข้อมูลติดต่ออย่างเป็นระบบในที่เดียวอย่างปลอดภัย
แทนที่จะตั้งการแจ้งเตือนด้วยตนเองหรือพึ่งพาโน้ตติดผนัง คลินิกสามารถทำการนัดหมายและติดตามผลอัตโนมัติได้โดยตรงในกระบวนการทำงาน ซึ่งช่วยลดการไม่มาตามนัดและการพลาดการเช็คอินได้
ประหยัดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp AutomationsและClickUp Agentsเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมด้านการดูแลสุขภาพที่ต้องการลดเวลาในการจัดการเอกสารและใช้เวลากับผู้ป่วยมากขึ้น
ลองนึกภาพนี้: ผู้ป่วยใหม่กรอกแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นทางออนไลน์ แล้ว ClickUp จะสร้างประวัติผู้ป่วยทันที มอบหมายการรับข้อมูลให้กับพยาบาลที่เหมาะสม และจัดตารางการโทรต้อนรับโดยอัตโนมัติ
การแจ้งเตือนการนัดหมาย? ส่งอัตโนมัติทางอีเมลหรือ SMS ลดการไม่มาตามนัด แบบฟอร์มยินยอมและบันทึกติดตามผล? รวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงกับโปรไฟล์ของผู้ป่วย—ไม่ต้องตามหาเอกสารอีกต่อไป เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามาตอบคำถามหรือช่วยเหลือผู้คนในการค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการได้โดยไม่ต้องมีการตรวจสอบด้วยตนเอง
คุณสามารถทำให้การตรวจสอบประกัน การขอเติมยา และการสำรวจความคิดเห็นหลังการเยี่ยมเป็นอัตโนมัติได้ด้วยซ้ำ ด้วยการให้ ClickUp จัดการงานธุรการซ้ำๆ คลินิกของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การให้การดูแลผู้ป่วยที่ยอดเยี่ยม
ติดตามการทำงานของระบบด้วย ClickUp Dashboards และ ClickUp Forms
สำหรับคลินิกและสถานพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยและผู้ให้บริการหลายคนแดชบอร์ดของ ClickUp, มุมมองไทม์ไลน์และแบบฟอร์มของ ClickUpช่วยเพิ่มความชัดเจนและการควบคุมในทุกขั้นตอนการทำงาน
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการไหลเวียนของผู้ป่วย ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ และตรวจสอบปริมาณงานของพนักงานได้ทั้งหมดในที่เดียว แบบฟอร์มของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นของผู้ป่วยหรือข้อมูลก่อนการเข้าพบได้อย่างปลอดภัยในที่เดียว
นี่คือคู่มือภาพอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติสำหรับธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพ:
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติการลงทะเบียนผู้ป่วย การแจ้งเตือน และการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อลดงานเอกสารที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ติดตามการสื่อสารของผู้ป่วย, ระยะเวลาการรักษา, และงานของบุคลากร ด้วยมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
- รวบรวมประวัติทางการแพทย์และความคิดเห็นของผู้ป่วยอย่างปลอดภัยโดยใช้แบบฟอร์มที่เป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA
- ควบคุมผู้ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยได้ด้วยการควบคุมการเข้าถึงอย่างละเอียดและบันทึกการตรวจสอบ
- จัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อ แผนการรักษา และการติดตามผลโดยใช้เทมเพลต CRM ของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับทีมเล็กที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือ CRM
- เทมเพลตเฉพาะด้านการดูแลสุขภาพบางประเภทอาจต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติม
- การตั้งค่าระบบอัตโนมัติมีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับบุคลากรที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
ประสบการณ์ของเรา ซึ่งเริ่มต้นจากการบริหารกระบวนการ Scrum ได้ทำให้เราสามารถบริหารกระบวนการและทีมทั้งหมดของเรา รวมถึง CRM ผ่าน ClickUp ได้ มันมีข้อดีมากมาย เช่น ความง่ายในการใช้งาน ความง่ายในการนำไปใช้ ชุดรูปแบบที่หลากหลาย ความง่ายในการผสานกับกระบวนการขององค์กรทุกประเภท ความสามารถที่หลากหลาย ความเข้าใจง่าย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การฝึกอบรมและการสนับสนุนข้อมูล และการสนับสนุนลูกค้า
📖 อ่านเพิ่มเติม:10 ซอฟต์แวร์ CRM ฟรีที่ดีที่สุด
2. Salesforce Health Cloud (เหมาะสำหรับเครือข่ายการดูแลสุขภาพขนาดใหญ่ที่ต้องการมุมมองผู้ป่วยแบบรวมศูนย์)
เมื่อองค์กรด้านการดูแลสุขภาพเติบโตขึ้น ความซับซ้อนในการจัดการข้อมูลผู้ป่วย รายละเอียดประกัน และการประสานงานด้านการดูแลก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย บันทึกผู้ป่วยที่กระจัดกระจายและทีมที่ขาดการเชื่อมโยงกันทำให้การมอบการดูแลที่สม่ำเสมอและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น
Salesforce Health Cloud มอบระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐาน HIPAA ให้กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ผู้จ่ายเงิน และทีมสาธารณสุข โดยรวมข้อมูลผู้ป่วยเข้าด้วยกัน รวมถึงเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์
นอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วยในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Health Cloud
