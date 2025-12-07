Airmeet vs. ClickUp SyncUp: เครื่องมือไหนเหมาะกับคุณมากกว่า?

เว็บสัมมนาของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น สไลด์ดูยอดเยี่ยม การสนทนาในแชทมีชีวิตชีวา และผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม แต่เมื่อจบลง พลังงานนั้นก็มักจะจางหายไป ความตื่นเต้นในเซสชันแทบไม่แปรเปลี่ยนเป็นขั้นตอนถัดไปที่ชัดเจนและการดำเนินการจริง
บันทึกข้อมูลสูญหายไปในเอกสารที่กระจัดกระจาย ความคิดถูกฝังอยู่ในแชท การประชุมที่ดูเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญกลับกลายเป็นเพียงอีกหนึ่งบรรทัดในประวัติของคุณ
การขาดความต่อเนื่องนี้เองที่เป็นจุดเริ่มต้นของการถกเถียงระหว่าง Airmeet กับClickUpSyncUp
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่าแพลตฟอร์มใดช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแม้หลังจากการประชุมสิ้นสุดลง
ClickUp vs. Airmeet: ความแตกต่างที่สำคัญในมุมมองที่รวดเร็ว
ก่อนที่เราจะลงลึกไปมากกว่านี้ นี่คือภาพเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของสิ่งที่แต่ละแพลตฟอร์มมีให้
|ลักษณะ/แง่มุม
|ClickUp
|แอร์มีต
|วัตถุประสงค์หลัก
|การจัดการโครงการและงานแบบครบวงจร พร้อมเครื่องมือประชุมและทำงานร่วมกันในตัว
|กิจกรรมเสมือนจริง, การสัมมนาออนไลน์, เซสชันแบบโต้ตอบ
|การจัดการงานและโครงการ
|การติดตามงานขั้นสูง, การพึ่งพา, การติดตามเวลา, การทำงานอัตโนมัติ
|ไม่มีให้บริการ
|เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน
|เอกสาร, แชท, ซิงค์อัพ, กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, ความคิดเห็น, ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
|แชทกิจกรรม, ถาม-ตอบ, ห้องพักผ่อนสำหรับสร้างเครือข่าย
|การค้นหาข้อมูลระดับองค์กรและปัญญาประดิษฐ์
|ค้นหางาน, เอกสาร, แชท, ไฟล์ และแอปที่ผสานรวม; สรุปและคำตอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การทำงานอัตโนมัติ
|ไม่มีการค้นหาข้ามแอป; AI มีข้อจำกัด
|ผู้ช่วยจดบันทึกด้วยปัญญาประดิษฐ์
|เข้าร่วมประชุม, บันทึกการประชุม, สรุป, สร้างเอกสาร และรายการที่ต้องดำเนินการ
|ไม่มีให้บริการ
|ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิด
|การร่วมมือทางภาพ, การคิดสร้างสรรค์, การเปลี่ยนความคิดเป็นงาน
|ไม่มีให้บริการ
|คลิป (ข้อความวิดีโอ)
|บันทึก/แชร์วิดีโออัปเดตในแชท/งาน
|ไม่มีให้บริการ
|SyncUps
|การโทรด้วยเสียง/วิดีโอพร้อมสรุปโดย AI, บันทึกการสนทนา และการสร้างงาน
|วิดีโอที่เน้นเหตุการณ์ ไม่มีการสรุปด้วย AI หรือการผสานงาน
|การผสานรวม
|เชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Google Calendar, Outlook, Microsoft Teams
|ผสานรวมหลักกับเครื่องมืออีเวนต์และ CRM
|การปรับแต่ง
|ฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, กระบวนการทำงาน, แดชบอร์ด, การอนุญาตแบบละเอียด
|ตัวเลือกการปรับแต่งกิจกรรมบางอย่าง
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติในกระบวนการ, ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ตัวแทน AI ที่ปรับแต่งได้
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับการจัดการงานอีเวนต์
|การรายงานและการวิเคราะห์
|แดชบอร์ดที่แข็งแกร่ง, เป้าหมายและ OKR, การจัดการปริมาณงาน, ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การวิเคราะห์เหตุการณ์: การเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม, ผู้ติดต่อ
|ความสามารถในการปรับขนาดและความปลอดภัย
|คุณสมบัติสำหรับองค์กร, การอนุญาต, HIPAA, SSO, GDPR
|ระบบความปลอดภัยระดับองค์กรสำหรับงานอีเวนต์
|ข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์
|ผู้จดบันทึก AI, การค้นหาสำหรับองค์กร, กระดานไวท์บอร์ด, คลิป, ไม่มีการสลับบริบท, การเข้าถึง API, แบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้
|การพบปะสร้างเครือข่ายอย่างรวดเร็ว, เลานจ์สังคม, เครื่องมือสำหรับผู้สนับสนุน
ClickUp คืออะไร?
