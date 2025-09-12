วิธีวัดและติดตามส่วนแบ่งเสียงของคุณ

Adidas ได้รับความนิยมมากกว่า Nike หรือไม่? ผู้คนพูดถึง Netflix มากกว่า Amazon Prime บน Instagram หรือไม่? Taco Bell ได้รับความสนใจมากกว่า McDonald's หรือไม่?
นี่คือประเภทของคำถามที่ทีมถามเกี่ยวกับแบรนด์ของตัวเองทุกวัน และอย่าเข้าใจผิดว่าคู่แข่งก็กำลังจับตาดูแนวโน้มเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน
ส่วนแบ่งของเสียงที่เราเรียกกันว่า "ส่วนแบ่งการพูด" นั้นมีความสำคัญเพราะ ผู้คนไม่ได้แค่ซื้อผลิตภัณฑ์ แต่พวกเขาซื้อแบรนด์ที่พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงด้วย ในความเป็นจริง76% ของลูกค้าจะเลือกแบรนด์ที่พวกเขารู้สึกผูกพันมากกว่าที่จะเลือกคู่แข่ง
การรู้ว่าแบรนด์ของคุณมีการสนทนาอยู่มากน้อยเพียงใด จะช่วยให้เห็นได้ง่ายขึ้นว่าแคมเปญการตลาดใดที่ได้ผลและแคมเปญใดที่อาจต้องการการกระตุ้นเพิ่มเติม
ในบทความนี้ เราจะสำรวจวิธีการวัดส่วนแบ่งเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนแบ่งใน SEO การโฆษณาแบบชำระเงิน และช่องทางการตลาดต่างๆ
ส่วนแบ่งเสียง (Share of Voice หรือ SOV) คืออะไร?
แก่นแท้ของส่วนแบ่งเสียงคือการที่ แบรนด์ของคุณมีพื้นที่มากเพียงใดในความคิดและการสนทนาของผู้คน เมื่อเทียบกับคู่แข่งของคุณ
ลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนและแบรนด์ต่าง ๆ แล้วสังเกตว่าชื่อของคุณถูกพูดถึงบ่อยแค่ไหน ยิ่งคุณปรากฏตัวอย่างโดดเด่นและสร้างความหมายได้มากเท่าไร การรับรู้แบรนด์ของคุณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
แต่มันเกี่ยวกับเสียงรบกวนเท่านั้นหรือ? ไม่ใช่ SOV คือการทำให้ตัวเองมองเห็นได้ในที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณกำลังให้ความสนใจอยู่แล้ว; นี่แตกต่างจาก 'ส่วนแบ่งการตลาด' ซึ่งเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายความนิยมของแบรนด์.
มาเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างพวกเขาด้วยตัวอย่างบางประการ
🧠 คุณรู้หรือไม่: ในปี 2022ชิเซโด้ได้เน้นการใช้คอนเทนต์ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนโซเชียลมีเดียโดยกระตุ้นให้แฟนๆ แชร์ลุคของพวกเขาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ผลลัพธ์คือการกล่าวถึงเครื่องสำอางของชิเซโด้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่าการปรากฏตัวในพื้นที่ที่เหมาะสมสามารถยกระดับการรับรู้ของแบรนด์ได้อย่างมาก
การเปรียบเทียบส่วนแบ่งเสียงกับส่วนแบ่งตลาด
ลองนึกภาพสองร้านกาแฟ: แบรนด์ A ถูกพูดถึงทุกที่บนโซเชียลมีเดียแต่ขายถ้วยได้น้อยกว่าแบรนด์ B ซึ่งครองยอดขายจริง ในกรณีนี้ แบรนด์ A มีส่วนแบ่งเสียงสูงกว่า ในขณะที่แบรนด์ B ครองส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า แบรนด์หนึ่งแสดงให้เห็นการมองเห็น อีกแบรนด์แสดงให้เห็นถึงพลังด้านรายได้
เพื่อทำความเข้าใจความแตกต่างของพวกเขาได้ดีขึ้น นี่คือตารางเปรียบเทียบอย่างละเอียด:
|ลักษณะ
|ส่วนแบ่งเสียง (SOV)
|ส่วนแบ่งตลาด (SOM)
|คำนิยาม
|วัดความชัดเจน, การกล่าวถึง, และการปรากฏตัวของแบรนด์เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
|วัดยอดขายหรือรายได้ที่บริษัทของคุณมีในตลาด
|จุดมุ่งเน้น
|การรับรู้แบรนด์และการเข้าถึงทางการตลาด
|ยอดขาย, รายได้, และการได้มาซึ่งลูกค้า
|ตัวอย่าง
|บน Instagram หาก Netflix ปรากฏใน 2,000 จากทั้งหมด 10,000 การกล่าวถึงบริการสตรีมมิ่ง SOV ของ Netflix จะอยู่ที่ 20%
|หาก Netflix มีรายได้จากการสตรีม 2 พันล้านดอลลาร์ในตลาดที่มีขนาด 10 พันล้านดอลลาร์ SOM ของบริษัทคือ 20%
|เหตุใดจึงสำคัญ
|แสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณมีอยู่ในบทสนทนาและสื่อมากเพียงใด
|แสดงผลการดำเนินงานทางธุรกิจและความแข็งแกร่งทางการเงินที่แท้จริงของคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบรายงานโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุดสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ
ทำไม SOV จึงมีความสำคัญในการวิเคราะห์การแข่งขัน
การรู้ส่วนแบ่งเสียงของคุณช่วยให้คุณเห็นว่าแบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งใดเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นๆ
หาก Nike ครองการสนทนาเกี่ยวกับชุดกีฬา แต่ Adidas มีการกล่าวถึงเพิ่มขึ้นในระหว่างแคมเปญ นั่นเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นแบรนด์
