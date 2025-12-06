วิธีสร้างอีเมลหาลูกค้าแบบอัตโนมัติด้วย ChatGPT เพื่อการติดต่อที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณทราบหรือไม่ว่ามีเพียง8% ของอีเมลที่ส่งไปแบบไม่ได้รับการติดต่อไว้ล่วงหน้าเท่านั้นที่ก่อให้เกิดการตอบกลับที่มีความหมาย?
เมื่อ AI เขียนอีเมลให้คุณ คำถามสำคัญคือ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอีเมลเหล่านั้นไม่ฟังดูเหมือนอีเมลอีก 121 ฉบับในกล่องจดหมายของผู้รับ?
เมื่อทำอย่างถูกต้อง คุณสามารถขยายขอบเขตการติดต่อได้ ในขณะที่ยังคงทำให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทุกคนรู้สึกว่าอีเมลนั้นถูกเขียนขึ้นมาเพื่อพวกเขาโดยเฉพาะ
ดังนั้น คุณจะทำอย่างไรให้อีเมลเย็นชาเป็นระบบอัตโนมัติด้วย ChatGPT โดยยังคงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์?
นี่คือกรอบการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลเย็นของคุณไม่ถูกมองข้ามหรือตกอยู่ในโฟลเดอร์สแปม
⭐ เทมเพลตแนะนำ
ทำไมการอัตโนมัติอีเมลเย็นจึงมีความสำคัญในปี 2025
อีเมลเย็นชาได้มีมานานหลายสิบปีแล้ว
ในช่วงแรกเริ่ม พวกเขาเป็นสิ่งใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ—เป็นช่องทางตรงเข้าสู่กล่องจดหมายของใครบางคน ในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ถูกท่วมท้นด้วยเสียงรบกวนดิจิทัล
หากมองไปข้างหน้าถึงปี 2025 ผู้ตัดสินใจทุกคนจะตื่นขึ้นมาพบกับกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมลทั่วไป
ระบบอัตโนมัติทางอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI มอบความได้เปรียบให้กับคุณ ช่วยให้คุณสามารถค้นคว้า ปรับแต่ง และติดตามผลได้ในระดับที่กว้างขวาง
ประโยชน์ของการทำให้อีเมลเย็นเป็นระบบอัตโนมัติ ได้แก่:
- การปรับแต่งส่วนบุคคลในระดับใหญ่: เป็นไปได้ที่จะปรับขนาดอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วย AI โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการวิจัยแต่ละกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล
- ลำดับการติดตามผลที่สม่ำเสมอ: เครื่องมืออัตโนมัติสามารถสร้างลำดับอีเมลที่ปรับแต่งตามความต้องการ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามการตอบสนองของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ เช่น ผู้ที่แสดงความสนใจจะได้รับเนื้อหาที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ ในขณะที่ผู้ที่ไม่ตอบสนองจะได้รับข้อความเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมอีกครั้ง
- การปรับเวลาส่งให้เหมาะสม: เพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญด้วยการส่งอีเมลในช่วงเวลาที่ผู้มีโอกาสเปิดและตอบกลับมากที่สุด
- การจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ระบบอัตโนมัติสามารถปกป้องชื่อเสียงของโดเมนของคุณได้โดยการตรวจสอบอัตราการตีกลับและการร้องเรียนเกี่ยวกับสแปม
- ความสามารถในการขยายการเข้าถึง: ทีมสามารถติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหลายพันรายต่อเดือนโดยไม่ต้องเพิ่มแรงงานหรือจ้างพนักงานเพิ่มเติมในอัตราส่วนที่เท่ากัน
- การติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: แพลตฟอร์มอัตโนมัติให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับอัตราการเปิดอ่าน อัตราการคลิกผ่าน และรูปแบบการตอบสนอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงวิธีการของคุณได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
👀 คุณรู้หรือไม่? กว่า78% ของพนักงานขายกล่าวว่าAI ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทบาทของตน
คิดถึงการค้นหาลูกค้าใหม่ คุณต้องการติดต่อผู้ที่เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งไม่เคยคุยกับคุณมาก่อน ข้อมูลสาธารณะให้คุณทราบถึงตำแหน่งงาน, โพสต์ล่าสุดบน LinkedIn, ข่าวของบริษัท, และอาจรวมถึงการปรากฎตัวในพอดแคสต์ด้วย
นำข้อมูลนั้นไปใส่ใน LLM แล้วคุณจะสามารถสร้างอีเมลที่อ้างอิงถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้ทันที เน้นย้ำคุณค่าของคุณในบริบทของพวกเขา และปิดท้ายด้วยคำกระตุ้นให้ดำเนินการ
วิธีใช้ ChatGPT เพื่อทำให้การส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติ
คุณไม่สามารถให้ LLM สร้างข้อความด้วยคำสั่งว่า "เขียนอีเมลเย็นชาให้ฉัน" แล้วคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ทำให้คุณได้รับการโทรแนะนำตัวกับผู้ที่คุณติดต่อได้ คุณต้องเข้าใจว่า ChatGPT ทำงานอย่างไรและสอนให้มันทำงานตามที่คุณต้องการ
นี่คือวิธีการเขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกด้วย ChatGPT ที่จะไม่ถูกจัดเป็นสแปมหรือถูกเพิกเฉยหลังจากเปิดอ่าน
1. กำหนดกรอบ 4Ws
โปรดพิจารณาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนพื้นฐาน ที่นี่คุณจะป้อนข้อมูลให้กับ ChatGPT ซึ่งจะช่วยให้มันสร้างอีเมลที่มีคุณค่าและเกี่ยวข้องได้
ขอเรียกมันว่ากรอบแนวคิด 4Ws ซึ่งประกอบด้วย:
คุณคือใคร?
กำหนดบทบาทหน้าที่ของคุณให้ชัดเจน เพราะอัตลักษณ์นี้จะช่วยกำหนดทิศทางการสื่อสารในแคมเปญอีเมลหาลูกค้าใหม่ของคุณ
📍 ลองนึกภาพว่า ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังนำเสนอไอเดียต่อลูกค้าองค์กรย่อมต้องการสื่อสารในลักษณะที่แตกต่างจากนักให้คำปรึกษาที่ติดต่อขอเขียนบทความรับเชิญ
คุณต้องการบรรลุอะไร?
คุณต้องการให้อีเมลนี้ใช้สำหรับการจองการสาธิตผลิตภัณฑ์หรือสร้างโอกาสทางการขายที่มีคุณภาพหรือไม่? การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนจะช่วยให้ ChatGPT สร้างข้อความที่ตรงเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
📍 ตัวอย่างเช่น อีเมลขายแบบเย็นที่เน้นการจองการสาธิตจะเน้นจุดเจ็บปวดและหลักฐานทางสังคมแตกต่างจากอีเมลที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกับแบรนด์
ChatGPT ควรมีบทบาทอย่างไร?