งานในวันนี้เสียหาย
โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง
ClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
SyncUp คืออะไร?
ClickUp SyncUp คือเครื่องมือการโทรเสียงและวิดีโอที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp ที่ออกแบบมาเพื่อการร่วมมือในทีมอย่างรวดเร็วและมีบริบท คุณสามารถเริ่มการโทรได้โดยตรงจากแชท เชื่อมต่อการหารือกับงาน บันทึกเซสชั่น และสร้างสรุป บันทึกการสนทนา และรายการที่ต้องทำโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain ได้ มันช่วยกำจัดความจำเป็นในการสลับบริบท และทำให้ผลลัพธ์ของการประชุมเชื่อมโยงกับงานที่ทำอยู่
คุณสมบัติของ ClickUp
มาสำรวจกันว่า ClickUp สามารถเป็นแพลตฟอร์มอีเวนต์เสมือนจริงที่ช่วยให้คุณจัดการการสื่อสารได้อย่างไร
คุณสมบัติ #1: การโทรเสียงและวิดีโอ
ClickUp SyncUpนำเสนอโซลูชันที่ราบรื่นสำหรับทีมที่ต้องการการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในที่ทำงาน
คุณสามารถ:
- เริ่มต้นการโทรแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม (ทั้งวิดีโอหรือเสียง) ได้โดยตรงจาก ClickUp
- แชร์หน้าจอของคุณ ระหว่างการโทรเพื่อให้บริบททางภาพ
- ใช้แชทและปฏิกิริยาในขณะโทร
- รับ สรุป, บันทึกการสนทนา และรายการดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- เชื่อมต่องานกับ SyncUps เพื่อการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- เข้าร่วมหรือเริ่มการโทรได้ทุกเมื่อ ด้วยแอปมือถือ ClickUp
ตัวอย่างเช่น ทีมที่อยู่ห่างไกลกำลังทำงานเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการประชุม SyncUp สมาชิกทีมสามารถหารือเกี่ยวกับการอัปเดต แชร์หน้าจอเพื่อตรวจสอบการออกแบบ และมอบหมายงานได้โดยตรงภายใน ClickUp
หลังจากการซิงค์ทุกครั้ง ClickUp จะสร้างสรุป บทถอดความ และรายการดำเนินการโดยใช้ AI โดยอัตโนมัติ—เพื่อให้ไม่มีข้อมูลสูญหายและการประชุมทุกครั้งนำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง
📱 ซิงค์ได้ทุกที่ ทุกเวลา
เริ่มต้นหรือเข้าร่วม ClickUp SyncUps ได้ทันทีจากโทรศัพท์ของคุณ—ไม่ต้องใช้แล็ปท็อป ไม่ว่าคุณจะเดินทางหรือทำงานจากระยะไกล ก็สามารถเริ่มการสนทนาวิดีโอหรือเสียง แชร์หน้าจอ และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์
ทุก SyncUp บนมือถือเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับClickUp Tasks,ClickUp Chat, และสรุปข้อมูลด้วย AI ที่ช่วยให้คุณอยู่ในระบบและไม่พลาดการอัปเดต—ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อคุณไม่สามารถเข้าร่วม SyncUp ได้แบบเรียลไทม์ เพียงบันทึกไว้และเข้าถึงในภายหลัง วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานข้ามเขตเวลาหลายโซน
คุณสมบัติ #2: เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
ClickUp Chatเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ที่ช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องภายในระบบนิเวศของ ClickUp ช่องทาง และ ข้อความโดยตรง คือพื้นที่ที่ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันข้อมูลอัปเดต และรักษาความสอดคล้องของทุกสิ่งทุกอย่าง
ใช้เธรดเพื่อจัดระเบียบการสนทนาภายในช่องทาง และปักหมุดข้อความสำคัญเพื่อให้การอัปเดตไม่ถูกฝังอยู่ด้านล่าง
คุณสามารถสร้างช่องเฉพาะหัวข้อ เช่น #EventPlanning เพื่อรักษาการสนทนาให้อยู่ในประเด็นได้ ในขณะเดียวกัน คุณยังสามารถส่งข้อความโดยตรงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อสนทนาแบบรวดเร็วในกรณีที่ไม่ต้องการรบกวนช่องหลัก
เลื่อนเมาส์เหนือข้อความใด ๆ เพื่อสร้างงานใน ClickUp ได้ทันที คำถามง่าย ๆ อย่าง 'มีใครช่วยสรุปวาระการประชุมได้ไหม?' จะกลายเป็นรายการงานที่มีการติดตาม พร้อมกำหนดเวลาและผู้ที่รับผิดชอบ