ในทำนองเดียวกัน หาก Taco Bell กลายเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียมากกว่า McDonald's อย่างกะทันหัน อาจสะท้อนถึงความสนใจของผู้บริโภคหรือผลกระทบจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
มีความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่าการวิเคราะห์เสียงคือการลอกเลียนคู่แข่ง แต่สิ่งที่คุณพยายามทำจริงๆ คือ การค้นหาช่องว่างและโอกาส ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งที่ได้ผลอยู่แล้ว และได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่แบรนด์ของคุณมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
📮 ClickUp Insight:92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ยอมรับว่าการตัดสินใจมักหลุดรอดไปเมื่อพวกเขาถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต หากไม่มีที่เดียวในการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าจะสูญหายไปในความวุ่นวายด้วยระบบจัดการงานของ ClickUp ทุกการตัดสินใจสามารถกลายเป็นงานที่ติดตามได้ทันที เปลี่ยนแชท ความคิดเห็น เอกสาร หรือแม้แต่ อีเมล ให้กลายเป็นงานที่ต้องดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ช่องทางการวัดส่วนแบ่งเสียง
ส่วนที่ดีที่สุดของส่วนแบ่งเสียงคือมันไม่ได้ผูกติดกับแคมเปญเดียวหรือแม้แต่ช่องทางเดียว หากคุณกำลังตามหลังในแพลตฟอร์มหนึ่ง คุณสามารถชดเชยได้ในอีกแพลตฟอร์มหนึ่ง
ดังนั้น มาทบทวนช่องทางหลักที่แบรนด์ของคุณควรมีอยู่และวัดผลกันเถอะ
การกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์
69% ของผู้คนกล่าวว่าพวกเขาเห็นเนื้อหาแบรนด์ที่น่าสนใจที่สุดบน Instagram และเกือบครึ่งหนึ่งต้องการให้แบรนด์ใช้แพลตฟอร์มนี้บ่อยขึ้น เพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโซเชียลมีเดียต่อส่วนแบ่งเสียงของแบรนด์คุณแล้ว
ทุกแท็ก, ความคิดเห็น, หรือการกล่าวถึง เป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของแบรนด์คุณในบทสนทนาประจำวัน การติดตามการกล่าวถึงบนโซเชียลมีเดียเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Instagram, X, LinkedIn หรือ TikTok จะช่วยให้คุณเห็นไม่เพียงแต่ความถี่ที่แบรนด์ของคุณปรากฏ แต่ยังรวมถึง สิ่งที่ผู้คนกำลังพูดถึง
ลองนึกถึงร้านกาแฟท้องถิ่นที่ปรากฏในเรื่องราวของลูกค้า โพสต์หนึ่งนำไปสู่อีกโพสต์หนึ่ง และไม่นานแบรนด์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาที่ใหญ่ขึ้น นี่คือวิธีที่ส่วนแบ่งเสียงของแบรนด์เติบโตขึ้น
👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อภาพยนตร์ Barbie เข้าฉายในปี 2023 มันได้สร้างกระแสทางวัฒนธรรมที่ขยายไปไกลเกินกว่าบ็อกซ์ออฟฟิศ ส่วนหนึ่งของมนต์เสน่ห์นี้มาจากแคมเปญทางสังคมที่ชาญฉลาด: ผู้ใช้ได้รับเชิญให้สร้างโปสเตอร์สไตล์ Barbie ของตัวเองโดยใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งมีผู้ใช้งานถึง 13 ล้านคน
การมองเห็นในเครื่องมือค้นหา (ส่วนแบ่งเสียงของ SEO)
บางคนบอกว่า SEO มีประสิทธิภาพน้อยลงในปัจจุบัน ผู้คนมักจะอ่านสรุปจาก AI ของ Google แบบผ่านๆ หรือหันไปใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT แทนการเลื่อนดูรายชื่อลิงก์ยาวๆ แต่สิ่งนั้นไม่ได้ทำให้การปรากฏตัวบนเครื่องมือค้นหาหมดความสำคัญ เพียงแต่หมายความว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเท่านั้น
เพื่อให้แบรนด์ของคุณยังคงเป็นที่มองเห็น คุณจำเป็นต้องปรากฏไม่เพียงแค่ในผลการค้นหาอันดับต้น ๆ แต่ยังรวมถึงคำตอบที่เครื่องมือ AI ดึงออกมาด้วย นี่คือเหตุผลที่การมีสัดส่วนเสียง SEO ที่แข็งแกร่งยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
ยิ่งเว็บไซต์ของคุณปรากฏบ่อยขึ้นสำหรับคำค้นหาและหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โอกาสที่ทั้งเครื่องมือค้นหาและผู้ช่วย AI จะนำเนื้อหาของคุณขึ้นมาแสดงก็จะยิ่งมากขึ้น
เมื่อ ปริมาณการเข้าชมแบบออร์แกนิกส่วนใหญ่สำหรับคีย์เวิร์ด ไปยังเว็บไซต์ของคุณ แสดงว่าคุณมีสัดส่วนการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งในพื้นที่นั้น
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์วิเคราะห์การตลาด
สื่อที่ชำระเงิน (PPC และโฆษณาแบบดิสเพลย์)
การโฆษณาออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการวัดส่วนแบ่งเสียง บัญชี Google Ads ให้ข้อมูลเมตริก เช่น ส่วนแบ่งการแสดงผล เพื่อแสดง ความถี่ที่โฆษณาของคุณปรากฏ เมื่อเทียบกับคู่แข่ง
