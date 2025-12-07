Zoho Meeting vs. ClickUp SyncUp: เครื่องมือประชุมวิดีโอตัวไหนดีกว่ากัน?

คุณประชุมไปแล้วสามครั้งภายในเวลา 11 โมงเช้า และคุณสลับไปมาระหว่างเครื่องมือวิดีโอ แอปจัดการโครงการ และซอฟต์แวร์จดบันทึกไปแล้วหกครั้ง โดยเฉลี่ยแล้ว พนักงานหนึ่งคนจะสลับไปมาระหว่างแอปและหน้าต่างต่างๆ มากกว่า3,600 ครั้งต่อวัน
ประเด็นคือ: การประชุมผ่านวิดีโอไม่ควรเกิดขึ้นโดยลำพัง เมื่อเครื่องมือการประชุมของคุณไม่เชื่อมต่อกับสถานที่ที่งานจริงๆ เกิดขึ้น การตัดสินใจจะสูญหายและการติดตามผลจะตกหล่นไป
คำถามที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพวิดีโอหรือการแชร์หน้าจอเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากสายการโทรสิ้นสุดลง รายการที่ต้องดำเนินการเหล่านั้นจะกลายเป็นงานโดยอัตโนมัติหรือไม่? คุณสามารถดึงบริบทของโปรเจกต์ขึ้นมาดูระหว่างประชุมได้โดยไม่ต้องสลับแท็บหรือเปล่า?
นั่นคือจุดที่ Zoho Meeting และClickUp'sSyncUp ต่างก็สัญญาว่าจะมอบการประชุมวิดีโอที่ราบรื่นไร้รอยต่อ แต่ทั้งสองมีวิธีการที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มาเปรียบเทียบกันดูว่าตัวไหนที่ทำได้จริง
ClickUp SyncUp vs. Zoho Meeting: ภาพรวม
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วสำหรับคุณ:
|คุณสมบัติ
|ClickUp SyncUp
|Zoho Meeting
|มีให้บริการบน
|พื้นที่ทำงาน ClickUp, แอปมือถือ, ส่วนขยาย Chrome
|แอนดรอยด์, iOS, ลินุกซ์, macOS, วินโดวส์
|ผู้เข้าร่วมสูงสุด
|200
|250 สำหรับการประชุม, 5,000 สำหรับการสัมมนาออนไลน์
|จำนวนผู้พูดสูงสุด
|24 ครั้งในคราวเดียว
|ทุกคนในที่ประชุม
|การประชุมทางเสียง
|สามารถบันทึกเสียง SyncUps
|หมายเลขโทรศัพท์ที่ปลอดภัยสำหรับการโทรเข้าจากกว่า 55 ประเทศ
|แผนราคา*
|แผนฟรี, ราคาที่กำหนดเองสำหรับทีมขนาดใหญ่
|$1/เดือน ต่อโฮสต์ สำหรับการสมัครสมาชิกการประชุม และ $8/เดือน ต่อผู้จัด สำหรับการสมัครสมาชิกเว็บสัมมนา
|การจัดการกระบวนการทำงาน
|งาน เอกสาร และการประชุม ทั้งหมดเชื่อมต่อกันภายใต้พื้นที่ทำงานเดียว
|ทำงานเป็นแอปแบบสแตนด์อโลน—ต้องใช้เครื่องมือ PM แยกต่างหาก
|การจัดการปฏิทิน
|ปฏิทินรวมที่ผสานการทำงานกับ Google Calendar และ Microsoft Outlook เพื่อการซิงค์การประชุมทันทีและแอปอื่นๆ กว่า 1,000 รายการ
|คำเชิญปฏิทินผ่าน Zoho Calendar และ Zoho Mail เท่านั้น
|การจัดการทรัพยากร
|มอบหมายงาน, ติดตามความจุ, และจัดให้สอดคล้องกับตารางเวลาได้จากภายใน ClickUp Tasks
|จำกัดเฉพาะการนัดหมายการประชุม
|ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
|น้อยที่สุด—จัดตั้งการประชุมและการทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|ปานกลาง—ต้องผสานรวมกับแอป Zoho
|การจัดเก็บ
|บันทึกที่เก็บไว้ใน Clips Hub พร้อมคำบรรยาย
|พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ในแผนชำระเงิน (ฟรีสูงสุด 5 GB)
ClickUp คืออะไร?