ระบุบทบาทที่ ChatGPT ควรทำอย่างชัดเจน
📍 นี่อาจเป็น "คุณเป็นที่ปรึกษาการขาย B2B ที่มีประสบการณ์สูง ช่วยบริษัทซอฟต์แวร์ขยายการเข้าถึงลูกค้า" การกำหนดบทบาทจะมีอิทธิพลต่อวิธีการสื่อสาร นอกจากนี้ยังช่วยให้ ChatGPT สะท้อนบริบทและเจตนาได้ดียิ่งขึ้น
การกำหนดบทบาทไว้ล่วงหน้า จะช่วยลดข้อความที่ไม่ชัดเจนและซ้ำซาก และทำให้แน่ใจว่าอีเมลสอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์และความคาดหวังของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายของคุณคือใคร?
กำหนดบุคลิกภาพลูกค้าในอุดมคติ (ICP) ของคุณให้ชัดเจน โดยระบุปัญหาที่พวกเขาเผชิญ ความสนใจ กระบวนการตัดสินใจ และรูปแบบการสื่อสารที่พวกเขาชื่นชอบ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ ChatGPT ปรับแต่งข้อความให้เหมาะสมและดูเป็นธรรมชาติ ไม่เหมือนข้อความที่สร้างจากแม่แบบ
📍 ตัวอย่างเช่น หากกลุ่มเป้าหมายของคุณคือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลในบริษัทขนาดกลาง ChatGPT สามารถเน้นย้ำเรื่องการประหยัดต้นทุน การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้ อย่างไรก็ตาม หากกลุ่มเป้าหมายของคุณคือ CTO ในสตาร์ทอัพ SaaS เครื่องมือเดียวกันนี้สามารถปรับเนื้อหาให้เน้นเรื่องความสามารถในการขยายตัว การเชื่อมต่อระบบ และความน่าเชื่อถือทางเทคนิคแทน
นี่คือตัวอย่างของคำสั่งโดยใช้กรอบ 4Ws:
"คุณเป็นที่ปรึกษาด้านการขาย B2B ที่มีประสบการณ์ ช่วยบริษัทซอฟต์แวร์ขยายการเข้าถึงลูกค้า ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของฉันในการเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ ฉันเป็นผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพที่กำลังนำเสนอเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้ AI ให้กับบริษัท SaaS ขนาดกลาง" เป้าหมายของฉันคือการจองการสาธิตผลิตภัณฑ์กับผู้มีอำนาจตัดสินใจ กลุ่มเป้าหมายคือ CTO และหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมที่ประสบปัญหาการทำงานที่กระจัดกระจาย ความเหนื่อยล้าจากเครื่องมือ และการทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพ พวกเขาให้ความสำคัญกับความสามารถในการขยายตัวทางเทคนิค การบูรณาการ และการประหยัดต้นทุน กรุณาเขียนอีเมลแบบเย็นๆ ที่ให้ความรู้สึกส่วนตัว หลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่ดูเหมือนเทมเพลต และรวมถึงการเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อกำหนดเวลาการสาธิต 20 นาที "
2. กำหนดกรอบการทำงานของอีเมล
ตอนนี้ คุณอธิบายให้ ChatGPT ทราบถึงประเภทของผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้มันสร้างขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการระบุโครงสร้าง, น้ำเสียง, รูปแบบ, และภาษาที่คุณต้องการในอีเมลของคุณ
กรอบการทำงานของอีเมล
มีโครงสร้างอีเมลที่แตกต่างกันซึ่งคุณสามารถกระตุ้นให้ ChatGPT ปฏิบัติตามได้ แต่ละโครงสร้างมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน:
|กรอบ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ตัวอย่าง
|PAS (ปัญหา-กระตุ้น-วิธีแก้ไข)
|การเข้าถึงที่เน้นจุดเจ็บปวด
|ใช้สิ่งนี้เมื่อผู้มุ่งหวังรู้สึกถึงปัญหาอยู่แล้ว เช่น กระบวนการจ้างงานที่ยาวนานหรืออัตราการสูญเสียลูกค้าที่สูง และคุณต้องการแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร
|AIDA (ความสนใจ-ความสนใจ-ความปรารถนา-การกระทำ)
|การสาธิตและการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
|ใช้ข้อความนี้เมื่อติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายใหม่ที่ไม่รู้จักคุณ และคุณต้องการสร้างความคุ้นเคยก่อนขอการสาธิต
|ก่อน-หลัง-สะพาน
|การสื่อสารที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง
|ใช้สิ่งนี้เมื่อคุณต้องการแสดงให้เห็นว่าชีวิตเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะมีผลิตภัณฑ์ของคุณ หลังจากที่คุณมีผลิตภัณฑ์ของคุณแล้ว และจากนั้นอธิบายว่าคุณทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร
แนวทางการจัดรูปแบบ
ระบุแนวทางการจัดรูปแบบ เช่น:
- หัวข้ออีเมล: สร้างหัวข้ออีเมลสามรูปแบบที่เน้นจุดเจ็บปวดเฉพาะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- เปิดอีเมล: เริ่มต้นอีเมลด้วยการอ้างอิงเฉพาะเจาะจงที่แสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผู้รับและบริษัทของพวกเขาแล้ว
- CTA: เพิ่มข้อความกระตุ้นการกระทำที่นุ่มนวลเพื่อกระตุ้นให้ผู้รับดำเนินการ
- ข้อเสนอคุณค่า: เน้นประโยชน์หลักของคุณภายในย่อหน้าแรก
- จำนวนคำ: ความยาวของอีเมลทั้งหมดควรอยู่ภายใน 120 คำ
- การปรับให้เหมาะกับมือถือ: ใช้ย่อหน้าสั้น (1-2 ประโยค) และหลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยมากเกินไป
- ตัวที่แทนค่า: ใส่ตัวแปรเฉพาะเช่น [ชื่อบริษัท], [ความสำเร็จล่าสุด], และ [ความท้าทายในอุตสาหกรรม] ในวงเล็บเพื่อปรับแต่ง
ภาษาและน้ำเสียง
กำหนดรูปแบบการสื่อสารของคุณด้วยตัวอย่างเฉพาะที่ ChatGPT สามารถปฏิบัติตามได้:
- ระบุรูปแบบการทักทายที่คุณต้องการ เช่น "Hey" สำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นทางการ และ "Hello" สำหรับภาคส่วนที่เป็นทางการ
- ระบุหากคุณต้องการให้หลีกเลี่ยงภาษาหรือคำเฉพาะ เช่น ซินเนอร์จี วงกลมกลับ เลเวอเรจ
- ระบุโทนที่คุณต้องการให้ใช้ เช่น สื่อสารแบบเป็นกันเอง แบบมืออาชีพ หรือแบบไม่เป็นทางการ
หากมีรายการแนวทางปฏิบัติที่ยาว ให้สร้างเอกสารและอัปโหลดไปยัง ChatGPT โดยตรง