หากแบรนด์ของคุณได้รับการแสดงผลมากขึ้นสำหรับคำค้นหาที่เหมาะสม แสดงว่าคุณกำลังใช้พื้นที่โฆษณาเพิ่มขึ้นและเพิ่มการปรากฏตัวของคุณ การลดลงของส่วนแบ่งการแสดงผลอาจบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการปรับราคาเสนอ ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมาย หรือพิจารณาการตั้งค่าแคมเปญใหม่
นี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโฆษณาและโปรโมชั่นที่มุ่งเป้าหมายสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนได้ประมาณหนึ่งในสาม และตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเกือบถึง 50% สำหรับกลุ่ม Gen Z
การประชาสัมพันธ์และการรายงานข่าว
ทุกครั้งที่แบรนด์ของคุณปรากฏในบทความหรือบนเว็บไซต์ข่าว มันจะเพิ่มส่วนแบ่งเสียงของคุณ ประเภทของสื่อที่ได้มาจากการสร้างชื่อเสียงนี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและกำหนดชื่อเสียงของแบรนด์ในแบบที่โฆษณาไม่สามารถทำได้
การติดตามการกล่าวถึงในข่าวและการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยให้คุณเห็นว่าความพยายามของคุณกำลังนำแบรนด์ของคุณไปอยู่ต่อหน้า กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม หรือไม่
เวทีอุตสาหกรรมและการอภิปรายในชุมชน
ฟอรัมเฉพาะกลุ่ม เว็บไซต์รีวิว และชุมชนออนไลน์มักเป็นสถานที่ที่ผู้คนแบ่งปันความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
โดยการติดตามการหารือในพื้นที่เหล่านี้ คุณสามารถวัดได้ว่าแบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงบ่อยเพียงใดเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน
การกล่าวถึงเหล่านี้มีคุณค่าเพราะแสดงให้เห็นถึง ความสนใจที่แท้จริงของผู้บริโภค และความรู้สึกของผู้ใช้ การมีส่วนร่วมและตอบสนองในบทสนทนาเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างตำแหน่งของแบรนด์คุณให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพแอปฟิตเนสใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงในฟอรั่ม r/Fitness ของ Reddit ผู้ใช้หลายสิบคนแนะนำแอปนี้มากกว่าคู่แข่งรายใหญ่ ทำให้แบรนด์ได้รับการพูดถึงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มชุมชนนั้น
วิธีคำนวณส่วนแบ่งเสียง: คู่มือทีละขั้นตอน
สมมติว่าคุณเพิ่งเปิดตัวแบรนด์กาแฟใหม่ ในเดือนนี้มีคนพูดถึงคุณประมาณ 50 ครั้งทางออนไลน์ ในขณะเดียวกัน คู่แข่งของคุณได้รับการกล่าวถึงรวมกัน 450 ครั้ง คุณต้องการทราบว่าแบรนด์ของคุณมีพื้นที่ในการสนทนาที่ใหญ่กว่านั้นมากน้อยเพียงใด นั่นคือจุดที่ส่วนแบ่งการพูดถึง (share of voice) เข้ามาเกี่ยวข้อง
นี่คือวิธีที่คุณสามารถหาคำตอบได้ทีละขั้นตอน:
ขั้นตอนที่ 1: ตัดสินใจว่าจะวัดอะไร
อาจเป็นการกล่าวถึงในโซเชียลมีเดีย การแสดงผลโฆษณา การเข้าชมเว็บไซต์ หรือแม้กระทั่งการนำเสนอข่าว เลือกช่องทาง (หรือหลายช่องทาง) ที่คุณต้องการประเมินการปรากฏตัวของแบรนด์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: รวบรวมตัวเลขของแบรนด์ของคุณ
นับจำนวนครั้งที่แบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึง จำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณได้รับการคลิก หรือจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณในช่องทางนั้น
ขั้นตอนที่ 3: รวบรวมตัวเลขทั้งหมด
ตอนนี้ให้รวมข้อมูลเดียวกันนี้สำหรับคู่แข่งทั้งหมดของคุณในพื้นที่นั้น จะทำให้คุณเห็นภาพรวมของตลาดอย่างครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 4: คำนวณ
นี่คือสูตรง่ายๆ:
ส่วนแบ่งเสียง = (จำนวนของแบรนด์คุณ ÷ จำนวนทั้งหมด) × 100
ในตัวอย่างแบรนด์กาแฟของเรา:
50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10%
นั่นหมายความว่าแบรนด์ของคุณครองส่วนแบ่งการสนทนาในตลาดนั้นอยู่ 10 เปอร์เซ็นต์ในขณะนี้
ความสวยงามของสูตรนี้คือมันใช้ได้ทุกที่ บนโซเชียลมีเดีย คุณสามารถวัดการกล่าวถึงได้ ด้วยโฆษณา คุณสามารถใช้ส่วนแบ่งการแสดงผลจาก Google Ads สำหรับการค้นหา คุณสามารถดูว่าเว็บไซต์ของคุณปรากฏบ่อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเว็บไซต์อื่น ๆ และสำหรับ PR คุณสามารถติดตามว่าแบรนด์ของคุณปรากฏในบทความหรือข่าวบ่อยแค่ไหน
📖 อ่านเพิ่มเติม:การสร้างกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่ทรงพลัง
ตัวชี้วัดหลักและ KPI ที่ควรติดตามสำหรับ SOV
ต้องการเข้าใจอย่างแท้จริงว่าจะวัดส่วนแบ่งเสียงของแบรนด์คุณได้อย่างไร? นี่คือสิ่งสำคัญ, ความหมายของมัน, และวิธีการใช้.