- เชื่อมต่อข้อมูลทางคลินิกและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางคลินิกในแพลตฟอร์ม CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการลงทะเบียนผู้ป่วย การตรวจสอบสิทธิประโยชน์ และการนัดหมาย
- ใช้ Agentforce AI เพื่อติดตามแนวโน้มของโรคและทำให้กระบวนการเฝ้าระวังสุขภาพเป็นอัตโนมัติ
- สร้างแผนการดูแลที่ยืดหยุ่นซึ่งตอบสนองปัจจัยทางสังคมและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
- ผสานการทำงานกับระบบ EHR และ EMR ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ข้อมูลผู้ป่วยเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ข้อจำกัดของ Salesforce Health Cloud
- ราคาอาจสูงสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือคลินิกขนาดเล็ก
- ต้องการการฝึกอบรมและการสนับสนุนโดยเฉพาะสำหรับการตั้งค่าและการผสานรวมอย่างสมบูรณ์
- การปรับแต่งคุณสมบัติขั้นสูงอาจต้องการทรัพยากรผู้ดูแลระบบทางเทคนิค
ราคา Salesforce Health Cloud
- เฮลท์ คลาวด์ เอ็นเตอร์ไพรส์: $350/เดือน ต่อผู้ใช้
- Health Cloud Unlimited: $525/เดือน ต่อผู้ใช้
- Agentforce 1 สำหรับบริการ: $750/เดือน ต่อผู้ใช้
- Agentforce 1 สำหรับการขาย: $750/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Salesforce Health Cloud
- G2: 3. 8/5 (รีวิว 35+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Salesforce Health Cloud
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
ชุดเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ครอบคลุมซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานขององค์กรด้านการดูแลสุขภาพได้ทุกด้าน ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น ประวัติการนัดหมาย อาการปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแล และใบสั่งยา ทั้งหมดในที่เดียว
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10+ แม่แบบ CRM เพื่อประหยัดเวลาและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
เรียนรู้วิธีเขียนบันทึก SOAP ดูวิดีโอนี้:
3. LeadSquared (เหมาะที่สุดสำหรับการได้มาซึ่งผู้ป่วยและการมีส่วนร่วมที่มีความเร็วสูง)
หลายคลินิกสูญเสียผู้ป่วยใหม่ก่อนที่จะเดินเข้ามาในประตู
นั่นเป็นเพราะไม่มีวิธีชัดเจนในการให้คะแนนหรือจัดลำดับความสำคัญของลีด ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาของพนักงานไปหลายชั่วโมงและทำให้ความไว้วางใจลดลง
LeadSquared แก้ไขปัญหานี้โดยมอบระบบ CRM สำหรับการดูแลสุขภาพให้กับผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถบันทึกทุกการสอบถามของผู้ป่วย รักษาข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัย และทำการติดตามผลโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ LeadSquared
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการติดตามผู้ป่วย การนัดหมาย และการแจ้งเตือน เพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
- ให้คะแนนการสอบถามของผู้ป่วยเพื่อช่วยให้บุคลากรจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่มีคุณค่าสูงและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
- รวมศูนย์ข้อมูลผู้ป่วยไว้ในระบบ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA พร้อมการควบคุมการเข้าถึงสำหรับบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ใช้ระบบอัตโนมัติทางการตลาดเพื่อดำเนินแคมเปญที่ดึงดูดและเปลี่ยนผู้ป่วยใหม่ให้กลายเป็นลูกค้าอย่างปลอดภัย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เพื่อจัดการการสื่อสารกับผู้ป่วยและติดตามผลลัพธ์
ข้อจำกัดของ LeadSquared
- ผู้ใช้บางรายรายงานข้อจำกัดเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของระบบโทรศัพท์และความยืดหยุ่นในการรายงาน
- อาจต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติมสำหรับทีมที่ยังไม่คุ้นเคยกับการทำงานอัตโนมัติของ CRM
- การเปลี่ยนผู้ให้บริการอาจมีความซับซ้อนเนื่องจากปัญหาการโยกย้ายข้อมูล
ราคาของ LeadSquared
- โปรขาย: $60/เดือน ต่อผู้ใช้
- ยอดขายซูเปอร์: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ LeadSquared
- G2: 4. 5/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง LeadSquared
บทวิจารณ์ G2นี้แบ่งปันว่า:
LeadSquared Sales + Mobile CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ ช่วยให้ทีมสามารถจัดการลีด ติดตามกิจกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างราบรื่นทุกที่ทุกเวลา
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่าง CRM สำหรับสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
📮 ClickUp Insight: 1 ใน 5 ของมืออาชีพใช้เวลา 3 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันเพียงเพื่อค้นหาไฟล์ ข้อความ หรือบริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของพวกเขา
นั่นเกือบ 40% ของเวลาทำงานเต็มสัปดาห์ที่เสียไปกับสิ่งที่ควรใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น!