นี่คือค่าใช้จ่ายที่ซ่อนอยู่ของเครื่องมือวิดีโอที่ไม่เชื่อมต่อกัน และClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมช่องว่างนี้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างดีที่สุด
ClickUp คือพื้นที่ทำงานแบบรวม AI แห่งแรกของโลก ที่รวมแอปงาน ข้อมูล และเวิร์กโฟลว์ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน
การโทรผ่านวิดีโอของคุณเกิดขึ้นในที่ที่งานของคุณอยู่—ข้างๆ งานที่กำลังพูดคุยกัน เอกสารที่กำลังตรวจสอบ และโครงการที่กำลังวางแผน
ไม่มีการขยายงานเกินขอบเขต, ไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเอง, ไม่ต้องตามหาบริบทจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและผู้นำฝ่ายปฏิบัติการที่ต้องการการประชุมที่นำไปสู่การปฏิบัติได้จริง นี่คือสิ่งที่ทำให้ ClickUp แตกต่างจากเครื่องมือวิดีโอแบบสแตนด์อโลน
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp SyncUpทำงานได้ตรงจุดที่คุณทำงานอยู่ คุณไม่จำเป็นต้องสลับแอป ค้นหาลิงก์ประชุม หรือถ่ายโอนไฟล์ เพียงเพื่อพูดคุยกับทีมของคุณ
การตั้งค่าในแอปนี้ พร้อมด้วยคุณสมบัติต่อไปนี้ ทำให้ SyncUpเป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Zoho:
คุณสมบัติ #1: ClickUp SyncUp
อย่าเสียบริบทการประชุมอีกต่อไปClickUp SyncUpคือฟีเจอร์การโทรวิดีโอและเสียงที่ผสานรวมอยู่ในเครื่องมือจัดการโครงการของ ClickUp โดยตรง ผู้ใช้สามารถเริ่มการสนทนาเสียงและวิดีโอแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มได้ทันทีจากช่องแชท ข้อความโดยตรง หรือการสนทนาในภารกิจใดก็ได้โดยไม่ต้องสลับแอป
ขณะที่คุณปรับปรุงแผนโครงการที่ซับซ้อน ให้เชื่อมโยงการหารือโดยตรงกับงานใน ClickUp หากคุณต้องการมอบหมายหน้าที่ใหม่ คุณสามารถสร้างหรือปรับปรุงงานได้ในเวลาจริง ทุกการซิงค์จะบันทึกสรุปไว้ในเส้นทางการแชทโดยอัตโนมัติ ทำให้สมาชิกทีมที่พลาดการโทรสามารถติดตามได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงของMobile SyncUpคุณสามารถสื่อสารแบบตัวต่อตัวได้ทุกที่ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะทำงานของคุณก็ตาม เริ่มหรือเข้าร่วม SyncUp ได้บนแอปมือถือ ClickUp จากช่องทางใด ๆ หรือข้อความส่วนตัว
🚀 ซิงค์อัจฉริยะ: การผสานการทำงานของ ClickUpช่วยขจัดความยุ่งยากในการสลับบริบทระหว่างเครื่องมือที่คุณใช้อยู่
ClickUp เชื่อมต่อกับเครื่องมือที่ทีมของคุณใช้อยู่แล้ว เช่น Google Workspace, Microsoft Teams และ Slack เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสนทนาและงานจะไม่ถูกแยกออกจากกัน
- การผสานรวม Google Calendar กับ Microsoft Outlook จะซิงค์การประชุม, กำหนดเวลา, และการอัปเดตโครงการของคุณโดยอัตโนมัติ
- การจัดการปฏิทินในตัวของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการ ตารางงาน และเซสชัน SyncUp ได้ในที่เดียว
การผสานรวมเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาและปรับปรุงการจัดการกระบวนการทำงานโดยการเก็บไฟล์, การประชุม, และการอัปเดตให้สามารถเข้าถึงได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ 2: คลิป ClickUp
หยุดพูดซ้ำในประชุมหรือพิมพ์คำอธิบายยาว ๆ
ClickUp Clipsช่วยให้คุณบันทึกคลิปหน้าจอหรือเสียงเพียงอย่างเดียว และวางลงในเอกสาร, ความคิดเห็น, หรือแชทได้โดยตรง—เพื่อให้ทีมของคุณได้รับบริบททันที ตามเวลาที่สะดวกของพวกเขาเอง
นอกจากนี้ คลิปที่บันทึกไว้ทั้งหมดและการซิงค์ที่บันทึกไว้จะถูกเก็บไว้ในClips Hub คุณสามารถเข้าถึงการบันทึกเหล่านี้ได้ตลอดเวลา พร้อมกับบทถอดความ และสามารถเพิ่มความคิดเห็นที่มีการระบุเวลาเพื่อชี้แนะการสนทนาที่เฉพาะเจาะจงได้
ในความเป็นจริง ใครก็ตามในพื้นที่ทำงานของคุณที่มีการเข้าถึงช่องทาง (ที่บันทึก SyncUp ไว้) สามารถดูบันทึกการสนทนาและเพิ่มความคิดเห็นในบันทึกการบันทึกได้
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการถูกรบกวนในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?