1. จำนวนการกล่าวถึงทั้งหมดเทียบกับคู่แข่ง
นี่คือมุมมองการแบ่งส่วนเสียงแบบคลาสสิก นับการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณในช่องทางหนึ่ง ๆ จากนั้นเพิ่มการกล่าวถึงคู่แข่ง แล้วคำนวณเปอร์เซ็นต์ของคุณ
สูตร: SOV = (การกล่าวถึงแบรนด์ของคุณ ÷ การกล่าวถึงทั้งหมดในตลาด) × 100
แนวคิดเดียวกันนี้ใช้ได้กับสัญญาณอื่นๆ เช่น เสียงคลิกหรือการจราจร
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของแบรนด์ของคุณในการสนทนาเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ
- เหมาะสำหรับการกล่าวถึงในโซเชียลมีเดีย การรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ และแม้แต่การแบ่งส่วนการเข้าชมแบบเสียค่าใช้จ่ายหรือแบบออร์แกนิกเมื่อคุณต้องการวิธีง่ายๆ ในการวัดและคำนวณการแชร์
2. การแสดงผลและการเข้าถึง
รีช คือจำนวนบุคคลที่ไม่ซ้ำกันที่ได้เห็นเนื้อหาของคุณ การแสดงผล คือจำนวนครั้งที่เนื้อหาถูกแสดงทั้งหมด รวมถึงการแสดงซ้ำด้วย ติดตามทั้งสองตัวชี้วัดนี้เพื่อเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณถูกมองเห็นอย่างกว้างขวางเพียงใดและปรากฏบ่อยแค่ไหน
💡 เคล็ดลับสำหรับนักการตลาดด้านประสิทธิภาพ: ใน Google Ads ให้เพิ่มคอลัมน์ส่วนแบ่งการแสดงผลเพื่อดูเปอร์เซ็นต์ของการแสดงผลที่มีสิทธิ์ที่คุณได้รับจริง การแสดงผลของคุณหารด้วยจำนวนการแสดงผลที่มีสิทธิ์ทั้งหมด จะให้สัญญาณการมองเห็นที่ชัดเจนในสไตล์ SOV สำหรับแคมเปญที่เสียค่าใช้จ่าย
จัดวางตัวเลขทั้งหมดของคุณบน แดชบอร์ด ClickUp เพื่อให้เห็นภาพรวมของความพยายามของคุณ:
3. อัตราการมีส่วนร่วม
อัตราการมีส่วนร่วมบอกคุณว่าผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณอย่างกระตือรือร้นเพียงใดเมื่อเทียบกับขนาดหรือการเข้าถึงของผู้ชมของคุณ คิดถึงจำนวนการกดไลค์, ความคิดเห็น, การแชร์, การบันทึก, และการคลิก มันเป็นการตรวจสอบคุณภาพที่มีประโยชน์ควบคู่กับจำนวนการกล่าวถึงแบบดิบๆ
การมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของสุขภาพแบรนด์และการมีอยู่ทางออนไลน์อย่างกระตือรือร้น
สูตร: การมีส่วนร่วมต่อจำนวนการเข้าถึง = (จำนวนการมีส่วนร่วมทั้งหมด/จำนวนการเข้าถึงต่อโพสต์) X 100
วิธีอ่านอย่างรวดเร็ว:
- การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับการเข้าถึงที่สม่ำเสมอ มักหมายความว่าเนื้อหาของคุณกำลังสร้างการตอบสนอง
- ใช้วิธีการเดียวกันสำหรับคุณและสำหรับคู่แข่งเพื่อให้การเปรียบเทียบเป็นธรรม
4. การวิเคราะห์ความรู้สึก
ไม่ใช่ทุกการกล่าวถึงจะมีความสำคัญเท่ากัน การวิเคราะห์ความรู้สึกจะจำแนกบทสนทนาออกเป็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง เพื่อให้คุณเห็นได้ว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเมื่อพูดถึงคุณ
การจับคู่ปริมาณกับโทนเสียงจะช่วยให้เห็นภาพที่แท้จริงของการมีอยู่ของแบรนด์ของคุณ
นี่คือวิธีการใช้งาน:
- ระวังการเปลี่ยนแปลงหลังจากเปิดตัวหรือการประชาสัมพันธ์
- เปรียบเทียบความรู้สึกของลูกค้าของคุณกับความรู้สึกของคู่แข่งเพื่อค้นหาช่องว่างในการสื่อสาร
5. อันดับคำค้นหาและการมองเห็นในการค้นหา
ดังที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ การประมาณส่วนแบ่งเสียงของ SEO คือสัดส่วนของปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์แบบออร์แกนิกที่เป็นไปได้สำหรับชุดคำหลักเฉพาะที่มุ่งไปยังเว็บไซต์ของคุณ เมื่อเทียบกับปริมาณที่คู่แข่งได้รับ
มันเชื่อมโยงการจัดอันดับและการคลิกไปยังส่วนแบ่งการมองเห็นที่เรียบง่าย เพื่อให้คุณสามารถเห็นตำแหน่งของคุณในหน้าผลลัพธ์
หัวข้อที่คุณมักติดอันดับและได้รับการคลิกบ่อย ๆ แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ในการค้นหาที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ช่องว่างที่คู่แข่งมีอันดับสูงกว่า แสดงให้เห็นถึงจุดที่คุณควรปรับปรุงหรือสร้างเนื้อหาใหม่
นี่คือสถานที่ที่มีประโยชน์บางแห่งที่คุณสามารถค้นหาได้:
- Google Search Console สำหรับการแสดงผล, การคลิก, และตำแหน่งเฉลี่ย ซึ่งทำให้การประมาณการ SOV ของคุณอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลจริง
- เครื่องมือติดตามอันดับเช่น Ahrefs และอื่น ๆ สำหรับตำแหน่งของคู่แข่งและเมตริกการมองเห็นแบบ SOV อัตโนมัติ
คุณกังวลเกี่ยวกับการ "ใช้คำสำคัญเพียงพอ" ในการเขียนของคุณหรือไม่? กระทู้ใน Reddit นี้ได้จับความสมดุลที่เป็นประโยชน์ไว้หนึ่งในมุมมองเตือนเราให้เขียนเพื่อคนอ่าน ไม่ใช่บังคับใช้วลีที่ตรงเป๊ะ:
หากคุณใช้คำตามตัวอักษรแบบคำต่อคำตลอดทั้งข้อความของคุณ มันอาจส่งผลเสียในระยะยาว อย่าเขียนเพื่อ Google แต่ให้เขียนเพื่อผู้อ่าน
หากคุณใช้คำตามตัวอักษรแบบคำต่อคำตลอดทั้งข้อความของคุณ มันอาจส่งผลเสียในระยะยาว อย่าเขียนเพื่อ Google แต่ให้เขียนเพื่อผู้อ่าน