ผู้นำทีมระยะไกลสามารถมอบหมายการติดตามผลได้ทันทีหลังจากการซิงค์หรือกิจกรรม การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้หมายความว่าทีมของคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะการอัปเดตที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
นี่ช่วยแก้ไขหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่สุดของปัญหาการขยายตัวของงาน แทนที่การอัปเดตจะอยู่ในเหตุการณ์, บันทึกการแชท, และเครื่องมือที่กระจัดกระจาย ทุกการตัดสินใจ, การติดตาม, และข้อความจะอยู่ในที่เดียวใน Converged AI Workspace
เมื่อข้อความต้องการความสนใจ ให้ใช้ โพสต์ เพื่อให้โดดเด่น เลือกจาก ประกาศ, อัปเดต, คำขอ, การตัดสินใจ, หรือ ไอเดีย เพื่อส่งสัญญาณความสำคัญอย่างชัดเจน สำหรับผู้จัดงาน สิ่งนี้จะช่วยให้ข้อมูลหลังงาน, ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม, หรือการสรุปภายในถึงสมาชิกทีมที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว
รับข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับแพลตฟอร์มแชท:
📮 ClickUp Insight: การสลับบริบทกำลังค่อยๆ กัดกร่อนประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณอย่างเงียบๆ งานวิจัยของเราพบว่า42% ของการขัดจังหวะในที่ทำงานเกิดจากการสลับแพลตฟอร์ม การจัดการอีเมล และการกระโดดไปมาระหว่างการประชุม แล้วจะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถกำจัดสิ่งรบกวนที่มีค่าใช้จ่ายสูงเหล่านี้ได้?
ClickUpนำเวิร์กโฟลว์และการแชทของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียว คุณสามารถเริ่มและจัดการงานได้จากการแชท เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp Brain ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน ค้นหาได้ และเข้าถึงได้ง่าย
คุณสมบัติที่ 3: ประสิทธิภาพการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้เร็วขึ้นและใช้ความพยายามน้อยลง
สร้างขึ้นในแชท สามารถสร้างและมอบหมายงาน สรุปการสนทนา และดึงงานที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หรือช่องทางขึ้นมาได้ในไม่กี่วินาที คุณสามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบที่เข้าใจบริบทได้ทันที
ตัวอย่างเช่น หลังจากการสรุปหลังกิจกรรม ClickUp Brain สามารถสร้างรายการติดตามผลทั้งหมดจากการประชุม มอบหมายเจ้าของงาน และอัปเดตแดชบอร์ดได้
นอกจากนี้ AI Catch Me Up ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตสำหรับทีมที่กระจายตัวอยู่ต่างสถานที่ หากคุณพลาดการสนทนาไปหนึ่งหรือสองวัน ให้ขอให้ ClickUp Brain สรุปให้ฟัง สิ่งนี้จะช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและการสื่อสารมีมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับการตัดสินใจ การอัปเดต และขั้นตอนต่อไปเสมอ
📌 ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- สรุปการประชุม SyncUp วันนี้และสร้างงานสำหรับทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการ
- มอบข้อความ 'ทำได้ดีมาก!' ให้ @MyTeammate
- สร้างสรุปการประชุมครั้งนี้พร้อมกำหนดเส้นตายสำหรับแต่ละงาน
นอกจากนี้ClickUp AI Notetakerยังสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom, Google Meet หรือ Teams ได้ บันทึกการสนทนา สรุปการอภิปราย และสร้างเอกสารที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมข้อมูลสำคัญและขั้นตอนต่อไป
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกและแชร์วิดีโออัปเดต ข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนได้โดยตรงในแชทหรือในรายการงาน—ช่วยให้ทีมแบบผสมผสานของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงภาพและแบบไม่พร้อมกัน
🚀 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: ClickUp Brain MAXรวมระบบนิเวศการทำงานของคุณเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นงาน เอกสาร การประชุม แชท และเครื่องมือ AI ทีมงานของคุณสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็วทั้งในพื้นที่ทำงาน แอปที่เชื่อมต่อ และแม้แต่บนเว็บ