ClickUp's AI-powered Enterprise Searchรวมทุกงานของคุณไว้ด้วยกัน—ไม่ว่าจะเป็นงาน, เอกสาร, อีเมล, และการแชท—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้เมื่อคุณต้องการ โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
4. Keap (เหมาะที่สุดสำหรับคลินิกขนาดเล็กที่ต้องการระบบอัตโนมัติในการติดตามผู้ป่วยและการชำระเงิน)
มากกว่า40% ของผู้ป่วยกังวลว่าบิลค่ารักษาพยาบาลของตนอาจมีข้อผิดพลาด และเมื่อความผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินสะสมมากขึ้น ความไว้วางใจก็พังทลายอย่างรวดเร็ว สำหรับคลินิกขนาดเล็กและสถานบริการสุขภาพ การจัดการใบแจ้งหนี้ที่กระจัดกระจายและการแจ้งเตือนการชำระเงินล่าช้าสามารถกินเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ และทำให้ข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อนตกอยู่ในความเสี่ยง
Keap นำฟังก์ชันทั้งหมดเหล่านี้มารวมไว้ในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการดูแลสุขภาพเพียงหนึ่งเดียว ซอฟต์แวร์นี้ช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูลการชำระเงินของผู้ป่วย อัตโนมัติการแจ้งเตือนการนัดหมายและการติดตามการเรียกเก็บเงิน และช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุด: การดูแลผู้ป่วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Keap
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการแจ้งเตือนการชำระเงิน, นัดหมาย, และการติดตามผลโดยไม่ต้องติดตามด้วยตนเอง
- จัดเก็บรายละเอียดผู้ป่วยและข้อมูลการเรียกเก็บเงินอย่างปลอดภัยในแพลตฟอร์ม CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA
- สร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ง่ายซึ่งเชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการสื่อสารของผู้ป่วย
- ยอมรับและติดตามการชำระเงินออนไลน์ ลดข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงินและเอกสาร
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือจัดตารางเวลาและอีเมลยอดนิยมเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Keap
- เหมาะสำหรับคลินิกขนาดเล็กเป็นหลัก อาจไม่รองรับการขยายตัวสำหรับระบบสุขภาพขนาดใหญ่
- ระบบอัตโนมัติที่ปรับแต่งบางอย่างต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การตั้งราคาอาจดูสูงเกินไปสำหรับคลินิกที่มีงบประมาณจำกัดและความต้องการระบบ CRM ขั้นพื้นฐาน
ราคา Keap
- ข้อดี: $299/เดือน ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Keap
- G2: 4. 2/5 (1,560+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Keap
รีวิวนี้จากCapterraประกอบด้วย:
ประสบการณ์ของฉันกับ Keap เป็นไปในทางบวกเป็นส่วนใหญ่ มันเป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติและรวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าไว้ในที่เดียว
🧠 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ30% ของผู้ป่วยมาสายสำหรับการนัดหมาย และอัตราการไม่มาตามนัดในภาคสุขภาพยังคงอยู่ที่ประมาณ 15%–20%
5. HIPAA CRM (เหมาะสำหรับคลินิกที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการจัดการข้อมูลผู้ป่วยอย่างปลอดภัย)
คลินิกขนาดเล็กและสถานพยาบาลเอกชนหลายแห่งต้องการความมั่นคงของระบบ CRM ที่สอดคล้องกับ HIPAA แต่ลังเลเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการพกพาประกันและความรับผิดชอบ
สำหรับทีมที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยในสเปรดชีตหรือไฟล์กระดาษ ความเสี่ยงของการรั่วไหลของข้อมูลหรือการละเมิด HIPAA นั้นสูงเกินกว่าจะเพิกเฉยได้
HIPAA CRM จาก FreeCRM มอบทางเลือกที่ใช้งานได้จริงและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการข้อมูลผู้ป่วยที่ละเอียดอ่อน การจัดตารางนัดหมาย และการโต้ตอบกับผู้ป่วยบนระบบคลาวด์—พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติการประกันสุขภาพและการเคลื่อนย้ายข้อมูลผู้ป่วย (HIPAA)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ CRM ตามมาตรฐาน HIPAA
- จัดเก็บและจัดการข้อมูลการติดต่อของผู้ป่วย ประวัติทางการแพทย์ และรายละเอียดการเรียกเก็บเงินอย่างปลอดภัยในที่เดียว