นี่คือข้อความตัวอย่าง (พร้อมคำตอบจาก ChatGPT) ที่คุณสามารถใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างอีเมล:
กรุณาส่งอีเมลแบบเย็นชา (cold email) ที่มีความยาวไม่เกิน 120 คำ โดยใช้กรอบ AIDA รวมถึงหัวข้ออีเมลสามแบบที่เน้นจุดเจ็บปวดของลูกค้าเป้าหมาย และจบด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจ (CTA) ที่นุ่มนวล ใช้การขึ้นบรรทัดใหม่เพื่อให้อ่านง่ายบนมือถือ
3. ปรับแต่งเนื้อหาอีเมลให้เหมาะสมกับผู้รับ
นี่คือส่วนที่คุณไม่สามารถพึ่งพา ChatGPT (ทั้งหมด) ในการค้นคว้าข้อมูลแทนคุณได้ มันมักจะสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นจริงขึ้นมาและเติมเต็มข้อมูลที่อาจดูสมจริงมากแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่
เพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลของคุณไม่ได้ประกอบด้วยรายละเอียดที่แต่งขึ้น ให้ใส่ข้อมูลเชิงลึกหรือรายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับผู้รับ
ตัวอย่างเช่น นี่คือประเภทของข้อมูลที่คุณสามารถรวมไว้ในบันทึกการวิจัยของคุณได้:
- โปรไฟล์ LinkedIn: ตำแหน่งงานปัจจุบันของผู้รับ (ผู้รับ) และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนี้ รวมถึงโพสต์ล่าสุดที่พวกเขาได้พูดถึงความท้าทายในอุตสาหกรรมหรือแบ่งปันข้อมูลอัปเดตทางวิชาชีพ
- ข่าวบริษัท: การพัฒนาล่าสุด เช่น การประกาศเงินทุนหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่โซลูชันของคุณสามารถเสริมได้
- บริบทของอุตสาหกรรม: แนวโน้มตลาดที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนเฉพาะของพวกเขา และวัฏจักรธุรกิจตามฤดูกาลที่ส่งผลต่อกรอบเวลาในการตัดสินใจของพวกเขา
- รายละเอียดส่วนบุคคล: การบรรยายในงานประชุมหรือบทความที่ตีพิมพ์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสาขาความเชี่ยวชาญและความสนใจทางวิชาชีพของพวกเขา
- เว็บไซต์: ป้อน URL ของเว็บไซต์ของพวกเขาและให้ระบบวิเคราะห์หน้าเว็บเพื่อทำความเข้าใจตำแหน่งทางการตลาดและข้อความที่บริษัทต้องการสื่อสาร
เพื่อขยายการปรับแต่งให้เป็นรายบุคคล ให้สร้างสเปรดชีตที่มีคอลัมน์เช่น ตำแหน่งงาน, ข่าวสารบริษัท, โพสต์บน LinkedIn, แนวโน้มอุตสาหกรรม, และเว็บไซต์ กรอกข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งหรือสองฟิลด์ต่อผู้มุ่งหวัง จากนั้นวางแถวลงใน ChatGPT และให้มันร่างอีเมลเย็นที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยใช้รายละเอียดเหล่านั้น
นี่คือคำแนะนำที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มบันทึกการวิจัยเป็นรายบุคคล:
นี่คือบันทึกการวิจัยของฉันเกี่ยวกับ [ชื่อผู้มุ่งหวัง] ที่ [ชื่อบริษัท]: [วางผลการค้นหาของคุณ – ข่าวล่าสุดของบริษัท, กิจกรรมบน LinkedIn, ความท้าทายในอุตสาหกรรม, หรือความสำเร็จส่วนตัว]. กรุณาเขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกใหม่โดยใช้เทมเพลตของเรา และรวมข้อมูลสำคัญหนึ่งหรือสองข้อจากบันทึกนี้เข้าไปอย่างเป็นธรรมชาติ โดยไม่ให้ดูเหมือนว่าฉันใช้เทมเพลต.
👀 คุณรู้หรือไม่?ตามรายงานแนวโน้มการขายของ HubSpot อีเมลอยู่ในอันดับที่สองเป็นช่องทางที่มีอัตราการตอบกลับสูงสุดสำหรับการติดต่อครั้งแรกกับลูกค้าเป้าหมาย อันดับแรกคือการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายบนโซเชียลมีเดีย
4. สร้างลำดับการติดตามผล
ลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการการติดต่อ 3-5 ครั้งก่อนที่จะตอบสนองต่อคำขอการสาธิตหรือตารางการโทรของคุณ หากคุณข้ามการติดตามผล คุณก็เหมือนกำลังเดินจากรายได้ที่อาจเกิดขึ้นไป
เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้น นี่คือตัวอย่างของกลยุทธ์การติดตามผลที่สมดุลและไม่รบกวน:
|ติดตามผล
|เมื่อไหร่และควรทำอะไร
|ตัวอย่าง
|การติดตามผลครั้งแรก
|เพิ่มหลักฐานทางสังคมหรือกรณีศึกษา (3-5 วันต่อมา)
|สวัสดีครับ [ชื่อ], ตามที่ฉันได้ส่งอีเมลไปก่อนหน้านี้ ฉันเพิ่งช่วยเหลือ [บริษัทที่คล้ายกัน] แก้ไขปัญหา [ปัญหาเดียวกัน] พวกเขาเห็นผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงใน 30 วัน นี่คือกรณีศึกษา: [ลิงก์]
|การติดตามครั้งที่ 2
|แบ่งปันทรัพยากรหรือข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า (1 สัปดาห์ต่อมา)
|สวัสดี [ชื่อ], ฉันได้พบรายงาน/เครื่องมือเกี่ยวกับ [อุตสาหกรรม] ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ [แนวโน้มที่เกี่ยวข้อง] คิดว่าส่วนที่เกี่ยวกับ [หัวข้อเฉพาะ] น่าจะน่าสนใจสำหรับคุณ เนื่องจาก [บริบทของบริษัท]
|การติดตามครั้งที่ 3
|ความพยายามครั้งสุดท้ายโดยใช้ความขาดแคลนหรือความเร่งด่วน (10-14 วันต่อมา)
|สวัสดีครับ [ชื่อ], ผมยังไม่ได้รับการตอบกลับจากคุณ ดังนั้นนี่จะเป็นการติดต่อครั้งสุดท้ายของผม หากเวลาไม่เหมาะสม ไม่ต้องกังวลนะครับ หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ [ปัญหาที่คุณเผชิญ] คุณสามารถติดต่อผมได้ตลอดเวลาครับ
โปรดทราบว่ากำหนดเวลาเหล่านี้ควรปรับให้เหมาะสมตามลักษณะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและความเร่งด่วนของปัญหาที่คุณกำลังแก้ไข
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังติดต่อกับลูกค้าปลีกในช่วงเทศกาลวันหยุด พวกเขาอาจยุ่งเกินกว่าจะตอบกลับ ดังนั้นการขยายช่วงเวลาการติดตามผลจึงเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล
นี่คือตัวอย่างคำสั่งที่คุณสามารถลองใช้เพื่อสร้างลำดับการติดตามใน ChatGPT:
ตามการวิจัยของฉันเกี่ยวกับ [ชื่อผู้มุ่งหวัง] กรุณาสร้างอีเมลติดตามผลสามฉบับสำหรับการสนทนาของเราเกี่ยวกับ [หัวข้อเดิม] อีเมลแต่ละฉบับควรมีมุมมองที่แตกต่างกัน: (1) หลักฐานทางสังคมโดยใช้ [บริษัทที่คล้ายกัน], (2) แบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ [แนวโน้มในอุตสาหกรรม], และ (3) การเตือนความจำสุดท้ายอย่างสุภาพ รักษาโทนการสนทนาให้เหมือนเดิมและอ้างอิงรายละเอียดเฉพาะจากการวิจัยของฉันอย่างเป็นธรรมชาติ
5. ผสาน ChatGPT เข้ากับเครื่องมืออีเมล
ChatGPT สามารถเขียนอีเมลติดต่อแบบส่วนตัวสำหรับคุณ แต่คุณไม่สามารถส่งได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม คุณจะต้องคัดลอกและวางเนื้อหาที่สร้างขึ้นลงในเครื่องมืออีเมลของคุณหรืออัปโหลดไปยังสเปรดชีตเพื่อส่งจำนวนมาก
คุณสามารถผสานรวม ChatGPT กับแพลตฟอร์มการติดต่อหรือระบบ CRM ที่มีอยู่ของคุณได้โดยใช้เครื่องมือเช่น Zapier หรือการเชื่อมต่อ API โดยตรง ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถได้รับประโยชน์จากความสามารถในการเขียนอีเมลของ ChatGPT ได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเวลาหรือคัดลอกเนื้อหาด้วยตนเอง
⭐ โบนัส: ตัวกรองสแปมอีเมลไม่ได้ดูแค่ปริมาณเท่านั้น แต่ยังสแกนหาลวดลายด้วย หัวข้ออีเมลที่เต็มไปด้วยคำเช่น ฟรี, ระยะเวลาจำกัด, ทำทันที, หรือ รับประกัน อาจทำให้อีเมลของคุณถูกติดธงก่อนที่ใครจะได้อ่านด้วยซ้ำหลักมารยาทในการส่งอีเมลที่ดีที่สุดคือการเขียนในน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติและเหมือนการสนทนา ซึ่งให้ความรู้สึกจริงใจ ไม่ใช่เชิงโฆษณา
6. ทดสอบและปรับปรุงอีเมลอัตโนมัติให้เหมาะสม
ติดตามอีเมลที่ส่งถึงผู้ที่ไม่รู้จักและวิเคราะห์ว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผล
คุณควรติดตาม: อัตราการเปิดอีเมล, อัตราการยกเลิก, อัตราการตอบกลับ, และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อประเมินความสำเร็จของอีเมลเย็นของคุณ
เพื่อดูว่าเวอร์ชันใดทำงานได้ดีกว่า ให้ทดสอบแง่มุมต่อไปนี้และปรับปรุงคำสั่งของคุณตามผลลัพธ์:
- หัวเรื่อง: ความอยากรู้อยากเห็น vs. ประโยชน์โดยตรง, หัวเรื่องแบบตั้งคำถาม vs. หัวเรื่องแบบบอกกล่าว vs. หัวเรื่องที่เน้นประโยชน์
- จุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ: การอ้างอิงส่วนตัว (โพสต์ LinkedIn, การระดมทุนล่าสุด) เทียบกับ การระบุปัญหาที่พบ
- ข้อเสนอคุณค่า: เน้นผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เปรียบเทียบกับประสิทธิภาพการทำงาน เปรียบเทียบกับการลดความเสี่ยง
- ความยาวของอีเมล: สั้น กระชับ (50–70 คำ) เทียบกับแบบเล่าเรื่องยาวขึ้นเล็กน้อย (120–150 คำ)
- CTA: "นัดหมายการโทรสั้นๆ" เทียบกับ "คุณต้องการให้ฉันส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่?"
หากตัวแทน AI สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานนี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบจะเป็นอย่างไร?ClickUp AI Agentsสามารถปรับแต่งได้ด้วยคำแนะนำเพื่อสร้างร่างแรกที่สมบูรณ์แบบ! ดูวิธีการได้ที่นี่
คำสั่ง ChatGPT ที่พิสูจน์แล้วสำหรับการติดต่อครั้งแรก
นี่คือคำสั่ง ChatGPT ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างการติดต่อที่ได้รับความสนใจสูง
ข้อความอีเมลแบบเย็นสำหรับ ChatGPT โดยใช้กรอบ AIDA
ใช้ข้อความนี้เมื่อคุณต้องการสร้างอีเมลที่ดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ก่อนที่จะขอการสาธิตหรือการประชุม โครงสร้าง AIDA ทำงานได้ดีเป็นพิเศษสำหรับการแนะนำโซลูชันของคุณให้กับลูกค้าใหม่ที่ไม่รู้จักบริษัทของคุณ
นี่คือข้อความและคำตอบจาก ChatGPT:
ทำหน้าที่เป็นนักเขียนคำโฆษณา B2B ที่มีประสบการณ์ ผม/ดิฉันคือ [ชื่อตำแหน่งงานของคุณ] ที่ [ชื่อบริษัทของคุณ] ติดต่อถึง [ชื่อตำแหน่งงานของผู้ติดต่อ] ที่ [ประเภทธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย]
- เขียนอีเมลหาคนที่ไม่รู้จักโดยใช้กรอบ AIDA ที่:
- เริ่มต้นด้วยประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ [ความท้าทายเฉพาะในอุตสาหกรรม]
- กล่าวถึงวิธีที่ [บริษัทที่คล้ายกัน] เผชิญกับความท้าทายเดียวกันนี้
- แสดงการเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาบรรลุ: [ผลลัพธ์/ตัวชี้วัดเฉพาะ]
- จบด้วย CTA ที่มีความกดดันต่ำสำหรับ [ขั้นตอนถัดไปเฉพาะเจาะจง]
ข้อกำหนดเพิ่มเติม:
- อ้างอิงถึงการพัฒนาล่าสุดนี้: [ข่าวบริษัท/ความสำเร็จ]
- ใช้โทนการสนทนาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ
- อยู่ภายใต้ 130 คำ
- สร้างหัวข้ออีเมลสามรูปแบบที่เน้นไปที่ปัญหาหลักของลูกค้าเป้าหมาย
- ใส่ที่ว่างสำหรับ [ชื่อบริษัท] และ [ชื่อผู้ติดต่อ]
- ปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายเผชิญ: [ระบุความท้าทายเฉพาะ 2-3 ข้อ]
คำตอบ
ข้อความอีเมลกระตุ้น ChatGPT เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าที่ไม่ได้ติดต่อกลับมา
ข้อความนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสามารถกลับมาติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายที่เงียบหายไปหลังจากแสดงความสนใจในครั้งแรกได้อีกครั้ง เหมาะสำหรับลูกค้าที่แสดงความสนใจแต่หยุดตอบกลับการติดตามผล
นี่คือข้อความกระตุ้นและคำตอบของ ChatGPT:
คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูการขายที่ช่วยฉันในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายที่เย็นชาซึ่งเคยแสดงความสนใจมาก่อน
เขียนอีเมลเย็นเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมใหม่ที่มีเนื้อหาดังนี้:
- ยอมรับความเงียบโดยไม่กดดัน: "ฉันรู้ว่าเวลาไม่เหมาะสม..."