ด้วยฟีเจอร์Talk to Textใน ClickUp ทีมงานของคุณสามารถพูดงาน ข้อความ หรือบันทึกจากการประชุมและ SyncUps แทนการพิมพ์ได้ ซึ่งช่วยให้ผู้นำทางไกลและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสามารถจับความคิดได้ทันที
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในการประชุมผ่านวิดีโอ
ราคาของ ClickUp
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกการอัปเดตสั้น ๆ, ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้, หรือคำแนะนำแบบย่อ และเปลี่ยนให้เป็นข้อความวิดีโอสั้น ๆ คุณสามารถแชร์ได้โดยตรงในช่องแชทของคุณเพื่อให้ทีม ไฮบริด ของคุณสามารถเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องเสียเวลาอ่านอีเมลยาว ๆ หรือติดตามการสนทนาที่ซับซ้อน นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการชี้แจงงานหลังกิจกรรม, ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบ, หรือทบทวนการอัปเดตของโครงการ
🎥 เราจะสำรวจคุณสมบัติการประชุมที่ขับเคลื่อนด้วย AI เปรียบเทียบเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบอะซิงโครนัส และช่วยคุณค้นหาแพลตฟอร์มที่ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น—และน่าปวดหัวน้อยลง
Airmete คืออะไร?
Airmeet เป็นแพลตฟอร์มจัดงานเสมือนจริงและแบบผสมผสาน ช่วยให้องค์กรสามารถจัดประสบการณ์เชิงโต้ตอบ เช่น การประชุม สัมมนาออนไลน์ เวิร์กช็อป และการพบปะสังสรรค์
แพลตฟอร์มนี้ทำให้การประชุมเสมือนจริงน่าสนใจยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมเซสชันสด นั่งที่โต๊ะเสมือนจริง เข้าชมโซนสังสรรค์ และสนทนาแบบเรียลไทม์พร้อมถาม-ตอบได้ รองรับทั้งกิจกรรมออนไลน์เท่านั้นและแบบผสมผสาน (ทั้งแบบพบหน้ากันและออนไลน์)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในเดือนเมษายน ปี 1993 ผู้ประกอบการ Alan Saperstein และ Randy Selman ได้สร้าง ConventionViewซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าเสมือนจริงครั้งแรก พวกเขาได้ถ่ายทำบูธจริง แล้วเปลี่ยนให้เป็นแผนที่ HTML ที่สามารถคลิกได้ และจัดแสดงออนไลน์จากโรงแรม Waldorf Astoria ในนิวยอร์ก
คุณสมบัติของ Airmeet
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ Airmeet ที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารโดยตรง:
คุณสมบัติ #1: โต๊ะเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม
โต๊ะเครือข่ายเสมือนจริงของ AirMeet จำลองการพบปะสังสรรค์แบบตัวต่อตัวผ่านการสนทนาในกลุ่มเล็ก ๆ ที่มุ่งเน้นหัวข้อเฉพาะ การจัดรูปแบบนี้ส่งเสริมให้เกิดการสนทนาที่รวดเร็วและเป็นธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมหัวข้อที่ตรงกับความสนใจหรือเป้าหมายทางอาชีพของตนได้
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือแบบเรียลไทม์ เช่น ถาม-ตอบสด การสำรวจความคิดเห็น และการแชท ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ผู้คนมีส่วนร่วมระหว่างเซสชัน
Airmeet ยังมีบริการแปลคำบรรยายสดและแชทหลายภาษา ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์จากทั่วโลก
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบและรายการตรวจสอบการวางแผนงานอีเวนต์ฟรีใน Excel และ ClickUp
คุณสมบัติที่ 2: การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก
Airmeet ให้บริการการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการเข้าร่วม, การมีส่วนร่วม, และความคิดเห็นในเซสชั่น. ผู้จัดงานสามารถดูได้ว่าผู้คนมีพฤติกรรมอย่างไรในเซสชั่น, หัวข้อใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด, และผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร.