- ดำเนินการในศูนย์ข้อมูล Amazon AWS ที่มีระบบสำรองข้อมูลในตัวและการเข้ารหัสข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- ควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้เฉพาะบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถดูบันทึกผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหวได้
- ติดตามการนัดหมาย การโต้ตอบกับผู้ป่วย และการติดตามผลเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย
- ใช้บันทึกการตรวจสอบและเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ HIPAA โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของระบบ CRM ตามมาตรฐาน HIPAA
- ระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชัน CRM แบบเสียค่าใช้จ่าย
- ตัวเลือกการสนับสนุนและการปรับแต่งอาจมีพื้นฐานมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบสำหรับองค์กร
- อาจไม่เหมาะสมกับการขยายขนาดสำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่มีหลายสาขา
ราคา CRM HIPAA
- ฟรี
- ข้อดี: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรและ HIPAA: $50/เดือนต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิว CRM ตามมาตรฐาน HIPAA
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างและจัดการ CRM โดยตรงใน ClickUp
6. Zendesk (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันข้ามแผนกและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วยอย่างปลอดภัย)
เมื่อผู้ป่วยเล่าประวัติทางการแพทย์ของตนซ้ำกับหลายแผนก นั่นเป็นสัญญาณของระบบที่แยกส่วนซึ่งทำให้เสียเวลาและลดคุณภาพการดูแลรักษา
Zendesk มุ่งมั่นที่จะปิดช่องว่างเหล่านี้ด้วยการทำหน้าที่เป็นโซลูชัน CRM และบริการแบบครบวงจรที่เชื่อมต่อพนักงานแนวหน้า ทีมบริหาร และผู้ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมุมมองผู้ป่วยแบบรวมศูนย์
ด้วยระบบความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน HIPAA และเครื่องมือแบบหลายช่องทาง Zendesk ช่วยให้ทีมด้านการดูแลสุขภาพสามารถมอบการสนับสนุนที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลในทุกจุดสัมผัส
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- จัดให้มีประวัติผู้ป่วยแบบรวมศูนย์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วทั้งแผนกและช่องทางต่างๆ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการออกตั๋ว การติดตามนัดหมาย และการแจ้งเตือน เพื่อลดปัญหาคอขวด
- เปิดใช้งานการสื่อสารที่ปลอดภัยกับผู้ป่วยผ่านอีเมล แชท โทรศัพท์ และการส่งข้อความทางโซเชียล
- สร้างพื้นที่บริการตนเอง เช่น พอร์ทัลผู้ป่วยและฐานความรู้
- เข้าถึงแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อตรวจจับแนวโน้มการดูแล
ข้อจำกัดของ Zendesk
- เครื่องมือ AI ขั้นสูงต้องการแผนระดับสูงขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- จำเป็นต้องมีการกำหนดค่าทางเทคนิคบางอย่างเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้สมบูรณ์
- ไม่มีแผนฟรีถาวร; คุณสมบัติขั้นสูงอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายอย่างรวดเร็ว
ราคาของ Zendesk
- ทีมสูท: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Professional: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (4,000+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Zendesk
บทวิจารณ์ G2นี้กล่าวว่า:
การผสานรวมกับระบบ CRM ของเราและแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้สามารถมองเห็นการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างรวมศูนย์ รายงานที่ครอบคลุมของ Zendesk ยังช่วยให้เราติดตามตัวชี้วัดสำคัญและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการสนับสนุนของเราอย่างต่อเนื่อง
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีประเมินซอฟต์แวร์ CRM ก่อนตัดสินใจซื้อ
7. Caspio (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแอปจัดการด้านการดูแลสุขภาพที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
หลายสถานพยาบาลประสบปัญหาเนื่องจากซอฟต์แวร์ที่มีอยู่นั้นมีความยืดหยุ่นต่ำ อัดแน่นไปด้วยฟีเจอร์ที่ไม่จำเป็น หรือมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการขยายระบบ
Caspio ช่วยลดความซับซ้อนนั้นโดยมอบแพลตฟอร์มแบบ low-code ให้กับโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลเอกชน เพื่อให้สามารถสร้างระบบที่ต้องการได้อย่างตรงจุด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ไม่ว่าคุณจะต้องการพอร์ทัลผู้ป่วย, ระบบการจัดการข้อมูลผู้ป่วย, หรือระบบสารสนเทศโรงพยาบาลแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ Caspio's drag-and-drop builder ช่วยให้ทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสามารถPLOYแอปพลิเคชันที่สอดคล้องกับมาตรฐาน HIPAA ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังจ่ายเพียงค่าจัดเก็บข้อมูล, คุณสมบัติ, และประสิทธิภาพที่คุณใช้จริง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Caspio
- สร้างพอร์ทัลผู้ป่วย แดชบอร์ด แบบฟอร์ม และแอปติดตามผลแบบกำหนดเองได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานอย่างปลอดภัยกับเครื่องมือด้านสุขภาพอื่น ๆ และทำให้กระบวนการทำงานที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ
- ควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้, รายงานอย่างละเอียด, และปฏิบัติตามข้อกำหนดของ HIPAA ได้ทันที
- เปิดตัวโครงการภายในไม่กี่สัปดาห์แทนที่จะเป็นเดือน—ปรับขนาดและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา
ข้อจำกัดของ Caspio
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจยังต้องการการวางแผนทางเทคนิคสำหรับการผสานรวมที่ซับซ้อน
- คุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนดขั้นสูงบางประการจะมีค่าธรรมเนียมรายเดือนเพิ่มเติม
- การใช้งานปริมาณมากหรือบันทึกข้อมูลขนาดใหญ่ อาจทำให้ค่าใช้จ่ายของแผนเพิ่มขึ้น
ราคาของ Caspio
- ไลท์: 100 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- บวก: $300/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $600/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Caspio
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (220+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Caspio
บทวิจารณ์ G2นี้ได้บันทึกไว้ว่า:
สองปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราเลือก Caspio คือ (1) ความสามารถในการรักษาความปลอดภัยระดับ HIPAA และ (2) ข้อเท็จจริงที่ว่าคุณไม่ต้องจ่ายตามจำนวนผู้ใช้ เรากำลังใช้งานแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้จำนวนมากซึ่งโต้ตอบกับแหล่งข้อมูลเดียวกัน
📖 อ่านเพิ่มเติม: CRM Process คืออะไร? 5 ขั้นตอนสำคัญในการสร้างกระบวนการของคุณเอง
8. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับทีมขายที่ต้องการการจัดการระบบงานขายที่ใช้งานง่าย)
เมื่อโทรติดต่อผู้ให้บริการด้านสุขภาพหรือธุรกิจด้านสุขภาพอื่น ๆ60% ของผู้ป่วยจะไม่รอสายนานเกินหนึ่งนาที—และมีเพียง 32% เท่านั้นที่จะโทรกลับหากไม่สามารถติดต่อได้
ความใจร้อนเช่นเดียวกันนี้มีอยู่ในงานขาย: ลูกค้าคาดหวังการติดตามที่รวดเร็วและตรงเวลา รวมถึงไม่มีอุปสรรคใด ๆ
Pipedrive ช่วยให้ทีมขายบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วยระบบจัดการงานขายที่ใช้งานง่าย การแจ้งเตือนที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยให้ดีลดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ทำให้พนักงานขายต้องจมอยู่กับงานเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive
- ทำให้การดูแลลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผลเป็นอัตโนมัติด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับแต่งหลายขั้นตอนของกระบวนการขายให้สอดคล้องกับกระบวนการเฉพาะ
- ผสานการทำงานกับแอปและเครื่องมือมากกว่า 500 รายการเพื่อรวมระบบเทคโนโลยีของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว
- สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแบบเรียลไทม์ การคาดการณ์ และรายงานที่กำหนดเอง
- ใช้ส่วนเสริมสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และการจัดการเอกสาร
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ความลึกของการทำงานอัตโนมัติพื้นฐานมากกว่าเมื่อเทียบกับ CRM สำหรับองค์กร
- การผสานการทำงานขั้นสูงบางอย่างต้องใช้ตัวเชื่อมต่อของบุคคลที่สาม เช่น Zapier