- กล่าวถึงการพัฒนาใหม่: [การอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุด/การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม]
- แชร์หลักฐานทางสังคมล่าสุด: [ความสำเร็จของลูกค้าใหม่/กรณีศึกษา]
- มอบสิ่งที่มีคุณค่า: [ทรัพยากร/เครื่องมือ/ข้อมูลเชิงลึก]
- ใช้วิธี "ความพยายามครั้งล่าสุด" ด้วยความช่วยเหลือที่แท้จริง
- รวมถึงทางออกที่ง่าย: "หากลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป ไม่ต้องกังวล"
- ไม่เกิน 110 คำ
บริบทเกี่ยวกับหัวข้อหลัก:
- การโต้ตอบครั้งล่าสุด: [คำอธิบายสั้น ๆ ของการสนทนาครั้งก่อน]
- ความท้าทายหลักของพวกเขา: [จุดเจ็บปวดเฉพาะที่พวกเขาได้กล่าวถึง]
- เวลาตั้งแต่การติดต่อครั้งล่าสุด: [ระยะเวลา]
- อุตสาหกรรม: [ภาคส่วนของพวกเขา]
คำตอบ
ข้อความเริ่มต้นอีเมลเย็นสำหรับติดตามการสาธิตผลิตภัณฑ์
ใช้สิ่งนี้หลังจากลูกค้าเป้าหมายได้เข้าชมการสาธิตของคุณแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการขั้นต่อไป ข้อความนี้จะสร้างอีเมลติดตามผลที่ตอบสนองต่อความลังเลหลังการสาธิตที่พบบ่อย พร้อมทั้งรักษาแรงจูงใจให้ดำเนินต่อไป
นี่คือข้อความคำสั่งสำหรับ ChatGPT และคำตอบที่ได้รับ:
ทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเชิงให้คำปรึกษา. ผมเพิ่งเสร็จสิ้นการสาธิตสินค้าให้กับ [ชื่อผู้ติดต่อ] จาก [ชื่อบริษัท] และต้องการติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ.
เขียนอีเมลติดตามผลตัวอย่างที่มีเนื้อหาดังนี้:
- ขอบคุณพวกเขาสำหรับเวลาที่ใช้ในการหารือเกี่ยวกับ [หัวข้อการสาธิต]
- ตอบข้อกังวลเฉพาะที่พวกเขาได้หยิบยกขึ้นมา: [ข้อคัดค้าน/คำถามเฉพาะ]
- เพิ่มมูลค่าเพิ่มเติม: [ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง/กรณีศึกษา]
- เสนอขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน: [กรอบเวลาการดำเนินงาน/โครงการนำร่อง]
- สร้างความเร่งด่วนอย่างนุ่มนวลเกี่ยวกับ [ปัจจัยตามฤดูกาล/ความต้องการทางธุรกิจ]
- รักษาโทนการให้คำปรึกษา ไม่ใช้ภาษาการขายที่กดดัน
- ไม่เกิน 120 คำ
บริบทการสาธิต:
- คุณสมบัติหลักที่พวกเขาให้ความสนใจมากที่สุด: [คุณสมบัติเฉพาะ]
- กรอบเวลาสำหรับการดำเนินการของพวกเขา: [กรอบเวลาที่พวกเขาได้กล่าวถึง]
- กระบวนการตัดสินใจ: [ใครอื่นที่เกี่ยวข้อง]
- คู่แข่งหลักที่พวกเขากำลังพิจารณา: [หากมีการกล่าวถึง]
คำตอบ
นี่คือตัวอย่างคำสั่งที่สั้นกว่าที่คุณสามารถทำตามได้เมื่อคุณไม่มีรายละเอียดมากมายหรือเวลาในการสร้างบริบท:
ข้อความเริ่มต้นอีเมลแบบเย็นสำหรับ ChatGPT เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เขียนอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายสำหรับการสร้างโอกาสทางการขาย โดยมุ่งเน้นไปที่ [บุคลิกภาพลูกค้าที่เหมาะสม] ใน [ประเภทธุรกิจ] ระบุปัญหาหลักของพวกเขาด้วย [จุดเจ็บปวดเฉพาะ] อ้างอิงถึง [ความสำเร็จล่าสุดของบริษัท] และขอการสนทนาเพื่อทำความรู้จักเบื้องต้น 15 นาที ความยาวไม่เกิน 120 คำ พร้อมคำกระตุ้นการตัดสินใจที่นุ่มนวล
ข้อความเริ่มต้นอีเมลแบบไม่รู้จักสำหรับ ChatGPT เพื่อการสาธิตผลิตภัณฑ์
ร่างอีเมลขอการสาธิตผลิตภัณฑ์ถึง [ตำแหน่งงานของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า] โดยเน้นว่า [ชื่อผลิตภัณฑ์] สามารถแก้ไข [ปัญหาทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง] ได้อย่างไร แนบผลลัพธ์จากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องหนึ่งกรณี และจบด้วยข้อเสนอการนัดหมายการสาธิต 15 นาที ใช้โทนการเขียนที่เป็นกันเอง ความยาวไม่เกิน 100 คำ
ข้อความกระตุ้นสำหรับอีเมลเชิญชวนแบบไม่รู้จักผู้รับเพื่อทดลองใช้ฟรี ChatGPT
สร้างอีเมลเชิญทดลองใช้งานฟรีสำหรับ [กลุ่มเป้าหมาย] โดยเน้นประโยชน์หลักของ [คุณสมบัติหลัก/โซลูชัน] ให้ชัดเจน ระบุปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญเกี่ยวกับ [ความท้าทายเฉพาะ] และแนบลิงก์สมัครทดลองใช้งานที่ชัดเจน จำกัดความยาวไม่เกิน 90 คำ พร้อมสร้างความรู้สึกเร่งด่วน
ข้อความเริ่มต้นอีเมลแบบไม่รู้จักผู้รับสำหรับขอความร่วมมือในการเขียนบทความรับเชิญ
เขียนอีเมลติดต่อเพื่อขอเขียนบทความรับเชิญให้กับ [ชื่อเว็บไซต์] โดยอ้างอิงถึงบทความล่าสุดของพวกเขาเกี่ยวกับ [หัวข้อ] เสนอหัวข้อข่าว 3 หัวข้อที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเกี่ยวข้องกับ [สาขาความเชี่ยวชาญของคุณ] และกล่าวถึง [คุณวุฒิ/ความสำเร็จของคุณ] ใช้ภาษาที่เป็นทางการ ความยาวไม่เกิน 130 คำ
ข้อความเริ่มต้นอีเมลแบบเย็นสำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์