การวิเคราะห์เหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินความสำเร็จของงานและระบุจุดที่ควรปรับปรุงสำหรับงานในอนาคต
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วัดภาระทางปัญญาต่อผู้เข้าร่วมแต่ละคน หากสมาชิกในทีมต้องเรียนรู้อินเทอร์เฟซใหม่หรือจำการเข้าสู่ระบบหลายรายการ เครื่องมือนั้นจะกลายเป็นภาระต่อความสนใจ เลือกอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายที่สุดที่ยังคงสนับสนุนเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติที่ 3: นิทรรศการและบูธผู้สนับสนุน
Airmeet นำเสนอห้องนิทรรศการเสมือนจริงและบูธผู้สนับสนุน ช่วยให้ผู้จัดแสดงสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนได้
ผู้เข้าร่วมสามารถสำรวจบูธเหล่านี้ พูดคุยกับตัวแทน และดาวน์โหลดเอกสารได้ ซึ่งมอบประสบการณ์การจัดแสดงเสมือนจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบจดบันทึกฟรีเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
ราคาของ Airmeet
- ทดลองใช้ฟรี
- สัมมนาออนไลน์ระดับพรีเมียม: $199/เดือน
- กิจกรรม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- กิจกรรมที่จัดการ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1916 สถาบันวิศวกรไฟฟ้าแห่งอเมริกาได้จัดการประชุมเสมือนจริงครั้งแรก ซึ่งเชื่อมโยงแปดเมืองในสหรัฐอเมริกาด้วยสายโทรศัพท์ เพื่อให้สมาชิกสามารถฟังการนำเสนอพร้อมกันได้ มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 5,000 คนจากสถานที่ห่างไกล บางคนถึงกับแลกเปลี่ยนข้อมูลอัปเดตผ่านโทรเลข
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวสรุปบทสนทนา AI เพื่อประหยัดเวลาของคุณ
ClickUp SyncUp vs. Airmeet: เปรียบเทียบคุณสมบัติสำหรับกิจกรรมเสมือนจริง
ทั้งสองเครื่องมือมีข้อเสนอที่เป็นเอกลักษณ์
ClickUp ทำงานเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและการทำงานแบบครบวงจรAirmeet มุ่งเน้นไปที่การจัดงานเสมือนจริงแบบมีปฏิสัมพันธ์
ดังนั้น ที่นี่ เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลักออกมาเปรียบเทียบกันให้เห็นว่าแต่ละอย่างมีความโดดเด่นอย่างไรเมื่อนำมาเปรียบเทียบกัน
คุณสมบัติ #1: การทำงานร่วมกันเป็นทีม
มาดูกันว่าแต่ละแพลตฟอร์มช่วยให้ทีมของคุณเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อได้อย่างไร
คลิกอัพ
ช่องทาง, ข้อความโดยตรง, และเครื่องมือ AI ที่ผสานรวมอย่าง ClickUp Brain ทำให้การสื่อสารในทีมราบรื่น คุณสามารถเปลี่ยนข้อความเป็นงาน, แชร์การอัปเดต, และสรุปการสนทนาได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงาน
ClickUp AI Notetakerสามารถเข้าร่วมการประชุมบน Zoom, Google Meet หรือ Microsoft Teams ได้เช่นกัน มันจะถอดเสียงการสนทนา สรุปการอภิปราย และดึงประเด็นการดำเนินการที่สำคัญออกมา
หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ระบบจะสร้างเอกสารClickUp Docที่มีรายละเอียดทั้งหมด เอกสารนี้ประกอบด้วยชื่อการประชุม วันที่ ผู้เข้าร่วมประชุม สรุปประเด็นสำคัญ ขั้นตอนต่อไป และบันทึกการประชุมฉบับเต็ม
แอร์มีต
Airmeet มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมระหว่างกิจกรรมออนไลน์ โดยมีฟีเจอร์แชทสำหรับผู้เข้าร่วมและช่วงถาม-ตอบในแต่ละเซสชัน
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อการร่วมมือกันของทีมอย่างต่อเนื่อง
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp! คุณสมบัติของมันช่วยให้การสื่อสารภายในทีมและการติดตามงานเป็นไปอย่างราบรื่น
📖 อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์แชร์หน้าจอที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมทางไกล
คุณสมบัติที่ 2: ความสามารถในการวิดีโอและการประชุม
ต่อไป มาดูกันว่าทั้งสองเครื่องมือจัดการกับรูปแบบเหตุการณ์และประสบการณ์เสมือนจริงอย่างไรเพื่อให้เซสชั่นน่าสนใจ