ClickUpรวมเวิร์กโฟลว์ (และการแชท) ของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่เรียบง่ายและคล่องตัว เปิดตัวและจัดการงานจากแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย—ในขณะที่ฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้บริบทเชื่อมต่อ ค้นหาได้ และจัดการได้ง่าย!
คุณสมบัติที่ 3: ClickUp Chat
การสนทนาที่ดีที่สุดของคุณเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมโยงกับงานที่กำลังพูดคุยอยู่ และคุณสามารถเริ่มการโทร (หรือที่เรียกว่าการเริ่มต้น SyncUps) ได้โดยตรงจากหน้าต่างแชทของคุณ
ClickUp Chatช่วยให้คุณสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับทีมของคุณได้โดยการนำการสนทนาและงานทั้งหมดของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน. ส่งข้อความได้ถึง 1,000 ข้อความต่อพื้นที่ทำงาน (แผนฟรี) และจัดระเบียบข้อความของคุณอย่างเป็นระเบียบในหัวข้อและช่องทาง.
ภายในแชท คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็นและเปลี่ยนเป็นงานที่ต้องดำเนินการและรายการสิ่งที่ต้องทำได้ นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ไฟล์ ตั้งโพสต์ประกาศ ดำเนินการจัดการงาน และค้นหาข้อความเฉพาะผ่านคำสำคัญ (เหมือนกับ Slack)
คุณสามารถเริ่มการซิงค์อัพได้โดยตรงจากแชทของ ClickUp. เนื่องจากสมาชิกทีมของคุณมีการเข้าถึงเส้นทางการสื่อสารนี้อยู่แล้ว คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างบริบทหรือแชร์ไฟล์ผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลายตัว.
⭐ โบนัส:AI Notetaker ของ ClickUpบันทึก, ถอดเสียง, และสรุปการสนทนาแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ—เปลี่ยนทุกการสนทนาให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ระบบบันทึกการประชุมด้วย AI จะสร้างสรุปที่กระชับ จับการตัดสินใจที่ทำไว้ และระบุขั้นตอนต่อไปหรือผู้รับผิดชอบได้ ระบบบันทึกการประชุมเหล่านี้จะถูกเชื่อมโยงกับงานหรือเอกสารใน ClickUp ของคุณทันที ทำให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน แม้ว่าจะกำลังทำงานในโครงการต่าง ๆ มากมายก็ตาม
คุณสมบัติที่ 4: ClickUp Brain
เบื่อกับการเสียเวลาค้นหาประเด็นสำคัญหลังจากการประชุมทางวิดีโอหรือไม่? ด้วยClickUp Brain ชั้นAI เชิงบริบทที่ทรงพลังซึ่งถูกผสานเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณ งาน เอกสาร แชท การประชุม และแดชบอร์ดของคุณทั้งหมดจะเชื่อมโยงกัน ซึ่งหมายความว่า Brain เข้าใจบริบทการทำงานของคุณอย่างแท้จริง
ส่วนที่ดีที่สุดคือ Brain จะดึงรายการที่ต้องดำเนินการจากการประชุมโดยอัตโนมัติและแปลงเป็นงานที่มีรูปแบบถูกต้องและกำหนดผู้รับผิดชอบทันทีที่การสนทนาสิ้นสุดลง คุณจึงไม่จำเป็นต้องค้นหาวาระการประชุมหรือกระทู้ใน Slack ในอดีตอีกต่อไป
นอกจากนี้ ยังสามารถสรุปบันทึกการประชุมครั้งก่อน ๆ ได้, ไฮไลต์ความคืบหน้าของงานที่สำคัญและอุปสรรค, สร้างประเด็นการหารือ, และขั้นตอนต่อไปได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์Agents ของ ClickUp ใน ช่องทีมของคุณเพื่อตอบคำถามที่ตรงไปตรงมา
ตัวแทนนี้จะดึงข้อมูลจากช่องทางที่เข้าถึงได้และตอบคำถามเช่น "ใครคือผู้นำโครงการที่นี่?" หรือ "ใครได้รับมอบหมายงานทดสอบในการประชุมเมื่อวาน?" โดยไม่รบกวนใครในทีมของคุณ อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ ในกระบวนการทำงานของคุณภายในไม่กี่นาที
ราคาของ ClickUp
Zoho Meeting คืออะไร?