สร้างอีเมลแนะนำผลิตภัณฑ์สำหรับ [ผลิตภัณฑ์/บริการใหม่] ที่มุ่งเป้าไปที่ [อุตสาหกรรมเฉพาะ] เน้นประโยชน์หลักของ [ข้อเสนอคุณค่าหลัก] ใช้หลักฐานทางสังคมจาก [ลูกค้าที่คล้ายกัน] และรวม CTA ที่นุ่มนวล รักษาแนวทางที่เป็นกันเอง
ข้อความเริ่มต้นอีเมลแบบไม่รู้จักกันสำหรับข้อเสนอความร่วมมือแบบพันธมิตร
ร่างอีเมลข้อเสนอความร่วมมือทางพันธมิตรสำหรับ [ชื่อบริษัท] โดยอธิบายว่าการส่งเสริม [ผลิตภัณฑ์/บริการของคุณ] สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา [กลุ่มประชากรเป้าหมาย] อย่างไร รวมถึงโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นและผลประโยชน์ร่วมกัน รักษาโทนการเขียนที่เป็นมิตรและร่วมมือกัน ความยาวไม่เกิน 110 คำ
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับอีเมลหาลูกค้าใหม่
เมื่อได้รับคำสั่งที่ถูกต้องChatGPT สำหรับการสร้างเนื้อหาทำงานได้ดี แต่เมื่อคุณต้องการทำให้การติดต่อครั้งแรกเป็นไปโดยอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ มันยังไม่เพียงพอ
นี่คือข้อจำกัดของ ChatGPT สำหรับการสร้างอีเมลอัตโนมัติแบบเย็นที่คุณควรทราบ:
การขาดข้อมูลแบบเรียลไทม์
ChatGPT ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายแบบเรียลไทม์ เว้นแต่คุณจะเชื่อมต่อกับระบบ CRM หรือเครื่องมือเสริมข้อมูลของคุณเอง ระบบไม่สามารถดึงข้อมูลล่าสุดจาก LinkedIn ของลูกค้าเป้าหมาย การระดมทุนของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงงานได้ หากไม่มีระบบเพิ่มเติมที่ป้อนข้อมูลบริบทให้
คุณภาพของผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ
เมื่อใช้ ChatGPT สมาชิกในทีมจะทำงานแยกกันแต่ละคนจะทดลองใช้คำสั่งของตนเอง และไม่มีวิธีเดียวที่จะรู้ว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล สิ่งนี้จำกัดองค์กรจากการสร้างฐานข้อมูลของเทมเพลตอีเมลขายที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างการตอบกลับได้อย่างน่าเชื่อถือ
นอกจากนี้ ChatGPT ยังสร้างอีเมลที่มีคุณภาพและน้ำเสียงที่แตกต่างกันแม้จะได้รับคำสั่งที่เหมือนกันก็ตาม หากไม่มีระบบป้อนกลับหรือข้อมูลประสิทธิภาพที่ฝังไว้ จะทำให้ยากต่อการปรับปรุงเทมเพลตของคุณอย่างเป็นระบบ
กระบวนการทำงานแบบคัดลอก-วาง
ChatGPT สร้างอีเมลทีละฉบับ ซึ่งคุณต้องคัดลอกอีเมลแต่ละฉบับไปยังเครื่องมืออีเมลหรือ CRM ของคุณเอง วิธีนี้กลายเป็นเรื่องน่าเบื่ออย่างรวดเร็วเมื่อคุณต้องส่งอีเมลแบบส่วนตัวจำนวนมากหลายร้อยฉบับ การสลับแพลตฟอร์มอยู่ตลอดเวลานั้นทำให้เกิดข้อผิดพลาดและความไม่สอดคล้องกันในแคมเปญของคุณ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกพื้นที่ทำงานกำลังประสบปัญหาการทำงานที่ขยายตัวเกินขอบเขต
❗ ข้อควรระวัง: ทีมของคุณอาจติดอยู่ใน นรกของการสลับแอปการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือทุก 47 วินาทีทำให้สมาธิลดลงสร้างความเหนื่อยล้าทางจิตใจที่ซ่อนอยู่ และทำให้ชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพหายไปเมื่อสิ้นสุดวัน
ไม่มีฟังก์ชันการติดตามแคมเปญ
แพลตฟอร์มไม่สามารถติดตามการเปิดอีเมล อัตราการตอบกลับ หรือวัดประสิทธิภาพของแคมเปญได้ คุณจะสูญเสียการมองเห็นว่าการกระตุ้นใดสร้างการตอบสนองที่ดีกว่าหรือหัวเรื่องใดมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งทำให้ยากต่อการปรับกลยุทธ์อีเมลเย็นให้เหมาะสมหรือพิสูจน์ผลตอบแทนจากการลงทุนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การขาดการจัดตารางเวลาในตัว
ChatGPT สามารถเขียนอีเมลหาลูกค้าใหม่ให้คุณได้ แต่ไม่สามารถส่งอีเมลเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ คุณต้องกำหนดเวลาส่งอีเมลแต่ละฉบับด้วยตนเองหรือตั้งค่าลำดับการส่งในเครื่องมืออื่นแยกต่างหาก ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่มีระบบแจ้งเตือนติดตามผลโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของผู้รับ อีเมลของคุณจะขาดความต่อเนื่องในกระบวนการดูแลลูกค้า และโอกาสทางธุรกิจอาจหลุดลอยไป
📮 ClickUp Insight: ผลการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเราชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ใช้ความรู้อาจใช้เวลาเกือบ 308 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการประชุมภายในองค์กรที่มีพนักงาน 100 คน!
แต่จะเป็นอย่างไรถ้าคุณสามารถลดเวลาการประชุมนี้ลงได้? พื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์และการแชทที่เชื่อมต่อของ ClickUp ช่วยลดการประชุมที่ไม่จำเป็นได้อย่างมาก!