คลิกอัพ
ClickUp นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อปรับปรุงการประชุมทีมและการประชุมทางวิดีโอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วย ClicUp SyncUp ทีมสามารถเริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโอได้โดยตรงใน ClickUp ซึ่งช่วยให้การหารือเชื่อมโยงกับงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ClickUp Meetingsยังช่วยให้ทีมสามารถสร้างวาระการประชุม มอบหมายงาน และบันทึกการสนทนาได้ทั้งหมดในที่เดียว
แอร์มีต
Airmeet โดดเด่นในการจัดสัมมนาออนไลน์และกิจกรรมเสมือนจริงขนาดใหญ่ โดยมีฟีเจอร์การจัดการเวที โต๊ะประชุมย่อย และการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม อย่างไรก็ตาม เครื่องมือของ Airmeet เน้นไปที่การจัดงานอีเวนต์มากกว่าการประชุมภายในทีม
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! Airmeet เหมาะสำหรับงานที่เน้นผู้เข้าร่วม ในขณะที่ ClickUp ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้เครื่องมือประชุม AI
คุณสมบัติที่ 3: การผสานระบบและการทำงานอัตโนมัติ
มาสำรวจกันว่าแต่ละแพลตฟอร์มเชื่อมต่อกับเครื่องมือของคุณอย่างไร และใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้อย่างไร
คลิกอัพ
ClickUp มีการผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเอกสาร, แชท, ปฏิทิน, CRM และเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างสูง ทีมสามารถรวมศูนย์การทำงานและลดความเหนื่อยล้าจากการใช้เครื่องมือต่างๆ ได้
นอกจากนี้ClickUp Automationsยังช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานซ้ำ ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว คุณสามารถมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ ส่งการแจ้งเตือน หรือกระตุ้นการกระทำต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติตามกฎง่าย ๆ แบบ 'ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ก็ทำสิ่งนี้'
แอร์มีต
Airmeet มีการเชื่อมต่อกับระบบ CRM, แพลตฟอร์มการตลาดทางอีเมล และแอปปฏิทิน ทำให้การจัดการการลงทะเบียน การส่งการแจ้งเตือนกิจกรรม และการติดตามข้อมูลผู้เข้าร่วมงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของมันถูกจำกัดไว้เพียงงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะสำหรับการจัดการประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp คว้าชัยชนะในการเชื่อมต่องานของทีมคุณ, อัตโนมัติการติดตาม, และสร้างแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
ClickUp Agentsทำหน้าที่เหมือนเพื่อนร่วมทีมที่ไม่เคยออกจากระบบ พวกเขาเปลี่ยนผลลัพธ์จากการประชุมให้กลายเป็นความก้าวหน้าจริง คอยติดตามการเปลี่ยนแปลง ติดตามงานที่ต้องทำต่อไป แจ้งเตือนอุปสรรค และกระตุ้นขั้นตอนถัดไปโดยอัตโนมัติ—แม้หลังจากการสนทนาสิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีรายการที่ต้องทำตกหล่น ไม่มีคำถามว่า "ใครรับผิดชอบเรื่องนี้?" มีเพียงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเท่านั้น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี 1998 การประชุมระดับโลกออนไลน์เต็มรูปแบบครั้งแรกของโลกที่ชื่อว่าAvatars98 ได้รวบรวมผู้คนนับพันมารวมตัวกันในโลกเสมือนจริง 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีอวตารในยุคแรกเริ่ม ภายในงานมีบูธแสดงสินค้า แกลเลอรีศิลปะ พื้นที่สำหรับสร้างเครือข่าย และมีการจัดพบปะแบบ 'ดาวเทียม' ใน 30 เมืองทั่วโลก
ClickUp เทียบกับ Airmeet บน Reddit
เราได้ตรวจสอบ Reddit ด้วยเพื่อดูว่าผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp SyncUp และ Airmeet อย่างไร ไม่มีหัวข้อการหารือที่เปรียบเทียบทั้งสองอย่างโดยตรง แต่เราได้พบความคิดเห็นที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเครื่องมือแต่ละตัว