Zoho Meeting เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการประชุมออนไลน์และการสัมมนาผ่านเว็บที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันและการสื่อสารในที่ทำงานสำหรับธุรกิจและบุคคลทั่วไป เป็นหนึ่งในองค์ประกอบมากมายในระบบนิเวศ Zoho ที่กว้างขวาง
แพลตฟอร์มนี้รองรับห้องประชุมเสมือนจริงเฉพาะที่มีผู้ควบคุมที่กำหนดไว้ และผสานการทำงานโดยตรงกับระบบปฏิทินและชุดแอปพลิเคชันของ Zoho (รวมถึง Zoho CRM) นอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงด้วยการเข้ารหัส SSL/128-bit AES พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ห้องประชุมที่ต้องใช้รหัสผ่านและระบบควบคุมห้องรอ เพื่อให้แน่ใจว่าแขกที่ไม่ได้รับเชิญจะไม่สามารถเข้าร่วมได้
คุณสมบัติของ Zoho Meeting
Zoho Meeting เป็นแอปพลิเคชันแบบสแตนด์อโลนที่ออกแบบมาเพื่อจัดการประชุมภายในองค์กรและสัมมนาออนไลน์ภายนอก ตั้งแต่การประชุมแบบตัวต่อตัวไปจนถึงการประชุมกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมได้ถึง 250 คน และการสัมมนาออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมสูงสุด 5,000 คน—แอปนี้ถูกใช้โดยทีมที่ทำงานระยะไกลและผู้จัดสัมมนาออนไลน์เพื่อคุณลักษณะสำคัญต่อไปนี้:
คุณสมบัติ #1: ห้องประชุม
ห้องประชุม Zoho เปลี่ยนพื้นที่การประชุมจริงของคุณให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่ทีมสามารถเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ร่วมกันได้
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าห้องได้โดยจับคู่จอแสดงผล (เช่น ทีวีหรือจอมอนิเตอร์) กับแอปคอนโทรลเลอร์เฉพาะบนอุปกรณ์ iOS (แอป Zoho Meeting Rooms Controller) เพื่อการใช้งานแบบไม่ต้องใช้มือ
คุณสามารถสร้างและจัดการห้องหลายห้องจากบัญชี Zoho Meeting ของคุณ และเชื่อมโยงห้องเหล่านั้นกับเซสชันเฉพาะขณะทำการจัดตารางเวลา ผู้ควบคุมยังอนุญาตให้คุณปรับการตั้งค่าเสียงและวิดีโอ บันทึกเซสชัน และติดตามการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับห้องผ่านตัวดูบันทึกการดำเนินการ
คุณสมบัติที่ 2: ห้องย่อย
ห้องย่อยเป็นพื้นที่เสมือนจริงภายในประชุมที่คุณสามารถแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นและการระดมความคิด ในระหว่างการประชุมที่กำลังดำเนินอยู่ใน Zoho ผู้จัดการประชุมสามารถสร้างห้องย่อยได้หลายห้อง (สูงสุด 20 ห้อง) กำหนดผู้เข้าร่วมด้วยตนเองหรืออัตโนมัติ และตั้งเวลาสำหรับแต่ละกลุ่มในการทำงานอย่างอิสระ
แต่ละห้องย่อยจะทำงานเหมือนการประชุมย่อยที่มีหน้าจอแชร์และกระดานไวท์บอร์ดของตัวเอง ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมทีมข้ามสายงาน ผู้ดำเนินรายการสามารถติดตามการสนทนา (ในแต่ละห้องย่อย) ก่อนที่จะนำทุกคนกลับเข้าสู่เซสชันหลัก
👀 คุณรู้หรือไม่?พนักงานเกือบ55%ทำงานหลายอย่างพร้อมกันระหว่างการประชุมที่ยาวนาน พวกเขามีแนวโน้มที่จะพลาดข้อมูลสำคัญบางอย่าง และอาจต้องการความช่วยเหลือในการจดบันทึกและสรุปเนื้อหาเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่คลุมเครือเข้าด้วยกัน
โปรดแบ่งปันสรุปการประชุมกับผู้เข้าร่วมเสมอ เพื่อให้พวกเขาสามารถอ้างอิงย้อนกลับและเชื่อมโยงข้อมูลได้