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ลูกค้าอย่าง Trinetix สามารถลดการประชุมลงได้ถึง 50% ด้วยการรวมเอกสารโครงการไว้ในที่เดียว, อัตโนมัติการทำงาน, และปรับปรุงการมองเห็นข้ามทีมผ่านแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานของเรา. จินตนาการถึงการได้คืนเวลาที่มีประสิทธิภาพหลายร้อยชั่วโมงทุกสัปดาห์!
วิธีใช้ ClickUp เพื่อทำให้การส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่เป็นอัตโนมัติ
แน่นอน, ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วยเขียนอีเมลที่มีประโยชน์ แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านปฏิบัติการ เนื่องจากไม่มีการส่งอีเมลในตัว, การติดตามการตอบกลับ, หรือการติดตามผลอัตโนมัติ คุณจึงต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อดำเนินการแคมเปญอีเมลของคุณ
ClickUpคือเครื่องมือที่คุณเลือกที่นี่ ในฐานะที่เป็นพื้นที่ทำงาน AI แบบรวมเป็นหนึ่งแห่งแรกของโลก มันจะทำงานอัตโนมัติให้กับกระบวนการทั้งหมดนอกเหนือจากการเขียน
ในขณะที่มันให้คุณร่างอีเมลด้วย ChatGPT ได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ มันยังอำนวยความสะดวกในการจัดการแคมเปญแบบบูรณาการโดยการรวมความรู้ แอป การแชท และเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำการส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่แบบอัตโนมัติ:
สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับแคมเปญด้วยเทมเพลตแคมเปญอีเมล
เทมเพลตแคมเปญอีเมลของ ClickUpมอบโครงสร้างที่เป็นระบบให้คุณจัดการการดำเนินงานการติดต่อลูกค้าใหม่ทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ คิดว่านี่คือศูนย์บัญชาการของคุณ ที่ซึ่งทุกโอกาสทางการขาย อีเมล การติดตามผล และตัวชี้วัดของแคมเปญต่างมีที่เฉพาะเจาะจง
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับศูนย์กลางแคมเปญที่สร้างไว้ล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องสร้างระบบติดตามจากศูนย์หรือสงสัยว่าคุณค้างอะไรไว้กับลูกค้าแต่ละราย
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้ช่วยได้:
- การติดตามที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ: เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณติดตามและจัดการแคมเปญอีเมลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองหลากหลาย เช่น ลิงก์เนื้อหาอีเมล, อัตราความสำเร็จ, ประเภทอีเมล, ธีม, และลิงก์การออกแบบอีเมล
- การติดตามความคืบหน้าที่ชัดเจน:ฟีเจอร์สถานะที่กำหนดเองของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของแต่ละผู้มุ่งหวังได้อย่างชัดเจน โดยแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการของคุณ
- ตัวเลือกมุมมองหลายแบบ: มองเห็นภาพรวมแคมเปญอีเมลของคุณและสลับระหว่างมุมมองต่างๆของ ClickUp ได้อย่างง่ายดาย เช่น มุมมองบอร์ดเพื่อดูรายชื่อผู้ติดต่อตามลำดับขั้นตอน มุมมองรายการเพื่อดูข้อมูลผู้มุ่งหวังในรูปแบบแถวที่เป็นระเบียบ หรือมุมมองปฏิทินเพื่อดูวันที่ส่งที่กำหนดไว้และไทม์ไลน์การติดตามผล
- การมอบหมายงานและการจัดตารางเวลา: มอบหมายงานเฉพาะเจาะจงให้กับสมาชิกในทีม พร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อแจ้งให้สมาชิกในทีมทราบเมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าก้าวไปยังขั้นตอนถัดไปหรือเมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา
จัดการอีเมลด้วยการจัดการโครงการ
ด้วย ClickUp คุณไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างอีเมลและเครื่องมือจัดการโครงการเพื่อติดตามการตอบกลับอีกต่อไป
การจัดการโครงการทางอีเมลของ ClickUpเชื่อมต่อบัญชี Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP ของคุณโดยตรงกับพื้นที่ทำงานของคุณ ส่งและรับอีเมลได้โดยตรงภายใน ClickUp
นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยการผสานอีเมลเข้ากับพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ:
- แปลงคำตอบเป็นงาน: ส่งต่ออีเมลจากผู้สนใจไปยังที่อยู่อีเมล์เฉพาะของแคมเปญคุณ และเปลี่ยนอีเมลของคุณเป็นงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ
- รวมการสนทนากับลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียว: นำเข้าอีเมลทั้งเส้นสนทนาเข้าสู่ภารกิจของแคมเปญเฉพาะ เพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถตรวจสอบประวัติการสนทนาทั้งหมดก่อนจัดทำคำตอบหรือกำหนดการสาธิตผลิตภัณฑ์
- กำหนดงานติดตามผล: สร้างงานพร้อมวันที่เริ่มต้นและกำหนดส่ง และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงจากกล่องจดหมายของคุณ
- ส่งอีเมลจากพื้นที่ทำงาน ClickUp: เขียนและส่งอีเมลขาออกได้โดยตรงจากงานใน ClickUp
ร่างและปรับแต่งอีเมลด้วย AI
ClickUp นำเสนอClickUp Brain ซึ่งเป็น AI ในตัวที่ผสานรวมกับสภาพแวดล้อม ClickUp ทั้งหมดของคุณ AI นี้มีความเข้าใจเชิงบริบทเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและแคมเปญของคุณ
ดังนั้น เมื่อคุณขอให้ ClickUp Brain เขียนอีเมลสำหรับลูกค้าเป้าหมาย มันสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องจากบัตรงาน บันทึกการประชุม และการวิจัยที่เก็บไว้ เพื่อร่างอีเมลติดต่อครั้งแรกที่มีประสิทธิภาพ
ความเข้าใจเชิงบริบทของสมองช่วยคุณในเรื่อง:
- การวิจัยอัตโนมัติ: สามารถดึงข้อมูลบริษัทและปัญหาจากแหล่งที่เชื่อมต่อ เช่น การบูรณาการ CRM และฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย โดยไม่ต้องค้นหาด้วยตนเอง
- การเพิ่มประสิทธิภาพ: สามารถสร้างรูปแบบหัวข้ออีเมลที่หลากหลายโดยอิงจากข้อมูลเมตริกของแคมเปญและอัตราการเปิดอีเมลที่บันทึกไว้ใน ClickUp
- การสร้างลำดับ: สมองสามารถสร้างอีเมลติดตามผลได้โดยอ้างอิงการสนทนาและอีเมลในอดีตโดยอัตโนมัติ
- ปัญญาประดิษฐ์ของเทมเพลต: ระบบเรียนรู้จากอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณเพื่อแนะนำการปรับปรุงสำหรับแคมเปญใหม่