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ Airmeet สำหรับการสัมมนาออนไลน์ B2B:
…Airmeet – ยอดเยี่ยมสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บแบบโต้ตอบ, เลานจ์สำหรับสร้างเครือข่าย, และการผสานรวมกับระบบ CRM อย่างไร้รอยต่อ…
ผู้ใช้ Redditอีกคนหนึ่งแนะนำ Airmeet:
คุณสามารถลองใช้ Airmeet ได้ มันเป็นระบบที่ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และมีฟีเจอร์สำหรับการมีส่วนร่วมมากมาย
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ SyncUps:
ฉันใช้ฟีเจอร์แชทและซิงค์ข้อมูลบ่อยมาก ย้ายจาก Google Chat มาใช้ ClickUp Chat แล้วไม่ได้กลับไปใช้อีกเลย...แต่ก็ยอมรับว่าเพิ่งเริ่มใช้ได้ไม่นาน และมันก็ยังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ การเชื่อมต่อกับฟีเจอร์อื่นๆ ของ ClickUp นี่แหละคือจุดเด่นที่สุดสำหรับฉัน
ผู้ใช้ ClickUpอีกคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า:
เราได้ใช้ ClickUp อย่างประสบความสำเร็จกับบริษัททุกขนาด (ตั้งแต่ผู้ประกอบการคนเดียวไปจนถึงทีมใหญ่โต) และในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย หลายแห่งมีรายได้หลายล้านดอลลาร์... ClickUp นั้นเปลี่ยนชีวิตได้จริง ๆ และฉันใช้มันทั้งในการทำงานที่เอเจนซีและในการจัดการชีวิตส่วนตัวของฉัน ฉันคิดว่าความลับของความสำเร็จกับ ClickUp คือวิธีที่คุณตั้งค่ามันไว้
🔍 คุณรู้หรือไม่? การประชุมทั่วทั้งบริษัทของ IBMที่จัดขึ้นทั้งหมดใน Second Life ถือเป็นครั้งแรกที่องค์กรขนาดใหญ่ใช้ตัวละครเสมือน (avatar) สำหรับการประชุมประจำปี พนักงานสามารถเดินไปรอบๆ ห้องประชุมเสมือนจริง เข้าร่วมการบรรยาย และสนทนาในฐานะตัวละคร 3 มิติของตัวเอง
ใครควรเลือกใช้ ClickUp หรือ Airmeet?
เลือก ClickUp หากคุณต้องการ:
- พื้นที่เดียวสำหรับการประชุม, แชท, เอกสาร, และงาน
- สรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การติดตามผล, และขั้นตอนต่อไป
- การประสานงานที่ดีขึ้นหลังการประชุม—ไม่ใช่แค่ในระหว่างการประชุมเท่านั้น
- ศูนย์กลางแห่งความร่วมมือที่การสนทนาเปลี่ยนเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติ
เลือก Airmeet หากคุณต้องการ:
- แพลตฟอร์มที่มุ่งเน้นไปที่ผู้ชมภายนอก—ไม่ใช่การทำงานเป็นทีมภายใน
- เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาออนไลน์หรือกิจกรรมเสมือนจริงที่สมบูรณ์แบบและจัดขึ้นเพียงครั้งเดียว
- เครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมชั่วคราว เช่น แบบสำรวจความคิดเห็นหรือถาม-ตอบสำหรับผู้เข้าร่วม
เครื่องมือประชุมใดครองความเป็นเลิศ?
ผลลัพธ์ออกมาแล้ว! 👑
Airmeet เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการสัมมนาผ่านเว็บแบบโต้ตอบ การประชุม และกิจกรรมเสมือนจริง มันช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมผ่านการสำรวจความคิดเห็น ถาม-ตอบ และโต๊ะเครือข่าย อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการประสานงานภายในทีมและการเปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ มันยังขาดประสิทธิภาพ
ClickUp ช่วยให้ทุกการประชุมและการสนทนาไปสู่การปฏิบัติ ด้วย SyncUps, AI Notetaker, Clips และ Tasks ทีมงานสามารถบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงานติดตามผล และทำให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
มันช่วยปิดช่องว่างระหว่างสิ่งที่ได้พูดคุยกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นส่วนที่ทีมส่วนใหญ่สูญเสียไปหลังจากงานที่ยอดเยี่ยม
ทีมระยะไกลหรือทีมแบบผสมผสานสามารถรักษาความสอดคล้องกัน, รับประกันความรับผิดชอบ, และรักษาภาพที่ชัดเจนของการตัดสินใจที่สำคัญ.
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ?สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้เลย! ✅