คุณสมบัติที่ 3: กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง
ไวท์บอร์ดเสมือนจริงเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถระดมความคิดและแสดงภาพแนวคิดได้แบบเรียลไทม์ระหว่างการประชุมออนไลน์
ไวท์บอร์ดมีตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความ (ฟอนต์, สี, และการจัดตำแหน่ง) และการจดจำรูปร่างขั้นสูง ซึ่งสามารถเปลี่ยนภาพร่างของคุณให้กลายเป็นรูปร่างทางเรขาคณิตที่แม่นยำได้ คุณสามารถอัปโหลดและเพิ่มคำอธิบายประกอบภาพลงบนผืนผ้าใบได้โดยตรง และดาวน์โหลดไวท์บอร์ดเป็นภาพเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหรือแชร์ในอนาคต
ราคาของ Zoho Meeting
- ราคาตามความต้องการ
⭐ โบนัส: คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้ระหว่าง SyncUps เพียงแค่กล่าวถึงชื่อของพวกเขา ด้วยClickUp Brain MAX's Talk to Text คุณยังสามารถถอดเสียงความคิดของคุณเป็นข้อความได้มากกว่า 50 ภาษาโดยไม่ต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติม ดูความสามารถอันหลากหลายของ Brain Maxได้ในวิดีโอ:
ClickUp SyncUp เทียบกับ Zoho Meeting: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง ClickUp SyncUp และ Zoho Meeting ช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถเชื่อมต่อกันผ่านการประชุมทางวิดีโอและฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ในขณะที่ ClickUp SyncUp ถูกออกแบบมาเพื่อการประสานงานภายในอย่างรวดเร็ว (การกระโดดจากการสนทนาเกี่ยวกับงานไปยังการโทรสดโดยไม่ต้องสลับแท็บ) Zoho Meeting มุ่งเน้นไปที่การประชุมที่มีโครงสร้างและการจัดสัมมนาออนไลน์
มาดูกันว่าพวกเขา (ClickUp SyncUp กับ Zoho Meeting) แตกต่างกันอย่างไรในฟีเจอร์หลัก
คุณสมบัติ #1: การถอดเสียงและสรุป
ทั้งสองเครื่องมือนี้ใช้ AI ในการโทรผ่านวิดีโอ คุณจะได้รับบันทึกการสนทนาพร้อมเวลาที่ระบุของเสียงและวิดีโอของคุณด้วย ClickUp Notetaker (ไม่ต้องเชื่อมต่อแยกต่างหาก) มันสามารถระบุผู้พูดและสร้างบันทึกที่ชัดเจนและค้นหาได้ง่ายพร้อมสรุปอย่างชาญฉลาดในเอกสาร ClickUp ของคุณ Brain ยังสามารถดึงข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้จากบันทึกเพื่อสร้างและมอบหมายงานพร้อมวันที่ครบกำหนดและไฟล์แนบได้
Zoho Meeting ใช้ Rev AI และ Zia (ขับเคลื่อนโดย OpenAI) เพื่อสร้างสรุปและถอดความแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ ใน Zoho Meetings คุณไม่สามารถมอบหมายงานโดยตรงจากถอดความได้ คุณจะต้องโอนรายการที่ต้องดำเนินการไปยังซอฟต์แวร์การจัดการโครงการหรือรายการงานของคุณด้วยตนเอง ทำให้การใช้งานน้อยลง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะด้วยฟีเจอร์การผสานงานที่เชื่อมช่องว่างระหว่างบันทึกและการดำเนินการ
คุณสมบัติ #2: การปรับแต่งและการสร้างแบรนด์
ClickUp SyncUp ช่วยให้คุณเพิ่มวิดีโอเป็นพื้นหลังได้หากคุณใช้ Mac ที่ใช้ชิป Apple บน macOS Sequoia อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวเลือกให้อัปโหลดพื้นหลังเสมือนที่กำหนดเองพร้อมแบรนด์หรือโลโก้ของบริษัทของคุณ