คุณสามารถเร่งความเร็วในการสร้างอีเมลหาลูกค้าแบบเย็นของคุณได้มากขึ้นด้วยTalk-to-Text ของ ClickUp Brain MAX เพียงบอกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและไอเดียอีเมลของคุณ แล้วปล่อยให้ระบบแปลงบันทึกเสียงของคุณให้เป็นอีเมลหาลูกค้าแบบเย็นที่มีโครงสร้างและปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยใช้บริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างคลังข้อมูลกลางสำหรับข้อความและเทมเพลตอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของคุณ บันทึกว่าข้อความใดสร้างอัตราการตอบกลับที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมหรือกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน จากนั้นแบ่งปันฐานความรู้นี้กับทีมขายทั้งหมดของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อรันลำดับขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถสร้างลำดับอีเมลอัตโนมัติที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามการกระทำของกลุ่มเป้าหมาย
ClickUp มีเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง เพื่อสร้างลำดับขั้นตอนที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ด อธิบายขั้นตอนอัตโนมัติเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย แล้ว voilà คุณก็ใช้งานได้ทันที
นี่คือตารางที่บอกคุณว่าควรทำอะไรให้เป็นอัตโนมัติในลำดับอีเมลหาลูกค้าใหม่ของคุณ:
|ประเภทของระบบอัตโนมัติ
|สิ่งที่มันทำ
|การกระตุ้นตามสถานะ
|ส่งอีเมลที่แตกต่างกันเมื่อผู้มุ่งหวังเคลื่อนย้ายระหว่างขั้นตอนในกระบวนการขาย
|การติดตามผลแบบล่าช้า
|ส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องกำหนดเวลาด้วยตนเอง
|การตอบกลับการมีส่วนร่วม
|กระตุ้นการกระทำที่แตกต่างกันตามการเปิดอีเมล, การคลิก, หรือการตอบกลับจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
|การมอบหมายงาน
|กำหนดผู้มุ่งหวังให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาแสดงสัญญาณการซื้อหรือขอการสาธิต
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้Custom Autopilot Agents ของ ClickUpเพื่อทำงานติดตามอีเมลเย็นอัตโนมัติสำหรับงานเฉพาะ เช่น อัปเดตสถานะผู้มุ่งหวังโดยอัตโนมัติเมื่อการมีส่วนร่วมในอีเมลลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือเริ่มลำดับการมีส่วนร่วมใหม่แบบเฉพาะบุคคลตามการเปลี่ยนแปลงในฟิลด์ที่กำหนดเอง
โบนัส: เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพอีเมลติดต่อครั้งแรกด้วย AI
ในขณะที่ ChatGPT ช่วยเขียนอีเมลติดต่อครั้งแรกให้ดีขึ้น แต่ประสิทธิภาพโดยรวมของคุณขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้ AI อย่างมีกลยุทธ์เพียงใดในกระบวนการติดต่อทั้งหมดของคุณ
นี่คือเคล็ดลับบางประการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอีเมลติดต่อครั้งแรกของคุณด้วย AI:
- สร้างคลังข้อความกระตุ้นตามประเภทแคมเปญ: สร้างชุดข้อความกระตุ้นที่ผ่านการทดสอบแล้วสำหรับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การสาธิตผลิตภัณฑ์ ความร่วมมือ อีเมลกระตุ้นการใช้งานซ้ำ และใช้ข้อความเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ
- ใช้ AI ในการสังเคราะห์ข้อมูลวิจัยลูกค้าเป้าหมาย: ป้อนข้อมูลหลายจุดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายของคุณ (โพสต์ใน LinkedIn, ข่าวบริษัท, ความสำเร็จล่าสุด) ให้กับ ChatGPT และขอให้ระบุมุมมองที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปรับเนื้อหาให้ตรงกับบุคคล
- เพิ่มการตรวจสอบโดยมนุษย์ในผลลัพธ์ของ AI: จัดตั้งกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โดยให้สมาชิกในทีมตรวจสอบอีเมลที่สร้างโดย AI เพื่อจับรายละเอียดที่ปลอมแปลงและการไม่สอดคล้องกับน้ำเสียงของแบรนด์
- ถอดรหัสอีเมลที่ประสบความสำเร็จของคู่แข่ง: ป้อนอีเมลที่ส่งถึงลูกค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงจากอุตสาหกรรมของคุณลงใน ChatGPT และขอให้วิเคราะห์โครงสร้าง น้ำเสียง และเทคนิคการโน้มน้าวใจ
- ตั้งค่าการสร้างอีเมลตามเงื่อนไข: สร้างกระบวนการทำงานของอีเมลอัตโนมัติที่สร้างอีเมลใหม่ไปยังผู้ติดต่อที่ไม่เคยติดต่อมาก่อนตามการกระทำเฉพาะของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน CRM ของคุณ
- ปรับเวลาส่งอีเมลให้เหมาะสมด้วย AI: ใช้เครื่องมือที่วิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและกำหนดเวลาส่งอีเมลหาลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติในช่วงเวลาที่ผู้รับแต่ละรายมีแนวโน้มจะเปิดและตอบกลับมากที่สุด
- สร้างการจัดหมวดหมู่และการจัดเส้นทางอัตโนมัติสำหรับการตอบกลับ: ใช้ AI ในการวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่คำตอบจากผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าโดยอัตโนมัติตามระดับความสนใจหรือประเภทของข้อโต้แย้ง และจัดส่งไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมพร้อมขั้นตอนต่อไปที่แนะนำ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ClickUpเพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตามข้อมูลจาก Siege Media เวลาที่ดีที่สุดในการส่งอีเมลหาลูกค้าใหม่คือระหว่าง 9 โมงเช้าถึงเที่ยงวันตามเวลา EST บางครั้งวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้อีเมลของคุณถูกเปิดอ่านคือการส่งในเวลาที่เหมาะสม
ทำให้แคมเปญอีเมลหาลูกค้าใหม่ของคุณเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp
ChatGPT สามารถสร้างอีเมลติดต่อครั้งแรกที่มีประสิทธิภาพได้เมื่อได้รับบริบทและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ทำไมต้องใช้เป็นเครื่องมือเดี่ยวเมื่อ ClickUp ให้การเข้าถึงโมเดล ChatGPT ล่าสุดได้ภายในพื้นที่ทำงานของมันเอง?
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการลำดับอีเมลเย็นทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ พื้นที่ทำงาน AI แบบรวมนี้สามารถ: เขียนอีเมลโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมายด้วยตนเอง กำหนดเวลาลำดับการติดตามผล และติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญ—ทั้งหมดในพื้นที่ทำงานเดียว
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและทำให้แคมเปญอีเมลหาลูกค้าใหม่ของคุณเป็นอัตโนมัติ