อีกมุมมองหนึ่งแนะนำให้กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับแต่ละบทความ เพื่อให้เนื้อหาคงความตรงประเด็น
กำหนดเป้าหมายบทความแต่ละชิ้นให้ตรงกับคำหลักเพียงหนึ่งคำเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการช่วยให้คุณมีสมาธิกับเนื้อหา
กำหนดเป้าหมายบทความแต่ละชิ้นให้ตรงกับคำหลักเพียงคำเดียวเท่านั้น วิธีนี้จะช่วยให้การเขียนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะคุณจะสามารถโฟกัสได้ดีขึ้น
ทั้งสองแนวคิดนี้สามารถทำงานร่วมกันได้ดี เลือกหัวข้อที่ชัดเจน เขียนเนื้อหาที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง และใช้ภาษาที่เป็นธรรมชาติ จากนั้นใช้เทคนิคการแบ่งส่วนเสียงเพื่อดูว่าหน้าของคุณได้รับส่วนแบ่งการเข้าชมจากการค้นหาแบบออร์แกนิกอย่างเหมาะสมหรือไม่
นี่คือสรุปสั้น ๆ ของตัวชี้วัดที่เราเพิ่งพูดถึง:
|เมตริก
|สิ่งที่แสดงให้เห็น
|เหตุใดจึงสำคัญ
|จำนวนการกล่าวถึงทั้งหมดเทียบกับคู่แข่ง
|แบรนด์ของคุณถูกกล่าวถึงบ่อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น ๆ
|แสดงส่วนของคุณในการสนทนาและช่วยคำนวณส่วนแบ่ง
|อัตราการมีส่วนร่วม
|วิธีที่ผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาของคุณ
|แสดงว่าผู้ชมของคุณพบว่าเนื้อหาของคุณมีความหมายและน่าสนใจ
|ความประทับใจและการเข้าถึง
|มีคนเห็นเนื้อหาของคุณกี่คน และบ่อยแค่ไหน
|เน้นให้เห็นถึงความโดดเด่นของแบรนด์และประสิทธิภาพของโฆษณา
|การวิเคราะห์ความรู้สึก
|ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวถึงในเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง
|ช่วยติดตามชื่อเสียงของแบรนด์และความรู้สึกของลูกค้า
|อันดับคำค้นหาและการมองเห็นในการค้นหา
|ตำแหน่งของคุณในผลการค้นหาและส่วนแบ่งการเข้าชม
|แสดงส่วนแบ่งเสียง SEO ของคุณและโอกาสในการปรับปรุงการมองเห็น
📖 อ่านเพิ่มเติม: การจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์: คู่มือฉบับสมบูรณ์
เครื่องมือวัดส่วนแบ่งเสียงทางออนไลน์
การวัดส่วนแบ่งเสียงอาจฟังดูซับซ้อนในตอนแรก แต่มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้ง่ายขึ้น เครื่องมือเหล่านี้จะรวบรวมการกล่าวถึง การแสดงผล และข้อมูลการค้นหาให้คุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้เวลาในการทำความเข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขได้มากขึ้น
พร้อมที่จะสำรวจตัวเลือกของคุณหรือยัง? มาเริ่มกันเลย
1. แพลตฟอร์มการฟังทางสังคม
หนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการติดตามส่วนแบ่งเสียงของแบรนด์คุณคือการใช้เครื่องมือฟังเสียงสังคม แทนที่จะเลื่อนดูฟีดที่ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยตนเอง ให้ใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อดึงทุกการสนทนาเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณและคู่แข่งของคุณมาไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถ เห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น
เครื่องมืออย่าง Brandwatch และ Sprout Social ช่วยให้คุณสามารถติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ แฮชแท็ก และแม้แต่ความรู้สึกของลูกค้าในบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้ พวกเขาจะเน้นย้ำเมื่อมีคนพูดถึงคุณ สิ่งที่พวกเขาพูด และสถานะของคุณเมื่อเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่เดียวกัน
ด้วยการวิเคราะห์ความรู้สึกของลูกค้า คุณสามารถเข้าใจได้ว่าผู้คนรู้สึกตื่นเต้น หงุดหงิด หรือเป็นกลางเมื่อพวกเขาพูดถึงแบรนด์ของคุณ บริบทนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณค่าที่แท้จริงของแพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่ที่ความสามารถในการแสดงให้คุณเห็นถึงรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ เมื่อเวลาผ่านไป ติดตามข้อมูลเหล่านี้เพื่อสังเกตว่าหัวข้อใดกระตุ้นการมีส่วนร่วมมากที่สุด เสียงของคุณเปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างแคมเปญ และจุดใดคือโอกาสสำคัญที่สุดในการขยายการรับรู้แบรนด์ของคุณ
2. เครื่องมือติดตาม SEO
หากคุณต้องการเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณปรากฏให้เห็นได้มากเพียงใดในการค้นหา เครื่องมือ SEO คือเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
แพลตฟอร์มอย่าง Semrush และ Ahrefs ช่วยให้คุณคำนวณส่วนแบ่งเสียง SEO ของคุณโดยแสดงปริมาณการเข้าชมการค้นหาที่เป็นไปได้สำหรับชุดคำหลักที่ไปยังเว็บไซต์ของคุณเทียบกับเว็บไซต์อื่นๆ
คุณสามารถดูได้ว่าหัวข้อใดที่คุณกำลังชนะ, ที่ใดที่คู่แข่งกำลังนำหน้า, และคำค้นหาใหม่ใดที่อาจคุ้มค่าที่จะสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ.