อย่างไรก็ตาม Zoho Meeting อนุญาตให้คุณอัปโหลดพื้นหลังการประชุมเสมือนจริงที่กำหนดเองได้ รวมถึงแบรนด์ธุรกิจและโลโก้ของคุณ คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อพื้นหลังที่ช่วยลดการรบกวนสมาธิ
🏆 ผู้ชนะ: Zoho Meeting เนื่องจากสามารถปรับแต่งได้ครอบคลุมทุกอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการ
คุณสมบัติที่ 3: การแชร์หน้าจอ
ClickUp SyncUp ช่วยให้สามารถแชร์หน้าจอระหว่างการโทรด้วยเสียงและวิดีโอได้ คุณสามารถแชร์หน้าจอทั้งหมด หน้าต่างแอปพลิเคชันเฉพาะ หรือแท็บเบราว์เซอร์ ฟีเจอร์ที่โดดเด่นคือความคิดเห็นที่มีการประทับเวลา หากคุณมีบันทึกหรือคำถามสำหรับสมาชิกทีมคนใดคนหนึ่งที่เวลา 2:15 คุณสามารถคลิกที่นั่นและเพิ่มความคิดเห็นได้
Zoho Meeting ยังให้คุณแชร์หน้าจอและหน้าต่างแอปพลิเคชันแต่ละตัวได้อีกด้วย มีความโต้ตอบในลักษณะที่ผู้ใช้สามารถวาดหรือใส่คำอธิบายประกอบขณะบันทึกหน้าจอได้ แต่ไม่สามารถจัดการงานได้
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะด้วยฟีเจอร์การแสดงเวลาในความคิดเห็นที่เปลี่ยนการแชร์หน้าจอให้เป็นการสนทนาที่สามารถค้นหาได้และทำงานร่วมกันได้แม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
คุณสมบัติที่ 4: การแชทในการประชุม
ClickUp SyncUp เกิดขึ้นภายใน ClickUp Chat ซึ่งหมายความว่าเธรดการสนทนาที่คุณกำลังใช้งานอยู่จะกลายเป็นพื้นที่ประชุมของคุณ ส่งข้อความ แชร์ไฟล์ และสร้างงานจากแชทโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่างแชทประชุมแยกต่างหาก
Zoho Meeting มีแพลตฟอร์มแชทในตัวระหว่างการประชุมที่ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถส่งข้อความและลิงก์ถึงกันได้ คุณสามารถแชทแบบสาธารณะกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนหรือส่งข้อความส่วนตัวถึงบุคคลเฉพาะได้
อย่างไรก็ตาม การแชทนี้แยกต่างหากจากการสื่อสารของทีมโดยรวมของคุณ การแชทนี้มีอยู่เพียงในหน้าต่างการประชุมเท่านั้น และไม่เชื่อมต่อกับระบบการจัดการโครงการหรือระบบงานของคุณ
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp ชนะสำหรับการรวมแชทและการประชุมไว้ในเส้นเรื่องเดียวอย่างต่อเนื่องและสามารถรับรู้บริบทได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เกือบ70% ของพนักงานเชื่อว่าการทำงานร่วมกันที่ไม่ดีจำกัดประสิทธิภาพการทำงานและทำให้เสียเวลา พนักงานที่ทำงานหนักเกินไปและรู้สึกท่วมท้นต้องการระบบการสื่อสารที่ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอป 10 ตัว
คุณสมบัติที่ 6: การวิเคราะห์การประชุม
คุณสามารถติดตามกิจกรรมในพื้นที่ทำงานที่กว้างขึ้นผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp ได้ แต่ ClickUp ไม่มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบเนทีฟที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการประชุม SyncUp นั่นหมายความว่า คุณไม่สามารถติดตามตัวชี้วัดเฉพาะสำหรับการประชุม เช่น ระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม หรือความถี่ของการโทร ใน ClickUp ได้