- การย้ายข้อมูลจาก CRM อื่นอาจต้องใช้ความพยายามในการตั้งค่าเพิ่มเติม
ราคาของ Pipedrive
- ไลท์: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $34/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Pipedrive
บทวิจารณ์ G2นี้ระบุว่า:
สำหรับผู้ที่ไม่มีความชำนาญระดับสูงในการตั้งค่า CRM กระบวนการนี้ถือว่าง่ายและรวดเร็วมาก มีตัวเลือกการเชื่อมต่อและระบบอัตโนมัติมากมายที่สามารถตั้งค่าได้ ซึ่งแตกต่างจาก CRM อื่นที่เราเคยใช้มาก่อนซึ่งมีข้อจำกัดมากกว่า
9. Insightly (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM + การตลาด + การจัดการโครงการแบบบูรณาการ)
การจัดการการขาย การตลาด และโครงการในที่เดียวอาจรู้สึกหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะเมื่อเครื่องมือไม่เชื่อมต่อกันหรือต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา
Insightly จัดการกับปัญหานี้โดยตรงด้วยระบบ CRM ที่ทันสมัยและยืดหยุ่น ซึ่งรวมการจัดการท่อการขาย, การตลาดอัตโนมัติ, ระบบตั๋วสนับสนุน, และการผสานรวมอย่างลึกซึ้งไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ซึ่งหมายความว่าทีมที่กำลังเติบโตสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน อัตโนมัติงาน และปรับทีมที่มุ่งสู่ตลาดให้สอดคล้องกันได้เร็วขึ้น—โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรไปกับระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Insightly
- รวมศูนย์รายชื่อผู้ติดต่อ, ท่อการขาย, และกิจกรรมการขายไว้ในระบบ CRM เดียว
- ระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการทำงาน การตลาดผ่านอีเมล และการดูแลลูกค้าเป้าหมายด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในตัว
- จัดการโครงการควบคู่ไปกับกระบวนการขายด้วยวัตถุและเลย์เอาต์ที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อแอปมากกว่า 500 แอปด้วย AppConnect เพื่อการไหลของข้อมูลที่ราบรื่น
- ใช้แอปพลิเคชันมือถือเพื่ออัปเดตบันทึกและจัดการงานขณะเดินทาง
ข้อจำกัดของ Insightly
- การเรียนรู้เพื่อตั้งค่าระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองอาจมีความชันสูง
- การผสานรวมบางอย่างอาจต้องการการตั้งค่าเพิ่มเติมหรือเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- คุณสมบัติขั้นสูงบางประการถูกจำกัดไว้สำหรับแผนระดับที่สูงกว่า
การกำหนดราคาของ Insightly
- บวก: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5 (920+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Insightly
บทวิจารณ์ G2นี้ได้แบ่งปันว่า:
Insightly ตอบสนองอย่างรวดเร็วมาก ฟีเจอร์การค้นหายอดเยี่ยมมาก ผมพบว่าอินเตอร์เฟซใช้งานง่ายและเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำการอัตโนมัติ Insightly ก็มีฟีเจอร์การอัตโนมัติที่ทรงพลังมาก ระบบ CRM ใช้งานง่ายเพียงพอที่จะใช้ทุกวัน
10. NexHealth (ดีที่สุดสำหรับการลดงานบริหารผู้ป่วยที่ทำด้วยมือ)
การขาดแบบฟอร์มหรือการนัดหมายที่ไม่มาสามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดงานเอกสารที่เสียเวลาหลายชั่วโมงสำหรับแผนกต้อนรับที่ยุ่งอยู่—และทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหงุดหงิดก่อนที่จะก้าวเข้ามาในประตูด้วยซ้ำ
NexHealth แก้ไขปัญหานี้ด้วยการทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานล่าช้าเป็นอัตโนมัติ โดยทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จัดการผู้ป่วยที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อซิงค์การจองผู้ป่วย แบบฟอร์ม การชำระเงิน และการแจ้งเตือนต่างๆ กับระบบบันทึกสุขภาพของคุณโดยตรงแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ NexHealth
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจองนัดออนไลน์และการแจ้งเตือนนัดหมาย
- แปลงการจัดการผู้ป่วยให้เป็นดิจิทัลด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ซิงค์ทันที
- ส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติและแคมเปญการตลาด
- ประมวลผลการชำระเงินได้รวดเร็วขึ้นและลดงานออกใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง
- ตรวจสอบสิทธิ์ประกันโดยอัตโนมัติก่อนเข้ารับบริการ
ข้อจำกัดของ NexHealth
- การปรับแต่งสำหรับกระบวนการทำงานเฉพาะอาจรู้สึกมีข้อจำกัด