สิ่งที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์เป็นพิเศษคือ การนำประสิทธิภาพการค้นหาของคุณมาอยู่ในบริบท แทนที่จะรู้แค่ว่าคุณอยู่ในอันดับที่ 5 สำหรับคีย์เวิร์ดหนึ่ง คุณสามารถเห็นได้ว่าคุณกำลังได้รับปริมาณการเข้าชมมากเพียงใดในตำแหน่งนั้น และการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรหากคุณเลื่อนขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สูงขึ้น
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ Semrush หรือ Ahrefs เพื่อค้นหาช่องว่างที่คู่แข่งของคุณมีอันดับสูงกว่าคุณ ช่องว่างเหล่านี้มักชี้ไปยังหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายของคุณให้ความสนใจโดยตรง ทำให้คุณมีแผนที่ชัดเจนในการสร้างเนื้อหาใหม่
3. เครื่องมือติดตามการประชาสัมพันธ์
เมื่อแบรนด์ของคุณปรากฏในข่าว บล็อก หรือสิ่งพิมพ์ในอุตสาหกรรม คุณต้อง ติดตามการรายงานทั้งหมด อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้ด้วยตัวเองอาจรู้สึกท่วมท้น นั่นคือจุดที่เครื่องมือติดตาม PR เข้ามาช่วย
แพลตฟอร์มอย่าง Meltwater และ Cision รวบรวมการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณจากเว็บไซต์ข่าว นิตยสารออนไลน์ และแม้แต่พอดแคสต์
เครื่องมือเหล่านี้ยังแสดงถึงขอบเขตการเข้าถึงของแต่ละชิ้นงานและอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้คุณประเมินได้ว่าความพยายามด้านประชาสัมพันธ์ของคุณกำลังนำแบรนด์ของคุณไปอยู่ต่อหน้าผู้ชมที่เหมาะสมและสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกหรือไม่
📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงสตาร์ทอัพเทคโนโลยีที่เพิ่งเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่. โดยใช้ Cision ทีมงานสังเกตเห็นว่าเรื่องราวของพวกเขาถูกหยิบยกโดยบล็อกอุตสาหกรรมใหญ่สามแห่ง สร้างความรู้สึกเชิงบวกและจำนวนการมองเห็นหลายพันครั้ง. พวกเขายังเห็นคู่แข่งถูกกล่าวถึงในหนังสือพิมพ์ระดับประเทศ ซึ่งช่วยให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะนำเสนอที่ไหนต่อไปเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งเสียงของตัวเอง.
4. ClickUp สำหรับการรวมศูนย์การติดตามและรายงาน SOV
การติดตามส่วนแบ่งเสียงของคุณ (SOV) ในทุกช่องทางอาจกลายเป็นเรื่องยากได้ง่าย ปัญหาคือ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโซเชียล การลดลงของ SEO การกล่าวถึงในข่าว และการพูดคุยของคู่แข่ง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกัน...และข้อมูลเหล่านี้มักอยู่ในเครื่องมือที่แตกต่างกัน
ClickUpรวมสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียวเพื่อให้ทีมของคุณหยุดการสับสนและเริ่มนำการสนทนาไปในทิศทางที่ต้องการ
รวมศูนย์การติดตามและรายงาน SOV
คิดถึงClickUp Docsว่าเป็นสมุดบันทึกที่มีชีวิตของทีมคุณ แทนที่จะมีไฟล์กระจัดกระจายหรือไฟล์ PDF ที่ไม่เปลี่ยนแปลง คุณสามารถเก็บรายงาน SOV ทั้งหมดไว้ในที่เดียวที่อัปเดตตามที่คุณทำไป
เพิ่มและรวบรวมข้อมูล SOV ของคุณในแดชบอร์ดของ ClickUp และทันใดนั้น ตัวเลขเหล่านั้นก็มีชีวิตขึ้นมา กราฟที่แสดงการกล่าวถึงบนโซเชียลของคุณจะอยู่ข้างๆ แผนภูมิแสดงกิจกรรมของคู่แข่ง และทั้งสองเชื่อมโยงกลับไปยังบันทึกและข้อมูลเชิงลึกที่ทีมของคุณได้รวบรวมไว้
📌 ตัวอย่าง: จินตนาการถึงทีมการตลาดของบริษัท SaaS พวกเขาสร้างโฟลเดอร์ "ส่วนแบ่งเสียง" ใน ClickUp โดยมีรายการแยกต่างหากสำหรับโซเชียล, SEO, PR, และสื่อโฆษณาแบบชำระเงิน รายงานแต่ละฉบับกลายเป็นงานภายในรายการเหล่านั้น พร้อมฟิลด์สำหรับการกล่าวถึง, ความรู้สึก, และส่วนแบ่งของคู่แข่ง เมื่อทีมดูแดชบอร์ดของพวกเขาในการประชุมวันจันทร์ พวกเขาสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าส่วนแบ่งของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในทุกช่องทางโดยไม่ต้องคลิกผ่านสเปรดชีตเป็นสิบ ๆ แผ่น
อัตโนมัติการนำเข้าข้อมูลจากการฟังทางสังคม
ความสวยงามของ ClickUp คือมันไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดระเบียบ
การคัดลอกตัวเลขจากแดชบอร์ดการตลาดต่าง ๆด้วยตนเองไม่เพียงแต่ทำให้เหนื่อยล้าเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดอีกด้วย นี่คือจุดที่ClickUp IntegrationsและClickUp Automationsโดดเด่นออกมา
โดยการเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs หรือแม้แต่ Google Sheets ข้อมูลของคุณจะสามารถไหลเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณได้โดยตรง จากนั้นระบบอัตโนมัติจะเริ่มทำงานเพื่ออัปเดตงาน ฟิลด์ที่กำหนดเอง หรือแม้แต่แดชบอร์ดทันทีที่มีตัวเลขใหม่ปรากฏขึ้น