อย่างไรก็ตาม Zoho Meeting มีการวิเคราะห์เชิงลึกที่ติดตามจำนวนเซสชัน ระยะเวลา และประวัติของเซสชัน แพลตฟอร์มนี้ติดตามการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม รวมถึงระดับกิจกรรม ความชอบของอุปกรณ์ และเวลาที่ใช้ในเซสชัน ให้ข้อมูลเชิงลึกในระดับรายละเอียดแก่ผู้จัดงานสัมมนาออนไลน์
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน Zoho Meeting เหมาะสำหรับการจัดฝึกอบรมและการประชุมทั่วทั้งแผนก ClickUp SyncUp ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารข้ามทีมหรือในที่ทำงานอย่างรวดเร็ว
👀 คุณทราบหรือไม่: ในระยะเวลาสามปี องค์กรที่ใช้ ClickUp สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน(ROI) ได้ถึง384%ตามการวิจัยของ Forrester Research องค์กรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมประมาณ 3.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านโครงการที่ได้รับการสนับสนุนหรือปรับปรุงโดย ClickUp
คุณสมบัติ #7: บทบาท, สิทธิ์, และการกำหนดราคา
นอกเหนือจากสมาชิกและผู้ดูแลระบบแล้ว ClickUp ยังให้สิทธิ์ผู้เยี่ยมชมฟรีตลอดชีพ (พร้อมการเข้าถึงช่องทาง) ในการเริ่มต้น SyncUps ได้ พื้นที่ทำงานใดก็ตามที่เปิดใช้งาน Chat ClickApp สามารถเข้าถึงและใช้ SyncUps ได้ (รวมถึงผู้ใช้แผนฟรี) ปัจจุบัน ผู้เข้าร่วมสูงสุด 200 คนสามารถเข้าร่วม SyncUp ได้ และการโทรสามารถดำเนินได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมงต่อครั้ง ผู้พูดสูงสุด 24 คนสามารถพูดพร้อมกันได้
โฮสต์ได้สูงสุด 2 คนสามารถจัดการประชุมใน Zoho ได้ และเฉพาะผู้ช่วยโฮสต์เท่านั้นที่มีสิทธิ์ปิดเสียงผู้เข้าร่วมประชุม ล็อคการประชุม และจัดการการแชร์หน้าจอ แผนบริการฟรีของ Zoho Meeting รองรับผู้เข้าร่วมได้ 100 คนสำหรับการประชุมครั้งละ 60 นาที และสำหรับแผนบริการแบบชำระเงิน สามารถมีผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 250 คนสำหรับการประชุมปกติ
🏆 ผู้ชนะ: อีกครั้ง ผู้ชนะขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ClickUp สำหรับทีมบริหารโครงการที่ต้องการการเชื่อมโยงสิทธิ์การเข้าถึงกับงานและราคาแบบครบวงจร Zoho Meeting สำหรับผู้จัดงานสัมมนาออนไลน์ที่ต้องการการควบคุมเฉพาะสำหรับผู้จัดงาน รองรับผู้เข้าร่วมได้หลายพันคน และมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำกว่า
ClickUp SyncUp เทียบกับ Zoho Meeting บน Reddit
เพื่อความคิดเห็นที่เป็นกลางเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสอง เราได้ไปที่ Reddit และ G2
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงพูดถึงเครื่องมือประชุม AI ทั้งสองนี้
ผู้ใช้ ClickUpกล่าวว่า,
เราได้ทดสอบฟีเจอร์นี้ในทุกการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ และพูดตามตรง มันเปลี่ยนเกมไปเลย มันบันทึกการโทร Zoom สร้างสรุปและถอดความทั้งหมด และยังสามารถดึงรายการที่ต้องดำเนินการที่เราสามารถทำให้เป็นงานอัตโนมัติได้อีกด้วย มันยังจะแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาด้วย มีประโยชน์มากสำหรับการติดตามผล
เราได้ทดสอบฟีเจอร์นี้ในทุกการประชุมเมื่อเร็วๆ นี้ และพูดตามตรง มันเปลี่ยนเกมไปเลย มันบันทึกการโทร Zoom สร้างสรุปและถอดความเต็มรูปแบบ และยังดึงรายการที่ต้องดำเนินการที่เราสามารถทำให้เป็นงานอัตโนมัติได้อีกด้วย มันยังจะแจ้งเตือนปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแก้ไขที่เกิดขึ้นระหว่างการสนทนาด้วย มีประโยชน์มากสำหรับการติดตามผล