- ตัวเลือกการรายงานขั้นสูงอาจมีความลึกมากขึ้นสำหรับบางคลินิก
- ราคาอาจสูงขึ้นสำหรับคลินิกขนาดเล็กที่ให้บริการโดยบุคคลเดียว
ราคาของ NexHealth
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ NexHealth
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง NexHealth
ผู้ใช้ G2รายนี้กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ NexHealth คือวิธีที่มันทำให้ประสบการณ์ของผู้ป่วยทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น ตั้งแต่การนัดหมายที่ง่ายและการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ไปจนถึงการผสานระบบ EHR อย่างไร้รอยต่อ มันช่วยลดงานด้านการบริหารและปรับปรุงการสื่อสารให้ดีขึ้น
11. Creatio (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่ไม่สามารถรอการปรับแต่ง CRM เป็นเวลาหลายเดือน)
สำหรับธุรกิจที่แม้แต่การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทำงานเพียงเล็กน้อยก็อาจใช้เวลาหลายเดือนเนื่องจากติดขัดทางไอที Creatio ได้ปฏิวัติสถานการณ์ด้วย CRM และระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
แทนที่จะต้องต่อสู้กับข้อจำกัดที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ทีมด้านการดูแลสุขภาพสามารถสร้าง ปรับเปลี่ยน และขยายกระบวนการขาย การตลาด และการบริการได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือทางเทคนิคในระดับลึก
สิ่งที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้แตกต่างอย่างแท้จริงคือวิธีการผสมผสานคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น คำแนะนำการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป เข้ากับเครื่องมือออกแบบแบบไม่ใช้โค้ดที่ยืดหยุ่นอย่างแท้จริง ทำให้ทีมปฏิบัติการสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในขณะที่ยังคงความสอดคล้องกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Creatio
- ทำให้กระบวนการขาย การตลาด และการบริการที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- ใช้ AI เพื่อแนะนำการกระทำ, ทำนายยอดขาย, และลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น QuickBooks และ Zoho
- ออกแบบแดชบอร์ดและแม่แบบกระบวนการที่ปรับแต่งได้สำหรับทีมต่างๆ
- ปรับขนาดกระบวนการทำงานข้ามแผนกต่างๆ ในขณะที่รักษามุมมองลูกค้าแบบเดียว
ข้อจำกัดของ Creatio
- เส้นโค้งการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับการปรับแต่งขั้นสูง
- องค์ประกอบ UI บางส่วนอาจดูล้าสมัย
- ตัวเลือกการสร้างแบรนด์ขั้นสูงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแผนที่ต่ำกว่า
ราคาของ Creatio
- การเติบโต: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $85/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Creatio
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
ผู้ใช้พูดถึง Creatio
รีวิว G2 นี้ประกอบด้วย:
Creatio มีคุณสมบัติที่มีคุณค่าและน่าสนใจมากมาย รวมถึงความคล่องตัวในการสร้างกระบวนการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม ซึ่งช่วยเร่งการนำเทคโนโลยีไปใช้ในทุกด้านขององค์กร
12. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของหลายทีมที่คุ้มค่า)
งบประมาณที่จำกัดและทีมงานที่กระจัดกระจายอาจทำให้การทำงานร่วมกันรู้สึกเป็นไปไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกแผนกต้องการเครื่องมือของตัวเอง
Zoho CRM แก้ไขปัญหานี้โดยมอบระบบครบวงจรที่คุ้มค่าและสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต ซึ่งทีมต่างๆ เช่น ทีมขาย การตลาด การสนับสนุน และเครื่องมือสื่อสารกับผู้ป่วย สามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่เฉพาะได้
ด้วยการผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์ที่เข้าใจบริบทและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทีมงานสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมไปกับซอฟต์แวร์ที่ไม่สอดคล้องกันหรือการพัฒนาระบบเฉพาะที่มีราคาแพง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- เชื่อมต่อทีมข้ามสายงานด้วย Teamspaces ที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายร่วมกัน
- อัตโนมัติการทำงานและปรับแต่งการติดต่อด้วย Zia ผู้ช่วย AI ของ Zoho