📌 ตัวอย่าง: บริษัทดิจิทัลเอเจนซี่เชื่อมต่อ Brandwatch กับ ClickUp ผ่านการผสานระบบ ทุกครั้งที่ Brandwatch ตรวจพบการกล่าวถึงคู่แข่งเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ระบบอัตโนมัติจะสร้างงานใหม่ในรายการ "เฝ้าดูคู่แข่ง" ทันที งานนั้นจะมีข้อมูลการกล่าวถึง ปริมาณ ความรู้สึก และลิงก์ไปยังโพสต์ต้นฉบับเตรียมไว้ให้แล้ว
ค้นหาแบบแผนในข้อมูล
ClickUp Brainผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับความรู้ตามบริบทเพื่อตรวจจับสิ่งที่คุณอาจมองข้ามได้ สามารถเน้นจุดที่มีการกล่าวถึงผิดปกติ สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ หรือแนะนำขั้นตอนถัดไปที่ควรดำเนินการ
ตัวอย่างเช่น ร้านค้าปลีกแฟชั่นสังเกตเห็นตัวเลขที่คงที่บนแดชบอร์ดของพวกเขา แต่ ClickUp Brain ชี้ให้เห็นว่าการกล่าวถึงบน TikTok กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่มีไมโครอินฟลูเอนเซอร์โพสต์เกี่ยวกับพวกเขา มันระบุแนวโน้มนี้พร้อมกับแนะนำให้เพิ่มเนื้อหาบน TikTok เป็นสองเท่า ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทีมการตลาดที่ใช้ ClickUp สามารถมอบหมายงานให้กับทีมคอนเทนต์เพื่อคว้าโอกาสนี้ได้ทันที
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อคุณจมอยู่กับรายงานส่วนแบ่งเสียงในตลาด มันง่ายที่จะพลาดเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังตัวเลข นั่นคือจุดที่ClickUp Brain MAXทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
คุณสามารถถามคำถามได้ง่าย ๆ เช่น "ใครพูดถึงเรามากที่สุดในสัปดาห์นี้?" และได้รับคำตอบที่ชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายงาน
ทีมที่ใช้ ClickUp Brain Max ประหยัดเวลาได้ประมาณหนึ่งวันเต็มทุกสัปดาห์ ทำงานเสร็จเร็วขึ้นถึงสามเท่า และลดต้นทุนได้มากถึง 86% สามารถใช้งานร่วมกับโมเดล AI ชั้นนำหลายรุ่น เช่น GPT-5, Claude และ Gemini เพื่อให้คุณได้รับมุมมองที่หลากหลาย ไม่ใช่แค่เพียงมุมมองเดียว
นี่คือสถานการณ์จริงที่แสดงให้เห็นว่า ClickUp Brain MAX สามารถช่วยได้อย่างไร:
คุณกำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมประจำสัปดาห์ แทนที่จะรวบรวมโน้ตจากเครื่องมือต่าง ๆ ครึ่งโหล คุณขอให้ Brain ช่วยรวบรวมไฮไลท์ให้ ภายในไม่กี่วินาที คุณก็จะได้สรุปที่เรียบร้อยซึ่งสามารถนำไปใส่ใน ClickUp Doc และแชร์กับทีมของคุณได้ มันรู้สึกเหมือนไม่ใช่ภารกิจเพิ่มเติม แต่เป็นมือช่วยที่ช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ
วิธีเพิ่มส่วนแบ่งเสียงของคุณ
ศิลปะแห่งความทรงจำที่แท้จริงคือศิลปะแห่งความใส่ใจ
ศิลปะแห่งความทรงจำที่แท้จริงคือศิลปะแห่งความใส่ใจ
สำหรับแบรนด์ ความสนใจคือทุกสิ่ง ผู้คนจะจดจำชื่อที่ปรากฏบ่อยครั้ง ในสถานที่ที่เหมาะสม และในรูปแบบที่รู้สึกจริงใจ
นี่คือเคล็ดลับบางประการในการดึงดูดความสนใจที่มีความหมายและยั่งยืน:
- เข้าร่วมกับกระแสวัฒนธรรมหรืออุตสาหกรรม ในรูปแบบที่สอดคล้องและเป็นธรรมชาติกับแบรนด์ของคุณ โดยเพิ่มมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเข้าไป แทนที่จะเพียงแค่ลอกเลียนแบบสิ่งที่คนอื่นกำลังทำ
- สร้าง เนื้อหาที่ผู้คนอยากส่งต่อ ให้กับกลุ่มคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นวิธีทำที่เป็นประโยชน์ เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ หรืออะไรก็ตามที่ทำให้พวกเขายิ้มได้
- สร้างความร่วมมือ กับผู้มีอิทธิพลหรือแบรนด์ที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อให้ข้อความของคุณถูกส่งต่อผ่านเสียงที่กลุ่มเป้าหมายของคุณไว้วางใจอยู่แล้ว
- ส่งเสริมให้พนักงานของคุณแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวของพวกเขา เนื่องจาก การกล่าวถึงจากคนจริง มักจะรู้สึกจริงใจมากกว่าแคมเปญที่ผ่านการขัดเกลา
- จับตาดูว่า คู่แข่งกำลังทำอะไรอยู่ จากนั้นมองหาช่องว่างหรือมุมมองที่พวกเขาพลาดไป เพื่อให้แบรนด์ของคุณสามารถปรากฏตัวในจุดที่แบรนด์ของพวกเขาไม่ได้อยู่
📖 อ่านเพิ่มเติม:KPI การรับรู้แบรนด์
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อวัด SOV
ในปี 2017 สายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์เผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังจากมีผู้โดยสารคนหนึ่งถูกบังคับให้ออกจากเที่ยวบิน การกล่าวถึงสายการบินนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ดี
หากใครได้ดูเพียงแค่ส่วนแบ่งเสียงของพวกเขา อาจดูเหมือนว่า United กำลังครองการสนทนาอยู่ แต่ในความเป็นจริง ชื่อเสียงของแบรนด์กำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เนื่องจากความรู้สึกของผู้คนเป็นลบอย่างท่วมท้น
ส่วนแบ่งการพูดถึงไม่ใช่แค่การถูกพูดถึงเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของสิ่งที่ผู้คนกำลังพูดถึงจริงๆ
นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่ควรระวัง:
- การพิจารณาเพียงปริมาณและละเลยความรู้สึก ซึ่งอาจทำให้การกล่าวถึงในแง่ลบจำนวนมากดูเหมือนเป็นความก้าวหน้า ทั้งที่จริงแล้วเป็นสัญญาณเตือน
- การติดตามทุกแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียมกันแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ช่องทางที่ผู้ชมของคุณใช้เวลาและมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณจริง ๆ
- การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมของคุณเท่านั้น ซึ่งอาจทำให้ชัยชนะเล็ก ๆ แต่สำคัญรู้สึกไม่เห็น
- การปฏิบัติต่อ SOV ราวกับเป็นรายงานที่ทำเพียงครั้งเดียว แทนที่จะเป็นดัชนีชีวัดที่เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้ม แคมเปญ และพฤติกรรมของผู้บริโภค
- การลืมเชื่อมโยงส่วนแบ่งการสื่อสารกับผลลัพธ์ที่แท้จริง เช่น การมีส่วนร่วม การเข้าชมเว็บไซต์ หรือการขาย ทำให้การวิเคราะห์ของคุณขาดขั้นตอนต่อไปที่ชัดเจน
📖 อ่านเพิ่มเติม:เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ SEO ที่ควรตั้งเป้า
วัดและเพิ่มส่วนแบ่งเสียงของคุณด้วย ClickUp
ส่วนแบ่งเสียง (SOV) ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับเรื่องราวของแบรนด์คุณให้โดดเด่นในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวน เมื่อคุณวัดมันอย่างรอบคอบและดำเนินการอย่างมีเจตนา คุณมอบโอกาสให้ธุรกิจของคุณไม่เพียงแต่เข้าร่วมการสนทนาเท่านั้น แต่ยังนำการสนทนานั้นได้ด้วย
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น ✨
ด้วยความสามารถในการรวบรวมข้อมูล SOV ทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ระบบนี้ช่วยทำงานอัตโนมัติในส่วนที่ยุ่งยากและเผยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกที่คุณอาจพลาดไป
ข้อดีอีกประการของ ClickUp คือคุณสมบัติการทำงานร่วมกันและผู้ช่วย AI ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงการตั้งค่าคำค้นหาและแคมเปญโฆษณา จัดการงบประมาณโฆษณาในช่องทางต่าง ๆ ของการตลาด และตรวจสอบการโฆษณาทั้งหมดในตลาด รวมถึงสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย
เมื่อรวมกับความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลการติดตามสื่อสังคมออนไลน์และสร้างข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO ผ่าน ClickUp Brain แล้ว ClickUp ช่วยให้มองเห็นประสิทธิภาพของแบรนด์เฉพาะเจาะจงในแต่ละช่องทางได้ง่ายขึ้น
ดูว่ามันง่ายขึ้นแค่ไหนเมื่อการติดตามส่วนแบ่งเสียงของคุณทั้งหมดอยู่ในที่เดียวที่ง่ายและทรงพลัง.ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้!
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
ไม่เชิงทางเทคนิค มันจะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเสมอ แต่ถ้าการกล่าวถึงส่วนใหญ่ของคุณเป็นด้านลบ มันอาจ รู้สึก เป็นลบได้ เพราะความสนใจที่คุณได้รับไม่ใช่ประเภทที่คุณต้องการ
คิดเหมือนกับการตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของคุณ การติดตามผลรายเดือนจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่น่ายินดีและสม่ำเสมอ ในขณะที่การตรวจสอบรายสัปดาห์จะช่วยให้คุณจับความประหลาดใจจากแคมเปญใหม่หรือข่าวด่วนได้ คุณสามารถใช้สูตรส่วนแบ่งเสียงเพื่อวัดการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดของคุณได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ
วิธีที่ง่ายที่สุดคือการนำจำนวนการกล่าวถึงแบรนด์ของคุณมาหารด้วยจำนวนการกล่าวถึงทั้งหมดในอุตสาหกรรมของคุณ จากนั้นคูณด้วย 100 ดังนั้นหากคุณมีการกล่าวถึง 500 ครั้ง และคู่แข่งทั้งหมดมีการกล่าวถึง 1,500 ครั้ง ส่วนแบ่งเสียงของคุณจะอยู่ที่ 2% เครื่องมือสามารถคำนวณให้คุณได้ แต่การเข้าใจพลวัตที่อยู่เบื้องหลังจะเป็นประโยชน์
การมีส่วนร่วมทำให้เสียงของคุณดังขึ้น เมื่อผู้คนกดถูกใจ แชร์ หรือแสดงความคิดเห็น มันจะขยายการเข้าถึงของคุณและช่วยให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นได้ยินเกี่ยวกับคุณ ผลกระทบแบบระลอกคลื่นนี้ช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณในการสนทนาได้อย่างมาก คุณสามารถใช้เครื่องมือฟังเสียงสังคมเพื่อรับข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ไม่เสมอไป การถูกพูดถึงบ่อยขึ้นทำให้คุณอยู่ในความคิดแรก แต่การขายจะเกิดขึ้นเมื่อความสนใจนั้นมาพร้อมกับความไว้วางใจ ประสบการณ์ที่ดี และสินค้าที่ผู้คนต้องการจริงๆ ใช้การวิจัยตลาดเพื่อทำความเข้าใจแนวโน้มของผู้บริโภค จากนั้นดำเนินการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มยอดขายของคุณสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ใช่. AI สามารถสแกนผ่านภูเขาของโพสต์, ข่าว, และแม้กระทั่งภาพที่มีโลโก้ของคุณอยู่ในนั้นได้. มันช่วยคุณไม่เพียงแต่คำนวณการกล่าวถึง แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจว่าผู้คนรู้สึกอย่างไรเมื่อพวกเขาพูดถึงคุณ.