ผู้ใช้รายอื่นที่พบว่าความสามารถในการเข้าใจบริบทของ Brain MAXมีประโยชน์ในการค้นหาเอกสารที่มีประโยชน์กล่าวว่า
มันสามารถเข้าถึงแอปอื่น ๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดรฟ์ของฉันไว้ และมันรวดเร็วมากที่จะค้นหาสเปรดชีตหรืออะไรก็ตามผ่าน Brain Max แทนที่จะต้องเปิดไดรฟ์ ค้นหา และอื่น ๆ
มันสามารถเข้าถึงแอปอื่น ๆ ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ซิงค์ไดรฟ์ของฉันไว้ และมันรวดเร็วมากที่จะค้นหาไฟล์สเปรดชีตหรืออะไรก็ตามผ่าน Brain Max มากกว่าการเปิดไดรฟ์ ค้นหาไฟล์นั้น เป็นต้น
เนื่องจาก Zoho Meeting ไม่มีรีวิวใน Reddit มากนัก เราจึงรวบรวมรีวิวจาก G2
ผู้ใช้ส่วนใหญ่บ่นเกี่ยวกับคุณภาพเสียงและวิดีโอ ดังที่คุณเห็นจากรีวิวนี้:
คุณภาพวิดีโออาจดีขึ้นได้—บางครั้งรู้สึกกระตุกและเบลอเล็กน้อย แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรก็ตาม การปรับปรุงการปรับแต่งวิดีโอและความชัดเจนจะช่วยให้ประสบการณ์โดยรวมราบรื่นยิ่งขึ้น
คุณภาพวิดีโออาจดีขึ้นได้—บางครั้งรู้สึกกระตุกและเบลอเล็กน้อย แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียรก็ตาม การปรับปรุงการปรับแต่งวิดีโอและความชัดเจนจะช่วยให้ประสบการณ์โดยรวมราบรื่นยิ่งขึ้น
ผู้ใช้รายอื่นบ่นว่าแอปเกิดการขัดข้องบ่อย:
ทุกครั้งที่ฉันแชร์หน้าจอ แอปจะล่ม มันน่าหงุดหงิดมากทีเดียว คนที่ฉันประชุมด้วยมีวิดีโอที่กระตุก พวกมันค้าง ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นเพราะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของพวกเขาหรือแอป
ทุกครั้งที่ฉันแชร์หน้าจอ แอปจะล่ม มันน่าหงุดหงิดมากทีเดียว คนที่ฉันประชุมด้วยมีวิดีโอที่กระตุก พวกมันค้าง ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นเพราะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของพวกเขาหรือแอป
เครื่องมือประชุมวิดีโอใดครองความเป็นเลิศ?
คำตัดสินเกี่ยวกับเครื่องมือประชุมวิดีโอที่ดีที่สุดมาถึงแล้ว ClickUp ครองตำแหน่งแชมป์
Zoho Meeting มีประโยชน์สำหรับการสัมมนาออนไลน์ มันให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติสำคัญเช่น ห้องแยกย่อย กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง การวิเคราะห์รายละเอียด และการสร้างแบรนด์ที่กำหนดเองซึ่งทำให้การนำเสนอภายนอกดูเป็นมืออาชีพ
แต่ฟีเจอร์ AI ของมันหยุดอยู่แค่การสรุปเนื้อหาเท่านั้น มันไม่สามารถร่างรายการที่ต้องดำเนินการหรือขับเคลื่อนงานให้ก้าวหน้าได้ คุณจึงต้องติดอยู่กับบันทึกงานที่ต้องมอบหมายและติดตามด้วยตนเอง
ในขณะที่ ClickUp Syncups ก้าวไปอีกขั้น มันถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมที่ต้องการทำงานอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องสลับบริบท คุณกำลังพูดคุยเกี่ยวกับงานในแชท มีคนมีคำถาม คุณกด SyncUp พูดคุยกันให้เข้าใจ แล้วเริ่มทำงานต่อ มุ่งเน้นที่การดำเนินงานในขณะที่ ClickUp จัดการส่วนที่เหลือ
ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรีเพื่อเริ่มต้น!