- ปรับแต่งกระบวนการขาย, จังหวะการทำงาน และการคาดการณ์ด้วยเครื่องมือแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ผสานการทำงานได้อย่างง่ายดายกับแอปมากกว่า 1,000 รายการผ่าน Zoho Marketplace
- ย้ายข้อมูลจาก CRM อื่นหรือสเปรดชีตได้อย่างรวดเร็วด้วยการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจซับซ้อนหากขาดการสนับสนุนทางเทคนิค
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าประสิทธิภาพช้าลงเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ความลึกของฟีเจอร์อาจทำให้ทีมขนาดเล็กรู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
ราคาของ Zoho CRM
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (2,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,960 รายการ)
ผู้ใช้พูดถึง Zoho CRM
ผู้ใช้ G2รายนี้กล่าวว่า:
Zoho CRM นำเสนออินเทอร์เฟซที่แข็งแกร่งและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งผสานรวมกับระบบนิเวศการตลาดดิจิทัลของเราได้อย่างไร้รอยต่อ ระบบการทำงานอัตโนมัติ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และเครื่องมือการสื่อสารหลายช่องทาง ช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ในระดับที่กว้างขวาง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แนวทางการจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
13. PatientPop (เหมาะที่สุดสำหรับการเติบโตของคลินิกและการมองเห็นออนไลน์)
สำหรับสถานพยาบาลอิสระหลายแห่ง การไหลเวียนของผู้ป่วยที่ไม่สม่ำเสมอและการมีตัวตนออนไลน์ที่อ่อนแออาจทำให้การเติบโตรู้สึกเป็นไปไม่ได้
PatientPop ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Tebra แก้ไขปัญหานี้โดยนำเสนอแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยเพิ่มการมองเห็นออนไลน์ของธุรกิจคุณ ดึงดูดผู้ป่วยใหม่ และทำให้ปฏิทินของคุณเต็มอยู่เสมอ
เครื่องมือของมันช่วยให้คลินิกของคุณปรากฏอยู่ในอันดับต้น ๆ ของผลการค้นหา รวบรวมรีวิวที่ยอดเยี่ยม และให้บริการการนัดหมายที่ง่ายและสะดวกทุกที่ทุกเวลา—ทำให้ผู้ป่วยสามารถจองได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ขณะที่แผนกต้อนรับของคุณไม่ต้องกังวล
คุณสมบัติเด่นของ PatientPop
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการจองออนไลน์และการแจ้งเตือนนัดหมาย เพื่อเติมเต็มตารางงานของคุณอย่างง่ายดาย
- เพิ่มอันดับการค้นหาและชื่อเสียงของคุณด้วยระบบ SEO และการจัดการรีวิวในตัว
- ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ป่วยให้ทันสมัยด้วยการจัดตารางนัดหมายแบบสากลและแบบฟอร์มที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- เพิ่มเวลาว่างให้กับพนักงานด้วยการแปลงงานประจำให้เป็นดิจิทัล เช่น การรับข้อมูลเบื้องต้น การตรวจสอบประกัน และการติดตามผล
ข้อจำกัดของ PatientPop
- ตัวเลือกการรายงานอาจมีจำกัดสำหรับความต้องการการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาการรีเฟรชเป็นครั้งคราวเมื่อสร้างรายงาน
- การเพิ่มส่วนเสริมอัตโนมัติบางอย่างอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณงานสูง
ราคาของ PatientPop
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก PatientPop
- G2: 4. 1/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้พูดถึง PatientPop
บทวิจารณ์ G2นี้ถูกทำเครื่องหมายว่า:
การเข้าถึงแผนภูมิของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์หรือเดสก์ท็อปนั้นยอดเยี่ยมมาก การสามารถตั้งค่าระบบบันทึกย่อมาตรฐานที่รวดเร็วและง่ายดายเป็นคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม
คลิกอัพ, เช็คอัพ, พร้อมการปกป้องตามมาตรฐาน HIPAA
การรักษาข้อมูลผู้ป่วยเป็นรากฐานของความไว้วางใจระหว่างผู้ให้บริการด้านสุขภาพกับผู้ที่พวกเขาดูแล
แม้ว่าจะมี CRM มากมายที่สัญญาว่าจะจัดการข้อมูลผู้ป่วยได้ แต่ไม่ใช่ทุกระบบที่จะปกป้องข้อมูลเหล่านั้นตามข้อกำหนดของกฎระเบียบด้านการดูแลสุขภาพ บางระบบอาจเหมาะสำหรับทีมขายเป็นอย่างดี แต่กลับมีช่องโหว่มากเกินไปในด้านการเข้ารหัส การควบคุมการเข้าถึง และเส้นทางการตรวจสอบที่จำเป็นสำหรับการตอบคำถาม เช่น "ใครได้ดูไฟล์นี้และเมื่อไหร่?"
ClickUp เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้น 🌟
